金剛能斷般若波羅蜜經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛能斷般若波羅蜜經

隋大業年中三藏笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋大業年中三藏笈多譯

歸命一切佛菩薩海等！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命一切佛菩薩海等！

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊聞者遊行勝林中，無親搏施與園中，大比丘眾共半三十比丘百。爾時，世尊前分時，上裙著已，器上給衣持，聞者大城搏為入。爾時，世尊聞者大城搏為行已，作已食，作已後食，搏墮過器上給衣收攝，兩足洗，坐具世尊施設，如是座中跏趺結，直身作現前念近住。爾時，多比丘若世尊彼詣到已，世尊兩足頂禮，世尊邊三右繞作已，一邊坐。彼復時，命者善實，彼所如是眾聚集會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊聞者遊行勝林中，無親搏施與園中，大比丘眾共半三十比丘百。爾時，世尊前分時，上裙著已，器上給衣持，聞者大城搏為入。爾時，世尊聞者大城搏為行已，作已食，作已後食，搏墮過器上給衣收攝，兩足洗，坐具世尊施設，如是座中跏趺結，直身作現前念近住。爾時，多比丘若世尊彼詣到已，世尊兩足頂禮，世尊邊三右繞作已，一邊坐。彼復時，命者善實，彼所如是眾聚集會坐。

爾時，命者善實起坐。一肩上著作已，右膝輪地著已，若世尊彼合掌，向世尊邊如是言：「希有，世尊！乃至所有如來、應、正遍知，菩薩摩訶薩順攝，最勝順攝；乃至所有如來、應、正遍知，菩薩摩訶薩付囑，最勝付囑。彼云何，世尊！菩薩乘發行住應？云何修行應？云何心降伏應？」如是語已。世尊，命者善實邊如是言：「善，善！善實！如是，如是！善實！如是，如是！順攝，如來，菩薩摩訶薩最勝順攝；付囑，如來，菩薩摩訶薩最勝付囑。彼，善實！聽善，善意念作，說當如菩薩乘發行住應，如修行應，如心降伏應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，命者善實起坐。一肩上著作已，右膝輪地著已，若世尊彼合掌，向世尊邊如是言：「希有，世尊！乃至所有如來、應、正遍知，菩薩摩訶薩順攝，最勝順攝；乃至所有如來、應、正遍知，菩薩摩訶薩付囑，最勝付囑。彼云何，世尊！菩薩乘發行住應？云何修行應？云何心降伏應？」如是語已。世尊，命者善實邊如是言：「善，善！善實！如是，如是！善實！如是，如是！順攝，如來，菩薩摩訶薩最勝順攝；付囑，如來，菩薩摩訶薩最勝付囑。彼，善實！聽善，善意念作，說當如菩薩乘發行住應，如修行應，如心降伏應。」

「如是，世尊！」命者善實：「世尊邊願欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！」命者善實：「世尊邊願欲聞。」

世尊於此言：「此，善實！菩薩乘發行，如是心發生應：『所有，善實！眾生，眾生攝攝已，卵生、若胎生、若濕生、若化生，若色、若無色，若想、若無想、若非想非無想，所有眾生界施設已，彼我一切無受餘涅槃界滅度應。』如是無量雖眾生滅度，無有一眾生滅度有。彼何所因？若，善實！菩薩摩訶薩眾生想轉，不彼菩薩摩訶薩名說應。彼何所因？不彼，善實！菩薩名說應，若眾生想轉，壽想若、人想若轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊於此言：「此，善實！菩薩乘發行，如是心發生應：『所有，善實！眾生，眾生攝攝已，卵生、若胎生、若濕生、若化生，若色、若無色，若想、若無想、若非想非無想，所有眾生界施設已，彼我一切無受餘涅槃界滅度應。』如是無量雖眾生滅度，無有一眾生滅度有。彼何所因？若，善實！菩薩摩訶薩眾生想轉，不彼菩薩摩訶薩名說應。彼何所因？不彼，善實！菩薩名說應，若眾生想轉，壽想若、人想若轉。

「雖然復次時，善實！不菩薩摩訶薩事住施與應，無所住施與應，不色住施與應，不聲、香、味、觸、法中住施與應。如是，此，善實！菩薩摩訶薩施與應，如不相想亦住。彼何所因？若，善實！菩薩摩訶薩不住施與，彼所，善實！福聚不可量受取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖然復次時，善實！不菩薩摩訶薩事住施與應，無所住施與應，不色住施與應，不聲、香、味、觸、法中住施與應。如是，此，善實！菩薩摩訶薩施與應，如不相想亦住。彼何所因？若，善實！菩薩摩訶薩不住施與，彼所，善實！福聚不可量受取。

「彼何意念？善實！可前方虛空量受取？」善實言：「不如此，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼何意念？善實！可前方虛空量受取？」善實言：「不如此，世尊！」

世尊言：「如是右(南)後(西)高(北)下上方順不正方，普十方可虛空量受取？」善實言：「不如此，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「如是右(南)後(西)高(北)下上方順不正方，普十方可虛空量受取？」善實言：「不如此，世尊！」

世尊言：「如是，如是！善實！如是，如是！若菩薩摩訶薩不住施與，彼所，善實！福聚不可量受取。雖然復次時，善實！如是菩薩乘發行施與應，如不相想亦住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「如是，如是！善實！如是，如是！若菩薩摩訶薩不住施與，彼所，善實！福聚不可量受取。雖然復次時，善實！如是菩薩乘發行施與應，如不相想亦住。

「彼何意念？善實！相具足如來見應？」善實言：「不，世尊！相具足如來見應。彼何所因？若彼，如來相具足說；彼如是非相具足。」如是語已。世尊，命者善實邊如是言：「所有，善實！相具足，所有妄，所有不相具足，所有不妄，名此相不相如來見應。」如是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼何意念？善實！相具足如來見應？」善實言：「不，世尊！相具足如來見應。彼何所因？若彼，如來相具足說；彼如是非相具足。」如是語已。世尊，命者善實邊如是言：「所有，善實！相具足，所有妄，所有不相具足，所有不妄，名此相不相如來見應。」如是語已。

命者善實，世尊邊如是言：「雖然，世尊！頗有眾生，當有未來世，後時、後長時、後分五百，正法破壞時中，轉時中，若此中，如是色類經中說中，實想發生當有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命者善實，世尊邊如是言：「雖然，世尊！頗有眾生，當有未來世，後時、後長時、後分五百，正法破壞時中，轉時中，若此中，如是色類經中說中，實想發生當有？」

世尊言：「莫，善實！汝如是語：『雖然，世尊！頗有眾生，當有未來世，後時、後長時、後分五百，正法破壞時中，轉時中，若此中，如是色類經中說中，實想發生當有？』雖然復次時，善實！當有未來世，菩薩摩訶薩，後分五百，正法破壞時中，轉時中，戒究竟、功德究竟、智慧究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「莫，善實！汝如是語：『雖然，世尊！頗有眾生，當有未來世，後時、後長時、後分五百，正法破壞時中，轉時中，若此中，如是色類經中說中，實想發生當有？』雖然復次時，善實！當有未來世，菩薩摩訶薩，後分五百，正法破壞時中，轉時中，戒究竟、功德究竟、智慧究竟。

「不，復次時，彼，善實！菩薩摩訶薩一佛親近供養當有，不一佛種植善根。雖然復次時，善實！不一佛百千親近供養，不一佛百千種植善根，彼菩薩摩訶薩當有，若此中，如是色類中，經句中說中，一心淨信亦得當。知彼，善實！如來佛智；見彼，善實！如來佛眼。一切彼，善實！無量福聚生當取當。彼何所因？不，善實！彼等菩薩摩訶薩我想轉，不眾生想、不壽想、不人想轉。不亦彼等，善實！菩薩摩訶薩，法想轉，無法想轉；不亦彼等，想、無想轉不。彼何所因？若，善實！彼等菩薩摩訶薩法想轉，彼如是，彼等我取有，眾生取、壽取、人取有；若無法想轉，彼如是，彼等我取有，眾生取、壽取、人取有。彼何所因？不，復次時，善實！菩薩摩訶薩法取應，不非法取應。彼故此義意，如來說筏喻，法本解法，如是捨應，何況非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不，復次時，彼，善實！菩薩摩訶薩一佛親近供養當有，不一佛種植善根。雖然復次時，善實！不一佛百千親近供養，不一佛百千種植善根，彼菩薩摩訶薩當有，若此中，如是色類中，經句中說中，一心淨信亦得當。知彼，善實！如來佛智；見彼，善實！如來佛眼。一切彼，善實！無量福聚生當取當。彼何所因？不，善實！彼等菩薩摩訶薩我想轉，不眾生想、不壽想、不人想轉。不亦彼等，善實！菩薩摩訶薩，法想轉，無法想轉；不亦彼等，想、無想轉不。彼何所因？若，善實！彼等菩薩摩訶薩法想轉，彼如是，彼等我取有，眾生取、壽取、人取有；若無法想轉，彼如是，彼等我取有，眾生取、壽取、人取有。彼何所因？不，復次時，善實！菩薩摩訶薩法取應，不非法取應。彼故此義意，如來說筏喻，法本解法，如是捨應，何況非法。」

復次，世尊，命者善實邊如是言：「彼何意念？善實！有如來、應、正遍知，無上正遍知證覺？有復法如來說？」善實言：「如我，世尊！世尊說義解，我，無有一法若如來無上正遍知證覺；無有一法若如來說。彼何所因？若彼，如來法說，不可取，彼不可說，不彼法，非不法。彼何因？無為法顯明聖人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，世尊，命者善實邊如是言：「彼何意念？善實！有如來、應、正遍知，無上正遍知證覺？有復法如來說？」善實言：「如我，世尊！世尊說義解，我，無有一法若如來無上正遍知證覺；無有一法若如來說。彼何所因？若彼，如來法說，不可取，彼不可說，不彼法，非不法。彼何因？無為法顯明聖人。」

世尊言：「彼何意念？善實！若有善家子，若善家女，若此三千大千世界七寶滿作已，如來等，應等，正遍知等施與。彼何意念？善實！雖然，彼善家子，若善家女，若彼緣，多福聚生？」善實言：「多，世尊！多，善逝！彼善家子，若善家女，若彼緣，多福聚生！彼何所因？若彼，世尊！福聚；如來說非聚；彼，世尊！如來說福聚、福聚者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！若有善家子，若善家女，若此三千大千世界七寶滿作已，如來等，應等，正遍知等施與。彼何意念？善實！雖然，彼善家子，若善家女，若彼緣，多福聚生？」善實言：「多，世尊！多，善逝！彼善家子，若善家女，若彼緣，多福聚生！彼何所因？若彼，世尊！福聚；如來說非聚；彼，世尊！如來說福聚、福聚者。」

世尊言：「若復，善實！善家子，若善家女，若此三千大千世界七寶滿作已，如來等、應等、正遍知等施與。若此法本，乃至四句等偈，受已，為他等分別廣說，此，彼緣，多過福聚生，無量、不可數。彼何所因？此出，善實！如來、應、正遍知，無上正遍知；此生佛、世尊。彼何所因？佛法、佛法者，善實！非佛法，如是彼；彼故，說名佛法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「若復，善實！善家子，若善家女，若此三千大千世界七寶滿作已，如來等、應等、正遍知等施與。若此法本，乃至四句等偈，受已，為他等分別廣說，此，彼緣，多過福聚生，無量、不可數。彼何所因？此出，善實！如來、應、正遍知，無上正遍知；此生佛、世尊。彼何所因？佛法、佛法者，善實！非佛法，如是彼；彼故，說名佛法者。」

世尊言：「彼何意念？善實！雖然，流入如是念：『我流入果得到。』？」善實言：「不如此，世尊！彼何所因？不彼，世尊！一人，彼故說名流入。不色入，不聲、不香、不味、不觸、不法入，彼故說名流入者。彼若，世尊！流入如是念：『我流入果得到。』彼如是，彼所我取有，眾生取、壽取、人取有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！雖然，流入如是念：『我流入果得到。』？」善實言：「不如此，世尊！彼何所因？不彼，世尊！一人，彼故說名流入。不色入，不聲、不香、不味、不觸、不法入，彼故說名流入者。彼若，世尊！流入如是念：『我流入果得到。』彼如是，彼所我取有，眾生取、壽取、人取有。」

世尊言：「彼何意念？善實！雖然，一來如是念：『我一來果得到。』？」善實言：「不如此，世尊！彼何所因？不一來如是念：『我一來果得到。』彼何所因？不彼有法若一來人，彼故說名一來者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！雖然，一來如是念：『我一來果得到。』？」善實言：「不如此，世尊！彼何所因？不一來如是念：『我一來果得到。』彼何所因？不彼有法若一來人，彼故說名一來者。」

世尊言：「彼何意念？善實！雖然，不來如是念：『我不來果得到。』？」善實言：「不如此，世尊！彼何所因？不彼有法若不來入，彼故說名不來者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！雖然，不來如是念：『我不來果得到。』？」善實言：「不如此，世尊！彼何所因？不彼有法若不來入，彼故說名不來者。」

世尊言：「彼何意念？善實！雖然，應如是念：『我應得到。』？」善實言：「不如此，世尊！彼何所因？不彼，世尊！有法若應名，彼故說名應者。彼若，世尊！應如是念：『我應得到。』如是彼所我取有，眾生取、壽取、人取有。彼何所因？我此，世尊！如來、應、正遍知，無諍行最勝說，我此，世尊！應離欲。不我，世尊！如是念：『我此應者。』若我，世尊！如是念：『我應得到。』不我，如來記說：『無諍行最勝。』善實！善家子無所行，彼故說名無諍行、無諍行者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！雖然，應如是念：『我應得到。』？」善實言：「不如此，世尊！彼何所因？不彼，世尊！有法若應名，彼故說名應者。彼若，世尊！應如是念：『我應得到。』如是彼所我取有，眾生取、壽取、人取有。彼何所因？我此，世尊！如來、應、正遍知，無諍行最勝說，我此，世尊！應離欲。不我，世尊！如是念：『我此應者。』若我，世尊！如是念：『我應得到。』不我，如來記說：『無諍行最勝。』善實！善家子無所行，彼故說名無諍行、無諍行者。」

世尊言：「彼何意念？善實！有一法，若如來燈作如來、應、正遍知受取？」善實言：「不如此，世尊！無一法，若如來燈作如來、應、正遍知受取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！有一法，若如來燈作如來、應、正遍知受取？」善實言：「不如此，世尊！無一法，若如來燈作如來、應、正遍知受取。」

世尊言：「若有，善實！菩薩摩訶薩如是語：『我國土莊嚴成就。』我者，彼不如語。彼何所因？國土莊嚴者，善實！不莊嚴，彼，如來說；彼故，說名國土莊嚴者。彼故此，善實！菩薩摩訶薩如是不住心發生應，不色住心發生應，不聲、香、味、觸、法住心發生應，無所住心發生應！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「若有，善實！菩薩摩訶薩如是語：『我國土莊嚴成就。』我者，彼不如語。彼何所因？國土莊嚴者，善實！不莊嚴，彼，如來說；彼故，說名國土莊嚴者。彼故此，善實！菩薩摩訶薩如是不住心發生應，不色住心發生應，不聲、香、味、觸、法住心發生應，無所住心發生應！

「譬如，善實！丈夫有此如是色我身有，譬如善高山王。彼何意念？善實！雖然，彼大我身有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如，善實！丈夫有此如是色我身有，譬如善高山王。彼何意念？善實！雖然，彼大我身有？」

善實言：「大，世尊！大，善逝！彼我身有。彼何所因？我身、我身者，世尊！不有，彼，如來說；彼故，說名我身者。不彼，世尊！有；彼故，說名我身者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善實言：「大，世尊！大，善逝！彼我身有。彼何所因？我身、我身者，世尊！不有，彼，如來說；彼故，說名我身者。不彼，世尊！有；彼故，說名我身者。」

世尊言：「彼何意念？善實！所有恒伽大河沙，彼所有，如是恒伽大河有，彼中若沙，雖然，彼多沙有？」善實言：「彼如是所有，世尊！多，恒伽大河有，何況若彼中沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！所有恒伽大河沙，彼所有，如是恒伽大河有，彼中若沙，雖然，彼多沙有？」善實言：「彼如是所有，世尊！多，恒伽大河有，何況若彼中沙。」

世尊言：「欲我汝，善實！知我汝。所有彼中恒伽大河中沙有，彼所有世界有，如是婦女，若丈夫，若七寶滿作已，如來等、應等、正遍知等施與。彼何意念？善實！雖然，彼婦女，若丈夫，若彼緣，多福聚生？」善實言：「多，世尊！多，善逝！彼婦女，若丈夫，若彼緣，多福聚生，無量、不可數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「欲我汝，善實！知我汝。所有彼中恒伽大河中沙有，彼所有世界有，如是婦女，若丈夫，若七寶滿作已，如來等、應等、正遍知等施與。彼何意念？善實！雖然，彼婦女，若丈夫，若彼緣，多福聚生？」善實言：「多，世尊！多，善逝！彼婦女，若丈夫，若彼緣，多福聚生，無量、不可數。」

世尊言：「若復時，善實！善家子，若善家女，若彼所有世界七寶滿作已，如來等、應等、正遍知等施與。若此法本乃至四句等偈，受已，為他等分別廣說，此如是，彼緣，多過福聚生，無量、不可數！雖然復次時，善實！此中地分，此法本乃至四句等偈，為他等說，若分別，若廣說，若彼地分支帝有天、人、阿脩羅世。何復言，善實！若此法本，持當、讀當、誦當，他等及分別廣說當，最勝彼希有具足當有。此中，善實！地分，教師遊行別異，尊重處相似，共梵行。」如是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「若復時，善實！善家子，若善家女，若彼所有世界七寶滿作已，如來等、應等、正遍知等施與。若此法本乃至四句等偈，受已，為他等分別廣說，此如是，彼緣，多過福聚生，無量、不可數！雖然復次時，善實！此中地分，此法本乃至四句等偈，為他等說，若分別，若廣說，若彼地分支帝有天、人、阿脩羅世。何復言，善實！若此法本，持當、讀當、誦當，他等及分別廣說當，最勝彼希有具足當有。此中，善實！地分，教師遊行別異，尊重處相似，共梵行。」如是語已。

命者善實，世尊邊如是言：「何名此，世尊！法本？云何及如此持我？」如是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命者善實，世尊邊如是言：「何名此，世尊！法本？云何及如此持我？」如是語已。

世尊，命者善實邊如是言：「『智慧彼岸到』名，此，善實！法本，如是此持。彼何所因？若如是，善實！智慧彼岸到；如來說，彼如是非彼岸到；彼故，說名智慧彼岸到者。彼何意念？善實！雖然，有法若如來說？」善實言：「不如此，世尊！不有，世尊！法，若如來說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊，命者善實邊如是言：「『智慧彼岸到』名，此，善實！法本，如是此持。彼何所因？若如是，善實！智慧彼岸到；如來說，彼如是非彼岸到；彼故，說名智慧彼岸到者。彼何意念？善實！雖然，有法若如來說？」善實言：「不如此，世尊！不有，世尊！法，若如來說。」

世尊言：「所有，善實！三千大千世界地塵有多有？」善實言：「多，世尊！多，善逝！彼地塵。彼何所因？若彼，世尊！地塵，如來說；非塵，彼，如來說；彼故，說名地塵者。若彼世界，如來說；非界，如來說；彼故，說名世界者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「所有，善實！三千大千世界地塵有多有？」善實言：「多，世尊！多，善逝！彼地塵。彼何所因？若彼，世尊！地塵，如來說；非塵，彼，如來說；彼故，說名地塵者。若彼世界，如來說；非界，如來說；彼故，說名世界者。」

世尊言：「彼何意念？善實！三十二大丈夫相，如來、應、正遍知見應？」善實言：「不如此，世尊！不三十二大丈夫相，如來、應、正遍知見應。彼何所因？所有，世尊！三十二大丈夫相，如來說；非相所有，如來說；彼故，說名三十二大丈夫相者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！三十二大丈夫相，如來、應、正遍知見應？」善實言：「不如此，世尊！不三十二大丈夫相，如來、應、正遍知見應。彼何所因？所有，世尊！三十二大丈夫相，如來說；非相所有，如來說；彼故，說名三十二大丈夫相者。」

世尊言：「若復時，善實！婦女，若丈夫，若日日恒伽河沙等我身捨，如是捨恒伽河沙等劫所有我身捨，若此法本乃至四句等偈，受已，為他等分別，此如是，彼緣，多過福聚生，無量、不可數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「若復時，善實！婦女，若丈夫，若日日恒伽河沙等我身捨，如是捨恒伽河沙等劫所有我身捨，若此法本乃至四句等偈，受已，為他等分別，此如是，彼緣，多過福聚生，無量、不可數。」

爾時，命者善實，法疾轉力淚出，彼淚拭已，世尊邊如是言：「希有，世尊！最勝希有，善逝！所有此法本如來說，此我，世尊！智生，不我曾生來，如是色類法本聞先。最勝，彼，世尊！希有具足眾生有當，若此經中說中，實想發生當。彼何所因？若此，世尊！實想；彼如是，非想；彼故，如來說實想、實想者。不我，世尊！希有。若我此法本說中，信我、解我。若彼，世尊！眾生有當，未來世，此法本，受當、持當、讀當、誦當，他等及分別廣說當，彼最勝希有具足有當。雖然復次時，世尊！不彼等菩薩摩訶薩我想轉當，不眾生想、不壽想、不人想轉當。彼何所因？若彼，世尊！我想，彼如是非想；若及如是眾生想、壽想、人想，彼如是非想。彼何所因？一切想遠離，此佛、世尊。」如是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，命者善實，法疾轉力淚出，彼淚拭已，世尊邊如是言：「希有，世尊！最勝希有，善逝！所有此法本如來說，此我，世尊！智生，不我曾生來，如是色類法本聞先。最勝，彼，世尊！希有具足眾生有當，若此經中說中，實想發生當。彼何所因？若此，世尊！實想；彼如是，非想；彼故，如來說實想、實想者。不我，世尊！希有。若我此法本說中，信我、解我。若彼，世尊！眾生有當，未來世，此法本，受當、持當、讀當、誦當，他等及分別廣說當，彼最勝希有具足有當。雖然復次時，世尊！不彼等菩薩摩訶薩我想轉當，不眾生想、不壽想、不人想轉當。彼何所因？若彼，世尊！我想，彼如是非想；若及如是眾生想、壽想、人想，彼如是非想。彼何所因？一切想遠離，此佛、世尊。」如是語已。

世尊，命者善實邊如是言：「如是，如是！善實！如是，如是！如言汝。最勝希有具足彼眾生有當，若此經中說中，不驚當，不怖當，不畏當。彼何所因？最勝彼岸到，此，善實！如來說；若及，善實！如來最勝彼岸到說，彼無量亦佛、世尊說；彼故，說名最勝彼岸到者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊，命者善實邊如是言：「如是，如是！善實！如是，如是！如言汝。最勝希有具足彼眾生有當，若此經中說中，不驚當，不怖當，不畏當。彼何所因？最勝彼岸到，此，善實！如來說；若及，善實！如來最勝彼岸到說，彼無量亦佛、世尊說；彼故，說名最勝彼岸到者。

「雖然復次時，善實！若如來忍彼岸到，彼如是非彼岸到。彼何所因？此時我，善實！惡王分別分肉割斷，不時我彼中時我想，若眾生想，若壽想，若人想，若不我有想非想有。彼何所因？若我，善實！彼中時我想有，瞋恨想亦我彼中時有；眾生想、壽想、人想有，瞋恨想亦我彼中時有。念知我，善實！過去世五百生，若我忍語仙人有，彼中亦我不想有，不眾生想、不壽想、不人想，不亦我有想非想有。彼故此，善實！菩薩摩訶薩一切想捨離，無上正遍知心發生應，不色住心發生應，不聲、香、味、觸住心發生應，不法住、非無法住心發生應，無所住心發生應。彼何所因？若無所住，彼如是住，彼故，如是如來說，不色住，菩薩摩訶薩施與應；不聲、香、味、觸、法住施與應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖然復次時，善實！若如來忍彼岸到，彼如是非彼岸到。彼何所因？此時我，善實！惡王分別分肉割斷，不時我彼中時我想，若眾生想，若壽想，若人想，若不我有想非想有。彼何所因？若我，善實！彼中時我想有，瞋恨想亦我彼中時有；眾生想、壽想、人想有，瞋恨想亦我彼中時有。念知我，善實！過去世五百生，若我忍語仙人有，彼中亦我不想有，不眾生想、不壽想、不人想，不亦我有想非想有。彼故此，善實！菩薩摩訶薩一切想捨離，無上正遍知心發生應，不色住心發生應，不聲、香、味、觸住心發生應，不法住、非無法住心發生應，無所住心發生應。彼何所因？若無所住，彼如是住，彼故，如是如來說，不色住，菩薩摩訶薩施與應；不聲、香、味、觸、法住施與應。

「雖然復次時，善實！菩薩摩訶薩如是捨施應，一切眾生為故。彼何所因？若如是，善實！眾生想，彼如是非想。若如是，彼一切眾生如來說，彼如是非眾生。彼何所因？真語，善實！如來，實語如來，不異語如來，如語如來，非不如語如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖然復次時，善實！菩薩摩訶薩如是捨施應，一切眾生為故。彼何所因？若如是，善實！眾生想，彼如是非想。若如是，彼一切眾生如來說，彼如是非眾生。彼何所因？真語，善實！如來，實語如來，不異語如來，如語如來，非不如語如來。

「雖然復次時，善實！若如來法證覺說，若思惟，若不彼中實不妄。譬如，善實！丈夫闇舍入，不一亦見。如是事墮，菩薩見應，若事墮施與。譬如，善實！眼者丈夫，顯明夜月出，種種色見。如是菩薩摩訶薩見應，若事不墮施與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖然復次時，善實！若如來法證覺說，若思惟，若不彼中實不妄。譬如，善實！丈夫闇舍入，不一亦見。如是事墮，菩薩見應，若事墮施與。譬如，善實！眼者丈夫，顯明夜月出，種種色見。如是菩薩摩訶薩見應，若事不墮施與。

「雖然復次時，善實！若善家子、善家女，若此法本，受當、持當、讀當、誦當，為他等及分別廣說當。知彼，善實！如來佛智；見彼，善實！如來佛眼。一切彼，善實！眾生，無量福聚生當取當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖然復次時，善實！若善家子、善家女，若此法本，受當、持當、讀當、誦當，為他等及分別廣說當。知彼，善實！如來佛智；見彼，善實！如來佛眼。一切彼，善實！眾生，無量福聚生當取當。

「若復時，善實！婦女，若丈夫，若前分時，恒伽河沙等我身捨，如是中分時，如是晚分時，恒伽河沙等我身捨。以此因緣，劫俱致那由多百千我身捨。若此法本，聞已不謗，此如是，彼緣，多過福聚生，無量、不可數。何復言若寫已受持讀誦，為他等及分別廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復時，善實！婦女，若丈夫，若前分時，恒伽河沙等我身捨，如是中分時，如是晚分時，恒伽河沙等我身捨。以此因緣，劫俱致那由多百千我身捨。若此法本，聞已不謗，此如是，彼緣，多過福聚生，無量、不可數。何復言若寫已受持讀誦，為他等及分別廣說。

「雖然復次時，善實！不可思、不可稱，此法本，彼不可思，如是果報觀察應。此，善實！法本如來說，勝乘發行眾生為故，最勝乘發行眾生為故。若此法本，受當、持當、讀當、誦當，為他等及分別廣說當。知彼，善實！如來佛智；見彼，善實！如來佛眼。一切彼，善實！眾生，無量福聚具足有當，不可思、不可稱亦不可量福聚具足有當。一切彼，善實！眾生，我肩菩提持當有！彼何所因？不能，善實！此法本，小信解者眾生聞，不我見者、不眾生見者、不壽見者、不人見者、不菩薩誓眾生能聞受，若持、若讀、若誦，若無是處有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖然復次時，善實！不可思、不可稱，此法本，彼不可思，如是果報觀察應。此，善實！法本如來說，勝乘發行眾生為故，最勝乘發行眾生為故。若此法本，受當、持當、讀當、誦當，為他等及分別廣說當。知彼，善實！如來佛智；見彼，善實！如來佛眼。一切彼，善實！眾生，無量福聚具足有當，不可思、不可稱亦不可量福聚具足有當。一切彼，善實！眾生，我肩菩提持當有！彼何所因？不能，善實！此法本，小信解者眾生聞，不我見者、不眾生見者、不壽見者、不人見者、不菩薩誓眾生能聞受，若持、若讀、若誦，若無是處有。

「雖然復次時，善實！此中地分，此經廣說，供養彼地分有當天、人、阿脩羅世，禮右繞作及彼地分有當，支帝彼地分有當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖然復次時，善實！此中地分，此經廣說，供養彼地分有當天、人、阿脩羅世，禮右繞作及彼地分有當，支帝彼地分有當。

「若彼，善實！善家子，若善家女，若此如是色類經，受當、持當、讀當、誦當，為他等及分別廣說當，彼輕賤有當極輕賤。彼何所因？所有彼眾生，前生不善業作已，惡趣轉墮；所有現如是法中，輕賤盡當，佛菩提得當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若彼，善實！善家子，若善家女，若此如是色類經，受當、持當、讀當、誦當，為他等及分別廣說當，彼輕賤有當極輕賤。彼何所因？所有彼眾生，前生不善業作已，惡趣轉墮；所有現如是法中，輕賤盡當，佛菩提得當。

「彼何所因？念知我，善實！過去世不可數，劫不可數，過燈作如來、應、正遍知，他他過四八十佛俱致那由多百千有，若我親承供養，親承供養已，不遠離。若我，善實！彼佛、世尊親承供養已，不遠離，若後時、後長時，後分五百，正法破壞時中，轉時中，此經受當、持當、讀當、誦當，為他等及分別廣說當。此復時，善實！福聚邊，此前福聚，百上亦數不及，千上亦，百千上亦，俱致百千上亦，俱致那由多百千上亦，僧企耶亦，迦羅亦，算亦，譬喻亦，憂波泥奢亦，乃至譬喻亦不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼何所因？念知我，善實！過去世不可數，劫不可數，過燈作如來、應、正遍知，他他過四八十佛俱致那由多百千有，若我親承供養，親承供養已，不遠離。若我，善實！彼佛、世尊親承供養已，不遠離，若後時、後長時，後分五百，正法破壞時中，轉時中，此經受當、持當、讀當、誦當，為他等及分別廣說當。此復時，善實！福聚邊，此前福聚，百上亦數不及，千上亦，百千上亦，俱致百千上亦，俱致那由多百千上亦，僧企耶亦，迦羅亦，算亦，譬喻亦，憂波泥奢亦，乃至譬喻亦不及。

「若復，善實！彼等善家子、善家女，我福聚說，此所有彼善家子、善家女，若彼中時中福聚取當，猛眾生順到，心亂到。雖然復次時，善實！不可思、不可稱，法本如來說，彼不可思，如是果報觀察應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復，善實！彼等善家子、善家女，我福聚說，此所有彼善家子、善家女，若彼中時中福聚取當，猛眾生順到，心亂到。雖然復次時，善實！不可思、不可稱，法本如來說，彼不可思，如是果報觀察應。」

爾時，命者善實，世尊邊如是言：「云何，世尊！菩薩乘發行住應？云何修行應？云何心降伏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，命者善實，世尊邊如是言：「云何，世尊！菩薩乘發行住應？云何修行應？云何心降伏？」

世尊言：「此，善實！菩薩乘發行，如是心發生應：『一切眾生，無我受餘涅槃界滅度應，如是一切眾生滅度，無有一眾生滅度有。』彼何所因？若，善實！菩薩眾生想轉，彼不菩薩摩訶薩名說應；乃至人想轉，不彼菩薩摩訶薩名說應。彼何所由？無有，善實！一法，菩薩乘發行名。彼何意念？善實！有一法，若如來燈作如來、應、正遍知邊，無上正遍知證覺？」如是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「此，善實！菩薩乘發行，如是心發生應：『一切眾生，無我受餘涅槃界滅度應，如是一切眾生滅度，無有一眾生滅度有。』彼何所因？若，善實！菩薩眾生想轉，彼不菩薩摩訶薩名說應；乃至人想轉，不彼菩薩摩訶薩名說應。彼何所由？無有，善實！一法，菩薩乘發行名。彼何意念？善實！有一法，若如來燈作如來、應、正遍知邊，無上正遍知證覺？」如是語已。

命者善實，世尊邊如是言：「無有彼，世尊！一法，若如來燈作如來、應、正遍知邊，無上正遍知證覺。」如是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命者善實，世尊邊如是言：「無有彼，世尊！一法，若如來燈作如來、應、正遍知邊，無上正遍知證覺。」如是語已。

世尊，命者善實如是言：「如是，如是！善實！如是，如是！無有彼一法，若如來燈作如來、應、正遍知邊，無上正遍知證覺。若復，善實！一法，如來證覺有，不我燈作如來應正遍知記說有當：『汝行者，未來世，釋迦牟尼名，如來、應、正遍知。』者。是故，此，善實！如來、應、正遍知，無有一法，若無上正遍知證覺，彼故，燈作如來、應、正遍知記說有當：『汝行者，未來世，釋迦牟尼名，如來、應、正遍知。』彼何所因？如來者，善實！真如故此即是；如來者，善實！不生法故此即是；世尊者，善實！道斷此即是；如來者，善實！畢竟不生故此即是。彼何所因？如是，彼實不生，若最勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊，命者善實如是言：「如是，如是！善實！如是，如是！無有彼一法，若如來燈作如來、應、正遍知邊，無上正遍知證覺。若復，善實！一法，如來證覺有，不我燈作如來應正遍知記說有當：『汝行者，未來世，釋迦牟尼名，如來、應、正遍知。』者。是故，此，善實！如來、應、正遍知，無有一法，若無上正遍知證覺，彼故，燈作如來、應、正遍知記說有當：『汝行者，未來世，釋迦牟尼名，如來、應、正遍知。』彼何所因？如來者，善實！真如故此即是；如來者，善實！不生法故此即是；世尊者，善實！道斷此即是；如來者，善實！畢竟不生故此即是。彼何所因？如是，彼實不生，若最勝義。

「若有，善實！如是語：『如來、應、正遍知，無上正遍知證覺。』彼不如語，誹謗我。彼，善實！不實取。彼何所因？無有彼，善實！一法，若如來、應、正遍知，無上正遍知證覺。若，善實！如來法證覺說，若不彼中實不妄，彼故如來說：『一切法，佛法者。』彼何所因？一切法、一切法者，善實！一切彼非法，如來說；彼故，說名一切法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有，善實！如是語：『如來、應、正遍知，無上正遍知證覺。』彼不如語，誹謗我。彼，善實！不實取。彼何所因？無有彼，善實！一法，若如來、應、正遍知，無上正遍知證覺。若，善實！如來法證覺說，若不彼中實不妄，彼故如來說：『一切法，佛法者。』彼何所因？一切法、一切法者，善實！一切彼非法，如來說；彼故，說名一切法者。

「譬如，善實！丈夫有具足身、大身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如，善實！丈夫有具足身、大身。」

命者善實言：「若彼，世尊！如來，丈夫說具足身、大身；非身，彼，世尊！如來說；彼故，說名足身、大身者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命者善實言：「若彼，世尊！如來，丈夫說具足身、大身；非身，彼，世尊！如來說；彼故，說名足身、大身者。」

世尊言：「如是，如是！善實！如是，如是！若菩薩如是語：『有眾生般涅槃滅度。』我不彼菩薩名說應。彼何所因？有，善實！有一法若菩薩名？」善實言：「不如此，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「如是，如是！善實！如是，如是！若菩薩如是語：『有眾生般涅槃滅度。』我不彼菩薩名說應。彼何所因？有，善實！有一法若菩薩名？」善實言：「不如此，世尊！」

世尊言：「眾生、眾生者，善實！非眾生，彼，如來說；彼故，說名眾生者。彼故，如來說：『無我一切法，無眾生、無壽者、無長養者，無人一切法者。』若，善實！菩薩如是語：『我佛土莊嚴成就。』彼亦如是不名說應。彼何所因？國土莊嚴、國土莊嚴者，善實！非莊嚴，彼，如來說；彼故，說名國土莊嚴者。若，善實！菩薩摩訶薩無我法、無我法者信解，彼，如來、應、正遍知，菩薩摩訶薩名說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「眾生、眾生者，善實！非眾生，彼，如來說；彼故，說名眾生者。彼故，如來說：『無我一切法，無眾生、無壽者、無長養者，無人一切法者。』若，善實！菩薩如是語：『我佛土莊嚴成就。』彼亦如是不名說應。彼何所因？國土莊嚴、國土莊嚴者，善實！非莊嚴，彼，如來說；彼故，說名國土莊嚴者。若，善實！菩薩摩訶薩無我法、無我法者信解，彼，如來、應、正遍知，菩薩摩訶薩名說。

「彼何意念？善實！有如來肉眼？」善實言：「如是，如是！世尊！有如來肉眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼何意念？善實！有如來肉眼？」善實言：「如是，如是！世尊！有如來肉眼。」

世尊言：「彼何意念？善實！有如來天眼？」善實言：「如是，如是！世尊！有如來天眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！有如來天眼？」善實言：「如是，如是！世尊！有如來天眼。」

世尊言：「彼何意念？善實！有如來慧眼？」善實言：「如是，如是！世尊！有如來慧眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！有如來慧眼？」善實言：「如是，如是！世尊！有如來慧眼。」

世尊言：「彼何意念？善實！有如來法眼？」善實言：「如是，如是！世尊！有如來法眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！有如來法眼？」善實言：「如是，如是！世尊！有如來法眼。」

世尊言：「彼何意念？善實！有如來佛眼？」善實言：「如是，如是！世尊！有如來佛眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！有如來佛眼？」善實言：「如是，如是！世尊！有如來佛眼。」

世尊言：「善，善！善實！彼何意念？善實！所有恒伽大河沙，雖然彼沙，彼，如來說？」善實言：「如是，如是！世尊！如是，如是！善逝說彼如來彼沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「善，善！善實！彼何意念？善實！所有恒伽大河沙，雖然彼沙，彼，如來說？」善實言：「如是，如是！世尊！如是，如是！善逝說彼如來彼沙。」

世尊言：「彼何意念？善實！所有恒伽大河沙，彼所有恒伽大河有，所有彼中沙，彼所有及世界有，多彼世界有？」善實言：「多，世尊！多，善逝！彼世界有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！所有恒伽大河沙，彼所有恒伽大河有，所有彼中沙，彼所有及世界有，多彼世界有？」善實言：「多，世尊！多，善逝！彼世界有。」

世尊言：「所有，善實！彼中世界中眾生，彼等我種種有心流注知。彼何所因？心流注、心流注者，善實！非流注，此，如來說；彼故，說名心流注者。彼何所因？過去，善實！心不可得，未來心不可得，現在心不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「所有，善實！彼中世界中眾生，彼等我種種有心流注知。彼何所因？心流注、心流注者，善實！非流注，此，如來說；彼故，說名心流注者。彼何所因？過去，善實！心不可得，未來心不可得，現在心不可得。

「彼何意念？善實！若有善家子，若善家女，若三千大千世界七寶滿作已施與，雖然，彼善家子，若善家女，若彼緣，多福聚生？」善實言：「多，世尊！多，善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼何意念？善實！若有善家子，若善家女，若三千大千世界七寶滿作已施與，雖然，彼善家子，若善家女，若彼緣，多福聚生？」善實言：「多，世尊！多，善逝！」

世尊言：「如是，如是，善實！如是，如是！多。彼善家子，若善家女，若彼緣，多福聚生，無量、不可數。福聚、福聚者，善實！非聚，彼，如來說；彼故，說名福聚者。若復，善實！福聚有，不如來說福聚、福聚者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「如是，如是，善實！如是，如是！多。彼善家子，若善家女，若彼緣，多福聚生，無量、不可數。福聚、福聚者，善實！非聚，彼，如來說；彼故，說名福聚者。若復，善實！福聚有，不如來說福聚、福聚者。

「彼何意念？善實！色身成就如來見應？」善實言：「不如此，世尊！非色身成就如來見應。彼何所因？色身成就、色身成就者，世尊！非成就，此，如來說；彼故，說名色身成就者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼何意念？善實！色身成就如來見應？」善實言：「不如此，世尊！非色身成就如來見應。彼何所因？色身成就、色身成就者，世尊！非成就，此，如來說；彼故，說名色身成就者。」

世尊言：「彼何意念？善實！相具足如來見應？」善實言：「不如此，世尊！非相具足如來見應。彼何所因？此，世尊！相具足，如來說；非相具足，如來說；彼故，說名相具足者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！相具足如來見應？」善實言：「不如此，世尊！非相具足如來見應。彼何所因？此，世尊！相具足，如來說；非相具足，如來說；彼故，說名相具足者。」

世尊言：「彼何意念？善實！雖然，如來如是念：『我法說。』？」善實言：「不如此，世尊！不如來如是念：『我法說。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「彼何意念？善實！雖然，如來如是念：『我法說。』？」善實言：「不如此，世尊！不如來如是念：『我法說。』」

世尊言：「若我，善實！如是語：『如來法說。』誹謗我。彼，善實！不實取。彼何所因？法說、法說者，善實！無有法，若法說名可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「若我，善實！如是語：『如來法說。』誹謗我。彼，善實！不實取。彼何所因？法說、法說者，善實！無有法，若法說名可得。」

爾時，命者善實，世尊邊如是言：「雖然，世尊！當有未來，頗有眾生，後時、後長時、後分五百，正法破壞時中，轉時中，若此如是色類法說，聞已信當有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，命者善實，世尊邊如是言：「雖然，世尊！當有未來，頗有眾生，後時、後長時、後分五百，正法破壞時中，轉時中，若此如是色類法說，聞已信當有？」

世尊言：「不彼，善實！眾生，非不眾生。彼何所因？眾生、眾生者，善實！一切彼非眾生，彼，如來說；彼故，說名眾生者。彼何意念？善實！雖然，有法若如來無上正遍知證覺？」命者善實言：「無有彼，世尊！有法若如來無上正遍知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「不彼，善實！眾生，非不眾生。彼何所因？眾生、眾生者，善實！一切彼非眾生，彼，如來說；彼故，說名眾生者。彼何意念？善實！雖然，有法若如來無上正遍知證覺？」命者善實言：「無有彼，世尊！有法若如來無上正遍知。」

世尊言：「如是，如是！善實！如是，如是！微小彼中法無有、不可得，彼故說名無上正遍知者。雖然復次時，善實！平等正法，彼不中有不平等，彼故說名無上正遍知者。無我故、無壽故、無眾生故、無人故，平等。無上正遍知，一切善法證覺。善法、善法者，善實！非法，如是彼，如來說；彼故，說名善法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「如是，如是！善實！如是，如是！微小彼中法無有、不可得，彼故說名無上正遍知者。雖然復次時，善實！平等正法，彼不中有不平等，彼故說名無上正遍知者。無我故、無壽故、無眾生故、無人故，平等。無上正遍知，一切善法證覺。善法、善法者，善實！非法，如是彼，如來說；彼故，說名善法者。

「若復，善實！所有三千大千世界須彌山王，彼所有聚七寶，普散如來、應、等正遍知施與。若此智慧彼岸到，乃至四句等偈，受已，為他等分別，此，善實！福聚，彼前者福聚，百上亦數不及，千上亦，百千上亦，俱致百千上亦，俱致那由他百千上亦，僧企耶亦，迦羅亦，算亦，譬喻亦，憂波泥奢亦，乃至譬喻亦不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復，善實！所有三千大千世界須彌山王，彼所有聚七寶，普散如來、應、等正遍知施與。若此智慧彼岸到，乃至四句等偈，受已，為他等分別，此，善實！福聚，彼前者福聚，百上亦數不及，千上亦，百千上亦，俱致百千上亦，俱致那由他百千上亦，僧企耶亦，迦羅亦，算亦，譬喻亦，憂波泥奢亦，乃至譬喻亦不及。

「彼何意念？善實！雖然，如來如是念：『我眾生度脫。』不？復彼，善實！如是見應。彼何所因？有無，善實！無有一眾生若如來度脫。若復，善實！有，如是眾生有，若彼如來度脫。彼如是，如來我取有，眾生取、壽取、人取有。我取、我取者，善實！非取，此，如來說；彼小兒凡夫生取。小兒凡夫生、小兒凡夫生者，善實！非生，彼，如來說；彼故，說名小兒凡夫生者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼何意念？善實！雖然，如來如是念：『我眾生度脫。』不？復彼，善實！如是見應。彼何所因？有無，善實！無有一眾生若如來度脫。若復，善實！有，如是眾生有，若彼如來度脫。彼如是，如來我取有，眾生取、壽取、人取有。我取、我取者，善實！非取，此，如來說；彼小兒凡夫生取。小兒凡夫生、小兒凡夫生者，善實！非生，彼，如來說；彼故，說名小兒凡夫生者。

「彼何意念？善實！相具足如來見應？」善實言：「不如此，世尊！如我，世尊說義解，我不相具足如來見應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼何意念？善實！相具足如來見應？」善實言：「不如此，世尊！如我，世尊說義解，我不相具足如來見應。」

世尊言：「善，善！善實！如是，如是！善實！如如語汝，不相具足如來見應。彼何所因？彼復，善實！相具足如來見應；有彼王轉輪，如來有；彼故，不相具足如來見應。此相非相故，如來見應。」爾時，命者善實世尊邊如是言：「如我，世尊！世尊說義解，我不相具足如來見應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「善，善！善實！如是，如是！善實！如如語汝，不相具足如來見應。彼何所因？彼復，善實！相具足如來見應；有彼王轉輪，如來有；彼故，不相具足如來見應。此相非相故，如來見應。」爾時，命者善實世尊邊如是言：「如我，世尊！世尊說義解，我不相具足如來見應。」

爾時，世尊彼時此伽陀說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊彼時此伽陀說：

「若我色見， 若我聲求， 邪解脫行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若我色見， 若我聲求， 邪解脫行，

不我見彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不我見彼。

「法體佛見應， 法身彼如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法體佛見應， 法身彼如來，

法體及不識， 故彼不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法體及不識， 故彼不能知。

「彼何意念？善實！相具足，如來無上正遍知證覺？不，復彼，善實！如是見應。彼何所因？不，善實！相具足，如來無上正遍知證覺。復時，彼，善實！有如是語：『菩薩乘發行，有法破滅，施設斷。』不，復，善實！如是見應。彼何所因？不菩薩乘發行有法破滅，施設不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼何意念？善實！相具足，如來無上正遍知證覺？不，復彼，善實！如是見應。彼何所因？不，善實！相具足，如來無上正遍知證覺。復時，彼，善實！有如是語：『菩薩乘發行，有法破滅，施設斷。』不，復，善實！如是見應。彼何所因？不菩薩乘發行有法破滅，施設不斷。

「若復，善實！善家子，若善家女，若恒伽河沙等世界七寶滿作已施與；若菩薩摩訶薩無我、無生中，法中忍得。此如是，彼緣，多過福聚生。不，復，善實！菩薩福聚取應。」命者善實言：「不，世尊！菩薩福聚取應？」世尊言：「取應，善實！不取應，彼故說名取應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復，善實！善家子，若善家女，若恒伽河沙等世界七寶滿作已施與；若菩薩摩訶薩無我、無生中，法中忍得。此如是，彼緣，多過福聚生。不，復，善實！菩薩福聚取應。」命者善實言：「不，世尊！菩薩福聚取應？」世尊言：「取應，善實！不取應，彼故說名取應。

「雖然復次時，善實！若有如是語：『如來去、若不去、若住、若坐、若臥、若如法。』不我，善實！說義解。彼何所因？如來者，善實！說名無所去、無所來，彼故說名如來、應、正遍知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖然復次時，善實！若有如是語：『如來去、若不去、若住、若坐、若臥、若如法。』不我，善實！說義解。彼何所因？如來者，善實！說名無所去、無所來，彼故說名如來、應、正遍知者。

「若復，善實！善家子，若善家女，若所有三千大千世界地塵，彼如是色類墨作已，乃至如是不可數，譬如最小聚。彼何意念？善實！雖然，彼多最小聚有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復，善實！善家子，若善家女，若所有三千大千世界地塵，彼如是色類墨作已，乃至如是不可數，譬如最小聚。彼何意念？善實！雖然，彼多最小聚有？」

善實言：「如是，如是！世尊！多彼最小聚有。彼何所因？彼，世尊！聚有，不世尊說最小聚者。彼何所因？若彼，世尊！最小聚說；非聚，彼，如來說；彼故，說名最小聚者。若及如來說三千大千世界者；非界，如來說；彼故，說名三千大千世界者。彼何所因？彼，世尊！界有，彼如是摶取有。若如是，如來摶取說；非取，彼，如來說；彼故，說名摶取者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善實言：「如是，如是！世尊！多彼最小聚有。彼何所因？彼，世尊！聚有，不世尊說最小聚者。彼何所因？若彼，世尊！最小聚說；非聚，彼，如來說；彼故，說名最小聚者。若及如來說三千大千世界者；非界，如來說；彼故，說名三千大千世界者。彼何所因？彼，世尊！界有，彼如是摶取有。若如是，如來摶取說；非取，彼，如來說；彼故，說名摶取者。」

世尊言：「摶取，如是，善實！不世俗語，不可說，非法，非非法，彼小兒凡夫生取。彼何所因？若此有，善實！如是說：『我見，如來說，眾生見、壽見、人見，如來說。』雖然，彼，善實！正說語？」善實言：「不如此，世尊！不如此，善逝！彼何所因？若彼，世尊！我見，如來說；非見，彼，如來說；彼故，說名我見者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「摶取，如是，善實！不世俗語，不可說，非法，非非法，彼小兒凡夫生取。彼何所因？若此有，善實！如是說：『我見，如來說，眾生見、壽見、人見，如來說。』雖然，彼，善實！正說語？」善實言：「不如此，世尊！不如此，善逝！彼何所因？若彼，世尊！我見，如來說；非見，彼，如來說；彼故，說名我見者。」

世尊言：「如是，此，善實！菩薩乘發行，一切法知應，見應，信解應。如信解，如無法想亦住。彼何所因？法想、法想者，善實！非想，此，如來說；彼故，說名法想者。若復時，善實！菩薩摩訶薩無量無數世界七寶滿中作已，如來等、應等、正遍知等施與，若善家子，若善家女，若如是智慧彼岸到，乃至四句等偈，受持、分別、讀誦，為他等及分別廣說。此如是，彼緣，多過福聚生，無量、不可數。云何及廣說？如不廣說，彼故說名廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「如是，此，善實！菩薩乘發行，一切法知應，見應，信解應。如信解，如無法想亦住。彼何所因？法想、法想者，善實！非想，此，如來說；彼故，說名法想者。若復時，善實！菩薩摩訶薩無量無數世界七寶滿中作已，如來等、應等、正遍知等施與，若善家子，若善家女，若如是智慧彼岸到，乃至四句等偈，受持、分別、讀誦，為他等及分別廣說。此如是，彼緣，多過福聚生，無量、不可數。云何及廣說？如不廣說，彼故說名廣說。

「星、翳、燈、幻、 露、泡、夢、電、 雲，見如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「星、翳、燈、幻、 露、泡、夢、電、 雲，見如是，

此有為者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有為者。」

此語，世尊，歡喜上座善實，彼及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，彼天、人、阿脩羅、乾闥婆等，聞世尊說，大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此語，世尊，歡喜上座善實，彼及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，彼天、人、阿脩羅、乾闥婆等，聞世尊說，大歡喜。

歸命一切佛菩薩海等！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命一切佛菩薩海等！