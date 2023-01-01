金剛般若波羅蜜經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若波羅蜜經

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛婆伽婆，住舍衛國祇陀樹林給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊，於日前分，著衣持鉢，入舍衛大國而行乞食。於其國中次第行乞，還至本處。飯食事訖，於中後時，收衣鉢，洗足已。如常敷座，加趺安坐，端身而住，正念現前。時諸比丘俱往佛所，至佛所已，頂禮佛足，右遶三匝，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛婆伽婆，住舍衛國祇陀樹林給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊，於日前分，著衣持鉢，入舍衛大國而行乞食。於其國中次第行乞，還至本處。飯食事訖，於中後時，收衣鉢，洗足已。如常敷座，加趺安坐，端身而住，正念現前。時諸比丘俱往佛所，至佛所已，頂禮佛足，右遶三匝，却坐一面。

爾時淨命須菩提，於大眾中共坐聚集。時淨命須菩提，即從座起，偏袒右肩，頂禮佛足，右膝著地，向佛合掌而白佛言：「希有，世尊！如來、應供、正遍覺知，善護念諸菩薩摩訶薩，由無上利益故；善付囑諸菩薩摩訶薩，由無上教故。世尊！若善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，行菩薩乘，云何應住？云何修行？云何發起菩薩心？」淨命須菩提作是問已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨命須菩提，於大眾中共坐聚集。時淨命須菩提，即從座起，偏袒右肩，頂禮佛足，右膝著地，向佛合掌而白佛言：「希有，世尊！如來、應供、正遍覺知，善護念諸菩薩摩訶薩，由無上利益故；善付囑諸菩薩摩訶薩，由無上教故。世尊！若善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，行菩薩乘，云何應住？云何修行？云何發起菩薩心？」淨命須菩提作是問已。

爾時世尊告須菩提：「須菩提！善哉，善哉！如是，善男子！如來善護念諸菩薩摩訶薩，無上利益故；善付囑諸菩薩摩訶薩，無上教故。須菩提！是故汝今一心諦聽，恭敬，善思念之。我今當為汝說。如菩薩發菩提心，行菩薩乘，如是應住，如是修行，如是發心。」須菩提言：「唯然，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告須菩提：「須菩提！善哉，善哉！如是，善男子！如來善護念諸菩薩摩訶薩，無上利益故；善付囑諸菩薩摩訶薩，無上教故。須菩提！是故汝今一心諦聽，恭敬，善思念之。我今當為汝說。如菩薩發菩提心，行菩薩乘，如是應住，如是修行，如是發心。」須菩提言：「唯然，世尊！」

佛告須菩提：「須菩提！善男子、善女人，發菩提心，行菩薩乘，應如是發心：『所有一切眾生類攝，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想，若非有想、若非無想，乃至眾生界，及假名說。如是眾生，我皆安置於無餘涅槃。』如是涅槃無量眾生已，無一眾生被涅槃者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生想，即不應說名為菩薩。何以故？須菩提！一切菩薩，無我想、眾生想、壽者想、受者想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「須菩提！善男子、善女人，發菩提心，行菩薩乘，應如是發心：『所有一切眾生類攝，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想，若非有想、若非無想，乃至眾生界，及假名說。如是眾生，我皆安置於無餘涅槃。』如是涅槃無量眾生已，無一眾生被涅槃者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生想，即不應說名為菩薩。何以故？須菩提！一切菩薩，無我想、眾生想、壽者想、受者想。

「復次，須菩提！菩薩不著己類而行布施，不著所餘行於布施，不著色、聲、香、味、觸、法應行布施。須菩提！菩薩應如是行施，不著相想。何以故？須菩提！若菩薩無執著心行於布施，是福德聚不可數量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩不著己類而行布施，不著所餘行於布施，不著色、聲、香、味、觸、法應行布施。須菩提！菩薩應如是行施，不著相想。何以故？須菩提！若菩薩無執著心行於布施，是福德聚不可數量。

「須菩提！汝意云何？東方虛空可數量不？」須菩提言：「不可，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝意云何？東方虛空可數量不？」須菩提言：「不可，世尊！」

佛言：「如是，須菩提！南西北方，四維上下，十方虛空，可數量不？」須菩提言：「不可，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！南西北方，四維上下，十方虛空，可數量不？」須菩提言：「不可，世尊！」

佛言：「如是，須菩提！若菩薩無執著心行於布施，是福德聚亦復如是不可數量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！若菩薩無執著心行於布施，是福德聚亦復如是不可數量。

「須菩提！汝意云何？可以身相勝德見如來不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝意云何？可以身相勝德見如來不？」

「不能，世尊！何以故？如來所說身相勝德，非相勝德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不能，世尊！何以故？如來所說身相勝德，非相勝德。」

「何以故？須菩提！凡所有相，皆是虛妄。無所有相，即是真實。由相無相，應見如來。」如是說已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！凡所有相，皆是虛妄。無所有相，即是真實。由相無相，應見如來。」如是說已。

淨命須菩提白佛言：「世尊！於今現時及未來世，頗有菩薩聽聞正說如是等相此經章句，生實想不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨命須菩提白佛言：「世尊！於今現時及未來世，頗有菩薩聽聞正說如是等相此經章句，生實想不？」

佛告須菩提：「莫作是說：『於今現時及未來世，頗有菩薩聽聞正說如是等相此經章句，生實想不？』何以故？須菩提！於未來世，實有眾生，得聞此經，能生實想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「莫作是說：『於今現時及未來世，頗有菩薩聽聞正說如是等相此經章句，生實想不？』何以故？須菩提！於未來世，實有眾生，得聞此經，能生實想。

「復次，須菩提！於未來世，後五百歲，正法滅時，有諸菩薩摩訶薩，持戒修福及有智慧。須菩提！是諸菩薩摩訶薩，非事一佛，非於一佛種諸善根，已事無量百千諸佛，已於無量百千佛所而種善根。若有善男子、善女人，聽聞正說如是等相此經章句，乃至一念生實信者。須菩提！如來悉知是人，悉見是人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！於未來世，後五百歲，正法滅時，有諸菩薩摩訶薩，持戒修福及有智慧。須菩提！是諸菩薩摩訶薩，非事一佛，非於一佛種諸善根，已事無量百千諸佛，已於無量百千佛所而種善根。若有善男子、善女人，聽聞正說如是等相此經章句，乃至一念生實信者。須菩提！如來悉知是人，悉見是人。

「須菩提！是善男子、善女人，生長無量福德之聚！何以故？須菩提！是諸菩薩無復我想、眾生想、壽者想、受者想。是諸菩薩無法想非無法想，無想非無想。何以故？須菩提！是諸菩薩若有法想，即是我執，及眾生、壽者、受者執。須菩提！是故菩薩不應取法，不應取非法。為如是義故，如來說：『若觀行人，解筏喻經，法尚應捨，何況非法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是善男子、善女人，生長無量福德之聚！何以故？須菩提！是諸菩薩無復我想、眾生想、壽者想、受者想。是諸菩薩無法想非無法想，無想非無想。何以故？須菩提！是諸菩薩若有法想，即是我執，及眾生、壽者、受者執。須菩提！是故菩薩不應取法，不應取非法。為如是義故，如來說：『若觀行人，解筏喻經，法尚應捨，何況非法。』」

復次，佛告淨命須菩提：「須菩提！汝意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？」須菩提言：「如我解佛說義，無所有法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提；亦無有法如來所說。何以故？是法如來所說，不可取，不可言；非法，非非法。何以故？一切聖人皆以無為真如所顯現故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛告淨命須菩提：「須菩提！汝意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？」須菩提言：「如我解佛說義，無所有法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提；亦無有法如來所說。何以故？是法如來所說，不可取，不可言；非法，非非法。何以故？一切聖人皆以無為真如所顯現故。」

「須菩提！汝意云何？以三千大千世界遍滿七寶，若人持用布施，是善男子、善女人，因此布施生福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！甚多，修伽陀！是善男子、善女人，因此布施，得福甚多。何以故？世尊！此福德聚，即非福德聚，是故如來說福德聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝意云何？以三千大千世界遍滿七寶，若人持用布施，是善男子、善女人，因此布施生福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！甚多，修伽陀！是善男子、善女人，因此布施，得福甚多。何以故？世尊！此福德聚，即非福德聚，是故如來說福德聚。」

佛言：「須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界遍滿七寶，持用布施。若復有人，從此經中受四句偈，為他正說，顯示其義。此人以是因緣，所生福德，最多於彼無量無數。何以故？須菩提！如來無上菩提，從此福成。諸佛世尊，從此福生。何以故？須菩提！所言佛法者，即非佛法，是名佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界遍滿七寶，持用布施。若復有人，從此經中受四句偈，為他正說，顯示其義。此人以是因緣，所生福德，最多於彼無量無數。何以故？須菩提！如來無上菩提，從此福成。諸佛世尊，從此福生。何以故？須菩提！所言佛法者，即非佛法，是名佛法。

「須菩提！汝意云何？須陀洹能作是念：『我得須陀洹果。』不？」須菩提言：「不能，世尊！何以故？世尊！實無所有能至於流，故說須陀洹。乃至色、聲、香、味、觸、法亦復如是，故名須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝意云何？須陀洹能作是念：『我得須陀洹果。』不？」須菩提言：「不能，世尊！何以故？世尊！實無所有能至於流，故說須陀洹。乃至色、聲、香、味、觸、法亦復如是，故名須陀洹。

「斯陀含名一往來，實無所有能至往來，是名斯陀含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斯陀含名一往來，實無所有能至往來，是名斯陀含。

「阿那含名為不來，實無所有能至不來，是名阿那含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿那含名為不來，實無所有能至不來，是名阿那含。」

佛言：「須菩提！汝意云何？阿羅漢能作是念：『我得阿羅漢果。』不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝意云何？阿羅漢能作是念：『我得阿羅漢果。』不？」

須菩提言：「不能，世尊！何以故！實無所有名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：『我得阿羅漢果。』此念即是我執、眾生執、壽者執、受者執。世尊！如來阿羅訶三藐三佛陀讚我住無諍三昧人中最為第一。世尊！我今已得阿羅漢，離三有欲。世尊！我亦不作是念：『我是阿羅漢。』世尊！我若有是念：『我已得阿羅漢果。』如來則應不授我記：『住無諍三昧人中，須菩提善男子最為第一。』實無所住，住於無諍、住於無諍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不能，世尊！何以故！實無所有名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：『我得阿羅漢果。』此念即是我執、眾生執、壽者執、受者執。世尊！如來阿羅訶三藐三佛陀讚我住無諍三昧人中最為第一。世尊！我今已得阿羅漢，離三有欲。世尊！我亦不作是念：『我是阿羅漢。』世尊！我若有是念：『我已得阿羅漢果。』如來則應不授我記：『住無諍三昧人中，須菩提善男子最為第一。』實無所住，住於無諍、住於無諍。」

佛告須菩提：「汝意云何？昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀所，頗有一法如來所取不？」須菩提言：「不取，世尊！實無有法，昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀所，如來所取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝意云何？昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀所，頗有一法如來所取不？」須菩提言：「不取，世尊！實無有法，昔從然燈如來阿羅訶三藐三佛陀所，如來所取。」

佛告須菩提：「若有菩薩作如是言：『我當莊嚴清淨佛土。』而此菩薩說虛妄言。何以故？須菩提！莊嚴佛土者，如來說非莊嚴，是故莊嚴清淨佛土。須菩提！是故菩薩應生如是無住著心，不住色、聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若有菩薩作如是言：『我當莊嚴清淨佛土。』而此菩薩說虛妄言。何以故？須菩提！莊嚴佛土者，如來說非莊嚴，是故莊嚴清淨佛土。須菩提！是故菩薩應生如是無住著心，不住色、聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心。

「須菩提！譬如有人體相勝大，如須彌山。須菩提！汝意云何？如是體相為勝大不？」須菩提言：「甚大，世尊！何以故？如來說非有，名為有身，此非是有，故說有身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人體相勝大，如須彌山。須菩提！汝意云何？如是體相為勝大不？」須菩提言：「甚大，世尊！何以故？如來說非有，名為有身，此非是有，故說有身。」

佛告須菩提：「汝意云何？於恒伽所有諸沙，如其沙數所有恒伽，諸恒伽沙寧為多不？」須菩提言：「甚多，世尊！但諸恒伽，尚多無數，何況其沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝意云何？於恒伽所有諸沙，如其沙數所有恒伽，諸恒伽沙寧為多不？」須菩提言：「甚多，世尊！但諸恒伽，尚多無數，何況其沙。」

佛言：「須菩提！我今覺汝，我今示汝。諸恒伽中所有沙數爾許世界，若有善男子、善女人，以七寶遍滿，持施如來應供正遍覺知。須菩提！汝意云何？此人以是因緣，得福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！甚多，修伽陀！此人以是因緣，生福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！我今覺汝，我今示汝。諸恒伽中所有沙數爾許世界，若有善男子、善女人，以七寶遍滿，持施如來應供正遍覺知。須菩提！汝意云何？此人以是因緣，得福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！甚多，修伽陀！此人以是因緣，生福甚多。」

「須菩提！若善男子、善女人，以七寶遍滿爾所恒伽沙世界，持用布施。若善男子、善女人，從此經典乃至四句偈等，恭敬受持，為他正說。是人所生福德，最勝於彼無量無數！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子、善女人，以七寶遍滿爾所恒伽沙世界，持用布施。若善男子、善女人，從此經典乃至四句偈等，恭敬受持，為他正說。是人所生福德，最勝於彼無量無數！

「復次，須菩提！隨所在處，若有人能從是經典，乃至四句偈等，讀誦講說。當知此處於世間中即成支提，一切人、天、阿修羅等，皆應恭敬。何況有人盡能受持讀誦如此經典，當知是人則與無上希有之法而共相應。是土地處，大師在中，或隨有一可尊重人。」佛說是已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！隨所在處，若有人能從是經典，乃至四句偈等，讀誦講說。當知此處於世間中即成支提，一切人、天、阿修羅等，皆應恭敬。何況有人盡能受持讀誦如此經典，當知是人則與無上希有之法而共相應。是土地處，大師在中，或隨有一可尊重人。」佛說是已。

淨命須菩提白佛言：「世尊！如是經典，名號云何？我等云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨命須菩提白佛言：「世尊！如是經典，名號云何？我等云何奉持？」

佛告須菩提：「此經名『般若波羅蜜』。以是名字，汝當奉持。何以故？須菩提！是般若波羅蜜，如來說非般若波羅蜜。須菩提！汝意云何？頗有一法一佛說不？」須菩提言：「無有，世尊！無有一法一如來說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「此經名『般若波羅蜜』。以是名字，汝當奉持。何以故？須菩提！是般若波羅蜜，如來說非般若波羅蜜。須菩提！汝意云何？頗有一法一佛說不？」須菩提言：「無有，世尊！無有一法一如來說。」

佛告須菩提：「三千大千世界所有微塵，是為多不？」須菩提言：「此世界微塵，甚多，世尊！甚多，修伽陀！何以故？世尊！此諸微塵，如來說非微塵，故名微塵。此諸世界，如來說非世界，故說世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「三千大千世界所有微塵，是為多不？」須菩提言：「此世界微塵，甚多，世尊！甚多，修伽陀！何以故？世尊！此諸微塵，如來說非微塵，故名微塵。此諸世界，如來說非世界，故說世界。」

佛告須菩提：「汝意云何？可以三十二大人相見如來不？」須菩提言：「不可，世尊！何以故？此三十二大人相，如來說非相，故說三十二大人相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝意云何？可以三十二大人相見如來不？」須菩提言：「不可，世尊！何以故？此三十二大人相，如來說非相，故說三十二大人相。」

佛告須菩提：「若有善男子、善女人，如諸恒河所有沙數，如是沙等身命捨以布施。若有善男子、善女人，從此經典，乃至四句偈等，恭敬受持，為他正說。此人以是因緣，生福多彼無量無數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若有善男子、善女人，如諸恒河所有沙數，如是沙等身命捨以布施。若有善男子、善女人，從此經典，乃至四句偈等，恭敬受持，為他正說。此人以是因緣，生福多彼無量無數。」

爾時淨命須菩提，由法利疾，即便悲泣。收淚而言：「希有，世尊！希有，修伽陀！如此經典如來所說，我從昔來至得聖慧，未曾聞說如是經典。何以故？世尊說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜，故說般若波羅蜜。世尊！當知是人則與無上希有之法而共相應，聞說經時，能生實想。世尊！是實想者，實非有想，是故如來說名實想、說名實想。世尊！此事於我非為希有。正說經時，我生信解。世尊！於未來世，若有眾生恭敬受持，為他正說，當知是人則與無上希有之法而共相應。世尊！此人無復我想、眾生想、壽者想、受者想。何以故？我想、眾生想、壽者想、受者想，即是非想。何以故？諸佛世尊，解脫諸想盡無餘故。」說是言已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨命須菩提，由法利疾，即便悲泣。收淚而言：「希有，世尊！希有，修伽陀！如此經典如來所說，我從昔來至得聖慧，未曾聞說如是經典。何以故？世尊說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜，故說般若波羅蜜。世尊！當知是人則與無上希有之法而共相應，聞說經時，能生實想。世尊！是實想者，實非有想，是故如來說名實想、說名實想。世尊！此事於我非為希有。正說經時，我生信解。世尊！於未來世，若有眾生恭敬受持，為他正說，當知是人則與無上希有之法而共相應。世尊！此人無復我想、眾生想、壽者想、受者想。何以故？我想、眾生想、壽者想、受者想，即是非想。何以故？諸佛世尊，解脫諸想盡無餘故。」說是言已。

佛告須菩提：「如是，須菩提！如是當知，是人則與無上希有之法而共相應。是人聞說此經，不驚不怖不畏。何以故？須菩提！此法如來所說，是第一波羅蜜。此波羅蜜，如來所說，無量諸佛亦如是說，是故說名第一波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，須菩提！如是當知，是人則與無上希有之法而共相應。是人聞說此經，不驚不怖不畏。何以故？須菩提！此法如來所說，是第一波羅蜜。此波羅蜜，如來所說，無量諸佛亦如是說，是故說名第一波羅蜜。

「復次，須菩提！如來忍辱波羅蜜，即非波羅蜜。何以故？須菩提！昔時我為迦陵伽王斬斫身體，骨肉雖碎。我於爾時，無有我想、眾生想、壽者想、受者想，無想非無想。何以故？須菩提！我於爾時，若有我想、眾生想、壽者想、受者想，是時則應生瞋恨想。須菩提！我憶過去五百生，作大僊人，名曰說忍。於爾所生中，心無我想、眾生想、壽者想、受者想。是故須菩提！菩薩摩訶薩捨離一切想，於無上菩提應發起心，不應生住色心，不應生住聲、香、味、觸心，不應生住法心，不應生住非法心，不應生有所住心。何以故？若心有住，則為非住。故如來說：『菩薩無所住心應行布施。』復次，須菩提！菩薩應如是行施，為利益一切眾生。此眾生想，即是非想。如是一切眾生，如來說即非眾生。何以故？諸佛世尊遠離一切想故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來忍辱波羅蜜，即非波羅蜜。何以故？須菩提！昔時我為迦陵伽王斬斫身體，骨肉雖碎。我於爾時，無有我想、眾生想、壽者想、受者想，無想非無想。何以故？須菩提！我於爾時，若有我想、眾生想、壽者想、受者想，是時則應生瞋恨想。須菩提！我憶過去五百生，作大僊人，名曰說忍。於爾所生中，心無我想、眾生想、壽者想、受者想。是故須菩提！菩薩摩訶薩捨離一切想，於無上菩提應發起心，不應生住色心，不應生住聲、香、味、觸心，不應生住法心，不應生住非法心，不應生有所住心。何以故？若心有住，則為非住。故如來說：『菩薩無所住心應行布施。』復次，須菩提！菩薩應如是行施，為利益一切眾生。此眾生想，即是非想。如是一切眾生，如來說即非眾生。何以故？諸佛世尊遠離一切想故。

「須菩提！如來說實、說諦、說如、說非虛妄。復次，須菩提！是法如來所覺，是法如來所說，是法非實非虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來說實、說諦、說如、說非虛妄。復次，須菩提！是法如來所覺，是法如來所說，是法非實非虛。

「須菩提！譬如有人，在於盲暗，如是當知菩薩墮相，行墮相施。須菩提！如人有目，夜已曉，晝日光照，見種種色，如是當知菩薩不墮於相，行無相施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人，在於盲暗，如是當知菩薩墮相，行墮相施。須菩提！如人有目，夜已曉，晝日光照，見種種色，如是當知菩薩不墮於相，行無相施。

「復次，須菩提！於未來世，若有善男子、善女人，受持讀誦修行，為他正說如是經典，如來悉知是人，悉見是人，生長無量福德之聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！於未來世，若有善男子、善女人，受持讀誦修行，為他正說如是經典，如來悉知是人，悉見是人，生長無量福德之聚。

「復次，須菩提！若有善男子、善女人，於日前分布施身命，如上所說諸河沙數；於日中分布施身命，於日後分布施身命，皆如上說諸河沙數。如是無量百千萬億劫，以身命布施。若復有人，聞此經典，不起誹謗，以是因緣，生福多彼無數無量。何況有人書寫受持讀誦，教他修行，為人廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有善男子、善女人，於日前分布施身命，如上所說諸河沙數；於日中分布施身命，於日後分布施身命，皆如上說諸河沙數。如是無量百千萬億劫，以身命布施。若復有人，聞此經典，不起誹謗，以是因緣，生福多彼無數無量。何況有人書寫受持讀誦，教他修行，為人廣說。

「復次，須菩提！如是經典不可思量，無能與等。如來但為憐愍利益能行無上乘，及行無等乘人說。若復有人，於未來世，受持讀誦，教他修行，正說是經。如來悉知是人，悉見是人，與無數無量不可思議無等福聚而共相應。如是等人，由我身分，則能荷負無上菩提。何以故？須菩提！如是經典，若下願樂人，及我見、眾生見、壽者見、受者見，如此等人，能聽能修讀誦教他正說，無有是處。復次，須菩提！隨所在處，顯說此經，一切世間天人阿修羅等，皆應供養，作禮右遶。當知此處於世間中即成支提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如是經典不可思量，無能與等。如來但為憐愍利益能行無上乘，及行無等乘人說。若復有人，於未來世，受持讀誦，教他修行，正說是經。如來悉知是人，悉見是人，與無數無量不可思議無等福聚而共相應。如是等人，由我身分，則能荷負無上菩提。何以故？須菩提！如是經典，若下願樂人，及我見、眾生見、壽者見、受者見，如此等人，能聽能修讀誦教他正說，無有是處。復次，須菩提！隨所在處，顯說此經，一切世間天人阿修羅等，皆應供養，作禮右遶。當知此處於世間中即成支提。

「須菩提！若有善男子、善女人，受持讀誦教他修行，正說如是等經。此人現身受輕賤等。過去世中所造惡業，應感生後惡道果報。以於現身受輕苦故，先世罪業及苦果報，則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有善男子、善女人，受持讀誦教他修行，正說如是等經。此人現身受輕賤等。過去世中所造惡業，應感生後惡道果報。以於現身受輕苦故，先世罪業及苦果報，則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。

「須菩提！我憶往昔無數無量過於算數大劫，過去然燈如來阿羅訶三藐三佛陀後八萬四千百千俱胝諸佛如來已成佛竟，我皆承事供養恭敬，無空過者。若復有人，於後末世五百歲時，受持讀誦，教他修行，正說此經。須菩提！此人所生福德之聚，以我往昔承事供養諸佛如來所得功德，比此功德，百分不及一，千萬億分不及一，窮於算數不及其一，乃至威力品類相應譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！我憶往昔無數無量過於算數大劫，過去然燈如來阿羅訶三藐三佛陀後八萬四千百千俱胝諸佛如來已成佛竟，我皆承事供養恭敬，無空過者。若復有人，於後末世五百歲時，受持讀誦，教他修行，正說此經。須菩提！此人所生福德之聚，以我往昔承事供養諸佛如來所得功德，比此功德，百分不及一，千萬億分不及一，窮於算數不及其一，乃至威力品類相應譬喻所不能及。

「須菩提！若善男子、善女人，於後末世，受持讀誦如此等經，所得功德，我若具說，若有善男子、善女人，諦聽憶持爾所福聚，或心迷亂及以顛狂。復次，須菩提！如是經典不可思議，若人修行及得果報，亦不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子、善女人，於後末世，受持讀誦如此等經，所得功德，我若具說，若有善男子、善女人，諦聽憶持爾所福聚，或心迷亂及以顛狂。復次，須菩提！如是經典不可思議，若人修行及得果報，亦不可思議。」

爾時須菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，行菩薩乘，云何應住？云何修行？云何發起菩薩心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，行菩薩乘，云何應住？云何修行？云何發起菩薩心？」

佛告須菩提：「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應安置一切眾生，令入無餘涅槃。如是般涅槃無量眾生已，無一眾生被涅槃者。』何以故？須菩提！若菩薩有眾生想，則不應說名為菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為能行菩薩上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應安置一切眾生，令入無餘涅槃。如是般涅槃無量眾生已，無一眾生被涅槃者。』何以故？須菩提！若菩薩有眾生想，則不應說名為菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為能行菩薩上乘。

「須菩提！汝意云何？於然燈佛所，頗有一法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提不？」須菩提言：「不得，世尊！於然燈佛所，無有一法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝意云何？於然燈佛所，頗有一法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提不？」須菩提言：「不得，世尊！於然燈佛所，無有一法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「如是，須菩提！如是。於然燈佛所，無有一法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！於然燈佛所，若有一法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提，然燈佛則不授我記：『婆羅門！汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，多陀阿伽度，阿羅訶，三藐三佛陀。』須菩提！由實無有法，如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作如是言：『婆羅門！汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，多陀阿伽度，阿羅訶，三藐三佛陀。』何以故？須菩提！如來者，真如別名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！如是。於然燈佛所，無有一法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！於然燈佛所，若有一法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提，然燈佛則不授我記：『婆羅門！汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，多陀阿伽度，阿羅訶，三藐三佛陀。』須菩提！由實無有法，如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作如是言：『婆羅門！汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼，多陀阿伽度，阿羅訶，三藐三佛陀。』何以故？須菩提！如來者，真如別名。

「須菩提！若有人說：『如來得阿耨多羅三藐三菩提。』是人不實語。何以故？須菩提！實無有法，如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人說：『如來得阿耨多羅三藐三菩提。』是人不實語。何以故？須菩提！實無有法，如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提。

「須菩提！此法如來所得，無實無虛。是故如來說：『一切法皆是佛法。』須菩提！一切法者，非一切法故，如來說名一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！此法如來所得，無實無虛。是故如來說：『一切法皆是佛法。』須菩提！一切法者，非一切法故，如來說名一切法。

「須菩提！譬如有人遍身大身。」須菩提言：「世尊！是如來所說遍身大身，則為非身，是故說名遍身大身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人遍身大身。」須菩提言：「世尊！是如來所說遍身大身，則為非身，是故說名遍身大身。」

佛言：「如是，須菩提！如是，須菩提！若有菩薩說如是言：『我當般涅槃一切眾生。』則不應說名為菩薩。須菩提！汝意云何？頗有一法名菩薩不？」須菩提言：「無有，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！如是，須菩提！若有菩薩說如是言：『我當般涅槃一切眾生。』則不應說名為菩薩。須菩提！汝意云何？頗有一法名菩薩不？」須菩提言：「無有，世尊！」

佛言：「須菩提！是故如來說：『一切法無我、無眾生、無壽者、無受者。』須菩提！若有菩薩說如是言：『我當莊嚴清淨佛土。』如此菩薩說虛妄言。何以故？須菩提！莊嚴佛土者，如來說則非莊嚴，是故莊嚴清淨佛土。須菩提！若菩薩信見諸法無我、諸法無我，如來應供正遍覺說：『是名菩薩，是名菩薩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！是故如來說：『一切法無我、無眾生、無壽者、無受者。』須菩提！若有菩薩說如是言：『我當莊嚴清淨佛土。』如此菩薩說虛妄言。何以故？須菩提！莊嚴佛土者，如來說則非莊嚴，是故莊嚴清淨佛土。須菩提！若菩薩信見諸法無我、諸法無我，如來應供正遍覺說：『是名菩薩，是名菩薩。』

「須菩提！汝意云何？如來有肉眼不？」須菩提言：「如是，世尊！如來有肉眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝意云何？如來有肉眼不？」須菩提言：「如是，世尊！如來有肉眼。」

佛言：「須菩提！汝意云何？如來有天眼不？」須菩提言：「如是，世尊！如來有天眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝意云何？如來有天眼不？」須菩提言：「如是，世尊！如來有天眼。」

佛言：「須菩提！汝意云何？如來有慧眼不？」須菩提言：「如是，世尊！如來有慧眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝意云何？如來有慧眼不？」須菩提言：「如是，世尊！如來有慧眼。」

佛言：「須菩提！汝意云何？如來有法眼不？」須菩提言：「如是，世尊！如來有法眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝意云何？如來有法眼不？」須菩提言：「如是，世尊！如來有法眼。」

佛言：「須菩提！汝意云何？如來有佛眼不？」須菩提言：「如是，世尊！如來有佛眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝意云何？如來有佛眼不？」須菩提言：「如是，世尊！如來有佛眼。」

「須菩提！汝意云何？於恒伽江所有諸沙，如其沙數所有恒伽，如諸恒伽所有沙數世界，如是，寧為多不？」須菩提言：「如是，世尊！此等世界，其數甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝意云何？於恒伽江所有諸沙，如其沙數所有恒伽，如諸恒伽所有沙數世界，如是，寧為多不？」須菩提言：「如是，世尊！此等世界，其數甚多。」

佛言：「須菩提！爾所世界中，所有眾生，我悉見知心相續住，有種種類。何以故？須菩提！心相續住，如來說非續住，故說續住。何以故？須菩提！過去心不可得，未來心不可得，現在心不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！爾所世界中，所有眾生，我悉見知心相續住，有種種類。何以故？須菩提！心相續住，如來說非續住，故說續住。何以故？須菩提！過去心不可得，未來心不可得，現在心不可得。

「須菩提！汝意云何？若有人以滿三千大千世界七寶，而用布施，是善男子、善女人，以是因緣，得福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！甚多，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝意云何？若有人以滿三千大千世界七寶，而用布施，是善男子、善女人，以是因緣，得福多不？」須菩提言：「甚多，世尊！甚多，修伽陀！」

佛言：「如是，須菩提！如是。彼善男子、善女人，以是因緣，得福聚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！如是。彼善男子、善女人，以是因緣，得福聚多。」

佛言：「須菩提！若福德聚，但名為聚，如來則不應說是福德聚、是福德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若福德聚，但名為聚，如來則不應說是福德聚、是福德聚。

「須菩提！汝意云何？可以具足色身觀如來不？」須菩提言：「不可，世尊！不可以具足色身觀於如來。何以故？此具足色身，如來說非具足色身，是故如來說名具足色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝意云何？可以具足色身觀如來不？」須菩提言：「不可，世尊！不可以具足色身觀於如來。何以故？此具足色身，如來說非具足色身，是故如來說名具足色身。」

佛言：「須菩提！汝意云何？可以具足諸相觀如來不？」須菩提言：「不可，世尊！不可以具足諸相觀於如來。何以故？此具足相，如來說非具足相，是故如來說具足相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝意云何？可以具足諸相觀如來不？」須菩提言：「不可，世尊！不可以具足諸相觀於如來。何以故？此具足相，如來說非具足相，是故如來說具足相。」

佛言：「須菩提！汝意云何？如來有如是意：『我今實說法。』耶？須菩提！若有人言：『如來實能說法。』汝應當知，是人由非實有，及以邪執，起誹謗我。何以故？須菩提！說法、說法，實無有法名為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝意云何？如來有如是意：『我今實說法。』耶？須菩提！若有人言：『如來實能說法。』汝應當知，是人由非實有，及以邪執，起誹謗我。何以故？須菩提！說法、說法，實無有法名為說法。」

爾時須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生，於未來世，聽聞正說如是等相，此經章句，生實信不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生，於未來世，聽聞正說如是等相，此經章句，生實信不？」

佛告須菩提：「彼非眾生，非非眾生。何以故？須菩提！彼眾生者，如來說非眾生，非非眾生，故說眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「彼非眾生，非非眾生。何以故？須菩提！彼眾生者，如來說非眾生，非非眾生，故說眾生。

「須菩提！汝意云何？頗有一法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提不？」須菩提言：「不得，世尊！無有一法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝意云何？頗有一法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提不？」須菩提言：「不得，世尊！無有一法如來所得，名阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「如是，須菩提！如是。乃至無有如微塵法，如來所捨，如來所得，是故說名阿耨多羅三藐三菩提平等平等。復次，須菩提！諸佛覺知，無有差別，是故說名阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！此法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！由法無我、無眾生、無壽者、無受者等，此法平等，故名阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！由實善法具足圓滿，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法、善法者，如來說非法，故名善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！如是。乃至無有如微塵法，如來所捨，如來所得，是故說名阿耨多羅三藐三菩提平等平等。復次，須菩提！諸佛覺知，無有差別，是故說名阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！此法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！由法無我、無眾生、無壽者、無受者等，此法平等，故名阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！由實善法具足圓滿，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法、善法者，如來說非法，故名善法。

「須菩提！三千大千世界，所有諸須彌山王，如是等七寶聚，滿此世界，有人持用布施。若人從此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持讀誦為他正說，所得功德，以前功德比此功德，百分不及一，千萬億分不及一，窮於算數不及其一，乃至威力品類相應譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！三千大千世界，所有諸須彌山王，如是等七寶聚，滿此世界，有人持用布施。若人從此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持讀誦為他正說，所得功德，以前功德比此功德，百分不及一，千萬億分不及一，窮於算數不及其一，乃至威力品類相應譬喻所不能及。

「須菩提！汝意云何？如來作是念：『我度眾生。』耶？須菩提！汝今不應作如是念。何以故？實無眾生如來所度。須菩提！若有眾生如來所度，即是我執、眾生執、壽者執、受者執。須菩提！此我等執，如來說非執，嬰兒凡夫眾生之所執故。須菩提！嬰兒凡夫眾生者，如來說非眾生，故說嬰兒凡夫眾生。須菩提！汝意云何？可以具足相觀如來不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝意云何？如來作是念：『我度眾生。』耶？須菩提！汝今不應作如是念。何以故？實無眾生如來所度。須菩提！若有眾生如來所度，即是我執、眾生執、壽者執、受者執。須菩提！此我等執，如來說非執，嬰兒凡夫眾生之所執故。須菩提！嬰兒凡夫眾生者，如來說非眾生，故說嬰兒凡夫眾生。須菩提！汝意云何？可以具足相觀如來不？」

須菩提言：「如我解佛所說義，不以具足相應觀如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如我解佛所說義，不以具足相應觀如來。」

佛言：「如是，須菩提！如是。不以具足相應觀如來。何以故？若以具足相觀如來者，轉輪聖王應是如來，是故不以具足相應觀如來。」是時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！如是。不以具足相應觀如來。何以故？若以具足相觀如來者，轉輪聖王應是如來，是故不以具足相應觀如來。」是時世尊而說偈言：

「若以色見我， 以音聲求我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以色見我， 以音聲求我，

是人行邪道， 不應得見我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人行邪道， 不應得見我。

由法應見佛， 調御法為身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由法應見佛， 調御法為身，

此法非識境， 法如深難見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法非識境， 法如深難見。

「須菩提！汝意云何？如來可以具足相得阿耨多羅三藐三菩提不？須菩提！汝今不應作如是見：『如來以具足相得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？須菩提！如來不由具足相得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若汝作是念：『如來有是說：「行菩薩乘人，有法可滅。」』須菩提！汝莫作此見。何以故？如來不說行菩薩乘人有法可滅，及以永斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝意云何？如來可以具足相得阿耨多羅三藐三菩提不？須菩提！汝今不應作如是見：『如來以具足相得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？須菩提！如來不由具足相得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若汝作是念：『如來有是說：「行菩薩乘人，有法可滅。」』須菩提！汝莫作此見。何以故？如來不說行菩薩乘人有法可滅，及以永斷。

「須菩提！若有善男子、善女人，以滿恒伽沙等世界七寶，持用布施。若有菩薩，於一切法無我、無生，得無生忍，以是因緣，所得福德最多於彼。須菩提！行大乘人，不應執取福德之聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有善男子、善女人，以滿恒伽沙等世界七寶，持用布施。若有菩薩，於一切法無我、無生，得無生忍，以是因緣，所得福德最多於彼。須菩提！行大乘人，不應執取福德之聚。」

須菩提言：「此福德聚，可攝持不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「此福德聚，可攝持不？」

佛言：「須菩提！此福德聚，可得攝持，不可執取。是故說此福德之聚，應可攝持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！此福德聚，可得攝持，不可執取。是故說此福德之聚，應可攝持。

「須菩提！若有人言：『如來行住坐臥。』是人不解我所說義。何以故？須菩提！如來者，無所行去，亦無所從來，是故名如來應供正遍覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言：『如來行住坐臥。』是人不解我所說義。何以故？須菩提！如來者，無所行去，亦無所從來，是故名如來應供正遍覺知。

「須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界地大微塵，燒成灰末，合為墨丸，如微塵聚。須菩提！汝意云何？是隣虛聚，寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界地大微塵，燒成灰末，合為墨丸，如微塵聚。須菩提！汝意云何？是隣虛聚，寧為多不？」

須菩提言：「彼隣虛聚甚多。世尊！何以故？世尊！若隣虛聚是實有者，世尊則不應說名隣虛聚。何以故？世尊！所說此隣虛聚，如來說非隣虛聚，是故說名為隣虛聚。如來所說三千大千世界，則非世界，故說三千大千世界。何以故？世尊！若執世界為實有者，是聚一執。此聚一執，如來說非執，故說聚一執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「彼隣虛聚甚多。世尊！何以故？世尊！若隣虛聚是實有者，世尊則不應說名隣虛聚。何以故？世尊！所說此隣虛聚，如來說非隣虛聚，是故說名為隣虛聚。如來所說三千大千世界，則非世界，故說三千大千世界。何以故？世尊！若執世界為實有者，是聚一執。此聚一執，如來說非執，故說聚一執。」

佛世尊言：「須菩提！此聚一執，但世言說。須菩提！是法非可言法，嬰兒凡夫偏言所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊言：「須菩提！此聚一執，但世言說。須菩提！是法非可言法，嬰兒凡夫偏言所取。

「須菩提！若有人言：『如來說我見、眾生見、壽者見、受者見。』須菩提！汝意云何？是人言說，為正語不？」須菩提言：「不正，世尊！不正，修伽陀！何以故？如來所說我見、眾生見、壽者見、受者見，即是非見，是故說我見、眾生見、壽者見、受者見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言：『如來說我見、眾生見、壽者見、受者見。』須菩提！汝意云何？是人言說，為正語不？」須菩提言：「不正，世尊！不正，修伽陀！何以故？如來所說我見、眾生見、壽者見、受者見，即是非見，是故說我見、眾生見、壽者見、受者見。」

「須菩提！若人行菩薩乘，如是應知應見應信，一切諸法；如是應修，為令法想不得生起。何以故？須菩提！是法想、法想者，如來說即非想，故說法想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若人行菩薩乘，如是應知應見應信，一切諸法；如是應修，為令法想不得生起。何以故？須菩提！是法想、法想者，如來說即非想，故說法想。

「須菩提！若有菩薩摩訶薩，以滿無數無量世界七寶持用布施，若有善男子、善女人，從此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持讀誦，教他修行，為他廣說。是善男子、善女人，以是因緣，所生福德，最多於彼無量無數。云何顯說此經？如無所顯說，故言顯說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有菩薩摩訶薩，以滿無數無量世界七寶持用布施，若有善男子、善女人，從此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持讀誦，教他修行，為他廣說。是善男子、善女人，以是因緣，所生福德，最多於彼無量無數。云何顯說此經？如無所顯說，故言顯說。

「如如不動， 恒有正說。 應觀有為法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如如不動， 恒有正說。 應觀有為法，

如暗、翳、燈、幻， 露、泡、夢、電、雲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如暗、翳、燈、幻， 露、泡、夢、電、雲。」

爾時世尊說是經已，大德須菩提，心進歡喜，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷眾，人、天、阿修羅等，一切世間踊躍歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是經已，大德須菩提，心進歡喜，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷眾，人、天、阿修羅等，一切世間踊躍歡喜信受奉行。

金剛般若波羅蜜經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若波羅蜜經