佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說濡首菩薩無上清淨分衛經卷上

宋沙門翔公於南海郡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋沙門翔公於南海郡譯

一名「決了諸法如幻化三昧經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一名「決了諸法如幻化三昧經」。

聞如是：一時世尊遊舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘五百人俱。舍利弗、摩訶目揵連、摩訶迦葉、須菩提、阿難揵等，率自耆年素行修行——皆棄瑕疵垢除清淨，宿樹眾德，所作已辦；了厭身弊，解識因緣，覩彼五道受有苦器，漏𦠊諸患種種之穢，無樂三界，常欲捨離。見諸流轉縮心畏惡，斷滅求空志畢泥洹；處往無還永彼靜安，悉斷生死，結網索盡；都無諸漏，已離重擔，獲四神足，致六通行；能住身命存亡從志，度於彼岸坦然為樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：一時世尊遊舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘五百人俱。舍利弗、摩訶目揵連、摩訶迦葉、須菩提、阿難揵等，率自耆年素行修行——皆棄瑕疵垢除清淨，宿樹眾德，所作已辦；了厭身弊，解識因緣，覩彼五道受有苦器，漏𦠊諸患種種之穢，無樂三界，常欲捨離。見諸流轉縮心畏惡，斷滅求空志畢泥洹；處往無還永彼靜安，悉斷生死，結網索盡；都無諸漏，已離重擔，獲四神足，致六通行；能住身命存亡從志，度於彼岸坦然為樂。

又與菩薩千人俱——悉尊菩薩摩訶薩，皆一生補處，被大德鎧，顯有佛稱，降現菩薩，班宣道化布諸佛藏；神智異達，已通聖慧，等住大乘，志如虛空；以立廣法過度無極，具足普智明曉權要，總持所覽統攝無限，積眾辯才不可測量；隨俗順導為大橋梁，無上道德而無罣礙，散演深邃無極微妙，悉降魔怨都伏外道，獨步十方周流往還，遊於五道而無去來；如日月殿，若夢、幻、化、影、響、野馬，等無進止，感動一切，濟度生死；三寶之化使永不斷，道普興顯德皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與菩薩千人俱——悉尊菩薩摩訶薩，皆一生補處，被大德鎧，顯有佛稱，降現菩薩，班宣道化布諸佛藏；神智異達，已通聖慧，等住大乘，志如虛空；以立廣法過度無極，具足普智明曉權要，總持所覽統攝無限，積眾辯才不可測量；隨俗順導為大橋梁，無上道德而無罣礙，散演深邃無極微妙，悉降魔怨都伏外道，獨步十方周流往還，遊於五道而無去來；如日月殿，若夢、幻、化、影、響、野馬，等無進止，感動一切，濟度生死；三寶之化使永不斷，道普興顯德皆具足。

其諸菩薩悉皆各有，名曰濡首童真菩薩、龍首菩薩、妙首菩薩、大首菩薩、普首菩薩、慧首菩薩、明首菩薩、甘首菩薩、英首菩薩、寶首菩薩，是等菩薩，千人俱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其諸菩薩悉皆各有，名曰濡首童真菩薩、龍首菩薩、妙首菩薩、大首菩薩、普首菩薩、慧首菩薩、明首菩薩、甘首菩薩、英首菩薩、寶首菩薩，是等菩薩，千人俱也。

是時坐中英首菩薩，承佛神旨而從坐起，嚴齊法服肅恭已禮，偏袒其肩右膝著地，而跪白佛：「唯然，世尊！濡首童真者，古今諸佛、無數如來及眾仙聖、有道神通，所共稱讚，去、來、現在諸成大業菩薩之等，導進無由，為一切師。了深覩遠，道度淵懿，明踰日月智過江海，達越虛空慧辯無極，德顯無上四等普育，慈悲利安仁泰寬濟，弘雅汪洋德無崖邊，如無底泓憺怕曠定，如無像體居于靜寂。儀容無量，於十方土現佛廣化，為諸菩薩所見戴奉，一切釋梵及四天王，咸率禮敬委仰尊重，諸天、龍神、阿須倫眾、迦留羅輩，真陀羅、摩睺勒等，莫不供事，覩世帝王所共奉遵。聖相滿具，光好湛然。吾瞻濡首，眾德具備，諸善若斯，為難思議。願常歌詠顯讚無極，諮嗟歎美流著十方，於百千劫永無懈也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時坐中英首菩薩，承佛神旨而從坐起，嚴齊法服肅恭已禮，偏袒其肩右膝著地，而跪白佛：「唯然，世尊！濡首童真者，古今諸佛、無數如來及眾仙聖、有道神通，所共稱讚，去、來、現在諸成大業菩薩之等，導進無由，為一切師。了深覩遠，道度淵懿，明踰日月智過江海，達越虛空慧辯無極，德顯無上四等普育，慈悲利安仁泰寬濟，弘雅汪洋德無崖邊，如無底泓憺怕曠定，如無像體居于靜寂。儀容無量，於十方土現佛廣化，為諸菩薩所見戴奉，一切釋梵及四天王，咸率禮敬委仰尊重，諸天、龍神、阿須倫眾、迦留羅輩，真陀羅、摩睺勒等，莫不供事，覩世帝王所共奉遵。聖相滿具，光好湛然。吾瞻濡首，眾德具備，諸善若斯，為難思議。願常歌詠顯讚無極，諮嗟歎美流著十方，於百千劫永無懈也。」

其時濡首謂英首曰：「云何，族姓子！法身有煩乎？」曰：「其法身無處無像；又法身者都無煩勞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其時濡首謂英首曰：「云何，族姓子！法身有煩乎？」曰：「其法身無處無像；又法身者都無煩勞。」

曰：「云何，英首！仁了法身乎？」曰：「法身者，豈有處所、言聲、迹耶？又法身者，無了不了，若響如影，寧所了乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「云何，英首！仁了法身乎？」曰：「法身者，豈有處所、言聲、迹耶？又法身者，無了不了，若響如影，寧所了乎？」

曰：「知法身如幻化影，無了不了，亦無言說。而仁云何舉聲說耶？」曰：「向所言如響之聲，為諸文說著行者耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「知法身如幻化影，無了不了，亦無言說。而仁云何舉聲說耶？」曰：「向所言如響之聲，為諸文說著行者耳。」

曰：「如仁言，則其法身，為有內外，有其彼此處于中間。為有數觀，已在二數則有處所。」又曰：「英首！於法身者，都無響應亦無影像，無心無意，無念無識，無言無說，無異無同。無二之趣亦無一歸，於一無一亦無所處。是者，英首！本無法身，微妙印說，極世所歸，無上無比道要之藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「如仁言，則其法身，為有內外，有其彼此處于中間。為有數觀，已在二數則有處所。」又曰：「英首！於法身者，都無響應亦無影像，無心無意，無念無識，無言無說，無異無同。無二之趣亦無一歸，於一無一亦無所處。是者，英首！本無法身，微妙印說，極世所歸，無上無比道要之藏。」

於時佛歎濡首曰：「善哉，善哉！如濡首所言，乃應清淨法身說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時佛歎濡首曰：「善哉，善哉！如濡首所言，乃應清淨法身說也。」

時座中五百比丘、五百比丘尼，聞濡首所說，皆逮無所從生法樂忍。又舍衛國清信士女二千人，本不發心於大乘行，聞此要說，即自堅固於無上正真道意。萬二千天子，意亘踊躍發菩薩心，各在虛空而歌濡首，積德過劫功成無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時座中五百比丘、五百比丘尼，聞濡首所說，皆逮無所從生法樂忍。又舍衛國清信士女二千人，本不發心於大乘行，聞此要說，即自堅固於無上正真道意。萬二千天子，意亘踊躍發菩薩心，各在虛空而歌濡首，積德過劫功成無量。

是時濡首童真菩薩，以其平旦欲入城分衛。整聖無上清淨道服，執御應器，持法錫杖，粗順如佛。機檢典制，度量儼然，庠行安步，進止端嚴，迴旋顧眄光色無量，諸根靜寂常應道定，威儀述敘禮法肅齊，眾德悉備靡不雅然。如猛師子，如大龍王，景福之祚㸌出樹園，威相無量德好卓異，暉顏煒曄光曜炳然。濡首童真方出祇門，即自念言：「今入舍衛，必有十方諸土菩薩普來之眾，應承聖旨所感動者，便當如佛。」尋以其像不移所住，己身一一毛孔之相，出化菩薩。其諸化者，覩於十方，悉現其化，一一國土化所化者，各稱言曰：「濡首菩薩稽首世尊，恭問遊居！佛祚康彊，景福無量乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時濡首童真菩薩，以其平旦欲入城分衛。整聖無上清淨道服，執御應器，持法錫杖，粗順如佛。機檢典制，度量儼然，庠行安步，進止端嚴，迴旋顧眄光色無量，諸根靜寂常應道定，威儀述敘禮法肅齊，眾德悉備靡不雅然。如猛師子，如大龍王，景福之祚㸌出樹園，威相無量德好卓異，暉顏煒曄光曜炳然。濡首童真方出祇門，即自念言：「今入舍衛，必有十方諸土菩薩普來之眾，應承聖旨所感動者，便當如佛。」尋以其像不移所住，己身一一毛孔之相，出化菩薩。其諸化者，覩於十方，悉現其化，一一國土化所化者，各稱言曰：「濡首菩薩稽首世尊，恭問遊居！佛祚康彊，景福無量乎？」

又諸如來所侍弟子，悅目遑憙，各問其佛：「斯從何方乃來現此？」諸土世尊各告侍曰：「有土名忍，佛號能仁如來、至真、等正覺。彼有菩薩，名曰濡首，道慧難測，權辯無量，悉於諸國博現佛事。今於彼土興顯大道，故身毛相而現其化，唱此感動，進諸疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸如來所侍弟子，悅目遑憙，各問其佛：「斯從何方乃來現此？」諸土世尊各告侍曰：「有土名忍，佛號能仁如來、至真、等正覺。彼有菩薩，名曰濡首，道慧難測，權辯無量，悉於諸國博現佛事。今於彼土興顯大道，故身毛相而現其化，唱此感動，進諸疑惑。」

普土菩薩及諸眾生，見所變化，各聞佛語，億姟菩薩悉得無所從生法樂忍。萬億之眾在生死流，聞濡首名又覩化應，皆發無上正真道意。十方菩薩莫不樂喜，願見濡首，聽稟清異上聞之說，微妙法像，得覩其佛及彼菩薩。諸士尋隨無數菩薩，各啟世尊：「欲之忍界覩能仁佛，禮事供養。又見濡首觀聽變說。」諸佛默然，即應受教。各承聖力遷飛彼土，忽升忍界到濡首所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普土菩薩及諸眾生，見所變化，各聞佛語，億姟菩薩悉得無所從生法樂忍。萬億之眾在生死流，聞濡首名又覩化應，皆發無上正真道意。十方菩薩莫不樂喜，願見濡首，聽稟清異上聞之說，微妙法像，得覩其佛及彼菩薩。諸士尋隨無數菩薩，各啟世尊：「欲之忍界覩能仁佛，禮事供養。又見濡首觀聽變說。」諸佛默然，即應受教。各承聖力遷飛彼土，忽升忍界到濡首所。

諸來菩薩咸懷敬仰，或持天華，或擎明寶，或執垂珠，或直叉手，或作天樂，或列虛空散華末香、吹噭鳴珂，或復歌頌濡首童真道顯普祐無上之德，或欲賓導侍衛濡首，肅恭而行，瞻覩無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來菩薩咸懷敬仰，或持天華，或擎明寶，或執垂珠，或直叉手，或作天樂，或列虛空散華末香、吹噭鳴珂，或復歌頌濡首童真道顯普祐無上之德，或欲賓導侍衛濡首，肅恭而行，瞻覩無厭。

是時釋梵及四鎮王、日月天子，諸龍、鬼神各與所輔，亦尋忽至。釋與四王俱同有念：「今濡首童真與無數菩薩、諸尊天人，當入舍衛顯大感動，宜應盡化向舍衛城道，令其坦平而無高下。俠道兩邊列七寶樹，一樹之間有七玉女，各現半身而作倡伎。女容委靡姿媚，面照華色，目若明珠，端正妙異，清聲美辭以歌濡首大吉祥福、清純道品菩薩眾德。步置熏爐燒天蜜香，處有雜華以為供養。登于爾時，道之左側，含毒螫蟲、蟒蝮、虵蚖、蜂蝎眾類，應時咸然消縮毒氣，吉獸瑞鳥進集嬉翔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋梵及四鎮王、日月天子，諸龍、鬼神各與所輔，亦尋忽至。釋與四王俱同有念：「今濡首童真與無數菩薩、諸尊天人，當入舍衛顯大感動，宜應盡化向舍衛城道，令其坦平而無高下。俠道兩邊列七寶樹，一樹之間有七玉女，各現半身而作倡伎。女容委靡姿媚，面照華色，目若明珠，端正妙異，清聲美辭以歌濡首大吉祥福、清純道品菩薩眾德。步置熏爐燒天蜜香，處有雜華以為供養。登于爾時，道之左側，含毒螫蟲、蟒蝮、虵蚖、蜂蝎眾類，應時咸然消縮毒氣，吉獸瑞鳥進集嬉翔。」

彼時濡首，為無數百千菩薩眾及諸天人而所圍衛，特獨堂堂光色無量。譬日始出高山之嶽，若月盛滿在眾星中，又若須彌異於眾山。如猛師子出于深林，暉顏灼然遂而進焉。適側城門，尋足躡閫，盡境震動。登爾之時莫不驚愕，所在伎器率自鼓鳴，咸曰：「此何吉祥大變瑞應之異，乃未曾有！將佛入城所感然乎？」舉國大小靡不驚喜，心豫忻忻肅恭無量，或上樓閣，或攀垣墻，或窺窻牖，或出門戶，競有悅懌，向佛冀覩神異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時濡首，為無數百千菩薩眾及諸天人而所圍衛，特獨堂堂光色無量。譬日始出高山之嶽，若月盛滿在眾星中，又若須彌異於眾山。如猛師子出于深林，暉顏灼然遂而進焉。適側城門，尋足躡閫，盡境震動。登爾之時莫不驚愕，所在伎器率自鼓鳴，咸曰：「此何吉祥大變瑞應之異，乃未曾有！將佛入城所感然乎？」舉國大小靡不驚喜，心豫忻忻肅恭無量，或上樓閣，或攀垣墻，或窺窻牖，或出門戶，競有悅懌，向佛冀覩神異。

時王波斯匿，與宮正后、美妃、婇女八千人俱，諸子、群臣、眷屬萬人圍衛從行，各懷忻悅惶憙出迎。斯須之頃濡首忽至，為諸菩薩及尊眾天而所衛從，大人相具眾好普備，金顏聖容見皆喜悅，莫不前禮。諸來之眾中有散華，或燒妙香，或散衣寶。檢心恭向，瞻覩無量。於是濡首遂前入城，諸尊菩薩、有勢天神，僉然恭肅追隨所旋，觀見神變又欲稟受道誨故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王波斯匿，與宮正后、美妃、婇女八千人俱，諸子、群臣、眷屬萬人圍衛從行，各懷忻悅惶憙出迎。斯須之頃濡首忽至，為諸菩薩及尊眾天而所衛從，大人相具眾好普備，金顏聖容見皆喜悅，莫不前禮。諸來之眾中有散華，或燒妙香，或散衣寶。檢心恭向，瞻覩無量。於是濡首遂前入城，諸尊菩薩、有勢天神，僉然恭肅追隨所旋，觀見神變又欲稟受道誨故也。

爾時於是龍首菩薩，見其濡首童真菩薩為無數眾而所圍繞，堂堂祥儀並共入城。曰：「族姓子！為所之耶？」濡首菩薩答龍首曰：「吾適此城欲行分衛，多所愍念廣其慧利，為拯世眾一切天人，度義故現行分衛耳。普為諸眾成大導故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時於是龍首菩薩，見其濡首童真菩薩為無數眾而所圍繞，堂堂祥儀並共入城。曰：「族姓子！為所之耶？」濡首菩薩答龍首曰：「吾適此城欲行分衛，多所愍念廣其慧利，為拯世眾一切天人，度義故現行分衛耳。普為諸眾成大導故。」

龍首問曰：「云何，濡首！仁尊于今分衛想未斷耶？」曰：「族姓子！吾斷矣。於有見分衛想行者，至於無見無斷不斷，斯謂菩薩清淨分衛。所以者何？若此，龍首！一切諸法無斷不斷，譬如虛空無斷不斷。以是言之，為不可斷。普悉是世、盡魔梵界，一切眾寂及諸梵志、王與庶民，亦無能斷也。何則？龍首！以其諸法若如虛空，本無所有，無起無動，無持無獲，空本無獲，亦無所持，亦不可得。以要言之，一切眾類及世餘法、外邪雜術，悉無所有，無持無得亦無能獲。諸法如此，皆不可得，亦不可持，以本空故，故不可斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍首問曰：「云何，濡首！仁尊于今分衛想未斷耶？」曰：「族姓子！吾斷矣。於有見分衛想行者，至於無見無斷不斷，斯謂菩薩清淨分衛。所以者何？若此，龍首！一切諸法無斷不斷，譬如虛空無斷不斷。以是言之，為不可斷。普悉是世、盡魔梵界，一切眾寂及諸梵志、王與庶民，亦無能斷也。何則？龍首！以其諸法若如虛空，本無所有，無起無動，無持無獲，空本無獲，亦無所持，亦不可得。以要言之，一切眾類及世餘法、外邪雜術，悉無所有，無持無得亦無能獲。諸法如此，皆不可得，亦不可持，以本空故，故不可斷。」

「云何，濡首！菩薩摩訶薩當與諸魔為敵耶？」答曰：「龍首！法本無諍，不見菩薩當與諸魔而有戰者。若其菩薩與魔為敵，起見法想而有所諍，是菩薩便為恐怯。何則然者？以彼菩薩自興恐弱也。譬如，龍首！幻師現化，而幻所化了無恐怯。如是，龍首！此菩薩解本空法、無著之行則無恐怖。若有菩薩有恐怖者，是菩薩便不為極世福田也。是菩薩不了空法故，自起恐怯之心耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何，濡首！菩薩摩訶薩當與諸魔為敵耶？」答曰：「龍首！法本無諍，不見菩薩當與諸魔而有戰者。若其菩薩與魔為敵，起見法想而有所諍，是菩薩便為恐怯。何則然者？以彼菩薩自興恐弱也。譬如，龍首！幻師現化，而幻所化了無恐怯。如是，龍首！此菩薩解本空法、無著之行則無恐怖。若有菩薩有恐怖者，是菩薩便不為極世福田也。是菩薩不了空法故，自起恐怯之心耳。」

于時龍首問濡首曰：「菩薩為可得道乎？」答曰：「菩薩可得道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時龍首問濡首曰：「菩薩為可得道乎？」答曰：「菩薩可得道也。」

龍首又問：「云何，濡首！其誰可得至于道耶？」曰：「其無名無性，亦無號字，亦無處所，永無所為，亦無得者，斯可至道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍首又問：「云何，濡首！其誰可得至于道耶？」曰：「其無名無性，亦無號字，亦無處所，永無所為，亦無得者，斯可至道。」

曰：「云何菩薩當得道乎？」答曰：「龍首！若有菩薩欲得道者，當以無發心，亦無念道，不想道場，不念人界，心亦無處、無念、無得，亦無識著，以無見心，是行菩薩，可得至道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「云何菩薩當得道乎？」答曰：「龍首！若有菩薩欲得道者，當以無發心，亦無念道，不想道場，不念人界，心亦無處、無念、無得，亦無識著，以無見心，是行菩薩，可得至道。」

曰：「仁以何心而發道意？」答曰：「龍首！吾無數心，亦無當發；又無甫發，無發不發。又吾亦復不至道矣，不念道場不坐佛樹，亦不得道不轉法輪，亦不化過生死之類。所以者何？若此，龍首！以諸法無所有故，無動無搖，無出無入，亦無所持。以本空故，吾以斯法可得至道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「仁以何心而發道意？」答曰：「龍首！吾無數心，亦無當發；又無甫發，無發不發。又吾亦復不至道矣，不念道場不坐佛樹，亦不得道不轉法輪，亦不化過生死之類。所以者何？若此，龍首！以諸法無所有故，無動無搖，無出無入，亦無所持。以本空故，吾以斯法可得至道。」

曰：「濡首！是為正要、無上、無比之至說也。其諸於斯解如是法，彼則長脫一切塵勞；其已脫于塵勞數者，乃至應永脫於魔波旬。」曰：「非可脫於魔波旬也。何則然者？以其諸魔亦道之數。所以者何？魔及魔天皆悉本無，無取無得，無想無念，以故言之，魔亦道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「濡首！是為正要、無上、無比之至說也。其諸於斯解如是法，彼則長脫一切塵勞；其已脫于塵勞數者，乃至應永脫於魔波旬。」曰：「非可脫於魔波旬也。何則然者？以其諸魔亦道之數。所以者何？魔及魔天皆悉本無，無取無得，無想無念，以故言之，魔亦道也。」

曰：「何謂為道？」濡首答曰：「道乎——龍首！——在乎一切，一切亦道。道像虛空，道體廣蕩，亘然恢廓，普大含容，靡不周至亦無限礙。如是，龍首！道至一切，一切亦道，斯謂無上真本無道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「何謂為道？」濡首答曰：「道乎——龍首！——在乎一切，一切亦道。道像虛空，道體廣蕩，亘然恢廓，普大含容，靡不周至亦無限礙。如是，龍首！道至一切，一切亦道，斯謂無上真本無道也。」

曰：「仁，龍首！欲得道乎？」曰：「吾欲得不可獲道。」曰：「欲得道，寧非戲行耶？所以者何？如龍首言：『欲得不可獲道。』道何可得乎？若道可得，道為有處。譬如有人興念此言：『吾使幻化坐於道樹，然致正覺。』如是言者，豈非響聲耶？其幻化人，亦不可得，亦不與諸法有合有離，亦無所著，以本空故。若，龍首！一切諸法如幻如化，而起有想，念欲得道耶？又如來說諸法本無，無念無想無所著。其解是者，斯乃得道。諸法無所入亦無能毀，法不與法有合有離，況法與法當有毀乎？法無附合亦不離散。所以者何？若此，龍首！諸法無合，以其本無都亦無我。又若虛空亦無所有，無像無念，無動無搖，亦無戲行。諸法本無，寂寞如空，如幻如夢，無喻無比。諸法若此，都無等倫亦無像也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「仁，龍首！欲得道乎？」曰：「吾欲得不可獲道。」曰：「欲得道，寧非戲行耶？所以者何？如龍首言：『欲得不可獲道。』道何可得乎？若道可得，道為有處。譬如有人興念此言：『吾使幻化坐於道樹，然致正覺。』如是言者，豈非響聲耶？其幻化人，亦不可得，亦不與諸法有合有離，亦無所著，以本空故。若，龍首！一切諸法如幻如化，而起有想，念欲得道耶？又如來說諸法本無，無念無想無所著。其解是者，斯乃得道。諸法無所入亦無能毀，法不與法有合有離，況法與法當有毀乎？法無附合亦不離散。所以者何？若此，龍首！諸法無合，以其本無都亦無我。又若虛空亦無所有，無像無念，無動無搖，亦無戲行。諸法本無，寂寞如空，如幻如夢，無喻無比。諸法若此，都無等倫亦無像也。」

諸來之眾聽濡首所說微妙，踊躍欣喜各懷無倦，渴仰悚恭專心思受。說是如化深妙法時，八萬菩薩逮得無退轉，無量天人發無上意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來之眾聽濡首所說微妙，踊躍欣喜各懷無倦，渴仰悚恭專心思受。說是如化深妙法時，八萬菩薩逮得無退轉，無量天人發無上意。

是時龍首答濡首曰：「善哉，善哉！童真菩薩快說是像深邃妙法，為未曾有。如吾從仁逮聞此要，始今日明，為已得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時龍首答濡首曰：「善哉，善哉！童真菩薩快說是像深邃妙法，為未曾有。如吾從仁逮聞此要，始今日明，為已得道。」

曰：「族姓子！法無言說亦無見聞，吾不說深又無淺說；仁亦不得，道無得不得。何則然者？如卿，龍首！念欲得道，為想戲行處乎？受者墮有望見，使其云有深淺法耳。吾無所說，法無言說，亦無宣暢亦無所行，亦無能說諸法本者。又，龍首！譬如有人而言曰：『吾為幻化。』廣說識法。其化無識，言當說識耶？彼則緣此起勞諍想。何則然者？以化無識，不可為所說。如是，龍首！諸法本無，無所有亦無處所。是族姓子，當了如此解，謂具足法行者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「族姓子！法無言說亦無見聞，吾不說深又無淺說；仁亦不得，道無得不得。何則然者？如卿，龍首！念欲得道，為想戲行處乎？受者墮有望見，使其云有深淺法耳。吾無所說，法無言說，亦無宣暢亦無所行，亦無能說諸法本者。又，龍首！譬如有人而言曰：『吾為幻化。』廣說識法。其化無識，言當說識耶？彼則緣此起勞諍想。何則然者？以化無識，不可為所說。如是，龍首！諸法本無，無所有亦無處所。是族姓子，當了如此解，謂具足法行者也。」

爾時於是妙心菩薩神徹視聽，覩聞濡首在異別處講上要菩薩之談，忽到其所，見大會場，憙而歎曰：「善哉，善哉！諸上正士大士之等普眾會此，為何談講乎？」濡首答曰：「族姓子！於諸如來深要法中，獲無正士大士之名。又菩薩者，不自名言：『我是菩薩正士大士。』其有想著，住戲行眾，自稱菩薩，復言大士，又云：『吾為法之大講。』又復，妙心！其響者寧有言『聲出』不？響復有耳識所著不？於響法為有所受持不乎？」龍首答曰：「都無也。」「如是，龍首！諸法若響，無名無像。其取著者則有戲行，緣戲行故便有流轉。長不解諸法如本無響也，則於生死而行諍想，已起諍行便墮躁動，已在躁動即無生死流於五道。便由不解其無故也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時於是妙心菩薩神徹視聽，覩聞濡首在異別處講上要菩薩之談，忽到其所，見大會場，憙而歎曰：「善哉，善哉！諸上正士大士之等普眾會此，為何談講乎？」濡首答曰：「族姓子！於諸如來深要法中，獲無正士大士之名。又菩薩者，不自名言：『我是菩薩正士大士。』其有想著，住戲行眾，自稱菩薩，復言大士，又云：『吾為法之大講。』又復，妙心！其響者寧有言『聲出』不？響復有耳識所著不？於響法為有所受持不乎？」龍首答曰：「都無也。」「如是，龍首！諸法若響，無名無像。其取著者則有戲行，緣戲行故便有流轉。長不解諸法如本無響也，則於生死而行諍想，已起諍行便墮躁動，已在躁動即無生死流於五道。便由不解其無故也。」

於是濡首謂龍首曰：「又，族姓子！如世尊告諸比丘曰：『是比丘！汝等無著戲樂想行，為汝輩說寂寞之行。』念釋師子說法如是，專心一意聽受隨法，入要行忍當無所著。若此族姓子其菩薩解順是說，曉本空淨，於本寂寞明了如是，此乃長脫五道之趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是濡首謂龍首曰：「又，族姓子！如世尊告諸比丘曰：『是比丘！汝等無著戲樂想行，為汝輩說寂寞之行。』念釋師子說法如是，專心一意聽受隨法，入要行忍當無所著。若此族姓子其菩薩解順是說，曉本空淨，於本寂寞明了如是，此乃長脫五道之趣。」

時龍首曰：「誰於生死而有脫者？」濡首答曰：「族姓子！何謂如來所化生死為脫者乎？寧復有去、來、今耶？若是，龍首！聖師十力，以此要言化度生死。」曰：「如世尊常所說教諸法如化，又仁亦說諸法無所有。以是言之，一切眾生為當皆成無上覺道耶？」答曰：「龍首！若一切解如是者，此乃至道要行之言。故吾不說法，法無說念，無受無持，無得無失，無言無語。何則然者？以諸法為無所持，亦無所有、無念、無識，以無處所故。又若一切，解諸法如幻、如化、無所有者，則眾生類皆至覺道。譬如——龍首！——幻師所化，然幻者自了化之本末，為化化耳。於諸法亦無所化，亦無住置。普悉是世天、龍、鬼神、魔，及梵天、沙門、梵志，至於極世，無能令幻者於其所化有堅固想。何則然者？以彼幻士自達所化化本自耳，無幻無化，都無所有。而幻者明知一切為化所惑，於無所有而起有想，無常想常，無我想我，著有想念求無想法，望念無色住無所有，由不解本、不了無故，續流生死。若有明曉諸法本者，彼眾一切則於佛法即無還轉而成正覺。所以者何？若此，龍首！以彼眾生皆在覺道法之數故，故諸一切於佛法而無罣礙，是故眾生悉住佛法也。然眾生等，心亦不寤本空清法，無名無識亦無所住，無戲行，無倚無著，寂如虛空。亦不巢窟無上寂定，亦無所生，又無身法。其有忍於深空法者，此則不離於佛法矣。所以者何？若此，龍首！諸佛之法終不可以想行而至，其有想著，有言有說有宣有廣，殊不可以得佛道法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時龍首曰：「誰於生死而有脫者？」濡首答曰：「族姓子！何謂如來所化生死為脫者乎？寧復有去、來、今耶？若是，龍首！聖師十力，以此要言化度生死。」曰：「如世尊常所說教諸法如化，又仁亦說諸法無所有。以是言之，一切眾生為當皆成無上覺道耶？」答曰：「龍首！若一切解如是者，此乃至道要行之言。故吾不說法，法無說念，無受無持，無得無失，無言無語。何則然者？以諸法為無所持，亦無所有、無念、無識，以無處所故。又若一切，解諸法如幻、如化、無所有者，則眾生類皆至覺道。譬如——龍首！——幻師所化，然幻者自了化之本末，為化化耳。於諸法亦無所化，亦無住置。普悉是世天、龍、鬼神、魔，及梵天、沙門、梵志，至於極世，無能令幻者於其所化有堅固想。何則然者？以彼幻士自達所化化本自耳，無幻無化，都無所有。而幻者明知一切為化所惑，於無所有而起有想，無常想常，無我想我，著有想念求無想法，望念無色住無所有，由不解本、不了無故，續流生死。若有明曉諸法本者，彼眾一切則於佛法即無還轉而成正覺。所以者何？若此，龍首！以彼眾生皆在覺道法之數故，故諸一切於佛法而無罣礙，是故眾生悉住佛法也。然眾生等，心亦不寤本空清法，無名無識亦無所住，無戲行，無倚無著，寂如虛空。亦不巢窟無上寂定，亦無所生，又無身法。其有忍於深空法者，此則不離於佛法矣。所以者何？若此，龍首！諸佛之法終不可以想行而至，其有想著，有言有說有宣有廣，殊不可以得佛道法也。」

於是龍首謂濡首曰：「善哉，善哉！仁乃快說無思議法。誰當信此一切眾生不離佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是龍首謂濡首曰：「善哉，善哉！仁乃快說無思議法。誰當信此一切眾生不離佛法？」

濡首答曰：「族姓子！其世尊子堅住信法，八等之地及須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩阿惟越致無動轉者，斯諸菩薩已住清淨行空法者，是等當信耳。所以者何？此，龍首！其諸菩薩行如是者，便自誓願：『必紹大業！吾升佛樹，結趺定坐，終不動轉，至于得成無上平等覺。必將來一切諸天龍鬼神極世之前，成其大導，當師子吼。』所以者何？若是，龍首！菩薩了空無想行法，住如門閫、堅喻須彌，無能動者。如是，龍首！其菩薩住空、無想、願法，一切眾生無能動者。又，是菩薩處于佛樹乃至道場，無能動搖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首答曰：「族姓子！其世尊子堅住信法，八等之地及須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩阿惟越致無動轉者，斯諸菩薩已住清淨行空法者，是等當信耳。所以者何？此，龍首！其諸菩薩行如是者，便自誓願：『必紹大業！吾升佛樹，結趺定坐，終不動轉，至于得成無上平等覺。必將來一切諸天龍鬼神極世之前，成其大導，當師子吼。』所以者何？若是，龍首！菩薩了空無想行法，住如門閫、堅喻須彌，無能動者。如是，龍首！其菩薩住空、無想、願法，一切眾生無能動者。又，是菩薩處于佛樹乃至道場，無能動搖。」

問曰：「濡首！何謂佛樹道場之處？」濡首答曰：「何謂——龍首！——如來化處、化所依坐？何謂如來化之覺法及現神變化度說法？誰為如來？其誰化者？」龍首答曰：「吾尚不見如來之化及法身像處，何況所化復現威神，又所說法及所變化乎？一切如化，本無亦化，其化亦化，亦如化耳。」濡首曰：「善哉，善哉！龍首菩薩！為吾發遣應慎之法，為如彼諸深妙無著法忍說者，是為無上無比之說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「濡首！何謂佛樹道場之處？」濡首答曰：「何謂——龍首！——如來化處、化所依坐？何謂如來化之覺法及現神變化度說法？誰為如來？其誰化者？」龍首答曰：「吾尚不見如來之化及法身像處，何況所化復現威神，又所說法及所變化乎？一切如化，本無亦化，其化亦化，亦如化耳。」濡首曰：「善哉，善哉！龍首菩薩！為吾發遣應慎之法，為如彼諸深妙無著法忍說者，是為無上無比之說也。」

彼時龍首謂濡首曰：「於斯妙像要法之說，亦無起行又無入忍者。所以者何？若此，濡首！以諸法本淨，其相本空，亦無處所，亦無巢窟，無色無像，諸法悉等如虛空。若此，濡首！其有法當起法忍者，則如來化亦逮法忍，影、響、夢、幻、野馬、泡沫、芭蕉之屬，亦悉當復成其法忍。所以者何？以其忍處悉空如空，都無起法忍之者。又忍者亦無其起，亦不已起，又無當起，亦無甫起。又其忍者，亦無是處，亦非彼處，亦無中處。此乃無上無比要忍，若此菩薩於是慧心，不恐不怖亦無畏懼，是則菩薩摩訶薩便應無上法忍之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時龍首謂濡首曰：「於斯妙像要法之說，亦無起行又無入忍者。所以者何？若此，濡首！以諸法本淨，其相本空，亦無處所，亦無巢窟，無色無像，諸法悉等如虛空。若此，濡首！其有法當起法忍者，則如來化亦逮法忍，影、響、夢、幻、野馬、泡沫、芭蕉之屬，亦悉當復成其法忍。所以者何？以其忍處悉空如空，都無起法忍之者。又忍者亦無其起，亦不已起，又無當起，亦無甫起。又其忍者，亦無是處，亦非彼處，亦無中處。此乃無上無比要忍，若此菩薩於是慧心，不恐不怖亦無畏懼，是則菩薩摩訶薩便應無上法忍之行。」

十方諸來神通菩薩，其聞濡首所說深妙，咸悉踊躍皆逮此定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸來神通菩薩，其聞濡首所說深妙，咸悉踊躍皆逮此定。

是時濡首謂龍首曰：「云何——族姓子！——其菩薩者，以無著行得入法忍乎？」答曰：「濡首！若有菩薩想念所向，則為著行，言吾解深，云：『我深忍明達曉了，吾已至道。』其語此言，皆亦著行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時濡首謂龍首曰：「云何——族姓子！——其菩薩者，以無著行得入法忍乎？」答曰：「濡首！若有菩薩想念所向，則為著行，言吾解深，云：『我深忍明達曉了，吾已至道。』其語此言，皆亦著行。」

濡首又問：「菩薩何行，修應得道？」答曰：「於諸法都無所入，不念諸法，了諸法無。其諸法者，依著因緣，於本為空，獲無所有。是行菩薩，便應道忍。設如此行，為無所行，譬人寢寐於夢所行。」龍首又曰：「然其夢者，不行方隅亦無所行，亦無去來無住無坐。其寐寤已，則達而信：所夢空身，無持無捨，都無執持，無像無相，亦無處所，亦無所有，其若虛空。如是，濡首！菩薩之行，當無所著亦無所入，如空本無亦無戲行。此則極世無上福田，斯乃應受一切供養，為無量導，是最福地，為應最上法忍之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首又問：「菩薩何行，修應得道？」答曰：「於諸法都無所入，不念諸法，了諸法無。其諸法者，依著因緣，於本為空，獲無所有。是行菩薩，便應道忍。設如此行，為無所行，譬人寢寐於夢所行。」龍首又曰：「然其夢者，不行方隅亦無所行，亦無去來無住無坐。其寐寤已，則達而信：所夢空身，無持無捨，都無執持，無像無相，亦無處所，亦無所有，其若虛空。如是，濡首！菩薩之行，當無所著亦無所入，如空本無亦無戲行。此則極世無上福田，斯乃應受一切供養，為無量導，是最福地，為應最上法忍之行。」

普來眾會率懷喜敬，各所齎華寶以散濡首，瞻覩欣踊悅豫無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普來眾會率懷喜敬，各所齎華寶以散濡首，瞻覩欣踊悅豫無量。

於是龍首謂濡首曰：「宜可俱進入城分衛。」曰：「仁去矣！行分衛時，無念舉足下足躇步，無念動搖，亦當無處無住無遊，無屈無申，無心無念，無所發行，行無所想，亦無城想，遊無路想，又無城郭、縣邑、丘聚想，亦無里巷、無家居想，無門戶念，無想男女，無想幼弱，都無心想，行當無念——所以者何？以其法行當如是故——亦無所著，無色無像，無起無滅，都無諸想。如此行者，乃應菩薩無上分衛，清淨寂寞要道行也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是龍首謂濡首曰：「宜可俱進入城分衛。」曰：「仁去矣！行分衛時，無念舉足下足躇步，無念動搖，亦當無處無住無遊，無屈無申，無心無念，無所發行，行無所想，亦無城想，遊無路想，又無城郭、縣邑、丘聚想，亦無里巷、無家居想，無門戶念，無想男女，無想幼弱，都無心想，行當無念——所以者何？以其法行當如是故——亦無所著，無色無像，無起無滅，都無諸想。如此行者，乃應菩薩無上分衛，清淨寂寞要道行也。」

爾時龍首菩薩摩訶薩，忽然於處以如海定三昧正受。其定之德，譬如大海湛然無移，憺怕清澄更無異味，其底深邃不可測度，琦珍英寶普無不有。而海汪洋包羅弘廣，含受萬物淵懿博泰，無邊無崖大水澹滿，諸德神龍而皆居之，眾生巨體所依長育。若此，龍首！其諸菩薩以如海定正受之處，所住要旨無能動搖者。如是龍首，其斯菩薩以法身海，含容一切道寶智慧三十七品，十方依之莫不長育，應無上微妙之法，為無動搖、無言說要行。當知是應如是者，得無退轉定行之地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時龍首菩薩摩訶薩，忽然於處以如海定三昧正受。其定之德，譬如大海湛然無移，憺怕清澄更無異味，其底深邃不可測度，琦珍英寶普無不有。而海汪洋包羅弘廣，含受萬物淵懿博泰，無邊無崖大水澹滿，諸德神龍而皆居之，眾生巨體所依長育。若此，龍首！其諸菩薩以如海定正受之處，所住要旨無能動搖者。如是龍首，其斯菩薩以法身海，含容一切道寶智慧三十七品，十方依之莫不長育，應無上微妙之法，為無動搖、無言說要行。當知是應如是者，得無退轉定行之地也。

爾時於是妙心菩薩，欲動龍首大士所坐如海慧定正受之處，盡其神力永不能動。時此三千大千世界，普悉六反乃大震動，而龍首身及所坐處都不動搖。何則然者？以其龍首住無動搖，住無處所，住無所有，住無想念，住無戲行，住無勞靜，住無言辭，住無所住。斯謂道住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時於是妙心菩薩，欲動龍首大士所坐如海慧定正受之處，盡其神力永不能動。時此三千大千世界，普悉六反乃大震動，而龍首身及所坐處都不動搖。何則然者？以其龍首住無動搖，住無處所，住無所有，住無想念，住無戲行，住無勞靜，住無言辭，住無所住。斯謂道住。

時龍首菩薩摩訶薩尋從定寤，敬向如來、無所著、平等正覺雨拘文華，趣散世尊而歎讚曰：「自歸於佛天中之天，乃使一切諸會菩薩、十方來眾、諸大士等，眾尊大天及龍鬼神，咸悉逮聞如是之法，無上要旨深妙慧說，為無倚著無巢窟說，為應本空寂寞故也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時龍首菩薩摩訶薩尋從定寤，敬向如來、無所著、平等正覺雨拘文華，趣散世尊而歎讚曰：「自歸於佛天中之天，乃使一切諸會菩薩、十方來眾、諸大士等，眾尊大天及龍鬼神，咸悉逮聞如是之法，無上要旨深妙慧說，為無倚著無巢窟說，為應本空寂寞故也。」

是時妙心謂龍首曰：「仁為覺地六反震動乎？」曰：「族姓子！其有動者當覺地動，地復為之上下四震，唯由其覺動不動故耳。又如十方諸佛世尊、普大菩薩不退轉等，極世都動，豈能動搖此上尊處。觀諸聲聞、緣覺之眾，彼雖離動，未曉本空，在動之地，自謂無動。了本無者，於此諸法永無動搖，無念無著。如是，妙心！其菩薩以空、無想、不願之行清淨法要，逮無動搖，彼乃永靜安無動搖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時妙心謂龍首曰：「仁為覺地六反震動乎？」曰：「族姓子！其有動者當覺地動，地復為之上下四震，唯由其覺動不動故耳。又如十方諸佛世尊、普大菩薩不退轉等，極世都動，豈能動搖此上尊處。觀諸聲聞、緣覺之眾，彼雖離動，未曉本空，在動之地，自謂無動。了本無者，於此諸法永無動搖，無念無著。如是，妙心！其菩薩以空、無想、不願之行清淨法要，逮無動搖，彼乃永靜安無動搖。」

又曰：「龍首！可行分衛。」答曰：「濡首！吾今已解無上最要分衛之慧。何則然者？緣其逮致如海大定正受之處，始乃自明，為以得無上平等正真覺道，以於生死興顯佛事，為轉法輪以度眾生，為濟因緣離垢根本。唯然，濡首！如吾遇仁，乃為逮值無上善友，遭蒙矜念，心懷悅豫，成立大德喜自光慰。濡首！於吾為覆載首，大無量過度之首，無垢廣普微妙吉首，亦應最上不可議首，願布五體稽首恭禮無上仙聖甘露之首。」濡首答曰：「善哉，善哉！如仁龍首！已為果達野馬、夢、幻、影、響之行，無名無像無所有法。仁今乃應無上大道不可思議來法之祠，以得如海定正受行，共應如此。當知是輩在一生補處，斯者乃為菩薩辯慧，其致是像深妙定法如海定等則離諸想也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又曰：「龍首！可行分衛。」答曰：「濡首！吾今已解無上最要分衛之慧。何則然者？緣其逮致如海大定正受之處，始乃自明，為以得無上平等正真覺道，以於生死興顯佛事，為轉法輪以度眾生，為濟因緣離垢根本。唯然，濡首！如吾遇仁，乃為逮值無上善友，遭蒙矜念，心懷悅豫，成立大德喜自光慰。濡首！於吾為覆載首，大無量過度之首，無垢廣普微妙吉首，亦應最上不可議首，願布五體稽首恭禮無上仙聖甘露之首。」濡首答曰：「善哉，善哉！如仁龍首！已為果達野馬、夢、幻、影、響之行，無名無像無所有法。仁今乃應無上大道不可思議來法之祠，以得如海定正受行，共應如此。當知是輩在一生補處，斯者乃為菩薩辯慧，其致是像深妙定法如海定等則離諸想也。」

曰：「仁可行，從分衛。」龍首答曰：「思齊其德，當與仁行。二聖龍遊不亦宜乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「仁可行，從分衛。」龍首答曰：「思齊其德，當與仁行。二聖龍遊不亦宜乎！」

濡首曰：「吾無所行亦無去來，又無進止亦無侶遊，不住不坐亦復不行，行無所至來無所由，住無所處，坐無所據，行無所趣。譬若——龍首！——如來現化，寧有去、來、坐起、行遊、臥寢、寐寤不耶？」曰：「化者都無去來坐寢之處矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首曰：「吾無所行亦無去來，又無進止亦無侶遊，不住不坐亦復不行，行無所至來無所由，住無所處，坐無所據，行無所趣。譬若——龍首！——如來現化，寧有去、來、坐起、行遊、臥寢、寐寤不耶？」曰：「化者都無去來坐寢之處矣。」

「吾於諸法亦復如是，無住不住，無起不起，亦無已起，又無中起，亦無當起，亦無甫起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾於諸法亦復如是，無住不住，無起不起，亦無已起，又無中起，亦無當起，亦無甫起。」

龍首答曰：「如仁所言，此為極世難信之說。誰當信仁此盡要慧耶？」答曰：「龍首！仁者且聽，豈為無目設舉錠燭乎？夫然炬燎唯為明目耳。如此是像深妙之法，正為向達徹遠菩薩摩訶薩乃能信受是道要耳。其了如此至要之慧，斯則曉解本無行者，此等菩薩為應清淨無上、久修梵行之徒。是曹正士深住於法，信法受法，持法說法之輩也。為在鹿聚已轉法輪，為應賢聖，亦大導師施惠明眼，為應無量雄猛之者，此則無上最妙法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍首答曰：「如仁所言，此為極世難信之說。誰當信仁此盡要慧耶？」答曰：「龍首！仁者且聽，豈為無目設舉錠燭乎？夫然炬燎唯為明目耳。如此是像深妙之法，正為向達徹遠菩薩摩訶薩乃能信受是道要耳。其了如此至要之慧，斯則曉解本無行者，此等菩薩為應清淨無上、久修梵行之徒。是曹正士深住於法，信法受法，持法說法之輩也。為在鹿聚已轉法輪，為應賢聖，亦大導師施惠明眼，為應無量雄猛之者，此則無上最妙法者。」

濡首童真發說是時，普大眾中八萬菩薩悉得無所從生法樂忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首童真發說是時，普大眾中八萬菩薩悉得無所從生法樂忍也。

於是正士妙心菩薩居大眾前，廣然踊躍，掬滿手寶，以恭肅心向散世尊，又散濡首童真菩薩。散訖，忻喜重歎詠曰：「自歸諸佛，為慧聖達，擿霧寤寐碎散癡本，解眾顛倒釋疑除網，順入道明致無上覺者。自歸於法，法之最法，法治多濟療撈霧龍，援雪生死䒵莇眾穢，盪除心垢通導迷惑，法為無上修蒙永度。其諸菩薩，久履梵行無上清淨，仙聖明類大神通等，弘顯德者，無上之徒。於此乃逮信向是像深妙法眾，今普自歸之。」濡首答曰：「若此，妙心！其無脫者，斯當果致無上等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是正士妙心菩薩居大眾前，廣然踊躍，掬滿手寶，以恭肅心向散世尊，又散濡首童真菩薩。散訖，忻喜重歎詠曰：「自歸諸佛，為慧聖達，擿霧寤寐碎散癡本，解眾顛倒釋疑除網，順入道明致無上覺者。自歸於法，法之最法，法治多濟療撈霧龍，援雪生死䒵莇眾穢，盪除心垢通導迷惑，法為無上修蒙永度。其諸菩薩，久履梵行無上清淨，仙聖明類大神通等，弘顯德者，無上之徒。於此乃逮信向是像深妙法眾，今普自歸之。」濡首答曰：「若此，妙心！其無脫者，斯當果致無上等覺。」

曰：「云何，濡首！其誰無脫耶？」曰：「其有執持，斯當求脫。如是，妙心！法無執持亦無繫著。又，族姓子！法都無脫亦無執持，當誰有脫？無縛無脫諸法，無持無取無捨。譬如人語幻者言：『善男子！為深入人解之脫之所可執持。』幻答人曰：『吾亦非男亦非凡人，吾無所持，當何所脫？』是者，妙心！道無執脫，當觀其無，無本空淨矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「云何，濡首！其誰無脫耶？」曰：「其有執持，斯當求脫。如是，妙心！法無執持亦無繫著。又，族姓子！法都無脫亦無執持，當誰有脫？無縛無脫諸法，無持無取無捨。譬如人語幻者言：『善男子！為深入人解之脫之所可執持。』幻答人曰：『吾亦非男亦非凡人，吾無所持，當何所脫？』是者，妙心！道無執脫，當觀其無，無本空淨矣。」