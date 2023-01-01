勝天王般若波羅蜜經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經卷第七

陳優禪尼國王子月婆首那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳優禪尼國王子月婆首那譯

勸誡品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸誡品第十三

爾時，文殊師利菩薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！如來所說甚深般若波羅蜜，於未來世末代之中，頗有眾生能信受不？若善男子、善女人，聞是修多羅生信不謗，如此等人成何功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！如來所說甚深般若波羅蜜，於未來世末代之中，頗有眾生能信受不？若善男子、善女人，聞是修多羅生信不謗，如此等人成何功德？」

佛告文殊師利菩薩言：「未來末世有善男子、善女人，無量佛所修持淨戒、禪定、般若，是佛真子，能信此修多羅，所致功德不可稱計，最善勝法從般若生。淨心信受，我今為汝略以譬說。文殊師利！閻浮提洲縱廣七千由旬，北廣南狹，其中人面亦似地形。洲內遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛等，密如竹麻甘蔗荻林，中無少空及以間缺。若有善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽；或復七寶遍滿此洲積至梵天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽，日夜三十牟尤多相續不斷。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩言：「未來末世有善男子、善女人，無量佛所修持淨戒、禪定、般若，是佛真子，能信此修多羅，所致功德不可稱計，最善勝法從般若生。淨心信受，我今為汝略以譬說。文殊師利！閻浮提洲縱廣七千由旬，北廣南狹，其中人面亦似地形。洲內遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛等，密如竹麻甘蔗荻林，中無少空及以間缺。若有善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽；或復七寶遍滿此洲積至梵天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽，日夜三十牟尤多相續不斷。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，功德多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」

佛告文殊師利菩薩：「若善男子、善女人，不謗此修多羅，功德勝彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！瞿耶尼洲縱廣八千由旬，形如半月人面亦爾。洲內遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林，中無少空及以間缺。若有善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽，至涅槃後舍利起塔；或復七寶遍滿此洲積至梵天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽，日夜三十牟尤多相續不斷。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩：「若善男子、善女人，不謗此修多羅，功德勝彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！瞿耶尼洲縱廣八千由旬，形如半月人面亦爾。洲內遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林，中無少空及以間缺。若有善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽，至涅槃後舍利起塔；或復七寶遍滿此洲積至梵天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽，日夜三十牟尤多相續不斷。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，得福多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」

佛告文殊師利菩薩：「若善男子、善女人，信此修多羅，功德勝彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！弗于逮洲縱廣九千由旬，形如滿月人面亦爾。洲內遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林，中無少空及以間缺。若有善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽；或復七寶遍滿此洲積至梵天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽，日夜三十牟尤多相續不斷。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩：「若善男子、善女人，信此修多羅，功德勝彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！弗于逮洲縱廣九千由旬，形如滿月人面亦爾。洲內遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林，中無少空及以間缺。若有善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽；或復七寶遍滿此洲積至梵天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽，日夜三十牟尤多相續不斷。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，得福多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」

「文殊師利！欝單越洲辟方十千由旬，人面亦方。洲內遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林，中無少空及以間缺。若善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽；或復七寶遍滿此洲積至梵天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽，日夜三十牟尤多相續不斷。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！欝單越洲辟方十千由旬，人面亦方。洲內遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林，中無少空及以間缺。若善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽；或復七寶遍滿此洲積至梵天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽，日夜三十牟尤多相續不斷。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，得福多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「甚多，婆伽婆！甚多，修伽陀！」

佛告文殊師利菩薩：「若善男子、善女人，受持讀誦此修多羅，功德勝彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！娑婆世界悉為微塵，爾許聖人。若有善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽；爾許塵數三千大千世界，滿中七寶積至阿迦尼吒天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽。文殊師利！於意云何？功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩：「若善男子、善女人，受持讀誦此修多羅，功德勝彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！娑婆世界悉為微塵，爾許聖人。若有善男子、善女人，四事供養，畢聖人壽；爾許塵數三千大千世界，滿中七寶積至阿迦尼吒天，一一聖人各施爾許，畢是善男子、善女人壽。文殊師利！於意云何？功德多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！前之福德已不可思議，況此功德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！前之福德已不可思議，況此功德！」

佛告文殊師利菩薩：「若善男子、善女人，流通此修多羅、為他宣說，功德勝彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！如此功德，若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者，爾許微塵數劫作他化自在天王，爾許劫數作化樂天王，爾許劫數作兜率陀天王，爾許數劫作夜摩天王，爾許數劫作天帝釋；況復轉輪聖王。迴向薩婆若故，能得成就般若波羅蜜、阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利！閻浮提中遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林。若有惡人，皆悉殺害爾許賢聖。文殊師利！於意云何？是人以此因緣，得罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩：「若善男子、善女人，流通此修多羅、為他宣說，功德勝彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！如此功德，若不迴向阿耨多羅三藐三菩提者，爾許微塵數劫作他化自在天王，爾許劫數作化樂天王，爾許劫數作兜率陀天王，爾許數劫作夜摩天王，爾許數劫作天帝釋；況復轉輪聖王。迴向薩婆若故，能得成就般若波羅蜜、阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利！閻浮提中遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林。若有惡人，皆悉殺害爾許賢聖。文殊師利！於意云何？是人以此因緣，得罪多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！殺一聖人，尚於一劫墮阿鼻地獄；何況爾許！其罪甚多，不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！殺一聖人，尚於一劫墮阿鼻地獄；何況爾許！其罪甚多，不可稱計。」

佛告文殊師利菩薩言：「有人謗此修多羅者，其罪重彼，百分不及一，千分，百千萬分不及其一，乃至算數譬喻亦不能及。文殊師利！瞿耶尼中遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林。若有惡人，皆悉殺害。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，得罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩言：「有人謗此修多羅者，其罪重彼，百分不及一，千分，百千萬分不及其一，乃至算數譬喻亦不能及。文殊師利！瞿耶尼中遍滿須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，密如竹麻甘蔗荻林。若有惡人，皆悉殺害。文殊師利！於意云何？此人以是因緣，得罪多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！此罪不可聞、不可聞，是人無有出阿鼻地獄期。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！此罪不可聞、不可聞，是人無有出阿鼻地獄期。」

佛告文殊師利菩薩言：「有人不信此修多羅，其罪重彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！若四天下悉為微塵，爾許塵數諸佛如來，若有惡人皆悉殺害奪二種財——滅法財、破世財。文殊師利！於意云何？是人得罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩言：「有人不信此修多羅，其罪重彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。文殊師利！若四天下悉為微塵，爾許塵數諸佛如來，若有惡人皆悉殺害奪二種財——滅法財、破世財。文殊師利！於意云何？是人得罪多不？」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！此罪不可聞、不可計、不可思量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！此罪不可聞、不可計、不可思量。」

佛告文殊師利菩薩：「若復有人，障礙此修多羅、毀謗不信，其罪重彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。假使三千大千世界，一切眾生悉成阿耨多羅三藐三菩提已，如此惡人猶故不出阿鼻地獄。文殊師利！如是惡人，無一世界阿鼻地獄不經入者；況餘地獄、畜生、餓鬼！何以故？毀壞三世諸佛母故。假使如前微塵數劫得離三塗，若生人中得阿薩闍病。又經爾許微塵數劫，得無舌報、若無手報各經爾劫。文殊師利！我若住世一劫、若減一劫，以佛神力說是惡人所得罪報，不能究盡。文殊師利！若求現在、未來世樂，勿得於此修多羅中毀謗不信、作大障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩：「若復有人，障礙此修多羅、毀謗不信，其罪重彼，百分不及一，千分、百千萬分不及一，乃至算數譬喻所不能及。假使三千大千世界，一切眾生悉成阿耨多羅三藐三菩提已，如此惡人猶故不出阿鼻地獄。文殊師利！如是惡人，無一世界阿鼻地獄不經入者；況餘地獄、畜生、餓鬼！何以故？毀壞三世諸佛母故。假使如前微塵數劫得離三塗，若生人中得阿薩闍病。又經爾許微塵數劫，得無舌報、若無手報各經爾劫。文殊師利！我若住世一劫、若減一劫，以佛神力說是惡人所得罪報，不能究盡。文殊師利！若求現在、未來世樂，勿得於此修多羅中毀謗不信、作大障礙。」

勝天王般若波羅蜜經二行品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經二行品第十四

爾時，佛告文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，宜應成就前後般若波羅蜜。何以故？菩薩摩訶薩有二種行：成就般若、教化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，宜應成就前後般若波羅蜜。何以故？菩薩摩訶薩有二種行：成就般若、教化眾生。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩教化眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩教化眾生？」

佛告文殊師利菩薩言：「從初般若乃至後際，離功用心說法無盡，中不間隙，為脫三有惡趣之報，安諸眾生令住善道、得三聖果。文殊師利！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就無邊無為，是名菩薩摩訶薩自行。何以故？成就一切德故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩言：「從初般若乃至後際，離功用心說法無盡，中不間隙，為脫三有惡趣之報，安諸眾生令住善道、得三聖果。文殊師利！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜教化眾生。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就無邊無為，是名菩薩摩訶薩自行。何以故？成就一切德故。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！何等法與菩薩摩訶薩般若波羅蜜相應？」

佛告文殊師利菩薩言：「一切種智，真實之法遠離思量，微妙無相道理甚深，不可得見、難以通達，常住寂靜清涼遍滿，無有分別無著無礙，隨順道理不可取執，大寂極靜，一切法中最為無上，無與等者。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修此等法，與薩婆若相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩言：「一切種智，真實之法遠離思量，微妙無相道理甚深，不可得見、難以通達，常住寂靜清涼遍滿，無有分別無著無礙，隨順道理不可取執，大寂極靜，一切法中最為無上，無與等者。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修此等法，與薩婆若相應。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩於何境界行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩於何境界行般若波羅蜜？」

佛告文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，甚深境界、廣大境界、功德境界。文殊師利！甚深境界者，體是無為，不可相離、不著二邊，脫離諸障，自性清淨，不可思量、不可數知，不與聲聞、辟支佛共。文殊師利！廣大境者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，諸佛如來一切功德，般若波羅蜜、摩訶迦樓那二法為體，離分別相，無功用心，利益眾生皆稱彼意，無時暫捨。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，與一切功德相應，三十二相、八十種好、佛威神力，悉能示現種種相貌，隨諸眾生根欲性行，或昇兜率、或從彼下，或現處胎，或現初生，或現童子，或園遊戲，或現出家，或現苦行，或詣菩提樹，或現成佛，或現轉法輪，或現涅槃。如是種種，為諸眾生盡竭生死。文殊師利！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，甚深境界、廣大境界、功德境界。文殊師利！甚深境界者，體是無為，不可相離、不著二邊，脫離諸障，自性清淨，不可思量、不可數知，不與聲聞、辟支佛共。文殊師利！廣大境者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，諸佛如來一切功德，般若波羅蜜、摩訶迦樓那二法為體，離分別相，無功用心，利益眾生皆稱彼意，無時暫捨。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，與一切功德相應，三十二相、八十種好、佛威神力，悉能示現種種相貌，隨諸眾生根欲性行，或昇兜率、或從彼下，或現處胎，或現初生，或現童子，或園遊戲，或現出家，或現苦行，或詣菩提樹，或現成佛，或現轉法輪，或現涅槃。如是種種，為諸眾生盡竭生死。文殊師利！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜境界。」

文殊師利菩薩白佛言：「希有世尊！如此甚深般若波羅蜜、諸佛境界，不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「希有世尊！如此甚深般若波羅蜜、諸佛境界，不可思議。」

佛告文殊師利菩薩言：「如是，如是！如汝所說。般若波羅蜜是不共法，不可思議。何以故？一切凡夫、聲聞、緣覺不能通達，非其境界故。除佛如來，更無得者。何以故？如如之理，義甚深故；自在不動，無漏界攝；教化眾生，利益圓滿。是以名為諸佛境界。過諸語言，第一義攝。無有覺觀分別思量，絕諸譬類。一切法中最為上品，不住生死，不住涅槃。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，凡有五事不可思議：一者自性，二者方處，三者住，四者一異，五者利益。文殊師利！云何自性不可思議？色即是如，求不可得；離色有如，求不可得。受、想、行、識，亦復如是。地大即如，求不可得；離地求如，亦不可得。水、火、風大，一切皆爾。眼入即如，求不可得；離眼求如，亦不可得。耳、鼻、舌、身、意一切皆爾。有法是如，求不可得；無法是如，亦不可得。若在欲界，不可思議；若離欲界，亦不可思議。色、無色界，一切皆爾。若在東方，不可思議；若離東方，不可思議。南、西、北方，四維、上下，一切皆爾。安樂住不可思議，寂靜住不可思議，有心住不可思議，無心住不可思議。三世如來同在一處，自性清淨無漏法界。若一若異不可思議，智慧、神力同一法界。般若方便二相平等，能為眾生無量利益，不可宣說過言語境，而能隨順眾生根性，作種種說種種示現，三十二相、八十種好，隨眾生意如是現之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩言：「如是，如是！如汝所說。般若波羅蜜是不共法，不可思議。何以故？一切凡夫、聲聞、緣覺不能通達，非其境界故。除佛如來，更無得者。何以故？如如之理，義甚深故；自在不動，無漏界攝；教化眾生，利益圓滿。是以名為諸佛境界。過諸語言，第一義攝。無有覺觀分別思量，絕諸譬類。一切法中最為上品，不住生死，不住涅槃。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，凡有五事不可思議：一者自性，二者方處，三者住，四者一異，五者利益。文殊師利！云何自性不可思議？色即是如，求不可得；離色有如，求不可得。受、想、行、識，亦復如是。地大即如，求不可得；離地求如，亦不可得。水、火、風大，一切皆爾。眼入即如，求不可得；離眼求如，亦不可得。耳、鼻、舌、身、意一切皆爾。有法是如，求不可得；無法是如，亦不可得。若在欲界，不可思議；若離欲界，亦不可思議。色、無色界，一切皆爾。若在東方，不可思議；若離東方，不可思議。南、西、北方，四維、上下，一切皆爾。安樂住不可思議，寂靜住不可思議，有心住不可思議，無心住不可思議。三世如來同在一處，自性清淨無漏法界。若一若異不可思議，智慧、神力同一法界。般若方便二相平等，能為眾生無量利益，不可宣說過言語境，而能隨順眾生根性，作種種說種種示現，三十二相、八十種好，隨眾生意如是現之。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！何等名為三十二相、八十種好？」佛告文殊師利菩薩言：如來相好，無窮無邊說不可盡，隨順世法，是以略說三十二相、八十種好。一、足下平滿；二、行步平正；三、足下輪相，悉具轂輞千輻莊嚴；四、手指纖長軟直，節骨不現；五、身大方正；六、手足指網縵合，猶如鵝王；七、手掌如紅蓮華；八、踝骨不現；九、㖶尼鹿王膊；十、身軟直；十一、陰馬藏；十二、身分滿足，如尼拘盧陀樹；十三、身毛右旋；十四、一孔一毛皮膚細滑，不受塵垢；十五、身金色；十六、圓光一丈；十七、七處滿；十八、師子臆；十九、兩臂平正腋下滿；二十、兩臂圓直，如象王鼻。立垂過膝；二十一、口四十齒，齊密相連，白如珂雪；二十二、上下四牙，狀如初月；二十三、師子額；二十四、頭團圓；二十五、咽喉具足千脈；二十六、胸骨如那羅延；二十七、頂骨自然踊起；二十八、舌相廣長，如蓮華葉；二十九、音聲如梵王天鼓。三十、眼目青色，如優鉢羅華；三十一、眼睫紺焰，猶如牛王；三十二、眉間白毫。文殊師利！是名三十二相。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，悉能成就如是功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！何等名為三十二相、八十種好？」佛告文殊師利菩薩言：如來相好，無窮無邊說不可盡，隨順世法，是以略說三十二相、八十種好。一、足下平滿；二、行步平正；三、足下輪相，悉具轂輞千輻莊嚴；四、手指纖長軟直，節骨不現；五、身大方正；六、手足指網縵合，猶如鵝王；七、手掌如紅蓮華；八、踝骨不現；九、㖶尼鹿王膊；十、身軟直；十一、陰馬藏；十二、身分滿足，如尼拘盧陀樹；十三、身毛右旋；十四、一孔一毛皮膚細滑，不受塵垢；十五、身金色；十六、圓光一丈；十七、七處滿；十八、師子臆；十九、兩臂平正腋下滿；二十、兩臂圓直，如象王鼻。立垂過膝；二十一、口四十齒，齊密相連，白如珂雪；二十二、上下四牙，狀如初月；二十三、師子額；二十四、頭團圓；二十五、咽喉具足千脈；二十六、胸骨如那羅延；二十七、頂骨自然踊起；二十八、舌相廣長，如蓮華葉；二十九、音聲如梵王天鼓。三十、眼目青色，如優鉢羅華；三十一、眼睫紺焰，猶如牛王；三十二、眉間白毫。文殊師利！是名三十二相。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，悉能成就如是功德。

「文殊師利！云何名為八十種好？一、無能見頂；二、頂骨堅實；三、額廣平正；四、眉高而長，形如初月，紺琉璃色；五、目廣長；六、鼻高圓直而孔不現；七；耳厚廣長，埵輪成就；八；身堅實，如那羅延；九、身分不可壞；十、身節堅密；十一、合身迴顧猶如象王；十二、身有光明。十三、身調直；十四、常少不老；十五、身恒潤澤；十六、身自將衛，不待他人；十七、身分滿足；十八、識滿足；十九、容儀具足；二十、威德遠震；二十一、一切向，不背他；二十二、住處安隱，不危動；二十三、面門如量，不大不長；二十四、面廣而平；二十五、面圓淨如滿月；二十六、無顇容；二十七、進止如象王；二十八、容儀如師子王；二十九、行步如鵝王；三十、頭如摩陀那果；三十一、身色光悅；三十二、足趺厚；三十三、爪如赤銅葉；三十四、行時印文現地；三十五、指文莊嚴；三十六、指文明了不暗；三十七、手文明直；三十八、手文長；三十九、手文不斷；四十、手足如意；四十一、手足紅白，色如蓮華；四十二、孔門相具；四十三、行步不減；四十四、行步不過；四十五、行步安平；四十六、臍深厚，狀如盤蛇，團圓右轉；四十七、毛色青紅，如孔雀項；四十八、毛色潤淨；四十九、身毛右靡；五十、口出無上香，身、毛皆爾；五十一、脣色赤潤，如頻婆果；五十二、脣潤相稱；五十三、舌形薄；五十四、一切樂觀；五十五、隨眾生意，和悅與語；五十六、於一切處無非善言；五十七、若見人，先與語；五十八、音聲不高不下，隨眾生樂；五十九、說法隨眾生語言；六十、說法不著；六十一、等觀眾生；六十二、先觀後作；六十三、發一音，答眾聲；六十四、說法次第，皆有因緣；六十五、無有眾生能見相盡；六十六、觀者無厭；六十七、具足一切音聲；六十八、顯現善色；六十九、剛強之人見則調伏，恐怖者見即得安隱；七十、音聲明淨；七十一、身不傾動；七十二、身分大；七十三、身長；七十四、身不染；七十五、光遍身各一丈；七十六、光照身而行；七十七、身清淨；七十八、光色潤澤猶如青珠；七十九、手足滿；八十、手足德字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！云何名為八十種好？一、無能見頂；二、頂骨堅實；三、額廣平正；四、眉高而長，形如初月，紺琉璃色；五、目廣長；六、鼻高圓直而孔不現；七；耳厚廣長，埵輪成就；八；身堅實，如那羅延；九、身分不可壞；十、身節堅密；十一、合身迴顧猶如象王；十二、身有光明。十三、身調直；十四、常少不老；十五、身恒潤澤；十六、身自將衛，不待他人；十七、身分滿足；十八、識滿足；十九、容儀具足；二十、威德遠震；二十一、一切向，不背他；二十二、住處安隱，不危動；二十三、面門如量，不大不長；二十四、面廣而平；二十五、面圓淨如滿月；二十六、無顇容；二十七、進止如象王；二十八、容儀如師子王；二十九、行步如鵝王；三十、頭如摩陀那果；三十一、身色光悅；三十二、足趺厚；三十三、爪如赤銅葉；三十四、行時印文現地；三十五、指文莊嚴；三十六、指文明了不暗；三十七、手文明直；三十八、手文長；三十九、手文不斷；四十、手足如意；四十一、手足紅白，色如蓮華；四十二、孔門相具；四十三、行步不減；四十四、行步不過；四十五、行步安平；四十六、臍深厚，狀如盤蛇，團圓右轉；四十七、毛色青紅，如孔雀項；四十八、毛色潤淨；四十九、身毛右靡；五十、口出無上香，身、毛皆爾；五十一、脣色赤潤，如頻婆果；五十二、脣潤相稱；五十三、舌形薄；五十四、一切樂觀；五十五、隨眾生意，和悅與語；五十六、於一切處無非善言；五十七、若見人，先與語；五十八、音聲不高不下，隨眾生樂；五十九、說法隨眾生語言；六十、說法不著；六十一、等觀眾生；六十二、先觀後作；六十三、發一音，答眾聲；六十四、說法次第，皆有因緣；六十五、無有眾生能見相盡；六十六、觀者無厭；六十七、具足一切音聲；六十八、顯現善色；六十九、剛強之人見則調伏，恐怖者見即得安隱；七十、音聲明淨；七十一、身不傾動；七十二、身分大；七十三、身長；七十四、身不染；七十五、光遍身各一丈；七十六、光照身而行；七十七、身清淨；七十八、光色潤澤猶如青珠；七十九、手足滿；八十、手足德字。」

勝天王般若波羅蜜經讚歎品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經讚歎品第十五

爾時，文殊師利菩薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！如來功德，希有無等，不可思議，三世諸佛同一無別。若見如來，或聞功德，此等眾生亦不可思議。我等今日，重見世尊轉大法輪，歡喜踊躍，得未曾有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！如來功德，希有無等，不可思議，三世諸佛同一無別。若見如來，或聞功德，此等眾生亦不可思議。我等今日，重見世尊轉大法輪，歡喜踊躍，得未曾有。」

爾時文殊師利菩薩，即昇虛空高七多羅樹，合掌讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利菩薩，即昇虛空高七多羅樹，合掌讚曰：

「一切眾生， 唯佛大尊， 尚無等者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生， 唯佛大尊， 尚無等者，

況當有勝。 人法二空， 理無等等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況當有勝。 人法二空， 理無等等，

唯佛如來， 等無等等。 煩惱習氣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛如來， 等無等等。 煩惱習氣，

永盡無餘， 所知之法， 皆悉明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永盡無餘， 所知之法， 皆悉明了。

若智若說， 無及佛者， 大千世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智若說， 無及佛者， 大千世界，

唯佛獨尊。 十力無畏， 決定不虛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛獨尊。 十力無畏， 決定不虛，

若釋若梵， 所不能得。 世尊大恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若釋若梵， 所不能得。 世尊大恩。

於諸眾生。 此事難思。 無能及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生。 此事難思。 無能及者。

無量善巧， 種種方便， 以為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量善巧， 種種方便， 以為眾生，

令得利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令得利益。」

爾時，眾中有一天子，名蘇樓波(陳言妙色)，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天子，名蘇樓波(陳言妙色)，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云：

「世間或說等佛者， 如是之言名口過； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間或說等佛者， 如是之言名口過；

若說法王最極尊， 此非虛妄為實語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說法王最極尊， 此非虛妄為實語。

人天之儔正問難， 無有能折我大師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天之儔正問難， 無有能折我大師，

善逝降魔及外道， 將導世間至解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝降魔及外道， 將導世間至解脫。

清淨四辯無窮說， 甘露妙藥施眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨四辯無窮說， 甘露妙藥施眾生，

遍觀諸法智無礙， 一切念中不減失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍觀諸法智無礙， 一切念中不減失。

大悲平等視眾生， 清淨之心世不染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲平等視眾生， 清淨之心世不染，

善能了知根欲性， 隨所樂聞而應說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能了知根欲性， 隨所樂聞而應說。

煩惱差別非一種， 為示無量對治門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱差別非一種， 為示無量對治門，

巧說因緣無如佛， 專以利益眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧說因緣無如佛， 專以利益眾生故。

值佛聞法不得道， 是等眾生度極難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 值佛聞法不得道， 是等眾生度極難，

如來大名應渴仰， 得見世尊無限益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大名應渴仰， 得見世尊無限益。

佛智能令心清淨， 既聞正教出生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智能令心清淨， 既聞正教出生死，

聞佛名號大吉祥， 憶念世尊恒喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛名號大吉祥， 憶念世尊恒喜樂。

發心詣佛生慧解， 如教勤修成種智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心詣佛生慧解， 如教勤修成種智，

戒品清淨故無垢， 禪定第一心澄明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒品清淨故無垢， 禪定第一心澄明。

智惠最勝故難動， 法海清淨如甘露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智惠最勝故難動， 法海清淨如甘露，

一切眾生喜放逸， 諸佛如來離世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生喜放逸， 諸佛如來離世間。

等慈眾生如一子， 恩德深厚無能報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等慈眾生如一子， 恩德深厚無能報，

先說破諸結賊法， 久摧天魔幻化軍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先說破諸結賊法， 久摧天魔幻化軍，

世尊已說三有過， 廣示涅槃無量德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊已說三有過， 廣示涅槃無量德。」

爾時，眾中有一天子，名蘇那摩(陳言善名)，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天子，名蘇那摩(陳言善名)，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云：

「如來世尊行大悲， 設可度智與他者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來世尊行大悲， 設可度智與他者，

尚令調達最前得， 況復其餘眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚令調達最前得， 況復其餘眾生類。

我今不愜為空過， 修治正行報佛恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今不愜為空過， 修治正行報佛恩，

有人已證無漏滅， 是於佛恩未為報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人已證無漏滅， 是於佛恩未為報；

若能修行佛正教， 乃得名為真佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能修行佛正教， 乃得名為真佛子。

佛久勤苦為眾生， 無上大恩罕能報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛久勤苦為眾生， 無上大恩罕能報，

大慈開顯真實法， 令人修行兼化他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈開顯真實法， 令人修行兼化他。

若佛如來不出世， 一切眾生受大苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛如來不出世， 一切眾生受大苦，

無復善道唯惡趣， 但聞三塗苦惱聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無復善道唯惡趣， 但聞三塗苦惱聲。

六道受苦無免脫， 煩惱繫縛眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六道受苦無免脫， 煩惱繫縛眾生故，

世尊能解他毒結， 飜為大悲之所縈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊能解他毒結， 飜為大悲之所縈。

佛是世間大福田， 依教正修離惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛是世間大福田， 依教正修離惡道，

若違佛教不修行， 是人永無生善趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若違佛教不修行， 是人永無生善趣。

有人於佛起惡心， 或復不樂聞深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人於佛起惡心， 或復不樂聞深法，

是等眾生甚可悲， 決定永當處黑暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等眾生甚可悲， 決定永當處黑暗。

如佛世尊自知智， 其等如來乃能了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛世尊自知智， 其等如來乃能了，

佛智非我所量測， 頭面敬禮十方尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智非我所量測， 頭面敬禮十方尊。

無畏、智、力、不共法， 唯佛世尊獨圓備， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏、智、力、不共法， 唯佛世尊獨圓備，

相好莊嚴微妙音， 觀者無厭超眾色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好莊嚴微妙音， 觀者無厭超眾色，

三種開敷不暫息， 清淨佛華我今禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種開敷不暫息， 清淨佛華我今禮。

唯佛善知無上道， 出離一切諸險難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛善知無上道， 出離一切諸險難，

佛為無上最第一， 頭面敬禮兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為無上最第一， 頭面敬禮兩足尊。

佛以功德正法水， 洗諸垢穢悉無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以功德正法水， 洗諸垢穢悉無餘，

世尊本來內外淨， 我今頂禮真淨身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊本來內外淨， 我今頂禮真淨身。」

爾時，娑婆世界主大梵天即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，以偈讚云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑婆世界主大梵天即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，以偈讚云：

「功德智慧佛具足， 利益眾生不暫休， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功德智慧佛具足， 利益眾生不暫休，

常雨甘露令眾飽， 我今頂禮能利他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常雨甘露令眾飽， 我今頂禮能利他。

世間最勝可敬者， 此人猶故恭敬佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間最勝可敬者， 此人猶故恭敬佛，

諸惡斯盡眾善備， 我今頂禮無等尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡斯盡眾善備， 我今頂禮無等尊，

靡有一行不修學， 為欲救拔眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靡有一行不修學， 為欲救拔眾生故，

令度生死得安樂， 我今頂禮救世師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令度生死得安樂， 我今頂禮救世師。

敬禮微妙金色身！ 敬禮所說甘露法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮微妙金色身！ 敬禮所說甘露法！

敬禮清淨無垢智！ 敬禮一切功德林！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮清淨無垢智！ 敬禮一切功德林！」

爾時，世尊告大梵天言：「善哉，善哉！如大梵天所讚世尊，此事真實。何以故？諸佛如來於無量劫，修習種種功德智慧，是故得果無不備足。何以故？具足檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，身清淨、口清淨、意清淨，以是清淨，故能通達如如實際。諸佛世尊住此實際，所言不虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告大梵天言：「善哉，善哉！如大梵天所讚世尊，此事真實。何以故？諸佛如來於無量劫，修習種種功德智慧，是故得果無不備足。何以故？具足檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，身清淨、口清淨、意清淨，以是清淨，故能通達如如實際。諸佛世尊住此實際，所言不虛。」

爾時，大梵天即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「唯願世尊！以住持力，令此般若波羅蜜久在世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大梵天即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「唯願世尊！以住持力，令此般若波羅蜜久在世間。」

佛告大梵天言：「十方三世諸佛住持力，咸皆擁護是般若波羅蜜。世間若天、若魔、沙門、婆羅門，無有能壞作障礙者。何以故？我念過去世，有佛名寶月如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名不毀，劫名讚歎。是佛眾中，有二比丘而為法師，善能說法：一名智盛，二名實與。是二比丘，隨佛轉法輪正經一劫，三千大千世界百億諸魔，悉皆受化發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大梵天言：「十方三世諸佛住持力，咸皆擁護是般若波羅蜜。世間若天、若魔、沙門、婆羅門，無有能壞作障礙者。何以故？我念過去世，有佛名寶月如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名不毀，劫名讚歎。是佛眾中，有二比丘而為法師，善能說法：一名智盛，二名實與。是二比丘，隨佛轉法輪正經一劫，三千大千世界百億諸魔，悉皆受化發菩提心。」

爾時，扇多意菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！寶月如來為猶在世？已入涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，扇多意菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！寶月如來為猶在世？已入涅槃？」

佛告扇多意菩薩言：「善男子！東方去此過十百千億諸佛世界，有一世界名曰不毀，佛壽十千劫。彼佛國土說般若波羅蜜，無有天魔及諸外道能為障礙，皆悉發心向阿耨多羅三藐三菩提。智盛比丘即文殊師利菩薩是，實與比丘即勝天王是。此等二人，善巧方便種種擁護，令般若波羅蜜久久住世。十方佛土說般若波羅蜜，此之二人即來聽受；猶我今日放大光明，尋光來集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告扇多意菩薩言：「善男子！東方去此過十百千億諸佛世界，有一世界名曰不毀，佛壽十千劫。彼佛國土說般若波羅蜜，無有天魔及諸外道能為障礙，皆悉發心向阿耨多羅三藐三菩提。智盛比丘即文殊師利菩薩是，實與比丘即勝天王是。此等二人，善巧方便種種擁護，令般若波羅蜜久久住世。十方佛土說般若波羅蜜，此之二人即來聽受；猶我今日放大光明，尋光來集。」

勝天王般若波羅蜜經付囑品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經付囑品第十六

爾時，世尊告阿難言：「汝可受持此般若波羅蜜修多羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「汝可受持此般若波羅蜜修多羅。」

爾時，阿難即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，白佛言：「世尊！云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，白佛言：「世尊！云何受持？」

佛告阿難言：「受持此修多羅，有十種法。何等為十？一者書寫，二者供養，三者流傳，四者諦聽，五者自讀，六者憶持，七者廣說，八者口誦，九者思惟，十者修行。阿難！此十種法，能受持此修多羅。阿難！譬如大地，一切樹林花藥皆依而生；一切善法，皆依般若波羅蜜生。阿難！譬如轉輪聖王，若在世間，七寶常現；般若波羅蜜亦復如是，此修多羅，若在世間，則三寶種常不斷絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難言：「受持此修多羅，有十種法。何等為十？一者書寫，二者供養，三者流傳，四者諦聽，五者自讀，六者憶持，七者廣說，八者口誦，九者思惟，十者修行。阿難！此十種法，能受持此修多羅。阿難！譬如大地，一切樹林花藥皆依而生；一切善法，皆依般若波羅蜜生。阿難！譬如轉輪聖王，若在世間，七寶常現；般若波羅蜜亦復如是，此修多羅，若在世間，則三寶種常不斷絕。」

爾時，大眾一時咸同觀如來面，異口共音俱發聲言：「諸善男子！如來滅後，誰能荷負世尊如是之大重擔，無量無邊阿僧祇劫，所可修習阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾一時咸同觀如來面，異口共音俱發聲言：「諸善男子！如來滅後，誰能荷負世尊如是之大重擔，無量無邊阿僧祇劫，所可修習阿耨多羅三藐三菩提？」

爾時眾中有一萬二千菩薩摩訶薩，為護持法故，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有一萬二千菩薩摩訶薩，為護持法故，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云：

「我等捨身命， 不求未來報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等捨身命， 不求未來報，

護持甚深法， 世尊之所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持甚深法， 世尊之所說。」

爾時，眾中五百天子，賢王為上首，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中五百天子，賢王為上首，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云：

「為度諸眾生， 成就大悲願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為度諸眾生， 成就大悲願，

護持甚深法， 世尊之所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持甚深法， 世尊之所說。」

爾時，釋提桓因、尸棄大梵、毘沙門天王，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因、尸棄大梵、毘沙門天王，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云：

「般若微妙藥， 能治一切病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若微妙藥， 能治一切病，

我等頂戴持， 世尊之所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等頂戴持， 世尊之所說。」

爾時，執金剛神即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛神即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，說偈讚云：

「法本無名字， 佛以名字說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法本無名字， 佛以名字說，

世尊大悲教， 我等頂戴持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊大悲教， 我等頂戴持。」

爾時，世尊告尸棄梵天言：「梵天！佛有三事最為無上。何等為三？一者、能發阿耨多羅三藐三菩提心，二者、護持正法，三者、如聞修行。梵天！如此三法最為無上。若復有人能修行者，此人名為供養如來。佛若在世一劫、若減一劫，說彼功德不能究盡。梵天！若護持如來一四句偈，是人功德尚不可量；況復般若波羅蜜，三世佛母。何以故？梵天！諸佛如來皆從般若波羅蜜生。以法供養，即是供養諸佛如來，不以貲財而為供養；法供養者，諸供養中最為第一。梵天！有人護持如來正法，當知此人二世安樂。是故，梵天！應須護持甚深修多羅。梵天！梵天以擁護法故，得見賢劫千佛，悉為請主。梵天！於此穢土護持正法須臾之間，勝在淨土過一劫、若一劫，是故宜應勤加精進擁護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尸棄梵天言：「梵天！佛有三事最為無上。何等為三？一者、能發阿耨多羅三藐三菩提心，二者、護持正法，三者、如聞修行。梵天！如此三法最為無上。若復有人能修行者，此人名為供養如來。佛若在世一劫、若減一劫，說彼功德不能究盡。梵天！若護持如來一四句偈，是人功德尚不可量；況復般若波羅蜜，三世佛母。何以故？梵天！諸佛如來皆從般若波羅蜜生。以法供養，即是供養諸佛如來，不以貲財而為供養；法供養者，諸供養中最為第一。梵天！有人護持如來正法，當知此人二世安樂。是故，梵天！應須護持甚深修多羅。梵天！梵天以擁護法故，得見賢劫千佛，悉為請主。梵天！於此穢土護持正法須臾之間，勝在淨土過一劫、若一劫，是故宜應勤加精進擁護正法。」

爾時，世尊復告釋提桓因言：「憍尸迦！所在之處有此般若波羅蜜修多羅，當知即是如來得菩提處、轉法輪處、示涅槃處。何以故？憍尸迦！一切菩薩、一切善法、一切諸佛，皆從此修多羅生。憍尸迦！若有法師流通此修多羅處，此地即是如來所行，於彼法師當生善知識心、尊重之心，猶如佛心。見是法師，恭敬歡喜、尊重讚歎。憍尸迦！若我住世一劫、若減一劫，說是流通此修多羅法師功德不能究盡。憍尸迦！若此法師所行之處，善男子、善女人宜應刺血灑地令塵不起，如是供養未足為多。何以故？如來法輪難受持故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告釋提桓因言：「憍尸迦！所在之處有此般若波羅蜜修多羅，當知即是如來得菩提處、轉法輪處、示涅槃處。何以故？憍尸迦！一切菩薩、一切善法、一切諸佛，皆從此修多羅生。憍尸迦！若有法師流通此修多羅處，此地即是如來所行，於彼法師當生善知識心、尊重之心，猶如佛心。見是法師，恭敬歡喜、尊重讚歎。憍尸迦！若我住世一劫、若減一劫，說是流通此修多羅法師功德不能究盡。憍尸迦！若此法師所行之處，善男子、善女人宜應刺血灑地令塵不起，如是供養未足為多。何以故？如來法輪難受持故。」

爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！未來世中說是修多羅處，我及眷屬擁護彼地及說法者，若見彼有修多羅處，即生前四種處心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！未來世中說是修多羅處，我及眷屬擁護彼地及說法者，若見彼有修多羅處，即生前四種處心。」

爾時，世尊讚天帝釋言：「善哉，善哉！憍尸迦！以此修多羅付囑憍尸迦，未來末世擁護流通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚天帝釋言：「善哉，善哉！憍尸迦！以此修多羅付囑憍尸迦，未來末世擁護流通。」

爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！我等諸天得生善道，皆悉由此修多羅故；求阿耨多羅三藐三菩提，亦復由此修多羅故。我當不顧身命擁護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋提桓因白佛言：「世尊！我等諸天得生善道，皆悉由此修多羅故；求阿耨多羅三藐三菩提，亦復由此修多羅故。我當不顧身命擁護正法。」

佛言：「憍尸迦！如聞修行。善哉，善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！如聞修行。善哉，善哉！」

佛說是修多羅已，勝天王及十方諸大菩薩眾，一切聲聞眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是修多羅已，勝天王及十方諸大菩薩眾，一切聲聞眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞佛所說，信受奉行。

勝天王般若波羅蜜經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經卷第七

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