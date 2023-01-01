勝天王般若波羅蜜經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經卷第六

陳優禪尼國王子月婆首那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳優禪尼國王子月婆首那譯

述德品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述德品第十

爾時，文殊師利菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩於幾劫數行般若波羅蜜，供養幾佛，而能如是對揚如來，說甚深般若波羅蜜如勝天王？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩於幾劫數行般若波羅蜜，供養幾佛，而能如是對揚如來，說甚深般若波羅蜜如勝天王？」

爾時，佛告文殊師利菩薩摩訶薩：「善男子！如此之事不可思量。若非無數百千億劫修習眾行種善根者，則不聞是般若波羅蜜名。善男子！十方恒河沙世界中，諸恒河沙數尚可知，是菩薩摩訶薩幾劫行般若波羅蜜，供養幾佛，數不可知。文殊師利！過去無量無邊阿僧祇不可思議劫，爾時有佛，名曰多聞如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名日光，劫名增上。時多聞佛，為諸菩薩摩訶薩說清淨法門：『諸善男子！勤修精進，莫顧身命。』時，彼會中有一菩薩摩訶薩，名曰進力，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：『世尊所說：「勤修精進，莫顧身命。」如我解佛所說義者，菩薩摩訶薩應當懈怠，爾乃速成阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩若勤精進，是則不能久住生死，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，斷伏煩惱，久住生死，終無自度速證涅槃不化眾生。世尊！菩薩摩訶薩處生死中用之為樂，不以涅槃而為樂也。何以故？世尊！菩薩摩訶薩利眾生事以之為樂，隨彼所樂即用方便，說種種法令得安樂；若證漏盡，不能利益一切眾生。世尊！是故菩薩觀察生死，起大悲心，不捨眾生，成就本願。世尊！菩薩摩訶薩具方便力久住生死，得見無量無邊諸佛，及聞無量無邊正法，教化無量無邊眾生，是故菩薩摩訶薩不厭生死、不樂涅槃。世尊！菩薩摩訶薩若觀生死而起驚怖則墮非道，不能利益一切眾生、通達如來甚深境界。云何非道？所謂貪樂聲聞、辟支佛地，於諸眾生無大悲心。何以故？聲聞、辟支佛道，即非菩薩摩訶薩道。何以故？聲聞、緣覺怖畏生死求速出離，功德智慧則不具足，以是義故非菩薩道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利菩薩摩訶薩：「善男子！如此之事不可思量。若非無數百千億劫修習眾行種善根者，則不聞是般若波羅蜜名。善男子！十方恒河沙世界中，諸恒河沙數尚可知，是菩薩摩訶薩幾劫行般若波羅蜜，供養幾佛，數不可知。文殊師利！過去無量無邊阿僧祇不可思議劫，爾時有佛，名曰多聞如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名日光，劫名增上。時多聞佛，為諸菩薩摩訶薩說清淨法門：『諸善男子！勤修精進，莫顧身命。』時，彼會中有一菩薩摩訶薩，名曰進力，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：『世尊所說：「勤修精進，莫顧身命。」如我解佛所說義者，菩薩摩訶薩應當懈怠，爾乃速成阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩若勤精進，是則不能久住生死，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，斷伏煩惱，久住生死，終無自度速證涅槃不化眾生。世尊！菩薩摩訶薩處生死中用之為樂，不以涅槃而為樂也。何以故？世尊！菩薩摩訶薩利眾生事以之為樂，隨彼所樂即用方便，說種種法令得安樂；若證漏盡，不能利益一切眾生。世尊！是故菩薩觀察生死，起大悲心，不捨眾生，成就本願。世尊！菩薩摩訶薩具方便力久住生死，得見無量無邊諸佛，及聞無量無邊正法，教化無量無邊眾生，是故菩薩摩訶薩不厭生死、不樂涅槃。世尊！菩薩摩訶薩若觀生死而起驚怖則墮非道，不能利益一切眾生、通達如來甚深境界。云何非道？所謂貪樂聲聞、辟支佛地，於諸眾生無大悲心。何以故？聲聞、辟支佛道，即非菩薩摩訶薩道。何以故？聲聞、緣覺怖畏生死求速出離，功德智慧則不具足，以是義故非菩薩道。』

「爾時，多聞世尊讚進力菩薩摩訶薩言：『善哉，善哉！善男子！如汝所說。菩薩摩訶薩應修自行，勿習非道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，多聞世尊讚進力菩薩摩訶薩言：『善哉，善哉！善男子！如汝所說。菩薩摩訶薩應修自行，勿習非道。』

「進力菩薩白佛言：『世尊！何者是菩薩摩訶薩自所行道？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「進力菩薩白佛言：『世尊！何者是菩薩摩訶薩自所行道？』

「爾時，多聞世尊告進力菩薩摩訶薩言：『善男子！菩薩摩訶薩成就一切功德智慧，以大悲力不捨眾生，遠離聲聞、辟支佛地，得無生智不捨三有，心無求望而增善根，方便修行諸波羅蜜，以智慧力無分別心生諸善根，成就盡智無量功德。無一法生方便現生，無一眾生方便教化，知一切法皆自性離，觀諸佛國猶如虛空，而以方便嚴淨佛土。知一切佛法身無像，方便示現相好莊嚴，隨諸眾生心所須欲即能應與。菩薩身心常寂靜離，而為眾生種種說法，亦以方便遠離喧撓，修諸禪定知自性空，悉能通達甚深智慧，而以方便為他說法。不證聲聞、辟支佛果，求佛解脫不捨菩薩一切道行。善男子！是名菩薩摩訶薩道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，多聞世尊告進力菩薩摩訶薩言：『善男子！菩薩摩訶薩成就一切功德智慧，以大悲力不捨眾生，遠離聲聞、辟支佛地，得無生智不捨三有，心無求望而增善根，方便修行諸波羅蜜，以智慧力無分別心生諸善根，成就盡智無量功德。無一法生方便現生，無一眾生方便教化，知一切法皆自性離，觀諸佛國猶如虛空，而以方便嚴淨佛土。知一切佛法身無像，方便示現相好莊嚴，隨諸眾生心所須欲即能應與。菩薩身心常寂靜離，而為眾生種種說法，亦以方便遠離喧撓，修諸禪定知自性空，悉能通達甚深智慧，而以方便為他說法。不證聲聞、辟支佛果，求佛解脫不捨菩薩一切道行。善男子！是名菩薩摩訶薩道。』

「文殊師利！進力菩薩從多聞世尊聞說菩薩所行境界，得未曾有，即白佛言：『希有世尊！如我解佛所說義者，菩薩摩訶薩具足方便，一切諸法無非其道。世尊！譬如虛空悉能容受一切眾色；如是菩薩具足方便所行之道攝一切法。又如虛空，樹木藥草果樹香樹因之增長，如是諸物，不染虛空亦不能淨，不能令瞋亦不令喜；如是菩薩摩訶薩有方便般若波羅蜜，緣一切法皆悉是道——若凡夫法、若學人法、辟支佛法、若菩薩法、若如來法。何以故？菩薩摩訶薩悉通達故。又譬如火，若遇樹木竹草必無退還，是等草木皆利益火發其光明；諸法亦爾，悉是菩薩摩訶薩道。譬如金剛自體堅密，刀不能斫、火不能燒、水不能爛、毒不能害；菩薩摩訶薩方便智慧，聲聞、緣覺及諸外道，一切煩惱所不能壞。世尊！如清水珠，若在濁水即為之清；菩薩摩訶薩般若波羅蜜珠，能使一切眾生煩惱悉得清淨。世尊！譬如妙藥珠寶，毒不共居，能消眾毒；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便，不與一切煩惱共俱，悉能斷滅。世尊！以是因緣，一切諸法皆是菩薩摩訶薩道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！進力菩薩從多聞世尊聞說菩薩所行境界，得未曾有，即白佛言：『希有世尊！如我解佛所說義者，菩薩摩訶薩具足方便，一切諸法無非其道。世尊！譬如虛空悉能容受一切眾色；如是菩薩具足方便所行之道攝一切法。又如虛空，樹木藥草果樹香樹因之增長，如是諸物，不染虛空亦不能淨，不能令瞋亦不令喜；如是菩薩摩訶薩有方便般若波羅蜜，緣一切法皆悉是道——若凡夫法、若學人法、辟支佛法、若菩薩法、若如來法。何以故？菩薩摩訶薩悉通達故。又譬如火，若遇樹木竹草必無退還，是等草木皆利益火發其光明；諸法亦爾，悉是菩薩摩訶薩道。譬如金剛自體堅密，刀不能斫、火不能燒、水不能爛、毒不能害；菩薩摩訶薩方便智慧，聲聞、緣覺及諸外道，一切煩惱所不能壞。世尊！如清水珠，若在濁水即為之清；菩薩摩訶薩般若波羅蜜珠，能使一切眾生煩惱悉得清淨。世尊！譬如妙藥珠寶，毒不共居，能消眾毒；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便，不與一切煩惱共俱，悉能斷滅。世尊！以是因緣，一切諸法皆是菩薩摩訶薩道。』

「文殊師利！進力菩薩說是法門時，眾中八千菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，二百菩薩得無生法忍。文殊師利！過去多聞佛所進力菩薩，今勝天王是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！進力菩薩說是法門時，眾中八千菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，二百菩薩得無生法忍。文殊師利！過去多聞佛所進力菩薩，今勝天王是。」

爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得堅固力擁護正法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得堅固力擁護正法？」

佛告文殊師利菩薩言：「善男子！菩薩摩訶薩寧棄身命不捨正法，於他卑恭不起憍慢，無勢力人之所恥辱其心能忍，飢渴眾生即便惠施最勝飲食，在厄難者施其無畏，於諸疾病如法療治，貧窮眾生令豐財寶，諸佛塔廟白灰泥塗，惡事則掩、光揚善事，苦惱眾生則施安樂。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修如是行，得堅固力擁護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩言：「善男子！菩薩摩訶薩寧棄身命不捨正法，於他卑恭不起憍慢，無勢力人之所恥辱其心能忍，飢渴眾生即便惠施最勝飲食，在厄難者施其無畏，於諸疾病如法療治，貧窮眾生令豐財寶，諸佛塔廟白灰泥塗，惡事則掩、光揚善事，苦惱眾生則施安樂。文殊師利！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修如是行，得堅固力擁護正法。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，云何能調伏心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，云何能調伏心？」

佛告文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不濫他事先思後行，心性調直離諂曲行，不自矜高意常柔軟。文殊師利！菩薩摩訶薩如是行者能調伏心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不濫他事先思後行，心性調直離諂曲行，不自矜高意常柔軟。文殊師利！菩薩摩訶薩如是行者能調伏心。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修是等行，當生何道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修是等行，當生何道？」

佛告文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜者，或生天中、或生人中。若生天中，則為帝釋，值佛出世；或大梵王、娑婆國主，值佛出世。若生人中，作轉輪聖王、長者、居士，值佛出世。文殊師利！菩薩摩訶薩調伏心行得如是生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜者，或生天中、或生人中。若生天中，則為帝釋，值佛出世；或大梵王、娑婆國主，值佛出世。若生人中，作轉輪聖王、長者、居士，值佛出世。文殊師利！菩薩摩訶薩調伏心行得如是生。」

文殊師利菩薩白佛言：「世尊！正信流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩白佛言：「世尊！正信流出何法？」

佛告文殊師利菩薩：「正信流出得善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩：「正信流出得善知識。」

「世尊！布施流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！布施流出何法？」

佛言：「流出大富。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出大富。」

「世尊！多聞流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！多聞流出何法？」

佛言：「流出般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出般若波羅蜜。」

「世尊！持戒流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！持戒流出何法？」

佛言：「流出一切善道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出一切善道。」

「世尊！忍辱流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！忍辱流出何法？」

佛言：「流出容受眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出容受眾生。」

「世尊！精進流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！精進流出何法？」

佛言：「能成就一切佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能成就一切佛法。」

「世尊！思惟流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！思惟流出何法？」

佛言：「流出寂靜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出寂靜。」

「世尊！般若流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！般若流出何法？」

佛言：「般若流出離一切煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「般若流出離一切煩惱。」

「世尊！聽法流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！聽法流出何法？」

佛言：「流出遠離疑網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出遠離疑網。」

「世尊！如法問流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如法問流出何法？」

佛言：「出決定智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「出決定智。」

「世尊！住寂靜流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！住寂靜流出何法？」

佛言：「流出禪定及諸神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出禪定及諸神通。」

「世尊！正修流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！正修流出何法？」

佛言：「流出厭離道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出厭離道。」

「世尊！無常聲流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無常聲流出何法？」

佛言：「流出無所攝護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出無所攝護。」

「世尊！苦聲流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！苦聲流出何法？」

佛言：「流出無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出無生。」

「世尊！無我聲流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無我聲流出何法？」

佛言：「流出滅我、我所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出滅我、我所。」

「世尊！空聲流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空聲流出何法？」

佛言：「流出寂靜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出寂靜。」

「世尊！正念流出何法？佛言。流出聖正見。世尊。聖心離流出何法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！正念流出何法？佛言。流出聖正見。世尊。聖心離流出何法。」

佛言：「流出三昧神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出三昧神通。」

「世尊！聖道流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！聖道流出何法？」

佛言：「流出聖果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出聖果。」

「世尊！信樂流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！信樂流出何法？」

佛言：「流出成就諸解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出成就諸解脫。」

「世尊！佛生流出何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛生流出何法？」

佛言：「流出一切助菩提法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「流出一切助菩提法。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何佛生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何佛生？」

佛告勝天王言：「如發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「如發菩提心。」

「世尊！云何發菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何發菩提心？」

佛言：「大王！如生大悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如生大悲。」

「世尊！云何生大悲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何生大悲？」

佛言：「不捨一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不捨一切眾生。」

「世尊！云何不捨一切眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何不捨一切眾生？」

佛言：「如不捨三寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如不捨三寶。」

「世尊！誰不捨三寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！誰不捨三寶？」

佛言：「無煩惱者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無煩惱者。」

爾時，勝天王白佛言：「希有世尊！希有修伽陀！諸佛世尊如是祕密甚深微妙，常說一切法空、無生無滅、寂靜，不破所修善惡果報，遠離斷常。世尊！於世界中頗有眾生聞如是法，不起正信敬重之心，生毀謗不？世尊！是等眾生過去之世，因由善業得受人身，親近惡知識故，不信如是甚深之法，則為孤負過去善業；諸佛世尊恩德深重，假使自割身肉出血供養如來，亦不能報。以佛恩故，我等今日增長善根，得大法樂，住大自在。世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜！應知佛恩！近善知識！當學佛行令得佛果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「希有世尊！希有修伽陀！諸佛世尊如是祕密甚深微妙，常說一切法空、無生無滅、寂靜，不破所修善惡果報，遠離斷常。世尊！於世界中頗有眾生聞如是法，不起正信敬重之心，生毀謗不？世尊！是等眾生過去之世，因由善業得受人身，親近惡知識故，不信如是甚深之法，則為孤負過去善業；諸佛世尊恩德深重，假使自割身肉出血供養如來，亦不能報。以佛恩故，我等今日增長善根，得大法樂，住大自在。世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜！應知佛恩！近善知識！當學佛行令得佛果。」

說是法時，眾中二萬五千菩薩得無生法忍，四萬五千人、天發阿耨多羅三藐三菩提心，一萬二千天子得遠塵離垢法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，眾中二萬五千菩薩得無生法忍，四萬五千人、天發阿耨多羅三藐三菩提心，一萬二千天子得遠塵離垢法眼淨。

勝天王般若波羅蜜經現化品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經現化品第十一

爾時，善思惟菩薩摩訶薩白勝天王言：「如來所造化佛，更能化不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善思惟菩薩摩訶薩白勝天王言：「如來所造化佛，更能化不？」

爾時，勝天王答善思惟菩薩言：「今對世尊以為明證，佛所化佛更能化作恒河沙數無量化佛種種色相，神通說法，利益眾生。善男子！諸佛宿世願力清淨，故能如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王答善思惟菩薩言：「今對世尊以為明證，佛所化佛更能化作恒河沙數無量化佛種種色相，神通說法，利益眾生。善男子！諸佛宿世願力清淨，故能如是。」

善思惟菩薩白勝天王言：「大王！善說甚深之法，諸佛宿世願力清淨。唯願大王！請佛神力，令此般若波羅蜜久住世間無有隱沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思惟菩薩白勝天王言：「大王！善說甚深之法，諸佛宿世願力清淨。唯願大王！請佛神力，令此般若波羅蜜久住世間無有隱沒。」

勝天王答善思惟菩薩言：「善男子！般若波羅蜜，一切諸佛之所護持。何以故？文字所說般若波羅蜜，如是文字不生不滅無有隱沒，字所顯義亦不生不盡無有隱沒。善男子！諸佛如來甚深般若波羅蜜亦不隱沒。何以故？法不生故。若法無生，此則無滅，即是如來祕密之教。若佛出世、若佛不出，性相常住，是名法界，亦曰如如，名不異際。隨順因緣而不違逆，是為正法，其性常住無有隱沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王答善思惟菩薩言：「善男子！般若波羅蜜，一切諸佛之所護持。何以故？文字所說般若波羅蜜，如是文字不生不滅無有隱沒，字所顯義亦不生不盡無有隱沒。善男子！諸佛如來甚深般若波羅蜜亦不隱沒。何以故？法不生故。若法無生，此則無滅，即是如來祕密之教。若佛出世、若佛不出，性相常住，是名法界，亦曰如如，名不異際。隨順因緣而不違逆，是為正法，其性常住無有隱沒。」

善思惟菩薩白勝天王言：「大王！能護正法是何等人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思惟菩薩白勝天王言：「大王！能護正法是何等人？」

勝天王答善思惟菩薩言：「善男子！若不違逆一切法者，名護正法。何以故？無有諍論，不違道理，名護正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王答善思惟菩薩言：「善男子！若不違逆一切法者，名護正法。何以故？無有諍論，不違道理，名護正法。」

又問：「云何不違道理？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何不違道理？」

答曰：「若順文字，不違道理，無所諍論，名護正法。何以故？世間凡夫皆著諸見，順道理者則常說空，是故世間而起諍論。如是凡夫愛重有法，順道理者於此則輕；世間說有常樂我淨，順道理者說無常、苦、不淨、無我，是故世間而生諍論。善男子！一切凡夫順世間流，順道理者逆世間流，是故世間則生諍論。一切凡夫著陰界入，順道理者說一切法悉無所著，是故世間而起諍論。善男子！隨順世者不行道理，順道理者與世相違。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若順文字，不違道理，無所諍論，名護正法。何以故？世間凡夫皆著諸見，順道理者則常說空，是故世間而起諍論。如是凡夫愛重有法，順道理者於此則輕；世間說有常樂我淨，順道理者說無常、苦、不淨、無我，是故世間而生諍論。善男子！一切凡夫順世間流，順道理者逆世間流，是故世間則生諍論。一切凡夫著陰界入，順道理者說一切法悉無所著，是故世間而起諍論。善男子！隨順世者不行道理，順道理者與世相違。」

善思惟菩薩白勝天王言：「大王！今者取何等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思惟菩薩白勝天王言：「大王！今者取何等法？」

勝天王答善思惟菩薩言：「我不取人、不取法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王答善思惟菩薩言：「我不取人、不取法。」

又問：「云何不取？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何不取？」

答曰：「我離、眾生離、法離，是離悉不可得。過去、未來、現在離，離不可得。諸佛離、諸佛不離，佛國土離、國土不離，法離、法不離。善男子！如是之行，名順道理，無取、不取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我離、眾生離、法離，是離悉不可得。過去、未來、現在離，離不可得。諸佛離、諸佛不離，佛國土離、國土不離，法離、法不離。善男子！如是之行，名順道理，無取、不取。」

爾時，善思惟菩薩讚勝天王言：「善哉，大士！善哉，正士！能說如是甚深般若波羅蜜，無取無著，無名無字，滅諸戲論，離能分別及所思惟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善思惟菩薩讚勝天王言：「善哉，大士！善哉，正士！能說如是甚深般若波羅蜜，無取無著，無名無字，滅諸戲論，離能分別及所思惟。」

爾時，眾中有一天子，名曰賢德，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！如勝天王所說無分別者，為是何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天子，名曰賢德，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！如勝天王所說無分別者，為是何法？」

佛告賢德天子言：「無分別法即是寂靜。何以故？取、可取無，離我、我所，不起不息，是名無分別法。善男子！菩薩摩訶薩如是觀者，能護正法，不見能護及以所護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賢德天子言：「無分別法即是寂靜。何以故？取、可取無，離我、我所，不起不息，是名無分別法。善男子！菩薩摩訶薩如是觀者，能護正法，不見能護及以所護。」

說此法時，眾中十千比丘心得解脫，一千天子得遠塵離垢法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，眾中十千比丘心得解脫，一千天子得遠塵離垢法眼淨。

爾時，善思惟菩薩白勝天王言：「何等辯才能如是說甚深之法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善思惟菩薩白勝天王言：「何等辯才能如是說甚深之法？」

勝天王答善思惟菩薩言：「善男子！一切煩惱習性無者，所得辯才能如是說，過言語道、不可名宣第一義智，如是辯才能作此說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王答善思惟菩薩言：「善男子！一切煩惱習性無者，所得辯才能如是說，過言語道、不可名宣第一義智，如是辯才能作此說。」

爾時善思惟菩薩問賢德天子言：「善男子！云何無生法中以辯才說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善思惟菩薩問賢德天子言：「善男子！云何無生法中以辯才說？」

爾時賢德天子答善思惟菩薩言：「菩薩摩訶薩不住無生無滅法中，則無辯才說甚深法。何以故？遠離戲論，不見所緣不見能緣，心無所住是故能說。不住人、法，不住此彼，唯住清淨第一義諦，是故能說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時賢德天子答善思惟菩薩言：「菩薩摩訶薩不住無生無滅法中，則無辯才說甚深法。何以故？遠離戲論，不見所緣不見能緣，心無所住是故能說。不住人、法，不住此彼，唯住清淨第一義諦，是故能說。」

爾時善思惟菩薩即白佛言：「世尊！賢德天子甚為希有，乃能通達甚深之法，辯才無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善思惟菩薩即白佛言：「世尊！賢德天子甚為希有，乃能通達甚深之法，辯才無盡。」

佛告善思惟菩薩言：「善男子！此賢德天子，從妙喜世界不動佛所而來至此娑婆世界，聽受甚深般若波羅蜜。」佛復告善思惟菩薩言：「賢德天子，已於過去無量百千億劫修習陀羅尼門，窮劫說法亦無終盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善思惟菩薩言：「善男子！此賢德天子，從妙喜世界不動佛所而來至此娑婆世界，聽受甚深般若波羅蜜。」佛復告善思惟菩薩言：「賢德天子，已於過去無量百千億劫修習陀羅尼門，窮劫說法亦無終盡。」

善思惟菩薩白佛言：「世尊！何等陀羅尼？」佛言：「善男子！名眾法不入陀羅尼。善男子！此陀羅尼過諸文字，言不能入，心不能量，內外眾法皆不可得。善男子！無有少法能入此者，故名眾法不入陀羅尼。何以故？此法平等，無有高下亦無出入，無一文字從外來入，亦無一字從此法出，又無一字住此法中，亦無文字共相見者，亦不分別法與非法。是諸文字，說亦不減、不說無增，從本以來，無起造者、無壞滅者。善男子！如文字，心亦如是；如心，一切法亦如是。何以故？法離言語亦離思量，本無生滅故無出入，是名眾法不入陀羅尼。若能通達此法門者，辯才無盡。何以故？通達不斷無盡法故。善男子！能入虛空者，則能入此陀羅尼門。善男子！菩薩摩訶薩能通達此陀羅尼門，心得清淨，身、口亦爾；所行附理，般若堅固，一切眾魔無有能亂，一切外道不敢視瞻，一切煩惱莫之能壞；身力成就，心離怯弱，所說無盡，能宣甚深一切聖諦，智慧多聞猶如大海，安住三昧喻須彌山，處眾無畏如師子王，世法不染猶彼蓮華，利益眾生譬之大地，洗諸垢穢喻如大水，成熟世間以方大火；清涼平等，能悅眾心類之如月，能破諸暗譬其以日，摧煩惱怨名為勇健，心性調伏猶如大龍，能震法雷大雲為喻，普雨眾法譬之大雨，為諸眾生除煩惱病猶彼良醫，以法治世譬如國王，能護眾生及護正法等四天王，於人天中財富最勝猶如帝釋；心得自在，譬大梵王自在王領娑婆世界，身得無礙如伽婁羅鳥，教示眾生如世間父；能出法寶，類毘沙門王能出眾寶，功德智慧之所莊嚴，眾生見者無不利益，諸佛世尊之所稱讚，一切天眾咸擁護之。善男子！菩薩摩訶薩得是眾法不入陀羅尼門，種種自在利益眾生，方便說法而不窮盡，心無疲倦不求名利，法施平等無有嫉妬，持戒清淨於身口意永無愆失，忍辱清淨離諸瞋惱，精進清淨所作辦立，禪定清淨善調伏心，般若清淨悉無疑滯，具四無量猶如梵王，行諸三昧、三摩跋提，世間最勝修無上道，具諸功德一切智慧，受灌頂位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善思惟菩薩白佛言：「世尊！何等陀羅尼？」佛言：「善男子！名眾法不入陀羅尼。善男子！此陀羅尼過諸文字，言不能入，心不能量，內外眾法皆不可得。善男子！無有少法能入此者，故名眾法不入陀羅尼。何以故？此法平等，無有高下亦無出入，無一文字從外來入，亦無一字從此法出，又無一字住此法中，亦無文字共相見者，亦不分別法與非法。是諸文字，說亦不減、不說無增，從本以來，無起造者、無壞滅者。善男子！如文字，心亦如是；如心，一切法亦如是。何以故？法離言語亦離思量，本無生滅故無出入，是名眾法不入陀羅尼。若能通達此法門者，辯才無盡。何以故？通達不斷無盡法故。善男子！能入虛空者，則能入此陀羅尼門。善男子！菩薩摩訶薩能通達此陀羅尼門，心得清淨，身、口亦爾；所行附理，般若堅固，一切眾魔無有能亂，一切外道不敢視瞻，一切煩惱莫之能壞；身力成就，心離怯弱，所說無盡，能宣甚深一切聖諦，智慧多聞猶如大海，安住三昧喻須彌山，處眾無畏如師子王，世法不染猶彼蓮華，利益眾生譬之大地，洗諸垢穢喻如大水，成熟世間以方大火；清涼平等，能悅眾心類之如月，能破諸暗譬其以日，摧煩惱怨名為勇健，心性調伏猶如大龍，能震法雷大雲為喻，普雨眾法譬之大雨，為諸眾生除煩惱病猶彼良醫，以法治世譬如國王，能護眾生及護正法等四天王，於人天中財富最勝猶如帝釋；心得自在，譬大梵王自在王領娑婆世界，身得無礙如伽婁羅鳥，教示眾生如世間父；能出法寶，類毘沙門王能出眾寶，功德智慧之所莊嚴，眾生見者無不利益，諸佛世尊之所稱讚，一切天眾咸擁護之。善男子！菩薩摩訶薩得是眾法不入陀羅尼門，種種自在利益眾生，方便說法而不窮盡，心無疲倦不求名利，法施平等無有嫉妬，持戒清淨於身口意永無愆失，忍辱清淨離諸瞋惱，精進清淨所作辦立，禪定清淨善調伏心，般若清淨悉無疑滯，具四無量猶如梵王，行諸三昧、三摩跋提，世間最勝修無上道，具諸功德一切智慧，受灌頂位。」

說是陀羅尼法門時，眾中六萬四千菩薩得不退轉，三萬菩薩得無生法忍，二萬人天得遠塵離垢法眼淨，無量無邊人、天發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是陀羅尼法門時，眾中六萬四千菩薩得不退轉，三萬菩薩得無生法忍，二萬人天得遠塵離垢法眼淨，無量無邊人、天發阿耨多羅三藐三菩提心。

勝天王般若波羅蜜經陀羅尼品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經陀羅尼品第十二

爾時，文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「希有世尊！如來所說菩薩摩訶薩得是眾法不入陀羅尼，所成功德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「希有世尊！如來所說菩薩摩訶薩得是眾法不入陀羅尼，所成功德無量無邊。」

爾時，佛告文殊師利菩薩言：「善男子！如是功德，假使如來百千年說亦復不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利菩薩言：「善男子！如是功德，假使如來百千年說亦復不盡。」

爾時，眾中有一菩薩摩訶薩，名寂靜意，白文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩得是陀羅尼，為佛世尊之所讚嘆，如此之人善得大利，自行化彼皆悉不空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩摩訶薩，名寂靜意，白文殊師利菩薩言：「菩薩摩訶薩得是陀羅尼，為佛世尊之所讚嘆，如此之人善得大利，自行化彼皆悉不空。」

爾時文殊師利菩薩答寂靜意菩薩摩訶薩言：「善男子！第一義中無法可讚，無色無相，無色相者有何可讚？無可讚故，於何歡喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利菩薩答寂靜意菩薩摩訶薩言：「善男子！第一義中無法可讚，無色無相，無色相者有何可讚？無可讚故，於何歡喜？」

寂靜意菩薩白文殊師利菩薩言：「如我聞佛修多羅中說：『一切法無我、我所，無能令喜、無能令瞋，此法平等，菩薩應學。』譬如大地住在水上，若鑿井池即得用水，其不鑿者無由致之；如是聖智境界遍一切法，若有勤修般若方便即便得之，其不修者云何能得？是故菩薩欲求菩提，不得懈怠，勤修精進，如是之法則在現前。善男子！如生盲人不能見色，如是煩惱盲諸眾生不能見法。如人有眼，無外光明，不能見色；行人如是，雖有智慧，無善知識，不能見法。如有天眼，不假外明自能見色；菩薩摩訶薩入法流者，自然勝進。如在胎者，日日增長而不自見；菩薩摩訶薩勤行精進，亦不自見眾行增長，而能成就一切佛法。譬如雪山，有藥樹王不枯不析；菩薩摩訶薩勤修精進，一切眾行不退不失。譬如轉輪聖王出現於世則具七寶；菩薩摩訶薩發菩提心具七法寶，所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧及方便力。又如轉輪聖王遊四天下，於諸眾生其心平等；菩薩摩訶薩以四攝法利益眾生，亦復如是。又如轉輪聖王所在之處則無諍訟；菩薩摩訶薩如實說法亦無諍論。譬如三千大千世界初成，即有須彌山王及以大海；菩薩亦爾，若發阿耨多羅三藐三菩提心，即有般若及以大悲。譬如日出，其高山者先照光明；菩薩摩訶薩得般若炬，高行菩薩善根熟者先照其光。譬如大地荷負一切，華果樹木草藥皆悉平等；菩薩摩訶薩得是陀羅尼門，於諸眾生其心平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜意菩薩白文殊師利菩薩言：「如我聞佛修多羅中說：『一切法無我、我所，無能令喜、無能令瞋，此法平等，菩薩應學。』譬如大地住在水上，若鑿井池即得用水，其不鑿者無由致之；如是聖智境界遍一切法，若有勤修般若方便即便得之，其不修者云何能得？是故菩薩欲求菩提，不得懈怠，勤修精進，如是之法則在現前。善男子！如生盲人不能見色，如是煩惱盲諸眾生不能見法。如人有眼，無外光明，不能見色；行人如是，雖有智慧，無善知識，不能見法。如有天眼，不假外明自能見色；菩薩摩訶薩入法流者，自然勝進。如在胎者，日日增長而不自見；菩薩摩訶薩勤行精進，亦不自見眾行增長，而能成就一切佛法。譬如雪山，有藥樹王不枯不析；菩薩摩訶薩勤修精進，一切眾行不退不失。譬如轉輪聖王出現於世則具七寶；菩薩摩訶薩發菩提心具七法寶，所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧及方便力。又如轉輪聖王遊四天下，於諸眾生其心平等；菩薩摩訶薩以四攝法利益眾生，亦復如是。又如轉輪聖王所在之處則無諍訟；菩薩摩訶薩如實說法亦無諍論。譬如三千大千世界初成，即有須彌山王及以大海；菩薩亦爾，若發阿耨多羅三藐三菩提心，即有般若及以大悲。譬如日出，其高山者先照光明；菩薩摩訶薩得般若炬，高行菩薩善根熟者先照其光。譬如大地荷負一切，華果樹木草藥皆悉平等；菩薩摩訶薩得是陀羅尼門，於諸眾生其心平等。」

爾時，世尊讚寂靜意菩薩摩訶薩言：「善男子！如汝所說。善男子！菩薩摩訶薩得是陀羅尼門，凡有所說，一文一字無非佛語。善男子！此所說法，離色、聲、香、味、觸。何以故？非世法故。無盡無邊，能入一切，身心輕利，假使百千佛前說者亦不怯弱。何以故？此菩薩摩訶薩得佛住持力故，心無所著——不著我、不著眾生、不著法——即得清淨法界、清淨如來、清淨實際；得法無盡、字無盡、說無盡。即生歡喜，得般若故，得闍那故，無疑網故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚寂靜意菩薩摩訶薩言：「善男子！如汝所說。善男子！菩薩摩訶薩得是陀羅尼門，凡有所說，一文一字無非佛語。善男子！此所說法，離色、聲、香、味、觸。何以故？非世法故。無盡無邊，能入一切，身心輕利，假使百千佛前說者亦不怯弱。何以故？此菩薩摩訶薩得佛住持力故，心無所著——不著我、不著眾生、不著法——即得清淨法界、清淨如來、清淨實際；得法無盡、字無盡、說無盡。即生歡喜，得般若故，得闍那故，無疑網故。」

說是陀羅尼法門時，眾中八千菩薩得此眾法不入陀羅尼，一萬二千菩薩得不退轉，五千菩薩得無生法忍，一萬六千天子得遠塵離垢法眼淨，無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是陀羅尼法門時，眾中八千菩薩得此眾法不入陀羅尼，一萬二千菩薩得不退轉，五千菩薩得無生法忍，一萬六千天子得遠塵離垢法眼淨，無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，世尊告寂靜意菩薩言：「此陀羅尼能伏眾魔，破諸外道及憎嫉法人，滅煩惱火，然般若燈，擁護法師令至涅槃，調伏自心善化外眾，美身威儀見者歡喜，為正行人平等說法，如實觀察眾生根性，不前不後。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告寂靜意菩薩言：「此陀羅尼能伏眾魔，破諸外道及憎嫉法人，滅煩惱火，然般若燈，擁護法師令至涅槃，調伏自心善化外眾，美身威儀見者歡喜，為正行人平等說法，如實觀察眾生根性，不前不後。」

說是法時，三千大千世界諸須彌山及以大海皆悉震動，諸天雨華——曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、優鉢羅華、拘物頭華、分陀利華、迦摩羅華——諸天空中作眾音樂，不鼓自鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，三千大千世界諸須彌山及以大海皆悉震動，諸天雨華——曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、優鉢羅華、拘物頭華、分陀利華、迦摩羅華——諸天空中作眾音樂，不鼓自鳴。

爾時，世尊告寂靜意菩薩言：「善男子！過去之世，無量無邊不可數不可數劫，有佛出世，名曰寶月如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名無毀，劫名歡喜。聲聞弟子三十二億，菩薩摩訶薩無復數量。是佛成道，無有苦行及降天魔。時彼眾中有一菩薩，名寶功德，辯才巧妙種種說法。爾時，大眾請佛住世，勿入涅槃。時寶功德菩薩告大眾言：『如來世尊無生無滅，何用勸請勿入涅槃。若虛空入涅槃，如來乃入涅槃；若實際、真如、法界、不思議界入涅槃，如來乃入涅槃。何以故？如來之法，無成無壞、無染無淨，非世出世、有為無為，非斷非常。假令一口而有十舌，是一一舌復生百舌，是一一舌復生千舌，亦不能說如來成壞。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告寂靜意菩薩言：「善男子！過去之世，無量無邊不可數不可數劫，有佛出世，名曰寶月如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名無毀，劫名歡喜。聲聞弟子三十二億，菩薩摩訶薩無復數量。是佛成道，無有苦行及降天魔。時彼眾中有一菩薩，名寶功德，辯才巧妙種種說法。爾時，大眾請佛住世，勿入涅槃。時寶功德菩薩告大眾言：『如來世尊無生無滅，何用勸請勿入涅槃。若虛空入涅槃，如來乃入涅槃；若實際、真如、法界、不思議界入涅槃，如來乃入涅槃。何以故？如來之法，無成無壞、無染無淨，非世出世、有為無為，非斷非常。假令一口而有十舌，是一一舌復生百舌，是一一舌復生千舌，亦不能說如來成壞。』

「寶功德菩薩說此法時，八萬六千菩薩得不退轉，七千菩薩得無邊功德陀羅尼、悅意陀羅尼、無礙陀羅尼、歡喜陀羅尼、大悲陀羅尼、月愛陀羅尼、月光陀羅尼、日愛陀羅尼、日光陀羅尼、須彌山陀羅尼、大海陀羅尼、德王陀羅尼，三萬六千人天得遠塵離垢法眼淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶功德菩薩說此法時，八萬六千菩薩得不退轉，七千菩薩得無邊功德陀羅尼、悅意陀羅尼、無礙陀羅尼、歡喜陀羅尼、大悲陀羅尼、月愛陀羅尼、月光陀羅尼、日愛陀羅尼、日光陀羅尼、須彌山陀羅尼、大海陀羅尼、德王陀羅尼，三萬六千人天得遠塵離垢法眼淨。」

佛告寂靜意菩薩言：「爾時寶功德菩薩豈異人乎？即汝身是。以此因緣，汝能說是陀羅尼門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂靜意菩薩言：「爾時寶功德菩薩豈異人乎？即汝身是。以此因緣，汝能說是陀羅尼門。」

爾時，文殊師利菩薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩而說偈言：

「總持如妙藥， 能療眾惑病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「總持如妙藥， 能療眾惑病，

猶彼天甘露， 得者永不死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶彼天甘露， 得者永不死。」

爾時，功德華王菩薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，功德華王菩薩而說偈言：

「總持無文字， 文字顯總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「總持無文字， 文字顯總持，

般若大悲力， 離言文字說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若大悲力， 離言文字說。」

爾時，珊兜率陀天王即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！諸佛如來不可思議，諸佛說法亦不可思議，諸大菩薩所行所說亦不可思議。我等諸天宿世之中善根深厚，得值如來聞說是法。」即以種種天諸寶華、天華、天香，散佛如來以為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，珊兜率陀天王即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！諸佛如來不可思議，諸佛說法亦不可思議，諸大菩薩所行所說亦不可思議。我等諸天宿世之中善根深厚，得值如來聞說是法。」即以種種天諸寶華、天華、天香，散佛如來以為供養。

爾時，世尊告珊兜率陀天王言：「大王！凡欲供養佛如來者，當修三法。所謂發阿耨多羅三藐三菩提心、護持正法、如聞修行。大王！若有修行此三法者，是人名為供養如來。大王！假使如來壽命一劫，住世說此供養福報不能窮盡。是故，大王！若欲供養佛如來者，具此三法乃名供養。大王！若有護持如來一四句偈，是人則為擁護過去、現在、未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提。何以故？諸佛如來皆從法生，法供養者名真供養，一切資財所不能及；法供養者，諸供養中最為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告珊兜率陀天王言：「大王！凡欲供養佛如來者，當修三法。所謂發阿耨多羅三藐三菩提心、護持正法、如聞修行。大王！若有修行此三法者，是人名為供養如來。大王！假使如來壽命一劫，住世說此供養福報不能窮盡。是故，大王！若欲供養佛如來者，具此三法乃名供養。大王！若有護持如來一四句偈，是人則為擁護過去、現在、未來諸佛阿耨多羅三藐三菩提。何以故？諸佛如來皆從法生，法供養者名真供養，一切資財所不能及；法供養者，諸供養中最為第一。」

爾時，世尊告珊兜率陀天王言：「我念過去無量無邊阿僧祇阿僧祇劫數行菩薩道時，聞虛空中諸天說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告珊兜率陀天王言：「我念過去無量無邊阿僧祇阿僧祇劫數行菩薩道時，聞虛空中諸天說偈：

「『天人遠離大寶藏， 王賊水火所去失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『天人遠離大寶藏， 王賊水火所去失，

百千萬劫法難聞， 得聞不持不施等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千萬劫法難聞， 得聞不持不施等。

道心為本化眾生， 如實修行心寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道心為本化眾生， 如實修行心寂靜，

自利利他平等心， 如是修行供養佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自利利他平等心， 如是修行供養佛。』

「大王！我於往昔初聞此偈，即為他說，有八千人發阿耨多羅三藐三菩提心。是故，大王！以法供養最為第一。何以故？一切諸佛從法生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！我於往昔初聞此偈，即為他說，有八千人發阿耨多羅三藐三菩提心。是故，大王！以法供養最為第一。何以故？一切諸佛從法生故。」