勝天王般若波羅蜜經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經卷第五

陳優禪尼國王子月婆首那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳優禪尼國王子月婆首那譯

無所得品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所得品第八

爾時，眾中有一菩薩摩訶薩，名須真胝，白勝天王言：「如來為大王授記乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩摩訶薩，名須真胝，白勝天王言：「如來為大王授記乎？」

勝天王答善思惟菩薩言：「善男子！我授記如夢相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王答善思惟菩薩言：「善男子！我授記如夢相。」

又問：「大王！如此授記當得何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「大王！如此授記當得何法？」

答曰：「善男子！佛授我記，竟無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「善男子！佛授我記，竟無所得。」

又問：「無所得者為是何法？」答曰：「不得眾生、壽者、人、養育，陰，界，入悉無所得。若善不善，若染若淨，若有漏若無漏，若世間若出世間，若有為若無為，若生死若涅槃，悉無所得。」又問：「若無所得，用受記為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「無所得者為是何法？」答曰：「不得眾生、壽者、人、養育，陰，界，入悉無所得。若善不善，若染若淨，若有漏若無漏，若世間若出世間，若有為若無為，若生死若涅槃，悉無所得。」又問：「若無所得，用受記為？」

答曰：「善男子！無所得故則得受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「善男子！無所得故則得受記。」

又問：「若如大王所說義者，則有二智：一、無所得，二、得受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「若如大王所說義者，則有二智：一、無所得，二、得受記。」

答曰：「若有二者則無授記。何以故？佛智無二。諸佛世尊以不二智受菩薩記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若有二者則無授記。何以故？佛智無二。諸佛世尊以不二智受菩薩記。」

又問：「若智不二，云何而有授記、得記？」答曰：「得記、授記，其際不二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「若智不二，云何而有授記、得記？」答曰：「得記、授記，其際不二。」

又問：「不二際者，云何有記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「不二際者，云何有記？」

答曰：「通達不二際即是受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「通達不二際即是受記。」

又問：「大王住何際中而得授記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「大王住何際中而得授記？」

答曰：「住我際得授記，住眾生際、壽命際、人際得授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「住我際得授記，住眾生際、壽命際、人際得授記。」

又問：「我際當於何求？」答曰：「當於如來解脫際求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「我際當於何求？」答曰：「當於如來解脫際求。」

又問：「如來解脫際復於何求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「如來解脫際復於何求？」

答曰：「當於無明有愛際求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「當於無明有愛際求。」

又問：「無明有愛當於何求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「無明有愛當於何求？」

答曰：「當於畢竟不生際求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「當於畢竟不生際求。」

又問：「畢竟不生際當於何求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「畢竟不生際當於何求？」

答曰：「當於無知際求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「當於無知際求。」

又問：「無知者為無所知，云何於此際求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「無知者為無所知，云何於此際求？」

答曰：「若有所知，求不可得，以無知故於此際求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若有所知，求不可得，以無知故於此際求。」

又問：「此際無言，云何可求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「此際無言，云何可求？」

答曰：「以言語斷，是故可求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以言語斷，是故可求。」

又問：「云何言語斷？」答曰：「諸法依義不依語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何言語斷？」答曰：「諸法依義不依語。」

又問：「云何依義？」答曰：「不見義相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何依義？」答曰：「不見義相。」

又問：「云何不見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何不見？」

答曰：「不生分別義是可依，我為能依，無此二事故名通達。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不生分別義是可依，我為能依，無此二事故名通達。」

又問：「若不見義，此何所求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「若不見義，此何所求？」

答曰：「不見不取，故名為求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不見不取，故名為求。」

又問：「若法可求，即是有求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「若法可求，即是有求。」

答曰：「不爾！夫求法者是無所求。何以故？若是可求則為非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不爾！夫求法者是無所求。何以故？若是可求則為非法。」

又問：「何者是法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何者是法？」

答曰：「法無文字亦離言語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「法無文字亦離言語。」

又問：「離文言中，何者是法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「離文言中，何者是法？」

答曰：「文言性離，心行處滅，是名為法。一切諸法皆不可說，其不可說亦不可說。善男子！若有所說，即是虛妄，中無實法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「文言性離，心行處滅，是名為法。一切諸法皆不可說，其不可說亦不可說。善男子！若有所說，即是虛妄，中無實法。」

又問：「諸佛菩薩常有言說，皆虛妄乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「諸佛菩薩常有言說，皆虛妄乎？」

答曰：「諸佛菩薩從始至終不說一字，云何虛妄？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「諸佛菩薩從始至終不說一字，云何虛妄？」

又問：「若有所說，云何過咎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「若有所說，云何過咎？」

答曰：「謂言語過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「謂言語過。」

又問：「言語何咎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「言語何咎？」

答曰：「謂思量過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「謂思量過。」

又問：「何法無咎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何法無咎？」

答曰：「無說所說，不見二相，是則無咎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無說所說，不見二相，是則無咎。」

又問：「過何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「過何為本？」

答曰：「能執為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「能執為本。」

又問：「執何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「執何為本？」

答曰：「著心為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「著心為本。」

又問：「著何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「著何為本？」

答曰：「虛妄分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「虛妄分別。」

又問：「虛妄分別以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「虛妄分別以何為本？」

答曰：「攀緣為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「攀緣為本。」

又問：「何所攀緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何所攀緣？」

答曰：「緣色、聲、香、味、觸、法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「緣色、聲、香、味、觸、法。」

又問：「云何不緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何不緣？」

答曰：「若離愛、取則無所緣。以是義故，如來常說諸法平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若離愛、取則無所緣。以是義故，如來常說諸法平等。」

說此法門時，眾中五千比丘得遠塵離垢法眼淨，一萬二千菩薩得無生法忍，無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法門時，眾中五千比丘得遠塵離垢法眼淨，一萬二千菩薩得無生法忍，無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，勝天王即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！善男子、善女人，聞是般若波羅蜜，云何未發阿耨多羅三藐三菩提心者即能發心，皆悉成就得不退轉，行常勝進而無墮落？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！善男子、善女人，聞是般若波羅蜜，云何未發阿耨多羅三藐三菩提心者即能發心，皆悉成就得不退轉，行常勝進而無墮落？」

佛告勝天王言：「大王！諦聽，善思念之，當為王說。善男子、善女人，聞般若波羅蜜，行得勝進，無有退墮。」勝天王言：「善哉，世尊！唯然願聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！諦聽，善思念之，當為王說。善男子、善女人，聞般若波羅蜜，行得勝進，無有退墮。」勝天王言：「善哉，世尊！唯然願聞。」

佛告勝天王言：「大王！若善男子、善女人，聞般若波羅蜜，以清淨意發阿耨多羅三藐三菩提心，具足正信、親近賢聖、樂聞正法，遠離嫉妬，無有慳悋，常修寂靜，好行布施，心無隔礙恒離穢濁，正信業果，心不疑惑知黑白報，設為身命，不應作者終不為之。大王！善男子、善女人，如是行般若波羅蜜，則遠離殺生、不與取、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、邪見，心常繫念此十善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！若善男子、善女人，聞般若波羅蜜，以清淨意發阿耨多羅三藐三菩提心，具足正信、親近賢聖、樂聞正法，遠離嫉妬，無有慳悋，常修寂靜，好行布施，心無隔礙恒離穢濁，正信業果，心不疑惑知黑白報，設為身命，不應作者終不為之。大王！善男子、善女人，如是行般若波羅蜜，則遠離殺生、不與取、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、邪見，心常繫念此十善法。

「大王！善男子、善女人行般若波羅蜜，以方便力，若見沙門、婆羅門，正行精進戒品清潔，多聞解義常起正念，心性調伏寂靜不散，口恒愛語遠離諸惡不善之法，修習眾善，不自矜高於他不下，不作惡口及無義語，不捨念處其心調直，能斷有流，善拔毒箭，捨離重擔，超出有難已度後有。大王！善男子、善女人行般若波羅蜜，若見如是菩薩摩訶薩，則應親近依止是人為善知識。菩薩摩訶薩以方便力而為說法：『善男子！施得大富，持戒生天，聽法大智。』又復告言：『此是布施，此是施報；此是嫉妬，是嫉妬報；此是忍辱，是忍辱報；此是精進，是精進報；此是禪定，是禪定報；此是般若，是般若報；此是愚癡，是愚癡報；是身善業，身善業報；是身惡業，身惡業報；是口善業，口善業報，是口惡業，口惡業報；是意善業，意善業報；是意惡業，意惡業報。諸善男子、善女人，此法應作，此不應作，若如是修致長夜樂，不如是作得長夜苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！善男子、善女人行般若波羅蜜，以方便力，若見沙門、婆羅門，正行精進戒品清潔，多聞解義常起正念，心性調伏寂靜不散，口恒愛語遠離諸惡不善之法，修習眾善，不自矜高於他不下，不作惡口及無義語，不捨念處其心調直，能斷有流，善拔毒箭，捨離重擔，超出有難已度後有。大王！善男子、善女人行般若波羅蜜，若見如是菩薩摩訶薩，則應親近依止是人為善知識。菩薩摩訶薩以方便力而為說法：『善男子！施得大富，持戒生天，聽法大智。』又復告言：『此是布施，此是施報；此是嫉妬，是嫉妬報；此是忍辱，是忍辱報；此是精進，是精進報；此是禪定，是禪定報；此是般若，是般若報；此是愚癡，是愚癡報；是身善業，身善業報；是身惡業，身惡業報；是口善業，口善業報，是口惡業，口惡業報；是意善業，意善業報；是意惡業，意惡業報。諸善男子、善女人，此法應作，此不應作，若如是修致長夜樂，不如是作得長夜苦。』

「大王！善男子、善女人，以方便力親近善知識，得聞如是次第說法。菩薩摩訶薩若知彼人是法器者，則應為說甚深般若波羅蜜，所謂空、無相、無願、無作，無生無滅，無我、無眾生、無命、無人，而說甚深因緣法——因此法彼法生，此法滅彼法滅——所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱；無明滅則行滅、行滅則識滅、識滅則名色滅、名色滅則六入滅、六入滅則觸滅、觸滅則受滅、受滅則愛滅、愛滅則取滅、取滅則有滅、有滅則生滅、生滅則老死憂悲苦惱滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！善男子、善女人，以方便力親近善知識，得聞如是次第說法。菩薩摩訶薩若知彼人是法器者，則應為說甚深般若波羅蜜，所謂空、無相、無願、無作，無生無滅，無我、無眾生、無命、無人，而說甚深因緣法——因此法彼法生，此法滅彼法滅——所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱；無明滅則行滅、行滅則識滅、識滅則名色滅、名色滅則六入滅、六入滅則觸滅、觸滅則受滅、受滅則愛滅、愛滅則取滅、取滅則有滅、有滅則生滅、生滅則老死憂悲苦惱滅。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力作如是說，於真實中無有一法可生可滅。何以故？世間諸法皆因緣生，無我、作者，因緣和合，無一實法受生滅者；虛妄分別，於三界中但有假名，隨業煩惱而受果報。若以般若波羅蜜如實觀察一切諸法，無生無滅，無作、受者，若法無作是亦無行，則於諸法心無所著，謂不著色、受、想、行、識，不著眼色識，不著意法識。大王！菩薩摩訶薩作如是說，一切諸法自性空離，不取不著。善男子、善女人，因如是說則無退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力作如是說，於真實中無有一法可生可滅。何以故？世間諸法皆因緣生，無我、作者，因緣和合，無一實法受生滅者；虛妄分別，於三界中但有假名，隨業煩惱而受果報。若以般若波羅蜜如實觀察一切諸法，無生無滅，無作、受者，若法無作是亦無行，則於諸法心無所著，謂不著色、受、想、行、識，不著眼色識，不著意法識。大王！菩薩摩訶薩作如是說，一切諸法自性空離，不取不著。善男子、善女人，因如是說則無退失。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，樂見諸佛，樂聞正法，不墮卑賤，在所生處不離見佛，聽受正法，供養眾僧，面見諸佛，勇猛精進志求正法，不著有為，妻子、僕隷、生生所資，悉不貪著不染諸欲。常依正教憶念諸佛，離俗出家如聞修行，轉為他說心無求望，見聽法眾常生大慈，一切眾生而起大悲，多聞廣學不惜身命，少欲知足常樂遠離，但採義理不滯言辭，說法修行不為自身，唯化眾生得無上樂——所謂佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，樂見諸佛，樂聞正法，不墮卑賤，在所生處不離見佛，聽受正法，供養眾僧，面見諸佛，勇猛精進志求正法，不著有為，妻子、僕隷、生生所資，悉不貪著不染諸欲。常依正教憶念諸佛，離俗出家如聞修行，轉為他說心無求望，見聽法眾常生大慈，一切眾生而起大悲，多聞廣學不惜身命，少欲知足常樂遠離，但採義理不滯言辭，說法修行不為自身，唯化眾生得無上樂——所謂佛智。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修行，遠離放逸攝護諸根，若眼見色不著色相，如實觀察此色過患，耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法亦爾。若縱諸根名為放逸，若能攝護名不放逸。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，調伏自心、將護他意，名不放逸；遠離貪欲，心順善法，覺觀瞋癡不善根本，身惡口惡及以邪念，一切不善皆悉遠離名不放逸。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心常正念，名不放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修行，遠離放逸攝護諸根，若眼見色不著色相，如實觀察此色過患，耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法亦爾。若縱諸根名為放逸，若能攝護名不放逸。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，調伏自心、將護他意，名不放逸；遠離貪欲，心順善法，覺觀瞋癡不善根本，身惡口惡及以邪念，一切不善皆悉遠離名不放逸。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心常正念，名不放逸。

「大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一切諸法信為其首，正信之人不生惡趣，心不行惡，聖人所讚。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如法修行，在在生處常得值佛，遠離二乘安住正道，得大自在成就大事——如來正智。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，欲求安樂，當勤隨順薩婆若路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一切諸法信為其首，正信之人不生惡趣，心不行惡，聖人所讚。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如法修行，在在生處常得值佛，遠離二乘安住正道，得大自在成就大事——如來正智。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，欲求安樂，當勤隨順薩婆若路。

「大王！今此大眾得聞深般若波羅蜜，已於過去無量百千萬劫，供養諸佛，修習善根，是故應當勤加精進，勿令退失。大王！若天若人，能制諸根不著五欲，遠離世間常修出世，三業清淨習助道法，名不放逸。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，正信具足心不放逸，勤修精進令得勝法，名不放逸。大王！菩薩摩訶薩欲具正信，心不放逸，精進正念，當學般若波羅蜜。因是念智，能速成就阿耨多羅三藐三菩提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！今此大眾得聞深般若波羅蜜，已於過去無量百千萬劫，供養諸佛，修習善根，是故應當勤加精進，勿令退失。大王！若天若人，能制諸根不著五欲，遠離世間常修出世，三業清淨習助道法，名不放逸。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，正信具足心不放逸，勤修精進令得勝法，名不放逸。大王！菩薩摩訶薩欲具正信，心不放逸，精進正念，當學般若波羅蜜。因是念智，能速成就阿耨多羅三藐三菩提法。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，具足正信，心不放逸，勤修精進即得正念，用是念智知有知無。云何有無？若修正行得正解脫，是名為有；若修邪行得正解脫，是名為無。眼、耳、鼻、舌、身、意，世諦為有；真實中無。菩薩摩訶薩勤修精進能得菩提，是名為有；懶惰菩薩得菩提者，是名為無。若說五陰皆從虛妄顛倒而生，是名為有；若謂世法不從因緣自然生者，是名為無。色是無常、苦、敗壞法，是名為有；若言常樂、非敗壞法，是名為無。受、想、行、識亦復如是。無明緣行，是名為有；若離無明而行生者，是名為無。行緣識乃至生緣老死憂悲苦惱皆亦如是。施得大富，是名為有；施得貧窮，是名為無。清淨持戒得生善道，是名為有；若生惡趣，是名為無。乃至般若波羅蜜能得成聖，是名為有；修行般若波羅蜜作凡夫者，是名為無。若修多聞能得大智，是名為有；得愚癡者，是名為無。若修正念能得出離，是名為有；不得為無。若行邪念不得出離，是名為有；得者為無。無我、我所能得解脫，是名為有；有我、我所而得解脫，是名為無。若言虛空遍一切處，是名為有；五陰中我，是名為無。如實修智能得解脫，是名為有；若著邪智而得解脫，是名為無。若離我見、眾生見、壽者見、人見能得空智，是名為有，著我、眾生、壽者、人見能得空智，是名為無。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是知世有無，能修平等，了知諸法因緣而生，世諦故有不起常見，知因緣法本性自空不生斷見，於諸佛教如實通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，具足正信，心不放逸，勤修精進即得正念，用是念智知有知無。云何有無？若修正行得正解脫，是名為有；若修邪行得正解脫，是名為無。眼、耳、鼻、舌、身、意，世諦為有；真實中無。菩薩摩訶薩勤修精進能得菩提，是名為有；懶惰菩薩得菩提者，是名為無。若說五陰皆從虛妄顛倒而生，是名為有；若謂世法不從因緣自然生者，是名為無。色是無常、苦、敗壞法，是名為有；若言常樂、非敗壞法，是名為無。受、想、行、識亦復如是。無明緣行，是名為有；若離無明而行生者，是名為無。行緣識乃至生緣老死憂悲苦惱皆亦如是。施得大富，是名為有；施得貧窮，是名為無。清淨持戒得生善道，是名為有；若生惡趣，是名為無。乃至般若波羅蜜能得成聖，是名為有；修行般若波羅蜜作凡夫者，是名為無。若修多聞能得大智，是名為有；得愚癡者，是名為無。若修正念能得出離，是名為有；不得為無。若行邪念不得出離，是名為有；得者為無。無我、我所能得解脫，是名為有；有我、我所而得解脫，是名為無。若言虛空遍一切處，是名為有；五陰中我，是名為無。如實修智能得解脫，是名為有；若著邪智而得解脫，是名為無。若離我見、眾生見、壽者見、人見能得空智，是名為有，著我、眾生、壽者、人見能得空智，是名為無。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是知世有無，能修平等，了知諸法因緣而生，世諦故有不起常見，知因緣法本性自空不生斷見，於諸佛教如實通達。

「大王。諸佛如來略為菩薩說是四法：世間沙門、婆羅門及長壽天心皆著常，為破此執說行無常；有諸天、人多貪著樂，為破此計說一切苦；外道邪見著身中我，為破此執而說無我；又復為破增上慢人，是故而說涅槃寂靜。說無常者，令其志求究竟之法；為說苦者，令離願求；說無我者，為顯空門；說寂靜者，令達無相。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修學，於諸善法終無退墮，速成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王。諸佛如來略為菩薩說是四法：世間沙門、婆羅門及長壽天心皆著常，為破此執說行無常；有諸天、人多貪著樂，為破此計說一切苦；外道邪見著身中我，為破此執而說無我；又復為破增上慢人，是故而說涅槃寂靜。說無常者，令其志求究竟之法；為說苦者，令離願求；說無我者，為顯空門；說寂靜者，令達無相。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修學，於諸善法終無退墮，速成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修何等行擁護正法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修何等行擁護正法？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，行不違言，敬重尊長隨順正法，心行調直諸根寂靜，遠離眾惡不善之法，修習善根，名護正法。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修身業慈悲、口業慈悲、意業慈悲，不求名利，持戒清白遠離諸見，名護正法。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不隨愛行、不隨瞋行、不隨癡行、不隨畏行，名護正法。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修習慚愧，名護正法。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，說法修行悉如所聞，名護正法。大王！三世諸佛為護正法，是故擁護天王、人王，令法久住，說是陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，行不違言，敬重尊長隨順正法，心行調直諸根寂靜，遠離眾惡不善之法，修習善根，名護正法。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修身業慈悲、口業慈悲、意業慈悲，不求名利，持戒清白遠離諸見，名護正法。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不隨愛行、不隨瞋行、不隨癡行、不隨畏行，名護正法。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修習慚愧，名護正法。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，說法修行悉如所聞，名護正法。大王！三世諸佛為護正法，是故擁護天王、人王，令法久住，說是陀羅尼：

「『多姪他 阿吼羅(理我反，下悉同)吼羅婆(蒲我反，下悉同)底(都履反，下悉同)厚羅拏(弩假反，下悉同)莎臼茶(杜假反) 柘柘柘柘柘 禰(寧履反，下悉同)富拏簉多(覩餓反，下悉同)叉多 叉延多叉也莎摩(暮舸反，下悉同) 奢摩禰柯羅甌樓甌樓婆底杞(枯履反)羅婆底金(季侵反) 阿毘(彭履反)奢底禰莎羅禰𥝟闍𥝟𥝟摩底 阿婆柂禰婆柂跋多跋多羺莎履裒多羺悉蜜履底 提婆多羺悉蜜履底』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『多姪他 阿吼羅(理我反，下悉同)吼羅婆(蒲我反，下悉同)底(都履反，下悉同)厚羅拏(弩假反，下悉同)莎臼茶(杜假反) 柘柘柘柘柘 禰(寧履反，下悉同)富拏簉多(覩餓反，下悉同)叉多 叉延多叉也莎摩(暮舸反，下悉同) 奢摩禰柯羅甌樓甌樓婆底杞(枯履反)羅婆底金(季侵反) 阿毘(彭履反)奢底禰莎羅禰𥝟闍𥝟𥝟摩底 阿婆柂禰婆柂跋多跋多羺莎履裒多羺悉蜜履底 提婆多羺悉蜜履底』

「若龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，一切眾生皆得安隱。大王！此大神呪，三世諸佛為護正法，擁護天王、人王，宜應誦持，怨賊惡難魔障正法皆悉消滅。諸佛如來為令正法久住世故，護天、人王，使其護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，一切眾生皆得安隱。大王！此大神呪，三世諸佛為護正法，擁護天王、人王，宜應誦持，怨賊惡難魔障正法皆悉消滅。諸佛如來為令正法久住世故，護天、人王，使其護法。」

說是般若波羅蜜神呪法門時，一切天宮、大地、諸山、大海皆悉震動，眾中八萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是般若波羅蜜神呪法門時，一切天宮、大地、諸山、大海皆悉震動，眾中八萬眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，勝天王以七寶網彌覆佛上，而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修何等法，於阿耨多羅三藐三菩提心不移動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王以七寶網彌覆佛上，而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修何等法，於阿耨多羅三藐三菩提心不移動？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修無礙大慈、無厭大悲，成辦大事。勤加精進學空三昧、修平等智，以方便力則能通達清淨大智，明了如實三世平等無有障礙，履三世佛所行之道。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修如是法於阿耨多羅三藐三菩提心不移動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修無礙大慈、無厭大悲，成辦大事。勤加精進學空三昧、修平等智，以方便力則能通達清淨大智，明了如實三世平等無有障礙，履三世佛所行之道。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修如是法於阿耨多羅三藐三菩提心不移動。」

勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜，聞佛不思議事，不怖不畏、不驚不悔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜，聞佛不思議事，不怖不畏、不驚不悔？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩宜應具足般若、具足闍那，近善知識，樂聞深法，了知諸法皆悉如幻，悟世非常，心不住著猶如虛空，知一切法生必有滅。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜！修如是法，聞佛不思議事，不怖不畏、不驚不悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！菩薩宜應具足般若、具足闍那，近善知識，樂聞深法，了知諸法皆悉如幻，悟世非常，心不住著猶如虛空，知一切法生必有滅。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜！修如是法，聞佛不思議事，不怖不畏、不驚不悔。」

勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於一切處而得自在？」佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修五神通，具足無礙諸解脫門、四禪、四無量心、方便般若波羅蜜，於一切處而得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於一切處而得自在？」佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修五神通，具足無礙諸解脫門、四禪、四無量心、方便般若波羅蜜，於一切處而得自在。」

勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得何等門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得何等門？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得闍那門，能入眾生諸根利鈍；得般若門，分別句義；得陀羅尼門，總知一切語言音聲；得無礙門，說法不盡。大王！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得是諸門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得闍那門，能入眾生諸根利鈍；得般若門，分別句義；得陀羅尼門，總知一切語言音聲；得無礙門，說法不盡。大王！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得是諸門。」

勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得何等力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得何等力？」

佛告勝天王言：「大王！得寂靜力，成就大悲故；得精進力，成就阿鞞跋致故；得多聞力，成就大智故；得信樂力，成就解脫故；得修行力，成就出離故；得忍辱力，愛護眾生故；得菩提心力，斷除我見故；得大悲力，教化眾生故；得無生忍力，成就十力故。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就如是等力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！得寂靜力，成就大悲故；得精進力，成就阿鞞跋致故；得多聞力，成就大智故；得信樂力，成就解脫故；得修行力，成就出離故；得忍辱力，愛護眾生故；得菩提心力，斷除我見故；得大悲力，教化眾生故；得無生忍力，成就十力故。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就如是等力。」

說是法門時，眾中五百菩薩得無生法忍，八千天子得阿鞞跋致，一萬二千天子得遠塵離垢法眼淨，四萬人天發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法門時，眾中五百菩薩得無生法忍，八千天子得阿鞞跋致，一萬二千天子得遠塵離垢法眼淨，四萬人天發阿耨多羅三藐三菩提心。

勝天王般若波羅蜜經證勸品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經證勸品第九

爾時，佛告勝天王言：「過去之世阿僧祇阿僧祇劫，不可數不可思量，此時有佛，名功德寶王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名寶莊嚴，劫名善觀。時世豐樂無諸疾惱，人天往來不相隔礙，地平如掌，無有山陵堆阜荊蕀；生諸細草，柔軟青紺如孔雀毛，長可四寸，下足則靡、舉步隨昇；種種名花，須摩那花、薝蔔伽花，及餘軟草皆悉周遍。不寒不熱，四時調和。純青琉璃以成其地。世界眾生，心性柔和，善伏三毒，不隨之行。時功德寶王佛，有聲聞眾一萬二千那由他人，菩薩摩訶薩眾六十二億人，時人壽命三十六億那由他歲，無復中夭。有一國土名無垢莊嚴，其城南北廣一百二十八由旬，東西八十由旬，十千園苑以為嚴飾，十千小國周遍圍繞。轉輪聖王名曰治世，七寶具足王四天下，已曾供養無量諸佛，深種善根，不退阿耨多羅三藐三菩提心。有四園苑，妙花莊嚴功德悅意，孔雀遊戲四時適樂。城壁厚十六由旬，門堞樓觀悉用七寶。有四大池皆廣半由旬，七寶為岸，閻浮檀金以成階道，底布金沙，池中之水具八功德，生寶蓮華，鳧、鴈、鵝、鶴、鴛鴦、猩猩遊戲其中。岸列諸樹——白檀、赤檀、尸梨沙等——上有鸚鵡、舍利、迦鳥翔集遊戲。王之內宮七十千人，相貌端正承事寶女，咸悉發心向阿耨多羅三藐三菩提。王有千子，大力勇健能摧怨敵，具二十八大丈夫相莊嚴其身，悉已發心向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告勝天王言：「過去之世阿僧祇阿僧祇劫，不可數不可思量，此時有佛，名功德寶王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名寶莊嚴，劫名善觀。時世豐樂無諸疾惱，人天往來不相隔礙，地平如掌，無有山陵堆阜荊蕀；生諸細草，柔軟青紺如孔雀毛，長可四寸，下足則靡、舉步隨昇；種種名花，須摩那花、薝蔔伽花，及餘軟草皆悉周遍。不寒不熱，四時調和。純青琉璃以成其地。世界眾生，心性柔和，善伏三毒，不隨之行。時功德寶王佛，有聲聞眾一萬二千那由他人，菩薩摩訶薩眾六十二億人，時人壽命三十六億那由他歲，無復中夭。有一國土名無垢莊嚴，其城南北廣一百二十八由旬，東西八十由旬，十千園苑以為嚴飾，十千小國周遍圍繞。轉輪聖王名曰治世，七寶具足王四天下，已曾供養無量諸佛，深種善根，不退阿耨多羅三藐三菩提心。有四園苑，妙花莊嚴功德悅意，孔雀遊戲四時適樂。城壁厚十六由旬，門堞樓觀悉用七寶。有四大池皆廣半由旬，七寶為岸，閻浮檀金以成階道，底布金沙，池中之水具八功德，生寶蓮華，鳧、鴈、鵝、鶴、鴛鴦、猩猩遊戲其中。岸列諸樹——白檀、赤檀、尸梨沙等——上有鸚鵡、舍利、迦鳥翔集遊戲。王之內宮七十千人，相貌端正承事寶女，咸悉發心向阿耨多羅三藐三菩提。王有千子，大力勇健能摧怨敵，具二十八大丈夫相莊嚴其身，悉已發心向阿耨多羅三藐三菩提。

「爾時功德寶王如來，與無量天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，前後圍繞，入無垢莊嚴大城。治世聖王即與七寶千子、宮人奉迎世尊，施設種種微妙供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時功德寶王如來，與無量天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，前後圍繞，入無垢莊嚴大城。治世聖王即與七寶千子、宮人奉迎世尊，施設種種微妙供養。

「爾時，世尊及諸大眾，受供養已，還歸本處。王與七寶千子、內人，出城奉送亦即還宮。時治世王忽自歎曰：『人身無常，富貴如夢，諸根不缺正信甚難，值佛聞法如優曇華。』時彼千子知其父王戀仰世尊，樂聞正法，即為營造牛頭栴檀七寶莊嚴妙臺——其香一兩直閻浮提——此臺東西廣十由旬，南北十三由旬，四角大柱眾寶莊嚴。一千寶輪諸子將送奉獻聖王。時王受已而讚歎曰：『善哉，諸子！我欲詣佛聽受正法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊及諸大眾，受供養已，還歸本處。王與七寶千子、內人，出城奉送亦即還宮。時治世王忽自歎曰：『人身無常，富貴如夢，諸根不缺正信甚難，值佛聞法如優曇華。』時彼千子知其父王戀仰世尊，樂聞正法，即為營造牛頭栴檀七寶莊嚴妙臺——其香一兩直閻浮提——此臺東西廣十由旬，南北十三由旬，四角大柱眾寶莊嚴。一千寶輪諸子將送奉獻聖王。時王受已而讚歎曰：『善哉，諸子！我欲詣佛聽受正法。』

「爾時，千子於此臺中造師子座，安處聖王及諸宮人，其臺四邊懸繒幡蓋，覆七寶網角垂金鈴，種種諸華——薝蔔伽華、須摩那華、優鉢羅華、拘勿頭華、分陀利華、迦摩羅華——而散臺上。燒無價香，泥香塗之，末香以散。爾時，千子共捧此臺，人各一輪，飛騰虛空猶如鵝王，往詣佛所安詳不搖，至地徐下即到佛前。頭頂禮足，右遶世尊及諸大眾凡七匝已，退立一面。爾時，聖王及諸宮人從寶臺下，王脫寶冠，各脫革屣，至世尊前頂禮佛足，右繞世尊及諸大眾凡七匝已，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，千子於此臺中造師子座，安處聖王及諸宮人，其臺四邊懸繒幡蓋，覆七寶網角垂金鈴，種種諸華——薝蔔伽華、須摩那華、優鉢羅華、拘勿頭華、分陀利華、迦摩羅華——而散臺上。燒無價香，泥香塗之，末香以散。爾時，千子共捧此臺，人各一輪，飛騰虛空猶如鵝王，往詣佛所安詳不搖，至地徐下即到佛前。頭頂禮足，右遶世尊及諸大眾凡七匝已，退立一面。爾時，聖王及諸宮人從寶臺下，王脫寶冠，各脫革屣，至世尊前頂禮佛足，右繞世尊及諸大眾凡七匝已，退坐一面。

「爾時，寶莊嚴王佛即告之言：『聖王！今來聽正法乎？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶莊嚴王佛即告之言：『聖王！今來聽正法乎？』

「爾時，治世聖王即從座起，齊整衣服，頭頂禮足，而白佛言：『世尊！所說正法，何者是乎？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，治世聖王即從座起，齊整衣服，頭頂禮足，而白佛言：『世尊！所說正法，何者是乎？』

「爾時，世尊讚治世王言：『善哉，善哉！能為利益無量天人作是深問。如來、應供、正遍知當為大王分別解說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊讚治世王言：『善哉，善哉！能為利益無量天人作是深問。如來、應供、正遍知當為大王分別解說。』

「治世聖王即白佛言：『世尊！唯然願聞。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治世聖王即白佛言：『世尊！唯然願聞。』

「爾時，佛告治世聖王言：『大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達一切法，名為正法。所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空，無相，無願，通達平等，名為正法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，佛告治世聖王言：『大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達一切法，名為正法。所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空，無相，無願，通達平等，名為正法。』

「治世聖王白佛言：『世尊！菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜，於大乘中恒得勝進而不退墮？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「治世聖王白佛言：『世尊！菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜，於大乘中恒得勝進而不退墮？』

「佛告治世聖王言：『大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，因正信故而得勝進。何者正信？知一切法，不生不滅自性寂靜，常能親近正行之人，不應作法終不造作，心離散亂聽受正法，不見說者不見我聽，勤修精進令得神通，身心輕舉教化眾生，不見我有神通能化、眾生受化。何以故？大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見我、不見眾生，二處平等，則得勝進而不退墮。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，攝護諸根不令取著，一切資生起無常想，知法寂靜，命如假借。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，於大乘中心不放逸。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜！於其夢中尚不忘失菩提之心！教化眾生令修佛道！一切善根迴向阿耨多羅三藐三菩提！見佛神力歡喜讚歎。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，則能速成阿耨多羅三藐三菩提。是故，大王！當勤精進，莫生放逸。菩薩摩訶薩欲求法者，勿著五欲。大王！一切凡夫於欲無厭，得聖智者則能捨棄。人身無常壽命短促。是故，大王！應離世間求出世道。大王今者供養如來所得善根，應作如是四種迴向：自在無盡、法無盡、智無盡、辯才無盡。此四迴向，與般若波羅蜜同，皆悉無盡。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應淨身、口、意戒。何以故？為聞思修故，以方便力教化眾生，以般若力降伏諸魔，願力成就行不違言。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告治世聖王言：『大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，因正信故而得勝進。何者正信？知一切法，不生不滅自性寂靜，常能親近正行之人，不應作法終不造作，心離散亂聽受正法，不見說者不見我聽，勤修精進令得神通，身心輕舉教化眾生，不見我有神通能化、眾生受化。何以故？大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見我、不見眾生，二處平等，則得勝進而不退墮。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，攝護諸根不令取著，一切資生起無常想，知法寂靜，命如假借。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，於大乘中心不放逸。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜！於其夢中尚不忘失菩提之心！教化眾生令修佛道！一切善根迴向阿耨多羅三藐三菩提！見佛神力歡喜讚歎。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，則能速成阿耨多羅三藐三菩提。是故，大王！當勤精進，莫生放逸。菩薩摩訶薩欲求法者，勿著五欲。大王！一切凡夫於欲無厭，得聖智者則能捨棄。人身無常壽命短促。是故，大王！應離世間求出世道。大王今者供養如來所得善根，應作如是四種迴向：自在無盡、法無盡、智無盡、辯才無盡。此四迴向，與般若波羅蜜同，皆悉無盡。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應淨身、口、意戒。何以故？為聞思修故，以方便力教化眾生，以般若力降伏諸魔，願力成就行不違言。』

「爾時，治世轉輪聖王聞佛所說甚深般若波羅蜜，心生歡喜，得未曾有。即取寶冠，自解纓絡，供養如來，捨四天下皆以奉佛，作如是願：『常修梵行，學此甚深般若波羅蜜，以決定心趣向阿耨多羅三藐三菩提。』王宮女人聞佛說法，皆生歡喜，發菩提心，脫上分衣及寶纓絡，供養如來。治世聖王即捨寶臺以奉上佛，而求出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，治世轉輪聖王聞佛所說甚深般若波羅蜜，心生歡喜，得未曾有。即取寶冠，自解纓絡，供養如來，捨四天下皆以奉佛，作如是願：『常修梵行，學此甚深般若波羅蜜，以決定心趣向阿耨多羅三藐三菩提。』王宮女人聞佛說法，皆生歡喜，發菩提心，脫上分衣及寶纓絡，供養如來。治世聖王即捨寶臺以奉上佛，而求出家。

「爾時，功德莊嚴王佛讚治世轉輪聖王言：『善哉，善哉！大王！今日所行，不違昔願。大王善修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，過去諸佛已修此法得成佛道，未來諸佛亦修此法當得成佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，功德莊嚴王佛讚治世轉輪聖王言：『善哉，善哉！大王！今日所行，不違昔願。大王善修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，過去諸佛已修此法得成佛道，未來諸佛亦修此法當得成佛。』

「爾時，治世聖王白佛言：『世尊！菩薩摩訶薩修行布施，為與般若波羅蜜異不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，治世聖王白佛言：『世尊！菩薩摩訶薩修行布施，為與般若波羅蜜異不？』

「佛告治世聖王言：『大王！夫布施者，若無般若波羅蜜，但名為檀，非波羅蜜。以般若波羅蜜故，乃得名為檀波羅蜜。持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，亦復如是。何以故？般若波羅蜜性平等故，功德莊嚴故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告治世聖王言：『大王！夫布施者，若無般若波羅蜜，但名為檀，非波羅蜜。以般若波羅蜜故，乃得名為檀波羅蜜。持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，亦復如是。何以故？般若波羅蜜性平等故，功德莊嚴故。』

「佛說是法時，治世聖王得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說是法時，治世聖王得無生法忍。」

佛告勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如彼王。爾時治世轉輪聖王，即然燈佛是；其王千子，賢劫千佛是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如彼王。爾時治世轉輪聖王，即然燈佛是；其王千子，賢劫千佛是。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修學速成阿耨多羅三藐三菩提道？」佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修習大慈，於諸眾生不起惱心，具足勤行諸波羅蜜，及以四攝、四無量心助菩提法，修學神通了達優波憍舍羅，一切善法無不修滿，如是行者則能速成阿耨多羅三藐三菩提。大王！菩提道者，所謂信心、清淨心、離諂曲心、行平等心、施無畏心，令諸眾生咸悉親附，勤行布施果報不盡，堅持淨戒而無障礙，修行忍辱離諸瞋惱，勤加精進修行則易，以有禪定不起散亂，具足般若能善通達，有大悲故終無退轉，有大喜故能悅彼心，修行大捨不起分別，無三毒故離諸棘刺，不著色、聲、香、味、觸故滅諸戲論，無煩惱故遠離怨敵，捨二乘念其心廣大，具一切智能出眾寶。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是學者，速成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修學速成阿耨多羅三藐三菩提道？」佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修習大慈，於諸眾生不起惱心，具足勤行諸波羅蜜，及以四攝、四無量心助菩提法，修學神通了達優波憍舍羅，一切善法無不修滿，如是行者則能速成阿耨多羅三藐三菩提。大王！菩提道者，所謂信心、清淨心、離諂曲心、行平等心、施無畏心，令諸眾生咸悉親附，勤行布施果報不盡，堅持淨戒而無障礙，修行忍辱離諸瞋惱，勤加精進修行則易，以有禪定不起散亂，具足般若能善通達，有大悲故終無退轉，有大喜故能悅彼心，修行大捨不起分別，無三毒故離諸棘刺，不著色、聲、香、味、觸故滅諸戲論，無煩惱故遠離怨敵，捨二乘念其心廣大，具一切智能出眾寶。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是學者，速成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，現何色貌教化眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，現何色貌教化眾生？」

佛告勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，示現色形無有定相。何以故？隨諸眾生心之所樂，即見菩薩色貌如是，或現金色、或現銀色，或頗梨色、或琉璃色、或馬瑙色、或車𤦲色、或真珠色、青色、黃色、赤色、白色，或日月色、火色、焰色，帝釋色、梵王色，霜色，雌黃色，朱色，薝蔔伽色、須摩那色、婆利師迦色、波頭摩色、拘勿頭色、分陀利色、功德天色、鵝色、孔雀色、珊瑚色、如意珠色、虛空色；天見是天，人見是人。大王！十方恒河沙世界中，一切眾生色形相貌，菩薩摩訶薩悉現如是。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不捨一眾生故，遍能攝取。何以故？一切眾生心各不同，是故菩薩種種示現。何以故？菩薩摩訶薩過去世中有大願力，隨諸眾生心所樂見而受化者，即為示現所欲見身。大王！如淨明鏡本無影像，隨諸外色若好若醜種種悉現，亦不分別我體明淨、能現眾色。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無功用心隨眾生樂，種種示現悉令悅彼，而不分別我能現身。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於一座中隨諸聽眾，或見菩薩說法、或見佛說法、或見辟支佛說法、或見聲聞說法，或見帝釋、或見梵王、或見摩醯首羅、或見圍紐天、或見四天王、或見轉輪聖王，或見沙門、或見婆羅門、或見剎利、或見毘舍首陀、或見居士、或見長者，或見坐寶臺中、或見坐蓮華上、或見行在地上、或見飛騰虛空，或見說法、或入三昧。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為度眾生，無一形相及一威儀不示現者。大王！般若波羅蜜無形無相，猶如虛空遍一切處，譬如虛空無諸戲論，般若波羅蜜亦復如是，過諸語言。又如虛空世所受用，般若波羅蜜亦復如是，一切凡聖之所受用。又如虛空無有分別，般若波羅蜜亦復如是，無分別心。譬如虛空容受眾色，般若波羅蜜亦能容受一切佛法。譬如虛空能現眾色，般若波羅蜜亦復能現一切佛法。譬如空中，一切草木眾藥華果依之增長，般若波羅蜜亦復如是，一切善根依之增長。譬如虛空非常無常、非言語法，般若波羅蜜亦復如是，非常無常，悉離言語。大王！世間沙門、婆羅門，若釋若梵，無能思量般若波羅蜜者。大王！般若波羅蜜無有一法可為譬喻，若善男子、善女人，信受般若波羅蜜者，所獲功德不可思量。若此功德有色形者，空界不容。何以故？般若波羅蜜出生世間及出世間一切善法，若人若天，若天、人王，若須陀洹向、須陀洹果，乃至阿羅漢向、阿羅漢果，辟支佛道，菩薩十地，十波羅蜜，諸佛阿耨多羅三藐三菩提，一切種智，十力、四無畏、十八不共法，皆從般若波羅蜜生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，示現色形無有定相。何以故？隨諸眾生心之所樂，即見菩薩色貌如是，或現金色、或現銀色，或頗梨色、或琉璃色、或馬瑙色、或車𤦲色、或真珠色、青色、黃色、赤色、白色，或日月色、火色、焰色，帝釋色、梵王色，霜色，雌黃色，朱色，薝蔔伽色、須摩那色、婆利師迦色、波頭摩色、拘勿頭色、分陀利色、功德天色、鵝色、孔雀色、珊瑚色、如意珠色、虛空色；天見是天，人見是人。大王！十方恒河沙世界中，一切眾生色形相貌，菩薩摩訶薩悉現如是。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不捨一眾生故，遍能攝取。何以故？一切眾生心各不同，是故菩薩種種示現。何以故？菩薩摩訶薩過去世中有大願力，隨諸眾生心所樂見而受化者，即為示現所欲見身。大王！如淨明鏡本無影像，隨諸外色若好若醜種種悉現，亦不分別我體明淨、能現眾色。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無功用心隨眾生樂，種種示現悉令悅彼，而不分別我能現身。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於一座中隨諸聽眾，或見菩薩說法、或見佛說法、或見辟支佛說法、或見聲聞說法，或見帝釋、或見梵王、或見摩醯首羅、或見圍紐天、或見四天王、或見轉輪聖王，或見沙門、或見婆羅門、或見剎利、或見毘舍首陀、或見居士、或見長者，或見坐寶臺中、或見坐蓮華上、或見行在地上、或見飛騰虛空，或見說法、或入三昧。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為度眾生，無一形相及一威儀不示現者。大王！般若波羅蜜無形無相，猶如虛空遍一切處，譬如虛空無諸戲論，般若波羅蜜亦復如是，過諸語言。又如虛空世所受用，般若波羅蜜亦復如是，一切凡聖之所受用。又如虛空無有分別，般若波羅蜜亦復如是，無分別心。譬如虛空容受眾色，般若波羅蜜亦能容受一切佛法。譬如虛空能現眾色，般若波羅蜜亦復能現一切佛法。譬如空中，一切草木眾藥華果依之增長，般若波羅蜜亦復如是，一切善根依之增長。譬如虛空非常無常、非言語法，般若波羅蜜亦復如是，非常無常，悉離言語。大王！世間沙門、婆羅門，若釋若梵，無能思量般若波羅蜜者。大王！般若波羅蜜無有一法可為譬喻，若善男子、善女人，信受般若波羅蜜者，所獲功德不可思量。若此功德有色形者，空界不容。何以故？般若波羅蜜出生世間及出世間一切善法，若人若天，若天、人王，若須陀洹向、須陀洹果，乃至阿羅漢向、阿羅漢果，辟支佛道，菩薩十地，十波羅蜜，諸佛阿耨多羅三藐三菩提，一切種智，十力、四無畏、十八不共法，皆從般若波羅蜜生。

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說是法門時，眾中五萬菩薩摩訶薩得不退轉，一萬五千天子得無生法忍，一萬二千天人得遠塵離垢得法眼淨，恒河沙數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。諸天空中作眾伎樂不鼓自鳴，散眾天華供養如來般若波羅蜜，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，散種種華及諸寶物，供養世尊般若波羅蜜，異口同音一時讚曰：「善哉，善哉！世尊！快說般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法門時，眾中五萬菩薩摩訶薩得不退轉，一萬五千天子得無生法忍，一萬二千天人得遠塵離垢得法眼淨，恒河沙數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。諸天空中作眾伎樂不鼓自鳴，散眾天華供養如來般若波羅蜜，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，散種種華及諸寶物，供養世尊般若波羅蜜，異口同音一時讚曰：「善哉，善哉！世尊！快說般若波羅蜜。」