勝天王般若波羅蜜經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經卷第四

陳優禪尼國王子月婆首那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳優禪尼國王子月婆首那譯

平等品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等品第六

爾時，勝天王即從坐起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌頭面作禮，而白佛言：「世尊！如佛所說法性平等。何者是平等？等何法故名為平等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王即從坐起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌頭面作禮，而白佛言：「世尊！如佛所說法性平等。何者是平等？等何法故名為平等？」

佛告勝天王言：「大王！等觀諸法不生不滅，自性寂靜，名為平等。一切煩惱虛妄分別，不生不滅，自性寂靜，名為平等。名相妄想不生不滅，自性寂靜，名為平等。滅諸顛倒，不起攀緣，名為平等。能緣心滅，無明、有愛即皆寂靜，癡愛滅故，不起我、我所，名為平等。我、我所滅，名色寂靜，名為平等。名色滅故，邊見不生，名為平等。滅斷常故，身見寂靜，名為平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！等觀諸法不生不滅，自性寂靜，名為平等。一切煩惱虛妄分別，不生不滅，自性寂靜，名為平等。名相妄想不生不滅，自性寂靜，名為平等。滅諸顛倒，不起攀緣，名為平等。能緣心滅，無明、有愛即皆寂靜，癡愛滅故，不起我、我所，名為平等。我、我所滅，名色寂靜，名為平等。名色滅故，邊見不生，名為平等。滅斷常故，身見寂靜，名為平等。

「大王！能取所取一切煩惱障善法者，依身見生，菩薩摩訶薩能滅身見，一切諸使皆悉寂靜，作願亦息。譬如大樹拔除根株，枝條枯死，如人無首，命根即絕。一切煩惱亦復如是，若斷身見餘使自滅。大王！若人能觀諸法無我，則取可取皆悉寂靜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！能取所取一切煩惱障善法者，依身見生，菩薩摩訶薩能滅身見，一切諸使皆悉寂靜，作願亦息。譬如大樹拔除根株，枝條枯死，如人無首，命根即絕。一切煩惱亦復如是，若斷身見餘使自滅。大王！若人能觀諸法無我，則取可取皆悉寂靜。」

勝天王白佛言：「世尊！云何生我見障真實理？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！云何生我見障真實理？」

佛告勝天王言：「大王！於五陰身妄執有我，即生我見。真實之法，自性平等，無能所執，我見相違是故為障。大王！如是我見，不在內、不在外、不在內外，若無所住，名為寂靜，即是平等。遠離我見，通達平等，名真實空觀。空、無相、無願，自性寂靜，不生不滅，不取不著，遠離我見，名為平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！於五陰身妄執有我，即生我見。真實之法，自性平等，無能所執，我見相違是故為障。大王！如是我見，不在內、不在外、不在內外，若無所住，名為寂靜，即是平等。遠離我見，通達平等，名真實空觀。空、無相、無願，自性寂靜，不生不滅，不取不著，遠離我見，名為平等。

「大王！所言我者，無來無去，無有真實，虛妄分別。法從妄有，亦是虛妄。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，觀如是法，遠離虛妄，是故名為寂靜平等。大王，能取可取則名為燃，離名寂靜；惑障為燃，離為寂靜。菩薩摩訶薩善巧方便行般若波羅蜜，能如實知，諸煩惱滅，為增善法，斷除煩惱，不見可生、不見可滅，名為平等。修波羅蜜，遠離魔障，不見可修、不見可離，名為平等。菩薩常緣助菩提法，不起聲聞、辟支佛心，於助菩提聲聞、緣覺，不見異相，名為平等。緣薩婆若，心不休息常修空行，以大悲力不捨眾生，名為平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！所言我者，無來無去，無有真實，虛妄分別。法從妄有，亦是虛妄。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，觀如是法，遠離虛妄，是故名為寂靜平等。大王，能取可取則名為燃，離名寂靜；惑障為燃，離為寂靜。菩薩摩訶薩善巧方便行般若波羅蜜，能如實知，諸煩惱滅，為增善法，斷除煩惱，不見可生、不見可滅，名為平等。修波羅蜜，遠離魔障，不見可修、不見可離，名為平等。菩薩常緣助菩提法，不起聲聞、辟支佛心，於助菩提聲聞、緣覺，不見異相，名為平等。緣薩婆若，心不休息常修空行，以大悲力不捨眾生，名為平等。

「大王！菩薩摩訶薩具足方便行般若波羅蜜，即得心緣自在，心緣無相而修菩提，不見無相及菩提異，名為平等。心緣無願不捨三界，不見無願及三界異，名為平等。觀身不淨，心住清淨；觀行無常，心住生死而不厭離；觀眾生苦，住涅槃樂；觀法無我，於諸眾生起大悲心——常為眾生說不淨藥，不見貪病；常說大慈，不見瞋忿；常說因緣，不見愚癡等集病者；說無常樂，不見等病及無常異。如是菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜，於一切法心緣自在，緣離欲法，為化聲聞；緣離瞋法，化辟支佛；緣離癡法，為化菩薩；緣一切色，願得佛色無所得故；心緣眾聲，願得如來微妙音聲；心緣眾香，願得如來清淨戒香；心緣諸味，願得如來味中第一大丈夫相；心緣諸觸，願得如來柔軟手掌；心緣諸法，願得如來寂靜之心；心緣布施，為得成就相好之身；心緣尸羅，為得清淨佛之國土；心緣忍辱，願得如來大梵音聲淨光明身；心緣精進，為度眾生；心緣禪定，為得成就諸大神通；心緣般若，為斷一切諸見煩惱；心緣大慈，平等無礙，令諸眾生皆得安樂；心緣大悲，為護正法；心緣大喜，為得說法悅樂眾生；心緣大捨，不見眾生煩惱結使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩具足方便行般若波羅蜜，即得心緣自在，心緣無相而修菩提，不見無相及菩提異，名為平等。心緣無願不捨三界，不見無願及三界異，名為平等。觀身不淨，心住清淨；觀行無常，心住生死而不厭離；觀眾生苦，住涅槃樂；觀法無我，於諸眾生起大悲心——常為眾生說不淨藥，不見貪病；常說大慈，不見瞋忿；常說因緣，不見愚癡等集病者；說無常樂，不見等病及無常異。如是菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜，於一切法心緣自在，緣離欲法，為化聲聞；緣離瞋法，化辟支佛；緣離癡法，為化菩薩；緣一切色，願得佛色無所得故；心緣眾聲，願得如來微妙音聲；心緣眾香，願得如來清淨戒香；心緣諸味，願得如來味中第一大丈夫相；心緣諸觸，願得如來柔軟手掌；心緣諸法，願得如來寂靜之心；心緣布施，為得成就相好之身；心緣尸羅，為得清淨佛之國土；心緣忍辱，願得如來大梵音聲淨光明身；心緣精進，為度眾生；心緣禪定，為得成就諸大神通；心緣般若，為斷一切諸見煩惱；心緣大慈，平等無礙，令諸眾生皆得安樂；心緣大悲，為護正法；心緣大喜，為得說法悅樂眾生；心緣大捨，不見眾生煩惱結使。

「大王！菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜，不見二事，名平等行。心緣四攝，為教化眾生；緣嫉妬過，為捨資財；緣破戒失，為住淨戒；緣瞋恚失，為得忍辱；緣懶惰失，為成佛力；緣散亂失，為得如來寂靜禪定；緣麤智失，為成如來無礙智慧；心緣聲聞及辟支佛，為欲成就無上大乘；心緣惡趣，為欲濟拔一切眾生；心緣諸天，知一切法悉有敗壞；緣諸眾生，知無堅實；心緣念佛，為得成就禪定助道；心緣念法，為得通達諸祕密藏；心緣念僧，為得不退；心緣念捨，為無愛著；心緣念戒，為得淨戒；心緣念天，為成佛道，諸天讚歎；心緣自身，為得佛身；心緣自口，為得佛口；心緣自意，為得如來平等之心；心緣有為，為成佛智；心緣無為，為得寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜，不見二事，名平等行。心緣四攝，為教化眾生；緣嫉妬過，為捨資財；緣破戒失，為住淨戒；緣瞋恚失，為得忍辱；緣懶惰失，為成佛力；緣散亂失，為得如來寂靜禪定；緣麤智失，為成如來無礙智慧；心緣聲聞及辟支佛，為欲成就無上大乘；心緣惡趣，為欲濟拔一切眾生；心緣諸天，知一切法悉有敗壞；緣諸眾生，知無堅實；心緣念佛，為得成就禪定助道；心緣念法，為得通達諸祕密藏；心緣念僧，為得不退；心緣念捨，為無愛著；心緣念戒，為得淨戒；心緣念天，為成佛道，諸天讚歎；心緣自身，為得佛身；心緣自口，為得佛口；心緣自意，為得如來平等之心；心緣有為，為成佛智；心緣無為，為得寂靜。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無有一心一行空過不向薩婆若者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，遍緣諸法而能不著，名憂波憍舍羅，觀見諸法，無不趣向菩提之者。大王！譬如三千大千世界大地，出生諸物，人無不用。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，所緣境界，無不利益趣向菩提。譬如眾色，無有不因四大成者。如是菩薩所緣境界，無有一法不向菩提。何以故？菩薩摩訶薩修習諸行，皆因外緣而得成立。如因慳嫉人，成就菩薩檀波羅蜜；因不知恩人，成就菩薩尸波羅蜜；如因惡性瞋恚眾生，成就菩薩忍波羅蜜；因懶惰者，成就菩薩毘梨耶波羅蜜；因散亂人，成就菩薩禪波羅蜜；因諸癡鈍，成就菩薩般若波羅蜜。若有眾生損惱菩薩，菩薩因此不起瞋心；菩薩若見修行善法向菩提者，生己身想，猶我子心。菩薩摩訶薩，若人讚歎不生歡喜，毀不瞋恚；見苦眾生則起大悲，若見受樂則生大喜；若因難化佷戾眾生，菩薩則發奢摩他心；因信行者，菩薩即得知恩智慧；若見眾生外惡緣強、善因弱者，菩薩則起擁護之心；菩薩若見因力強者，種種方便令其受教；菩薩若見智慧開悟解義眾生，則為此人說甚深法；若有智人，菩薩則為次第說法；著文字者，為說句義；若已先學奢摩他者，菩薩為說毘婆舍那；若有先學毘婆舍那，則應為彼說諸三昧；若著持戒，為說地獄，持戒不著則不說之；若著聞者，為說思修；著三昧者，說入般若；樂阿蘭若，即應為說心遠離法；若有樂聞佛功德者，為說聖智；為貪欲者，說不淨法；為瞋恚人，說慈悲法；為愚癡者，說緣生法；為等集者；說種種法——或說不淨，或說慈悲，或說因緣；調化眾生，為說淨戒、禪定、智慧；應入佛乘而受化者，為次第說諸波羅蜜；應以抑挫而受化者，先折其辭然後說法；種種語言而受化者，即應為說因緣、譬喻令其得解；應以深法而受化者，即應為說般若波羅蜜及方便力，無人、無我、無諸法相；著見眾生，為說空法；多覺觀者，為說無相；樂著有為，則說無願；著陰眾生，為說如幻；著界眾生，說無所有；著入眾生，為說如夢；著欲界者，為說熾然；若著色界，為說行苦；著無色界，說行無常；難化眾生，為讚聖種；易化眾生，說諸禪定及無量心；若聞生天而受化者，則為說樂；因聲聞法而受化者，為說諸諦；辟支佛法而受化者，為說因緣；以菩薩法而受化者，為說淨心及大悲法；修行菩薩，則應為說功德智慧；阿鞞跋致諸菩薩等，則應為說清淨佛國；一生補處，則應為說莊嚴道場；應以佛說而受化者，則為相續次第而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無有一心一行空過不向薩婆若者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，遍緣諸法而能不著，名憂波憍舍羅，觀見諸法，無不趣向菩提之者。大王！譬如三千大千世界大地，出生諸物，人無不用。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，所緣境界，無不利益趣向菩提。譬如眾色，無有不因四大成者。如是菩薩所緣境界，無有一法不向菩提。何以故？菩薩摩訶薩修習諸行，皆因外緣而得成立。如因慳嫉人，成就菩薩檀波羅蜜；因不知恩人，成就菩薩尸波羅蜜；如因惡性瞋恚眾生，成就菩薩忍波羅蜜；因懶惰者，成就菩薩毘梨耶波羅蜜；因散亂人，成就菩薩禪波羅蜜；因諸癡鈍，成就菩薩般若波羅蜜。若有眾生損惱菩薩，菩薩因此不起瞋心；菩薩若見修行善法向菩提者，生己身想，猶我子心。菩薩摩訶薩，若人讚歎不生歡喜，毀不瞋恚；見苦眾生則起大悲，若見受樂則生大喜；若因難化佷戾眾生，菩薩則發奢摩他心；因信行者，菩薩即得知恩智慧；若見眾生外惡緣強、善因弱者，菩薩則起擁護之心；菩薩若見因力強者，種種方便令其受教；菩薩若見智慧開悟解義眾生，則為此人說甚深法；若有智人，菩薩則為次第說法；著文字者，為說句義；若已先學奢摩他者，菩薩為說毘婆舍那；若有先學毘婆舍那，則應為彼說諸三昧；若著持戒，為說地獄，持戒不著則不說之；若著聞者，為說思修；著三昧者，說入般若；樂阿蘭若，即應為說心遠離法；若有樂聞佛功德者，為說聖智；為貪欲者，說不淨法；為瞋恚人，說慈悲法；為愚癡者，說緣生法；為等集者；說種種法——或說不淨，或說慈悲，或說因緣；調化眾生，為說淨戒、禪定、智慧；應入佛乘而受化者，為次第說諸波羅蜜；應以抑挫而受化者，先折其辭然後說法；種種語言而受化者，即應為說因緣、譬喻令其得解；應以深法而受化者，即應為說般若波羅蜜及方便力，無人、無我、無諸法相；著見眾生，為說空法；多覺觀者，為說無相；樂著有為，則說無願；著陰眾生，為說如幻；著界眾生，說無所有；著入眾生，為說如夢；著欲界者，為說熾然；若著色界，為說行苦；著無色界，說行無常；難化眾生，為讚聖種；易化眾生，說諸禪定及無量心；若聞生天而受化者，則為說樂；因聲聞法而受化者，為說諸諦；辟支佛法而受化者，為說因緣；以菩薩法而受化者，為說淨心及大悲法；修行菩薩，則應為說功德智慧；阿鞞跋致諸菩薩等，則應為說清淨佛國；一生補處，則應為說莊嚴道場；應以佛說而受化者，則為相續次第而說。

「大王！菩薩摩訶薩行清淨般若波羅蜜，以方便力得諸自在，說法利益無有空過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行清淨般若波羅蜜，以方便力得諸自在，說法利益無有空過。」

說是菩薩自在法門時，眾中三萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心，五千菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是菩薩自在法門時，眾中三萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心，五千菩薩得無生法忍。

爾時，世尊欣然微笑——諸佛法爾，若微笑時，面門即放諸大光明，青、黃、赤、白、紫、頗梨色，遍照無量無邊世界，上至阿迦尼吒，還歸佛所，右繞三匝，從佛頂入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欣然微笑——諸佛法爾，若微笑時，面門即放諸大光明，青、黃、赤、白、紫、頗梨色，遍照無量無邊世界，上至阿迦尼吒，還歸佛所，右繞三匝，從佛頂入。

爾時，大智舍利弗即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！諸佛如來無大因緣，則不現此希有瑞相。世尊今者放是光明，遍照十方無量世界，為何因緣？願世尊說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大智舍利弗即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！諸佛如來無大因緣，則不現此希有瑞相。世尊今者放是光明，遍照十方無量世界，為何因緣？願世尊說。」

爾時，佛告舍利弗言：「善男子！此勝天王，過去無量無邊阿僧祇劫，於諸佛所修行眾波羅蜜，為諸菩薩護持如是般若波羅蜜，未來之世過無量百千阿僧祇劫，成就無上菩提資糧，然後得阿耨多羅三藐三菩提，佛號功德莊嚴如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名嚴淨，劫名清淨。其土豐饒，人民安樂，純菩薩眾。彼國悉以七寶莊嚴，所謂金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙、車𤦲、真珠，七寶間錯以成其地，平坦如掌，香華軟草而嚴飾之，無諸山陵堆阜荊棘。幡華幢蓋，種種莊嚴，城名難伏，七寶羅網彌覆其上，角懸金鈴。日夜六時，諸天空中自作天樂，散眾天香及天妙華。其土人民受樂歡喜，勝他化天。人天往來不相隔礙，無三惡道。彼土眾生唯求佛智，無二乘名。其佛世尊，為諸高行菩薩摩訶薩說清淨法，無量無邊菩薩眷屬，無有破戒、邪命、著見、盲瞎、聾瘂、𤹪背裸形、諸根缺者，皆悉具足二十八相莊嚴其身。佛壽八小劫。人天之眾無中夭者。善男子！彼佛世尊有如是等無量功德，若欲說法，先放光明照曜國土，其諸菩薩遇斯光者，即知世尊將欲說法，我等今者宜應往聽。爾時，諸天為彼世尊，敷師子座高百由旬，種種嚴飾無量供養。世尊坐上為眾說法，彼諸菩薩聰明利根，一聞悟解無我、我所。飲食資糧，應念即得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗言：「善男子！此勝天王，過去無量無邊阿僧祇劫，於諸佛所修行眾波羅蜜，為諸菩薩護持如是般若波羅蜜，未來之世過無量百千阿僧祇劫，成就無上菩提資糧，然後得阿耨多羅三藐三菩提，佛號功德莊嚴如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，國名嚴淨，劫名清淨。其土豐饒，人民安樂，純菩薩眾。彼國悉以七寶莊嚴，所謂金、銀、琉璃、頗梨、馬瑙、車𤦲、真珠，七寶間錯以成其地，平坦如掌，香華軟草而嚴飾之，無諸山陵堆阜荊棘。幡華幢蓋，種種莊嚴，城名難伏，七寶羅網彌覆其上，角懸金鈴。日夜六時，諸天空中自作天樂，散眾天香及天妙華。其土人民受樂歡喜，勝他化天。人天往來不相隔礙，無三惡道。彼土眾生唯求佛智，無二乘名。其佛世尊，為諸高行菩薩摩訶薩說清淨法，無量無邊菩薩眷屬，無有破戒、邪命、著見、盲瞎、聾瘂、𤹪背裸形、諸根缺者，皆悉具足二十八相莊嚴其身。佛壽八小劫。人天之眾無中夭者。善男子！彼佛世尊有如是等無量功德，若欲說法，先放光明照曜國土，其諸菩薩遇斯光者，即知世尊將欲說法，我等今者宜應往聽。爾時，諸天為彼世尊，敷師子座高百由旬，種種嚴飾無量供養。世尊坐上為眾說法，彼諸菩薩聰明利根，一聞悟解無我、我所。飲食資糧，應念即得。」

說是勝天王授記法門時，眾中五萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心，皆願未來生彼國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是勝天王授記法門時，眾中五萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心，皆願未來生彼國土。

爾時，勝天王聞佛世尊為其授記，心大歡喜，得未曾有，踊在虛空高七多羅樹。爾時，三千大千世界六種震動，諸天伎樂不鼓自鳴，散眾天華以供養佛及勝天王。時勝天王從空中下，頭面禮佛，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王聞佛世尊為其授記，心大歡喜，得未曾有，踊在虛空高七多羅樹。爾時，三千大千世界六種震動，諸天伎樂不鼓自鳴，散眾天華以供養佛及勝天王。時勝天王從空中下，頭面禮佛，退坐一面。

勝天王般若波羅蜜經現相品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經現相品第七

爾時，大智舍利弗白勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達法性，即應坐道場、轉法輪，何因緣故，先修苦行降伏惡魔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大智舍利弗白勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達法性，即應坐道場、轉法輪，何因緣故，先修苦行降伏惡魔？」

爾時，勝天王答舍利弗言：「善男子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，實無苦行。為伏外道故示現之，而彼天魔實不能壞，是欲界主故示降伏化諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王答舍利弗言：「善男子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，實無苦行。為伏外道故示現之，而彼天魔實不能壞，是欲界主故示降伏化諸眾生。

「舍利弗！外道自謂苦行第一，是故菩薩示現苦行，能超過彼。舍利弗！或有眾生但見菩薩屈一膝立，或見菩薩舉兩手立，或見菩薩視日而立，或見菩薩五熱炙身，或見菩薩倒身而立；或見菩薩臥棘刺床，或臥牛糞，或坐方石，或復臥地，或見臥板，或臥杵上，或臥塵土；或著板衣，或著莣衣，或著草衣，或樹皮衣，或復裸形，或著茅衣；或面向日隨日而轉；或食稗子，或見食麥，或食草根雜諸樹葉，食果食華，或食薯蕷，或見食芋，或見食藕；或六日一食，或見食豆，或食大豆，或食炒穀，或見食麻，或見食米；或見飲水而以度日；或見菩薩食一𤁷蘇而以度日，或一𤁷蜜，或一𤁷乳；或無所食，或見眠熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！外道自謂苦行第一，是故菩薩示現苦行，能超過彼。舍利弗！或有眾生但見菩薩屈一膝立，或見菩薩舉兩手立，或見菩薩視日而立，或見菩薩五熱炙身，或見菩薩倒身而立；或見菩薩臥棘刺床，或臥牛糞，或坐方石，或復臥地，或見臥板，或臥杵上，或臥塵土；或著板衣，或著莣衣，或著草衣，或樹皮衣，或復裸形，或著茅衣；或面向日隨日而轉；或食稗子，或見食麥，或食草根雜諸樹葉，食果食華，或食薯蕷，或見食芋，或見食藕；或六日一食，或見食豆，或食大豆，或食炒穀，或見食麻，或見食米；或見飲水而以度日；或見菩薩食一𤁷蘇而以度日，或一𤁷蜜，或一𤁷乳；或無所食，或見眠熟。

「舍利弗！菩薩摩訶薩示現如是種種苦行，六年之中一事不虧。菩薩實無如是苦行，眾生見有，以諸眾生應以苦行而得度脫，為是等故菩薩示之，有六十那由他人安住三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩示現如是種種苦行，六年之中一事不虧。菩薩實無如是苦行，眾生見有，以諸眾生應以苦行而得度脫，為是等故菩薩示之，有六十那由他人安住三乘。

「舍利弗！復有天、人，宿世善根深樂大乘，則見菩薩坐七寶臺，身心不動，面門喜笑，入三昧定。如是六年方從定起。舍利弗！復有眾生深樂大乘，欲聽聞者，則見菩薩端坐說法。舍利弗！此是菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜，大悲化度一切眾生，能降天魔、伏諸外道。菩薩摩訶薩既經六年從定而起，隨順世法，詣尼連禪河，洗浴出已於河邊立，有牧牛女搆百乳牛，以飲一牛，搆此牛乳，用以作糜奉獻菩薩。復有六億天、龍、夜叉、乾闥婆，各持飲食而來奉獻，作如是言：『大士！受我供養。正士！受我供養。』菩薩悉受，而彼牛女、天、龍、夜叉各不相見，一一天等各見菩薩獨受其食。舍利弗！是等眾生因見受供而得悟道，是故菩薩為示現之，而此菩薩實不洗浴及受供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復有天、人，宿世善根深樂大乘，則見菩薩坐七寶臺，身心不動，面門喜笑，入三昧定。如是六年方從定起。舍利弗！復有眾生深樂大乘，欲聽聞者，則見菩薩端坐說法。舍利弗！此是菩薩摩訶薩以方便力行般若波羅蜜，大悲化度一切眾生，能降天魔、伏諸外道。菩薩摩訶薩既經六年從定而起，隨順世法，詣尼連禪河，洗浴出已於河邊立，有牧牛女搆百乳牛，以飲一牛，搆此牛乳，用以作糜奉獻菩薩。復有六億天、龍、夜叉、乾闥婆，各持飲食而來奉獻，作如是言：『大士！受我供養。正士！受我供養。』菩薩悉受，而彼牛女、天、龍、夜叉各不相見，一一天等各見菩薩獨受其食。舍利弗！是等眾生因見受供而得悟道，是故菩薩為示現之，而此菩薩實不洗浴及受供養。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現行詣道場。時有地居天子，名曰妙地，與諸天神掃此大地，散眾妙華，種種香水而用灑之。三千大千世界須彌山下諸天之眾，四天王天雨諸天華，三十三天及夜摩天，空中讚歎作諸伎樂，兜率陀天珊兜率陀王，以七寶網彌覆世界，四角皆懸閻浮檀金鈴，悉雨眾寶供養菩薩。化樂諸天善化王，以閻浮檀金羅網彌覆世界，作諸伎樂，雨種種華供養菩薩。他化自在諸天子，與諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，各各施設種種供養。自在天子與娑婆世界主大梵天王，既見菩薩行詣道場，即告一切諸梵天言：『善男子！汝等當知，如此菩薩摩訶薩，堅固大身而自莊嚴，不違本誓心無厭怠，一切菩薩行悉滿足，通達教化無量眾生，菩薩諸地皆得自在；於諸眾生，其心清淨善知根性；通達如來甚深密藏，過諸魔事，一切善根不隨外緣，無量諸佛之所擁護，能為眾生開解脫門，大將導師摧伏諸魔，大千世界獨為勇猛，善施法藥為大醫王，解脫灌頂受法王位放智慧光，世間八法所不能染如大蓮華，通達一切諸陀羅尼，甚深如海，安住不動如須彌山，智慧清淨無有垢穢，如摩尼珠，於一切法而得自在清淨梵行。善男子！菩薩摩訶薩修般若波羅蜜，以方便力行詣道場，欲降惡魔，坐菩提樹，為成就十力，四無畏，十八不共法，轉大法輪，作師子吼，以法布施，令諸眾生皆悉飽滿；為欲清淨眾生法眼，無上正法降伏外道；欲示諸佛本願成就，於一切法而得自在。善男子！汝等可往供養菩薩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現行詣道場。時有地居天子，名曰妙地，與諸天神掃此大地，散眾妙華，種種香水而用灑之。三千大千世界須彌山下諸天之眾，四天王天雨諸天華，三十三天及夜摩天，空中讚歎作諸伎樂，兜率陀天珊兜率陀王，以七寶網彌覆世界，四角皆懸閻浮檀金鈴，悉雨眾寶供養菩薩。化樂諸天善化王，以閻浮檀金羅網彌覆世界，作諸伎樂，雨種種華供養菩薩。他化自在諸天子，與諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，各各施設種種供養。自在天子與娑婆世界主大梵天王，既見菩薩行詣道場，即告一切諸梵天言：『善男子！汝等當知，如此菩薩摩訶薩，堅固大身而自莊嚴，不違本誓心無厭怠，一切菩薩行悉滿足，通達教化無量眾生，菩薩諸地皆得自在；於諸眾生，其心清淨善知根性；通達如來甚深密藏，過諸魔事，一切善根不隨外緣，無量諸佛之所擁護，能為眾生開解脫門，大將導師摧伏諸魔，大千世界獨為勇猛，善施法藥為大醫王，解脫灌頂受法王位放智慧光，世間八法所不能染如大蓮華，通達一切諸陀羅尼，甚深如海，安住不動如須彌山，智慧清淨無有垢穢，如摩尼珠，於一切法而得自在清淨梵行。善男子！菩薩摩訶薩修般若波羅蜜，以方便力行詣道場，欲降惡魔，坐菩提樹，為成就十力，四無畏，十八不共法，轉大法輪，作師子吼，以法布施，令諸眾生皆悉飽滿；為欲清淨眾生法眼，無上正法降伏外道；欲示諸佛本願成就，於一切法而得自在。善男子！汝等可往供養菩薩。』

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現行詣道場，足下即現千輻輪相微妙光明。一切地獄、畜生、餓鬼遇斯光明，皆悉離苦而得安樂。及照龍宮時，有加梨加龍王遇此光明，即告諸龍：『此金色光來照龍宮，悉令汝等身心安樂。我於過去曾見此相，有佛出興；今此光明如昔不異，當知必有佛出世間。可辦種種燒香、塗香、末香，金、銀、真珠、車𤦲、馬瑙、珊瑚、白玉，幡華幢蓋，作諸音樂，往詣菩薩宮中，好物悉齎供養。』時加梨加龍王與諸眷屬，普興大雲降注香雨，往詣菩薩，作諸伎樂施設供養，右繞菩薩而讚歎言：『金色光明令人喜悅，決定最勝，佛出無疑。種種雜寶莊嚴大地，凡是因地生諸草木悉變成寶，江河皆靜無風浪聲，推如此瑞，佛出無疑。釋梵日月光明不現，惡趣清淨，佛出無疑。譬如有人少失父母，年既長大忽然還得，心甚歡喜；一切世間覩佛興出，亦復如是。我等已曾供養過去諸佛世尊，今值法王人中師子，則我受生為不空過。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現行詣道場，足下即現千輻輪相微妙光明。一切地獄、畜生、餓鬼遇斯光明，皆悉離苦而得安樂。及照龍宮時，有加梨加龍王遇此光明，即告諸龍：『此金色光來照龍宮，悉令汝等身心安樂。我於過去曾見此相，有佛出興；今此光明如昔不異，當知必有佛出世間。可辦種種燒香、塗香、末香，金、銀、真珠、車𤦲、馬瑙、珊瑚、白玉，幡華幢蓋，作諸音樂，往詣菩薩宮中，好物悉齎供養。』時加梨加龍王與諸眷屬，普興大雲降注香雨，往詣菩薩，作諸伎樂施設供養，右繞菩薩而讚歎言：『金色光明令人喜悅，決定最勝，佛出無疑。種種雜寶莊嚴大地，凡是因地生諸草木悉變成寶，江河皆靜無風浪聲，推如此瑞，佛出無疑。釋梵日月光明不現，惡趣清淨，佛出無疑。譬如有人少失父母，年既長大忽然還得，心甚歡喜；一切世間覩佛興出，亦復如是。我等已曾供養過去諸佛世尊，今值法王人中師子，則我受生為不空過。』

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力取草敷坐，於菩提樹右繞七匝，正念端坐。下劣眾生見如此相。舍利弗！復有高行諸大菩薩，見八萬四千天子敷八萬四千大師子座——眾寶合成，七寶羅網彌覆其上，四角金鈴處處皆有，幡華幢蓋繒綵羅列。爾時菩薩遍此八萬四千座上，一一皆坐，而諸天子自不相見，各謂菩薩獨坐我座，成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣，心生歡喜，得未曾有，皆證阿鞞跋致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力取草敷坐，於菩提樹右繞七匝，正念端坐。下劣眾生見如此相。舍利弗！復有高行諸大菩薩，見八萬四千天子敷八萬四千大師子座——眾寶合成，七寶羅網彌覆其上，四角金鈴處處皆有，幡華幢蓋繒綵羅列。爾時菩薩遍此八萬四千座上，一一皆坐，而諸天子自不相見，各謂菩薩獨坐我座，成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣，心生歡喜，得未曾有，皆證阿鞞跋致。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力即放眉間白毫相光明，照諸魔宮，三千大千世界一切魔宮皆失光明。時諸魔等各作是念：『以何因緣，我等諸宮光明不現。詎非菩薩坐於道場證阿耨多羅三藐三菩提乎？』即共觀察，方見菩薩端坐道場菩提樹下。時諸惡魔，於自宮殿聚集魔軍無量千億，種種諸色、種種眾形、種種相貌、種種頭面，持種種仗、種種幢幡，種種音聲，若有聞者，耳鼻口中並皆流血。菩薩爾時以大悲力，令魔軍眾不得出聲。舍利弗！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力即放眉間白毫相光明，照諸魔宮，三千大千世界一切魔宮皆失光明。時諸魔等各作是念：『以何因緣，我等諸宮光明不現。詎非菩薩坐於道場證阿耨多羅三藐三菩提乎？』即共觀察，方見菩薩端坐道場菩提樹下。時諸惡魔，於自宮殿聚集魔軍無量千億，種種諸色、種種眾形、種種相貌、種種頭面，持種種仗、種種幢幡，種種音聲，若有聞者，耳鼻口中並皆流血。菩薩爾時以大悲力，令魔軍眾不得出聲。舍利弗！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜方便之力。

「舍利弗！菩薩行般若波羅蜜，以方便力，無量億劫行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、慈悲喜捨、念處、正勤、神足、根、力、覺、道、奢摩他、毘婆舍那、三明解脫，身金色右臂，從頂自摩乃至遍身，作如是言：『眾生苦惱，我欲濟拔而起大悲。』爾時，魔王及諸眷屬，聞菩薩言即皆倒仆。菩薩摩訶薩以大悲力，令諸魔眾聞空中聲言：『汝等可歸依持戒力仙，能施無畏，救護一切眾生。』魔及眷屬聞此聲已，猶伏在地，作如是言：『唯願正士大士救濟我命！』舍利弗！爾時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力放大光明，其有遇者皆離怖畏。魔及眷屬見是神力，恐怖歡喜二事交懷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩行般若波羅蜜，以方便力，無量億劫行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、慈悲喜捨、念處、正勤、神足、根、力、覺、道、奢摩他、毘婆舍那、三明解脫，身金色右臂，從頂自摩乃至遍身，作如是言：『眾生苦惱，我欲濟拔而起大悲。』爾時，魔王及諸眷屬，聞菩薩言即皆倒仆。菩薩摩訶薩以大悲力，令諸魔眾聞空中聲言：『汝等可歸依持戒力仙，能施無畏，救護一切眾生。』魔及眷屬聞此聲已，猶伏在地，作如是言：『唯願正士大士救濟我命！』舍利弗！爾時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力放大光明，其有遇者皆離怖畏。魔及眷屬見是神力，恐怖歡喜二事交懷。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，或有眾生見是降魔，亦復有人不見此事；或有眾生但見菩薩敷草而坐，或見菩薩處大師子寶臺而坐，或見菩薩在地而坐，或見空中自然而有師子之座菩薩安坐；或有眾生見阿說他樹為菩提樹，或見波利質多羅樹，或見眾寶合成為菩提樹；或有眾生見菩提樹高七多羅樹，或有眾生見菩提樹高八萬四千由旬、師子之座高四萬二千由旬；或有眾生遙見菩薩遊戲空中，或見菩薩坐菩提樹。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，示現如是種種神變化度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，或有眾生見是降魔，亦復有人不見此事；或有眾生但見菩薩敷草而坐，或見菩薩處大師子寶臺而坐，或見菩薩在地而坐，或見空中自然而有師子之座菩薩安坐；或有眾生見阿說他樹為菩提樹，或見波利質多羅樹，或見眾寶合成為菩提樹；或有眾生見菩提樹高七多羅樹，或有眾生見菩提樹高八萬四千由旬、師子之座高四萬二千由旬；或有眾生遙見菩薩遊戲空中，或見菩薩坐菩提樹。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，示現如是種種神變化度眾生。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力現坐道場。十方恒河沙世界，無量無邊菩薩摩訶薩，皆悉來集住虛空中，出是聲言，安慰菩薩安樂歡喜：『善哉！速疾勇猛精進，大吉祥，勿生怖懼。心如金剛，遊戲神通利益眾生。』一念之頃，一切智現。舍利弗！菩薩摩訶薩坐道場時，魔來為亂亦不生瞋，一剎那心與般若波羅蜜相應，所知見覺無不通達。舍利弗！時十方恒河沙世界諸佛如來，異口同聲讚言：『善哉，大士！通達自然智、無礙智、平等智、無師智，大悲莊嚴。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力現坐道場。十方恒河沙世界，無量無邊菩薩摩訶薩，皆悉來集住虛空中，出是聲言，安慰菩薩安樂歡喜：『善哉！速疾勇猛精進，大吉祥，勿生怖懼。心如金剛，遊戲神通利益眾生。』一念之頃，一切智現。舍利弗！菩薩摩訶薩坐道場時，魔來為亂亦不生瞋，一剎那心與般若波羅蜜相應，所知見覺無不通達。舍利弗！時十方恒河沙世界諸佛如來，異口同聲讚言：『善哉，大士！通達自然智、無礙智、平等智、無師智，大悲莊嚴。』

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力能作如是種種示現。或有眾生，見此菩薩今始成道，或見菩薩久遠成道；或見一世界四天王獻鉢，或見十方恒河沙世界四天王獻鉢。舍利弗！菩薩爾時度眾生故，即受眾鉢，重疊掌中合而為一。其諸天王各不相見，皆謂世尊獨用我鉢。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現此事。」說是法門時，眾中三萬菩薩摩訶薩得無生法忍；三萬六千菩薩皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提；八萬人、天得遠塵離垢法眼淨；無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力能作如是種種示現。或有眾生，見此菩薩今始成道，或見菩薩久遠成道；或見一世界四天王獻鉢，或見十方恒河沙世界四天王獻鉢。舍利弗！菩薩爾時度眾生故，即受眾鉢，重疊掌中合而為一。其諸天王各不相見，皆謂世尊獨用我鉢。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現此事。」說是法門時，眾中三萬菩薩摩訶薩得無生法忍；三萬六千菩薩皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提；八萬人、天得遠塵離垢法眼淨；無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

「舍利弗！復有六萬天子先來獻供，過去願力：『若菩薩成道，必願先受我等供養。』爾時，菩薩摩訶薩以般若波羅蜜方便力故，示現欲轉法輪。娑婆世界主尸棄梵王，與六十八萬梵天，來世尊所，頭面作禮，右繞七匝而發是言：『唯願大悲，轉無上法輪！唯願大悲，轉無上法輪！』爾時，即現大師子座高四萬二千由旬，種種莊嚴堅固安隱。十方無量釋提桓因，悉為如來敷師子座，亦復如是。爾時菩薩以神通力，一一諸天各見菩薩坐其座上而轉法輪。菩薩摩訶薩既坐此座，十方無量無邊世界，皆悉震動放大光明，即入無邊境界三昧。十方恒河沙世界一切眾生三惡道苦，即得安樂悉離三毒，各各相於猶如母子，無復惡心。時此三千大千世界，靡有間隙，如一毛孔。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，悉滿其中。若有眾生應以苦法而受化者，聞佛說苦；應以無我、空、寂靜、離、無常，皆亦如是；應以如幻法而受化者，聞說如幻，應以如夢、水中月、如影、如響，皆亦如是；應以空、無相、無願而受化者，即聞佛說空、無相、無願法；或聞如來說一切法從因緣生；或聞說諸陰，或聞說諸界，或聞說諸入；或聞說苦聲，或聞說集聲，或聞說道聲；或聞說念處，或聞說正勤，或聞說神足，或聞說根，或聞說力，或聞說覺，或聞說道，或聞說奢摩他，或聞說毘婆舍那，或聞說辟支佛法，或聞說大乘法。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現種種轉法輪，令無量眾生隨其根性歡喜利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復有六萬天子先來獻供，過去願力：『若菩薩成道，必願先受我等供養。』爾時，菩薩摩訶薩以般若波羅蜜方便力故，示現欲轉法輪。娑婆世界主尸棄梵王，與六十八萬梵天，來世尊所，頭面作禮，右繞七匝而發是言：『唯願大悲，轉無上法輪！唯願大悲，轉無上法輪！』爾時，即現大師子座高四萬二千由旬，種種莊嚴堅固安隱。十方無量釋提桓因，悉為如來敷師子座，亦復如是。爾時菩薩以神通力，一一諸天各見菩薩坐其座上而轉法輪。菩薩摩訶薩既坐此座，十方無量無邊世界，皆悉震動放大光明，即入無邊境界三昧。十方恒河沙世界一切眾生三惡道苦，即得安樂悉離三毒，各各相於猶如母子，無復惡心。時此三千大千世界，靡有間隙，如一毛孔。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，悉滿其中。若有眾生應以苦法而受化者，聞佛說苦；應以無我、空、寂靜、離、無常，皆亦如是；應以如幻法而受化者，聞說如幻，應以如夢、水中月、如影、如響，皆亦如是；應以空、無相、無願而受化者，即聞佛說空、無相、無願法；或聞如來說一切法從因緣生；或聞說諸陰，或聞說諸界，或聞說諸入；或聞說苦聲，或聞說集聲，或聞說道聲；或聞說念處，或聞說正勤，或聞說神足，或聞說根，或聞說力，或聞說覺，或聞說道，或聞說奢摩他，或聞說毘婆舍那，或聞說辟支佛法，或聞說大乘法。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力示現種種轉法輪，令無量眾生隨其根性歡喜利益。」

爾時，舍利弗白勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，甚深境界難知、難思量、難入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白勝天王言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，甚深境界難知、難思量、難入。」

爾時，勝天王答舍利弗言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜功德勝事，我今所說百分不及一，百千萬億分乃至算數譬喻亦不及一，唯有如來乃能盡說。我今所說其少分者，皆承如來威神之力。何以故？諸佛境界，一生補處菩薩摩訶薩尚不能盡，況餘菩薩。舍利弗！諸佛境界寂靜無說，後無分別智之所能了。舍利弗！菩薩摩訶薩欲入諸佛境界，應學般若波羅蜜，首楞嚴三昧、如幻三昧、金剛喻三昧、金剛三昧、不動意三昧、遍通達三昧、不緣境界三昧、師子自在三昧、三昧王三昧、功德莊嚴三昧、寂靜意三昧、超出三昧、無著三昧、意莊嚴王三昧、無等等三昧、等覺三昧、正覺三昧、悅意三昧、歡喜三昧、清淨三昧、火焰三昧、光明三昧、難勝三昧、常現前三昧、不相近三昧、無生三昧、通達三昧、最勝三昧、過魔界三昧、一切智意三昧、幢相三昧、大悲三昧、歡喜三昧、愛念三昧、不見法三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王答舍利弗言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜功德勝事，我今所說百分不及一，百千萬億分乃至算數譬喻亦不及一，唯有如來乃能盡說。我今所說其少分者，皆承如來威神之力。何以故？諸佛境界，一生補處菩薩摩訶薩尚不能盡，況餘菩薩。舍利弗！諸佛境界寂靜無說，後無分別智之所能了。舍利弗！菩薩摩訶薩欲入諸佛境界，應學般若波羅蜜，首楞嚴三昧、如幻三昧、金剛喻三昧、金剛三昧、不動意三昧、遍通達三昧、不緣境界三昧、師子自在三昧、三昧王三昧、功德莊嚴三昧、寂靜意三昧、超出三昧、無著三昧、意莊嚴王三昧、無等等三昧、等覺三昧、正覺三昧、悅意三昧、歡喜三昧、清淨三昧、火焰三昧、光明三昧、難勝三昧、常現前三昧、不相近三昧、無生三昧、通達三昧、最勝三昧、過魔界三昧、一切智意三昧、幢相三昧、大悲三昧、歡喜三昧、愛念三昧、不見法三昧。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，通達如是等無量無邊百千億恒河沙數諸三昧已，乃能得入諸佛境界。其心安隱，恐怖悉無，如師子王不畏禽狩。何以故？菩薩摩訶薩修如是等諸三昧已，有所經遊悉無怖畏，不見其前有一怨敵。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，心無所緣亦無所住。譬如有人生無色界，八萬四千劫中唯是一識，無有住處亦無所緣；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，心無住處亦無所緣。何以故？心不行，無行處；心無想，無想處；心不緣，無緣處；心不著，無著處；心不亂，無亂處；心無高下，心不隨順，又不違逆，不喜不憂；無分別，離分別；離奢摩他、毘婆舍那，心不隨智。心不自住亦不住他，不依眼住，不依耳、鼻、舌、身、意住；不依色住，不依聲、香、味、觸、法住。心不在內亦不在外，心不緣法，心不緣智，不住過去、未來、現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，通達如是等無量無邊百千億恒河沙數諸三昧已，乃能得入諸佛境界。其心安隱，恐怖悉無，如師子王不畏禽狩。何以故？菩薩摩訶薩修如是等諸三昧已，有所經遊悉無怖畏，不見其前有一怨敵。何以故？舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，心無所緣亦無所住。譬如有人生無色界，八萬四千劫中唯是一識，無有住處亦無所緣；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，心無住處亦無所緣。何以故？心不行，無行處；心無想，無想處；心不緣，無緣處；心不著，無著處；心不亂，無亂處；心無高下，心不隨順，又不違逆，不喜不憂；無分別，離分別；離奢摩他、毘婆舍那，心不隨智。心不自住亦不住他，不依眼住，不依耳、鼻、舌、身、意住；不依色住，不依聲、香、味、觸、法住。心不在內亦不在外，心不緣法，心不緣智，不住過去、未來、現在。

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不取一法。於一切法知見無礙，心行淨故，見一切法皆悉無垢，不取見相，見不分別，離諸戲論。舍利弗！菩薩摩訶薩般若波羅蜜，不與肉眼相應，不與天眼相應，慧眼、法眼、佛眼悉不相應；不與天耳相應，不與他心智相應，不與宿命智相應，不與神通智相應，不與漏盡智相應。舍利弗！是般若波羅蜜，不與一切法相應、非不相應。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，於一切法得平等智，能觀一切眾生心行，一切染淨皆如實知，於十力、四無畏、十八不共法、佛一切智，咸不失念。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無功用心，通達一切法，無心意識，常在寂靜三昧之中，不捨三昧教化眾生，施作佛事無有休息，於諸佛法得無礙智，心無染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不取一法。於一切法知見無礙，心行淨故，見一切法皆悉無垢，不取見相，見不分別，離諸戲論。舍利弗！菩薩摩訶薩般若波羅蜜，不與肉眼相應，不與天眼相應，慧眼、法眼、佛眼悉不相應；不與天耳相應，不與他心智相應，不與宿命智相應，不與神通智相應，不與漏盡智相應。舍利弗！是般若波羅蜜，不與一切法相應、非不相應。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力，於一切法得平等智，能觀一切眾生心行，一切染淨皆如實知，於十力、四無畏、十八不共法、佛一切智，咸不失念。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無功用心，通達一切法，無心意識，常在寂靜三昧之中，不捨三昧教化眾生，施作佛事無有休息，於諸佛法得無礙智，心無染著。

「舍利弗！譬如化佛更化作佛，彼所化者無心意識，無身、身業，無口、口業，無心、心業，而能施作一切佛事利益眾生。何以故？佛神力故。舍利弗！菩薩摩訶薩從般若波羅蜜所化，亦復如是，無身、身業，無口、口業，無意、意業，以無功用心，常作佛事利益眾生。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達一切法猶如幻相，心無分別；而諸眾生恒聞說法。舍利弗！菩薩摩訶薩如是智慧，不住有為、不住無為，不住諸陰，不住界、入，不住內外，不住善法及不善法，不住世間及出世間，不染不淨，不住有漏、不住無漏，不住過去、未來、現在，不住數緣滅、不住非數緣滅。舍利弗！是菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，心無所住而能通達一切諸法，以無礙智無功用力為眾生說，常在寂靜，而教化事無有休息。舍利弗！菩薩摩訶薩宿願強故，無功用心為人說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！譬如化佛更化作佛，彼所化者無心意識，無身、身業，無口、口業，無心、心業，而能施作一切佛事利益眾生。何以故？佛神力故。舍利弗！菩薩摩訶薩從般若波羅蜜所化，亦復如是，無身、身業，無口、口業，無意、意業，以無功用心，常作佛事利益眾生。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達一切法猶如幻相，心無分別；而諸眾生恒聞說法。舍利弗！菩薩摩訶薩如是智慧，不住有為、不住無為，不住諸陰，不住界、入，不住內外，不住善法及不善法，不住世間及出世間，不染不淨，不住有漏、不住無漏，不住過去、未來、現在，不住數緣滅、不住非數緣滅。舍利弗！是菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，心無所住而能通達一切諸法，以無礙智無功用力為眾生說，常在寂靜，而教化事無有休息。舍利弗！菩薩摩訶薩宿願強故，無功用心為人說法。

「舍利弗！菩薩摩訶薩以般若波羅蜜方便力故，無諸怖畏。何以故？執金剛神常守護故，若行若立、若坐若臥，恒不遠之。舍利弗！菩薩摩訶薩聞說深般若波羅蜜，心不驚不怖、不疑不悔，當知是人已得授記。何以故？信受般若波羅蜜，近佛境界故。以此一心則能通達一切佛法，達佛法故利益眾生，不見眾生與佛法異。何以故？理無二故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩以般若波羅蜜方便力故，無諸怖畏。何以故？執金剛神常守護故，若行若立、若坐若臥，恒不遠之。舍利弗！菩薩摩訶薩聞說深般若波羅蜜，心不驚不怖、不疑不悔，當知是人已得授記。何以故？信受般若波羅蜜，近佛境界故。以此一心則能通達一切佛法，達佛法故利益眾生，不見眾生與佛法異。何以故？理無二故。」