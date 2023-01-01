勝天王般若波羅蜜經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經卷第三

陳優禪尼國王子月婆首那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳優禪尼國王子月婆首那譯

法性品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性品第五

爾時，勝天王即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「希有世尊！如來、應供、正遍知，快說微妙大神通力。諸佛如來因何得此？唯願世尊分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「希有世尊！如來、應供、正遍知，快說微妙大神通力。諸佛如來因何得此？唯願世尊分別解說。」

佛告勝天王言：「大王！諸佛如來所行甚深，不可思議，得果亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！諸佛如來所行甚深，不可思議，得果亦爾。」

勝天王白佛言：「世尊！諸佛如來行何等法，名為甚深不可思議？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！諸佛如來行何等法，名為甚深不可思議？」

佛告勝天王言：「大王！諸佛如來，法性、因果不可思議，功德及法、利益眾生亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！諸佛如來，法性、因果不可思議，功德及法、利益眾生亦復如是。」

勝天王白佛言：「世尊！云何法性不可思議？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！云何法性不可思議？」

佛言：「大王！在諸眾生陰界入中無始相續，所不能染。法性體淨，一切心識不能緣起，諸餘覺觀不能分別，邪念思惟亦不能緣。法離邪念，無明不起，是故不從十二緣生，名為無相，則非作法，無生無滅，無邊無盡，自相常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！在諸眾生陰界入中無始相續，所不能染。法性體淨，一切心識不能緣起，諸餘覺觀不能分別，邪念思惟亦不能緣。法離邪念，無明不起，是故不從十二緣生，名為無相，則非作法，無生無滅，無邊無盡，自相常住。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能知法性清淨，如是無染無著，遠離垢穢，從諸煩惱超得解脫，此性即是諸佛法本，功德智慧因之而生，體性明淨不可思量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能知法性清淨，如是無染無著，遠離垢穢，從諸煩惱超得解脫，此性即是諸佛法本，功德智慧因之而生，體性明淨不可思量。

「大王！我今喻說，汝善諦聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！我今喻說，汝善諦聽。」

王言：「世尊！唯然願聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「世尊！唯然願聞。」

佛告勝天王言：「譬如無價如意寶珠，裝飾瑩治，皎潔可愛，體圓極淨，無有垢濁。墮在淤泥已經多時，有人撿得取而守護，不令墮落。法性亦爾，雖在煩惱不為所染，後復顯現。大王！諸佛如來悉知眾生自性清淨，客塵煩惱之所覆蔽，不入自性。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應作是念：『我當勇猛勤修精進，為諸眾生說是甚深般若波羅蜜，除其煩惱。一切眾生皆有性淨，是故於彼勿生下劣，應當尊重。彼即我師，如法恭敬。』菩薩摩訶薩作如是心，即生般若闍那大悲。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，能入阿鞞跋致地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「譬如無價如意寶珠，裝飾瑩治，皎潔可愛，體圓極淨，無有垢濁。墮在淤泥已經多時，有人撿得取而守護，不令墮落。法性亦爾，雖在煩惱不為所染，後復顯現。大王！諸佛如來悉知眾生自性清淨，客塵煩惱之所覆蔽，不入自性。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應作是念：『我當勇猛勤修精進，為諸眾生說是甚深般若波羅蜜，除其煩惱。一切眾生皆有性淨，是故於彼勿生下劣，應當尊重。彼即我師，如法恭敬。』菩薩摩訶薩作如是心，即生般若闍那大悲。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，能入阿鞞跋致地。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『此諸煩惱，無力無能，自體虛妄，與淨相違。何以故？背薩婆若故。清淨法性為諸法本，自性無本，虛妄煩惱皆從邪念顛倒而生。』大王！譬如四大依虛空立，空更無依。煩惱亦爾，依此法性，法性無依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『此諸煩惱，無力無能，自體虛妄，與淨相違。何以故？背薩婆若故。清淨法性為諸法本，自性無本，虛妄煩惱皆從邪念顛倒而生。』大王！譬如四大依虛空立，空更無依。煩惱亦爾，依此法性，法性無依。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實觀知，不起違逆，以隨順故煩惱不生。大王！菩薩摩訶薩觀察煩惱，不生染著。若自染著，云何說法令他出離？是故菩薩斷滅著心，如實說教，解眾生縛。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『若生死中，有一煩惱利益眾生，我則攝受。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『如昔諸佛行般若波羅蜜，應如是行。何以故？諸佛如來昔在因地，亦如是學，成菩提故。』以此二緣，是故菩薩種種方便知此法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實觀知，不起違逆，以隨順故煩惱不生。大王！菩薩摩訶薩觀察煩惱，不生染著。若自染著，云何說法令他出離？是故菩薩斷滅著心，如實說教，解眾生縛。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『若生死中，有一煩惱利益眾生，我則攝受。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『如昔諸佛行般若波羅蜜，應如是行。何以故？諸佛如來昔在因地，亦如是學，成菩提故。』以此二緣，是故菩薩種種方便知此法性。

「大王！如是法性，無量無邊，為諸煩惱之所隱覆，隨生死流沈沒六道長夜輪轉，隨眾生故名眾生性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，起厭離心，除五塵欲，修無上道，是時此性名為出離，過一切苦，故名寂靜，為究竟法。一切世間之所樂求，一切種智常住微妙，因此法性能得自在，受法王位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如是法性，無量無邊，為諸煩惱之所隱覆，隨生死流沈沒六道長夜輪轉，隨眾生故名眾生性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，起厭離心，除五塵欲，修無上道，是時此性名為出離，過一切苦，故名寂靜，為究竟法。一切世間之所樂求，一切種智常住微妙，因此法性能得自在，受法王位。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，初中上位觀察法性，一切平等，本來寂靜，悉無罣礙，猶如眾色不能滿空。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實而知諸佛所說一切眾行，如量修行。法性功德不可具說，無有二相，過一異境，平等一相，覺觀不行。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，能除二相：人相、法相。一切凡夫為執所縛，不識不見不得法性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，則能通達如此法性，若在眾生，無二無別。何以故？如如不異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，初中上位觀察法性，一切平等，本來寂靜，悉無罣礙，猶如眾色不能滿空。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實而知諸佛所說一切眾行，如量修行。法性功德不可具說，無有二相，過一異境，平等一相，覺觀不行。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，能除二相：人相、法相。一切凡夫為執所縛，不識不見不得法性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，則能通達如此法性，若在眾生，無二無別。何以故？如如不異故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，依此法性修諸善根，來入三有，利益眾生，雖現無常而非真實。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實見法性故。具足方便大悲願力，不捨眾生；二乘凡夫無有如此大悲本願，是故不見圓淨法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，依此法性修諸善根，來入三有，利益眾生，雖現無常而非真實。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實見法性故。具足方便大悲願力，不捨眾生；二乘凡夫無有如此大悲本願，是故不見圓淨法性。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀法性，一切聖人無能修者無所修法，無能行者無所行法，無心無心法，無業無果報，無苦無樂，如是觀者名得平等。不異遠離，隨順廣大，無我我所，無高無下，真實無盡，常住明淨。何以故？一切聖法由此成就，因是性故顯現聖人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀法性，一切聖人無能修者無所修法，無能行者無所行法，無心無心法，無業無果報，無苦無樂，如是觀者名得平等。不異遠離，隨順廣大，無我我所，無高無下，真實無盡，常住明淨。何以故？一切聖法由此成就，因是性故顯現聖人。

「大王！諸佛如來無邊功德不共之法，從此性生，由是性出。大王！一切聖人戒定慧品，從此性生；諸佛菩薩般若波羅蜜，從此性出。是性寂靜過諸名相，性是真實則離顛倒，性不變異故稱為如，聖智境界名第一義。非有非無，非常非斷，非生死非涅槃，非染非淨，離一離異，無名無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！諸佛如來無邊功德不共之法，從此性生，由是性出。大王！一切聖人戒定慧品，從此性生；諸佛菩薩般若波羅蜜，從此性出。是性寂靜過諸名相，性是真實則離顛倒，性不變異故稱為如，聖智境界名第一義。非有非無，非常非斷，非生死非涅槃，非染非淨，離一離異，無名無相。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『法性離相，一切法離相，無二無別。何以故？一切法離相，即法性離相；法性離相，一切眾生離相，同法界離相；法界離相，一切法離相。如是離相，求不可得。法性如如，眾生如如，同一無二；眾生如如，法性如如，同一無二；法性如如，一切法如如，無二無別；一切法如如，諸佛如如，無二無別。法性如如，過去、未來、現在如如，不相違逆；過去如如，未來如如，亦不相違。過去、未來、現在如如，即是陰、界、入如如；陰、界、入如如，即是染淨如如；染淨如如，即是生死涅槃如如；生死涅槃如如，即是一切法如如。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『法性離相，一切法離相，無二無別。何以故？一切法離相，即法性離相；法性離相，一切眾生離相，同法界離相；法界離相，一切法離相。如是離相，求不可得。法性如如，眾生如如，同一無二；眾生如如，法性如如，同一無二；法性如如，一切法如如，無二無別；一切法如如，諸佛如如，無二無別。法性如如，過去、未來、現在如如，不相違逆；過去如如，未來如如，亦不相違。過去、未來、現在如如，即是陰、界、入如如；陰、界、入如如，即是染淨如如；染淨如如，即是生死涅槃如如；生死涅槃如如，即是一切法如如。』

「大王！所言如者，名為不異、無變、不生、無諍、真實，以無諍故，說名如如。如實知見諸法不生，諸法雖生如如不動，如如雖生，一切諸法如如不生，是名法身清淨不變，猶如虛空無等等，一切三界無有一法所能及者，遍眾生身無與似者。清淨離垢，本來不染，自性明淨，自性不生，自性不起。在心意識非心意識性，即是空、無相、無願，遍虛空界諸眾生處，一切平等，無邊無量，不異不別。非色，不離色；非受、想、行、識，不離受、想、行、識；非地大、水、火、風大，不離地大、水、火、風大。無生離生，雖逆生死不順涅槃，眼不能見、耳不能聞、鼻不能嗅、舌不能甞、身不能覺、意不能知，不在心意識，不離心意識。大王！是名法性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達此法，修行清淨。三千大千世界，若閻浮提城邑聚落，菩薩悉能示現色身。所現身者，非色非相而現色相，非六根境而化眾生常無休息，為說此身無常、無我、苦、不淨法，了知眾生有寂靜性，能為示現無量種身，善巧方便令彼受化。知一切身，無有作者亦無受者，猶如木石，而為眾生說清淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！所言如者，名為不異、無變、不生、無諍、真實，以無諍故，說名如如。如實知見諸法不生，諸法雖生如如不動，如如雖生，一切諸法如如不生，是名法身清淨不變，猶如虛空無等等，一切三界無有一法所能及者，遍眾生身無與似者。清淨離垢，本來不染，自性明淨，自性不生，自性不起。在心意識非心意識性，即是空、無相、無願，遍虛空界諸眾生處，一切平等，無邊無量，不異不別。非色，不離色；非受、想、行、識，不離受、想、行、識；非地大、水、火、風大，不離地大、水、火、風大。無生離生，雖逆生死不順涅槃，眼不能見、耳不能聞、鼻不能嗅、舌不能甞、身不能覺、意不能知，不在心意識，不離心意識。大王！是名法性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達此法，修行清淨。三千大千世界，若閻浮提城邑聚落，菩薩悉能示現色身。所現身者，非色非相而現色相，非六根境而化眾生常無休息，為說此身無常、無我、苦、不淨法，了知眾生有寂靜性，能為示現無量種身，善巧方便令彼受化。知一切身，無有作者亦無受者，猶如木石，而為眾生說清淨行。

「大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，通達法性即得自在，無有移動而起智業遊戲神通，種種示現安住自在，而能示現種種威儀自在，能趣一切種智，皆悉通達一切諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，通達法性即得自在，無有移動而起智業遊戲神通，種種示現安住自在，而能示現種種威儀自在，能趣一切種智，皆悉通達一切諸法。

「大王！般若波羅蜜如是自在，是無盡相，遍一切處無色現色。自在遍觀諸眾生心，見如實心性；自在憶念，無邊數劫相續不斷；自在變化，住解脫相；自在盡漏，為眾生故不證漏盡；自在出世，是聖智境；自在甚深，聲聞；緣覺所不能測；自在堅牢，魔不能壞，能至道場，成就佛法最為第一；自在隨順轉大法輪；自在調化一切眾生；自在受位得法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！般若波羅蜜如是自在，是無盡相，遍一切處無色現色。自在遍觀諸眾生心，見如實心性；自在憶念，無邊數劫相續不斷；自在變化，住解脫相；自在盡漏，為眾生故不證漏盡；自在出世，是聖智境；自在甚深，聲聞；緣覺所不能測；自在堅牢，魔不能壞，能至道場，成就佛法最為第一；自在隨順轉大法輪；自在調化一切眾生；自在受位得法自在。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實通達甚深法性，得是自在。菩薩摩訶薩修是自在，即得諸禪解脫三昧三摩跋提，不繫欲界、色、無色界。何以故？遠離一切虛妄分別、煩惱繫縛、顛倒執相。若其受生，於生自在無有繫縛，若欲現滅亦復自在。隨其生處，恒攝大乘成就佛法，而於十方推求佛法竟不可得。一切諸法同一佛法，非常非斷。何以故？推求此法不可得故。以如實理求不可得，是法不可說有說無，說亦無名相，過此境界。若離名相即是平等，若法平等即無執著，無可著者是法真實。若著真實即是虛妄，以不著故即非虛妄。無所滯著心即無礙，無礙即無障，無障即無諍，無諍即同虛空。是法不繫欲界、不繫色界、不繫無色界，若一切處無所繫屬，是法無色、無相、無形，若法無色、無相、無形，是法應如是知，隨彼境界而離能知亦離所知。何以故？是中無有少法可覺、少法能覺。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實通達甚深法性，得是自在。菩薩摩訶薩修是自在，即得諸禪解脫三昧三摩跋提，不繫欲界、色、無色界。何以故？遠離一切虛妄分別、煩惱繫縛、顛倒執相。若其受生，於生自在無有繫縛，若欲現滅亦復自在。隨其生處，恒攝大乘成就佛法，而於十方推求佛法竟不可得。一切諸法同一佛法，非常非斷。何以故？推求此法不可得故。以如實理求不可得，是法不可說有說無，說亦無名相，過此境界。若離名相即是平等，若法平等即無執著，無可著者是法真實。若著真實即是虛妄，以不著故即非虛妄。無所滯著心即無礙，無礙即無障，無障即無諍，無諍即同虛空。是法不繫欲界、不繫色界、不繫無色界，若一切處無所繫屬，是法無色、無相、無形，若法無色、無相、無形，是法應如是知，隨彼境界而離能知亦離所知。何以故？是中無有少法可覺、少法能覺。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達平等。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，觀大慈、大悲、大喜、大捨，不見我、不見眾生，不見命、不見人，雖行布施而調伏心；離戒相心而淨持戒；以無盡心修行忍辱；離心精進；以寂靜心修習禪定，心無所緣；修行般若心念四處；以平等心修習正勤；離戲論心修諸神足；分別眾生觀察諸根，離愆失心修諸根、力；以分別心觀察覺分；無功用心修習正道。心無所著而有淨信，自然智慧憶念諸法，平等智心修諸三昧，不分別心觀般若波羅蜜，以止息心修奢摩他，無所見心修毘婆舍那，無所念心而修念佛，通達法界平等之心而修念法，無所住心而修念僧。本心清淨，教化眾生，不起分別法界之心攝一切法，如虛空心淨佛國土，無所得心得無生法忍，無進退心得阿鞞跋致，遠離相心不見有相，三界平等心莊嚴道場，心能覺知一切諸法，轉於法輪不見聽說示現涅槃，而知生死本性平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，觀大慈、大悲、大喜、大捨，不見我、不見眾生，不見命、不見人，雖行布施而調伏心；離戒相心而淨持戒；以無盡心修行忍辱；離心精進；以寂靜心修習禪定，心無所緣；修行般若心念四處；以平等心修習正勤；離戲論心修諸神足；分別眾生觀察諸根，離愆失心修諸根、力；以分別心觀察覺分；無功用心修習正道。心無所著而有淨信，自然智慧憶念諸法，平等智心修諸三昧，不分別心觀般若波羅蜜，以止息心修奢摩他，無所見心修毘婆舍那，無所念心而修念佛，通達法界平等之心而修念法，無所住心而修念僧。本心清淨，教化眾生，不起分別法界之心攝一切法，如虛空心淨佛國土，無所得心得無生法忍，無進退心得阿鞞跋致，遠離相心不見有相，三界平等心莊嚴道場，心能覺知一切諸法，轉於法輪不見聽說示現涅槃，而知生死本性平等。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀諸法，不見能觀、不見所觀，即時能得遊戲自在。何以故？自心清淨能見一切眾生淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀諸法，不見能觀、不見所觀，即時能得遊戲自在。何以故？自心清淨能見一切眾生淨故。

「大王！譬如虛空遍滿一切，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！譬如虛空遍滿一切，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心亦如是。」

說此法時，眾中八萬四千人、天發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩得無生法忍，八萬四千眾生得遠塵離垢法眼淨，一萬二千比丘皆得漏盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，眾中八萬四千人、天發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩得無生法忍，八萬四千眾生得遠塵離垢法眼淨，一萬二千比丘皆得漏盡。

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心得清淨，深大如海，功德智慧不可測量。菩薩摩訶薩能現出世諸功德寶，眾生用之，乃至菩提無有盡竭。菩薩功德亦復不滅，猶如大海多出眾寶。菩薩智慧甚深難入，聲聞、緣覺無能涉者，亦如大海小獸不入。菩薩智慧廣大無邊。何以故？無著無住、無色無相。菩薩智慧，從初至後次第轉深，初菩提心，後薩婆若，菩薩法爾，不與煩惱及惡知識而共止住。世間智慧若入菩薩智慧之中，一相一味，所謂無相薩婆若無分別味。菩薩摩訶薩觀一切法，不見法增、不見法減。何以故？通達平等深法性故。菩薩摩訶薩大慈悲力不違本願，一切聖人之所依處，為諸眾生永劫說法無有窮盡。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達如是甚深法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心得清淨，深大如海，功德智慧不可測量。菩薩摩訶薩能現出世諸功德寶，眾生用之，乃至菩提無有盡竭。菩薩功德亦復不滅，猶如大海多出眾寶。菩薩智慧甚深難入，聲聞、緣覺無能涉者，亦如大海小獸不入。菩薩智慧廣大無邊。何以故？無著無住、無色無相。菩薩智慧，從初至後次第轉深，初菩提心，後薩婆若，菩薩法爾，不與煩惱及惡知識而共止住。世間智慧若入菩薩智慧之中，一相一味，所謂無相薩婆若無分別味。菩薩摩訶薩觀一切法，不見法增、不見法減。何以故？通達平等深法性故。菩薩摩訶薩大慈悲力不違本願，一切聖人之所依處，為諸眾生永劫說法無有窮盡。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達如是甚深法性。

「大王！菩薩摩訶薩善能通達世諦眾法，雖說諸色而非實有，推求此色終不取著，受、想、行、識亦復如是；雖說地大而非真實，推求地大終不取著，水、火、風、空、識亦復如是；雖說眼入而非真實，推求眼入終不取著，耳、鼻、舌、身、意亦復如是；雖復說我而非真實，推求覓我終不取著，眾生、命、養育、人、作者、壽者、知者、見者亦復如是；雖說世間而非真實，推求世間終不取著；雖說世法而非真實，推求世法終不取著；雖說佛法而非真實，推求佛法終不取著；雖說菩提而非真實，推求菩提終不取著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩善能通達世諦眾法，雖說諸色而非實有，推求此色終不取著，受、想、行、識亦復如是；雖說地大而非真實，推求地大終不取著，水、火、風、空、識亦復如是；雖說眼入而非真實，推求眼入終不取著，耳、鼻、舌、身、意亦復如是；雖復說我而非真實，推求覓我終不取著，眾生、命、養育、人、作者、壽者、知者、見者亦復如是；雖說世間而非真實，推求世間終不取著；雖說世法而非真實，推求世法終不取著；雖說佛法而非真實，推求佛法終不取著；雖說菩提而非真實，推求菩提終不取著。

「大王！凡有言說，名為世諦，此非真實；若無世諦，第一義諦則不可說。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達世諦、不違第一義諦，即通達之。知法無生、無滅、無壞，無此無彼，悉離語言文字戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！凡有言說，名為世諦，此非真實；若無世諦，第一義諦則不可說。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達世諦、不違第一義諦，即通達之。知法無生、無滅、無壞，無此無彼，悉離語言文字戲論。

「大王！第一義者離言寂靜，聖智境界無變壞法，若佛出世若不出世，性相常住。是名菩薩通達第一義諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！第一義者離言寂靜，聖智境界無變壞法，若佛出世若不出世，性相常住。是名菩薩通達第一義諦。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！若一切諸法不生不滅，自性空離，云何有佛出世及轉法輪？云何菩薩於無生法而見有生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「世尊！若一切諸法不生不滅，自性空離，云何有佛出世及轉法輪？云何菩薩於無生法而見有生？」

佛告勝天王言：「大王！法不滅，故不生。何以故？性不變異故。但以世諦因緣見有生滅，皆是虛妄，非真實有。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善巧方便見因緣法，即知世諦悉空無有，不見堅實，似有如影，如炎、響、幻，不安搖動，從因緣生。菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀諸法空，乃至從因緣生，作是思惟：『此等諸法，今見有生、有住、有滅，何因緣生？何因緣滅？』即作是知，無明因緣故生諸行，依行生識，識生名色，名色生六入，六入生觸，觸生受故凡夫起愛，渴愛生取，以因取故則相續有，由有故生，生則有老，老故有死、憂悲苦惱。是故修行為斷無明，無明若斷，餘十一分則亦復滅。譬如人身，若斷命根餘根靡用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！法不滅，故不生。何以故？性不變異故。但以世諦因緣見有生滅，皆是虛妄，非真實有。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善巧方便見因緣法，即知世諦悉空無有，不見堅實，似有如影，如炎、響、幻，不安搖動，從因緣生。菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀諸法空，乃至從因緣生，作是思惟：『此等諸法，今見有生、有住、有滅，何因緣生？何因緣滅？』即作是知，無明因緣故生諸行，依行生識，識生名色，名色生六入，六入生觸，觸生受故凡夫起愛，渴愛生取，以因取故則相續有，由有故生，生則有老，老故有死、憂悲苦惱。是故修行為斷無明，無明若斷，餘十一分則亦復滅。譬如人身，若斷命根餘根靡用。

「大王！邪見外道為求解脫，但欲斷死，不知斷生。若法不生則無有滅。譬如有人塊擲師子，師子逐人而塊自息；菩薩亦爾，但斷其生而死自滅。犬唯逐塊不知逐人，塊終不息；外道亦爾，不知斷生，終不離死。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，善知因緣諸法生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！邪見外道為求解脫，但欲斷死，不知斷生。若法不生則無有滅。譬如有人塊擲師子，師子逐人而塊自息；菩薩亦爾，但斷其生而死自滅。犬唯逐塊不知逐人，塊終不息；外道亦爾，不知斷生，終不離死。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，善知因緣諸法生滅。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知緣生法空無實有，不起我慢。若生婆羅門、剎利、居士長者之家，不起二慢——尊貴、豪富；若生貧賤，自知宿業不甚清淨，得報下劣，心起厭離，即求出家。作是思惟：『如我此身雜業所得，更修淨業令自清淨，使他亦爾。自既求度亦復度他，自求脫離亦解他縛。』以是因緣，即生精進不墮懈怠，障道惡法皆為斷除，助道善法悉應增長，勤修精進。作是思惟：『我負重擔，應當自滅一切煩惱，度脫眾生不得懈怠。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，親近師僧——多聞、寡聞，有知、無知，持戒、破戒——但生佛想；恭敬同學。思惟：『我今依師學習，修善未滿悉令滿足，煩惱未盡斷之令盡，擁護善法捨離不善，一切種智憐愍世間，大悲福田寂靜天人，師是我大師，善得吉利，一切天人皆事法王以為大師。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『佛說淨戒，設為身命亦不毀犯。如世尊說，隨順佛教即供養佛。』若婆羅門、剎利、居士、長者，種種飲食信心施與，如法受用，不令彼人空失果報，食者施者俱得利益。婆羅門剎利居士長者。以沙門名而召菩薩作福田想，菩薩應當如理如量修行正法，即令顯現沙門功德、福田功德。菩薩如是自行化他不曾休廢。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修行，則能隨順一切世間。見瞋恚者生下劣心，見高慢人起無我想，見邪曲人起正直想，見妄語人起如實言，於惡口人常說愛語，見剛強者示現柔和，見慘毒人則行慈忍，見邪法人則生大慈，見苦眾生則起大悲，見慳嫉人則行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知緣生法空無實有，不起我慢。若生婆羅門、剎利、居士長者之家，不起二慢——尊貴、豪富；若生貧賤，自知宿業不甚清淨，得報下劣，心起厭離，即求出家。作是思惟：『如我此身雜業所得，更修淨業令自清淨，使他亦爾。自既求度亦復度他，自求脫離亦解他縛。』以是因緣，即生精進不墮懈怠，障道惡法皆為斷除，助道善法悉應增長，勤修精進。作是思惟：『我負重擔，應當自滅一切煩惱，度脫眾生不得懈怠。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，親近師僧——多聞、寡聞，有知、無知，持戒、破戒——但生佛想；恭敬同學。思惟：『我今依師學習，修善未滿悉令滿足，煩惱未盡斷之令盡，擁護善法捨離不善，一切種智憐愍世間，大悲福田寂靜天人，師是我大師，善得吉利，一切天人皆事法王以為大師。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『佛說淨戒，設為身命亦不毀犯。如世尊說，隨順佛教即供養佛。』若婆羅門、剎利、居士、長者，種種飲食信心施與，如法受用，不令彼人空失果報，食者施者俱得利益。婆羅門剎利居士長者。以沙門名而召菩薩作福田想，菩薩應當如理如量修行正法，即令顯現沙門功德、福田功德。菩薩如是自行化他不曾休廢。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修行，則能隨順一切世間。見瞋恚者生下劣心，見高慢人起無我想，見邪曲人起正直想，見妄語人起如實言，於惡口人常說愛語，見剛強者示現柔和，見慘毒人則行慈忍，見邪法人則生大慈，見苦眾生則起大悲，見慳嫉人則行布施。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是隨順世智，生淨佛國。何以故？持戒無缺，離諸雜穢修平等心，於眾生所具大善根不著名利，清淨之信無所望報，勤行精進不生懈怠，修諸禪定離散亂法，以微妙慧而習多聞。諸根不缺，具足利智，常修大慈，遠離瞋惱。以是因緣生淨佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是隨順世智，生淨佛國。何以故？持戒無缺，離諸雜穢修平等心，於眾生所具大善根不著名利，清淨之信無所望報，勤行精進不生懈怠，修諸禪定離散亂法，以微妙慧而習多聞。諸根不缺，具足利智，常修大慈，遠離瞋惱。以是因緣生淨佛國。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！如佛所說，修戒等法生佛國土，為修行一行亦生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「世尊！如佛所說，修戒等法生佛國土，為修行一行亦生？」

佛告勝天王言：「大王！若有菩薩摩訶薩，於前所說種種法中，淨修一行即修眾法，如是一行得生淨土。何以故？一一行中具眾行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！若有菩薩摩訶薩，於前所說種種法中，淨修一行即修眾法，如是一行得生淨土。何以故？一一行中具眾行故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是行生淨土，不為胎污。何以故？菩薩摩訶薩造作佛像、修葺伽藍，如來塔前香泥塗地、燒香供養，或以香湯浴洗佛像，於伽藍內掃灑泥塗。菩薩摩訶薩供養瞻省父母之身，師僧同學及諸沙門，以平等心皆悉供養，迴此善根為一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提，令得清淨。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，即得離俗。何以故？心無取著，不染朋黨，背諸境界，遠離愛緣，境界不染。世尊說戒如實修行，少欲知足隨宜四事，趣足過時心常怖畏，樂寂靜離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是行生淨土，不為胎污。何以故？菩薩摩訶薩造作佛像、修葺伽藍，如來塔前香泥塗地、燒香供養，或以香湯浴洗佛像，於伽藍內掃灑泥塗。菩薩摩訶薩供養瞻省父母之身，師僧同學及諸沙門，以平等心皆悉供養，迴此善根為一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提，令得清淨。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，即得離俗。何以故？心無取著，不染朋黨，背諸境界，遠離愛緣，境界不染。世尊說戒如實修行，少欲知足隨宜四事，趣足過時心常怖畏，樂寂靜離。

「大王！如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不著俗法即得淨命，無偽威儀口意欺詐。於施主前，終不詐偽現身威儀，安祥徐步視前六尺，若背檀越即便縱誕；於施主前，不為利養下聲細語軟美之言順彼意語，若背檀越則便自縱。見他行施，口言不用、心實欲須，如是名為內心熱惱，口現少欲、心貪利養。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，悉無此偽離求利相。若見檀越，不得發言：『三衣弊壞、鉢器闕無，或須湯藥。』於施主前，不得發言：『某甲檀越施我此物，彼人謂我持戒、多聞、大悲、心淨。』雖爾讚歎，我無此德，唯當修行報施主恩。菩薩摩訶薩，不應如是自讚毀他，隨順白衣而求利養。若施餘人，勿生瞋惱，不作諂曲而以取財，不詐親善害他取物，不為他人戲弄取財。檀越擬施，或讚歎人，若說法者，或擬大眾，或復未擬，或施未決，菩薩不得入中取分。若受施財，不應執著此是我有此是我物，即當迴施沙門、師僧、父母及餘貧乏，平等受用。若財物盡，不以生憂，少日不得心無苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不著俗法即得淨命，無偽威儀口意欺詐。於施主前，終不詐偽現身威儀，安祥徐步視前六尺，若背檀越即便縱誕；於施主前，不為利養下聲細語軟美之言順彼意語，若背檀越則便自縱。見他行施，口言不用、心實欲須，如是名為內心熱惱，口現少欲、心貪利養。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，悉無此偽離求利相。若見檀越，不得發言：『三衣弊壞、鉢器闕無，或須湯藥。』於施主前，不得發言：『某甲檀越施我此物，彼人謂我持戒、多聞、大悲、心淨。』雖爾讚歎，我無此德，唯當修行報施主恩。菩薩摩訶薩，不應如是自讚毀他，隨順白衣而求利養。若施餘人，勿生瞋惱，不作諂曲而以取財，不詐親善害他取物，不為他人戲弄取財。檀越擬施，或讚歎人，若說法者，或擬大眾，或復未擬，或施未決，菩薩不得入中取分。若受施財，不應執著此是我有此是我物，即當迴施沙門、師僧、父母及餘貧乏，平等受用。若財物盡，不以生憂，少日不得心無苦惱。

「大王！菩薩摩訶薩，受施、迴與二俱清淨。行清淨故，心不疲勞。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為利眾生久處生死而不厭患，若有魔事眾苦逼切心無退轉，若人欲行二乘之道，即為說法不憚疲勞，菩薩自修助菩提法無有厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩，受施、迴與二俱清淨。行清淨故，心不疲勞。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為利眾生久處生死而不厭患，若有魔事眾苦逼切心無退轉，若人欲行二乘之道，即為說法不憚疲勞，菩薩自修助菩提法無有厭倦。

「大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是精進，則能隨順佛正教行。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，離諸放逸，心常謹慎，善攝自身，不作諸惡不善之法，口意亦爾。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，雖處現在，恒懼未來，一切諸惡不善之法斷之不生。言必附理，常說法教，非法不言悉棄穢業，純修淨行不毀佛教，遠離煩惱不淨之法，是名擁護如來正教，一切諸惡不善之法悉斷離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是精進，則能隨順佛正教行。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，離諸放逸，心常謹慎，善攝自身，不作諸惡不善之法，口意亦爾。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，雖處現在，恒懼未來，一切諸惡不善之法斷之不生。言必附理，常說法教，非法不言悉棄穢業，純修淨行不毀佛教，遠離煩惱不淨之法，是名擁護如來正教，一切諸惡不善之法悉斷離之。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是隨順佛清淨教，視諸眾生，面門先笑曾無嚬蹙。所以然者？心離穢濁，諸根清淨不染離垢，心不瞋恚內無恨結。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，即得多聞，觀察生死能如實知，欲火熾然，瞋火焚燒，愚癡之火常所迷亂。亦如實知，有為無常，一切行苦，諸法無我，世間眾生耽著戲論，一切法中唯有涅槃乃為寂靜。若聞他說，即思惟義，傳以授人，發大慈悲，起堅固意；若不聞法則無思修。是故聞慧猶如字本，一切智慧因之而生。既得多聞則護正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是隨順佛清淨教，視諸眾生，面門先笑曾無嚬蹙。所以然者？心離穢濁，諸根清淨不染離垢，心不瞋恚內無恨結。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，即得多聞，觀察生死能如實知，欲火熾然，瞋火焚燒，愚癡之火常所迷亂。亦如實知，有為無常，一切行苦，諸法無我，世間眾生耽著戲論，一切法中唯有涅槃乃為寂靜。若聞他說，即思惟義，傳以授人，發大慈悲，起堅固意；若不聞法則無思修。是故聞慧猶如字本，一切智慧因之而生。既得多聞則護正法。

「大王！未來末世正法滅時，其有眾生樂勤修行，不值法炬，無人為說甚深之法。爾時菩薩即為演暢甚深妙法，所謂般若波羅蜜，令諸眾生得戒、定、慧，又讚之言：『善男子！如是末世正法滅時，汝等能發菩薩之心，求阿耨多羅三藐三菩提，利益眾生。此般若波羅蜜，三世諸佛之所行者。汝若勤修，則去阿耨多羅三藐三菩提不遠。何以故？般若波羅蜜不離菩提。譬如有人種穀已秀，當知收穫必在不久。菩薩亦爾，求阿耨多羅三藐三菩提，得聞般若波羅蜜，當知決定去佛不遠。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！未來末世正法滅時，其有眾生樂勤修行，不值法炬，無人為說甚深之法。爾時菩薩即為演暢甚深妙法，所謂般若波羅蜜，令諸眾生得戒、定、慧，又讚之言：『善男子！如是末世正法滅時，汝等能發菩薩之心，求阿耨多羅三藐三菩提，利益眾生。此般若波羅蜜，三世諸佛之所行者。汝若勤修，則去阿耨多羅三藐三菩提不遠。何以故？般若波羅蜜不離菩提。譬如有人種穀已秀，當知收穫必在不久。菩薩亦爾，求阿耨多羅三藐三菩提，得聞般若波羅蜜，當知決定去佛不遠。』

「大王！若善男子、善女人，捨離般若波羅蜜，更依餘法求阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。猶如王子捨其父王，更就餘人求為太子，決不可得。菩薩亦爾，求薩婆若必因般若波羅蜜得。譬如犢子，若欲須乳必依其母，若就餘牛則不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若善男子、善女人，捨離般若波羅蜜，更依餘法求阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。猶如王子捨其父王，更就餘人求為太子，決不可得。菩薩亦爾，求薩婆若必因般若波羅蜜得。譬如犢子，若欲須乳必依其母，若就餘牛則不可得。

「大王！菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜，常為法王子相莊嚴身，以好為華嚴飾身相，諸根不缺。如來行處常所遊行，所行之道隨佛如來所覺而覺，救護世間苦惱眾生，善能通達佛所說教，常修梵行，守護如來薩婆若城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜，常為法王子相莊嚴身，以好為華嚴飾身相，諸根不缺。如來行處常所遊行，所行之道隨佛如來所覺而覺，救護世間苦惱眾生，善能通達佛所說教，常修梵行，守護如來薩婆若城。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為法王子，釋梵護世之所尊重。何以故？行菩薩道阿鞞跋致，一切諸魔所不能動，安住佛法，通達一切空平等理，不信外緣。如是安住佛法智慧，不與聲聞、辟支佛共，超過世間，住無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為法王子，釋梵護世之所尊重。何以故？行菩薩道阿鞞跋致，一切諸魔所不能動，安住佛法，通達一切空平等理，不信外緣。如是安住佛法智慧，不與聲聞、辟支佛共，超過世間，住無生法忍。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能如實知一切眾生心，貪欲、瞋、癡上中下品，亦如實知善心、堅固心。如實知已，各各為說諸對治法，如是則能善化眾生。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若有眾生應見佛身受化度者，菩薩摩訶薩即現佛身而為說法；應以菩薩身化度者，現菩薩身；應以辟支佛身而受化者，即現辟支佛身；應以聲聞身受教化者，即現聲聞身；應以帝釋、梵王、婆羅門、剎利、長者、居士身受教化者，皆為示現而度脫之。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜教化眾生。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心性慈和，正直軟善，無諸諂曲、嫉妬、垢穢，心常清淨。言語不麤，遠離惡口，多行忍辱親狎眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能如實知一切眾生心，貪欲、瞋、癡上中下品，亦如實知善心、堅固心。如實知已，各各為說諸對治法，如是則能善化眾生。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若有眾生應見佛身受化度者，菩薩摩訶薩即現佛身而為說法；應以菩薩身化度者，現菩薩身；應以辟支佛身而受化者，即現辟支佛身；應以聲聞身受教化者，即現聲聞身；應以帝釋、梵王、婆羅門、剎利、長者、居士身受教化者，皆為示現而度脫之。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜教化眾生。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心性慈和，正直軟善，無諸諂曲、嫉妬、垢穢，心常清淨。言語不麤，遠離惡口，多行忍辱親狎眾生。

「大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，則在處安樂。所以然者？具足正見及清淨見、清淨之行，所行境界與心相應，若心相違惡不善法，如是境界及染穢處斯則不行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，見同學人心生歡喜，若財若法與他共用。唯行一道，所謂佛道。唯佛為師，不尊餘人。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是在處安樂，具諸攝法而攝眾生，以利益施、安樂施、無盡施攝取眾生，利益語、有義語、如法語、不異語攝取眾生，以財利益平等、身利益平等、命利益平等、資具利益平等攝取眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，則在處安樂。所以然者？具足正見及清淨見、清淨之行，所行境界與心相應，若心相違惡不善法，如是境界及染穢處斯則不行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，見同學人心生歡喜，若財若法與他共用。唯行一道，所謂佛道。唯佛為師，不尊餘人。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是在處安樂，具諸攝法而攝眾生，以利益施、安樂施、無盡施攝取眾生，利益語、有義語、如法語、不異語攝取眾生，以財利益平等、身利益平等、命利益平等、資具利益平等攝取眾生。

「大王！利益施者即是法施，安樂施者即資生施，無盡施者即示現道，利益語者令彼生善，有義語者令彼見理，如法語者隨順佛教，不異語者說如實法。財利益平等者，可食、可噉、可飲、可嗽、可舐，及衣服等。身利益平等者，如以攝衛利益己身，令他亦爾。命利益平等者，真珠、琉璃、珊瑚、瑪瑙名為外命。資具利益平等者，象馬車乘一切淨財。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，自行與他皆悉共同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！利益施者即是法施，安樂施者即資生施，無盡施者即示現道，利益語者令彼生善，有義語者令彼見理，如法語者隨順佛教，不異語者說如實法。財利益平等者，可食、可噉、可飲、可嗽、可舐，及衣服等。身利益平等者，如以攝衛利益己身，令他亦爾。命利益平等者，真珠、琉璃、珊瑚、瑪瑙名為外命。資具利益平等者，象馬車乘一切淨財。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，自行與他皆悉共同。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，受生端正，常能修習寂靜威儀、不偽威儀、清淨威儀，人所樂見，內外溫善，觀者無厭能悅人意，一切眾生之所愛重，其有見者皆發善心，瞋恚者見心即得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，受生端正，常能修習寂靜威儀、不偽威儀、清淨威儀，人所樂見，內外溫善，觀者無厭能悅人意，一切眾生之所愛重，其有見者皆發善心，瞋恚者見心即得解。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是端正則堪依止，守護眾生令煩惱滅，能將眾生出離生死無邊曠野，能度眾生世間險難，為無眷屬而作親友，為煩惱疾而作良醫，無救護者為之救護，無歸依者為作歸依，無明眾生為作法炬。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為諸眾生而作依止，治諸疾病如藥樹王。譬如善見大樹，根莖枝葉華果色香味觸，悉為眾生療治眾病。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，亦復如是。從初發心為諸眾生治種種疾、諸煩惱病，菩薩摩訶薩功德智慧，有疾病者見聞皆差。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常與功德相應，隨力所堪供養三寶，若有疾病即施湯藥，若見飢渴即施食飲，若見寒凍即施衣服。師僧和上盡心承奉，同學法人合掌恭敬。造立伽藍，布施田園。時時隨有捨與眾僧，下使隷役如法料理。聞有名德沙門、婆羅門、修道行者，時時往詣。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能生諸善，有巧方便教化眾生。於此佛國身不移動，而遊無量諸佛世界諮問正法；於此佛國身不移動，而遊無量諸佛世界聽受正法；於此佛土身不移動，示現無量諸佛國土供養如來；於此佛土身不移動；而遊無量諸佛世界，成就無上菩提資糧；於此佛土身不移動，而遊無量諸佛世界，若有菩薩成佛道者，供養恭敬；於此佛土身不移動；無量世界示現成道；於此佛土身不移動，無量佛國現轉法輪；於此佛土身不動移，無量佛國示現涅槃；於此佛土身不移動，無量佛國應得度者，為示化身皆悉令見，亦無分別有所作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是端正則堪依止，守護眾生令煩惱滅，能將眾生出離生死無邊曠野，能度眾生世間險難，為無眷屬而作親友，為煩惱疾而作良醫，無救護者為之救護，無歸依者為作歸依，無明眾生為作法炬。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為諸眾生而作依止，治諸疾病如藥樹王。譬如善見大樹，根莖枝葉華果色香味觸，悉為眾生療治眾病。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，亦復如是。從初發心為諸眾生治種種疾、諸煩惱病，菩薩摩訶薩功德智慧，有疾病者見聞皆差。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常與功德相應，隨力所堪供養三寶，若有疾病即施湯藥，若見飢渴即施食飲，若見寒凍即施衣服。師僧和上盡心承奉，同學法人合掌恭敬。造立伽藍，布施田園。時時隨有捨與眾僧，下使隷役如法料理。聞有名德沙門、婆羅門、修道行者，時時往詣。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能生諸善，有巧方便教化眾生。於此佛國身不移動，而遊無量諸佛世界諮問正法；於此佛國身不移動，而遊無量諸佛世界聽受正法；於此佛土身不移動，示現無量諸佛國土供養如來；於此佛土身不移動；而遊無量諸佛世界，成就無上菩提資糧；於此佛土身不移動，而遊無量諸佛世界，若有菩薩成佛道者，供養恭敬；於此佛土身不移動；無量世界示現成道；於此佛土身不移動，無量佛國現轉法輪；於此佛土身不動移，無量佛國示現涅槃；於此佛土身不移動，無量佛國應得度者，為示化身皆悉令見，亦無分別有所作意。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩作種種化無分別心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩作種種化無分別心？」

佛告勝天王言：「大王！譬如日月照四天下而無分別，我照天下為作光明，眾生業報自感日月光照天下，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，雖現化身而無分別。何以故？眾生各有宿世善業。菩薩摩訶薩，昔從因地修行發願為度眾生，以此願力，隨其所念，皆悉應現無分別心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！譬如日月照四天下而無分別，我照天下為作光明，眾生業報自感日月光照天下，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，雖現化身而無分別。何以故？眾生各有宿世善業。菩薩摩訶薩，昔從因地修行發願為度眾生，以此願力，隨其所念，皆悉應現無分別心。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是方便善巧教化，速向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩，行檀具足，持戒清淨——無穿、缺、雜，戒聚清淨，過諸聲、聞辟支佛境——具足忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智，如來世尊不共功德，一切具足，已過聲聞、辟支佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是方便善巧教化，速向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩，行檀具足，持戒清淨——無穿、缺、雜，戒聚清淨，過諸聲、聞辟支佛境——具足忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智，如來世尊不共功德，一切具足，已過聲聞、辟支佛地。

「大王！菩薩初地乃至十地，行般若波羅蜜，修如是行，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩初地乃至十地，行般若波羅蜜，修如是行，得阿耨多羅三藐三菩提。」

說是法門時，眾中二萬天子得遠塵離垢法眼淨；三萬菩薩摩訶薩得無生法忍；八萬四千天人發阿耨多羅三藐三菩提心；無量百千億乾闥婆、緊那羅皆悉合掌，讚歎如來，遶耆闍崛山；無量百千億夜叉眾，雨諸蓮華，遶耆闍崛山。十方無量恒河沙世界，菩薩來集，讚歎如來：「世尊！快說甚深般若波羅蜜，為諸菩薩。世尊！因此般若波羅蜜，得有人、天，須陀洹向、須陀洹果，乃至阿羅漢向、阿羅漢果，辟支佛道，菩薩十地、十波羅蜜，如來十力、四無所畏、十八不共法、一切種智，皆從般若波羅蜜中出。世尊！譬如世間一切眾生悉依虛空，而空無依。般若波羅蜜亦復如是，一切法本而自無依。願令我等於未來世，為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，如今佛說。」又以種種香華散如來上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法門時，眾中二萬天子得遠塵離垢法眼淨；三萬菩薩摩訶薩得無生法忍；八萬四千天人發阿耨多羅三藐三菩提心；無量百千億乾闥婆、緊那羅皆悉合掌，讚歎如來，遶耆闍崛山；無量百千億夜叉眾，雨諸蓮華，遶耆闍崛山。十方無量恒河沙世界，菩薩來集，讚歎如來：「世尊！快說甚深般若波羅蜜，為諸菩薩。世尊！因此般若波羅蜜，得有人、天，須陀洹向、須陀洹果，乃至阿羅漢向、阿羅漢果，辟支佛道，菩薩十地、十波羅蜜，如來十力、四無所畏、十八不共法、一切種智，皆從般若波羅蜜中出。世尊！譬如世間一切眾生悉依虛空，而空無依。般若波羅蜜亦復如是，一切法本而自無依。願令我等於未來世，為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，如今佛說。」又以種種香華散如來上。

爾時，耆闍崛山天神及餘集者空中讚言：「我等憶念過去之世，無量諸佛於此耆闍崛山中說是般若波羅蜜法，亦如今日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，耆闍崛山天神及餘集者空中讚言：「我等憶念過去之世，無量諸佛於此耆闍崛山中說是般若波羅蜜法，亦如今日。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！空中諸天云何得知如來境界，久遠世佛說是般若波羅蜜事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「世尊！空中諸天云何得知如來境界，久遠世佛說是般若波羅蜜事？」

佛言：「大王！此諸天等，皆住不可思議解脫，是故能知過去遠事。大王！我昔為菩薩時，亦經生彼天神之道，見無量佛成道說法乃至涅槃，我常讚歎合掌禮拜。何以故？彼天神道壽命長故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！此諸天等，皆住不可思議解脫，是故能知過去遠事。大王！我昔為菩薩時，亦經生彼天神之道，見無量佛成道說法乃至涅槃，我常讚歎合掌禮拜。何以故？彼天神道壽命長故。」

爾時，眾中有一天子，名曰光德，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，白佛言：「世尊！諸佛菩薩應遊淨土，娑婆世界是不清淨，云何世尊出現此土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一天子，名曰光德，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，白佛言：「世尊！諸佛菩薩應遊淨土，娑婆世界是不清淨，云何世尊出現此土？」

爾時，佛告光德天子：「諸佛如來所居之處無有穢土。」於是世尊，即以神力現此三千大千世界，地平如掌，琉璃所成，無諸山陵堆阜荊蕀，處處寶聚，香華軟草，流泉浴池八功德水，七寶階砌，樹木華果咸說菩薩不退法輪；無有凡夫，唯見十方諸大菩薩；不聞餘音，唯聞般若波羅蜜聲。處處蓮華大如車輪，青紅赤白，一一華中皆有菩薩結加趺坐。即見如來於大眾中，為諸菩薩說甚深法，無量百千釋梵護世前後圍遶，供養恭敬尊重讚歎：「希有世尊！希有世尊！所說無虛，真實不二。如世尊說，諸佛住處實無穢土，眾生薄福而見不淨。世尊！若有善男子、善女人，得聞般若波羅蜜名字，甚為希有，況復書寫受持讀誦為他演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告光德天子：「諸佛如來所居之處無有穢土。」於是世尊，即以神力現此三千大千世界，地平如掌，琉璃所成，無諸山陵堆阜荊蕀，處處寶聚，香華軟草，流泉浴池八功德水，七寶階砌，樹木華果咸說菩薩不退法輪；無有凡夫，唯見十方諸大菩薩；不聞餘音，唯聞般若波羅蜜聲。處處蓮華大如車輪，青紅赤白，一一華中皆有菩薩結加趺坐。即見如來於大眾中，為諸菩薩說甚深法，無量百千釋梵護世前後圍遶，供養恭敬尊重讚歎：「希有世尊！希有世尊！所說無虛，真實不二。如世尊說，諸佛住處實無穢土，眾生薄福而見不淨。世尊！若有善男子、善女人，得聞般若波羅蜜名字，甚為希有，況復書寫受持讀誦為他演說。」

佛言：「若善男子、善女人，無量百千劫以無礙心施他財物，若復有人以淨信心書寫此經傳受與人，功德多彼。何以故？財施有竭，法施無盡。何以故？施財但能得世間果，若人若天昔已曾得，得已墮落今還復得。若以法施，昔來未得今始能得，所謂涅槃。若三千大千世界一切眾生，有人教化悉令安住十善道中，若善男子、善女人，以淨信心受持讀誦般若波羅蜜，為他人說，功德勝彼。何以故？一切善法皆從般若波羅蜜生故。若三千大千世界一切眾生，有人教化皆得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，若復有人信心受持讀誦書寫般若波羅蜜，功德勝彼。何以故？聲聞、辟支佛法皆從般若波羅蜜中生，一切菩薩摩訶薩法皆從般若波羅蜜中生，因此般若波羅蜜故有佛出世。般若波羅蜜所在之處，當知即是菩提道場、轉法輪處，應念：『此處即我大師，如來、應供、正遍知處在此中。』何以故？一切諸佛皆從般若波羅蜜生故。若人供養如來形像，不如供養般若波羅蜜。何以故？三世諸佛皆因般若波羅蜜生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若善男子、善女人，無量百千劫以無礙心施他財物，若復有人以淨信心書寫此經傳受與人，功德多彼。何以故？財施有竭，法施無盡。何以故？施財但能得世間果，若人若天昔已曾得，得已墮落今還復得。若以法施，昔來未得今始能得，所謂涅槃。若三千大千世界一切眾生，有人教化悉令安住十善道中，若善男子、善女人，以淨信心受持讀誦般若波羅蜜，為他人說，功德勝彼。何以故？一切善法皆從般若波羅蜜生故。若三千大千世界一切眾生，有人教化皆得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，若復有人信心受持讀誦書寫般若波羅蜜，功德勝彼。何以故？聲聞、辟支佛法皆從般若波羅蜜中生，一切菩薩摩訶薩法皆從般若波羅蜜中生，因此般若波羅蜜故有佛出世。般若波羅蜜所在之處，當知即是菩提道場、轉法輪處，應念：『此處即我大師，如來、應供、正遍知處在此中。』何以故？一切諸佛皆從般若波羅蜜生故。若人供養如來形像，不如供養般若波羅蜜。何以故？三世諸佛皆因般若波羅蜜生故。」