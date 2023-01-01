勝天王般若波羅蜜經
陳 月婆首那譯7卷CBETA T0231大于一万字 9 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
勝天王般若波羅蜜經卷第三
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陳優禪尼國王子月婆首那譯
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法性品第五
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爾時，勝天王即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「希有世尊！如來、應供、正遍知，快說微妙大神通力。諸佛如來因何得此？唯願世尊分別解說。」
爾時，勝天王即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「希有世尊！如來、應供、正遍知，快說微妙大神通力。諸佛如來因何得此？唯願世尊分別解說。」
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佛告勝天王言：「大王！諸佛如來所行甚深，不可思議，得果亦爾。」
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勝天王白佛言：「世尊！諸佛如來行何等法，名為甚深不可思議？」
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佛告勝天王言：「大王！諸佛如來，法性、因果不可思議，功德及法、利益眾生亦復如是。」
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勝天王白佛言：「世尊！云何法性不可思議？」
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佛言：「大王！在諸眾生陰界入中無始相續，所不能染。法性體淨，一切心識不能緣起，諸餘覺觀不能分別，邪念思惟亦不能緣。法離邪念，無明不起，是故不從十二緣生，名為無相，則非作法，無生無滅，無邊無盡，自相常住。
佛言：「大王！在諸眾生陰界入中無始相續，所不能染。法性體淨，一切心識不能緣起，諸餘覺觀不能分別，邪念思惟亦不能緣。法離邪念，無明不起，是故不從十二緣生，名為無相，則非作法，無生無滅，無邊無盡，自相常住。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能知法性清淨，如是無染無著，遠離垢穢，從諸煩惱超得解脫，此性即是諸佛法本，功德智慧因之而生，體性明淨不可思量。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能知法性清淨，如是無染無著，遠離垢穢，從諸煩惱超得解脫，此性即是諸佛法本，功德智慧因之而生，體性明淨不可思量。
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「大王！我今喻說，汝善諦聽。」
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王言：「世尊！唯然願聞。」
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佛告勝天王言：「譬如無價如意寶珠，裝飾瑩治，皎潔可愛，體圓極淨，無有垢濁。墮在淤泥已經多時，有人撿得取而守護，不令墮落。法性亦爾，雖在煩惱不為所染，後復顯現。大王！諸佛如來悉知眾生自性清淨，客塵煩惱之所覆蔽，不入自性。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應作是念：『我當勇猛勤修精進，為諸眾生說是甚深般若波羅蜜，除其煩惱。一切眾生皆有性淨，是故於彼勿生下劣，應當尊重。彼即我師，如法恭敬。』菩薩摩訶薩作如是心，即生般若闍那大悲。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，能入阿鞞跋致地。
佛告勝天王言：「譬如無價如意寶珠，裝飾瑩治，皎潔可愛，體圓極淨，無有垢濁。墮在淤泥已經多時，有人撿得取而守護，不令墮落。法性亦爾，雖在煩惱不為所染，後復顯現。大王！諸佛如來悉知眾生自性清淨，客塵煩惱之所覆蔽，不入自性。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應作是念：『我當勇猛勤修精進，為諸眾生說是甚深般若波羅蜜，除其煩惱。一切眾生皆有性淨，是故於彼勿生下劣，應當尊重。彼即我師，如法恭敬。』菩薩摩訶薩作如是心，即生般若闍那大悲。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，能入阿鞞跋致地。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『此諸煩惱，無力無能，自體虛妄，與淨相違。何以故？背薩婆若故。清淨法性為諸法本，自性無本，虛妄煩惱皆從邪念顛倒而生。』大王！譬如四大依虛空立，空更無依。煩惱亦爾，依此法性，法性無依。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『此諸煩惱，無力無能，自體虛妄，與淨相違。何以故？背薩婆若故。清淨法性為諸法本，自性無本，虛妄煩惱皆從邪念顛倒而生。』大王！譬如四大依虛空立，空更無依。煩惱亦爾，依此法性，法性無依。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實觀知，不起違逆，以隨順故煩惱不生。大王！菩薩摩訶薩觀察煩惱，不生染著。若自染著，云何說法令他出離？是故菩薩斷滅著心，如實說教，解眾生縛。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『若生死中，有一煩惱利益眾生，我則攝受。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『如昔諸佛行般若波羅蜜，應如是行。何以故？諸佛如來昔在因地，亦如是學，成菩提故。』以此二緣，是故菩薩種種方便知此法性。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實觀知，不起違逆，以隨順故煩惱不生。大王！菩薩摩訶薩觀察煩惱，不生染著。若自染著，云何說法令他出離？是故菩薩斷滅著心，如實說教，解眾生縛。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『若生死中，有一煩惱利益眾生，我則攝受。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『如昔諸佛行般若波羅蜜，應如是行。何以故？諸佛如來昔在因地，亦如是學，成菩提故。』以此二緣，是故菩薩種種方便知此法性。
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「大王！如是法性，無量無邊，為諸煩惱之所隱覆，隨生死流沈沒六道長夜輪轉，隨眾生故名眾生性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，起厭離心，除五塵欲，修無上道，是時此性名為出離，過一切苦，故名寂靜，為究竟法。一切世間之所樂求，一切種智常住微妙，因此法性能得自在，受法王位。
「大王！如是法性，無量無邊，為諸煩惱之所隱覆，隨生死流沈沒六道長夜輪轉，隨眾生故名眾生性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，起厭離心，除五塵欲，修無上道，是時此性名為出離，過一切苦，故名寂靜，為究竟法。一切世間之所樂求，一切種智常住微妙，因此法性能得自在，受法王位。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，初中上位觀察法性，一切平等，本來寂靜，悉無罣礙，猶如眾色不能滿空。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實而知諸佛所說一切眾行，如量修行。法性功德不可具說，無有二相，過一異境，平等一相，覺觀不行。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，能除二相：人相、法相。一切凡夫為執所縛，不識不見不得法性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，則能通達如此法性，若在眾生，無二無別。何以故？如如不異故。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，初中上位觀察法性，一切平等，本來寂靜，悉無罣礙，猶如眾色不能滿空。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實而知諸佛所說一切眾行，如量修行。法性功德不可具說，無有二相，過一異境，平等一相，覺觀不行。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，能除二相：人相、法相。一切凡夫為執所縛，不識不見不得法性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，則能通達如此法性，若在眾生，無二無別。何以故？如如不異故。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，依此法性修諸善根，來入三有，利益眾生，雖現無常而非真實。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實見法性故。具足方便大悲願力，不捨眾生；二乘凡夫無有如此大悲本願，是故不見圓淨法性。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，依此法性修諸善根，來入三有，利益眾生，雖現無常而非真實。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實見法性故。具足方便大悲願力，不捨眾生；二乘凡夫無有如此大悲本願，是故不見圓淨法性。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀法性，一切聖人無能修者無所修法，無能行者無所行法，無心無心法，無業無果報，無苦無樂，如是觀者名得平等。不異遠離，隨順廣大，無我我所，無高無下，真實無盡，常住明淨。何以故？一切聖法由此成就，因是性故顯現聖人。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀法性，一切聖人無能修者無所修法，無能行者無所行法，無心無心法，無業無果報，無苦無樂，如是觀者名得平等。不異遠離，隨順廣大，無我我所，無高無下，真實無盡，常住明淨。何以故？一切聖法由此成就，因是性故顯現聖人。
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「大王！諸佛如來無邊功德不共之法，從此性生，由是性出。大王！一切聖人戒定慧品，從此性生；諸佛菩薩般若波羅蜜，從此性出。是性寂靜過諸名相，性是真實則離顛倒，性不變異故稱為如，聖智境界名第一義。非有非無，非常非斷，非生死非涅槃，非染非淨，離一離異，無名無相。
「大王！諸佛如來無邊功德不共之法，從此性生，由是性出。大王！一切聖人戒定慧品，從此性生；諸佛菩薩般若波羅蜜，從此性出。是性寂靜過諸名相，性是真實則離顛倒，性不變異故稱為如，聖智境界名第一義。非有非無，非常非斷，非生死非涅槃，非染非淨，離一離異，無名無相。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『法性離相，一切法離相，無二無別。何以故？一切法離相，即法性離相；法性離相，一切眾生離相，同法界離相；法界離相，一切法離相。如是離相，求不可得。法性如如，眾生如如，同一無二；眾生如如，法性如如，同一無二；法性如如，一切法如如，無二無別；一切法如如，諸佛如如，無二無別。法性如如，過去、未來、現在如如，不相違逆；過去如如，未來如如，亦不相違。過去、未來、現在如如，即是陰、界、入如如；陰、界、入如如，即是染淨如如；染淨如如，即是生死涅槃如如；生死涅槃如如，即是一切法如如。』
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『法性離相，一切法離相，無二無別。何以故？一切法離相，即法性離相；法性離相，一切眾生離相，同法界離相；法界離相，一切法離相。如是離相，求不可得。法性如如，眾生如如，同一無二；眾生如如，法性如如，同一無二；法性如如，一切法如如，無二無別；一切法如如，諸佛如如，無二無別。法性如如，過去、未來、現在如如，不相違逆；過去如如，未來如如，亦不相違。過去、未來、現在如如，即是陰、界、入如如；陰、界、入如如，即是染淨如如；染淨如如，即是生死涅槃如如；生死涅槃如如，即是一切法如如。』
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「大王！所言如者，名為不異、無變、不生、無諍、真實，以無諍故，說名如如。如實知見諸法不生，諸法雖生如如不動，如如雖生，一切諸法如如不生，是名法身清淨不變，猶如虛空無等等，一切三界無有一法所能及者，遍眾生身無與似者。清淨離垢，本來不染，自性明淨，自性不生，自性不起。在心意識非心意識性，即是空、無相、無願，遍虛空界諸眾生處，一切平等，無邊無量，不異不別。非色，不離色；非受、想、行、識，不離受、想、行、識；非地大、水、火、風大，不離地大、水、火、風大。無生離生，雖逆生死不順涅槃，眼不能見、耳不能聞、鼻不能嗅、舌不能甞、身不能覺、意不能知，不在心意識，不離心意識。大王！是名法性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達此法，修行清淨。三千大千世界，若閻浮提城邑聚落，菩薩悉能示現色身。所現身者，非色非相而現色相，非六根境而化眾生常無休息，為說此身無常、無我、苦、不淨法，了知眾生有寂靜性，能為示現無量種身，善巧方便令彼受化。知一切身，無有作者亦無受者，猶如木石，而為眾生說清淨行。
「大王！所言如者，名為不異、無變、不生、無諍、真實，以無諍故，說名如如。如實知見諸法不生，諸法雖生如如不動，如如雖生，一切諸法如如不生，是名法身清淨不變，猶如虛空無等等，一切三界無有一法所能及者，遍眾生身無與似者。清淨離垢，本來不染，自性明淨，自性不生，自性不起。在心意識非心意識性，即是空、無相、無願，遍虛空界諸眾生處，一切平等，無邊無量，不異不別。非色，不離色；非受、想、行、識，不離受、想、行、識；非地大、水、火、風大，不離地大、水、火、風大。無生離生，雖逆生死不順涅槃，眼不能見、耳不能聞、鼻不能嗅、舌不能甞、身不能覺、意不能知，不在心意識，不離心意識。大王！是名法性。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達此法，修行清淨。三千大千世界，若閻浮提城邑聚落，菩薩悉能示現色身。所現身者，非色非相而現色相，非六根境而化眾生常無休息，為說此身無常、無我、苦、不淨法，了知眾生有寂靜性，能為示現無量種身，善巧方便令彼受化。知一切身，無有作者亦無受者，猶如木石，而為眾生說清淨行。
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「大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，通達法性即得自在，無有移動而起智業遊戲神通，種種示現安住自在，而能示現種種威儀自在，能趣一切種智，皆悉通達一切諸法。
「大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，通達法性即得自在，無有移動而起智業遊戲神通，種種示現安住自在，而能示現種種威儀自在，能趣一切種智，皆悉通達一切諸法。
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「大王！般若波羅蜜如是自在，是無盡相，遍一切處無色現色。自在遍觀諸眾生心，見如實心性；自在憶念，無邊數劫相續不斷；自在變化，住解脫相；自在盡漏，為眾生故不證漏盡；自在出世，是聖智境；自在甚深，聲聞；緣覺所不能測；自在堅牢，魔不能壞，能至道場，成就佛法最為第一；自在隨順轉大法輪；自在調化一切眾生；自在受位得法自在。
「大王！般若波羅蜜如是自在，是無盡相，遍一切處無色現色。自在遍觀諸眾生心，見如實心性；自在憶念，無邊數劫相續不斷；自在變化，住解脫相；自在盡漏，為眾生故不證漏盡；自在出世，是聖智境；自在甚深，聲聞；緣覺所不能測；自在堅牢，魔不能壞，能至道場，成就佛法最為第一；自在隨順轉大法輪；自在調化一切眾生；自在受位得法自在。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實通達甚深法性，得是自在。菩薩摩訶薩修是自在，即得諸禪解脫三昧三摩跋提，不繫欲界、色、無色界。何以故？遠離一切虛妄分別、煩惱繫縛、顛倒執相。若其受生，於生自在無有繫縛，若欲現滅亦復自在。隨其生處，恒攝大乘成就佛法，而於十方推求佛法竟不可得。一切諸法同一佛法，非常非斷。何以故？推求此法不可得故。以如實理求不可得，是法不可說有說無，說亦無名相，過此境界。若離名相即是平等，若法平等即無執著，無可著者是法真實。若著真實即是虛妄，以不著故即非虛妄。無所滯著心即無礙，無礙即無障，無障即無諍，無諍即同虛空。是法不繫欲界、不繫色界、不繫無色界，若一切處無所繫屬，是法無色、無相、無形，若法無色、無相、無形，是法應如是知，隨彼境界而離能知亦離所知。何以故？是中無有少法可覺、少法能覺。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達平等。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實通達甚深法性，得是自在。菩薩摩訶薩修是自在，即得諸禪解脫三昧三摩跋提，不繫欲界、色、無色界。何以故？遠離一切虛妄分別、煩惱繫縛、顛倒執相。若其受生，於生自在無有繫縛，若欲現滅亦復自在。隨其生處，恒攝大乘成就佛法，而於十方推求佛法竟不可得。一切諸法同一佛法，非常非斷。何以故？推求此法不可得故。以如實理求不可得，是法不可說有說無，說亦無名相，過此境界。若離名相即是平等，若法平等即無執著，無可著者是法真實。若著真實即是虛妄，以不著故即非虛妄。無所滯著心即無礙，無礙即無障，無障即無諍，無諍即同虛空。是法不繫欲界、不繫色界、不繫無色界，若一切處無所繫屬，是法無色、無相、無形，若法無色、無相、無形，是法應如是知，隨彼境界而離能知亦離所知。何以故？是中無有少法可覺、少法能覺。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達平等。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，觀大慈、大悲、大喜、大捨，不見我、不見眾生，不見命、不見人，雖行布施而調伏心；離戒相心而淨持戒；以無盡心修行忍辱；離心精進；以寂靜心修習禪定，心無所緣；修行般若心念四處；以平等心修習正勤；離戲論心修諸神足；分別眾生觀察諸根，離愆失心修諸根、力；以分別心觀察覺分；無功用心修習正道。心無所著而有淨信，自然智慧憶念諸法，平等智心修諸三昧，不分別心觀般若波羅蜜，以止息心修奢摩他，無所見心修毘婆舍那，無所念心而修念佛，通達法界平等之心而修念法，無所住心而修念僧。本心清淨，教化眾生，不起分別法界之心攝一切法，如虛空心淨佛國土，無所得心得無生法忍，無進退心得阿鞞跋致，遠離相心不見有相，三界平等心莊嚴道場，心能覺知一切諸法，轉於法輪不見聽說示現涅槃，而知生死本性平等。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，觀大慈、大悲、大喜、大捨，不見我、不見眾生，不見命、不見人，雖行布施而調伏心；離戒相心而淨持戒；以無盡心修行忍辱；離心精進；以寂靜心修習禪定，心無所緣；修行般若心念四處；以平等心修習正勤；離戲論心修諸神足；分別眾生觀察諸根，離愆失心修諸根、力；以分別心觀察覺分；無功用心修習正道。心無所著而有淨信，自然智慧憶念諸法，平等智心修諸三昧，不分別心觀般若波羅蜜，以止息心修奢摩他，無所見心修毘婆舍那，無所念心而修念佛，通達法界平等之心而修念法，無所住心而修念僧。本心清淨，教化眾生，不起分別法界之心攝一切法，如虛空心淨佛國土，無所得心得無生法忍，無進退心得阿鞞跋致，遠離相心不見有相，三界平等心莊嚴道場，心能覺知一切諸法，轉於法輪不見聽說示現涅槃，而知生死本性平等。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀諸法，不見能觀、不見所觀，即時能得遊戲自在。何以故？自心清淨能見一切眾生淨故。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是觀諸法，不見能觀、不見所觀，即時能得遊戲自在。何以故？自心清淨能見一切眾生淨故。
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「大王！譬如虛空遍滿一切，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心亦如是。」
「大王！譬如虛空遍滿一切，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心亦如是。」
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說此法時，眾中八萬四千人、天發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩得無生法忍，八萬四千眾生得遠塵離垢法眼淨，一萬二千比丘皆得漏盡。
說此法時，眾中八萬四千人、天發阿耨多羅三藐三菩提心，三萬二千菩薩得無生法忍，八萬四千眾生得遠塵離垢法眼淨，一萬二千比丘皆得漏盡。
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佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心得清淨，深大如海，功德智慧不可測量。菩薩摩訶薩能現出世諸功德寶，眾生用之，乃至菩提無有盡竭。菩薩功德亦復不滅，猶如大海多出眾寶。菩薩智慧甚深難入，聲聞、緣覺無能涉者，亦如大海小獸不入。菩薩智慧廣大無邊。何以故？無著無住、無色無相。菩薩智慧，從初至後次第轉深，初菩提心，後薩婆若，菩薩法爾，不與煩惱及惡知識而共止住。世間智慧若入菩薩智慧之中，一相一味，所謂無相薩婆若無分別味。菩薩摩訶薩觀一切法，不見法增、不見法減。何以故？通達平等深法性故。菩薩摩訶薩大慈悲力不違本願，一切聖人之所依處，為諸眾生永劫說法無有窮盡。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達如是甚深法性。
佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心得清淨，深大如海，功德智慧不可測量。菩薩摩訶薩能現出世諸功德寶，眾生用之，乃至菩提無有盡竭。菩薩功德亦復不滅，猶如大海多出眾寶。菩薩智慧甚深難入，聲聞、緣覺無能涉者，亦如大海小獸不入。菩薩智慧廣大無邊。何以故？無著無住、無色無相。菩薩智慧，從初至後次第轉深，初菩提心，後薩婆若，菩薩法爾，不與煩惱及惡知識而共止住。世間智慧若入菩薩智慧之中，一相一味，所謂無相薩婆若無分別味。菩薩摩訶薩觀一切法，不見法增、不見法減。何以故？通達平等深法性故。菩薩摩訶薩大慈悲力不違本願，一切聖人之所依處，為諸眾生永劫說法無有窮盡。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達如是甚深法性。
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「大王！菩薩摩訶薩善能通達世諦眾法，雖說諸色而非實有，推求此色終不取著，受、想、行、識亦復如是；雖說地大而非真實，推求地大終不取著，水、火、風、空、識亦復如是；雖說眼入而非真實，推求眼入終不取著，耳、鼻、舌、身、意亦復如是；雖復說我而非真實，推求覓我終不取著，眾生、命、養育、人、作者、壽者、知者、見者亦復如是；雖說世間而非真實，推求世間終不取著；雖說世法而非真實，推求世法終不取著；雖說佛法而非真實，推求佛法終不取著；雖說菩提而非真實，推求菩提終不取著。
「大王！菩薩摩訶薩善能通達世諦眾法，雖說諸色而非實有，推求此色終不取著，受、想、行、識亦復如是；雖說地大而非真實，推求地大終不取著，水、火、風、空、識亦復如是；雖說眼入而非真實，推求眼入終不取著，耳、鼻、舌、身、意亦復如是；雖復說我而非真實，推求覓我終不取著，眾生、命、養育、人、作者、壽者、知者、見者亦復如是；雖說世間而非真實，推求世間終不取著；雖說世法而非真實，推求世法終不取著；雖說佛法而非真實，推求佛法終不取著；雖說菩提而非真實，推求菩提終不取著。
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「大王！凡有言說，名為世諦，此非真實；若無世諦，第一義諦則不可說。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達世諦、不違第一義諦，即通達之。知法無生、無滅、無壞，無此無彼，悉離語言文字戲論。
「大王！凡有言說，名為世諦，此非真實；若無世諦，第一義諦則不可說。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，通達世諦、不違第一義諦，即通達之。知法無生、無滅、無壞，無此無彼，悉離語言文字戲論。
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「大王！第一義者離言寂靜，聖智境界無變壞法，若佛出世若不出世，性相常住。是名菩薩通達第一義諦。」
「大王！第一義者離言寂靜，聖智境界無變壞法，若佛出世若不出世，性相常住。是名菩薩通達第一義諦。」
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爾時，勝天王白佛言：「世尊！若一切諸法不生不滅，自性空離，云何有佛出世及轉法輪？云何菩薩於無生法而見有生？」
爾時，勝天王白佛言：「世尊！若一切諸法不生不滅，自性空離，云何有佛出世及轉法輪？云何菩薩於無生法而見有生？」
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佛告勝天王言：「大王！法不滅，故不生。何以故？性不變異故。但以世諦因緣見有生滅，皆是虛妄，非真實有。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善巧方便見因緣法，即知世諦悉空無有，不見堅實，似有如影，如炎、響、幻，不安搖動，從因緣生。菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀諸法空，乃至從因緣生，作是思惟：『此等諸法，今見有生、有住、有滅，何因緣生？何因緣滅？』即作是知，無明因緣故生諸行，依行生識，識生名色，名色生六入，六入生觸，觸生受故凡夫起愛，渴愛生取，以因取故則相續有，由有故生，生則有老，老故有死、憂悲苦惱。是故修行為斷無明，無明若斷，餘十一分則亦復滅。譬如人身，若斷命根餘根靡用。
佛告勝天王言：「大王！法不滅，故不生。何以故？性不變異故。但以世諦因緣見有生滅，皆是虛妄，非真實有。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善巧方便見因緣法，即知世諦悉空無有，不見堅實，似有如影，如炎、響、幻，不安搖動，從因緣生。菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀諸法空，乃至從因緣生，作是思惟：『此等諸法，今見有生、有住、有滅，何因緣生？何因緣滅？』即作是知，無明因緣故生諸行，依行生識，識生名色，名色生六入，六入生觸，觸生受故凡夫起愛，渴愛生取，以因取故則相續有，由有故生，生則有老，老故有死、憂悲苦惱。是故修行為斷無明，無明若斷，餘十一分則亦復滅。譬如人身，若斷命根餘根靡用。
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「大王！邪見外道為求解脫，但欲斷死，不知斷生。若法不生則無有滅。譬如有人塊擲師子，師子逐人而塊自息；菩薩亦爾，但斷其生而死自滅。犬唯逐塊不知逐人，塊終不息；外道亦爾，不知斷生，終不離死。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，善知因緣諸法生滅。
「大王！邪見外道為求解脫，但欲斷死，不知斷生。若法不生則無有滅。譬如有人塊擲師子，師子逐人而塊自息；菩薩亦爾，但斷其生而死自滅。犬唯逐塊不知逐人，塊終不息；外道亦爾，不知斷生，終不離死。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，善知因緣諸法生滅。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知緣生法空無實有，不起我慢。若生婆羅門、剎利、居士長者之家，不起二慢——尊貴、豪富；若生貧賤，自知宿業不甚清淨，得報下劣，心起厭離，即求出家。作是思惟：『如我此身雜業所得，更修淨業令自清淨，使他亦爾。自既求度亦復度他，自求脫離亦解他縛。』以是因緣，即生精進不墮懈怠，障道惡法皆為斷除，助道善法悉應增長，勤修精進。作是思惟：『我負重擔，應當自滅一切煩惱，度脫眾生不得懈怠。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，親近師僧——多聞、寡聞，有知、無知，持戒、破戒——但生佛想；恭敬同學。思惟：『我今依師學習，修善未滿悉令滿足，煩惱未盡斷之令盡，擁護善法捨離不善，一切種智憐愍世間，大悲福田寂靜天人，師是我大師，善得吉利，一切天人皆事法王以為大師。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『佛說淨戒，設為身命亦不毀犯。如世尊說，隨順佛教即供養佛。』若婆羅門、剎利、居士、長者，種種飲食信心施與，如法受用，不令彼人空失果報，食者施者俱得利益。婆羅門剎利居士長者。以沙門名而召菩薩作福田想，菩薩應當如理如量修行正法，即令顯現沙門功德、福田功德。菩薩如是自行化他不曾休廢。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修行，則能隨順一切世間。見瞋恚者生下劣心，見高慢人起無我想，見邪曲人起正直想，見妄語人起如實言，於惡口人常說愛語，見剛強者示現柔和，見慘毒人則行慈忍，見邪法人則生大慈，見苦眾生則起大悲，見慳嫉人則行布施。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知緣生法空無實有，不起我慢。若生婆羅門、剎利、居士長者之家，不起二慢——尊貴、豪富；若生貧賤，自知宿業不甚清淨，得報下劣，心起厭離，即求出家。作是思惟：『如我此身雜業所得，更修淨業令自清淨，使他亦爾。自既求度亦復度他，自求脫離亦解他縛。』以是因緣，即生精進不墮懈怠，障道惡法皆為斷除，助道善法悉應增長，勤修精進。作是思惟：『我負重擔，應當自滅一切煩惱，度脫眾生不得懈怠。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，親近師僧——多聞、寡聞，有知、無知，持戒、破戒——但生佛想；恭敬同學。思惟：『我今依師學習，修善未滿悉令滿足，煩惱未盡斷之令盡，擁護善法捨離不善，一切種智憐愍世間，大悲福田寂靜天人，師是我大師，善得吉利，一切天人皆事法王以為大師。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『佛說淨戒，設為身命亦不毀犯。如世尊說，隨順佛教即供養佛。』若婆羅門、剎利、居士、長者，種種飲食信心施與，如法受用，不令彼人空失果報，食者施者俱得利益。婆羅門剎利居士長者。以沙門名而召菩薩作福田想，菩薩應當如理如量修行正法，即令顯現沙門功德、福田功德。菩薩如是自行化他不曾休廢。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修行，則能隨順一切世間。見瞋恚者生下劣心，見高慢人起無我想，見邪曲人起正直想，見妄語人起如實言，於惡口人常說愛語，見剛強者示現柔和，見慘毒人則行慈忍，見邪法人則生大慈，見苦眾生則起大悲，見慳嫉人則行布施。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是隨順世智，生淨佛國。何以故？持戒無缺，離諸雜穢修平等心，於眾生所具大善根不著名利，清淨之信無所望報，勤行精進不生懈怠，修諸禪定離散亂法，以微妙慧而習多聞。諸根不缺，具足利智，常修大慈，遠離瞋惱。以是因緣生淨佛國。」
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是隨順世智，生淨佛國。何以故？持戒無缺，離諸雜穢修平等心，於眾生所具大善根不著名利，清淨之信無所望報，勤行精進不生懈怠，修諸禪定離散亂法，以微妙慧而習多聞。諸根不缺，具足利智，常修大慈，遠離瞋惱。以是因緣生淨佛國。」
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爾時，勝天王白佛言：「世尊！如佛所說，修戒等法生佛國土，為修行一行亦生？」
爾時，勝天王白佛言：「世尊！如佛所說，修戒等法生佛國土，為修行一行亦生？」
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佛告勝天王言：「大王！若有菩薩摩訶薩，於前所說種種法中，淨修一行即修眾法，如是一行得生淨土。何以故？一一行中具眾行故。
佛告勝天王言：「大王！若有菩薩摩訶薩，於前所說種種法中，淨修一行即修眾法，如是一行得生淨土。何以故？一一行中具眾行故。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是行生淨土，不為胎污。何以故？菩薩摩訶薩造作佛像、修葺伽藍，如來塔前香泥塗地、燒香供養，或以香湯浴洗佛像，於伽藍內掃灑泥塗。菩薩摩訶薩供養瞻省父母之身，師僧同學及諸沙門，以平等心皆悉供養，迴此善根為一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提，令得清淨。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，即得離俗。何以故？心無取著，不染朋黨，背諸境界，遠離愛緣，境界不染。世尊說戒如實修行，少欲知足隨宜四事，趣足過時心常怖畏，樂寂靜離。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是行生淨土，不為胎污。何以故？菩薩摩訶薩造作佛像、修葺伽藍，如來塔前香泥塗地、燒香供養，或以香湯浴洗佛像，於伽藍內掃灑泥塗。菩薩摩訶薩供養瞻省父母之身，師僧同學及諸沙門，以平等心皆悉供養，迴此善根為一切眾生，迴向阿耨多羅三藐三菩提，令得清淨。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，即得離俗。何以故？心無取著，不染朋黨，背諸境界，遠離愛緣，境界不染。世尊說戒如實修行，少欲知足隨宜四事，趣足過時心常怖畏，樂寂靜離。
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「大王！如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不著俗法即得淨命，無偽威儀口意欺詐。於施主前，終不詐偽現身威儀，安祥徐步視前六尺，若背檀越即便縱誕；於施主前，不為利養下聲細語軟美之言順彼意語，若背檀越則便自縱。見他行施，口言不用、心實欲須，如是名為內心熱惱，口現少欲、心貪利養。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，悉無此偽離求利相。若見檀越，不得發言：『三衣弊壞、鉢器闕無，或須湯藥。』於施主前，不得發言：『某甲檀越施我此物，彼人謂我持戒、多聞、大悲、心淨。』雖爾讚歎，我無此德，唯當修行報施主恩。菩薩摩訶薩，不應如是自讚毀他，隨順白衣而求利養。若施餘人，勿生瞋惱，不作諂曲而以取財，不詐親善害他取物，不為他人戲弄取財。檀越擬施，或讚歎人，若說法者，或擬大眾，或復未擬，或施未決，菩薩不得入中取分。若受施財，不應執著此是我有此是我物，即當迴施沙門、師僧、父母及餘貧乏，平等受用。若財物盡，不以生憂，少日不得心無苦惱。
「大王！如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不著俗法即得淨命，無偽威儀口意欺詐。於施主前，終不詐偽現身威儀，安祥徐步視前六尺，若背檀越即便縱誕；於施主前，不為利養下聲細語軟美之言順彼意語，若背檀越則便自縱。見他行施，口言不用、心實欲須，如是名為內心熱惱，口現少欲、心貪利養。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，悉無此偽離求利相。若見檀越，不得發言：『三衣弊壞、鉢器闕無，或須湯藥。』於施主前，不得發言：『某甲檀越施我此物，彼人謂我持戒、多聞、大悲、心淨。』雖爾讚歎，我無此德，唯當修行報施主恩。菩薩摩訶薩，不應如是自讚毀他，隨順白衣而求利養。若施餘人，勿生瞋惱，不作諂曲而以取財，不詐親善害他取物，不為他人戲弄取財。檀越擬施，或讚歎人，若說法者，或擬大眾，或復未擬，或施未決，菩薩不得入中取分。若受施財，不應執著此是我有此是我物，即當迴施沙門、師僧、父母及餘貧乏，平等受用。若財物盡，不以生憂，少日不得心無苦惱。
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「大王！菩薩摩訶薩，受施、迴與二俱清淨。行清淨故，心不疲勞。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為利眾生久處生死而不厭患，若有魔事眾苦逼切心無退轉，若人欲行二乘之道，即為說法不憚疲勞，菩薩自修助菩提法無有厭倦。
「大王！菩薩摩訶薩，受施、迴與二俱清淨。行清淨故，心不疲勞。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為利眾生久處生死而不厭患，若有魔事眾苦逼切心無退轉，若人欲行二乘之道，即為說法不憚疲勞，菩薩自修助菩提法無有厭倦。
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「大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是精進，則能隨順佛正教行。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，離諸放逸，心常謹慎，善攝自身，不作諸惡不善之法，口意亦爾。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，雖處現在，恒懼未來，一切諸惡不善之法斷之不生。言必附理，常說法教，非法不言悉棄穢業，純修淨行不毀佛教，遠離煩惱不淨之法，是名擁護如來正教，一切諸惡不善之法悉斷離之。
「大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是精進，則能隨順佛正教行。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，離諸放逸，心常謹慎，善攝自身，不作諸惡不善之法，口意亦爾。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，雖處現在，恒懼未來，一切諸惡不善之法斷之不生。言必附理，常說法教，非法不言悉棄穢業，純修淨行不毀佛教，遠離煩惱不淨之法，是名擁護如來正教，一切諸惡不善之法悉斷離之。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是隨順佛清淨教，視諸眾生，面門先笑曾無嚬蹙。所以然者？心離穢濁，諸根清淨不染離垢，心不瞋恚內無恨結。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，即得多聞，觀察生死能如實知，欲火熾然，瞋火焚燒，愚癡之火常所迷亂。亦如實知，有為無常，一切行苦，諸法無我，世間眾生耽著戲論，一切法中唯有涅槃乃為寂靜。若聞他說，即思惟義，傳以授人，發大慈悲，起堅固意；若不聞法則無思修。是故聞慧猶如字本，一切智慧因之而生。既得多聞則護正法。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是隨順佛清淨教，視諸眾生，面門先笑曾無嚬蹙。所以然者？心離穢濁，諸根清淨不染離垢，心不瞋恚內無恨結。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，即得多聞，觀察生死能如實知，欲火熾然，瞋火焚燒，愚癡之火常所迷亂。亦如實知，有為無常，一切行苦，諸法無我，世間眾生耽著戲論，一切法中唯有涅槃乃為寂靜。若聞他說，即思惟義，傳以授人，發大慈悲，起堅固意；若不聞法則無思修。是故聞慧猶如字本，一切智慧因之而生。既得多聞則護正法。
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「大王！未來末世正法滅時，其有眾生樂勤修行，不值法炬，無人為說甚深之法。爾時菩薩即為演暢甚深妙法，所謂般若波羅蜜，令諸眾生得戒、定、慧，又讚之言：『善男子！如是末世正法滅時，汝等能發菩薩之心，求阿耨多羅三藐三菩提，利益眾生。此般若波羅蜜，三世諸佛之所行者。汝若勤修，則去阿耨多羅三藐三菩提不遠。何以故？般若波羅蜜不離菩提。譬如有人種穀已秀，當知收穫必在不久。菩薩亦爾，求阿耨多羅三藐三菩提，得聞般若波羅蜜，當知決定去佛不遠。』
「大王！未來末世正法滅時，其有眾生樂勤修行，不值法炬，無人為說甚深之法。爾時菩薩即為演暢甚深妙法，所謂般若波羅蜜，令諸眾生得戒、定、慧，又讚之言：『善男子！如是末世正法滅時，汝等能發菩薩之心，求阿耨多羅三藐三菩提，利益眾生。此般若波羅蜜，三世諸佛之所行者。汝若勤修，則去阿耨多羅三藐三菩提不遠。何以故？般若波羅蜜不離菩提。譬如有人種穀已秀，當知收穫必在不久。菩薩亦爾，求阿耨多羅三藐三菩提，得聞般若波羅蜜，當知決定去佛不遠。』
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「大王！若善男子、善女人，捨離般若波羅蜜，更依餘法求阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。猶如王子捨其父王，更就餘人求為太子，決不可得。菩薩亦爾，求薩婆若必因般若波羅蜜得。譬如犢子，若欲須乳必依其母，若就餘牛則不可得。
「大王！若善男子、善女人，捨離般若波羅蜜，更依餘法求阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。猶如王子捨其父王，更就餘人求為太子，決不可得。菩薩亦爾，求薩婆若必因般若波羅蜜得。譬如犢子，若欲須乳必依其母，若就餘牛則不可得。
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「大王！菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜，常為法王子相莊嚴身，以好為華嚴飾身相，諸根不缺。如來行處常所遊行，所行之道隨佛如來所覺而覺，救護世間苦惱眾生，善能通達佛所說教，常修梵行，守護如來薩婆若城。
「大王！菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜，常為法王子相莊嚴身，以好為華嚴飾身相，諸根不缺。如來行處常所遊行，所行之道隨佛如來所覺而覺，救護世間苦惱眾生，善能通達佛所說教，常修梵行，守護如來薩婆若城。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為法王子，釋梵護世之所尊重。何以故？行菩薩道阿鞞跋致，一切諸魔所不能動，安住佛法，通達一切空平等理，不信外緣。如是安住佛法智慧，不與聲聞、辟支佛共，超過世間，住無生法忍。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為法王子，釋梵護世之所尊重。何以故？行菩薩道阿鞞跋致，一切諸魔所不能動，安住佛法，通達一切空平等理，不信外緣。如是安住佛法智慧，不與聲聞、辟支佛共，超過世間，住無生法忍。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能如實知一切眾生心，貪欲、瞋、癡上中下品，亦如實知善心、堅固心。如實知已，各各為說諸對治法，如是則能善化眾生。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若有眾生應見佛身受化度者，菩薩摩訶薩即現佛身而為說法；應以菩薩身化度者，現菩薩身；應以辟支佛身而受化者，即現辟支佛身；應以聲聞身受教化者，即現聲聞身；應以帝釋、梵王、婆羅門、剎利、長者、居士身受教化者，皆為示現而度脫之。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜教化眾生。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心性慈和，正直軟善，無諸諂曲、嫉妬、垢穢，心常清淨。言語不麤，遠離惡口，多行忍辱親狎眾生。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能如實知一切眾生心，貪欲、瞋、癡上中下品，亦如實知善心、堅固心。如實知已，各各為說諸對治法，如是則能善化眾生。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若有眾生應見佛身受化度者，菩薩摩訶薩即現佛身而為說法；應以菩薩身化度者，現菩薩身；應以辟支佛身而受化者，即現辟支佛身；應以聲聞身受教化者，即現聲聞身；應以帝釋、梵王、婆羅門、剎利、長者、居士身受教化者，皆為示現而度脫之。大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜教化眾生。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心性慈和，正直軟善，無諸諂曲、嫉妬、垢穢，心常清淨。言語不麤，遠離惡口，多行忍辱親狎眾生。
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「大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，則在處安樂。所以然者？具足正見及清淨見、清淨之行，所行境界與心相應，若心相違惡不善法，如是境界及染穢處斯則不行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，見同學人心生歡喜，若財若法與他共用。唯行一道，所謂佛道。唯佛為師，不尊餘人。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是在處安樂，具諸攝法而攝眾生，以利益施、安樂施、無盡施攝取眾生，利益語、有義語、如法語、不異語攝取眾生，以財利益平等、身利益平等、命利益平等、資具利益平等攝取眾生。
「大王！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，則在處安樂。所以然者？具足正見及清淨見、清淨之行，所行境界與心相應，若心相違惡不善法，如是境界及染穢處斯則不行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，見同學人心生歡喜，若財若法與他共用。唯行一道，所謂佛道。唯佛為師，不尊餘人。大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是在處安樂，具諸攝法而攝眾生，以利益施、安樂施、無盡施攝取眾生，利益語、有義語、如法語、不異語攝取眾生，以財利益平等、身利益平等、命利益平等、資具利益平等攝取眾生。
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「大王！利益施者即是法施，安樂施者即資生施，無盡施者即示現道，利益語者令彼生善，有義語者令彼見理，如法語者隨順佛教，不異語者說如實法。財利益平等者，可食、可噉、可飲、可嗽、可舐，及衣服等。身利益平等者，如以攝衛利益己身，令他亦爾。命利益平等者，真珠、琉璃、珊瑚、瑪瑙名為外命。資具利益平等者，象馬車乘一切淨財。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，自行與他皆悉共同。
「大王！利益施者即是法施，安樂施者即資生施，無盡施者即示現道，利益語者令彼生善，有義語者令彼見理，如法語者隨順佛教，不異語者說如實法。財利益平等者，可食、可噉、可飲、可嗽、可舐，及衣服等。身利益平等者，如以攝衛利益己身，令他亦爾。命利益平等者，真珠、琉璃、珊瑚、瑪瑙名為外命。資具利益平等者，象馬車乘一切淨財。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，自行與他皆悉共同。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，受生端正，常能修習寂靜威儀、不偽威儀、清淨威儀，人所樂見，內外溫善，觀者無厭能悅人意，一切眾生之所愛重，其有見者皆發善心，瞋恚者見心即得解。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，受生端正，常能修習寂靜威儀、不偽威儀、清淨威儀，人所樂見，內外溫善，觀者無厭能悅人意，一切眾生之所愛重，其有見者皆發善心，瞋恚者見心即得解。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是端正則堪依止，守護眾生令煩惱滅，能將眾生出離生死無邊曠野，能度眾生世間險難，為無眷屬而作親友，為煩惱疾而作良醫，無救護者為之救護，無歸依者為作歸依，無明眾生為作法炬。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為諸眾生而作依止，治諸疾病如藥樹王。譬如善見大樹，根莖枝葉華果色香味觸，悉為眾生療治眾病。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，亦復如是。從初發心為諸眾生治種種疾、諸煩惱病，菩薩摩訶薩功德智慧，有疾病者見聞皆差。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常與功德相應，隨力所堪供養三寶，若有疾病即施湯藥，若見飢渴即施食飲，若見寒凍即施衣服。師僧和上盡心承奉，同學法人合掌恭敬。造立伽藍，布施田園。時時隨有捨與眾僧，下使隷役如法料理。聞有名德沙門、婆羅門、修道行者，時時往詣。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能生諸善，有巧方便教化眾生。於此佛國身不移動，而遊無量諸佛世界諮問正法；於此佛國身不移動，而遊無量諸佛世界聽受正法；於此佛土身不移動，示現無量諸佛國土供養如來；於此佛土身不移動；而遊無量諸佛世界，成就無上菩提資糧；於此佛土身不移動，而遊無量諸佛世界，若有菩薩成佛道者，供養恭敬；於此佛土身不移動；無量世界示現成道；於此佛土身不移動，無量佛國現轉法輪；於此佛土身不動移，無量佛國示現涅槃；於此佛土身不移動，無量佛國應得度者，為示化身皆悉令見，亦無分別有所作意。」
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是端正則堪依止，守護眾生令煩惱滅，能將眾生出離生死無邊曠野，能度眾生世間險難，為無眷屬而作親友，為煩惱疾而作良醫，無救護者為之救護，無歸依者為作歸依，無明眾生為作法炬。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為諸眾生而作依止，治諸疾病如藥樹王。譬如善見大樹，根莖枝葉華果色香味觸，悉為眾生療治眾病。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，亦復如是。從初發心為諸眾生治種種疾、諸煩惱病，菩薩摩訶薩功德智慧，有疾病者見聞皆差。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常與功德相應，隨力所堪供養三寶，若有疾病即施湯藥，若見飢渴即施食飲，若見寒凍即施衣服。師僧和上盡心承奉，同學法人合掌恭敬。造立伽藍，布施田園。時時隨有捨與眾僧，下使隷役如法料理。聞有名德沙門、婆羅門、修道行者，時時往詣。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能生諸善，有巧方便教化眾生。於此佛國身不移動，而遊無量諸佛世界諮問正法；於此佛國身不移動，而遊無量諸佛世界聽受正法；於此佛土身不移動，示現無量諸佛國土供養如來；於此佛土身不移動；而遊無量諸佛世界，成就無上菩提資糧；於此佛土身不移動，而遊無量諸佛世界，若有菩薩成佛道者，供養恭敬；於此佛土身不移動；無量世界示現成道；於此佛土身不移動，無量佛國現轉法輪；於此佛土身不動移，無量佛國示現涅槃；於此佛土身不移動，無量佛國應得度者，為示化身皆悉令見，亦無分別有所作意。」
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爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩作種種化無分別心？」
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佛告勝天王言：「大王！譬如日月照四天下而無分別，我照天下為作光明，眾生業報自感日月光照天下，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，雖現化身而無分別。何以故？眾生各有宿世善業。菩薩摩訶薩，昔從因地修行發願為度眾生，以此願力，隨其所念，皆悉應現無分別心。
佛告勝天王言：「大王！譬如日月照四天下而無分別，我照天下為作光明，眾生業報自感日月光照天下，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，雖現化身而無分別。何以故？眾生各有宿世善業。菩薩摩訶薩，昔從因地修行發願為度眾生，以此願力，隨其所念，皆悉應現無分別心。
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「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是方便善巧教化，速向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩，行檀具足，持戒清淨——無穿、缺、雜，戒聚清淨，過諸聲、聞辟支佛境——具足忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智，如來世尊不共功德，一切具足，已過聲聞、辟支佛地。
「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是方便善巧教化，速向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩，行檀具足，持戒清淨——無穿、缺、雜，戒聚清淨，過諸聲、聞辟支佛境——具足忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智，如來世尊不共功德，一切具足，已過聲聞、辟支佛地。
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「大王！菩薩初地乃至十地，行般若波羅蜜，修如是行，得阿耨多羅三藐三菩提。」
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說是法門時，眾中二萬天子得遠塵離垢法眼淨；三萬菩薩摩訶薩得無生法忍；八萬四千天人發阿耨多羅三藐三菩提心；無量百千億乾闥婆、緊那羅皆悉合掌，讚歎如來，遶耆闍崛山；無量百千億夜叉眾，雨諸蓮華，遶耆闍崛山。十方無量恒河沙世界，菩薩來集，讚歎如來：「世尊！快說甚深般若波羅蜜，為諸菩薩。世尊！因此般若波羅蜜，得有人、天，須陀洹向、須陀洹果，乃至阿羅漢向、阿羅漢果，辟支佛道，菩薩十地、十波羅蜜，如來十力、四無所畏、十八不共法、一切種智，皆從般若波羅蜜中出。世尊！譬如世間一切眾生悉依虛空，而空無依。般若波羅蜜亦復如是，一切法本而自無依。願令我等於未來世，為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，如今佛說。」又以種種香華散如來上。
說是法門時，眾中二萬天子得遠塵離垢法眼淨；三萬菩薩摩訶薩得無生法忍；八萬四千天人發阿耨多羅三藐三菩提心；無量百千億乾闥婆、緊那羅皆悉合掌，讚歎如來，遶耆闍崛山；無量百千億夜叉眾，雨諸蓮華，遶耆闍崛山。十方無量恒河沙世界，菩薩來集，讚歎如來：「世尊！快說甚深般若波羅蜜，為諸菩薩。世尊！因此般若波羅蜜，得有人、天，須陀洹向、須陀洹果，乃至阿羅漢向、阿羅漢果，辟支佛道，菩薩十地、十波羅蜜，如來十力、四無所畏、十八不共法、一切種智，皆從般若波羅蜜中出。世尊！譬如世間一切眾生悉依虛空，而空無依。般若波羅蜜亦復如是，一切法本而自無依。願令我等於未來世，為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，如今佛說。」又以種種香華散如來上。
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爾時，耆闍崛山天神及餘集者空中讚言：「我等憶念過去之世，無量諸佛於此耆闍崛山中說是般若波羅蜜法，亦如今日。」
爾時，耆闍崛山天神及餘集者空中讚言：「我等憶念過去之世，無量諸佛於此耆闍崛山中說是般若波羅蜜法，亦如今日。」
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爾時，勝天王白佛言：「世尊！空中諸天云何得知如來境界，久遠世佛說是般若波羅蜜事？」
爾時，勝天王白佛言：「世尊！空中諸天云何得知如來境界，久遠世佛說是般若波羅蜜事？」
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佛言：「大王！此諸天等，皆住不可思議解脫，是故能知過去遠事。大王！我昔為菩薩時，亦經生彼天神之道，見無量佛成道說法乃至涅槃，我常讚歎合掌禮拜。何以故？彼天神道壽命長故。」
佛言：「大王！此諸天等，皆住不可思議解脫，是故能知過去遠事。大王！我昔為菩薩時，亦經生彼天神之道，見無量佛成道說法乃至涅槃，我常讚歎合掌禮拜。何以故？彼天神道壽命長故。」
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爾時，眾中有一天子，名曰光德，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，白佛言：「世尊！諸佛菩薩應遊淨土，娑婆世界是不清淨，云何世尊出現此土？」
爾時，眾中有一天子，名曰光德，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，白佛言：「世尊！諸佛菩薩應遊淨土，娑婆世界是不清淨，云何世尊出現此土？」
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爾時，佛告光德天子：「諸佛如來所居之處無有穢土。」於是世尊，即以神力現此三千大千世界，地平如掌，琉璃所成，無諸山陵堆阜荊蕀，處處寶聚，香華軟草，流泉浴池八功德水，七寶階砌，樹木華果咸說菩薩不退法輪；無有凡夫，唯見十方諸大菩薩；不聞餘音，唯聞般若波羅蜜聲。處處蓮華大如車輪，青紅赤白，一一華中皆有菩薩結加趺坐。即見如來於大眾中，為諸菩薩說甚深法，無量百千釋梵護世前後圍遶，供養恭敬尊重讚歎：「希有世尊！希有世尊！所說無虛，真實不二。如世尊說，諸佛住處實無穢土，眾生薄福而見不淨。世尊！若有善男子、善女人，得聞般若波羅蜜名字，甚為希有，況復書寫受持讀誦為他演說。」
爾時，佛告光德天子：「諸佛如來所居之處無有穢土。」於是世尊，即以神力現此三千大千世界，地平如掌，琉璃所成，無諸山陵堆阜荊蕀，處處寶聚，香華軟草，流泉浴池八功德水，七寶階砌，樹木華果咸說菩薩不退法輪；無有凡夫，唯見十方諸大菩薩；不聞餘音，唯聞般若波羅蜜聲。處處蓮華大如車輪，青紅赤白，一一華中皆有菩薩結加趺坐。即見如來於大眾中，為諸菩薩說甚深法，無量百千釋梵護世前後圍遶，供養恭敬尊重讚歎：「希有世尊！希有世尊！所說無虛，真實不二。如世尊說，諸佛住處實無穢土，眾生薄福而見不淨。世尊！若有善男子、善女人，得聞般若波羅蜜名字，甚為希有，況復書寫受持讀誦為他演說。」
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佛言：「若善男子、善女人，無量百千劫以無礙心施他財物，若復有人以淨信心書寫此經傳受與人，功德多彼。何以故？財施有竭，法施無盡。何以故？施財但能得世間果，若人若天昔已曾得，得已墮落今還復得。若以法施，昔來未得今始能得，所謂涅槃。若三千大千世界一切眾生，有人教化悉令安住十善道中，若善男子、善女人，以淨信心受持讀誦般若波羅蜜，為他人說，功德勝彼。何以故？一切善法皆從般若波羅蜜生故。若三千大千世界一切眾生，有人教化皆得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，若復有人信心受持讀誦書寫般若波羅蜜，功德勝彼。何以故？聲聞、辟支佛法皆從般若波羅蜜中生，一切菩薩摩訶薩法皆從般若波羅蜜中生，因此般若波羅蜜故有佛出世。般若波羅蜜所在之處，當知即是菩提道場、轉法輪處，應念：『此處即我大師，如來、應供、正遍知處在此中。』何以故？一切諸佛皆從般若波羅蜜生故。若人供養如來形像，不如供養般若波羅蜜。何以故？三世諸佛皆因般若波羅蜜生故。」
佛言：「若善男子、善女人，無量百千劫以無礙心施他財物，若復有人以淨信心書寫此經傳受與人，功德多彼。何以故？財施有竭，法施無盡。何以故？施財但能得世間果，若人若天昔已曾得，得已墮落今還復得。若以法施，昔來未得今始能得，所謂涅槃。若三千大千世界一切眾生，有人教化悉令安住十善道中，若善男子、善女人，以淨信心受持讀誦般若波羅蜜，為他人說，功德勝彼。何以故？一切善法皆從般若波羅蜜生故。若三千大千世界一切眾生，有人教化皆得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，若復有人信心受持讀誦書寫般若波羅蜜，功德勝彼。何以故？聲聞、辟支佛法皆從般若波羅蜜中生，一切菩薩摩訶薩法皆從般若波羅蜜中生，因此般若波羅蜜故有佛出世。般若波羅蜜所在之處，當知即是菩提道場、轉法輪處，應念：『此處即我大師，如來、應供、正遍知處在此中。』何以故？一切諸佛皆從般若波羅蜜生故。若人供養如來形像，不如供養般若波羅蜜。何以故？三世諸佛皆因般若波羅蜜生故。」
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勝天王般若波羅蜜經卷第三
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