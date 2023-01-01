勝天王般若波羅蜜經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經卷第二

陳優禪尼國王子月婆首那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳優禪尼國王子月婆首那譯

法界品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界品第三

爾時，勝天王即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達甚深法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達甚深法界？」

爾時，佛讚勝天王言：「善哉，大王！諦聽，諦聽！善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚勝天王言：「善哉，大王！諦聽，諦聽！善思念之。」

勝天王白佛言：「世尊！唯然願聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！唯然願聞。」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩有般若故，近善知識，勤修精進，離諸障惑，心得清淨，恭敬尊重，樂習空行，遠離諸見，修如實道，能達法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩有般若故，近善知識，勤修精進，離諸障惑，心得清淨，恭敬尊重，樂習空行，遠離諸見，修如實道，能達法界。

「大王！菩薩摩訶薩有般若故，近善知識。歡喜恭敬猶如佛想，以親近故不得懈怠，滅一切惡諸不善法，生長善根。既滅煩惱，遠離障法，即得身、口、意業清淨。由清淨故即生敬重，以敬重心修習空行，修空行故遠離諸見，離諸見故修行正道，修正道故能見法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩有般若故，近善知識。歡喜恭敬猶如佛想，以親近故不得懈怠，滅一切惡諸不善法，生長善根。既滅煩惱，遠離障法，即得身、口、意業清淨。由清淨故即生敬重，以敬重心修習空行，修空行故遠離諸見，離諸見故修行正道，修正道故能見法界。」

勝天王白佛：「世尊！何等為法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛：「世尊！何等為法界？」

佛告勝天王言：「大王！即是如實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！即是如實。」

「世尊！云何如實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如實？」

「大王！即不變異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！即不變異。」

「世尊！云何不異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何不異？」

「大王！所謂如如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！所謂如如。」

「世尊！云何如如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如如？」

「大王！此可智知，非言能說。何以故？過諸文字，離語境界、口境界故。無諸戲論，無此無彼，離相無相遠離思量，過覺觀境無想無相，過二境界，過諸凡夫，離凡境界，過諸魔事，能離障惑，非識所知，住無處所。寂靜聖智，後無分別智慧境界，無我、我所求不可得，無取無捨，無染無穢，清淨離垢，最勝第一，性常不變。若佛出世及不出世，性相常住。大王！是為法界。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修此法界百種苦行，令諸眾生皆悉通達。大王！是名般若波羅蜜如如實際，無分別相，不可思議界，真空，一切智一切種智不二界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！此可智知，非言能說。何以故？過諸文字，離語境界、口境界故。無諸戲論，無此無彼，離相無相遠離思量，過覺觀境無想無相，過二境界，過諸凡夫，離凡境界，過諸魔事，能離障惑，非識所知，住無處所。寂靜聖智，後無分別智慧境界，無我、我所求不可得，無取無捨，無染無穢，清淨離垢，最勝第一，性常不變。若佛出世及不出世，性相常住。大王！是為法界。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，修此法界百種苦行，令諸眾生皆悉通達。大王！是名般若波羅蜜如如實際，無分別相，不可思議界，真空，一切智一切種智不二界。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何能證至此法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何能證至此法界？」

佛告勝天王言：「大王！以出世般若波羅蜜證，後無分別智至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！以出世般若波羅蜜證，後無分別智至。」

勝天王白佛言：「世尊！證與至有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！證與至有何差別？」

佛告勝天王言：「大王！以般若波羅蜜如實見名為證，以智通達名為至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！以般若波羅蜜如實見名為證，以智通達名為至。」

勝天王白佛言：「世尊！如佛所說，聞思修慧，通達般若波羅蜜，非是出世後無分別智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！如佛所說，聞思修慧，通達般若波羅蜜，非是出世後無分別智。」

佛告勝天王言：「不爾，大王！何以故？般若波羅蜜甚深微妙，聞慧麁淺不能得見，第一義故思不能量，出世法故修不能行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「不爾，大王！何以故？般若波羅蜜甚深微妙，聞慧麁淺不能得見，第一義故思不能量，出世法故修不能行。

「大王！般若波羅蜜如是甚深，凡夫、二乘所不能見。何以故？譬如生盲不見眾色，七日嬰兒不見日輪，尚不能見，況復修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！般若波羅蜜如是甚深，凡夫、二乘所不能見。何以故？譬如生盲不見眾色，七日嬰兒不見日輪，尚不能見，況復修行。

「大王！譬如夏熱，有人西行在於曠野，復有一人從西往東，問前人言：『我今熱渴，何處有水、清涼樹蔭？』彼人答言：『善男子！從此東行則有二路，一左一右，當從右路，有清泉水及樹蔭涼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！譬如夏熱，有人西行在於曠野，復有一人從西往東，問前人言：『我今熱渴，何處有水、清涼樹蔭？』彼人答言：『善男子！從此東行則有二路，一左一右，當從右路，有清泉水及樹蔭涼。』

「大王！於意云何？雖聞此名，思惟往趣，能除熱渴得水味不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！於意云何？雖聞此名，思惟往趣，能除熱渴得水味不？」

「不也，世尊！此人至彼，入池洗浴、飲水，息樹，方離熱渴，得知水味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！此人至彼，入池洗浴、飲水，息樹，方離熱渴，得知水味。」

佛言：「如是，如是！大王！不可以三慧通達真實般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！大王！不可以三慧通達真實般若波羅蜜。

「大王！所言曠野，即是生死；人謂眾生；熱名煩惱，渴是貪愛；東來人者即是菩薩；其右路者薩婆若道——菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善知生死及出世路；清冷水者所謂般若波羅蜜；樹蔭涼者即是大悲。菩薩摩訶薩行二法故，遠離凡夫及二乘道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！所言曠野，即是生死；人謂眾生；熱名煩惱，渴是貪愛；東來人者即是菩薩；其右路者薩婆若道——菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善知生死及出世路；清冷水者所謂般若波羅蜜；樹蔭涼者即是大悲。菩薩摩訶薩行二法故，遠離凡夫及二乘道。

「大王！如是甚深般若波羅蜜，無形無相，種種巧說，令諸眾生得入其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如是甚深般若波羅蜜，無形無相，種種巧說，令諸眾生得入其中。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實知力空，無畏空，不共法空，戒聚空，定聚、慧聚、解脫聚、解脫知見聚空，空空，第一義空，而空相不可得。不取空相，不起空見，不執空相，不依止空。如是不取著故，於空不墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如實知力空，無畏空，不共法空，戒聚空，定聚、慧聚、解脫聚、解脫知見聚空，空空，第一義空，而空相不可得。不取空相，不起空見，不執空相，不依止空。如是不取著故，於空不墮。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，遠離諸相，不見內外相，離戲論相，離分別相，離求覓相，離貪著相，離境界相，離攀緣相，離能知所知相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，遠離諸相，不見內外相，離戲論相，離分別相，離求覓相，離貪著相，離境界相，離攀緣相，離能知所知相。」

勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜，如是觀無相；諸佛世尊復云何觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩般若波羅蜜，如是觀無相；諸佛世尊復云何觀？」

佛告勝天王言：「大王！諸佛境界不可思議。何以故？離境界故。一切眾生思量佛境，心則狂亂，不知此彼。何以故？同虛空性，不可思量，求不可得，離覺觀境。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，尚不見有凡夫境界可得思量，況佛境界。亦不依止一切諸願，雖行布施不著施報，持戒、忍辱、精進、定、慧亦復如是，一切功德乃至涅槃亦不依著。何以故？離我、我所，無二無別，自性離故。」說是般若波羅蜜法門時，三千大千世界六種震動，須彌山王、目真隣陀山、鐵圍山、大鐵圍山、寶山、黑山、大黑山，皆悉震動。無量百千億諸菩薩摩訶薩，脫上分衣為佛敷座，高如須彌。無量百千釋梵護世諸天王等，合掌恭敬，散諸妙華——曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、白蓮華、赤蓮華、紅蓮華、青蓮華——耆闍崛山縱廣四十由旬，積華遍滿至于佛膝。無量天子作諸天樂，不鼓自鳴，空中歎言：「再覩佛興世，再見轉法輪。善哉！閻浮提一切眾生，勤修功德，多種善根，得聞如是甚深般若波羅蜜，況復來世有能信者，如是眾生悉行諸佛如來境界。」復有無量百千諸大龍王，即以神力普興大雲，降注香雨灑耆闍崛山及三千大千世界，諸聽法者唯覺香潤不見霑濡。無量龍女，悉於佛前合掌讚歎。無量乾闥婆，以妙音樂而供養佛，其夜叉眾散諸妙華。十方無量無邊國土諸佛世尊，皆放眉間白毫光明，照此娑婆世界耆闍崛山，其三千大千世界幽暗之處，日月不照，悉蒙光明。照世界已，還至佛所，右遶三匝，從佛頂入。無量百千婆羅門、剎利、居士長者，以塗香、末香、幡、華、幢、蓋而供養佛。爾時，眾中七十二億菩薩摩訶薩得無生法忍，無量百千萬億眾生得遠塵垢法眼淨，無量百千萬億眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！諸佛境界不可思議。何以故？離境界故。一切眾生思量佛境，心則狂亂，不知此彼。何以故？同虛空性，不可思量，求不可得，離覺觀境。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，尚不見有凡夫境界可得思量，況佛境界。亦不依止一切諸願，雖行布施不著施報，持戒、忍辱、精進、定、慧亦復如是，一切功德乃至涅槃亦不依著。何以故？離我、我所，無二無別，自性離故。」說是般若波羅蜜法門時，三千大千世界六種震動，須彌山王、目真隣陀山、鐵圍山、大鐵圍山、寶山、黑山、大黑山，皆悉震動。無量百千億諸菩薩摩訶薩，脫上分衣為佛敷座，高如須彌。無量百千釋梵護世諸天王等，合掌恭敬，散諸妙華——曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華、白蓮華、赤蓮華、紅蓮華、青蓮華——耆闍崛山縱廣四十由旬，積華遍滿至于佛膝。無量天子作諸天樂，不鼓自鳴，空中歎言：「再覩佛興世，再見轉法輪。善哉！閻浮提一切眾生，勤修功德，多種善根，得聞如是甚深般若波羅蜜，況復來世有能信者，如是眾生悉行諸佛如來境界。」復有無量百千諸大龍王，即以神力普興大雲，降注香雨灑耆闍崛山及三千大千世界，諸聽法者唯覺香潤不見霑濡。無量龍女，悉於佛前合掌讚歎。無量乾闥婆，以妙音樂而供養佛，其夜叉眾散諸妙華。十方無量無邊國土諸佛世尊，皆放眉間白毫光明，照此娑婆世界耆闍崛山，其三千大千世界幽暗之處，日月不照，悉蒙光明。照世界已，還至佛所，右遶三匝，從佛頂入。無量百千婆羅門、剎利、居士長者，以塗香、末香、幡、華、幢、蓋而供養佛。爾時，眾中七十二億菩薩摩訶薩得無生法忍，無量百千萬億眾生得遠塵垢法眼淨，無量百千萬億眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，勝天王白佛言：「世尊！般若波羅蜜離文字、無語言，云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為眾生說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「世尊！般若波羅蜜離文字、無語言，云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為眾生說法？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是說法：為修習佛法故，而說佛法畢竟不可得；為成熟諸波羅蜜，而波羅蜜畢竟不可得；為清淨菩提，而菩提畢竟不可得；為涅槃離欲滅，而涅槃離欲滅畢竟不可得；為須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果、而須陀洹乃至阿羅漢畢竟不可得；為辟支佛，而辟支佛畢竟不可得；為斷除我、取，而我及取畢竟不可得。菩薩摩訶薩如是行甚深般若波羅蜜，心不分別一切諸相，我能分別及所分別悉不可得，隨順般若波羅蜜不違生死，雖在生死不逆般若波羅蜜隨順法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是說法：為修習佛法故，而說佛法畢竟不可得；為成熟諸波羅蜜，而波羅蜜畢竟不可得；為清淨菩提，而菩提畢竟不可得；為涅槃離欲滅，而涅槃離欲滅畢竟不可得；為須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果、而須陀洹乃至阿羅漢畢竟不可得；為辟支佛，而辟支佛畢竟不可得；為斷除我、取，而我及取畢竟不可得。菩薩摩訶薩如是行甚深般若波羅蜜，心不分別一切諸相，我能分別及所分別悉不可得，隨順般若波羅蜜不違生死，雖在生死不逆般若波羅蜜隨順法相。」

勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何隨順法相、不違世諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何隨順法相、不違世諦？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩隨順甚深般若波羅蜜，不遠離色、受、想、行、識，不遠離欲界、色界、無色界，不遠離法，而不著般若波羅蜜，不遠離道。何以故？具巧方便故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩隨順甚深般若波羅蜜，不遠離色、受、想、行、識，不遠離欲界、色界、無色界，不遠離法，而不著般若波羅蜜，不遠離道。何以故？具巧方便故。」

勝天王白佛言：「世尊！何者是菩薩摩訶薩善巧方便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！何者是菩薩摩訶薩善巧方便？」

佛告勝天王言：「大王！所謂無量菩薩摩訶薩具慈、悲、喜、捨，不捨眾生，常能利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！所謂無量菩薩摩訶薩具慈、悲、喜、捨，不捨眾生，常能利益。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，具無邊慈、無分別慈、法慈、不息慈、不惱慈、利益慈、平等慈、遍益慈、出世慈，成就如是等大慈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，具無邊慈、無分別慈、法慈、不息慈、不惱慈、利益慈、平等慈、遍益慈、出世慈，成就如是等大慈。」

「世尊！云何大悲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何大悲？」

佛言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，眾生苦惱無歸依處，即為濟拔發菩提心、勤求正法，既自得已為眾生說——其慳貪者，教行布施；無戒、破戒，教令持戒；惡性之人，教行忍辱；懶惰懈怠，教令精進；散亂之人，教行禪定；愚癡之人，教行般若。為度眾生，雖遭苦惱，終不捨離菩提之心。是名大悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，眾生苦惱無歸依處，即為濟拔發菩提心、勤求正法，既自得已為眾生說——其慳貪者，教行布施；無戒、破戒，教令持戒；惡性之人，教行忍辱；懶惰懈怠，教令精進；散亂之人，教行禪定；愚癡之人，教行般若。為度眾生，雖遭苦惱，終不捨離菩提之心。是名大悲。」

「世尊！云何大喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何大喜？」

佛言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『三界熾然，我已出離，故生歡喜；久相繫著生死之繩，我已割斷，故生歡喜；種種覺觀及諸取相於生死海，我已得出，故生歡喜；無始竪立我慢之幢，我今已摧，故生歡喜；以金剛智，壞煩惱山永不復立，故生歡喜；我自安隱，又令他安，愚癡黑暗貪愛繫縛久寐世間，今始得覺，故生歡喜；我今已離一切惡趣，又拔眾生令出惡道，眾生久於生死迷亂不知出道，我今濟拔開示正路，悉令得至薩婆若城，故生歡喜。』是名大喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『三界熾然，我已出離，故生歡喜；久相繫著生死之繩，我已割斷，故生歡喜；種種覺觀及諸取相於生死海，我已得出，故生歡喜；無始竪立我慢之幢，我今已摧，故生歡喜；以金剛智，壞煩惱山永不復立，故生歡喜；我自安隱，又令他安，愚癡黑暗貪愛繫縛久寐世間，今始得覺，故生歡喜；我今已離一切惡趣，又拔眾生令出惡道，眾生久於生死迷亂不知出道，我今濟拔開示正路，悉令得至薩婆若城，故生歡喜。』是名大喜。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，眼所見色，不著不離而起捨心；耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，眼所見色，不著不離而起捨心；耳聲、鼻香、舌味、身觸、意法亦爾。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就如是四無量心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就如是四無量心。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為度眾生示現諸相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為度眾生示現諸相？」

佛告勝天王言：「大王！般若波羅蜜相不可得，菩薩摩訶薩相亦不可得，但方便力教化眾生，示現處胎乃至涅槃。何以故？諸天計常，謂無墮落；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力破此執故，示現處胎，因令彼天起無常念，世間最勝最高無等不著五欲，欲不能污，尚有墮落，況復餘天。是故咸應勿復放逸，勤加精進，一心修道。譬如見日尚有隱沒，則知螢火不得久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！般若波羅蜜相不可得，菩薩摩訶薩相亦不可得，但方便力教化眾生，示現處胎乃至涅槃。何以故？諸天計常，謂無墮落；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力破此執故，示現處胎，因令彼天起無常念，世間最勝最高無等不著五欲，欲不能污，尚有墮落，況復餘天。是故咸應勿復放逸，勤加精進，一心修道。譬如見日尚有隱沒，則知螢火不得久住。

「大王！復有放逸諸天，貪著樂故，不修正法。雖與菩薩同在天宮，不往禮拜，不諮受法，而作是意：『今且遊戲，明詣菩薩。』各相謂言：『菩薩與我常共在此，修行何晚？』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，勤修精進，如救頭然，破彼放逸，示現墮落。如是示現，有二因緣：一、令諸天離放逸故，二、令眾生咸得見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！復有放逸諸天，貪著樂故，不修正法。雖與菩薩同在天宮，不往禮拜，不諮受法，而作是意：『今且遊戲，明詣菩薩。』各相謂言：『菩薩與我常共在此，修行何晚？』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，勤修精進，如救頭然，破彼放逸，示現墮落。如是示現，有二因緣：一、令諸天離放逸故，二、令眾生咸得見故。

「大王！世間復有下劣眾生，不堪見佛成無上道及轉法輪。菩薩摩訶薩為此眾生，是故示現嬰兒童子，後宮遊戲——菩薩若作餘像說法，後宮女人則不信樂，是故示現嬰兒童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！世間復有下劣眾生，不堪見佛成無上道及轉法輪。菩薩摩訶薩為此眾生，是故示現嬰兒童子，後宮遊戲——菩薩若作餘像說法，後宮女人則不信樂，是故示現嬰兒童子。

「大王！有高行者常能離俗，菩薩摩訶薩為化彼故，示現出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！有高行者常能離俗，菩薩摩訶薩為化彼故，示現出家。

「大王！復有天、人作如是念：『若以端坐受人天樂而得聖道。』菩薩摩訶薩為化此故，示現苦行，亦為降伏諸外道故，示現苦行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！復有天、人作如是念：『若以端坐受人天樂而得聖道。』菩薩摩訶薩為化此故，示現苦行，亦為降伏諸外道故，示現苦行。

「大王！復有天、人長夜發願：『菩薩摩訶薩行詣道場，我等諸天常獻供養。』菩薩為化此眾生故，示詣道場，一切人眾皆悉獲得菩提因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！復有天、人長夜發願：『菩薩摩訶薩行詣道場，我等諸天常獻供養。』菩薩為化此眾生故，示詣道場，一切人眾皆悉獲得菩提因緣。

「大王！復有天、人作如是念：『惡魔、外道障礙正法，願得菩薩坐於道場，降伏惡魔及諸外道，正信之人悉令見法。』菩薩摩訶薩既成道已，三千大千世界，於虛空中種種音聲而讚歎曰：『佛日出世，螢火隱沒。』此等天人悉發是言：『願我來世皆得阿耨多羅三藐三菩提，如今菩薩摩訶薩。』為是眾生現坐道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！復有天、人作如是念：『惡魔、外道障礙正法，願得菩薩坐於道場，降伏惡魔及諸外道，正信之人悉令見法。』菩薩摩訶薩既成道已，三千大千世界，於虛空中種種音聲而讚歎曰：『佛日出世，螢火隱沒。』此等天人悉發是言：『願我來世皆得阿耨多羅三藐三菩提，如今菩薩摩訶薩。』為是眾生現坐道場。

「大王！又有天、人作如是言：『願見大師成就一切智、無師智、自然智，不求出離，根性純熟，是深法器。』為是眾生示現三轉十二種法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！又有天、人作如是言：『願見大師成就一切智、無師智、自然智，不求出離，根性純熟，是深法器。』為是眾生示現三轉十二種法輪。

「大王！復有天、人樂聞涅槃，菩薩為化彼眾生故，示現涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！復有天、人樂聞涅槃，菩薩為化彼眾生故，示現涅槃。

「大王！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜，能現如是種種之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜，能現如是種種之相。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不生難處。何以故？無福德人不聞般若波羅蜜名字故。又復常離一切惡業，佛所說戒悉不毀犯，心無嫉妬，已於過去無數佛所，多種善根具足功德，智慧方便成就大願，心樂寂靜勤行精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不生難處。何以故？無福德人不聞般若波羅蜜名字故。又復常離一切惡業，佛所說戒悉不毀犯，心無嫉妬，已於過去無數佛所，多種善根具足功德，智慧方便成就大願，心樂寂靜勤行精進。

「大王！菩薩摩訶薩無有惡業牽墮地獄，性行十善故；菩薩摩訶薩無有破戒牽墮畜生；性持戒故；菩薩摩訶薩無有嫉妬，不牽墮餓鬼，不生邪見家，常值善知識。何以故？已於過去無數佛所深種善根，是故生處皆悉正見。菩薩受生，諸根不缺，成佛法器。何以故？於過去世供養諸佛，聽聞正法，禮敬大眾，是故根具相貌端圓，成佛法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩無有惡業牽墮地獄，性行十善故；菩薩摩訶薩無有破戒牽墮畜生；性持戒故；菩薩摩訶薩無有嫉妬，不牽墮餓鬼，不生邪見家，常值善知識。何以故？已於過去無數佛所深種善根，是故生處皆悉正見。菩薩受生，諸根不缺，成佛法器。何以故？於過去世供養諸佛，聽聞正法，禮敬大眾，是故根具相貌端圓，成佛法器。

「大王！菩薩不生邊地，鈍根愚癡不知善惡，語言義趣非佛法器，不識沙門、婆羅門。何以故？菩薩受生必在中國，利根智慧，言辭辯了，善知語義，是佛法器，善知沙門及婆羅門。何以故？菩薩摩訶薩宿世智慧力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩不生邊地，鈍根愚癡不知善惡，語言義趣非佛法器，不識沙門、婆羅門。何以故？菩薩受生必在中國，利根智慧，言辭辯了，善知語義，是佛法器，善知沙門及婆羅門。何以故？菩薩摩訶薩宿世智慧力故。

「大王！菩薩不生長壽天，不見諸佛、不利眾生故。菩薩所以生在欲界，示現出世利益眾生。何以故？善方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩不生長壽天，不見諸佛、不利眾生故。菩薩所以生在欲界，示現出世利益眾生。何以故？善方便故。

「大王！菩薩不生空世界中，此處無佛，不聞正法，不供養僧。何以故？菩薩生處必具三寶，宿願強故。菩薩若聞惡世界名，即生厭離，修行寂靜，心不懈怠，以一切善滅諸惡法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩不生空世界中，此處無佛，不聞正法，不供養僧。何以故？菩薩生處必具三寶，宿願強故。菩薩若聞惡世界名，即生厭離，修行寂靜，心不懈怠，以一切善滅諸惡法。

「大王！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜，以是因緣不生難處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜，以是因緣不生難處。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，乃至夢中尚不忘失菩提之心，況復覺時。何以故？一切菩薩生於此心，即是阿耨多羅三藐三菩提心，若無此心則無有佛，無佛無法，無法無僧；由此心故，得有三寶及以天人。菩薩摩訶薩常離諂曲，質直柔和，其心清淨，不疑佛法，欲聽受者，不祕深義。離法嫉妬，遠三塗業，於初中後無有異相。行不違言，護持大乘。見同學者則生恭敬，勸他修習，讚歎大乘；於說法師常生佛想，近善知識遠離惡友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，乃至夢中尚不忘失菩提之心，況復覺時。何以故？一切菩薩生於此心，即是阿耨多羅三藐三菩提心，若無此心則無有佛，無佛無法，無法無僧；由此心故，得有三寶及以天人。菩薩摩訶薩常離諂曲，質直柔和，其心清淨，不疑佛法，欲聽受者，不祕深義。離法嫉妬，遠三塗業，於初中後無有異相。行不違言，護持大乘。見同學者則生恭敬，勸他修習，讚歎大乘；於說法師常生佛想，近善知識遠離惡友。

「大王！菩薩摩訶薩修般若波羅蜜，如是成就菩提之心，因由此心得宿命智。何以故？已曾供養無量諸佛，護持正法，修清淨戒，遠離惡業，障礙永無，心常歡喜，心勤修學，心不散亂，心智不失。何以故？大王！若菩薩摩訶薩已曾供養無量諸佛，則尊重正法，由重法故廣為人說，為護正法不惜身命，身、口、意業三種清淨、業清淨已得離障礙、離障礙故心常歡喜、心歡喜故則勤精進、心性正直念智具足、由念智故知過去生一十百千乃至無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩修般若波羅蜜，如是成就菩提之心，因由此心得宿命智。何以故？已曾供養無量諸佛，護持正法，修清淨戒，遠離惡業，障礙永無，心常歡喜，心勤修學，心不散亂，心智不失。何以故？大王！若菩薩摩訶薩已曾供養無量諸佛，則尊重正法，由重法故廣為人說，為護正法不惜身命，身、口、意業三種清淨、業清淨已得離障礙、離障礙故心常歡喜、心歡喜故則勤精進、心性正直念智具足、由念智故知過去生一十百千乃至無數。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是了知過去生處。既了宿命，近善知識，由善知識，於諸佛所不失三事，謂見、聞、念，常聽正法。供養僧寶無空過時，諸佛菩薩所恒恭敬禮拜尊重，行住坐臥不離多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是了知過去生處。既了宿命，近善知識，由善知識，於諸佛所不失三事，謂見、聞、念，常聽正法。供養僧寶無空過時，諸佛菩薩所恒恭敬禮拜尊重，行住坐臥不離多聞。

「大王！持淨戒者，耳根常聞般若波羅蜜名字，恒勤修習助道之法，曾不遠離三解脫門，修四無量，常聞薩婆若名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！持淨戒者，耳根常聞般若波羅蜜名字，恒勤修習助道之法，曾不遠離三解脫門，修四無量，常聞薩婆若名。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以是因緣近善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以是因緣近善知識。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，乃至夢中不近惡友，何況覺時。何以故？菩薩摩訶薩不與破戒人共住，邪見人、無威儀人、邪命人、無義語人、懶惰人、樂住生死人、背菩提人、樂俗務人，不與共住。大王！菩薩摩訶薩行如是法離惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，乃至夢中不近惡友，何況覺時。何以故？菩薩摩訶薩不與破戒人共住，邪見人、無威儀人、邪命人、無義語人、懶惰人、樂住生死人、背菩提人、樂俗務人，不與共住。大王！菩薩摩訶薩行如是法離惡知識。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能得如來清淨之身，所謂平等身、清淨身、無盡身、善修得身、法身、不可覺知身、不思議身、寂靜身、虛空等身、智身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能得如來清淨之身，所謂平等身、清淨身、無盡身、善修得身、法身、不可覺知身、不思議身、寂靜身、虛空等身、智身。」

勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩在何位中，能得如來十種之身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩在何位中，能得如來十種之身？」

佛告勝天王言：「菩薩初地得平等身。何以故？離諸邪曲，通達法性，見平等故。於第二地得清淨身。何以故？清淨戒故。住第三地得無盡身。何以故？離瞋恚故。第四地中得善修身。何以故？常勤精進修佛法故。住第五地則得法身。何以故？見諸諦理故。住第六地得離覺觀身。何以故？觀因緣理，非覺觀所知故。住第七地得不思議身。何以故？具足方便故。於第八地得寂靜身。何以故？離一切戲論，無煩惱故。住第九地得等虛空身。何以故？身相不可量，遍一切處故。住第十地則得智身。何以故？成就一切種智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「菩薩初地得平等身。何以故？離諸邪曲，通達法性，見平等故。於第二地得清淨身。何以故？清淨戒故。住第三地得無盡身。何以故？離瞋恚故。第四地中得善修身。何以故？常勤精進修佛法故。住第五地則得法身。何以故？見諸諦理故。住第六地得離覺觀身。何以故？觀因緣理，非覺觀所知故。住第七地得不思議身。何以故？具足方便故。於第八地得寂靜身。何以故？離一切戲論，無煩惱故。住第九地得等虛空身。何以故？身相不可量，遍一切處故。住第十地則得智身。何以故？成就一切種智故。」

勝天王白佛言：「如來之身與菩薩身，無差別乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「如來之身與菩薩身，無差別乎？」

佛告勝天王言：「身無差別，但功德異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「身無差別，但功德異。」

勝天王言：「其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王言：「其義云何？」

「大王！佛、菩薩身，無有差別。何以故？一切諸法同一性相，功德差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！佛、菩薩身，無有差別。何以故？一切諸法同一性相，功德差別。」

「世尊！云何功德而有差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何功德而有差別？」

佛言：「大王！今當為王譬喻顯了。譬如寶珠，若有裝飾或不裝飾，其珠何異？佛與菩薩功德有差，法身無別。何以故？如來功德一切圓滿，盡于十方，遍眾生界，清淨離垢，障礙永無；菩薩之身，功德未滿，有餘障故。譬如初月十五日，月虧盈有異，月性無差。此等諸身皆悉堅固，猶如金剛不可破壞。何以故？三毒不破，世法不染，惡趣人間苦不能逼，悉已遠離生老病死，能伏外道，過魔境界，不向聲聞、辟支佛乘，以是因緣不可破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！今當為王譬喻顯了。譬如寶珠，若有裝飾或不裝飾，其珠何異？佛與菩薩功德有差，法身無別。何以故？如來功德一切圓滿，盡于十方，遍眾生界，清淨離垢，障礙永無；菩薩之身，功德未滿，有餘障故。譬如初月十五日，月虧盈有異，月性無差。此等諸身皆悉堅固，猶如金剛不可破壞。何以故？三毒不破，世法不染，惡趣人間苦不能逼，悉已遠離生老病死，能伏外道，過魔境界，不向聲聞、辟支佛乘，以是因緣不可破壞。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善能將導一切世間天、人、阿修羅。譬如有人善為將導，若國王等長者居士，意咸用之；菩薩亦爾，聲聞、緣覺、菩薩、諸佛，咸同用為將導。又如善將導者，世間國王、婆羅門、長者居士咸共尊重；菩薩亦爾，天、龍、夜叉，有學無學之所供養。又如曠野險難怖畏，行人疲倦，遇善將導，能令安隱；菩薩亦爾，以方便力，於彼生死煩惱賊難，將導眾生安隱得出。又如貧人，依富長者方出險難；梵志、尼乾及餘外道，於生死中依行般若波羅蜜菩薩，爾乃出離。又如大富長者無量貲財，為一切人之所受用；行般若波羅蜜菩薩亦復如是，於生死中六道眾生之所受用。又如大富長者欲過險難必要多伴，飲食資糧皆悉具足，爾乃得過；菩薩亦爾，欲出世間，以功德智慧攝一切眾生，度生死難至薩婆若。又如人遠行多齎寶物，為得利故；菩薩亦爾，從生死海至薩婆若，廣修功德智慧，為得一切智故。又如世人求財無厭；菩薩樂法亦無厭心。又如將導，四事勝他，所謂財富、最勝、位高、語用；菩薩亦爾，富功德位、最勝法、自在、無異言。又如人善導至於大城；菩薩亦爾，善能將導至薩婆若城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善能將導一切世間天、人、阿修羅。譬如有人善為將導，若國王等長者居士，意咸用之；菩薩亦爾，聲聞、緣覺、菩薩、諸佛，咸同用為將導。又如善將導者，世間國王、婆羅門、長者居士咸共尊重；菩薩亦爾，天、龍、夜叉，有學無學之所供養。又如曠野險難怖畏，行人疲倦，遇善將導，能令安隱；菩薩亦爾，以方便力，於彼生死煩惱賊難，將導眾生安隱得出。又如貧人，依富長者方出險難；梵志、尼乾及餘外道，於生死中依行般若波羅蜜菩薩，爾乃出離。又如大富長者無量貲財，為一切人之所受用；行般若波羅蜜菩薩亦復如是，於生死中六道眾生之所受用。又如大富長者欲過險難必要多伴，飲食資糧皆悉具足，爾乃得過；菩薩亦爾，欲出世間，以功德智慧攝一切眾生，度生死難至薩婆若。又如人遠行多齎寶物，為得利故；菩薩亦爾，從生死海至薩婆若，廣修功德智慧，為得一切智故。又如世人求財無厭；菩薩樂法亦無厭心。又如將導，四事勝他，所謂財富、最勝、位高、語用；菩薩亦爾，富功德位、最勝法、自在、無異言。又如人善導至於大城；菩薩亦爾，善能將導至薩婆若城。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善知行路、不可行路，邪正安善，有水無水，相貌曲直，出離之道，皆悉通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善知行路、不可行路，邪正安善，有水無水，相貌曲直，出離之道，皆悉通達。

「大王！菩薩摩訶薩知不倒路，凡所示道，不違眾根。為大乘人示無上道，不說聲聞、辟支佛路；為小乘人示聲聞道，不說大乘；辟支佛根示緣覺路，不說薩婆若道；為著我見說無我道；著法眾生為說空道；著二邊者為說中道；為散亂者說奢摩他、毘婆舍那，不說散亂；戲論眾生示如如道，不說言語；著生死者示涅槃道，不說世間；為迷塗者而說正道。大王！是名菩薩知邪正路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩知不倒路，凡所示道，不違眾根。為大乘人示無上道，不說聲聞、辟支佛路；為小乘人示聲聞道，不說大乘；辟支佛根示緣覺路，不說薩婆若道；為著我見說無我道；著法眾生為說空道；著二邊者為說中道；為散亂者說奢摩他、毘婆舍那，不說散亂；戲論眾生示如如道，不說言語；著生死者示涅槃道，不說世間；為迷塗者而說正道。大王！是名菩薩知邪正路。」

勝天王般若波羅蜜經念處品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經念處品第四

爾時，勝天王即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能如是知路非路者，心緣何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能如是知路非路者，心緣何住？」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心正不亂。何以故？善念身、念受、念心、念法。菩薩摩訶薩凡所遊行城邑聚落，聞利養名，如佛戒說煩惱繫縛，善自憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，心正不亂。何以故？善念身、念受、念心、念法。菩薩摩訶薩凡所遊行城邑聚落，聞利養名，如佛戒說煩惱繫縛，善自憶念。

「大王！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念身？與身相應惡不善法，以如實智，悉遠離之。觀身過失，始自足底乃至頭頂，此身無我、無常、敗壞，但以筋脈共相連持，腥臊臭穢，色惡可惡，所不喜見。如是觀己，身中貪欲悉不復生，不起身我。以是因緣，相應善法皆悉隨順。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念受？作是思惟：『諸受皆苦。顛倒眾生妄起樂相，凡夫愚癡以苦為樂，聖人但說一切皆苦。勤修精進，為斷滅故，亦教餘人修學此法。』作是觀已，恒自念受，不隨受行，修行斷受亦令他學。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念心？作是思惟：『此心無常而謂常住，於苦謂樂，無我謂我，不淨謂淨，數動不住，速疾轉易，結使根本諸惡趣門，煩惱因緣壞滅善道，是不可信貪瞋癡主。一切法中心為上首，若善知心，悉解眾法。種種世間皆由心造，心不自見。若善若惡，悉由心起。心性迴轉如旋火輪，易轉如馬，能燒如火，暴起如水。』作如是觀，於念不動，不隨心行，令心隨己，若能伏心則伏眾法。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念法？惡不善法能如實知，所謂貪欲、瞋恚、愚癡及餘煩惱，而修對治，貪欲對治、瞋恚對治、愚癡對治。如是知已，即迴起念不行彼法，亦令他離。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於境起念？若見色、聲、香、味、觸，作是思惟：『云何於彼不真實法而生貪愛？此乃凡夫愚癡所著，即是不善。如世尊說，愛即生著，著即迷惑，迷故不知善法惡法，以是因緣生於惡趣。』菩薩摩訶薩自不漏失，不著境界，令他亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念身？與身相應惡不善法，以如實智，悉遠離之。觀身過失，始自足底乃至頭頂，此身無我、無常、敗壞，但以筋脈共相連持，腥臊臭穢，色惡可惡，所不喜見。如是觀己，身中貪欲悉不復生，不起身我。以是因緣，相應善法皆悉隨順。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念受？作是思惟：『諸受皆苦。顛倒眾生妄起樂相，凡夫愚癡以苦為樂，聖人但說一切皆苦。勤修精進，為斷滅故，亦教餘人修學此法。』作是觀已，恒自念受，不隨受行，修行斷受亦令他學。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念心？作是思惟：『此心無常而謂常住，於苦謂樂，無我謂我，不淨謂淨，數動不住，速疾轉易，結使根本諸惡趣門，煩惱因緣壞滅善道，是不可信貪瞋癡主。一切法中心為上首，若善知心，悉解眾法。種種世間皆由心造，心不自見。若善若惡，悉由心起。心性迴轉如旋火輪，易轉如馬，能燒如火，暴起如水。』作如是觀，於念不動，不隨心行，令心隨己，若能伏心則伏眾法。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜念法？惡不善法能如實知，所謂貪欲、瞋恚、愚癡及餘煩惱，而修對治，貪欲對治、瞋恚對治、愚癡對治。如是知已，即迴起念不行彼法，亦令他離。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜於境起念？若見色、聲、香、味、觸，作是思惟：『云何於彼不真實法而生貪愛？此乃凡夫愚癡所著，即是不善。如世尊說，愛即生著，著即迷惑，迷故不知善法惡法，以是因緣生於惡趣。』菩薩摩訶薩自不漏失，不著境界，令他亦爾。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜阿蘭若念，作是思惟：『阿蘭若者，是無諍人之所住處，寂靜住處，於此處中，天、龍、夜叉、他心智人，悉能知我心、心數法，不應於此起邪思惟。』即得捨離，於法正憶，勤修行之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜阿蘭若念，作是思惟：『阿蘭若者，是無諍人之所住處，寂靜住處，於此處中，天、龍、夜叉、他心智人，悉能知我心、心數法，不應於此起邪思惟。』即得捨離，於法正憶，勤修行之。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『城邑聚落，非出家人所可行處，則不應往，所謂酤酒、婬女、王城、博弈歌舞之處。』悉遠離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『城邑聚落，非出家人所可行處，則不應往，所謂酤酒、婬女、王城、博弈歌舞之處。』悉遠離之。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，聞利養名，起正憶念，作是思惟：『為生施福故受此財，不由貪愛受，不出內生長子息，不言我財，一切貧窮普皆周給，如是行者人所讚歎，終不計我及以我所。』復作是念：『人皆稱我惠施名聞，世間無常須臾磨滅，云何智人，無常、無實、不恒、無主，隨彼而行，起我、我所？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，聞利養名，起正憶念，作是思惟：『為生施福故受此財，不由貪愛受，不出內生長子息，不言我財，一切貧窮普皆周給，如是行者人所讚歎，終不計我及以我所。』復作是念：『人皆稱我惠施名聞，世間無常須臾磨滅，云何智人，無常、無實、不恒、無主，隨彼而行，起我、我所？』

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於佛世尊所說念戒，作是思惟：『過去諸佛皆學此戒，成無上道，得至涅槃；當來諸佛、現在亦爾。』如是知已，精進勤修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於佛世尊所說念戒，作是思惟：『過去諸佛皆學此戒，成無上道，得至涅槃；當來諸佛、現在亦爾。』如是知已，精進勤修。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為化眾生及以自身，少欲知足，著糞掃衣，心常清潔，信力堅固，寧失身命於戒不犯，心離高慢，遊行城邑不恥弊衣，遠離懈怠常修精進，所作未辦終不中息，於糞掃衣，不見過患、朽故弊壞，終無輕鄙，但取其德——夫離欲者乃服此衣，如來所讚，息慳貪著。亦不自讚我能服此，於他不服終無毀言。如此行人，諸天禮敬，佛所讚歎，菩薩護持，婆羅門、剎利皆悉禮敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為化眾生及以自身，少欲知足，著糞掃衣，心常清潔，信力堅固，寧失身命於戒不犯，心離高慢，遊行城邑不恥弊衣，遠離懈怠常修精進，所作未辦終不中息，於糞掃衣，不見過患、朽故弊壞，終無輕鄙，但取其德——夫離欲者乃服此衣，如來所讚，息慳貪著。亦不自讚我能服此，於他不服終無毀言。如此行人，諸天禮敬，佛所讚歎，菩薩護持，婆羅門、剎利皆悉禮敬。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修清淨行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是修清淨行。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！高行菩薩能行般若波羅蜜，何用著糞掃衣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「世尊！高行菩薩能行般若波羅蜜，何用著糞掃衣？」

佛告勝天王言：「諸大菩薩將護世人。何以故？世間眾生樂見不同。大王！於意云何？菩薩高行何如世尊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「諸大菩薩將護世人。何以故？世間眾生樂見不同。大王！於意云何？菩薩高行何如世尊？」

勝天王言：「百千萬億恒河沙分，算數譬喻不及其一。何以故？如來世尊是大法王，一切種智，無有一法而不照了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王言：「百千萬億恒河沙分，算數譬喻不及其一。何以故？如來世尊是大法王，一切種智，無有一法而不照了。」

「大王！於意云何？諸佛如來於四天下，天、龍、夜叉、人非人中示現苦行，及以讚歎頭陀功德，此何所為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！於意云何？諸佛如來於四天下，天、龍、夜叉、人非人中示現苦行，及以讚歎頭陀功德，此何所為？」

王言：「世尊！為欲教化可度眾生，及初發意諸菩薩等，未斷煩惱為說對治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「世尊！為欲教化可度眾生，及初發意諸菩薩等，未斷煩惱為說對治。」

佛言：「如是，如是！大王！高行菩薩著糞掃衣，亦復如是。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，多有方便利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！大王！高行菩薩著糞掃衣，亦復如是。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，多有方便利益眾生。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，示現世間但畜三衣。何以故？心知足故，更不多求，即是少欲，不求索故無所積聚，既不積聚則無喪失，無喪失故則不生苦，苦不生故即離諸惱，離諸惱故則無所著，無所著故是為漏盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，示現世間但畜三衣。何以故？心知足故，更不多求，即是少欲，不求索故無所積聚，既不積聚則無喪失，無喪失故則不生苦，苦不生故即離諸惱，離諸惱故則無所著，無所著故是為漏盡。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，利益眾生故，入城邑聚落持鉢乞食。何以故？菩薩摩訶薩大悲熏心，如實觀察貧苦眾生，令得富樂，受彼供養。若入邑聚，威儀齊整，心正不亂，善攝諸根前視六尺，雙犁軛地如法乞食，次第而往不越貧家，以量受食終不長取，於所得中更開一分擬施供養。何以故？信施難銷，為生福故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，利益眾生故，入城邑聚落持鉢乞食。何以故？菩薩摩訶薩大悲熏心，如實觀察貧苦眾生，令得富樂，受彼供養。若入邑聚，威儀齊整，心正不亂，善攝諸根前視六尺，雙犁軛地如法乞食，次第而往不越貧家，以量受食終不長取，於所得中更開一分擬施供養。何以故？信施難銷，為生福故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，但一坐食而不移動。何以故？一坐道場，魔來惱亂亦不移動；出世禪定、般若、闍那，空一切法，如實聖道、實際如如、一切種智，於此諸法悉不移動。何以故？薩婆若法是一坐得，是故行一坐食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，但一坐食而不移動。何以故？一坐道場，魔來惱亂亦不移動；出世禪定、般若、闍那，空一切法，如實聖道、實際如如、一切種智，於此諸法悉不移動。何以故？薩婆若法是一坐得，是故行一坐食。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力如是示現乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力如是示現乞食。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，學阿蘭若行，所謂常修梵行，於諸根中不起過失，深樂多聞，力堪修行，離我怖畏，不計著身，常行寂靜。菩薩摩訶薩正法中出家，持三輪淨戒，善知法相，如來所說，為少壯老三種人戒，悉能了達。不隨外緣自心思量，呵毀世法，讚歎出世。調伏諸根，不緣惡境，於阿蘭若居無難處，聚落乞食不遠不近，有清泉水盥洗便易，林木華果，無惡禽獸，巖穴寂靜空閑罕人，而為居止。所曾聞法，日夜三時勤加讀誦，聲不過高亦不太下，心不緣外，一念誦持常在胸臆。若婆羅門、剎利來至阿蘭若處，當喚令坐。彼或不肯，慇懃加勸。觀此眾生，隨其根性即為說法，令得歡喜信受修行。如是具足善巧方便，即離我心，以無我故，於阿蘭若不生怖畏，離怖畏故樂行寂靜。菩薩摩訶薩如是以方便力示阿蘭若行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，學阿蘭若行，所謂常修梵行，於諸根中不起過失，深樂多聞，力堪修行，離我怖畏，不計著身，常行寂靜。菩薩摩訶薩正法中出家，持三輪淨戒，善知法相，如來所說，為少壯老三種人戒，悉能了達。不隨外緣自心思量，呵毀世法，讚歎出世。調伏諸根，不緣惡境，於阿蘭若居無難處，聚落乞食不遠不近，有清泉水盥洗便易，林木華果，無惡禽獸，巖穴寂靜空閑罕人，而為居止。所曾聞法，日夜三時勤加讀誦，聲不過高亦不太下，心不緣外，一念誦持常在胸臆。若婆羅門、剎利來至阿蘭若處，當喚令坐。彼或不肯，慇懃加勸。觀此眾生，隨其根性即為說法，令得歡喜信受修行。如是具足善巧方便，即離我心，以無我故，於阿蘭若不生怖畏，離怖畏故樂行寂靜。菩薩摩訶薩如是以方便力示阿蘭若行。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善能觀行，作是思惟：『世間之中，一切飲食清淨香潔，身火所觸即成不淨爛壞臭處。一切凡夫愚癡無智，愛著此身及以飲食。若依聖智如實觀察，即生穢惡，不可樂著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善能觀行，作是思惟：『世間之中，一切飲食清淨香潔，身火所觸即成不淨爛壞臭處。一切凡夫愚癡無智，愛著此身及以飲食。若依聖智如實觀察，即生穢惡，不可樂著。』

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『多行瞋恚則起惡業，我今當離；直心趣道，真實思惟，非徒口說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『多行瞋恚則起惡業，我今當離；直心趣道，真實思惟，非徒口說。』

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『若法有生即是因緣，法之因緣又從緣起，云何智人，於此虛妄因緣生法而作罪失？』菩薩身中，有障善法即自斷除，若不能斷他障善法，心即生捨不起無明。云何名障善法？不恭敬佛、法、僧、淨戒；不敬同學；老少幼小自高降彼；趣向五欲背捨涅槃，而起我見、眾生見、命見、人見；執空起斷見，執有起常見；遠離賢聖，親近凡夫；捨持戒人，依破禁者；親附惡友，遠善知識；聞甚深法即生毀謗；威儀不整，口無辯說，煩惱覆心，具足諂曲；貪著利養，生五種慢：一、姓貴，二、種族，三、見勝，四、國土，五、徒眾；見惡則助；遇善而捨；讚歎女人、童稚、外道；不樂阿蘭若行，不解節食，不親近師；雖復讀誦，不知時節，若見善法，亦復不生少尊重心；見惡不怖，如象無鉤、馬無轡勒，放逸不制；喜起瞋忿，不生慈心；見苦不悲，遇病不視，於死不怖；在火聚中不求免出，應作不作，不能量忖；難思而察，非望而求；不出謂出，非路謂路，未得謂得，遠大善法；毀呰大乘，讚歎小道；毀大乘人，讚彼小學；多樂鬪亂，惡口麤言；心無慈悲，令他怖畏；出言麤鄙，語無一實；樂著戲論而不捨離。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是等事名障善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『若法有生即是因緣，法之因緣又從緣起，云何智人，於此虛妄因緣生法而作罪失？』菩薩身中，有障善法即自斷除，若不能斷他障善法，心即生捨不起無明。云何名障善法？不恭敬佛、法、僧、淨戒；不敬同學；老少幼小自高降彼；趣向五欲背捨涅槃，而起我見、眾生見、命見、人見；執空起斷見，執有起常見；遠離賢聖，親近凡夫；捨持戒人，依破禁者；親附惡友，遠善知識；聞甚深法即生毀謗；威儀不整，口無辯說，煩惱覆心，具足諂曲；貪著利養，生五種慢：一、姓貴，二、種族，三、見勝，四、國土，五、徒眾；見惡則助；遇善而捨；讚歎女人、童稚、外道；不樂阿蘭若行，不解節食，不親近師；雖復讀誦，不知時節，若見善法，亦復不生少尊重心；見惡不怖，如象無鉤、馬無轡勒，放逸不制；喜起瞋忿，不生慈心；見苦不悲，遇病不視，於死不怖；在火聚中不求免出，應作不作，不能量忖；難思而察，非望而求；不出謂出，非路謂路，未得謂得，遠大善法；毀呰大乘，讚歎小道；毀大乘人，讚彼小學；多樂鬪亂，惡口麤言；心無慈悲，令他怖畏；出言麤鄙，語無一實；樂著戲論而不捨離。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是等事名障善法。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，滅諸戲論，修習空行，作是思惟：『所觀境界皆悉空無，能觀之心亦復如是，無能、所觀二種之異，諸法一相所謂無相。』如是思惟，遣內外相，不見身，不見心，不見法，次第相續修奢摩他、毘婆舍那，毘婆舍那如實見法，奢摩他者一心不亂。菩薩如是修觀行已，即得淨戒，戒清淨故行亦如是。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀行清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，滅諸戲論，修習空行，作是思惟：『所觀境界皆悉空無，能觀之心亦復如是，無能、所觀二種之異，諸法一相所謂無相。』如是思惟，遣內外相，不見身，不見心，不見法，次第相續修奢摩他、毘婆舍那，毘婆舍那如實見法，奢摩他者一心不亂。菩薩如是修觀行已，即得淨戒，戒清淨故行亦如是。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀行清淨。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，護持如來正法之藏，聽受正法，為守護故不為利養，為三寶種不斷故不為恭敬，為擁護大乘行故不為名聞，為無歸依眾生令得濟拔與安樂故，無慧眼者令得慧眼，修小乘人示聲聞道，欲行大乘示現大道。如是聽法為無上智，終不為得下劣之乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，護持如來正法之藏，聽受正法，為守護故不為利養，為三寶種不斷故不為恭敬，為擁護大乘行故不為名聞，為無歸依眾生令得濟拔與安樂故，無慧眼者令得慧眼，修小乘人示聲聞道，欲行大乘示現大道。如是聽法為無上智，終不為得下劣之乘。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善知毘尼，所謂毘尼及毘尼行，毘尼甚深，毘尼微細，淨與不淨，有失無失波羅提木叉，聲聞毘尼、菩薩毘尼。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是等毘尼皆悉善知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善知毘尼，所謂毘尼及毘尼行，毘尼甚深，毘尼微細，淨與不淨，有失無失波羅提木叉，聲聞毘尼、菩薩毘尼。大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是等毘尼皆悉善知。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善知一切威儀戒行，善學聲聞戒、辟支佛戒、菩薩戒，既修戒行。若見威儀不稱眾者，即應遠離，非處不行；若有沙門戒行威儀，則應親近。若婆羅門異學餘行勸修毘尼，如是戒行修之真實，心無巧偽嫉妬即滅，自行布施亦勸他行，讚歎布施，見他布施心生隨喜，不作是念：『唯當施我，勿與他人。』但應思惟：『一切眾生多有所乏，飢寒困苦，願其得財，現世安樂。以聞法故，後世安樂。我今應當精進修道，與諸眾生同得出世。』是名菩薩無嫉妬心，於諸眾生皆得平等，若行布施普為眾生。戒、忍、精進、禪定、般若，乃至一切種智，無二心修。何以故？所修之法與眾生共，念為境界，令速成道，於生死火，自既出離亦使他出。譬如長者而有六子，並皆幼稚，愛念無偏。長者在外其宅火起。大王！於意云何？長者作念：『於此六子，先後救不？』」「不也，世尊！何以故？其父於子心平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善知一切威儀戒行，善學聲聞戒、辟支佛戒、菩薩戒，既修戒行。若見威儀不稱眾者，即應遠離，非處不行；若有沙門戒行威儀，則應親近。若婆羅門異學餘行勸修毘尼，如是戒行修之真實，心無巧偽嫉妬即滅，自行布施亦勸他行，讚歎布施，見他布施心生隨喜，不作是念：『唯當施我，勿與他人。』但應思惟：『一切眾生多有所乏，飢寒困苦，願其得財，現世安樂。以聞法故，後世安樂。我今應當精進修道，與諸眾生同得出世。』是名菩薩無嫉妬心，於諸眾生皆得平等，若行布施普為眾生。戒、忍、精進、禪定、般若，乃至一切種智，無二心修。何以故？所修之法與眾生共，念為境界，令速成道，於生死火，自既出離亦使他出。譬如長者而有六子，並皆幼稚，愛念無偏。長者在外其宅火起。大王！於意云何？長者作念：『於此六子，先後救不？』」「不也，世尊！何以故？其父於子心平等故。」

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，亦復如是。凡夫貪著，處在六道生死火宅，不知出離。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以平等心，種種方便誘化令出，皆悉安置寂靜界中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，亦復如是。凡夫貪著，處在六道生死火宅，不知出離。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以平等心，種種方便誘化令出，皆悉安置寂靜界中。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於法亦等。所謂以法供養如來，種種供具供養如來，如實修行供養如來，利益安樂一切眾生，守護一切眾生善法，隨順眾生善能教化，行菩薩道行不違言，心無疲倦求阿耨多羅三藐三菩提，若能如是乃得名為供養諸佛，不以資生而為供養。何以故？大王！法是佛身，若供養法即供養佛。大王！諸佛世尊，皆從如實修行而來，悉為利益安樂眾生，護其善法隨順眾生，若不爾者違本誓願。懈怠懶惰，不能成就菩提之心。何以故？菩薩摩訶薩，阿耨多羅三藐三菩提與眾生共，若無眾生，菩薩云何能得菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於法亦等。所謂以法供養如來，種種供具供養如來，如實修行供養如來，利益安樂一切眾生，守護一切眾生善法，隨順眾生善能教化，行菩薩道行不違言，心無疲倦求阿耨多羅三藐三菩提，若能如是乃得名為供養諸佛，不以資生而為供養。何以故？大王！法是佛身，若供養法即供養佛。大王！諸佛世尊，皆從如實修行而來，悉為利益安樂眾生，護其善法隨順眾生，若不爾者違本誓願。懈怠懶惰，不能成就菩提之心。何以故？菩薩摩訶薩，阿耨多羅三藐三菩提與眾生共，若無眾生，菩薩云何能得菩提？

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以法供養如來名真供養。如是供養，拔除我慢，遠離俗務，剃落鬚髮，於其父母兄弟親戚，不復相關猶如已死，形狀衣服相貌異常，執持鉢器遊入城郭，至其親里若旃陀羅家，下意乞食，作是思念：『我命屬他，由彼食活，以是因緣能除我慢。』復作念言：『我今應取師僧尊長及同學意，令彼歡喜，昔未聞法為得聞故。』若見他人瞋恚鬪諍，即應忍辱下意避之。大王！菩薩摩訶薩。如是行般若波羅蜜拔除我慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以法供養如來名真供養。如是供養，拔除我慢，遠離俗務，剃落鬚髮，於其父母兄弟親戚，不復相關猶如已死，形狀衣服相貌異常，執持鉢器遊入城郭，至其親里若旃陀羅家，下意乞食，作是思念：『我命屬他，由彼食活，以是因緣能除我慢。』復作念言：『我今應取師僧尊長及同學意，令彼歡喜，昔未聞法為得聞故。』若見他人瞋恚鬪諍，即應忍辱下意避之。大王！菩薩摩訶薩。如是行般若波羅蜜拔除我慢。

「大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，生堅正信。何以故？多諸功德宿世所種，善根力強具足善因，正見成就不信外道，內心清淨不依餘師，心行調直遠離諂曲，諸根聰利具足般若，離諸蓋障其心清淨，遠惡知識親近善友，尋求善言不生懈怠，所聞說法知佛功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，生堅正信。何以故？多諸功德宿世所種，善根力強具足善因，正見成就不信外道，內心清淨不依餘師，心行調直遠離諂曲，諸根聰利具足般若，離諸蓋障其心清淨，遠惡知識親近善友，尋求善言不生懈怠，所聞說法知佛功德。」

勝天王白佛言：「世尊！唯願大慈，哀愍為說如來功德大威神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！唯願大慈，哀愍為說如來功德大威神力。」

佛告勝天王言：「大王！諦聽，諦聽！善思念之，我當為王宣說如來神德少分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！諦聽，諦聽！善思念之，我當為王宣說如來神德少分。」

「善哉，世尊！唯然願聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉，世尊！唯然願聞。」

佛言：「大王！如來具足無邊大慈，遍照眾生、眾生所攝，乃至十方盡虛空界亦皆遍照，不可測量。如來大悲，聲聞、緣覺、菩薩所無。何以故？不共法故。十方世界，無一眾生大悲不照。復次，如來說法無盡，普為十方一切眾生，一劫百劫千劫若無量劫，種種因緣說法無盡。若眾生界種種言辭，一切句義諮問如來，一彈指頃，一一眾生各為分別，無能壞者。復次，如來即是無礙禪定境界，假使一切世界眾生，皆住十地，入諸三昧百千億劫觀如來定，不能測量。復次，如來身無邊量。何以故？隨所樂見，能於一念示現種種。如來又有清淨天眼，一切世界，無量眾生，一一眾生一一世界，如是一切世界中事，如來悉見，如觀掌中阿摩勒果，諸天人眼所不能見。如來復有清淨天耳，一切眾生，隨其種類音聲不同，如來悉聞解了其義。如來復有淨他心智，一切世界，有諸眾生，作業思想若所得報，如來世尊行立坐臥，於一念頃皆悉了知。何以故？如來常定，無散亂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如來具足無邊大慈，遍照眾生、眾生所攝，乃至十方盡虛空界亦皆遍照，不可測量。如來大悲，聲聞、緣覺、菩薩所無。何以故？不共法故。十方世界，無一眾生大悲不照。復次，如來說法無盡，普為十方一切眾生，一劫百劫千劫若無量劫，種種因緣說法無盡。若眾生界種種言辭，一切句義諮問如來，一彈指頃，一一眾生各為分別，無能壞者。復次，如來即是無礙禪定境界，假使一切世界眾生，皆住十地，入諸三昧百千億劫觀如來定，不能測量。復次，如來身無邊量。何以故？隨所樂見，能於一念示現種種。如來又有清淨天眼，一切世界，無量眾生，一一眾生一一世界，如是一切世界中事，如來悉見，如觀掌中阿摩勒果，諸天人眼所不能見。如來復有清淨天耳，一切眾生，隨其種類音聲不同，如來悉聞解了其義。如來復有淨他心智，一切世界，有諸眾生，作業思想若所得報，如來世尊行立坐臥，於一念頃皆悉了知。何以故？如來常定，無散亂故。

「大王！諸佛如來無有失念，心不散亂，根無異緣。何以故？離煩惱習，最為清淨，寂靜無垢。有煩惱者，其心散亂則異攀緣。如來世尊無漏離垢，得一切法自在平等，常在三昧三摩跋提故。大王！如來以一威儀三昧，遊行乃至涅槃，無有天人能得知者，況復如來於無量劫修習無量無邊萬億三昧。何以故？如來不可量、不可思、不可觀故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！諸佛如來無有失念，心不散亂，根無異緣。何以故？離煩惱習，最為清淨，寂靜無垢。有煩惱者，其心散亂則異攀緣。如來世尊無漏離垢，得一切法自在平等，常在三昧三摩跋提故。大王！如來以一威儀三昧，遊行乃至涅槃，無有天人能得知者，況復如來於無量劫修習無量無邊萬億三昧。何以故？如來不可量、不可思、不可觀故。」

爾時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時

勝天王白佛言：「世尊！我聞如來三阿僧祇劫修行成佛，云何而說無量劫修？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！我聞如來三阿僧祇劫修行成佛，云何而說無量劫修？」

佛言：「不也，大王！何以故？菩薩摩訶薩修阿耨多羅三藐三菩提，無量功力之所能辦，非爾許劫時，始得入法平等理，稱為成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，大王！何以故？菩薩摩訶薩修阿耨多羅三藐三菩提，無量功力之所能辦，非爾許劫時，始得入法平等理，稱為成佛。」

勝天王白佛言：「世尊！善哉，善哉！一切眾生常行諸善，遠離障業，喜樂佛果，修菩薩行。世尊！若有眾生得聞如來大神通力，心生歡喜，信受讚歎，當知是人不久得成此神通器，況復有人受持、讀誦、書寫、宣說，如是人等，不可思量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！善哉，善哉！一切眾生常行諸善，遠離障業，喜樂佛果，修菩薩行。世尊！若有眾生得聞如來大神通力，心生歡喜，信受讚歎，當知是人不久得成此神通器，況復有人受持、讀誦、書寫、宣說，如是人等，不可思量。」

佛言：「如是，大王，此等眾生，如來擁護，已種善根，過去供養無數諸佛，乃能得聞如來世尊大神通力。是善男女，心不疑惑，於七日中，澡浴清淨著新潔衣，香華供養，一心正憶，爾時如來即為現身，便得見佛。其供養具或有闕少，但一心念，於命將盡，見佛在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，大王，此等眾生，如來擁護，已種善根，過去供養無數諸佛，乃能得聞如來世尊大神通力。是善男女，心不疑惑，於七日中，澡浴清淨著新潔衣，香華供養，一心正憶，爾時如來即為現身，便得見佛。其供養具或有闕少，但一心念，於命將盡，見佛在前。」

勝天王白佛言：「世尊！頗有眾生聞說如來神通功德，不起信心而謗毀不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王白佛言：「世尊！頗有眾生聞說如來神通功德，不起信心而謗毀不？」

佛言：「有是眾生，若聞如來神通法門，即起瞋毒不善之心，於說法師惡知識想，此人捨壽，生泥梨中。若聞如來大神通力能生信受，於說法師善知識想，即得人、天乃至成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有是眾生，若聞如來神通法門，即起瞋毒不善之心，於說法師惡知識想，此人捨壽，生泥梨中。若聞如來大神通力能生信受，於說法師善知識想，即得人、天乃至成佛。」

爾時，世尊出廣長舌相，自覆面門，次至頭頂，次覆遍身，次覆師子座，次覆菩薩眾，次覆聲聞眾，然後乃覆釋梵護世一切大眾，還收舌相，告大眾言：「如來世尊有是舌相，豈當妄語？汝等大眾皆應信受，長夜安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊出廣長舌相，自覆面門，次至頭頂，次覆遍身，次覆師子座，次覆菩薩眾，次覆聲聞眾，然後乃覆釋梵護世一切大眾，還收舌相，告大眾言：「如來世尊有是舌相，豈當妄語？汝等大眾皆應信受，長夜安樂。」

說是法時，眾中八萬四千菩薩得無生法忍，無量百千眾生得遠塵離垢法眼淨，無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，眾中八萬四千菩薩得無生法忍，無量百千眾生得遠塵離垢法眼淨，無量無邊眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。