勝天王般若波羅蜜經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經卷第一

陳優禪尼國王子月婆首那譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳優禪尼國王子月婆首那譯

通達品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆在王舍大城耆闍崛山，與大比丘眾四萬二千人俱——皆是阿羅漢，諸漏永盡所作已辦，捨諸重擔逮得己利，盡諸有結心善解脫，善得自在猶如大龍；唯阿難在學地須陀洹果——其名曰：淨命阿若憍陳如、摩訶迦葉、憍梵波提、薄拘羅、離波多、畢陵伽婆蹉、大智舍利弗、摩訶目乾連、須菩提、富樓那彌多羅尼子、阿尼樓陀、摩訶迦栴延、優波離、羅睺羅，如是等四萬二千人俱。菩薩摩訶薩七萬二千人俱——悉已通達甚深法性，調順易化，善行平等，一切眾生真善知識，得無礙陀羅尼，能轉不退法輪，已曾供養無量諸佛，從他佛土為法來集一生補處，護持法藏不斷三寶種，法王真子紹佛轉法輪，通達如來甚深境界，雖現世間世法不染——其名曰：寶相菩薩、寶掌菩薩、寶印菩薩、寶冠菩薩、寶髻菩薩、寶積菩薩、寶海菩薩、寶焰菩薩、寶幢菩薩、金剛藏菩薩、金藏菩薩、寶藏菩薩、德藏菩薩、淨藏菩薩、如來藏菩薩、智藏菩薩、日藏菩薩、定藏菩薩、蓮華藏菩薩、解脫月菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、觀月菩薩、普音菩薩、普眼菩薩、蓮華眼菩薩、廣眼菩薩、普行菩薩、普戒菩薩、智意菩薩、蓮花意菩薩、勝意菩薩、上意菩薩、金剛意菩薩、師子遊戲菩薩、師子吼菩薩、大音王菩薩、妙音菩薩、無染菩薩、月光菩薩、日光菩薩、智光菩薩、智德菩薩、賢德菩薩、華德菩薩、文殊師利菩薩。十六賢士，跋陀婆羅菩薩為上首；賢劫菩薩，彌勒菩薩為上首；四天王天，四王為上首；三十三天，帝釋為上首；夜摩諸天，須夜摩王為上首；兜率陀天，𦙽兜率陀王為上首；化樂天，善化王為上首；他化自在天，自在王為上首；諸梵天，大梵王為上首；首陀婆娑天，摩醯首羅為上首。復有諸阿修羅王：娑利阿修羅王、羅睺阿修羅王，如是等無量百千諸大阿修羅王。復有諸龍王——阿耨大池龍王、摩那斯龍王、娑伽羅龍王、婆修吉龍王、德叉迦龍王——各將眷屬無量百千，耆闍崛山縱廣四十由旬，地及虛空靡有間隙。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一心合掌恭敬如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在王舍大城耆闍崛山，與大比丘眾四萬二千人俱——皆是阿羅漢，諸漏永盡所作已辦，捨諸重擔逮得己利，盡諸有結心善解脫，善得自在猶如大龍；唯阿難在學地須陀洹果——其名曰：淨命阿若憍陳如、摩訶迦葉、憍梵波提、薄拘羅、離波多、畢陵伽婆蹉、大智舍利弗、摩訶目乾連、須菩提、富樓那彌多羅尼子、阿尼樓陀、摩訶迦栴延、優波離、羅睺羅，如是等四萬二千人俱。菩薩摩訶薩七萬二千人俱——悉已通達甚深法性，調順易化，善行平等，一切眾生真善知識，得無礙陀羅尼，能轉不退法輪，已曾供養無量諸佛，從他佛土為法來集一生補處，護持法藏不斷三寶種，法王真子紹佛轉法輪，通達如來甚深境界，雖現世間世法不染——其名曰：寶相菩薩、寶掌菩薩、寶印菩薩、寶冠菩薩、寶髻菩薩、寶積菩薩、寶海菩薩、寶焰菩薩、寶幢菩薩、金剛藏菩薩、金藏菩薩、寶藏菩薩、德藏菩薩、淨藏菩薩、如來藏菩薩、智藏菩薩、日藏菩薩、定藏菩薩、蓮華藏菩薩、解脫月菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、觀月菩薩、普音菩薩、普眼菩薩、蓮華眼菩薩、廣眼菩薩、普行菩薩、普戒菩薩、智意菩薩、蓮花意菩薩、勝意菩薩、上意菩薩、金剛意菩薩、師子遊戲菩薩、師子吼菩薩、大音王菩薩、妙音菩薩、無染菩薩、月光菩薩、日光菩薩、智光菩薩、智德菩薩、賢德菩薩、華德菩薩、文殊師利菩薩。十六賢士，跋陀婆羅菩薩為上首；賢劫菩薩，彌勒菩薩為上首；四天王天，四王為上首；三十三天，帝釋為上首；夜摩諸天，須夜摩王為上首；兜率陀天，𦙽兜率陀王為上首；化樂天，善化王為上首；他化自在天，自在王為上首；諸梵天，大梵王為上首；首陀婆娑天，摩醯首羅為上首。復有諸阿修羅王：娑利阿修羅王、羅睺阿修羅王，如是等無量百千諸大阿修羅王。復有諸龍王——阿耨大池龍王、摩那斯龍王、娑伽羅龍王、婆修吉龍王、德叉迦龍王——各將眷屬無量百千，耆闍崛山縱廣四十由旬，地及虛空靡有間隙。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一心合掌恭敬如來。

爾時世尊，百千大眾前後圍遶，供養恭敬、尊重讚歎。如來面門放大光明，遍照十方無量世界，還至佛所，右遶三匝從面門入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，百千大眾前後圍遶，供養恭敬、尊重讚歎。如來面門放大光明，遍照十方無量世界，還至佛所，右遶三匝從面門入。

東方去此過十恒河沙佛世界，有佛國土名曰莊嚴，佛號普光如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在世，為諸菩薩摩訶薩說一乘正法。彼佛國土尚無聲聞、辟支佛名，況復修其法者。諸菩薩眾皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提，其土眾生不因飲食，但資禪定。日月星光皆悉不現，唯佛光明照曜其國。無諸山陵，地平如掌。有一菩薩名曰離障，與百千菩薩至其佛所，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！以何因緣，有斯光明照此國土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去此過十恒河沙佛世界，有佛國土名曰莊嚴，佛號普光如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在世，為諸菩薩摩訶薩說一乘正法。彼佛國土尚無聲聞、辟支佛名，況復修其法者。諸菩薩眾皆不退轉阿耨多羅三藐三菩提，其土眾生不因飲食，但資禪定。日月星光皆悉不現，唯佛光明照曜其國。無諸山陵，地平如掌。有一菩薩名曰離障，與百千菩薩至其佛所，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！以何因緣，有斯光明照此國土？」

時普光如來告離障菩薩摩訶薩言：「善男子！西方去此過十恒河沙世界，有佛國土名曰娑婆，佛號釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今欲為諸菩薩說摩訶般若波羅蜜，以是因緣放此光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普光如來告離障菩薩摩訶薩言：「善男子！西方去此過十恒河沙世界，有佛國土名曰娑婆，佛號釋迦牟尼如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今欲為諸菩薩說摩訶般若波羅蜜，以是因緣放此光明。」

時離障菩薩白彼佛言：「我今欲往娑婆世界，禮敬供養釋迦如來，聽受正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時離障菩薩白彼佛言：「我今欲往娑婆世界，禮敬供養釋迦如來，聽受正法。」

彼佛告言：「善男子！今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛告言：「善男子！今正是時。」

爾時離障菩薩蒙佛聽許，即與無量菩薩眷屬來娑婆世界，至耆闍崛山，頂禮佛足，右遶三匝退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時離障菩薩蒙佛聽許，即與無量菩薩眷屬來娑婆世界，至耆闍崛山，頂禮佛足，右遶三匝退坐一面。

南方去此過十恒河沙世界，有佛國土名清淨華，佛名日光，十號具足，菩薩名日藏。西方去此過十恒河沙世界，國名寶華，佛名功德光明，十號具足，菩薩名功德藏。北方去此過十恒河沙世界，國名清淨，佛號自在王，菩薩名廣聞。東南方去此過十恒河沙世界，國名火焰，佛號甘露王，菩薩名不退轉。西南方去此過十恒河沙世界，國名功德清淨，佛號智炬，菩薩名大慧。西北方去此過十恒河沙世界，國名悅意，佛號妙音王，菩薩名功德聚。東北方去此過十恒河沙世界，國名慧莊嚴，佛名智上，菩薩名常喜。上方去此過十恒河沙世界，國名不動，佛號金剛相，菩薩名寶幢。下方去此過十恒河沙世界，國名月光明，佛號金剛寶莊嚴王，菩薩名寶信。皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方去此過十恒河沙世界，有佛國土名清淨華，佛名日光，十號具足，菩薩名日藏。西方去此過十恒河沙世界，國名寶華，佛名功德光明，十號具足，菩薩名功德藏。北方去此過十恒河沙世界，國名清淨，佛號自在王，菩薩名廣聞。東南方去此過十恒河沙世界，國名火焰，佛號甘露王，菩薩名不退轉。西南方去此過十恒河沙世界，國名功德清淨，佛號智炬，菩薩名大慧。西北方去此過十恒河沙世界，國名悅意，佛號妙音王，菩薩名功德聚。東北方去此過十恒河沙世界，國名慧莊嚴，佛名智上，菩薩名常喜。上方去此過十恒河沙世界，國名不動，佛號金剛相，菩薩名寶幢。下方去此過十恒河沙世界，國名月光明，佛號金剛寶莊嚴王，菩薩名寶信。皆亦如是。

爾時眾中有一天王，名鉢婆羅，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！我今欲問，若蒙佛許乃敢陳疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有一天王，名鉢婆羅，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛頭面作禮，而白佛言：「世尊！我今欲問，若蒙佛許乃敢陳疑。」

爾時，佛告勝天王言：「大王！如來、應供、正遍知，隨所疑問，當為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告勝天王言：「大王！如來、應供、正遍知，隨所疑問，當為解說。」

爾時，勝天王歡喜踊躍，得未曾有，即白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修學一法通達一切法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王歡喜踊躍，得未曾有，即白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修學一法通達一切法？」

佛告勝天王言：「大王！善哉，善哉！快問。諦聽，諦聽！善思念之。如王所問，當分別釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！善哉，善哉！快問。諦聽，諦聽！善思念之。如王所問，當分別釋。」

「善哉，世尊！唯然願聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉，世尊！唯然願聞。」

佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩修學一法通達一切法者，所謂般若波羅蜜。菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜，則能通達檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜、優波憍舍羅波羅蜜、尼坻波羅蜜、婆羅波羅蜜、闍那波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！菩薩摩訶薩修學一法通達一切法者，所謂般若波羅蜜。菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜，則能通達檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜、優波憍舍羅波羅蜜、尼坻波羅蜜、婆羅波羅蜜、闍那波羅蜜。

「大王！云何菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行檀波羅蜜？菩薩摩訶薩以清淨心無所希望，為他說法不求名利但令滅苦，不見我說、不見聽者，無二無別，自性離故，是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行法檀波羅蜜。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行無畏檀波羅蜜——觀諸眾生猶如父母兄弟親戚，令一切眾咸親附我。何以故？無始世來流轉六道皆為親戚。若有眾生在怖畏難，菩薩摩訶薩尚以身命而救拔之，況應加惱？不見我施無畏、不見受者，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行資生檀波羅蜜——隨諸眾生資養之物，種種布施令受十善，不見我施善及他受施，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行不望報檀波羅蜜——凡行施時不望果報，菩薩法爾自應布施，不見我行、不見施報，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行大悲檀波羅蜜——見諸眾生貧窮老疾無救濟者，起大悲心而發誓願：『我得阿耨多羅三藐三菩提，為諸眾生作歸依處。』以少善根迴向菩提，為眾生故，亦不分別我能救濟及受救者，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行恭敬檀波羅蜜——隨他所須，菩薩摩訶薩身自取物，不令彼勌，敬心授與，不見我能敬、不見彼受敬，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尊重檀波羅蜜——於諸眾生，悉起師僧及父母想，以尊重心合掌恭敬，若無財物惠以善言，不見我能尊重、他可重者，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行供養檀波羅蜜——若見寺塔，則應香華燈油掃灑供養，若見尊像毀壞正法缺損，則應治葺，若見眾僧四事供養，不見我能供養、彼可供者，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行無依止檀波羅蜜——不作是念：『以此布施，願得生天或求天王，願得生人若求人王。』乃至阿耨多羅三藐三菩提亦不希取，無所得故，是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達檀那波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！云何菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行檀波羅蜜？菩薩摩訶薩以清淨心無所希望，為他說法不求名利但令滅苦，不見我說、不見聽者，無二無別，自性離故，是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行法檀波羅蜜。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行無畏檀波羅蜜——觀諸眾生猶如父母兄弟親戚，令一切眾咸親附我。何以故？無始世來流轉六道皆為親戚。若有眾生在怖畏難，菩薩摩訶薩尚以身命而救拔之，況應加惱？不見我施無畏、不見受者，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行資生檀波羅蜜——隨諸眾生資養之物，種種布施令受十善，不見我施善及他受施，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行不望報檀波羅蜜——凡行施時不望果報，菩薩法爾自應布施，不見我行、不見施報，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行大悲檀波羅蜜——見諸眾生貧窮老疾無救濟者，起大悲心而發誓願：『我得阿耨多羅三藐三菩提，為諸眾生作歸依處。』以少善根迴向菩提，為眾生故，亦不分別我能救濟及受救者，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行恭敬檀波羅蜜——隨他所須，菩薩摩訶薩身自取物，不令彼勌，敬心授與，不見我能敬、不見彼受敬，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尊重檀波羅蜜——於諸眾生，悉起師僧及父母想，以尊重心合掌恭敬，若無財物惠以善言，不見我能尊重、他可重者，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行供養檀波羅蜜——若見寺塔，則應香華燈油掃灑供養，若見尊像毀壞正法缺損，則應治葺，若見眾僧四事供養，不見我能供養、彼可供者，無二無別，自性離故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行無依止檀波羅蜜——不作是念：『以此布施，願得生天或求天王，願得生人若求人王。』乃至阿耨多羅三藐三菩提亦不希取，無所得故，是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達檀那波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尸羅波羅蜜，作是思惟：『佛阿含教及毘尼中說波羅提木叉，菩薩摩訶薩應學，不見戒相及我能持，不著戒，不著見、不著我。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，作是思惟：『阿耨多羅三藐三菩提不止以持戒得，應當遍學菩薩戒行，戒性清涼寂靜不生，自性離故。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，作是思惟：『云何持戒能斷煩惱？煩惱三種：貪、恚、愚癡；又各三品，謂上、中、下。須知對治——貪欲重者修不淨觀，具足觀身三十六物；瞋恚多者修慈悲觀；多愚癡者修因緣觀。不見能觀及所觀法，無二無別，自性離故。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，復作是念：『云何菩薩摩訶薩離不正思惟？菩薩摩訶薩不生是心：「我行寂靜行、離行、空；諸餘沙門婆羅門在喧撓中，不樂空行。」見不二別，知自性離，即滅邪念。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，雖知諸法離而深畏罪業，如佛所說應持淨戒，修習功德乃至般若波羅蜜，少不善法不與共居，世尊所說：『譬如毒藥，多少皆害。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，常生怖畏，信行相應。菩薩摩訶薩於空曠處獨行無侶，或有沙門婆羅門等，齎持金、銀、琉璃、真珠、瑪瑙、虎珀、珊瑚、車𤦲、白玉以寄菩薩，不起貪著，無有取心，作是思惟：『世尊所說：「寧自割身取肉而食，於他之財不與弗取。」』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜持戒堅固，若魔及魔眷屬以妙色形逼試菩薩，心不動搖，作是思惟：『世尊所說：「一切諸法，如夢幻化。」無二無別，自性離故。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，雖懃持戒，不求生人若作人王，不求生天若作天王，身離三失，無口四過，意免三愆。如此持戒，不見我能持、不見戒相，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達尸羅波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尸羅波羅蜜，作是思惟：『佛阿含教及毘尼中說波羅提木叉，菩薩摩訶薩應學，不見戒相及我能持，不著戒，不著見、不著我。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，作是思惟：『阿耨多羅三藐三菩提不止以持戒得，應當遍學菩薩戒行，戒性清涼寂靜不生，自性離故。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，作是思惟：『云何持戒能斷煩惱？煩惱三種：貪、恚、愚癡；又各三品，謂上、中、下。須知對治——貪欲重者修不淨觀，具足觀身三十六物；瞋恚多者修慈悲觀；多愚癡者修因緣觀。不見能觀及所觀法，無二無別，自性離故。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，復作是念：『云何菩薩摩訶薩離不正思惟？菩薩摩訶薩不生是心：「我行寂靜行、離行、空；諸餘沙門婆羅門在喧撓中，不樂空行。」見不二別，知自性離，即滅邪念。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，雖知諸法離而深畏罪業，如佛所說應持淨戒，修習功德乃至般若波羅蜜，少不善法不與共居，世尊所說：『譬如毒藥，多少皆害。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，常生怖畏，信行相應。菩薩摩訶薩於空曠處獨行無侶，或有沙門婆羅門等，齎持金、銀、琉璃、真珠、瑪瑙、虎珀、珊瑚、車𤦲、白玉以寄菩薩，不起貪著，無有取心，作是思惟：『世尊所說：「寧自割身取肉而食，於他之財不與弗取。」』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜持戒堅固，若魔及魔眷屬以妙色形逼試菩薩，心不動搖，作是思惟：『世尊所說：「一切諸法，如夢幻化。」無二無別，自性離故。』菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，雖懃持戒，不求生人若作人王，不求生天若作天王，身離三失，無口四過，意免三愆。如此持戒，不見我能持、不見戒相，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達尸羅波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩於其內心常能生忍，憂悲苦惱皆悉不隨；亦學外忍，若他打罵終不生瞋；亦學法忍，如世尊說：『甚深實性，無人無法，不生、寂靜即是涅槃。』聞如此說，心不驚怖，作是思惟：『不學是法，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？』深觀三毒，如是貪瞋於何處起？何因緣生？何因緣滅？作是觀察，不見有生及可生法，不見能滅及所滅法。如是忍心相續不斷，於六時中無有間隙，不擇境界——父母國王我則須忍，餘可以威即便加惡。菩薩行忍不為報恩、名利、仁義、慚耻、怖畏，菩薩摩訶薩法應行忍，若人加害撾打罵辱，心不傾動。菩薩摩訶薩若作國王王等，有貧賤人罵詈耻辱，不示威刑，云：『我是王，法應治剪。』即作是念：『我於往昔諸世尊前發大誓願：「一切眾生我皆濟拔，令得阿耨多羅三藐三菩提。」今若起瞋則違本誓。譬如良醫發如是誓：「世間盲𪾼我悉治愈。」若自失明，豈療他疾？如是菩薩為除眾生無明黑暗，自起瞋恚安能救彼？』不見我能忍、不見可忍，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達羼提波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩於其內心常能生忍，憂悲苦惱皆悉不隨；亦學外忍，若他打罵終不生瞋；亦學法忍，如世尊說：『甚深實性，無人無法，不生、寂靜即是涅槃。』聞如此說，心不驚怖，作是思惟：『不學是法，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？』深觀三毒，如是貪瞋於何處起？何因緣生？何因緣滅？作是觀察，不見有生及可生法，不見能滅及所滅法。如是忍心相續不斷，於六時中無有間隙，不擇境界——父母國王我則須忍，餘可以威即便加惡。菩薩行忍不為報恩、名利、仁義、慚耻、怖畏，菩薩摩訶薩法應行忍，若人加害撾打罵辱，心不傾動。菩薩摩訶薩若作國王王等，有貧賤人罵詈耻辱，不示威刑，云：『我是王，法應治剪。』即作是念：『我於往昔諸世尊前發大誓願：「一切眾生我皆濟拔，令得阿耨多羅三藐三菩提。」今若起瞋則違本誓。譬如良醫發如是誓：「世間盲𪾼我悉治愈。」若自失明，豈療他疾？如是菩薩為除眾生無明黑暗，自起瞋恚安能救彼？』不見我能忍、不見可忍，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達羼提波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行毘梨耶波羅蜜，未滅令滅，未度令度，未脫令脫，未安令安，未學令學。菩薩如是行精進時，有諸惡魔為作留難，謂菩薩言：『善男子！莫修此法，空受勤苦。何以故？我往昔時曾修此法，未滅令滅，未度令度，未脫令脫，未安令安，未學令學，空受勤苦都無實利。我從昔來多見菩薩，修學此行並皆退轉。汝可迴心，以取聲聞、辟支佛乘而自滅度。』菩薩摩訶薩即便覺知，告言惡魔：『汝復道去，我心如金剛，非汝能壞。汝若作障礙，自得長夜苦。』魔即不現。若餘菩薩修五波羅蜜，未得般若波羅蜜者，菩薩摩訶薩如是精進，設百千劫亦能超過，況復聲聞、辟支佛乘。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就佛法，眾惡悉離。雖行精進，不疾不遲而發大願：『使我得身與世尊等，眉間白毫、頂上肉髻，佛轉法輪，我亦如是。』譬如真金、眾寶瑩飾則為嚴淨，菩薩精進亦復如是，遠離垢穢——所謂嬾惰、懈怠、疲極、不自覺知、不正思惟，離此垢穢，即獲清淨智慧功德而共莊嚴，身不疲勞，心無厭怠，障道惡法一切不善皆悉滅除，其有助道向涅槃法悉令增長，少惡不起何況其多。假使十方恒沙世界，滿中大火如阿鼻獄，此世界外有一眾生可度脫者，菩薩摩訶薩能從中過，況多眾生。可作是念：『無上菩提不易可得。』菩薩修行如救頭燃，百千萬劫如此重擔難可荷負。作是思惟：『過現諸佛皆修此行，成阿耨多羅三藐三菩提。我亦如是正應修習，寧百千劫處地獄中使眾生度，終不棄捨速取涅槃。』如是精進，心不自高、於他不下，不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達毘梨耶波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行毘梨耶波羅蜜，未滅令滅，未度令度，未脫令脫，未安令安，未學令學。菩薩如是行精進時，有諸惡魔為作留難，謂菩薩言：『善男子！莫修此法，空受勤苦。何以故？我往昔時曾修此法，未滅令滅，未度令度，未脫令脫，未安令安，未學令學，空受勤苦都無實利。我從昔來多見菩薩，修學此行並皆退轉。汝可迴心，以取聲聞、辟支佛乘而自滅度。』菩薩摩訶薩即便覺知，告言惡魔：『汝復道去，我心如金剛，非汝能壞。汝若作障礙，自得長夜苦。』魔即不現。若餘菩薩修五波羅蜜，未得般若波羅蜜者，菩薩摩訶薩如是精進，設百千劫亦能超過，況復聲聞、辟支佛乘。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就佛法，眾惡悉離。雖行精進，不疾不遲而發大願：『使我得身與世尊等，眉間白毫、頂上肉髻，佛轉法輪，我亦如是。』譬如真金、眾寶瑩飾則為嚴淨，菩薩精進亦復如是，遠離垢穢——所謂嬾惰、懈怠、疲極、不自覺知、不正思惟，離此垢穢，即獲清淨智慧功德而共莊嚴，身不疲勞，心無厭怠，障道惡法一切不善皆悉滅除，其有助道向涅槃法悉令增長，少惡不起何況其多。假使十方恒沙世界，滿中大火如阿鼻獄，此世界外有一眾生可度脫者，菩薩摩訶薩能從中過，況多眾生。可作是念：『無上菩提不易可得。』菩薩修行如救頭燃，百千萬劫如此重擔難可荷負。作是思惟：『過現諸佛皆修此行，成阿耨多羅三藐三菩提。我亦如是正應修習，寧百千劫處地獄中使眾生度，終不棄捨速取涅槃。』如是精進，心不自高、於他不下，不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達毘梨耶波羅蜜。

「大王。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行禪波羅蜜深種善根，於大乘中世世生生多習妙行，近善知識；不生貧賤，常在婆羅門、剎利大姓；正信三寶；增長善法。因宿善根，作如是念：『眾生長夜流轉六道，苦輪不息皆由貪愛。』菩薩摩訶薩起厭離心，知從虛妄分別而有，修多羅中方便種種說欲過患，如槊、如𥍽、如刀、如蛇、如泡，臭穢不淨，無常。云何智人貪著此法？即剃鬚髮出家修道。未見令見，未得令得，未證令證。聞說受持，若世諦、第一義諦，如實修行，如法觀察，所謂正見、正分別、正精進、正語、正業、正命、正念、正定。遠離喧雜，不求名聞，供養恭敬，身心精進常無休息。思惟此心多行何境，若善、若惡、無記境界。若行善境，則勤精進增長善根，三十七品以治諸惡不善之法。惡不善者，貪、恚、愚癡。貪欲三品，謂上、中、下。其上品者，若聞欲名，遍身戰動。心踊歡悅，不觀欲過、厭離不生、無慚無愧。何謂無慚？經遊獨行，恒思欲境，心心相續，唯見妙好不知過患。若其父母及餘尊長呵彼所欲，於所尊前不覺起諍，是名無慚。此人命終當生惡趣。中品欲者，若離境界不恒生心。下品欲者，但共言笑欲情即歇。瞋亦三品。上品瞋者，憤恚若發，心惛目亂，或造五逆、若謗正法，及大重罪五逆之惡，於百分中不及其一。中品瞋者，以瞋恚故而造諸惡，即生悔心。下品瞋者，心無嫌恨，但口呵毀，隨生悔過。癡亦如是。雖作是觀，知一切法如幻、夢、響、乾闥婆城，虛妄不實，顛倒故見。滅外境界，內心寂靜，不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行禪波羅蜜深種善根，於大乘中世世生生多習妙行，近善知識；不生貧賤，常在婆羅門、剎利大姓；正信三寶；增長善法。因宿善根，作如是念：『眾生長夜流轉六道，苦輪不息皆由貪愛。』菩薩摩訶薩起厭離心，知從虛妄分別而有，修多羅中方便種種說欲過患，如槊、如𥍽、如刀、如蛇、如泡，臭穢不淨，無常。云何智人貪著此法？即剃鬚髮出家修道。未見令見，未得令得，未證令證。聞說受持，若世諦、第一義諦，如實修行，如法觀察，所謂正見、正分別、正精進、正語、正業、正命、正念、正定。遠離喧雜，不求名聞，供養恭敬，身心精進常無休息。思惟此心多行何境，若善、若惡、無記境界。若行善境，則勤精進增長善根，三十七品以治諸惡不善之法。惡不善者，貪、恚、愚癡。貪欲三品，謂上、中、下。其上品者，若聞欲名，遍身戰動。心踊歡悅，不觀欲過、厭離不生、無慚無愧。何謂無慚？經遊獨行，恒思欲境，心心相續，唯見妙好不知過患。若其父母及餘尊長呵彼所欲，於所尊前不覺起諍，是名無慚。此人命終當生惡趣。中品欲者，若離境界不恒生心。下品欲者，但共言笑欲情即歇。瞋亦三品。上品瞋者，憤恚若發，心惛目亂，或造五逆、若謗正法，及大重罪五逆之惡，於百分中不及其一。中品瞋者，以瞋恚故而造諸惡，即生悔心。下品瞋者，心無嫌恨，但口呵毀，隨生悔過。癡亦如是。雖作是觀，知一切法如幻、夢、響、乾闥婆城，虛妄不實，顛倒故見。滅外境界，內心寂靜，不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達禪波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行般若波羅蜜，正智觀色、受、想、行、識，不見色生、不見色集、不見色滅，受、想、行、識亦復如是。何以故？自性皆空，無有真實，但虛名字。而行般若波羅蜜化諸眾生，終不為說無業果報。一切諸法如夢、如幻，無我、無人、無眾生、無壽者、無養育，而說有業果報。菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜，惡魔不能得便。何以故？近善知識，成助菩提離世間法。於諸如來甚深正法，歡喜讚歎。若天、若魔、沙門、婆羅門，除佛正智無及菩薩。不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行般若波羅蜜，正智觀色、受、想、行、識，不見色生、不見色集、不見色滅，受、想、行、識亦復如是。何以故？自性皆空，無有真實，但虛名字。而行般若波羅蜜化諸眾生，終不為說無業果報。一切諸法如夢、如幻，無我、無人、無眾生、無壽者、無養育，而說有業果報。菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜，惡魔不能得便。何以故？近善知識，成助菩提離世間法。於諸如來甚深正法，歡喜讚歎。若天、若魔、沙門、婆羅門，除佛正智無及菩薩。不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達般若波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行優波憍舍羅波羅蜜，菩薩摩訶薩善巧迴向阿耨多羅三藐三菩提，若見華果，日夜六時供養諸佛及菩薩眾，以此善根迴向菩提；華樹果樹亦復如是。若聞如來修多羅中說甚深義，信樂受持，為眾生說，以此善根迴向菩提。若見如來塔廟、形像，香華供養，令諸眾生離破戒香，獲得如來清淨戒香；掃灑塗地，令諸眾生威儀齊整；華蓋覆罩，令諸眾生皆離惱熱。入僧伽藍，願諸眾生悉入涅槃；若出伽藍，願諸眾生出魔境界。開伽藍門，作如是願：『以出世智，為諸眾生啟未開門。』若見關閉，願為眾生關閉惡趣及以三有。坐時念言：『願諸眾生坐菩提座。』若右脇臥，願諸眾生皆得涅槃。起時念言：『願諸眾生起離諸惑。』若洗腳足，願諸眾生遠離塵垢。禮佛旋塔，願諸眾生成天人師。若有外道邪見難化，即自念言：『我為彼師，必不肯信。且作同學，或為弟子。』雖處彼眾，戒行，多聞勝諸外道，因爾降伏，尊重為師，言必信受。毀其邪法，為說涅槃，令入正教，精修梵行，禪定三昧得諸神通。見多欲者，化為女人第一端正，令彼愛著，倐忽之頃示現無常，色變膖脹爛壞臭處，使其增惡，起厭離心。即復本形，為菩薩像而為說法，令發阿耨多羅三藐三菩提心，成無上果。見大乘人離善知識，學二乘道不得其果，唐失大乘，觀彼根性，即為說法入無上道。未發心者化令發心，已發心者教使堅固。見持戒人犯少輕罪，不解懺悔，懈退憂愁不復修道，即為說法對治懺除，令道勝進。菩薩摩訶薩少欲知足，唯求法利，為眾生說供養如來，成就六波羅蜜說法供養，是為檀波羅蜜；行不違言，是尸波羅蜜；若天、若魔不能壞亂，是羼提波羅蜜；心心相續不覺疲倦，是毘梨耶波羅蜜；專心一念不緣異境，是禪波羅蜜；說法供養不見我、我所，是般若波羅蜜。不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達方便波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行優波憍舍羅波羅蜜，菩薩摩訶薩善巧迴向阿耨多羅三藐三菩提，若見華果，日夜六時供養諸佛及菩薩眾，以此善根迴向菩提；華樹果樹亦復如是。若聞如來修多羅中說甚深義，信樂受持，為眾生說，以此善根迴向菩提。若見如來塔廟、形像，香華供養，令諸眾生離破戒香，獲得如來清淨戒香；掃灑塗地，令諸眾生威儀齊整；華蓋覆罩，令諸眾生皆離惱熱。入僧伽藍，願諸眾生悉入涅槃；若出伽藍，願諸眾生出魔境界。開伽藍門，作如是願：『以出世智，為諸眾生啟未開門。』若見關閉，願為眾生關閉惡趣及以三有。坐時念言：『願諸眾生坐菩提座。』若右脇臥，願諸眾生皆得涅槃。起時念言：『願諸眾生起離諸惑。』若洗腳足，願諸眾生遠離塵垢。禮佛旋塔，願諸眾生成天人師。若有外道邪見難化，即自念言：『我為彼師，必不肯信。且作同學，或為弟子。』雖處彼眾，戒行，多聞勝諸外道，因爾降伏，尊重為師，言必信受。毀其邪法，為說涅槃，令入正教，精修梵行，禪定三昧得諸神通。見多欲者，化為女人第一端正，令彼愛著，倐忽之頃示現無常，色變膖脹爛壞臭處，使其增惡，起厭離心。即復本形，為菩薩像而為說法，令發阿耨多羅三藐三菩提心，成無上果。見大乘人離善知識，學二乘道不得其果，唐失大乘，觀彼根性，即為說法入無上道。未發心者化令發心，已發心者教使堅固。見持戒人犯少輕罪，不解懺悔，懈退憂愁不復修道，即為說法對治懺除，令道勝進。菩薩摩訶薩少欲知足，唯求法利，為眾生說供養如來，成就六波羅蜜說法供養，是為檀波羅蜜；行不違言，是尸波羅蜜；若天、若魔不能壞亂，是羼提波羅蜜；心心相續不覺疲倦，是毘梨耶波羅蜜；專心一念不緣異境，是禪波羅蜜；說法供養不見我、我所，是般若波羅蜜。不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達方便波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尼坻波羅蜜，菩薩發願不為有樂出離三界求二乘道，作大願言：『一切眾生、眾生所攝皆入涅槃，然後我身乃成正覺。未發心者即令發心，已發心者令其修行，已修行者令得菩提。得菩提者請轉法輪，乃至分身舍利起塔供養。』復作願言：『若有世界，諸佛成道，悉無天魔。願自智慧發無上心，不由外緣。又願我身常在世間，一切眾生悉令成就。願新發意諸菩薩等，若聞如來說甚深法，心不驚怖。無邊佛道，無邊佛境，無邊大悲，願諸眾生皆悉通達。又願我身常生穢國，不生淨土。何以故？譬如病人乃須醫藥，無疾不須。不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。』是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達願波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行尼坻波羅蜜，菩薩發願不為有樂出離三界求二乘道，作大願言：『一切眾生、眾生所攝皆入涅槃，然後我身乃成正覺。未發心者即令發心，已發心者令其修行，已修行者令得菩提。得菩提者請轉法輪，乃至分身舍利起塔供養。』復作願言：『若有世界，諸佛成道，悉無天魔。願自智慧發無上心，不由外緣。又願我身常在世間，一切眾生悉令成就。願新發意諸菩薩等，若聞如來說甚深法，心不驚怖。無邊佛道，無邊佛境，無邊大悲，願諸眾生皆悉通達。又願我身常生穢國，不生淨土。何以故？譬如病人乃須醫藥，無疾不須。不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。』是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達願波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行婆羅波羅蜜，菩薩摩訶薩能伏天魔，摧諸外道，具足功德、智慧、力故；一切佛法，無不修行、無不證見；以神通力，用一毛髮能舉閻浮提，乃至四天下、三千大千世界，乃至無量百千世界；能於空中取種種寶，施諸眾生；十方無量無邊世界，諸佛說法無不聞持。不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達力波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行婆羅波羅蜜，菩薩摩訶薩能伏天魔，摧諸外道，具足功德、智慧、力故；一切佛法，無不修行、無不證見；以神通力，用一毛髮能舉閻浮提，乃至四天下、三千大千世界，乃至無量百千世界；能於空中取種種寶，施諸眾生；十方無量無邊世界，諸佛說法無不聞持。不見我能行及所行法，無二無別，自性離故。是名菩薩摩訶薩學般若波羅蜜通達力波羅蜜。

「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行闍那波羅蜜，菩薩摩訶薩觀五陰，生不見實生，滅非實滅，作是思惟：『此五陰，空、無我、無人、無眾生、無壽者、無養育。凡夫眾生虛妄著我。五陰非我，陰中無我，我非五陰，我中無陰。凡夫愚惑不如實知，流轉生死如旋火輪。一切諸法，自性本空，無生無滅，緣合謂生、緣散為滅。自性非無是故不生，自性非有是故無滅。菩薩摩訶薩，一切境界，無有一法不通達者，修行如是智波羅蜜，二乘外道不能掩蔽，以智觀察，從初發心至入涅槃，皆悉明了。能以一法知一切境，一切境界即是一法。何以故？如如一故。不見我能修及所修法，無二無別，自性離故。』是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達智波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜行闍那波羅蜜，菩薩摩訶薩觀五陰，生不見實生，滅非實滅，作是思惟：『此五陰，空、無我、無人、無眾生、無壽者、無養育。凡夫眾生虛妄著我。五陰非我，陰中無我，我非五陰，我中無陰。凡夫愚惑不如實知，流轉生死如旋火輪。一切諸法，自性本空，無生無滅，緣合謂生、緣散為滅。自性非無是故不生，自性非有是故無滅。菩薩摩訶薩，一切境界，無有一法不通達者，修行如是智波羅蜜，二乘外道不能掩蔽，以智觀察，從初發心至入涅槃，皆悉明了。能以一法知一切境，一切境界即是一法。何以故？如如一故。不見我能修及所修法，無二無別，自性離故。』是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜通達智波羅蜜。」

勝天王般若波羅蜜經顯相品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝天王般若波羅蜜經顯相品第二

爾時，勝天王即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，頭面作禮，而白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深。何者是般若波羅蜜相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，頭面作禮，而白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深。何者是般若波羅蜜相？」

佛告勝天王言：「如地、水、火、風相，般若波羅蜜相亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「如地、水、火、風相，般若波羅蜜相亦復如是。」

「世尊！云何地相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何地相？」

佛言：「普遍廣大，難可度量，是為地相。般若波羅蜜相亦復如是。何以故？如如普遍廣大，難思量故。大王！一切藥草皆依地生；一切善法皆依般若波羅蜜生。又如土地，增之不喜、減之不瞋，離我、我所，無二相故；般若波羅蜜亦復如是，讚歎不增、毀呰不減，離我、我所，無二相故。世間行來，舉足下足悉依於地；若求善道趣向涅槃，應當依是般若波羅蜜。又如大地出種種寶；般若波羅蜜亦復如是，生出世間種種功德。又如大地，蟲蟻蚊虻種種諸苦不能傾動；般若波羅蜜亦復如是，離我、我所，不可傾動。又如大地，若聞師子、龍象之聲，終無驚怖；般若波羅蜜亦復如是，天魔、外道不能恐懼。何以故？不見有人、不見有法，自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「普遍廣大，難可度量，是為地相。般若波羅蜜相亦復如是。何以故？如如普遍廣大，難思量故。大王！一切藥草皆依地生；一切善法皆依般若波羅蜜生。又如土地，增之不喜、減之不瞋，離我、我所，無二相故；般若波羅蜜亦復如是，讚歎不增、毀呰不減，離我、我所，無二相故。世間行來，舉足下足悉依於地；若求善道趣向涅槃，應當依是般若波羅蜜。又如大地出種種寶；般若波羅蜜亦復如是，生出世間種種功德。又如大地，蟲蟻蚊虻種種諸苦不能傾動；般若波羅蜜亦復如是，離我、我所，不可傾動。又如大地，若聞師子、龍象之聲，終無驚怖；般若波羅蜜亦復如是，天魔、外道不能恐懼。何以故？不見有人、不見有法，自性空故。

「又如水大從高赴下；一切善法皆向般若波羅蜜。又如水大，能潤草木，得生華果；般若波羅蜜亦復如是，潤諸三昧，生助道法，成一切智樹，得佛法果，利益眾生。又如水大漬草木根，能使傾拔，隨流而去；般若波羅蜜亦復如是，一切諸見煩惱習氣，根本悉滅永不復生。又如水大，性本清淨無垢不濁；般若波羅蜜亦復如是，體無煩惱故名清淨，離諸惑故名為無垢，一相非異故名不濁。如人夏熱，遇水清涼；熱惱眾生，聞般若波羅蜜亦即清涼。如人患渴，得水乃止；求出世法，得般若波羅蜜，思願亦止。又如水泉甚深難入；般若波羅蜜亦復如是，諸佛境界甚深難入。又如坑坎之處，水悉平等；般若波羅蜜亦復如是，一切聲聞、辟支佛及諸凡夫，皆悉平等。又如水能洗地悉得清淨；菩薩摩訶薩通達般若波羅蜜，離諸煩惱即得清淨。何以故？自性清淨，離諸惑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如水大從高赴下；一切善法皆向般若波羅蜜。又如水大，能潤草木，得生華果；般若波羅蜜亦復如是，潤諸三昧，生助道法，成一切智樹，得佛法果，利益眾生。又如水大漬草木根，能使傾拔，隨流而去；般若波羅蜜亦復如是，一切諸見煩惱習氣，根本悉滅永不復生。又如水大，性本清淨無垢不濁；般若波羅蜜亦復如是，體無煩惱故名清淨，離諸惑故名為無垢，一相非異故名不濁。如人夏熱，遇水清涼；熱惱眾生，聞般若波羅蜜亦即清涼。如人患渴，得水乃止；求出世法，得般若波羅蜜，思願亦止。又如水泉甚深難入；般若波羅蜜亦復如是，諸佛境界甚深難入。又如坑坎之處，水悉平等；般若波羅蜜亦復如是，一切聲聞、辟支佛及諸凡夫，皆悉平等。又如水能洗地悉得清淨；菩薩摩訶薩通達般若波羅蜜，離諸煩惱即得清淨。何以故？自性清淨，離諸惑故。

「又如火大能燒一切樹木藥草，不作是念：『我能燒物。』般若波羅蜜亦復如是，能滅一切煩惱習氣，亦不作念：『我能除滅。』又譬如火，悉能成熟一切諸物；般若波羅蜜亦能成就一切佛法。又譬如火，悉能乾竭一切濕物；般若波羅蜜亦復如是，竭諸漏流，永不復起。假使火聚在雪山頂，若一由旬至十由旬，皆悉能照，而無是念：『我能照遠。』般若波羅蜜亦復如是，皆悉能照聲聞、緣覺及以菩薩，亦不作念：『我能照彼。』又如禽獸，夜見火光恐怖遠避；薄福凡夫及以二乘，若聞般若波羅蜜，恐懼捨離。般若波羅蜜聞名尚難，況復修學。如夜遠行，迷失道路，若見火光即生歡喜，知有聚落疾往投趣，至則安隱永無怖畏；生死曠野有福德人，若聞般若波羅蜜，生大歡喜歸趣受持，永離煩惱心得安樂。如世間火，貴賤共同；般若波羅蜜亦復如是，凡聖等有。又如婆羅門、剎利咸供養火；諸佛菩薩咸皆供養般若波羅蜜。又如小火，能燒三千大千世界；般若波羅蜜亦復如是，若聞一句，則能焚燒無量煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如火大能燒一切樹木藥草，不作是念：『我能燒物。』般若波羅蜜亦復如是，能滅一切煩惱習氣，亦不作念：『我能除滅。』又譬如火，悉能成熟一切諸物；般若波羅蜜亦能成就一切佛法。又譬如火，悉能乾竭一切濕物；般若波羅蜜亦復如是，竭諸漏流，永不復起。假使火聚在雪山頂，若一由旬至十由旬，皆悉能照，而無是念：『我能照遠。』般若波羅蜜亦復如是，皆悉能照聲聞、緣覺及以菩薩，亦不作念：『我能照彼。』又如禽獸，夜見火光恐怖遠避；薄福凡夫及以二乘，若聞般若波羅蜜，恐懼捨離。般若波羅蜜聞名尚難，況復修學。如夜遠行，迷失道路，若見火光即生歡喜，知有聚落疾往投趣，至則安隱永無怖畏；生死曠野有福德人，若聞般若波羅蜜，生大歡喜歸趣受持，永離煩惱心得安樂。如世間火，貴賤共同；般若波羅蜜亦復如是，凡聖等有。又如婆羅門、剎利咸供養火；諸佛菩薩咸皆供養般若波羅蜜。又如小火，能燒三千大千世界；般若波羅蜜亦復如是，若聞一句，則能焚燒無量煩惱。

「大王！般若波羅蜜，離垢無著，寂靜無邊，無邊智慧，等達法性，猶如虛空性無所住，離相境界，過諸覺觀，心、心數法無有分別，無生無滅，自性離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！般若波羅蜜，離垢無著，寂靜無邊，無邊智慧，等達法性，猶如虛空性無所住，離相境界，過諸覺觀，心、心數法無有分別，無生無滅，自性離故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，世間希有；利益眾生，猶如日月，一切受用。又譬如月能除熱惱；般若波羅蜜亦復如是，能除一切煩惱熱毒。又譬如月，世間樂見；般若波羅蜜亦復如是，一切聖人之所樂見。又如初月日日增長；菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜，從初發心乃至菩提，漸次增長，如黑分月日日漸盡。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜，煩惱結使次第滅盡。如世間月，婆羅門，剎利咸所讚歎；若善男子、善女人親近般若波羅蜜，一切世間天、人、阿修羅皆所讚歎。如月遊行遍四天下；般若波羅蜜亦復如是，若色、若心無處不遍。如世間月，常自莊嚴；般若波羅蜜亦復如是，性自莊嚴。何以故？不生不滅，性本清淨，遍一切法，自性離故。如世間日破一切暗，而不作念：『我能破暗。』般若波羅蜜亦復如是，能破無始一切煩惱，亦不作念：『我破煩惱。』又譬如日開敷蓮華，而不作念：『我開蓮花。』般若波羅蜜亦復如是，能開菩薩，亦無是念。又譬如日遍照十方，不作是念：『我能遍照。』般若波羅蜜亦復如是，能照無邊，而無照相。又如見東方赤，則知日出不久；若聞般若波羅蜜，當知去佛不遠。如閻浮提人，若見日出生大歡喜；若世間中有般若波羅蜜名字，一切聖人皆大歡喜。又如日出，月及星宿光悉不現；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，二乘、外道德亦不現。又如日出，方見坑坎高下之處；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，世間乃知邪正之道。何以故？般若波羅蜜自相平等，不生不滅，性是離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，世間希有；利益眾生，猶如日月，一切受用。又譬如月能除熱惱；般若波羅蜜亦復如是，能除一切煩惱熱毒。又譬如月，世間樂見；般若波羅蜜亦復如是，一切聖人之所樂見。又如初月日日增長；菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜，從初發心乃至菩提，漸次增長，如黑分月日日漸盡。菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜，煩惱結使次第滅盡。如世間月，婆羅門，剎利咸所讚歎；若善男子、善女人親近般若波羅蜜，一切世間天、人、阿修羅皆所讚歎。如月遊行遍四天下；般若波羅蜜亦復如是，若色、若心無處不遍。如世間月，常自莊嚴；般若波羅蜜亦復如是，性自莊嚴。何以故？不生不滅，性本清淨，遍一切法，自性離故。如世間日破一切暗，而不作念：『我能破暗。』般若波羅蜜亦復如是，能破無始一切煩惱，亦不作念：『我破煩惱。』又譬如日開敷蓮華，而不作念：『我開蓮花。』般若波羅蜜亦復如是，能開菩薩，亦無是念。又譬如日遍照十方，不作是念：『我能遍照。』般若波羅蜜亦復如是，能照無邊，而無照相。又如見東方赤，則知日出不久；若聞般若波羅蜜，當知去佛不遠。如閻浮提人，若見日出生大歡喜；若世間中有般若波羅蜜名字，一切聖人皆大歡喜。又如日出，月及星宿光悉不現；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，二乘、外道德亦不現。又如日出，方見坑坎高下之處；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，世間乃知邪正之道。何以故？般若波羅蜜自相平等，不生不滅，性是離故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，多修空行，無所住著，修道離障，遠惡知識，親近諸佛，心心相續念佛不斷，通達平等隨順法界，神通遊戲十方國土，於其本處都不動搖，見諸佛法猶如現前。雖處世間世法不染，猶如蓮花生在淤泥。菩薩摩訶薩雖處生死，以般若波羅蜜方便力故而不染著。何以故？般若波羅蜜，不生不滅，自相平等，不見不著，性是離故。又如蓮華不停水滴；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一不善法不得暫住。又如蓮華所在悉香；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若在城邑聚落，人間天上悉具戒香。又如蓮華體性清淨，婆羅門、剎利長者居士之所愛重；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，菩薩，諸佛咸所愛敬。又如蓮華始欲敷啟，能悅眾心；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，面門常笑，曾無嚬蹙，能悅眾生。又如世人，夢見蓮花亦是吉相；一切人、天，乃至夢中聞見菩薩行般若波羅蜜，亦是吉祥，況當真見。又如蓮華初始生時，若人、非人之所愛護；菩薩摩訶薩始學般若波羅蜜，諸佛、菩薩、釋梵諸天之所衛護。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，興如是心，如理通達諸波羅蜜，滿足佛法，教化眾生，坐菩提樹，成就阿耨多羅三藐三菩提，轉正法輪——世間沙門、婆羅門、天、魔、釋、梵所不能轉——化度十方無邊世界一切眾生，平等濟拔於生死海，皆悉安置般若波羅蜜中。無歸無依無救護者，為作救護；欲見佛者，即為示之；作師子吼；神通遊戲；歎佛功德；令眾渴仰。其心清淨而不轉移，意無諂曲遠離邪念，所謂不念聲聞、辟支佛法，盡諸垢穢無復煩惱，身無偽行離邪威儀，口無巧言如實而說，受恩常感輕恩重報，心不懷憾口恒軟語。如是修習清淨之心，不見能污、不見可染，無二無別，自性離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，多修空行，無所住著，修道離障，遠惡知識，親近諸佛，心心相續念佛不斷，通達平等隨順法界，神通遊戲十方國土，於其本處都不動搖，見諸佛法猶如現前。雖處世間世法不染，猶如蓮花生在淤泥。菩薩摩訶薩雖處生死，以般若波羅蜜方便力故而不染著。何以故？般若波羅蜜，不生不滅，自相平等，不見不著，性是離故。又如蓮華不停水滴；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一不善法不得暫住。又如蓮華所在悉香；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若在城邑聚落，人間天上悉具戒香。又如蓮華體性清淨，婆羅門、剎利長者居士之所愛重；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，菩薩，諸佛咸所愛敬。又如蓮華始欲敷啟，能悅眾心；菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，面門常笑，曾無嚬蹙，能悅眾生。又如世人，夢見蓮花亦是吉相；一切人、天，乃至夢中聞見菩薩行般若波羅蜜，亦是吉祥，況當真見。又如蓮華初始生時，若人、非人之所愛護；菩薩摩訶薩始學般若波羅蜜，諸佛、菩薩、釋梵諸天之所衛護。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，興如是心，如理通達諸波羅蜜，滿足佛法，教化眾生，坐菩提樹，成就阿耨多羅三藐三菩提，轉正法輪——世間沙門、婆羅門、天、魔、釋、梵所不能轉——化度十方無邊世界一切眾生，平等濟拔於生死海，皆悉安置般若波羅蜜中。無歸無依無救護者，為作救護；欲見佛者，即為示之；作師子吼；神通遊戲；歎佛功德；令眾渴仰。其心清淨而不轉移，意無諂曲遠離邪念，所謂不念聲聞、辟支佛法，盡諸垢穢無復煩惱，身無偽行離邪威儀，口無巧言如實而說，受恩常感輕恩重報，心不懷憾口恒軟語。如是修習清淨之心，不見能污、不見可染，無二無別，自性離故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能信如來三種清淨，作是思惟：『修多羅說，如來法身、寂靜身、無等等身、無量身、不共身、金剛身。』於此決定，心無疑惑。是名能信如來身淨。復次思惟：『修多羅說，如來口淨，如為凡夫受作佛記，亦為菩薩授記成佛。』信如是言，不相違背。何以故？如來永離一切過失，無諸垢穢，無有煩惱，寂靜清淨。若天、若魔、沙門、婆羅門、若梵，能得如來口業失者，無有是處。是名能信如來口淨。復次，修多羅說，如來意淨。諸佛世尊心所思事，若聲聞、辟支佛、菩薩，一切天、人，無能知者。何以故？如來之心甚深難入，非諸覺觀，離思量境，無有邊量，同虛空界。如是信知，心不疑惑。是名能信如來意淨。復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『如佛所說，菩薩摩訶薩為諸眾生，不怖不疲，荷負重擔。』其心堅固曾無退轉，次第修習諸波羅蜜，成就佛法無有障礙，無邊無等不共之法，所言決定，其性勇猛，成就如來廣大之事。菩薩摩訶薩於是事中，不疑不惑，深心信受。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，坐道場時，能得無礙清淨天眼、天耳、他心智、宿命智、漏盡智，於一念中通達三世平等智。』如實觀察一切世間，如是眾生具身惡行、口惡行、意惡行，毀謗聖人，邪見造邪業，身壞命終當墮惡道。如是眾生具身善行、口善行、意善行，不謗聖人，正見正業，身壞命終當生善道。如實觀察眾生界已，作如是念：『我昔發願行菩薩道，自覺覺他，此願應滿。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於如是事不疑不惑，如實信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能信如來三種清淨，作是思惟：『修多羅說，如來法身、寂靜身、無等等身、無量身、不共身、金剛身。』於此決定，心無疑惑。是名能信如來身淨。復次思惟：『修多羅說，如來口淨，如為凡夫受作佛記，亦為菩薩授記成佛。』信如是言，不相違背。何以故？如來永離一切過失，無諸垢穢，無有煩惱，寂靜清淨。若天、若魔、沙門、婆羅門、若梵，能得如來口業失者，無有是處。是名能信如來口淨。復次，修多羅說，如來意淨。諸佛世尊心所思事，若聲聞、辟支佛、菩薩，一切天、人，無能知者。何以故？如來之心甚深難入，非諸覺觀，離思量境，無有邊量，同虛空界。如是信知，心不疑惑。是名能信如來意淨。復次，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『如佛所說，菩薩摩訶薩為諸眾生，不怖不疲，荷負重擔。』其心堅固曾無退轉，次第修習諸波羅蜜，成就佛法無有障礙，無邊無等不共之法，所言決定，其性勇猛，成就如來廣大之事。菩薩摩訶薩於是事中，不疑不惑，深心信受。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，坐道場時，能得無礙清淨天眼、天耳、他心智、宿命智、漏盡智，於一念中通達三世平等智。』如實觀察一切世間，如是眾生具身惡行、口惡行、意惡行，毀謗聖人，邪見造邪業，身壞命終當墮惡道。如是眾生具身善行、口善行、意善行，不謗聖人，正見正業，身壞命終當生善道。如實觀察眾生界已，作如是念：『我昔發願行菩薩道，自覺覺他，此願應滿。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於如是事不疑不惑，如實信受。

「大王！菩薩成佛所名為覺處，自覺名正覺，成就眾生名正遍覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩成佛所名為覺處，自覺名正覺，成就眾生名正遍覺。

「大王！如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，信知如來出興於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，信知如來出興於世。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，聞說一乘即便信受。何以故？諸佛所說真實不虛，種種餘乘皆佛乘出。如閻浮提，種種城邑聚落別名，並屬此洲；如是諸乘種種名說，皆屬佛乘。復作是念：『如來世尊善巧方便，種種說法皆實不虛。何以故？世尊說法隨眾根性，是故分別說有三乘，其實一道。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『如來說法深遠音聲，真實不虛。何以故？釋梵天等以少功德，尚復能有深遠音聲，何況如來無量億劫積習功德。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作如是念：『如來說法不違眾根，若上中下，皆使成就。眾生各謂獨為我說，諸佛本來無說無示。』菩薩摩訶薩於如此事不疑信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，聞說一乘即便信受。何以故？諸佛所說真實不虛，種種餘乘皆佛乘出。如閻浮提，種種城邑聚落別名，並屬此洲；如是諸乘種種名說，皆屬佛乘。復作是念：『如來世尊善巧方便，種種說法皆實不虛。何以故？世尊說法隨眾根性，是故分別說有三乘，其實一道。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，復作是念：『如來說法深遠音聲，真實不虛。何以故？釋梵天等以少功德，尚復能有深遠音聲，何況如來無量億劫積習功德。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作如是念：『如來說法不違眾根，若上中下，皆使成就。眾生各謂獨為我說，諸佛本來無說無示。』菩薩摩訶薩於如此事不疑信解。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得心微細，作是思惟：『世間熾然大火之聚，所謂貪欲火，瞋恚烟，愚癡暗。云何當令一切眾生皆得出離？若能通達諸法平等，名為出離。如實知法猶如幻相，善觀因緣而不分別。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『諸法無本而有業報，諸佛菩薩凡所發言，我知其意，既知意已即思量義，思量義已即見真實，見真實已濟度眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得心微細，作是思惟：『世間熾然大火之聚，所謂貪欲火，瞋恚烟，愚癡暗。云何當令一切眾生皆得出離？若能通達諸法平等，名為出離。如實知法猶如幻相，善觀因緣而不分別。』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟：『諸法無本而有業報，諸佛菩薩凡所發言，我知其意，既知意已即思量義，思量義已即見真實，見真實已濟度眾生。』

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善巧方便為眾說法，所謂一切諸法皆悉無我、無眾生、無養育、無人、無作者、無覺者、無生者、無見者，空無所有，非自在性，虛妄分別因和合生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，善巧方便為眾說法，所謂一切諸法皆悉無我、無眾生、無養育、無人、無作者、無覺者、無生者、無見者，空無所有，非自在性，虛妄分別因和合生。

「大王！若說諸法皆悉無我乃至無見者，為稱理說空無所有，乃至生緣亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若說諸法皆悉無我乃至無見者，為稱理說空無所有，乃至生緣亦復如是。

「大王！夫其說法隨順法相，是名稱理。不違法相，與法相應，得入平等，顯現義理，名巧說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！夫其說法隨順法相，是名稱理。不違法相，與法相應，得入平等，顯現義理，名巧說法。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得無礙辯才，所謂無著辯才、無盡辯才、相續辯才、不斷辯才、不怯弱辯才、不驚怖辯才、不共辯才、天人所重辯才、無邊辯才。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得清淨辯才，所謂不嘶喝辯才、不迷亂辯才、不怖畏辯才、不高慢辯才、義具足辯才、味具足辯才、不拙澁辯才、應時節辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得無礙辯才，所謂無著辯才、無盡辯才、相續辯才、不斷辯才、不怯弱辯才、不驚怖辯才、不共辯才、天人所重辯才、無邊辯才。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，得清淨辯才，所謂不嘶喝辯才、不迷亂辯才、不怖畏辯才、不高慢辯才、義具足辯才、味具足辯才、不拙澁辯才、應時節辯才。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，離大眾威德畏故不嘶喝，堅住不怯智故不迷亂，菩薩處眾如師子王故無怖畏，離諸煩惱故不高慢，不說無義通達法相故義具足，善解書論文字世智故味具足，無量劫來習巧便語故不拙澁。如是說法，隨順四時，春如春說，秋冬亦爾。應前說者不中後說，應後說者不前中說，應中說者不前後說，善知時故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，離大眾威德畏故不嘶喝，堅住不怯智故不迷亂，菩薩處眾如師子王故無怖畏，離諸煩惱故不高慢，不說無義通達法相故義具足，善解書論文字世智故味具足，無量劫來習巧便語故不拙澁。如是說法，隨順四時，春如春說，秋冬亦爾。應前說者不中後說，應後說者不前中說，應中說者不前後說，善知時故。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，所得辯才令眾歡喜，所謂愛語，面門常笑不曾嚬蹙，發辭有義，能稱如實，所說決定，不欺侮人，種種樂說。以柔軟言令眾歡喜，顏色寬和使他親附，隨義而說聞者悟解，稱法相說為利益故，平等為說心無偏黨，作決定說無虛妄言，種種樂說隨眾根性，令得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，所得辯才令眾歡喜，所謂愛語，面門常笑不曾嚬蹙，發辭有義，能稱如實，所說決定，不欺侮人，種種樂說。以柔軟言令眾歡喜，顏色寬和使他親附，隨義而說聞者悟解，稱法相說為利益故，平等為說心無偏黨，作決定說無虛妄言，種種樂說隨眾根性，令得歡喜。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成大威德。何以故？非器不聞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成大威德。何以故？非器不聞故。」

爾時，勝天王即白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，其心平等，云何不為非器者說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王即白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，其心平等，云何不為非器者說？」

佛告勝天王言：「大王！般若波羅蜜性自平等，不見器、不見非器，不見能說及以所說。眾生虛妄，見說不說。何以故？般若波羅蜜，不生不滅，無相分別，猶如虛空一切遍滿；眾生亦爾，不生不滅；聲聞、辟支佛、菩薩及佛亦復如是。無名字法，假立名字，云是眾生，云是般若，云有能說，云有所說，云有聽者，第一義中同是一相，所謂無相。菩薩摩訶薩行是甚深般若波羅蜜，威德重故，非器不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！般若波羅蜜性自平等，不見器、不見非器，不見能說及以所說。眾生虛妄，見說不說。何以故？般若波羅蜜，不生不滅，無相分別，猶如虛空一切遍滿；眾生亦爾，不生不滅；聲聞、辟支佛、菩薩及佛亦復如是。無名字法，假立名字，云是眾生，云是般若，云有能說，云有所說，云有聽者，第一義中同是一相，所謂無相。菩薩摩訶薩行是甚深般若波羅蜜，威德重故，非器不聞。

「大王！般若波羅蜜不為非器眾生說，不為外道說，不為不尊重者說，不為不正信者說，不為求法貿易者說，不為貪利養者說，不為嫉妬者說，不為盲聾瘂者說。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，心無慳悋，不祕深法，非於眾生無大慈悲，不捨眾生。眾生宿世善根，得見如來及聞正法。諸佛如來本無說心為此為彼，但障重者，雖復在近而不見聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！般若波羅蜜不為非器眾生說，不為外道說，不為不尊重者說，不為不正信者說，不為求法貿易者說，不為貪利養者說，不為嫉妬者說，不為盲聾瘂者說。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，心無慳悋，不祕深法，非於眾生無大慈悲，不捨眾生。眾生宿世善根，得見如來及聞正法。諸佛如來本無說心為此為彼，但障重者，雖復在近而不見聞。」

爾時，勝天王白佛言：「世尊！何等眾生堪聞諸佛菩薩說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，勝天王白佛言：「世尊！何等眾生堪聞諸佛菩薩說法？」

佛告勝天王言：「大王！具正信者，諸佛菩薩即為說法。根性純熟堪為法器，於過去佛曾種善根，心無諂曲，威儀齊整，不求名利，親近善友。利根性人，說文知義，為法精進，不違佛旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告勝天王言：「大王！具正信者，諸佛菩薩即為說法。根性純熟堪為法器，於過去佛曾種善根，心無諂曲，威儀齊整，不求名利，親近善友。利根性人，說文知義，為法精進，不違佛旨。

「大王！諸佛菩薩為如是等眾生說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！諸佛菩薩為如是等眾生說法。

「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能作法師，善巧說法。云何巧說說法。為利益佛法，而說佛法竟不可見；雖說波羅蜜，而波羅蜜竟不可得；雖說菩提，而說菩提竟不可得；雖斷煩惱，而說煩惱竟不可得；雖為涅槃，而說涅槃竟不可得；雖為須陀洹向、須陀洹果乃至阿羅漢向、阿羅漢果，而四果向竟不可得；雖為辟支佛果，而辟支佛果竟不可得；斷除我見，而說我見竟不可得；說有業報；而說業報竟不可得。何以故？名字所得，非是實法。法非名字，非言境界，法非可議，非心所量。名字非法，法非名字，但以世諦虛妄假名有說，無名字法說為名字。名字是空，空無所有，無所有者非第一義，非第一義即是虛妄凡夫之法。大王！是名菩薩摩訶薩善巧說法。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力得無礙辯才，隨眾生根性說是甚深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能作法師，善巧說法。云何巧說說法。為利益佛法，而說佛法竟不可見；雖說波羅蜜，而波羅蜜竟不可得；雖說菩提，而說菩提竟不可得；雖斷煩惱，而說煩惱竟不可得；雖為涅槃，而說涅槃竟不可得；雖為須陀洹向、須陀洹果乃至阿羅漢向、阿羅漢果，而四果向竟不可得；雖為辟支佛果，而辟支佛果竟不可得；斷除我見，而說我見竟不可得；說有業報；而說業報竟不可得。何以故？名字所得，非是實法。法非名字，非言境界，法非可議，非心所量。名字非法，法非名字，但以世諦虛妄假名有說，無名字法說為名字。名字是空，空無所有，無所有者非第一義，非第一義即是虛妄凡夫之法。大王！是名菩薩摩訶薩善巧說法。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力得無礙辯才，隨眾生根性說是甚深般若波羅蜜。」