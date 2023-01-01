佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十五西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十五西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

常啼菩薩品第三十之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常啼菩薩品第三十之三

「爾時，常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等，導從圍繞，并持種種珍寶供具入眾香城，一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩。是時，常啼菩薩摩訶薩等既入城已，詣菩薩所其去不遠，常啼菩薩摩訶薩見帝釋天主與無數百千天子，散天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華及餘種種殊妙天華、天金銀華等散於虛空，及散栴檀香末，又復廣作微妙天樂，其所散華住在空中。常啼菩薩摩訶薩，如是見已，即問帝釋天主言：『憍尸迦！汝何緣故於虛空中與無數百千天子，散眾天華及散栴檀香末，廣作天樂？』帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言：『善男子！汝不知耶？有法名摩訶般若波羅蜜多，是諸佛母亦是諸菩薩母。學是法者即能成就一切智，圓滿一切佛功德法。汝今當知！於法上菩薩摩訶薩演說法處，別有七寶臺高廣妙好種種嚴飾，真珠寶網間錯垂布，於其臺中有七寶床，而彼床上安七寶函，以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內，種種珍寶周匝圍繞，其臺四角安四白銀香爐，燒黑沈水香，供養摩訶般若波羅蜜多正法。以是緣故，我等諸天於虛空中散華供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女父母眷屬等，導從圍繞，并持種種珍寶供具入眾香城，一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩。是時，常啼菩薩摩訶薩等既入城已，詣菩薩所其去不遠，常啼菩薩摩訶薩見帝釋天主與無數百千天子，散天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華及餘種種殊妙天華、天金銀華等散於虛空，及散栴檀香末，又復廣作微妙天樂，其所散華住在空中。常啼菩薩摩訶薩，如是見已，即問帝釋天主言：『憍尸迦！汝何緣故於虛空中與無數百千天子，散眾天華及散栴檀香末，廣作天樂？』帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言：『善男子！汝不知耶？有法名摩訶般若波羅蜜多，是諸佛母亦是諸菩薩母。學是法者即能成就一切智，圓滿一切佛功德法。汝今當知！於法上菩薩摩訶薩演說法處，別有七寶臺高廣妙好種種嚴飾，真珠寶網間錯垂布，於其臺中有七寶床，而彼床上安七寶函，以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函內，種種珍寶周匝圍繞，其臺四角安四白銀香爐，燒黑沈水香，供養摩訶般若波羅蜜多正法。以是緣故，我等諸天於虛空中散華供養。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩白帝釋天主言：『憍尸迦！如汝所說，是諸佛母及菩薩母摩訶般若波羅蜜多正法，微妙甚深最上希有，汝以方便可能示我？』帝釋天主言：『善男子！彼摩訶般若波羅蜜多正法在七寶函內，彼法上菩薩摩訶薩以七寶印印之，我無方便可能示汝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩白帝釋天主言：『憍尸迦！如汝所說，是諸佛母及菩薩母摩訶般若波羅蜜多正法，微妙甚深最上希有，汝以方便可能示我？』帝釋天主言：『善男子！彼摩訶般若波羅蜜多正法在七寶函內，彼法上菩薩摩訶薩以七寶印印之，我無方便可能示汝。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩與長者女等，漸復前行到法上菩薩摩訶薩所。即以所持金銀珍寶、衣服臥具、幢幡寶蓋、香華燈塗等，分作二分，先持一分而共供養摩訶般若波羅蜜多，次持一分亦共供養法上菩薩摩訶薩。作是供養已，復以種種妙色香華向法上菩薩摩訶薩所而用散擲。以法上菩薩摩訶薩威神力故，其所散華於菩薩上住虛空中，變成種種妙寶樓閣，是諸樓閣自然皆有真珠瓔珞間錯垂布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩與長者女等，漸復前行到法上菩薩摩訶薩所。即以所持金銀珍寶、衣服臥具、幢幡寶蓋、香華燈塗等，分作二分，先持一分而共供養摩訶般若波羅蜜多，次持一分亦共供養法上菩薩摩訶薩。作是供養已，復以種種妙色香華向法上菩薩摩訶薩所而用散擲。以法上菩薩摩訶薩威神力故，其所散華於菩薩上住虛空中，變成種種妙寶樓閣，是諸樓閣自然皆有真珠瓔珞間錯垂布。

「爾時，常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已，咸作是念：『善哉！此相甚為希有。法上菩薩摩訶薩現住菩薩地，神通威德尚能如是，何況成就阿耨多羅三藐三菩提已，彼諸功德不可稱計。』爾時長者女作是念已，於法上菩薩摩訶薩，益加恭敬尊重愛樂，并五百侍女亦各恭敬尊重愛樂。時長者女及五百侍女，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，咸作是言：『願我以此善根因緣，於未來世當得成佛。為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩，愛樂尊重般若波羅蜜多等無有異，及廣為人宣說般若波羅蜜多，成就般若波羅蜜多善巧方便，皆如法上菩薩摩訶薩今日無異。』作是言已，彼長者女并五百侍女，即時頭面禮菩薩足。禮已，合掌退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已，咸作是念：『善哉！此相甚為希有。法上菩薩摩訶薩現住菩薩地，神通威德尚能如是，何況成就阿耨多羅三藐三菩提已，彼諸功德不可稱計。』爾時長者女作是念已，於法上菩薩摩訶薩，益加恭敬尊重愛樂，并五百侍女亦各恭敬尊重愛樂。時長者女及五百侍女，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，咸作是言：『願我以此善根因緣，於未來世當得成佛。為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩，愛樂尊重般若波羅蜜多等無有異，及廣為人宣說般若波羅蜜多，成就般若波羅蜜多善巧方便，皆如法上菩薩摩訶薩今日無異。』作是言已，彼長者女并五百侍女，即時頭面禮菩薩足。禮已，合掌退住一面。

「爾時，常啼菩薩摩訶薩如前所作供養事已，即時頭面禮菩薩足。禮已旋繞種種稱讚，歡喜瞻仰合掌而住。問法上菩薩摩訶薩言：『大士！當知我善因緣故來至此。我本為求般若波羅蜜多故，於空寂林中思惟方便，時空中有聲而謂我言：「汝可東行求般若波羅蜜多。」我如所教尋即東行，東行未久我復作念：「向者云何而不能問彼空中聲，東行遠近？於何方處從誰得聞般若波羅蜜多？」我於爾時憂愁啼泣，即於彼住經七晝夜。當是憂愁啼泣之時，忽然見有如來形像，住於我前作如是言：「善男子！從是東行五百由旬有城名眾香，彼有菩薩摩訶薩名曰法上。汝可往彼，當得聞般若波羅蜜多。」我時聞是說已心大歡喜，即於彼處一心諦想大士，思惟般若波羅蜜多。我於爾時住一切法無依止想，即時得入無量無數三摩地門，於三摩地中，見十方無量阿僧祇世界諸佛如來、應供、正等正覺，各各為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。是諸如來咸讚我言：「善哉，善哉！善男子！汝以求般若波羅蜜多因緣故，得入諸三摩地門。」時諸如來如是乃至種種示教利喜，安慰我已，忽然不現。我於爾時從三摩地出已，不復得見諸佛如來。我心苦惱即作是念：「向者如來，從何所來？去至何所？」我復思惟：「彼法上菩薩摩訶薩，於先佛所深種善根，通達般若波羅蜜多具諸方便，我當往彼聽受般若波羅蜜多及問斯義。」以是緣故我今至此，而得瞻禮菩薩大士。我心歡喜深自慶快，猶如苾芻得第三禪樂。大士！如我向於三摩地中所見如來，而不知彼從何所來？去至何所？唯願大士示教於我，令我常得見佛世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩如前所作供養事已，即時頭面禮菩薩足。禮已旋繞種種稱讚，歡喜瞻仰合掌而住。問法上菩薩摩訶薩言：『大士！當知我善因緣故來至此。我本為求般若波羅蜜多故，於空寂林中思惟方便，時空中有聲而謂我言：「汝可東行求般若波羅蜜多。」我如所教尋即東行，東行未久我復作念：「向者云何而不能問彼空中聲，東行遠近？於何方處從誰得聞般若波羅蜜多？」我於爾時憂愁啼泣，即於彼住經七晝夜。當是憂愁啼泣之時，忽然見有如來形像，住於我前作如是言：「善男子！從是東行五百由旬有城名眾香，彼有菩薩摩訶薩名曰法上。汝可往彼，當得聞般若波羅蜜多。」我時聞是說已心大歡喜，即於彼處一心諦想大士，思惟般若波羅蜜多。我於爾時住一切法無依止想，即時得入無量無數三摩地門，於三摩地中，見十方無量阿僧祇世界諸佛如來、應供、正等正覺，各各為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多。是諸如來咸讚我言：「善哉，善哉！善男子！汝以求般若波羅蜜多因緣故，得入諸三摩地門。」時諸如來如是乃至種種示教利喜，安慰我已，忽然不現。我於爾時從三摩地出已，不復得見諸佛如來。我心苦惱即作是念：「向者如來，從何所來？去至何所？」我復思惟：「彼法上菩薩摩訶薩，於先佛所深種善根，通達般若波羅蜜多具諸方便，我當往彼聽受般若波羅蜜多及問斯義。」以是緣故我今至此，而得瞻禮菩薩大士。我心歡喜深自慶快，猶如苾芻得第三禪樂。大士！如我向於三摩地中所見如來，而不知彼從何所來？去至何所？唯願大士示教於我，令我常得見佛世尊。』

法上菩薩品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法上菩薩品第三十一

「爾時，法上菩薩摩訶薩謂常啼菩薩摩訶薩言：『善男子！如來者，無所從來亦無所去。何以故？真如無動，真如即是如來。不生法無來無去，不生法即是如來。實際無來無去，實際即是如來。空性無來無去，空性即是如來。無染法無來無去，無染法即是如來。寂滅無來無去，寂滅即是如來。虛空無來無去，虛空即是如來。善男子！離如是等法，無別有法可名如來。此復云何所謂如來真如？一切法真如，同是一真如，是如無分別、無二亦無三。善男子！譬如春末夏初，於日中分陽焰動發，若時有人於中求水，於汝意云何，彼水從何所來？為從東海來耶？南西北海來耶？其去亦然。』常啼菩薩言：『彼陽焰中無水可得，況復有來及有去耶？但是愚癡無智虛妄所見。』法上菩薩言：『善男子！一切如來亦復如是。若人著於色相及以音聲，觀諸如來若來若去起分別者，當知是人愚癡無智虛妄所見。何以故？如來者是即法身，非色身可見。善男子！法性無來無去，一切如來亦復如是無來無去。又如幻師幻化所作象兵、馬兵、車兵、步兵，如是四兵幻所作故無來無去。一切如來亦復如是，無來無去。又如有人於其夢中，或見一佛二佛三四五佛乃至百千諸佛。善男子！而彼諸佛從何所來？去至何所？』常啼菩薩言：『大士！夢所不實，無決定法，於是法中何有去來？』法上菩薩言：『一切如來亦復如是。如佛所說，一切法如夢。有人不能如實了知一切法如夢故，即以色相音聲語言名字，執著分別諸佛如來若來若去。善男子！若於是法中不如實知虛妄分別者，當知是等名愚異生，受生死身輪轉諸趣，遠離般若波羅蜜多，遠離一切佛法。善男子！若人如實了知，如佛所說一切法如夢，於是法中即無有法若來若去，是故無所分別。如實了知一切如來無來無去不生不滅，如是知者，是為見法，是為知法，是人即近阿耨多羅三藐菩提，是行般若波羅蜜多，不虛受其國中信施，能與世間作大福田。善男子！又如大海出種種寶，是寶不從東方而來，亦復不從南西北方四維上下諸方而來，但是一切眾生所作福業共感報應。是故大海出諸珍寶，是寶一一從因緣生，亦不無因緣生。因緣和合即有，因緣散滅即無。有亦不從十方來，無亦不至十方去。諸如來身亦復如是，不從十方來、不至十方去，但以因緣和合所生，不住因緣法，亦不無因緣生。因緣和合即生，因緣離散即滅。生亦不從十方來，滅亦不至十方去。善男子！又如箜篌有絃有槽有棍，若人以手鼓擊出聲，是聲無所從來，不從絃出、不從槽出、不從棍出、不從手出，但以因緣和合有聲，因緣散滅即無有聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，法上菩薩摩訶薩謂常啼菩薩摩訶薩言：『善男子！如來者，無所從來亦無所去。何以故？真如無動，真如即是如來。不生法無來無去，不生法即是如來。實際無來無去，實際即是如來。空性無來無去，空性即是如來。無染法無來無去，無染法即是如來。寂滅無來無去，寂滅即是如來。虛空無來無去，虛空即是如來。善男子！離如是等法，無別有法可名如來。此復云何所謂如來真如？一切法真如，同是一真如，是如無分別、無二亦無三。善男子！譬如春末夏初，於日中分陽焰動發，若時有人於中求水，於汝意云何，彼水從何所來？為從東海來耶？南西北海來耶？其去亦然。』常啼菩薩言：『彼陽焰中無水可得，況復有來及有去耶？但是愚癡無智虛妄所見。』法上菩薩言：『善男子！一切如來亦復如是。若人著於色相及以音聲，觀諸如來若來若去起分別者，當知是人愚癡無智虛妄所見。何以故？如來者是即法身，非色身可見。善男子！法性無來無去，一切如來亦復如是無來無去。又如幻師幻化所作象兵、馬兵、車兵、步兵，如是四兵幻所作故無來無去。一切如來亦復如是，無來無去。又如有人於其夢中，或見一佛二佛三四五佛乃至百千諸佛。善男子！而彼諸佛從何所來？去至何所？』常啼菩薩言：『大士！夢所不實，無決定法，於是法中何有去來？』法上菩薩言：『一切如來亦復如是。如佛所說，一切法如夢。有人不能如實了知一切法如夢故，即以色相音聲語言名字，執著分別諸佛如來若來若去。善男子！若於是法中不如實知虛妄分別者，當知是等名愚異生，受生死身輪轉諸趣，遠離般若波羅蜜多，遠離一切佛法。善男子！若人如實了知，如佛所說一切法如夢，於是法中即無有法若來若去，是故無所分別。如實了知一切如來無來無去不生不滅，如是知者，是為見法，是為知法，是人即近阿耨多羅三藐菩提，是行般若波羅蜜多，不虛受其國中信施，能與世間作大福田。善男子！又如大海出種種寶，是寶不從東方而來，亦復不從南西北方四維上下諸方而來，但是一切眾生所作福業共感報應。是故大海出諸珍寶，是寶一一從因緣生，亦不無因緣生。因緣和合即有，因緣散滅即無。有亦不從十方來，無亦不至十方去。諸如來身亦復如是，不從十方來、不至十方去，但以因緣和合所生，不住因緣法，亦不無因緣生。因緣和合即生，因緣離散即滅。生亦不從十方來，滅亦不至十方去。善男子！又如箜篌有絃有槽有棍，若人以手鼓擊出聲，是聲無所從來，不從絃出、不從槽出、不從棍出、不從手出，但以因緣和合有聲，因緣散滅即無有聲，

是聲滅已亦無所至。善男子！諸佛如來亦復如是。從一切相應善根種種因緣如理出生，非一因一緣一善根生，亦不無因緣生。緣合故生，生而無來，緣散故滅，滅而無去。善男子！汝當如是如實了知諸佛如來無來無去，若知諸佛無來去故，即住一切法無生無滅。如是知者，是行般若波羅蜜多善巧方便，決定得成阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是聲滅已亦無所至。善男子！諸佛如來亦復如是。從一切相應善根種種因緣如理出生，非一因一緣一善根生，亦不無因緣生。緣合故生，生而無來，緣散故滅，滅而無去。善男子！汝當如是如實了知諸佛如來無來無去，若知諸佛無來去故，即住一切法無生無滅。如是知者，是行般若波羅蜜多善巧方便，決定得成阿耨多羅三藐三菩提。』

「爾時，法上菩薩摩訶薩說是諸佛如來無來無去法時，三千大千世界六種震動現十八相，所謂動、遍動、等遍動，吼、遍吼、等遍吼，震、遍震、等遍震，踊、遍踊、等遍踊，爆、遍爆、等遍爆，擊、遍擊、等遍擊。現如是等十八相已，一切魔宮隱蔽不現，非時開敷種種異華，大地一切華樹菓樹皆悉傾向法上菩薩摩訶薩。帝釋天主，四大天王及欲界諸天子眾，於虛空中雨天妙華，向法上菩薩摩訶薩散擲供養，又復以諸天華散於常啼菩薩摩訶薩上，作如是言：『善哉，善哉！常啼菩薩！我等因仁者故，今日於法上菩薩摩訶薩所，得聞最上甚深正法。我等今日得大善利，斯為世間第一希有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，法上菩薩摩訶薩說是諸佛如來無來無去法時，三千大千世界六種震動現十八相，所謂動、遍動、等遍動，吼、遍吼、等遍吼，震、遍震、等遍震，踊、遍踊、等遍踊，爆、遍爆、等遍爆，擊、遍擊、等遍擊。現如是等十八相已，一切魔宮隱蔽不現，非時開敷種種異華，大地一切華樹菓樹皆悉傾向法上菩薩摩訶薩。帝釋天主，四大天王及欲界諸天子眾，於虛空中雨天妙華，向法上菩薩摩訶薩散擲供養，又復以諸天華散於常啼菩薩摩訶薩上，作如是言：『善哉，善哉！常啼菩薩！我等因仁者故，今日於法上菩薩摩訶薩所，得聞最上甚深正法。我等今日得大善利，斯為世間第一希有。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩白法上菩薩摩訶薩言：『以何因緣大地震動及現諸相？』法上菩薩言：『善男子！我向為汝說諸佛如來無來去法，乃有是相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩白法上菩薩摩訶薩言：『以何因緣大地震動及現諸相？』法上菩薩言：『善男子！我向為汝說諸佛如來無來去法，乃有是相。』

「爾時，有八千人得無生法忍，八十千那庾多人發阿耨多羅三藐三菩提心，六萬四千人遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，有八千人得無生法忍，八十千那庾多人發阿耨多羅三藐三菩提心，六萬四千人遠塵離垢得法眼淨。

「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞是法已，心大慶快踊躍歡喜，作如是言：『我於今日得最上利，以求般若波羅蜜多因緣故，於善知識所得聞諸佛如來無來去法。我今已得圓滿如是善根，決定不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。』作是語已轉復歡喜，踊身虛空高七多羅樹，於虛空中作是思惟：『我今復從何得上妙香華，供養法上菩薩摩訶薩？』爾時，帝釋天主知常啼菩薩心所念已，即以天曼陀羅華，奉上常啼菩薩摩訶薩。天主作是言：『善男子！汝可持此妙華供養法上菩薩摩訶薩。我今助成於汝，利益無量無數眾生。』時，常啼菩薩摩訶薩受帝釋天主所奉華已，即以此華向法上菩薩摩訶薩散擲供養。華供養已，合掌恭敬作如是言：『菩薩大士！我從今日當以己身，奉事菩薩給侍供養。』作是說已，從空中下住菩薩前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞是法已，心大慶快踊躍歡喜，作如是言：『我於今日得最上利，以求般若波羅蜜多因緣故，於善知識所得聞諸佛如來無來去法。我今已得圓滿如是善根，決定不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。』作是語已轉復歡喜，踊身虛空高七多羅樹，於虛空中作是思惟：『我今復從何得上妙香華，供養法上菩薩摩訶薩？』爾時，帝釋天主知常啼菩薩心所念已，即以天曼陀羅華，奉上常啼菩薩摩訶薩。天主作是言：『善男子！汝可持此妙華供養法上菩薩摩訶薩。我今助成於汝，利益無量無數眾生。』時，常啼菩薩摩訶薩受帝釋天主所奉華已，即以此華向法上菩薩摩訶薩散擲供養。華供養已，合掌恭敬作如是言：『菩薩大士！我從今日當以己身，奉事菩薩給侍供養。』作是說已，從空中下住菩薩前。

「爾時，長者女并五百侍女俱白常啼菩薩摩訶薩言：『我等各以己身奉上於汝給侍供養，并其五百乘車亦同奉上，願我世世所生，常得與汝同種善根常相值遇，常同親近諸佛菩薩恭敬供養。我所獻身願垂納受。』爾時，常啼菩薩摩訶薩告長者女等言：『汝等若以誠心奉我，我有所行皆隨順者，我即納受。』長者女等言：『我等誠心奉上於汝，凡諸所作我等隨順。』爾時，常啼菩薩摩訶薩為納受已，即白法上菩薩摩訶薩言：『今此長者女并五百侍女，乃至寶嚴五百乘車，悉迴奉上。菩薩大士願垂納受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，長者女并五百侍女俱白常啼菩薩摩訶薩言：『我等各以己身奉上於汝給侍供養，并其五百乘車亦同奉上，願我世世所生，常得與汝同種善根常相值遇，常同親近諸佛菩薩恭敬供養。我所獻身願垂納受。』爾時，常啼菩薩摩訶薩告長者女等言：『汝等若以誠心奉我，我有所行皆隨順者，我即納受。』長者女等言：『我等誠心奉上於汝，凡諸所作我等隨順。』爾時，常啼菩薩摩訶薩為納受已，即白法上菩薩摩訶薩言：『今此長者女并五百侍女，乃至寶嚴五百乘車，悉迴奉上。菩薩大士願垂納受。』

「爾時，帝釋天主讚常啼菩薩摩訶薩言：『善哉，善哉！善男子！如是喜捨甚為希有。若菩薩摩訶薩能如是捨者，速得阿耨多羅三藐三菩提，通達般若波羅蜜多善巧方便。善男子！過去諸佛如來、應供、正等正覺本行菩薩道時，皆如汝今行是捨行，勤求般若波羅蜜多因緣，亦如汝今等無有異。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，帝釋天主讚常啼菩薩摩訶薩言：『善哉，善哉！善男子！如是喜捨甚為希有。若菩薩摩訶薩能如是捨者，速得阿耨多羅三藐三菩提，通達般若波羅蜜多善巧方便。善男子！過去諸佛如來、應供、正等正覺本行菩薩道時，皆如汝今行是捨行，勤求般若波羅蜜多因緣，亦如汝今等無有異。』

「爾時，法上菩薩摩訶薩為欲成就常啼菩薩摩訶薩善根故，即受是長者女等。受已即時復與常啼菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，法上菩薩摩訶薩為欲成就常啼菩薩摩訶薩善根故，即受是長者女等。受已即時復與常啼菩薩摩訶薩。

「爾時，法上菩薩摩訶薩，過日後分，從法座起即入宮舍。是時，常啼菩薩摩訶薩即作是念：『我今為求法故宜應精進，當於二事若行若立，待法上菩薩摩訶薩還出宮舍復登法座，我當聽受甚深正法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，法上菩薩摩訶薩，過日後分，從法座起即入宮舍。是時，常啼菩薩摩訶薩即作是念：『我今為求法故宜應精進，當於二事若行若立，待法上菩薩摩訶薩還出宮舍復登法座，我當聽受甚深正法。』

「爾時，法上菩薩摩訶薩常入般若波羅蜜多三摩地及無量無數菩薩三摩地，於是諸三摩地中住經七歲。常啼菩薩摩訶薩，亦於七歲中若行若立未嘗坐臥，不念飲食不生疲倦，但念法上菩薩摩訶薩，當於何時出三摩地還登法座？令我得聞般若波羅蜜多。是時，常啼菩薩於法座所散種種華，彼長者女及五百侍女亦學常啼菩薩，於七歲中若行若立未嘗坐臥，不念飲食不生疲倦，亦復一心待彼菩薩出三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，法上菩薩摩訶薩常入般若波羅蜜多三摩地及無量無數菩薩三摩地，於是諸三摩地中住經七歲。常啼菩薩摩訶薩，亦於七歲中若行若立未嘗坐臥，不念飲食不生疲倦，但念法上菩薩摩訶薩，當於何時出三摩地還登法座？令我得聞般若波羅蜜多。是時，常啼菩薩於法座所散種種華，彼長者女及五百侍女亦學常啼菩薩，於七歲中若行若立未嘗坐臥，不念飲食不生疲倦，亦復一心待彼菩薩出三摩地。

「爾時，常啼菩薩摩訶薩以樂法心勤精進故，忽聞空中有聲告曰：『法上菩薩後當七日出三摩地。』常啼菩薩聞是空中聲已，心大慶快踊躍歡喜，於法座所，與長者女并五百侍女，以種種寶清淨嚴飾。時長者女等，各各脫身所著妙衣積以為座，當令法上菩薩摩訶薩安處其座。爾時常啼菩薩即於是處周行求水為灑其地。是時諸魔隱蔽諸水悉令不現，魔作是念：『常啼菩薩求水不得心當生苦，心生苦故退失道意善根不增。』爾時常啼菩薩摩訶薩知是魔力所隱蔽已，即作是念：『我今應自破身出血，於法座所為灑其地。何以故？塵土坌污菩薩當座非所清淨。我今為求無上法故，設破己身何所悋惜。又復，我從世世已來，以欲因緣受生死身輪轉諸趣，唐捐其功終無利益，不曾為此清淨法故捨自身命，是故今時宜應精進。』作是念已，即執利刀破身出血而灑其地。彼長者女并五百侍女，亦學常啼菩薩，破身出血而灑其地。彼常啼菩薩并長者女等勇猛堅固，作是事已善根增長，彼諸惡魔不得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩以樂法心勤精進故，忽聞空中有聲告曰：『法上菩薩後當七日出三摩地。』常啼菩薩聞是空中聲已，心大慶快踊躍歡喜，於法座所，與長者女并五百侍女，以種種寶清淨嚴飾。時長者女等，各各脫身所著妙衣積以為座，當令法上菩薩摩訶薩安處其座。爾時常啼菩薩即於是處周行求水為灑其地。是時諸魔隱蔽諸水悉令不現，魔作是念：『常啼菩薩求水不得心當生苦，心生苦故退失道意善根不增。』爾時常啼菩薩摩訶薩知是魔力所隱蔽已，即作是念：『我今應自破身出血，於法座所為灑其地。何以故？塵土坌污菩薩當座非所清淨。我今為求無上法故，設破己身何所悋惜。又復，我從世世已來，以欲因緣受生死身輪轉諸趣，唐捐其功終無利益，不曾為此清淨法故捨自身命，是故今時宜應精進。』作是念已，即執利刀破身出血而灑其地。彼長者女并五百侍女，亦學常啼菩薩，破身出血而灑其地。彼常啼菩薩并長者女等勇猛堅固，作是事已善根增長，彼諸惡魔不得其便。

「爾時，帝釋天主以其天眼觀是事已，即作是念：『常啼菩薩摩訶薩甚為希有，發大勇猛被堅固鎧不惜身命，為求法故，為欲成就阿耨多羅三藐三菩提，廣度一切眾生出輪迴苦，發大精進甚為希有。』帝釋天主作是念已，即令其地血所灑處，變成赤栴檀香水，面百由旬皆栴檀香。爾時帝釋天主，即讚常啼菩薩摩訶薩言：『善哉，善哉！善男子！汝今為求無上法故發大精進，過去諸佛如來、應供、正等正覺本行菩薩道時，亦如汝今等無有異。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，帝釋天主以其天眼觀是事已，即作是念：『常啼菩薩摩訶薩甚為希有，發大勇猛被堅固鎧不惜身命，為求法故，為欲成就阿耨多羅三藐三菩提，廣度一切眾生出輪迴苦，發大精進甚為希有。』帝釋天主作是念已，即令其地血所灑處，變成赤栴檀香水，面百由旬皆栴檀香。爾時帝釋天主，即讚常啼菩薩摩訶薩言：『善哉，善哉！善男子！汝今為求無上法故發大精進，過去諸佛如來、應供、正等正覺本行菩薩道時，亦如汝今等無有異。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩復作是念：『法上菩薩摩訶薩當說法時，我無香華，將何供養？』帝釋天主知所念已，即以千斛天曼陀羅華奉上常啼菩薩摩訶薩。爾時，常啼菩薩摩訶薩受是華已，等分其半先散座側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩復作是念：『法上菩薩摩訶薩當說法時，我無香華，將何供養？』帝釋天主知所念已，即以千斛天曼陀羅華奉上常啼菩薩摩訶薩。爾時，常啼菩薩摩訶薩受是華已，等分其半先散座側。

「爾時，法上菩薩摩訶薩，過是七歲已從三摩地出，還詣法座安處其上，與無數百千大眾恭敬圍繞。時常啼菩薩摩訶薩見法上菩薩摩訶薩處于座已，心大歡喜，譬如苾芻得第三禪樂，即持帝釋所奉天曼陀羅華先所分者，向法上菩薩摩訶薩散擲供養已，合掌諦心聽受宣說般若波羅蜜多甚深正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，法上菩薩摩訶薩，過是七歲已從三摩地出，還詣法座安處其上，與無數百千大眾恭敬圍繞。時常啼菩薩摩訶薩見法上菩薩摩訶薩處于座已，心大歡喜，譬如苾芻得第三禪樂，即持帝釋所奉天曼陀羅華先所分者，向法上菩薩摩訶薩散擲供養已，合掌諦心聽受宣說般若波羅蜜多甚深正法。

「爾時，法上菩薩摩訶薩因常啼菩薩摩訶薩故，謂諸眾言：『汝等當知！一切法平等，般若波羅蜜多亦平等。一切法離，般若波羅蜜多亦離。一切法無動，般若波羅蜜多亦無動。一切法無念，般若波羅蜜多亦無念。一切法無畏，般若波羅蜜多亦無畏。一切法無味，般若波羅蜜多亦無味。一切法無邊，般若波羅蜜多亦無邊。一切法無生，般若波羅蜜多亦無生。一切法無滅，般若波羅蜜多亦無滅。虛空無邊，般若波羅蜜多亦無邊。大海無邊，般若波羅蜜多亦無邊。須彌山莊嚴，般若波羅蜜多亦莊嚴。虛空無分別，般若波羅蜜多亦無分別。色無邊，般若波羅蜜多亦無邊。受、想、行、識無邊，般若波羅蜜多亦無邊。地界無邊，般若波羅蜜多亦無邊。水界、火界、風界、空界、識界無邊，般若波羅蜜多亦無邊。金剛喻法平等，般若波羅蜜多亦平等。一切法無分別，般若波羅蜜多亦無分別。一切法無所得，般若波羅蜜多亦無所得。一切法平等無性，般若波羅蜜多亦平等無性。一切法無壞，般若波羅蜜多亦無壞。一切法不可思議，般若波羅蜜多亦不可思議。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，法上菩薩摩訶薩因常啼菩薩摩訶薩故，謂諸眾言：『汝等當知！一切法平等，般若波羅蜜多亦平等。一切法離，般若波羅蜜多亦離。一切法無動，般若波羅蜜多亦無動。一切法無念，般若波羅蜜多亦無念。一切法無畏，般若波羅蜜多亦無畏。一切法無味，般若波羅蜜多亦無味。一切法無邊，般若波羅蜜多亦無邊。一切法無生，般若波羅蜜多亦無生。一切法無滅，般若波羅蜜多亦無滅。虛空無邊，般若波羅蜜多亦無邊。大海無邊，般若波羅蜜多亦無邊。須彌山莊嚴，般若波羅蜜多亦莊嚴。虛空無分別，般若波羅蜜多亦無分別。色無邊，般若波羅蜜多亦無邊。受、想、行、識無邊，般若波羅蜜多亦無邊。地界無邊，般若波羅蜜多亦無邊。水界、火界、風界、空界、識界無邊，般若波羅蜜多亦無邊。金剛喻法平等，般若波羅蜜多亦平等。一切法無分別，般若波羅蜜多亦無分別。一切法無所得，般若波羅蜜多亦無所得。一切法平等無性，般若波羅蜜多亦平等無性。一切法無壞，般若波羅蜜多亦無壞。一切法不可思議，般若波羅蜜多亦不可思議。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞是法已，即於會中得入一切法平等三摩地，一切法離三摩地，一切法無動三摩地，一切法無念三摩地，一切法無畏三摩地，一切法無味三摩地，一切法無邊三摩地，一切法無生三摩地，一切法無滅三摩地，虛空無邊三摩地，大海無邊三摩地，須彌山莊嚴三摩地，虛空無分別三摩地，色無邊三摩地，受、想、行、識無邊三摩地，地界無邊三摩地，水、火、風、空、識界無邊三摩地，金剛喻法平等三摩地，一切法無分別三摩地，一切法無所得三摩地，一切法平等無性三摩地，一切法無壞三摩地，一切法不可思議三摩地。常啼菩薩摩訶薩得入如是等六萬三摩地門，於是諸三摩地中得見十方如兢伽沙數三千大千世界如兢伽沙數諸佛世尊，各與菩薩、聲聞、人、天大眾，以如是名字如是章句，宣說般若波羅蜜多。如法上菩薩摩訶薩今此會中有諸大眾恭敬圍繞，以如是名字如是章句，宣說般若波羅蜜多，等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞是法已，即於會中得入一切法平等三摩地，一切法離三摩地，一切法無動三摩地，一切法無念三摩地，一切法無畏三摩地，一切法無味三摩地，一切法無邊三摩地，一切法無生三摩地，一切法無滅三摩地，虛空無邊三摩地，大海無邊三摩地，須彌山莊嚴三摩地，虛空無分別三摩地，色無邊三摩地，受、想、行、識無邊三摩地，地界無邊三摩地，水、火、風、空、識界無邊三摩地，金剛喻法平等三摩地，一切法無分別三摩地，一切法無所得三摩地，一切法平等無性三摩地，一切法無壞三摩地，一切法不可思議三摩地。常啼菩薩摩訶薩得入如是等六萬三摩地門，於是諸三摩地中得見十方如兢伽沙數三千大千世界如兢伽沙數諸佛世尊，各與菩薩、聲聞、人、天大眾，以如是名字如是章句，宣說般若波羅蜜多。如法上菩薩摩訶薩今此會中有諸大眾恭敬圍繞，以如是名字如是章句，宣說般若波羅蜜多，等無有異。」

爾時，佛告須菩提言：「如我所說，彼常啼菩薩摩訶薩以如是等種種方便精進堅固，勤求般若波羅蜜多。而彼菩薩於彼法上菩薩摩訶薩所，得聞般若波羅蜜多，得入諸三摩地門，從三摩地出已即得多聞具足，如大海水深廣無邊，於現生中常得見佛，世世所生生諸佛剎，乃至於剎那間亦不暫離諸佛世尊。須菩提！當知求般若波羅蜜多者，有如是等功德利益。是故今我法中菩薩摩訶薩諸求般若波羅蜜多者，亦應如是求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告須菩提言：「如我所說，彼常啼菩薩摩訶薩以如是等種種方便精進堅固，勤求般若波羅蜜多。而彼菩薩於彼法上菩薩摩訶薩所，得聞般若波羅蜜多，得入諸三摩地門，從三摩地出已即得多聞具足，如大海水深廣無邊，於現生中常得見佛，世世所生生諸佛剎，乃至於剎那間亦不暫離諸佛世尊。須菩提！當知求般若波羅蜜多者，有如是等功德利益。是故今我法中菩薩摩訶薩諸求般若波羅蜜多者，亦應如是求。」

囑累品第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 囑累品第三十二

爾時，佛告尊者阿難言：「汝今當知，般若波羅蜜多者是諸佛母，出生諸佛一切智智。阿難！若欲行般若波羅蜜多者，應當於此甚深正法受持讀誦、記念思惟、為人演說，乃至書寫一句一偈置清淨處，以寶函盛尊重恭敬，即以種種金銀珍寶、香華燈塗、幢幡寶蓋等廣大供養，乃至一香一華一禮一讚，隨其所應恭敬供養。當知是人則受我教，我所稱讚。阿難！佛是汝大師不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告尊者阿難言：「汝今當知，般若波羅蜜多者是諸佛母，出生諸佛一切智智。阿難！若欲行般若波羅蜜多者，應當於此甚深正法受持讀誦、記念思惟、為人演說，乃至書寫一句一偈置清淨處，以寶函盛尊重恭敬，即以種種金銀珍寶、香華燈塗、幢幡寶蓋等廣大供養，乃至一香一華一禮一讚，隨其所應恭敬供養。當知是人則受我教，我所稱讚。阿難！佛是汝大師不？」

阿難白佛言：「世尊！佛是我大師！我是佛弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！佛是我大師！我是佛弟子。」

佛言：「阿難！汝今是我弟子，汝於現世給侍恭敬尊重於我，我涅槃後，汝當恭敬尊重供養此般若波羅蜜多甚深正法，是即恭敬尊重於我，是為最大報佛恩者。阿難！我今以是般若波羅蜜多甚深正法付囑於汝，汝當受持慎勿忘失，宣通流布使不斷絕。阿難！汝當精進助宣此法，莫作末後斷佛種人。」第二第三如是囑累。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！汝今是我弟子，汝於現世給侍恭敬尊重於我，我涅槃後，汝當恭敬尊重供養此般若波羅蜜多甚深正法，是即恭敬尊重於我，是為最大報佛恩者。阿難！我今以是般若波羅蜜多甚深正法付囑於汝，汝當受持慎勿忘失，宣通流布使不斷絕。阿難！汝當精進助宣此法，莫作末後斷佛種人。」第二第三如是囑累。

阿難白佛言：「如世尊勅，我當奉持。如世尊勅，我當奉持。」如是三白已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「如世尊勅，我當奉持。如世尊勅，我當奉持。」如是三白已。

佛言：「阿難！當知隨爾所時此般若波羅蜜多正法在世，即爾所時諸佛世尊在世說法。又復，阿難！若有善男子、善女人於此般若波羅蜜多甚深正法，愛樂恭敬、受持讀誦、記念思惟、為人演說，乃至書寫尊重供養者，當知是善男子、善女人，世世所生常得見佛聽受正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！當知隨爾所時此般若波羅蜜多正法在世，即爾所時諸佛世尊在世說法。又復，阿難！若有善男子、善女人於此般若波羅蜜多甚深正法，愛樂恭敬、受持讀誦、記念思惟、為人演說，乃至書寫尊重供養者，當知是善男子、善女人，世世所生常得見佛聽受正法。」

佛說此經已，慈氏等諸菩薩摩訶薩，尊者須菩提、尊者舍利子、尊者阿難等諸大聲聞眾，并帝釋天主等，乃至一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，慈氏等諸菩薩摩訶薩，尊者須菩提、尊者舍利子、尊者阿難等諸大聲聞眾，并帝釋天主等，乃至一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。