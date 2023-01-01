佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十三西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十三西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

散華緣品第二十八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散華緣品第二十八之二

爾時，世尊說是般若波羅蜜多正法時，於大會中現神通相，而此眾會菩薩摩訶薩、苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，以佛威神力故，忽然得見阿閦如來、應供、正等正覺在此會中，猶如大海深固無動，有無量無數具足不可思議種種功德菩薩摩訶薩，并阿羅漢——諸漏已盡無復煩惱，心善解脫慧善解脫，如大龍王所作已辦捨諸重擔，善得己利盡諸有結，正智無礙心得自在，一切功德皆悉具足者——諸大聲聞，又有無量無數苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，及諸天龍八部，如是等眾而共圍繞，乃至阿閦佛國莊嚴等相皆悉得見。此諸眾會，雖於是相起希有心但樂瞻覩，而悉不知其所從來？于是世尊攝其神力，此諸眾會忽然不見阿閦如來及彼諸相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是般若波羅蜜多正法時，於大會中現神通相，而此眾會菩薩摩訶薩、苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，以佛威神力故，忽然得見阿閦如來、應供、正等正覺在此會中，猶如大海深固無動，有無量無數具足不可思議種種功德菩薩摩訶薩，并阿羅漢——諸漏已盡無復煩惱，心善解脫慧善解脫，如大龍王所作已辦捨諸重擔，善得己利盡諸有結，正智無礙心得自在，一切功德皆悉具足者——諸大聲聞，又有無量無數苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，及諸天龍八部，如是等眾而共圍繞，乃至阿閦佛國莊嚴等相皆悉得見。此諸眾會，雖於是相起希有心但樂瞻覩，而悉不知其所從來？于是世尊攝其神力，此諸眾會忽然不見阿閦如來及彼諸相。

爾時，世尊告阿難言：「此諸大眾皆不復見阿閦如來及諸相者，當知一切法亦復如是，不與眼作對法不可對法，法不可見法，是故無所從來亦無所去。何以故？阿難！一切法無知者、無見者、無造者、無作者。何以故？一切法如虛空，無分別故。一切法甚深不可思議，譬如幻士不受諸法，無堅牢故。一切法無所受，亦復如是。阿難！諸菩薩摩訶薩若如是行，是行般若波羅蜜多，而於是中亦無法可著。若如是學，是學般若波羅蜜多，如是學者能到諸學彼岸。又復，阿難！若菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者，應當學是般若波羅蜜多。何以故？是般若波羅蜜多學，於諸學中最上最大最勝最妙、無上中無上、無等無等等，而能利益安樂一切世間，無依怙者為作依怙。如是學者，諸佛許可諸佛稱讚。阿難！諸佛如來、應供、正等正覺學是法已，能以足指按地震動三千大千世界，乃至舉足下足皆悉能現諸神通相。何以故？諸佛具足無量無數勝功德故。又復，阿難！諸佛學是般若波羅蜜多故，於過去未來現在一切法中得無礙知見。是故，阿難！我說般若波羅蜜多學，最上最大最勝最妙、無上中無上、無等無等等。阿難！當知般若波羅蜜多無量無盡無有邊際，若人欲稱量般若波羅蜜多者，是即稱量虛空。何以故？虛空無量故般若波羅蜜多無量，虛空無盡故般若波羅蜜多無盡，虛空無邊際故般若波羅蜜多無邊際。阿難！我不說般若波羅蜜多有所限量。何以故？若名句文是有量法，般若波羅蜜多非名句文，即無限量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「此諸大眾皆不復見阿閦如來及諸相者，當知一切法亦復如是，不與眼作對法不可對法，法不可見法，是故無所從來亦無所去。何以故？阿難！一切法無知者、無見者、無造者、無作者。何以故？一切法如虛空，無分別故。一切法甚深不可思議，譬如幻士不受諸法，無堅牢故。一切法無所受，亦復如是。阿難！諸菩薩摩訶薩若如是行，是行般若波羅蜜多，而於是中亦無法可著。若如是學，是學般若波羅蜜多，如是學者能到諸學彼岸。又復，阿難！若菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者，應當學是般若波羅蜜多。何以故？是般若波羅蜜多學，於諸學中最上最大最勝最妙、無上中無上、無等無等等，而能利益安樂一切世間，無依怙者為作依怙。如是學者，諸佛許可諸佛稱讚。阿難！諸佛如來、應供、正等正覺學是法已，能以足指按地震動三千大千世界，乃至舉足下足皆悉能現諸神通相。何以故？諸佛具足無量無數勝功德故。又復，阿難！諸佛學是般若波羅蜜多故，於過去未來現在一切法中得無礙知見。是故，阿難！我說般若波羅蜜多學，最上最大最勝最妙、無上中無上、無等無等等。阿難！當知般若波羅蜜多無量無盡無有邊際，若人欲稱量般若波羅蜜多者，是即稱量虛空。何以故？虛空無量故般若波羅蜜多無量，虛空無盡故般若波羅蜜多無盡，虛空無邊際故般若波羅蜜多無邊際。阿難！我不說般若波羅蜜多有所限量。何以故？若名句文是有量法，般若波羅蜜多非名句文，即無限量。」

阿難白佛言：「世尊！何因緣故佛說般若波羅蜜多無量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！何因緣故佛說般若波羅蜜多無量？」

佛言：「阿難！般若波羅蜜多無盡故無量，般若波羅蜜多離故無量，以無盡故離故即法不可得，不可得中當何有量？是故我說般若波羅蜜多無量。阿難！過去諸佛如來、應供、正等正覺皆從般若波羅蜜多出生，是般若波羅蜜多即無盡。未來諸佛如來、應供、正等正覺皆從般若波羅蜜多出生，是般若波羅蜜多亦無盡。于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者，諸佛如來、應供、正等正覺皆從般若波羅蜜多出生，是般若波羅蜜多亦無盡。阿難！我亦從般若波羅蜜多出生，是般若波羅蜜多亦無盡。以是緣故，般若波羅蜜多已無盡、當無盡、今無盡。何以故？若能盡虛空，即能盡般若波羅蜜多。是故，阿難！般若波羅蜜多無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！般若波羅蜜多無盡故無量，般若波羅蜜多離故無量，以無盡故離故即法不可得，不可得中當何有量？是故我說般若波羅蜜多無量。阿難！過去諸佛如來、應供、正等正覺皆從般若波羅蜜多出生，是般若波羅蜜多即無盡。未來諸佛如來、應供、正等正覺皆從般若波羅蜜多出生，是般若波羅蜜多亦無盡。于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者，諸佛如來、應供、正等正覺皆從般若波羅蜜多出生，是般若波羅蜜多亦無盡。阿難！我亦從般若波羅蜜多出生，是般若波羅蜜多亦無盡。以是緣故，般若波羅蜜多已無盡、當無盡、今無盡。何以故？若能盡虛空，即能盡般若波羅蜜多。是故，阿難！般若波羅蜜多無盡。」

爾時，尊者須菩提作是念：「如佛所說是義甚深，我當問佛。」作是念已即白佛言：「世尊！般若波羅蜜多無盡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提作是念：「如佛所說是義甚深，我當問佛。」作是念已即白佛言：「世尊！般若波羅蜜多無盡耶？」

佛言：「須菩提！般若波羅蜜多無盡。何以故？一切法無生，如虛空故無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！般若波羅蜜多無盡。何以故？一切法無生，如虛空故無盡。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法無生者，般若波羅蜜多當云何生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法無生者，般若波羅蜜多當云何生？」

佛言：「須菩提！色無盡故般若波羅蜜多如是生，受、想、行、識無盡故般若波羅蜜多如是生。須菩提！若菩薩摩訶薩如是了知，即般若波羅蜜多如是生。又，菩薩摩訶薩當觀無明無盡故，般若波羅蜜多如是生；如是行無盡、識無盡、名色無盡、六處無盡、觸無盡、受無盡、愛無盡、取無盡、有無盡、生無盡、老死憂悲苦惱等無盡故，般若波羅蜜多如是生。須菩提！若菩薩摩訶薩以如是無盡法觀諸緣生者，是行般若波羅蜜多，即不住聲聞、緣覺之地，必證阿耨多羅三藐三菩提，安住一切智。菩薩坐道場時，應當如是觀緣生法，如是觀已不墮二邊、不住中道，是為菩薩不共之法，如是觀者得一切智智。又，須菩提！若菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉者，是菩薩摩訶薩即不能成就如是善巧方便，亦不能知：云何是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多？云何是無盡法生般若波羅蜜多？云何是無盡法觀諸緣生？須菩提！若菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者，即能成就如是善巧方便，亦能了知菩薩摩訶薩如是行是行般若波羅蜜多，以如是無盡法生般若波羅蜜多，以如是無盡法觀諸緣生。須菩提！菩薩摩訶薩能如是觀諸緣生時，即不見有法非因緣生，亦不見有法是常、是究竟、是堅牢，亦不見法有作者、有受者。須菩提！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，念無盡法，如理出生般若波羅蜜多。以如是無盡法觀諸緣生時，即不見色，不見受、想、行、識，亦復不見無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生老死憂悲苦惱等。不見此佛剎亦不見彼佛剎，不見有法是此佛剎，亦不見有法是彼佛剎。須菩提！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，魔心大怖憂愁苦惱。須菩提！譬如有人喪失父母，極大悲痛憂愁苦惱，魔心生苦亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！色無盡故般若波羅蜜多如是生，受、想、行、識無盡故般若波羅蜜多如是生。須菩提！若菩薩摩訶薩如是了知，即般若波羅蜜多如是生。又，菩薩摩訶薩當觀無明無盡故，般若波羅蜜多如是生；如是行無盡、識無盡、名色無盡、六處無盡、觸無盡、受無盡、愛無盡、取無盡、有無盡、生無盡、老死憂悲苦惱等無盡故，般若波羅蜜多如是生。須菩提！若菩薩摩訶薩以如是無盡法觀諸緣生者，是行般若波羅蜜多，即不住聲聞、緣覺之地，必證阿耨多羅三藐三菩提，安住一切智。菩薩坐道場時，應當如是觀緣生法，如是觀已不墮二邊、不住中道，是為菩薩不共之法，如是觀者得一切智智。又，須菩提！若菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉者，是菩薩摩訶薩即不能成就如是善巧方便，亦不能知：云何是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多？云何是無盡法生般若波羅蜜多？云何是無盡法觀諸緣生？須菩提！若菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者，即能成就如是善巧方便，亦能了知菩薩摩訶薩如是行是行般若波羅蜜多，以如是無盡法生般若波羅蜜多，以如是無盡法觀諸緣生。須菩提！菩薩摩訶薩能如是觀諸緣生時，即不見有法非因緣生，亦不見有法是常、是究竟、是堅牢，亦不見法有作者、有受者。須菩提！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，念無盡法，如理出生般若波羅蜜多。以如是無盡法觀諸緣生時，即不見色，不見受、想、行、識，亦復不見無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生老死憂悲苦惱等。不見此佛剎亦不見彼佛剎，不見有法是此佛剎，亦不見有法是彼佛剎。須菩提！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，魔心大怖憂愁苦惱。須菩提！譬如有人喪失父母，極大悲痛憂愁苦惱，魔心生苦亦復如是。」

須菩提白佛言：「世尊！但有一魔心生苦惱？為多惡魔皆苦惱耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！但有一魔心生苦惱？為多惡魔皆苦惱耶？」

佛告須菩提言：「菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，所有三千大千世界一切惡魔，皆悉心生憂愁苦惱，各各不能安處其座。何以故？菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故，一切世間天、人、阿修羅等所不能動，一切惡魔伺不得便。是故，須菩提！菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當行是般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故，即能圓滿布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多、忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多。如是圓滿諸波羅蜜多已，即能圓滿一切善法，具足一切方便願力。又，須菩提！菩薩摩訶薩若欲攝諸善巧方便者，當行是般若波羅蜜多。又復當念無盡法，如理出生般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩如是行、如是念時，應生如是心：『所有十方無量阿僧祇世界現住說法者，諸佛如來、應供、正等正覺，及諸佛一切智，皆從是般若波羅蜜多生。如諸佛所得法，我悉應得。』須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於一彈指間能生如是心者，勝餘菩薩摩訶薩於兢伽沙數劫中布施功德。當知是菩薩摩訶薩已得安住不退轉地，諸佛護念。須菩提！當知菩薩摩訶薩於一彈指間能生如是心者，具足如是一切功德。又菩薩摩訶薩於一日中若過一日能生如是心者，當知是菩薩摩訶薩諸佛護念，在在所生生諸佛剎，具諸功德諸佛稱讚，於一切處廣為眾生作大利樂。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，能生如是心，又復念無盡法，如理出生般若波羅蜜多者，譬如香象菩薩，於阿閦如來、應供、正等正覺所行般若波羅蜜多及修梵行，我諸菩薩亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，所有三千大千世界一切惡魔，皆悉心生憂愁苦惱，各各不能安處其座。何以故？菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故，一切世間天、人、阿修羅等所不能動，一切惡魔伺不得便。是故，須菩提！菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當行是般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故，即能圓滿布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多、忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多。如是圓滿諸波羅蜜多已，即能圓滿一切善法，具足一切方便願力。又，須菩提！菩薩摩訶薩若欲攝諸善巧方便者，當行是般若波羅蜜多。又復當念無盡法，如理出生般若波羅蜜多。菩薩摩訶薩如是行、如是念時，應生如是心：『所有十方無量阿僧祇世界現住說法者，諸佛如來、應供、正等正覺，及諸佛一切智，皆從是般若波羅蜜多生。如諸佛所得法，我悉應得。』須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於一彈指間能生如是心者，勝餘菩薩摩訶薩於兢伽沙數劫中布施功德。當知是菩薩摩訶薩已得安住不退轉地，諸佛護念。須菩提！當知菩薩摩訶薩於一彈指間能生如是心者，具足如是一切功德。又菩薩摩訶薩於一日中若過一日能生如是心者，當知是菩薩摩訶薩諸佛護念，在在所生生諸佛剎，具諸功德諸佛稱讚，於一切處廣為眾生作大利樂。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，能生如是心，又復念無盡法，如理出生般若波羅蜜多者，譬如香象菩薩，於阿閦如來、應供、正等正覺所行般若波羅蜜多及修梵行，我諸菩薩亦復如是。

隨知品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨知品第二十九

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩應隨知般若波羅蜜多相。所謂一切法無礙，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無分別，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無壞，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無作相，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無我無表、慧所覺了，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法但有假名字，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法語言分別，即此語言無所有、不可得，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無說，當知般若波羅蜜多亦如是。色無量，當知般若波羅蜜多亦如是。受、想、行、識無量，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無量，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無相，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法是通達相，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法自性清淨，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法寂默，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無滅同於斷，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法得涅槃同真如，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無來無去、無生無所生，畢竟生不可得，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無自相無他相，當知般若波羅蜜多亦如是。一切賢聖自性清淨，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法捨諸誓願，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無方無處，當知般若波羅蜜多亦如是。何以故？色無方無處自性清淨，當知般若波羅蜜多亦如是。受、想、行、識無方無處自性清淨，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法喜樂性，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無染無離染，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法非愛非離愛，當知般若波羅蜜多亦如是。色非塵非離塵自性清淨，當知般若波羅蜜多亦如是。受、想、行、識非塵非離塵自性清淨，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無繫著，當知般若波羅蜜多亦如是。菩薩一切法佛智所覺了，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法空、無相、無願，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法是大良藥慈心為首，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法住慈悲喜捨行，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法淨行住離諸過失，當知般若波羅蜜多亦如是。大海無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。須彌山莊嚴，當知般若波羅蜜多亦如是。色無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。受、想、行、識無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。日輪光明照耀無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。一切音聲無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。集一切佛法無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。一切眾生界福智生無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。地界無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。水界、火界、風界、空界、識界無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。善不善法無邊，當知般 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩應隨知般若波羅蜜多相。所謂一切法無礙，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無分別，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無壞，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無作相，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無我無表、慧所覺了，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法但有假名字，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法語言分別，即此語言無所有、不可得，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無說，當知般若波羅蜜多亦如是。色無量，當知般若波羅蜜多亦如是。受、想、行、識無量，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無量，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無相，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法是通達相，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法自性清淨，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法寂默，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無滅同於斷，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法得涅槃同真如，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無來無去、無生無所生，畢竟生不可得，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無自相無他相，當知般若波羅蜜多亦如是。一切賢聖自性清淨，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法捨諸誓願，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無方無處，當知般若波羅蜜多亦如是。何以故？色無方無處自性清淨，當知般若波羅蜜多亦如是。受、想、行、識無方無處自性清淨，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法喜樂性，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無染無離染，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法非愛非離愛，當知般若波羅蜜多亦如是。色非塵非離塵自性清淨，當知般若波羅蜜多亦如是。受、想、行、識非塵非離塵自性清淨，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無繫著，當知般若波羅蜜多亦如是。菩薩一切法佛智所覺了，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法空、無相、無願，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法是大良藥慈心為首，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法住慈悲喜捨行，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法淨行住離諸過失，當知般若波羅蜜多亦如是。大海無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。須彌山莊嚴，當知般若波羅蜜多亦如是。色無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。受、想、行、識無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。日輪光明照耀無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。一切音聲無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。集一切佛法無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。一切眾生界福智生無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。地界無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。水界、火界、風界、空界、識界無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。善不善法無邊，當知般

若波羅蜜多亦如是。一切佛法藏無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。空性無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。心心所法無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。心所行無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。集一切法無量，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法三摩地無量、不可得，當知般若波羅蜜多亦如是。善不善法無量，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法如師子吼，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法不可壞，當知般若波羅蜜多亦如是。何以故？色如大海，受、想、行、識如大海。色如須彌山莊嚴，受、想、行、識如須彌山莊嚴。色如日輪光明照耀無邊，受、想、行、識如日輪光明照耀無邊。色如一切音聲無邊，受、想、行、識如一切音聲無邊。色如集一切佛法無邊，受、想、行、識如集一切佛法無邊。色如眾生界無邊，受、想、行、識如眾生界無邊。色如地界無邊，受、想、行、識如地界無邊。色如水界、火界、風界、空界、識界無邊，受、想、行、識如水界、火界、風界、空界、識界無邊。色離集善相，受、想、行、識離集善相。色離和合相，受、想、行、識離和合相。色如一切法三摩地無邊，受、想、行、識如一切法三摩地無邊。色、色離、色自性、色真如是為佛法，受、想、行、識識離、識自性、識真如是為佛法。色相無邊，受、想、行、識相無邊。色空無邊，受、想、行、識空無邊。色於心心所法無邊，受、想、行、識於心心所法無邊。色於心所行無生，受、想、行、識於心所行無生。色於善不善法中不可得，受、想、行、識於善不善法中不可得。色如師子吼，受、想、行、識如師子吼。色畢竟不可壞，受、想、行、識畢竟不可壞。以如是義故一切法不可壞，般若波羅蜜多亦如是。須菩提！若菩薩摩訶薩，能如是隨知般若波羅蜜多，即於般若波羅蜜多中無所行、無所作、無所證，非思惟觀察籌量可及。遠離一切諂誑作意，遠離一切懈怠作意，遠離一切慳嫉作意，遠離我取作意，遠離自他作意，遠離我想、人想、眾生想等，遠離世間名聞利養，遠離五蓋等法，乃至遠離一切非理作意。須菩提！菩薩摩訶薩若如是行般若波羅蜜多，即於諸法中難得而得，乃能圓滿一切功德，生諸佛剎成無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若波羅蜜多亦如是。一切佛法藏無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。空性無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。心心所法無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。心所行無邊，當知般若波羅蜜多亦如是。集一切法無量，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法三摩地無量、不可得，當知般若波羅蜜多亦如是。善不善法無量，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法如師子吼，當知般若波羅蜜多亦如是。一切法不可壞，當知般若波羅蜜多亦如是。何以故？色如大海，受、想、行、識如大海。色如須彌山莊嚴，受、想、行、識如須彌山莊嚴。色如日輪光明照耀無邊，受、想、行、識如日輪光明照耀無邊。色如一切音聲無邊，受、想、行、識如一切音聲無邊。色如集一切佛法無邊，受、想、行、識如集一切佛法無邊。色如眾生界無邊，受、想、行、識如眾生界無邊。色如地界無邊，受、想、行、識如地界無邊。色如水界、火界、風界、空界、識界無邊，受、想、行、識如水界、火界、風界、空界、識界無邊。色離集善相，受、想、行、識離集善相。色離和合相，受、想、行、識離和合相。色如一切法三摩地無邊，受、想、行、識如一切法三摩地無邊。色、色離、色自性、色真如是為佛法，受、想、行、識識離、識自性、識真如是為佛法。色相無邊，受、想、行、識相無邊。色空無邊，受、想、行、識空無邊。色於心心所法無邊，受、想、行、識於心心所法無邊。色於心所行無生，受、想、行、識於心所行無生。色於善不善法中不可得，受、想、行、識於善不善法中不可得。色如師子吼，受、想、行、識如師子吼。色畢竟不可壞，受、想、行、識畢竟不可壞。以如是義故一切法不可壞，般若波羅蜜多亦如是。須菩提！若菩薩摩訶薩，能如是隨知般若波羅蜜多，即於般若波羅蜜多中無所行、無所作、無所證，非思惟觀察籌量可及。遠離一切諂誑作意，遠離一切懈怠作意，遠離一切慳嫉作意，遠離我取作意，遠離自他作意，遠離我想、人想、眾生想等，遠離世間名聞利養，遠離五蓋等法，乃至遠離一切非理作意。須菩提！菩薩摩訶薩若如是行般若波羅蜜多，即於諸法中難得而得，乃能圓滿一切功德，生諸佛剎成無上智。

常啼菩薩品第三十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常啼菩薩品第三十之一

「復次，須菩提！諸菩薩摩訶薩欲求般若波羅蜜多者，當如常啼菩薩摩訶薩往昔於雷吼音王如來、應供、正等正覺法中修習梵行，勤求般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！諸菩薩摩訶薩欲求般若波羅蜜多者，當如常啼菩薩摩訶薩往昔於雷吼音王如來、應供、正等正覺法中修習梵行，勤求般若波羅蜜多。」

須菩提白佛言：「世尊！常啼菩薩摩訶薩作何方便而能求是般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！常啼菩薩摩訶薩作何方便而能求是般若波羅蜜多？」

佛告須菩提言：「汝今當知，常啼菩薩摩訶薩往昔求般若波羅蜜多時，不怖時長、不念世事、不惜身命、不樂世間名聞利養，於諸世間不生依著，但一心念求般若波羅蜜多，即於林中思惟方便。爾時，空中有聲作如是言：『善男子！汝可東行求是般若波羅蜜多。汝當往時，若身若心勿生疲倦，勿念睡眠、勿念飲食、勿念晝夜、勿念寒熱，勿念一切違礙等事。又復勿念內法外法、勿念於前亦勿念後、勿念四方四維上下。又復行時不得左右顧視，但一心念般若波羅蜜多。如是念時不應動色，不應動受、想、行、識。若動五蘊即不行佛法，是行生死行。若行生死行，即不行般若波羅蜜多，即不成就般若波羅蜜多。是故汝今離如是相，但一心求。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「汝今當知，常啼菩薩摩訶薩往昔求般若波羅蜜多時，不怖時長、不念世事、不惜身命、不樂世間名聞利養，於諸世間不生依著，但一心念求般若波羅蜜多，即於林中思惟方便。爾時，空中有聲作如是言：『善男子！汝可東行求是般若波羅蜜多。汝當往時，若身若心勿生疲倦，勿念睡眠、勿念飲食、勿念晝夜、勿念寒熱，勿念一切違礙等事。又復勿念內法外法、勿念於前亦勿念後、勿念四方四維上下。又復行時不得左右顧視，但一心念般若波羅蜜多。如是念時不應動色，不應動受、想、行、識。若動五蘊即不行佛法，是行生死行。若行生死行，即不行般若波羅蜜多，即不成就般若波羅蜜多。是故汝今離如是相，但一心求。』

「須菩提！爾時常啼菩薩摩訶薩聞是空中聲已，即答空中聲言：『我今如所教行。何以故？我欲為一切眾生作大光明，欲集一切佛法故。』時空中聲即復讚言：『善哉，善哉！善男子！汝若東行求是般若波羅蜜多時，應信解一切法空、無相、無願，當離諸相，遠離我見、人見、眾生等見，遠離惡知識、親近善知識，隨所親近，應當尊重恭敬供養。善知識者，能為汝說一切法空、無相、無願、無生、無滅、無性。汝若生如是尊重恭敬供養心者，應當不久得聞般若波羅蜜多。若於經卷中聞，若於法師所聞，汝隨所聞般若波羅蜜多處，當生大師想，尊重恭敬承事供養，是即知恩為報恩者。應作是念：「此即是我真善知識。我聞此般若波羅蜜多故，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，得近阿耨多羅三藐三菩提，不離如來、應供、正等正覺，生諸佛剎不生無佛剎中，遠離諸難不生難處。」善男子！汝應為求如是功德利故隨從法師，不應為世間財利名譽故隨從法師。又復以重法心故，於法師所尊重恭敬，承事供養如大師想。常應覺知所有魔事，或時惡魔有因緣故，於說法者以好上妙色聲香味觸而為供養。彼說法者以方便力故受是五欲，汝於爾時不應生起不清淨心而為障礙，但作是念：「我無如是方便力故，而說法師為欲利樂一切眾生令種善根故，雖受是五欲，於菩薩摩訶薩無有少法可為障礙。」善男子！汝於爾時應當安住諸法實相。何等名為諸法實相？所謂一切法無染無淨。何以故？一切法自性空故，是中無我、無人、無眾生、無壽者，一切法如夢、如幻、如影、如響，如是名為諸法實相。汝若如是安住，即不久得聞般若波羅蜜多。善男子！又復應當覺知魔事，或時魔因緣故，令說法者於聽法者心生嫌惡。汝於爾時為求法故，不應暫起諸違礙想，於其法師益加尊重愛樂恭敬。汝當不久得聞般若波羅蜜多。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！爾時常啼菩薩摩訶薩聞是空中聲已，即答空中聲言：『我今如所教行。何以故？我欲為一切眾生作大光明，欲集一切佛法故。』時空中聲即復讚言：『善哉，善哉！善男子！汝若東行求是般若波羅蜜多時，應信解一切法空、無相、無願，當離諸相，遠離我見、人見、眾生等見，遠離惡知識、親近善知識，隨所親近，應當尊重恭敬供養。善知識者，能為汝說一切法空、無相、無願、無生、無滅、無性。汝若生如是尊重恭敬供養心者，應當不久得聞般若波羅蜜多。若於經卷中聞，若於法師所聞，汝隨所聞般若波羅蜜多處，當生大師想，尊重恭敬承事供養，是即知恩為報恩者。應作是念：「此即是我真善知識。我聞此般若波羅蜜多故，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，得近阿耨多羅三藐三菩提，不離如來、應供、正等正覺，生諸佛剎不生無佛剎中，遠離諸難不生難處。」善男子！汝應為求如是功德利故隨從法師，不應為世間財利名譽故隨從法師。又復以重法心故，於法師所尊重恭敬，承事供養如大師想。常應覺知所有魔事，或時惡魔有因緣故，於說法者以好上妙色聲香味觸而為供養。彼說法者以方便力故受是五欲，汝於爾時不應生起不清淨心而為障礙，但作是念：「我無如是方便力故，而說法師為欲利樂一切眾生令種善根故，雖受是五欲，於菩薩摩訶薩無有少法可為障礙。」善男子！汝於爾時應當安住諸法實相。何等名為諸法實相？所謂一切法無染無淨。何以故？一切法自性空故，是中無我、無人、無眾生、無壽者，一切法如夢、如幻、如影、如響，如是名為諸法實相。汝若如是安住，即不久得聞般若波羅蜜多。善男子！又復應當覺知魔事，或時魔因緣故，令說法者於聽法者心生嫌惡。汝於爾時為求法故，不應暫起諸違礙想，於其法師益加尊重愛樂恭敬。汝當不久得聞般若波羅蜜多。』

「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞空中聲為教示已，即隨所教東行求般若波羅蜜多。東行未久即作是念：『我於向者云何不能問空中聲，東行遠近至何方處？從誰得聞般若波羅蜜多？』作是念已，憂愁啼泣，即於彼住，復作念言：『我住於此一日二日乃至七日，若身若心無疲倦想，不念睡眠、不念飲食、不念寒熱、不念晝夜，但一心念般若波羅蜜多。』譬如有人唯生一子，愛念甚重而忽喪歿，是時父母無復餘念，唯大苦惱憂愁啼泣。須菩提！常啼菩薩摩訶薩亦復如是，當於爾時無復餘念，但念何時於何方處，從誰得聞般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，常啼菩薩摩訶薩聞空中聲為教示已，即隨所教東行求般若波羅蜜多。東行未久即作是念：『我於向者云何不能問空中聲，東行遠近至何方處？從誰得聞般若波羅蜜多？』作是念已，憂愁啼泣，即於彼住，復作念言：『我住於此一日二日乃至七日，若身若心無疲倦想，不念睡眠、不念飲食、不念寒熱、不念晝夜，但一心念般若波羅蜜多。』譬如有人唯生一子，愛念甚重而忽喪歿，是時父母無復餘念，唯大苦惱憂愁啼泣。須菩提！常啼菩薩摩訶薩亦復如是，當於爾時無復餘念，但念何時於何方處，從誰得聞般若波羅蜜多？」