佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

堅固義品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固義品第二十七

爾時，尊者舍利子謂尊者須菩提言：「若菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多者，是行堅固義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子謂尊者須菩提言：「若菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多者，是行堅固義。」

須菩提言：「如是，如是！舍利子！菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多者是行堅固義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，如是！舍利子！菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多者是行堅固義。」

爾時，有欲界千天子眾作如是念：「菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故，行此甚深般若波羅蜜多。雖復了諸法相、入諸法性，而不安住聲聞、緣覺所證實際，以是緣故所應敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有欲界千天子眾作如是念：「菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故，行此甚深般若波羅蜜多。雖復了諸法相、入諸法性，而不安住聲聞、緣覺所證實際，以是緣故所應敬禮。」

爾時，尊者須菩提知其念，即謂言：「諸天子！菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多，而不證彼聲聞、緣覺實際者，亦未足為難。何以故？若菩薩摩訶薩被精進鎧，欲度無量無數無邊眾生，普令安住大般涅槃，斯為難事。所以者何？眾生畢竟離故無所有，以無所有故不可得眾生相，是故眾生不可得度。諸天子！若菩薩欲度眾生者為欲度虛空。何以故？虛空離故眾生亦離，虛空無所有故眾生亦無所有，畢竟無有眾生可得。諸菩薩摩訶薩為欲度者，是為難事。諸天子！如人與彼虛空共鬪，佛說眾生相不可得亦復如是。何以故？眾生離故色亦離，眾生離故受、想、行、識亦離，眾生離故乃至一切法亦離。諸天子！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒者，當知是為行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提知其念，即謂言：「諸天子！菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多，而不證彼聲聞、緣覺實際者，亦未足為難。何以故？若菩薩摩訶薩被精進鎧，欲度無量無數無邊眾生，普令安住大般涅槃，斯為難事。所以者何？眾生畢竟離故無所有，以無所有故不可得眾生相，是故眾生不可得度。諸天子！若菩薩欲度眾生者為欲度虛空。何以故？虛空離故眾生亦離，虛空無所有故眾生亦無所有，畢竟無有眾生可得。諸菩薩摩訶薩為欲度者，是為難事。諸天子！如人與彼虛空共鬪，佛說眾生相不可得亦復如是。何以故？眾生離故色亦離，眾生離故受、想、行、識亦離，眾生離故乃至一切法亦離。諸天子！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒者，當知是為行般若波羅蜜多。」

爾時，世尊告尊者須菩提言：「何因緣故，菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者須菩提言：「何因緣故，菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒耶？」

須菩提言：「一切法離故不沒。何以故？世尊！沒者不可得，沒法不可得，而所沒處亦不可得。以是因緣，菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「一切法離故不沒。何以故？世尊！沒者不可得，沒法不可得，而所沒處亦不可得。以是因緣，菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒。」

佛言：「須菩提！如是，如是！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒者，是行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！如是，如是！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒者，是行般若波羅蜜多。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行是般若波羅蜜多者，常得大梵天王、帝釋天主、大自在天并餘欲界諸天子眾，尊重恭敬頂禮稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行是般若波羅蜜多者，常得大梵天王、帝釋天主、大自在天并餘欲界諸天子眾，尊重恭敬頂禮稱讚。」

佛言：「須菩提！非但大梵天王、帝釋天主、大自在天并餘欲界諸天子眾，尊重恭敬頂禮稱讚，所有梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，如是等天上諸天子眾，亦常尊重恭敬頂禮稱讚是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。又，十方無量阿僧祇世界諸佛如來、應供、正等正覺現住說法者，常以佛眼觀察是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，又復以佛威神常所護念。須菩提！是菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故，即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，諸惡魔眾伺不得便。須菩提！假使三千大千世界所有眾生，一一皆化作諸惡魔，是諸魔眾亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便。又，須菩提！且置是三千大千世界。如前所說，假使如兢伽沙數世界一切眾生，一一皆化作諸惡魔，是諸魔眾亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便。須菩提！當知修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，成就二法，不為諸魔伺得其便。何等為二？所謂觀一切法空，不捨一切眾生，是為二法。須菩提！復有二法，菩薩摩訶薩能成就故，不為諸魔伺得其便。何等為二？所謂如說能行，諸佛稱讚，是為二法。又，須菩提！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多者，有諸天子常來其所，瞻禮恭敬作如是言：『善男子！汝速修行是般若波羅蜜多，速證阿耨多羅三藐三菩提。何以故？善男子！汝修行是般若波羅蜜多故，能與無依眾生而作依怙，無救眾生而為救度，無歸眾生為作所歸，無舍眾生為作住舍，無趣眾生而為作趣，無洲眾生而為作洲，不識畢竟道者為示畢竟道，不識正道者為示正道，在黑闇者為作光明。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者，成就如是功德。』須菩提！又菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多者，現在十方無量阿僧祇世界諸佛世尊，與彼菩薩、聲聞大眾圍繞演說法時，常所稱讚是菩薩所有功德，及其名字族氏色相威力。須菩提！如我今時集會說法，常所稱讚阿閦佛剎中寶幢菩薩，及彼剎中餘諸菩薩修梵行者，所有功德名字族氏色相威力。須菩提！諸佛剎中亦復如是，彼彼佛會演說法時，亦常稱讚我剎土中修行般若波羅蜜多者，及餘菩薩修梵行者，所有功德名字族氏色相威力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！非但大梵天王、帝釋天主、大自在天并餘欲界諸天子眾，尊重恭敬頂禮稱讚，所有梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，如是等天上諸天子眾，亦常尊重恭敬頂禮稱讚是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。又，十方無量阿僧祇世界諸佛如來、應供、正等正覺現住說法者，常以佛眼觀察是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，又復以佛威神常所護念。須菩提！是菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故，即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，諸惡魔眾伺不得便。須菩提！假使三千大千世界所有眾生，一一皆化作諸惡魔，是諸魔眾亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便。又，須菩提！且置是三千大千世界。如前所說，假使如兢伽沙數世界一切眾生，一一皆化作諸惡魔，是諸魔眾亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便。須菩提！當知修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，成就二法，不為諸魔伺得其便。何等為二？所謂觀一切法空，不捨一切眾生，是為二法。須菩提！復有二法，菩薩摩訶薩能成就故，不為諸魔伺得其便。何等為二？所謂如說能行，諸佛稱讚，是為二法。又，須菩提！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多者，有諸天子常來其所，瞻禮恭敬作如是言：『善男子！汝速修行是般若波羅蜜多，速證阿耨多羅三藐三菩提。何以故？善男子！汝修行是般若波羅蜜多故，能與無依眾生而作依怙，無救眾生而為救度，無歸眾生為作所歸，無舍眾生為作住舍，無趣眾生而為作趣，無洲眾生而為作洲，不識畢竟道者為示畢竟道，不識正道者為示正道，在黑闇者為作光明。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者，成就如是功德。』須菩提！又菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多者，現在十方無量阿僧祇世界諸佛世尊，與彼菩薩、聲聞大眾圍繞演說法時，常所稱讚是菩薩所有功德，及其名字族氏色相威力。須菩提！如我今時集會說法，常所稱讚阿閦佛剎中寶幢菩薩，及彼剎中餘諸菩薩修梵行者，所有功德名字族氏色相威力。須菩提！諸佛剎中亦復如是，彼彼佛會演說法時，亦常稱讚我剎土中修行般若波羅蜜多者，及餘菩薩修梵行者，所有功德名字族氏色相威力。」

須菩提白佛言：「世尊！諸佛世尊演說法時，普皆稱讚諸菩薩摩訶薩所有功德名字族氏色相威力耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸佛世尊演說法時，普皆稱讚諸菩薩摩訶薩所有功德名字族氏色相威力耶？」

佛言：「不也，須菩提！諸佛世尊演說法時，於諸菩薩摩訶薩有稱讚者、有不稱讚者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！諸佛世尊演說法時，於諸菩薩摩訶薩有稱讚者、有不稱讚者。」

須菩提言：「何等菩薩是稱讚者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何等菩薩是稱讚者？」

佛言：「須菩提！所有住不退轉菩薩摩訶薩，諸佛世尊常所稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！所有住不退轉菩薩摩訶薩，諸佛世尊常所稱讚。」

須菩提言：「若未住不退轉者，諸佛世尊所稱讚不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若未住不退轉者，諸佛世尊所稱讚不？」

佛言：「須菩提！有菩薩摩訶薩雖未安住不退轉地，諸佛世尊亦常稱讚。彼復云何？所謂菩薩摩訶薩，若學阿閦如來本為菩薩時所行道法者，是菩薩雖未安住不退轉地，亦為諸佛常所稱讚。又，須菩提！若菩薩摩訶薩學寶幢菩薩所行道法者，是菩薩雖未安住不退轉地，亦為諸佛常所稱讚。又，須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，信解一切法無生，而未能證得無生法忍，又信解一切法寂靜，而於不退轉地中，未能自在得一切法寂靜，是菩薩亦為諸佛常所稱讚。又，須菩提！若菩薩摩訶薩得諸佛世尊共所稱讚者，必當安住不退轉地，遠離聲聞、緣覺之心，決定得授阿耨多羅三藐三菩提記。何故菩薩摩訶薩得彼諸佛共稱讚耶？為菩薩摩訶薩能行是般若波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！有菩薩摩訶薩雖未安住不退轉地，諸佛世尊亦常稱讚。彼復云何？所謂菩薩摩訶薩，若學阿閦如來本為菩薩時所行道法者，是菩薩雖未安住不退轉地，亦為諸佛常所稱讚。又，須菩提！若菩薩摩訶薩學寶幢菩薩所行道法者，是菩薩雖未安住不退轉地，亦為諸佛常所稱讚。又，須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，信解一切法無生，而未能證得無生法忍，又信解一切法寂靜，而於不退轉地中，未能自在得一切法寂靜，是菩薩亦為諸佛常所稱讚。又，須菩提！若菩薩摩訶薩得諸佛世尊共所稱讚者，必當安住不退轉地，遠離聲聞、緣覺之心，決定得授阿耨多羅三藐三菩提記。何故菩薩摩訶薩得彼諸佛共稱讚耶？為菩薩摩訶薩能行是般若波羅蜜多故。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多，不疑不悔不難不沒者，是菩薩摩訶薩，當於阿閦如來、應供、正等正覺所，及彼剎中諸菩薩所，亦得聞是般若波羅蜜多法門，聞已信解，隨信解已得不退轉。須菩提！若有聞是法門生信解者尚獲如是功德，何況若能隨所信解，如理安住、如理而行，如如所住住一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多，不疑不悔不難不沒者，是菩薩摩訶薩，當於阿閦如來、應供、正等正覺所，及彼剎中諸菩薩所，亦得聞是般若波羅蜜多法門，聞已信解，隨信解已得不退轉。須菩提！若有聞是法門生信解者尚獲如是功德，何況若能隨所信解，如理安住、如理而行，如如所住住一切智。」

須菩提白佛言：「世尊！離如無法可得，當以何法於如中住？當以何法得阿耨多羅三藐三菩提？當以何法可說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！離如無法可得，當以何法於如中住？當以何法得阿耨多羅三藐三菩提？當以何法可說？」

佛言：「須菩提！如汝所說，離如無法可得，當以何法於如中住？當以何法得阿耨多羅三藐三菩提？當以何法可說者？如是，如是！須菩提！離如無法可得，於如中住如尚不可得，何況有住如者。如中尚無阿耨多羅三藐三菩提，何況有證者，是故無所證、無證者、無所用證法。如中尚無法可得，何況有說法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！如汝所說，離如無法可得，當以何法於如中住？當以何法得阿耨多羅三藐三菩提？當以何法可說者？如是，如是！須菩提！離如無法可得，於如中住如尚不可得，何況有住如者。如中尚無阿耨多羅三藐三菩提，何況有證者，是故無所證、無證者、無所用證法。如中尚無法可得，何況有說法者。」

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深。若菩薩摩訶薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩提故，若聞是說——無法可住、無法可證、無法可說——於是中不疑不悔不難不沒者，當知是菩薩摩訶薩所為甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深。若菩薩摩訶薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩提故，若聞是說——無法可住、無法可證、無法可說——於是中不疑不悔不難不沒者，當知是菩薩摩訶薩所為甚難。」

時，尊者須菩提即謂帝釋天主言：「憍尸迦！如汝所言，菩薩摩訶薩若聞此甚深法，不疑不悔不難不沒是為甚難者。憍尸迦！於一切法空中，有何法可得疑悔難沒耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，尊者須菩提即謂帝釋天主言：「憍尸迦！如汝所言，菩薩摩訶薩若聞此甚深法，不疑不悔不難不沒是為甚難者。憍尸迦！於一切法空中，有何法可得疑悔難沒耶？」

帝釋天主白尊者須菩提言：「尊者有所樂說皆因於空，而於是中亦無所礙，譬如仰射虛空箭去無礙，尊者所說無礙亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白尊者須菩提言：「尊者有所樂說皆因於空，而於是中亦無所礙，譬如仰射虛空箭去無礙，尊者所說無礙亦然。」

帝釋天主作是說已，即白佛言：「世尊！如我所說，是隨如來說、是隨法語答不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主作是說已，即白佛言：「世尊！如我所說，是隨如來說、是隨法語答不？」

佛告帝釋天主言：「憍尸迦！如是，如是！如汝所說，是隨如來說名為正說，是隨法語答名為正答。憍尸迦！彼須菩提有所樂說皆因於空，而般若波羅蜜多尚不可得，何況有行般若波羅蜜多者。阿耨多羅三藐三菩提尚不可得，何況有證阿耨多羅三藐三菩提者。一切智尚不可得，何況有證一切智者。真如尚不可得，何況有住如者。無生法尚不可得，何況有證無生者。菩薩尚不可得，何況有求菩提者。十力尚不可得，何況有具是力者。四無所畏尚不可得，何況有成就無所畏者。法尚不可得，何況有說法者。憍尸迦！彼須菩提如是樂行一切法遠離，行一切法無所得行。須菩提行如是行，比諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多行，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，算分、數分及譬喻分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。憍尸迦！唯除如來所行，餘諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多行者，於一切行中最上最大最勝最妙、無上中無上、無等無等等，非一切聲聞、緣覺而能等比。是故，憍尸迦！若善男子、善女人，欲於一切眾生中，最上最大最勝最妙、無上中無上、無等無等等者，當學菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「憍尸迦！如是，如是！如汝所說，是隨如來說名為正說，是隨法語答名為正答。憍尸迦！彼須菩提有所樂說皆因於空，而般若波羅蜜多尚不可得，何況有行般若波羅蜜多者。阿耨多羅三藐三菩提尚不可得，何況有證阿耨多羅三藐三菩提者。一切智尚不可得，何況有證一切智者。真如尚不可得，何況有住如者。無生法尚不可得，何況有證無生者。菩薩尚不可得，何況有求菩提者。十力尚不可得，何況有具是力者。四無所畏尚不可得，何況有成就無所畏者。法尚不可得，何況有說法者。憍尸迦！彼須菩提如是樂行一切法遠離，行一切法無所得行。須菩提行如是行，比諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多行，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，算分、數分及譬喻分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。憍尸迦！唯除如來所行，餘諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多行者，於一切行中最上最大最勝最妙、無上中無上、無等無等等，非一切聲聞、緣覺而能等比。是故，憍尸迦！若善男子、善女人，欲於一切眾生中，最上最大最勝最妙、無上中無上、無等無等等者，當學菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多。」

散華緣品第二十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散華緣品第二十八之一

爾時，復有三十三天諸天子眾，各各持以曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，來詣佛所而散是華。即時會中有六萬苾芻俱從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬住立佛前。時，諸苾芻以佛威神力故，各各掌中自然盈滿曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，即以此華散於佛上。華散佛已，咸作是言：「世尊！我等皆修是般若波羅蜜多，皆行如是無上勝行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有三十三天諸天子眾，各各持以曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，來詣佛所而散是華。即時會中有六萬苾芻俱從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬住立佛前。時，諸苾芻以佛威神力故，各各掌中自然盈滿曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，即以此華散於佛上。華散佛已，咸作是言：「世尊！我等皆修是般若波羅蜜多，皆行如是無上勝行。」

爾時，世尊即從口門放大光明，所謂青黃赤白等種種色光，遍照無量無邊佛剎乃至梵界，普遍照耀已，其光旋還繞佛三匝，却從世尊頂門而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即從口門放大光明，所謂青黃赤白等種種色光，遍照無量無邊佛剎乃至梵界，普遍照耀已，其光旋還繞佛三匝，却從世尊頂門而入。

爾時，尊者阿難即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛作如是言：「何因何緣放斯光明？若無因緣，如來、應供、正等正覺不放光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛作如是言：「何因何緣放斯光明？若無因緣，如來、應供、正等正覺不放光明。」

佛告尊者阿難言：「汝今當知，此六萬苾芻，於未來世星宿劫中皆得成佛，同名散華如來、應供、正等正覺，出現世間。是諸如來所有壽量二萬劫數皆悉同等，正法住世亦二萬劫。是諸佛會有聲聞眾，彼彼數量亦復相等。阿難！當知此六萬苾芻從是已後在在所生，於佛法中出家修道，所向方處王城聚落，悉以正法為人演說，隨說法處彼彼世界，常雨五色種種妙華而為供養，是諸苾芻在在處處作大利益，乃至最後得成正覺。是故，阿難！若菩薩摩訶薩樂欲行彼最上行者，應當行是般若波羅蜜多。又復，阿難！若能行是般若波羅蜜多者，當知皆從人間命終，或知足天命終已後而來生此。何以故？人間及知足天，於般若波羅蜜多易所修行故。又復，阿難！若菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多者，當知是菩薩摩薩常得諸佛共所觀察。又復，阿難！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦、記念思惟乃至書寫已，復為他人如理表示、如實教授、如所利益、如理生喜。如是行者，當知是菩薩摩訶薩於如來、應供、正等正覺所深種善根，非於聲聞、緣覺所而種善根。何以故？般若波羅蜜多善根勝故。又復，阿難！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦、記念思惟、為人演說乃至書寫者，是菩薩摩訶薩常得親近現在諸佛聽受正法。又復，阿難！若菩薩摩訶薩聞此般若波羅蜜多法門，而於是中不違不逆不毀不謗者，當知是菩薩摩訶薩於先佛所已種善根。何以故？菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故，而能成就阿耨多羅三藐三菩提。是故，阿難！我今於一切世間天、人、阿修羅眾中，以是般若波羅蜜多正法囑累於汝，汝當於此般若波羅蜜多正法，憶念受持宣通流布，令得久住而不斷滅。阿難！於我所說一切法中，唯除般若波羅蜜多不可忘失。若有人受持此法門時，乃至一字一句錯悞忘失者，其罪甚重，是人不令我心生喜；若於餘法有所忘失，其罪乃輕。何以故？般若波羅蜜多微妙甚深。若人於此法門，不生尊重恭敬、不能瞻禮供養者，當知是人於過去未來現在諸佛世尊，不生尊重恭敬，不能瞻禮供養，是人不令我心生喜。何以故？般若波羅蜜多即是過去未來現在佛母，出生諸佛及一切智。是故，阿難！我今以是般若波羅蜜多正法囑累於汝。若此正法欲斷滅時，汝當受持宣通流布使不斷滅。又復，汝於此法所有文字章句，分明記憶無令忘失，如理作意思惟修習，廣為他人解釋其義，勸令受持讀誦書寫。何以故？此般若波羅蜜多即是過去未來現在諸佛法身故。又復，阿難！若人於我生歡喜心、尊重恭敬瞻禮供養者，是人即以此心，當於般若波羅蜜多 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者阿難言：「汝今當知，此六萬苾芻，於未來世星宿劫中皆得成佛，同名散華如來、應供、正等正覺，出現世間。是諸如來所有壽量二萬劫數皆悉同等，正法住世亦二萬劫。是諸佛會有聲聞眾，彼彼數量亦復相等。阿難！當知此六萬苾芻從是已後在在所生，於佛法中出家修道，所向方處王城聚落，悉以正法為人演說，隨說法處彼彼世界，常雨五色種種妙華而為供養，是諸苾芻在在處處作大利益，乃至最後得成正覺。是故，阿難！若菩薩摩訶薩樂欲行彼最上行者，應當行是般若波羅蜜多。又復，阿難！若能行是般若波羅蜜多者，當知皆從人間命終，或知足天命終已後而來生此。何以故？人間及知足天，於般若波羅蜜多易所修行故。又復，阿難！若菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多者，當知是菩薩摩薩常得諸佛共所觀察。又復，阿難！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦、記念思惟乃至書寫已，復為他人如理表示、如實教授、如所利益、如理生喜。如是行者，當知是菩薩摩訶薩於如來、應供、正等正覺所深種善根，非於聲聞、緣覺所而種善根。何以故？般若波羅蜜多善根勝故。又復，阿難！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦、記念思惟、為人演說乃至書寫者，是菩薩摩訶薩常得親近現在諸佛聽受正法。又復，阿難！若菩薩摩訶薩聞此般若波羅蜜多法門，而於是中不違不逆不毀不謗者，當知是菩薩摩訶薩於先佛所已種善根。何以故？菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故，而能成就阿耨多羅三藐三菩提。是故，阿難！我今於一切世間天、人、阿修羅眾中，以是般若波羅蜜多正法囑累於汝，汝當於此般若波羅蜜多正法，憶念受持宣通流布，令得久住而不斷滅。阿難！於我所說一切法中，唯除般若波羅蜜多不可忘失。若有人受持此法門時，乃至一字一句錯悞忘失者，其罪甚重，是人不令我心生喜；若於餘法有所忘失，其罪乃輕。何以故？般若波羅蜜多微妙甚深。若人於此法門，不生尊重恭敬、不能瞻禮供養者，當知是人於過去未來現在諸佛世尊，不生尊重恭敬，不能瞻禮供養，是人不令我心生喜。何以故？般若波羅蜜多即是過去未來現在佛母，出生諸佛及一切智。是故，阿難！我今以是般若波羅蜜多正法囑累於汝。若此正法欲斷滅時，汝當受持宣通流布使不斷滅。又復，汝於此法所有文字章句，分明記憶無令忘失，如理作意思惟修習，廣為他人解釋其義，勸令受持讀誦書寫。何以故？此般若波羅蜜多即是過去未來現在諸佛法身故。又復，阿難！若人於我生歡喜心、尊重恭敬瞻禮供養者，是人即以此心，當於般若波羅蜜多

法門尊重恭敬瞻禮供養，即同供養於我，亦同供養過去未來現在諸佛。又復，阿難！若人於我愛樂不捨者，當於般若波羅蜜多愛樂不捨，憶念受持宣通流布使不斷滅。阿難！我今以是囑累因緣付囑於汝，但且略說，欲廣說者若一劫若過一劫，乃至百千俱胝劫數說不能盡。又復，阿難！所有過去未來現在諸佛世尊，於一切世間天、人、阿修羅眾中而為大師。般若波羅蜜多亦復如是，於一切世間天、人、阿修羅眾中而為大師。何以故？此般若波羅蜜多有大因緣，能為一切世間天、人、阿修羅等作大利益。又復，阿難！若人不離此般若波羅蜜多法門，能於其中受持讀誦、記念思惟、為人演說乃至書寫者，此即是我所行教化。是人即為不離佛、不離法、不離僧，而能護助過去未來現在諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提。何以故？所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜多所出生故。阿難！若過去諸佛如來、應供、正等正覺阿耨多羅三藐三菩提，皆從是般若波羅蜜多生。若未來諸佛如來、應供、正等正覺阿耨多羅三藐三菩提，亦從是般若波羅蜜多生。于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者如來、應供、正等正覺阿耨多羅三藐三菩提，亦從是般若波羅蜜多生。是故，阿難！若菩薩摩訶薩，欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當善學諸波羅蜜多，學是諸波羅蜜多者，即學般若波羅蜜多。何以故？般若波羅蜜多而能出生諸波羅蜜多故。又此般若波羅蜜多是諸菩薩母，而能出生諸菩薩故。而諸波羅蜜多亦能出生阿耨多羅三藐三菩提。何以故？諸波羅蜜多皆從般若波羅蜜多中來，由是般若波羅蜜多所生諸波羅蜜多，亦能助阿耨多羅三藐三菩提。是故諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者，應當善學諸波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法門尊重恭敬瞻禮供養，即同供養於我，亦同供養過去未來現在諸佛。又復，阿難！若人於我愛樂不捨者，當於般若波羅蜜多愛樂不捨，憶念受持宣通流布使不斷滅。阿難！我今以是囑累因緣付囑於汝，但且略說，欲廣說者若一劫若過一劫，乃至百千俱胝劫數說不能盡。又復，阿難！所有過去未來現在諸佛世尊，於一切世間天、人、阿修羅眾中而為大師。般若波羅蜜多亦復如是，於一切世間天、人、阿修羅眾中而為大師。何以故？此般若波羅蜜多有大因緣，能為一切世間天、人、阿修羅等作大利益。又復，阿難！若人不離此般若波羅蜜多法門，能於其中受持讀誦、記念思惟、為人演說乃至書寫者，此即是我所行教化。是人即為不離佛、不離法、不離僧，而能護助過去未來現在諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提。何以故？所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜多所出生故。阿難！若過去諸佛如來、應供、正等正覺阿耨多羅三藐三菩提，皆從是般若波羅蜜多生。若未來諸佛如來、應供、正等正覺阿耨多羅三藐三菩提，亦從是般若波羅蜜多生。于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者如來、應供、正等正覺阿耨多羅三藐三菩提，亦從是般若波羅蜜多生。是故，阿難！若菩薩摩訶薩，欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當善學諸波羅蜜多，學是諸波羅蜜多者，即學般若波羅蜜多。何以故？般若波羅蜜多而能出生諸波羅蜜多故。又此般若波羅蜜多是諸菩薩母，而能出生諸菩薩故。而諸波羅蜜多亦能出生阿耨多羅三藐三菩提。何以故？諸波羅蜜多皆從般若波羅蜜多中來，由是般若波羅蜜多所生諸波羅蜜多，亦能助阿耨多羅三藐三菩提。是故諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者，應當善學諸波羅蜜多。

「復次，阿難！汝當諦聽，我今以是般若波羅蜜多正法第二第三重復囑累於汝。汝當憶念受持，慎勿忘失。此法若欲滅時，汝可護助宣通流布無令斷滅。阿難！此般若波羅蜜多是諸如來應供正等正覺無盡法藏。何以故？所有過去諸佛如來、應供、正等正覺，廣為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏，令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛如來、應供、正等正覺，亦為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏，令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提。于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者，諸佛如來、應供、正等正覺，亦為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏，令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提。又復，阿難！若聲聞乘人以聲聞法，普為三千大千世界一切眾生如應宣說，悉令證得阿羅漢果是利不虛。阿難！彼諸阿羅漢所有布施、持戒、修定功德，於汝意云何，是為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！汝當諦聽，我今以是般若波羅蜜多正法第二第三重復囑累於汝。汝當憶念受持，慎勿忘失。此法若欲滅時，汝可護助宣通流布無令斷滅。阿難！此般若波羅蜜多是諸如來應供正等正覺無盡法藏。何以故？所有過去諸佛如來、應供、正等正覺，廣為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏，令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛如來、應供、正等正覺，亦為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏，令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提。于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者，諸佛如來、應供、正等正覺，亦為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏，令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提。又復，阿難！若聲聞乘人以聲聞法，普為三千大千世界一切眾生如應宣說，悉令證得阿羅漢果是利不虛。阿難！彼諸阿羅漢所有布施、持戒、修定功德，於汝意云何，是為多不？」

阿難白佛言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」

佛言：「阿難！彼福雖多，不如菩薩以此般若波羅蜜多中相應一法普為眾生如理宣說，是菩薩摩訶薩得福甚多。又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，能一日中為餘菩薩摩訶薩如理宣說者，得福倍多。阿難！且置一日，若能從旦至於食時；復置從旦至於食時，若能一漏刻間；置是一漏刻間，若能一須臾；置一須臾，若能一羅嚩；置一羅嚩，若能一剎那，如是一剎那間以此般若波羅蜜多法門，為餘菩薩摩訶薩如理宣說者，當知是菩薩摩訶薩其所得福亦復倍多。阿難！若菩薩摩訶薩能如是法施眾生者，不可以聲聞、緣覺善根福德而相等比。何以故？是菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！彼福雖多，不如菩薩以此般若波羅蜜多中相應一法普為眾生如理宣說，是菩薩摩訶薩得福甚多。又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，能一日中為餘菩薩摩訶薩如理宣說者，得福倍多。阿難！且置一日，若能從旦至於食時；復置從旦至於食時，若能一漏刻間；置是一漏刻間，若能一須臾；置一須臾，若能一羅嚩；置一羅嚩，若能一剎那，如是一剎那間以此般若波羅蜜多法門，為餘菩薩摩訶薩如理宣說者，當知是菩薩摩訶薩其所得福亦復倍多。阿難！若菩薩摩訶薩能如是法施眾生者，不可以聲聞、緣覺善根福德而相等比。何以故？是菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」