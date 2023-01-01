佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
宋 施護譯25卷CBETA T0228大于一万字 21 h
向佛经 GPT 提问
第 22 卷
佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十二
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西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯
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堅固義品第二十七
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爾時，尊者舍利子謂尊者須菩提言：「若菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多者，是行堅固義。」
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須菩提言：「如是，如是！舍利子！菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多者是行堅固義。」
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爾時，有欲界千天子眾作如是念：「菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故，行此甚深般若波羅蜜多。雖復了諸法相、入諸法性，而不安住聲聞、緣覺所證實際，以是緣故所應敬禮。」
爾時，有欲界千天子眾作如是念：「菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故，行此甚深般若波羅蜜多。雖復了諸法相、入諸法性，而不安住聲聞、緣覺所證實際，以是緣故所應敬禮。」
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爾時，尊者須菩提知其念，即謂言：「諸天子！菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多，而不證彼聲聞、緣覺實際者，亦未足為難。何以故？若菩薩摩訶薩被精進鎧，欲度無量無數無邊眾生，普令安住大般涅槃，斯為難事。所以者何？眾生畢竟離故無所有，以無所有故不可得眾生相，是故眾生不可得度。諸天子！若菩薩欲度眾生者為欲度虛空。何以故？虛空離故眾生亦離，虛空無所有故眾生亦無所有，畢竟無有眾生可得。諸菩薩摩訶薩為欲度者，是為難事。諸天子！如人與彼虛空共鬪，佛說眾生相不可得亦復如是。何以故？眾生離故色亦離，眾生離故受、想、行、識亦離，眾生離故乃至一切法亦離。諸天子！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒者，當知是為行般若波羅蜜多。」
爾時，尊者須菩提知其念，即謂言：「諸天子！菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多，而不證彼聲聞、緣覺實際者，亦未足為難。何以故？若菩薩摩訶薩被精進鎧，欲度無量無數無邊眾生，普令安住大般涅槃，斯為難事。所以者何？眾生畢竟離故無所有，以無所有故不可得眾生相，是故眾生不可得度。諸天子！若菩薩欲度眾生者為欲度虛空。何以故？虛空離故眾生亦離，虛空無所有故眾生亦無所有，畢竟無有眾生可得。諸菩薩摩訶薩為欲度者，是為難事。諸天子！如人與彼虛空共鬪，佛說眾生相不可得亦復如是。何以故？眾生離故色亦離，眾生離故受、想、行、識亦離，眾生離故乃至一切法亦離。諸天子！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒者，當知是為行般若波羅蜜多。」
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爾時，世尊告尊者須菩提言：「何因緣故，菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒耶？」
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須菩提言：「一切法離故不沒。何以故？世尊！沒者不可得，沒法不可得，而所沒處亦不可得。以是因緣，菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒。」
須菩提言：「一切法離故不沒。何以故？世尊！沒者不可得，沒法不可得，而所沒處亦不可得。以是因緣，菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒。」
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佛言：「須菩提！如是，如是！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒者，是行般若波羅蜜多。」
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須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩修行是般若波羅蜜多者，常得大梵天王、帝釋天主、大自在天并餘欲界諸天子眾，尊重恭敬頂禮稱讚。」
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佛言：「須菩提！非但大梵天王、帝釋天主、大自在天并餘欲界諸天子眾，尊重恭敬頂禮稱讚，所有梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，如是等天上諸天子眾，亦常尊重恭敬頂禮稱讚是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。又，十方無量阿僧祇世界諸佛如來、應供、正等正覺現住說法者，常以佛眼觀察是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，又復以佛威神常所護念。須菩提！是菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故，即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，諸惡魔眾伺不得便。須菩提！假使三千大千世界所有眾生，一一皆化作諸惡魔，是諸魔眾亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便。又，須菩提！且置是三千大千世界。如前所說，假使如兢伽沙數世界一切眾生，一一皆化作諸惡魔，是諸魔眾亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便。須菩提！當知修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，成就二法，不為諸魔伺得其便。何等為二？所謂觀一切法空，不捨一切眾生，是為二法。須菩提！復有二法，菩薩摩訶薩能成就故，不為諸魔伺得其便。何等為二？所謂如說能行，諸佛稱讚，是為二法。又，須菩提！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多者，有諸天子常來其所，瞻禮恭敬作如是言：『善男子！汝速修行是般若波羅蜜多，速證阿耨多羅三藐三菩提。何以故？善男子！汝修行是般若波羅蜜多故，能與無依眾生而作依怙，無救眾生而為救度，無歸眾生為作所歸，無舍眾生為作住舍，無趣眾生而為作趣，無洲眾生而為作洲，不識畢竟道者為示畢竟道，不識正道者為示正道，在黑闇者為作光明。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者，成就如是功德。』須菩提！又菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多者，現在十方無量阿僧祇世界諸佛世尊，與彼菩薩、聲聞大眾圍繞演說法時，常所稱讚是菩薩所有功德，及其名字族氏色相威力。須菩提！如我今時集會說法，常所稱讚阿閦佛剎中寶幢菩薩，及彼剎中餘諸菩薩修梵行者，所有功德名字族氏色相威力。須菩提！諸佛剎中亦復如是，彼彼佛會演說法時，亦常稱讚我剎土中修行般若波羅蜜多者，及餘菩薩修梵行者，所有功德名字族氏色相威力。」
佛言：「須菩提！非但大梵天王、帝釋天主、大自在天并餘欲界諸天子眾，尊重恭敬頂禮稱讚，所有梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，如是等天上諸天子眾，亦常尊重恭敬頂禮稱讚是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩。又，十方無量阿僧祇世界諸佛如來、應供、正等正覺現住說法者，常以佛眼觀察是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，又復以佛威神常所護念。須菩提！是菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故，即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，諸惡魔眾伺不得便。須菩提！假使三千大千世界所有眾生，一一皆化作諸惡魔，是諸魔眾亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便。又，須菩提！且置是三千大千世界。如前所說，假使如兢伽沙數世界一切眾生，一一皆化作諸惡魔，是諸魔眾亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便。須菩提！當知修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩，成就二法，不為諸魔伺得其便。何等為二？所謂觀一切法空，不捨一切眾生，是為二法。須菩提！復有二法，菩薩摩訶薩能成就故，不為諸魔伺得其便。何等為二？所謂如說能行，諸佛稱讚，是為二法。又，須菩提！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多者，有諸天子常來其所，瞻禮恭敬作如是言：『善男子！汝速修行是般若波羅蜜多，速證阿耨多羅三藐三菩提。何以故？善男子！汝修行是般若波羅蜜多故，能與無依眾生而作依怙，無救眾生而為救度，無歸眾生為作所歸，無舍眾生為作住舍，無趣眾生而為作趣，無洲眾生而為作洲，不識畢竟道者為示畢竟道，不識正道者為示正道，在黑闇者為作光明。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者，成就如是功德。』須菩提！又菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多者，現在十方無量阿僧祇世界諸佛世尊，與彼菩薩、聲聞大眾圍繞演說法時，常所稱讚是菩薩所有功德，及其名字族氏色相威力。須菩提！如我今時集會說法，常所稱讚阿閦佛剎中寶幢菩薩，及彼剎中餘諸菩薩修梵行者，所有功德名字族氏色相威力。須菩提！諸佛剎中亦復如是，彼彼佛會演說法時，亦常稱讚我剎土中修行般若波羅蜜多者，及餘菩薩修梵行者，所有功德名字族氏色相威力。」
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須菩提白佛言：「世尊！諸佛世尊演說法時，普皆稱讚諸菩薩摩訶薩所有功德名字族氏色相威力耶？」
須菩提白佛言：「世尊！諸佛世尊演說法時，普皆稱讚諸菩薩摩訶薩所有功德名字族氏色相威力耶？」
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佛言：「不也，須菩提！諸佛世尊演說法時，於諸菩薩摩訶薩有稱讚者、有不稱讚者。」
佛言：「不也，須菩提！諸佛世尊演說法時，於諸菩薩摩訶薩有稱讚者、有不稱讚者。」
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須菩提言：「何等菩薩是稱讚者？」
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佛言：「須菩提！所有住不退轉菩薩摩訶薩，諸佛世尊常所稱讚。」
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須菩提言：「若未住不退轉者，諸佛世尊所稱讚不？」
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佛言：「須菩提！有菩薩摩訶薩雖未安住不退轉地，諸佛世尊亦常稱讚。彼復云何？所謂菩薩摩訶薩，若學阿閦如來本為菩薩時所行道法者，是菩薩雖未安住不退轉地，亦為諸佛常所稱讚。又，須菩提！若菩薩摩訶薩學寶幢菩薩所行道法者，是菩薩雖未安住不退轉地，亦為諸佛常所稱讚。又，須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，信解一切法無生，而未能證得無生法忍，又信解一切法寂靜，而於不退轉地中，未能自在得一切法寂靜，是菩薩亦為諸佛常所稱讚。又，須菩提！若菩薩摩訶薩得諸佛世尊共所稱讚者，必當安住不退轉地，遠離聲聞、緣覺之心，決定得授阿耨多羅三藐三菩提記。何故菩薩摩訶薩得彼諸佛共稱讚耶？為菩薩摩訶薩能行是般若波羅蜜多故。
佛言：「須菩提！有菩薩摩訶薩雖未安住不退轉地，諸佛世尊亦常稱讚。彼復云何？所謂菩薩摩訶薩，若學阿閦如來本為菩薩時所行道法者，是菩薩雖未安住不退轉地，亦為諸佛常所稱讚。又，須菩提！若菩薩摩訶薩學寶幢菩薩所行道法者，是菩薩雖未安住不退轉地，亦為諸佛常所稱讚。又，須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故，信解一切法無生，而未能證得無生法忍，又信解一切法寂靜，而於不退轉地中，未能自在得一切法寂靜，是菩薩亦為諸佛常所稱讚。又，須菩提！若菩薩摩訶薩得諸佛世尊共所稱讚者，必當安住不退轉地，遠離聲聞、緣覺之心，決定得授阿耨多羅三藐三菩提記。何故菩薩摩訶薩得彼諸佛共稱讚耶？為菩薩摩訶薩能行是般若波羅蜜多故。
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「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多，不疑不悔不難不沒者，是菩薩摩訶薩，當於阿閦如來、應供、正等正覺所，及彼剎中諸菩薩所，亦得聞是般若波羅蜜多法門，聞已信解，隨信解已得不退轉。須菩提！若有聞是法門生信解者尚獲如是功德，何況若能隨所信解，如理安住、如理而行，如如所住住一切智。」
「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多，不疑不悔不難不沒者，是菩薩摩訶薩，當於阿閦如來、應供、正等正覺所，及彼剎中諸菩薩所，亦得聞是般若波羅蜜多法門，聞已信解，隨信解已得不退轉。須菩提！若有聞是法門生信解者尚獲如是功德，何況若能隨所信解，如理安住、如理而行，如如所住住一切智。」
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須菩提白佛言：「世尊！離如無法可得，當以何法於如中住？當以何法得阿耨多羅三藐三菩提？當以何法可說？」
須菩提白佛言：「世尊！離如無法可得，當以何法於如中住？當以何法得阿耨多羅三藐三菩提？當以何法可說？」
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佛言：「須菩提！如汝所說，離如無法可得，當以何法於如中住？當以何法得阿耨多羅三藐三菩提？當以何法可說者？如是，如是！須菩提！離如無法可得，於如中住如尚不可得，何況有住如者。如中尚無阿耨多羅三藐三菩提，何況有證者，是故無所證、無證者、無所用證法。如中尚無法可得，何況有說法者。」
佛言：「須菩提！如汝所說，離如無法可得，當以何法於如中住？當以何法得阿耨多羅三藐三菩提？當以何法可說者？如是，如是！須菩提！離如無法可得，於如中住如尚不可得，何況有住如者。如中尚無阿耨多羅三藐三菩提，何況有證者，是故無所證、無證者、無所用證法。如中尚無法可得，何況有說法者。」
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爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深。若菩薩摩訶薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩提故，若聞是說——無法可住、無法可證、無法可說——於是中不疑不悔不難不沒者，當知是菩薩摩訶薩所為甚難。」
爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深。若菩薩摩訶薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩提故，若聞是說——無法可住、無法可證、無法可說——於是中不疑不悔不難不沒者，當知是菩薩摩訶薩所為甚難。」
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時，尊者須菩提即謂帝釋天主言：「憍尸迦！如汝所言，菩薩摩訶薩若聞此甚深法，不疑不悔不難不沒是為甚難者。憍尸迦！於一切法空中，有何法可得疑悔難沒耶？」
時，尊者須菩提即謂帝釋天主言：「憍尸迦！如汝所言，菩薩摩訶薩若聞此甚深法，不疑不悔不難不沒是為甚難者。憍尸迦！於一切法空中，有何法可得疑悔難沒耶？」
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帝釋天主白尊者須菩提言：「尊者有所樂說皆因於空，而於是中亦無所礙，譬如仰射虛空箭去無礙，尊者所說無礙亦然。」
帝釋天主白尊者須菩提言：「尊者有所樂說皆因於空，而於是中亦無所礙，譬如仰射虛空箭去無礙，尊者所說無礙亦然。」
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帝釋天主作是說已，即白佛言：「世尊！如我所說，是隨如來說、是隨法語答不？」
帝釋天主作是說已，即白佛言：「世尊！如我所說，是隨如來說、是隨法語答不？」
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佛告帝釋天主言：「憍尸迦！如是，如是！如汝所說，是隨如來說名為正說，是隨法語答名為正答。憍尸迦！彼須菩提有所樂說皆因於空，而般若波羅蜜多尚不可得，何況有行般若波羅蜜多者。阿耨多羅三藐三菩提尚不可得，何況有證阿耨多羅三藐三菩提者。一切智尚不可得，何況有證一切智者。真如尚不可得，何況有住如者。無生法尚不可得，何況有證無生者。菩薩尚不可得，何況有求菩提者。十力尚不可得，何況有具是力者。四無所畏尚不可得，何況有成就無所畏者。法尚不可得，何況有說法者。憍尸迦！彼須菩提如是樂行一切法遠離，行一切法無所得行。須菩提行如是行，比諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多行，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，算分、數分及譬喻分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。憍尸迦！唯除如來所行，餘諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多行者，於一切行中最上最大最勝最妙、無上中無上、無等無等等，非一切聲聞、緣覺而能等比。是故，憍尸迦！若善男子、善女人，欲於一切眾生中，最上最大最勝最妙、無上中無上、無等無等等者，當學菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多。」
佛告帝釋天主言：「憍尸迦！如是，如是！如汝所說，是隨如來說名為正說，是隨法語答名為正答。憍尸迦！彼須菩提有所樂說皆因於空，而般若波羅蜜多尚不可得，何況有行般若波羅蜜多者。阿耨多羅三藐三菩提尚不可得，何況有證阿耨多羅三藐三菩提者。一切智尚不可得，何況有證一切智者。真如尚不可得，何況有住如者。無生法尚不可得，何況有證無生者。菩薩尚不可得，何況有求菩提者。十力尚不可得，何況有具是力者。四無所畏尚不可得，何況有成就無所畏者。法尚不可得，何況有說法者。憍尸迦！彼須菩提如是樂行一切法遠離，行一切法無所得行。須菩提行如是行，比諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多行，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，百千俱胝那庾多分不及一，算分、數分及譬喻分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。憍尸迦！唯除如來所行，餘諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多行者，於一切行中最上最大最勝最妙、無上中無上、無等無等等，非一切聲聞、緣覺而能等比。是故，憍尸迦！若善男子、善女人，欲於一切眾生中，最上最大最勝最妙、無上中無上、無等無等等者，當學菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多。」
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散華緣品第二十八之一
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爾時，復有三十三天諸天子眾，各各持以曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，來詣佛所而散是華。即時會中有六萬苾芻俱從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬住立佛前。時，諸苾芻以佛威神力故，各各掌中自然盈滿曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，即以此華散於佛上。華散佛已，咸作是言：「世尊！我等皆修是般若波羅蜜多，皆行如是無上勝行。」
爾時，復有三十三天諸天子眾，各各持以曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，來詣佛所而散是華。即時會中有六萬苾芻俱從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬住立佛前。時，諸苾芻以佛威神力故，各各掌中自然盈滿曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，即以此華散於佛上。華散佛已，咸作是言：「世尊！我等皆修是般若波羅蜜多，皆行如是無上勝行。」
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爾時，世尊即從口門放大光明，所謂青黃赤白等種種色光，遍照無量無邊佛剎乃至梵界，普遍照耀已，其光旋還繞佛三匝，却從世尊頂門而入。
爾時，世尊即從口門放大光明，所謂青黃赤白等種種色光，遍照無量無邊佛剎乃至梵界，普遍照耀已，其光旋還繞佛三匝，却從世尊頂門而入。
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爾時，尊者阿難即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛作如是言：「何因何緣放斯光明？若無因緣，如來、應供、正等正覺不放光明。」
爾時，尊者阿難即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛作如是言：「何因何緣放斯光明？若無因緣，如來、應供、正等正覺不放光明。」
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佛告尊者阿難言：「汝今當知，此六萬苾芻，於未來世星宿劫中皆得成佛，同名散華如來、應供、正等正覺，出現世間。是諸如來所有壽量二萬劫數皆悉同等，正法住世亦二萬劫。是諸佛會有聲聞眾，彼彼數量亦復相等。阿難！當知此六萬苾芻從是已後在在所生，於佛法中出家修道，所向方處王城聚落，悉以正法為人演說，隨說法處彼彼世界，常雨五色種種妙華而為供養，是諸苾芻在在處處作大利益，乃至最後得成正覺。是故，阿難！若菩薩摩訶薩樂欲行彼最上行者，應當行是般若波羅蜜多。又復，阿難！若能行是般若波羅蜜多者，當知皆從人間命終，或知足天命終已後而來生此。何以故？人間及知足天，於般若波羅蜜多易所修行故。又復，阿難！若菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多者，當知是菩薩摩薩常得諸佛共所觀察。又復，阿難！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦、記念思惟乃至書寫已，復為他人如理表示、如實教授、如所利益、如理生喜。如是行者，當知是菩薩摩訶薩於如來、應供、正等正覺所深種善根，非於聲聞、緣覺所而種善根。何以故？般若波羅蜜多善根勝故。又復，阿難！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦、記念思惟、為人演說乃至書寫者，是菩薩摩訶薩常得親近現在諸佛聽受正法。又復，阿難！若菩薩摩訶薩聞此般若波羅蜜多法門，而於是中不違不逆不毀不謗者，當知是菩薩摩訶薩於先佛所已種善根。何以故？菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故，而能成就阿耨多羅三藐三菩提。是故，阿難！我今於一切世間天、人、阿修羅眾中，以是般若波羅蜜多正法囑累於汝，汝當於此般若波羅蜜多正法，憶念受持宣通流布，令得久住而不斷滅。阿難！於我所說一切法中，唯除般若波羅蜜多不可忘失。若有人受持此法門時，乃至一字一句錯悞忘失者，其罪甚重，是人不令我心生喜；若於餘法有所忘失，其罪乃輕。何以故？般若波羅蜜多微妙甚深。若人於此法門，不生尊重恭敬、不能瞻禮供養者，當知是人於過去未來現在諸佛世尊，不生尊重恭敬，不能瞻禮供養，是人不令我心生喜。何以故？般若波羅蜜多即是過去未來現在佛母，出生諸佛及一切智。是故，阿難！我今以是般若波羅蜜多正法囑累於汝。若此正法欲斷滅時，汝當受持宣通流布使不斷滅。又復，汝於此法所有文字章句，分明記憶無令忘失，如理作意思惟修習，廣為他人解釋其義，勸令受持讀誦書寫。何以故？此般若波羅蜜多即是過去未來現在諸佛法身故。又復，阿難！若人於我生歡喜心、尊重恭敬瞻禮供養者，是人即以此心，當於般若波羅蜜多
佛告尊者阿難言：「汝今當知，此六萬苾芻，於未來世星宿劫中皆得成佛，同名散華如來、應供、正等正覺，出現世間。是諸如來所有壽量二萬劫數皆悉同等，正法住世亦二萬劫。是諸佛會有聲聞眾，彼彼數量亦復相等。阿難！當知此六萬苾芻從是已後在在所生，於佛法中出家修道，所向方處王城聚落，悉以正法為人演說，隨說法處彼彼世界，常雨五色種種妙華而為供養，是諸苾芻在在處處作大利益，乃至最後得成正覺。是故，阿難！若菩薩摩訶薩樂欲行彼最上行者，應當行是般若波羅蜜多。又復，阿難！若能行是般若波羅蜜多者，當知皆從人間命終，或知足天命終已後而來生此。何以故？人間及知足天，於般若波羅蜜多易所修行故。又復，阿難！若菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多者，當知是菩薩摩薩常得諸佛共所觀察。又復，阿難！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦、記念思惟乃至書寫已，復為他人如理表示、如實教授、如所利益、如理生喜。如是行者，當知是菩薩摩訶薩於如來、應供、正等正覺所深種善根，非於聲聞、緣覺所而種善根。何以故？般若波羅蜜多善根勝故。又復，阿難！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦、記念思惟、為人演說乃至書寫者，是菩薩摩訶薩常得親近現在諸佛聽受正法。又復，阿難！若菩薩摩訶薩聞此般若波羅蜜多法門，而於是中不違不逆不毀不謗者，當知是菩薩摩訶薩於先佛所已種善根。何以故？菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故，而能成就阿耨多羅三藐三菩提。是故，阿難！我今於一切世間天、人、阿修羅眾中，以是般若波羅蜜多正法囑累於汝，汝當於此般若波羅蜜多正法，憶念受持宣通流布，令得久住而不斷滅。阿難！於我所說一切法中，唯除般若波羅蜜多不可忘失。若有人受持此法門時，乃至一字一句錯悞忘失者，其罪甚重，是人不令我心生喜；若於餘法有所忘失，其罪乃輕。何以故？般若波羅蜜多微妙甚深。若人於此法門，不生尊重恭敬、不能瞻禮供養者，當知是人於過去未來現在諸佛世尊，不生尊重恭敬，不能瞻禮供養，是人不令我心生喜。何以故？般若波羅蜜多即是過去未來現在佛母，出生諸佛及一切智。是故，阿難！我今以是般若波羅蜜多正法囑累於汝。若此正法欲斷滅時，汝當受持宣通流布使不斷滅。又復，汝於此法所有文字章句，分明記憶無令忘失，如理作意思惟修習，廣為他人解釋其義，勸令受持讀誦書寫。何以故？此般若波羅蜜多即是過去未來現在諸佛法身故。又復，阿難！若人於我生歡喜心、尊重恭敬瞻禮供養者，是人即以此心，當於般若波羅蜜多
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法門尊重恭敬瞻禮供養，即同供養於我，亦同供養過去未來現在諸佛。又復，阿難！若人於我愛樂不捨者，當於般若波羅蜜多愛樂不捨，憶念受持宣通流布使不斷滅。阿難！我今以是囑累因緣付囑於汝，但且略說，欲廣說者若一劫若過一劫，乃至百千俱胝劫數說不能盡。又復，阿難！所有過去未來現在諸佛世尊，於一切世間天、人、阿修羅眾中而為大師。般若波羅蜜多亦復如是，於一切世間天、人、阿修羅眾中而為大師。何以故？此般若波羅蜜多有大因緣，能為一切世間天、人、阿修羅等作大利益。又復，阿難！若人不離此般若波羅蜜多法門，能於其中受持讀誦、記念思惟、為人演說乃至書寫者，此即是我所行教化。是人即為不離佛、不離法、不離僧，而能護助過去未來現在諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提。何以故？所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜多所出生故。阿難！若過去諸佛如來、應供、正等正覺阿耨多羅三藐三菩提，皆從是般若波羅蜜多生。若未來諸佛如來、應供、正等正覺阿耨多羅三藐三菩提，亦從是般若波羅蜜多生。于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者如來、應供、正等正覺阿耨多羅三藐三菩提，亦從是般若波羅蜜多生。是故，阿難！若菩薩摩訶薩，欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當善學諸波羅蜜多，學是諸波羅蜜多者，即學般若波羅蜜多。何以故？般若波羅蜜多而能出生諸波羅蜜多故。又此般若波羅蜜多是諸菩薩母，而能出生諸菩薩故。而諸波羅蜜多亦能出生阿耨多羅三藐三菩提。何以故？諸波羅蜜多皆從般若波羅蜜多中來，由是般若波羅蜜多所生諸波羅蜜多，亦能助阿耨多羅三藐三菩提。是故諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者，應當善學諸波羅蜜多。
法門尊重恭敬瞻禮供養，即同供養於我，亦同供養過去未來現在諸佛。又復，阿難！若人於我愛樂不捨者，當於般若波羅蜜多愛樂不捨，憶念受持宣通流布使不斷滅。阿難！我今以是囑累因緣付囑於汝，但且略說，欲廣說者若一劫若過一劫，乃至百千俱胝劫數說不能盡。又復，阿難！所有過去未來現在諸佛世尊，於一切世間天、人、阿修羅眾中而為大師。般若波羅蜜多亦復如是，於一切世間天、人、阿修羅眾中而為大師。何以故？此般若波羅蜜多有大因緣，能為一切世間天、人、阿修羅等作大利益。又復，阿難！若人不離此般若波羅蜜多法門，能於其中受持讀誦、記念思惟、為人演說乃至書寫者，此即是我所行教化。是人即為不離佛、不離法、不離僧，而能護助過去未來現在諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提。何以故？所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜多所出生故。阿難！若過去諸佛如來、應供、正等正覺阿耨多羅三藐三菩提，皆從是般若波羅蜜多生。若未來諸佛如來、應供、正等正覺阿耨多羅三藐三菩提，亦從是般若波羅蜜多生。于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者如來、應供、正等正覺阿耨多羅三藐三菩提，亦從是般若波羅蜜多生。是故，阿難！若菩薩摩訶薩，欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當善學諸波羅蜜多，學是諸波羅蜜多者，即學般若波羅蜜多。何以故？般若波羅蜜多而能出生諸波羅蜜多故。又此般若波羅蜜多是諸菩薩母，而能出生諸菩薩故。而諸波羅蜜多亦能出生阿耨多羅三藐三菩提。何以故？諸波羅蜜多皆從般若波羅蜜多中來，由是般若波羅蜜多所生諸波羅蜜多，亦能助阿耨多羅三藐三菩提。是故諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者，應當善學諸波羅蜜多。
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「復次，阿難！汝當諦聽，我今以是般若波羅蜜多正法第二第三重復囑累於汝。汝當憶念受持，慎勿忘失。此法若欲滅時，汝可護助宣通流布無令斷滅。阿難！此般若波羅蜜多是諸如來應供正等正覺無盡法藏。何以故？所有過去諸佛如來、應供、正等正覺，廣為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏，令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛如來、應供、正等正覺，亦為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏，令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提。于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者，諸佛如來、應供、正等正覺，亦為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏，令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提。又復，阿難！若聲聞乘人以聲聞法，普為三千大千世界一切眾生如應宣說，悉令證得阿羅漢果是利不虛。阿難！彼諸阿羅漢所有布施、持戒、修定功德，於汝意云何，是為多不？」
「復次，阿難！汝當諦聽，我今以是般若波羅蜜多正法第二第三重復囑累於汝。汝當憶念受持，慎勿忘失。此法若欲滅時，汝可護助宣通流布無令斷滅。阿難！此般若波羅蜜多是諸如來應供正等正覺無盡法藏。何以故？所有過去諸佛如來、應供、正等正覺，廣為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏，令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛如來、應供、正等正覺，亦為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏，令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提。于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者，諸佛如來、應供、正等正覺，亦為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏，令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提。又復，阿難！若聲聞乘人以聲聞法，普為三千大千世界一切眾生如應宣說，悉令證得阿羅漢果是利不虛。阿難！彼諸阿羅漢所有布施、持戒、修定功德，於汝意云何，是為多不？」
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阿難白佛言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」
阿難白佛言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」
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佛言：「阿難！彼福雖多，不如菩薩以此般若波羅蜜多中相應一法普為眾生如理宣說，是菩薩摩訶薩得福甚多。又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，能一日中為餘菩薩摩訶薩如理宣說者，得福倍多。阿難！且置一日，若能從旦至於食時；復置從旦至於食時，若能一漏刻間；置是一漏刻間，若能一須臾；置一須臾，若能一羅嚩；置一羅嚩，若能一剎那，如是一剎那間以此般若波羅蜜多法門，為餘菩薩摩訶薩如理宣說者，當知是菩薩摩訶薩其所得福亦復倍多。阿難！若菩薩摩訶薩能如是法施眾生者，不可以聲聞、緣覺善根福德而相等比。何以故？是菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」
佛言：「阿難！彼福雖多，不如菩薩以此般若波羅蜜多中相應一法普為眾生如理宣說，是菩薩摩訶薩得福甚多。又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，能一日中為餘菩薩摩訶薩如理宣說者，得福倍多。阿難！且置一日，若能從旦至於食時；復置從旦至於食時，若能一漏刻間；置是一漏刻間，若能一須臾；置一須臾，若能一羅嚩；置一羅嚩，若能一剎那，如是一剎那間以此般若波羅蜜多法門，為餘菩薩摩訶薩如理宣說者，當知是菩薩摩訶薩其所得福亦復倍多。阿難！若菩薩摩訶薩能如是法施眾生者，不可以聲聞、緣覺善根福德而相等比。何以故？是菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」
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佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十二
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