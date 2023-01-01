佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

學品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學品第二十五

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩欲學一切智，當云何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩欲學一切智，當云何學？」

佛言：「須菩提！菩薩摩訶薩若盡學則學一切智，若離學則學一切智。若無生無滅無起無染無性，如虛空法界寂靜等學，則學一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！菩薩摩訶薩若盡學則學一切智，若離學則學一切智。若無生無滅無起無染無性，如虛空法界寂靜等學，則學一切智。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩盡學離學乃至法界寂靜等學，則學一切智者，是等當云何作？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩盡學離學乃至法界寂靜等學，則學一切智者，是等當云何作？」

佛言：「須菩提！汝若如是說，是等云何作者。須菩提！於汝意云何，如來證如如故得名如來，是如有盡、有所作不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝若如是說，是等云何作者。須菩提！於汝意云何，如來證如如故得名如來，是如有盡、有所作不？」

須菩提言：「不也，世尊！何以故？如無盡相亦無所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！何以故？如無盡相亦無所作。」

佛言：「須菩提！於汝意云何，如來證如如故得名如來，是如有生有滅有起有染有得有證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於汝意云何，如來證如如故得名如來，是如有生有滅有起有染有得有證不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「須菩提！菩薩摩訶薩學一切智亦復如是。須菩提！是故菩薩摩訶薩若如是學者不盡如相，如是學者是學一切智，如是學者是學般若波羅蜜多，如是學者是學佛地，如是學者是學佛十力、四無所畏等一切佛法乃至一切智智，如是學者能到諸學彼岸，如是學者普能降伏魔及魔眾，如是學者速得不退轉法，如是學者速坐道場，如是學者是學三轉十二行相法輪，如是學者學自所行，如是學者學為他作所依怙法，如是學者是學大慈大悲大喜大捨，如是學者學度眾生界，如是學者是學不斷佛種，如是學者學開甘露門。須菩提！此廣大學是最上學，凡夫下劣人不能如是學。若有能調御一切眾生，欲與一切眾生為依怙者，欲出過一切眾生界者，彼能如是學。若如是學者，不墮地獄、餓鬼、畜生等趣，不生阿修羅界，不生邊地，不生旃陀羅族，不生下姓種族，不生種種卑賤巧業等族。如是學者，不失一目不盲兩目，亦不角睞，不聾不啞，不傴僂，不攣躄。不醜陋，不麁惡，不形殘，不異相，亦無疥癩癰疽乾痟等病，不壞諸根人相圓滿，音聲清巧眾所愛樂。須菩提！又菩薩摩訶薩如是學者，不害他命，不盜他物，不行邪染，不虛妄言亦不兩舌復不惡口，不無義語，不生貪著，不起瞋惱，不住邪見，不邪命活，不修邪命法，不畜破戒眷屬，不近非法者，不生長壽天，雖入諸禪而不隨禪生。何以故？菩薩以能成就善巧方便故。而菩薩成就何等善巧方便？所謂從般若波羅蜜多相應出生善巧方便，是故菩薩雖入諸禪而不隨禪生。須菩提！菩薩摩訶薩能如是學者，即得清淨十力、清淨四無所畏乃至清淨一切佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！菩薩摩訶薩學一切智亦復如是。須菩提！是故菩薩摩訶薩若如是學者不盡如相，如是學者是學一切智，如是學者是學般若波羅蜜多，如是學者是學佛地，如是學者是學佛十力、四無所畏等一切佛法乃至一切智智，如是學者能到諸學彼岸，如是學者普能降伏魔及魔眾，如是學者速得不退轉法，如是學者速坐道場，如是學者是學三轉十二行相法輪，如是學者學自所行，如是學者學為他作所依怙法，如是學者是學大慈大悲大喜大捨，如是學者學度眾生界，如是學者是學不斷佛種，如是學者學開甘露門。須菩提！此廣大學是最上學，凡夫下劣人不能如是學。若有能調御一切眾生，欲與一切眾生為依怙者，欲出過一切眾生界者，彼能如是學。若如是學者，不墮地獄、餓鬼、畜生等趣，不生阿修羅界，不生邊地，不生旃陀羅族，不生下姓種族，不生種種卑賤巧業等族。如是學者，不失一目不盲兩目，亦不角睞，不聾不啞，不傴僂，不攣躄。不醜陋，不麁惡，不形殘，不異相，亦無疥癩癰疽乾痟等病，不壞諸根人相圓滿，音聲清巧眾所愛樂。須菩提！又菩薩摩訶薩如是學者，不害他命，不盜他物，不行邪染，不虛妄言亦不兩舌復不惡口，不無義語，不生貪著，不起瞋惱，不住邪見，不邪命活，不修邪命法，不畜破戒眷屬，不近非法者，不生長壽天，雖入諸禪而不隨禪生。何以故？菩薩以能成就善巧方便故。而菩薩成就何等善巧方便？所謂從般若波羅蜜多相應出生善巧方便，是故菩薩雖入諸禪而不隨禪生。須菩提！菩薩摩訶薩能如是學者，即得清淨十力、清淨四無所畏乃至清淨一切佛法。」

須菩提白佛言：「世尊！一切法自性本來清淨，菩薩摩訶薩云何復得清淨十力、清淨四無所畏乃至清淨一切佛法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！一切法自性本來清淨，菩薩摩訶薩云何復得清淨十力、清淨四無所畏乃至清淨一切佛法耶？」

佛告須菩提言：「如是，如是！須菩提！一切法自性本來清淨，菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中，如理修學般若波羅蜜多，不驚不怖不退不沒。須菩提！彼諸愚異生等於如是法不知不見，以不知不見故無所覺了。是故菩薩摩訶薩發勤精進於中修學，自所學已，令諸異生等於是法中如理修學、實知實見。菩薩摩訶薩由如是學故，即得清淨十力、清淨四無所畏乃至清淨一切佛法。須菩提！菩薩摩訶薩如是學者，悉能了知一切眾生心心所行。須菩提！譬如大地少出閻浮檀金，多諸荊棘砂礫草木等類。一切眾生亦復如是，於眾生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者，多有愛樂修學聲聞、緣覺法門。須菩提！又如眾生聚中少有修彼輪王業者，但多修彼諸小王業。須菩提！當知眾生聚中少有行於般若波羅蜜多道者，多有行於聲聞、緣覺道者，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「如是，如是！須菩提！一切法自性本來清淨，菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中，如理修學般若波羅蜜多，不驚不怖不退不沒。須菩提！彼諸愚異生等於如是法不知不見，以不知不見故無所覺了。是故菩薩摩訶薩發勤精進於中修學，自所學已，令諸異生等於是法中如理修學、實知實見。菩薩摩訶薩由如是學故，即得清淨十力、清淨四無所畏乃至清淨一切佛法。須菩提！菩薩摩訶薩如是學者，悉能了知一切眾生心心所行。須菩提！譬如大地少出閻浮檀金，多諸荊棘砂礫草木等類。一切眾生亦復如是，於眾生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者，多有愛樂修學聲聞、緣覺法門。須菩提！又如眾生聚中少有修彼輪王業者，但多修彼諸小王業。須菩提！當知眾生聚中少有行於般若波羅蜜多道者，多有行於聲聞、緣覺道者，亦復如是。

「須菩提！又如眾生聚中少有修彼帝釋福業，但多修彼諸天子業。須菩提！當知眾生聚中少有修習般若波羅蜜多行者，多有修習聲聞、緣覺行者，亦復如是。須菩提！又如眾生聚中少有修彼梵王福業，但多修彼諸梵眾業。須菩提！當知眾生聚中少有不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者，多有退轉於阿耨多羅三藐三菩提者，亦復如是。須菩提！以是義故，當知眾生聚中少有能發阿耨多羅三藐三菩提心者，於少能發心中又復少能如理修行者，於少能修行中又復少能修習般若波羅蜜多相應行者，於少能修習相應行中又復少能於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉者。須菩提！是故諸菩薩摩訶薩若欲在少中少者，應當修習般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！又如眾生聚中少有修彼帝釋福業，但多修彼諸天子業。須菩提！當知眾生聚中少有修習般若波羅蜜多行者，多有修習聲聞、緣覺行者，亦復如是。須菩提！又如眾生聚中少有修彼梵王福業，但多修彼諸梵眾業。須菩提！當知眾生聚中少有不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者，多有退轉於阿耨多羅三藐三菩提者，亦復如是。須菩提！以是義故，當知眾生聚中少有能發阿耨多羅三藐三菩提心者，於少能發心中又復少能如理修行者，於少能修行中又復少能修習般若波羅蜜多相應行者，於少能修習相應行中又復少能於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉者。須菩提！是故諸菩薩摩訶薩若欲在少中少者，應當修習般若波羅蜜多。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多者，不生雜染心、不生疑惑心、不生憎嫉心、不生慳悋心、不生破戒心、不生瞋惱心、不生懈怠心、不生散亂心、不生愚癡心。又，須菩提！菩薩摩訶薩應修學是般若波羅蜜多。何以故？此般若波羅蜜多能護諸波羅蜜多、能受諸波羅蜜多、能取諸波羅蜜多、能集諸波羅蜜多、能攝諸波羅蜜多。須菩提！譬如六十二見，身見中攝，諸波羅蜜多於般若波羅蜜多中攝，亦復如是。須菩提！又如士夫所有諸根，皆悉於其命根中攝，一切善法皆於般若波羅蜜多中攝，亦復如是。須菩提！又如士夫命根滅時諸根皆滅，菩薩摩訶薩亦復如是，若智慧滅時一切善法而亦隨滅。須菩提！是故菩薩摩訶薩若欲護諸波羅蜜多，若欲攝諸波羅蜜多者，應當修學是般若波羅蜜多。又，菩薩摩訶薩若欲於一切眾生中福德最勝為上首者，應當修學是般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多者，不生雜染心、不生疑惑心、不生憎嫉心、不生慳悋心、不生破戒心、不生瞋惱心、不生懈怠心、不生散亂心、不生愚癡心。又，須菩提！菩薩摩訶薩應修學是般若波羅蜜多。何以故？此般若波羅蜜多能護諸波羅蜜多、能受諸波羅蜜多、能取諸波羅蜜多、能集諸波羅蜜多、能攝諸波羅蜜多。須菩提！譬如六十二見，身見中攝，諸波羅蜜多於般若波羅蜜多中攝，亦復如是。須菩提！又如士夫所有諸根，皆悉於其命根中攝，一切善法皆於般若波羅蜜多中攝，亦復如是。須菩提！又如士夫命根滅時諸根皆滅，菩薩摩訶薩亦復如是，若智慧滅時一切善法而亦隨滅。須菩提！是故菩薩摩訶薩若欲護諸波羅蜜多，若欲攝諸波羅蜜多者，應當修學是般若波羅蜜多。又，菩薩摩訶薩若欲於一切眾生中福德最勝為上首者，應當修學是般若波羅蜜多。」

復次，佛言：「須菩提！於汝意云何，三千大千世界一切眾生是為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛言：「須菩提！於汝意云何，三千大千世界一切眾生是為多不？」

須菩提白佛言：「世尊！但此閻浮提中所有眾生尚多無數，何況三千大千世界一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！但此閻浮提中所有眾生尚多無數，何況三千大千世界一切眾生。」

佛言：「須菩提！假使如是三千大千世界一切眾生，一一修行皆住菩薩地，或有一人盡其壽命，以諸飲食、衣服、臥具、醫藥及餘樂具，供養如是三千大千世界諸菩薩眾。此人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！假使如是三千大千世界一切眾生，一一修行皆住菩薩地，或有一人盡其壽命，以諸飲食、衣服、臥具、醫藥及餘樂具，供養如是三千大千世界諸菩薩眾。此人以是因緣得福多不？」

須菩提言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」

佛言：「須菩提！若復有人於一彈指頃能修行是般若波羅蜜多者，其所得福倍勝於前。何以故？般若波羅蜜多廣大利益諸菩薩摩訶薩，復能護助阿耨多羅三藐三菩提故。須菩提！是故諸菩薩摩訶薩若欲於一切眾生中最勝無上，若欲與一切眾生為所依怙，若欲偏入諸佛境界，若欲具足佛功德法，若欲得佛遊戲神通，若欲作佛大師子吼，若欲得佛諸所行處，若欲普以三千大千世界大會說法。須菩提！菩薩摩訶薩若欲成就如是等功德利者，應學是般若波羅蜜多。學是般若波羅蜜多，不能圓滿諸功德利者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若復有人於一彈指頃能修行是般若波羅蜜多者，其所得福倍勝於前。何以故？般若波羅蜜多廣大利益諸菩薩摩訶薩，復能護助阿耨多羅三藐三菩提故。須菩提！是故諸菩薩摩訶薩若欲於一切眾生中最勝無上，若欲與一切眾生為所依怙，若欲偏入諸佛境界，若欲具足佛功德法，若欲得佛遊戲神通，若欲作佛大師子吼，若欲得佛諸所行處，若欲普以三千大千世界大會說法。須菩提！菩薩摩訶薩若欲成就如是等功德利者，應學是般若波羅蜜多。學是般若波羅蜜多，不能圓滿諸功德利者，無有是處。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩亦具足聲聞功德利耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩亦具足聲聞功德利耶？」

佛言：「須菩提！菩薩摩訶薩亦學是聲聞法，亦具足聲聞功德之利。須菩提！菩薩摩訶薩雖如是學、如是知、得如是利，而不於中生住著心。菩薩摩訶薩亦說彼聲聞法，而不取是法。須菩提！若菩薩摩訶薩如是學者，能為一切世間天、人、阿修羅等作大福田，而菩薩所作福田最上最勝，過餘聲聞、緣覺所有福田。須菩提！如是學者是行般若波羅蜜多，得近一切智，不捨般若波羅蜜多，不離般若波羅蜜多。如是學者不退失一切智，遠離聲聞、緣覺心，得近阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若菩薩摩訶薩作是念：『此是般若波羅蜜多，此名般若波羅蜜多，學是般若波羅蜜多故當得一切智。』須菩提！若如是分別者，不名修學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多不生分別，無知無見亦無所得，以如是不分別、無知見、無所得故，是名修學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！菩薩摩訶薩亦學是聲聞法，亦具足聲聞功德之利。須菩提！菩薩摩訶薩雖如是學、如是知、得如是利，而不於中生住著心。菩薩摩訶薩亦說彼聲聞法，而不取是法。須菩提！若菩薩摩訶薩如是學者，能為一切世間天、人、阿修羅等作大福田，而菩薩所作福田最上最勝，過餘聲聞、緣覺所有福田。須菩提！如是學者是行般若波羅蜜多，得近一切智，不捨般若波羅蜜多，不離般若波羅蜜多。如是學者不退失一切智，遠離聲聞、緣覺心，得近阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若菩薩摩訶薩作是念：『此是般若波羅蜜多，此名般若波羅蜜多，學是般若波羅蜜多故當得一切智。』須菩提！若如是分別者，不名修學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多不生分別，無知無見亦無所得，以如是不分別、無知見、無所得故，是名修學般若波羅蜜多。」

幻喻品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻喻品第二十六

爾時，帝釋天主即起是念：「若菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多者，尚能勝過一切眾生，何況成就阿耨多羅三藐三菩提者。是故當知，若有人愛樂一切智者，彼人得大善利善自活命，何況能發阿耨多羅三藐三菩提心者，當知是人為一切眾生共所敬愛，普能調御一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主即起是念：「若菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多者，尚能勝過一切眾生，何況成就阿耨多羅三藐三菩提者。是故當知，若有人愛樂一切智者，彼人得大善利善自活命，何況能發阿耨多羅三藐三菩提心者，當知是人為一切眾生共所敬愛，普能調御一切眾生。」

帝釋天主作是念已，即時化諸曼陀羅華，滿自掌中散於佛上。華散佛已，合掌向佛作如是言：「世尊！若有發阿耨多羅三藐三菩提心者，普願得成阿耨多羅三藐三菩提，普願圓滿一切佛法，圓滿一切智相應之法，圓滿自然智法，圓滿無漏法，普願一切眾生度生死岸證涅槃道，攝眾生心普令圓滿。世尊！我見生死中有種種苦，我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一念中有所退轉，又不欲令已得安住阿耨多羅三藐三菩提者，於一念中或生退轉，是故我欲普令成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故？能發心者，廣大利益悲愍一切世間天、人、阿修羅等。自得度已，復於一切眾生起如是心，未解脫者普令解脫，未得度者普令得度，未涅槃者普令涅槃。世尊！若有善男子、善女人，於初發心菩薩所，以彼所有諸功德法生隨喜心，若於久修習菩薩所生隨喜心，若於住不退轉菩薩所生隨喜心，若於一生補處菩薩所生隨喜心，於如是等能生隨喜心善男子、善女人，當說何者得福德多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主作是念已，即時化諸曼陀羅華，滿自掌中散於佛上。華散佛已，合掌向佛作如是言：「世尊！若有發阿耨多羅三藐三菩提心者，普願得成阿耨多羅三藐三菩提，普願圓滿一切佛法，圓滿一切智相應之法，圓滿自然智法，圓滿無漏法，普願一切眾生度生死岸證涅槃道，攝眾生心普令圓滿。世尊！我見生死中有種種苦，我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一念中有所退轉，又不欲令已得安住阿耨多羅三藐三菩提者，於一念中或生退轉，是故我欲普令成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故？能發心者，廣大利益悲愍一切世間天、人、阿修羅等。自得度已，復於一切眾生起如是心，未解脫者普令解脫，未得度者普令得度，未涅槃者普令涅槃。世尊！若有善男子、善女人，於初發心菩薩所，以彼所有諸功德法生隨喜心，若於久修習菩薩所生隨喜心，若於住不退轉菩薩所生隨喜心，若於一生補處菩薩所生隨喜心，於如是等能生隨喜心善男子、善女人，當說何者得福德多？」

佛告帝釋天主言：「憍尸迦！妙高山王尚可稱量知其限數，彼善男子、善女人以是諸隨喜心所獲福德，不可稱量知其限數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「憍尸迦！妙高山王尚可稱量知其限數，彼善男子、善女人以是諸隨喜心所獲福德，不可稱量知其限數。

「憍尸迦！又如四大洲界亦可稱量知其限數，彼善男子、善女人以是諸隨喜心所獲福德，不可稱量知其限數。憍尸迦！又如小千世界亦可稱量知其限數，彼善男子、善女人，以是諸隨喜心所獲福德，不可稱量知其限數。憍尸迦！又如中千世界亦可稱量知其限數，彼善男子、善女人以是諸隨喜心所獲福德，不可稱量知其限數。憍尸迦！又如三千大千世界亦可稱量知其限數，彼善男子、善女人以是諸隨喜心所獲福德，不可稱量知其限數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！又如四大洲界亦可稱量知其限數，彼善男子、善女人以是諸隨喜心所獲福德，不可稱量知其限數。憍尸迦！又如小千世界亦可稱量知其限數，彼善男子、善女人，以是諸隨喜心所獲福德，不可稱量知其限數。憍尸迦！又如中千世界亦可稱量知其限數，彼善男子、善女人以是諸隨喜心所獲福德，不可稱量知其限數。憍尸迦！又如三千大千世界亦可稱量知其限數，彼善男子、善女人以是諸隨喜心所獲福德，不可稱量知其限數。」

帝釋天主白佛言：「世尊！若有人不能於初發心菩薩所，乃至不能於一生補處菩薩所，生隨喜心者，當知是人惡魔所著、為魔眷屬，從彼魔天命終而來生此。何以故？是諸隨喜心而能破壞諸惡魔故。又復，若人能生諸隨喜心者，是人應以隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提，以是迴向故而能增長阿耨多羅三藐三菩提。是故當知，能生如是諸隨喜心者，是人不離佛、不離法、不離僧，增長一切最勝功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「世尊！若有人不能於初發心菩薩所，乃至不能於一生補處菩薩所，生隨喜心者，當知是人惡魔所著、為魔眷屬，從彼魔天命終而來生此。何以故？是諸隨喜心而能破壞諸惡魔故。又復，若人能生諸隨喜心者，是人應以隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提，以是迴向故而能增長阿耨多羅三藐三菩提。是故當知，能生如是諸隨喜心者，是人不離佛、不離法、不離僧，增長一切最勝功德。」

佛告帝釋天主言：「如是，如是！憍尸迦！若有人能生如是諸隨喜心者，是人不離佛、不離法、不離僧，增長一切最勝功德。又，憍尸迦！若善男子、善女人能生如是諸隨喜心者，當知是善男子、善女人速得值佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「如是，如是！憍尸迦！若有人能生如是諸隨喜心者，是人不離佛、不離法、不離僧，增長一切最勝功德。又，憍尸迦！若善男子、善女人能生如是諸隨喜心者，當知是善男子、善女人速得值佛。」

帝釋天主白佛言：「如是，世尊！如是，善逝！善男子、善女人能生如是諸隨喜心者，是善男子、善女人速得值佛。又復，以是隨喜善根力故，在在所生人所尊重恭敬讚歎。是善男子、善女人，眼根清淨不觀惡色，耳根清淨不聞惡聲，鼻根清淨不嗅惡香，舌根清淨不了惡味，身根清淨不染非觸。又復，不墮惡趣，生人、天道。何以故？是善男子、善女人成就無量無數隨喜善根故，常樂利樂一切眾生，以能生是隨喜心故，而能增長阿耨多羅三藐三菩提行，漸漸得成阿耨多羅三藐三菩提。是善男子、善女人得菩提已，廣度無量無數眾生普令涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「如是，世尊！如是，善逝！善男子、善女人能生如是諸隨喜心者，是善男子、善女人速得值佛。又復，以是隨喜善根力故，在在所生人所尊重恭敬讚歎。是善男子、善女人，眼根清淨不觀惡色，耳根清淨不聞惡聲，鼻根清淨不嗅惡香，舌根清淨不了惡味，身根清淨不染非觸。又復，不墮惡趣，生人、天道。何以故？是善男子、善女人成就無量無數隨喜善根故，常樂利樂一切眾生，以能生是隨喜心故，而能增長阿耨多羅三藐三菩提行，漸漸得成阿耨多羅三藐三菩提。是善男子、善女人得菩提已，廣度無量無數眾生普令涅槃。」

佛告帝釋天主言：「憍尸迦！如汝所說，皆是如來威神護念。若善男子、善女人能生如是諸隨喜心者，是善男子、善女人深種善根，以是善根廣為無量無數眾生作大利益。此因緣故，而能增長一切善法，漸漸得成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「憍尸迦！如汝所說，皆是如來威神護念。若善男子、善女人能生如是諸隨喜心者，是善男子、善女人深種善根，以是善根廣為無量無數眾生作大利益。此因緣故，而能增長一切善法，漸漸得成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！心如幻故，云何以是心得阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！心如幻故，云何以是心得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

佛告尊者須菩提言：「於意云何，汝見有心如幻耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者須菩提言：「於意云何，汝見有心如幻耶？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「須菩提！汝見幻相可得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝見幻相可得耶？」

須菩提言：「不也，世尊！我不見有心如幻，亦不見幻相可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！我不見有心如幻，亦不見幻相可得。」

佛言：「須菩提！汝以是心是相可得阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝以是心是相可得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「須菩提！於意云何，若不見有心如幻及幻相者，離是心是相，汝見有法可得阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何，若不見有心如幻及幻相者，離是心是相，汝見有法可得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

須菩提言：「不也，世尊！離如幻心及彼幻相，亦不見有法可得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！若離如幻心及離幻相有法可見者，是法亦不可說是有是無，是故一切法畢竟離中，不可說有不可說無。若一切法畢竟離故，阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，般若波羅蜜多亦畢竟離。以一切法畢竟離故，即無法可修亦無法可得，以一切法無所得故，阿耨多羅三藐三菩提亦不可得。以是畢竟離故菩薩摩訶薩亦畢竟離。世尊！菩薩摩訶薩因般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。而菩薩摩訶薩畢竟離，阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提者，云何以離得離耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！離如幻心及彼幻相，亦不見有法可得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！若離如幻心及離幻相有法可見者，是法亦不可說是有是無，是故一切法畢竟離中，不可說有不可說無。若一切法畢竟離故，阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，般若波羅蜜多亦畢竟離。以一切法畢竟離故，即無法可修亦無法可得，以一切法無所得故，阿耨多羅三藐三菩提亦不可得。以是畢竟離故菩薩摩訶薩亦畢竟離。世尊！菩薩摩訶薩因般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。而菩薩摩訶薩畢竟離，阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提者，云何以離得離耶？」

佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！如是，如是！一切法畢竟離，般若波羅蜜多亦畢竟離，阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，菩薩摩訶薩亦畢竟離。而諸菩薩摩訶薩於是法中，如實了知般若波羅蜜多畢竟離故，即非般若波羅蜜多。須菩提！是故諸菩薩摩訶薩，雖因般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提，而於是中無法可取、無法可得。以無取無得故，菩薩摩訶薩雖得阿耨多羅三藐三菩提，而非以離得離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！如是，如是！一切法畢竟離，般若波羅蜜多亦畢竟離，阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，菩薩摩訶薩亦畢竟離。而諸菩薩摩訶薩於是法中，如實了知般若波羅蜜多畢竟離故，即非般若波羅蜜多。須菩提！是故諸菩薩摩訶薩，雖因般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提，而於是中無法可取、無法可得。以無取無得故，菩薩摩訶薩雖得阿耨多羅三藐三菩提，而非以離得離。」

須菩提白佛言：「世尊！如我解佛所說義，此甚深義菩薩摩訶薩行者是為甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如我解佛所說義，此甚深義菩薩摩訶薩行者是為甚難。」

佛言：「須菩提！如是，如是！此甚深義菩薩摩訶薩行者是為甚難。須菩提！若菩薩摩訶薩行此甚深義者，不於中道取證聲聞、緣覺之果，斯為甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！如是，如是！此甚深義菩薩摩訶薩行者是為甚難。須菩提！若菩薩摩訶薩行此甚深義者，不於中道取證聲聞、緣覺之果，斯為甚難。」

須菩提白佛言：「世尊！如我解佛所說義，菩薩摩訶薩所為非難。何以故？一切法無所得無所證。以無得無證故，是中無證者、無所證、無所用證法，是故菩薩摩訶薩所為非難。世尊！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒者，當知彼菩薩摩訶薩是為行般若波羅蜜多。雖如是行，亦不見我行般若波羅蜜多。若如是不見所行般若波羅蜜多相故，是菩薩摩訶薩得近阿耨多羅三藐三菩提，即能遠離聲聞、緣覺之地，是行般若波羅蜜多。世尊！譬如虛空不作是念：『是遠是近？』何以故？虛空無分別故。般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『阿耨多羅三藐三菩提去我近，聲聞、緣覺地去我遠。』何以故？般若波羅蜜多無分別故。又如幻所化人不作是念：『彼幻師去我近，餘觀者去我遠。』何以故？幻所化人無分別故。般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『阿耨多羅三藐三菩提去我近，聲聞、緣覺地去我遠。』何以故？般若波羅蜜多無分別故。又如諸影不作是念：『影所因者去我近，非所因者去我遠。』何以故？影無分別故。般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『阿耨多羅三藐三菩提去我近，聲聞、緣覺地去我遠。』何以故？般若波羅蜜多無分別故。又如如來於一切眾生無憎無愛。何以故？如來一切憎愛斷故。般若波羅蜜多亦復如是，無憎無愛。何以故？般若波羅蜜多非憎愛法。又如如來離諸分別。何以故？如來一切分別斷故。般若波羅蜜多亦復如是，離諸分別。何以故？般若波羅蜜多無分別故。又如佛所化人不作是念：『阿耨多羅三藐三菩提去我近，聲聞、緣覺地去我遠。』何以故？化人無分別故。般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『阿耨多羅三藐三菩提去我近，聲聞、緣覺地去我遠。』何以故？般若波羅蜜多無分別故。又如佛所化人隨所作事悉能成辦，雖所成辦而無分別。何以故？化人無分別故。般若波羅蜜多亦復如是，若一切法隨所修習悉能成辦。何以故？般若波羅蜜多無分別故。又如工巧師，以其方便用機關木作男女相，隨所作事悉能成辦，雖所成辦而無分別。何以故？巧幻所作故。世尊！般若波羅蜜多亦復如是，若一切法隨所修習悉能成辦，雖有所成而無分別。何以故？般若波羅蜜多無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如我解佛所說義，菩薩摩訶薩所為非難。何以故？一切法無所得無所證。以無得無證故，是中無證者、無所證、無所用證法，是故菩薩摩訶薩所為非難。世尊！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退不沒者，當知彼菩薩摩訶薩是為行般若波羅蜜多。雖如是行，亦不見我行般若波羅蜜多。若如是不見所行般若波羅蜜多相故，是菩薩摩訶薩得近阿耨多羅三藐三菩提，即能遠離聲聞、緣覺之地，是行般若波羅蜜多。世尊！譬如虛空不作是念：『是遠是近？』何以故？虛空無分別故。般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『阿耨多羅三藐三菩提去我近，聲聞、緣覺地去我遠。』何以故？般若波羅蜜多無分別故。又如幻所化人不作是念：『彼幻師去我近，餘觀者去我遠。』何以故？幻所化人無分別故。般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『阿耨多羅三藐三菩提去我近，聲聞、緣覺地去我遠。』何以故？般若波羅蜜多無分別故。又如諸影不作是念：『影所因者去我近，非所因者去我遠。』何以故？影無分別故。般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『阿耨多羅三藐三菩提去我近，聲聞、緣覺地去我遠。』何以故？般若波羅蜜多無分別故。又如如來於一切眾生無憎無愛。何以故？如來一切憎愛斷故。般若波羅蜜多亦復如是，無憎無愛。何以故？般若波羅蜜多非憎愛法。又如如來離諸分別。何以故？如來一切分別斷故。般若波羅蜜多亦復如是，離諸分別。何以故？般若波羅蜜多無分別故。又如佛所化人不作是念：『阿耨多羅三藐三菩提去我近，聲聞、緣覺地去我遠。』何以故？化人無分別故。般若波羅蜜多亦復如是，不作是念：『阿耨多羅三藐三菩提去我近，聲聞、緣覺地去我遠。』何以故？般若波羅蜜多無分別故。又如佛所化人隨所作事悉能成辦，雖所成辦而無分別。何以故？化人無分別故。般若波羅蜜多亦復如是，若一切法隨所修習悉能成辦。何以故？般若波羅蜜多無分別故。又如工巧師，以其方便用機關木作男女相，隨所作事悉能成辦，雖所成辦而無分別。何以故？巧幻所作故。世尊！般若波羅蜜多亦復如是，若一切法隨所修習悉能成辦，雖有所成而無分別。何以故？般若波羅蜜多無分別故。」