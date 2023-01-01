佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

善知識品第二十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知識品第二十二之二

爾時，世尊告尊者須菩提言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，若如是行者，是為不行色，不行受、想、行、識。如是行者，普令一切世間天、人、阿修羅等所共敬伏，不為彼等而能動亂。如是行者，不雜聲聞、緣覺行，不住聲聞、緣覺地。如是行者，是無所行而行、無所住而住，能入佛性，入如來性、自然智性、一切智性。如是行者，最上無勝，與般若波羅蜜多勝行相應。若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行，即能近阿耨多羅三藐三菩提，乃至速能成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者須菩提言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，若如是行者，是為不行色，不行受、想、行、識。如是行者，普令一切世間天、人、阿修羅等所共敬伏，不為彼等而能動亂。如是行者，不雜聲聞、緣覺行，不住聲聞、緣覺地。如是行者，是無所行而行、無所住而住，能入佛性，入如來性、自然智性、一切智性。如是行者，最上無勝，與般若波羅蜜多勝行相應。若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行，即能近阿耨多羅三藐三菩提，乃至速能成就阿耨多羅三藐三菩提。

「又，須菩提！假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身，悉發阿耨多羅三藐三菩提心，發是心已乃至盡壽，尊重恭敬供養諸佛，又復普於一切廣行布施，即以如是布施功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！此諸人等以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身，悉發阿耨多羅三藐三菩提心，發是心已乃至盡壽，尊重恭敬供養諸佛，又復普於一切廣行布施，即以如是布施功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！此諸人等以是因緣得福多不？」

須菩提言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」

佛言：「須菩提！此諸人等以是因緣得福雖多，不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念，隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故，能為一切眾生作大福田。何以故？菩薩能起平等慈心，餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者，唯除如來慈心具足。所以者何？諸佛如來、應供、正等正覺，已能圓滿不思議法，而常不離慈悲喜捨。須菩提！云何菩薩能為眾生作大福田？須菩提！所謂菩薩因般若波羅蜜多故具足正慧，得是慧已，見諸眾生如在牢獄受彼繫縛。菩薩爾時得大悲心所護助故，即復以淨天眼普遍觀察無量無數無邊眾生，見有眾生造無間業者，當受苦報墮諸見網不得出離。菩薩如是觀已，深發大慈心、大悲心憐愍眾生，以是大慈大悲光明普遍照耀。而彼菩薩作如是念：『我當為一切眾生作大依怙，廣為一切眾生解脫諸苦。』作是念已，不住是相亦不住餘相。須菩提！此名菩薩摩訶薩大慧光明，是即能為眾生作大福田。若菩薩摩訶薩如是行者，即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，堪受一切世間信心所施，謂飲食、衣服、臥具、醫藥。菩薩雖復受施，以一心修習般若波羅蜜多故，於彼施者、受者及其所施，皆悉清淨，得近一切智。是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩若欲不虛受其國中信施，若欲引示眾生所行正道，若欲救度眾生脫三界縛，若欲拔濟眾生出輪迴苦，若欲開導眾生清淨慧眼者，應當發起般若波羅蜜多相應正念，若起是念即與般若波羅蜜多言說相應。何以故？菩薩有所言說皆隨順般若波羅蜜多念，若有所念亦隨順言說，即得不離般若波羅蜜多。是故菩薩於晝夜中不應離是般若波羅蜜多相應正念。須菩提！譬如有人得未曾有大摩尼寶，得是寶已心大歡喜，後於異時或有因緣而失此寶。須菩提！彼人以是緣故，心生愁惱憂苦追悔，常作是念：『我今何故失此大寶？』如是思念無有間斷。須菩提！菩薩亦復如是，大法寶者所謂般若波羅蜜多，菩薩得是般若波羅蜜多大法寶故，常起般若波羅蜜多相應正念，常不離一切智心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！此諸人等以是因緣得福雖多，不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念，隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故，能為一切眾生作大福田。何以故？菩薩能起平等慈心，餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者，唯除如來慈心具足。所以者何？諸佛如來、應供、正等正覺，已能圓滿不思議法，而常不離慈悲喜捨。須菩提！云何菩薩能為眾生作大福田？須菩提！所謂菩薩因般若波羅蜜多故具足正慧，得是慧已，見諸眾生如在牢獄受彼繫縛。菩薩爾時得大悲心所護助故，即復以淨天眼普遍觀察無量無數無邊眾生，見有眾生造無間業者，當受苦報墮諸見網不得出離。菩薩如是觀已，深發大慈心、大悲心憐愍眾生，以是大慈大悲光明普遍照耀。而彼菩薩作如是念：『我當為一切眾生作大依怙，廣為一切眾生解脫諸苦。』作是念已，不住是相亦不住餘相。須菩提！此名菩薩摩訶薩大慧光明，是即能為眾生作大福田。若菩薩摩訶薩如是行者，即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，堪受一切世間信心所施，謂飲食、衣服、臥具、醫藥。菩薩雖復受施，以一心修習般若波羅蜜多故，於彼施者、受者及其所施，皆悉清淨，得近一切智。是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩若欲不虛受其國中信施，若欲引示眾生所行正道，若欲救度眾生脫三界縛，若欲拔濟眾生出輪迴苦，若欲開導眾生清淨慧眼者，應當發起般若波羅蜜多相應正念，若起是念即與般若波羅蜜多言說相應。何以故？菩薩有所言說皆隨順般若波羅蜜多念，若有所念亦隨順言說，即得不離般若波羅蜜多。是故菩薩於晝夜中不應離是般若波羅蜜多相應正念。須菩提！譬如有人得未曾有大摩尼寶，得是寶已心大歡喜，後於異時或有因緣而失此寶。須菩提！彼人以是緣故，心生愁惱憂苦追悔，常作是念：『我今何故失此大寶？』如是思念無有間斷。須菩提！菩薩亦復如是，大法寶者所謂般若波羅蜜多，菩薩得是般若波羅蜜多大法寶故，常起般若波羅蜜多相應正念，常不離一切智心。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法自性空故、離故，一切念亦空亦離者。云何佛說菩薩摩訶薩常不離般若波羅蜜多相應念耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法自性空故、離故，一切念亦空亦離者。云何佛說菩薩摩訶薩常不離般若波羅蜜多相應念耶？」

佛言：「須菩提！若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故、離故，一切念亦空亦離者，即是般若波羅蜜多相應正念，即是不離一切智心。何以故？般若波羅蜜多空中無增無減故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故、離故，一切念亦空亦離者，即是般若波羅蜜多相應正念，即是不離一切智心。何以故？般若波羅蜜多空中無增無減故。」

須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多空中無增無減者，菩薩摩訶薩云何能增長般若波羅蜜多？云何得阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多空中無增無減者，菩薩摩訶薩云何能增長般若波羅蜜多？云何得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

佛告須菩提言：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於是中有增有減，即般若波羅蜜多空中亦增亦減。若菩薩摩訶薩空中無增無減者，即般若波羅蜜多空中亦無增無減。須菩提！菩薩摩訶薩空中無所增減故，菩薩摩訶薩以是無增減法得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者，當知是菩薩摩訶薩名為行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，於是中有增有減，即般若波羅蜜多空中亦增亦減。若菩薩摩訶薩空中無增無減者，即般若波羅蜜多空中亦無增無減。須菩提！菩薩摩訶薩空中無所增減故，菩薩摩訶薩以是無增減法得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者，當知是菩薩摩訶薩名為行般若波羅蜜多。」

須菩提言：「般若波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「般若波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不？」

佛言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「般若波羅蜜多空相是行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「般若波羅蜜多空相是行般若波羅蜜多不？」

佛言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離般若波羅蜜多空相有法可行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離般若波羅蜜多空相有法可行般若波羅蜜多不？」

佛言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「空可行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「空可行般若波羅蜜多不？」

佛言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離空有法可行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離空有法可行般若波羅蜜多不？」

佛言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「空可行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「空可行空不？」

佛言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「色可行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色可行般若波羅蜜多不？」

佛言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「受、想、行、識可行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「受、想、行、識可行般若波羅蜜多不？」

佛言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離色，有法可行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離色，有法可行般若波羅蜜多不？」

佛言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離受、想、行、識，有法可行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離受、想、行、識，有法可行般若波羅蜜多不？」

佛言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「菩薩摩訶薩當云何行是行般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩摩訶薩當云何行是行般若波羅蜜多？」

佛言：「須菩提！汝見有法可行般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝見有法可行般若波羅蜜多不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「須菩提！汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「須菩提！若法無所得即法不可見，是中有生可生、有滅可滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若法無所得即法不可見，是中有生可生、有滅可滅不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「須菩提！若菩薩摩訶薩了如是相，即得無生法忍，菩薩摩訶薩具是忍者，即得授阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！此名如來無所畏行，菩薩摩訶薩若如是行，即得佛無上智、廣大智、最上利智、一切智智。如是行者是無處所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若菩薩摩訶薩了如是相，即得無生法忍，菩薩摩訶薩具是忍者，即得授阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！此名如來無所畏行，菩薩摩訶薩若如是行，即得佛無上智、廣大智、最上利智、一切智智。如是行者是無處所行。」

須菩提白佛言：「世尊！以是無生法可得授阿耨多羅三藐三菩提記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！以是無生法可得授阿耨多羅三藐三菩提記不？」

佛言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「當以何法得授阿耨多羅三藐三菩提記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「當以何法得授阿耨多羅三藐三菩提記？」

佛言：「須菩提！汝見有法可得授阿耨多羅三藐三菩提記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝見有法可得授阿耨多羅三藐三菩提記不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「須菩提！汝見有阿耨多羅三藐三菩提是所記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝見有阿耨多羅三藐三菩提是所記不？」

須菩提言：「我不見是法有所記別，亦復不見有授記法。何以故？一切法無所得故。世尊！以是義故，我知一切法無證、是中無證者，一切法無得、是中無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我不見是法有所記別，亦復不見有授記法。何以故？一切法無所得故。世尊！以是義故，我知一切法無證、是中無證者，一切法無得、是中無所得。」

帝釋天主讚歎品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主讚歎品第二十三

爾時，帝釋天主在大會中，即從座起前白佛言：「世尊！如佛所說般若波羅蜜多最上甚深，難可得見、難可得聞，亦復於中難解難入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主在大會中，即從座起前白佛言：「世尊！如佛所說般若波羅蜜多最上甚深，難可得見、難可得聞，亦復於中難解難入。」

佛告帝釋天主言：「憍尸迦！如是，如是！般若波羅蜜多最上甚深，難見難聞、難解難入。憍尸迦！如虛空甚深故，般若波羅蜜多亦甚深，虛空空故，般若波羅蜜多亦空，虛空離故，般若波羅蜜多亦離，虛空難見故，般若波羅蜜多亦難見，虛空難解故，般若波羅蜜多亦難解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「憍尸迦！如是，如是！般若波羅蜜多最上甚深，難見難聞、難解難入。憍尸迦！如虛空甚深故，般若波羅蜜多亦甚深，虛空空故，般若波羅蜜多亦空，虛空離故，般若波羅蜜多亦離，虛空難見故，般若波羅蜜多亦難見，虛空難解故，般若波羅蜜多亦難解。」

帝釋天主白佛言：「世尊！若有人得是甚深般若波羅蜜多法門，聽受讀誦、為人演說乃至書寫者，當知是人具足最上善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「世尊！若有人得是甚深般若波羅蜜多法門，聽受讀誦、為人演說乃至書寫者，當知是人具足最上善根。」

佛言：「憍尸迦！如是，如是！若有人得此甚深般若波羅蜜多法門，聽受讀誦、為人演說乃至書寫者，我說是人已能具足最上善根。憍尸迦！於汝意云何，正使閻浮提一切眾生皆得人身，一一眾生具修十善，彼諸善男子、善女人等，以是緣故得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！如是，如是！若有人得此甚深般若波羅蜜多法門，聽受讀誦、為人演說乃至書寫者，我說是人已能具足最上善根。憍尸迦！於汝意云何，正使閻浮提一切眾生皆得人身，一一眾生具修十善，彼諸善男子、善女人等，以是緣故得福多不？」

帝釋天主言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」

佛言：「憍尸迦！彼善男子、善女人得福雖多，不如有人於此甚深般若波羅蜜多法門，聽受讀誦、為人演說乃至書寫者，百分不及一，千分不及一，百千俱胝那庾多分，算分、數分及譬喻分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！彼善男子、善女人得福雖多，不如有人於此甚深般若波羅蜜多法門，聽受讀誦、為人演說乃至書寫者，百分不及一，千分不及一，百千俱胝那庾多分，算分、數分及譬喻分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。」

爾時，會中有一苾芻，聞是說已，謂帝釋天主言：「若有善男子、善女人，暫得聞此甚深般若波羅蜜多法門，而能一念生淨信者，當知是善男子、善女人勝過仁者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一苾芻，聞是說已，謂帝釋天主言：「若有善男子、善女人，暫得聞此甚深般若波羅蜜多法門，而能一念生淨信者，當知是善男子、善女人勝過仁者。」

是時，帝釋天主謂彼苾芻言：「若善男子、善女人，一發心頃生淨信者尚勝於我，何況廣能聽受讀誦、為人演說乃至書寫。又復何況隨聽受已，如所說學、如所說行、修習相應。當知是善男子、善女人修菩薩行，勝過一切世間天、人、阿修羅等。苾芻！非但勝彼一切世間天、人、阿修羅等，亦復勝於須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢及其緣覺。非但勝於須陀洹乃至緣覺，亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便行布施者。非但勝彼菩薩如是布施，亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便持淨戒者。非但勝彼菩薩如是持戒，亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修忍辱者。非但勝彼菩薩如是忍辱，亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便發精進者。非但勝彼菩薩如是精進，亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修禪定者。何以故？是菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門，能如說學、能如說行，而能具足善巧方便，是故勝過一切世間天、人、阿修羅乃至聲聞、緣覺及餘菩薩。當知是菩薩善行般若波羅蜜多，是菩薩能近一切智不遠離諸佛，是菩薩成熟善根當坐道場，是菩薩能斷眾生諸煩惱苦。若菩薩摩訶薩能如是學者，是為學菩薩法，不學聲聞、緣覺法，是學般若波羅蜜多。又，菩薩摩訶薩如是學時，當有護世四大天王來菩薩所作如是言：『善男子！汝當精勤疾學是般若波羅蜜多，疾證阿耨多羅三藐三菩提。汝當坐道場時，我等四王各持寶鉢奉上於汝。』世尊！非但護世四王現菩薩前作如是說，我亦常往彼菩薩所而為護助，況復諸餘天子。何以故？是菩薩能如是學般若波羅蜜多，學已能行，甚為希有。世間眾生有諸苦惱，菩薩已能遠離諸苦，於一切處作大利樂。世尊！此為菩薩學般若波羅蜜多現世功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，帝釋天主謂彼苾芻言：「若善男子、善女人，一發心頃生淨信者尚勝於我，何況廣能聽受讀誦、為人演說乃至書寫。又復何況隨聽受已，如所說學、如所說行、修習相應。當知是善男子、善女人修菩薩行，勝過一切世間天、人、阿修羅等。苾芻！非但勝彼一切世間天、人、阿修羅等，亦復勝於須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢及其緣覺。非但勝於須陀洹乃至緣覺，亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便行布施者。非但勝彼菩薩如是布施，亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便持淨戒者。非但勝彼菩薩如是持戒，亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修忍辱者。非但勝彼菩薩如是忍辱，亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便發精進者。非但勝彼菩薩如是精進，亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修禪定者。何以故？是菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門，能如說學、能如說行，而能具足善巧方便，是故勝過一切世間天、人、阿修羅乃至聲聞、緣覺及餘菩薩。當知是菩薩善行般若波羅蜜多，是菩薩能近一切智不遠離諸佛，是菩薩成熟善根當坐道場，是菩薩能斷眾生諸煩惱苦。若菩薩摩訶薩能如是學者，是為學菩薩法，不學聲聞、緣覺法，是學般若波羅蜜多。又，菩薩摩訶薩如是學時，當有護世四大天王來菩薩所作如是言：『善男子！汝當精勤疾學是般若波羅蜜多，疾證阿耨多羅三藐三菩提。汝當坐道場時，我等四王各持寶鉢奉上於汝。』世尊！非但護世四王現菩薩前作如是說，我亦常往彼菩薩所而為護助，況復諸餘天子。何以故？是菩薩能如是學般若波羅蜜多，學已能行，甚為希有。世間眾生有諸苦惱，菩薩已能遠離諸苦，於一切處作大利樂。世尊！此為菩薩學般若波羅蜜多現世功德。」

爾時，尊者阿難即作是念：「此帝釋天主快說是語，為自辯才如是說耶？為佛威神所護念耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難即作是念：「此帝釋天主快說是語，為自辯才如是說耶？為佛威神所護念耶？」

爾時，帝釋天主承佛威神知其念，即謂言：「尊者！當知如我所說，皆是世尊威神建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主承佛威神知其念，即謂言：「尊者！當知如我所說，皆是世尊威神建立。」

爾時，世尊告尊者阿難言：「如是，如是！如帝釋天主此所樂說，當知皆是佛威神力而為護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者阿難言：「如是，如是！如帝釋天主此所樂說，當知皆是佛威神力而為護念。」

增上慢品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上慢品第二十四

爾時，世尊復告尊者阿難言：「當知菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多時，行般若波羅蜜多時，所有三千大千世界一切惡魔皆生疑念：『菩薩摩訶薩修行是般若波羅蜜多，為當中道取證聲聞、緣覺果耶？為當決定直至阿耨多羅三藐三菩提耶？』阿難！彼諸惡魔或時若見菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，決定直至阿耨多羅三藐三菩提者，諸魔即時憂愁苦惱如箭入心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告尊者阿難言：「當知菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多時，行般若波羅蜜多時，所有三千大千世界一切惡魔皆生疑念：『菩薩摩訶薩修行是般若波羅蜜多，為當中道取證聲聞、緣覺果耶？為當決定直至阿耨多羅三藐三菩提耶？』阿難！彼諸惡魔或時若見菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故，決定直至阿耨多羅三藐三菩提者，諸魔即時憂愁苦惱如箭入心。

「復次，阿難！菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多時，行般若波羅蜜多時，有諸惡魔來菩薩所生嬈亂心，以彼魔力化諸雷雹風雨等相，周徧方處，欲令菩薩怖畏散亂，乃至欲令菩薩於一念中退失阿耨多羅三藐三菩提心。阿難！當知惡魔不必普能嬈亂一切菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多時，行般若波羅蜜多時，有諸惡魔來菩薩所生嬈亂心，以彼魔力化諸雷雹風雨等相，周徧方處，欲令菩薩怖畏散亂，乃至欲令菩薩於一念中退失阿耨多羅三藐三菩提心。阿難！當知惡魔不必普能嬈亂一切菩薩。」

阿難白佛言：「世尊！何等菩薩為魔所嬈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！何等菩薩為魔所嬈？」

佛言：「阿難！若菩薩於先世中曾得聞是般若波羅蜜多法門，雖復聞已不生信解。阿難！當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂，為彼諸魔伺得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若菩薩於先世中曾得聞是般若波羅蜜多法門，雖復聞已不生信解。阿難！當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂，為彼諸魔伺得其便。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門時，心生疑念：『有是般若波羅蜜多法門耶？無是般若波羅蜜多法門耶？』阿難！當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂，為彼諸魔伺得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門時，心生疑念：『有是般若波羅蜜多法門耶？無是般若波羅蜜多法門耶？』阿難！當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂，為彼諸魔伺得其便。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩遠離善知識，親近惡知識，以近惡知識故，聞此甚深般若波羅蜜多法門不生信解，又復不能請問其義，但作是念：『我今何能修此般若波羅蜜多？』阿難！當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂，為彼諸魔伺得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩遠離善知識，親近惡知識，以近惡知識故，聞此甚深般若波羅蜜多法門不生信解，又復不能請問其義，但作是念：『我今何能修此般若波羅蜜多？』阿難！當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂，為彼諸魔伺得其便。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩受彼邪法、隨邪法行，彼諸惡魔知是事已心生歡喜，即作是念：『此人助我，亦令餘人同來助我，而復令我圓滿所願隨順我意。』阿難！當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂，為彼諸魔伺得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩受彼邪法、隨邪法行，彼諸惡魔知是事已心生歡喜，即作是念：『此人助我，亦令餘人同來助我，而復令我圓滿所願隨順我意。』阿難！當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂，為彼諸魔伺得其便。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門已，謂餘菩薩言：『此般若波羅蜜多甚深難解，我尚不能得其源底，汝今何用更修習耶？但於餘經佛所說者聽受修習，必當於彼而得法味。』由此菩薩作是說已，諸餘菩薩即起遠離般若波羅蜜多心。阿難！當知作是說者即有惡魔而來嬈亂，為彼諸魔伺得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門已，謂餘菩薩言：『此般若波羅蜜多甚深難解，我尚不能得其源底，汝今何用更修習耶？但於餘經佛所說者聽受修習，必當於彼而得法味。』由此菩薩作是說已，諸餘菩薩即起遠離般若波羅蜜多心。阿難！當知作是說者即有惡魔而來嬈亂，為彼諸魔伺得其便。

「復次，阿難！若菩薩摩訶薩作如是念：『我是修真遠離行者，餘諸菩薩非遠離行。』即時惡魔知是念已，生大歡喜適悅慶快。何以故？彼菩薩隨所起念，即退失阿耨多羅三藐三菩提，以如是退失故，魔心生喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩摩訶薩作如是念：『我是修真遠離行者，餘諸菩薩非遠離行。』即時惡魔知是念已，生大歡喜適悅慶快。何以故？彼菩薩隨所起念，即退失阿耨多羅三藐三菩提，以如是退失故，魔心生喜。

「又復，阿難！有諸惡魔來菩薩所，稱讚菩薩名字族氏、頭陀功德乃至種種功德相貌。菩薩聞是稱讚已，隨有所著，起增上慢及諸慢心，貢高自大輕餘菩薩，由是因緣增長煩惱。而此菩薩為彼惡魔力所加故，諸有言說人皆信受，隨信受已如所說學、如所說行，若見若聞如是學者，如是行者皆不真實，以不實故起顛倒心，由是心故身語心業皆不清淨。以此因緣而能增長地獄、餓鬼、畜生等趣。彼惡魔眾見是利故，心大歡喜適悅慶快，即作是念：『今我宮殿誠所不空，由彼因緣能增長故。』阿難！當知是菩薩不能具足功德相貌，非行般若波羅蜜多，非是住不退轉者。何以故？增上慢心起諸過失。是菩薩當有惡魔而來嬈亂，為彼諸魔伺得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，阿難！有諸惡魔來菩薩所，稱讚菩薩名字族氏、頭陀功德乃至種種功德相貌。菩薩聞是稱讚已，隨有所著，起增上慢及諸慢心，貢高自大輕餘菩薩，由是因緣增長煩惱。而此菩薩為彼惡魔力所加故，諸有言說人皆信受，隨信受已如所說學、如所說行，若見若聞如是學者，如是行者皆不真實，以不實故起顛倒心，由是心故身語心業皆不清淨。以此因緣而能增長地獄、餓鬼、畜生等趣。彼惡魔眾見是利故，心大歡喜適悅慶快，即作是念：『今我宮殿誠所不空，由彼因緣能增長故。』阿難！當知是菩薩不能具足功德相貌，非行般若波羅蜜多，非是住不退轉者。何以故？增上慢心起諸過失。是菩薩當有惡魔而來嬈亂，為彼諸魔伺得其便。

「復次，阿難！若菩薩乘人與聲聞乘人共相鬪諍，互出惡言輕易呵毀。爾時惡魔知是事已，即作是念：『彼菩薩乘人由此因緣，雖復遠離一切智，其所遠離非大非久。』若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍，互出惡言輕易呵毀者，爾時惡魔知是事已，心大歡喜適悅慶快而作是念：『此菩薩乘人由是因緣，久久遠離彼一切智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩乘人與聲聞乘人共相鬪諍，互出惡言輕易呵毀。爾時惡魔知是事已，即作是念：『彼菩薩乘人由此因緣，雖復遠離一切智，其所遠離非大非久。』若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍，互出惡言輕易呵毀者，爾時惡魔知是事已，心大歡喜適悅慶快而作是念：『此菩薩乘人由是因緣，久久遠離彼一切智。』

「復次，阿難！若有未得授記菩薩，於餘已得授記菩薩起瞋恨心，隨所起心有退轉失，起一念退一劫，而後畢是隨念劫數，若不捨一切智心，或遇善知識故，還復發起被精進鎧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若有未得授記菩薩，於餘已得授記菩薩起瞋恨心，隨所起心有退轉失，起一念退一劫，而後畢是隨念劫數，若不捨一切智心，或遇善知識故，還復發起被精進鎧。」

爾時，尊者阿難白佛言：「世尊！若起是罪者，佛聽悔不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難白佛言：「世尊！若起是罪者，佛聽悔不？」

佛言：「阿難！今我法中說有出罪法，所有聲聞、緣覺、菩薩乘中，我各說有彼出罪法。阿難！當知若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍，互出惡言輕易呵毀已，不相悔捨，復懷瞋恨結縛於心者，我不說彼有出罪法。阿難！若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍，乃至呵毀已即相悔捨者，我當為彼說出罪法。阿難！又菩薩應作是念：『我於一切眾生當行慈忍，設彼起惡來相陵辱，我尚不生一念瞋心況復加報，我或暫起瞋恨心者深為大失。何以故？我當為一切眾生作大橋梁普令得度，我常於彼一切眾生如善作意，設聞惡言不生恚心，於自於他皆悉平等，自有過失勿加於他，他有過失如自所作常生悔懼。何以故？我欲普令一切眾生得大安樂。若有眾生多瞋惱者，願我當得阿耨多羅三藐三菩提時，度脫彼等。我於一切處見彼所有求菩提者，我於爾時歡喜瞻視，面目熈怡無顰蹙相。我心堅固不為一切瞋惱所動。』阿難！若菩薩乘人能生如是心者，當知是為修菩薩行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！今我法中說有出罪法，所有聲聞、緣覺、菩薩乘中，我各說有彼出罪法。阿難！當知若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍，互出惡言輕易呵毀已，不相悔捨，復懷瞋恨結縛於心者，我不說彼有出罪法。阿難！若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍，乃至呵毀已即相悔捨者，我當為彼說出罪法。阿難！又菩薩應作是念：『我於一切眾生當行慈忍，設彼起惡來相陵辱，我尚不生一念瞋心況復加報，我或暫起瞋恨心者深為大失。何以故？我當為一切眾生作大橋梁普令得度，我常於彼一切眾生如善作意，設聞惡言不生恚心，於自於他皆悉平等，自有過失勿加於他，他有過失如自所作常生悔懼。何以故？我欲普令一切眾生得大安樂。若有眾生多瞋惱者，願我當得阿耨多羅三藐三菩提時，度脫彼等。我於一切處見彼所有求菩提者，我於爾時歡喜瞻視，面目熈怡無顰蹙相。我心堅固不為一切瞋惱所動。』阿難！若菩薩乘人能生如是心者，當知是為修菩薩行者。

「又復，阿難！諸菩薩摩訶薩於聲聞人所，不應生起諸輕慢心，乃至一切眾生亦復不應生輕慢想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，阿難！諸菩薩摩訶薩於聲聞人所，不應生起諸輕慢心，乃至一切眾生亦復不應生輕慢想。」

阿難白佛言：「世尊！菩薩與菩薩云何共住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！菩薩與菩薩云何共住？」

佛言：「阿難！菩薩共住，當互觀視猶如佛想，是我大師，同載一乘、同行一道。彼菩薩摩訶薩若有所學我亦隨學，平等安住菩薩乘中，如菩薩法如理修學。彼若雜學非我所學，彼若清淨學能與一切智如理相應者，我亦如是學。阿難！菩薩摩訶薩能如是學者，是為同學，所應共住。如是學者，必證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！菩薩共住，當互觀視猶如佛想，是我大師，同載一乘、同行一道。彼菩薩摩訶薩若有所學我亦隨學，平等安住菩薩乘中，如菩薩法如理修學。彼若雜學非我所學，彼若清淨學能與一切智如理相應者，我亦如是學。阿難！菩薩摩訶薩能如是學者，是為同學，所應共住。如是學者，必證阿耨多羅三藐三菩提。」