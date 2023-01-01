佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十九西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十九西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

善巧方便品第二十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善巧方便品第二十之二

爾時，世尊告尊者須菩提言：「我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌，汝當諦聽，如善作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者須菩提言：「我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌，汝當諦聽，如善作意。」

須菩提言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」

佛言：「須菩提！若菩薩摩訶薩，乃至夢中亦不愛樂聲聞、緣覺之地，亦不生彼住三界心。須菩提！有是相者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若菩薩摩訶薩，乃至夢中亦不愛樂聲聞、緣覺之地，亦不生彼住三界心。須菩提！有是相者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩相。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於其夢中，見百千俱胝那庾多數菩薩、聲聞、人、天大眾，恭敬圍繞如來、應供、正等正覺，聽其說法。須菩提！若彼夢中見是相者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於其夢中，見百千俱胝那庾多數菩薩、聲聞、人、天大眾，恭敬圍繞如來、應供、正等正覺，聽其說法。須菩提！若彼夢中見是相者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩相。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於其夢中，自見其身處虛空中為人說法，及見自身放大光明，化苾芻相往彼他方諸世界中，施作佛事及為說法。須菩提！若彼夢中見是相者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於其夢中，自見其身處虛空中為人說法，及見自身放大光明，化苾芻相往彼他方諸世界中，施作佛事及為說法。須菩提！若彼夢中見是相者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩相。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於其夢中，見州城聚落悉為火焚一切破壞，諸惡蟲獸四散馳走，一切人眾皆大驚怖生苦惱心。菩薩見已不驚不怖。從夢覺已，作是思惟：『三界無實，皆悉如夢。願我當得阿耨多羅三藐三菩提時，以如是法為眾生說。』須菩提！若彼夢中見是相者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於其夢中，見州城聚落悉為火焚一切破壞，諸惡蟲獸四散馳走，一切人眾皆大驚怖生苦惱心。菩薩見已不驚不怖。從夢覺已，作是思惟：『三界無實，皆悉如夢。願我當得阿耨多羅三藐三菩提時，以如是法為眾生說。』須菩提！若彼夢中見是相者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩相。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於其夢中，見地獄中有諸眾生隨受眾苦。菩薩見已，作是思惟：『願我當得阿耨多羅三藐三菩提時，佛剎清淨無有地獄，乃至不聞其名況復可見。』又，須菩提！若菩薩摩訶薩於其夢中，見諸餓鬼受飢渴苦。菩薩見已，作是思惟：『願我當得阿耨多羅三藐三菩提時，佛剎清淨無有餓鬼，乃至不聞其名況復可見。』又，須菩提！若菩薩摩訶薩於其夢中，見諸畜生受極重苦。菩薩見已，作是思惟：『願我當得阿耨多羅三藐三菩提時，佛剎清淨無有畜生，乃至不聞其名況復可見。』須菩提！若彼夢中見是相者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於其夢中，見地獄中有諸眾生隨受眾苦。菩薩見已，作是思惟：『願我當得阿耨多羅三藐三菩提時，佛剎清淨無有地獄，乃至不聞其名況復可見。』又，須菩提！若菩薩摩訶薩於其夢中，見諸餓鬼受飢渴苦。菩薩見已，作是思惟：『願我當得阿耨多羅三藐三菩提時，佛剎清淨無有餓鬼，乃至不聞其名況復可見。』又，須菩提！若菩薩摩訶薩於其夢中，見諸畜生受極重苦。菩薩見已，作是思惟：『願我當得阿耨多羅三藐三菩提時，佛剎清淨無有畜生，乃至不聞其名況復可見。』須菩提！若彼夢中見是相者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩相。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於諸方處，或見州城聚落忽為火焚。菩薩見已，即作是言：『如我夢中先所見相等無有異，我若已得安住不退轉者，願我以是實語力故，速令此火自然息滅，不復展轉遍諸方處。』須菩提！彼菩薩作是言已，即時若能火自息滅，當知是菩薩已從先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記，已住不退轉地。若菩薩作是言已火不滅者，當知是菩薩未得授記，未能安住不退轉地。又，須菩提！若或是火不能滅，已而復焚燒諸餘方處，從一舍至一舍，從一里至一里，如是展轉火不滅者，當知是處眾生先世有破法重罪，彼之餘殃今世現受。須菩提！以是因緣，若菩薩摩訶薩隨願能滿者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於諸方處，或見州城聚落忽為火焚。菩薩見已，即作是言：『如我夢中先所見相等無有異，我若已得安住不退轉者，願我以是實語力故，速令此火自然息滅，不復展轉遍諸方處。』須菩提！彼菩薩作是言已，即時若能火自息滅，當知是菩薩已從先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記，已住不退轉地。若菩薩作是言已火不滅者，當知是菩薩未得授記，未能安住不退轉地。又，須菩提！若或是火不能滅，已而復焚燒諸餘方處，從一舍至一舍，從一里至一里，如是展轉火不滅者，當知是處眾生先世有破法重罪，彼之餘殃今世現受。須菩提！以是因緣，若菩薩摩訶薩隨願能滿者，當知是為不退轉菩薩摩訶薩相。

「復次，須菩提！若有男子、女人等，或為非人所執魅者，是時菩薩見是事已即作是言：『若我已於先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記，深心清淨為欲成就阿耨多羅三藐三菩提故，遠離聲聞、緣覺之心，所行清淨，我當決定於阿耨多羅三藐三菩提是所應得、非不應得。又今十方無量阿僧祇世界諸佛世尊現住說法者，彼諸如來、應供、正等正覺，無所不知、無所不見、無所不了、無所不證、無所不得。是諸佛世尊，若知我深心決定成就阿耨多羅三藐三菩提者，願我以是實語力故，令彼非人捨離遠去，其所執魅若男若女速得解脫。』若菩薩作是語時，而彼非人不即遠去，其所執魅未得解脫者，當知是菩薩未從先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記，未住不退轉地。須菩提！若菩薩作是語時，而彼非人即速遠去，其所執魅即得解脫者，當知是菩薩已從先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記，已得安住不退轉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有男子、女人等，或為非人所執魅者，是時菩薩見是事已即作是言：『若我已於先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記，深心清淨為欲成就阿耨多羅三藐三菩提故，遠離聲聞、緣覺之心，所行清淨，我當決定於阿耨多羅三藐三菩提是所應得、非不應得。又今十方無量阿僧祇世界諸佛世尊現住說法者，彼諸如來、應供、正等正覺，無所不知、無所不見、無所不了、無所不證、無所不得。是諸佛世尊，若知我深心決定成就阿耨多羅三藐三菩提者，願我以是實語力故，令彼非人捨離遠去，其所執魅若男若女速得解脫。』若菩薩作是語時，而彼非人不即遠去，其所執魅未得解脫者，當知是菩薩未從先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記，未住不退轉地。須菩提！若菩薩作是語時，而彼非人即速遠去，其所執魅即得解脫者，當知是菩薩已從先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記，已得安住不退轉地。

辯魔相品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯魔相品第二十一

「復次，須菩提！亦有初住大乘諸菩薩等，見是男子、女人為彼非人所執魅時，即作是言：『若我已於先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記者，願我以是實語力故，令彼非人捨離遠去，其所執魅若男若女速得解脫。』作是語已，時彼惡魔隱伏其形來菩薩所，潛以魔力，即令非人捨離而去。何以故？諸惡魔力勝非人故，由是非人力不能為，捨離而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！亦有初住大乘諸菩薩等，見是男子、女人為彼非人所執魅時，即作是言：『若我已於先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記者，願我以是實語力故，令彼非人捨離遠去，其所執魅若男若女速得解脫。』作是語已，時彼惡魔隱伏其形來菩薩所，潛以魔力，即令非人捨離而去。何以故？諸惡魔力勝非人故，由是非人力不能為，捨離而去。

「爾時，菩薩不能覺知斯為魔力，但作是念：『我從先佛已得授記，已能安住不退轉地。何以故？隨我所願即得成就。彼諸菩薩未得授記，無是力故。』菩薩於此起增上慢及諸慢心，由慢心故增長貢高，以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩，自謂已從先佛得記，餘悉未得從佛授記。由此因緣，遠離佛無上智自然智一切智一切智智，乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提。菩薩於此若不親近諸善知識，不得善法而為開導，為諸惡友共所護助，於自身心又復不具善巧方便，增上慢心轉復堅固，以是因緣為魔所縛不能解脫，於二地中隨墮一處，若聲聞地若緣覺地。須菩提！如是相者，是彼初住大乘諸菩薩等，以少見少聞故，不能親近諸善知識，不得般若波羅蜜多善巧方便力所護故，以小因緣增長慢心，乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是故當知斯亦名為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩不能覺知斯為魔力，但作是念：『我從先佛已得授記，已能安住不退轉地。何以故？隨我所願即得成就。彼諸菩薩未得授記，無是力故。』菩薩於此起增上慢及諸慢心，由慢心故增長貢高，以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩，自謂已從先佛得記，餘悉未得從佛授記。由此因緣，遠離佛無上智自然智一切智一切智智，乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提。菩薩於此若不親近諸善知識，不得善法而為開導，為諸惡友共所護助，於自身心又復不具善巧方便，增上慢心轉復堅固，以是因緣為魔所縛不能解脫，於二地中隨墮一處，若聲聞地若緣覺地。須菩提！如是相者，是彼初住大乘諸菩薩等，以少見少聞故，不能親近諸善知識，不得般若波羅蜜多善巧方便力所護故，以小因緣增長慢心，乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是故當知斯亦名為菩薩魔事。

「復次，須菩提！有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩。云何為名字因緣？所謂惡魔化諸異相，或時來詣彼菩薩所，作如是言：『菩薩當知，汝父如是名、母如是名，餘親里朋友各各如是名字，乃至七世大祖父母各如是名，汝於某方某處某國某城，某族所生，其姓某氏。』又復若性柔軟剛猛，性緩性急根利根鈍，惡魔即時一一能說。又作是言：『汝於先世亦曾修習頭陀功德，所謂受阿囉拏法，常行乞食著糞掃衣，飯食已後不復飲漿，常一坐食常隨敷座，但持三衣住尸陀林，坐於樹下坐於空地，常節量食常坐不臥，具修如是頭陀功德。又復少語喜足遠離憒閙，若語言時柔軟可愛，乃至不受塗足油等。汝於先世具修如是種種功德，今世亦有如是功德見法知法，汝已決定於先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記，安住不退轉地。何以故？汝已具有諸功德故。汝既具足如是功德相貌，是故應知於先佛所已得授記。』爾時，菩薩聞是語已即作是念：『我已從彼先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記已，是安住不退轉者。何以故？今此所說我有如是頭陀功德誠無異故。』是時惡魔知彼心所念已，又復別化種種異相，所謂苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門長者，乃至菩薩父母兄弟親里朋友，隨所化已，住菩薩前咸作是言：『汝從先佛如來、應供、正等正覺所，已得授阿耨多羅三藐三菩提記已，住不退轉地。何以故？汝已具足如是功德相貌故。』須菩提！彼菩薩聞諸化人如是語已，不能覺知是魔所化，即時起增上慢及諸慢心，由慢心故增長貢高，以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩，自謂已從先佛得記，餘諸菩薩悉所未得從佛授記。由此因緣，遠離佛無上智、自然智、一切智、一切智智，乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提。菩薩於此若不親近諸善知識，不得善法而為開導，為諸惡友共所護助，於自身心又復不具善巧方便，增上慢心轉復堅固。是菩薩於二地中隨墮一處，若聲聞地、若緣覺地。須菩提！我先所說不退轉菩薩摩訶薩真實相貌，而此菩薩不能成就、不能安住，不得般若波羅蜜多力所護助，由此因緣為魔所縛。須菩提！是故當知斯亦名為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩。云何為名字因緣？所謂惡魔化諸異相，或時來詣彼菩薩所，作如是言：『菩薩當知，汝父如是名、母如是名，餘親里朋友各各如是名字，乃至七世大祖父母各如是名，汝於某方某處某國某城，某族所生，其姓某氏。』又復若性柔軟剛猛，性緩性急根利根鈍，惡魔即時一一能說。又作是言：『汝於先世亦曾修習頭陀功德，所謂受阿囉拏法，常行乞食著糞掃衣，飯食已後不復飲漿，常一坐食常隨敷座，但持三衣住尸陀林，坐於樹下坐於空地，常節量食常坐不臥，具修如是頭陀功德。又復少語喜足遠離憒閙，若語言時柔軟可愛，乃至不受塗足油等。汝於先世具修如是種種功德，今世亦有如是功德見法知法，汝已決定於先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記，安住不退轉地。何以故？汝已具有諸功德故。汝既具足如是功德相貌，是故應知於先佛所已得授記。』爾時，菩薩聞是語已即作是念：『我已從彼先佛如來、應供、正等正覺所，得授阿耨多羅三藐三菩提記已，是安住不退轉者。何以故？今此所說我有如是頭陀功德誠無異故。』是時惡魔知彼心所念已，又復別化種種異相，所謂苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門長者，乃至菩薩父母兄弟親里朋友，隨所化已，住菩薩前咸作是言：『汝從先佛如來、應供、正等正覺所，已得授阿耨多羅三藐三菩提記已，住不退轉地。何以故？汝已具足如是功德相貌故。』須菩提！彼菩薩聞諸化人如是語已，不能覺知是魔所化，即時起增上慢及諸慢心，由慢心故增長貢高，以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩，自謂已從先佛得記，餘諸菩薩悉所未得從佛授記。由此因緣，遠離佛無上智、自然智、一切智、一切智智，乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提。菩薩於此若不親近諸善知識，不得善法而為開導，為諸惡友共所護助，於自身心又復不具善巧方便，增上慢心轉復堅固。是菩薩於二地中隨墮一處，若聲聞地、若緣覺地。須菩提！我先所說不退轉菩薩摩訶薩真實相貌，而此菩薩不能成就、不能安住，不得般若波羅蜜多力所護助，由此因緣為魔所縛。須菩提！是故當知斯亦名為菩薩魔事。

「復次，須菩提！有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩。此復云何？所謂惡魔或時化現諸苾芻相，來菩薩所作如是言：『汝當得阿耨多羅三藐三菩提時，名字如是。』而彼苾芻所說名字，與其菩薩本所願樂得菩提時名字無異，是菩薩以無智故，又復不具善巧方便，聞此語已即作是念：『今此苾芻快哉所說，我得阿耨多羅三藐三菩提時名字，如我所願無異無別，我今無復起諸疑惑。』是時菩薩作是念已，隨魔所化苾芻語言而生信受。以是因緣為魔所著，魔所著故，起增上慢及諸慢心，由慢心故增長貢高，以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩，自謂已從先佛得記，餘諸菩薩悉所未得從佛受記。由此因緣，遠離佛無上智、自然智、一切智、一切智智，乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提。菩薩於此若不親近諸善知識，不得善法而為開導，為諸惡友共所護助，於自身心又復不具善巧方便，增上慢心轉復堅固。是菩薩於二地中隨墮一處，若聲聞地、若緣覺地。須菩提！我先所說不退轉菩薩摩訶薩真實相貌，而此菩薩不能成就、不能安住，不得般若波羅蜜多力所護助，由此因緣為魔所縛。須菩提！是菩薩應當悔捨如先所起種種慢心，菩薩設能悔是心已，亦復久久墮生死中，若復後時得善知識而為開導，還因般若波羅蜜多故，漸能趣向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩起諸慢心罪極重故。譬如苾芻犯四根本最極重罪，若一若二，即非沙門、非釋種子。菩薩以名字因緣起諸慢心，其所獲罪亦復如是。須菩提！且置是四根本罪，當知所有五無間罪最極深重，若菩薩以名字因緣起諸慢心者，其所獲罪過復深重，而此菩薩是即名為大無方便，不能如應覺了魔事。須菩提！是故當知彼諸惡魔，能以如是微細因緣，作彼魔業壞亂諸菩薩摩訶薩，菩薩於此應當覺知，覺已遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！有諸惡魔復以名字因緣壞亂諸菩薩摩訶薩。此復云何？所謂惡魔或時化現諸苾芻相，來菩薩所作如是言：『汝當得阿耨多羅三藐三菩提時，名字如是。』而彼苾芻所說名字，與其菩薩本所願樂得菩提時名字無異，是菩薩以無智故，又復不具善巧方便，聞此語已即作是念：『今此苾芻快哉所說，我得阿耨多羅三藐三菩提時名字，如我所願無異無別，我今無復起諸疑惑。』是時菩薩作是念已，隨魔所化苾芻語言而生信受。以是因緣為魔所著，魔所著故，起增上慢及諸慢心，由慢心故增長貢高，以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩，自謂已從先佛得記，餘諸菩薩悉所未得從佛受記。由此因緣，遠離佛無上智、自然智、一切智、一切智智，乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提。菩薩於此若不親近諸善知識，不得善法而為開導，為諸惡友共所護助，於自身心又復不具善巧方便，增上慢心轉復堅固。是菩薩於二地中隨墮一處，若聲聞地、若緣覺地。須菩提！我先所說不退轉菩薩摩訶薩真實相貌，而此菩薩不能成就、不能安住，不得般若波羅蜜多力所護助，由此因緣為魔所縛。須菩提！是菩薩應當悔捨如先所起種種慢心，菩薩設能悔是心已，亦復久久墮生死中，若復後時得善知識而為開導，還因般若波羅蜜多故，漸能趣向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩起諸慢心罪極重故。譬如苾芻犯四根本最極重罪，若一若二，即非沙門、非釋種子。菩薩以名字因緣起諸慢心，其所獲罪亦復如是。須菩提！且置是四根本罪，當知所有五無間罪最極深重，若菩薩以名字因緣起諸慢心者，其所獲罪過復深重，而此菩薩是即名為大無方便，不能如應覺了魔事。須菩提！是故當知彼諸惡魔，能以如是微細因緣，作彼魔業壞亂諸菩薩摩訶薩，菩薩於此應當覺知，覺已遠離。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩厭彼憒閙樂欲遠離時，諸惡魔即化異相，來菩薩所作如是言：『若遠離者，應當往彼山巖樹下空寂曠野，如是修習是真遠離，此遠離行佛所稱讚。』須菩提！我不說諸菩薩摩訶薩住山巖樹下空寂曠野，是真遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩厭彼憒閙樂欲遠離時，諸惡魔即化異相，來菩薩所作如是言：『若遠離者，應當往彼山巖樹下空寂曠野，如是修習是真遠離，此遠離行佛所稱讚。』須菩提！我不說諸菩薩摩訶薩住山巖樹下空寂曠野，是真遠離。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩住山巖樹下空寂曠野不名遠離者，復有何相說名菩薩摩訶薩是真遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩住山巖樹下空寂曠野不名遠離者，復有何相說名菩薩摩訶薩是真遠離？」

佛告須菩提言：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便，為一切眾生行大慈大悲行，遠離聲聞、緣覺之心，雖近聚落亦名遠離，或在山巖樹下空寂曠野亦名遠離。須菩提！諸菩薩摩訶薩若能遠離聲聞、緣覺心者是真遠離，如是遠離我所聽許。菩薩應當於晝夜中常修如是真遠離行。須菩提！若如惡魔所讚，菩薩但住山巖樹下空寂曠野為遠離者，而彼菩薩雖如是遠離，不能遠離聲聞、緣覺之心，非真遠離。雖修般若波羅蜜多，不能圓滿一切智智。當知是為雜亂行者，身語心業不得清淨，無慧方便，無大悲行。由自三業不清淨故，而返於彼近聚落住者生輕慢心。須菩提！彼菩薩雖近聚落，非雜亂行。何以故？以能遠離聲聞、緣覺心故。身語心業皆悉清淨，有慧方便具大悲行，雖近聚落是真遠離。若於如是修真遠離行者返生輕慢，當知是菩薩雖得禪定、解脫、神通、智慧、三昧等法，而亦不具善巧方便。須菩提！菩薩雖在百由旬外曠野空寂等處，縱經一歲百歲乃至百千俱胝那庾多歲，設過是歲修遠離行終無利益。如我所說真遠離行彼不能知，不能深固安住阿耨多羅三藐三菩提心，無善巧方便，但以寂靜為真遠離。若求佛道者貪著依止，如是遠離我不聽許，亦不能令我心生喜。何以故？如我所說遠離行中，即不見有如是遠離行人名真遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便，為一切眾生行大慈大悲行，遠離聲聞、緣覺之心，雖近聚落亦名遠離，或在山巖樹下空寂曠野亦名遠離。須菩提！諸菩薩摩訶薩若能遠離聲聞、緣覺心者是真遠離，如是遠離我所聽許。菩薩應當於晝夜中常修如是真遠離行。須菩提！若如惡魔所讚，菩薩但住山巖樹下空寂曠野為遠離者，而彼菩薩雖如是遠離，不能遠離聲聞、緣覺之心，非真遠離。雖修般若波羅蜜多，不能圓滿一切智智。當知是為雜亂行者，身語心業不得清淨，無慧方便，無大悲行。由自三業不清淨故，而返於彼近聚落住者生輕慢心。須菩提！彼菩薩雖近聚落，非雜亂行。何以故？以能遠離聲聞、緣覺心故。身語心業皆悉清淨，有慧方便具大悲行，雖近聚落是真遠離。若於如是修真遠離行者返生輕慢，當知是菩薩雖得禪定、解脫、神通、智慧、三昧等法，而亦不具善巧方便。須菩提！菩薩雖在百由旬外曠野空寂等處，縱經一歲百歲乃至百千俱胝那庾多歲，設過是歲修遠離行終無利益。如我所說真遠離行彼不能知，不能深固安住阿耨多羅三藐三菩提心，無善巧方便，但以寂靜為真遠離。若求佛道者貪著依止，如是遠離我不聽許，亦不能令我心生喜。何以故？如我所說遠離行中，即不見有如是遠離行人名真遠離。

「又，須菩提！有諸惡魔見彼住空寂處修遠離行者，即到其所於虛空中作如是言：『善哉，善哉！善男子！汝所修者真遠離行，如來稱讚汝修是行故，令汝速得阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩聞空中聲所稱讚已，從彼空寂曠野等處來至聚落，見餘菩薩柔和善順修持梵行，遠離聲聞緣覺之心三業清淨者，即起輕慢作如是言：『汝等是為憒閙行者，汝所修行非遠離行。』須菩提！彼住空寂菩薩以真遠離行為憒閙行，以憒閙行為真遠離行，以其過惡故，所應恭敬者而返輕慢，不應恭敬者而返恭敬。何以故？彼作是念：『我住空寂曠野等處，有諸非人念我故來、助我故來。汝近聚落住者，何有非人來助念汝？』作是念已，於餘菩薩起輕慢心。須菩提！當知此人是為菩薩中旃陀羅、菩薩中過惡者、菩薩中污行者，是為形像菩薩，亦名賊住沙門，亦名沙門形賊，亦名不淨法者，亦名非禮法者。以是相故，當知是為初發心者，是故一切世間諸天、人等所不恭敬。何以故？我說彼人是增上慢者。須菩提！菩薩摩訶薩於如是人不應親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！有諸惡魔見彼住空寂處修遠離行者，即到其所於虛空中作如是言：『善哉，善哉！善男子！汝所修者真遠離行，如來稱讚汝修是行故，令汝速得阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩聞空中聲所稱讚已，從彼空寂曠野等處來至聚落，見餘菩薩柔和善順修持梵行，遠離聲聞緣覺之心三業清淨者，即起輕慢作如是言：『汝等是為憒閙行者，汝所修行非遠離行。』須菩提！彼住空寂菩薩以真遠離行為憒閙行，以憒閙行為真遠離行，以其過惡故，所應恭敬者而返輕慢，不應恭敬者而返恭敬。何以故？彼作是念：『我住空寂曠野等處，有諸非人念我故來、助我故來。汝近聚落住者，何有非人來助念汝？』作是念已，於餘菩薩起輕慢心。須菩提！當知此人是為菩薩中旃陀羅、菩薩中過惡者、菩薩中污行者，是為形像菩薩，亦名賊住沙門，亦名沙門形賊，亦名不淨法者，亦名非禮法者。以是相故，當知是為初發心者，是故一切世間諸天、人等所不恭敬。何以故？我說彼人是增上慢者。須菩提！菩薩摩訶薩於如是人不應親近。

「又，須菩提！若諸菩薩摩訶薩不捨一切眾生、愛樂一切智、深發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲成就阿耨多羅三藐三菩提利益安樂一切眾生者，不應親近如是等人。須菩提！求菩提者於諸魔事常應覺知，覺已遠離。於一切時常生厭離怖三界心，但為利樂一切眾生，引示眾生所有正道，令諸眾生圓滿正果住法實性。又復於諸眾生起大慈心、大悲心、大喜心、大捨心，菩薩常作是願：『願我當於一切時一切處遠離如是一切魔事，設或暫起速令除滅。』須菩提！若菩薩摩訶薩能如是學者，是菩薩摩訶薩神通智力。須菩提！當知如是等皆說菩薩摩訶薩覺知魔事真遠離相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！若諸菩薩摩訶薩不捨一切眾生、愛樂一切智、深發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲成就阿耨多羅三藐三菩提利益安樂一切眾生者，不應親近如是等人。須菩提！求菩提者於諸魔事常應覺知，覺已遠離。於一切時常生厭離怖三界心，但為利樂一切眾生，引示眾生所有正道，令諸眾生圓滿正果住法實性。又復於諸眾生起大慈心、大悲心、大喜心、大捨心，菩薩常作是願：『願我當於一切時一切處遠離如是一切魔事，設或暫起速令除滅。』須菩提！若菩薩摩訶薩能如是學者，是菩薩摩訶薩神通智力。須菩提！當知如是等皆說菩薩摩訶薩覺知魔事真遠離相。」

善知識品第二十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知識品第二十二之一

爾時，世尊告尊者須菩提言：「若菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提者，應當親近恭敬諸善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者須菩提言：「若菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提者，應當親近恭敬諸善知識。」

須菩提白佛言：「世尊！有諸菩薩摩訶薩，深心欲得阿耨多羅三藐三菩提，若能愛樂善知識者，云何是菩薩摩訶薩善知識耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！有諸菩薩摩訶薩，深心欲得阿耨多羅三藐三菩提，若能愛樂善知識者，云何是菩薩摩訶薩善知識耶？」

佛言：「須菩提！當知諸佛如來是菩薩善知識。何以故？諸佛能說菩薩行法及諸波羅蜜多，教示菩薩入般若波羅蜜多，是故諸佛如來為菩薩善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！當知諸佛如來是菩薩善知識。何以故？諸佛能說菩薩行法及諸波羅蜜多，教示菩薩入般若波羅蜜多，是故諸佛如來為菩薩善知識。

「又，須菩提！般若波羅蜜多是菩薩善知識。何以故？般若波羅蜜多是諸波羅蜜多畢竟處，以般若波羅蜜多為菩薩善知識故，即六波羅蜜多皆為菩薩善知識。又復，六波羅蜜多是菩薩大師，六波羅蜜多為所行正道，六波羅蜜多為世間光明，六波羅蜜多為大法炬，六波羅蜜多為大法光明，六波羅蜜多為真救護，六波羅蜜多為所歸趣，六波羅蜜多為所住舍，六波羅蜜多為究竟道，六波羅蜜多為大洲渚，六波羅蜜多為父為母，乃至阿耨多羅三藐三菩提皆因六波羅蜜多故而能成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！般若波羅蜜多是菩薩善知識。何以故？般若波羅蜜多是諸波羅蜜多畢竟處，以般若波羅蜜多為菩薩善知識故，即六波羅蜜多皆為菩薩善知識。又復，六波羅蜜多是菩薩大師，六波羅蜜多為所行正道，六波羅蜜多為世間光明，六波羅蜜多為大法炬，六波羅蜜多為大法光明，六波羅蜜多為真救護，六波羅蜜多為所歸趣，六波羅蜜多為所住舍，六波羅蜜多為究竟道，六波羅蜜多為大洲渚，六波羅蜜多為父為母，乃至阿耨多羅三藐三菩提皆因六波羅蜜多故而能成就。

「又，須菩提！所有過去諸佛如來、應供、正等正覺，已得阿耨多羅三藐三菩提，已入涅盤者，是諸如來皆從六波羅蜜多生。所有未來諸佛如來、應供、正等正覺，當得阿耨多羅三藐三菩提者，是諸如來亦從六波羅蜜多生。于今現在十方無量阿僧祇世界，教化眾生諸佛如來、應供、正等正覺，今得阿耨多羅三藐三菩提者，是諸如來亦從六波羅蜜多生。又，三世諸佛一切智亦從六波羅蜜多生。何以故？諸佛本行菩薩道時，皆修習是六波羅蜜多、三十七菩提分法、四無量行、四攝法，乃至一切佛法故，得阿耨多羅三藐三菩提，是諸佛法皆從六波羅蜜多生。又，佛智自然智、不可思議智、不可稱量智、無等智、無等等智，亦復從是六波羅蜜多生。須菩提！是故六波羅蜜多為菩薩善知識，六波羅蜜多為菩薩大師，為所行正道，為世間光明，為大法炬，為大法光明，為真救護，為所歸趣，為所住舍，為究竟道，為大洲渚，為父為母，乃至出生阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！所有過去諸佛如來、應供、正等正覺，已得阿耨多羅三藐三菩提，已入涅盤者，是諸如來皆從六波羅蜜多生。所有未來諸佛如來、應供、正等正覺，當得阿耨多羅三藐三菩提者，是諸如來亦從六波羅蜜多生。于今現在十方無量阿僧祇世界，教化眾生諸佛如來、應供、正等正覺，今得阿耨多羅三藐三菩提者，是諸如來亦從六波羅蜜多生。又，三世諸佛一切智亦從六波羅蜜多生。何以故？諸佛本行菩薩道時，皆修習是六波羅蜜多、三十七菩提分法、四無量行、四攝法，乃至一切佛法故，得阿耨多羅三藐三菩提，是諸佛法皆從六波羅蜜多生。又，佛智自然智、不可思議智、不可稱量智、無等智、無等等智，亦復從是六波羅蜜多生。須菩提！是故六波羅蜜多為菩薩善知識，六波羅蜜多為菩薩大師，為所行正道，為世間光明，為大法炬，為大法光明，為真救護，為所歸趣，為所住舍，為究竟道，為大洲渚，為父為母，乃至出生阿耨多羅三藐三菩提。

「又，須菩提！若菩薩摩訶薩為欲利益安樂一切眾生者，應學是六波羅蜜多。若欲學是諸波羅蜜多者，應當於此般若波羅蜜多如理修學、解了其義、如實思惟、如實觀察。何以故？般若波羅蜜多與五波羅蜜多而為先導，開示顯了故。又，五波羅蜜多若離般若波羅蜜多，即不得波羅蜜多名。是故，須菩提！菩薩摩訶薩若欲不起他信、不隨他語者，應當修學是般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，須菩提！若菩薩摩訶薩為欲利益安樂一切眾生者，應學是六波羅蜜多。若欲學是諸波羅蜜多者，應當於此般若波羅蜜多如理修學、解了其義、如實思惟、如實觀察。何以故？般若波羅蜜多與五波羅蜜多而為先導，開示顯了故。又，五波羅蜜多若離般若波羅蜜多，即不得波羅蜜多名。是故，須菩提！菩薩摩訶薩若欲不起他信、不隨他語者，應當修學是般若波羅蜜多。」

須菩提白佛言：「世尊！何等相是般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等相是般若波羅蜜多？」

佛言：「須菩提！無著相是般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！無著相是般若波羅蜜多。」

須菩提言：「頗有因緣如般若波羅蜜多無著相，一切法亦無著相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「頗有因緣如般若波羅蜜多無著相，一切法亦無著相耶？」

佛言：「須菩提！有因緣如般若波羅蜜多無著相，一切法亦無著相。何以故？須菩提！一切法空故、離故。是故，須菩提！如一切法無著相空故、離故，般若波羅蜜多無著相亦空亦離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！有因緣如般若波羅蜜多無著相，一切法亦無著相。何以故？須菩提！一切法空故、離故。是故，須菩提！如一切法無著相空故、離故，般若波羅蜜多無著相亦空亦離。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法空故、離故者，云何佛說一切眾生有染有淨？世尊！空法中無染無淨，離法中無染無淨。世尊！即此空法、離法不可得阿耨多羅三藐三菩提，異此空法、離法亦無法可得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我今不能解如是義，願佛世尊為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法空故、離故者，云何佛說一切眾生有染有淨？世尊！空法中無染無淨，離法中無染無淨。世尊！即此空法、離法不可得阿耨多羅三藐三菩提，異此空法、離法亦無法可得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我今不能解如是義，願佛世尊為我宣說。」

佛言：「須菩提！於汝意云何，一切眾生於長夜中著我我所不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於汝意云何，一切眾生於長夜中著我我所不？」

須菩提言：「如是，世尊！眾生長夜著我我所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，世尊！眾生長夜著我我所。」

佛言：「須菩提！於汝意云何，我我所空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於汝意云何，我我所空不？」

須菩提言：「如是，世尊！我我所空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，世尊！我我所空。」

佛言：「須菩提！於汝意云何，眾生著我我所故，輪轉生死不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於汝意云何，眾生著我我所故，輪轉生死不？」

須菩提言：「如是，世尊！眾生著我我所故，輪轉生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，世尊！眾生著我我所故，輪轉生死。」

佛言：「須菩提！當知諸染法者，但隨眾生所受所著故說名為染；若諸眾生不受不著，即無染可得亦無受染者，是故無我我所，以無我我所故，說名為淨。若諸眾生不受不著，亦無淨可得，亦無受淨者。須菩提！以是義故，於一切法空中、一切法離中，說名為染、說名為淨。須菩提！諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者，應如是行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！當知諸染法者，但隨眾生所受所著故說名為染；若諸眾生不受不著，即無染可得亦無受染者，是故無我我所，以無我我所故，說名為淨。若諸眾生不受不著，亦無淨可得，亦無受淨者。須菩提！以是義故，於一切法空中、一切法離中，說名為染、說名為淨。須菩提！諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者，應如是行。」

須菩提白佛言：「希有，世尊！善說斯義，於一切法空中、一切法離中，說染說淨不受不著。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者，應如是行。世尊！若菩薩摩訶薩如是行者，是為不行色，不行受、想、行、識。若菩薩摩訶薩如是行者，普令一切世間天、人、阿修羅等所共敬伏，不為彼等而能動亂。又，菩薩摩訶薩若如是行者，不雜聲聞、緣覺行，不住聲聞、緣覺地。何以故？如是行者是無所行而行、無所住而住，能入佛性，入如來性、自然智性、一切智性。世尊！如是行者最上無勝，與般若波羅蜜多勝行相應。是故諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行，即能近阿耨多羅三藐三菩提，乃至速能成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「希有，世尊！善說斯義，於一切法空中、一切法離中，說染說淨不受不著。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者，應如是行。世尊！若菩薩摩訶薩如是行者，是為不行色，不行受、想、行、識。若菩薩摩訶薩如是行者，普令一切世間天、人、阿修羅等所共敬伏，不為彼等而能動亂。又，菩薩摩訶薩若如是行者，不雜聲聞、緣覺行，不住聲聞、緣覺地。何以故？如是行者是無所行而行、無所住而住，能入佛性，入如來性、自然智性、一切智性。世尊！如是行者最上無勝，與般若波羅蜜多勝行相應。是故諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行，即能近阿耨多羅三藐三菩提，乃至速能成就阿耨多羅三藐三菩提。」