佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經
宋 施護譯25卷CBETA T0228大于一万字 21 h
向佛经 GPT 提问
第 16 卷
佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十六
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西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯
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不退轉菩薩相品第十七
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爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！不退轉菩薩摩訶薩當有何相？我等云何而能識知是不退轉者？」
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佛告須菩提言：「汝今當知，不退轉菩薩摩訶薩有種種相。須菩提！所有異生地、聲聞地、緣覺地、菩薩地、如來地，如是諸地於真如中無二無別無疑無壞。菩薩從是真如入諸法性，雖入是法而亦於中不生分別：『此是真如，此真如相。』出是如已設聞餘法，亦復於中不疑不難、不悔不沒，無是法、無非法，菩薩隨諸法相入諸法性。須菩提！當知不退轉菩薩摩訶薩於一切時諸所言說有義有利，而終不說無益語言，亦不觀察他人美惡長短。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
佛告須菩提言：「汝今當知，不退轉菩薩摩訶薩有種種相。須菩提！所有異生地、聲聞地、緣覺地、菩薩地、如來地，如是諸地於真如中無二無別無疑無壞。菩薩從是真如入諸法性，雖入是法而亦於中不生分別：『此是真如，此真如相。』出是如已設聞餘法，亦復於中不疑不難、不悔不沒，無是法、無非法，菩薩隨諸法相入諸法性。須菩提！當知不退轉菩薩摩訶薩於一切時諸所言說有義有利，而終不說無益語言，亦不觀察他人美惡長短。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！當知彼不退轉菩薩摩訶薩雖聞諸餘沙門、婆羅門、外道等眾所說語言，而不取為實知實見；是菩薩亦不禮事諸餘天等，不以香華燈塗、飲食衣服種種供具供養彼等，亦復於彼不生信敬。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！當知彼不退轉菩薩摩訶薩雖聞諸餘沙門、婆羅門、外道等眾所說語言，而不取為實知實見；是菩薩亦不禮事諸餘天等，不以香華燈塗、飲食衣服種種供具供養彼等，亦復於彼不生信敬。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，畢竟不墮諸惡趣中，不受女人之身。又，須菩提！是菩薩於一切時常行十善道，所謂自不殺生，復教他人持不殺生；自不偷盜，復教他人持不偷盜；自不邪染，復教他人持不邪染；自不妄言，復教他人持不妄言；自不兩舌，復教他人持不兩舌；自不惡口，復教他人持不惡口；自不無義語，復教他人持不無義語；自不貪愛，復教他人持不貪愛；自不瞋恚，復教他人持不瞋恚；自不邪見，復教他人不起邪見。如是不退轉菩薩摩訶薩自行十善道，復以此法廣為他人如理表示、如實教授、如所利益、如理生喜。是菩薩於十善法堅固而行無所退失，於一切行、一切種、一切時、一切處不生瞋恚心，乃至夢中亦行十善，而不暫起十不善行。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，畢竟不墮諸惡趣中，不受女人之身。又，須菩提！是菩薩於一切時常行十善道，所謂自不殺生，復教他人持不殺生；自不偷盜，復教他人持不偷盜；自不邪染，復教他人持不邪染；自不妄言，復教他人持不妄言；自不兩舌，復教他人持不兩舌；自不惡口，復教他人持不惡口；自不無義語，復教他人持不無義語；自不貪愛，復教他人持不貪愛；自不瞋恚，復教他人持不瞋恚；自不邪見，復教他人不起邪見。如是不退轉菩薩摩訶薩自行十善道，復以此法廣為他人如理表示、如實教授、如所利益、如理生喜。是菩薩於十善法堅固而行無所退失，於一切行、一切種、一切時、一切處不生瞋恚心，乃至夢中亦行十善，而不暫起十不善行。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，隨自所聞所得一切法門，即為一切眾生如理宣說，令諸眾生得大利樂。菩薩以是法施，隨諸眾生心所樂欲，普令眾生圓滿意願。菩薩自所得法，與一切眾生共之。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，聞甚深法不疑不悔心生信解，是菩薩於一切時，語言柔和善順，少於惛沈睡眠，行住坐臥威儀具足，諸根調寂離諸動亂，行不卒疾平足履地，安詳徐步視地而行，所向方處離諸過失。又，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，身所著衣及諸臥具，清淨香潔無有垢穢，身得安隱離諸病惱。又人身中有八萬戶大小諸蟲，菩薩身中無是諸蟲。何以故？菩薩善根超出世間廣大增長，隨其善根所增長已，菩薩即得身清淨，身既清淨心亦清淨。」
「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，聞甚深法不疑不悔心生信解，是菩薩於一切時，語言柔和善順，少於惛沈睡眠，行住坐臥威儀具足，諸根調寂離諸動亂，行不卒疾平足履地，安詳徐步視地而行，所向方處離諸過失。又，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，身所著衣及諸臥具，清淨香潔無有垢穢，身得安隱離諸病惱。又人身中有八萬戶大小諸蟲，菩薩身中無是諸蟲。何以故？菩薩善根超出世間廣大增長，隨其善根所增長已，菩薩即得身清淨，身既清淨心亦清淨。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何名為菩薩心清淨？」
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佛言：「須菩提！隨其菩薩所有善根既增長已，即彼一切諂曲欺誑諸不善法而自銷滅，以是滅故得心清淨。由心清淨故，即能過於聲聞、緣覺之地，如是名為菩薩心清淨。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
佛言：「須菩提！隨其菩薩所有善根既增長已，即彼一切諂曲欺誑諸不善法而自銷滅，以是滅故得心清淨。由心清淨故，即能過於聲聞、緣覺之地，如是名為菩薩心清淨。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，遠離貪愛無慳嫉心，不求世間名聞利養，不樂多畜飲食衣服臥具醫藥及餘資具，而但愛樂甚深正法，於深法門能一心聽不生驚怖，智慧堅固諦信諦受，隨所聞法皆與般若波羅蜜多相應。菩薩因般若波羅蜜多故，乃至世間一切種事，而不見有與般若波羅蜜多不相應者，皆悉安住實相法中。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，遠離貪愛無慳嫉心，不求世間名聞利養，不樂多畜飲食衣服臥具醫藥及餘資具，而但愛樂甚深正法，於深法門能一心聽不生驚怖，智慧堅固諦信諦受，隨所聞法皆與般若波羅蜜多相應。菩薩因般若波羅蜜多故，乃至世間一切種事，而不見有與般若波羅蜜多不相應者，皆悉安住實相法中。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！有諸惡魔來菩薩所，化作八大地獄，一一地獄，其中各有百千萬數不退轉菩薩，魔作是言：『汝今當知，此諸菩薩皆是住不退轉者，如來一一已為授記，今還生此大地獄中。汝今亦復如是住不退轉地，如來已為授記，汝亦當生此大地獄。汝今若能悔是心者，當得不墮地獄轉生天上。』須菩提！若菩薩聞是語已，心不動轉即作是念：『若不退轉菩薩摩訶薩墮地獄者，無有是處。我今覺知斯為魔事。』須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！有諸惡魔來菩薩所，化作八大地獄，一一地獄，其中各有百千萬數不退轉菩薩，魔作是言：『汝今當知，此諸菩薩皆是住不退轉者，如來一一已為授記，今還生此大地獄中。汝今亦復如是住不退轉地，如來已為授記，汝亦當生此大地獄。汝今若能悔是心者，當得不墮地獄轉生天上。』須菩提！若菩薩聞是語已，心不動轉即作是念：『若不退轉菩薩摩訶薩墮地獄者，無有是處。我今覺知斯為魔事。』須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！有諸惡魔化沙門相，來菩薩所作如是言：『汝先所聞可讀誦者，皆不真實非佛所說，汝應悔捨勿復受持。汝今若能悔先所聞，我當常時來詣汝所，以我所聞共相習誦，我所聞者真是佛說。』若菩薩聞是說已心動轉者，當知是菩薩未從諸佛得授阿耨多羅三藐三菩提記，未能安住不退轉性。若有菩薩聞是說已，心不動轉住法實相，不生不滅不起不作，其心堅固不隨他語。譬如漏盡阿羅漢現前證法實相，不生不滅不起不作，不隨他語，不為惡魔所能動轉。菩薩亦然，已得安住不退轉者，不為聲聞、緣覺法門而能動轉，終不取證聲聞、緣覺之果，決定趣求阿耨多羅三藐三菩提成就一切智，安住不退轉性。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！有諸惡魔化沙門相，來菩薩所作如是言：『汝先所聞可讀誦者，皆不真實非佛所說，汝應悔捨勿復受持。汝今若能悔先所聞，我當常時來詣汝所，以我所聞共相習誦，我所聞者真是佛說。』若菩薩聞是說已心動轉者，當知是菩薩未從諸佛得授阿耨多羅三藐三菩提記，未能安住不退轉性。若有菩薩聞是說已，心不動轉住法實相，不生不滅不起不作，其心堅固不隨他語。譬如漏盡阿羅漢現前證法實相，不生不滅不起不作，不隨他語，不為惡魔所能動轉。菩薩亦然，已得安住不退轉者，不為聲聞、緣覺法門而能動轉，終不取證聲聞、緣覺之果，決定趣求阿耨多羅三藐三菩提成就一切智，安住不退轉性。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！有諸惡魔來菩薩所，作如是言：『汝所修行是輪迴行，非菩薩行。汝今宜應於現生中盡苦邊際、取證涅盤，勿復於是生死法中受諸苦惱。汝今若不此生盡苦取涅盤樂，何能更受後世身耶？』須菩提！若菩薩聞是說已，覺知魔事心無動轉，其魔即時復作是言：『汝豈不見彼諸菩薩摩訶薩眾，各各於其兢伽沙數劫中親近諸佛，以其飲食衣服臥具醫藥供養兢伽沙數諸佛世尊，於諸佛所修持梵行，敬事諸佛聽受正法，為菩提故於諸佛所，請問菩薩所行道法，應云何住？云何行？云何學？隨其所應，諸佛為說，菩薩當如是住，如是行，如是學。是諸菩薩隨諸佛教，如理修行求一切智。如是勤行尚不能得，況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶？』須菩提！若菩薩聞是說已，覺知魔事心無動轉，其魔即時復化作彼諸苾芻眾，住菩薩前，魔作是言：『此等苾芻皆是漏盡阿羅漢，先發道意各各為求阿耨多羅三藐三菩提而不能得，今還取證如是阿羅漢果，況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶？』須菩提！是菩薩聞是說已，無所動轉不生異想，而能覺知斯為魔事，即作是念：『若菩薩摩訶薩隨諸佛教如理修學如實安住，諸有所作應諸波羅蜜多，不離是道、不離是念，若不得一切智者，無有是處。』菩薩作是思惟已，其心決定轉復堅固，而諸惡魔不得其便。是菩薩覺知如是諸魔事已，於彼所聞而無所失。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！有諸惡魔來菩薩所，作如是言：『汝所修行是輪迴行，非菩薩行。汝今宜應於現生中盡苦邊際、取證涅盤，勿復於是生死法中受諸苦惱。汝今若不此生盡苦取涅盤樂，何能更受後世身耶？』須菩提！若菩薩聞是說已，覺知魔事心無動轉，其魔即時復作是言：『汝豈不見彼諸菩薩摩訶薩眾，各各於其兢伽沙數劫中親近諸佛，以其飲食衣服臥具醫藥供養兢伽沙數諸佛世尊，於諸佛所修持梵行，敬事諸佛聽受正法，為菩提故於諸佛所，請問菩薩所行道法，應云何住？云何行？云何學？隨其所應，諸佛為說，菩薩當如是住，如是行，如是學。是諸菩薩隨諸佛教，如理修行求一切智。如是勤行尚不能得，況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶？』須菩提！若菩薩聞是說已，覺知魔事心無動轉，其魔即時復化作彼諸苾芻眾，住菩薩前，魔作是言：『此等苾芻皆是漏盡阿羅漢，先發道意各各為求阿耨多羅三藐三菩提而不能得，今還取證如是阿羅漢果，況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶？』須菩提！是菩薩聞是說已，無所動轉不生異想，而能覺知斯為魔事，即作是念：『若菩薩摩訶薩隨諸佛教如理修學如實安住，諸有所作應諸波羅蜜多，不離是道、不離是念，若不得一切智者，無有是處。』菩薩作是思惟已，其心決定轉復堅固，而諸惡魔不得其便。是菩薩覺知如是諸魔事已，於彼所聞而無所失。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，於諸法中不作色想、不生色想，不作受、想、行、識想，不生受、想、行、識想。何以故？是菩薩了知諸法自相空故，於一切法畢竟無所得、無作無生，於諸法中得無生忍。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，於諸法中不作色想、不生色想，不作受、想、行、識想，不生受、想、行、識想。何以故？是菩薩了知諸法自相空故，於一切法畢竟無所得、無作無生，於諸法中得無生忍。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！有諸惡魔化苾芻相，來菩薩所作如是言：『當知一切智同彼虛空，無所生、無所成、無所得法、無所用法、無知者、無證者、無得法者、無用法者，如是觀一切智同虛空已，汝所趣求為無義利。若有人言得阿耨多羅三藐三菩提者，當知彼說是為魔事非佛所說。』須菩提！彼菩薩聞是說已即起是念：『今此說者令我遠離一切智果，是為魔事。』菩薩即時起堅固心、無動心、無壞心，彼諸魔眾不得其便。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！有諸惡魔化苾芻相，來菩薩所作如是言：『當知一切智同彼虛空，無所生、無所成、無所得法、無所用法、無知者、無證者、無得法者、無用法者，如是觀一切智同虛空已，汝所趣求為無義利。若有人言得阿耨多羅三藐三菩提者，當知彼說是為魔事非佛所說。』須菩提！彼菩薩聞是說已即起是念：『今此說者令我遠離一切智果，是為魔事。』菩薩即時起堅固心、無動心、無壞心，彼諸魔眾不得其便。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，為求一切智故，不隨聲聞、緣覺地轉。是菩薩若欲入初禪、二禪、三禪、四禪諸定，於是諸定心轉調柔隨意能入，雖入是諸定而不隨禪生還取欲界法。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，為求一切智故，不隨聲聞、緣覺地轉。是菩薩若欲入初禪、二禪、三禪、四禪諸定，於是諸定心轉調柔隨意能入，雖入是諸定而不隨禪生還取欲界法。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，不著世間名聞利養，亦不愛樂稱揚讚歎，於諸眾生心無恚礙，常於眾生起利樂心，若來若去若動若止，心不散亂威儀具足，菩薩雖復在家不著諸欲，於諸欲境不生愛樂，設受諸欲常生怖畏。譬如有人經過險難多諸賊盜，於險難中雖有飲食常生怖畏，但念何時過斯險難？彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是。雖復在家受諸欲境，而常覺知諸欲過失為眾苦本，不生愛樂常所怖畏而生厭捨，不以邪命非法自活，寧失身命於諸眾生而不損惱。何以故？在家菩薩是名正士，亦名大丈夫，亦名可愛士夫，亦名最上士夫，亦名善相士夫，亦名士夫中僊，亦名吉祥士夫，亦名士夫中眾色蓮華，亦名士夫中白蓮華，亦名士夫正知者，亦名人中龍，亦名人中師子，亦名調御者。菩薩雖復在家而能成就種種功德，常樂利樂一切眾生，菩薩以其般若波羅蜜多力故，獲得一切勝相成就。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，不著世間名聞利養，亦不愛樂稱揚讚歎，於諸眾生心無恚礙，常於眾生起利樂心，若來若去若動若止，心不散亂威儀具足，菩薩雖復在家不著諸欲，於諸欲境不生愛樂，設受諸欲常生怖畏。譬如有人經過險難多諸賊盜，於險難中雖有飲食常生怖畏，但念何時過斯險難？彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是。雖復在家受諸欲境，而常覺知諸欲過失為眾苦本，不生愛樂常所怖畏而生厭捨，不以邪命非法自活，寧失身命於諸眾生而不損惱。何以故？在家菩薩是名正士，亦名大丈夫，亦名可愛士夫，亦名最上士夫，亦名善相士夫，亦名士夫中僊，亦名吉祥士夫，亦名士夫中眾色蓮華，亦名士夫中白蓮華，亦名士夫正知者，亦名人中龍，亦名人中師子，亦名調御者。菩薩雖復在家而能成就種種功德，常樂利樂一切眾生，菩薩以其般若波羅蜜多力故，獲得一切勝相成就。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，於一切時有執金剛大藥叉主常隨衛護，不令非人伺得其便。是菩薩心不散亂威儀寂靜，諸根具足無所缺減，人中牛王諸相圓滿，修賢善行常行正法，不以世間邪幻呪術藥草等事引接於人，不為他人占相所有，若吉祥事不吉祥事，亦不與人占相世間男女生長如是相如是事若善若惡，亦復不於女人而生敬愛，常修淨命不邪命活，遠離一切鬪戰諍訟，不壞正見戒行具足。菩薩於諸惡法不自所作、不勸他作，於一切時離諸過失。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，於一切時有執金剛大藥叉主常隨衛護，不令非人伺得其便。是菩薩心不散亂威儀寂靜，諸根具足無所缺減，人中牛王諸相圓滿，修賢善行常行正法，不以世間邪幻呪術藥草等事引接於人，不為他人占相所有，若吉祥事不吉祥事，亦不與人占相世間男女生長如是相如是事若善若惡，亦復不於女人而生敬愛，常修淨命不邪命活，遠離一切鬪戰諍訟，不壞正見戒行具足。菩薩於諸惡法不自所作、不勸他作，於一切時離諸過失。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，於一切時不說世間種種雜事，所謂不說王事，不說盜賊事，不說軍眾事，不說戰陣事，不說國城聚落方處等事，不說父母親族男女等事，不說園林臺觀池沼諸悅意事，不說龍神夜叉鬼魅非人等事，不說飲食衣服香華瓔珞莊嚴等事，不說歌舞倡伎嬉戲等事，不說大海洲渚江河等事，不說諸異生事。菩薩不說如是世間種種雜事，但樂宣說蘊、處、界等與般若波羅蜜多相應諸法。常不離一切智如理作意，常樂正法不樂非法，樂和諍訟不樂讒謗，樂近善友不樂怨惡，樂說利益語不說無義語，樂生他方清淨佛剎親近諸佛如來，瞻禮恭敬尊重供養，常得見佛不暫遠離。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，於一切時不說世間種種雜事，所謂不說王事，不說盜賊事，不說軍眾事，不說戰陣事，不說國城聚落方處等事，不說父母親族男女等事，不說園林臺觀池沼諸悅意事，不說龍神夜叉鬼魅非人等事，不說飲食衣服香華瓔珞莊嚴等事，不說歌舞倡伎嬉戲等事，不說大海洲渚江河等事，不說諸異生事。菩薩不說如是世間種種雜事，但樂宣說蘊、處、界等與般若波羅蜜多相應諸法。常不離一切智如理作意，常樂正法不樂非法，樂和諍訟不樂讒謗，樂近善友不樂怨惡，樂說利益語不說無義語，樂生他方清淨佛剎親近諸佛如來，瞻禮恭敬尊重供養，常得見佛不暫遠離。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！當知不退轉菩薩摩訶薩，多從欲界、色界諸天命終，而來生此閻浮提中。當知是菩薩少生邊地，設復生者亦在大國，明解世間經書伎術，工巧等事無不通達。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！當知不退轉菩薩摩訶薩，多從欲界、色界諸天命終，而來生此閻浮提中。當知是菩薩少生邊地，設復生者亦在大國，明解世間經書伎術，工巧等事無不通達。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，不自生疑：『我是不退轉者？我非不退轉者？』菩薩於其自地所證法中決定無疑。譬如須陀洹人於自地中證所得果決定無疑。須菩提！不退轉菩薩摩訶薩亦復如是，自所證法已得安住，決定不退無復生疑，隨諸魔事悉能覺知，覺已不隨。須菩提！又如有人造無間罪常生疑懼，乃至命盡，不能捨離如是罪心。彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是，已得安住不退轉性，於其自地所證法中，決定堅固無所退失，不為世間天、人、阿修羅等而能動轉。隨諸魔事悉能覺知，覺已不隨，乃至轉身亦復不疑更發聲聞、緣覺之心，乃至轉身亦復不疑不得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩已得不壞智、已住不壞心故。又，須菩提！若諸惡魔化作佛身，來菩薩所，作如是言：『汝當取證阿羅漢果，何用勤求阿耨多羅三藐三菩提耶？何以故？諸求阿耨多羅三藐三菩提者有菩提相，汝今無如是相，唐設其功終不可得。』是菩薩聞作是說，若於自心有異轉者，當知未從先佛如來、應供、正等正覺所而得授記，未能安住不退轉性。須菩提！若菩薩聞作是說，心無異轉，即作是念：『此為異相，非佛所說。是佛說者應無有異，當知皆是彼惡魔眾，化作佛身來住我前作如是說，意欲令我遠離阿耨多羅三藐三菩提。』菩薩作是念已，其魔即時伺不得便隱復魔身。須菩提！當知是菩薩已從先佛如來得授阿耨多羅三藐三菩提記，已能安住不退轉性。
「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，不自生疑：『我是不退轉者？我非不退轉者？』菩薩於其自地所證法中決定無疑。譬如須陀洹人於自地中證所得果決定無疑。須菩提！不退轉菩薩摩訶薩亦復如是，自所證法已得安住，決定不退無復生疑，隨諸魔事悉能覺知，覺已不隨。須菩提！又如有人造無間罪常生疑懼，乃至命盡，不能捨離如是罪心。彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是，已得安住不退轉性，於其自地所證法中，決定堅固無所退失，不為世間天、人、阿修羅等而能動轉。隨諸魔事悉能覺知，覺已不隨，乃至轉身亦復不疑更發聲聞、緣覺之心，乃至轉身亦復不疑不得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩已得不壞智、已住不壞心故。又，須菩提！若諸惡魔化作佛身，來菩薩所，作如是言：『汝當取證阿羅漢果，何用勤求阿耨多羅三藐三菩提耶？何以故？諸求阿耨多羅三藐三菩提者有菩提相，汝今無如是相，唐設其功終不可得。』是菩薩聞作是說，若於自心有異轉者，當知未從先佛如來、應供、正等正覺所而得授記，未能安住不退轉性。須菩提！若菩薩聞作是說，心無異轉，即作是念：『此為異相，非佛所說。是佛說者應無有異，當知皆是彼惡魔眾，化作佛身來住我前作如是說，意欲令我遠離阿耨多羅三藐三菩提。』菩薩作是念已，其魔即時伺不得便隱復魔身。須菩提！當知是菩薩已從先佛如來得授阿耨多羅三藐三菩提記，已能安住不退轉性。
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「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩作是念：『我常護持過去現在諸佛正法，為菩提故勤行精進，為正法故不惜身命，以守護正法故，是即尊重恭敬諸佛法身。』須菩提！是菩薩摩訶薩而不但護過去現在諸佛正法，亦護未來諸佛正法。何以故？彼菩薩作是念：『我亦在於未來數中，亦當得授阿耨多羅三藐三菩提記，是故我當守護未來諸佛正法，縱經長時亦不懈怠，乃至不惜身命而不退轉。』須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩作是念：『我常護持過去現在諸佛正法，為菩提故勤行精進，為正法故不惜身命，以守護正法故，是即尊重恭敬諸佛法身。』須菩提！是菩薩摩訶薩而不但護過去現在諸佛正法，亦護未來諸佛正法。何以故？彼菩薩作是念：『我亦在於未來數中，亦當得授阿耨多羅三藐三菩提記，是故我當守護未來諸佛正法，縱經長時亦不懈怠，乃至不惜身命而不退轉。』須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。
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「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，得聞如來、應供、正等正覺宣說正法，隨所聞已，不疑不悔深生信解。」
「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，得聞如來、應供、正等正覺宣說正法，隨所聞已，不疑不悔深生信解。」
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須菩提白佛言：「世尊！彼菩薩摩訶薩但聞佛所說法不生疑悔，亦聞餘法不疑悔耶？」
須菩提白佛言：「世尊！彼菩薩摩訶薩但聞佛所說法不生疑悔，亦聞餘法不疑悔耶？」
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佛告須菩提言：「彼菩薩摩訶薩設聞聲聞人所說諸法亦不疑悔。何以故？彼菩薩摩訶薩已得無生法忍，於一切法離諸疑悔，入諸法性住法平等。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。須菩提！若菩薩摩訶薩成就如是等種種相者，當知是菩薩佛所護念，先佛如來、應供、正等正覺已為授記，而能決定堅固安住不退轉性。何以故？惡魔所作皆為異相。菩薩隨諸異相悉能覺知，覺已不隨，不為諸魔而能動轉。須菩提！以是相故汝當識知，是為不退轉菩薩摩訶薩。」
佛告須菩提言：「彼菩薩摩訶薩設聞聲聞人所說諸法亦不疑悔。何以故？彼菩薩摩訶薩已得無生法忍，於一切法離諸疑悔，入諸法性住法平等。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。須菩提！若菩薩摩訶薩成就如是等種種相者，當知是菩薩佛所護念，先佛如來、應供、正等正覺已為授記，而能決定堅固安住不退轉性。何以故？惡魔所作皆為異相。菩薩隨諸異相悉能覺知，覺已不隨，不為諸魔而能動轉。須菩提！以是相故汝當識知，是為不退轉菩薩摩訶薩。」
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佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十六
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