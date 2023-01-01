佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十六

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

不退轉菩薩相品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉菩薩相品第十七

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！不退轉菩薩摩訶薩當有何相？我等云何而能識知是不退轉者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！不退轉菩薩摩訶薩當有何相？我等云何而能識知是不退轉者？」

佛告須菩提言：「汝今當知，不退轉菩薩摩訶薩有種種相。須菩提！所有異生地、聲聞地、緣覺地、菩薩地、如來地，如是諸地於真如中無二無別無疑無壞。菩薩從是真如入諸法性，雖入是法而亦於中不生分別：『此是真如，此真如相。』出是如已設聞餘法，亦復於中不疑不難、不悔不沒，無是法、無非法，菩薩隨諸法相入諸法性。須菩提！當知不退轉菩薩摩訶薩於一切時諸所言說有義有利，而終不說無益語言，亦不觀察他人美惡長短。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「汝今當知，不退轉菩薩摩訶薩有種種相。須菩提！所有異生地、聲聞地、緣覺地、菩薩地、如來地，如是諸地於真如中無二無別無疑無壞。菩薩從是真如入諸法性，雖入是法而亦於中不生分別：『此是真如，此真如相。』出是如已設聞餘法，亦復於中不疑不難、不悔不沒，無是法、無非法，菩薩隨諸法相入諸法性。須菩提！當知不退轉菩薩摩訶薩於一切時諸所言說有義有利，而終不說無益語言，亦不觀察他人美惡長短。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！當知彼不退轉菩薩摩訶薩雖聞諸餘沙門、婆羅門、外道等眾所說語言，而不取為實知實見；是菩薩亦不禮事諸餘天等，不以香華燈塗、飲食衣服種種供具供養彼等，亦復於彼不生信敬。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！當知彼不退轉菩薩摩訶薩雖聞諸餘沙門、婆羅門、外道等眾所說語言，而不取為實知實見；是菩薩亦不禮事諸餘天等，不以香華燈塗、飲食衣服種種供具供養彼等，亦復於彼不生信敬。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，畢竟不墮諸惡趣中，不受女人之身。又，須菩提！是菩薩於一切時常行十善道，所謂自不殺生，復教他人持不殺生；自不偷盜，復教他人持不偷盜；自不邪染，復教他人持不邪染；自不妄言，復教他人持不妄言；自不兩舌，復教他人持不兩舌；自不惡口，復教他人持不惡口；自不無義語，復教他人持不無義語；自不貪愛，復教他人持不貪愛；自不瞋恚，復教他人持不瞋恚；自不邪見，復教他人不起邪見。如是不退轉菩薩摩訶薩自行十善道，復以此法廣為他人如理表示、如實教授、如所利益、如理生喜。是菩薩於十善法堅固而行無所退失，於一切行、一切種、一切時、一切處不生瞋恚心，乃至夢中亦行十善，而不暫起十不善行。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，畢竟不墮諸惡趣中，不受女人之身。又，須菩提！是菩薩於一切時常行十善道，所謂自不殺生，復教他人持不殺生；自不偷盜，復教他人持不偷盜；自不邪染，復教他人持不邪染；自不妄言，復教他人持不妄言；自不兩舌，復教他人持不兩舌；自不惡口，復教他人持不惡口；自不無義語，復教他人持不無義語；自不貪愛，復教他人持不貪愛；自不瞋恚，復教他人持不瞋恚；自不邪見，復教他人不起邪見。如是不退轉菩薩摩訶薩自行十善道，復以此法廣為他人如理表示、如實教授、如所利益、如理生喜。是菩薩於十善法堅固而行無所退失，於一切行、一切種、一切時、一切處不生瞋恚心，乃至夢中亦行十善，而不暫起十不善行。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，隨自所聞所得一切法門，即為一切眾生如理宣說，令諸眾生得大利樂。菩薩以是法施，隨諸眾生心所樂欲，普令眾生圓滿意願。菩薩自所得法，與一切眾生共之。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，隨自所聞所得一切法門，即為一切眾生如理宣說，令諸眾生得大利樂。菩薩以是法施，隨諸眾生心所樂欲，普令眾生圓滿意願。菩薩自所得法，與一切眾生共之。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，聞甚深法不疑不悔心生信解，是菩薩於一切時，語言柔和善順，少於惛沈睡眠，行住坐臥威儀具足，諸根調寂離諸動亂，行不卒疾平足履地，安詳徐步視地而行，所向方處離諸過失。又，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，身所著衣及諸臥具，清淨香潔無有垢穢，身得安隱離諸病惱。又人身中有八萬戶大小諸蟲，菩薩身中無是諸蟲。何以故？菩薩善根超出世間廣大增長，隨其善根所增長已，菩薩即得身清淨，身既清淨心亦清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，聞甚深法不疑不悔心生信解，是菩薩於一切時，語言柔和善順，少於惛沈睡眠，行住坐臥威儀具足，諸根調寂離諸動亂，行不卒疾平足履地，安詳徐步視地而行，所向方處離諸過失。又，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，身所著衣及諸臥具，清淨香潔無有垢穢，身得安隱離諸病惱。又人身中有八萬戶大小諸蟲，菩薩身中無是諸蟲。何以故？菩薩善根超出世間廣大增長，隨其善根所增長已，菩薩即得身清淨，身既清淨心亦清淨。」

須菩提白佛言：「世尊！云何名為菩薩心清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何名為菩薩心清淨？」

佛言：「須菩提！隨其菩薩所有善根既增長已，即彼一切諂曲欺誑諸不善法而自銷滅，以是滅故得心清淨。由心清淨故，即能過於聲聞、緣覺之地，如是名為菩薩心清淨。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！隨其菩薩所有善根既增長已，即彼一切諂曲欺誑諸不善法而自銷滅，以是滅故得心清淨。由心清淨故，即能過於聲聞、緣覺之地，如是名為菩薩心清淨。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，遠離貪愛無慳嫉心，不求世間名聞利養，不樂多畜飲食衣服臥具醫藥及餘資具，而但愛樂甚深正法，於深法門能一心聽不生驚怖，智慧堅固諦信諦受，隨所聞法皆與般若波羅蜜多相應。菩薩因般若波羅蜜多故，乃至世間一切種事，而不見有與般若波羅蜜多不相應者，皆悉安住實相法中。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，遠離貪愛無慳嫉心，不求世間名聞利養，不樂多畜飲食衣服臥具醫藥及餘資具，而但愛樂甚深正法，於深法門能一心聽不生驚怖，智慧堅固諦信諦受，隨所聞法皆與般若波羅蜜多相應。菩薩因般若波羅蜜多故，乃至世間一切種事，而不見有與般若波羅蜜多不相應者，皆悉安住實相法中。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！有諸惡魔來菩薩所，化作八大地獄，一一地獄，其中各有百千萬數不退轉菩薩，魔作是言：『汝今當知，此諸菩薩皆是住不退轉者，如來一一已為授記，今還生此大地獄中。汝今亦復如是住不退轉地，如來已為授記，汝亦當生此大地獄。汝今若能悔是心者，當得不墮地獄轉生天上。』須菩提！若菩薩聞是語已，心不動轉即作是念：『若不退轉菩薩摩訶薩墮地獄者，無有是處。我今覺知斯為魔事。』須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！有諸惡魔來菩薩所，化作八大地獄，一一地獄，其中各有百千萬數不退轉菩薩，魔作是言：『汝今當知，此諸菩薩皆是住不退轉者，如來一一已為授記，今還生此大地獄中。汝今亦復如是住不退轉地，如來已為授記，汝亦當生此大地獄。汝今若能悔是心者，當得不墮地獄轉生天上。』須菩提！若菩薩聞是語已，心不動轉即作是念：『若不退轉菩薩摩訶薩墮地獄者，無有是處。我今覺知斯為魔事。』須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！有諸惡魔化沙門相，來菩薩所作如是言：『汝先所聞可讀誦者，皆不真實非佛所說，汝應悔捨勿復受持。汝今若能悔先所聞，我當常時來詣汝所，以我所聞共相習誦，我所聞者真是佛說。』若菩薩聞是說已心動轉者，當知是菩薩未從諸佛得授阿耨多羅三藐三菩提記，未能安住不退轉性。若有菩薩聞是說已，心不動轉住法實相，不生不滅不起不作，其心堅固不隨他語。譬如漏盡阿羅漢現前證法實相，不生不滅不起不作，不隨他語，不為惡魔所能動轉。菩薩亦然，已得安住不退轉者，不為聲聞、緣覺法門而能動轉，終不取證聲聞、緣覺之果，決定趣求阿耨多羅三藐三菩提成就一切智，安住不退轉性。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！有諸惡魔化沙門相，來菩薩所作如是言：『汝先所聞可讀誦者，皆不真實非佛所說，汝應悔捨勿復受持。汝今若能悔先所聞，我當常時來詣汝所，以我所聞共相習誦，我所聞者真是佛說。』若菩薩聞是說已心動轉者，當知是菩薩未從諸佛得授阿耨多羅三藐三菩提記，未能安住不退轉性。若有菩薩聞是說已，心不動轉住法實相，不生不滅不起不作，其心堅固不隨他語。譬如漏盡阿羅漢現前證法實相，不生不滅不起不作，不隨他語，不為惡魔所能動轉。菩薩亦然，已得安住不退轉者，不為聲聞、緣覺法門而能動轉，終不取證聲聞、緣覺之果，決定趣求阿耨多羅三藐三菩提成就一切智，安住不退轉性。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！有諸惡魔來菩薩所，作如是言：『汝所修行是輪迴行，非菩薩行。汝今宜應於現生中盡苦邊際、取證涅盤，勿復於是生死法中受諸苦惱。汝今若不此生盡苦取涅盤樂，何能更受後世身耶？』須菩提！若菩薩聞是說已，覺知魔事心無動轉，其魔即時復作是言：『汝豈不見彼諸菩薩摩訶薩眾，各各於其兢伽沙數劫中親近諸佛，以其飲食衣服臥具醫藥供養兢伽沙數諸佛世尊，於諸佛所修持梵行，敬事諸佛聽受正法，為菩提故於諸佛所，請問菩薩所行道法，應云何住？云何行？云何學？隨其所應，諸佛為說，菩薩當如是住，如是行，如是學。是諸菩薩隨諸佛教，如理修行求一切智。如是勤行尚不能得，況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶？』須菩提！若菩薩聞是說已，覺知魔事心無動轉，其魔即時復化作彼諸苾芻眾，住菩薩前，魔作是言：『此等苾芻皆是漏盡阿羅漢，先發道意各各為求阿耨多羅三藐三菩提而不能得，今還取證如是阿羅漢果，況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶？』須菩提！是菩薩聞是說已，無所動轉不生異想，而能覺知斯為魔事，即作是念：『若菩薩摩訶薩隨諸佛教如理修學如實安住，諸有所作應諸波羅蜜多，不離是道、不離是念，若不得一切智者，無有是處。』菩薩作是思惟已，其心決定轉復堅固，而諸惡魔不得其便。是菩薩覺知如是諸魔事已，於彼所聞而無所失。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！有諸惡魔來菩薩所，作如是言：『汝所修行是輪迴行，非菩薩行。汝今宜應於現生中盡苦邊際、取證涅盤，勿復於是生死法中受諸苦惱。汝今若不此生盡苦取涅盤樂，何能更受後世身耶？』須菩提！若菩薩聞是說已，覺知魔事心無動轉，其魔即時復作是言：『汝豈不見彼諸菩薩摩訶薩眾，各各於其兢伽沙數劫中親近諸佛，以其飲食衣服臥具醫藥供養兢伽沙數諸佛世尊，於諸佛所修持梵行，敬事諸佛聽受正法，為菩提故於諸佛所，請問菩薩所行道法，應云何住？云何行？云何學？隨其所應，諸佛為說，菩薩當如是住，如是行，如是學。是諸菩薩隨諸佛教，如理修行求一切智。如是勤行尚不能得，況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶？』須菩提！若菩薩聞是說已，覺知魔事心無動轉，其魔即時復化作彼諸苾芻眾，住菩薩前，魔作是言：『此等苾芻皆是漏盡阿羅漢，先發道意各各為求阿耨多羅三藐三菩提而不能得，今還取證如是阿羅漢果，況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶？』須菩提！是菩薩聞是說已，無所動轉不生異想，而能覺知斯為魔事，即作是念：『若菩薩摩訶薩隨諸佛教如理修學如實安住，諸有所作應諸波羅蜜多，不離是道、不離是念，若不得一切智者，無有是處。』菩薩作是思惟已，其心決定轉復堅固，而諸惡魔不得其便。是菩薩覺知如是諸魔事已，於彼所聞而無所失。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，於諸法中不作色想、不生色想，不作受、想、行、識想，不生受、想、行、識想。何以故？是菩薩了知諸法自相空故，於一切法畢竟無所得、無作無生，於諸法中得無生忍。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，於諸法中不作色想、不生色想，不作受、想、行、識想，不生受、想、行、識想。何以故？是菩薩了知諸法自相空故，於一切法畢竟無所得、無作無生，於諸法中得無生忍。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！有諸惡魔化苾芻相，來菩薩所作如是言：『當知一切智同彼虛空，無所生、無所成、無所得法、無所用法、無知者、無證者、無得法者、無用法者，如是觀一切智同虛空已，汝所趣求為無義利。若有人言得阿耨多羅三藐三菩提者，當知彼說是為魔事非佛所說。』須菩提！彼菩薩聞是說已即起是念：『今此說者令我遠離一切智果，是為魔事。』菩薩即時起堅固心、無動心、無壞心，彼諸魔眾不得其便。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！有諸惡魔化苾芻相，來菩薩所作如是言：『當知一切智同彼虛空，無所生、無所成、無所得法、無所用法、無知者、無證者、無得法者、無用法者，如是觀一切智同虛空已，汝所趣求為無義利。若有人言得阿耨多羅三藐三菩提者，當知彼說是為魔事非佛所說。』須菩提！彼菩薩聞是說已即起是念：『今此說者令我遠離一切智果，是為魔事。』菩薩即時起堅固心、無動心、無壞心，彼諸魔眾不得其便。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，為求一切智故，不隨聲聞、緣覺地轉。是菩薩若欲入初禪、二禪、三禪、四禪諸定，於是諸定心轉調柔隨意能入，雖入是諸定而不隨禪生還取欲界法。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，為求一切智故，不隨聲聞、緣覺地轉。是菩薩若欲入初禪、二禪、三禪、四禪諸定，於是諸定心轉調柔隨意能入，雖入是諸定而不隨禪生還取欲界法。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，不著世間名聞利養，亦不愛樂稱揚讚歎，於諸眾生心無恚礙，常於眾生起利樂心，若來若去若動若止，心不散亂威儀具足，菩薩雖復在家不著諸欲，於諸欲境不生愛樂，設受諸欲常生怖畏。譬如有人經過險難多諸賊盜，於險難中雖有飲食常生怖畏，但念何時過斯險難？彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是。雖復在家受諸欲境，而常覺知諸欲過失為眾苦本，不生愛樂常所怖畏而生厭捨，不以邪命非法自活，寧失身命於諸眾生而不損惱。何以故？在家菩薩是名正士，亦名大丈夫，亦名可愛士夫，亦名最上士夫，亦名善相士夫，亦名士夫中僊，亦名吉祥士夫，亦名士夫中眾色蓮華，亦名士夫中白蓮華，亦名士夫正知者，亦名人中龍，亦名人中師子，亦名調御者。菩薩雖復在家而能成就種種功德，常樂利樂一切眾生，菩薩以其般若波羅蜜多力故，獲得一切勝相成就。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，不著世間名聞利養，亦不愛樂稱揚讚歎，於諸眾生心無恚礙，常於眾生起利樂心，若來若去若動若止，心不散亂威儀具足，菩薩雖復在家不著諸欲，於諸欲境不生愛樂，設受諸欲常生怖畏。譬如有人經過險難多諸賊盜，於險難中雖有飲食常生怖畏，但念何時過斯險難？彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是。雖復在家受諸欲境，而常覺知諸欲過失為眾苦本，不生愛樂常所怖畏而生厭捨，不以邪命非法自活，寧失身命於諸眾生而不損惱。何以故？在家菩薩是名正士，亦名大丈夫，亦名可愛士夫，亦名最上士夫，亦名善相士夫，亦名士夫中僊，亦名吉祥士夫，亦名士夫中眾色蓮華，亦名士夫中白蓮華，亦名士夫正知者，亦名人中龍，亦名人中師子，亦名調御者。菩薩雖復在家而能成就種種功德，常樂利樂一切眾生，菩薩以其般若波羅蜜多力故，獲得一切勝相成就。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，於一切時有執金剛大藥叉主常隨衛護，不令非人伺得其便。是菩薩心不散亂威儀寂靜，諸根具足無所缺減，人中牛王諸相圓滿，修賢善行常行正法，不以世間邪幻呪術藥草等事引接於人，不為他人占相所有，若吉祥事不吉祥事，亦不與人占相世間男女生長如是相如是事若善若惡，亦復不於女人而生敬愛，常修淨命不邪命活，遠離一切鬪戰諍訟，不壞正見戒行具足。菩薩於諸惡法不自所作、不勸他作，於一切時離諸過失。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，於一切時有執金剛大藥叉主常隨衛護，不令非人伺得其便。是菩薩心不散亂威儀寂靜，諸根具足無所缺減，人中牛王諸相圓滿，修賢善行常行正法，不以世間邪幻呪術藥草等事引接於人，不為他人占相所有，若吉祥事不吉祥事，亦不與人占相世間男女生長如是相如是事若善若惡，亦復不於女人而生敬愛，常修淨命不邪命活，遠離一切鬪戰諍訟，不壞正見戒行具足。菩薩於諸惡法不自所作、不勸他作，於一切時離諸過失。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，於一切時不說世間種種雜事，所謂不說王事，不說盜賊事，不說軍眾事，不說戰陣事，不說國城聚落方處等事，不說父母親族男女等事，不說園林臺觀池沼諸悅意事，不說龍神夜叉鬼魅非人等事，不說飲食衣服香華瓔珞莊嚴等事，不說歌舞倡伎嬉戲等事，不說大海洲渚江河等事，不說諸異生事。菩薩不說如是世間種種雜事，但樂宣說蘊、處、界等與般若波羅蜜多相應諸法。常不離一切智如理作意，常樂正法不樂非法，樂和諍訟不樂讒謗，樂近善友不樂怨惡，樂說利益語不說無義語，樂生他方清淨佛剎親近諸佛如來，瞻禮恭敬尊重供養，常得見佛不暫遠離。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，於一切時不說世間種種雜事，所謂不說王事，不說盜賊事，不說軍眾事，不說戰陣事，不說國城聚落方處等事，不說父母親族男女等事，不說園林臺觀池沼諸悅意事，不說龍神夜叉鬼魅非人等事，不說飲食衣服香華瓔珞莊嚴等事，不說歌舞倡伎嬉戲等事，不說大海洲渚江河等事，不說諸異生事。菩薩不說如是世間種種雜事，但樂宣說蘊、處、界等與般若波羅蜜多相應諸法。常不離一切智如理作意，常樂正法不樂非法，樂和諍訟不樂讒謗，樂近善友不樂怨惡，樂說利益語不說無義語，樂生他方清淨佛剎親近諸佛如來，瞻禮恭敬尊重供養，常得見佛不暫遠離。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！當知不退轉菩薩摩訶薩，多從欲界、色界諸天命終，而來生此閻浮提中。當知是菩薩少生邊地，設復生者亦在大國，明解世間經書伎術，工巧等事無不通達。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！當知不退轉菩薩摩訶薩，多從欲界、色界諸天命終，而來生此閻浮提中。當知是菩薩少生邊地，設復生者亦在大國，明解世間經書伎術，工巧等事無不通達。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，不自生疑：『我是不退轉者？我非不退轉者？』菩薩於其自地所證法中決定無疑。譬如須陀洹人於自地中證所得果決定無疑。須菩提！不退轉菩薩摩訶薩亦復如是，自所證法已得安住，決定不退無復生疑，隨諸魔事悉能覺知，覺已不隨。須菩提！又如有人造無間罪常生疑懼，乃至命盡，不能捨離如是罪心。彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是，已得安住不退轉性，於其自地所證法中，決定堅固無所退失，不為世間天、人、阿修羅等而能動轉。隨諸魔事悉能覺知，覺已不隨，乃至轉身亦復不疑更發聲聞、緣覺之心，乃至轉身亦復不疑不得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩已得不壞智、已住不壞心故。又，須菩提！若諸惡魔化作佛身，來菩薩所，作如是言：『汝當取證阿羅漢果，何用勤求阿耨多羅三藐三菩提耶？何以故？諸求阿耨多羅三藐三菩提者有菩提相，汝今無如是相，唐設其功終不可得。』是菩薩聞作是說，若於自心有異轉者，當知未從先佛如來、應供、正等正覺所而得授記，未能安住不退轉性。須菩提！若菩薩聞作是說，心無異轉，即作是念：『此為異相，非佛所說。是佛說者應無有異，當知皆是彼惡魔眾，化作佛身來住我前作如是說，意欲令我遠離阿耨多羅三藐三菩提。』菩薩作是念已，其魔即時伺不得便隱復魔身。須菩提！當知是菩薩已從先佛如來得授阿耨多羅三藐三菩提記，已能安住不退轉性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，不自生疑：『我是不退轉者？我非不退轉者？』菩薩於其自地所證法中決定無疑。譬如須陀洹人於自地中證所得果決定無疑。須菩提！不退轉菩薩摩訶薩亦復如是，自所證法已得安住，決定不退無復生疑，隨諸魔事悉能覺知，覺已不隨。須菩提！又如有人造無間罪常生疑懼，乃至命盡，不能捨離如是罪心。彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是，已得安住不退轉性，於其自地所證法中，決定堅固無所退失，不為世間天、人、阿修羅等而能動轉。隨諸魔事悉能覺知，覺已不隨，乃至轉身亦復不疑更發聲聞、緣覺之心，乃至轉身亦復不疑不得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩已得不壞智、已住不壞心故。又，須菩提！若諸惡魔化作佛身，來菩薩所，作如是言：『汝當取證阿羅漢果，何用勤求阿耨多羅三藐三菩提耶？何以故？諸求阿耨多羅三藐三菩提者有菩提相，汝今無如是相，唐設其功終不可得。』是菩薩聞作是說，若於自心有異轉者，當知未從先佛如來、應供、正等正覺所而得授記，未能安住不退轉性。須菩提！若菩薩聞作是說，心無異轉，即作是念：『此為異相，非佛所說。是佛說者應無有異，當知皆是彼惡魔眾，化作佛身來住我前作如是說，意欲令我遠離阿耨多羅三藐三菩提。』菩薩作是念已，其魔即時伺不得便隱復魔身。須菩提！當知是菩薩已從先佛如來得授阿耨多羅三藐三菩提記，已能安住不退轉性。

「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩作是念：『我常護持過去現在諸佛正法，為菩提故勤行精進，為正法故不惜身命，以守護正法故，是即尊重恭敬諸佛法身。』須菩提！是菩薩摩訶薩而不但護過去現在諸佛正法，亦護未來諸佛正法。何以故？彼菩薩作是念：『我亦在於未來數中，亦當得授阿耨多羅三藐三菩提記，是故我當守護未來諸佛正法，縱經長時亦不懈怠，乃至不惜身命而不退轉。』須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩作是念：『我常護持過去現在諸佛正法，為菩提故勤行精進，為正法故不惜身命，以守護正法故，是即尊重恭敬諸佛法身。』須菩提！是菩薩摩訶薩而不但護過去現在諸佛正法，亦護未來諸佛正法。何以故？彼菩薩作是念：『我亦在於未來數中，亦當得授阿耨多羅三藐三菩提記，是故我當守護未來諸佛正法，縱經長時亦不懈怠，乃至不惜身命而不退轉。』須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，得聞如來、應供、正等正覺宣說正法，隨所聞已，不疑不悔深生信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼不退轉菩薩摩訶薩，得聞如來、應供、正等正覺宣說正法，隨所聞已，不疑不悔深生信解。」

須菩提白佛言：「世尊！彼菩薩摩訶薩但聞佛所說法不生疑悔，亦聞餘法不疑悔耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！彼菩薩摩訶薩但聞佛所說法不生疑悔，亦聞餘法不疑悔耶？」

佛告須菩提言：「彼菩薩摩訶薩設聞聲聞人所說諸法亦不疑悔。何以故？彼菩薩摩訶薩已得無生法忍，於一切法離諸疑悔，入諸法性住法平等。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。須菩提！若菩薩摩訶薩成就如是等種種相者，當知是菩薩佛所護念，先佛如來、應供、正等正覺已為授記，而能決定堅固安住不退轉性。何以故？惡魔所作皆為異相。菩薩隨諸異相悉能覺知，覺已不隨，不為諸魔而能動轉。須菩提！以是相故汝當識知，是為不退轉菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「彼菩薩摩訶薩設聞聲聞人所說諸法亦不疑悔。何以故？彼菩薩摩訶薩已得無生法忍，於一切法離諸疑悔，入諸法性住法平等。須菩提！若有具足如是相者，是為不退轉菩薩摩訶薩。須菩提！若菩薩摩訶薩成就如是等種種相者，當知是菩薩佛所護念，先佛如來、應供、正等正覺已為授記，而能決定堅固安住不退轉性。何以故？惡魔所作皆為異相。菩薩隨諸異相悉能覺知，覺已不隨，不為諸魔而能動轉。須菩提！以是相故汝當識知，是為不退轉菩薩摩訶薩。」