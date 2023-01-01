佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十五西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十五西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

賢聖品第十五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖品第十五之二

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所為甚難，為無量無數眾生故被精進鎧作大莊嚴，普令眾生得大涅盤，而眾生相了不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所為甚難，為無量無數眾生故被精進鎧作大莊嚴，普令眾生得大涅盤，而眾生相了不可得。」

佛告須菩提言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩所為甚難，為無量無數眾生故被精進鎧作大莊嚴，普令眾生得大涅盤，而眾生相了不可得。須菩提！菩薩摩訶薩不為色若解若縛故作大莊嚴，不為受、想、行、識若解若縛故作大莊嚴，不為聲聞地、緣覺地、佛地若解若縛故作大莊嚴。何以故？菩薩摩訶薩不為莊嚴一切法故而作莊嚴，是名作大莊嚴。」須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩若如是行甚深般若波羅蜜多，是即菩薩摩訶薩作大莊嚴。而諸菩薩摩訶薩雖行是甚深般若波羅蜜多，不於三處而生取著。何等為三？所謂聲聞地、緣覺地、佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩所為甚難，為無量無數眾生故被精進鎧作大莊嚴，普令眾生得大涅盤，而眾生相了不可得。須菩提！菩薩摩訶薩不為色若解若縛故作大莊嚴，不為受、想、行、識若解若縛故作大莊嚴，不為聲聞地、緣覺地、佛地若解若縛故作大莊嚴。何以故？菩薩摩訶薩不為莊嚴一切法故而作莊嚴，是名作大莊嚴。」須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩若如是行甚深般若波羅蜜多，是即菩薩摩訶薩作大莊嚴。而諸菩薩摩訶薩雖行是甚深般若波羅蜜多，不於三處而生取著。何等為三？所謂聲聞地、緣覺地、佛地。」

佛言：「須菩提！如汝所說，菩薩摩訶薩若如是行甚深般若波羅蜜多是大莊嚴。而諸菩薩摩訶薩雖行是甚深般若波羅蜜多，不於聲聞地、緣覺地、佛地而生取著者，須菩提！汝見何義作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！如汝所說，菩薩摩訶薩若如是行甚深般若波羅蜜多是大莊嚴。而諸菩薩摩訶薩雖行是甚深般若波羅蜜多，不於聲聞地、緣覺地、佛地而生取著者，須菩提！汝見何義作如是說？」

須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深，無有少法可得修習，無所修、無修者。何以故？甚深般若波羅蜜多是中無法可出生故，即無所修，如修虛空是修般若波羅蜜多，不修一切法是修般若波羅蜜多，修無著是修般若波羅蜜多，修無邊是修般若波羅蜜多，即修無修是修般若波羅蜜多，修無取是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深，無有少法可得修習，無所修、無修者。何以故？甚深般若波羅蜜多是中無法可出生故，即無所修，如修虛空是修般若波羅蜜多，不修一切法是修般若波羅蜜多，修無著是修般若波羅蜜多，修無邊是修般若波羅蜜多，即修無修是修般若波羅蜜多，修無取是修般若波羅蜜多。」

佛告尊者須菩提言：「如是，如是！此般若波羅蜜多微妙甚深。須菩提！諸菩薩摩訶薩能修習者，當以此法而為試驗表示其相。若有菩薩摩訶薩，於此甚深般若波羅蜜多不生貪著無所希望，亦復不隨他所言論，其心清淨不起異信，聞說此甚深般若波羅蜜多時，不驚不怖、不退不失、不疑不難、不悔不沒，心大歡喜清淨信解者，當知是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，於先佛所已曾得聞此甚深法，而復於中請問其義。由此因緣，今復得聞此甚深法，不驚不怖乃至心生歡喜信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者須菩提言：「如是，如是！此般若波羅蜜多微妙甚深。須菩提！諸菩薩摩訶薩能修習者，當以此法而為試驗表示其相。若有菩薩摩訶薩，於此甚深般若波羅蜜多不生貪著無所希望，亦復不隨他所言論，其心清淨不起異信，聞說此甚深般若波羅蜜多時，不驚不怖、不退不失、不疑不難、不悔不沒，心大歡喜清淨信解者，當知是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，於先佛所已曾得聞此甚深法，而復於中請問其義。由此因緣，今復得聞此甚深法，不驚不怖乃至心生歡喜信解。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多不驚怖已，應當云何觀此甚深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多不驚怖已，應當云何觀此甚深般若波羅蜜多？」

佛言：「須菩提！菩薩摩訶薩欲觀般若波羅蜜多者，當隨一切智心觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！菩薩摩訶薩欲觀般若波羅蜜多者，當隨一切智心觀。」

須菩提言：「云何名為隨一切智心觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「云何名為隨一切智心觀？」

佛言：「須菩提！若隨虛空觀，即隨一切智心觀。云何名為隨虛空觀？須菩提！隨虛空觀者即無所觀。由如是故，乃得名為隨一切智心觀般若波羅蜜多。何以故？無量是一切智。須菩提！若無量即無色，無受、想、行、識，無得無證、無道法無道果，無智無識、無生無滅，無成無壞、無觀無所觀、無作無作者、無去無來、無方無趣、無住非無住，是即無量。若見是無量即墮無量數，若不見是無量，即如虛空無量，一切智亦無量。如是無量即無得無證，是故不可以色得，不可以受、想、行、識得，不可以布施波羅蜜多得，不可以持戒波羅蜜多、忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、智慧波羅蜜多得。此中云何？所謂色即是一切智，受、想、行、識即是一切智，布施波羅蜜多即是一切智，持戒波羅蜜多、忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、智慧波羅蜜多即是一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若隨虛空觀，即隨一切智心觀。云何名為隨虛空觀？須菩提！隨虛空觀者即無所觀。由如是故，乃得名為隨一切智心觀般若波羅蜜多。何以故？無量是一切智。須菩提！若無量即無色，無受、想、行、識，無得無證、無道法無道果，無智無識、無生無滅，無成無壞、無觀無所觀、無作無作者、無去無來、無方無趣、無住非無住，是即無量。若見是無量即墮無量數，若不見是無量，即如虛空無量，一切智亦無量。如是無量即無得無證，是故不可以色得，不可以受、想、行、識得，不可以布施波羅蜜多得，不可以持戒波羅蜜多、忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、智慧波羅蜜多得。此中云何？所謂色即是一切智，受、想、行、識即是一切智，布施波羅蜜多即是一切智，持戒波羅蜜多、忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多、智慧波羅蜜多即是一切智。」

爾時，娑婆世界主大梵天王與色界天子眾俱，帝釋天王與欲界天子眾俱，來詣佛所。到已頭面各禮佛足，右繞三匝退住一面，各白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深，不能得其邊際源底、難見難解。如來、應供、正等正覺以何義故安處道場，成就阿耨多羅三藐三菩提果，說此甚深般若波羅蜜多耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，娑婆世界主大梵天王與色界天子眾俱，帝釋天王與欲界天子眾俱，來詣佛所。到已頭面各禮佛足，右繞三匝退住一面，各白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深，不能得其邊際源底、難見難解。如來、應供、正等正覺以何義故安處道場，成就阿耨多羅三藐三菩提果，說此甚深般若波羅蜜多耶？」

佛告梵王、帝釋、諸天子言：「如是，如是！般若波羅蜜多最上甚深，不能得其邊際源底、難見難解。如來、應供、正等正覺，於此甚深般若波羅蜜多，見是義故安處道場，成就阿耨多羅三藐三菩提果，宣說甚深般若波羅蜜多。諸天子！如來雖得菩提，而無得者及無所得；雖說般若波羅蜜多，無能說者、無法可說。何以故？我法甚深非所演說，如虛空甚深故此法甚深，我甚深故此法甚深，一切法無來故此法甚深，一切法無去故此法甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵王、帝釋、諸天子言：「如是，如是！般若波羅蜜多最上甚深，不能得其邊際源底、難見難解。如來、應供、正等正覺，於此甚深般若波羅蜜多，見是義故安處道場，成就阿耨多羅三藐三菩提果，宣說甚深般若波羅蜜多。諸天子！如來雖得菩提，而無得者及無所得；雖說般若波羅蜜多，無能說者、無法可說。何以故？我法甚深非所演說，如虛空甚深故此法甚深，我甚深故此法甚深，一切法無來故此法甚深，一切法無去故此法甚深。」

是時梵王、帝釋及諸天子復白佛言：「希有，世尊！希有，善逝！佛所說法世間諸行，難可得信、難可得解。何以故？世間行有著，佛說法無著，是故一切法離諸有著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時梵王、帝釋及諸天子復白佛言：「希有，世尊！希有，善逝！佛所說法世間諸行，難可得信、難可得解。何以故？世間行有著，佛說法無著，是故一切法離諸有著。」

真如品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如品第十六

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！佛所說法，隨順一切法離諸障礙，而一切法了不可得，猶如虛空離障礙相。世尊！諸法如虛空故一切句不可得，諸法平等故二法不可得，諸法無生故生法不可得，諸法無滅故滅法不可得，諸法無相故取相不可得，諸法無處故一切處不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！佛所說法，隨順一切法離諸障礙，而一切法了不可得，猶如虛空離障礙相。世尊！諸法如虛空故一切句不可得，諸法平等故二法不可得，諸法無生故生法不可得，諸法無滅故滅法不可得，諸法無相故取相不可得，諸法無處故一切處不可得。」

爾時，梵王帝釋及諸天子俱白佛言：「世尊！長老須菩提隨如來生。何以故？長老須菩提諸所說法皆悉空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，梵王帝釋及諸天子俱白佛言：「世尊！長老須菩提隨如來生。何以故？長老須菩提諸所說法皆悉空故。」

是時，長老須菩提即謂梵王、帝釋及諸天子言：「汝等所言須菩提隨如來生者，當知隨如如行故如如無生，是故須菩提隨如來生。諸天子！如如來真如不來不去故，須菩提真如亦不來不去；如來真如本來不生故，須菩提真如亦本來不生。何以故？如來真如即是一切法真如，一切法真如即是如來真如，一切法真如亦是須菩提真如，是諸真如無所生故。是故須菩提於是真如法中隨如來生，而彼真如即非真如。諸天子！如如來真如無住非無住，須菩提真如亦無住非無住。如如來真如無作非無作，無分別非無分別，須菩提真如亦無作非無作，無分別非無分別。以須菩提真如無作非無作，無分別非無分別故，即如來真如無作非無作，無分別非無分別，無障礙。以無障礙故，一切法亦無作非無作，無分別非無分別，離諸障礙。何以故？以如來真如，以一切法真如，同一真如。是如無二無二分，無相無分別。彼無二真如即非真如非不真如，即彼非真如非不真如，是如無二無二分，無相無分別，是故須菩提隨如來生。諸天子！如來無作真如非無作真如，無所有真如非無所有真如，是如無二無二分，無相無分別，是故須菩提隨如來生。諸天子！如如來真如一切處常不斷不壞，須菩提真如亦一切處常不斷不壞，一切法真如亦一切處常不斷不壞。如來真如無相無動無所得，須菩提真如亦無相無動無所得，一切法真如亦無相無動無所得，是故須菩提隨如來生。諸天子！如來真如不異一切法真如，須菩提真如不異一切法真如，彼一切法不異真如即非真如，彼非真如即一切法真如。如是真如無來無去無二無別，是故須菩提隨如來生。諸天子！如如來真如非過去未來現在，須菩提真如亦非過去未來現在，一切法真如亦非過去未來現在，是故須菩提隨如來生。諸天子！如來真如即不來不去不住真如，如來真如即過去真如不去，過去真如即如來真如不去，如來真如即未來真如不來，未來真如即如來真如不來，如來真如即現在真如不住，現在真如即如來真如不住，如來真如即過去未來現在真如，過去未來現在真如即如來真如。若如來真如，若過去未來現在真如，若須菩提真如，是諸真如無二無二分無相無分別，一切法真如亦無二無二分無相無分別。諸天子！若如來真如，若菩薩地真如，若阿耨多羅三藐三菩提真如，是諸真如，無二無二分、無相無分別，了不可得，皆是名字所分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，長老須菩提即謂梵王、帝釋及諸天子言：「汝等所言須菩提隨如來生者，當知隨如如行故如如無生，是故須菩提隨如來生。諸天子！如如來真如不來不去故，須菩提真如亦不來不去；如來真如本來不生故，須菩提真如亦本來不生。何以故？如來真如即是一切法真如，一切法真如即是如來真如，一切法真如亦是須菩提真如，是諸真如無所生故。是故須菩提於是真如法中隨如來生，而彼真如即非真如。諸天子！如如來真如無住非無住，須菩提真如亦無住非無住。如如來真如無作非無作，無分別非無分別，須菩提真如亦無作非無作，無分別非無分別。以須菩提真如無作非無作，無分別非無分別故，即如來真如無作非無作，無分別非無分別，無障礙。以無障礙故，一切法亦無作非無作，無分別非無分別，離諸障礙。何以故？以如來真如，以一切法真如，同一真如。是如無二無二分，無相無分別。彼無二真如即非真如非不真如，即彼非真如非不真如，是如無二無二分，無相無分別，是故須菩提隨如來生。諸天子！如來無作真如非無作真如，無所有真如非無所有真如，是如無二無二分，無相無分別，是故須菩提隨如來生。諸天子！如如來真如一切處常不斷不壞，須菩提真如亦一切處常不斷不壞，一切法真如亦一切處常不斷不壞。如來真如無相無動無所得，須菩提真如亦無相無動無所得，一切法真如亦無相無動無所得，是故須菩提隨如來生。諸天子！如來真如不異一切法真如，須菩提真如不異一切法真如，彼一切法不異真如即非真如，彼非真如即一切法真如。如是真如無來無去無二無別，是故須菩提隨如來生。諸天子！如如來真如非過去未來現在，須菩提真如亦非過去未來現在，一切法真如亦非過去未來現在，是故須菩提隨如來生。諸天子！如來真如即不來不去不住真如，如來真如即過去真如不去，過去真如即如來真如不去，如來真如即未來真如不來，未來真如即如來真如不來，如來真如即現在真如不住，現在真如即如來真如不住，如來真如即過去未來現在真如，過去未來現在真如即如來真如。若如來真如，若過去未來現在真如，若須菩提真如，是諸真如無二無二分無相無分別，一切法真如亦無二無二分無相無分別。諸天子！若如來真如，若菩薩地真如，若阿耨多羅三藐三菩提真如，是諸真如，無二無二分、無相無分別，了不可得，皆是名字所分別故。」

須菩提復謂諸天子言：「汝等當知，須菩提隨如來生者，不隨色生，不隨受、想、行、識生，不隨須陀洹果生、不隨斯陀含果生、不隨阿那含果生、不隨阿羅漢果生、不隨緣覺果生、不隨佛果生。何以故？諸法無生非無所生，諸法無得非無所得。諸天子！以是義故，須菩提隨如來生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復謂諸天子言：「汝等當知，須菩提隨如來生者，不隨色生，不隨受、想、行、識生，不隨須陀洹果生、不隨斯陀含果生、不隨阿那含果生、不隨阿羅漢果生、不隨緣覺果生、不隨佛果生。何以故？諸法無生非無所生，諸法無得非無所得。諸天子！以是義故，須菩提隨如來生。」

須菩提說是真如法時，而此大地六種震動，有十八相，所謂：震、遍震、等遍震，動、遍動、等遍動，踊、遍踊、等遍踊，擊、遍擊、等遍擊，爆、遍爆、等遍爆，吼、遍吼、等遍吼。現如是等十八相已，即時大地還復如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提說是真如法時，而此大地六種震動，有十八相，所謂：震、遍震、等遍震，動、遍動、等遍動，踊、遍踊、等遍踊，擊、遍擊、等遍擊，爆、遍爆、等遍爆，吼、遍吼、等遍吼。現如是等十八相已，即時大地還復如故。

爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！真如法者，最上甚深微妙難解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！真如法者，最上甚深微妙難解。」

佛告尊者舍利子言：「如是，如是！真如法者，最上最勝甚深微妙難解難入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者舍利子言：「如是，如是！真如法者，最上最勝甚深微妙難解難入。」

當佛讚是真如法時，會中有三百苾芻，不受諸法，證得漏盡心善解脫。五百苾芻尼遠塵離垢得法眼淨。五千天子得無生法忍。六千菩薩不受諸法，證得漏盡心善解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛讚是真如法時，會中有三百苾芻，不受諸法，證得漏盡心善解脫。五百苾芻尼遠塵離垢得法眼淨。五千天子得無生法忍。六千菩薩不受諸法，證得漏盡心善解脫。

爾時，尊者舍利子，知彼六千菩薩證得漏盡心解脫已，即白佛言：「世尊！此諸菩薩修菩薩行，以何因緣，今此會中返得漏盡心解脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子，知彼六千菩薩證得漏盡心解脫已，即白佛言：「世尊！此諸菩薩修菩薩行，以何因緣，今此會中返得漏盡心解脫耶？」

佛言：「舍利子！汝今當知，此諸菩薩往昔曾於五百佛所親近供養，而各修習布施、持戒、忍辱、精進、禪定等法。雖復如是修諸行法，而不得般若波羅蜜多善巧方便所護念故，以是因緣返證此果。又，舍利子！有諸菩薩雖修空、無相、無願法門行菩薩道，若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者，當知是菩薩得聲聞果謂證實際。舍利子！譬如世間有彼飛鳥，其身長大，或一由旬至五由旬，翅羽未成飛不能遠，而欲從彼三十三天上投身下至閻浮提地。而彼飛鳥於其中道心生是念：『我今欲還三十三天上。』或作是念：『願我得至閻浮提地，身無損傷離諸苦惱。』舍利子！於汝意云何？而彼飛鳥欲還天上可得還不？願至閻浮提地身無損傷，可得如願不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！汝今當知，此諸菩薩往昔曾於五百佛所親近供養，而各修習布施、持戒、忍辱、精進、禪定等法。雖復如是修諸行法，而不得般若波羅蜜多善巧方便所護念故，以是因緣返證此果。又，舍利子！有諸菩薩雖修空、無相、無願法門行菩薩道，若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者，當知是菩薩得聲聞果謂證實際。舍利子！譬如世間有彼飛鳥，其身長大，或一由旬至五由旬，翅羽未成飛不能遠，而欲從彼三十三天上投身下至閻浮提地。而彼飛鳥於其中道心生是念：『我今欲還三十三天上。』或作是念：『願我得至閻浮提地，身無損傷離諸苦惱。』舍利子！於汝意云何？而彼飛鳥欲還天上可得還不？願至閻浮提地身無損傷，可得如願不？」

舍利子言：「不也，世尊！何以故？而彼飛鳥身量既大翅復未成，身必損傷或復至死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，世尊！何以故？而彼飛鳥身量既大翅復未成，身必損傷或復至死。」

佛告舍利子言：「菩薩亦復如是。雖復有能發阿耨多羅三藐三菩提心，已於兢沙伽沙數劫中廣修諸行，於施能捨、於戒能護、於忍能受、精進不懈、禪定寂靜，而復能於阿耨多羅三藐三菩提發大心大願，若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者，是菩薩必墮聲聞、緣覺之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子言：「菩薩亦復如是。雖復有能發阿耨多羅三藐三菩提心，已於兢沙伽沙數劫中廣修諸行，於施能捨、於戒能護、於忍能受、精進不懈、禪定寂靜，而復能於阿耨多羅三藐三菩提發大心大願，若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者，是菩薩必墮聲聞、緣覺之地。

「復次，舍利子！有諸菩薩，雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，是菩薩取相念故，即不能知亦不能見諸佛世尊所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根。以不知不見故，聞說一切法空，是菩薩取音聲相而生信解，即以是取相功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，是菩薩必墮聲聞、緣覺之地。何以故？不得般若波羅蜜多善巧方便所護念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有諸菩薩，雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，是菩薩取相念故，即不能知亦不能見諸佛世尊所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根。以不知不見故，聞說一切法空，是菩薩取音聲相而生信解，即以是取相功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，是菩薩必墮聲聞、緣覺之地。何以故？不得般若波羅蜜多善巧方便所護念故。」

舍利子白佛言：「世尊！如我解佛所說義，有諸菩薩，雖復長時廣修諸行，若或遠離彼善知識，不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者，是菩薩即不能成就阿耨多羅三藐三菩提果。是故諸菩薩若欲成就阿耨多羅三藐三菩提果者，應當修習此般若波羅蜜多善巧方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！如我解佛所說義，有諸菩薩，雖復長時廣修諸行，若或遠離彼善知識，不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者，是菩薩即不能成就阿耨多羅三藐三菩提果。是故諸菩薩若欲成就阿耨多羅三藐三菩提果者，應當修習此般若波羅蜜多善巧方便。」

佛告舍利子言：「如是，如是！若諸菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提果者，應當親近彼善知識，即能修習此般若波羅蜜多善巧方便。以是義故，乃能成就阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子言：「如是，如是！若諸菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提果者，應當親近彼善知識，即能修習此般若波羅蜜多善巧方便。以是義故，乃能成就阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時，梵王、帝釋及諸天子俱白佛言：「世尊！般若波羅蜜多甚深，阿耨多羅三藐三菩提難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，梵王、帝釋及諸天子俱白佛言：「世尊！般若波羅蜜多甚深，阿耨多羅三藐三菩提難得。」

爾時，世尊告梵王、帝釋及諸天子言：「如是，如是！般若波羅蜜多甚深，阿耨多羅三藐三菩提難得。若諸無智起劣精進、生劣信解、無善巧方便、親近惡知識者，即於阿耨多羅三藐三菩提轉復甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告梵王、帝釋及諸天子言：「如是，如是！般若波羅蜜多甚深，阿耨多羅三藐三菩提難得。若諸無智起劣精進、生劣信解、無善巧方便、親近惡知識者，即於阿耨多羅三藐三菩提轉復甚難。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！佛言阿耨多羅三藐三菩提難得者，如我解佛所說義，阿耨多羅三藐三菩提不為難得。何以故？一切法空，無法可得、無能得者。佛所宣說諸法皆空，為有所斷，而所斷法是法亦空。彼阿耨多羅三藐三菩提，若所得法、若所用法，若知若解，一切皆空無得無證。是故阿耨多羅三藐三菩提不為難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！佛言阿耨多羅三藐三菩提難得者，如我解佛所說義，阿耨多羅三藐三菩提不為難得。何以故？一切法空，無法可得、無能得者。佛所宣說諸法皆空，為有所斷，而所斷法是法亦空。彼阿耨多羅三藐三菩提，若所得法、若所用法，若知若解，一切皆空無得無證。是故阿耨多羅三藐三菩提不為難得。」

佛告須菩提言：「阿耨多羅三藐三菩提無所得故難得，無得者故難得，無分別故難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「阿耨多羅三藐三菩提無所得故難得，無得者故難得，無分別故難得。」

爾時，尊者舍利子即謂尊者須菩提言：「如汝所說，阿耨多羅三藐三菩提不為難得者，彼兢沙伽沙數求菩提者諸菩薩摩訶薩，不應於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉。何以故？汝說菩提不難得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子即謂尊者須菩提言：「如汝所說，阿耨多羅三藐三菩提不為難得者，彼兢沙伽沙數求菩提者諸菩薩摩訶薩，不應於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉。何以故？汝說菩提不難得故。」

須菩提言：「尊者舍利子！色於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「尊者舍利子！色於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「受、想、行、識於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「受、想、行、識於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離色有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離色有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離受、想、行、識有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離受、想、行、識有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「色真如於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色真如於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「受、想、行、識真如於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「受、想、行、識真如於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離色真如，有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離色真如，有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離受、想、行、識真如，有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離受、想、行、識真如，有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「色於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「受、想、行、識於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「受、想、行、識於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離色，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離色，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離受、想、行、識，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離受、想、行、識，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「色真如於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色真如於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「受、想、行、識真如於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「受、想、行、識真如於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離色真如，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離色真如，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離受、想、行、識真如，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離受、想、行、識真如，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「色於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「受、想、行、識於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「受、想、行、識於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離色，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離色，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離受、想、行、識，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離受、想、行、識，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「色真如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色真如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「受、想、行、識真如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「受、想、行、識真如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離色真如，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離色真如，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「離受、想、行、識真如，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「離受、想、行、識真如，有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「乃至一切法、一切法真如，於阿耨多羅三藐三菩提可退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「乃至一切法、一切法真如，於阿耨多羅三藐三菩提可退轉不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「舍利子！於汝意云何？若有法於阿耨多羅三藐三菩提可退轉者，是法即有所住。以一切法無住，當有何法而可退轉？舍利子！真如可退轉不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利子！於汝意云何？若有法於阿耨多羅三藐三菩提可退轉者，是法即有所住。以一切法無住，當有何法而可退轉？舍利子！真如可退轉不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「舍利子！如是一切法實求不可得，即無法於阿耨多羅三藐三菩提可得退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利子！如是一切法實求不可得，即無法於阿耨多羅三藐三菩提可得退轉。」

爾時，尊者舍利子白尊者須菩提言：「如尊者所說義，即無菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉。須菩提！若如是者，如佛所說，求三乘人應無差別耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白尊者須菩提言：「如尊者所說義，即無菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉。須菩提！若如是者，如佛所說，求三乘人應無差別耶？」

爾時，尊者滿慈子語尊者舍利子言：「汝當問尊者須菩提！如須菩提意，欲令唯有一乘人耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者滿慈子語尊者舍利子言：「汝當問尊者須菩提！如須菩提意，欲令唯有一乘人耶？」

是時，舍利子即如所說語尊者須菩提言：「汝須菩提！欲令唯有一乘人耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，舍利子即如所說語尊者須菩提言：「汝須菩提！欲令唯有一乘人耶？」

須菩提言：「舍利子！汝於真如法中有一乘人而可見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利子！汝於真如法中有一乘人而可見不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「又，舍利子！汝於真如法中有三乘人而可見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「又，舍利子！汝於真如法中有三乘人而可見不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「舍利子！真如法中有一相三相而可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利子！真如法中有一相三相而可得不？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

須菩提言：「舍利子！汝今當知，真如法中，一菩薩法尚不可得，何況聲聞、緣覺之法而可得耶？是故無有少法於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉。舍利子！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退失者，當知是菩薩摩訶薩即能成就菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利子！汝今當知，真如法中，一菩薩法尚不可得，何況聲聞、緣覺之法而可得耶？是故無有少法於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉。舍利子！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退失者，當知是菩薩摩訶薩即能成就菩提。」

爾時，世尊讚尊者須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝所樂說，皆是如來威神護念。如汝所說，如是，如是！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退失者，當知是菩薩摩訶薩即能成就菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚尊者須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝所樂說，皆是如來威神護念。如汝所說，如是，如是！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚不怖不退失者，當知是菩薩摩訶薩即能成就菩提。」

爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚怖退失者，當得成就何等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞作是說，不驚怖退失者，當得成就何等菩提？」

佛言：「舍利子！當得成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！當得成就阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者，應云何住？云何修學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者，應云何住？云何修學？」

佛言：「須菩提！若菩薩摩訶薩欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者，當於一切眾生起平等心、無毒心、慈心、利益心、善知識心、無障礙心、謙下心、無惱心、不害心，當生如是等心。又於一切眾生作父想、母想、諸親友想。又復長時廣修諸行，所謂於施能捨、於戒能護、於忍能受、精進無懈、禪定寂靜、智慧勝解。修如是等種種勝行，隨順緣生觀察諸法，不於諸法取斷滅相。如是了知諸法真實，即能過菩薩地具諸佛法，成熟無量無數有情，普令安住大涅盤界。菩薩摩訶薩若如是修學，即無障礙相，乃至一切法亦得無障礙。須菩提！是故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當如是住，如是修學。如是學者，能為一切眾生作大依怙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若菩薩摩訶薩欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者，當於一切眾生起平等心、無毒心、慈心、利益心、善知識心、無障礙心、謙下心、無惱心、不害心，當生如是等心。又於一切眾生作父想、母想、諸親友想。又復長時廣修諸行，所謂於施能捨、於戒能護、於忍能受、精進無懈、禪定寂靜、智慧勝解。修如是等種種勝行，隨順緣生觀察諸法，不於諸法取斷滅相。如是了知諸法真實，即能過菩薩地具諸佛法，成熟無量無數有情，普令安住大涅盤界。菩薩摩訶薩若如是修學，即無障礙相，乃至一切法亦得無障礙。須菩提！是故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當如是住，如是修學。如是學者，能為一切眾生作大依怙。」