佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十三西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十三西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

顯示世間品第十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示世間品第十二之二

佛告須菩提：「又復，如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生，及諸異見補特伽羅諸行出沒。云何如來知諸眾生，及諸異見補特伽羅諸行出沒耶？須菩提！所謂了知眾生所起諸行出沒，依色而生，依受、想、行、識而生。云何依色、受、想、行、識生耶？謂諸異見補特伽羅起，如是見我及世間是常，色是常，我及世間是無常，亦常亦無常，非常非無常。如是我及世間是常，受、想、行、識是常，我及世間是無常，亦常亦無常，非常非無常。受、想、行、識是無常，亦常亦無常，非常非無常。又復，我及世間是有邊，色是有邊。我及世間是無邊，亦有邊亦無邊，非有邊非無邊。色是無邊，亦有邊亦無邊，非有邊非無邊。如是我及世間是有邊，受、想、行、識是有邊。我及世間是無邊，亦有邊亦無邊，非有邊非無邊。受、想、行、識是無邊，亦有邊亦無邊，非有邊非無邊。又復，死後色如去不如去，亦如去亦不如去，非如去非不如去。如是受、想、行、識死後如去不如去，亦如去亦不如去，非如去非不如去。又復，身即是神，身異神異。如是色、受、想、行識即身即神，色、受、想、行、識異身異神。是見皆依五蘊所起，此等皆是補特伽羅別異癡見，如來一一如實了知。須菩提！以是義故，如來、應供、正等正覺因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生，及諸異見補特伽羅如是出沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「又復，如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生，及諸異見補特伽羅諸行出沒。云何如來知諸眾生，及諸異見補特伽羅諸行出沒耶？須菩提！所謂了知眾生所起諸行出沒，依色而生，依受、想、行、識而生。云何依色、受、想、行、識生耶？謂諸異見補特伽羅起，如是見我及世間是常，色是常，我及世間是無常，亦常亦無常，非常非無常。如是我及世間是常，受、想、行、識是常，我及世間是無常，亦常亦無常，非常非無常。受、想、行、識是無常，亦常亦無常，非常非無常。又復，我及世間是有邊，色是有邊。我及世間是無邊，亦有邊亦無邊，非有邊非無邊。色是無邊，亦有邊亦無邊，非有邊非無邊。如是我及世間是有邊，受、想、行、識是有邊。我及世間是無邊，亦有邊亦無邊，非有邊非無邊。受、想、行、識是無邊，亦有邊亦無邊，非有邊非無邊。又復，死後色如去不如去，亦如去亦不如去，非如去非不如去。如是受、想、行、識死後如去不如去，亦如去亦不如去，非如去非不如去。又復，身即是神，身異神異。如是色、受、想、行識即身即神，色、受、想、行、識異身異神。是見皆依五蘊所起，此等皆是補特伽羅別異癡見，如來一一如實了知。須菩提！以是義故，如來、應供、正等正覺因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生，及諸異見補特伽羅如是出沒。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生色、受、想、行、識相。云何如來知眾生色相耶？須菩提！所謂了知色如如。云何如來知眾生受、想、行、識相耶？須菩提！所謂了知受、想、行、識如如。須菩提！以是義故，如來所說眾生出沒如即五蘊如，五蘊如即世間如。何以故？五蘊及世間如無異故。是故五蘊如如世間如，世間如如一切法如。一切法如如須陀洹果如，須陀洹果如如斯陀含果如，斯陀含果如如阿那含果如，阿那含果如如阿羅漢果如，阿羅漢果如如緣覺果如，緣覺果如如如來如。是故如來與彼聲聞、緣覺果，及五蘊世間，乃至一切法，同一如。如是諸如如非一性非多性，即種種性離種種性，無二無分別，無作而無盡。須菩提！如來因般若波羅蜜多故得是如如，證是如故，故名如來。以是因緣，如來、應供、正等正覺說般若波羅蜜多能示世間。般若波羅蜜多為諸佛母出生諸佛，由從是生故，即如實了知彼一切法如如無異，證是如故出現世間，成就阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生色、受、想、行、識相。云何如來知眾生色相耶？須菩提！所謂了知色如如。云何如來知眾生受、想、行、識相耶？須菩提！所謂了知受、想、行、識如如。須菩提！以是義故，如來所說眾生出沒如即五蘊如，五蘊如即世間如。何以故？五蘊及世間如無異故。是故五蘊如如世間如，世間如如一切法如。一切法如如須陀洹果如，須陀洹果如如斯陀含果如，斯陀含果如如阿那含果如，阿那含果如如阿羅漢果如，阿羅漢果如如緣覺果如，緣覺果如如如來如。是故如來與彼聲聞、緣覺果，及五蘊世間，乃至一切法，同一如。如是諸如如非一性非多性，即種種性離種種性，無二無分別，無作而無盡。須菩提！如來因般若波羅蜜多故得是如如，證是如故，故名如來。以是因緣，如來、應供、正等正覺說般若波羅蜜多能示世間。般若波羅蜜多為諸佛母出生諸佛，由從是生故，即如實了知彼一切法如如無異，證是如故出現世間，成就阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時，須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，如如法者最上甚深，佛因是如故得菩提果。世尊！此法甚深，何人能信解？豈非住不退轉菩薩摩訶薩、滿願阿羅漢、正見補特伽羅，乃能信解耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，如如法者最上甚深，佛因是如故得菩提果。世尊！此法甚深，何人能信解？豈非住不退轉菩薩摩訶薩、滿願阿羅漢、正見補特伽羅，乃能信解耶？」

佛言：「須菩提！如是，如是！如汝所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！如是，如是！如汝所說。

「復次，須菩提！如如法者是無盡相，最勝甚深。如來、應供、正等正覺如實宣說彼無盡相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如如法者是無盡相，最勝甚深。如來、應供、正等正覺如實宣說彼無盡相。」

爾時，帝釋天主及欲界中餘天子眾，色界二萬梵眾天子，來詣佛所。到已，頭面禮佛雙足，退住一面。時，諸天子各白佛言：「世尊！佛所說法最上甚深，此中云何作相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主及欲界中餘天子眾，色界二萬梵眾天子，來詣佛所。到已，頭面禮佛雙足，退住一面。時，諸天子各白佛言：「世尊！佛所說法最上甚深，此中云何作相耶？」

佛言：「諸天子！諸法以空為相，無相、無願為相。是相無生無滅、無染無淨，法界寂靜猶如虛空，無所依止即相無相。如來、應供、正等正覺說色、受、想、行、識亦如是相，即相無相，而此諸相相不能壞，世間天、人、阿修羅等所不能壞。何以故？彼天、人、阿修羅等是有相故。諸天子！若有人問虛空誰所作？是人為正問不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸天子！諸法以空為相，無相、無願為相。是相無生無滅、無染無淨，法界寂靜猶如虛空，無所依止即相無相。如來、應供、正等正覺說色、受、想、行、識亦如是相，即相無相，而此諸相相不能壞，世間天、人、阿修羅等所不能壞。何以故？彼天、人、阿修羅等是有相故。諸天子！若有人問虛空誰所作？是人為正問不？」

諸天子白佛言：「不也，世尊！虛空無所作。何以故？虛空無為，誰能作者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子白佛言：「不也，世尊！虛空無所作。何以故？虛空無為，誰能作者？」

佛告諸天子言：「如是，如是！如來、應供、正等正覺從無二法生，說諸法相亦無二相。何以故？如來得是相故即無所住，是故佛說諸法無作相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸天子言：「如是，如是！如來、應供、正等正覺從無二法生，說諸法相亦無二相。何以故？如來得是相故即無所住，是故佛說諸法無作相。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！是相甚深，如來得是相故成等正覺，以無礙智說般若波羅蜜多，而此般若波羅蜜多乃是諸佛之所行處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！是相甚深，如來得是相故成等正覺，以無礙智說般若波羅蜜多，而此般若波羅蜜多乃是諸佛之所行處。」

佛告尊者須菩提言：「如是，如是！如來、應供、正等正覺因般若波羅蜜多故，如實顯示彼世間相。須菩提！如來、應供、正等正覺依止於法，供養恭敬尊重讚歎於法。所謂法者即般若波羅蜜多，有佛無佛此法常住，是故如來依止般若波羅蜜多。由依止故，如來修習般若波羅蜜多，以修習故得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者須菩提言：「如是，如是！如來、應供、正等正覺因般若波羅蜜多故，如實顯示彼世間相。須菩提！如來、應供、正等正覺依止於法，供養恭敬尊重讚歎於法。所謂法者即般若波羅蜜多，有佛無佛此法常住，是故如來依止般若波羅蜜多。由依止故，如來修習般若波羅蜜多，以修習故得一切智。

「復次，須菩提！汝今當知，佛是知恩能報恩者，正使有人作是問言：『誰是知恩能報恩者？』應當答言：『佛是知恩能報恩者。』何以故？如來因所行道、所學法故，得阿耨多羅三藐三菩提，今復護念是道是法。須菩提！如來所行所學者即是般若波羅蜜多，以是義故，如來名為真報恩者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！汝今當知，佛是知恩能報恩者，正使有人作是問言：『誰是知恩能報恩者？』應當答言：『佛是知恩能報恩者。』何以故？如來因所行道、所學法故，得阿耨多羅三藐三菩提，今復護念是道是法。須菩提！如來所行所學者即是般若波羅蜜多，以是義故，如來名為真報恩者。

「復次，須菩提！如來知一切法無作無作相故，得阿耨多羅三藐三菩提，今復如實說一切法無作無作相，亦是如來真報恩者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來知一切法無作無作相故，得阿耨多羅三藐三菩提，今復如實說一切法無作無作相，亦是如來真報恩者。

「復次，須菩提！如來知一切法皆從般若波羅蜜多中來，今復如實說般若波羅蜜多顯示世間，亦是如來真報恩者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來知一切法皆從般若波羅蜜多中來，今復如實說般若波羅蜜多顯示世間，亦是如來真報恩者。」

須菩提白佛言：「世尊！彼一切法無知者、無見者，云何如來、應供、正等正覺說般若波羅蜜多顯示世間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！彼一切法無知者、無見者，云何如來、應供、正等正覺說般若波羅蜜多顯示世間？」

佛告尊者須菩提言：「善哉，善哉！汝能問佛此甚深義。須菩提！如是，如是！一切法無知者，一切法無見者。云何一切法無知者、無見者？所謂一切法空，一切法無依止，是故一切法無知者、無見者。如來、應供、正等正覺得是法故，乃說般若波羅蜜多能示世間。云何示世間耶？須菩提！若不見色，不見受、想、行、識，是為顯示世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者須菩提言：「善哉，善哉！汝能問佛此甚深義。須菩提！如是，如是！一切法無知者，一切法無見者。云何一切法無知者、無見者？所謂一切法空，一切法無依止，是故一切法無知者、無見者。如來、應供、正等正覺得是法故，乃說般若波羅蜜多能示世間。云何示世間耶？須菩提！若不見色，不見受、想、行、識，是為顯示世間。」

須菩提白佛言：「世尊！云何名不見色，不見受、想、行、識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何名不見色，不見受、想、行、識？」

佛言：「須菩提！若不緣色生識，是名不見色。若不緣受、想、行、識生識，是名不見受、想、行、識。須菩提！若不見色、受、想、行、識，即不見世間，若如是不見世間，是名真見世間。云何真見世間耶？所謂世間空故，世間離相故，世間寂靜故，世間無染故。般若波羅蜜多如是顯示，如來、應供、正等正覺亦如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若不緣色生識，是名不見色。若不緣受、想、行、識生識，是名不見受、想、行、識。須菩提！若不見色、受、想、行、識，即不見世間，若如是不見世間，是名真見世間。云何真見世間耶？所謂世間空故，世間離相故，世間寂靜故，世間無染故。般若波羅蜜多如是顯示，如來、應供、正等正覺亦如是說。」

不思議品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議品第十三

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！此般若波羅蜜多最上甚深，為大事故出，為不可思議事、不可稱事、不可量事、不可數事、無等等事故出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！此般若波羅蜜多最上甚深，為大事故出，為不可思議事、不可稱事、不可量事、不可數事、無等等事故出。」

佛言：「須菩提！如是，如是！般若波羅蜜多最上甚深，為大事故出，為不可思議事、不可稱事、不可量事、不可數事、無等等事故出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！如是，如是！般若波羅蜜多最上甚深，為大事故出，為不可思議事、不可稱事、不可量事、不可數事、無等等事故出。

「須菩提！云何為不可思議事故出？所謂如來法、佛法、自然智法、一切智法，如是諸法不可思議，非心非心數法可轉，此中無分別，是故般若波羅蜜多，為不可思議事故出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何為不可思議事故出？所謂如來法、佛法、自然智法、一切智法，如是諸法不可思議，非心非心數法可轉，此中無分別，是故般若波羅蜜多，為不可思議事故出。

「須菩提！云何為不可稱事故出？所謂如來法、佛法、自然智法、一切智法，如是諸法非心所稱，是故般若波羅蜜多為不可稱事故出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何為不可稱事故出？所謂如來法、佛法、自然智法、一切智法，如是諸法非心所稱，是故般若波羅蜜多為不可稱事故出。

「須菩提！云何為不可量事故出？所謂如來法、佛法、自然智法、一切智法，如是諸法出過諸量、無有限量，是故般若波羅蜜多為不可量事故出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何為不可量事故出？所謂如來法、佛法、自然智法、一切智法，如是諸法出過諸量、無有限量，是故般若波羅蜜多為不可量事故出。

「須菩提！云何為不可數事故出？所謂如來法、佛法、自然智法、一切智法，如是諸法出過諸數非數所及，是故般若波羅蜜多為不可數事故出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何為不可數事故出？所謂如來法、佛法、自然智法、一切智法，如是諸法出過諸數非數所及，是故般若波羅蜜多為不可數事故出。

「須菩提！云何為無等等事故出？所謂如來法、佛法、自然智法、一切智法，如是諸法無有等者況復過上，是故般若波羅蜜多為無等等事故出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何為無等等事故出？所謂如來法、佛法、自然智法、一切智法，如是諸法無有等者況復過上，是故般若波羅蜜多為無等等事故出。」

復次，須菩提白佛言：「世尊！若如來法、佛法、自然智法、一切智法，如是諸法不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等者。彼色亦不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等，受、想、行、識亦不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，須菩提白佛言：「世尊！若如來法、佛法、自然智法、一切智法，如是諸法不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等者。彼色亦不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等，受、想、行、識亦不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等耶？」

佛告尊者須菩提言：「如是，如是！須菩提！色不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等故，受、想、行、識不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等，乃至一切法亦不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等。何以故？色於法性中無心無心數法故，受、想、行、識於法性中無心無心數法，乃至一切法於法性中亦無心無心數法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者須菩提言：「如是，如是！須菩提！色不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等故，受、想、行、識不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等，乃至一切法亦不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等。何以故？色於法性中無心無心數法故，受、想、行、識於法性中無心無心數法，乃至一切法於法性中亦無心無心數法。

「須菩提！色、受、想、行、識於法性中以無心無心數法故，不可思議、不可稱，乃至一切法亦不可思議、不可稱。須菩提！色、受、想、行、識不可量故，乃至一切法亦不可量。何以故？色、受、想、行、識量不可得，乃至一切法量亦不可得。以不可得故，即色、受、想、行、識乃至一切法無所作。以無所作故，即色、受、想、行、識乃至一切法無所生。以無所生故，是故色、受、想、行、識乃至一切法皆不可量。須菩提！色、受、想、行、識不可數故，乃至一切法亦不可數。何以故？出過數分故。須菩提！色、受、想、行、識無等等故，乃至一切法亦無等等。何以故？如虛空平等故，一切法亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！色、受、想、行、識於法性中以無心無心數法故，不可思議、不可稱，乃至一切法亦不可思議、不可稱。須菩提！色、受、想、行、識不可量故，乃至一切法亦不可量。何以故？色、受、想、行、識量不可得，乃至一切法量亦不可得。以不可得故，即色、受、想、行、識乃至一切法無所作。以無所作故，即色、受、想、行、識乃至一切法無所生。以無所生故，是故色、受、想、行、識乃至一切法皆不可量。須菩提！色、受、想、行、識不可數故，乃至一切法亦不可數。何以故？出過數分故。須菩提！色、受、想、行、識無等等故，乃至一切法亦無等等。何以故？如虛空平等故，一切法亦然。

「復次，須菩提！於汝意云何？虛空有心、心數法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！於汝意云何？虛空有心、心數法不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「須菩提！彼一切法亦復如是。虛空不可思議故一切法亦不可思議，虛空不可稱故一切法亦不可稱，虛空不可量故一切法亦不可量，虛空不可數故一切法亦不可數，虛空無等等故一切法亦無等等。是故諸法離諸分別，若分別者皆是識業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！彼一切法亦復如是。虛空不可思議故一切法亦不可思議，虛空不可稱故一切法亦不可稱，虛空不可量故一切法亦不可量，虛空不可數故一切法亦不可數，虛空無等等故一切法亦無等等。是故諸法離諸分別，若分別者皆是識業。

「須菩提！滅諸籌量名不可思議，非所稱故名不可稱，無有量故名不可量，過諸數故名不可數，如虛空故名無等等。以是緣故，當知如來法、佛法、自然智法、一切智法，乃至一切法皆如虛空，不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！滅諸籌量名不可思議，非所稱故名不可稱，無有量故名不可量，過諸數故名不可數，如虛空故名無等等。以是緣故，當知如來法、佛法、自然智法、一切智法，乃至一切法皆如虛空，不可思議、不可稱、不可量、不可數、無等等。」

說是不可思議乃至無等等法門時，會中有五百苾芻、二十苾芻尼，不受諸法，得諸漏盡，心善解脫。六十優婆塞、三十優婆夷，遠塵離垢，得法眼淨。即於佛前皆得授記。二十菩薩悉證無生法忍，而諸菩薩於此賢劫，當得成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是不可思議乃至無等等法門時，會中有五百苾芻、二十苾芻尼，不受諸法，得諸漏盡，心善解脫。六十優婆塞、三十優婆夷，遠塵離垢，得法眼淨。即於佛前皆得授記。二十菩薩悉證無生法忍，而諸菩薩於此賢劫，當得成就阿耨多羅三藐三菩提果。

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深。佛先所說為大事故出，其相云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深。佛先所說為大事故出，其相云何？」

佛言：「須菩提！般若波羅蜜多為大事故出者，汝今當知，所謂佛法、緣覺法、聲聞法，皆住般若波羅蜜多中。須菩提！譬如世間剎帝利王子，得灌頂已處於王位。所有王事及國城事、人民事等，皆付大臣，臣受命已統攝而行。般若波羅蜜多亦復如是，所有佛法、緣覺法、聲聞法，皆住般若波羅蜜多中，而般若波羅蜜多統攝諸法。如是等法名為大事，是故般若波羅蜜多為大事故出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！般若波羅蜜多為大事故出者，汝今當知，所謂佛法、緣覺法、聲聞法，皆住般若波羅蜜多中。須菩提！譬如世間剎帝利王子，得灌頂已處於王位。所有王事及國城事、人民事等，皆付大臣，臣受命已統攝而行。般若波羅蜜多亦復如是，所有佛法、緣覺法、聲聞法，皆住般若波羅蜜多中，而般若波羅蜜多統攝諸法。如是等法名為大事，是故般若波羅蜜多為大事故出。

「復次，須菩提！般若波羅蜜多不受不著色故出，不受不著受、想、行、識故出，不受不著須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果故出，不受不著緣覺果故出，不受不著一切智故出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜多不受不著色故出，不受不著受、想、行、識故出，不受不著須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果故出，不受不著緣覺果故出，不受不著一切智故出。」

須菩提白佛言：「世尊！云何般若波羅蜜多不受不著一切智故出耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何般若波羅蜜多不受不著一切智故出耶？」

佛言：「須菩提！於汝意云何？汝所證得阿羅漢法，有所見耶？可受可著耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於汝意云何？汝所證得阿羅漢法，有所見耶？可受可著耶？」

須菩提言：「不也，世尊！我所證法，是中無見，亦不可受，亦不可著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！我所證法，是中無見，亦不可受，亦不可著。」

佛言：「須菩提！般若波羅蜜多亦復如是。所有如來法乃至一切智法，是諸法中，悉無所見不受不著，是故般若波羅蜜多不受不著一切智故出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！般若波羅蜜多亦復如是。所有如來法乃至一切智法，是諸法中，悉無所見不受不著，是故般若波羅蜜多不受不著一切智故出。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，般若波羅蜜多不受不著，最上甚深希有難得。世尊！彼初住大乘菩薩摩訶薩，若聞是說，不驚不怖亦不退失，生信解者，當知是菩薩具足正因，於先佛所已種善根，是故於今得聞此甚深般若波羅蜜多，亦復不生驚怖，心淨信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，般若波羅蜜多不受不著，最上甚深希有難得。世尊！彼初住大乘菩薩摩訶薩，若聞是說，不驚不怖亦不退失，生信解者，當知是菩薩具足正因，於先佛所已種善根，是故於今得聞此甚深般若波羅蜜多，亦復不生驚怖，心淨信解。」

佛言：「須菩提！如是，如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！如是，如是！如汝所說。」

爾時，欲色界諸天子等白佛言：「世尊！此般若波羅蜜多正法，最上甚深難解難入。若人得聞此甚深般若波羅蜜多正法生信解者，當知是人於先佛所已種善根。世尊！正使三千大千世界所有眾生，一一已住信行地者，是諸眾生若滿一劫、若減一劫如理修行，不如有人能一日中於此般若波羅蜜多正法，如理思惟安住忍法，是人功德倍勝於前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，欲色界諸天子等白佛言：「世尊！此般若波羅蜜多正法，最上甚深難解難入。若人得聞此甚深般若波羅蜜多正法生信解者，當知是人於先佛所已種善根。世尊！正使三千大千世界所有眾生，一一已住信行地者，是諸眾生若滿一劫、若減一劫如理修行，不如有人能一日中於此般若波羅蜜多正法，如理思惟安住忍法，是人功德倍勝於前。」

佛告諸天子言：「如是，如是！般若波羅蜜多正法最上甚深，正使三千大千世界所有眾生，一一已住信行地者，若滿一劫、若減一劫如理修行，不如有人於此般若波羅蜜多正法，如理思惟安住忍法，是人功德倍勝於前。是故汝等於此正法，尊重恭敬如理修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸天子言：「如是，如是！般若波羅蜜多正法最上甚深，正使三千大千世界所有眾生，一一已住信行地者，若滿一劫、若減一劫如理修行，不如有人於此般若波羅蜜多正法，如理思惟安住忍法，是人功德倍勝於前。是故汝等於此正法，尊重恭敬如理修行。」

是時欲色界中諸天子等各白佛言：「世尊！大波羅蜜多是般若波羅蜜多，最上甚深希有難得，我等各各隨喜頂受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時欲色界中諸天子等各白佛言：「世尊！大波羅蜜多是般若波羅蜜多，最上甚深希有難得，我等各各隨喜頂受。」

彼諸天子如是稱讚已，即各頭面禮世尊足，右繞三匝出離佛會，去此不遠隱身不現，各各還復彼彼天中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天子如是稱讚已，即各頭面禮世尊足，右繞三匝出離佛會，去此不遠隱身不現，各各還復彼彼天中。