佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十二西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十二西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

惡者障法品第十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡者障法品第十一之二

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難，而令諸修菩薩法者，不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難，而令諸修菩薩法者，不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦？」

佛告尊者須菩提言：「汝今當知，此般若波羅蜜多出生諸佛一切智，從一切智而復出生諸佛正法，從諸佛法出生無量無數眾生。諸佛以其方便智力，普令眾生斷諸煩惱。煩惱斷故，彼諸惡魔伺不得便，由不得便作障難故，心生苦惱。以苦惱心，是故長時勤作方便為諸難事，而令諸修菩薩法者，不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者須菩提言：「汝今當知，此般若波羅蜜多出生諸佛一切智，從一切智而復出生諸佛正法，從諸佛法出生無量無數眾生。諸佛以其方便智力，普令眾生斷諸煩惱。煩惱斷故，彼諸惡魔伺不得便，由不得便作障難故，心生苦惱。以苦惱心，是故長時勤作方便為諸難事，而令諸修菩薩法者，不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦。

「復次，須菩提！彼諸惡魔或作方便，於其初住大乘善男子前，作如是言：『汝所聽受非真般若波羅蜜多，我有經法，是真般若波羅蜜多，汝當隨我如是修學。』須菩提！彼諸惡魔以是方便欲壞善法，而初住大乘善男子等，少智少信，未得阿耨多羅三藐三菩提記，其心怯弱為魔所攝。魔所攝故，即不得此般若波羅蜜多正法，聽受修習書持讀誦。須菩提！此因緣者，應當覺知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼諸惡魔或作方便，於其初住大乘善男子前，作如是言：『汝所聽受非真般若波羅蜜多，我有經法，是真般若波羅蜜多，汝當隨我如是修學。』須菩提！彼諸惡魔以是方便欲壞善法，而初住大乘善男子等，少智少信，未得阿耨多羅三藐三菩提記，其心怯弱為魔所攝。魔所攝故，即不得此般若波羅蜜多正法，聽受修習書持讀誦。須菩提！此因緣者，應當覺知是為魔事。

「復次，須菩提！彼諸惡魔，或時現身作苾芻相，以壞法心，妄修菩薩甚深勝行，而返於中以聲聞果謂證實際。須菩提！此因緣者，應當覺知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼諸惡魔，或時現身作苾芻相，以壞法心，妄修菩薩甚深勝行，而返於中以聲聞果謂證實際。須菩提！此因緣者，應當覺知是為魔事。

「復次，須菩提！彼諸惡魔，以如是等種種方便，於此般若波羅蜜多正法作諸障難，不令有人書持讀誦。是故修菩薩法者，常當覺知，覺已遠離，即起勇猛勝精進心，堅固安住正念正知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼諸惡魔，以如是等種種方便，於此般若波羅蜜多正法作諸障難，不令有人書持讀誦。是故修菩薩法者，常當覺知，覺已遠離，即起勇猛勝精進心，堅固安住正念正知。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「如是，世尊！如是，善逝！譬如大珍寶聚，多有怨賊常欲伺求而為竊盜。何以故？珍寶難得，價直無量。以是因緣，多諸怨賊。今此般若波羅蜜多大法寶聚，亦復如是多諸障難，常有惡魔伺求其便。是故所有初住大乘善男子等，少智少信其心怯弱，於此甚深廣大法中，不得聽受修習書持讀誦者，知彼皆是魔力所加。世尊！若復有人於如是等諸難事中，勇猛精進心不懈退，於此法門堅固修習書持讀誦者，豈非諸佛神通威力所加持耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「如是，世尊！如是，善逝！譬如大珍寶聚，多有怨賊常欲伺求而為竊盜。何以故？珍寶難得，價直無量。以是因緣，多諸怨賊。今此般若波羅蜜多大法寶聚，亦復如是多諸障難，常有惡魔伺求其便。是故所有初住大乘善男子等，少智少信其心怯弱，於此甚深廣大法中，不得聽受修習書持讀誦者，知彼皆是魔力所加。世尊！若復有人於如是等諸難事中，勇猛精進心不懈退，於此法門堅固修習書持讀誦者，豈非諸佛神通威力所加持耶？」

佛言：「須菩提！如是，如是！如汝所說。若有人能於如是等諸難事中，得此法門聽受修習書持讀誦者，當知皆是諸佛如來神通威力共所護念。何以故？彼惡魔眾雖復長時勤作方便，於此法門起諸難事。如來、應供、正等正覺亦復長時勤作方便，於此般若波羅蜜多法門，以威神力加持護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！如是，如是！如汝所說。若有人能於如是等諸難事中，得此法門聽受修習書持讀誦者，當知皆是諸佛如來神通威力共所護念。何以故？彼惡魔眾雖復長時勤作方便，於此法門起諸難事。如來、應供、正等正覺亦復長時勤作方便，於此般若波羅蜜多法門，以威神力加持護念。」

顯示世間品第十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示世間品第十二之一

佛告須菩提：「如世母人生育諸子，若一若十若百若千。忽於一時其母有疾，諸子各各勤求方便，多所療治。咸作是念：『云何令母速得遠離風癀痰𤸌種種病苦，眼、耳、鼻、舌、身、意諸根輕安調適？云何令母飲食增進色力堅固，離諸苦受得大快樂？云何令母壽命長遠久住世間？何以故？今我此身處於世間，從母所生生育甚難，以是因緣母恩為重。』須菩提！所有十方現在如來、應供、正等正覺亦復如是，各各以其神通威力加持護念，此般若波羅蜜多甚深法門，悲愍世間一切眾生，普令得聞書持讀誦。彼諸如來咸作是念：『云何得此般若波羅蜜多正法久住世間？云何得此般若波羅蜜多正法離破壞相？云何得此般若波羅蜜多正法，普令世間書持讀誦宣通流布，使諸惡魔不得其便？』須菩提！如來、應供、正等正覺於一切時勤作方便，稱讚護念般若波羅蜜多法門。何以故？此般若波羅蜜多是諸佛母。彼諸如來、應供、正等正覺所有一切智，從般若波羅蜜多真實出生，而此般若波羅蜜多，能示諸佛及能顯示諸世間相。所有過去未來如來、應供、正等正覺，若已得、若當得，皆因是般若波羅蜜多故，成就阿耨多羅三藐三菩提果。及今現在十方無量阿僧祇世界一切如來、應供、正等正覺，住世說法廣為眾生作利益者，亦因是般若波羅蜜多故，成就阿耨多羅三藐三菩提果。須菩提！當知三世諸佛皆從般若波羅蜜多中來，般若波羅蜜多能善出生，是故般若波羅蜜多能示諸佛及能顯示諸世間相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如世母人生育諸子，若一若十若百若千。忽於一時其母有疾，諸子各各勤求方便，多所療治。咸作是念：『云何令母速得遠離風癀痰𤸌種種病苦，眼、耳、鼻、舌、身、意諸根輕安調適？云何令母飲食增進色力堅固，離諸苦受得大快樂？云何令母壽命長遠久住世間？何以故？今我此身處於世間，從母所生生育甚難，以是因緣母恩為重。』須菩提！所有十方現在如來、應供、正等正覺亦復如是，各各以其神通威力加持護念，此般若波羅蜜多甚深法門，悲愍世間一切眾生，普令得聞書持讀誦。彼諸如來咸作是念：『云何得此般若波羅蜜多正法久住世間？云何得此般若波羅蜜多正法離破壞相？云何得此般若波羅蜜多正法，普令世間書持讀誦宣通流布，使諸惡魔不得其便？』須菩提！如來、應供、正等正覺於一切時勤作方便，稱讚護念般若波羅蜜多法門。何以故？此般若波羅蜜多是諸佛母。彼諸如來、應供、正等正覺所有一切智，從般若波羅蜜多真實出生，而此般若波羅蜜多，能示諸佛及能顯示諸世間相。所有過去未來如來、應供、正等正覺，若已得、若當得，皆因是般若波羅蜜多故，成就阿耨多羅三藐三菩提果。及今現在十方無量阿僧祇世界一切如來、應供、正等正覺，住世說法廣為眾生作利益者，亦因是般若波羅蜜多故，成就阿耨多羅三藐三菩提果。須菩提！當知三世諸佛皆從般若波羅蜜多中來，般若波羅蜜多能善出生，是故般若波羅蜜多能示諸佛及能顯示諸世間相。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，般若波羅蜜多而能顯示世間相者，如來、應供、正等正覺當云何說為世間相？願佛世尊廣為開示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，般若波羅蜜多而能顯示世間相者，如來、應供、正等正覺當云何說為世間相？願佛世尊廣為開示。」

佛告尊者須菩提言：「佛說五蘊為世間相，所謂色、受、想、行、識，般若波羅蜜多顯示如是相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者須菩提言：「佛說五蘊為世間相，所謂色、受、想、行、識，般若波羅蜜多顯示如是相。」

須菩提復白佛言：「世尊！云何般若波羅蜜多示五蘊法為世間耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復白佛言：「世尊！云何般若波羅蜜多示五蘊法為世間耶？」

佛告須菩提：「當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相，五蘊自性無作無生壞無所壞。何以故？彼空自性無作無生壞無所壞，無相、無願自性無作無生壞無所壞，法界自性亦無作無生壞無所壞，而此五蘊亦復如是。是故如來、應供、正等正覺，說般若波羅蜜多示世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「當知般若波羅蜜多顯示五蘊壞無壞相，五蘊自性無作無生壞無所壞。何以故？彼空自性無作無生壞無所壞，無相、無願自性無作無生壞無所壞，法界自性亦無作無生壞無所壞，而此五蘊亦復如是。是故如來、應供、正等正覺，說般若波羅蜜多示世間相。

「復次，須菩提！如來從般若波羅蜜多中來，能隨無量無數眾生性悉如實知。云何如來如實知耶？所謂眾生自性即如實性，從般若波羅蜜多出生，如來亦復從般若波羅蜜多出生，是故如來能隨無量無數眾生性皆如實知。由實了知眾生性故，乃至無量無數眾生一切心行亦如實知。以了知無量無數眾生心行故，是故佛說般若波羅蜜多示世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來從般若波羅蜜多中來，能隨無量無數眾生性悉如實知。云何如來如實知耶？所謂眾生自性即如實性，從般若波羅蜜多出生，如來亦復從般若波羅蜜多出生，是故如來能隨無量無數眾生性皆如實知。由實了知眾生性故，乃至無量無數眾生一切心行亦如實知。以了知無量無數眾生心行故，是故佛說般若波羅蜜多示世間相。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生攝心亂心。云何如來知眾生攝心耶？所謂若集若散住法性中如實了知。若如實知，是即了知眾生攝心。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是攝心。云何如來知眾生亂心耶？所謂住法性中知心無相，心無相故，即無盡無不盡。若如實了知盡無盡相，是即了知眾生亂心。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是亂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生攝心亂心。云何如來知眾生攝心耶？所謂若集若散住法性中如實了知。若如實知，是即了知眾生攝心。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是攝心。云何如來知眾生亂心耶？所謂住法性中知心無相，心無相故，即無盡無不盡。若如實了知盡無盡相，是即了知眾生亂心。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是亂心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生無盡心。云何如來知眾生無盡心耶？須菩提！所謂知心無壞，心無壞故即心無生滅，無生滅故即無住無依，無有盡相猶如虛空廣大無盡，而心相亦然。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是無盡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生無盡心。云何如來知眾生無盡心耶？須菩提！所謂知心無壞，心無壞故即心無生滅，無生滅故即無住無依，無有盡相猶如虛空廣大無盡，而心相亦然。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是無盡心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生染心。云何如來知眾生染心耶？須菩提！所謂了知染心如實相即非染心。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是染心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生染心。云何如來知眾生染心耶？須菩提！所謂了知染心如實相即非染心。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是染心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生離染心。云何如來知眾生離染心耶？須菩提！所謂了知染心自性，即離染心中無離染心相。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是離染心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生離染心。云何如來知眾生離染心耶？須菩提！所謂了知染心自性，即離染心中無離染心相。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是離染心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生諸能緣心。云何如來知眾生能緣心耶？須菩提！所謂了知阿賴耶等諸能緣心無能緣心相。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是能緣心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生諸能緣心。云何如來知眾生能緣心耶？須菩提！所謂了知阿賴耶等諸能緣心無能緣心相。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是能緣心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生諸能取心。云何如來知眾生能取心耶？須菩提！所謂了知無所取相，取相離故即不可取。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是能取心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生諸能取心。云何如來知眾生能取心耶？須菩提！所謂了知無所取相，取相離故即不可取。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是能取心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生諸有漏心。云何如來知眾生有漏心耶？須菩提！所謂了知心無自性，無自性故即無分別。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是有漏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生諸有漏心。云何如來知眾生有漏心耶？須菩提！所謂了知心無自性，無自性故即無分別。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是有漏心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生諸無漏心。云何如來知眾生無漏心耶？須菩提！所謂了知心無自性即非心分。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是無漏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生諸無漏心。云何如來知眾生無漏心耶？須菩提！所謂了知心無自性即非心分。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是無漏心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生貪心。云何如來知眾生貪心耶？須菩提！所謂了知若住貪即心不如實，若心如實即不住貪，於平等法中無貪心可得。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是貪心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生貪心。云何如來知眾生貪心耶？須菩提！所謂了知若住貪即心不如實，若心如實即不住貪，於平等法中無貪心可得。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是貪心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生離貪心。云何如來知眾生離貪心耶？須菩提！所謂了知心如實相，若貪、若離貪俱不可得，由不可得故即無離貪心相。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是離貪心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生離貪心。云何如來知眾生離貪心耶？須菩提！所謂了知心如實相，若貪、若離貪俱不可得，由不可得故即無離貪心相。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是離貪心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生恚心。云何如來知眾生恚心耶？須菩提！所謂了知心住空寂，離所緣相無諸分別。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是恚心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生恚心。云何如來知眾生恚心耶？須菩提！所謂了知心住空寂，離所緣相無諸分別。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是恚心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生離恚心。云何如來知眾生離恚心耶？須菩提！所謂了知心法無二從真實生。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是離恚心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生離恚心。云何如來知眾生離恚心耶？須菩提！所謂了知心法無二從真實生。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是離恚心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生癡心。云何如來知眾生癡心耶？須菩提！所謂了知若心住於癡即心不如實，若心如實即不住於癡。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是癡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生癡心。云何如來知眾生癡心耶？須菩提！所謂了知若心住於癡即心不如實，若心如實即不住於癡。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是癡心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生離癡心。云何如來知眾生離癡心耶？須菩提！所謂了知若心有所著即心隨癡相，若心住如實即不隨癡相，由如是故無離癡心相可得。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是離癡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生離癡心。云何如來知眾生離癡心耶？須菩提！所謂了知若心有所著即心隨癡相，若心住如實即不隨癡相，由如是故無離癡心相可得。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是離癡心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生過失心。云何如來知眾生過失心耶？須菩提！所謂了知若心生過失即心不如實，若心如實即不生過失，於平等法中無過失心可得。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是過失心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生過失心。云何如來知眾生過失心耶？須菩提！所謂了知若心生過失即心不如實，若心如實即不生過失，於平等法中無過失心可得。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是過失心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生離過失心。云何如來知眾生離過失心耶？須菩提！所謂了知若心有所著即過失隨生。若心住如實即不生過失，由如是故無離過失心相可得。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是離過失心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生離過失心。云何如來知眾生離過失心耶？須菩提！所謂了知若心有所著即過失隨生。若心住如實即不生過失，由如是故無離過失心相可得。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是離過失心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生廣心。云何如來知眾生廣心耶？須菩提！所謂了知是心不增不減無住無著。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是廣心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生廣心。云何如來知眾生廣心耶？須菩提！所謂了知是心不增不減無住無著。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是廣心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生非廣心。云何如來知眾生非廣心耶？須菩提！所謂了知心無處所，無處所故即無起作亦無增廣。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是非廣心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生非廣心。云何如來知眾生非廣心耶？須菩提！所謂了知心無處所，無處所故即無起作亦無增廣。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是非廣心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生大心。云何如來知眾生大心耶？須菩提！所謂了知是心平等自性無差別。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生大心。云何如來知眾生大心耶？須菩提！所謂了知是心平等自性無差別。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是大心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生非大心。云何如來知眾生非大心耶？須菩提！所謂了知心無來去。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是非大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生非大心。云何如來知眾生非大心耶？須菩提！所謂了知心無來去。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是非大心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生無量心。云何如來知眾生無量心耶？須菩提！所謂了知心無依止，無依止故即無限量。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是無量心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生無量心。云何如來知眾生無量心耶？須菩提！所謂了知心無依止，無依止故即無限量。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是無量心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生現心。云何如來知眾生現心耶？須菩提！所謂了知諸心自性無所顯現。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是現心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生現心。云何如來知眾生現心耶？須菩提！所謂了知諸心自性無所顯現。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是現心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生非現心。云何如來知眾生非現心耶？須菩提！所謂了知心無形相自性離故，由性離故非現非不現。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是非現心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生非現心。云何如來知眾生非現心耶？須菩提！所謂了知心無形相自性離故，由性離故非現非不現。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是非現心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生勝上心。云何如來知眾生勝上心耶？須菩提！所謂了知若心住如實即無所生亦無所有，是為勝上。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數眾生如是勝上心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生勝上心。云何如來知眾生勝上心耶？須菩提！所謂了知若心住如實即無所生亦無所有，是為勝上。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數眾生如是勝上心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生無上心。云何如來知眾生無上心耶？須菩提！所謂了知心無所得離諸戲論。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是無上心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生無上心。云何如來知眾生無上心耶？須菩提！所謂了知心無所得離諸戲論。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是無上心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生定心。云何如來知眾生定心耶？須菩提！所謂了知是心平等，平等法中無定亂相，猶如虛空寂無所動。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生定心。云何如來知眾生定心耶？須菩提！所謂了知是心平等，平等法中無定亂相，猶如虛空寂無所動。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是定心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生非定心。云何如來知眾生非定心耶？須菩提！所謂了知心無等等即心平等，心平等故而不可得非定心相。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是非定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生非定心。云何如來知眾生非定心耶？須菩提！所謂了知心無等等即心平等，心平等故而不可得非定心相。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是非定心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生解脫心。云何如來知眾生解脫心耶？須菩提！所謂了知眾生自性解脫，彼眾生性即解脫性。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數眾生如是解脫心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生解脫心。云何如來知眾生解脫心耶？須菩提！所謂了知眾生自性解脫，彼眾生性即解脫性。是故如來因般若波羅蜜多故。能知無量無數眾生如是解脫心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生非解脫心。云何如來知眾生非解脫心耶？須菩提！所謂了知心性無來無去無住，非過去未來現在三世可得，解脫性離，即不可得非解脫相。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是非解脫心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生非解脫心。云何如來知眾生非解脫心耶？須菩提！所謂了知心性無來無去無住，非過去未來現在三世可得，解脫性離，即不可得非解脫相。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是非解脫心。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生不可見心。云何如來知眾生不可見心耶？須菩提！所謂了知彼眾生心，無所生無所成，無分別無所取，離諸相不可見，慧眼、天眼尚不能觀，豈況肉眼。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是不可見心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜多故，如實了知無量無數眾生不可見心。云何如來知眾生不可見心耶？須菩提！所謂了知彼眾生心，無所生無所成，無分別無所取，離諸相不可見，慧眼、天眼尚不能觀，豈況肉眼。是故如來因般若波羅蜜多故，能知無量無數眾生如是不可見心。」

佛告須菩提：「如是等諸心，如來因般若波羅蜜多故，一一如實了知。以是義故，般若波羅蜜多而能顯示諸世間相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是等諸心，如來因般若波羅蜜多故，一一如實了知。以是義故，般若波羅蜜多而能顯示諸世間相。」