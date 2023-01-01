佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第九西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第九西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

清淨品第八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨品第八之二

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若有人受持此般若波羅蜜多法門者，我當守護其人及此法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若有人受持此般若波羅蜜多法門者，我當守護其人及此法門。」

時，尊者須菩提謂帝釋天主言：「憍尸迦！汝見有法可守護耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，尊者須菩提謂帝釋天主言：「憍尸迦！汝見有法可守護耶？」

帝釋天主言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主言：「不也，須菩提！」

時，須菩提言：「天主！若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者，是即名為真實守護。若時遠離般若波羅蜜多，於一切處即為人及非人伺得其便。復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者，當如守護虛空，是為行般若波羅蜜多。憍尸迦！於汝意云何？彼呼聲響能守護耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，須菩提言：「天主！若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者，是即名為真實守護。若時遠離般若波羅蜜多，於一切處即為人及非人伺得其便。復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者，當如守護虛空，是為行般若波羅蜜多。憍尸迦！於汝意云何？彼呼聲響能守護耶？」

帝釋天主言：「尊者須菩提！彼呼聲響不能守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主言：「尊者須菩提！彼呼聲響不能守護。」

須菩提言：「如是，如是！憍尸迦！當知一切法如呼聲響。若如是知，即於諸法無所觀、無所示、無所生、無所得。是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，如是！憍尸迦！當知一切法如呼聲響。若如是知，即於諸法無所觀、無所示、無所生、無所得。是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多。」

爾時，三千大千世界一一界中，從四大王天乃至大梵王天，彼彼所有娑婆界主大梵天王、帝釋天主并餘天子，以佛威神加持力故，即時各各來詣佛所，頭面著地禮世尊足，右繞三匝退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界一一界中，從四大王天乃至大梵王天，彼彼所有娑婆界主大梵天王、帝釋天主并餘天子，以佛威神加持力故，即時各各來詣佛所，頭面著地禮世尊足，右繞三匝退住一面。

是時，世尊以威神力，令彼一切梵王、帝釋及諸梵眾，并餘四天王天諸天子等，各各得見千佛世尊，於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門，如是名句文皆同一說相，所有般若波羅蜜多法門品類章句皆悉無異，彼受法者皆名須菩提，其請問者亦如帝釋天主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊以威神力，令彼一切梵王、帝釋及諸梵眾，并餘四天王天諸天子等，各各得見千佛世尊，於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門，如是名句文皆同一說相，所有般若波羅蜜多法門品類章句皆悉無異，彼受法者皆名須菩提，其請問者亦如帝釋天主。

爾時，佛告彼諸梵王、帝釋天主等言：「汝等於此地方今見諸佛如是宣說般若波羅蜜多法門，所有慈氏菩薩摩訶薩，當成阿耨多羅三藐三菩提果已，於此地方亦復如是宣說般若波羅蜜多法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告彼諸梵王、帝釋天主等言：「汝等於此地方今見諸佛如是宣說般若波羅蜜多法門，所有慈氏菩薩摩訶薩，當成阿耨多羅三藐三菩提果已，於此地方亦復如是宣說般若波羅蜜多法門。」

歎勝品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎勝品第九

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多甚深微妙，於其名中畢竟不可得，非彼語言而能宣說，如般若波羅蜜多名不可得故，般若波羅蜜多法亦不可得。而此般若波羅蜜多，名字及法無二差別，皆無所生、俱不可得。世尊！如佛所言，慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已，於此地方亦復如是宣說般若波羅蜜多者，此法甚深，彼云何說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多甚深微妙，於其名中畢竟不可得，非彼語言而能宣說，如般若波羅蜜多名不可得故，般若波羅蜜多法亦不可得。而此般若波羅蜜多，名字及法無二差別，皆無所生、俱不可得。世尊！如佛所言，慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已，於此地方亦復如是宣說般若波羅蜜多者，此法甚深，彼云何說？」

爾時，佛告尊者須菩提言：「彼慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已，於此地方說般若波羅蜜多時，不說色若常若無常、若解若縛，不說受、想、行、識若常若無常、若解若縛。說色、受、想、行、識畢竟清淨。須菩提！彼菩薩以如是名句文，如實宣說般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告尊者須菩提言：「彼慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已，於此地方說般若波羅蜜多時，不說色若常若無常、若解若縛，不說受、想、行、識若常若無常、若解若縛。說色、受、想、行、識畢竟清淨。須菩提！彼菩薩以如是名句文，如實宣說般若波羅蜜多。」

爾時，須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多清淨。」

佛言：「須菩提！色清淨故，般若波羅蜜多清淨。受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多清淨。色不生不滅、不著煩惱、不出世間故清淨，般若波羅蜜多亦如是清淨。受、想、行、識不生不滅、不著煩惱、不出世間故清淨，般若波羅蜜多亦如是清淨。色無染故，般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識無染故，般若波羅蜜多清淨；一切法無染故，般若波羅蜜多清淨；虛空清淨故，般若波羅蜜多清淨；一切法如虛空、如聲響故清淨，般若波羅蜜多亦如是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！色清淨故，般若波羅蜜多清淨。受、想、行、識清淨故，般若波羅蜜多清淨。色不生不滅、不著煩惱、不出世間故清淨，般若波羅蜜多亦如是清淨。受、想、行、識不生不滅、不著煩惱、不出世間故清淨，般若波羅蜜多亦如是清淨。色無染故，般若波羅蜜多清淨，受、想、行、識無染故，般若波羅蜜多清淨；一切法無染故，般若波羅蜜多清淨；虛空清淨故，般若波羅蜜多清淨；一切法如虛空、如聲響故清淨，般若波羅蜜多亦如是清淨。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，於此般若波羅蜜多法門發清淨心，聽受讀誦、為人演說，當知是人得大善利，眼、耳、鼻、舌、身根清淨，離諸病苦，一切惡毒不能傷害，壽命增長無中夭難。常得千天子眾或時導前或時從後，於一切處密為守護。世尊！諸持法者善男子、善女人，應於白月八日、十四日、十五日，清淨身語心業，於諸方處讀誦此般若波羅蜜多法門，或為他人解說其義。當知是善男子、善女人得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，於此般若波羅蜜多法門發清淨心，聽受讀誦、為人演說，當知是人得大善利，眼、耳、鼻、舌、身根清淨，離諸病苦，一切惡毒不能傷害，壽命增長無中夭難。常得千天子眾或時導前或時從後，於一切處密為守護。世尊！諸持法者善男子、善女人，應於白月八日、十四日、十五日，清淨身語心業，於諸方處讀誦此般若波羅蜜多法門，或為他人解說其義。當知是善男子、善女人得福甚多。」

佛告須菩提言：「如是，如是！如汝所說。若有善男子、善女人，於一切處讀誦解說此般若波羅蜜多法門時，常有千天子眾往彼持法人所，為欲聽受正法大利益故密護其人。何以故？此般若波羅蜜多法門，於天上人間為最勝寶。以是緣故，善男子、善女人能受持者，得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「如是，如是！如汝所說。若有善男子、善女人，於一切處讀誦解說此般若波羅蜜多法門時，常有千天子眾往彼持法人所，為欲聽受正法大利益故密護其人。何以故？此般若波羅蜜多法門，於天上人間為最勝寶。以是緣故，善男子、善女人能受持者，得福甚多。

「復次，須菩提！若有受持讀誦解說此甚深般若波羅蜜多法門者，於現世中得大善利，獲最勝寶，天上人間共所尊重。何以故？此般若波羅蜜多法門，能與眾生廣大利樂。須菩提！彼一切法，不生不滅、不染不淨、無取無捨，無所有、無所得，般若波羅蜜多亦不生不滅、不染不淨、無取無捨，無所有、無所得。何以故？色無染故，般若波羅蜜多亦無染，受、想、行、識無染故，般若波羅蜜多亦無染。菩薩摩訶薩若於諸法不生分別，是為行般若波羅蜜多。須菩提！般若波羅蜜多，非內非外、不出不入，無法可示、無法可觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有受持讀誦解說此甚深般若波羅蜜多法門者，於現世中得大善利，獲最勝寶，天上人間共所尊重。何以故？此般若波羅蜜多法門，能與眾生廣大利樂。須菩提！彼一切法，不生不滅、不染不淨、無取無捨，無所有、無所得，般若波羅蜜多亦不生不滅、不染不淨、無取無捨，無所有、無所得。何以故？色無染故，般若波羅蜜多亦無染，受、想、行、識無染故，般若波羅蜜多亦無染。菩薩摩訶薩若於諸法不生分別，是為行般若波羅蜜多。須菩提！般若波羅蜜多，非內非外、不出不入，無法可示、無法可觀。」

爾時，三千大千世界所來集會一切梵王、帝釋及諸天子，各各踊躍歡喜，咸作是言：「我等今日於閻浮提中，得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪。彼當來世，慈氏菩薩成正覺已轉此法輪時，願我亦復得聞此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界所來集會一切梵王、帝釋及諸天子，各各踊躍歡喜，咸作是言：「我等今日於閻浮提中，得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪。彼當來世，慈氏菩薩成正覺已轉此法輪時，願我亦復得聞此法。」

佛告須菩提言：「法非初轉、非第二轉，當知諸法畢竟無所有而不可轉。須菩提！菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「法非初轉、非第二轉，當知諸法畢竟無所有而不可轉。須菩提！菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多亦復如是。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！大波羅蜜多是般若波羅蜜多，所以者何？彼一切法離諸著故。而諸菩薩摩訶薩修一切法，乃至證得阿耨多羅三藐三菩提果，亦無法可證。雖轉法輪，亦無法可示、無法可得。以無證、無示、無所得故，一切法空，畢竟離著。由離著故，即一切法無還無轉。何以故？世尊！一切法離性，是故無還無轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！大波羅蜜多是般若波羅蜜多，所以者何？彼一切法離諸著故。而諸菩薩摩訶薩修一切法，乃至證得阿耨多羅三藐三菩提果，亦無法可證。雖轉法輪，亦無法可示、無法可得。以無證、無示、無所得故，一切法空，畢竟離著。由離著故，即一切法無還無轉。何以故？世尊！一切法離性，是故無還無轉。」

佛告尊者須菩提言：「如是，如是！如汝所說，須菩提！彼空解脫門無還無轉，無相、無願解脫門亦無還無轉。須菩提！雖於諸法如是宣說，而諸法性畢竟寂滅，無說、無示、無聞、無得，無法可證。以無所證故，亦無證者。是故諸法無滅無非滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者須菩提言：「如是，如是！如汝所說，須菩提！彼空解脫門無還無轉，無相、無願解脫門亦無還無轉。須菩提！雖於諸法如是宣說，而諸法性畢竟寂滅，無說、無示、無聞、無得，無法可證。以無所證故，亦無證者。是故諸法無滅無非滅。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！無邊波羅蜜多是般若波羅蜜多，虛空無邊故。無等等波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法不可得故。離波羅蜜多是般若波羅蜜多，畢竟空故。不可破波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法性不可得故。無句波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無名無相故。無性波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無來故。無言波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無分別故。無來波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸蘊不可得故。無去波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無來故。無集波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無取故。無盡波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無盡相故。無生波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無著故。無作波羅蜜多是般若波羅蜜多，作者不可得故。無知者波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無主宰故。無所至波羅蜜多是般若波羅蜜多，無退沒故。不滅波羅蜜多是般若波羅蜜多，前後中際不可得故。夢幻、影響、陽焰等波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法不生故。無煩惱波羅蜜多是般若波羅蜜多，貪瞋癡等性清淨故。無出世波羅蜜多是般若波羅蜜多，所依止不可得故。無染污波羅蜜多是般若波羅蜜多，虛空清淨故。無戲論波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法平等故。無念波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸念不生故。無動波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法性常住故。離欲波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法性真實故。無起波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無疑故。寂靜波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法相不可得故。無過失波羅蜜多是般若波羅蜜多，具足諸功德故。無眾生波羅蜜多是般若波羅蜜多，眾生際不可得故。無斷波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法不起故。無二邊波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法離著故。無異波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無和合故。無著波羅蜜多是般若波羅蜜多，不分別聲聞、緣覺地故。不分別波羅蜜多是般若波羅蜜多，分別平等故。無量波羅蜜多是般若波羅蜜多，量法平等故。如虛空波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法無障礙故。無常波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法有為故。苦波羅蜜多是般若波羅蜜多，虛空平等故。空波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法不可得故。無我波羅蜜多是般若波羅蜜多，我不可得故。無相波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法不可轉故。空性波羅蜜多是般若波羅蜜多，畢竟無邊故。念處、正懃、神足、根、力、覺、道波羅蜜多是般若波羅蜜多，三十七菩提分法不可得故。空、無相、無願波羅蜜多是般若波羅蜜多，三解脫門不可得故。內有色觀外色等波羅蜜多是般若波羅蜜多，八解脫不可得故。初禪定等波羅蜜多是般若波羅蜜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！無邊波羅蜜多是般若波羅蜜多，虛空無邊故。無等等波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法不可得故。離波羅蜜多是般若波羅蜜多，畢竟空故。不可破波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法性不可得故。無句波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無名無相故。無性波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無來故。無言波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無分別故。無來波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸蘊不可得故。無去波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無來故。無集波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無取故。無盡波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無盡相故。無生波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無著故。無作波羅蜜多是般若波羅蜜多，作者不可得故。無知者波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無主宰故。無所至波羅蜜多是般若波羅蜜多，無退沒故。不滅波羅蜜多是般若波羅蜜多，前後中際不可得故。夢幻、影響、陽焰等波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法不生故。無煩惱波羅蜜多是般若波羅蜜多，貪瞋癡等性清淨故。無出世波羅蜜多是般若波羅蜜多，所依止不可得故。無染污波羅蜜多是般若波羅蜜多，虛空清淨故。無戲論波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法平等故。無念波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸念不生故。無動波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法性常住故。離欲波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法性真實故。無起波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無疑故。寂靜波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法相不可得故。無過失波羅蜜多是般若波羅蜜多，具足諸功德故。無眾生波羅蜜多是般若波羅蜜多，眾生際不可得故。無斷波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法不起故。無二邊波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法離著故。無異波羅蜜多是般若波羅蜜多，諸法無和合故。無著波羅蜜多是般若波羅蜜多，不分別聲聞、緣覺地故。不分別波羅蜜多是般若波羅蜜多，分別平等故。無量波羅蜜多是般若波羅蜜多，量法平等故。如虛空波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法無障礙故。無常波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法有為故。苦波羅蜜多是般若波羅蜜多，虛空平等故。空波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法不可得故。無我波羅蜜多是般若波羅蜜多，我不可得故。無相波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法不可轉故。空性波羅蜜多是般若波羅蜜多，畢竟無邊故。念處、正懃、神足、根、力、覺、道波羅蜜多是般若波羅蜜多，三十七菩提分法不可得故。空、無相、無願波羅蜜多是般若波羅蜜多，三解脫門不可得故。內有色觀外色等波羅蜜多是般若波羅蜜多，八解脫不可得故。初禪定等波羅蜜多是般若波羅蜜

多，九先行法不可得故。苦、集、滅、道波羅蜜多是般若波羅蜜多，四聖諦法不可得故。布施等波羅蜜多是般若波羅蜜多，十波羅蜜多不可得故。十力波羅蜜多是般若波羅蜜多，不可破壞故。四無所畏波羅蜜多是般若波羅蜜多，不怯不懼不退不沒故。離繫波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切智智無著無礙故。如來無量功德波羅蜜多是般若波羅蜜多，過諸數法故。如來真如波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法真如平等故。自然智波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法自性平等故。一切智智波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法性一切法相，不可得不可知故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多，九先行法不可得故。苦、集、滅、道波羅蜜多是般若波羅蜜多，四聖諦法不可得故。布施等波羅蜜多是般若波羅蜜多，十波羅蜜多不可得故。十力波羅蜜多是般若波羅蜜多，不可破壞故。四無所畏波羅蜜多是般若波羅蜜多，不怯不懼不退不沒故。離繫波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切智智無著無礙故。如來無量功德波羅蜜多是般若波羅蜜多，過諸數法故。如來真如波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法真如平等故。自然智波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法自性平等故。一切智智波羅蜜多是般若波羅蜜多，一切法性一切法相，不可得不可知故。」

讚持品第十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚持品第十之一

爾時，帝釋天主作是念：「諸善男子、善女人，若得暫聞此般若波羅蜜多法門者，是人於諸佛所已種善根，何況有人於此般若波羅蜜多法門，能受持讀誦、記念思惟，為人演說，如所說學、如所說行、如理相應。是人已於無量無數佛世尊所，恭敬供養種諸善根。又若有人，聞此般若波羅蜜多法門，不驚不怖不退不沒者，是人久於過去如來、應供、正等正覺所，已曾聽受此甚深法請問其義，於是法中如理修習，是故今聞不生驚怖，如所說學、如所說行、如理相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主作是念：「諸善男子、善女人，若得暫聞此般若波羅蜜多法門者，是人於諸佛所已種善根，何況有人於此般若波羅蜜多法門，能受持讀誦、記念思惟，為人演說，如所說學、如所說行、如理相應。是人已於無量無數佛世尊所，恭敬供養種諸善根。又若有人，聞此般若波羅蜜多法門，不驚不怖不退不沒者，是人久於過去如來、應供、正等正覺所，已曾聽受此甚深法請問其義，於是法中如理修習，是故今聞不生驚怖，如所說學、如所說行、如理相應。」

爾時，尊者舍利子知帝釋天主心所念已，即白佛言：「世尊！若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門，發信解心尊重恭敬、受持讀誦，為人演說，如所說學、如所說行、如理相應者，是人應如不退轉菩薩摩訶薩功德無異。何以故？此甚深般若波羅蜜多法門，若人以少善根不能得聞。又若於先佛所不曾修習者，是故今時即不能生清淨信解。又復，世尊！若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門，生違背毀謗者，當知是人於先佛所曾聞是法，爾時已生違背毀謗。何以故？是人雖復以少善根先得聞此甚深般若波羅蜜多法門，而為懈怠所覆，不起精進，無信無忍，於甚深法不生愛樂，由不樂故不能解了，以其不了又復不能請問諸佛及佛弟子。由是緣故，今聞此法起違謗者，當知往昔已生違謗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子知帝釋天主心所念已，即白佛言：「世尊！若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門，發信解心尊重恭敬、受持讀誦，為人演說，如所說學、如所說行、如理相應者，是人應如不退轉菩薩摩訶薩功德無異。何以故？此甚深般若波羅蜜多法門，若人以少善根不能得聞。又若於先佛所不曾修習者，是故今時即不能生清淨信解。又復，世尊！若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門，生違背毀謗者，當知是人於先佛所曾聞是法，爾時已生違背毀謗。何以故？是人雖復以少善根先得聞此甚深般若波羅蜜多法門，而為懈怠所覆，不起精進，無信無忍，於甚深法不生愛樂，由不樂故不能解了，以其不了又復不能請問諸佛及佛弟子。由是緣故，今聞此法起違謗者，當知往昔已生違謗。」

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若人敬禮般若波羅蜜多者，是即敬禮諸佛一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若人敬禮般若波羅蜜多者，是即敬禮諸佛一切智智。」

佛告帝釋天主言：「如是，如是！憍尸迦！若人敬禮般若波羅蜜多，是即敬禮諸佛一切智智。何以故？從一切智智生般若波羅蜜多，般若波羅蜜多復生一切智智。諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，當如是住般若波羅蜜多、如是習般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「如是，如是！憍尸迦！若人敬禮般若波羅蜜多，是即敬禮諸佛一切智智。何以故？從一切智智生般若波羅蜜多，般若波羅蜜多復生一切智智。諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，當如是住般若波羅蜜多、如是習般若波羅蜜多。」

爾時，帝釋天主復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何得名如是住、如是習？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主復白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，云何得名如是住、如是習？」

佛讚帝釋天主言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝今善問如來、應供、正等正覺此甚深義。然汝能問，皆是如來神力護念。憍尸迦！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不住色不住色相。菩薩若不住色不住色相，是為習色。不住受、想、行、識不住識相。菩薩若不住識不住識相，是為習識。憍尸迦！菩薩若不習色不習色相，是為不住色。若不習受、想、行、識不習識相，是為不住識。憍尸迦！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，得名如是住、如是習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛讚帝釋天主言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝今善問如來、應供、正等正覺此甚深義。然汝能問，皆是如來神力護念。憍尸迦！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不住色不住色相。菩薩若不住色不住色相，是為習色。不住受、想、行、識不住識相。菩薩若不住識不住識相，是為習識。憍尸迦！菩薩若不習色不習色相，是為不住色。若不習受、想、行、識不習識相，是為不住識。憍尸迦！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，得名如是住、如是習。」

爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最極甚深，般若波羅蜜多不能得其邊際源底，般若波羅蜜多廣大無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最極甚深，般若波羅蜜多不能得其邊際源底，般若波羅蜜多廣大無量。」

佛言：「舍利子！如是，如是！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不住色甚深，不住色相甚深。菩薩若不住色甚深，不住色相甚深，是為習色甚深。不住受想行識甚深，不住識相甚深。菩薩若不住識甚深，不住識相甚深，是為習識甚深。舍利子！菩薩若不習色甚深，不習色相甚深，是為不住色甚深。若不習受想行識甚深，不習識相甚深，是為不住識甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！如是，如是！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，不住色甚深，不住色相甚深。菩薩若不住色甚深，不住色相甚深，是為習色甚深。不住受想行識甚深，不住識相甚深。菩薩若不住識甚深，不住識相甚深，是為習識甚深。舍利子！菩薩若不習色甚深，不習色相甚深，是為不住色甚深。若不習受想行識甚深，不習識相甚深，是為不住識甚深。」

爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！此甚深般若波羅蜜多法門，應為住不退轉已得授記諸菩薩摩訶薩如理宣說。何以故？彼諸菩薩若聞所說，不疑不悔離諸障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！此甚深般若波羅蜜多法門，應為住不退轉已得授記諸菩薩摩訶薩如理宣說。何以故？彼諸菩薩若聞所說，不疑不悔離諸障礙。」

帝釋天主即白尊者舍利子言：「如尊者所說，其事如是。設復為彼未得授記菩薩說者，當有何咎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主即白尊者舍利子言：「如尊者所說，其事如是。設復為彼未得授記菩薩說者，當有何咎？」

尊者舍利子言：「憍尸迦！若為未授記菩薩說者而亦無咎。何以故？彼菩薩雖未授記，若得聞此般若波羅蜜多法門，隨喜信受瞻禮恭敬，不驚不怖不退不沒，當知是菩薩久已安住大乘法中成熟善根，不久當於一二三如來、應供、正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記。憍尸迦！彼菩薩雖於現在佛世尊所未得授記，未來世中決定得見諸佛如來、應供、正等正覺，瞻禮供養，得授阿耨多羅三藐三菩提記，修諸善法，乃至證得阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子言：「憍尸迦！若為未授記菩薩說者而亦無咎。何以故？彼菩薩雖未授記，若得聞此般若波羅蜜多法門，隨喜信受瞻禮恭敬，不驚不怖不退不沒，當知是菩薩久已安住大乘法中成熟善根，不久當於一二三如來、應供、正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記。憍尸迦！彼菩薩雖於現在佛世尊所未得授記，未來世中決定得見諸佛如來、應供、正等正覺，瞻禮供養，得授阿耨多羅三藐三菩提記，修諸善法，乃至證得阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！若菩薩暫得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮信受者，尚說此菩薩久已安住大乘法中成熟善根，何況有能於此法門讀誦思惟，為人演說，如理修行者，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！若菩薩暫得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮信受者，尚說此菩薩久已安住大乘法中成熟善根，何況有能於此法門讀誦思惟，為人演說，如理修行者，其事云何？」

爾時，佛告尊者舍利子言：「如是，如是！如汝所說。若菩薩暫得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮信受者，我說是菩薩久已安住大乘法中成熟善根，況復有能於此法中讀誦思惟，為人演說，如理修行者，決定速能成就阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告尊者舍利子言：「如是，如是！如汝所說。若菩薩暫得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮信受者，我說是菩薩久已安住大乘法中成熟善根，況復有能於此法中讀誦思惟，為人演說，如理修行者，決定速能成就阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！我今樂說譬喻以明其義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！我今樂說譬喻以明其義。」

佛言：「舍利子！隨汝意說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！隨汝意說。」

舍利子言：「世尊！譬如有住菩薩乘者勤求菩提，或時夢已處菩提座。世尊！彼菩薩得是夢已，當知漸近阿耨多羅三藐三菩提果。諸求菩提者亦復如是。若得聞此般若波羅蜜多法門隨喜信受，當知是人久已安住大乘法中成熟善根，決定當得授菩提記。何況有能讀誦思惟，為人演說，如理修行者，當知是人決定速證阿耨多羅三藐三菩提果。何以故？世尊！有諸眾生以業障故背如實智，是故遠離此般若波羅蜜多法門，不能發生清淨信解，由是不能成熟善根。有諸眾生久於此法，聽受信解，安住實際，成熟善根。世尊！當知是人住如實際不復退轉，漸近阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「世尊！譬如有住菩薩乘者勤求菩提，或時夢已處菩提座。世尊！彼菩薩得是夢已，當知漸近阿耨多羅三藐三菩提果。諸求菩提者亦復如是。若得聞此般若波羅蜜多法門隨喜信受，當知是人久已安住大乘法中成熟善根，決定當得授菩提記。何況有能讀誦思惟，為人演說，如理修行者，當知是人決定速證阿耨多羅三藐三菩提果。何以故？世尊！有諸眾生以業障故背如實智，是故遠離此般若波羅蜜多法門，不能發生清淨信解，由是不能成熟善根。有諸眾生久於此法，聽受信解，安住實際，成熟善根。世尊！當知是人住如實際不復退轉，漸近阿耨多羅三藐三菩提果。

「世尊！又如有人欲過百由旬乃至五百由旬曠野險路，於其路中若進若退怖畏疑惑。是人漸行欲出險路，忽見有諸守牛羊人，即知此去城邑不遠。是人即時心得安隱，無復起諸盜賊等怖。何以故？是人得見守牛羊者，即知漸近城邑聚落。世尊！求菩提者亦復如是，若得聞此般若波羅蜜多法門，當知漸近阿耨多羅三藐三菩提果，不久得授大菩提記，不復墮於聲聞、緣覺之地。何以故？得聞般若波羅蜜多法門瞻禮信受為前相故。是故諸菩薩摩訶薩，應當於此般若波羅蜜多法門，尊重恭敬如理修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！又如有人欲過百由旬乃至五百由旬曠野險路，於其路中若進若退怖畏疑惑。是人漸行欲出險路，忽見有諸守牛羊人，即知此去城邑不遠。是人即時心得安隱，無復起諸盜賊等怖。何以故？是人得見守牛羊者，即知漸近城邑聚落。世尊！求菩提者亦復如是，若得聞此般若波羅蜜多法門，當知漸近阿耨多羅三藐三菩提果，不久得授大菩提記，不復墮於聲聞、緣覺之地。何以故？得聞般若波羅蜜多法門瞻禮信受為前相故。是故諸菩薩摩訶薩，應當於此般若波羅蜜多法門，尊重恭敬如理修行。」