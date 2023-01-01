佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第八西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第八西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

地獄緣品第七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄緣品第七之二

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多可聞可得耶？若聲若相有所說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多可聞可得耶？若聲若相有所說耶？」

佛言：「不也，須菩提！般若波羅蜜多，無說無示、無聞無得，非蘊、處、界有所見相。何以故？彼一切法離種種性，而蘊、處、界即般若波羅蜜多。何以故？由蘊、處、界空故、離故、寂滅故，般若波羅蜜多亦空、亦離、亦寂滅，而般若波羅蜜多與蘊、處、界無二無二分、無相無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！般若波羅蜜多，無說無示、無聞無得，非蘊、處、界有所見相。何以故？彼一切法離種種性，而蘊、處、界即般若波羅蜜多。何以故？由蘊、處、界空故、離故、寂滅故，般若波羅蜜多亦空、亦離、亦寂滅，而般若波羅蜜多與蘊、處、界無二無二分、無相無分別。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若有人於佛會中，聞說此甚深般若波羅蜜多法門，不生信解、心無愛樂，從法會起不能聽受者，彼人以何因緣起如是相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若有人於佛會中，聞說此甚深般若波羅蜜多法門，不生信解、心無愛樂，從法會起不能聽受者，彼人以何因緣起如是相？」

佛告須菩提：「我今為汝如實分別。若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門，不生信解、不樂聽受，當知是人雖於百千佛所修諸梵行，而不愛樂聽受此法，於諸佛所若聞說是般若波羅蜜多法門時從會起者，須菩提！彼人於先佛所，已種如是障法因緣。是故今時於我法中，聞說甚深般若波羅蜜多法門，亦復不生愛樂信解，無尊重想捨離而去。當知是人若身若心不能和合，是故於此般若波羅蜜多法門，不生一念清淨信解，不起如實正知見想，於甚深法生疑惑心、造無智業。由是積集無智業故，聞此般若波羅蜜多法門，生違背心，起毀謗業。以違背毀謗般若波羅蜜多故，是即違背毀謗過去未來現在諸佛一切智。須菩提！我說是人少智少慧無正福業。不能成就淨信善根。於一切時、一切處，自壞其身、復壞他身，斷諸眾生大利樂因。須菩提！彼人以是謗法因緣故，當來決定墮大地獄，經多百歲、多千歲、多百千歲，多俱胝百歲、多俱胝千歲、多俱胝百千歲，多俱胝那庾多百千歲中，受諸苦惱。從一大地獄至一大地獄，又復展轉從一至一，若此大地獄劫火燒時，彼謗法人即於他方世界大地獄中受諸苦惱，亦復從一大地獄至一大地獄。若他方界所有地獄劫火燒時，又復展轉於他方界大地獄中，受諸苦惱亦復如是，從一至一。又若彼界劫火燒時此界還成，而復來此大地獄中，亦復從一至一受諸苦惱。如是展轉此界他界，一一獄中如前數量，經爾所歲受諸苦惱。乃至最後此界地獄劫火復起，所焚燒時受苦方盡。何以故？須菩提！彼人以語不善業，毀謗甚深般若波羅蜜多法門故，獲如是果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「我今為汝如實分別。若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門，不生信解、不樂聽受，當知是人雖於百千佛所修諸梵行，而不愛樂聽受此法，於諸佛所若聞說是般若波羅蜜多法門時從會起者，須菩提！彼人於先佛所，已種如是障法因緣。是故今時於我法中，聞說甚深般若波羅蜜多法門，亦復不生愛樂信解，無尊重想捨離而去。當知是人若身若心不能和合，是故於此般若波羅蜜多法門，不生一念清淨信解，不起如實正知見想，於甚深法生疑惑心、造無智業。由是積集無智業故，聞此般若波羅蜜多法門，生違背心，起毀謗業。以違背毀謗般若波羅蜜多故，是即違背毀謗過去未來現在諸佛一切智。須菩提！我說是人少智少慧無正福業。不能成就淨信善根。於一切時、一切處，自壞其身、復壞他身，斷諸眾生大利樂因。須菩提！彼人以是謗法因緣故，當來決定墮大地獄，經多百歲、多千歲、多百千歲，多俱胝百歲、多俱胝千歲、多俱胝百千歲，多俱胝那庾多百千歲中，受諸苦惱。從一大地獄至一大地獄，又復展轉從一至一，若此大地獄劫火燒時，彼謗法人即於他方世界大地獄中受諸苦惱，亦復從一大地獄至一大地獄。若他方界所有地獄劫火燒時，又復展轉於他方界大地獄中，受諸苦惱亦復如是，從一至一。又若彼界劫火燒時此界還成，而復來此大地獄中，亦復從一至一受諸苦惱。如是展轉此界他界，一一獄中如前數量，經爾所歲受諸苦惱。乃至最後此界地獄劫火復起，所焚燒時受苦方盡。何以故？須菩提！彼人以語不善業，毀謗甚深般若波羅蜜多法門故，獲如是果。」

爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！所有眾生造五無間極重罪業，與此謗法罪業而相似耶？」佛言：「舍利子！汝勿謂彼五無間業與此謗法重罪而得相似。舍利子！違背毀謗甚深正法者，其罪甚重，過五無間所有罪業。何以故？彼謗法者聞說般若波羅蜜多法門，即作是言：『此非佛說，我今不能於是中學。』彼人自壞淨信，復壞他人所有淨信；自飲諸毒，復令他人亦飲其毒；自所破壞，亦復令他作其破壞；自於般若波羅蜜多法門，不信不受、不知不解而不修習；復令他人不生信受，不正知解，亦不修習。舍利子！我說是人為破法者，其性濁黑而不清淨，於白法中為羯商摩毀壞淨信，又復得名為污法者。舍利子！以是因緣，此謗法罪最極深重，五無間業不可等比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！所有眾生造五無間極重罪業，與此謗法罪業而相似耶？」佛言：「舍利子！汝勿謂彼五無間業與此謗法重罪而得相似。舍利子！違背毀謗甚深正法者，其罪甚重，過五無間所有罪業。何以故？彼謗法者聞說般若波羅蜜多法門，即作是言：『此非佛說，我今不能於是中學。』彼人自壞淨信，復壞他人所有淨信；自飲諸毒，復令他人亦飲其毒；自所破壞，亦復令他作其破壞；自於般若波羅蜜多法門，不信不受、不知不解而不修習；復令他人不生信受，不正知解，亦不修習。舍利子！我說是人為破法者，其性濁黑而不清淨，於白法中為羯商摩毀壞淨信，又復得名為污法者。舍利子！以是因緣，此謗法罪最極深重，五無間業不可等比。」

舍利子白佛言：「世尊！如佛所說，彼謗法人墮大地獄。不知是人，當受苦身其量云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！如佛所說，彼謗法人墮大地獄。不知是人，當受苦身其量云何？」

佛言：「止！舍利子！不須問其受苦身量。何以故？彼人若聞所受苦身大小分量，是時即有熱血從口門出，將及命終。如是轉生，憂愁苦惱，身分內外乾枯銷瘦，生大怖畏。是故我今不說彼人受苦身量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「止！舍利子！不須問其受苦身量。何以故？彼人若聞所受苦身大小分量，是時即有熱血從口門出，將及命終。如是轉生，憂愁苦惱，身分內外乾枯銷瘦，生大怖畏。是故我今不說彼人受苦身量。」

舍利子重白佛言：「世尊！願為宣說彼謗法者受苦身量，與末世中一切眾生而為明照有所表示，令於正法不生毀謗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子重白佛言：「世尊！願為宣說彼謗法者受苦身量，與末世中一切眾生而為明照有所表示，令於正法不生毀謗。」

佛言：「舍利子！止！不須說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！止！不須說。」

爾時，尊者舍利子，如是慇懃第二、第三重復勸請。佛言：「舍利子！止！止！是事汝今當知，如我所說，若謗法者墮大地獄，爾所歲中受極重苦。即以是緣與諸眾生足為明照，是故不應說其身量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子，如是慇懃第二、第三重復勸請。佛言：「舍利子！止！止！是事汝今當知，如我所說，若謗法者墮大地獄，爾所歲中受極重苦。即以是緣與諸眾生足為明照，是故不應說其身量。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！諸善男子、善女人，於一切時常當善護身語意業，不令作諸不善業行。何以故？如佛所說，墮地獄者，由其語不善業，能作如是最極廣大非福蘊故。世尊！謗正法者實由語業感是罪報耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！諸善男子、善女人，於一切時常當善護身語意業，不令作諸不善業行。何以故？如佛所說，墮地獄者，由其語不善業，能作如是最極廣大非福蘊故。世尊！謗正法者實由語業感是罪報耶？」

佛言：「如是，如是！須菩提！由彼語業起不善故，即於正法而生毀謗，以是因緣受斯罪報。須菩提！我說是人於我法中不應出家。何以故？彼人違背毀謗般若波羅蜜多故，是即毀謗阿耨多羅三藐三菩提。以謗阿耨多羅三藐三菩提故，是即毀謗一切佛寶。謗佛寶故，即謗過去未來現在諸佛一切智。謗一切智故，是即毀謗一切法寶。謗法寶故，即謗聲聞一切僧寶。如是即於一切種、一切時、一切處毀謗三寶，積集無量無數不善業行，當墮地獄受大苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！由彼語業起不善故，即於正法而生毀謗，以是因緣受斯罪報。須菩提！我說是人於我法中不應出家。何以故？彼人違背毀謗般若波羅蜜多故，是即毀謗阿耨多羅三藐三菩提。以謗阿耨多羅三藐三菩提故，是即毀謗一切佛寶。謗佛寶故，即謗過去未來現在諸佛一切智。謗一切智故，是即毀謗一切法寶。謗法寶故，即謗聲聞一切僧寶。如是即於一切種、一切時、一切處毀謗三寶，積集無量無數不善業行，當墮地獄受大苦惱。」

須菩提白佛言：「世尊！彼人以何因緣，於此般若波羅蜜多法門生輕謗心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！彼人以何因緣，於此般若波羅蜜多法門生輕謗心？」

佛告須菩提：「當知彼人有四種因。何等為四？一者、為魔所使。二者、自所積集無智業因，破壞所有清淨信解。三者、隨順一切不善知識，於非法中生和合想。四者、執著我相不生正見，隨彼邪心作諸過失。須菩提！由是四種因緣故，於此甚深般若波羅蜜多法門而生毀謗。須菩提！是故諸善男子、善女人，當於諸佛所說正法起淨信解，勿生輕謗。謗正法者是即破法，若破法者斷滅壽命起無智業，當墮地獄受大苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「當知彼人有四種因。何等為四？一者、為魔所使。二者、自所積集無智業因，破壞所有清淨信解。三者、隨順一切不善知識，於非法中生和合想。四者、執著我相不生正見，隨彼邪心作諸過失。須菩提！由是四種因緣故，於此甚深般若波羅蜜多法門而生毀謗。須菩提！是故諸善男子、善女人，當於諸佛所說正法起淨信解，勿生輕謗。謗正法者是即破法，若破法者斷滅壽命起無智業，當墮地獄受大苦惱。」

清淨品第八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨品第八之一

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若有隨順惡知識，遠離善根及不精進者，於此甚深般若波羅蜜多法門，極難信解耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若有隨順惡知識，遠離善根及不精進者，於此甚深般若波羅蜜多法門，極難信解耶？」

佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。如是等人，少見少聞遠離善根，修劣智慧不能精進，又復隨順諸惡知識，是故於此甚深法門極難信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。如是等人，少見少聞遠離善根，修劣智慧不能精進，又復隨順諸惡知識，是故於此甚深法門極難信解。」

須菩提白佛言：「世尊！而此般若波羅蜜多法門，以何義故難信難解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！而此般若波羅蜜多法門，以何義故難信難解？」

佛言：「須菩提！色、受、想、行、識無縛無解。何以故？色自性是色故，無縛無解；受、想、行、識自性是識故，無縛無解。色前際無縛無解。何以故？前際色自性即是色故。色後際無縛無解，後際色自性即是色故。色中際無縛無解，中際色自性即是色故。受、想、行、識前後中際無縛無解。何以故？前後中際識自性即是識故。般若波羅蜜多以是義故甚深難解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！色、受、想、行、識無縛無解。何以故？色自性是色故，無縛無解；受、想、行、識自性是識故，無縛無解。色前際無縛無解。何以故？前際色自性即是色故。色後際無縛無解，後際色自性即是色故。色中際無縛無解，中際色自性即是色故。受、想、行、識前後中際無縛無解。何以故？前後中際識自性即是識故。般若波羅蜜多以是義故甚深難解。」

須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多法門難信難解，如佛所說，最極甚深轉復難解。世尊！若有懈怠劣精進者、失念無智慧者，應知此等，於般若波羅蜜多法門難解難入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多法門難信難解，如佛所說，最極甚深轉復難解。世尊！若有懈怠劣精進者、失念無智慧者，應知此等，於般若波羅蜜多法門難解難入。」

佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。

「復次，須菩提！色清淨故即果清淨，果清淨故即色清淨。若色清淨、若果清淨，無二無分別，無斷無壞故。受、想、行、識清淨故即果清淨，果清淨故即識清淨。若識清淨、若果清淨，無二無分別，無斷無壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！色清淨故即果清淨，果清淨故即色清淨。若色清淨、若果清淨，無二無分別，無斷無壞故。受、想、行、識清淨故即果清淨，果清淨故即識清淨。若識清淨、若果清淨，無二無分別，無斷無壞故。

「復次，須菩提！色清淨故即一切智清淨，一切智清淨故即色清淨。若色清淨、若一切智清淨，無二無分別，無斷無壞故。受、想、行、識清淨故即一切智清淨，一切智清淨故即識清淨。若識清淨、若一切智清淨，無二無分別，無斷無壞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！色清淨故即一切智清淨，一切智清淨故即色清淨。若色清淨、若一切智清淨，無二無分別，無斷無壞故。受、想、行、識清淨故即一切智清淨，一切智清淨故即識清淨。若識清淨、若一切智清淨，無二無分別，無斷無壞故。」

爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深。」

佛言：「性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「性清淨故。」

舍利子言：「般若波羅蜜多是大光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「般若波羅蜜多是大光明。」

佛言：「性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「性清淨故。」

舍利子言：「般若波羅蜜多廣大照曜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「般若波羅蜜多廣大照曜。」

佛言：「性清淨故。」舍利子言：「般若波羅蜜多無和合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「性清淨故。」舍利子言：「般若波羅蜜多無和合。」

佛言：「性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「性清淨故。」

舍利子言：「般若波羅蜜多無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「般若波羅蜜多無所得。」

佛言：「性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「性清淨故。」

舍利子言：「般若波羅蜜多無所證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「般若波羅蜜多無所證。」

佛言：「性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「性清淨故。」

舍利子言：「般若波羅蜜多畢竟不生欲界、色界、無色界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「般若波羅蜜多畢竟不生欲界、色界、無色界。」

佛言：「性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「性清淨故。」

舍利子言：「般若波羅蜜多畢竟不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「般若波羅蜜多畢竟不滅。」

佛言：「性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「性清淨故。」

舍利子言：「般若波羅蜜多無所了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「般若波羅蜜多無所了知。」

佛言：「性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「性清淨故。」

舍利子言：「般若波羅蜜多云何無所了知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「般若波羅蜜多云何無所了知？」

佛言：「舍利子！般若波羅蜜多不知色，不知受、想、行、識。何以故？色、受、想、行、識性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！般若波羅蜜多不知色，不知受、想、行、識。何以故？色、受、想、行、識性清淨故。」

舍利子言：「般若波羅蜜多於一切智無起無作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「般若波羅蜜多於一切智無起無作。」

佛言：「性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「性清淨故。」

舍利子言：「般若波羅蜜多無法可取、無法可捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「般若波羅蜜多無法可取、無法可捨。」

佛言：「性清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「性清淨故。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！我清淨故色清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！我清淨故色清淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

「我清淨故受、想、行、識清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我清淨故受、想、行、識清淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「我清淨故果清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我清淨故果清淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「我清淨故一切智清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我清淨故一切智清淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「我清淨故無所得、無所證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我清淨故無所得、無所證。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「我無邊故色亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我無邊故色亦無邊。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「我無邊故受、想、行、識亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我無邊故受、想、行、識亦無邊。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多無所覺了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多無所覺了。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「般若波羅蜜多非此岸、非彼岸、非中流，自性無所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「般若波羅蜜多非此岸、非彼岸、非中流，自性無所住。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於一切法有所分別者，即失般若波羅蜜多，即遠般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於一切法有所分別者，即失般若波羅蜜多，即遠般若波羅蜜多。」

佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！如是，如是！如汝所言。何以故？若於一切法起分別者，是即名相有所著故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！如是，如是！如汝所言。何以故？若於一切法起分別者，是即名相有所著故。」

須菩提白佛言：「世尊！若於所說般若波羅蜜多名中有所分別，此說為著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若於所說般若波羅蜜多名中有所分別，此說為著。」

是時，尊者舍利子謂須菩提言：「云何名為著相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者舍利子謂須菩提言：「云何名為著相？」

須菩提言：「若菩薩分別色空，分別受、想、行、識空，是為著相。又若分別是過去法、是未來法、是現在法，是初發菩提心者得若干福蘊、是久修菩薩行者成幾所功德。作此分別者，名為著相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若菩薩分別色空，分別受、想、行、識空，是為著相。又若分別是過去法、是未來法、是現在法，是初發菩提心者得若干福蘊、是久修菩薩行者成幾所功德。作此分別者，名為著相。」

爾時，帝釋天主白尊者須菩提言：「以何緣故，菩薩得福蘊名為著相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白尊者須菩提言：「以何緣故，菩薩得福蘊名為著相？」

須菩提言：「憍尸迦！若初發心菩薩以心分別此是菩提心，即以發心善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。若能迴向即不名迴向，如是分別乃為著相。憍尸迦！若有菩薩欲令諸善男子、善女人安住菩薩乘者，應於阿耨多羅三藐三菩提，以真實法如理表示、如實教授、如所利益、如理生喜。若菩薩能以如是法示教利喜者，自無所傷，諸佛所印，諸佛所教。彼善男子、善女人亦復離著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「憍尸迦！若初發心菩薩以心分別此是菩提心，即以發心善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。若能迴向即不名迴向，如是分別乃為著相。憍尸迦！若有菩薩欲令諸善男子、善女人安住菩薩乘者，應於阿耨多羅三藐三菩提，以真實法如理表示、如實教授、如所利益、如理生喜。若菩薩能以如是法示教利喜者，自無所傷，諸佛所印，諸佛所教。彼善男子、善女人亦復離著。」

爾時，佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝善宣說離著法門，令諸菩薩摩訶薩於一切法不生執著。須菩提！我復為汝宣說微妙離著法門，汝當善聽，如善作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝善宣說離著法門，令諸菩薩摩訶薩於一切法不生執著。須菩提！我復為汝宣說微妙離著法門，汝當善聽，如善作意。」

須菩提白佛言：「善哉，世尊！願為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「善哉，世尊！願為宣說。」

佛告須菩提：「若有人於如來、應供、正等正覺作有得想而生取著，此即名為大貪著法。何以故？不離諸相故。須菩提！若有菩薩於過去未來現在諸佛世尊所有諸無漏法起隨喜心，以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者，亦即是著。何以故？須菩提！諸法非過去未來現在可得，彼隨喜心亦非三世。當以何心隨喜何法？是故當知，一切法無相，無見無聞，無覺無知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若有人於如來、應供、正等正覺作有得想而生取著，此即名為大貪著法。何以故？不離諸相故。須菩提！若有菩薩於過去未來現在諸佛世尊所有諸無漏法起隨喜心，以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者，亦即是著。何以故？須菩提！諸法非過去未來現在可得，彼隨喜心亦非三世。當以何心隨喜何法？是故當知，一切法無相，無見無聞，無覺無知。」

須菩提白佛言：「世尊！諸法性甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸法性甚深。」

佛言：「離種種性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「離種種性。」

須菩提言：「般若波羅蜜多性甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「般若波羅蜜多性甚深。」

佛言：「般若波羅蜜多自性清淨，離種種性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「般若波羅蜜多自性清淨，離種種性。」

須菩提言：「般若波羅蜜多離性，我今敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「般若波羅蜜多離性，我今敬禮。」

佛言：「一切法離性。須菩提！由一切法離性故即般若波羅蜜多離性。何以故？如來、應供、正等正覺如實證得一切法無性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法離性。須菩提！由一切法離性故即般若波羅蜜多離性。何以故？如來、應供、正等正覺如實證得一切法無性。」

須菩提白佛言：「世尊！如來、應供、正等正覺證法無性耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如來、應供、正等正覺證法無性耶？」

佛告須菩提：「無性亦非無性。彼一切法若性若無性，和合一相所謂無相。須菩提！是故諸佛如是證得彼一切法。何以故？諸佛法眼無分別故，一切法性唯一無二。彼一切法，若性非性所謂無性。彼無性性是名一性，即此一性亦不可得。須菩提！若菩薩如是了知者，得離諸著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「無性亦非無性。彼一切法若性若無性，和合一相所謂無相。須菩提！是故諸佛如是證得彼一切法。何以故？諸佛法眼無分別故，一切法性唯一無二。彼一切法，若性非性所謂無性。彼無性性是名一性，即此一性亦不可得。須菩提！若菩薩如是了知者，得離諸著。」

須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多最上甚深。」

佛言：「如虛空甚深即般若波羅蜜多甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如虛空甚深即般若波羅蜜多甚深。」

須菩提言：「般若波羅蜜多難知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「般若波羅蜜多難知。」

佛言：「無知者故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無知者故。」

須菩提言：「般若波羅蜜多不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「般若波羅蜜多不可思議。」

佛言：「非心所知，出過心數故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「非心所知，出過心數故。」

須菩提言：「般若波羅蜜多離諸所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「般若波羅蜜多離諸所作。」

佛言：「作者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「作者不可得故。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜多？」

佛言：「若菩薩摩訶薩不行於色是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識是行般若波羅蜜多；不行色無常是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識無常是行般若波羅蜜多；不行色空是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識空是行般若波羅蜜多；不行色滿足不滿足相是行般若波羅蜜多。何以故？若行色滿足不滿足相即非色。不行受、想、行、識滿足不滿足相是行般若波羅蜜多。何以故？若行受、想、行、識滿足不滿足相即非識。若如是不行諸法，是名行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若菩薩摩訶薩不行於色是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識是行般若波羅蜜多；不行色無常是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識無常是行般若波羅蜜多；不行色空是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識空是行般若波羅蜜多；不行色滿足不滿足相是行般若波羅蜜多。何以故？若行色滿足不滿足相即非色。不行受、想、行、識滿足不滿足相是行般若波羅蜜多。何以故？若行受、想、行、識滿足不滿足相即非識。若如是不行諸法，是名行般若波羅蜜多。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「希有，世尊！善為諸菩薩摩訶薩於著法中說無著法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「希有，世尊！善為諸菩薩摩訶薩於著法中說無著法。」

佛言：「若不行色有著無著是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識有著無著是行般若波羅蜜多；不行眼觸乃至不行意觸為緣所生諸受有著無著是行般若波羅蜜多；不行地界乃至不行識界有著無著是行般若波羅蜜多；不行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧諸波羅蜜多有著無著是行般若波羅蜜多；不行三十七菩提分法及佛十力、四無所畏、十八不共諸功德聚有著無著是行般若波羅蜜多；不行須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、緣覺、如來有著無著是行般若波羅蜜多；不行一切智有著無著是行般若波羅蜜多。須菩提！若菩薩摩訶薩能如是於色不生著，受、想、行、識不生著；眼觸乃至意觸為緣所生諸受不生著；地界乃至識界不生著；布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧諸波羅蜜多不生著；三十七菩提分法及佛十力、四無所畏、十八不共諸功德聚皆不生著；須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、緣覺、如來乃至一切智亦不生著。何以故？一切法無縛無解，出過諸著，是故得名離著無礙一切智。須菩提！諸菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若不行色有著無著是行般若波羅蜜多，不行受、想、行、識有著無著是行般若波羅蜜多；不行眼觸乃至不行意觸為緣所生諸受有著無著是行般若波羅蜜多；不行地界乃至不行識界有著無著是行般若波羅蜜多；不行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧諸波羅蜜多有著無著是行般若波羅蜜多；不行三十七菩提分法及佛十力、四無所畏、十八不共諸功德聚有著無著是行般若波羅蜜多；不行須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、緣覺、如來有著無著是行般若波羅蜜多；不行一切智有著無著是行般若波羅蜜多。須菩提！若菩薩摩訶薩能如是於色不生著，受、想、行、識不生著；眼觸乃至意觸為緣所生諸受不生著；地界乃至識界不生著；布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧諸波羅蜜多不生著；三十七菩提分法及佛十力、四無所畏、十八不共諸功德聚皆不生著；須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、緣覺、如來乃至一切智亦不生著。何以故？一切法無縛無解，出過諸著，是故得名離著無礙一切智。須菩提！諸菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜多。」

須菩提白佛言：「希有，世尊！般若波羅蜜多是甚深法。若說不增，不說亦不減，說亦不減，不說亦不增。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「希有，世尊！般若波羅蜜多是甚深法。若說不增，不說亦不減，說亦不減，不說亦不增。」

佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！如是，如是！若如來、應供、正等正覺盡其壽量稱讚虛空，而彼虛空讚亦不增，不讚亦不減，讚亦不減，不讚亦不增。譬如稱讚幻所化人，讚亦不喜，不讚亦不恚，讚亦不增，不讚亦不減。須菩提！諸法性如是，離說非說，不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！如是，如是！若如來、應供、正等正覺盡其壽量稱讚虛空，而彼虛空讚亦不增，不讚亦不減，讚亦不減，不讚亦不增。譬如稱讚幻所化人，讚亦不喜，不讚亦不恚，讚亦不增，不讚亦不減。須菩提！諸法性如是，離說非說，不增不減。」

須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多廣大甚深，菩薩摩訶薩所行甚難。譬如虛空無動無轉，無相無作，般若波羅蜜多亦復如是。世尊！菩薩為眾生故，被大鎧甲而作莊嚴。何以故？菩薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩提果度諸眾生，是故修學般若波羅蜜多。世尊！如人被甲與彼虛空共相鬪戰，而彼虛空本來平等、法界平等、眾生平等，而諸菩薩雖復勇猛成就精進波羅蜜多，畢竟不能戰空得勝。是故諸菩薩摩訶薩難行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜多廣大甚深，菩薩摩訶薩所行甚難。譬如虛空無動無轉，無相無作，般若波羅蜜多亦復如是。世尊！菩薩為眾生故，被大鎧甲而作莊嚴。何以故？菩薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩提果度諸眾生，是故修學般若波羅蜜多。世尊！如人被甲與彼虛空共相鬪戰，而彼虛空本來平等、法界平等、眾生平等，而諸菩薩雖復勇猛成就精進波羅蜜多，畢竟不能戰空得勝。是故諸菩薩摩訶薩難行般若波羅蜜多。」

爾時，帝釋天主白尊者須菩提言：「若如是者，即般若波羅蜜多行而無所生，云何相應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白尊者須菩提言：「若如是者，即般若波羅蜜多行而無所生，云何相應？」

須菩提言：「憍尸迦！如虛空行所生，般若波羅蜜多行亦如是生。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多行者，當如虛空行。如是學者，是即相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「憍尸迦！如虛空行所生，般若波羅蜜多行亦如是生。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多行者，當如虛空行。如是學者，是即相應。」

爾時，會中有一苾芻聞是法已從座而起，合掌向佛作如是言：「般若波羅蜜多，無少法可生、無少法可滅，是故我今敬禮般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一苾芻聞是法已從座而起，合掌向佛作如是言：「般若波羅蜜多，無少法可生、無少法可滅，是故我今敬禮般若波羅蜜多。」