佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第七西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第七西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

隨喜迴向品第六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨喜迴向品第六之二

「復次，須菩提！如前所說四無量行乃至五神通行，皆置是數。假使三千大千世界一切眾生，一一皆得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果，如是福蘊亦置是數。假使三千大千世界一切眾生，一一皆得彼緣覺果，如是福蘊亦置是數。須菩提！假使三千大千世界一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是諸眾生即得名為發心菩薩。而此菩薩，一一皆於兢伽沙數劫中，以其飲食、衣服、臥具、醫藥及餘樂具，普施兢伽沙數世界一切眾生。而諸菩薩作是施時，一一皆起最勝上心、生尊重想。須菩提！於汝意云何，是諸菩薩得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如前所說四無量行乃至五神通行，皆置是數。假使三千大千世界一切眾生，一一皆得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果，如是福蘊亦置是數。假使三千大千世界一切眾生，一一皆得彼緣覺果，如是福蘊亦置是數。須菩提！假使三千大千世界一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是諸眾生即得名為發心菩薩。而此菩薩，一一皆於兢伽沙數劫中，以其飲食、衣服、臥具、醫藥及餘樂具，普施兢伽沙數世界一切眾生。而諸菩薩作是施時，一一皆起最勝上心、生尊重想。須菩提！於汝意云何，是諸菩薩得福多不？」

須菩提白佛言：「甚多，世尊！而此福蘊無量無數，無有邊際，算分、數分及譬喻分，乃至烏波尼殺曇分，皆不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「甚多，世尊！而此福蘊無量無數，無有邊際，算分、數分及譬喻分，乃至烏波尼殺曇分，皆不能及。」

佛言：「不也，須菩提！若有住菩薩乘諸善男子，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是即如實迴向法界。如是迴向所有福蘊，比前菩薩布施福蘊，而彼百分不及此一，千分不及一，萬、億、俱胝、那庾多分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？此般若波羅蜜多方便善根，勝前菩薩有所得心布施行故，以是福蘊不可等比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！若有住菩薩乘諸善男子，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是即如實迴向法界。如是迴向所有福蘊，比前菩薩布施福蘊，而彼百分不及此一，千分不及一，萬、億、俱胝、那庾多分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？此般若波羅蜜多方便善根，勝前菩薩有所得心布施行故，以是福蘊不可等比。」

爾時，四大王天有二萬天子，在佛會中聞作是說，合掌恭敬俱白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能以善根如實迴向彼一切智，如是迴向是大迴向，所獲福蘊，勝前菩薩有所得心布施福蘊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四大王天有二萬天子，在佛會中聞作是說，合掌恭敬俱白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能以善根如實迴向彼一切智，如是迴向是大迴向，所獲福蘊，勝前菩薩有所得心布施福蘊。」

爾時，三十三天有十萬天子，即時雨眾天華、天香、塗香及末香等，并餘種種幢幡寶蓋、天妙音樂，乃至一切寶嚴天衣，天諸珍寶，以如是等恭敬供養，而作是言：「世尊！若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能以善根迴向法界，如是迴向是大迴向，所獲福蘊，勝前菩薩有所得心布施福蘊。世尊！我等諸天子眾，皆於如是菩薩摩訶薩所生最勝心，恭敬供養尊重稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三十三天有十萬天子，即時雨眾天華、天香、塗香及末香等，并餘種種幢幡寶蓋、天妙音樂，乃至一切寶嚴天衣，天諸珍寶，以如是等恭敬供養，而作是言：「世尊！若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能以善根迴向法界，如是迴向是大迴向，所獲福蘊，勝前菩薩有所得心布施福蘊。世尊！我等諸天子眾，皆於如是菩薩摩訶薩所生最勝心，恭敬供養尊重稱讚。」

彼諸天子發是言時，其聲普聞一切世界。是時夜摩天中十萬天子，知足天中十萬天子，化樂天中十萬天子，他化自在天中十萬天子，如是等欲界諸天子眾；復有色界梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、徧淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，如是等天中諸天子眾，各各合掌恭敬而白佛言：「希有，世尊！若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能以善根迴向法界，如是迴向勝前菩薩有所得心布施福蘊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸天子發是言時，其聲普聞一切世界。是時夜摩天中十萬天子，知足天中十萬天子，化樂天中十萬天子，他化自在天中十萬天子，如是等欲界諸天子眾；復有色界梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、徧淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，如是等天中諸天子眾，各各合掌恭敬而白佛言：「希有，世尊！若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能以善根迴向法界，如是迴向勝前菩薩有所得心布施福蘊。」

爾時，世尊告淨居天等諸天子言：「如前所說，三千大千世界所有發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中廣施眾生，如是福蘊且置是數。天子！假使兢伽沙數三千大千世界一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是諸發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中，以其飲食、衣服、臥具、醫藥及餘樂具，普施兢伽沙數三千大千世界一切眾生。若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能於過去未來現在諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，及緣覺、聲聞所有善根，如是等種種善根，和合聚集稱計較量，以最上最極最勝最妙，廣大無量無等無等等心皆悉隨喜，以此隨喜善根，如實迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！此菩薩如是隨喜福蘊，比前菩薩布施福行，而彼百分不及此一，千分不及一，萬、億、俱胝、那庾多分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？具足般若波羅蜜多方便者，勝前菩薩有所得心布施行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告淨居天等諸天子言：「如前所說，三千大千世界所有發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中廣施眾生，如是福蘊且置是數。天子！假使兢伽沙數三千大千世界一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是諸發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中，以其飲食、衣服、臥具、醫藥及餘樂具，普施兢伽沙數三千大千世界一切眾生。若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能於過去未來現在諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，及緣覺、聲聞所有善根，如是等種種善根，和合聚集稱計較量，以最上最極最勝最妙，廣大無量無等無等等心皆悉隨喜，以此隨喜善根，如實迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！此菩薩如是隨喜福蘊，比前菩薩布施福行，而彼百分不及此一，千分不及一，萬、億、俱胝、那庾多分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？具足般若波羅蜜多方便者，勝前菩薩有所得心布施行故。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！如佛所言，菩薩摩訶薩，修習般若波羅蜜多方便，為般若波羅蜜多所護者，於諸善根能以最上最極最勝最妙，廣大無量無等無等等心，如實隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。世尊！當云何是最上最極乃至無等等心？又復何名如實隨喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！如佛所言，菩薩摩訶薩，修習般若波羅蜜多方便，為般若波羅蜜多所護者，於諸善根能以最上最極最勝最妙，廣大無量無等無等等心，如實隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。世尊！當云何是最上最極乃至無等等心？又復何名如實隨喜？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩，於過去未來現在諸法，不取不捨，無念無得，離諸疑惑，不生分別——無過去法已生已滅，無未來法未生未滅，無現在法即生即滅——當觀諸法猶如虛空，離一切相無所動轉，不生不滅不來不去，彼諸法相即諸法性，如其法性如實隨喜，如所隨喜迴向亦然。須菩提！若菩薩於一切法能起此心者，是即名為最上最極最勝最妙、廣大無量無等無等等心。即以此心而隨喜者，乃可得名如實隨喜。以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者，是故名為如實迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩，於過去未來現在諸法，不取不捨，無念無得，離諸疑惑，不生分別——無過去法已生已滅，無未來法未生未滅，無現在法即生即滅——當觀諸法猶如虛空，離一切相無所動轉，不生不滅不來不去，彼諸法相即諸法性，如其法性如實隨喜，如所隨喜迴向亦然。須菩提！若菩薩於一切法能起此心者，是即名為最上最極最勝最妙、廣大無量無等無等等心。即以此心而隨喜者，乃可得名如實隨喜。以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者，是故名為如實迴向。

「復次，須菩提！如前所說，兢伽沙數三千大千世界，所有一切發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中修布施行，且置是數。須菩提！若兢伽沙數三千大千世界一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中，修持淨戒——身善所作，語善所作，意善所作——彼諸菩薩，於兢伽沙數劫中，如是持戒不生過失。若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能於過去未來現在諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，及緣覺、聲聞所有善根，如是等種種善根，和合聚集稱計較量，以最上最極最勝最妙、廣大無量無等無等等心皆悉隨喜。以此隨喜善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！此菩薩如是隨喜福蘊，比前菩薩持戒福行，而彼百分不及此一，千分不及一，萬、億、俱胝、那庾多分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？具足般若波羅蜜多方便者，勝前菩薩有所得心持戒行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如前所說，兢伽沙數三千大千世界，所有一切發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中修布施行，且置是數。須菩提！若兢伽沙數三千大千世界一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中，修持淨戒——身善所作，語善所作，意善所作——彼諸菩薩，於兢伽沙數劫中，如是持戒不生過失。若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能於過去未來現在諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，及緣覺、聲聞所有善根，如是等種種善根，和合聚集稱計較量，以最上最極最勝最妙、廣大無量無等無等等心皆悉隨喜。以此隨喜善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！此菩薩如是隨喜福蘊，比前菩薩持戒福行，而彼百分不及此一，千分不及一，萬、億、俱胝、那庾多分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？具足般若波羅蜜多方便者，勝前菩薩有所得心持戒行故。

「復次，須菩提！如前所說兢伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中持淨戒行，且置是數。須菩提！若兢伽沙數三千大千世界一切眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是諸發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中，持忍辱行——不忿不恚，乃至不起一切惡念——彼諸菩薩於兢伽沙數劫中，如是忍辱不生忿恚。若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能於過去未來現在諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，及緣覺、聲聞所有善根，如是等種種善根，和合聚集稱計較量，以最上最極最勝最妙、廣大無量無等無等等心皆悉隨喜。以此隨喜善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！此菩薩如是隨喜福蘊，比前菩薩忍辱福行，而彼百分不及此一，千分不及一，萬、億、俱胝、那庾多分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？具足般若波羅蜜多方便者，勝前菩薩有所得心忍辱行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如前所說兢伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中持淨戒行，且置是數。須菩提！若兢伽沙數三千大千世界一切眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，是諸發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中，持忍辱行——不忿不恚，乃至不起一切惡念——彼諸菩薩於兢伽沙數劫中，如是忍辱不生忿恚。若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能於過去未來現在諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，及緣覺、聲聞所有善根，如是等種種善根，和合聚集稱計較量，以最上最極最勝最妙、廣大無量無等無等等心皆悉隨喜。以此隨喜善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！此菩薩如是隨喜福蘊，比前菩薩忍辱福行，而彼百分不及此一，千分不及一，萬、億、俱胝、那庾多分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？具足般若波羅蜜多方便者，勝前菩薩有所得心忍辱行故。

「復次，須菩提！如前所說兢伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中持忍辱行，且置是數。須菩提！若兢伽沙數三千大千世界一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中修精進行——勇猛堅固不退不失，遠離惛沈睡眠及諸障法——彼諸菩薩於兢伽沙數劫中，如是精進不生懈退。若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能於過去未來現在諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，及緣覺、聲聞所有善根，如是等種種善根，和合聚集稱計較量，以最上最極最勝最妙、廣大無量無等無等等心皆悉隨喜，以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！此菩薩如是隨喜福蘊，比前菩薩精進福行，而彼百分不及此一，千分不及一，萬、億、俱胝、那庾多分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？具足般若波羅蜜多方便者，勝前菩薩有所得心精進行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如前所說兢伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中持忍辱行，且置是數。須菩提！若兢伽沙數三千大千世界一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中修精進行——勇猛堅固不退不失，遠離惛沈睡眠及諸障法——彼諸菩薩於兢伽沙數劫中，如是精進不生懈退。若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能於過去未來現在諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，及緣覺、聲聞所有善根，如是等種種善根，和合聚集稱計較量，以最上最極最勝最妙、廣大無量無等無等等心皆悉隨喜，以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！此菩薩如是隨喜福蘊，比前菩薩精進福行，而彼百分不及此一，千分不及一，萬、億、俱胝、那庾多分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？具足般若波羅蜜多方便者，勝前菩薩有所得心精進行故。

「復次，須菩提！如前所說兢伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中修精進行，且置是數。須菩提！若兢伽沙數三千大千世界一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中，修四禪定安住寂靜，彼諸菩薩於兢伽沙數劫中如是修定，遠離一切動亂等相。若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能於過去未來現在諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，及緣覺、聲聞所有善根，如是等種種善根，和合聚集稱計較量，以最上最極最勝最妙、廣大無量無等無等等心皆悉隨喜，以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！此菩薩如是隨喜福蘊，比前菩薩修定福行，而彼百分不及此一，千分不及一，萬、億、俱胝、那庾多分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？具足般若波羅蜜多方便者，勝前菩薩有所得心修定行故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如前所說兢伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中修精進行，且置是數。須菩提！若兢伽沙數三千大千世界一切眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是諸發心菩薩，一一於其兢伽沙數劫中，修四禪定安住寂靜，彼諸菩薩於兢伽沙數劫中如是修定，遠離一切動亂等相。若菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多修習方便，為般若波羅蜜多所護者，能於過去未來現在諸佛所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，及緣覺、聲聞所有善根，如是等種種善根，和合聚集稱計較量，以最上最極最勝最妙、廣大無量無等無等等心皆悉隨喜，以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！此菩薩如是隨喜福蘊，比前菩薩修定福行，而彼百分不及此一，千分不及一，萬、億、俱胝、那庾多分，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？具足般若波羅蜜多方便者，勝前菩薩有所得心修定行故。」

佛告須菩提：「若諸菩薩摩訶薩，樂欲於其過去未來現在諸佛六波羅蜜多法門，如理修學、如實隨喜者，當於諸法住如實義。如實義者，謂解脫性。如所解脫，布施亦如是；如所解脫，持戒、忍辱、精進、禪定、智慧皆亦如是；如所解脫，解脫亦如是；如所解脫，解脫知見亦如是；如所解脫，隨喜心及隨喜福行亦如是；如所解脫，迴向心及迴向法亦如是；如所解脫，過去已滅法、未來未生法、現在無住法皆亦如是；如所解脫，十方三世無量無數一切諸佛及諸佛法亦如是；如所解脫，所有菩薩、緣覺、聲聞及彼諸法亦如是。如是等乃至一切法，無縛無解、無住無著所解脫性即諸法性。須菩提！菩薩摩訶薩於一切法如是知者，當於六波羅蜜多法門如是修學、如是隨喜。以此隨喜善根，如實迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若諸菩薩摩訶薩，樂欲於其過去未來現在諸佛六波羅蜜多法門，如理修學、如實隨喜者，當於諸法住如實義。如實義者，謂解脫性。如所解脫，布施亦如是；如所解脫，持戒、忍辱、精進、禪定、智慧皆亦如是；如所解脫，解脫亦如是；如所解脫，解脫知見亦如是；如所解脫，隨喜心及隨喜福行亦如是；如所解脫，迴向心及迴向法亦如是；如所解脫，過去已滅法、未來未生法、現在無住法皆亦如是；如所解脫，十方三世無量無數一切諸佛及諸佛法亦如是；如所解脫，所有菩薩、緣覺、聲聞及彼諸法亦如是。如是等乃至一切法，無縛無解、無住無著所解脫性即諸法性。須菩提！菩薩摩訶薩於一切法如是知者，當於六波羅蜜多法門如是修學、如是隨喜。以此隨喜善根，如實迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

地獄緣品第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄緣品第七之一

爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波羅蜜多出生一切智智，一切智性即般若波羅蜜多耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波羅蜜多出生一切智智，一切智性即般若波羅蜜多耶？」

佛言：「舍利子！如是，如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！如是，如是！如汝所說。」

舍利子復白佛言：「世尊！般若波羅蜜多所應敬禮，般若波羅蜜多所應尊重。般若波羅蜜多是大光明；般若波羅蜜多清淨無染；般若波羅蜜多廣大照曜；般若波羅蜜多攝三界相、即三界性；般若波羅蜜多為清淨眼，能照一切煩惱染法；般若波羅蜜多是所依止；般若波羅蜜多是無上法；般若波羅蜜多廣攝一切菩提分法；般若波羅蜜多為大法炬，普照世間一切闇瞑；般若波羅蜜多是無所畏，能救一切怖畏眾生；般若波羅蜜多是即五眼，能照一切世出世道；般若波羅蜜多為智慧光，照破一切癡闇等法；般若波羅蜜多為諸導首，引示眾生趣入聖道；般若波羅蜜多是一切智藏，普攝煩惱等障為作斷滅；般若波羅蜜多是無生法、無滅法、無起法、無作法；般若波羅蜜多自相本空；般若波羅蜜多是諸菩薩母；般若波羅蜜多為諸法眼，照明諸佛所有十力、四無所畏；般若波羅蜜多是所依怙，能救一切無依眾生；般若波羅蜜多是安樂法，能斷眾生生死苦惱；般若波羅蜜多能示諸法真實自性；般若波羅蜜多隨順法相，圓滿三轉十二行輪。世尊！般若波羅蜜多有如是等種種功德，諸菩薩摩訶薩於此法門應當云何瞻禮恭敬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子復白佛言：「世尊！般若波羅蜜多所應敬禮，般若波羅蜜多所應尊重。般若波羅蜜多是大光明；般若波羅蜜多清淨無染；般若波羅蜜多廣大照曜；般若波羅蜜多攝三界相、即三界性；般若波羅蜜多為清淨眼，能照一切煩惱染法；般若波羅蜜多是所依止；般若波羅蜜多是無上法；般若波羅蜜多廣攝一切菩提分法；般若波羅蜜多為大法炬，普照世間一切闇瞑；般若波羅蜜多是無所畏，能救一切怖畏眾生；般若波羅蜜多是即五眼，能照一切世出世道；般若波羅蜜多為智慧光，照破一切癡闇等法；般若波羅蜜多為諸導首，引示眾生趣入聖道；般若波羅蜜多是一切智藏，普攝煩惱等障為作斷滅；般若波羅蜜多是無生法、無滅法、無起法、無作法；般若波羅蜜多自相本空；般若波羅蜜多是諸菩薩母；般若波羅蜜多為諸法眼，照明諸佛所有十力、四無所畏；般若波羅蜜多是所依怙，能救一切無依眾生；般若波羅蜜多是安樂法，能斷眾生生死苦惱；般若波羅蜜多能示諸法真實自性；般若波羅蜜多隨順法相，圓滿三轉十二行輪。世尊！般若波羅蜜多有如是等種種功德，諸菩薩摩訶薩於此法門應當云何瞻禮恭敬？」

佛告尊者舍利子言：「菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，應如師想、如諸佛想，尊重恭敬，瞻禮稱讚。如是瞻敬般若波羅蜜多故，是即瞻敬諸佛世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者舍利子言：「菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門，應如師想、如諸佛想，尊重恭敬，瞻禮稱讚。如是瞻敬般若波羅蜜多故，是即瞻敬諸佛世尊。」

爾時，帝釋天主即起是念：「尊者舍利子今以何緣而生此問？」作是念已，前白尊者舍利子言：「尊者！有何因緣，如是問佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主即起是念：「尊者舍利子今以何緣而生此問？」作是念已，前白尊者舍利子言：「尊者！有何因緣，如是問佛？」

舍利子言：「憍尸迦！如佛所說，諸菩薩摩訶薩修習般若波羅蜜多方便，為般若波羅蜜多所護者，即能於彼一切善根，如實隨喜、如實迴向彼一切智。而此般若波羅蜜多有大功德，勝諸菩薩有所得心布施、持戒、忍辱、精進、禪定福行。以是緣故，我作此問。憍尸迦！汝今當知，此般若波羅蜜多與五波羅蜜多而為導首，引示令入一切智道。譬如世間有其盲人，雖聚百千萬眾欲有所往，而皆不能知所行道。若無導師，彼終不能進趣城邑聚落方處。若有目人為作先導，彼諸盲者即能達彼一切方處。憍尸迦！所有布施、持戒、忍辱、精進、禪定猶如盲人，雖復修習無量福行，欲至一切智果，若不以此般若波羅蜜多而為導首，畢竟不能如實趣向一切智道，況復能得一切智果？若此布施等法，得般若波羅蜜多為導首者，即得智慧之眼，而能照達一切智道，即得趣證一切智果。又復布施、持戒、忍辱、精進、禪定，為般若波羅蜜多力所助者，是故此五即得名為波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「憍尸迦！如佛所說，諸菩薩摩訶薩修習般若波羅蜜多方便，為般若波羅蜜多所護者，即能於彼一切善根，如實隨喜、如實迴向彼一切智。而此般若波羅蜜多有大功德，勝諸菩薩有所得心布施、持戒、忍辱、精進、禪定福行。以是緣故，我作此問。憍尸迦！汝今當知，此般若波羅蜜多與五波羅蜜多而為導首，引示令入一切智道。譬如世間有其盲人，雖聚百千萬眾欲有所往，而皆不能知所行道。若無導師，彼終不能進趣城邑聚落方處。若有目人為作先導，彼諸盲者即能達彼一切方處。憍尸迦！所有布施、持戒、忍辱、精進、禪定猶如盲人，雖復修習無量福行，欲至一切智果，若不以此般若波羅蜜多而為導首，畢竟不能如實趣向一切智道，況復能得一切智果？若此布施等法，得般若波羅蜜多為導首者，即得智慧之眼，而能照達一切智道，即得趣證一切智果。又復布施、持戒、忍辱、精進、禪定，為般若波羅蜜多力所助者，是故此五即得名為波羅蜜多。」

爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波羅蜜多為何法故生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！般若波羅蜜多為何法故生？」

佛言：「舍利子！般若波羅蜜多不見有色，不為色故生，不見受、想、行、識，不為受、想、行、識故生。若此五蘊有所生相，即般若波羅蜜多為彼故生；而此五蘊既無所生，是故般若波羅蜜多不為諸法故生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！般若波羅蜜多不見有色，不為色故生，不見受、想、行、識，不為受、想、行、識故生。若此五蘊有所生相，即般若波羅蜜多為彼故生；而此五蘊既無所生，是故般若波羅蜜多不為諸法故生。」

舍利子復白佛言：「世尊！若般若波羅蜜多如是生者，當於何法有所成耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子復白佛言：「世尊！若般若波羅蜜多如是生者，當於何法有所成耶？」

佛言：「舍利子！般若波羅蜜多雖如是生，無少法可成。由無法成故，乃得名為般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！般若波羅蜜多雖如是生，無少法可成。由無法成故，乃得名為般若波羅蜜多。」

爾時，帝釋天主聞是說已即白佛言：「世尊！般若波羅蜜多，豈不成於一切智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主聞是說已即白佛言：「世尊！般若波羅蜜多，豈不成於一切智耶？」

佛言：「憍尸迦！如汝所言，般若波羅蜜多亦成一切智，然非有所得故成，亦非名相起作故成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！如汝所言，般若波羅蜜多亦成一切智，然非有所得故成，亦非名相起作故成。」

帝釋天主言：「世尊！當云何成？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主言：「世尊！當云何成？」

佛言：「憍尸迦！諸法無所成，如是成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！諸法無所成，如是成。」

帝釋天主復白佛言：「希有，世尊！今此般若波羅蜜多，無所生、無所滅。彼一切法亦無生無滅、無住無著，是即般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主復白佛言：「希有，世尊！今此般若波羅蜜多，無所生、無所滅。彼一切法亦無生無滅、無住無著，是即般若波羅蜜多。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若生如是心有所分別者，即遠般若波羅蜜多，即失般若波羅蜜多，即不成就般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若生如是心有所分別者，即遠般若波羅蜜多，即失般若波羅蜜多，即不成就般若波羅蜜多。」

佛言：「須菩提！如是，如是！有是因緣，即遠般若波羅蜜多，即失般若波羅蜜多，即不成就般若波羅蜜多。何以故？此般若波羅蜜多，於色無所表示，受、想、行、識亦無所表示。須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、緣覺、菩薩及佛世尊，皆悉無所表示故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！如是，如是！有是因緣，即遠般若波羅蜜多，即失般若波羅蜜多，即不成就般若波羅蜜多。何以故？此般若波羅蜜多，於色無所表示，受、想、行、識亦無所表示。須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、緣覺、菩薩及佛世尊，皆悉無所表示故。」

尊者須菩提復白佛言：「世尊！大波羅蜜多是般若波羅蜜多耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者須菩提復白佛言：「世尊！大波羅蜜多是般若波羅蜜多耶？」

佛言：「須菩提！於汝意云何，以何因緣謂大波羅蜜多是般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於汝意云何，以何因緣謂大波羅蜜多是般若波羅蜜多？」

須菩提白佛言：「世尊！色無大無小、無集無散，離諸起作，受、想、行、識亦無大無小、無集無散，離諸起作。所有如來十力等法，不作有力、不作無力，亦無集散。乃至一切智，亦無大小、集散、諸起作等。何以故？一切法無大小、無集散、離起作、住平等。若菩薩於一切法有所分別而作是念：『我得具足一切智果，我為眾生說諸法門，能度若干眾生令至涅槃。』而彼菩薩作是念者，即不名行般若波羅蜜多。所以者何？般若波羅蜜多無如是相，不見眾生有所度者、有所得者。以眾生無性故，般若波羅蜜多亦無性；眾生離相故，般若波羅蜜多亦離相；眾生不生故，般若波羅蜜多亦不生；眾生不滅故，般若波羅蜜多亦不滅；眾生不思議故，般若波羅蜜多亦不思議；眾生無覺了故，般若波羅蜜多亦無覺了；眾生如實知勝義故，般若波羅蜜多亦如實知勝義；眾生力集故，如來力亦集。世尊！我以如是因緣，謂大波羅蜜多是般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！色無大無小、無集無散，離諸起作，受、想、行、識亦無大無小、無集無散，離諸起作。所有如來十力等法，不作有力、不作無力，亦無集散。乃至一切智，亦無大小、集散、諸起作等。何以故？一切法無大小、無集散、離起作、住平等。若菩薩於一切法有所分別而作是念：『我得具足一切智果，我為眾生說諸法門，能度若干眾生令至涅槃。』而彼菩薩作是念者，即不名行般若波羅蜜多。所以者何？般若波羅蜜多無如是相，不見眾生有所度者、有所得者。以眾生無性故，般若波羅蜜多亦無性；眾生離相故，般若波羅蜜多亦離相；眾生不生故，般若波羅蜜多亦不生；眾生不滅故，般若波羅蜜多亦不滅；眾生不思議故，般若波羅蜜多亦不思議；眾生無覺了故，般若波羅蜜多亦無覺了；眾生如實知勝義故，般若波羅蜜多亦如實知勝義；眾生力集故，如來力亦集。世尊！我以如是因緣，謂大波羅蜜多是般若波羅蜜多。」

爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！若諸菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多法門，聞已諦受，不疑不難、生淨信解者。此諸菩薩於何處沒而來生此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！若諸菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多法門，聞已諦受，不疑不難、生淨信解者。此諸菩薩於何處沒而來生此？」

佛告舍利子：「當知此菩薩，已於他方諸佛剎中聽受此法，請問其義、隨順解了，從彼沒已而來生此。復次，舍利子！若人暫得聞此甚深般若波羅蜜多法門，即生信解，踊躍歡喜，尊重恭敬如佛想者，當知是人已於無數佛世尊所聽受此法，久修菩薩最勝妙行。如是等人，佛所稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「當知此菩薩，已於他方諸佛剎中聽受此法，請問其義、隨順解了，從彼沒已而來生此。復次，舍利子！若人暫得聞此甚深般若波羅蜜多法門，即生信解，踊躍歡喜，尊重恭敬如佛想者，當知是人已於無數佛世尊所聽受此法，久修菩薩最勝妙行。如是等人，佛所稱讚。」