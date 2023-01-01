佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第六

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

隨喜迴向品第六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨喜迴向品第六之一

爾時，慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言：「若菩薩摩訶薩，於此甚深般若波羅蜜多法門，隨喜迴向所獲功德，比餘眾生布施、持戒、修定功德，最上最極最勝最妙，廣大無量無等無等等。是故於此甚深正法，應當隨喜如理迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言：「若菩薩摩訶薩，於此甚深般若波羅蜜多法門，隨喜迴向所獲功德，比餘眾生布施、持戒、修定功德，最上最極最勝最妙，廣大無量無等無等等。是故於此甚深正法，應當隨喜如理迴向。」

是時，尊者須菩提白慈氏菩薩言：「若菩薩摩訶薩，於十方一切處無量無數無邊不可思議不可稱計三千大千世界，一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來、應供、正等正覺——是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果，已入無餘依大涅槃界——乃至法滅已來，於其中間所有諸佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊，及彼六波羅蜜多相應善根，諸佛功德相應善根，方便、願、力、智波羅蜜多廣大神通相應善根，一切智智正行相應出生善根，乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切眾生佛功德聚。如是一切波羅蜜多法門，出生一切最勝神通離障無著種種行法，無能勝、無等等、無限量、無所觀如來如實智力、如來知見，乃至具足圓滿如來十力、四無所畏一切勝義法門。所有如來轉大法輪、執大法炬、擊大法鼓、吹大法螺、作大法樂、雨大法雨、了大法智，以大法財施諸眾生，說諸佛法、諸緣覺法及聲聞法，普令眾生於中修學所有一切最勝善根。及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果，是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根。又復為諸緣覺乘人授緣覺記，而彼所有一切善根。又復有諸聲聞乘人，行於布施持戒修定所有功德。及諸有學無漏，無學無漏如是善根。又復所有諸愚異生所種善根，及其四眾——苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷——所行布施、持戒、修定功德。乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，傍生異類，聞佛說法所種善根。乃至如來入涅槃後，一切眾生於佛、法、僧所種善根。如是等種種善根、種種功德，盡無盡相，和合聚集稱計較量。修菩薩者，以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心，皆悉隨喜。以如是隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，作如是言：『願我以此善根，當得阿耨多羅三藐三菩提果。』而此修菩薩者，所有諸緣諸事諸相，從心所生，如心取相，為可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者須菩提白慈氏菩薩言：「若菩薩摩訶薩，於十方一切處無量無數無邊不可思議不可稱計三千大千世界，一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來、應供、正等正覺——是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果，已入無餘依大涅槃界——乃至法滅已來，於其中間所有諸佛世尊戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊，及彼六波羅蜜多相應善根，諸佛功德相應善根，方便、願、力、智波羅蜜多廣大神通相應善根，一切智智正行相應出生善根，乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切眾生佛功德聚。如是一切波羅蜜多法門，出生一切最勝神通離障無著種種行法，無能勝、無等等、無限量、無所觀如來如實智力、如來知見，乃至具足圓滿如來十力、四無所畏一切勝義法門。所有如來轉大法輪、執大法炬、擊大法鼓、吹大法螺、作大法樂、雨大法雨、了大法智，以大法財施諸眾生，說諸佛法、諸緣覺法及聲聞法，普令眾生於中修學所有一切最勝善根。及彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾授記當得阿耨多羅三藐三菩提果，是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根。又復為諸緣覺乘人授緣覺記，而彼所有一切善根。又復有諸聲聞乘人，行於布施持戒修定所有功德。及諸有學無漏，無學無漏如是善根。又復所有諸愚異生所種善根，及其四眾——苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷——所行布施、持戒、修定功德。乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，傍生異類，聞佛說法所種善根。乃至如來入涅槃後，一切眾生於佛、法、僧所種善根。如是等種種善根、種種功德，盡無盡相，和合聚集稱計較量。修菩薩者，以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心，皆悉隨喜。以如是隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提，作如是言：『願我以此善根，當得阿耨多羅三藐三菩提果。』而此修菩薩者，所有諸緣諸事諸相，從心所生，如心取相，為可得不？」

爾時，慈氏菩薩告尊者須菩提言：「不也，須菩提！所有諸緣諸事諸相，從心所生，如心取相，皆不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩告尊者須菩提言：「不也，須菩提！所有諸緣諸事諸相，從心所生，如心取相，皆不可得。」

須菩提復白慈氏菩薩言：「若諸緣諸事諸相，如心所取，不可得者，是人將無想顛倒、心顛倒、見顛倒耶？何以故？有所生故。無常謂常，以苦謂樂，不淨謂淨，無我謂我，於疑惑心謂正思惟，由是於想、心、見皆成顛倒。若於諸緣諸事諸相，一一皆住如實法者，即無所生亦無所取。由如是故，心法亦然，諸法亦然，菩提亦然。若諸緣諸事諸相，菩提及心，皆無異者，即於何所緣取於何相？當以何心隨喜功德？又復以何善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復白慈氏菩薩言：「若諸緣諸事諸相，如心所取，不可得者，是人將無想顛倒、心顛倒、見顛倒耶？何以故？有所生故。無常謂常，以苦謂樂，不淨謂淨，無我謂我，於疑惑心謂正思惟，由是於想、心、見皆成顛倒。若於諸緣諸事諸相，一一皆住如實法者，即無所生亦無所取。由如是故，心法亦然，諸法亦然，菩提亦然。若諸緣諸事諸相，菩提及心，皆無異者，即於何所緣取於何相？當以何心隨喜功德？又復以何善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提？」

爾時，慈氏菩薩摩訶薩謂尊者須菩提言：「如汝所說，此迴向法，不應為彼新發意菩薩如是宣說。何以故？彼若聞是說已，所有信解、愛樂、恭敬、淨心皆悉隱滅，以是義故不應為說。若有住不退轉菩薩摩訶薩隨順善知識者，應當為彼如是宣說，而彼菩薩聞是法已，不驚不怖亦不退沒。如是菩薩摩訶薩，能以隨喜功德如實迴向彼一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩摩訶薩謂尊者須菩提言：「如汝所說，此迴向法，不應為彼新發意菩薩如是宣說。何以故？彼若聞是說已，所有信解、愛樂、恭敬、淨心皆悉隱滅，以是義故不應為說。若有住不退轉菩薩摩訶薩隨順善知識者，應當為彼如是宣說，而彼菩薩聞是法已，不驚不怖亦不退沒。如是菩薩摩訶薩，能以隨喜功德如實迴向彼一切智。」

爾時，尊者須菩提白慈氏菩薩言：「若菩薩起隨喜心、迴向心，是心即盡即滅即離，當以何心而能隨喜？復以何心而用迴向阿耨多羅三藐三菩提？若以心心能迴向者，是二心不俱亦無所有；若諸心自性，又不能迴向。即以何心能迴向耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白慈氏菩薩言：「若菩薩起隨喜心、迴向心，是心即盡即滅即離，當以何心而能隨喜？復以何心而用迴向阿耨多羅三藐三菩提？若以心心能迴向者，是二心不俱亦無所有；若諸心自性，又不能迴向。即以何心能迴向耶？」

爾時，帝釋天主白尊者須菩提言：「若有新發意菩薩，聞作是說，將無驚怖生退沒耶？尊者！今云何是如實隨喜如實迴向？應當云何是隨喜法？又復云何是迴向心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白尊者須菩提言：「若有新發意菩薩，聞作是說，將無驚怖生退沒耶？尊者！今云何是如實隨喜如實迴向？應當云何是隨喜法？又復云何是迴向心？」

爾時，尊者須菩提以慈氏菩薩摩訶薩威神加持力故，復白慈氏菩薩言：「諸菩薩摩訶薩，於過去諸佛道悉已修習，已滅戲論、去除棘刺，捨諸重擔、得大善利，諸有結縛皆悉已盡，正智無礙、心得自在、諸心善寂。是諸菩薩，於十方一切處無量無數三千大千世界，一一世界中所有過去無量無數已入涅槃諸佛如來——是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果，已入無餘依大涅槃界——乃至法滅已來，於其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多相應善根，及彼種種福行善根，諸佛戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切眾生佛功德聚，及佛所說種種法門。一切眾生於是中學，信解安住所有善根。及佛世尊為諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記，是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根。又復為諸緣覺乘人授緣覺記，而彼所有一切善根。又復有諸聲聞乘人，行於布施、持戒、修定所有功德，及諸有學無漏，無學無漏如是善根。又復所有諸愚異生所種善根，乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，傍生異類，聞佛說法所種善根。乃至如來入涅槃後，一切眾生所種善根。如是等種種善根、種種功德，和合聚集稱計較量。是諸菩薩一一隨喜，以此隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。慈氏！若菩薩摩訶薩作如是迴向，云何當得不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提以慈氏菩薩摩訶薩威神加持力故，復白慈氏菩薩言：「諸菩薩摩訶薩，於過去諸佛道悉已修習，已滅戲論、去除棘刺，捨諸重擔、得大善利，諸有結縛皆悉已盡，正智無礙、心得自在、諸心善寂。是諸菩薩，於十方一切處無量無數三千大千世界，一一世界中所有過去無量無數已入涅槃諸佛如來——是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果，已入無餘依大涅槃界——乃至法滅已來，於其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多相應善根，及彼種種福行善根，諸佛戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切眾生佛功德聚，及佛所說種種法門。一切眾生於是中學，信解安住所有善根。及佛世尊為諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記，是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根。又復為諸緣覺乘人授緣覺記，而彼所有一切善根。又復有諸聲聞乘人，行於布施、持戒、修定所有功德，及諸有學無漏，無學無漏如是善根。又復所有諸愚異生所種善根，乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，傍生異類，聞佛說法所種善根。乃至如來入涅槃後，一切眾生所種善根。如是等種種善根、種種功德，和合聚集稱計較量。是諸菩薩一一隨喜，以此隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。慈氏！若菩薩摩訶薩作如是迴向，云何當得不墮想顛倒、心顛倒、見顛倒？」

爾時，慈氏菩薩告尊者須菩提言：「若菩薩摩訶薩所用心隨喜及迴向時，於是心中不生心想，如實知心無所取相。若菩薩摩訶薩能以如是隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提者，是菩薩摩訶薩即得不墮想、心、見倒。若復於心不如實知，以有得想而迴向者，是菩薩摩訶薩不能遠離想、心、見倒。又復，若諸菩薩摩訶薩以有得心而迴向者，是心即盡即滅即離，彼盡滅心不能迴向。若以無所得心而迴向者，是即如實迴向法性。若法如是迴向故，即法性亦然；法性如是迴向故，即諸法亦然。若菩薩摩訶薩能如是迴向者，是為正迴向，不名邪迴向。而此迴向法，菩薩摩訶薩應當如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩告尊者須菩提言：「若菩薩摩訶薩所用心隨喜及迴向時，於是心中不生心想，如實知心無所取相。若菩薩摩訶薩能以如是隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提者，是菩薩摩訶薩即得不墮想、心、見倒。若復於心不如實知，以有得想而迴向者，是菩薩摩訶薩不能遠離想、心、見倒。又復，若諸菩薩摩訶薩以有得心而迴向者，是心即盡即滅即離，彼盡滅心不能迴向。若以無所得心而迴向者，是即如實迴向法性。若法如是迴向故，即法性亦然；法性如是迴向故，即諸法亦然。若菩薩摩訶薩能如是迴向者，是為正迴向，不名邪迴向。而此迴向法，菩薩摩訶薩應當如是學。

「復次，尊者須菩提！若菩薩摩訶薩如過去諸佛，善根如是隨喜迴向。若於未來諸佛道悉已修習，已滅戲論得大善利。是諸如來，從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果，已入無餘依大涅槃界。乃至法滅已來，於其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多相應善根，及彼諸佛戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，乃至大慈大悲無量無邊利益安樂，一切眾生佛功德聚，及佛所說種種法門。一切眾生於是中學信解安住所有善根。及佛世尊為諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記，是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根。又復為諸緣覺乘人授緣覺記，而彼所有一切善根。又復有諸聲聞乘人，行於布施、持戒、修定所有善根，及諸有學無漏、無學無漏如是善根。又復所有諸愚異生所種善根。乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、，緊那羅，摩睺羅伽、人及非人，傍生異類，聞佛說法所種善根。乃至如來入涅槃後，一切眾生所種善根。如是等種種善根、種種功德，和合聚集稱計較量。是諸菩薩一一隨喜，以此隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。尊者須菩提！而彼菩薩所用心隨喜及迴向時，若於是心中不生心想，如實知心無所取相，能以如是隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提者，是菩薩即得不墮想、心、見倒。若復於心不如實知，以有得想而迴向者，是菩薩不能遠離想、心、見倒。又復，若諸菩薩以有得心而迴向者，是心即盡即滅即離，彼盡滅心不能迴向。若以無所得心而迴向者，是即如實迴向法性；若法如是迴向故，即法性亦然，法性如是迴向故，即諸法亦然。若如是迴向者，是為正迴向，不名邪迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尊者須菩提！若菩薩摩訶薩如過去諸佛，善根如是隨喜迴向。若於未來諸佛道悉已修習，已滅戲論得大善利。是諸如來，從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果，已入無餘依大涅槃界。乃至法滅已來，於其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多相應善根，及彼諸佛戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，乃至大慈大悲無量無邊利益安樂，一切眾生佛功德聚，及佛所說種種法門。一切眾生於是中學信解安住所有善根。及佛世尊為諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記，是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根。又復為諸緣覺乘人授緣覺記，而彼所有一切善根。又復有諸聲聞乘人，行於布施、持戒、修定所有善根，及諸有學無漏、無學無漏如是善根。又復所有諸愚異生所種善根。乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、，緊那羅，摩睺羅伽、人及非人，傍生異類，聞佛說法所種善根。乃至如來入涅槃後，一切眾生所種善根。如是等種種善根、種種功德，和合聚集稱計較量。是諸菩薩一一隨喜，以此隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。尊者須菩提！而彼菩薩所用心隨喜及迴向時，若於是心中不生心想，如實知心無所取相，能以如是隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提者，是菩薩即得不墮想、心、見倒。若復於心不如實知，以有得想而迴向者，是菩薩不能遠離想、心、見倒。又復，若諸菩薩以有得心而迴向者，是心即盡即滅即離，彼盡滅心不能迴向。若以無所得心而迴向者，是即如實迴向法性；若法如是迴向故，即法性亦然，法性如是迴向故，即諸法亦然。若如是迴向者，是為正迴向，不名邪迴向。

「復次，尊者須菩提！菩薩摩訶薩如未來諸佛，善根如是隨喜迴向。若於現在諸佛如來，從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果，已入無餘依大涅槃界，乃至法滅已來，於其中間所有諸佛世尊一切善根，乃至如來入涅槃後一切眾生所種善根，如是等種種善根、種種功德，和合聚集稱計較量。是諸菩薩一一隨喜，以此隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。尊者須菩提！而彼菩薩所用心隨喜及迴向時，於是心中不生心想，如實知心無所取相。若能如是隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提者，是菩薩即得不墮想、心、見倒。若復以其有所得心而迴向者，是菩薩不能遠離想、心、見倒。而彼菩薩摩訶薩當如實知所用心迴向時，是心即盡即滅即離，彼盡滅心即不能迴向。若以無所得心而迴向者，是即如實迴向法性。若法如是迴向故，即法性亦然；法性如是迴向故，即諸法亦然。若菩薩摩訶薩於如是過去未來現在法中，能如實知、如實迴向者，是為正迴向，不名邪迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尊者須菩提！菩薩摩訶薩如未來諸佛，善根如是隨喜迴向。若於現在諸佛如來，從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果，已入無餘依大涅槃界，乃至法滅已來，於其中間所有諸佛世尊一切善根，乃至如來入涅槃後一切眾生所種善根，如是等種種善根、種種功德，和合聚集稱計較量。是諸菩薩一一隨喜，以此隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。尊者須菩提！而彼菩薩所用心隨喜及迴向時，於是心中不生心想，如實知心無所取相。若能如是隨喜功德，迴向阿耨多羅三藐三菩提者，是菩薩即得不墮想、心、見倒。若復以其有所得心而迴向者，是菩薩不能遠離想、心、見倒。而彼菩薩摩訶薩當如實知所用心迴向時，是心即盡即滅即離，彼盡滅心即不能迴向。若以無所得心而迴向者，是即如實迴向法性。若法如是迴向故，即法性亦然；法性如是迴向故，即諸法亦然。若菩薩摩訶薩於如是過去未來現在法中，能如實知、如實迴向者，是為正迴向，不名邪迴向。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若欲如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者，當觀諸法猶如虛空，離一切相。何以故？若於諸法如實了知，即無心、無非心是能知者，無法、無非法為所知相。若菩薩於如是法中能迴向者，是名最上迴向，是故得名菩薩摩訶薩正修福行。何以故？若種種法及種種行皆寂靜故，所有隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提亦復如是。若如實知諸行皆寂無所動者，是菩薩摩訶薩即能具足般若波羅蜜多方便，於佛世尊入涅槃後所有善根——若體、若相、若自性、若法性——皆如實知，即能迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？諸佛世尊所有一切相應行法非三世故。若過去世，彼法已離、已滅、已盡；若未來世，當所未至；若現在世，今即無住，復無所得，非境界相。若取相者，即於阿耨多羅三藐三菩提住不平等邪念相應，生疑惑想，不能安住正念正意，邪所思覺，如是即不名迴向阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩摩訶薩於諸善根無所取相、無所得心，以是心迴向者，是為迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向法，菩薩應當學。若如是學者，彼能具足善巧方便。若諸善根有是善巧方便而用迴向者，即得近一切智。若諸菩薩摩訶薩樂欲修學此方便者，應當於此般若波羅蜜多法門，聽受讀誦記念思惟，請問其義，如所解了廣為他說，是為般若波羅蜜多方便。若不得般若波羅蜜多方便，即不能以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我相已滅、諸行已寂，遠離種種有所得想。若復有人，於一切法而生取相、墮疑惑見，不能安住如實法中，於如實法生有得想。若以如是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者，諸佛如來非所印可亦不隨喜。何以故？如是迴向名為大貪，於一切法生疑惑心，復於諸相不能寂靜，生有得想。如來、應供、正等正覺亦不說為有大利益，而此迴向名為雜毒苦惱。譬如世間上味飲食，諸色香味皆悉具足，而彼食中為毒所雜。諸有智者知雜毒故而不取食，愚癡無智不能覺了，但取食之。彼初食時，色香美味雖所愛樂，食力銷已苦報現前，以是緣故而趣命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若欲如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者，當觀諸法猶如虛空，離一切相。何以故？若於諸法如實了知，即無心、無非心是能知者，無法、無非法為所知相。若菩薩於如是法中能迴向者，是名最上迴向，是故得名菩薩摩訶薩正修福行。何以故？若種種法及種種行皆寂靜故，所有隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提亦復如是。若如實知諸行皆寂無所動者，是菩薩摩訶薩即能具足般若波羅蜜多方便，於佛世尊入涅槃後所有善根——若體、若相、若自性、若法性——皆如實知，即能迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？諸佛世尊所有一切相應行法非三世故。若過去世，彼法已離、已滅、已盡；若未來世，當所未至；若現在世，今即無住，復無所得，非境界相。若取相者，即於阿耨多羅三藐三菩提住不平等邪念相應，生疑惑想，不能安住正念正意，邪所思覺，如是即不名迴向阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩摩訶薩於諸善根無所取相、無所得心，以是心迴向者，是為迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向法，菩薩應當學。若如是學者，彼能具足善巧方便。若諸善根有是善巧方便而用迴向者，即得近一切智。若諸菩薩摩訶薩樂欲修學此方便者，應當於此般若波羅蜜多法門，聽受讀誦記念思惟，請問其義，如所解了廣為他說，是為般若波羅蜜多方便。若不得般若波羅蜜多方便，即不能以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我相已滅、諸行已寂，遠離種種有所得想。若復有人，於一切法而生取相、墮疑惑見，不能安住如實法中，於如實法生有得想。若以如是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者，諸佛如來非所印可亦不隨喜。何以故？如是迴向名為大貪，於一切法生疑惑心，復於諸相不能寂靜，生有得想。如來、應供、正等正覺亦不說為有大利益，而此迴向名為雜毒苦惱。譬如世間上味飲食，諸色香味皆悉具足，而彼食中為毒所雜。諸有智者知雜毒故而不取食，愚癡無智不能覺了，但取食之。彼初食時，色香美味雖所愛樂，食力銷已苦報現前，以是緣故而趣命終。

「尊者須菩提！汝今當知，諸有隨喜善根發迴向心者，不能受持讀誦般若波羅蜜多亦復如是。何以故？不能具足般若波羅蜜多方便故，不能解了甚深正義，於如實道不能安住。自不了知彼如實法，復為他人展轉教授，作如是言：『汝善男子！當於過去未來現在諸佛世尊所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，及彼所有過現未來諸佛世尊，從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果，已入無餘依大涅槃界，於其中間所有功德。及為諸菩薩摩訶薩授記當得阿耨多羅三藐三菩提果，是諸菩薩所有善根。又復為諸緣覺乘人授緣覺記，是諸緣覺所有善根，及諸聲聞修施戒等。於佛滅後法滅已來，於其中間所種善根，乃至愚夫異生所有善根。如是等種種善根、種種功德，和合聚集稱計較量，盡無盡相，汝等應當一一隨喜。以此隨喜善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！彼人若作是言，勸令如是隨喜迴向者，如美食中而雜諸毒，此迴向法名為雜毒苦惱。諸修菩薩行者，於自所行尚不應起此迴向心，況復如是轉勸他人令修此法。若於是相取為實者，不名隨喜諸佛功德、不名受持、不名迴向。若諸菩薩樂欲如實隨喜諸佛如來所有最上一切善根，如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者，應當隨順如來、應供、正等正覺，如其佛眼如實觀察，如其佛智如實了知，於諸善根——若體、若相、若自性、若法性——如實了知無所生、無所得。若能如是隨喜善根，佛所印可佛亦隨喜。諸菩薩摩訶薩如是隨喜者是正隨喜，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，如來、應供、正等正覺最上稱讚。如是迴向名大迴向，迴向法界善得圓滿，內心清淨解脫無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者須菩提！汝今當知，諸有隨喜善根發迴向心者，不能受持讀誦般若波羅蜜多亦復如是。何以故？不能具足般若波羅蜜多方便故，不能解了甚深正義，於如實道不能安住。自不了知彼如實法，復為他人展轉教授，作如是言：『汝善男子！當於過去未來現在諸佛世尊所有戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊善根，及彼所有過現未來諸佛世尊，從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果，已入無餘依大涅槃界，於其中間所有功德。及為諸菩薩摩訶薩授記當得阿耨多羅三藐三菩提果，是諸菩薩所有善根。又復為諸緣覺乘人授緣覺記，是諸緣覺所有善根，及諸聲聞修施戒等。於佛滅後法滅已來，於其中間所種善根，乃至愚夫異生所有善根。如是等種種善根、種種功德，和合聚集稱計較量，盡無盡相，汝等應當一一隨喜。以此隨喜善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！彼人若作是言，勸令如是隨喜迴向者，如美食中而雜諸毒，此迴向法名為雜毒苦惱。諸修菩薩行者，於自所行尚不應起此迴向心，況復如是轉勸他人令修此法。若於是相取為實者，不名隨喜諸佛功德、不名受持、不名迴向。若諸菩薩樂欲如實隨喜諸佛如來所有最上一切善根，如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者，應當隨順如來、應供、正等正覺，如其佛眼如實觀察，如其佛智如實了知，於諸善根——若體、若相、若自性、若法性——如實了知無所生、無所得。若能如是隨喜善根，佛所印可佛亦隨喜。諸菩薩摩訶薩如是隨喜者是正隨喜，以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，如來、應供、正等正覺最上稱讚。如是迴向名大迴向，迴向法界善得圓滿，內心清淨解脫無礙。

「復次，諸修菩薩乘善男子等，修習如是迴向法者，於佛如來所有戒、定、慧、解脫、解脫知見，無繫無著——不繫欲界、不繫色界、不繫無色界，亦復不繫過去、未來、現在三世，不繫諸法，不繫迴向法——修菩薩者如是知已，不壞迴向法。是大迴向，善得圓滿迴向法界。如是迴向不取諸相，遠離邪法名正迴向。如來、應供、正等正覺，真實印可亦復隨喜。菩薩摩訶薩應當如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸修菩薩乘善男子等，修習如是迴向法者，於佛如來所有戒、定、慧、解脫、解脫知見，無繫無著——不繫欲界、不繫色界、不繫無色界，亦復不繫過去、未來、現在三世，不繫諸法，不繫迴向法——修菩薩者如是知已，不壞迴向法。是大迴向，善得圓滿迴向法界。如是迴向不取諸相，遠離邪法名正迴向。如來、應供、正等正覺，真實印可亦復隨喜。菩薩摩訶薩應當如是學。」

爾時，世尊讚尊者須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝善作佛事，能為諸菩薩摩訶薩請問其義。須菩提！諸菩薩摩訶薩，若能如是迴向法界法性，如佛世尊所有知見，於諸善根如實覺了——若體、若相、若自性、若法性——了無所生、復無所得。如是迴向我所印可，我亦隨喜如是福蘊，無量無邊不可稱計。須菩提！假使三千大千世界所有一切眾生，一一皆修十善業道，所獲福蘊其數甚多。而此菩薩摩訶薩，發最勝心迴向法界者，所有福蘊比前福蘊，最上最極最勝最妙，廣大無量無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚尊者須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝善作佛事，能為諸菩薩摩訶薩請問其義。須菩提！諸菩薩摩訶薩，若能如是迴向法界法性，如佛世尊所有知見，於諸善根如實覺了——若體、若相、若自性、若法性——了無所生、復無所得。如是迴向我所印可，我亦隨喜如是福蘊，無量無邊不可稱計。須菩提！假使三千大千世界所有一切眾生，一一皆修十善業道，所獲福蘊其數甚多。而此菩薩摩訶薩，發最勝心迴向法界者，所有福蘊比前福蘊，最上最極最勝最妙，廣大無量無等無等等。

「復次，須菩提！且置是數。假使三千大千世界所有一切眾生，一一皆修四無量行，一一皆得四禪定法、四無色定及五神通，如是福行其數甚多。而此菩薩摩訶薩，發最勝心迴向法界所有福蘊，比前福蘊，最上最極最勝最妙，廣大無量無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！且置是數。假使三千大千世界所有一切眾生，一一皆修四無量行，一一皆得四禪定法、四無色定及五神通，如是福行其數甚多。而此菩薩摩訶薩，發最勝心迴向法界所有福蘊，比前福蘊，最上最極最勝最妙，廣大無量無等無等等。