佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第五西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第五西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

正福品第五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正福品第五之二

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，以滿閻浮提所有眾生，各各教令修四禪定。憍尸迦！於汝意云何，彼人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，以滿閻浮提所有眾生，各各教令修四禪定。憍尸迦！於汝意云何，彼人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。

「復次，憍尸迦！置是滿閻浮提所有眾生。若滿四大洲所有眾生，各各教令修四禪定，復置是數；若滿小千世界所有眾生，各各教令修四禪定，亦置是數；若滿中千世界所有眾生，各各教令修四禪定，亦置是數；若滿三千大千世界所有眾生，各各教令修四禪定，亦置是數；如是乃至若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，一一教令修四禪定。憍尸迦！於汝意云何，彼人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置是滿閻浮提所有眾生。若滿四大洲所有眾生，各各教令修四禪定，復置是數；若滿小千世界所有眾生，各各教令修四禪定，亦置是數；若滿中千世界所有眾生，各各教令修四禪定，亦置是數；若滿三千大千世界所有眾生，各各教令修四禪定，亦置是數；如是乃至若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，一一教令修四禪定。憍尸迦！於汝意云何，彼人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！當知是人得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！當知是人得福甚多。

「復次，憍尸迦！若滿閻浮提所有眾生，各各教修四無量行、四無色定，乃至普修一切神通梵行諸禪定法及諸福行。憍尸迦！於汝意云何，彼人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若滿閻浮提所有眾生，各各教修四無量行、四無色定，乃至普修一切神通梵行諸禪定法及諸福行。憍尸迦！於汝意云何，彼人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。

「復次，憍尸迦！置是滿閻浮提所有眾生，各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行。憍尸迦！若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界所有眾生，各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行。一一皆置是數，憍尸迦！假使若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行。憍尸迦！於汝意云何，是人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置是滿閻浮提所有眾生，各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行。憍尸迦！若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界所有眾生，各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行。一一皆置是數，憍尸迦！假使若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行。憍尸迦！於汝意云何，是人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，以此般若波羅蜜多書寫經卷，自當受持讀誦，轉勸他人使其讀誦，得福雖多。不如有人以此般若波羅蜜多法門，廣為他人解釋其義。憍尸迦！當知是善男子、善女人得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，以此般若波羅蜜多書寫經卷，自當受持讀誦，轉勸他人使其讀誦，得福雖多。不如有人以此般若波羅蜜多法門，廣為他人解釋其義。憍尸迦！當知是善男子、善女人得福甚多。」

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！當為何等人解說此般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！當為何等人解說此般若波羅蜜多？」

佛告帝釋天主言：「若有善男子、善女人，於此般若波羅蜜多不能了知者，當為彼說。何以故？憍尸迦！未來世中當有人說相似般若波羅蜜多。若有善男子、善女人，為欲趣證阿耨多羅三藐三菩提者，聞是相似般若波羅蜜多於中學者、則為錯亂，非正了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「若有善男子、善女人，於此般若波羅蜜多不能了知者，當為彼說。何以故？憍尸迦！未來世中當有人說相似般若波羅蜜多。若有善男子、善女人，為欲趣證阿耨多羅三藐三菩提者，聞是相似般若波羅蜜多於中學者、則為錯亂，非正了知。」

帝釋天主白佛言：「世尊！未來世中，云何說彼相似般若波羅蜜多？又復云何悉能辯了？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「世尊！未來世中，云何說彼相似般若波羅蜜多？又復云何悉能辯了？」

佛告帝釋天主言：「憍尸迦！未來世中有諸苾芻，作如是說：『色是無常，若身若心及戒定慧，悉無所有，離諸所觀。』作是說者，當知是說相似般若波羅蜜多。憍尸迦！云何名為相似般若波羅蜜多？彼作是說：『壞色故觀色無常，壞受、想、行、識故觀受、想、行、識無常，若如是求，是為行般若波羅蜜多。』憍尸迦！當知此說皆得名為相似般若波羅蜜多。憍尸迦！汝今當知，不壞色故觀色無常，不壞受、想、行、識故觀受想行識無常。作是說者，是為如實宣說般若波羅蜜多。憍尸迦！以是義故，若善男子、善女人，能為他人如實解說般若波羅蜜多義者，當知是善男子、善女人得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「憍尸迦！未來世中有諸苾芻，作如是說：『色是無常，若身若心及戒定慧，悉無所有，離諸所觀。』作是說者，當知是說相似般若波羅蜜多。憍尸迦！云何名為相似般若波羅蜜多？彼作是說：『壞色故觀色無常，壞受、想、行、識故觀受、想、行、識無常，若如是求，是為行般若波羅蜜多。』憍尸迦！當知此說皆得名為相似般若波羅蜜多。憍尸迦！汝今當知，不壞色故觀色無常，不壞受、想、行、識故觀受想行識無常。作是說者，是為如實宣說般若波羅蜜多。憍尸迦！以是義故，若善男子、善女人，能為他人如實解說般若波羅蜜多義者，當知是善男子、善女人得福甚多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，以滿閻浮提所有眾生，普令安住須陀洹果。憍尸迦！於汝意云何，是善男子、善女人，以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，以滿閻浮提所有眾生，普令安住須陀洹果。憍尸迦！於汝意云何，是善男子、善女人，以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有須陀洹果，從是般若波羅蜜多所出生故。憍尸迦！如前所說，若人以滿閻浮提所有眾生，普令安住須陀洹果，所作福行，且置是數。假使若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界所有眾生，普令安住須陀洹果，所作福行，亦置是數。憍尸迦！假使若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，普令安住須陀洹果。憍尸迦！於汝意云何，是人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有須陀洹果，從是般若波羅蜜多所出生故。憍尸迦！如前所說，若人以滿閻浮提所有眾生，普令安住須陀洹果，所作福行，且置是數。假使若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界所有眾生，普令安住須陀洹果，所作福行，亦置是數。憍尸迦！假使若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，普令安住須陀洹果。憍尸迦！於汝意云何，是人以是因緣得福多不？」

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佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有須陀洹果，從是般若波羅蜜多所出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有須陀洹果，從是般若波羅蜜多所出生故。

「復次，憍尸迦！若善男子善女人，以滿閻浮提所有眾生，普令安住斯陀含果。憍尸迦！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子善女人，以滿閻浮提所有眾生，普令安住斯陀含果。憍尸迦！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有斯陀含果，從是般若波羅蜜多所出生故。憍尸迦！如前所說，若人以滿閻浮提所有眾，普令安住斯陀含果，所作福行，且置是數。假使若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界所有眾生，普令安住斯陀含果，皆置是數。憍尸迦！假使若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，普令安住斯陀含果。憍尸迦！於汝意云何，是人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有斯陀含果，從是般若波羅蜜多所出生故。憍尸迦！如前所說，若人以滿閻浮提所有眾，普令安住斯陀含果，所作福行，且置是數。假使若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界所有眾生，普令安住斯陀含果，皆置是數。憍尸迦！假使若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，普令安住斯陀含果。憍尸迦！於汝意云何，是人以是因緣得福多不？」

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佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有斯陀含果，從是般若波羅蜜多所出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有斯陀含果，從是般若波羅蜜多所出生故。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，以滿閻浮提所有眾生，普令安住阿那含果。憍尸迦！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，以滿閻浮提所有眾生，普令安住阿那含果。憍尸迦！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有阿那含果，從是般若波羅蜜多所出生故。憍尸迦！如前所說，若人以滿閻浮提所有眾生，普令安住阿那含果，所作福行，且置是數。假使若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界所有眾生，普令安住阿那含果，皆置是數。憍尸迦！假使有人以滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，普令安住阿那含果。憍尸迦！於汝意云何，是善男子、善女人，以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有阿那含果，從是般若波羅蜜多所出生故。憍尸迦！如前所說，若人以滿閻浮提所有眾生，普令安住阿那含果，所作福行，且置是數。假使若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界所有眾生，普令安住阿那含果，皆置是數。憍尸迦！假使有人以滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，普令安住阿那含果。憍尸迦！於汝意云何，是善男子、善女人，以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有阿那含果，從是般若波羅蜜多所出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有阿那含果，從是般若波羅蜜多所出生故。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，以滿閻浮提所有眾生，普令安住阿羅漢果。憍尸迦！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，以滿閻浮提所有眾生，普令安住阿羅漢果。憍尸迦！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有阿羅漢果，從是般若波羅蜜多所出生故。又此善男子、善女人，隨所宣說般若波羅蜜多，即能隨轉；以隨轉故，如其所說即能修學，得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提。是故所有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、緣覺，及彼如來、應供、正等正覺，皆悉從是般若波羅蜜多出生。如所出生，如理而得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有阿羅漢果，從是般若波羅蜜多所出生故。又此善男子、善女人，隨所宣說般若波羅蜜多，即能隨轉；以隨轉故，如其所說即能修學，得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提。是故所有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、緣覺，及彼如來、應供、正等正覺，皆悉從是般若波羅蜜多出生。如所出生，如理而得。

「憍尸迦！如前所說，若人以滿閻浮提所有眾生，普令安住阿羅漢果，且置是數。假使若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界所有眾生，普令安住阿羅漢果，皆置是數。憍尸迦！假使若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，普令安住阿羅漢果。憍尸迦！於汝意云何？此人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如前所說，若人以滿閻浮提所有眾生，普令安住阿羅漢果，且置是數。假使若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界所有眾生，普令安住阿羅漢果，皆置是數。憍尸迦！假使若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，普令安住阿羅漢果。憍尸迦！於汝意云何？此人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「世尊！是善男子、善女人，其所得福轉復甚多，算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「世尊！是善男子、善女人，其所得福轉復甚多，算數譬喻所不能及。」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有阿羅漢果，從是般若波羅蜜多所出生故。又此善男子、善女人，隨所宣說般若波羅蜜多，即能隨轉；以隨轉故，如其所說即能修學，得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提。是故所有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、緣覺，及彼如來、應供、正等正覺，皆悉從是般若波羅蜜多出生。如所出生，如理而得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有阿羅漢果，從是般若波羅蜜多所出生故。又此善男子、善女人，隨所宣說般若波羅蜜多，即能隨轉；以隨轉故，如其所說即能修學，得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提。是故所有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、緣覺，及彼如來、應供、正等正覺，皆悉從是般若波羅蜜多出生。如所出生，如理而得。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，以滿閻浮提所有眾生，若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界，乃至若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，普令安住諸緣覺果。憍尸迦！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，以滿閻浮提所有眾生，若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界，乃至若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，普令安住諸緣覺果。憍尸迦！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有緣覺果，從是般若波羅蜜多所出生故。又此善男子、善女人，隨所宣說般若波羅蜜多，即能隨轉；以隨轉故即能修學，得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提。是故所有須陀洹乃至如來、應供、正等正覺，皆悉從是般若波羅蜜多出生。如所出生，如理而得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子！此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中如所宣說應當修學。如是學者乃名得法，即能速證阿耨多羅三藐三菩提，能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。何以故？所有緣覺果，從是般若波羅蜜多所出生故。又此善男子、善女人，隨所宣說般若波羅蜜多，即能隨轉；以隨轉故即能修學，得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提。是故所有須陀洹乃至如來、應供、正等正覺，皆悉從是般若波羅蜜多出生。如所出生，如理而得。

「復次，憍尸迦！若滿閻浮提中所有眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，若有善男子、善女人，以此般若波羅蜜多書寫經卷，普施一切使其受持。不如有人以此般若波羅蜜多，書寫經卷，與一住不退轉菩薩摩訶薩，令其於此般若波羅蜜多，修學相應堅固增長，廣大圓滿成就佛法。憍尸迦！當知是善男子、善女人得福甚多。何以故？此般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故。憍尸迦！如前所說，若滿閻浮提所有眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，且置是數。假使若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界，乃至若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若善男子、善女人，以此般若波羅蜜多，書寫經卷，普施一切使其受持。憍尸迦！不如有人以此般若波羅蜜多，書寫經卷，與一住不退轉菩薩摩訶薩，令其於此般若波羅蜜多，修學相應堅固增長，廣大圓滿成就佛法。憍尸迦！當知是善男子、善女人得福甚多。何以故？此般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若滿閻浮提中所有眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，若有善男子、善女人，以此般若波羅蜜多書寫經卷，普施一切使其受持。不如有人以此般若波羅蜜多，書寫經卷，與一住不退轉菩薩摩訶薩，令其於此般若波羅蜜多，修學相應堅固增長，廣大圓滿成就佛法。憍尸迦！當知是善男子、善女人得福甚多。何以故？此般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故。憍尸迦！如前所說，若滿閻浮提所有眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，且置是數。假使若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界，乃至若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。若善男子、善女人，以此般若波羅蜜多，書寫經卷，普施一切使其受持。憍尸迦！不如有人以此般若波羅蜜多，書寫經卷，與一住不退轉菩薩摩訶薩，令其於此般若波羅蜜多，修學相應堅固增長，廣大圓滿成就佛法。憍尸迦！當知是善男子、善女人得福甚多。何以故？此般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故。

「復次，憍尸迦！若滿閻浮提所有眾生，一切皆住不退轉地。若有善男子、善女人，以此般若波羅蜜多法門，普為一切解釋其義。憍尸迦！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若滿閻浮提所有眾生，一切皆住不退轉地。若有善男子、善女人，以此般若波羅蜜多法門，普為一切解釋其義。憍尸迦！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「世尊！是善男子、善女人所獲福德，轉復甚多無量無邊，算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「世尊！是善男子、善女人所獲福德，轉復甚多無量無邊，算數譬喻所不能及。」

佛言：「憍尸迦！此人以是因緣得福雖多，不如有人為一將證阿耨多羅三藐三菩提者，以此般若波羅蜜多法門解釋其義，當知是人得福甚多。憍尸迦！如前所說，滿閻浮提所有眾生，皆住不退轉地，若人普為解釋其義，且置是數。假使若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界，乃至若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，一切皆住不退轉地。若善男子、善女人，以此般若波羅蜜多法門，普為一切解釋其義。憍尸迦！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！此人以是因緣得福雖多，不如有人為一將證阿耨多羅三藐三菩提者，以此般若波羅蜜多法門解釋其義，當知是人得福甚多。憍尸迦！如前所說，滿閻浮提所有眾生，皆住不退轉地，若人普為解釋其義，且置是數。假使若滿四大洲、若滿小千世界、若滿中千世界、若滿三千大千世界，乃至若滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，一切皆住不退轉地。若善男子、善女人，以此般若波羅蜜多法門，普為一切解釋其義。憍尸迦！於汝意云何，此人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「世尊！是善男子、善女人所獲福德無量無邊，算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「世尊！是善男子、善女人所獲福德無量無邊，算數譬喻所不能及。」

佛言：「憍尸迦！此人以是因緣得福雖多，不如有人為一將證阿耨多羅三藐三菩提者，以此般若波羅蜜多法門解釋其義，當知是人得福甚多。憍尸迦！菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多故，速得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！此人以是因緣得福雖多，不如有人為一將證阿耨多羅三藐三菩提者，以此般若波羅蜜多法門解釋其義，當知是人得福甚多。憍尸迦！菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多故，速得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩隨轉般若波羅蜜多故，得近阿耨多羅三藐三菩提。隨近阿耨多羅三藐三菩提故，當隨教受般若波羅蜜多。如所教受故，隨近一切智。是故當以飲食、衣服、臥具、醫藥種種供養般若波羅蜜多。隨其所作一切福行，彼獲福德無量無邊。何以故？得近阿耨多羅三藐三菩提成就一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩隨轉般若波羅蜜多故，得近阿耨多羅三藐三菩提。隨近阿耨多羅三藐三菩提故，當隨教受般若波羅蜜多。如所教受故，隨近一切智。是故當以飲食、衣服、臥具、醫藥種種供養般若波羅蜜多。隨其所作一切福行，彼獲福德無量無邊。何以故？得近阿耨多羅三藐三菩提成就一切智。」

爾時，尊者須菩提讚帝釋天主言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝善開導諸菩薩摩訶薩，復能護念諸菩薩摩訶薩。憍尸迦！佛諸弟子皆以阿耨多羅三藐三菩提法護念諸菩薩摩訶薩，令發阿耨多羅三藐三菩提心，令住阿耨多羅三藐三菩提果。何以故？過去諸菩薩摩訶薩，皆因學是六波羅蜜多故，發菩提心住菩提果，今佛世尊亦學是六波羅蜜多故得菩提果，未來諸菩薩摩訶薩亦復如是。是故，憍尸迦！若菩薩摩訶薩不學是六波羅蜜多，即不能得阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提讚帝釋天主言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝善開導諸菩薩摩訶薩，復能護念諸菩薩摩訶薩。憍尸迦！佛諸弟子皆以阿耨多羅三藐三菩提法護念諸菩薩摩訶薩，令發阿耨多羅三藐三菩提心，令住阿耨多羅三藐三菩提果。何以故？過去諸菩薩摩訶薩，皆因學是六波羅蜜多故，發菩提心住菩提果，今佛世尊亦學是六波羅蜜多故得菩提果，未來諸菩薩摩訶薩亦復如是。是故，憍尸迦！若菩薩摩訶薩不學是六波羅蜜多，即不能得阿耨多羅三藐三菩提果。」