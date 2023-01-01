佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第四西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第四西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

寶塔功德品第三之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶塔功德品第三之三

爾時，尊者阿難白佛言：「云何，世尊！而不稱讚宣說布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多、忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多如是名字，何故唯說般若波羅蜜多稱讚功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難白佛言：「云何，世尊！而不稱讚宣說布施波羅蜜多、持戒波羅蜜多、忍辱波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪定波羅蜜多如是名字，何故唯說般若波羅蜜多稱讚功德？」

佛告阿難言：「如是，如是！我於諸波羅蜜多中，唯說般若波羅蜜多最上稱讚。何以故？阿難！汝今當知，此般若波羅蜜多與五波羅蜜多為導首故。阿難！於汝意云何？若布施不迴向一切智，得成波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難言：「如是，如是！我於諸波羅蜜多中，唯說般若波羅蜜多最上稱讚。何以故？阿難！汝今當知，此般若波羅蜜多與五波羅蜜多為導首故。阿難！於汝意云何？若布施不迴向一切智，得成波羅蜜多不？」

阿難白佛言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「不也，世尊！」

佛言：「阿難！若持戒、忍辱、精進、禪定不迴向一切智，得成波羅蜜多不？即此般若不迴向一切智，得成波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若持戒、忍辱、精進、禪定不迴向一切智，得成波羅蜜多不？即此般若不迴向一切智，得成波羅蜜多不？」

阿難白佛言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「不也，世尊！」

佛言：「阿難！於汝意云何？所有不思議智慧善根，迴向一切智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！於汝意云何？所有不思議智慧善根，迴向一切智不？」

阿難白佛言：「世尊！如是，如是！所有最上不思議智慧善根，而悉迴向一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！如是，如是！所有最上不思議智慧善根，而悉迴向一切智。」

佛告阿難：「是故當知，以諸善根迴向一切智故，得諸波羅蜜多名；以第一義法迴向一切智故，得般若波羅蜜多名。是故，阿難！彼諸善根迴向一切智故，般若波羅蜜多與五波羅蜜多而為導首。彼五波羅蜜多，住般若波羅蜜多相應法中，由是般若波羅蜜多故，諸波羅蜜多皆悉圓滿。阿難！是故我於般若波羅蜜多而最稱讚。譬如大地散諸種子，如其時處隨所和合各得生長。彼諸種子依地而住，若不依地不能生長。般若波羅蜜多亦復如是，而能攝彼五波羅蜜多，如是五法皆依般若波羅蜜多而住，由般若波羅蜜多而得增長，是故五法皆得名為波羅蜜多。阿難！是故當知般若波羅蜜多，與彼五法而為導首。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是故當知，以諸善根迴向一切智故，得諸波羅蜜多名；以第一義法迴向一切智故，得般若波羅蜜多名。是故，阿難！彼諸善根迴向一切智故，般若波羅蜜多與五波羅蜜多而為導首。彼五波羅蜜多，住般若波羅蜜多相應法中，由是般若波羅蜜多故，諸波羅蜜多皆悉圓滿。阿難！是故我於般若波羅蜜多而最稱讚。譬如大地散諸種子，如其時處隨所和合各得生長。彼諸種子依地而住，若不依地不能生長。般若波羅蜜多亦復如是，而能攝彼五波羅蜜多，如是五法皆依般若波羅蜜多而住，由般若波羅蜜多而得增長，是故五法皆得名為波羅蜜多。阿難！是故當知般若波羅蜜多，與彼五法而為導首。」

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！如佛所說，般若波羅蜜多法門有大功德，假使如來、應供、正等正覺以種種言詞稱揚讚歎亦不能盡。是故諸善男子、善女人，應當於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦記念思惟，如說修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！如佛所說，般若波羅蜜多法門有大功德，假使如來、應供、正等正覺以種種言詞稱揚讚歎亦不能盡。是故諸善男子、善女人，應當於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦記念思惟，如說修行。」

佛言：「憍尸迦！善哉，善哉！如汝所言。此般若波羅蜜多法門，我不但說能受持讀誦宣布演說者有大功德，若有善男子、善女人，但能以此般若波羅蜜多，書寫經卷，置清淨處尊重恭敬，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服作諸供養者，當知是人宣布佛法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾各各受持，即得法眼不壞不滅。憍尸迦！彼受持讀誦般若波羅蜜多者，於現世中獲是功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！善哉，善哉！如汝所言。此般若波羅蜜多法門，我不但說能受持讀誦宣布演說者有大功德，若有善男子、善女人，但能以此般若波羅蜜多，書寫經卷，置清淨處尊重恭敬，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服作諸供養者，當知是人宣布佛法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾各各受持，即得法眼不壞不滅。憍尸迦！彼受持讀誦般若波羅蜜多者，於現世中獲是功德。」

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，但能於此般若波羅蜜多，書寫經卷置清淨處，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋等隨力供養者，我當往彼護念其人令無衰惱，何況於此般若波羅蜜多，受持讀誦記念思惟，轉為他人解說其義，是人功德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，但能於此般若波羅蜜多，書寫經卷置清淨處，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋等隨力供養者，我當往彼護念其人令無衰惱，何況於此般若波羅蜜多，受持讀誦記念思惟，轉為他人解說其義，是人功德無量無邊。」

佛告帝釋天主言：「善哉，善哉！憍尸迦！若有善男子、善女人，於諸方處說此般若波羅蜜多時，有無數百千天子為聽法故，往詣其所聽受正法。若說法人有疲倦心不樂說者，彼諸天子增益其力使不退沒，令其精進樂欲宣說。憍尸迦！受持讀誦般若波羅蜜多者，於現世中獲是功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「善哉，善哉！憍尸迦！若有善男子、善女人，於諸方處說此般若波羅蜜多時，有無數百千天子為聽法故，往詣其所聽受正法。若說法人有疲倦心不樂說者，彼諸天子增益其力使不退沒，令其精進樂欲宣說。憍尸迦！受持讀誦般若波羅蜜多者，於現世中獲是功德。

「復次，憍尸迦！若受持此正法者善男子、善女人，於四眾中說此般若波羅蜜多時，心無怯懼，不畏難問，隨問能答，離諸過失。何以故？般若波羅蜜多力所護故。於此般若波羅蜜多諸求過失者，不得其便。所以者何？是般若波羅蜜多離諸過失，是故宣說般若波羅蜜多者，亦復不見有其過失。以如是故，彼善男子、善女人，於說法時不生驚怖。憍尸迦！受持讀誦般若波羅蜜多者，於現世中獲是功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若受持此正法者善男子、善女人，於四眾中說此般若波羅蜜多時，心無怯懼，不畏難問，隨問能答，離諸過失。何以故？般若波羅蜜多力所護故。於此般若波羅蜜多諸求過失者，不得其便。所以者何？是般若波羅蜜多離諸過失，是故宣說般若波羅蜜多者，亦復不見有其過失。以如是故，彼善男子、善女人，於說法時不生驚怖。憍尸迦！受持讀誦般若波羅蜜多者，於現世中獲是功德。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜多者，是人即為父母、親友，乃至沙門、婆羅門等尊重敬愛。若已起、若未起一切言訟，鬪諍、衰惱等事，皆悉遠離。憍尸迦！受持讀誦般若波羅蜜多者，於現世中獲是功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，受持讀誦般若波羅蜜多者，是人即為父母、親友，乃至沙門、婆羅門等尊重敬愛。若已起、若未起一切言訟，鬪諍、衰惱等事，皆悉遠離。憍尸迦！受持讀誦般若波羅蜜多者，於現世中獲是功德。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，以此般若波羅蜜多，書寫經卷安置供養，隨諸方地有是經處，即有四大王天住阿耨多羅三藐三菩提心者諸天子眾，為敬法故往詣其所，瞻禮稱讚隨喜頂受。得瞻禮頂受已，即還彼天。所有三十三天中住菩提心諸天子眾，夜摩天中住菩提心諸天子眾，喜足天中住菩提心諸天子眾，化樂天中住菩提心諸天子眾，他化自在天中住菩提心諸天子眾，如是等欲界諸天子眾，各各為敬法故往詣其所，瞻禮稱讚隨喜頂受。得瞻禮頂受已，各各還復彼彼天中。「又復，憍尸迦！所有色界諸天，所謂：梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，如是等諸天中住菩提心者諸天子眾，為敬法故往詣其所，瞻禮稱讚隨喜頂受。得瞻禮頂受已，各各還復彼彼天中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，以此般若波羅蜜多，書寫經卷安置供養，隨諸方地有是經處，即有四大王天住阿耨多羅三藐三菩提心者諸天子眾，為敬法故往詣其所，瞻禮稱讚隨喜頂受。得瞻禮頂受已，即還彼天。所有三十三天中住菩提心諸天子眾，夜摩天中住菩提心諸天子眾，喜足天中住菩提心諸天子眾，化樂天中住菩提心諸天子眾，他化自在天中住菩提心諸天子眾，如是等欲界諸天子眾，各各為敬法故往詣其所，瞻禮稱讚隨喜頂受。得瞻禮頂受已，各各還復彼彼天中。「又復，憍尸迦！所有色界諸天，所謂：梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，如是等諸天中住菩提心者諸天子眾，為敬法故往詣其所，瞻禮稱讚隨喜頂受。得瞻禮頂受已，各各還復彼彼天中。

「復次，憍尸迦！諸有受持讀誦般若波羅蜜多者善男子、善女人，應生如是心：『所有十方無量阿僧祇世界中，一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅，摩睺羅伽、人非人等，皆悉為敬法故，來詣般若波羅蜜多經所，瞻禮聽受。彼等若來，我當以其法施，使令得法各各還復。』憍尸迦！若有是般若波羅蜜多經處，我不但說一四大洲欲色界中，住菩提心諸天子眾，為敬法故，往詣其所瞻禮頂受。憍尸迦！乃至三千大千世界諸欲色界中，住菩提心諸天子眾，各各為敬法故，有是般若波羅蜜多經處，往詣其所瞻禮稱讚隨喜頂受。得瞻禮頂受已，各各還復彼彼天中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸有受持讀誦般若波羅蜜多者善男子、善女人，應生如是心：『所有十方無量阿僧祇世界中，一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅，摩睺羅伽、人非人等，皆悉為敬法故，來詣般若波羅蜜多經所，瞻禮聽受。彼等若來，我當以其法施，使令得法各各還復。』憍尸迦！若有是般若波羅蜜多經處，我不但說一四大洲欲色界中，住菩提心諸天子眾，為敬法故，往詣其所瞻禮頂受。憍尸迦！乃至三千大千世界諸欲色界中，住菩提心諸天子眾，各各為敬法故，有是般若波羅蜜多經處，往詣其所瞻禮稱讚隨喜頂受。得瞻禮頂受已，各各還復彼彼天中。

「復次，憍尸迦！受持讀誦般若波羅蜜多者諸善男子、善女人，隨所住處，有是經卷，若諸殿堂及諸房舍，堅固安隱不能破壞，是處即有大威力者——天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，常來其所聽受正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！受持讀誦般若波羅蜜多者諸善男子、善女人，隨所住處，有是經卷，若諸殿堂及諸房舍，堅固安隱不能破壞，是處即有大威力者——天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，常來其所聽受正法。」

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！諸天龍神等眾若來，彼善男子、善女人當云何知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！諸天龍神等眾若來，彼善男子、善女人當云何知？」

佛告帝釋天主言：「憍尸迦！受持此正法者善男子、善女人，若見有大光明，當知即是諸天龍神等眾來至其所聽受正法。又復，若聞諸微妙香，當知此相亦是諸天龍神等眾來至其所。是故，憍尸迦！受持此正法者善男子、善女人，隨所住處，常應清淨嚴潔其舍，去除一切穢惡等物。若彼諸天龍神等眾，或時來至其所，見是清淨等相，彼天龍神心生歡喜適悅快樂，是中有諸先住小力鬼神，皆悉遠避出離其舍。何以故？彼小力鬼神，常所依附大威力者諸天龍神，而彼小力諸鬼神等，常所隨從大力諸天龍神等眾往諸方處。是故，憍尸迦！隨有是般若波羅蜜多經處，若諸持法者，常能清淨嚴潔其所，是即尊重正法眼故。憍尸迦！是善男子、善女人，以尊敬受持般若波羅蜜多正法力故，於現世中獲大功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「憍尸迦！受持此正法者善男子、善女人，若見有大光明，當知即是諸天龍神等眾來至其所聽受正法。又復，若聞諸微妙香，當知此相亦是諸天龍神等眾來至其所。是故，憍尸迦！受持此正法者善男子、善女人，隨所住處，常應清淨嚴潔其舍，去除一切穢惡等物。若彼諸天龍神等眾，或時來至其所，見是清淨等相，彼天龍神心生歡喜適悅快樂，是中有諸先住小力鬼神，皆悉遠避出離其舍。何以故？彼小力鬼神，常所依附大威力者諸天龍神，而彼小力諸鬼神等，常所隨從大力諸天龍神等眾往諸方處。是故，憍尸迦！隨有是般若波羅蜜多經處，若諸持法者，常能清淨嚴潔其所，是即尊重正法眼故。憍尸迦！是善男子、善女人，以尊敬受持般若波羅蜜多正法力故，於現世中獲大功德。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人，受持般若波羅蜜多時，身無疲倦心不懈怠，離諸苦惱適悅快樂，臥安覺安，於其夢中見勝境像，或見如來、應供、正等正覺安處道場，或見如來、應供、正等正覺轉大法輪，或見如來舍利寶塔，或見諸聲聞眾，或見諸菩薩摩訶薩眾，或聞宣說般若波羅蜜多甚深法音，或聞宣說菩提分法，或復見諸菩薩摩訶薩方證阿耨多羅三藐三菩提，或見諸菩薩摩訶薩受持此般若波羅蜜多法門，或聞宣說般若波羅蜜多攝一切智。或見佛剎廣大清淨，或聞諸佛世尊以善巧方便說菩薩法。或見某如來、應供、正等正覺，於某方某處及某世界，與百千俱胝那庾多菩薩聲聞眾，恭敬圍繞而為說法。憍尸迦！是善男子、善女人，於其夢中見是勝相，覺已輕安身心適悅。彼人得是適悅快樂已，於諸甘美飲食不生貪想。譬如修相應行苾芻從三摩地起，於諸甘美飲食不生念想。憍尸迦！受持般若波羅蜜多者善男子、善女人亦復如是。何以故？是善男子、善女人，住般若波羅蜜多觀行相應故，即得天龍神等增益色力，是故於諸飲食不生念想。憍尸迦！受持般若波羅蜜多者善男子、善女人，於現世中獲是功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人，受持般若波羅蜜多時，身無疲倦心不懈怠，離諸苦惱適悅快樂，臥安覺安，於其夢中見勝境像，或見如來、應供、正等正覺安處道場，或見如來、應供、正等正覺轉大法輪，或見如來舍利寶塔，或見諸聲聞眾，或見諸菩薩摩訶薩眾，或聞宣說般若波羅蜜多甚深法音，或聞宣說菩提分法，或復見諸菩薩摩訶薩方證阿耨多羅三藐三菩提，或見諸菩薩摩訶薩受持此般若波羅蜜多法門，或聞宣說般若波羅蜜多攝一切智。或見佛剎廣大清淨，或聞諸佛世尊以善巧方便說菩薩法。或見某如來、應供、正等正覺，於某方某處及某世界，與百千俱胝那庾多菩薩聲聞眾，恭敬圍繞而為說法。憍尸迦！是善男子、善女人，於其夢中見是勝相，覺已輕安身心適悅。彼人得是適悅快樂已，於諸甘美飲食不生貪想。譬如修相應行苾芻從三摩地起，於諸甘美飲食不生念想。憍尸迦！受持般若波羅蜜多者善男子、善女人亦復如是。何以故？是善男子、善女人，住般若波羅蜜多觀行相應故，即得天龍神等增益色力，是故於諸飲食不生念想。憍尸迦！受持般若波羅蜜多者善男子、善女人，於現世中獲是功德。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，但能以此般若波羅蜜多，書寫經卷安置供養者，當知是人獲大功德。況復有人為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多法門，發信解心聽受讀誦，廣為他人解說其義，使令正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾，各各受持宣布演說，即得法眼不壞不滅。又復尊重恭敬，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。當知是人以是因緣，所獲功德無量無邊。是故，憍尸迦！若善男子、善女人，樂欲成就如是最勝功德者，應當於此般若波羅蜜多法門，發信解心，受持讀誦，記念思惟，乃至為人廣說其義，又復尊重恭敬，以諸香華燈塗種種供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，但能以此般若波羅蜜多，書寫經卷安置供養者，當知是人獲大功德。況復有人為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多法門，發信解心聽受讀誦，廣為他人解說其義，使令正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾，各各受持宣布演說，即得法眼不壞不滅。又復尊重恭敬，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。當知是人以是因緣，所獲功德無量無邊。是故，憍尸迦！若善男子、善女人，樂欲成就如是最勝功德者，應當於此般若波羅蜜多法門，發信解心，受持讀誦，記念思惟，乃至為人廣說其義，又復尊重恭敬，以諸香華燈塗種種供養。」

稱讚功德品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚功德品第四

爾時，世尊告帝釋天主言：「憍尸迦！若以滿閻浮提如來舍利而為一分，以此般若波羅蜜多書寫經卷而為一分，汝於此二分中當取何分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告帝釋天主言：「憍尸迦！若以滿閻浮提如來舍利而為一分，以此般若波羅蜜多書寫經卷而為一分，汝於此二分中當取何分？」

帝釋天主白佛言：「世尊！若以滿閻浮提如來舍利，及般若波羅蜜多經卷，各為一分者，我於此二分中，當取般若波羅蜜多分。何以故？諸佛如來所有化相身、實義身、說法身，如是等身皆從法身所出生故，從如、實際所出現故。如、實際者，所謂般若波羅蜜多。諸佛世尊所有諸身，亦復從是般若波羅蜜多生，是故得於如來舍利瞻禮供養。雖復供養如來舍利，不如於此般若波羅蜜多尊重供養。所以者何？諸如來身，從是般若波羅蜜多所出生故。世尊！譬如我於三十三天善法堂中，我處其座，為諸天子宣說法要。若時我以因緣起離彼座，有諸天子或時來者，雖不見我，但向其座瞻禮恭敬旋繞而去。彼作是念：『帝釋天主於此座中，常為諸天宣說法要，是故我今瞻禮此座。』世尊！如來、應供、正等正覺亦復如是。如來所有一切智依如來身，是身復由一切智得。以是緣故，從如實智出生如來一切智智，是智復從般若波羅蜜多所生。世尊！是故我當於二分中，但取般若波羅蜜多分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「世尊！若以滿閻浮提如來舍利，及般若波羅蜜多經卷，各為一分者，我於此二分中，當取般若波羅蜜多分。何以故？諸佛如來所有化相身、實義身、說法身，如是等身皆從法身所出生故，從如、實際所出現故。如、實際者，所謂般若波羅蜜多。諸佛世尊所有諸身，亦復從是般若波羅蜜多生，是故得於如來舍利瞻禮供養。雖復供養如來舍利，不如於此般若波羅蜜多尊重供養。所以者何？諸如來身，從是般若波羅蜜多所出生故。世尊！譬如我於三十三天善法堂中，我處其座，為諸天子宣說法要。若時我以因緣起離彼座，有諸天子或時來者，雖不見我，但向其座瞻禮恭敬旋繞而去。彼作是念：『帝釋天主於此座中，常為諸天宣說法要，是故我今瞻禮此座。』世尊！如來、應供、正等正覺亦復如是。如來所有一切智依如來身，是身復由一切智得。以是緣故，從如實智出生如來一切智智，是智復從般若波羅蜜多所生。世尊！是故我當於二分中，但取般若波羅蜜多分。

「世尊！我非於佛舍利不生恭敬，以其如來舍利從般若波羅蜜多所生，是故我取般若波羅蜜多分，是即供養如來舍利。世尊！置是滿閻浮提如來舍利，若滿四大洲，若滿小千世界，若滿中千世界如來舍利，皆置是數。假使滿三千大千世界如來舍利以為一分，此般若波羅蜜多書寫經卷以為一分。世尊！於二分中，我亦但取般若波羅蜜多分。世尊！我於如來舍利非不恭敬，以其如來、應供、正等正覺所有舍利，從般若波羅蜜多生故。諸如來身與一切智為所依止，即此一切智復從般若波羅蜜多生。是故我於二分中，但取般若波羅蜜多分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我非於佛舍利不生恭敬，以其如來舍利從般若波羅蜜多所生，是故我取般若波羅蜜多分，是即供養如來舍利。世尊！置是滿閻浮提如來舍利，若滿四大洲，若滿小千世界，若滿中千世界如來舍利，皆置是數。假使滿三千大千世界如來舍利以為一分，此般若波羅蜜多書寫經卷以為一分。世尊！於二分中，我亦但取般若波羅蜜多分。世尊！我於如來舍利非不恭敬，以其如來、應供、正等正覺所有舍利，從般若波羅蜜多生故。諸如來身與一切智為所依止，即此一切智復從般若波羅蜜多生。是故我於二分中，但取般若波羅蜜多分。

「世尊！譬如大摩尼寶，具諸色相有大功德，在在處處諸非人類求不得便。彼諸非人住處，若有男子、女人持是摩尼寶入其舍中，彼非人類即當出離其舍。又復此寶若人暫置身中，是人即能息諸惡毒苦惱等事。又復若有患風癀痰𤸌等病者，當以此寶置其身上，是諸病苦皆悉銷除。此摩尼寶，於夜闇中能為明照。若諸地方盛炎熱時，此摩尼寶能作清涼。若諸地方極寒冷時，此摩尼寶而能溫暖。若諸地方大毒蟲等作諸惡毒，若有是大摩尼寶處，自當遠去不能為害。又若有人為諸毒蟲所傷害者，是人若見此摩尼寶，毒即銷滅。又復若人患諸眼病，不能觀視諸境相者，當以此寶置其眼上，是人即能明照，離諸苦惱。又復若以此寶置於水中，是寶即與水同一色。若以此寶置於青黃赤白眾色水中，是寶亦能隨種種色各同其一。又復，若以此寶置於青黃赤白眾色衣中，是寶亦能隨諸衣色各同其一。若以此寶置濁水中，水即自清。世尊！彼摩尼寶具諸色相有是功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如大摩尼寶，具諸色相有大功德，在在處處諸非人類求不得便。彼諸非人住處，若有男子、女人持是摩尼寶入其舍中，彼非人類即當出離其舍。又復此寶若人暫置身中，是人即能息諸惡毒苦惱等事。又復若有患風癀痰𤸌等病者，當以此寶置其身上，是諸病苦皆悉銷除。此摩尼寶，於夜闇中能為明照。若諸地方盛炎熱時，此摩尼寶能作清涼。若諸地方極寒冷時，此摩尼寶而能溫暖。若諸地方大毒蟲等作諸惡毒，若有是大摩尼寶處，自當遠去不能為害。又若有人為諸毒蟲所傷害者，是人若見此摩尼寶，毒即銷滅。又復若人患諸眼病，不能觀視諸境相者，當以此寶置其眼上，是人即能明照，離諸苦惱。又復若以此寶置於水中，是寶即與水同一色。若以此寶置於青黃赤白眾色水中，是寶亦能隨種種色各同其一。又復，若以此寶置於青黃赤白眾色衣中，是寶亦能隨諸衣色各同其一。若以此寶置濁水中，水即自清。世尊！彼摩尼寶具諸色相有是功德。」

爾時，尊者阿難謂帝釋天主言：「如汝所說，大摩尼寶具諸功德者，此為天上所有寶耶？此為人間所有寶耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難謂帝釋天主言：「如汝所說，大摩尼寶具諸功德者，此為天上所有寶耶？此為人間所有寶耶？」

帝釋天主白阿難言：「此是天上大摩尼寶，閻浮提人亦有是寶，但人少生尊重敬愛，唯天中寶人所愛重，具諸色相勝功德故。若或以其閻浮提寶比天寶者，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，算分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一。是天摩尼寶圓滿一切相，若以寶凾盛此妙寶，若時取其寶去，而此寶函亦具諸功德，人所尊敬。何以故？以盛大寶殊妙器故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白阿難言：「此是天上大摩尼寶，閻浮提人亦有是寶，但人少生尊重敬愛，唯天中寶人所愛重，具諸色相勝功德故。若或以其閻浮提寶比天寶者，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，算分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一。是天摩尼寶圓滿一切相，若以寶凾盛此妙寶，若時取其寶去，而此寶函亦具諸功德，人所尊敬。何以故？以盛大寶殊妙器故。」

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！般若波羅蜜多亦復如是。具足一切智智功德，所有如來、應供、正等正覺般涅盤後所有舍利，亦得瞻禮供養。何以故？一切智智依如來身，是故如來舍利同彼寶器，一切智智如所盛寶。以是義故，如來舍利得瞻禮供養。世尊！若佛如來於一切世界宣說般若波羅蜜多，有是即出生真實供養。若說法師能為人說般若波羅蜜多者，亦即出生真實供養。世尊！譬如王臣受王命出於多人聚中，不生怖畏，以依其王威德力故。諸說法師亦復如是，於一切眾中宣說法要，不生怖畏，以依大法功德力故。是故於說法師尊重供養，以供養法師故，如來舍利亦得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！般若波羅蜜多亦復如是。具足一切智智功德，所有如來、應供、正等正覺般涅盤後所有舍利，亦得瞻禮供養。何以故？一切智智依如來身，是故如來舍利同彼寶器，一切智智如所盛寶。以是義故，如來舍利得瞻禮供養。世尊！若佛如來於一切世界宣說般若波羅蜜多，有是即出生真實供養。若說法師能為人說般若波羅蜜多者，亦即出生真實供養。世尊！譬如王臣受王命出於多人聚中，不生怖畏，以依其王威德力故。諸說法師亦復如是，於一切眾中宣說法要，不生怖畏，以依大法功德力故。是故於說法師尊重供養，以供養法師故，如來舍利亦得供養。

「世尊！如前所說滿三千大千世界如來舍利，假使如兢伽沙數三千大千世界滿中如來舍利以為一分，般若波羅蜜多經卷以為一分。世尊！我於是二分中，亦取般若波羅蜜多分。世尊！我非於如來舍利不生尊重，但為如來舍利從般若波羅蜜多生故，與一切智而為所依，是故我當尊重供養般若波羅蜜多。是故，世尊！若供養此般若波羅蜜多者，即同供養過去未來現在諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如前所說滿三千大千世界如來舍利，假使如兢伽沙數三千大千世界滿中如來舍利以為一分，般若波羅蜜多經卷以為一分。世尊！我於是二分中，亦取般若波羅蜜多分。世尊！我非於如來舍利不生尊重，但為如來舍利從般若波羅蜜多生故，與一切智而為所依，是故我當尊重供養般若波羅蜜多。是故，世尊！若供養此般若波羅蜜多者，即同供養過去未來現在諸佛。

「復次，世尊！若善男子、善女人，樂欲見彼十方無量阿僧祇世界現住說法諸佛如來真實身者，應當於此般若波羅蜜多如法修行，於此般若波羅蜜多安住相應如實觀想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若善男子、善女人，樂欲見彼十方無量阿僧祇世界現住說法諸佛如來真實身者，應當於此般若波羅蜜多如法修行，於此般若波羅蜜多安住相應如實觀想。」

爾時，世尊告帝釋天主言：「如是，如是！憍尸迦！所有過去如來、應供、正等正覺，皆因修習是般若波羅蜜多故，得成就阿耨多羅三藐三菩提。未來世中，所有無量無數如來、應供、正等正覺，皆因修習是般若波羅蜜多故，得成就阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！我今現在如來、應供、正等正覺，亦修習是般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告帝釋天主言：「如是，如是！憍尸迦！所有過去如來、應供、正等正覺，皆因修習是般若波羅蜜多故，得成就阿耨多羅三藐三菩提。未來世中，所有無量無數如來、應供、正等正覺，皆因修習是般若波羅蜜多故，得成就阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！我今現在如來、應供、正等正覺，亦修習是般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。」

帝釋天主白佛言：「世尊！大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多，如來、應供、正等正覺以修習是般若波羅蜜多故，如實了知一切眾生種種心行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「世尊！大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多，如來、應供、正等正覺以修習是般若波羅蜜多故，如實了知一切眾生種種心行。」

佛言：「如是，如是！憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於長夜中修行此般若波羅蜜多，而能了知一切眾生種種心行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於長夜中修行此般若波羅蜜多，而能了知一切眾生種種心行。」

爾時，帝釋天主復白佛言：「云何，世尊！菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜多耶？亦行餘波羅蜜多耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主復白佛言：「云何，世尊！菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜多耶？亦行餘波羅蜜多耶？」

佛言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩皆行六波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩皆行六波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多，與諸波羅蜜多而為導首。所謂施波羅蜜多能捨，戒波羅蜜多能護，忍波羅蜜多能受，精進波羅蜜多能增長，禪定波羅蜜多能靜住，般若波羅蜜多能了知諸法。以了諸法故，而能開導諸波羅蜜多，善巧方便而為攝受。由般若波羅蜜多故，迴向一切智，迴向最勝清淨法界。憍尸迦！譬如閻浮提中，有種種樹，種種色相，種種莖幹，種種枝葉，種種華菓。雖復如是各各差別，而諸樹陰同一無異。憍尸迦！諸波羅蜜多亦復如是，雖復差別，而以般若波羅蜜多善巧方便，皆悉迴向彼一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多，與諸波羅蜜多而為導首。所謂施波羅蜜多能捨，戒波羅蜜多能護，忍波羅蜜多能受，精進波羅蜜多能增長，禪定波羅蜜多能靜住，般若波羅蜜多能了知諸法。以了諸法故，而能開導諸波羅蜜多，善巧方便而為攝受。由般若波羅蜜多故，迴向一切智，迴向最勝清淨法界。憍尸迦！譬如閻浮提中，有種種樹，種種色相，種種莖幹，種種枝葉，種種華菓。雖復如是各各差別，而諸樹陰同一無異。憍尸迦！諸波羅蜜多亦復如是，雖復差別，而以般若波羅蜜多善巧方便，皆悉迴向彼一切智。」

帝釋天主白佛言：「希有，世尊！般若波羅蜜多具大功德，般若波羅蜜多具無量功德，般若波羅蜜多具無邊功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「希有，世尊！般若波羅蜜多具大功德，般若波羅蜜多具無量功德，般若波羅蜜多具無邊功德。」

正福品第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正福品第五之一

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多法門，發信解心聽受讀誦，乃至為人解釋其義，使其正法久住世間。以是因緣，能令佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾各各受持，即得正法不壞不滅。又復聞已作是稱讚：『此般若波羅蜜多有大利益，是大果報，具足無量廣大功德，正所了知。此般若波羅蜜多是大護持，此般若波羅蜜多是所尊重，此般若波羅蜜多最上難得，此般若波羅蜜多發生信解。』是善男子、善女人，於此般若波羅蜜多，自所稱讚尊重恭敬，又復以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。若復有善男子、善女人，以此般若波羅蜜多經卷，轉授他人令其供養。世尊！如是善男子、善女人，所獲福德何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多法門，發信解心聽受讀誦，乃至為人解釋其義，使其正法久住世間。以是因緣，能令佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾各各受持，即得正法不壞不滅。又復聞已作是稱讚：『此般若波羅蜜多有大利益，是大果報，具足無量廣大功德，正所了知。此般若波羅蜜多是大護持，此般若波羅蜜多是所尊重，此般若波羅蜜多最上難得，此般若波羅蜜多發生信解。』是善男子、善女人，於此般若波羅蜜多，自所稱讚尊重恭敬，又復以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。若復有善男子、善女人，以此般若波羅蜜多經卷，轉授他人令其供養。世尊！如是善男子、善女人，所獲福德何者為多？」

佛告帝釋天主言：「憍尸迦！我當問汝，隨汝意答。於意云何？若善男子、善女人，於佛如來般涅盤後，以其舍利尊重恭敬種種供養。若復有善男子、善女人，以佛舍利自供養已轉授他人，令其尊重恭敬供養。如是善男子、善女人，所獲福德何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「憍尸迦！我當問汝，隨汝意答。於意云何？若善男子、善女人，於佛如來般涅盤後，以其舍利尊重恭敬種種供養。若復有善男子、善女人，以佛舍利自供養已轉授他人，令其尊重恭敬供養。如是善男子、善女人，所獲福德何者為多？」

帝釋天主白佛言：「世尊！若善男子、善女人，雖自供養如來舍利，不如有人以佛舍利轉授他人令其供養，此所獲福其數甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「世尊！若善男子、善女人，雖自供養如來舍利，不如有人以佛舍利轉授他人令其供養，此所獲福其數甚多。」

佛言：「如是，如是！憍尸迦！若善男子、善女人，以此般若波羅蜜多書寫經卷自所供養，不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷，轉授他人令其供養。此善男子、善女人，以是因緣得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！憍尸迦！若善男子、善女人，以此般若波羅蜜多書寫經卷自所供養，不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷，轉授他人令其供養。此善男子、善女人，以是因緣得福甚多。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，於彼滿閻浮提所有眾生，各各教令修十善業。憍尸迦！於汝意云何？是人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，於彼滿閻浮提所有眾生，各各教令修十善業。憍尸迦！於汝意云何？是人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子，此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中應當修學，如是學者，即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子，此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中應當修學，如是學者，即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人得福甚多。

「復次，憍尸迦！置是滿閻浮提所有眾生。若人以滿四大洲所有眾生，各各教令修十善業；復置是數，若滿小千世界所有眾生，而復各各教修十善；亦置是數，若滿中千世界所有眾生，各各教修十善；亦置是數，若滿三千大千世界所有眾生教修善；亦置是數，如是乃至滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，一一教化令修十善。憍尸迦！於汝意云何？彼人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置是滿閻浮提所有眾生。若人以滿四大洲所有眾生，各各教令修十善業；復置是數，若滿小千世界所有眾生，而復各各教修十善；亦置是數，若滿中千世界所有眾生，各各教修十善；亦置是數，若滿三千大千世界所有眾生教修善；亦置是數，如是乃至滿兢伽沙數三千大千世界所有眾生，一一教化令修十善。憍尸迦！於汝意云何？彼人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子，此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中應當修學，如是學者，即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人，得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是善男子、善女人，以是因緣得福雖多，不如有人於此般若波羅蜜多，發信解心、發菩提心住菩薩法，以此般若波羅蜜多，書寫經卷受持讀誦，生歡喜心為人演說，或復為人解釋其義，於此正法生清淨心離諸疑惑，轉勸他人使其受持，作如是言：『汝善男子，此般若波羅蜜多是菩薩道，汝於是中應當修學，如是學者，即能速證阿耨多羅三藐三菩提。能盡一切諸有情界，普令安住真如實際。』憍尸迦！是善男子、善女人，得福甚多。