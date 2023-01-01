佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第三西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第三西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

寶塔功德品第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶塔功德品第三之二

爾時，帝釋天主復白佛言：「希有，世尊！菩薩摩訶薩為迴向故修學般若波羅蜜多，不以高心而生取相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主復白佛言：「希有，世尊！菩薩摩訶薩為迴向故修學般若波羅蜜多，不以高心而生取相。」

佛言：「如是，如是！憍尸迦！若善男子、善女人，於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦，自所宣說或令他說，如說修行者，是人以其功德力故，若入軍陣無所怯懼，勇猛堅固勝伏他軍，乃至行住坐臥皆得吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！憍尸迦！若善男子、善女人，於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦，自所宣說或令他說，如說修行者，是人以其功德力故，若入軍陣無所怯懼，勇猛堅固勝伏他軍，乃至行住坐臥皆得吉祥。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，受持讀誦此般若波羅蜜多者，是人於一切處，若行若止或遇刀杖等難，於彼人身無所傷害，乃至將失壽命不生怖畏。何以故？此般若波羅蜜多是廣大明，此般若波羅蜜多是無量明，此般若波羅蜜多是無上明，此般若波羅蜜多是無等明，此般若波羅蜜多是無等等明。若善男子、善女人修學如是明者，不念自惡，不念他惡，不念自他惡。憍尸迦！當知於此般若波羅蜜多受持讀誦者，於現世中獲是功德。又復菩薩摩訶薩學是明者，即能證得阿耨多羅三藐三菩提成就一切智智，以得阿耨多羅三藐三菩提故，即能觀達一切眾生種種心行。所言一切智智者，謂諸明法。菩薩摩訶薩是中學者，無有少法而不能入，無有少法不能了知，無有少法不能證悟。是故得名一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，受持讀誦此般若波羅蜜多者，是人於一切處，若行若止或遇刀杖等難，於彼人身無所傷害，乃至將失壽命不生怖畏。何以故？此般若波羅蜜多是廣大明，此般若波羅蜜多是無量明，此般若波羅蜜多是無上明，此般若波羅蜜多是無等明，此般若波羅蜜多是無等等明。若善男子、善女人修學如是明者，不念自惡，不念他惡，不念自他惡。憍尸迦！當知於此般若波羅蜜多受持讀誦者，於現世中獲是功德。又復菩薩摩訶薩學是明者，即能證得阿耨多羅三藐三菩提成就一切智智，以得阿耨多羅三藐三菩提故，即能觀達一切眾生種種心行。所言一切智智者，謂諸明法。菩薩摩訶薩是中學者，無有少法而不能入，無有少法不能了知，無有少法不能證悟。是故得名一切智智。

「復次，憍尸迦！若有人能以此般若波羅蜜多，書寫經卷供養受持，若自讀誦，或復轉勸他人，乃至為人解說其義，是人不為一切人非人等伺得其便，諸佛菩薩常所護念，唯除過去諸業報應。憍尸迦！譬如大菩提場及菩提樹周匝方隅，若人非人乃至傍生異類，皆不能入亦不能住，不能破壞作其過惡。何以故？所有過去未來現在如來、應供、正等正覺，皆於是處證佛菩提。憍尸迦！善男子、善女人，受持讀誦書寫供養般若波羅蜜多亦復如是，若人非人不得其便，不能破壞出其過惡。何以故？若供養此般若波羅蜜多經處，隨其方地即同造諸寶塔，尊重供養、瞻禮稱讚。憍尸迦！當知此般若波羅蜜多，於現世中有是功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有人能以此般若波羅蜜多，書寫經卷供養受持，若自讀誦，或復轉勸他人，乃至為人解說其義，是人不為一切人非人等伺得其便，諸佛菩薩常所護念，唯除過去諸業報應。憍尸迦！譬如大菩提場及菩提樹周匝方隅，若人非人乃至傍生異類，皆不能入亦不能住，不能破壞作其過惡。何以故？所有過去未來現在如來、應供、正等正覺，皆於是處證佛菩提。憍尸迦！善男子、善女人，受持讀誦書寫供養般若波羅蜜多亦復如是，若人非人不得其便，不能破壞出其過惡。何以故？若供養此般若波羅蜜多經處，隨其方地即同造諸寶塔，尊重供養、瞻禮稱讚。憍尸迦！當知此般若波羅蜜多，於現世中有是功德。」

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，書此般若波羅蜜多經尊重恭敬，置諸妙華、燒香、塗香、末香及諸華鬘，乃至諸妙幡蓋，燃諸油燈，作如是等種種供養。若復有善男子、善女人，於如來、應供、正等正覺般涅盤後，收取舍利起妙寶塔，尊重恭敬瞻禮稱讚，以諸香華燈塗幢幡寶蓋，作如是等種種供養。彼善男子、善女人所獲福德，與前福德，何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，書此般若波羅蜜多經尊重恭敬，置諸妙華、燒香、塗香、末香及諸華鬘，乃至諸妙幡蓋，燃諸油燈，作如是等種種供養。若復有善男子、善女人，於如來、應供、正等正覺般涅盤後，收取舍利起妙寶塔，尊重恭敬瞻禮稱讚，以諸香華燈塗幢幡寶蓋，作如是等種種供養。彼善男子、善女人所獲福德，與前福德，何者為多？」

佛言：「憍尸迦！我今問汝，隨汝意說。於意云何？如來、應供、正等正覺當學何法得如是身，證阿耨多羅三藐三菩提，成就一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！我今問汝，隨汝意說。於意云何？如來、應供、正等正覺當學何法得如是身，證阿耨多羅三藐三菩提，成就一切智智？」

是時帝釋天主白佛言：「世尊！如來、應供、正等正覺修學般若波羅蜜多法故，證得阿耨多羅三藐三菩提，成就一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時帝釋天主白佛言：「世尊！如來、應供、正等正覺修學般若波羅蜜多法故，證得阿耨多羅三藐三菩提，成就一切智智。」

佛言：「憍尸迦！是故當知，佛不以是身故得如來果，以成就一切智智故得成如來。當知如來、應供、正等正覺所有一切智智，從般若波羅蜜多生，復從般若波羅蜜多善巧方便生如來身，是故此身與一切智智而為依止。由一切智智為所依故，即得佛身，即得法身，得僧伽身。是故一切眾生，於如來身得瞻禮供養，乃至般涅盤後以佛舍利起塔供養。憍尸迦！彼善男子、善女人，雖復如是起塔供養如來舍利，不如有人書此般若波羅蜜多經尊重恭敬、以香華、燈塗、幢幡、寶蓋種種供養。是善男子，善女人得福甚多。何以故？供養此般若波羅蜜多者，是即供養一切智智。是故善男子、善女人，若欲供養一切智智者，於此般若波羅蜜多，常當書寫尊敬受持，作諸供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！是故當知，佛不以是身故得如來果，以成就一切智智故得成如來。當知如來、應供、正等正覺所有一切智智，從般若波羅蜜多生，復從般若波羅蜜多善巧方便生如來身，是故此身與一切智智而為依止。由一切智智為所依故，即得佛身，即得法身，得僧伽身。是故一切眾生，於如來身得瞻禮供養，乃至般涅盤後以佛舍利起塔供養。憍尸迦！彼善男子、善女人，雖復如是起塔供養如來舍利，不如有人書此般若波羅蜜多經尊重恭敬、以香華、燈塗、幢幡、寶蓋種種供養。是善男子，善女人得福甚多。何以故？供養此般若波羅蜜多者，是即供養一切智智。是故善男子、善女人，若欲供養一切智智者，於此般若波羅蜜多，常當書寫尊敬受持，作諸供養。」

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若閻浮提人，於此般若波羅蜜多，不能書寫受持讀誦，不自宣說、不令他說，又復不能以諸香華、幢幡、寶蓋尊敬供養。世尊！如是等人失大善利，不能成就廣大果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若閻浮提人，於此般若波羅蜜多，不能書寫受持讀誦，不自宣說、不令他說，又復不能以諸香華、幢幡、寶蓋尊敬供養。世尊！如是等人失大善利，不能成就廣大果報。」

佛告帝釋天主言：「憍尸迦！於汝意云何？閻浮提中有幾所人，於佛法僧得不壞信？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「憍尸迦！於汝意云何？閻浮提中有幾所人，於佛法僧得不壞信？」

帝釋天主白佛言：「世尊！此閻浮提人於佛法僧得不壞信者，其數甚少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「世尊！此閻浮提人於佛法僧得不壞信者，其數甚少。」

佛言：「憍尸迦！如是，如是！閻浮提人少有能於佛法僧寶得不壞信，若於須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果及緣覺果，其所證者而亦甚少。於其阿耨多羅三藐三菩提心，若已發者能住不退，若現發者勇猛精進，若未發者當能發起，如是等人轉復甚少。又復，閻浮提人少能於此般若波羅蜜多善住相應，少能於此般若波羅蜜多依法修行，少能於此般若波羅蜜多心不退轉住菩薩地，少能於此般若波羅蜜多修行趣證阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！若有能於此般若波羅蜜多聽受讀誦，自所宣說或令他說，如說修行，乃至尊重恭敬，以諸香華燈塗幢幡寶蓋種種供養者，當知皆是已發阿耨多羅三藐三菩提心住不退轉菩薩地者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！如是，如是！閻浮提人少有能於佛法僧寶得不壞信，若於須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果及緣覺果，其所證者而亦甚少。於其阿耨多羅三藐三菩提心，若已發者能住不退，若現發者勇猛精進，若未發者當能發起，如是等人轉復甚少。又復，閻浮提人少能於此般若波羅蜜多善住相應，少能於此般若波羅蜜多依法修行，少能於此般若波羅蜜多心不退轉住菩薩地，少能於此般若波羅蜜多修行趣證阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！若有能於此般若波羅蜜多聽受讀誦，自所宣說或令他說，如說修行，乃至尊重恭敬，以諸香華燈塗幢幡寶蓋種種供養者，當知皆是已發阿耨多羅三藐三菩提心住不退轉菩薩地者。

「又復，憍尸迦！此閻浮提中有無量無數無邊眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心行菩薩道。於汝意云何？憍尸迦！汝今當知，雖復有如是無量無數無邊眾生，發菩提心行菩薩道，於其中間若一若二住不退轉地。何以故？此閻浮提有諸眾生起下劣心、生下劣想，智慧信解亦復下劣，是故起劣精進，於阿耨多羅三藐三菩提作難得想，不能起求而生懈怠。憍尸迦！若善男子、善女人，樂欲速證阿耨多羅三藐三菩提果，成就最上樂者，是故應當於此般若波羅蜜多，發猛利心聽受讀誦。何以故？是善男子、善女人應作是念：『此般若波羅蜜多，如來、應供、正等正覺往昔修菩薩行時亦如是學，我今亦學是般若波羅蜜多，此般若波羅蜜多是我所師。』憍尸迦！若佛住世、若涅盤後，諸菩薩摩訶薩應當依止此般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，憍尸迦！此閻浮提中有無量無數無邊眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心行菩薩道。於汝意云何？憍尸迦！汝今當知，雖復有如是無量無數無邊眾生，發菩提心行菩薩道，於其中間若一若二住不退轉地。何以故？此閻浮提有諸眾生起下劣心、生下劣想，智慧信解亦復下劣，是故起劣精進，於阿耨多羅三藐三菩提作難得想，不能起求而生懈怠。憍尸迦！若善男子、善女人，樂欲速證阿耨多羅三藐三菩提果，成就最上樂者，是故應當於此般若波羅蜜多，發猛利心聽受讀誦。何以故？是善男子、善女人應作是念：『此般若波羅蜜多，如來、應供、正等正覺往昔修菩薩行時亦如是學，我今亦學是般若波羅蜜多，此般若波羅蜜多是我所師。』憍尸迦！若佛住世、若涅盤後，諸菩薩摩訶薩應當依止此般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，於如來應供正等正覺般涅盤後，以佛舍利造俱胝數七寶妙塔，是人乃至盡壽已來，以香華燈塗、幢幡寶蓋、諸妙衣服，作如是等種種供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？是善男子、善女人，以是供養因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，於如來應供正等正覺般涅盤後，以佛舍利造俱胝數七寶妙塔，是人乃至盡壽已來，以香華燈塗、幢幡寶蓋、諸妙衣服，作如是等種種供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？是善男子、善女人，以是供養因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾，各各受持宣布演說，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經，置清淨處生尊重心，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾，各各受持宣布演說，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經，置清淨處生尊重心，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。

「復次，憍尸迦！如前所說俱胝寶塔，且置是數。假使有人以佛舍利造七寶塔滿閻浮提，是人乃至盡壽已來，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？彼善男子、善女人，以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！如前所說俱胝寶塔，且置是數。假使有人以佛舍利造七寶塔滿閻浮提，是人乃至盡壽已來，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？彼善男子、善女人，以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾，各各受持宣布演說，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經，置清淨處生尊重心，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾，各各受持宣布演說，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經，置清淨處生尊重心，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。

「復次，憍尸迦！如前所說造七寶塔滿閻浮提，且置是數。假使有人以佛舍利造七寶塔滿四大洲，是人乃至盡壽已來，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？彼善男子、善女人，以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！如前所說造七寶塔滿閻浮提，且置是數。假使有人以佛舍利造七寶塔滿四大洲，是人乃至盡壽已來，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？彼善男子、善女人，以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾，各各受持宣布演說，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經，置清淨處生尊重心，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾，各各受持宣布演說，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經，置清淨處生尊重心，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。

「復次，憍尸迦！如前所說造七寶塔滿四大洲，且置是數。憍尸迦！假使有人以佛舍利造七寶塔滿小千世界，是人乃至盡壽已來，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋，作如是等種種供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？彼人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！如前所說造七寶塔滿四大洲，且置是數。憍尸迦！假使有人以佛舍利造七寶塔滿小千世界，是人乃至盡壽已來，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋，作如是等種種供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？彼人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾，各各受持宣布演說，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾，各各受持宣布演說，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。

「復次，憍尸迦！如前所說造七寶塔滿小千世界，且置是數。憍尸迦！假使有人以佛舍利造七寶塔滿中千世界，是人乃至盡壽已來，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？彼人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！如前所說造七寶塔滿小千世界，且置是數。憍尸迦！假使有人以佛舍利造七寶塔滿中千世界，是人乃至盡壽已來，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？彼人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾各各受持，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾各各受持，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。

「復次，憍尸迦！如前所說造七寶塔滿中千世界，且置是數。憍尸迦！假使有人以佛舍利造七寶塔滿三千大千世界，是人乃至盡壽已來，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？彼人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！如前所說造七寶塔滿中千世界，且置是數。憍尸迦！假使有人以佛舍利造七寶塔滿三千大千世界，是人乃至盡壽已來，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？彼人以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾各各受持，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾各各受持，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。

「復次，憍尸迦！如前所說造七寶塔滿三千大千世界，且置是數。憍尸迦！假使三千大千世界滿中眾生，各各以佛舍利造七寶塔，若住一劫、若減一劫，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，乃至種種伎樂歌舞，作如是等廣大供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？彼諸眾生以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！如前所說造七寶塔滿三千大千世界，且置是數。憍尸迦！假使三千大千世界滿中眾生，各各以佛舍利造七寶塔，若住一劫、若減一劫，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，乃至種種伎樂歌舞，作如是等廣大供養，又復尊重瞻禮稱讚。憍尸迦！於汝意云何？彼諸眾生以是因緣得福多不？」

帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「甚多，世尊！」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾各各受持，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人，為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾各各受持，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋，作如是等種種供養。憍尸迦！當知此善男子、善女人得福甚多。」

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！如是，如是！誠如佛說，若人於此般若波羅蜜多經尊重供養者，當知是人即同供養過去未來現在諸佛，了諸佛智，即同於彼一切世界廣作最極無邊供養。世尊！如佛所說三千大千世界如前數量，我今復置是數。世尊！假使如彼兢伽沙數三千大千世界，而彼世界滿中眾生，一一眾生各各以佛舍利起七寶塔，若住一劫、若減一劫，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服乃至種種伎樂歌舞，如是供養，又復尊重瞻禮稱讚。世尊！彼諸眾生得福雖多，不如有人為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾各各受持，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，如是等種種供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！如是，如是！誠如佛說，若人於此般若波羅蜜多經尊重供養者，當知是人即同供養過去未來現在諸佛，了諸佛智，即同於彼一切世界廣作最極無邊供養。世尊！如佛所說三千大千世界如前數量，我今復置是數。世尊！假使如彼兢伽沙數三千大千世界，而彼世界滿中眾生，一一眾生各各以佛舍利起七寶塔，若住一劫、若減一劫，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服乃至種種伎樂歌舞，如是供養，又復尊重瞻禮稱讚。世尊！彼諸眾生得福雖多，不如有人為欲趣求大菩提故，於此般若波羅蜜多發信解心，自當受持讀誦記念，復為他人廣說流布，普令眾生得大善利，使其正法久住世間。以是因緣，佛眼不斷、正法不滅，而諸菩薩摩訶薩眾各各受持，即得法眼不壞不滅。又復書此般若波羅蜜多經置清淨處，以諸香華燈塗、幢幡寶蓋、上妙衣服，如是等種種供養。」

爾時，世尊告帝釋天主言：「如是，如是！憍尸迦！能於此般若波羅蜜多經尊重供養者，當知是人所獲福德無量無數，無有邊際無等無比，乃至其福不可思議。何以故？當知如來、應供、正等正覺一切智，從般若波羅蜜多生，復從一切智生如來身。憍尸迦！是故當知，若人以佛舍利起塔供養，與彼受持讀誦尊重供養般若波羅蜜多經者，所作福行所獲功德，較量是數，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分、千俱胝分、百千俱胝分、百千俱胝那庾多分不及其一，數分、算分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分不及其一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告帝釋天主言：「如是，如是！憍尸迦！能於此般若波羅蜜多經尊重供養者，當知是人所獲福德無量無數，無有邊際無等無比，乃至其福不可思議。何以故？當知如來、應供、正等正覺一切智，從般若波羅蜜多生，復從一切智生如來身。憍尸迦！是故當知，若人以佛舍利起塔供養，與彼受持讀誦尊重供養般若波羅蜜多經者，所作福行所獲功德，較量是數，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，俱胝分不及一，百俱胝分、千俱胝分、百千俱胝分、百千俱胝那庾多分不及其一，數分、算分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分不及其一。」

爾時，先從帝釋天主同來會者，四十千天子眾，俱白帝釋天主言：「今當於此甚深般若波羅蜜多法門，受持讀誦記念思惟，如說修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，先從帝釋天主同來會者，四十千天子眾，俱白帝釋天主言：「今當於此甚深般若波羅蜜多法門，受持讀誦記念思惟，如說修行。」

是時，世尊即告帝釋天主言：「憍尸迦！如諸天言，汝當於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦記念思惟，如說修行。何以故？憍尸迦！若阿修羅與彼三十三天子眾共相鬪戰，是時汝當思念於此般若波羅蜜多法門，彼阿修羅即當退屈而自隱沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊即告帝釋天主言：「憍尸迦！如諸天言，汝當於此般若波羅蜜多法門，受持讀誦記念思惟，如說修行。何以故？憍尸迦！若阿修羅與彼三十三天子眾共相鬪戰，是時汝當思念於此般若波羅蜜多法門，彼阿修羅即當退屈而自隱沒。」

帝釋天主白佛言：「世尊！此般若波羅蜜多是廣大明，此般若波羅蜜多是無量明，是無上明，是最勝明，是無等明，是無等等明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「世尊！此般若波羅蜜多是廣大明，此般若波羅蜜多是無量明，是無上明，是最勝明，是無等明，是無等等明。」

爾時，佛告帝釋天主言：「如是，如是！憍尸迦！此般若波羅蜜多是廣大明，是無量明，是無上明，是最勝明，是無等明，是無等等明。何以故？所有過去未來現在如來、應供、正等正覺，從是大明所出生故，諸佛阿耨多羅三藐三菩提，學是大明得成就故，乃至無量無數三千大千世界諸佛世尊，阿耨多羅三藐三菩提，皆學是般若波羅蜜多廣大明故而得成就。憍尸迦！當知阿耨多羅三藐三菩提，從是般若波羅蜜多中來；所有十善法，因是大明故出現於世；四禪定分、四無量分、四無色定分、五神通分、三十七菩提分，如是等法，皆因是大明故出現於世。如是略說，乃至八萬四千法蘊，皆從般若波羅蜜多廣大明句所出生故。所有佛智，自然智，不思議智，亦復由此大明生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告帝釋天主言：「如是，如是！憍尸迦！此般若波羅蜜多是廣大明，是無量明，是無上明，是最勝明，是無等明，是無等等明。何以故？所有過去未來現在如來、應供、正等正覺，從是大明所出生故，諸佛阿耨多羅三藐三菩提，學是大明得成就故，乃至無量無數三千大千世界諸佛世尊，阿耨多羅三藐三菩提，皆學是般若波羅蜜多廣大明故而得成就。憍尸迦！當知阿耨多羅三藐三菩提，從是般若波羅蜜多中來；所有十善法，因是大明故出現於世；四禪定分、四無量分、四無色定分、五神通分、三十七菩提分，如是等法，皆因是大明故出現於世。如是略說，乃至八萬四千法蘊，皆從般若波羅蜜多廣大明句所出生故。所有佛智，自然智，不思議智，亦復由此大明生故。

「復次，憍尸迦！若如來、應供、正等正覺不出世時，彼諸菩薩摩訶薩眾出現世間，從先所聞般若波羅蜜多，出生種種善巧方便，悲愍世間諸眾生故為作利益。是故十善法，四禪定分，四無量分，四無色定分，五神通分，三十七菩提分如是等法，出現世間開示眾生。憍尸迦！譬如月不出時眾星出現，如其力勢光照世間。菩薩摩訶薩亦復如是，如來、應供、正等正覺不出世時，所有正法亦不隱滅。何以故？若諸法行，若平等行，若諸善行，一一皆從諸菩薩摩訶薩所出生故，於菩薩摩訶薩善巧方便中隨順而轉。是諸菩薩摩訶薩善巧方便，當知皆從般若波羅蜜多生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若如來、應供、正等正覺不出世時，彼諸菩薩摩訶薩眾出現世間，從先所聞般若波羅蜜多，出生種種善巧方便，悲愍世間諸眾生故為作利益。是故十善法，四禪定分，四無量分，四無色定分，五神通分，三十七菩提分如是等法，出現世間開示眾生。憍尸迦！譬如月不出時眾星出現，如其力勢光照世間。菩薩摩訶薩亦復如是，如來、應供、正等正覺不出世時，所有正法亦不隱滅。何以故？若諸法行，若平等行，若諸善行，一一皆從諸菩薩摩訶薩所出生故，於菩薩摩訶薩善巧方便中隨順而轉。是諸菩薩摩訶薩善巧方便，當知皆從般若波羅蜜多生。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，能於此般若波羅蜜多法門，書寫供養，受持讀誦，記念思惟，如說修行者。是人以是緣故，於現世中得大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，能於此般若波羅蜜多法門，書寫供養，受持讀誦，記念思惟，如說修行者。是人以是緣故，於現世中得大利益。」

帝釋天主白佛言：「世尊！是人於現世中當得何所利益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主白佛言：「世尊！是人於現世中當得何所利益？」

佛言：「憍尸迦！當知是善男子、善女人，不為諸毒損傷其命，不為火焚不為水溺，不遭刀劍杖苦，乃至不為他力損傷其命，又復不為王法所加。設有是難，若能誦念般若波羅蜜多者，即得解脫。又復，憍尸迦！受持讀誦般若波羅蜜多者，若詣國王及其王子、王大臣所，時彼國王、王大臣等見已歡喜，隨其所欲一切如意。何以故？憍尸迦！此般若波羅蜜多，於一切眾生是大慈心行、大慈行，是大悲心行，大悲行。又復，憍尸迦！受持讀誦此般若波羅蜜多者，於一切處，不為一切虎狼蟲獸所能傷害，乃至人非人等伺求短者，不得其便，唯除先業定應受者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！當知是善男子、善女人，不為諸毒損傷其命，不為火焚不為水溺，不遭刀劍杖苦，乃至不為他力損傷其命，又復不為王法所加。設有是難，若能誦念般若波羅蜜多者，即得解脫。又復，憍尸迦！受持讀誦般若波羅蜜多者，若詣國王及其王子、王大臣所，時彼國王、王大臣等見已歡喜，隨其所欲一切如意。何以故？憍尸迦！此般若波羅蜜多，於一切眾生是大慈心行、大慈行，是大悲心行，大悲行。又復，憍尸迦！受持讀誦此般若波羅蜜多者，於一切處，不為一切虎狼蟲獸所能傷害，乃至人非人等伺求短者，不得其便，唯除先業定應受者。」

爾時，有諸外道，於彼法中久出家者，數滿百人，來入會中，於佛世尊欲生惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有諸外道，於彼法中久出家者，數滿百人，來入會中，於佛世尊欲生惱亂。

是時，帝釋天主遠見此人漸近佛會。即時天主觀察彼心，知其所欲而作是念：「此諸外道，今來佛會欲生惱亂。我先從佛所受般若波羅蜜多法門，宜應誦念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，帝釋天主遠見此人漸近佛會。即時天主觀察彼心，知其所欲而作是念：「此諸外道，今來佛會欲生惱亂。我先從佛所受般若波羅蜜多法門，宜應誦念。」

帝釋天主作是思惟已，即誦般若波羅蜜多法門。時諸外道既入會中，遠見世尊，是時各各右繞世尊已，即離佛會復道而還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主作是思惟已，即誦般若波羅蜜多法門。時諸外道既入會中，遠見世尊，是時各各右繞世尊已，即離佛會復道而還。

爾時，尊者舍利子即作是念：「云何此諸外道來入會中，向佛世尊右繞而退？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子即作是念：「云何此諸外道來入會中，向佛世尊右繞而退？」

是時，世尊知舍利子心所思念，即告尊者舍利子言：「汝今當知彼諸外道，於彼法中而各出家，今來佛會欲生破壞違諍損惱。帝釋天主以誦般若波羅蜜多故，彼諸外道自生慚退。舍利子！是故當知，般若波羅蜜多法門有大威力，能除一切外道邪惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊知舍利子心所思念，即告尊者舍利子言：「汝今當知彼諸外道，於彼法中而各出家，今來佛會欲生破壞違諍損惱。帝釋天主以誦般若波羅蜜多故，彼諸外道自生慚退。舍利子！是故當知，般若波羅蜜多法門有大威力，能除一切外道邪惡。」

爾時，復有諸惡魔眾咸作是念：「今如來、應供、正等正覺，與其四眾并欲、色界諸天子等而共集會。彼佛世尊與諸菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記，我等今者宜應往彼。」時諸魔眾作是念已，即化四兵種種莊嚴詣於佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復有諸惡魔眾咸作是念：「今如來、應供、正等正覺，與其四眾并欲、色界諸天子等而共集會。彼佛世尊與諸菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記，我等今者宜應往彼。」時諸魔眾作是念已，即化四兵種種莊嚴詣於佛所。

是時帝釋天主，見是四兵嚴整妙好來入佛會。即作是念：「此四兵眾莊嚴殊麗，非彼頻婆娑羅王之所有，亦非勝軍大王所有，又非諸餘國王所有，亦復非其長者子有，此即是彼諸惡魔眾化現故爾。何以故？彼諸魔眾，於長夜中違背佛法，伺求其短欲生破壞，我今宜應誦佛所受般若波羅蜜多法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時帝釋天主，見是四兵嚴整妙好來入佛會。即作是念：「此四兵眾莊嚴殊麗，非彼頻婆娑羅王之所有，亦非勝軍大王所有，又非諸餘國王所有，亦復非其長者子有，此即是彼諸惡魔眾化現故爾。何以故？彼諸魔眾，於長夜中違背佛法，伺求其短欲生破壞，我今宜應誦佛所受般若波羅蜜多法門。」

帝釋天主作是念已，即誦般若波羅蜜多法門。彼諸魔眾，即時各各攝其化現復道而還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主作是念已，即誦般若波羅蜜多法門。彼諸魔眾，即時各各攝其化現復道而還。

爾時，三十三天子眾，即於會中，化現無數天曼陀羅華等種種妙華，散於佛上。其所散華，住虛空中。時諸天子眾散妙華已，作如是言：「願此般若波羅蜜多正法久住世間，與閻浮提眾生作大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三十三天子眾，即於會中，化現無數天曼陀羅華等種種妙華，散於佛上。其所散華，住虛空中。時諸天子眾散妙華已，作如是言：「願此般若波羅蜜多正法久住世間，與閻浮提眾生作大利益。」

發是言已重復散華，散已又言：「唯願一切眾生，於此般若波羅蜜多法門，宣布演說如說修行。一切魔及魔天人與非人，伺求短者，不得其便，普令眾生善根具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發是言已重復散華，散已又言：「唯願一切眾生，於此般若波羅蜜多法門，宣布演說如說修行。一切魔及魔天人與非人，伺求短者，不得其便，普令眾生善根具足。」

時帝釋天主白佛言：「世尊！若有人能於此般若波羅蜜多隨喜聽受者，當知是人已曾供養過去諸佛，何況受持讀誦記念思惟，轉為他人解說其義，如其所說依法修學，如所修行成就相應。何以故？諸佛一切智，皆於般若波羅蜜多法中求，從般若波羅蜜多所出生故。世尊！譬如有人欲求妙寶，須入大海勤苦而求，方獲無價諸妙珍寶。如來、應供、正等正覺一切智寶亦復如是，當於般若波羅蜜多大海中求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時帝釋天主白佛言：「世尊！若有人能於此般若波羅蜜多隨喜聽受者，當知是人已曾供養過去諸佛，何況受持讀誦記念思惟，轉為他人解說其義，如其所說依法修學，如所修行成就相應。何以故？諸佛一切智，皆於般若波羅蜜多法中求，從般若波羅蜜多所出生故。世尊！譬如有人欲求妙寶，須入大海勤苦而求，方獲無價諸妙珍寶。如來、應供、正等正覺一切智寶亦復如是，當於般若波羅蜜多大海中求。」

佛告帝釋天主言：「如是，如是！諸佛如來、應供、正等正覺一切智寶，若欲求者，當於般若波羅蜜多大法海中勤苦而求，如是求者皆得如意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋天主言：「如是，如是！諸佛如來、應供、正等正覺一切智寶，若欲求者，當於般若波羅蜜多大法海中勤苦而求，如是求者皆得如意。」