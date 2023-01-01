佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

了知諸行相品第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸行相品第一之二

爾時，尊者滿慈子白佛言：「世尊！佛令須菩提說般若波羅蜜多，何故於今說大乘法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者滿慈子白佛言：「世尊！佛令須菩提說般若波羅蜜多，何故於今說大乘法？」

時，尊者須菩提即白佛言：「世尊！我所說大乘，將無違彼般若波羅蜜多耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，尊者須菩提即白佛言：「世尊！我所說大乘，將無違彼般若波羅蜜多耶？」

佛言：「不也，須菩提！如汝所說，隨順般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！如汝所說，隨順般若波羅蜜多。」

是時，須菩提承佛神力白佛言：「世尊！我於前、後、中際求菩薩摩訶薩了不可得。何以故？色無邊故菩薩摩訶薩亦無邊，受、想、行、識無邊故菩薩摩訶薩亦無邊。色是菩薩無所有故不可得，受、想、行、識是菩薩無所有故不可得。世尊！如是一切時、一切處、一切種，求菩薩摩訶薩畢竟不可得。般若波羅蜜多亦不可見、不可得，乃至一切智亦不可見、不可得。如是一切法於一切時、一切處、一切種，皆不可見、不可得。云何為法？云何為非法？當以何法教入般若波羅蜜多？世尊！菩薩但有名字，般若波羅蜜多亦但有名字，而彼名字亦無所生。世尊！如說我、我法畢竟無所生，我無自性故，一切法亦爾。此中云何色無著無生？云何受、想、行、識無著無生？一切法無性故無著無生，以法無性故一切法無生，是故無生亦無生。我今即以無生法，教入般若波羅蜜多。世尊！若離無生法求一切法，乃至佛菩薩法，了不可得。何以故？若離無生法者，菩薩摩訶薩無能成就彼菩提行。世尊！若菩薩摩訶薩聞作是說，心無所動，不驚不怖亦不退沒，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，觀想般若波羅蜜多。世尊！若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多，若行若觀想時，不受於色，不見色生、不見色滅，如是不受受、想、行、識，不見受、想、行、識生，不見受、想、行、識滅。何以故？若色無生即非色，若色無滅即非色。此無生與色無二無別，無滅與色亦無二無別，若說色即是無二法。若受、想、行、識無生即非受、想、行、識，若受、想、行、識無滅即非受、想、行、識。此無生與受、想、行、識無二無別，無滅與受、想、行、識亦無二無別，若說受、想、行、識即是無二法。世尊！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多如是觀已，即於色、受、想、行、識無所受，無所生，無所滅。乃至一切法、一切相亦復如是。何以故？若色、受、想、行、識無生無滅，即非色、受、想、行、識。此色、受、想、行、識與無生無滅無二無別，若說色、受、想、行、識即是無二法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，須菩提承佛神力白佛言：「世尊！我於前、後、中際求菩薩摩訶薩了不可得。何以故？色無邊故菩薩摩訶薩亦無邊，受、想、行、識無邊故菩薩摩訶薩亦無邊。色是菩薩無所有故不可得，受、想、行、識是菩薩無所有故不可得。世尊！如是一切時、一切處、一切種，求菩薩摩訶薩畢竟不可得。般若波羅蜜多亦不可見、不可得，乃至一切智亦不可見、不可得。如是一切法於一切時、一切處、一切種，皆不可見、不可得。云何為法？云何為非法？當以何法教入般若波羅蜜多？世尊！菩薩但有名字，般若波羅蜜多亦但有名字，而彼名字亦無所生。世尊！如說我、我法畢竟無所生，我無自性故，一切法亦爾。此中云何色無著無生？云何受、想、行、識無著無生？一切法無性故無著無生，以法無性故一切法無生，是故無生亦無生。我今即以無生法，教入般若波羅蜜多。世尊！若離無生法求一切法，乃至佛菩薩法，了不可得。何以故？若離無生法者，菩薩摩訶薩無能成就彼菩提行。世尊！若菩薩摩訶薩聞作是說，心無所動，不驚不怖亦不退沒，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多，觀想般若波羅蜜多。世尊！若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多，若行若觀想時，不受於色，不見色生、不見色滅，如是不受受、想、行、識，不見受、想、行、識生，不見受、想、行、識滅。何以故？若色無生即非色，若色無滅即非色。此無生與色無二無別，無滅與色亦無二無別，若說色即是無二法。若受、想、行、識無生即非受、想、行、識，若受、想、行、識無滅即非受、想、行、識。此無生與受、想、行、識無二無別，無滅與受、想、行、識亦無二無別，若說受、想、行、識即是無二法。世尊！菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多如是觀已，即於色、受、想、行、識無所受，無所生，無所滅。乃至一切法、一切相亦復如是。何以故？若色、受、想、行、識無生無滅，即非色、受、想、行、識。此色、受、想、行、識與無生無滅無二無別，若說色、受、想、行、識即是無二法。」

爾時，尊者舍利子白須菩提言：「如我解尊者須菩提所說義，菩薩即是無生法。若如是者，云何菩薩為利眾生故，有難行行及難行想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白須菩提言：「如我解尊者須菩提所說義，菩薩即是無生法。若如是者，云何菩薩為利眾生故，有難行行及難行想？」

須菩提言：「舍利子！我不欲令菩薩摩訶薩有難行行及難行想。何以故？若有難行想，即不能利益無量無數眾生。若於一切眾生生易想、樂想、父想、母想及彼子想，如是即能利益無量無數眾生。菩薩摩訶薩於一切眾生當生如是想：『我於一切時、一切處解脫一切苦。一切眾生亦如是，於一切時、一切處解脫一切苦。於一切處不捨眾生，普令眾生解脫苦蘊，於諸心意不生過失。』菩薩摩訶薩於諸眾生若生如是心，即無難行行，無難行想。舍利子！菩薩摩訶薩應生如是心：『如我於一切時、一切處、一切種，畢竟無所有，不可得故。彼一切法，於一切時、一切處、一切種，亦畢竟無所有，不可得。』如是，即於內外一切法生無所有想。若菩薩摩訶薩以如是心行，即無難行行，無難行想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利子！我不欲令菩薩摩訶薩有難行行及難行想。何以故？若有難行想，即不能利益無量無數眾生。若於一切眾生生易想、樂想、父想、母想及彼子想，如是即能利益無量無數眾生。菩薩摩訶薩於一切眾生當生如是想：『我於一切時、一切處解脫一切苦。一切眾生亦如是，於一切時、一切處解脫一切苦。於一切處不捨眾生，普令眾生解脫苦蘊，於諸心意不生過失。』菩薩摩訶薩於諸眾生若生如是心，即無難行行，無難行想。舍利子！菩薩摩訶薩應生如是心：『如我於一切時、一切處、一切種，畢竟無所有，不可得故。彼一切法，於一切時、一切處、一切種，亦畢竟無所有，不可得。』如是，即於內外一切法生無所有想。若菩薩摩訶薩以如是心行，即無難行行，無難行想。

「復次，尊者舍利子！汝先所言：『菩薩無生。』如是，如是！菩薩實無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，尊者舍利子！汝先所言：『菩薩無生。』如是，如是！菩薩實無生。」

舍利子言：「若菩薩無生，彼菩薩法豈無生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若菩薩無生，彼菩薩法豈無生耶？」

須菩提言：「菩薩法亦無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩法亦無生。」

舍利子言：「若菩薩法無生者，彼一切智為無生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若菩薩法無生者，彼一切智為無生不？」

須菩提言：「一切智無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「一切智無生。」

舍利子言：「一切智法為無生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「一切智法為無生不？」

須菩提言：「一切智法亦無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「一切智法亦無生。」

舍利子言：「若一切智法亦無生者，彼諸異生是無生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若一切智法亦無生者，彼諸異生是無生不？」

須菩提言：「諸異生類亦復無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「諸異生類亦復無生。」

又言：「彼異生法為無生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又言：「彼異生法為無生不？」

須菩提言：「諸異生法亦即無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「諸異生法亦即無生。」

尊者舍利子白須菩提言：「若菩薩菩薩法，一切智一切智法，異生異生法，皆無生者，彼菩薩摩訶薩得一切智即是無生，得無生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子白須菩提言：「若菩薩菩薩法，一切智一切智法，異生異生法，皆無生者，彼菩薩摩訶薩得一切智即是無生，得無生耶？」

尊者須菩提言：「舍利子！我不欲令無生法有所得。何以故？無生法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者須菩提言：「舍利子！我不欲令無生法有所得。何以故？無生法不可得故。」

舍利子言：「無生法不得無生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「無生法不得無生耶？」

須菩提言：「如是，如是！無生法不得無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，如是！無生法不得無生。」

舍利子言：「若彼法無生，無生亦無生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若彼法無生，無生亦無生不？」

須菩提言：「生法無生，無生亦無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「生法無生，無生亦無生。」

舍利子言：「若無生亦無生者，汝所言所樂說，為生為無生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若無生亦無生者，汝所言所樂說，為生為無生？」

須菩提言：「樂說亦無生。」舍利子言：「若樂說無生者，所言無生不？」須菩提言：「所言所樂說，一切皆無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「樂說亦無生。」舍利子言：「若樂說無生者，所言無生不？」須菩提言：「所言所樂說，一切皆無生。」

尊者舍利子讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝於說法人中最勝第一。何以故？隨有所問而悉能答，於諸法相無動無壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝於說法人中最勝第一。何以故？隨有所問而悉能答，於諸法相無動無壞。」

須菩提言：「舍利子！法本如是，佛諸弟子於無依止法中，隨有所問而悉能答，於諸法相無動無壞。何以故？一切法無所依止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利子！法本如是，佛諸弟子於無依止法中，隨有所問而悉能答，於諸法相無動無壞。何以故？一切法無所依止。」

舍利子白須菩提言：「若一切法無所依止，菩薩摩訶薩依何波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白須菩提言：「若一切法無所依止，菩薩摩訶薩依何波羅蜜多？」

須菩提言：「依般若波羅蜜多。舍利子！當如實知，彼一切法無依止故，諸波羅蜜多亦復如是。若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多時，應作是念：『無說，無示，無聞，無得。』心無所動，無所求相、無所持相，當知是菩薩摩訶薩行無數般若波羅蜜多行不離是念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「依般若波羅蜜多。舍利子！當如實知，彼一切法無依止故，諸波羅蜜多亦復如是。若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多時，應作是念：『無說，無示，無聞，無得。』心無所動，無所求相、無所持相，當知是菩薩摩訶薩行無數般若波羅蜜多行不離是念。」

爾時，尊者舍利子白須菩提言：「云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多不離是念？若菩薩摩訶薩不離是念，即得不離般若波羅蜜多行。若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多行，即得不離是念。須菩提！若菩薩摩訶薩不離是行、不離是念者，彼一切眾生亦應得不離般若波羅蜜多行。何以故？一切眾生亦不離是行、不離是念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白須菩提言：「云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多不離是念？若菩薩摩訶薩不離是念，即得不離般若波羅蜜多行。若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多行，即得不離是念。須菩提！若菩薩摩訶薩不離是行、不離是念者，彼一切眾生亦應得不離般若波羅蜜多行。何以故？一切眾生亦不離是行、不離是念。」

須菩提言：「舍利子！如汝所說，成就我義。何以故？眾生無性故，當知念亦無性；眾生離故，當知念亦離；眾生無心故，當知念亦無心；眾生無覺了故，當知念亦無覺了；眾生知如實義故，念亦知如實義。舍利子！我欲令諸菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利子！如汝所說，成就我義。何以故？眾生無性故，當知念亦無性；眾生離故，當知念亦離；眾生無心故，當知念亦無心；眾生無覺了故，當知念亦無覺了；眾生知如實義故，念亦知如實義。舍利子！我欲令諸菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多。」

帝釋天主品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主品第二

爾時，帝釋天主與四十千天眾俱來會中，四大天王與二十千天眾，娑婆世界主大梵天王與十千梵眾，淨居天子與千天眾，如是等皆來集會。彼諸天子所有業報光明，以佛威神勝光明故，皆悉不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主與四十千天眾俱來會中，四大天王與二十千天眾，娑婆世界主大梵天王與十千梵眾，淨居天子與千天眾，如是等皆來集會。彼諸天子所有業報光明，以佛威神勝光明故，皆悉不現。

是時帝釋天主白尊者須菩提言：「我等諸天乃至梵眾，皆悉來集，樂欲聽受尊者須菩提為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，令諸菩薩云何安住？云何修學？云何相應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時帝釋天主白尊者須菩提言：「我等諸天乃至梵眾，皆悉來集，樂欲聽受尊者須菩提為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，令諸菩薩云何安住？云何修學？云何相應？」

須菩提言：「憍尸迦！今此天子眾中，以佛威神加持力故，若有未發阿耨多羅三藐三菩提心者，應當發心。若已入正位者，即不堪任發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？彼於輪迴有所縛故。如是等人，若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者，我亦隨喜勸令發心，於其善根使不斷絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「憍尸迦！今此天子眾中，以佛威神加持力故，若有未發阿耨多羅三藐三菩提心者，應當發心。若已入正位者，即不堪任發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？彼於輪迴有所縛故。如是等人，若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者，我亦隨喜勸令發心，於其善根使不斷絕。」

爾時世尊讚言：「善哉，善哉！須菩提！汝善勸導諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多而得相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚言：「善哉，善哉！須菩提！汝善勸導諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多而得相應。」

須菩提白佛言：「世尊！佛於眾生有大恩德，我今為報佛恩故，如是勸導。何以故？過去如來、應供、正等正覺所有弟子，亦為報佛恩故勸導諸菩薩摩訶薩，令諸菩薩如其梵行住真實法，亦教成就般若波羅蜜多。以如是行故，發生無上智。世尊！我今亦如是攝受護持諸菩薩摩訶薩，以我如是攝受護持因緣力故，諸菩薩摩訶薩速得成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！佛於眾生有大恩德，我今為報佛恩故，如是勸導。何以故？過去如來、應供、正等正覺所有弟子，亦為報佛恩故勸導諸菩薩摩訶薩，令諸菩薩如其梵行住真實法，亦教成就般若波羅蜜多。以如是行故，發生無上智。世尊！我今亦如是攝受護持諸菩薩摩訶薩，以我如是攝受護持因緣力故，諸菩薩摩訶薩速得成就阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，尊者須菩提告帝釋天主言：「汝等諦聽！如理思惟。我今宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多安住空法，令諸菩薩被大乘鎧，大乘莊嚴。當知般若波羅蜜多，所謂不住五蘊，不住眼根不住色境，不住眼識不住眼觸，亦復不住眼觸所生諸受。如是不住耳、鼻、舌、身、意根，不住聲、香、味、觸、法境，不住耳、鼻、舌、身、意識，不住耳觸乃至意觸，亦復不住耳觸乃至意觸所生諸受，不住地、水、火、風、空、識界，不住念處、正勤、神足、根、力、覺、道，不住須陀洹果，不住斯陀含果，不住阿那含果，不住阿羅漢果，不住緣覺果，不住佛地。以如是不住五蘊乃至不住佛地故，不住色、受、想、行、識若常若無常，不住色、受、想、行、識若苦若樂，不住色、受、想、行、識若空若不空，不住色、受、想、行、識若我若無我，不住色、受、想、行、識若淨若染，不住色法有所得空，不住受、想、行、識有所得空，不住須陀洹無為果，不住斯陀含無為果，不住阿那含無為果，不住阿羅漢無為果，不住緣覺無為果，不住佛法。不住須陀洹福田，不住須陀洹七往來身；不住斯陀含福田，不住斯陀含畢竟一來此世盡苦邊際；不住阿那含福田，不住阿那含不還此世於彼涅盤；不住阿羅漢福田，不住阿羅漢現世入於無餘涅盤；不住緣覺福田，不住緣覺出過聲聞不及佛地而趣涅盤；不住諸佛最上福田，不住佛法出過異生及聲聞、緣覺地，利益無量無數眾生，復令無量無數百千俱胝那庾多眾生，不趣聲聞、緣覺無餘涅盤，決定趣證正等正覺無上涅盤，建立佛事。諸如是等，皆悉不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提告帝釋天主言：「汝等諦聽！如理思惟。我今宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多安住空法，令諸菩薩被大乘鎧，大乘莊嚴。當知般若波羅蜜多，所謂不住五蘊，不住眼根不住色境，不住眼識不住眼觸，亦復不住眼觸所生諸受。如是不住耳、鼻、舌、身、意根，不住聲、香、味、觸、法境，不住耳、鼻、舌、身、意識，不住耳觸乃至意觸，亦復不住耳觸乃至意觸所生諸受，不住地、水、火、風、空、識界，不住念處、正勤、神足、根、力、覺、道，不住須陀洹果，不住斯陀含果，不住阿那含果，不住阿羅漢果，不住緣覺果，不住佛地。以如是不住五蘊乃至不住佛地故，不住色、受、想、行、識若常若無常，不住色、受、想、行、識若苦若樂，不住色、受、想、行、識若空若不空，不住色、受、想、行、識若我若無我，不住色、受、想、行、識若淨若染，不住色法有所得空，不住受、想、行、識有所得空，不住須陀洹無為果，不住斯陀含無為果，不住阿那含無為果，不住阿羅漢無為果，不住緣覺無為果，不住佛法。不住須陀洹福田，不住須陀洹七往來身；不住斯陀含福田，不住斯陀含畢竟一來此世盡苦邊際；不住阿那含福田，不住阿那含不還此世於彼涅盤；不住阿羅漢福田，不住阿羅漢現世入於無餘涅盤；不住緣覺福田，不住緣覺出過聲聞不及佛地而趣涅盤；不住諸佛最上福田，不住佛法出過異生及聲聞、緣覺地，利益無量無數眾生，復令無量無數百千俱胝那庾多眾生，不趣聲聞、緣覺無餘涅盤，決定趣證正等正覺無上涅盤，建立佛事。諸如是等，皆悉不住。」

爾時，尊者舍利子即起是念：「若諸如來出過異生及聲聞、緣覺地，利益無量無數眾生，復令無量無數百千俱胝那庾多眾生，不趣聲聞緣覺無餘涅盤，決定趣證正等正覺無上涅盤，建立佛事。於如是法皆不住者，當於何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子即起是念：「若諸如來出過異生及聲聞、緣覺地，利益無量無數眾生，復令無量無數百千俱胝那庾多眾生，不趣聲聞緣覺無餘涅盤，決定趣證正等正覺無上涅盤，建立佛事。於如是法皆不住者，當於何住？」

是時，尊者須菩提承佛威神，知其念已，即謂尊者舍利子言：「舍利子！於汝意云何？如來、應供、正等正覺有法可住不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者須菩提承佛威神，知其念已，即謂尊者舍利子言：「舍利子！於汝意云何？如來、應供、正等正覺有法可住不？」

舍利子言：「不也，須菩提！如來、應供、正等正覺無法可住。何以故？彼無住心名為如來，不住有為界，不住無為界，不住彼中故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！如來、應供、正等正覺無法可住。何以故？彼無住心名為如來，不住有為界，不住無為界，不住彼中故。」

須菩提告言：「如是，如是！舍利子！諸菩薩摩訶薩應當如彼如來、應供、正等正覺所住而住。如是住者，非有所住非無所住，非為決定非不決定。菩薩摩訶薩如是學者，而善安住無住相應。菩薩摩訶薩如是學者，是行般若波羅蜜多行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提告言：「如是，如是！舍利子！諸菩薩摩訶薩應當如彼如來、應供、正等正覺所住而住。如是住者，非有所住非無所住，非為決定非不決定。菩薩摩訶薩如是學者，而善安住無住相應。菩薩摩訶薩如是學者，是行般若波羅蜜多行。」

爾時，會中有諸天子作是思惟：「諸夜叉眾所有語言文字章句尚可了知，而尊者須菩提所說諸法，我等天眾無能解了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有諸天子作是思惟：「諸夜叉眾所有語言文字章句尚可了知，而尊者須菩提所說諸法，我等天眾無能解了。」

時，須菩提知諸天子於其色心所思念已，告諸天子言：「汝等當知，彼一切法無說，無示，無聞，無得，離諸分別，無所了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，須菩提知諸天子於其色心所思念已，告諸天子言：「汝等當知，彼一切法無說，無示，無聞，無得，離諸分別，無所了知。」

是時諸天子眾復作是念：「如尊者須菩提所說，轉復難解，廣大深遠最上微妙，我等天眾難可得入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸天子眾復作是念：「如尊者須菩提所說，轉復難解，廣大深遠最上微妙，我等天眾難可得入。」

爾時，尊者須菩提又復知諸天子心所念已，即時告言：「汝等當知，若欲得須陀洹果、欲住須陀洹果者，當住是忍。若欲得斯陀含果、欲住斯陀含果，若欲得阿那含果、欲住阿那含果，若欲得阿羅漢果、欲住阿羅漢果，若欲得緣覺果、欲住緣覺果，若欲得阿耨多羅三藐三菩提果、欲住阿耨多羅三藐三菩提果者，皆住是忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提又復知諸天子心所念已，即時告言：「汝等當知，若欲得須陀洹果、欲住須陀洹果者，當住是忍。若欲得斯陀含果、欲住斯陀含果，若欲得阿那含果、欲住阿那含果，若欲得阿羅漢果、欲住阿羅漢果，若欲得緣覺果、欲住緣覺果，若欲得阿耨多羅三藐三菩提果、欲住阿耨多羅三藐三菩提果者，皆住是忍。」

時諸天子聞是說已，又復思惟：「當有何人能聽受尊者須菩提說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天子聞是說已，又復思惟：「當有何人能聽受尊者須菩提說法？」

時，須菩提承佛威神，又知其念，重復告言：「諸天子眾！汝等當知，彼諸幻人而能聽受我所說法。何以故？彼於諸法無聞無證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，須菩提承佛威神，又知其念，重復告言：「諸天子眾！汝等當知，彼諸幻人而能聽受我所說法。何以故？彼於諸法無聞無證。」

是時，諸天子眾白須菩提言：「云何，尊者！一切眾生為如幻不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，諸天子眾白須菩提言：「云何，尊者！一切眾生為如幻不？」

須菩提言：「一切眾生皆悉如幻亦復如夢。所以者何？一切眾生與其幻夢無二無別。以如是故，彼一切法亦如幻夢。所有須陀洹、須陀洹果，斯陀含、斯陀含果，阿那含、阿那含果，阿羅漢、阿羅漢果，緣覺、緣覺果，皆如幻如夢，彼阿耨多羅三藐三菩提果亦如幻如夢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「一切眾生皆悉如幻亦復如夢。所以者何？一切眾生與其幻夢無二無別。以如是故，彼一切法亦如幻夢。所有須陀洹、須陀洹果，斯陀含、斯陀含果，阿那含、阿那含果，阿羅漢、阿羅漢果，緣覺、緣覺果，皆如幻如夢，彼阿耨多羅三藐三菩提果亦如幻如夢。」

爾時，諸天子眾復白尊者須菩提言：「若阿耨多羅三藐三菩提說如幻夢者，彼涅盤法亦如幻夢耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天子眾復白尊者須菩提言：「若阿耨多羅三藐三菩提說如幻夢者，彼涅盤法亦如幻夢耶？」

須菩提言：「如是！涅盤亦如幻夢，況餘法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是！涅盤亦如幻夢，況餘法耶？」

諸天子言：「彼涅盤法何故亦說如幻夢耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子言：「彼涅盤法何故亦說如幻夢耶？」

須菩提言：「若復有法過涅盤者，我亦說為如幻如夢。何以故？而彼幻夢與涅盤法無二無別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若復有法過涅盤者，我亦說為如幻如夢。何以故？而彼幻夢與涅盤法無二無別故。」

爾時，尊者舍利子、尊者滿慈子、尊者摩訶俱絺羅、尊者摩訶迦旃延、尊者摩訶迦葉，如是等大聲聞眾，并諸菩薩摩訶薩眾，俱白尊者須菩提言：「如尊者所說般若波羅蜜多，何人能受其義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子、尊者滿慈子、尊者摩訶俱絺羅、尊者摩訶迦旃延、尊者摩訶迦葉，如是等大聲聞眾，并諸菩薩摩訶薩眾，俱白尊者須菩提言：「如尊者所說般若波羅蜜多，何人能受其義？」

是時阿難即告眾言：「所有不退轉菩薩摩訶薩具正見人，及彼漏盡諸阿羅漢，當知是等於須菩提所說般若波羅蜜多能受其義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時阿難即告眾言：「所有不退轉菩薩摩訶薩具正見人，及彼漏盡諸阿羅漢，當知是等於須菩提所說般若波羅蜜多能受其義。」

爾時須菩提告諸眾言：「我所說般若波羅蜜多無能受者。何以故？此中無法宣說，無法表示，無所分別，無所了知。以無說示無了知故，般若波羅蜜多，如是宣說，如是聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提告諸眾言：「我所說般若波羅蜜多無能受者。何以故？此中無法宣說，無法表示，無所分別，無所了知。以無說示無了知故，般若波羅蜜多，如是宣說，如是聽受。」

是時，帝釋天主即作是念：「今尊者須菩提宣說如是甚深正法，我當化諸妙華以散其上。」作是念已，即時化出無數妙華，散於尊者須菩提上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，帝釋天主即作是念：「今尊者須菩提宣說如是甚深正法，我當化諸妙華以散其上。」作是念已，即時化出無數妙華，散於尊者須菩提上。

是時，須菩提即作是念：「此所化出無數妙華，我於三十三天上曾所未見，此華殊妙，非樹所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，須菩提即作是念：「此所化出無數妙華，我於三十三天上曾所未見，此華殊妙，非樹所生。」

時，帝釋天主知尊者須菩提心所念已，即白須菩提言：「此華非生法。何以故？不從心生、不從樹出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，帝釋天主知尊者須菩提心所念已，即白須菩提言：「此華非生法。何以故？不從心生、不從樹出。」

須菩提言：「憍尸迦！此華若不從樹生，又非心出者，即是無生。若其無生，即不名華。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「憍尸迦！此華若不從樹生，又非心出者，即是無生。若其無生，即不名華。」

帝釋天主即作是念：「此尊者須菩提智慧甚深，於名句文而善宣說，隨其所說，不壞假名說如實義。」作是念已，即白須菩提言：「如尊者所說，菩薩摩訶薩應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主即作是念：「此尊者須菩提智慧甚深，於名句文而善宣說，隨其所說，不壞假名說如實義。」作是念已，即白須菩提言：「如尊者所說，菩薩摩訶薩應如是學。」

爾時，尊者須菩提告帝釋天主言：「憍尸迦！如是，如是！菩薩摩訶薩當如是學。如是學者，不學須陀洹果、不學斯陀含果、不學阿那含果、不學阿羅漢果、不學緣覺果。若不學如是果，是即學一切智安住佛法。如是安住者，即學無量無邊佛法。如是學者，雖學色法無所增減，雖學受、想、行、識亦無所增減。若於色、受、想、行、識不增減學者，即不取色學，不取受、想、行、識學。不捨色學，不捨受、想、行、識學。若法無取無捨即法無生無滅，若了一切法無取無捨無生無滅，如是學者，是即名為學一切智出生一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提告帝釋天主言：「憍尸迦！如是，如是！菩薩摩訶薩當如是學。如是學者，不學須陀洹果、不學斯陀含果、不學阿那含果、不學阿羅漢果、不學緣覺果。若不學如是果，是即學一切智安住佛法。如是安住者，即學無量無邊佛法。如是學者，雖學色法無所增減，雖學受、想、行、識亦無所增減。若於色、受、想、行、識不增減學者，即不取色學，不取受、想、行、識學。不捨色學，不捨受、想、行、識學。若法無取無捨即法無生無滅，若了一切法無取無捨無生無滅，如是學者，是即名為學一切智出生一切智。」

爾時，尊者舍利子白須菩提言：「若菩薩摩訶薩於法無所取，故學無生滅，故學者彼一切智亦無所取，故學無生滅，故學菩薩摩訶薩。若如是學者，當為修學一切智不？」須菩提言：「如是，如是！彼一切智乃至一切佛法，無所取、無生滅，如是修學者，是為菩薩摩訶薩學一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白須菩提言：「若菩薩摩訶薩於法無所取，故學無生滅，故學者彼一切智亦無所取，故學無生滅，故學菩薩摩訶薩。若如是學者，當為修學一切智不？」須菩提言：「如是，如是！彼一切智乃至一切佛法，無所取、無生滅，如是修學者，是為菩薩摩訶薩學一切智。」

爾時，帝釋天主白尊者舍利子言：「菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，當於何求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白尊者舍利子言：「菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，當於何求？」

舍利子言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，當於須菩提所轉中求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，當於須菩提所轉中求。」

帝釋天主言：「尊者舍利子！彼須菩提所說般若波羅蜜多，是何神力所加持故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主言：「尊者舍利子！彼須菩提所說般若波羅蜜多，是何神力所加持故？」

舍利子言：「憍尸迦！當知是佛神力所加持故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「憍尸迦！當知是佛神力所加持故。」

是時，尊者須菩提告帝釋天主言：「我所說般若波羅蜜多，當知皆是如來神力所加持故。所言菩薩摩訶薩般若波羅蜜多當於何求者，當知菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，不應於色中求，不應離色中求。如是，不應於受、想、行、識中求，不應離受、想、行、識中求。何以故？色非般若波羅蜜多，離色亦非般若波羅蜜多；受、想、行、識非般若波羅蜜多，離受、想、行、識亦非般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者須菩提告帝釋天主言：「我所說般若波羅蜜多，當知皆是如來神力所加持故。所言菩薩摩訶薩般若波羅蜜多當於何求者，當知菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，不應於色中求，不應離色中求。如是，不應於受、想、行、識中求，不應離受、想、行、識中求。何以故？色非般若波羅蜜多，離色亦非般若波羅蜜多；受、想、行、識非般若波羅蜜多，離受、想、行、識亦非般若波羅蜜多。」

帝釋天主言：「尊者須菩提！大波羅蜜多是般若波羅蜜多耶？無量波羅蜜多是般若波羅蜜多耶？無邊波羅蜜多是般若波羅蜜多耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主言：「尊者須菩提！大波羅蜜多是般若波羅蜜多耶？無量波羅蜜多是般若波羅蜜多耶？無邊波羅蜜多是般若波羅蜜多耶？」

須菩提言：「如是，如是！憍尸迦！大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多，無量波羅蜜多是謂般若波羅蜜多，無邊波羅蜜多是謂般若波羅蜜多。何以故？色廣大故，般若波羅蜜多亦廣大；受、想、行、識廣大故，般若波羅蜜多亦廣大。色、受、想、行、識無量故，般若波羅蜜多亦無量。色、受、想、行、識無邊故，般若波羅蜜多亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，如是！憍尸迦！大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多，無量波羅蜜多是謂般若波羅蜜多，無邊波羅蜜多是謂般若波羅蜜多。何以故？色廣大故，般若波羅蜜多亦廣大；受、想、行、識廣大故，般若波羅蜜多亦廣大。色、受、想、行、識無量故，般若波羅蜜多亦無量。色、受、想、行、識無邊故，般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！緣無邊故，即般若波羅蜜多無邊。以般若波羅蜜多無邊故，眾生亦無邊。以何義故名緣無邊？所謂色、受、想、行、識前際不可得，中際不可得，後際不可得；乃至一切法，於前後中際亦不可得。以是義故名緣無邊，即般若波羅蜜多無邊。又復以何義故說眾生無邊？憍尸迦！當知前後中際無眾生可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！緣無邊故，即般若波羅蜜多無邊。以般若波羅蜜多無邊故，眾生亦無邊。以何義故名緣無邊？所謂色、受、想、行、識前際不可得，中際不可得，後際不可得；乃至一切法，於前後中際亦不可得。以是義故名緣無邊，即般若波羅蜜多無邊。又復以何義故說眾生無邊？憍尸迦！當知前後中際無眾生可得。」

帝釋天主言：「云何，須菩提！彼眾生界豈無邊耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主言：「云何，須菩提！彼眾生界豈無邊耶？」

須菩提言：「眾生無量算數不及，以是義故眾生無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「眾生無量算數不及，以是義故眾生無邊。」

帝釋天主復白尊者須菩提言：「所言眾生者，以何義故名為眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主復白尊者須菩提言：「所言眾生者，以何義故名為眾生？」

須菩提言：「一切法義是眾生義。憍尸迦！於汝意云何？當說何義為眾生義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「一切法義是眾生義。憍尸迦！於汝意云何？當說何義為眾生義？」

帝釋天主言：「如我意者，非法義是眾生義，非非法義是眾生義，當知眾生無本、無因、無我、無緣，而以方便立彼名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主言：「如我意者，非法義是眾生義，非非法義是眾生義，當知眾生無本、無因、無我、無緣，而以方便立彼名字。」

須菩提言：「憍尸迦！我先所說眾生無邊，於汝意云何？實有眾生可說可示不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「憍尸迦！我先所說眾生無邊，於汝意云何？實有眾生可說可示不？」

帝釋天主言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主言：「不也，須菩提！」

時須菩提言：「若諸眾生無有其實、不可說示者，是故我說眾生無邊。憍尸迦！假使如來、應供、正等正覺住壽如兢伽沙劫，以方便語言，說一切眾生——若已生，若現生，若當生；若已滅，若現滅，若當滅——而能說其邊際不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提言：「若諸眾生無有其實、不可說示者，是故我說眾生無邊。憍尸迦！假使如來、應供、正等正覺住壽如兢伽沙劫，以方便語言，說一切眾生——若已生，若現生，若當生；若已滅，若現滅，若當滅——而能說其邊際不？」

帝釋天主言：「不也，須菩提！何以故？一切眾生本來清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主言：「不也，須菩提！何以故？一切眾生本來清淨。」

須菩提言：「如是！眾生無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是！眾生無邊故，當知般若波羅蜜多亦無邊。」

是時，會中帝釋天主，大梵天王及大世主并餘諸天、天女、神仙眾等，俱白佛言：「快哉，善哉！如來出世，尊者須菩提能善宣說般若波羅蜜多，菩薩摩訶薩受持此法，若不離諸佛如來般若波羅蜜多者，我當尊敬如諸佛想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，會中帝釋天主，大梵天王及大世主并餘諸天、天女、神仙眾等，俱白佛言：「快哉，善哉！如來出世，尊者須菩提能善宣說般若波羅蜜多，菩薩摩訶薩受持此法，若不離諸佛如來般若波羅蜜多者，我當尊敬如諸佛想。」

爾時，世尊告帝釋天主，大梵天王并餘一切天仙眾言：「如是，如是！汝等當知，我於往昔最上燈城燃燈如來、應供、正等正覺所修菩提行，我於爾時亦不離般若波羅蜜多。彼燃燈如來即為我授阿耨多羅三藐三菩提記，作如是言：『汝於來世過阿僧祇劫當得成佛，號釋迦牟尼如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告帝釋天主，大梵天王并餘一切天仙眾言：「如是，如是！汝等當知，我於往昔最上燈城燃燈如來、應供、正等正覺所修菩提行，我於爾時亦不離般若波羅蜜多。彼燃燈如來即為我授阿耨多羅三藐三菩提記，作如是言：『汝於來世過阿僧祇劫當得成佛，號釋迦牟尼如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』」

是時，帝釋天主并諸天眾，俱白佛言：「希有，世尊！希有，善逝！此般若波羅蜜多能攝一切智，菩薩摩訶薩當如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，帝釋天主并諸天眾，俱白佛言：「希有，世尊！希有，善逝！此般若波羅蜜多能攝一切智，菩薩摩訶薩當如是學。」

寶塔功德品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶塔功德品第三之一

爾時，世尊普告四眾——苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷——帝釋天主等欲界諸天眾，大梵天王等色界諸天眾，乃至色究竟天一切天子眾：「汝等當知，若有善男子、善女人，於此甚深般若波羅蜜多法門能聽受讀誦，如說修行者，是人不為魔及魔民、人非人等伺得其便，不為惡毒所能傷害，不以橫夭捨其壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊普告四眾——苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷——帝釋天主等欲界諸天眾，大梵天王等色界諸天眾，乃至色究竟天一切天子眾：「汝等當知，若有善男子、善女人，於此甚深般若波羅蜜多法門能聽受讀誦，如說修行者，是人不為魔及魔民、人非人等伺得其便，不為惡毒所能傷害，不以橫夭捨其壽命。

「復次，若有善男子、善女人，於此般若波羅蜜多，未能聽受讀誦者，所有已發阿耨多羅三藐三菩提心，諸天子眾往彼人所為作護念。勸令於此般若波羅蜜多，聽受讀誦如說修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有善男子、善女人，於此般若波羅蜜多，未能聽受讀誦者，所有已發阿耨多羅三藐三菩提心，諸天子眾往彼人所為作護念。勸令於此般若波羅蜜多，聽受讀誦如說修行。

「復次，若有善男子、善女人，於此般若波羅蜜多，受持讀誦如說修行者，是人若在空室，若入眾中，若在樹下及曠野處，若行道路及非道中乃至大海，如是等處，若行若住若坐若臥，離諸怖畏，諸天護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有善男子、善女人，於此般若波羅蜜多，受持讀誦如說修行者，是人若在空室，若入眾中，若在樹下及曠野處，若行道路及非道中乃至大海，如是等處，若行若住若坐若臥，離諸怖畏，諸天護念。」

爾時，四大天王白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，於此般若波羅蜜多，聽受讀誦如說修行者，我當往彼護念其人，使令精進不生退屈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四大天王白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，於此般若波羅蜜多，聽受讀誦如說修行者，我當往彼護念其人，使令精進不生退屈。」

爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若善男子、善女人，於此般若波羅蜜多，聽受讀誦如說修行者，我亦往護其人，令無衰惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主白佛言：「世尊！若善男子、善女人，於此般若波羅蜜多，聽受讀誦如說修行者，我亦往護其人，令無衰惱。」

爾時，大梵天王并諸梵眾，俱白佛言：「世尊！若善男子、善女人，於此般若波羅蜜多，聽受讀誦如說修行者，我當往護其人，令無衰惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大梵天王并諸梵眾，俱白佛言：「世尊！若善男子、善女人，於此般若波羅蜜多，聽受讀誦如說修行者，我當往護其人，令無衰惱。」

爾時，帝釋天主復白佛言：「希有，世尊！此甚深般若波羅蜜多，善男子、善女人受持讀誦者，於現世中獲如是功德。云何，世尊！若人受持此般若波羅蜜多，而能攝諸波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，帝釋天主復白佛言：「希有，世尊！此甚深般若波羅蜜多，善男子、善女人受持讀誦者，於現世中獲如是功德。云何，世尊！若人受持此般若波羅蜜多，而能攝諸波羅蜜多不？」

佛言：「憍尸迦！如是！若人受持此般若波羅蜜多，即能攝諸波羅蜜多。憍尸迦！此般若波羅蜜多，若人受持讀誦者，所有功德廣大甚深。汝當諦聽，如善作意，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！如是！若人受持此般若波羅蜜多，即能攝諸波羅蜜多。憍尸迦！此般若波羅蜜多，若人受持讀誦者，所有功德廣大甚深。汝當諦聽，如善作意，當為汝說。」

帝釋天主言：「善哉，世尊！願為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋天主言：「善哉，世尊！願為宣說。」

佛言：「憍尸迦！我此般若波羅蜜多法門，不為一切惡法損惱破壞。若諸惡法起時，欲生損惱，彼法即當漸自銷滅，雖復暫起而不為害。何以故？憍尸迦！當知此善男子、善女人，以受持讀誦般若波羅蜜多功德力故，惡法雖生而自銷滅。憍尸迦！譬如世間有諸毒蛇周行求食，見諸小蟲即欲食噉。是時有藥名為末祇，能銷諸毒，而彼小蟲即詣藥所。是時毒蛇聞是藥氣即自退還，彼諸小蟲不為所食。何以故？此末祇藥能銷諸毒。憍尸迦！善男子、善女人亦復如是，於此般若波羅蜜多受持讀誦，自所宣說或為他說，如說修行，是人不為一切惡法所能傷害，惡法雖生即自銷滅。何以故？當知皆是般若波羅蜜多功德力故，在在處處無所動轉。般若波羅蜜多，能除貪等一切煩惱，而能趣證無上涅盤。憍尸迦！若有受持讀誦此般若波羅蜜多者，彼四大天王、帝釋天主、大梵天王，乃至諸佛菩薩，常護是人，令無衰惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！我此般若波羅蜜多法門，不為一切惡法損惱破壞。若諸惡法起時，欲生損惱，彼法即當漸自銷滅，雖復暫起而不為害。何以故？憍尸迦！當知此善男子、善女人，以受持讀誦般若波羅蜜多功德力故，惡法雖生而自銷滅。憍尸迦！譬如世間有諸毒蛇周行求食，見諸小蟲即欲食噉。是時有藥名為末祇，能銷諸毒，而彼小蟲即詣藥所。是時毒蛇聞是藥氣即自退還，彼諸小蟲不為所食。何以故？此末祇藥能銷諸毒。憍尸迦！善男子、善女人亦復如是，於此般若波羅蜜多受持讀誦，自所宣說或為他說，如說修行，是人不為一切惡法所能傷害，惡法雖生即自銷滅。何以故？當知皆是般若波羅蜜多功德力故，在在處處無所動轉。般若波羅蜜多，能除貪等一切煩惱，而能趣證無上涅盤。憍尸迦！若有受持讀誦此般若波羅蜜多者，彼四大天王、帝釋天主、大梵天王，乃至諸佛菩薩，常護是人，令無衰惱。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，受持讀誦此般若波羅蜜多者，是人常出信順語言、柔軟語言、白淨語言、不雜語言，不生忿怒，不為我慢所覆，常生慈心；不起恨恚忿等煩惱，不令增長。彼善男子、善女人常作是念：『我為趣求阿耨多羅三藐三菩提故，於損惱法不應生瞋。何以故？瞋法若生，諸根變異，調善色相非所和合。』作是念已，安住正念。憍尸迦！彼善男子、善女人，以受持讀誦般若波羅蜜多故，於現世中獲如是功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人，受持讀誦此般若波羅蜜多者，是人常出信順語言、柔軟語言、白淨語言、不雜語言，不生忿怒，不為我慢所覆，常生慈心；不起恨恚忿等煩惱，不令增長。彼善男子、善女人常作是念：『我為趣求阿耨多羅三藐三菩提故，於損惱法不應生瞋。何以故？瞋法若生，諸根變異，調善色相非所和合。』作是念已，安住正念。憍尸迦！彼善男子、善女人，以受持讀誦般若波羅蜜多故，於現世中獲如是功德。」