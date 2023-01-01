佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

了知諸行相品第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸行相品第一之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢——一切漏盡無餘煩惱，心善解脫、慧善解脫，如大龍王，諸有所作皆悉具足；捨彼重擔得大善利，盡諸有結正智無礙，心住寂靜已得自在——唯一尊者住補特伽羅，所謂阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢——一切漏盡無餘煩惱，心善解脫、慧善解脫，如大龍王，諸有所作皆悉具足；捨彼重擔得大善利，盡諸有結正智無礙，心住寂靜已得自在——唯一尊者住補特伽羅，所謂阿難。

爾時，世尊告尊者須菩提言：「隨汝樂欲，為諸菩薩摩訶薩如其所應，宣說般若波羅蜜多法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者須菩提言：「隨汝樂欲，為諸菩薩摩訶薩如其所應，宣說般若波羅蜜多法門。」

是時，尊者舍利子即起是念：「今尊者須菩提，為以自智慧辯才而為宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多耶？為以佛威神及加持力而為說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者舍利子即起是念：「今尊者須菩提，為以自智慧辯才而為宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多耶？為以佛威神及加持力而為說耶？」

爾時，尊者須菩提承佛威神，知舍利子於如是色、如是心有所思念。既知是已，即告舍利子言：「汝今當知，世尊所有聲聞弟子，於諸法中若自宣說、或為他說，一切皆是佛威神力。何以故？佛所說法，若於是中能修學者，彼能證得諸法自性。以證法故，有所言說皆與諸法無所違背。是故，舍利子！佛所說法順諸法性，諸善男子當如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提承佛威神，知舍利子於如是色、如是心有所思念。既知是已，即告舍利子言：「汝今當知，世尊所有聲聞弟子，於諸法中若自宣說、或為他說，一切皆是佛威神力。何以故？佛所說法，若於是中能修學者，彼能證得諸法自性。以證法故，有所言說皆與諸法無所違背。是故，舍利子！佛所說法順諸法性，諸善男子當如是知。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！佛作是言，令我隨所樂欲，如其所應宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。世尊！以何等義名為菩薩？當說何法為菩薩法？世尊！我不見有法名為菩薩，亦不見有法名為般若波羅蜜多。以是義故，若菩薩及菩薩法，皆無所有，不可見、不可得；般若波羅蜜多亦無所有，不可見、不可得。我當為何等菩薩教何等般若波羅蜜多？世尊！若菩薩摩訶薩聞作是說，心無所動，不驚不怖亦不退沒，是即名為教菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，是即了知般若波羅蜜多，是即安住般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！佛作是言，令我隨所樂欲，如其所應宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多。世尊！以何等義名為菩薩？當說何法為菩薩法？世尊！我不見有法名為菩薩，亦不見有法名為般若波羅蜜多。以是義故，若菩薩及菩薩法，皆無所有，不可見、不可得；般若波羅蜜多亦無所有，不可見、不可得。我當為何等菩薩教何等般若波羅蜜多？世尊！若菩薩摩訶薩聞作是說，心無所動，不驚不怖亦不退沒，是即名為教菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，是即了知般若波羅蜜多，是即安住般若波羅蜜多。

「復次，世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀想般若波羅蜜多時，應如是學。而彼菩薩雖如是學，不應生心：『我如是學。』何以故？彼心非心，心性淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀想般若波羅蜜多時，應如是學。而彼菩薩雖如是學，不應生心：『我如是學。』何以故？彼心非心，心性淨故。」

爾時，尊者舍利子白須菩提言：「云何，須菩提！有彼心非心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白須菩提言：「云何，須菩提！有彼心非心不？」

須菩提言：「舍利子！於汝意云何，若心非心於有於無為可得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利子！於汝意云何，若心非心於有於無為可得耶？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

是時，須菩提告舍利子言：「若心非心於有於無不可得者，汝今何故作如是言：『有心非心耶？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，須菩提告舍利子言：「若心非心於有於無不可得者，汝今何故作如是言：『有心非心耶？』」

舍利子言：「何名非心性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何名非心性？」

須菩提言：「一切無所壞，遠離諸分別，是為非心性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「一切無所壞，遠離諸分別，是為非心性。」

爾時，尊者舍利子讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！誠如佛說，汝於無諍三昧行中最勝第一。若菩薩摩訶薩如是學者，即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多。若有人欲學聲聞法者，當於此般若波羅蜜多聽受、讀誦、記念、思惟、如說修行，是即於此般若波羅蜜多修學相應。若欲學緣覺法者，當於此般若波羅蜜多聽受、讀誦、記念、思惟、如說修行，是即於此般若波羅蜜多修學相應。若欲學菩薩法者，當於此般若波羅蜜多聽受、讀誦、記念、思惟、如說修行，是即於此般若波羅蜜多善巧方便，而得具足諸菩薩法聚集相應。何以故？此般若波羅蜜多廣說一切菩薩藏法，若菩薩摩訶薩如是學者，於菩薩法是即相應。若欲修學阿耨多羅三藐三菩提法者，當於此般若波羅蜜多聽受、讀誦、記念、思惟、如說修行，是即於此般若波羅蜜多，方便具足集諸佛法。何以故？此般若波羅蜜多廣說一切阿耨多羅三藐三菩提法，若菩薩摩訶薩如是學者，於無上法而得相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！誠如佛說，汝於無諍三昧行中最勝第一。若菩薩摩訶薩如是學者，即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多。若有人欲學聲聞法者，當於此般若波羅蜜多聽受、讀誦、記念、思惟、如說修行，是即於此般若波羅蜜多修學相應。若欲學緣覺法者，當於此般若波羅蜜多聽受、讀誦、記念、思惟、如說修行，是即於此般若波羅蜜多修學相應。若欲學菩薩法者，當於此般若波羅蜜多聽受、讀誦、記念、思惟、如說修行，是即於此般若波羅蜜多善巧方便，而得具足諸菩薩法聚集相應。何以故？此般若波羅蜜多廣說一切菩薩藏法，若菩薩摩訶薩如是學者，於菩薩法是即相應。若欲修學阿耨多羅三藐三菩提法者，當於此般若波羅蜜多聽受、讀誦、記念、思惟、如說修行，是即於此般若波羅蜜多，方便具足集諸佛法。何以故？此般若波羅蜜多廣說一切阿耨多羅三藐三菩提法，若菩薩摩訶薩如是學者，於無上法而得相應。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！所言菩薩摩訶薩者，我不可見亦不可得，而菩薩但有名字。世尊！即此名字亦不可見、不可得。般若波羅蜜多亦但有名字，不可見、不可得。當為何等菩薩教何等般若波羅蜜多？以是義故，我即生疑。世尊！我於名字中求菩薩摩訶薩畢竟不可得，而彼名字無住處非無住處，無決定無不決定。何以故？彼名字性無所有故。是故無住處非無住處，無決定無不決定。若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多，心無所動，不驚不怖亦不退沒，當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，住菩薩地而不退轉，善住無住相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！所言菩薩摩訶薩者，我不可見亦不可得，而菩薩但有名字。世尊！即此名字亦不可見、不可得。般若波羅蜜多亦但有名字，不可見、不可得。當為何等菩薩教何等般若波羅蜜多？以是義故，我即生疑。世尊！我於名字中求菩薩摩訶薩畢竟不可得，而彼名字無住處非無住處，無決定無不決定。何以故？彼名字性無所有故。是故無住處非無住處，無決定無不決定。若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多，心無所動，不驚不怖亦不退沒，當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多，住菩薩地而不退轉，善住無住相應。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀想般若波羅蜜多時，不住於色，不住受、想、行、識。何以故？若住於色，即行色行，非行般若波羅蜜多。若住受、想、行、識，即行受、想、行、識，非行般若波羅蜜多。何以故？住於諸法即不能受般若波羅蜜多，與般若波羅蜜多而不相應，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成就一切智。何以故？般若波羅蜜多不受於色，不受受、想、行、識。若不受色即非色，不受受、想、行、識即非受、想、行、識，是故般若波羅蜜多亦無所受。菩薩摩訶薩於無受法中當如是行，此即名為菩薩摩訶薩一切法無受三摩地。廣大圓滿無量決定，不為一切聲聞緣覺所壞。世尊！彼一切智，無有相、無所取，若有相可取者，彼室哩尼迦、波哩沒囉惹迦如是等人，於一切智不應生信。何以故？此人於一切智而生信解，以有量智入如是法，不受於色，不受受、想、行、識，不以喜樂法為智所觀，不以內色為智所觀，不以外色為智所觀，不以內外色為智所觀，亦不離內外色為智所觀。如是不以內受、想、行、識為智所觀，不以外受、想、行、識為智所觀，不以內外受、想、行、識為智所觀，亦不離內外受、想、行、識為智所觀。而彼室哩尼迦等於如是法及一切智智深生信解，於諸法性而得解脫，又於一切法無取無非取，乃至涅盤亦無取無非取。世尊！修菩薩法者，雖於色、受、想、行、識而無所受，彼未圓滿如來十力、四無所畏、十八不共法，亦不中道取證涅盤。是故，世尊！菩薩摩訶薩應如是了知般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀想般若波羅蜜多時，不住於色，不住受、想、行、識。何以故？若住於色，即行色行，非行般若波羅蜜多。若住受、想、行、識，即行受、想、行、識，非行般若波羅蜜多。何以故？住於諸法即不能受般若波羅蜜多，與般若波羅蜜多而不相應，不能圓滿般若波羅蜜多，不能成就一切智。何以故？般若波羅蜜多不受於色，不受受、想、行、識。若不受色即非色，不受受、想、行、識即非受、想、行、識，是故般若波羅蜜多亦無所受。菩薩摩訶薩於無受法中當如是行，此即名為菩薩摩訶薩一切法無受三摩地。廣大圓滿無量決定，不為一切聲聞緣覺所壞。世尊！彼一切智，無有相、無所取，若有相可取者，彼室哩尼迦、波哩沒囉惹迦如是等人，於一切智不應生信。何以故？此人於一切智而生信解，以有量智入如是法，不受於色，不受受、想、行、識，不以喜樂法為智所觀，不以內色為智所觀，不以外色為智所觀，不以內外色為智所觀，亦不離內外色為智所觀。如是不以內受、想、行、識為智所觀，不以外受、想、行、識為智所觀，不以內外受、想、行、識為智所觀，亦不離內外受、想、行、識為智所觀。而彼室哩尼迦等於如是法及一切智智深生信解，於諸法性而得解脫，又於一切法無取無非取，乃至涅盤亦無取無非取。世尊！修菩薩法者，雖於色、受、想、行、識而無所受，彼未圓滿如來十力、四無所畏、十八不共法，亦不中道取證涅盤。是故，世尊！菩薩摩訶薩應如是了知般若波羅蜜多。

「復次，世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀想般若波羅蜜多時，應作是觀：何法是般若波羅蜜多？般若波羅蜜多為何等相？諸法無所生亦復無所得，般若波羅蜜多其云何有？若菩薩作是觀時，心無所動，不驚不怖亦不退沒，當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，觀想般若波羅蜜多時，應作是觀：何法是般若波羅蜜多？般若波羅蜜多為何等相？諸法無所生亦復無所得，般若波羅蜜多其云何有？若菩薩作是觀時，心無所動，不驚不怖亦不退沒，當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多。」

爾時，尊者舍利子白須菩提言：「若諸色法離色自性，受、想、行、識離受、想、行、識自性，般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性，一切智復離般若波羅蜜多自性，般若波羅蜜多復離一切智自性，一切智離一切智自性者。云何說菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白須菩提言：「若諸色法離色自性，受、想、行、識離受、想、行、識自性，般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性，一切智復離般若波羅蜜多自性，般若波羅蜜多復離一切智自性，一切智離一切智自性者。云何說菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多？」

須菩提言：「舍利子！如是，如是！一切色法離色自性，受、想、行、識離受、想、行、識自性，乃至一切智離一切智自性，般若波羅蜜多相離般若波羅蜜多相自性，諸相離諸相自性，無性亦離自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利子！如是，如是！一切色法離色自性，受、想、行、識離受、想、行、識自性，乃至一切智離一切智自性，般若波羅蜜多相離般若波羅蜜多相自性，諸相離諸相自性，無性亦離自性。」

爾時，尊者舍利子復白須菩提言：「云何，須菩提！若菩薩摩訶薩是中學者，彼能成就一切智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子復白須菩提言：「云何，須菩提！若菩薩摩訶薩是中學者，彼能成就一切智不？」

須菩提言：「如是，如是！舍利子！若菩薩摩訶薩如是學者，彼能成就一切智。何以故？諸法無生亦非無生。菩薩摩訶薩能如是了知、如是行者，即能隨順親近彼一切智，身心清淨、諸相清淨，在在處處嚴淨佛土，成熟有情具諸佛法，是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多近一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，如是！舍利子！若菩薩摩訶薩如是學者，彼能成就一切智。何以故？諸法無生亦非無生。菩薩摩訶薩能如是了知、如是行者，即能隨順親近彼一切智，身心清淨、諸相清淨，在在處處嚴淨佛土，成熟有情具諸佛法，是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多近一切智。」

復次，尊者須菩提言：「若有菩薩摩訶薩行於色法，此為行相；若行色相，此為行相；若生色行，此為行相；若滅色行，此為行相；若壞色行，此為行相；若空色行，此為行相；我行諸行，亦是行相；我行菩薩行，亦是行相；於菩薩法我有所得，亦是行相。如是，若行受、想、行、識，此為行相；若行受、想、行、識相，此為行相；若生受、想、行、識，此為行相；若滅受、想、行、識，此為行相；若壞受、想、行、識，此為行相；若空受、想、行、識，此為行相；我行諸行，亦是行相；我行菩薩行，亦是行相；於菩薩法我有所得，亦是行相；若作是念：『能如是行，乃名行般若波羅蜜多。』亦是行相。若如是行者，當知此菩薩未能具足善巧方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者須菩提言：「若有菩薩摩訶薩行於色法，此為行相；若行色相，此為行相；若生色行，此為行相；若滅色行，此為行相；若壞色行，此為行相；若空色行，此為行相；我行諸行，亦是行相；我行菩薩行，亦是行相；於菩薩法我有所得，亦是行相。如是，若行受、想、行、識，此為行相；若行受、想、行、識相，此為行相；若生受、想、行、識，此為行相；若滅受、想、行、識，此為行相；若壞受、想、行、識，此為行相；若空受、想、行、識，此為行相；我行諸行，亦是行相；我行菩薩行，亦是行相；於菩薩法我有所得，亦是行相；若作是念：『能如是行，乃名行般若波羅蜜多。』亦是行相。若如是行者，當知此菩薩未能具足善巧方便。」

爾時，尊者舍利子白須菩提言：「當云何行，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白須菩提言：「當云何行，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多？」

須菩提言：「舍利子！若菩薩摩訶薩不行於色，不行色相，不行色生，不行色滅，不行色壞，不行色空，不行我行，不起我行菩薩行，如是不行受、想、行、識，不行受、想、行、識相，不行受、想、行、識生，不行受、想、行、識滅，不行受、想、行、識壞，不行受、想、行、識空，不行我行，不起我行菩薩行，不作是念：『若如是行，乃名行般若波羅蜜多。』若如是者，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多。而彼菩薩摩訶薩雖如是行，即不念我行，不念我不行，不念我亦行亦不行，不念我非行非不行。又復不念有所行，不念無所行，不念亦有所行亦無所行，不念非有所行非無所行。何以故？一切法無念、無取無非取，此名菩薩摩訶薩一切法無受三摩地。廣大圓滿無量決定，不為一切聲聞緣覺所壞。此三摩地遍入一切三摩地行，若菩薩摩訶薩能如是行者，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利子！若菩薩摩訶薩不行於色，不行色相，不行色生，不行色滅，不行色壞，不行色空，不行我行，不起我行菩薩行，如是不行受、想、行、識，不行受、想、行、識相，不行受、想、行、識生，不行受、想、行、識滅，不行受、想、行、識壞，不行受、想、行、識空，不行我行，不起我行菩薩行，不作是念：『若如是行，乃名行般若波羅蜜多。』若如是者，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多。而彼菩薩摩訶薩雖如是行，即不念我行，不念我不行，不念我亦行亦不行，不念我非行非不行。又復不念有所行，不念無所行，不念亦有所行亦無所行，不念非有所行非無所行。何以故？一切法無念、無取無非取，此名菩薩摩訶薩一切法無受三摩地。廣大圓滿無量決定，不為一切聲聞緣覺所壞。此三摩地遍入一切三摩地行，若菩薩摩訶薩能如是行者，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。」

是時，尊者須菩提承佛威神作如是言：「若菩薩摩訶薩雖行無數三摩地而無行相，雖見無數三摩地而無所見，彼菩薩不作是念：『此三摩地我已入，此三摩地我當入，此三摩地我今入。』如是一切時、一切處、一切種，離一切相而無所生。若如是者，當知是菩薩已從先佛得授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者須菩提承佛威神作如是言：「若菩薩摩訶薩雖行無數三摩地而無行相，雖見無數三摩地而無所見，彼菩薩不作是念：『此三摩地我已入，此三摩地我當入，此三摩地我今入。』如是一切時、一切處、一切種，離一切相而無所生。若如是者，當知是菩薩已從先佛得授阿耨多羅三藐三菩提記。」

爾時，尊者舍利子白須菩提言：「若菩薩摩訶薩於三摩地無所行相，彼得如來、應供、正等正覺與授阿耨多羅三藐三菩提記者，而此三摩地為有所觀不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白須菩提言：「若菩薩摩訶薩於三摩地無所行相，彼得如來、應供、正等正覺與授阿耨多羅三藐三菩提記者，而此三摩地為有所觀不？」

須菩提言：「不也，舍利子！何以故？彼三摩地性無所有，離諸分別及所了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，舍利子！何以故？彼三摩地性無所有，離諸分別及所了知。」

爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！須菩提！如是，如是！須菩提！如佛世尊威神辯才及加持力，如是宣說，諸菩薩摩訶薩當如是行，如是修學。何以故？若菩薩摩訶薩如是學者，是為修學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！須菩提！如是，如是！須菩提！如佛世尊威神辯才及加持力，如是宣說，諸菩薩摩訶薩當如是行，如是修學。何以故？若菩薩摩訶薩如是學者，是為修學般若波羅蜜多。」

是時，尊者舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩如是修學，是即修學般若波羅蜜多耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩如是修學，是即修學般若波羅蜜多耶？」

佛言：「舍利子！如是，如是！若菩薩摩訶薩如是學者，是為修學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！如是，如是！若菩薩摩訶薩如是學者，是為修學般若波羅蜜多。」

舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩如是修學，當學何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩如是修學，當學何法？」

佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩了法無所有亦復無所學，是為修學。何以故？彼一切法皆無所有，而諸愚異生於無法中分別執著。」舍利子白佛言：「世尊！若法無所有今云何有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！若菩薩摩訶薩了法無所有亦復無所學，是為修學。何以故？彼一切法皆無所有，而諸愚異生於無法中分別執著。」舍利子白佛言：「世尊！若法無所有今云何有？」

佛言：「舍利子！諸法無所有今如是有，彼諸愚異生於無法中，以不了故說為無明，是故執著無明。以執著故起分別心，由分別故墮於二邊，如是展轉於一切法，種種分別起所得相。彼分別已，依於二邊而生執著，是故分別過去諸法，分別未來諸法，分別現在諸法。以諸分別故執著名色。舍利子！彼諸異生不了諸法無所有性起分別者，於如實道不能了知亦不能見。由不知見故不出三界，於實際法不能安住亦不生信，是故墮彼愚異生數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！諸法無所有今如是有，彼諸愚異生於無法中，以不了故說為無明，是故執著無明。以執著故起分別心，由分別故墮於二邊，如是展轉於一切法，種種分別起所得相。彼分別已，依於二邊而生執著，是故分別過去諸法，分別未來諸法，分別現在諸法。以諸分別故執著名色。舍利子！彼諸異生不了諸法無所有性起分別者，於如實道不能了知亦不能見。由不知見故不出三界，於實際法不能安住亦不生信，是故墮彼愚異生數。」

爾時，尊者舍利子復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩如是學者，是學一切智不？」佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩如是學者非學一切智，菩薩摩訶薩如是學者亦學一切智，如是學者亦學一切法，得近一切智成就一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩如是學者，是學一切智不？」佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩如是學者非學一切智，菩薩摩訶薩如是學者亦學一切智，如是學者亦學一切法，得近一切智成就一切智。」

是時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若有幻人作是問言：『云何修學一切智？云何親近一切智？云何成就一切智？』彼若作是問，我當云何答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者須菩提白佛言：「世尊！若有幻人作是問言：『云何修學一切智？云何親近一切智？云何成就一切智？』彼若作是問，我當云何答？」

佛言：「須菩提！我今問汝，隨汝意答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！我今問汝，隨汝意答。」

須菩提言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「善哉，世尊！願樂欲聞。」

佛言：「須菩提！於汝意云何，幻異於色，色異幻不？如是幻異受、想、行、識，受、想、行、識異於幻不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於汝意云何，幻異於色，色異幻不？如是幻異受、想、行、識，受、想、行、識異於幻不？」

須菩提言：「不也，世尊！異幻非色，異色非幻，彼幻即色，彼色即幻，受、想、行、識亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！異幻非色，異色非幻，彼幻即色，彼色即幻，受、想、行、識亦復如是。」

佛言：「須菩提！於意云何，所有五取蘊是菩薩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何，所有五取蘊是菩薩不？」

須菩提言：「如是，世尊！如是，善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，世尊！如是，善逝！」

佛告須菩提：「當知五取蘊即是幻人。何以故？說色如幻，受、想、行、識亦如幻。彼色、受、想、行、識即是六根五蘊，是故菩薩摩訶薩亦如幻。若欲修學般若波羅蜜多者，當如幻學，即得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「當知五取蘊即是幻人。何以故？說色如幻，受、想、行、識亦如幻。彼色、受、想、行、識即是六根五蘊，是故菩薩摩訶薩亦如幻。若欲修學般若波羅蜜多者，當如幻學，即得阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！若有初住大乘菩薩，聞作是說得無驚怖耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若有初住大乘菩薩，聞作是說得無驚怖耶？」

佛言：「須菩提！彼初住大乘菩薩若隨惡知識，即於是法聞已驚怖；而彼菩薩若隨善知識，即聞是法不生驚怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！彼初住大乘菩薩若隨惡知識，即於是法聞已驚怖；而彼菩薩若隨善知識，即聞是法不生驚怖。」

須菩提白佛言：「世尊！云何名為菩薩摩訶薩惡知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何名為菩薩摩訶薩惡知識？」

佛言：「若有教令遠離般若波羅蜜多者，是為菩薩惡知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有教令遠離般若波羅蜜多者，是為菩薩惡知識。」

「何名菩薩善知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何名菩薩善知識？」

佛言：「若於般若波羅蜜多，自所宣說、轉教他人，復為他人廣示魔業及魔過失，勸令覺了，覺已復令遠離，又復勸令不離諸佛。須菩提！當知是人被大乘鎧，大乘莊嚴，安住大乘，是為菩薩摩訶薩善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若於般若波羅蜜多，自所宣說、轉教他人，復為他人廣示魔業及魔過失，勸令覺了，覺已復令遠離，又復勸令不離諸佛。須菩提！當知是人被大乘鎧，大乘莊嚴，安住大乘，是為菩薩摩訶薩善知識。」

須菩提白佛言：「世尊！如佛所說：『菩薩摩訶薩被大乘鎧，大乘莊嚴，安住大乘。』世尊！當說何句義是菩薩義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如佛所說：『菩薩摩訶薩被大乘鎧，大乘莊嚴，安住大乘。』世尊！當說何句義是菩薩義？」

佛言：「須菩提！當知非句義是菩薩義。何以故？菩薩於一切法無所障礙，於一切法如實了知，乃至阿耨多羅三藐三菩提亦無障礙，亦如實知。此說為菩薩義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！當知非句義是菩薩義。何以故？菩薩於一切法無所障礙，於一切法如實了知，乃至阿耨多羅三藐三菩提亦無障礙，亦如實知。此說為菩薩義。」

「又復，世尊！云何得名摩訶薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，世尊！云何得名摩訶薩？」

佛言：「於有情聚中而為最上，以是義故，名為摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於有情聚中而為最上，以是義故，名為摩訶薩。」

爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！我亦樂說摩訶薩義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子白佛言：「世尊！我亦樂說摩訶薩義。」

佛言：「隨所樂說，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨所樂說，今正是時。」

舍利子言：「所有我見、眾生見、命者見、補特伽羅見、諸有趣見、斷見、常見及有身見，若離如是等見為眾生說法者，是為摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「所有我見、眾生見、命者見、補特伽羅見、諸有趣見、斷見、常見及有身見，若離如是等見為眾生說法者，是為摩訶薩。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！我亦樂說摩訶薩義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！我亦樂說摩訶薩義。」

佛言：「隨所樂說，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨所樂說，今正是時。」

須菩提言：「若菩提心、一切智心、無漏心、無等心、無等等心，於如是心無礙無著，不為一切聲聞、緣覺所壞，以是義故名為摩訶薩，由此入於菩薩摩訶薩數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若菩提心、一切智心、無漏心、無等心、無等等心，於如是心無礙無著，不為一切聲聞、緣覺所壞，以是義故名為摩訶薩，由此入於菩薩摩訶薩數。」

時，尊者舍利子白須菩提言：「云何彼心無礙無著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，尊者舍利子白須菩提言：「云何彼心無礙無著？」

須菩提言：「以無心故，心無障礙亦無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「以無心故，心無障礙亦無所著。」

舍利子言：「心義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「心義云何？」

須菩提言：「舍利子！心於有無為可生耶？為可得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利子！心於有無為可生耶？為可得耶？」

舍利子言：「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也，須菩提！」

是時，須菩提告舍利子言：「心於有無若不可得者，何故於心有所說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，須菩提告舍利子言：「心於有無若不可得者，何故於心有所說耶？」

尊者舍利子讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！誠如佛說，汝於無諍三昧行中最勝第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利子讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！誠如佛說，汝於無諍三昧行中最勝第一。」

爾時，尊者滿慈子白佛言：「世尊！我亦樂說摩訶薩義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者滿慈子白佛言：「世尊！我亦樂說摩訶薩義。」

佛言：「隨所樂說，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨所樂說，今正是時。」

滿慈子言：「摩訶薩者，所謂被大乘鎧，以大乘法而自莊嚴，安住大乘，是故說為摩訶薩義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「摩訶薩者，所謂被大乘鎧，以大乘法而自莊嚴，安住大乘，是故說為摩訶薩義。」

是時，須菩提白佛言：「世尊！所言菩薩摩訶薩被大乘鎧者，以何義故名大乘鎧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，須菩提白佛言：「世尊！所言菩薩摩訶薩被大乘鎧者，以何義故名大乘鎧？」

佛言：「若菩薩摩訶薩作如是念：『我應度無量無數眾生令至涅盤。』雖度如是眾生已，於諸眾生無所度想，而無一眾生得涅盤者。何以故？一切法性本如是故，離諸起作。須菩提！譬如幻師於四衢道，以其幻法出多人聚，出已即隱。須菩提！於汝意云何？是諸幻人有所從來、有其實不？有所滅去、有所壞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若菩薩摩訶薩作如是念：『我應度無量無數眾生令至涅盤。』雖度如是眾生已，於諸眾生無所度想，而無一眾生得涅盤者。何以故？一切法性本如是故，離諸起作。須菩提！譬如幻師於四衢道，以其幻法出多人聚，出已即隱。須菩提！於汝意云何？是諸幻人有所從來、有其實不？有所滅去、有所壞不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「須菩提！菩薩摩訶薩亦復如是，雖度無量無數眾生令至涅盤，而實無眾生有所度者。若菩薩摩訶薩聞作是說，不生驚怖，當知是菩薩摩訶薩被大乘鎧而自莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！菩薩摩訶薩亦復如是，雖度無量無數眾生令至涅盤，而實無眾生有所度者。若菩薩摩訶薩聞作是說，不生驚怖，當知是菩薩摩訶薩被大乘鎧而自莊嚴。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！如我解佛所說義，菩薩摩訶薩若如是了知者，是為被大乘鎧，勇猛堅固而善莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！如我解佛所說義，菩薩摩訶薩若如是了知者，是為被大乘鎧，勇猛堅固而善莊嚴。」

佛言：「須菩提！如是，如是！何以故？彼一切智是無為無作法，為利眾生故起諸方便。而彼眾生亦是無為無作法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！如是，如是！何以故？彼一切智是無為無作法，為利眾生故起諸方便。而彼眾生亦是無為無作法。」

須菩提言：「誠如佛說。所以者何？色無縛無解，受、想、行、識亦無縛無解。世尊！色真如無縛無解，受、想、行、識真如亦無縛無解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「誠如佛說。所以者何？色無縛無解，受、想、行、識亦無縛無解。世尊！色真如無縛無解，受、想、行、識真如亦無縛無解。」

爾時，尊者滿慈子白須菩提言：「如尊者所說：『色無縛無解，受、想、行、識無縛無解，色真如無縛無解，受、想、行、識真如無縛無解。』者，此中何等是色無縛無解？何等是受、想、行、識無縛無解？何等是色真如無縛無解？何等是受、想、行、識真如無縛無解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者滿慈子白須菩提言：「如尊者所說：『色無縛無解，受、想、行、識無縛無解，色真如無縛無解，受、想、行、識真如無縛無解。』者，此中何等是色無縛無解？何等是受、想、行、識無縛無解？何等是色真如無縛無解？何等是受、想、行、識真如無縛無解？」

須菩提答言：「滿慈子！汝今當知，幻人色無縛無解，幻人受、想、行、識無縛無解，幻人色真如無縛無解，幻人受、想、行、識真如無縛無解。何以故？無所有故無縛無解，離故無縛無解，不生故無縛無解。若菩薩摩訶薩如是了知者，是即安住大乘，被大乘鎧，大乘莊嚴。即時，尊者滿慈子聞是說已，默然而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答言：「滿慈子！汝今當知，幻人色無縛無解，幻人受、想、行、識無縛無解，幻人色真如無縛無解，幻人受、想、行、識真如無縛無解。何以故？無所有故無縛無解，離故無縛無解，不生故無縛無解。若菩薩摩訶薩如是了知者，是即安住大乘，被大乘鎧，大乘莊嚴。即時，尊者滿慈子聞是說已，默然而住。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！如佛所言：『菩薩摩訶薩安住大乘，被大乘鎧，大乘莊嚴。』世尊以何義故為名大乘？菩薩云何了知？是乘從何所出？出已於何所住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！如佛所言：『菩薩摩訶薩安住大乘，被大乘鎧，大乘莊嚴。』世尊以何義故為名大乘？菩薩云何了知？是乘從何所出？出已於何所住？」

佛告須菩提：「大乘者無限量、無分數、無邊際，以是義故名為大乘。菩薩摩訶薩即如是了知。又言大乘從何所出、住何處者？是乘從三界出，住波羅蜜多，彼無所著故即住一切智，從是出生菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「大乘者無限量、無分數、無邊際，以是義故名為大乘。菩薩摩訶薩即如是了知。又言大乘從何所出、住何處者？是乘從三界出，住波羅蜜多，彼無所著故即住一切智，從是出生菩薩摩訶薩。

「復次須菩提！若法無所出亦復無所住，以無住故，即一切智無住相應。又此大乘亦無所有，即無所出，無出故如是出。所以者何？若有所出、若無所出，如是二法俱不可得而無所生，乃至一切法中，無法可出亦無非法可出。須菩提！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是出生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次須菩提！若法無所出亦復無所住，以無住故，即一切智無住相應。又此大乘亦無所有，即無所出，無出故如是出。所以者何？若有所出、若無所出，如是二法俱不可得而無所生，乃至一切法中，無法可出亦無非法可出。須菩提！菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是出生。」

爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！如佛所說：『彼大乘法於一切世間天、人、阿修羅中，而為最勝，與虛空等。如彼虛空能受無量無數眾生，彼大乘法亦復如是，能受無量無數眾生。』世尊！菩薩摩訶薩於大乘法，不見有來，不見有去，亦無住處。前際不可得，後際不可得，中際不可得，三世平等，無所生故，是故大乘義如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者須菩提白佛言：「世尊！如佛所說：『彼大乘法於一切世間天、人、阿修羅中，而為最勝，與虛空等。如彼虛空能受無量無數眾生，彼大乘法亦復如是，能受無量無數眾生。』世尊！菩薩摩訶薩於大乘法，不見有來，不見有去，亦無住處。前際不可得，後際不可得，中際不可得，三世平等，無所生故，是故大乘義如是說。」

爾時世尊讚言：「善哉，善哉！須菩提！如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩於大乘法如是修學，彼菩薩摩訶薩即得成就一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚言：「善哉，善哉！須菩提！如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩於大乘法如是修學，彼菩薩摩訶薩即得成就一切智。」