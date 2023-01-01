摩訶般若鈔經
前秦 曇摩蜱共竺佛念譯5卷CBETA T0226大于一万字 7 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
摩訶般若鈔經卷第二
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前秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛念譯
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功德品第三
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爾時，諸因坻天、諸梵天、諸波耶和提天、諸伊沙天、諸那提乾天，同時三反作是稱譽法：「賢者須菩提！所說法甚深，怛薩阿竭皆從是生。其有聞者若諷誦讀，有行者，我輩恭敬視如怛薩阿竭，我輩恭敬視菩薩摩訶薩持般若波羅蜜。」
爾時，諸因坻天、諸梵天、諸波耶和提天、諸伊沙天、諸那提乾天，同時三反作是稱譽法：「賢者須菩提！所說法甚深，怛薩阿竭皆從是生。其有聞者若諷誦讀，有行者，我輩恭敬視如怛薩阿竭，我輩恭敬視菩薩摩訶薩持般若波羅蜜。」
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佛語諸天人：「如是，如是！昔我於提和竭羅佛前逮得般若波羅蜜，我便為提和竭羅佛所授決言：『却後若當為人中之導，悉當逮佛智慧。却後無數阿僧祇劫，汝當作佛，號字釋迦文，天上天下於中最尊，安定世間法中極明，號曰為佛。』」
佛語諸天人：「如是，如是！昔我於提和竭羅佛前逮得般若波羅蜜，我便為提和竭羅佛所授決言：『却後若當為人中之導，悉當逮佛智慧。却後無數阿僧祇劫，汝當作佛，號字釋迦文，天上天下於中最尊，安定世間法中極明，號曰為佛。』」
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諸天人白佛言：「甚善。菩薩摩訶薩，天中天！行般若波羅蜜，自致行到薩芸若。」
諸天人白佛言：「甚善。菩薩摩訶薩，天中天！行般若波羅蜜，自致行到薩芸若。」
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佛於天會中告諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷：「今以四輩為證。」
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欲天、梵天、阿陂譮天皆共證知。
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佛語釋提桓因：「拘翼！若有善男子、善女人，其有學般若波羅蜜持誦者，是善男子、善女人，魔若魔天，若人若非人，終不能得其便，亦不得橫死。復次，拘翼！忉利天上諸天人，其有行佛道者，未得般若波羅蜜學誦者，是輩天人皆當往到善男子、善女人所。其學持誦般若波羅蜜者，若行空閑屏隈之處，終不恐怖，無所畏懼。」
佛語釋提桓因：「拘翼！若有善男子、善女人，其有學般若波羅蜜持誦者，是善男子、善女人，魔若魔天，若人若非人，終不能得其便，亦不得橫死。復次，拘翼！忉利天上諸天人，其有行佛道者，未得般若波羅蜜學誦者，是輩天人皆當往到善男子、善女人所。其學持誦般若波羅蜜者，若行空閑屏隈之處，終不恐怖，無所畏懼。」
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四天王白佛言：「我輩自共擁護是善男子、善女人學般若波羅蜜持者誦者。」
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梵摩三鉢天及諸梵天人俱白佛言：「我輩自共擁護是善男子、善女人學般若波羅蜜持誦者。」
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釋提桓因白佛言：「我自擁護是善男子、善女人學般若波羅蜜持誦者。」
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釋提桓因復白佛言：「難及天中天！若善男子、善女人有學般若波羅蜜者，便得現在法。其受般若波羅蜜者，天中天！為悉受六波羅蜜。」
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佛言：「如是，拘翼！其受般若波羅蜜者，為悉受六波羅蜜。復次，拘翼！若善男子、善女人學持諷誦般若波羅蜜者，拘翼！且聽我說其人所得功德，上語亦善，中語亦善，下語亦善。」
佛言：「如是，拘翼！其受般若波羅蜜者，為悉受六波羅蜜。復次，拘翼！若善男子、善女人學持諷誦般若波羅蜜者，拘翼！且聽我說其人所得功德，上語亦善，中語亦善，下語亦善。」
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釋提桓因言：「受教。」
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佛語拘翼：「其欲於我法中有所嬈害亂者，其人稍稍起惡意欲來，未至中道而亡。是善男子、善女人，用學般若波羅蜜持誦故，其人齎惡往來至，稍稍嬈害，亂意自止，便屈還，終不至是者。拘翼！善男子、善女人所作，為悉自見得，用學持誦般若波羅蜜故。譬若有藥，拘翼，名為摩祇。有蛇飢者行索食，所當噉食。道逢蟲豸，蛇欲噉之。蟲行到摩祇藥所，蛇聞藥香即走還去。何以故？藥力所却。蛇毒即歇，藥力所厭。如是，拘翼！若善男子！善女人學持誦般若波羅蜜者，其有欲害，便自消亡，用般若波羅蜜威神力所却。」
佛語拘翼：「其欲於我法中有所嬈害亂者，其人稍稍起惡意欲來，未至中道而亡。是善男子、善女人，用學般若波羅蜜持誦故，其人齎惡往來至，稍稍嬈害，亂意自止，便屈還，終不至是者。拘翼！善男子、善女人所作，為悉自見得，用學持誦般若波羅蜜故。譬若有藥，拘翼，名為摩祇。有蛇飢者行索食，所當噉食。道逢蟲豸，蛇欲噉之。蟲行到摩祇藥所，蛇聞藥香即走還去。何以故？藥力所却。蛇毒即歇，藥力所厭。如是，拘翼！若善男子！善女人學持誦般若波羅蜜者，其有欲害，便自消亡，用般若波羅蜜威神力所却。」
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佛言：「設有謀作者，所從來處，便於彼鬪，破壞不復成。四天王皆擁護。是善男子、善女人若入般若波羅蜜中思惟者，自在所為，所語如甘露，所語悉尊重，瞋恚不生，不自貢高。四天王皆當擁護。是善男子、善女人學持誦般若波羅蜜者，所語無有異，所言如甘露，所言不輕，瞋恚不起，自貢高不生。何以故？用學般若波羅蜜故。不愛貢高，不愛自用，不愛瞋恚。是善男子、善女人心自生念：『若有鬪諍，常當遠離。』面自羞慚，念：『是曹之惡而不可近。』自念：『我索佛道，不可隨瞋恚語，疾使我逮好心。』是善男子、善女人所作，為悉自見現在功德，其學持誦般若波羅蜜者亦爾。」
佛言：「設有謀作者，所從來處，便於彼鬪，破壞不復成。四天王皆擁護。是善男子、善女人若入般若波羅蜜中思惟者，自在所為，所語如甘露，所語悉尊重，瞋恚不生，不自貢高。四天王皆當擁護。是善男子、善女人學持誦般若波羅蜜者，所語無有異，所言如甘露，所言不輕，瞋恚不起，自貢高不生。何以故？用學般若波羅蜜故。不愛貢高，不愛自用，不愛瞋恚。是善男子、善女人心自生念：『若有鬪諍，常當遠離。』面自羞慚，念：『是曹之惡而不可近。』自念：『我索佛道，不可隨瞋恚語，疾使我逮好心。』是善男子、善女人所作，為悉自見現在功德，其學持誦般若波羅蜜者亦爾。」
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釋提桓因白佛言：「難當天中天！為般若波羅蜜者，乃過諸惡上去，自在所作，無有與等者。」
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佛語釋提桓因：「復次，拘翼！善男子、善女人學持誦般若波羅蜜者，或過劇難之中終不恐，正使入軍不被兵。」
佛語釋提桓因：「復次，拘翼！善男子、善女人學持誦般若波羅蜜者，或過劇難之中終不恐，正使入軍不被兵。」
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佛言：「我所語，無有異。若善男子、善女人當是時念誦般若波羅蜜，正使於中當死，若冤家在中欲共害之，如佛所語無有異，是善男子、善女人終不於中橫死。正使在中，若有射者，若有兵向者，終不中其身。何以故？是般若波羅蜜者，極大呪，持尊之呪。學是呪者，善男子、善女人不自念惡，亦不念他人惡，都不念惡，為人中之雄，自致作佛，當護一切人。學是呪者，疾成得佛。復次，拘翼，若書般若波羅蜜學持誦經者，若人若非人不能害之，除宿命之罪不可請避。若佛初得道處，若有人從在方面來入其中，若鬼神禽獸欲來嬈者，終不能傷害。何以故？用過去當來今現在佛悉從是處自致成佛。以是故，不恐不怖無所畏懼。般若波羅蜜者亦復如是，在所止處，一切皆為作禮恭敬護視之。」
佛言：「我所語，無有異。若善男子、善女人當是時念誦般若波羅蜜，正使於中當死，若冤家在中欲共害之，如佛所語無有異，是善男子、善女人終不於中橫死。正使在中，若有射者，若有兵向者，終不中其身。何以故？是般若波羅蜜者，極大呪，持尊之呪。學是呪者，善男子、善女人不自念惡，亦不念他人惡，都不念惡，為人中之雄，自致作佛，當護一切人。學是呪者，疾成得佛。復次，拘翼，若書般若波羅蜜學持誦經者，若人若非人不能害之，除宿命之罪不可請避。若佛初得道處，若有人從在方面來入其中，若鬼神禽獸欲來嬈者，終不能傷害。何以故？用過去當來今現在佛悉從是處自致成佛。以是故，不恐不怖無所畏懼。般若波羅蜜者亦復如是，在所止處，一切皆為作禮恭敬護視之。」
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釋提桓因白佛言：「若有，天中天！書般若波羅蜜、持經卷自歸作禮承事者，名華、好香擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡以是供養，若有持怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛舍利起塔，自歸作禮承事，好華、名香擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡持用供養。」
釋提桓因白佛言：「若有，天中天！書般若波羅蜜、持經卷自歸作禮承事者，名華、好香擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡以是供養，若有持怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛舍利起塔，自歸作禮承事，好華、名香擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡持用供養。」
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佛問拘翼：「如是，其福何所為多者？隨所樂報。云何，拘翼！怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩自致薩芸若，成佛身出見，從何法中學，得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛？」
佛問拘翼：「如是，其福何所為多者？隨所樂報。云何，拘翼！怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩自致薩芸若，成佛身出見，從何法中學，得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛？」
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釋提桓因報言：「怛薩阿竭從般若波羅蜜學，得阿耨多羅三耶三菩，自致成阿惟三佛。」
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佛語釋提桓因：「不用身舍利故，為從薩芸若得佛。怛薩阿竭者，為從般若波羅蜜出。如是，拘翼！薩芸若身者，為從般若波羅蜜出。怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩，為從薩芸若生。我得作佛身，我般泥洹已後，舍利亦得供養。若有善男子、善女人書般若波羅蜜，學持誦行，自歸作禮承事，以好華、名香擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡持用供養，即為供養薩芸若慧已。復次，拘翼！其有書般若波羅蜜者，持經卷雖不讀，但供養作禮，是善男子、善女人從其中得功德無比。何以故？為供養薩芸若慧故。」
佛語釋提桓因：「不用身舍利故，為從薩芸若得佛。怛薩阿竭者，為從般若波羅蜜出。如是，拘翼！薩芸若身者，為從般若波羅蜜出。怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩，為從薩芸若生。我得作佛身，我般泥洹已後，舍利亦得供養。若有善男子、善女人書般若波羅蜜，學持誦行，自歸作禮承事，以好華、名香擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡持用供養，即為供養薩芸若慧已。復次，拘翼！其有書般若波羅蜜者，持經卷雖不讀，但供養作禮，是善男子、善女人從其中得功德無比。何以故？為供養薩芸若慧故。」
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釋提桓因白佛言：「如是，天中天！閻浮利人不供養事般若波羅蜜者，是輩人不知般若波羅蜜為尊，當得福無比。」
釋提桓因白佛言：「如是，天中天！閻浮利人不供養事般若波羅蜜者，是輩人不知般若波羅蜜為尊，當得福無比。」
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佛語釋提桓因：「云何，拘翼！閻浮利人中有幾所信佛、信法、信比丘僧者？」
佛語釋提桓因：「云何，拘翼！閻浮利人中有幾所信佛、信法、信比丘僧者？」
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釋提桓因白佛言：「閻浮利人少，所信佛、信法、信比丘僧者，少少耳。及行須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，少少耳。能至行佛道者，亦復少少耳。」
釋提桓因白佛言：「閻浮利人少，所信佛、信法、信比丘僧者，少少耳。及行須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，少少耳。能至行佛道者，亦復少少耳。」
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佛言：「如是，拘翼！至有索佛道行者，亦復少少耳。求佛者不可計阿僧祇人，欲作菩薩行，然後從其中出者，若一若兩在阿惟越致地立。以是故，拘翼！若善男子、善女人行求佛道者，學持誦般若波羅蜜經，當為作禮承事恭敬。所以者何？用曉般若波羅蜜故。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，本從菩薩行般若波羅蜜所學，我時亦在中學。怛薩阿竭般泥洹後，菩薩摩訶薩悉當受是般若波羅蜜。怛薩阿竭般泥洹後，拘翼！若善男子、善女人取舍利供養，起七寶塔，盡壽自歸作禮承事供養——天華、擣香澤香燒香雜香、天繒華蓋幢幡——如是，於拘翼意云何，其所作為福寧多不？」
佛言：「如是，拘翼！至有索佛道行者，亦復少少耳。求佛者不可計阿僧祇人，欲作菩薩行，然後從其中出者，若一若兩在阿惟越致地立。以是故，拘翼！若善男子、善女人行求佛道者，學持誦般若波羅蜜經，當為作禮承事恭敬。所以者何？用曉般若波羅蜜故。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，本從菩薩行般若波羅蜜所學，我時亦在中學。怛薩阿竭般泥洹後，菩薩摩訶薩悉當受是般若波羅蜜。怛薩阿竭般泥洹後，拘翼！若善男子、善女人取舍利供養，起七寶塔，盡壽自歸作禮承事供養——天華、擣香澤香燒香雜香、天繒華蓋幢幡——如是，於拘翼意云何，其所作為福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」
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佛言：「置是塔。拘翼！若滿閻浮利七寶塔，善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華好香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」
佛言：「置是塔。拘翼！若滿閻浮利七寶塔，善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華好香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名香好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名香好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」
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佛言：「且置是閻浮利所作塔。滿四天下七寶塔，拘翼！若善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華好香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡。其福寧多不？」
佛言：「且置是閻浮利所作塔。滿四天下七寶塔，拘翼！若善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華好香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡。其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」
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佛言：「置四天下塔。拘翼！譬如一天下，復次一天下，如是千天下，四面皆滿七寶塔。若善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華好香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」
佛言：「置四天下塔。拘翼！譬如一天下，復次一天下，如是千天下，四面皆滿七寶塔。若善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華好香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華、好香擣香雜香澤香燒香、繒蓋幢幡得福甚多。」
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華、好香擣香雜香澤香燒香、繒蓋幢幡得福甚多。」
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佛言：「復置千天下，拘翼！復次千小國土，如是中為二千國土，四面皆滿七寶塔。若善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華、擣香雜香澤香燒香、天繒蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」
佛言：「復置千天下，拘翼！復次千小國土，如是中為二千國土，四面皆滿七寶塔。若善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華、擣香雜香澤香燒香、天繒蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒蓋幢幡得福甚多。」
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒蓋幢幡得福甚多。」
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佛言：「置二千中國土。拘翼！三千大千國土四面滿中七寶塔，若有善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華、擣香雜香澤香燒香、天繒蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」
佛言：「置二千中國土。拘翼！三千大千國土四面滿中七寶塔，若有善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華、擣香雜香澤香燒香、天繒蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」
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佛言：「置三千大千國土七寶塔。拘翼！若三千大千國土中，一切菩薩悉得為人，人人作七寶塔，是輩人盡形壽持倡伎樂歌舞、天雜香名華、擣香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡，持用供養。云何，拘翼！是功德福寧多不？」
佛言：「置三千大千國土七寶塔。拘翼！若三千大千國土中，一切菩薩悉得為人，人人作七寶塔，是輩人盡形壽持倡伎樂歌舞、天雜香名華、擣香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡，持用供養。云何，拘翼！是功德福寧多不？」
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釋提桓因言：「其所作福德功德，甚多，甚多！天中天！」
釋提桓因言：「其所作福德功德，甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」
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釋提桓因白佛言：「如是，如是！天中天！其自歸般若波羅蜜作禮承事者，為供養過去當來今現在佛薩芸若已。」
釋提桓因白佛言：「如是，如是！天中天！其自歸般若波羅蜜作禮承事者，為供養過去當來今現在佛薩芸若已。」
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釋提桓因復白佛：「置三千大千國土人，人人所作七寶塔。如恒河沙佛剎滿中人，人人悉起七寶塔，皆供養一劫復至一劫，持天華名香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡，以天上天下諸伎樂持用供養。其福功德，不如善男子，善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡。所有得福，出彼上。」
釋提桓因復白佛：「置三千大千國土人，人人所作七寶塔。如恒河沙佛剎滿中人，人人悉起七寶塔，皆供養一劫復至一劫，持天華名香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡，以天上天下諸伎樂持用供養。其福功德，不如善男子，善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡。所有得福，出彼上。」
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佛語釋提桓因：「如是，拘翼！不如善男子、善女人從法中得福極多，不可計、不可議、不可稱、不可量、不可極。何以故？拘翼！怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛薩芸若者，為從般若波羅蜜出。如是，拘翼！善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡。如是，拘翼！是皆前世功德所致。」
佛語釋提桓因：「如是，拘翼！不如善男子、善女人從法中得福極多，不可計、不可議、不可稱、不可量、不可極。何以故？拘翼！怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛薩芸若者，為從般若波羅蜜出。如是，拘翼！善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡。如是，拘翼！是皆前世功德所致。」
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佛言：「如恒邊沙佛剎，百倍皆起七寶塔，不在計中，千倍不在計中，百千倍不在計中，萬億倍不在計中，無數倍不在般若波羅蜜供養計中。」
佛言：「如恒邊沙佛剎，百倍皆起七寶塔，不在計中，千倍不在計中，百千倍不在計中，萬億倍不在計中，無數倍不在般若波羅蜜供養計中。」
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爾時，四萬天子與釋共來會者，皆謂釋提桓因：「尊者當取般若波羅蜜！當誦般若波羅蜜！」
爾時，四萬天子與釋共來會者，皆謂釋提桓因：「尊者當取般若波羅蜜！當誦般若波羅蜜！」
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佛語釋提桓因：「當學持誦般若波羅蜜。何以故？若阿須倫生念，欲起兵與忉利天共戰。是時，拘翼！當念誦般若波羅蜜。阿須倫即休兵，眾即還。」
佛語釋提桓因：「當學持誦般若波羅蜜。何以故？若阿須倫生念，欲起兵與忉利天共戰。是時，拘翼！當念誦般若波羅蜜。阿須倫即休兵，眾即還。」
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釋提桓因白佛：「般若波羅蜜極大呪。天中天！般若波羅蜜極尊呪、無有輩呪。」
釋提桓因白佛：「般若波羅蜜極大呪。天中天！般若波羅蜜極尊呪、無有輩呪。」
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佛言：「如是，如是！拘翼！般若波羅蜜為極大呪，般若波羅蜜為極尊呪，般若波羅蜜無有輩呪。是呪，拘翼，過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆從是呪自致作佛，甫當來諸怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆學是呪自致得佛，今現在諸佛皆從是呪自致作佛。是呪者，拘翼！出十善功德照明於世，四禪、四諦、四神足、五旬照明於世。菩薩摩訶薩因漚惒拘舍羅中，生十善功德照明世間。復次，拘翼！若善男子、善女人學持誦般若波羅蜜者，便得現在法聽。」
佛言：「如是，如是！拘翼！般若波羅蜜為極大呪，般若波羅蜜為極尊呪，般若波羅蜜無有輩呪。是呪，拘翼，過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆從是呪自致作佛，甫當來諸怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆學是呪自致得佛，今現在諸佛皆從是呪自致作佛。是呪者，拘翼！出十善功德照明於世，四禪、四諦、四神足、五旬照明於世。菩薩摩訶薩因漚惒拘舍羅中，生十善功德照明世間。復次，拘翼！若善男子、善女人學持誦般若波羅蜜者，便得現在法聽。」
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釋提桓因問佛：「云何當得今現在法聽？」
釋提桓因問佛：「云何當得今現在法聽？」
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佛言：「其人終不橫死、終不中毒死、終不於溺死、終不兵死。若時時遭縣官、若為縣官所侵，當誦念般若波羅蜜，往到其所，終不得危害。何以故？般若波羅蜜所擁護。若為縣官所呼召，當誦念般若波羅蜜。彼間若王若太子傍臣所使與相見，即得好語，各皆歡喜。何以故？用學般若波羅蜜？慈心愍傷哀念一切人蜎飛蠕動故。其欲得害者，不能得其便。」
佛言：「其人終不橫死、終不中毒死、終不於溺死、終不兵死。若時時遭縣官、若為縣官所侵，當誦念般若波羅蜜，往到其所，終不得危害。何以故？般若波羅蜜所擁護。若為縣官所呼召，當誦念般若波羅蜜。彼間若王若太子傍臣所使與相見，即得好語，各皆歡喜。何以故？用學般若波羅蜜？慈心愍傷哀念一切人蜎飛蠕動故。其欲得害者，不能得其便。」
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佛說是時，有異道人遙見佛，欲往亂坐。釋提桓因自念言：「盡我壽常得在佛邊，受誦般若波羅蜜。異道人欲但來，必亂我，令不得受般若波羅蜜。」釋提桓因從佛所受，誦般若波羅蜜。彼異道人即遙遠所，遶天中天一匝，便從彼道徑還去。
佛說是時，有異道人遙見佛，欲往亂坐。釋提桓因自念言：「盡我壽常得在佛邊，受誦般若波羅蜜。異道人欲但來，必亂我，令不得受般若波羅蜜。」釋提桓因從佛所受，誦般若波羅蜜。彼異道人即遙遠所，遶天中天一匝，便從彼道徑還去。
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舍利弗心念：「云何異道人從彼間中道而去？」
舍利弗心念：「云何異道人從彼間中道而去？」
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佛知舍利弗心所念，即言：「是異道人無有好意來。釋提桓因念般若波羅蜜，以故中道還去。」
佛知舍利弗心所念，即言：「是異道人無有好意來。釋提桓因念般若波羅蜜，以故中道還去。」
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弊魔作是念：「怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛與四輩弟子共坐，欲天、梵天諸天子悉復在中無有異人，菩薩摩訶薩今受決者，當為人中之將，自致作佛。我當往亂之。」弊魔化乘一轅之車，駕四馬，稍稍欲前到佛所。
弊魔作是念：「怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛與四輩弟子共坐，欲天、梵天諸天子悉復在中無有異人，菩薩摩訶薩今受決者，當為人中之將，自致作佛。我當往亂之。」弊魔化乘一轅之車，駕四馬，稍稍欲前到佛所。
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釋提桓因念：「弊魔乘四馬之車，欲來到佛所。非國王䓑沙四馬之車，亦不類國王波斯匿四馬之車，亦非類釋種墮舍利種四馬之車。不類，是弊魔所作。常念索佛便，欲亂世間人。釋提桓因常願欲念誦讀般若波羅蜜。」即時心念般若波羅蜜且欲究竟，弊魔即復道還去。
釋提桓因念：「弊魔乘四馬之車，欲來到佛所。非國王䓑沙四馬之車，亦不類國王波斯匿四馬之車，亦非類釋種墮舍利種四馬之車。不類，是弊魔所作。常念索佛便，欲亂世間人。釋提桓因常願欲念誦讀般若波羅蜜。」即時心念般若波羅蜜且欲究竟，弊魔即復道還去。
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忉利天上人持所化華，飛在空中，用散佛上。皆言：「使般若波羅蜜得久在閻浮利，令人悉得聞見。」便復持天上若干種華已，散佛上。皆言：「其有行般若波羅蜜者、守般若波羅蜜者，亦不為魔及魔天所得便。」
忉利天上人持所化華，飛在空中，用散佛上。皆言：「使般若波羅蜜得久在閻浮利，令人悉得聞見。」便復持天上若干種華已，散佛上。皆言：「其有行般若波羅蜜者、守般若波羅蜜者，亦不為魔及魔天所得便。」
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釋提桓因白佛言：「其聞般若波羅蜜者，是輩人其福功德不少，何況學誦持者，諷誦學已復行教人，是人前世已為見佛從聞般若波羅蜜。何況學持誦已行如中事者，即為供養怛薩阿竭已。何以故？欲得薩芸若者，當從般若波羅蜜。譬如欲得極天寶者，天中天！當從大海。欲得薩芸若珍寶者，天中天！怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，當從般若波羅蜜索之。」
釋提桓因白佛言：「其聞般若波羅蜜者，是輩人其福功德不少，何況學誦持者，諷誦學已復行教人，是人前世已為見佛從聞般若波羅蜜。何況學持誦已行如中事者，即為供養怛薩阿竭已。何以故？欲得薩芸若者，當從般若波羅蜜。譬如欲得極天寶者，天中天！當從大海。欲得薩芸若珍寶者，天中天！怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，當從般若波羅蜜索之。」
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佛言：「如是，如是！拘翼！怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛為從薩芸若出。」
佛言：「如是，如是！拘翼！怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛為從薩芸若出。」
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阿難白佛言：「無有說檀波羅蜜者，亦不尸波羅蜜，亦不羼波羅蜜，亦不惟逮波羅蜜，亦不禪波羅蜜，都無說是字者，但共說般若波羅蜜。何以故？天中天！」
阿難白佛言：「無有說檀波羅蜜者，亦不尸波羅蜜，亦不羼波羅蜜，亦不惟逮波羅蜜，亦不禪波羅蜜，都無說是字者，但共說般若波羅蜜。何以故？天中天！」
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佛語阿難：「般若波羅蜜，五波羅蜜中最尊。云何，阿難！不作薩芸若布施，能為檀波羅蜜不？不作薩芸若淨戒、忍辱、精進、一心、智慧，能為尸、羼、惟逮、禪波羅蜜不？」
佛語阿難：「般若波羅蜜，五波羅蜜中最尊。云何，阿難！不作薩芸若布施，能為檀波羅蜜不？不作薩芸若淨戒、忍辱、精進、一心、智慧，能為尸、羼、惟逮、禪波羅蜜不？」
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阿難言：「如是，如是！天中天！無波羅蜜者為布施，薩芸若者是檀波羅蜜。無波羅蜜為戒、忍辱、精進、一心、智慧，薩芸若者是般若波羅蜜。」
阿難言：「如是，如是！天中天！無波羅蜜者為布施，薩芸若者是檀波羅蜜。無波羅蜜為戒、忍辱、精進、一心、智慧，薩芸若者是般若波羅蜜。」
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佛語阿難：「用是故，般若波羅蜜，五波羅蜜中為最尊。譬如掘地，以種散其中，同時俱出生。如是，阿難！般若波羅蜜者為生，五波羅蜜薩芸若者從般若波羅蜜成。以是故，阿難！般若波羅蜜於五波羅蜜為極大尊、自在所教。」
佛語阿難：「用是故，般若波羅蜜，五波羅蜜中為最尊。譬如掘地，以種散其中，同時俱出生。如是，阿難！般若波羅蜜者為生，五波羅蜜薩芸若者從般若波羅蜜成。以是故，阿難！般若波羅蜜於五波羅蜜為極大尊、自在所教。」
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釋提桓因白佛言：「怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛說：『善男子、善女人從般若波羅蜜教學持誦者，說其功德未能竟。』」
釋提桓因白佛言：「怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛說：『善男子、善女人從般若波羅蜜教學持誦者，說其功德未能竟。』」
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佛語拘翼：「我不說諷起者功德未竟，說善男子、善女人書般若波羅蜜者，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡，我說是供養功德耳。」
佛語拘翼：「我不說諷起者功德未竟，說善男子、善女人書般若波羅蜜者，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡，我說是供養功德耳。」
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釋提桓因白佛：「我自擁護視是善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸供養承事名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡者。」
釋提桓因白佛：「我自擁護視是善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸供養承事名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡者。」
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佛語拘翼：「善男子、善女人誦般若波羅蜜時，若干百千天往到其所聽聞其法。若有於法不解欲問法師，適作是念。用茲法故，應時各解。是善男子、善女人便得今現在法聽。
佛語拘翼：「善男子、善女人誦般若波羅蜜時，若干百千天往到其所聽聞其法。若有於法不解欲問法師，適作是念。用茲法故，應時各解。是善男子、善女人便得今現在法聽。
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「復次，拘翼！善男子、善女人於四輩弟子中說般若波羅蜜，其心都無所難，若形試者終不畏。何以故？為般若波羅蜜所擁護，其所形試者便即而去。」
「復次，拘翼！善男子、善女人於四輩弟子中說般若波羅蜜，其心都無所難，若形試者終不畏。何以故？為般若波羅蜜所擁護，其所形試者便即而去。」
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佛言：「我了不見為般若波羅蜜者，何況欲形試般若波羅蜜，即是不能得見，為般若波羅蜜之所厭服。善男子、善女人無有敢輕易者，心亦無所畏恐。是善男子、善女人，為悉見今現在所作功德法。
佛言：「我了不見為般若波羅蜜者，何況欲形試般若波羅蜜，即是不能得見，為般若波羅蜜之所厭服。善男子、善女人無有敢輕易者，心亦無所畏恐。是善男子、善女人，為悉見今現在所作功德法。
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「復次，拘翼！若善男子、善女人，敬愛父母、沙門、道人、知識、兄弟、宗親、中外，或時其欲說惡事者，持中正法為解說之。是者，拘翼！善男子、善女人，便得今現在所作功德法。
「復次，拘翼！若善男子、善女人，敬愛父母、沙門、道人、知識、兄弟、宗親、中外，或時其欲說惡事者，持中正法為解說之。是者，拘翼！善男子、善女人，便得今現在所作功德法。
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「復次，拘翼！善男子、善女人書般若波羅蜜持經卷書，四天王上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。忉利天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。鹽天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。是善男子、善女人心當知。無央數阿僧祇佛剎，諸天人、龍、閱叉、揵陀羅、阿須倫、迦樓羅、甄陀、摩睺休、人非人，當來到是間問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟各自便去。是即為施。兜術天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。尼摩羅提天上諸天人索佛道者，當到彼間問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。波羅尼蜜和耶拔致天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。梵迦夷天、梵富樓天、梵波產天、摩訶梵天、𤸱天、波利陀天、𤸱波摩那天、阿陂亘羞天、波利陀首訶天、阿波摩首天、首訶迦天、惟番羅天、阿比天、阿陀首天、首陀施天、阿迦膩吒天等諸天人，皆當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便各自去。乃至阿迦膩吒天常悉來下。何況，拘翼！三千大千國土諸欲天人、諸色天人，悉皆當來問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟各自還去。是善男子、善女人在所止處，常當完堅無有嬈者，除其宿命不請，餘不能動。是善男子、善女人便得今現在功德法，諸天來時當可知。」
「復次，拘翼！善男子、善女人書般若波羅蜜持經卷書，四天王上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。忉利天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。鹽天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。是善男子、善女人心當知。無央數阿僧祇佛剎，諸天人、龍、閱叉、揵陀羅、阿須倫、迦樓羅、甄陀、摩睺休、人非人，當來到是間問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟各自便去。是即為施。兜術天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。尼摩羅提天上諸天人索佛道者，當到彼間問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。波羅尼蜜和耶拔致天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。梵迦夷天、梵富樓天、梵波產天、摩訶梵天、𤸱天、波利陀天、𤸱波摩那天、阿陂亘羞天、波利陀首訶天、阿波摩首天、首訶迦天、惟番羅天、阿比天、阿陀首天、首陀施天、阿迦膩吒天等諸天人，皆當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便各自去。乃至阿迦膩吒天常悉來下。何況，拘翼！三千大千國土諸欲天人、諸色天人，悉皆當來問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟各自還去。是善男子、善女人在所止處，常當完堅無有嬈者，除其宿命不請，餘不能動。是善男子、善女人便得今現在功德法，諸天來時當可知。」
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釋提桓因：「云何，天中天！是善男子、善女人，當何從知諸天來時，聽受承事供養作禮？」
釋提桓因：「云何，天中天！是善男子、善女人，當何從知諸天來時，聽受承事供養作禮？」
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佛言：「善男子、善女人若見光明，知諸天若龍、閱叉、揵陀羅來聽受般若波羅蜜承事作禮，其心歡喜踊躍知已為來。
佛言：「善男子、善女人若見光明，知諸天若龍、閱叉、揵陀羅來聽受般若波羅蜜承事作禮，其心歡喜踊躍知已為來。
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「復次，拘翼！善男子、善女人曾所不聞香、若聞香，當知鬼神來已。
「復次，拘翼！善男子、善女人曾所不聞香、若聞香，當知鬼神來已。
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「復次，拘翼！善男子、善女人當淨身體。用淨潔故，鬼神皆大歡喜，數往到彼所。其人踊躍，如小天去大天來到，以是譬之，其威神甚尊，光明巍巍。是善男子、善女人常歡喜淨潔住，其病終不著身，所止常得安隱，未曾有惡夢。夢中不見餘，但見佛；但見塔；但聞般若波羅蜜；但見佛所坐樹；但見法輪轉；但見且欲成佛時；但見諸佛成得佛已轉法輪；但見若干菩薩；但見說六波羅蜜種種為解慧；但見當作佛者；但見餘佛剎；但聞佛尊法；但見某方某剎怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，若干百千弟子、若干億弟子，佛在其中而說法。是者，拘翼！善男子、善女人，於夢中所見已便安隱，覺即身為輕，不復思食，身如食軟美而飽。譬若比丘得禪，從禪覺已，其心軟好，不大思食自軟美飽。如是，拘翼！是善男子、善女人，從覺已不大思食，自想身軟美如飽。何以故？拘翼！其邪鬼神不敢近。是善男子、善女人為自見今現在功德法已，用學誦般若波羅蜜故，若有書寫雖不誦讀，但持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡。
「復次，拘翼！善男子、善女人當淨身體。用淨潔故，鬼神皆大歡喜，數往到彼所。其人踊躍，如小天去大天來到，以是譬之，其威神甚尊，光明巍巍。是善男子、善女人常歡喜淨潔住，其病終不著身，所止常得安隱，未曾有惡夢。夢中不見餘，但見佛；但見塔；但聞般若波羅蜜；但見佛所坐樹；但見法輪轉；但見且欲成佛時；但見諸佛成得佛已轉法輪；但見若干菩薩；但見說六波羅蜜種種為解慧；但見當作佛者；但見餘佛剎；但聞佛尊法；但見某方某剎怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，若干百千弟子、若干億弟子，佛在其中而說法。是者，拘翼！善男子、善女人，於夢中所見已便安隱，覺即身為輕，不復思食，身如食軟美而飽。譬若比丘得禪，從禪覺已，其心軟好，不大思食自軟美飽。如是，拘翼！是善男子、善女人，從覺已不大思食，自想身軟美如飽。何以故？拘翼！其邪鬼神不敢近。是善男子、善女人為自見今現在功德法已，用學誦般若波羅蜜故，若有書寫雖不誦讀，但持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡。
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「復次，拘翼！或閻浮利中，滿怛薩阿竭舍利、若般若波羅蜜經，是二者，欲取何所？」
「復次，拘翼！或閻浮利中，滿怛薩阿竭舍利、若般若波羅蜜經，是二者，欲取何所？」
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釋提桓因言：「我寧取般若波羅蜜。何以故？我不敢不敬舍利。天中天！其舍利者，為從般若波羅蜜出而得供養。如我於諸天中而獨持坐，或時不在座上，敢有天人來到者，皆承事為座作禮所受教處，便即而去。般若波羅蜜出者是，如天中天出怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛舍利，為從薩芸若智慧出生。閻浮利中滿怛薩阿竭舍利，正使，天中天！三千大千國土滿中舍利為一分，般若波羅蜜經為二分，我從二分之中取般若波羅蜜。何以故？舍利為從中出，自到得供養。譬如負債之人，天中天！與王者相知，得甚敬愛。無有問者，亦無所畏。何以故？在王邊得威力故。天中天！以從般若波羅蜜者便出舍利，而得供養般若波羅蜜。譬若如王，其住附者輒為人所敬。怛薩阿竭舍利為從薩芸若出生，便得供養是天中天薩芸若慧。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛為從般若波羅蜜出，當作是知。兩分之中，我取般若波羅蜜。其受般若波羅蜜持者，譬如無價摩尼珠。天中天！其有是寶，無有與等者。在所著處，鬼神不得其便，不為鬼神所害。若男子、女人，無大無小，其得邪者，持是摩尼珠著身，其鬼神即走去；若中熱者，持是摩尼珠著身上，其熱即為除；若中風者，持是摩尼珠著身上，其風即為除；若中寒者，持是摩尼珠著身上，其寒不復增，即得除去；若夜時持摩尼珠著冥中，即為悉明；若熱時持摩尼珠在所著處，即為大涼；若寒時持摩尼珠在所著處，即為大溫；在所置處，諸毒即為不行。若男子女人，無大無小，若蛇蟒所齧，持是摩尼珠著之，毒即自去。是摩尼珠，天中天！之為極尊。若有人病目痛者，若得目冥，持是摩尼珠近眼，痛即為除愈。如是，天中天！摩尼珠之德甚大巍巍。若著水中，水即如色；持若干種繒鄭重裹摩尼珠著其水中，水即隨色；若水濁者，即時為清。摩尼之德而無與比。」
釋提桓因言：「我寧取般若波羅蜜。何以故？我不敢不敬舍利。天中天！其舍利者，為從般若波羅蜜出而得供養。如我於諸天中而獨持坐，或時不在座上，敢有天人來到者，皆承事為座作禮所受教處，便即而去。般若波羅蜜出者是，如天中天出怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛舍利，為從薩芸若智慧出生。閻浮利中滿怛薩阿竭舍利，正使，天中天！三千大千國土滿中舍利為一分，般若波羅蜜經為二分，我從二分之中取般若波羅蜜。何以故？舍利為從中出，自到得供養。譬如負債之人，天中天！與王者相知，得甚敬愛。無有問者，亦無所畏。何以故？在王邊得威力故。天中天！以從般若波羅蜜者便出舍利，而得供養般若波羅蜜。譬若如王，其住附者輒為人所敬。怛薩阿竭舍利為從薩芸若出生，便得供養是天中天薩芸若慧。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛為從般若波羅蜜出，當作是知。兩分之中，我取般若波羅蜜。其受般若波羅蜜持者，譬如無價摩尼珠。天中天！其有是寶，無有與等者。在所著處，鬼神不得其便，不為鬼神所害。若男子、女人，無大無小，其得邪者，持是摩尼珠著身，其鬼神即走去；若中熱者，持是摩尼珠著身上，其熱即為除；若中風者，持是摩尼珠著身上，其風即為除；若中寒者，持是摩尼珠著身上，其寒不復增，即得除去；若夜時持摩尼珠著冥中，即為悉明；若熱時持摩尼珠在所著處，即為大涼；若寒時持摩尼珠在所著處，即為大溫；在所置處，諸毒即為不行。若男子女人，無大無小，若蛇蟒所齧，持是摩尼珠著之，毒即自去。是摩尼珠，天中天！之為極尊。若有人病目痛者，若得目冥，持是摩尼珠近眼，痛即為除愈。如是，天中天！摩尼珠之德甚大巍巍。若著水中，水即如色；持若干種繒鄭重裹摩尼珠著其水中，水即隨色；若水濁者，即時為清。摩尼之德而無與比。」
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阿難問釋提桓因：「云何，拘翼！天上亦有摩尼，閻浮利地上亦有摩尼，俱同摩尼，能有差別？」
阿難問釋提桓因：「云何，拘翼！天上亦有摩尼，閻浮利地上亦有摩尼，俱同摩尼，能有差別？」
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即報阿難：「天上摩尼者，不與人間俱同。閻浮利所有，其光明自然不足言耳。如我所說即之有異，其德甚尊十倍百千倍萬億倍巨億萬倍。如我所語摩尼者，若著篋中、若著函中，其光明徹照於外；假使舉珠出去，其處續明如故。般若波羅蜜者，是薩芸若之慧，至怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛般泥洹去後，舍利續得供養。舍利者，即為薩芸若之函器。復次，天中天！若三千大千國土滿中舍利，乃至恒邊沙佛剎滿中舍利合為一分，般若波羅蜜經為二分。我寧從二分之中取般若波羅蜜。何以故？怛薩阿竭為從薩芸若生，其舍利者，從般若波羅蜜出，自致得供養。若善男子、善女人，天中天！欲見今現在阿僧祇剎土諸佛，當承法如般若波羅蜜行，當作是念。」
即報阿難：「天上摩尼者，不與人間俱同。閻浮利所有，其光明自然不足言耳。如我所說即之有異，其德甚尊十倍百千倍萬億倍巨億萬倍。如我所語摩尼者，若著篋中、若著函中，其光明徹照於外；假使舉珠出去，其處續明如故。般若波羅蜜者，是薩芸若之慧，至怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛般泥洹去後，舍利續得供養。舍利者，即為薩芸若之函器。復次，天中天！若三千大千國土滿中舍利，乃至恒邊沙佛剎滿中舍利合為一分，般若波羅蜜經為二分。我寧從二分之中取般若波羅蜜。何以故？怛薩阿竭為從薩芸若生，其舍利者，從般若波羅蜜出，自致得供養。若善男子、善女人，天中天！欲見今現在阿僧祇剎土諸佛，當承法如般若波羅蜜行，當作是念。」
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佛語釋提桓因言：「如是，拘翼！過去時怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，皆從般若波羅蜜自致成佛，甫當來怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩，悉從般若波羅蜜當自致成作佛，今現在無央數阿僧祇剎土諸佛，亦從般若波羅蜜自致成作佛。」
佛語釋提桓因言：「如是，拘翼！過去時怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，皆從般若波羅蜜自致成佛，甫當來怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩，悉從般若波羅蜜當自致成作佛，今現在無央數阿僧祇剎土諸佛，亦從般若波羅蜜自致成作佛。」
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釋提桓因白佛言：「摩訶波羅蜜，天中天！一切人蜎蜚蠕動，若波羅蜜悉了知之。」
釋提桓因白佛言：「摩訶波羅蜜，天中天！一切人蜎蜚蠕動，若波羅蜜悉了知之。」
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佛言：「菩薩摩訶薩用是知，故晝夜行般若波羅蜜。」
佛言：「菩薩摩訶薩用是知，故晝夜行般若波羅蜜。」
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釋提桓因言：「所以但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜者何？」
釋提桓因言：「所以但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜者何？」
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佛言：「菩薩摩訶薩悉行六波羅蜜，般若波羅蜜於菩薩摩訶薩為最尊。若所施與，般若波羅蜜為出其上。誡者無所犯，忍辱者為自守，精進者不懈怠，一心者而不亂，悉見諸法，是菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜。譬若閻浮利地上，拘翼！種種樹木，若干種色，各各異葉、各各異華、各各異實、各各異種，其影者而無異，即皆悉相類。如是，拘翼！五波羅蜜為從般若波羅蜜出薩芸若，種種展轉相得，無有異。」
佛言：「菩薩摩訶薩悉行六波羅蜜，般若波羅蜜於菩薩摩訶薩為最尊。若所施與，般若波羅蜜為出其上。誡者無所犯，忍辱者為自守，精進者不懈怠，一心者而不亂，悉見諸法，是菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜。譬若閻浮利地上，拘翼！種種樹木，若干種色，各各異葉、各各異華、各各異實、各各異種，其影者而無異，即皆悉相類。如是，拘翼！五波羅蜜為從般若波羅蜜出薩芸若，種種展轉相得，無有異。」
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釋提桓因白佛言：「極大尊之德，無過般若波羅蜜。天中天！不可計德，無過般若波羅蜜。天中天！無有已波羅蜜。天中天！若有書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香，擣香雜香澤香燒香，繒綵華蓋幢幡，中復有書般若波羅蜜者，持施與人，其福何所為多？」
釋提桓因白佛言：「極大尊之德，無過般若波羅蜜。天中天！不可計德，無過般若波羅蜜。天中天！無有已波羅蜜。天中天！若有書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香，擣香雜香澤香燒香，繒綵華蓋幢幡，中復有書般若波羅蜜者，持施與人，其福何所為多？」
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佛言：「故問，拘翼！自恣報之。若有怛薩阿竭舍利自供養，復分布與他人令供養之，中有自供養舍利不分布與人，其福何所多者？」
佛言：「故問，拘翼！自恣報之。若有怛薩阿竭舍利自供養，復分布與他人令供養之，中有自供養舍利不分布與人，其福何所多者？」
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釋提桓因言：「是善男子、善女人自供養舍利，天中天！復分與人，其福出彼上甚多。」
釋提桓因言：「是善男子、善女人自供養舍利，天中天！復分與人，其福出彼上甚多。」
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佛言：「如是，如是！拘翼。善男子、善女人，若書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡，復書經卷分與他人令供養之，其福甚大。
佛言：「如是，如是！拘翼。善男子、善女人，若書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡，復書經卷分與他人令供養之，其福甚大。
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「復次，拘翼！若法師在所至湊，輒說經法分教於人，其功德甚大甚大。
「復次，拘翼！若法師在所至湊，輒說經法分教於人，其功德甚大甚大。
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「復次，拘翼！閻浮利人悉是善男子、善女人，皆令持十善。云何，拘翼！其福寧多不？」
「復次，拘翼！閻浮利人悉是善男子、善女人，皆令持十善。云何，拘翼！其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福倍多。
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福倍多。
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「復次，拘翼！置閻浮利及四天下諸小千國土、二千中國土、三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人悉是善男子、善女人，皆令持十善。云何，拘翼！其福寧多不？」
「復次，拘翼！置閻浮利及四天下諸小千國土、二千中國土、三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人悉是善男子、善女人，皆令持十善。云何，拘翼！其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天。」
釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天。」
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佛言：「善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書，若為人讀，其福倍多。
佛言：「善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書，若為人讀，其福倍多。
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「復次，拘翼！閻浮利人悉是善男子、善女人，皆令行四禪、四諦、四神足、五旬。云何，拘翼！其福寧多不？」
「復次，拘翼！閻浮利人悉是善男子、善女人，皆令行四禪、四諦、四神足、五旬。云何，拘翼！其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福倍甚益多。
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福倍甚益多。
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「復次，拘翼！置閻浮利四天下及三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人悉是善男子、善女人，皆令行四禪、四諦、四神足及五旬，悉令得成。云何，拘翼！其福寧多不？」
「復次，拘翼！置閻浮利四天下及三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人悉是善男子、善女人，皆令行四禪、四諦、四神足及五旬，悉令得成。云何，拘翼！其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福轉倍。
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福轉倍。
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「復次，拘翼！若有人讀般若波羅蜜者，復教餘人令學之，其福甚倍益多。
「復次，拘翼！若有人讀般若波羅蜜者，復教餘人令學之，其福甚倍益多。
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「復次，拘翼！若有人自學般若波羅蜜，復為人解其慧，得福轉甚倍多。」
「復次，拘翼！若有人自學般若波羅蜜，復為人解其慧，得福轉甚倍多。」
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釋提桓因白佛言：「云何學般若波羅蜜解中慧者？天中天！」
釋提桓因白佛言：「云何學般若波羅蜜解中慧者？天中天！」
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佛言：「其不曉者，為解說之。若有當來善男子、善女人，欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者，應學般若波羅蜜，反得惡師教學枝掖般若波羅蜜。」
佛言：「其不曉者，為解說之。若有當來善男子、善女人，欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者，應學般若波羅蜜，反得惡師教學枝掖般若波羅蜜。」
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釋提桓因問佛：「何謂為枝掖般若波羅蜜者？」
釋提桓因問佛：「何謂為枝掖般若波羅蜜者？」
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佛言：「甫當來世，有比丘欲學般若波羅蜜，為惡師所反教。」
佛言：「甫當來世，有比丘欲學般若波羅蜜，為惡師所反教。」
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釋提桓因言：「何所為反教者？」
釋提桓因言：「何所為反教者？」
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佛言：「教人學色之無常，令人於色求無常，作是行般若波羅蜜作無常，學痛痒思想生死識於識求無常，作是行般若波羅蜜。拘翼！是為枝掖般若波羅蜜。」
佛言：「教人學色之無常，令人於色求無常，作是行般若波羅蜜作無常，學痛痒思想生死識於識求無常，作是行般若波羅蜜。拘翼！是為枝掖般若波羅蜜。」
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佛言：「其人作壞色行，求色無常，壞痛痒思想生死識行，於識求無常。視其作是行者若有黠慧，當持般若波羅蜜為解之。其福轉倍益多。
佛言：「其人作壞色行，求色無常，壞痛痒思想生死識行，於識求無常。視其作是行者若有黠慧，當持般若波羅蜜為解之。其福轉倍益多。
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「復次，拘翼！故閻浮利人，若善男子、善女人，皆令得須陀洹道。云何，拘翼！其福寧多不？」
「復次，拘翼！故閻浮利人，若善男子、善女人，皆令得須陀洹道。云何，拘翼！其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，教令學，若為人讀，其福倍益甚多。何以故？須陀洹道者，皆從般若波羅蜜出。
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，教令學，若為人讀，其福倍益甚多。何以故？須陀洹道者，皆從般若波羅蜜出。
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「復次，拘翼！置閻浮利，正使三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人，教令得斯陀含。其福寧多不？」
「復次，拘翼！置閻浮利，正使三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人，教令得斯陀含。其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，教令學，若為人讀，其福德益甚多。何以故？薩芸若德成法聽故。從般若波羅蜜中成得佛，便出須陀洹道。
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，教令學，若為人讀，其福德益甚多。何以故？薩芸若德成法聽故。從般若波羅蜜中成得佛，便出須陀洹道。
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「復次，拘翼！悉得斯陀含、阿那含、阿羅漢道。其福寧多不？」
「復次，拘翼！悉得斯陀含、阿那含、阿羅漢道。其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛言：「不如是善男子善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福甚多。以是故，皆從是法各各悉得。是般若波羅蜜之所致。何以故？為薩芸若法。以學薩芸若法，便能教成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。置閻浮利人，拘翼！及三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人，悉教善男子，善女人皆令得成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。云何，拘翼！其福寧多不？」
佛言：「不如是善男子善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福甚多。以是故，皆從是法各各悉得。是般若波羅蜜之所致。何以故？為薩芸若法。以學薩芸若法，便能教成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。置閻浮利人，拘翼！及三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人，悉教善男子，善女人皆令得成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。云何，拘翼！其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，教令學，若為人讀，其福益倍多。何以故？皆從般若波羅蜜，因薩芸若法德。用是故，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。用是故，其福轉倍益多。
佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，教令學，若為人讀，其福益倍多。何以故？皆從般若波羅蜜，因薩芸若法德。用是故，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。用是故，其福轉倍益多。
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「復次，拘翼！閻浮利人都使發菩薩心，不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書，教令學，為說之。若授與阿惟越致菩薩經書，其人當從是學，深入般若波羅蜜。學知般若波羅蜜者轉增益多，守無極知，因得成就。以是故，其福轉倍甚多甚多。置閻浮利三千大千國土，拘翼！及如恒邊沙佛剎人，皆發心為阿耨多羅三耶三菩行。不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書之，教令學，為說之。及授與阿惟越致菩薩經書，使人當從是學，深入般若波羅蜜。學知般若波羅蜜者轉增益多，守無極知，因得成就。以是故，其福轉倍甚多。
「復次，拘翼！閻浮利人都使發菩薩心，不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書，教令學，為說之。若授與阿惟越致菩薩經書，其人當從是學，深入般若波羅蜜。學知般若波羅蜜者轉增益多，守無極知，因得成就。以是故，其福轉倍甚多甚多。置閻浮利三千大千國土，拘翼！及如恒邊沙佛剎人，皆發心為阿耨多羅三耶三菩行。不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書之，教令學，為說之。及授與阿惟越致菩薩經書，使人當從是學，深入般若波羅蜜。學知般若波羅蜜者轉增益多，守無極知，因得成就。以是故，其福轉倍甚多。
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「復次，拘翼！閻浮利人皆發阿耨多羅三耶三菩行。不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書之，為解說其慧令學之。及授與阿惟越致菩薩摩訶薩般若波羅蜜經，為解中慧，其福轉倍益多。置閻浮利三千大千國土，及至恒邊沙佛剎人，皆發阿耨多羅三耶三菩心。不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書之，教令學入黠慧中。若授與阿惟越致菩薩摩訶薩般若波羅蜜經，為解中慧，其福轉倍益多。
「復次，拘翼！閻浮利人皆發阿耨多羅三耶三菩行。不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書之，為解說其慧令學之。及授與阿惟越致菩薩摩訶薩般若波羅蜜經，為解中慧，其福轉倍益多。置閻浮利三千大千國土，及至恒邊沙佛剎人，皆發阿耨多羅三耶三菩心。不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書之，教令學入黠慧中。若授與阿惟越致菩薩摩訶薩般若波羅蜜經，為解中慧，其福轉倍益多。
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「復次，拘翼！閻浮利人皆令如阿惟越致菩薩阿耨多羅三耶三菩。若有善男子、善女人，隨教人入般若波羅蜜中。云何，拘翼！其福寧多不？」
「復次，拘翼！閻浮利人皆令如阿惟越致菩薩阿耨多羅三耶三菩。若有善男子、善女人，隨教人入般若波羅蜜中。云何，拘翼！其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「從是輩中若有一菩薩，便作是語：『我欲疾作佛。正使欲疾作佛，不如人入般若波羅蜜者。』其福轉倍益多。置閻浮利三千大千國土，及至恒邊沙佛剎人，皆悉如阿惟越致菩薩阿耨多羅三藐三菩。若有教善男子、善女人入般若波羅蜜中。云何，拘翼！其福寧多不？」
佛言：「從是輩中若有一菩薩，便作是語：『我欲疾作佛。正使欲疾作佛，不如人入般若波羅蜜者。』其福轉倍益多。置閻浮利三千大千國土，及至恒邊沙佛剎人，皆悉如阿惟越致菩薩阿耨多羅三藐三菩。若有教善男子、善女人入般若波羅蜜中。云何，拘翼！其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」
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佛言：「若有一菩薩從其中作是言：『我欲疾作佛。正使疾作佛，不如持般若波羅蜜授與人者。』其福轉倍益多。」
佛言：「若有一菩薩從其中作是言：『我欲疾作佛。正使疾作佛，不如持般若波羅蜜授與人者。』其福轉倍益多。」
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釋提桓因白佛言：「如是，如是！天中天！極安隱者即菩薩摩訶薩，今近佛坐，持衣、食、床臥具、供養醫藥所當得。不如持般若波羅蜜教授人者，其福轉倍益多。何以故？天中天！其得般若波羅蜜者，今近佛坐。」
釋提桓因白佛言：「如是，如是！天中天！極安隱者即菩薩摩訶薩，今近佛坐，持衣、食、床臥具、供養醫藥所當得。不如持般若波羅蜜教授人者，其福轉倍益多。何以故？天中天！其得般若波羅蜜者，今近佛坐。」
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須菩提語釋提桓因言：「善哉，善哉！拘翼！於尊弟子菩薩摩訶薩中乃作是觀，諸聲聞者因是而得成。是輩人不索佛道者，菩薩摩訶薩不當於中學六波羅蜜，不學是法者不得作佛。隨法如學，疾成阿耨多羅三耶三菩，便得至佛。」
須菩提語釋提桓因言：「善哉，善哉！拘翼！於尊弟子菩薩摩訶薩中乃作是觀，諸聲聞者因是而得成。是輩人不索佛道者，菩薩摩訶薩不當於中學六波羅蜜，不學是法者不得作佛。隨法如學，疾成阿耨多羅三耶三菩，便得至佛。」
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摩訶般若鈔經卷第二
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