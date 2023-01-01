摩訶般若鈔經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若鈔經卷第二

前秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前秦天竺沙門曇摩蜱共竺佛念譯

功德品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德品第三

爾時，諸因坻天、諸梵天、諸波耶和提天、諸伊沙天、諸那提乾天，同時三反作是稱譽法：「賢者須菩提！所說法甚深，怛薩阿竭皆從是生。其有聞者若諷誦讀，有行者，我輩恭敬視如怛薩阿竭，我輩恭敬視菩薩摩訶薩持般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸因坻天、諸梵天、諸波耶和提天、諸伊沙天、諸那提乾天，同時三反作是稱譽法：「賢者須菩提！所說法甚深，怛薩阿竭皆從是生。其有聞者若諷誦讀，有行者，我輩恭敬視如怛薩阿竭，我輩恭敬視菩薩摩訶薩持般若波羅蜜。」

佛語諸天人：「如是，如是！昔我於提和竭羅佛前逮得般若波羅蜜，我便為提和竭羅佛所授決言：『却後若當為人中之導，悉當逮佛智慧。却後無數阿僧祇劫，汝當作佛，號字釋迦文，天上天下於中最尊，安定世間法中極明，號曰為佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語諸天人：「如是，如是！昔我於提和竭羅佛前逮得般若波羅蜜，我便為提和竭羅佛所授決言：『却後若當為人中之導，悉當逮佛智慧。却後無數阿僧祇劫，汝當作佛，號字釋迦文，天上天下於中最尊，安定世間法中極明，號曰為佛。』」

諸天人白佛言：「甚善。菩薩摩訶薩，天中天！行般若波羅蜜，自致行到薩芸若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天人白佛言：「甚善。菩薩摩訶薩，天中天！行般若波羅蜜，自致行到薩芸若。」

佛於天會中告諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷：「今以四輩為證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於天會中告諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷：「今以四輩為證。」

欲天、梵天、阿陂譮天皆共證知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲天、梵天、阿陂譮天皆共證知。

佛語釋提桓因：「拘翼！若有善男子、善女人，其有學般若波羅蜜持誦者，是善男子、善女人，魔若魔天，若人若非人，終不能得其便，亦不得橫死。復次，拘翼！忉利天上諸天人，其有行佛道者，未得般若波羅蜜學誦者，是輩天人皆當往到善男子、善女人所。其學持誦般若波羅蜜者，若行空閑屏隈之處，終不恐怖，無所畏懼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋提桓因：「拘翼！若有善男子、善女人，其有學般若波羅蜜持誦者，是善男子、善女人，魔若魔天，若人若非人，終不能得其便，亦不得橫死。復次，拘翼！忉利天上諸天人，其有行佛道者，未得般若波羅蜜學誦者，是輩天人皆當往到善男子、善女人所。其學持誦般若波羅蜜者，若行空閑屏隈之處，終不恐怖，無所畏懼。」

四天王白佛言：「我輩自共擁護是善男子、善女人學般若波羅蜜持者誦者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王白佛言：「我輩自共擁護是善男子、善女人學般若波羅蜜持者誦者。」

梵摩三鉢天及諸梵天人俱白佛言：「我輩自共擁護是善男子、善女人學般若波羅蜜持誦者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵摩三鉢天及諸梵天人俱白佛言：「我輩自共擁護是善男子、善女人學般若波羅蜜持誦者。」

釋提桓因白佛言：「我自擁護是善男子、善女人學般若波羅蜜持誦者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「我自擁護是善男子、善女人學般若波羅蜜持誦者。」

釋提桓因復白佛言：「難及天中天！若善男子、善女人有學般若波羅蜜者，便得現在法。其受般若波羅蜜者，天中天！為悉受六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因復白佛言：「難及天中天！若善男子、善女人有學般若波羅蜜者，便得現在法。其受般若波羅蜜者，天中天！為悉受六波羅蜜。」

佛言：「如是，拘翼！其受般若波羅蜜者，為悉受六波羅蜜。復次，拘翼！若善男子、善女人學持諷誦般若波羅蜜者，拘翼！且聽我說其人所得功德，上語亦善，中語亦善，下語亦善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，拘翼！其受般若波羅蜜者，為悉受六波羅蜜。復次，拘翼！若善男子、善女人學持諷誦般若波羅蜜者，拘翼！且聽我說其人所得功德，上語亦善，中語亦善，下語亦善。」

釋提桓因言：「受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「受教。」

佛語拘翼：「其欲於我法中有所嬈害亂者，其人稍稍起惡意欲來，未至中道而亡。是善男子、善女人，用學般若波羅蜜持誦故，其人齎惡往來至，稍稍嬈害，亂意自止，便屈還，終不至是者。拘翼！善男子、善女人所作，為悉自見得，用學持誦般若波羅蜜故。譬若有藥，拘翼，名為摩祇。有蛇飢者行索食，所當噉食。道逢蟲豸，蛇欲噉之。蟲行到摩祇藥所，蛇聞藥香即走還去。何以故？藥力所却。蛇毒即歇，藥力所厭。如是，拘翼！若善男子！善女人學持誦般若波羅蜜者，其有欲害，便自消亡，用般若波羅蜜威神力所却。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語拘翼：「其欲於我法中有所嬈害亂者，其人稍稍起惡意欲來，未至中道而亡。是善男子、善女人，用學般若波羅蜜持誦故，其人齎惡往來至，稍稍嬈害，亂意自止，便屈還，終不至是者。拘翼！善男子、善女人所作，為悉自見得，用學持誦般若波羅蜜故。譬若有藥，拘翼，名為摩祇。有蛇飢者行索食，所當噉食。道逢蟲豸，蛇欲噉之。蟲行到摩祇藥所，蛇聞藥香即走還去。何以故？藥力所却。蛇毒即歇，藥力所厭。如是，拘翼！若善男子！善女人學持誦般若波羅蜜者，其有欲害，便自消亡，用般若波羅蜜威神力所却。」

佛言：「設有謀作者，所從來處，便於彼鬪，破壞不復成。四天王皆擁護。是善男子、善女人若入般若波羅蜜中思惟者，自在所為，所語如甘露，所語悉尊重，瞋恚不生，不自貢高。四天王皆當擁護。是善男子、善女人學持誦般若波羅蜜者，所語無有異，所言如甘露，所言不輕，瞋恚不起，自貢高不生。何以故？用學般若波羅蜜故。不愛貢高，不愛自用，不愛瞋恚。是善男子、善女人心自生念：『若有鬪諍，常當遠離。』面自羞慚，念：『是曹之惡而不可近。』自念：『我索佛道，不可隨瞋恚語，疾使我逮好心。』是善男子、善女人所作，為悉自見現在功德，其學持誦般若波羅蜜者亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「設有謀作者，所從來處，便於彼鬪，破壞不復成。四天王皆擁護。是善男子、善女人若入般若波羅蜜中思惟者，自在所為，所語如甘露，所語悉尊重，瞋恚不生，不自貢高。四天王皆當擁護。是善男子、善女人學持誦般若波羅蜜者，所語無有異，所言如甘露，所言不輕，瞋恚不起，自貢高不生。何以故？用學般若波羅蜜故。不愛貢高，不愛自用，不愛瞋恚。是善男子、善女人心自生念：『若有鬪諍，常當遠離。』面自羞慚，念：『是曹之惡而不可近。』自念：『我索佛道，不可隨瞋恚語，疾使我逮好心。』是善男子、善女人所作，為悉自見現在功德，其學持誦般若波羅蜜者亦爾。」

釋提桓因白佛言：「難當天中天！為般若波羅蜜者，乃過諸惡上去，自在所作，無有與等者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「難當天中天！為般若波羅蜜者，乃過諸惡上去，自在所作，無有與等者。」

佛語釋提桓因：「復次，拘翼！善男子、善女人學持誦般若波羅蜜者，或過劇難之中終不恐，正使入軍不被兵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋提桓因：「復次，拘翼！善男子、善女人學持誦般若波羅蜜者，或過劇難之中終不恐，正使入軍不被兵。」

佛言：「我所語，無有異。若善男子、善女人當是時念誦般若波羅蜜，正使於中當死，若冤家在中欲共害之，如佛所語無有異，是善男子、善女人終不於中橫死。正使在中，若有射者，若有兵向者，終不中其身。何以故？是般若波羅蜜者，極大呪，持尊之呪。學是呪者，善男子、善女人不自念惡，亦不念他人惡，都不念惡，為人中之雄，自致作佛，當護一切人。學是呪者，疾成得佛。復次，拘翼，若書般若波羅蜜學持誦經者，若人若非人不能害之，除宿命之罪不可請避。若佛初得道處，若有人從在方面來入其中，若鬼神禽獸欲來嬈者，終不能傷害。何以故？用過去當來今現在佛悉從是處自致成佛。以是故，不恐不怖無所畏懼。般若波羅蜜者亦復如是，在所止處，一切皆為作禮恭敬護視之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我所語，無有異。若善男子、善女人當是時念誦般若波羅蜜，正使於中當死，若冤家在中欲共害之，如佛所語無有異，是善男子、善女人終不於中橫死。正使在中，若有射者，若有兵向者，終不中其身。何以故？是般若波羅蜜者，極大呪，持尊之呪。學是呪者，善男子、善女人不自念惡，亦不念他人惡，都不念惡，為人中之雄，自致作佛，當護一切人。學是呪者，疾成得佛。復次，拘翼，若書般若波羅蜜學持誦經者，若人若非人不能害之，除宿命之罪不可請避。若佛初得道處，若有人從在方面來入其中，若鬼神禽獸欲來嬈者，終不能傷害。何以故？用過去當來今現在佛悉從是處自致成佛。以是故，不恐不怖無所畏懼。般若波羅蜜者亦復如是，在所止處，一切皆為作禮恭敬護視之。」

釋提桓因白佛言：「若有，天中天！書般若波羅蜜、持經卷自歸作禮承事者，名華、好香擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡以是供養，若有持怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛舍利起塔，自歸作禮承事，好華、名香擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡持用供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「若有，天中天！書般若波羅蜜、持經卷自歸作禮承事者，名華、好香擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡以是供養，若有持怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛舍利起塔，自歸作禮承事，好華、名香擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡持用供養。」

佛問拘翼：「如是，其福何所為多者？隨所樂報。云何，拘翼！怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩自致薩芸若，成佛身出見，從何法中學，得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問拘翼：「如是，其福何所為多者？隨所樂報。云何，拘翼！怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩自致薩芸若，成佛身出見，從何法中學，得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛？」

釋提桓因報言：「怛薩阿竭從般若波羅蜜學，得阿耨多羅三耶三菩，自致成阿惟三佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因報言：「怛薩阿竭從般若波羅蜜學，得阿耨多羅三耶三菩，自致成阿惟三佛。」

佛語釋提桓因：「不用身舍利故，為從薩芸若得佛。怛薩阿竭者，為從般若波羅蜜出。如是，拘翼！薩芸若身者，為從般若波羅蜜出。怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩，為從薩芸若生。我得作佛身，我般泥洹已後，舍利亦得供養。若有善男子、善女人書般若波羅蜜，學持誦行，自歸作禮承事，以好華、名香擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡持用供養，即為供養薩芸若慧已。復次，拘翼！其有書般若波羅蜜者，持經卷雖不讀，但供養作禮，是善男子、善女人從其中得功德無比。何以故？為供養薩芸若慧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋提桓因：「不用身舍利故，為從薩芸若得佛。怛薩阿竭者，為從般若波羅蜜出。如是，拘翼！薩芸若身者，為從般若波羅蜜出。怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩，為從薩芸若生。我得作佛身，我般泥洹已後，舍利亦得供養。若有善男子、善女人書般若波羅蜜，學持誦行，自歸作禮承事，以好華、名香擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡持用供養，即為供養薩芸若慧已。復次，拘翼！其有書般若波羅蜜者，持經卷雖不讀，但供養作禮，是善男子、善女人從其中得功德無比。何以故？為供養薩芸若慧故。」

釋提桓因白佛言：「如是，天中天！閻浮利人不供養事般若波羅蜜者，是輩人不知般若波羅蜜為尊，當得福無比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「如是，天中天！閻浮利人不供養事般若波羅蜜者，是輩人不知般若波羅蜜為尊，當得福無比。」

佛語釋提桓因：「云何，拘翼！閻浮利人中有幾所信佛、信法、信比丘僧者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋提桓因：「云何，拘翼！閻浮利人中有幾所信佛、信法、信比丘僧者？」

釋提桓因白佛言：「閻浮利人少，所信佛、信法、信比丘僧者，少少耳。及行須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，少少耳。能至行佛道者，亦復少少耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「閻浮利人少，所信佛、信法、信比丘僧者，少少耳。及行須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，少少耳。能至行佛道者，亦復少少耳。」

佛言：「如是，拘翼！至有索佛道行者，亦復少少耳。求佛者不可計阿僧祇人，欲作菩薩行，然後從其中出者，若一若兩在阿惟越致地立。以是故，拘翼！若善男子、善女人行求佛道者，學持誦般若波羅蜜經，當為作禮承事恭敬。所以者何？用曉般若波羅蜜故。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，本從菩薩行般若波羅蜜所學，我時亦在中學。怛薩阿竭般泥洹後，菩薩摩訶薩悉當受是般若波羅蜜。怛薩阿竭般泥洹後，拘翼！若善男子、善女人取舍利供養，起七寶塔，盡壽自歸作禮承事供養——天華、擣香澤香燒香雜香、天繒華蓋幢幡——如是，於拘翼意云何，其所作為福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，拘翼！至有索佛道行者，亦復少少耳。求佛者不可計阿僧祇人，欲作菩薩行，然後從其中出者，若一若兩在阿惟越致地立。以是故，拘翼！若善男子、善女人行求佛道者，學持誦般若波羅蜜經，當為作禮承事恭敬。所以者何？用曉般若波羅蜜故。過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，本從菩薩行般若波羅蜜所學，我時亦在中學。怛薩阿竭般泥洹後，菩薩摩訶薩悉當受是般若波羅蜜。怛薩阿竭般泥洹後，拘翼！若善男子、善女人取舍利供養，起七寶塔，盡壽自歸作禮承事供養——天華、擣香澤香燒香雜香、天繒華蓋幢幡——如是，於拘翼意云何，其所作為福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」

佛言：「置是塔。拘翼！若滿閻浮利七寶塔，善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華好香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「置是塔。拘翼！若滿閻浮利七寶塔，善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華好香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名香好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名香好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」

佛言：「且置是閻浮利所作塔。滿四天下七寶塔，拘翼！若善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華好香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡。其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「且置是閻浮利所作塔。滿四天下七寶塔，拘翼！若善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華好香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡。其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」

佛言：「置四天下塔。拘翼！譬如一天下，復次一天下，如是千天下，四面皆滿七寶塔。若善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華好香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「置四天下塔。拘翼！譬如一天下，復次一天下，如是千天下，四面皆滿七寶塔。若善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華好香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華、好香擣香雜香澤香燒香、繒蓋幢幡得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華、好香擣香雜香澤香燒香、繒蓋幢幡得福甚多。」

佛言：「復置千天下，拘翼！復次千小國土，如是中為二千國土，四面皆滿七寶塔。若善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華、擣香雜香澤香燒香、天繒蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復置千天下，拘翼！復次千小國土，如是中為二千國土，四面皆滿七寶塔。若善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華、擣香雜香澤香燒香、天繒蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒蓋幢幡得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒蓋幢幡得福甚多。」

佛言：「置二千中國土。拘翼！三千大千國土四面滿中七寶塔，若有善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華、擣香雜香澤香燒香、天繒蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「置二千中國土。拘翼！三千大千國土四面滿中七寶塔，若有善男子、善女人盡形壽自歸作禮承事，供養天華、擣香雜香澤香燒香、天繒蓋幢幡。云何，拘翼！其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」

佛言：「置三千大千國土七寶塔。拘翼！若三千大千國土中，一切菩薩悉得為人，人人作七寶塔，是輩人盡形壽持倡伎樂歌舞、天雜香名華、擣香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡，持用供養。云何，拘翼！是功德福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「置三千大千國土七寶塔。拘翼！若三千大千國土中，一切菩薩悉得為人，人人作七寶塔，是輩人盡形壽持倡伎樂歌舞、天雜香名華、擣香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡，持用供養。云何，拘翼！是功德福寧多不？」

釋提桓因言：「其所作福德功德，甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「其所作福德功德，甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡得福甚多。」

釋提桓因白佛言：「如是，如是！天中天！其自歸般若波羅蜜作禮承事者，為供養過去當來今現在佛薩芸若已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「如是，如是！天中天！其自歸般若波羅蜜作禮承事者，為供養過去當來今現在佛薩芸若已。」

釋提桓因復白佛：「置三千大千國土人，人人所作七寶塔。如恒河沙佛剎滿中人，人人悉起七寶塔，皆供養一劫復至一劫，持天華名香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡，以天上天下諸伎樂持用供養。其福功德，不如善男子，善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡。所有得福，出彼上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因復白佛：「置三千大千國土人，人人所作七寶塔。如恒河沙佛剎滿中人，人人悉起七寶塔，皆供養一劫復至一劫，持天華名香、擣香雜香澤香燒香、天繒華蓋幢幡，以天上天下諸伎樂持用供養。其福功德，不如善男子，善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡。所有得福，出彼上。」

佛語釋提桓因：「如是，拘翼！不如善男子、善女人從法中得福極多，不可計、不可議、不可稱、不可量、不可極。何以故？拘翼！怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛薩芸若者，為從般若波羅蜜出。如是，拘翼！善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡。如是，拘翼！是皆前世功德所致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋提桓因：「如是，拘翼！不如善男子、善女人從法中得福極多，不可計、不可議、不可稱、不可量、不可極。何以故？拘翼！怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛薩芸若者，為從般若波羅蜜出。如是，拘翼！善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡。如是，拘翼！是皆前世功德所致。」

佛言：「如恒邊沙佛剎，百倍皆起七寶塔，不在計中，千倍不在計中，百千倍不在計中，萬億倍不在計中，無數倍不在般若波羅蜜供養計中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如恒邊沙佛剎，百倍皆起七寶塔，不在計中，千倍不在計中，百千倍不在計中，萬億倍不在計中，無數倍不在般若波羅蜜供養計中。」

爾時，四萬天子與釋共來會者，皆謂釋提桓因：「尊者當取般若波羅蜜！當誦般若波羅蜜！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四萬天子與釋共來會者，皆謂釋提桓因：「尊者當取般若波羅蜜！當誦般若波羅蜜！」

佛語釋提桓因：「當學持誦般若波羅蜜。何以故？若阿須倫生念，欲起兵與忉利天共戰。是時，拘翼！當念誦般若波羅蜜。阿須倫即休兵，眾即還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋提桓因：「當學持誦般若波羅蜜。何以故？若阿須倫生念，欲起兵與忉利天共戰。是時，拘翼！當念誦般若波羅蜜。阿須倫即休兵，眾即還。」

釋提桓因白佛：「般若波羅蜜極大呪。天中天！般若波羅蜜極尊呪、無有輩呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛：「般若波羅蜜極大呪。天中天！般若波羅蜜極尊呪、無有輩呪。」

佛言：「如是，如是！拘翼！般若波羅蜜為極大呪，般若波羅蜜為極尊呪，般若波羅蜜無有輩呪。是呪，拘翼，過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆從是呪自致作佛，甫當來諸怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆學是呪自致得佛，今現在諸佛皆從是呪自致作佛。是呪者，拘翼！出十善功德照明於世，四禪、四諦、四神足、五旬照明於世。菩薩摩訶薩因漚惒拘舍羅中，生十善功德照明世間。復次，拘翼！若善男子、善女人學持誦般若波羅蜜者，便得現在法聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！拘翼！般若波羅蜜為極大呪，般若波羅蜜為極尊呪，般若波羅蜜無有輩呪。是呪，拘翼，過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆從是呪自致作佛，甫當來諸怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆學是呪自致得佛，今現在諸佛皆從是呪自致作佛。是呪者，拘翼！出十善功德照明於世，四禪、四諦、四神足、五旬照明於世。菩薩摩訶薩因漚惒拘舍羅中，生十善功德照明世間。復次，拘翼！若善男子、善女人學持誦般若波羅蜜者，便得現在法聽。」

釋提桓因問佛：「云何當得今現在法聽？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因問佛：「云何當得今現在法聽？」

佛言：「其人終不橫死、終不中毒死、終不於溺死、終不兵死。若時時遭縣官、若為縣官所侵，當誦念般若波羅蜜，往到其所，終不得危害。何以故？般若波羅蜜所擁護。若為縣官所呼召，當誦念般若波羅蜜。彼間若王若太子傍臣所使與相見，即得好語，各皆歡喜。何以故？用學般若波羅蜜？慈心愍傷哀念一切人蜎飛蠕動故。其欲得害者，不能得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其人終不橫死、終不中毒死、終不於溺死、終不兵死。若時時遭縣官、若為縣官所侵，當誦念般若波羅蜜，往到其所，終不得危害。何以故？般若波羅蜜所擁護。若為縣官所呼召，當誦念般若波羅蜜。彼間若王若太子傍臣所使與相見，即得好語，各皆歡喜。何以故？用學般若波羅蜜？慈心愍傷哀念一切人蜎飛蠕動故。其欲得害者，不能得其便。」

佛說是時，有異道人遙見佛，欲往亂坐。釋提桓因自念言：「盡我壽常得在佛邊，受誦般若波羅蜜。異道人欲但來，必亂我，令不得受般若波羅蜜。」釋提桓因從佛所受，誦般若波羅蜜。彼異道人即遙遠所，遶天中天一匝，便從彼道徑還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，有異道人遙見佛，欲往亂坐。釋提桓因自念言：「盡我壽常得在佛邊，受誦般若波羅蜜。異道人欲但來，必亂我，令不得受般若波羅蜜。」釋提桓因從佛所受，誦般若波羅蜜。彼異道人即遙遠所，遶天中天一匝，便從彼道徑還去。

舍利弗心念：「云何異道人從彼間中道而去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗心念：「云何異道人從彼間中道而去？」

佛知舍利弗心所念，即言：「是異道人無有好意來。釋提桓因念般若波羅蜜，以故中道還去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知舍利弗心所念，即言：「是異道人無有好意來。釋提桓因念般若波羅蜜，以故中道還去。」

弊魔作是念：「怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛與四輩弟子共坐，欲天、梵天諸天子悉復在中無有異人，菩薩摩訶薩今受決者，當為人中之將，自致作佛。我當往亂之。」弊魔化乘一轅之車，駕四馬，稍稍欲前到佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弊魔作是念：「怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛與四輩弟子共坐，欲天、梵天諸天子悉復在中無有異人，菩薩摩訶薩今受決者，當為人中之將，自致作佛。我當往亂之。」弊魔化乘一轅之車，駕四馬，稍稍欲前到佛所。

釋提桓因念：「弊魔乘四馬之車，欲來到佛所。非國王䓑沙四馬之車，亦不類國王波斯匿四馬之車，亦非類釋種墮舍利種四馬之車。不類，是弊魔所作。常念索佛便，欲亂世間人。釋提桓因常願欲念誦讀般若波羅蜜。」即時心念般若波羅蜜且欲究竟，弊魔即復道還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因念：「弊魔乘四馬之車，欲來到佛所。非國王䓑沙四馬之車，亦不類國王波斯匿四馬之車，亦非類釋種墮舍利種四馬之車。不類，是弊魔所作。常念索佛便，欲亂世間人。釋提桓因常願欲念誦讀般若波羅蜜。」即時心念般若波羅蜜且欲究竟，弊魔即復道還去。

忉利天上人持所化華，飛在空中，用散佛上。皆言：「使般若波羅蜜得久在閻浮利，令人悉得聞見。」便復持天上若干種華已，散佛上。皆言：「其有行般若波羅蜜者、守般若波羅蜜者，亦不為魔及魔天所得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忉利天上人持所化華，飛在空中，用散佛上。皆言：「使般若波羅蜜得久在閻浮利，令人悉得聞見。」便復持天上若干種華已，散佛上。皆言：「其有行般若波羅蜜者、守般若波羅蜜者，亦不為魔及魔天所得便。」

釋提桓因白佛言：「其聞般若波羅蜜者，是輩人其福功德不少，何況學誦持者，諷誦學已復行教人，是人前世已為見佛從聞般若波羅蜜。何況學持誦已行如中事者，即為供養怛薩阿竭已。何以故？欲得薩芸若者，當從般若波羅蜜。譬如欲得極天寶者，天中天！當從大海。欲得薩芸若珍寶者，天中天！怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，當從般若波羅蜜索之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「其聞般若波羅蜜者，是輩人其福功德不少，何況學誦持者，諷誦學已復行教人，是人前世已為見佛從聞般若波羅蜜。何況學持誦已行如中事者，即為供養怛薩阿竭已。何以故？欲得薩芸若者，當從般若波羅蜜。譬如欲得極天寶者，天中天！當從大海。欲得薩芸若珍寶者，天中天！怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，當從般若波羅蜜索之。」

佛言：「如是，如是！拘翼！怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛為從薩芸若出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！拘翼！怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛為從薩芸若出。」

阿難白佛言：「無有說檀波羅蜜者，亦不尸波羅蜜，亦不羼波羅蜜，亦不惟逮波羅蜜，亦不禪波羅蜜，都無說是字者，但共說般若波羅蜜。何以故？天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「無有說檀波羅蜜者，亦不尸波羅蜜，亦不羼波羅蜜，亦不惟逮波羅蜜，亦不禪波羅蜜，都無說是字者，但共說般若波羅蜜。何以故？天中天！」

佛語阿難：「般若波羅蜜，五波羅蜜中最尊。云何，阿難！不作薩芸若布施，能為檀波羅蜜不？不作薩芸若淨戒、忍辱、精進、一心、智慧，能為尸、羼、惟逮、禪波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「般若波羅蜜，五波羅蜜中最尊。云何，阿難！不作薩芸若布施，能為檀波羅蜜不？不作薩芸若淨戒、忍辱、精進、一心、智慧，能為尸、羼、惟逮、禪波羅蜜不？」

阿難言：「如是，如是！天中天！無波羅蜜者為布施，薩芸若者是檀波羅蜜。無波羅蜜為戒、忍辱、精進、一心、智慧，薩芸若者是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「如是，如是！天中天！無波羅蜜者為布施，薩芸若者是檀波羅蜜。無波羅蜜為戒、忍辱、精進、一心、智慧，薩芸若者是般若波羅蜜。」

佛語阿難：「用是故，般若波羅蜜，五波羅蜜中為最尊。譬如掘地，以種散其中，同時俱出生。如是，阿難！般若波羅蜜者為生，五波羅蜜薩芸若者從般若波羅蜜成。以是故，阿難！般若波羅蜜於五波羅蜜為極大尊、自在所教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「用是故，般若波羅蜜，五波羅蜜中為最尊。譬如掘地，以種散其中，同時俱出生。如是，阿難！般若波羅蜜者為生，五波羅蜜薩芸若者從般若波羅蜜成。以是故，阿難！般若波羅蜜於五波羅蜜為極大尊、自在所教。」

釋提桓因白佛言：「怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛說：『善男子、善女人從般若波羅蜜教學持誦者，說其功德未能竟。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛說：『善男子、善女人從般若波羅蜜教學持誦者，說其功德未能竟。』」

佛語拘翼：「我不說諷起者功德未竟，說善男子、善女人書般若波羅蜜者，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡，我說是供養功德耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語拘翼：「我不說諷起者功德未竟，說善男子、善女人書般若波羅蜜者，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡，我說是供養功德耳。」

釋提桓因白佛：「我自擁護視是善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸供養承事名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛：「我自擁護視是善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷自歸供養承事名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡者。」

佛語拘翼：「善男子、善女人誦般若波羅蜜時，若干百千天往到其所聽聞其法。若有於法不解欲問法師，適作是念。用茲法故，應時各解。是善男子、善女人便得今現在法聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語拘翼：「善男子、善女人誦般若波羅蜜時，若干百千天往到其所聽聞其法。若有於法不解欲問法師，適作是念。用茲法故，應時各解。是善男子、善女人便得今現在法聽。

「復次，拘翼！善男子、善女人於四輩弟子中說般若波羅蜜，其心都無所難，若形試者終不畏。何以故？為般若波羅蜜所擁護，其所形試者便即而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！善男子、善女人於四輩弟子中說般若波羅蜜，其心都無所難，若形試者終不畏。何以故？為般若波羅蜜所擁護，其所形試者便即而去。」

佛言：「我了不見為般若波羅蜜者，何況欲形試般若波羅蜜，即是不能得見，為般若波羅蜜之所厭服。善男子、善女人無有敢輕易者，心亦無所畏恐。是善男子、善女人，為悉見今現在所作功德法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我了不見為般若波羅蜜者，何況欲形試般若波羅蜜，即是不能得見，為般若波羅蜜之所厭服。善男子、善女人無有敢輕易者，心亦無所畏恐。是善男子、善女人，為悉見今現在所作功德法。

「復次，拘翼！若善男子、善女人，敬愛父母、沙門、道人、知識、兄弟、宗親、中外，或時其欲說惡事者，持中正法為解說之。是者，拘翼！善男子、善女人，便得今現在所作功德法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！若善男子、善女人，敬愛父母、沙門、道人、知識、兄弟、宗親、中外，或時其欲說惡事者，持中正法為解說之。是者，拘翼！善男子、善女人，便得今現在所作功德法。

「復次，拘翼！善男子、善女人書般若波羅蜜持經卷書，四天王上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。忉利天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。鹽天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。是善男子、善女人心當知。無央數阿僧祇佛剎，諸天人、龍、閱叉、揵陀羅、阿須倫、迦樓羅、甄陀、摩睺休、人非人，當來到是間問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟各自便去。是即為施。兜術天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。尼摩羅提天上諸天人索佛道者，當到彼間問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。波羅尼蜜和耶拔致天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。梵迦夷天、梵富樓天、梵波產天、摩訶梵天、𤸱天、波利陀天、𤸱波摩那天、阿陂亘羞天、波利陀首訶天、阿波摩首天、首訶迦天、惟番羅天、阿比天、阿陀首天、首陀施天、阿迦膩吒天等諸天人，皆當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便各自去。乃至阿迦膩吒天常悉來下。何況，拘翼！三千大千國土諸欲天人、諸色天人，悉皆當來問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟各自還去。是善男子、善女人在所止處，常當完堅無有嬈者，除其宿命不請，餘不能動。是善男子、善女人便得今現在功德法，諸天來時當可知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！善男子、善女人書般若波羅蜜持經卷書，四天王上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。忉利天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。鹽天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。是善男子、善女人心當知。無央數阿僧祇佛剎，諸天人、龍、閱叉、揵陀羅、阿須倫、迦樓羅、甄陀、摩睺休、人非人，當來到是間問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟各自便去。是即為施。兜術天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。尼摩羅提天上諸天人索佛道者，當到彼間問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。波羅尼蜜和耶拔致天上諸天人索佛道者，當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便去。梵迦夷天、梵富樓天、梵波產天、摩訶梵天、𤸱天、波利陀天、𤸱波摩那天、阿陂亘羞天、波利陀首訶天、阿波摩首天、首訶迦天、惟番羅天、阿比天、阿陀首天、首陀施天、阿迦膩吒天等諸天人，皆當到彼所問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟便各自去。乃至阿迦膩吒天常悉來下。何況，拘翼！三千大千國土諸欲天人、諸色天人，悉皆當來問訊聽受般若波羅蜜，作禮遶竟各自還去。是善男子、善女人在所止處，常當完堅無有嬈者，除其宿命不請，餘不能動。是善男子、善女人便得今現在功德法，諸天來時當可知。」

釋提桓因：「云何，天中天！是善男子、善女人，當何從知諸天來時，聽受承事供養作禮？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因：「云何，天中天！是善男子、善女人，當何從知諸天來時，聽受承事供養作禮？」

佛言：「善男子、善女人若見光明，知諸天若龍、閱叉、揵陀羅來聽受般若波羅蜜承事作禮，其心歡喜踊躍知已為來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子、善女人若見光明，知諸天若龍、閱叉、揵陀羅來聽受般若波羅蜜承事作禮，其心歡喜踊躍知已為來。

「復次，拘翼！善男子、善女人曾所不聞香、若聞香，當知鬼神來已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！善男子、善女人曾所不聞香、若聞香，當知鬼神來已。

「復次，拘翼！善男子、善女人當淨身體。用淨潔故，鬼神皆大歡喜，數往到彼所。其人踊躍，如小天去大天來到，以是譬之，其威神甚尊，光明巍巍。是善男子、善女人常歡喜淨潔住，其病終不著身，所止常得安隱，未曾有惡夢。夢中不見餘，但見佛；但見塔；但聞般若波羅蜜；但見佛所坐樹；但見法輪轉；但見且欲成佛時；但見諸佛成得佛已轉法輪；但見若干菩薩；但見說六波羅蜜種種為解慧；但見當作佛者；但見餘佛剎；但聞佛尊法；但見某方某剎怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，若干百千弟子、若干億弟子，佛在其中而說法。是者，拘翼！善男子、善女人，於夢中所見已便安隱，覺即身為輕，不復思食，身如食軟美而飽。譬若比丘得禪，從禪覺已，其心軟好，不大思食自軟美飽。如是，拘翼！是善男子、善女人，從覺已不大思食，自想身軟美如飽。何以故？拘翼！其邪鬼神不敢近。是善男子、善女人為自見今現在功德法已，用學誦般若波羅蜜故，若有書寫雖不誦讀，但持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！善男子、善女人當淨身體。用淨潔故，鬼神皆大歡喜，數往到彼所。其人踊躍，如小天去大天來到，以是譬之，其威神甚尊，光明巍巍。是善男子、善女人常歡喜淨潔住，其病終不著身，所止常得安隱，未曾有惡夢。夢中不見餘，但見佛；但見塔；但聞般若波羅蜜；但見佛所坐樹；但見法輪轉；但見且欲成佛時；但見諸佛成得佛已轉法輪；但見若干菩薩；但見說六波羅蜜種種為解慧；但見當作佛者；但見餘佛剎；但聞佛尊法；但見某方某剎怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，若干百千弟子、若干億弟子，佛在其中而說法。是者，拘翼！善男子、善女人，於夢中所見已便安隱，覺即身為輕，不復思食，身如食軟美而飽。譬若比丘得禪，從禪覺已，其心軟好，不大思食自軟美飽。如是，拘翼！是善男子、善女人，從覺已不大思食，自想身軟美如飽。何以故？拘翼！其邪鬼神不敢近。是善男子、善女人為自見今現在功德法已，用學誦般若波羅蜜故，若有書寫雖不誦讀，但持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡。

「復次，拘翼！或閻浮利中，滿怛薩阿竭舍利、若般若波羅蜜經，是二者，欲取何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！或閻浮利中，滿怛薩阿竭舍利、若般若波羅蜜經，是二者，欲取何所？」

釋提桓因言：「我寧取般若波羅蜜。何以故？我不敢不敬舍利。天中天！其舍利者，為從般若波羅蜜出而得供養。如我於諸天中而獨持坐，或時不在座上，敢有天人來到者，皆承事為座作禮所受教處，便即而去。般若波羅蜜出者是，如天中天出怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛舍利，為從薩芸若智慧出生。閻浮利中滿怛薩阿竭舍利，正使，天中天！三千大千國土滿中舍利為一分，般若波羅蜜經為二分，我從二分之中取般若波羅蜜。何以故？舍利為從中出，自到得供養。譬如負債之人，天中天！與王者相知，得甚敬愛。無有問者，亦無所畏。何以故？在王邊得威力故。天中天！以從般若波羅蜜者便出舍利，而得供養般若波羅蜜。譬若如王，其住附者輒為人所敬。怛薩阿竭舍利為從薩芸若出生，便得供養是天中天薩芸若慧。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛為從般若波羅蜜出，當作是知。兩分之中，我取般若波羅蜜。其受般若波羅蜜持者，譬如無價摩尼珠。天中天！其有是寶，無有與等者。在所著處，鬼神不得其便，不為鬼神所害。若男子、女人，無大無小，其得邪者，持是摩尼珠著身，其鬼神即走去；若中熱者，持是摩尼珠著身上，其熱即為除；若中風者，持是摩尼珠著身上，其風即為除；若中寒者，持是摩尼珠著身上，其寒不復增，即得除去；若夜時持摩尼珠著冥中，即為悉明；若熱時持摩尼珠在所著處，即為大涼；若寒時持摩尼珠在所著處，即為大溫；在所置處，諸毒即為不行。若男子女人，無大無小，若蛇蟒所齧，持是摩尼珠著之，毒即自去。是摩尼珠，天中天！之為極尊。若有人病目痛者，若得目冥，持是摩尼珠近眼，痛即為除愈。如是，天中天！摩尼珠之德甚大巍巍。若著水中，水即如色；持若干種繒鄭重裹摩尼珠著其水中，水即隨色；若水濁者，即時為清。摩尼之德而無與比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「我寧取般若波羅蜜。何以故？我不敢不敬舍利。天中天！其舍利者，為從般若波羅蜜出而得供養。如我於諸天中而獨持坐，或時不在座上，敢有天人來到者，皆承事為座作禮所受教處，便即而去。般若波羅蜜出者是，如天中天出怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛舍利，為從薩芸若智慧出生。閻浮利中滿怛薩阿竭舍利，正使，天中天！三千大千國土滿中舍利為一分，般若波羅蜜經為二分，我從二分之中取般若波羅蜜。何以故？舍利為從中出，自到得供養。譬如負債之人，天中天！與王者相知，得甚敬愛。無有問者，亦無所畏。何以故？在王邊得威力故。天中天！以從般若波羅蜜者便出舍利，而得供養般若波羅蜜。譬若如王，其住附者輒為人所敬。怛薩阿竭舍利為從薩芸若出生，便得供養是天中天薩芸若慧。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛為從般若波羅蜜出，當作是知。兩分之中，我取般若波羅蜜。其受般若波羅蜜持者，譬如無價摩尼珠。天中天！其有是寶，無有與等者。在所著處，鬼神不得其便，不為鬼神所害。若男子、女人，無大無小，其得邪者，持是摩尼珠著身，其鬼神即走去；若中熱者，持是摩尼珠著身上，其熱即為除；若中風者，持是摩尼珠著身上，其風即為除；若中寒者，持是摩尼珠著身上，其寒不復增，即得除去；若夜時持摩尼珠著冥中，即為悉明；若熱時持摩尼珠在所著處，即為大涼；若寒時持摩尼珠在所著處，即為大溫；在所置處，諸毒即為不行。若男子女人，無大無小，若蛇蟒所齧，持是摩尼珠著之，毒即自去。是摩尼珠，天中天！之為極尊。若有人病目痛者，若得目冥，持是摩尼珠近眼，痛即為除愈。如是，天中天！摩尼珠之德甚大巍巍。若著水中，水即如色；持若干種繒鄭重裹摩尼珠著其水中，水即隨色；若水濁者，即時為清。摩尼之德而無與比。」

阿難問釋提桓因：「云何，拘翼！天上亦有摩尼，閻浮利地上亦有摩尼，俱同摩尼，能有差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問釋提桓因：「云何，拘翼！天上亦有摩尼，閻浮利地上亦有摩尼，俱同摩尼，能有差別？」

即報阿難：「天上摩尼者，不與人間俱同。閻浮利所有，其光明自然不足言耳。如我所說即之有異，其德甚尊十倍百千倍萬億倍巨億萬倍。如我所語摩尼者，若著篋中、若著函中，其光明徹照於外；假使舉珠出去，其處續明如故。般若波羅蜜者，是薩芸若之慧，至怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛般泥洹去後，舍利續得供養。舍利者，即為薩芸若之函器。復次，天中天！若三千大千國土滿中舍利，乃至恒邊沙佛剎滿中舍利合為一分，般若波羅蜜經為二分。我寧從二分之中取般若波羅蜜。何以故？怛薩阿竭為從薩芸若生，其舍利者，從般若波羅蜜出，自致得供養。若善男子、善女人，天中天！欲見今現在阿僧祇剎土諸佛，當承法如般若波羅蜜行，當作是念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即報阿難：「天上摩尼者，不與人間俱同。閻浮利所有，其光明自然不足言耳。如我所說即之有異，其德甚尊十倍百千倍萬億倍巨億萬倍。如我所語摩尼者，若著篋中、若著函中，其光明徹照於外；假使舉珠出去，其處續明如故。般若波羅蜜者，是薩芸若之慧，至怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛般泥洹去後，舍利續得供養。舍利者，即為薩芸若之函器。復次，天中天！若三千大千國土滿中舍利，乃至恒邊沙佛剎滿中舍利合為一分，般若波羅蜜經為二分。我寧從二分之中取般若波羅蜜。何以故？怛薩阿竭為從薩芸若生，其舍利者，從般若波羅蜜出，自致得供養。若善男子、善女人，天中天！欲見今現在阿僧祇剎土諸佛，當承法如般若波羅蜜行，當作是念。」

佛語釋提桓因言：「如是，拘翼！過去時怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，皆從般若波羅蜜自致成佛，甫當來怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩，悉從般若波羅蜜當自致成作佛，今現在無央數阿僧祇剎土諸佛，亦從般若波羅蜜自致成作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋提桓因言：「如是，拘翼！過去時怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，皆從般若波羅蜜自致成佛，甫當來怛薩阿竭阿羅訶三耶三菩，悉從般若波羅蜜當自致成作佛，今現在無央數阿僧祇剎土諸佛，亦從般若波羅蜜自致成作佛。」

釋提桓因白佛言：「摩訶波羅蜜，天中天！一切人蜎蜚蠕動，若波羅蜜悉了知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「摩訶波羅蜜，天中天！一切人蜎蜚蠕動，若波羅蜜悉了知之。」

佛言：「菩薩摩訶薩用是知，故晝夜行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩用是知，故晝夜行般若波羅蜜。」

釋提桓因言：「所以但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜者何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「所以但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜者何？」

佛言：「菩薩摩訶薩悉行六波羅蜜，般若波羅蜜於菩薩摩訶薩為最尊。若所施與，般若波羅蜜為出其上。誡者無所犯，忍辱者為自守，精進者不懈怠，一心者而不亂，悉見諸法，是菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜。譬若閻浮利地上，拘翼！種種樹木，若干種色，各各異葉、各各異華、各各異實、各各異種，其影者而無異，即皆悉相類。如是，拘翼！五波羅蜜為從般若波羅蜜出薩芸若，種種展轉相得，無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩悉行六波羅蜜，般若波羅蜜於菩薩摩訶薩為最尊。若所施與，般若波羅蜜為出其上。誡者無所犯，忍辱者為自守，精進者不懈怠，一心者而不亂，悉見諸法，是菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜。譬若閻浮利地上，拘翼！種種樹木，若干種色，各各異葉、各各異華、各各異實、各各異種，其影者而無異，即皆悉相類。如是，拘翼！五波羅蜜為從般若波羅蜜出薩芸若，種種展轉相得，無有異。」

釋提桓因白佛言：「極大尊之德，無過般若波羅蜜。天中天！不可計德，無過般若波羅蜜。天中天！無有已波羅蜜。天中天！若有書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香，擣香雜香澤香燒香，繒綵華蓋幢幡，中復有書般若波羅蜜者，持施與人，其福何所為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「極大尊之德，無過般若波羅蜜。天中天！不可計德，無過般若波羅蜜。天中天！無有已波羅蜜。天中天！若有書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香，擣香雜香澤香燒香，繒綵華蓋幢幡，中復有書般若波羅蜜者，持施與人，其福何所為多？」

佛言：「故問，拘翼！自恣報之。若有怛薩阿竭舍利自供養，復分布與他人令供養之，中有自供養舍利不分布與人，其福何所多者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故問，拘翼！自恣報之。若有怛薩阿竭舍利自供養，復分布與他人令供養之，中有自供養舍利不分布與人，其福何所多者？」

釋提桓因言：「是善男子、善女人自供養舍利，天中天！復分與人，其福出彼上甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「是善男子、善女人自供養舍利，天中天！復分與人，其福出彼上甚多。」

佛言：「如是，如是！拘翼。善男子、善女人，若書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡，復書經卷分與他人令供養之，其福甚大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！拘翼。善男子、善女人，若書般若波羅蜜，持經卷自歸作禮承事，供養名華好香、擣香雜香澤香燒香、繒綵華蓋幢幡，復書經卷分與他人令供養之，其福甚大。

「復次，拘翼！若法師在所至湊，輒說經法分教於人，其功德甚大甚大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！若法師在所至湊，輒說經法分教於人，其功德甚大甚大。

「復次，拘翼！閻浮利人悉是善男子、善女人，皆令持十善。云何，拘翼！其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！閻浮利人悉是善男子、善女人，皆令持十善。云何，拘翼！其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福倍多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福倍多。

「復次，拘翼！置閻浮利及四天下諸小千國土、二千中國土、三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人悉是善男子、善女人，皆令持十善。云何，拘翼！其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！置閻浮利及四天下諸小千國土、二千中國土、三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人悉是善男子、善女人，皆令持十善。云何，拘翼！其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天。」

佛言：「善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書，若為人讀，其福倍多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書，若為人讀，其福倍多。

「復次，拘翼！閻浮利人悉是善男子、善女人，皆令行四禪、四諦、四神足、五旬。云何，拘翼！其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！閻浮利人悉是善男子、善女人，皆令行四禪、四諦、四神足、五旬。云何，拘翼！其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福倍甚益多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福倍甚益多。

「復次，拘翼！置閻浮利四天下及三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人悉是善男子、善女人，皆令行四禪、四諦、四神足及五旬，悉令得成。云何，拘翼！其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！置閻浮利四天下及三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人悉是善男子、善女人，皆令行四禪、四諦、四神足及五旬，悉令得成。云何，拘翼！其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福轉倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福轉倍。

「復次，拘翼！若有人讀般若波羅蜜者，復教餘人令學之，其福甚倍益多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！若有人讀般若波羅蜜者，復教餘人令學之，其福甚倍益多。

「復次，拘翼！若有人自學般若波羅蜜，復為人解其慧，得福轉甚倍多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！若有人自學般若波羅蜜，復為人解其慧，得福轉甚倍多。」

釋提桓因白佛言：「云何學般若波羅蜜解中慧者？天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「云何學般若波羅蜜解中慧者？天中天！」

佛言：「其不曉者，為解說之。若有當來善男子、善女人，欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者，應學般若波羅蜜，反得惡師教學枝掖般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其不曉者，為解說之。若有當來善男子、善女人，欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者，應學般若波羅蜜，反得惡師教學枝掖般若波羅蜜。」

釋提桓因問佛：「何謂為枝掖般若波羅蜜者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因問佛：「何謂為枝掖般若波羅蜜者？」

佛言：「甫當來世，有比丘欲學般若波羅蜜，為惡師所反教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「甫當來世，有比丘欲學般若波羅蜜，為惡師所反教。」

釋提桓因言：「何所為反教者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「何所為反教者？」

佛言：「教人學色之無常，令人於色求無常，作是行般若波羅蜜作無常，學痛痒思想生死識於識求無常，作是行般若波羅蜜。拘翼！是為枝掖般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「教人學色之無常，令人於色求無常，作是行般若波羅蜜作無常，學痛痒思想生死識於識求無常，作是行般若波羅蜜。拘翼！是為枝掖般若波羅蜜。」

佛言：「其人作壞色行，求色無常，壞痛痒思想生死識行，於識求無常。視其作是行者若有黠慧，當持般若波羅蜜為解之。其福轉倍益多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其人作壞色行，求色無常，壞痛痒思想生死識行，於識求無常。視其作是行者若有黠慧，當持般若波羅蜜為解之。其福轉倍益多。

「復次，拘翼！故閻浮利人，若善男子、善女人，皆令得須陀洹道。云何，拘翼！其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！故閻浮利人，若善男子、善女人，皆令得須陀洹道。云何，拘翼！其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，教令學，若為人讀，其福倍益甚多。何以故？須陀洹道者，皆從般若波羅蜜出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，教令學，若為人讀，其福倍益甚多。何以故？須陀洹道者，皆從般若波羅蜜出。

「復次，拘翼！置閻浮利，正使三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人，教令得斯陀含。其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！置閻浮利，正使三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人，教令得斯陀含。其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，教令學，若為人讀，其福德益甚多。何以故？薩芸若德成法聽故。從般若波羅蜜中成得佛，便出須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，教令學，若為人讀，其福德益甚多。何以故？薩芸若德成法聽故。從般若波羅蜜中成得佛，便出須陀洹道。

「復次，拘翼！悉得斯陀含、阿那含、阿羅漢道。其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！悉得斯陀含、阿那含、阿羅漢道。其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如是善男子善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福甚多。以是故，皆從是法各各悉得。是般若波羅蜜之所致。何以故？為薩芸若法。以學薩芸若法，便能教成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。置閻浮利人，拘翼！及三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人，悉教善男子，善女人皆令得成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。云何，拘翼！其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，若為人讀，其福甚多。以是故，皆從是法各各悉得。是般若波羅蜜之所致。何以故？為薩芸若法。以學薩芸若法，便能教成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。置閻浮利人，拘翼！及三千大千國土，乃至恒邊沙佛剎人，悉教善男子，善女人皆令得成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。云何，拘翼！其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，教令學，若為人讀，其福益倍多。何以故？皆從般若波羅蜜，因薩芸若法德。用是故，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。用是故，其福轉倍益多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷與人使書之，教令學，若為人讀，其福益倍多。何以故？皆從般若波羅蜜，因薩芸若法德。用是故，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。用是故，其福轉倍益多。

「復次，拘翼！閻浮利人都使發菩薩心，不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書，教令學，為說之。若授與阿惟越致菩薩經書，其人當從是學，深入般若波羅蜜。學知般若波羅蜜者轉增益多，守無極知，因得成就。以是故，其福轉倍甚多甚多。置閻浮利三千大千國土，拘翼！及如恒邊沙佛剎人，皆發心為阿耨多羅三耶三菩行。不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書之，教令學，為說之。及授與阿惟越致菩薩經書，使人當從是學，深入般若波羅蜜。學知般若波羅蜜者轉增益多，守無極知，因得成就。以是故，其福轉倍甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！閻浮利人都使發菩薩心，不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書，教令學，為說之。若授與阿惟越致菩薩經書，其人當從是學，深入般若波羅蜜。學知般若波羅蜜者轉增益多，守無極知，因得成就。以是故，其福轉倍甚多甚多。置閻浮利三千大千國土，拘翼！及如恒邊沙佛剎人，皆發心為阿耨多羅三耶三菩行。不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書之，教令學，為說之。及授與阿惟越致菩薩經書，使人當從是學，深入般若波羅蜜。學知般若波羅蜜者轉增益多，守無極知，因得成就。以是故，其福轉倍甚多。

「復次，拘翼！閻浮利人皆發阿耨多羅三耶三菩行。不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書之，為解說其慧令學之。及授與阿惟越致菩薩摩訶薩般若波羅蜜經，為解中慧，其福轉倍益多。置閻浮利三千大千國土，及至恒邊沙佛剎人，皆發阿耨多羅三耶三菩心。不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書之，教令學入黠慧中。若授與阿惟越致菩薩摩訶薩般若波羅蜜經，為解中慧，其福轉倍益多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！閻浮利人皆發阿耨多羅三耶三菩行。不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書之，為解說其慧令學之。及授與阿惟越致菩薩摩訶薩般若波羅蜜經，為解中慧，其福轉倍益多。置閻浮利三千大千國土，及至恒邊沙佛剎人，皆發阿耨多羅三耶三菩心。不如善男子、善女人持般若波羅蜜經卷與人使書之，教令學入黠慧中。若授與阿惟越致菩薩摩訶薩般若波羅蜜經，為解中慧，其福轉倍益多。

「復次，拘翼！閻浮利人皆令如阿惟越致菩薩阿耨多羅三耶三菩。若有善男子、善女人，隨教人入般若波羅蜜中。云何，拘翼！其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！閻浮利人皆令如阿惟越致菩薩阿耨多羅三耶三菩。若有善男子、善女人，隨教人入般若波羅蜜中。云何，拘翼！其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「從是輩中若有一菩薩，便作是語：『我欲疾作佛。正使欲疾作佛，不如人入般若波羅蜜者。』其福轉倍益多。置閻浮利三千大千國土，及至恒邊沙佛剎人，皆悉如阿惟越致菩薩阿耨多羅三藐三菩。若有教善男子、善女人入般若波羅蜜中。云何，拘翼！其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從是輩中若有一菩薩，便作是語：『我欲疾作佛。正使欲疾作佛，不如人入般若波羅蜜者。』其福轉倍益多。置閻浮利三千大千國土，及至恒邊沙佛剎人，皆悉如阿惟越致菩薩阿耨多羅三藐三菩。若有教善男子、善女人入般若波羅蜜中。云何，拘翼！其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「若有一菩薩從其中作是言：『我欲疾作佛。正使疾作佛，不如持般若波羅蜜授與人者。』其福轉倍益多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有一菩薩從其中作是言：『我欲疾作佛。正使疾作佛，不如持般若波羅蜜授與人者。』其福轉倍益多。」

釋提桓因白佛言：「如是，如是！天中天！極安隱者即菩薩摩訶薩，今近佛坐，持衣、食、床臥具、供養醫藥所當得。不如持般若波羅蜜教授人者，其福轉倍益多。何以故？天中天！其得般若波羅蜜者，今近佛坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「如是，如是！天中天！極安隱者即菩薩摩訶薩，今近佛坐，持衣、食、床臥具、供養醫藥所當得。不如持般若波羅蜜教授人者，其福轉倍益多。何以故？天中天！其得般若波羅蜜者，今近佛坐。」

須菩提語釋提桓因言：「善哉，善哉！拘翼！於尊弟子菩薩摩訶薩中乃作是觀，諸聲聞者因是而得成。是輩人不索佛道者，菩薩摩訶薩不當於中學六波羅蜜，不學是法者不得作佛。隨法如學，疾成阿耨多羅三耶三菩，便得至佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因言：「善哉，善哉！拘翼！於尊弟子菩薩摩訶薩中乃作是觀，諸聲聞者因是而得成。是輩人不索佛道者，菩薩摩訶薩不當於中學六波羅蜜，不學是法者不得作佛。隨法如學，疾成阿耨多羅三耶三菩，便得至佛。」