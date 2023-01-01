道行般若經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道行般若經卷第十

後漢月支國三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月支國三藏支婁迦讖譯

摩訶般若波羅蜜曇無竭菩薩品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜曇無竭菩薩品第二十九

「是時，薩陀波倫菩薩安隱從三昧覺起，并與五百女人，共至曇無竭宮門外，門外立自念言：『今我用經法起來，師入在內，我義不可臥、不可坐，須我師來出上高座說般若波羅蜜，爾乃坐耳。』及五百女人亦皆効薩陀波倫菩薩立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，薩陀波倫菩薩安隱從三昧覺起，并與五百女人，共至曇無竭宮門外，門外立自念言：『今我用經法起來，師入在內，我義不可臥、不可坐，須我師來出上高座說般若波羅蜜，爾乃坐耳。』及五百女人亦皆効薩陀波倫菩薩立。

「是時曇無竭菩薩適教殿中諸女，說經道已，沐浴澡洗已，更著新衣，上般若波羅蜜之臺坐思惟，種種三昧悉入，如是七歲不動不搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時曇無竭菩薩適教殿中諸女，說經道已，沐浴澡洗已，更著新衣，上般若波羅蜜之臺坐思惟，種種三昧悉入，如是七歲不動不搖。

「是時薩陀波倫菩薩及五百女人，亦復常經行七歲不坐不臥。七歲已後，天人於上虛空中語之言：『却後七日，曇無竭菩薩當從三昧起。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩及五百女人，亦復常經行七歲不坐不臥。七歲已後，天人於上虛空中語之言：『却後七日，曇無竭菩薩當從三昧起。』

「是時薩陀波倫菩薩聞天人語聲，自念言：『今我當為師施座掃灑令淨。』薩陀波倫菩薩及五百女人，共到說經處，至已特為曇無竭菩薩施高座，時五百女人各各自取著身衣布著座上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩聞天人語聲，自念言：『今我當為師施座掃灑令淨。』薩陀波倫菩薩及五百女人，共到說經處，至已特為曇無竭菩薩施高座，時五百女人各各自取著身衣布著座上。

「是時弊魔自念言：『未嘗有是，未嘗見是。是薩陀波倫菩薩為曇無竭菩薩施高座，持用恭敬索佛道，精進勇健無有休懈，得道者出我界，度脫人不可計。今我且中道壞之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時弊魔自念言：『未嘗有是，未嘗見是。是薩陀波倫菩薩為曇無竭菩薩施高座，持用恭敬索佛道，精進勇健無有休懈，得道者出我界，度脫人不可計。今我且中道壞之。』

「是時弊魔悉壞諸菩薩所坐座，皆令曲戾，雨沙礫石荊蕀枯骨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時弊魔悉壞諸菩薩所坐座，皆令曲戾，雨沙礫石荊蕀枯骨。

「是時薩陀波倫菩薩及五百女人，見座曲戾污泥不淨，自念言：『今曇無竭菩薩當坐說經，及諸弟子皆當來聽，今我曹當更掃除整頓坐席。』即共掃除整頓諸座已。自念言：『今地大有土塵，恐來坌師及諸菩薩，當共灑之。』周行索水，不能得。何以故？弊魔所作。自念言：『今我曹索水了不能得，當自取身血灑之耳。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩及五百女人，見座曲戾污泥不淨，自念言：『今曇無竭菩薩當坐說經，及諸弟子皆當來聽，今我曹當更掃除整頓坐席。』即共掃除整頓諸座已。自念言：『今地大有土塵，恐來坌師及諸菩薩，當共灑之。』周行索水，不能得。何以故？弊魔所作。自念言：『今我曹索水了不能得，當自取身血灑之耳。』

「是時薩陀波倫菩薩及五百女人，各自取刀處處刺身出血，持用灑地，用慈孝於經法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩及五百女人，各自取刀處處刺身出血，持用灑地，用慈孝於經法故。

「是時釋提桓因自念言：『世間乃有是人耶？精進恭敬慈孝經師故。』是時釋提桓因到薩陀波倫菩薩所，嗟歎言：『善哉，善哉！賢者精進誠難及，用精進慈孝於師故，今聞般若波羅蜜不復久。賢者！他所勅使願相語，有是曹人者，我曹悉當護之，所欲得者悉當與之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時釋提桓因自念言：『世間乃有是人耶？精進恭敬慈孝經師故。』是時釋提桓因到薩陀波倫菩薩所，嗟歎言：『善哉，善哉！賢者精進誠難及，用精進慈孝於師故，今聞般若波羅蜜不復久。賢者！他所勅使願相語，有是曹人者，我曹悉當護之，所欲得者悉當與之。』

「是時薩陀波倫菩薩言：『我欲所得者，釋提桓因自當知之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩言：『我欲所得者，釋提桓因自當知之。』

「是時釋提桓因，即化地悉使作琉璃，其上有金沙。釋提桓因使薩陀波倫菩薩及五百女人身體完健平復如故。於坐四面化作琉璃池水，周匝池邊皆有珍寶欄楯，及七寶池陛，俠陛兩邊皆珍寶之樹，若干百種羅列姝好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時釋提桓因，即化地悉使作琉璃，其上有金沙。釋提桓因使薩陀波倫菩薩及五百女人身體完健平復如故。於坐四面化作琉璃池水，周匝池邊皆有珍寶欄楯，及七寶池陛，俠陛兩邊皆珍寶之樹，若干百種羅列姝好。

「是時薩陀波倫菩薩及五百女人，為諸菩薩儲水。天文陀羅華、曼殊顏華、摩訶曼殊顏華、都雨種種華，凡四千石。釋提桓因持用與薩陀波倫菩薩，語之言：『持是華供養般若波羅蜜，及散曇無竭菩薩及諸菩薩上，及天衣五百領曇無竭在座上坐，持是上之。』薩陀波倫菩薩即悉受之，便為祝願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩及五百女人，為諸菩薩儲水。天文陀羅華、曼殊顏華、摩訶曼殊顏華、都雨種種華，凡四千石。釋提桓因持用與薩陀波倫菩薩，語之言：『持是華供養般若波羅蜜，及散曇無竭菩薩及諸菩薩上，及天衣五百領曇無竭在座上坐，持是上之。』薩陀波倫菩薩即悉受之，便為祝願。

「是時曇無竭菩薩七歲以後，從三昧覺起，到高座上，并與四萬億菩薩共坐，有於前坐者甚眾多。是時薩陀波倫菩薩及五百女人，俱皆散華，并持栴檀搗香、蜜搗香，雜碎珍寶，都持散曇無竭菩薩及諸菩薩上，前持頭面著足已，遶三匝却住，以微意視曇無竭菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時曇無竭菩薩七歲以後，從三昧覺起，到高座上，并與四萬億菩薩共坐，有於前坐者甚眾多。是時薩陀波倫菩薩及五百女人，俱皆散華，并持栴檀搗香、蜜搗香，雜碎珍寶，都持散曇無竭菩薩及諸菩薩上，前持頭面著足已，遶三匝却住，以微意視曇無竭菩薩。

「是時曇無竭菩薩，都大會壁方四十里，滿其中人。是時曇無竭菩薩四向視諸來會者，薩陀波倫菩薩及五百女人，用欲得經法故，即為薩陀波倫菩薩說般若波羅蜜言：『善男子！且聽。諸經法悉等，般若波羅蜜亦悉等如是。諸經法本端不可計如是。怛薩阿竭智慧無所罣礙，般若波羅蜜亦無所罣礙如是。譬如幻人無形，般若波羅蜜亦無形如是。譬如風無所罣礙，般若波羅蜜亦無罣礙所有如是。本端不可計，般若波羅蜜亦不可計如是。一切我所悉斷本淨，般若波羅蜜亦本無如是。譬如夢中與女人通視之本無，般若波羅蜜亦本無如是。所名本無，般若波羅蜜亦本無如是。阿羅漢、泥洹、空無所生，般若波羅蜜亦空、無所生如是。怛薩阿竭般泥洹本等無有異，般若波羅蜜亦本等無有異如是。譬如然火，火即時滅之，本無所從來，去亦無所至，般若波羅蜜本無從來，去亦無所至如是。譬如夢中見須彌山本無，般若波羅蜜亦本無如是。譬如佛現飛，般若波羅蜜現無所有如是。前於愛欲中相娛樂計之無所有，般若波羅蜜計之亦無所有如是。人名及聲無所有，怛薩阿竭亦無所有，於前見者念所作因見，般若波羅蜜念所作本無所有如是。譬如幻師化作象本無所有，般若波羅蜜亦本無所有如是。譬如虛空適無所住，般若波羅蜜亦適無所住如是。譬如幻師學無所不至，般若波羅蜜亦無所不至如是。過去、當來、今現在亦不可合為一，般若波羅蜜無過、現當作是知。名本無形字無有形，般若波羅蜜亦無所不至，亦無所不入，亦無所至，亦無所入。何以故？般若波羅蜜空無所有故。譬如虛空，無所不至，無所不入，亦無所至，亦無所入。何以故？空本無色，般若波羅蜜如是。般若波羅蜜如是。般若波羅蜜者，亦入於地、亦入於水、亦入於火、亦入於風、亦入於空，亦入於彼、亦入於此，亦入於色、亦入於痛痒、亦入於思想、亦入於生死、亦入於識，亦入於人，亦入於壽命，亦入於生，亦入於有德、亦入於無德，亦入於欲、亦入於不欲，亦入於有、亦入於無，亦入於想、亦入於無想，亦入於願中、亦入於無願中，亦入於無生中、亦入於不生中，亦入於日月、亦入於星宿，亦入於阿須倫、亦入於龍、亦入於鬼神、亦入於揵陀羅、亦入於迦留勒、亦入於甄陀羅、亦入於摩睺勒、亦入於羅剎、亦入於鳩垣，亦入於薜荔、亦入於禽獸、亦入於泥犁，亦入於蜎飛、亦入於蠕動、亦入於蚑行、亦入於喘息，亦入於貧賤、亦入於富貴，亦入於賢者、亦入於仙人，亦入於須陀洹、亦入於斯陀含、亦入於阿那含、亦入於阿羅漢、亦入於辟支佛、亦入於菩薩，亦入於佛，亦入於泥洹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時曇無竭菩薩，都大會壁方四十里，滿其中人。是時曇無竭菩薩四向視諸來會者，薩陀波倫菩薩及五百女人，用欲得經法故，即為薩陀波倫菩薩說般若波羅蜜言：『善男子！且聽。諸經法悉等，般若波羅蜜亦悉等如是。諸經法本端不可計如是。怛薩阿竭智慧無所罣礙，般若波羅蜜亦無所罣礙如是。譬如幻人無形，般若波羅蜜亦無形如是。譬如風無所罣礙，般若波羅蜜亦無罣礙所有如是。本端不可計，般若波羅蜜亦不可計如是。一切我所悉斷本淨，般若波羅蜜亦本無如是。譬如夢中與女人通視之本無，般若波羅蜜亦本無如是。所名本無，般若波羅蜜亦本無如是。阿羅漢、泥洹、空無所生，般若波羅蜜亦空、無所生如是。怛薩阿竭般泥洹本等無有異，般若波羅蜜亦本等無有異如是。譬如然火，火即時滅之，本無所從來，去亦無所至，般若波羅蜜本無從來，去亦無所至如是。譬如夢中見須彌山本無，般若波羅蜜亦本無如是。譬如佛現飛，般若波羅蜜現無所有如是。前於愛欲中相娛樂計之無所有，般若波羅蜜計之亦無所有如是。人名及聲無所有，怛薩阿竭亦無所有，於前見者念所作因見，般若波羅蜜念所作本無所有如是。譬如幻師化作象本無所有，般若波羅蜜亦本無所有如是。譬如虛空適無所住，般若波羅蜜亦適無所住如是。譬如幻師學無所不至，般若波羅蜜亦無所不至如是。過去、當來、今現在亦不可合為一，般若波羅蜜無過、現當作是知。名本無形字無有形，般若波羅蜜亦無所不至，亦無所不入，亦無所至，亦無所入。何以故？般若波羅蜜空無所有故。譬如虛空，無所不至，無所不入，亦無所至，亦無所入。何以故？空本無色，般若波羅蜜如是。般若波羅蜜如是。般若波羅蜜者，亦入於地、亦入於水、亦入於火、亦入於風、亦入於空，亦入於彼、亦入於此，亦入於色、亦入於痛痒、亦入於思想、亦入於生死、亦入於識，亦入於人，亦入於壽命，亦入於生，亦入於有德、亦入於無德，亦入於欲、亦入於不欲，亦入於有、亦入於無，亦入於想、亦入於無想，亦入於願中、亦入於無願中，亦入於無生中、亦入於不生中，亦入於日月、亦入於星宿，亦入於阿須倫、亦入於龍、亦入於鬼神、亦入於揵陀羅、亦入於迦留勒、亦入於甄陀羅、亦入於摩睺勒、亦入於羅剎、亦入於鳩垣，亦入於薜荔、亦入於禽獸、亦入於泥犁，亦入於蜎飛、亦入於蠕動、亦入於蚑行、亦入於喘息，亦入於貧賤、亦入於富貴，亦入於賢者、亦入於仙人，亦入於須陀洹、亦入於斯陀含、亦入於阿那含、亦入於阿羅漢、亦入於辟支佛、亦入於菩薩，亦入於佛，亦入於泥洹

、亦入於四意止、亦入於四意斷、亦入於五根、亦入於五力、亦入於七覺意、亦入於八道，亦入於有智、亦入於無智，亦入於十種力、亦入於四無所畏，亦入於佛經、亦入於世間經，亦入於巫祝、亦入於不巫祝，亦入於宿命，亦入於所行，亦入於展轉生死中，亦入於勤苦、亦入於不勤苦，亦入於自在、亦入於不自在，亦入於度脫、亦入於不度脫，亦入於好中、亦入於不好中，亦入於善中、亦入於不善中，亦入於𭶑中、亦入於不𭶑中，亦入於明中、亦入於不明中，亦入於過去、亦入於當來、亦入於今現在，亦入於可見、亦入於不可見，亦入於教、亦入於法，亦入於有、亦入於無所有，亦入於一切有形、亦入於一切無形。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、亦入於四意止、亦入於四意斷、亦入於五根、亦入於五力、亦入於七覺意、亦入於八道，亦入於有智、亦入於無智，亦入於十種力、亦入於四無所畏，亦入於佛經、亦入於世間經，亦入於巫祝、亦入於不巫祝，亦入於宿命，亦入於所行，亦入於展轉生死中，亦入於勤苦、亦入於不勤苦，亦入於自在、亦入於不自在，亦入於度脫、亦入於不度脫，亦入於好中、亦入於不好中，亦入於善中、亦入於不善中，亦入於𭶑中、亦入於不𭶑中，亦入於明中、亦入於不明中，亦入於過去、亦入於當來、亦入於今現在，亦入於可見、亦入於不可見，亦入於教、亦入於法，亦入於有、亦入於無所有，亦入於一切有形、亦入於一切無形。』」

佛語須菩提：「如是比，曇無竭菩薩為薩陀波倫菩薩說般若波羅蜜所入處，如是說晝夜七日。是時人聽經，呼如飯時頃。何以故？曇無竭菩薩力恩。是時薩陀波倫菩薩聞說般若波羅蜜，大歡欣踊躍，及五百女人共持天衣及八百石雜寶，供養上曇無竭菩薩。釋提桓因持天摩訶文陀羅華，散曇無竭菩薩上，及散諸菩薩上，持用增益功德。是時一佛境界中一切樹木——藥樹果樹，諸雜寶樹——悉傾曲躬，為曇無竭菩薩作禮。天雨蜜香之華，其華之香聞一佛界中，一切人聞此華之香，各各遙見曇無竭菩薩在高座說經，并復見薩陀波倫菩薩及五百女人，一切人心皆柔弱歡欣，皆遙為曇無竭菩薩作禮，其國中悉震動。是時數千巨億萬人悉得無央數經法，不可復計菩薩皆得阿惟越致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「如是比，曇無竭菩薩為薩陀波倫菩薩說般若波羅蜜所入處，如是說晝夜七日。是時人聽經，呼如飯時頃。何以故？曇無竭菩薩力恩。是時薩陀波倫菩薩聞說般若波羅蜜，大歡欣踊躍，及五百女人共持天衣及八百石雜寶，供養上曇無竭菩薩。釋提桓因持天摩訶文陀羅華，散曇無竭菩薩上，及散諸菩薩上，持用增益功德。是時一佛境界中一切樹木——藥樹果樹，諸雜寶樹——悉傾曲躬，為曇無竭菩薩作禮。天雨蜜香之華，其華之香聞一佛界中，一切人聞此華之香，各各遙見曇無竭菩薩在高座說經，并復見薩陀波倫菩薩及五百女人，一切人心皆柔弱歡欣，皆遙為曇無竭菩薩作禮，其國中悉震動。是時數千巨億萬人悉得無央數經法，不可復計菩薩皆得阿惟越致。

「長者女及五百女人，白薩陀波倫菩薩言：『我曹輩願為師作婢，願持身命自歸，願為師給使，共持五百乘車珍寶所有以上師。何以故？今師為我故甚勤苦，我曹持師以當佛無有異。我曹蒙大恩，乃得聞尊經好語。既聞經已，無有狐疑大如毛髮。今我曹持身為師給使，如是數千億萬劫，尚未能報須臾之恩，用得聞尊經故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者女及五百女人，白薩陀波倫菩薩言：『我曹輩願為師作婢，願持身命自歸，願為師給使，共持五百乘車珍寶所有以上師。何以故？今師為我故甚勤苦，我曹持師以當佛無有異。我曹蒙大恩，乃得聞尊經好語。既聞經已，無有狐疑大如毛髮。今我曹持身為師給使，如是數千億萬劫，尚未能報須臾之恩，用得聞尊經故。』

「是時薩陀波倫菩薩悉受五百女人，及五百乘車珍寶既受，用道德故既受已，薩陀波倫菩薩欲持上師，白曇無竭菩薩言：『願持身自上，及五百女人、五百乘車珍寶以上大師，哀我曹輩，願當受之，當使我曹得功德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩悉受五百女人，及五百乘車珍寶既受，用道德故既受已，薩陀波倫菩薩欲持上師，白曇無竭菩薩言：『願持身自上，及五百女人、五百乘車珍寶以上大師，哀我曹輩，願當受之，當使我曹得功德。』

「是時曇無竭菩薩欲使薩陀波倫菩薩成其功德故，悉受五百女人及五百乘車珍寶。既受已，復持反遺薩陀波倫菩薩，即自言：『持五百女人為汝給使，及五百乘車珍寶。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時曇無竭菩薩欲使薩陀波倫菩薩成其功德故，悉受五百女人及五百乘車珍寶。既受已，復持反遺薩陀波倫菩薩，即自言：『持五百女人為汝給使，及五百乘車珍寶。』

「是時，忉利天上諸天人，各各而嗟嘆言：『善哉，善哉！薩陀波倫菩薩所有者悉施與師，是意難得。』是時數千巨億天人，共來到曇無竭菩薩所聽經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，忉利天上諸天人，各各而嗟嘆言：『善哉，善哉！薩陀波倫菩薩所有者悉施與師，是意難得。』是時數千巨億天人，共來到曇無竭菩薩所聽經。

「是時薩陀波倫菩薩大歡欣踊躍，即於坐上得六萬三昧門。何等為三昧門？願樂三昧，威儀三昧，勸德三昧，月盛滿三昧，日光焰三昧，怛薩阿竭行三昧，悉念佛三昧，菩薩所生三昧，樂智慧三昧，度脫堅住三昧，諸境界中無所住三昧，國土種種嚴入三昧，怛薩阿竭相無相入三昧，十方人無形印封三昧，怛薩阿竭出坐三昧，無所畏樂三昧，棄捐珍寶三昧，怛薩阿竭力莊嚴三昧，諸經法悉明樂三昧，說無所從來解事三昧，淨如梵人三昧，過去、當來、今現在悉等入三昧，本端當來端無所住三昧，莊嚴佛藏三昧，佛音聲響悉成三昧。如是三昧得六萬門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩大歡欣踊躍，即於坐上得六萬三昧門。何等為三昧門？願樂三昧，威儀三昧，勸德三昧，月盛滿三昧，日光焰三昧，怛薩阿竭行三昧，悉念佛三昧，菩薩所生三昧，樂智慧三昧，度脫堅住三昧，諸境界中無所住三昧，國土種種嚴入三昧，怛薩阿竭相無相入三昧，十方人無形印封三昧，怛薩阿竭出坐三昧，無所畏樂三昧，棄捐珍寶三昧，怛薩阿竭力莊嚴三昧，諸經法悉明樂三昧，說無所從來解事三昧，淨如梵人三昧，過去、當來、今現在悉等入三昧，本端當來端無所住三昧，莊嚴佛藏三昧，佛音聲響悉成三昧。如是三昧得六萬門。

「薩陀波倫菩薩從三昧覺，得智慧力，悉入諸菩薩經法中。薩陀波倫菩薩白曇無竭菩薩言：『師願說佛音聲，當何以知之？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩從三昧覺，得智慧力，悉入諸菩薩經法中。薩陀波倫菩薩白曇無竭菩薩言：『師願說佛音聲，當何以知之？』

「曇無竭菩薩語薩陀波倫菩薩言：『賢者明聽！譬如箜篌不以一事成，有木、有柱、有絃、有人搖手鼓之，其音調好自在，欲作何等曲。賢者欲知佛音聲亦如是。菩薩有本初發意，世世行作功德，世世教授，世世問佛事，合會是事乃成佛身，佛音聲亦如是。其法皆從因緣起，亦不可從菩薩行得，亦不可離菩薩行得，亦不可從佛身得，亦不可離佛身得。賢者欲知佛身音聲，共合會是事乃得佛耳。復次，賢者！譬如工吹長簫師，其音調好與歌相入，簫者以竹為本，有人工吹，合會是事其聲乃悲。成怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛身，不以一事，不以二事成，以若干百千事，若世世作功德，本願所致，亦復世世教人，用是故成佛身相及諸好，悉見如是。譬如佛般泥洹後，有人作佛形像，人見佛形像，無不跪拜供養者。其像端正姝好，如佛無有異，人見莫不稱歎，莫不持華香繒綵供養者。賢者呼佛，神在像中耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭菩薩語薩陀波倫菩薩言：『賢者明聽！譬如箜篌不以一事成，有木、有柱、有絃、有人搖手鼓之，其音調好自在，欲作何等曲。賢者欲知佛音聲亦如是。菩薩有本初發意，世世行作功德，世世教授，世世問佛事，合會是事乃成佛身，佛音聲亦如是。其法皆從因緣起，亦不可從菩薩行得，亦不可離菩薩行得，亦不可從佛身得，亦不可離佛身得。賢者欲知佛身音聲，共合會是事乃得佛耳。復次，賢者！譬如工吹長簫師，其音調好與歌相入，簫者以竹為本，有人工吹，合會是事其聲乃悲。成怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛身，不以一事，不以二事成，以若干百千事，若世世作功德，本願所致，亦復世世教人，用是故成佛身相及諸好，悉見如是。譬如佛般泥洹後，有人作佛形像，人見佛形像，無不跪拜供養者。其像端正姝好，如佛無有異，人見莫不稱歎，莫不持華香繒綵供養者。賢者呼佛，神在像中耶？』

「薩陀波倫菩薩報言：『不在中。所以作佛像者，但欲使人得其福耳。不用一事成佛像，亦不用二事成，有金有𭶑人，若有見佛時人，佛般泥洹後念佛故作像，欲使世間人供養得其福。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩報言：『不在中。所以作佛像者，但欲使人得其福耳。不用一事成佛像，亦不用二事成，有金有𭶑人，若有見佛時人，佛般泥洹後念佛故作像，欲使世間人供養得其福。』

「薩陀波倫菩薩報師言：『用佛般泥洹後故作像耳。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩報師言：『用佛般泥洹後故作像耳。』

「曇無竭菩薩報言：『如賢者所言，成佛身亦如是，不用一事，亦不用二事，用數千萬事。有菩薩之行，有本索佛，時人若有常見佛作功德，用是故成佛身，智慧變化飛行，及成諸相好。成佛如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭菩薩報言：『如賢者所言，成佛身亦如是，不用一事，亦不用二事，用數千萬事。有菩薩之行，有本索佛，時人若有常見佛作功德，用是故成佛身，智慧變化飛行，及成諸相好。成佛如是。

「『賢者復聽！譬如鼓，不用一事、不用二事成，有師、有革、有桴、有人擊之，其聲乃出。賢者欲知佛，不用一事二事，用若干千眾事乃成之。有初發意，有六波羅蜜行，曉知本無，本無無所從生之事，坐於樹下降伏於魔，諸經法悉曉知如幻無有異，用是故成佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『賢者復聽！譬如鼓，不用一事、不用二事成，有師、有革、有桴、有人擊之，其聲乃出。賢者欲知佛，不用一事二事，用若干千眾事乃成之。有初發意，有六波羅蜜行，曉知本無，本無無所從生之事，坐於樹下降伏於魔，諸經法悉曉知如幻無有異，用是故成佛身。

「『賢者復聽！譬如畫師，有壁、有彩、有工師、有筆，合會是事乃成畫人，欲知佛身，不用一事成，用數百千事。菩薩有本行布施，有持戒不犯十事，常隨善師，常等心念十方人，無有能壞者，世世見佛，聞菩薩行事堅持不忘，世世不諛諂常行至誠，賢者欲知成佛身如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『賢者復聽！譬如畫師，有壁、有彩、有工師、有筆，合會是事乃成畫人，欲知佛身，不用一事成，用數百千事。菩薩有本行布施，有持戒不犯十事，常隨善師，常等心念十方人，無有能壞者，世世見佛，聞菩薩行事堅持不忘，世世不諛諂常行至誠，賢者欲知成佛身如是。

「『賢者復聽！譬如阿迦膩吒天上天人所止觀殿，光耀悉照天上端正姝好，如天上殿舍，亦不自作，亦無有持來者，亦無有作者，本無所從來，去亦無所至，因緣所生。其天人本作功德所致，用於此間布施故，得生其上，在殿舍中解止，用是故，其人得宮觀。賢者欲知佛身，因緣所生，用世間人欲得見佛故，其人前世有功德，其人遠離八惡處生，其人黠慧信於佛。賢者欲知成佛身，本無所從來，去亦無所至，無有作者，亦無有持來者，本無有形，亦無所著，如阿迦膩吒天上宮殿。佛所以現身者，欲度脫世間人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『賢者復聽！譬如阿迦膩吒天上天人所止觀殿，光耀悉照天上端正姝好，如天上殿舍，亦不自作，亦無有持來者，亦無有作者，本無所從來，去亦無所至，因緣所生。其天人本作功德所致，用於此間布施故，得生其上，在殿舍中解止，用是故，其人得宮觀。賢者欲知佛身，因緣所生，用世間人欲得見佛故，其人前世有功德，其人遠離八惡處生，其人黠慧信於佛。賢者欲知成佛身，本無所從來，去亦無所至，無有作者，亦無有持來者，本無有形，亦無所著，如阿迦膩吒天上宮殿。佛所以現身者，欲度脫世間人故。

「『賢者復聽！譬如山中響聲，不用一事，亦不用二事所能成，有山、有人、有呼、有耳聽，合會是事乃成響聲。賢者欲知成佛身，如是無有形，亦無有著，因緣所生，世世解空，習行空，一切生死無死生為因緣，佛智悉曉本無死生，本亦無般泥洹者。佛作是現世間、作是說，賢者欲知佛身如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『賢者復聽！譬如山中響聲，不用一事，亦不用二事所能成，有山、有人、有呼、有耳聽，合會是事乃成響聲。賢者欲知成佛身，如是無有形，亦無有著，因緣所生，世世解空，習行空，一切生死無死生為因緣，佛智悉曉本無死生，本亦無般泥洹者。佛作是現世間、作是說，賢者欲知佛身如是。

「『賢者復聽！譬如幻師化作一人端正姝好，譬如遮迦越羅無有異。所語，眾人聞之無不歡欣。人有從索金銀珍寶者，皆悉與之。有所愛重被服，人索者悉與之。王在眾人中坐起行步皆安詳，人有見者莫不恭敬作禮者。幻人不用一事二事成，有幻祝，有聚會人，隨人所喜各化現，中有黠者同知是為化人作，是現化無所從來，去亦無所至，知之本空化所作，黠者恭敬作禮不著。賢者欲知成佛身如是，因緣所作，用數百千事乃共合成，有菩薩之行，有功德、有勸助德，令十方人使安隱，具足菩薩願者，欲知成佛身者如是。賢者欲知佛為人故，分布經無數授與人，各各使行禪三昧思惟分別，為人說經各各使學。如是諸天人民聞之，莫不歡欣。中有自貢高者，中有不知慚者，中有婬亂者，中有慳貪者，中有強梁者，中有自用者，中有喜鬪者，中有不用諫者，中有為婬怒癡所覆者，中有行惡不可計者，佛在眾人中央端正姝好，坐起行步安隱，佛眾惡已盡，但有諸德，佛皆使人得安隱，佛亦自行佛事，佛本自空無所著，如幻人所作。菩薩現身如是端正姝好，雖見之不著，亦無諸想之意，雖知之無所有，恭敬作禮供養無極。賢者欲知過去、當來、今現在諸佛，皆從數千萬事各各有因緣而生。菩薩當作是念，當作是習，當作是守，菩薩作是行得佛疾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『賢者復聽！譬如幻師化作一人端正姝好，譬如遮迦越羅無有異。所語，眾人聞之無不歡欣。人有從索金銀珍寶者，皆悉與之。有所愛重被服，人索者悉與之。王在眾人中坐起行步皆安詳，人有見者莫不恭敬作禮者。幻人不用一事二事成，有幻祝，有聚會人，隨人所喜各化現，中有黠者同知是為化人作，是現化無所從來，去亦無所至，知之本空化所作，黠者恭敬作禮不著。賢者欲知成佛身如是，因緣所作，用數百千事乃共合成，有菩薩之行，有功德、有勸助德，令十方人使安隱，具足菩薩願者，欲知成佛身者如是。賢者欲知佛為人故，分布經無數授與人，各各使行禪三昧思惟分別，為人說經各各使學。如是諸天人民聞之，莫不歡欣。中有自貢高者，中有不知慚者，中有婬亂者，中有慳貪者，中有強梁者，中有自用者，中有喜鬪者，中有不用諫者，中有為婬怒癡所覆者，中有行惡不可計者，佛在眾人中央端正姝好，坐起行步安隱，佛眾惡已盡，但有諸德，佛皆使人得安隱，佛亦自行佛事，佛本自空無所著，如幻人所作。菩薩現身如是端正姝好，雖見之不著，亦無諸想之意，雖知之無所有，恭敬作禮供養無極。賢者欲知過去、當來、今現在諸佛，皆從數千萬事各各有因緣而生。菩薩當作是念，當作是習，當作是守，菩薩作是行得佛疾。』

「是時曇無竭菩薩說佛身時，四萬八千菩薩即解得盡信之行，百億菩薩悉得諸陀隣尼法；二百億菩薩得無所罣礙，問皆能報；四百億菩薩皆得阿惟越致菩薩；八萬億菩薩皆得阿闍浮行住法。是時天文陀羅華、摩訶文陀羅華，雨散曇無竭菩薩及諸菩薩上。曇無竭菩薩持威神，都盧一佛之界，諸有音樂皆自作聲，數千萬天人從空中散天衣，雨曇無竭菩薩及諸菩薩上，諸天於空中作音樂，共樂曇無竭菩薩，諸天衣皆行列覆一佛界中，天燒蜜香遍至，其分散亦悉遍至，一佛界中地悉動，諸菩薩悉見十方無央數佛。是時諸佛悉遙讚歎曇無竭菩薩言：『善哉，善哉！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時曇無竭菩薩說佛身時，四萬八千菩薩即解得盡信之行，百億菩薩悉得諸陀隣尼法；二百億菩薩得無所罣礙，問皆能報；四百億菩薩皆得阿惟越致菩薩；八萬億菩薩皆得阿闍浮行住法。是時天文陀羅華、摩訶文陀羅華，雨散曇無竭菩薩及諸菩薩上。曇無竭菩薩持威神，都盧一佛之界，諸有音樂皆自作聲，數千萬天人從空中散天衣，雨曇無竭菩薩及諸菩薩上，諸天於空中作音樂，共樂曇無竭菩薩，諸天衣皆行列覆一佛界中，天燒蜜香遍至，其分散亦悉遍至，一佛界中地悉動，諸菩薩悉見十方無央數佛。是時諸佛悉遙讚歎曇無竭菩薩言：『善哉，善哉！』

「是時，諸佛授薩陀波倫菩薩訣：『當作佛時，汝却後當來世，作佛名迦摩迦提陀頗羅耶怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。汝作佛時，正當號如是。時五百女人，却後稍稍皆當作佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，諸佛授薩陀波倫菩薩訣：『當作佛時，汝却後當來世，作佛名迦摩迦提陀頗羅耶怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛。汝作佛時，正當號如是。時五百女人，却後稍稍皆當作佛。』

「如是曇無竭菩薩世時，五百女人即化作男子，後世世生者常不離諸佛國。薩陀波倫菩薩及五百人，世世常高才，常當教天下人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是曇無竭菩薩世時，五百女人即化作男子，後世世生者常不離諸佛國。薩陀波倫菩薩及五百人，世世常高才，常當教天下人。」

佛語須菩提：「若有菩薩在事欲得佛者，若見現在佛，若佛般泥洹後，欲索般若波羅蜜者，常精進，常當恭敬於般若波羅蜜，當如是薩陀波倫菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「若有菩薩在事欲得佛者，若見現在佛，若佛般泥洹後，欲索般若波羅蜜者，常精進，常當恭敬於般若波羅蜜，當如是薩陀波倫菩薩。」

摩訶般若波羅蜜道行經囑累品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜道行經囑累品第三十

佛以手撫阿難肩三反，佛語阿難：「我囑累汝是般若波羅蜜，諦持諦念。阿難！是般若波羅蜜以相累，常持諦了了，取字諦了了，念書作字莫使缺減，諦視書莫左右望，一切恐是有難，諦是經中莫令字少。我累汝阿難是般若波羅蜜。何以故？是經，阿難！怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，過去、當來、今現在無有盡經藏，是經鎮諸法，悉從是經中出諸所有。阿難！怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，過去、當來、今現在所為人民說經，所出不可計經卷，種種異慧，若干種經卷，所見人民，若干種所喜，各各隨所行，人民道經所入慧所說，過去、當來、今現在所說，是一切皆從是般若波羅蜜藏中出諸所有經法。阿難！若干種所見相，種種所行，若干種根，若干種黠，若干種癡，若干種慧，人民輩所求盡所求慧，怛薩阿竭悉都盧。阿難！悉從般若波羅蜜中出，悉知曉如是。阿難！般若波羅蜜是怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛母，是諸慧明，是我身，皆從是中出，從是中生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以手撫阿難肩三反，佛語阿難：「我囑累汝是般若波羅蜜，諦持諦念。阿難！是般若波羅蜜以相累，常持諦了了，取字諦了了，念書作字莫使缺減，諦視書莫左右望，一切恐是有難，諦是經中莫令字少。我累汝阿難是般若波羅蜜。何以故？是經，阿難！怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，過去、當來、今現在無有盡經藏，是經鎮諸法，悉從是經中出諸所有。阿難！怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，過去、當來、今現在所為人民說經，所出不可計經卷，種種異慧，若干種經卷，所見人民，若干種所喜，各各隨所行，人民道經所入慧所說，過去、當來、今現在所說，是一切皆從是般若波羅蜜藏中出諸所有經法。阿難！若干種所見相，種種所行，若干種根，若干種黠，若干種癡，若干種慧，人民輩所求盡所求慧，怛薩阿竭悉都盧。阿難！悉從般若波羅蜜中出，悉知曉如是。阿難！般若波羅蜜是怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛母，是諸慧明，是我身，皆從是中出，從是中生。」

佛語阿難：「汝敬我所語、敬我法，若敬愛承事我，汝自敬身於佛，汝有慈於佛，汝有孝於佛，一切恭敬於佛所，汝持是慈孝恭敬於般若波羅蜜中。如是，阿難！汝恭敬於是中，悉為供養諸佛已，持是累汝。阿難！汝所當作者悉為已，汝身亦有慈，口亦有慈，心亦有慈，汝有孝於佛，不言無有孝；汝常得佛時，不言不得時；汝常如法，不言不如法；汝心常淨潔無瑕穢，汝見佛不言不見佛，汝如是，悉為報佛恩已。我語汝，阿難！是般若波羅蜜從中亡一字，汝捨汝擬不書，汝虛，以無有慈孝於佛所，汝以不復見我。阿難！汝以不復恭敬於佛。阿難！汝以不復隨佛教。阿難！汝以不復承事用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「汝敬我所語、敬我法，若敬愛承事我，汝自敬身於佛，汝有慈於佛，汝有孝於佛，一切恭敬於佛所，汝持是慈孝恭敬於般若波羅蜜中。如是，阿難！汝恭敬於是中，悉為供養諸佛已，持是累汝。阿難！汝所當作者悉為已，汝身亦有慈，口亦有慈，心亦有慈，汝有孝於佛，不言無有孝；汝常得佛時，不言不得時；汝常如法，不言不如法；汝心常淨潔無瑕穢，汝見佛不言不見佛，汝如是，悉為報佛恩已。我語汝，阿難！是般若波羅蜜從中亡一字，汝捨汝擬不書，汝虛，以無有慈孝於佛所，汝以不復見我。阿難！汝以不復恭敬於佛。阿難！汝以不復隨佛教。阿難！汝以不復承事用。」

佛言：「阿難！汝所恭敬於佛以來，為了無復有供養佛，設從是般若波羅蜜中，亡一句一言若擬置，以為背佛恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！汝所恭敬於佛以來，為了無復有供養佛，設從是般若波羅蜜中，亡一句一言若擬置，以為背佛恩。」

佛語阿難：「是般若波羅蜜，汝諦受諦念，用慈孝於佛故，承用教故，都盧是過去、當來、今現在佛天中天所施教，用是供養，若於薩和薩為極大慈，具諸菩薩當視如見佛，當恭敬諸佛法。汝以親近持佛藏，作是諦念：『於是般若波羅蜜，當諦取，莫得失一字。』佛般泥洹後，汝當護是經莫令減少，當持授與菩薩摩訶薩是諸佛經藏。阿難！我手付汝，汝當持授與菩薩摩訶薩持是。阿難！菩薩所作功德，勤苦死生牢獄悉破壞，諸無知者為繫著悉得救解，諸魔官屬無不降伏，諸所欲法悉除去，正上佛坐，作阿耨多羅三耶三菩，以成佛道，諸人民無目者愚癡者悉當開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「是般若波羅蜜，汝諦受諦念，用慈孝於佛故，承用教故，都盧是過去、當來、今現在佛天中天所施教，用是供養，若於薩和薩為極大慈，具諸菩薩當視如見佛，當恭敬諸佛法。汝以親近持佛藏，作是諦念：『於是般若波羅蜜，當諦取，莫得失一字。』佛般泥洹後，汝當護是經莫令減少，當持授與菩薩摩訶薩是諸佛經藏。阿難！我手付汝，汝當持授與菩薩摩訶薩持是。阿難！菩薩所作功德，勤苦死生牢獄悉破壞，諸無知者為繫著悉得救解，諸魔官屬無不降伏，諸所欲法悉除去，正上佛坐，作阿耨多羅三耶三菩，以成佛道，諸人民無目者愚癡者悉當開解。」

佛語阿難：「正第一大道無有兩正，是阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛慧，是為般若波羅蜜決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「正第一大道無有兩正，是阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛慧，是為般若波羅蜜決。」

佛語阿難：「我般泥洹後，都盧三千大千國界其中人民，汝悉教入經法中，悉令成就得阿羅漢道，日日教乃爾所人，如是一劫若百劫，悉為說經令般泥洹。雖爾，汝常不具足承事我，汝不如持是般若波羅蜜中一句教菩薩學，如是為具足承事佛已，為具足供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「我般泥洹後，都盧三千大千國界其中人民，汝悉教入經法中，悉令成就得阿羅漢道，日日教乃爾所人，如是一劫若百劫，悉為說經令般泥洹。雖爾，汝常不具足承事我，汝不如持是般若波羅蜜中一句教菩薩學，如是為具足承事佛已，為具足供養。」

佛言：「我今於是稱譽汝，囑累般若波羅蜜，至一劫百劫不能竟，我今麁演說耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我今於是稱譽汝，囑累般若波羅蜜，至一劫百劫不能竟，我今麁演說耳。」

佛語阿難：「我今問汝，汝當說。」佛從袈裟中出金色臂，舉右手著阿難頭上，摩阿難頭，持手著阿難肩上，語阿難言：「云何，阿難！汝慈於佛不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「我今問汝，汝當說。」佛從袈裟中出金色臂，舉右手著阿難頭上，摩阿難頭，持手著阿難肩上，語阿難言：「云何，阿難！汝慈於佛不？」

阿難言：「佛天中天，自當知。」如是至三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「佛天中天，自當知。」如是至三。

佛復問阿難：「云何，阿難！汝孝於佛不？」如是復三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問阿難：「云何，阿難！汝孝於佛不？」如是復三。

阿難言：「佛天中天，自當知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「佛天中天，自當知。」

佛言：「如是，阿難！汝有慈於佛，所以為報佛恩。阿難！汝極尊般若波羅蜜致重敬，慈於是句，心所念句，當令了了分明心所念，餘悉棄之，一切心於是中。書具經正字頭角所，持時學時，當諦授與菩薩摩訶薩，與好長素卷，善書令經上下句相得，書時當得好筆書好素上，當自歸承事作禮供養，好香成搗雜香澤香繒綵華蓋旗幡，悉如天上所有香，著油麻中，所淨潔油麻好燈炷，自歸頭面著地，却然燈炷，加敬作禮承事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，阿難！汝有慈於佛，所以為報佛恩。阿難！汝極尊般若波羅蜜致重敬，慈於是句，心所念句，當令了了分明心所念，餘悉棄之，一切心於是中。書具經正字頭角所，持時學時，當諦授與菩薩摩訶薩，與好長素卷，善書令經上下句相得，書時當得好筆書好素上，當自歸承事作禮供養，好香成搗雜香澤香繒綵華蓋旗幡，悉如天上所有香，著油麻中，所淨潔油麻好燈炷，自歸頭面著地，却然燈炷，加敬作禮承事。」

佛說是般若波羅蜜時，在羅閱祇耆闍崛山中，在眾弟子央坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是般若波羅蜜時，在羅閱祇耆闍崛山中，在眾弟子央坐。

佛年三十得佛，十二月十五日過食後說經。佛說經已，諸弟子、諸菩薩，諸天、諸阿須倫、諸龍鬼神諸人民，皆大歡欣，為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛年三十得佛，十二月十五日過食後說經。佛說經已，諸弟子、諸菩薩，諸天、諸阿須倫、諸龍鬼神諸人民，皆大歡欣，為佛作禮而去。