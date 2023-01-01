道行般若經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道行般若經卷第九

後漢月支國三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月支國三藏支婁迦讖譯

摩訶般若波羅蜜累教品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜累教品第二十五

佛語阿難：「作是立者，無有能過。菩薩作是立為如佛立，作是立無有為作師者，是為薩芸若立。欲作是立者，當隨般若波羅蜜教。有應是般若波羅蜜行者，當知是人從人道中來，或從兜術天上來，是人或從人道中聞般若波羅蜜，或從兜術天上聞，或從人道中行，或從兜術陀天上行。何以故？佛般泥洹後，般若波羅蜜若於十方見，若於兜術天上見，有行是般若波羅蜜若書者，諸佛悉視護之。是菩薩復轉教人，勸樂合偶，知是菩薩供養若干佛以來，不於羅漢、辟支佛品中作功德，知是菩薩供養若干佛以來，學是般若波羅蜜不恐不怖。若有受般若波羅蜜，若有學，若有持，若有解中事，若有隨，知是菩薩如面見佛無異。是菩薩不止亦不誹謗般若波羅蜜，知是菩薩供養若干佛以來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「作是立者，無有能過。菩薩作是立為如佛立，作是立無有為作師者，是為薩芸若立。欲作是立者，當隨般若波羅蜜教。有應是般若波羅蜜行者，當知是人從人道中來，或從兜術天上來，是人或從人道中聞般若波羅蜜，或從兜術天上聞，或從人道中行，或從兜術陀天上行。何以故？佛般泥洹後，般若波羅蜜若於十方見，若於兜術天上見，有行是般若波羅蜜若書者，諸佛悉視護之。是菩薩復轉教人，勸樂合偶，知是菩薩供養若干佛以來，不於羅漢、辟支佛品中作功德，知是菩薩供養若干佛以來，學是般若波羅蜜不恐不怖。若有受般若波羅蜜，若有學，若有持，若有解中事，若有隨，知是菩薩如面見佛無異。是菩薩不止亦不誹謗般若波羅蜜，知是菩薩供養若干佛以來。」

佛語阿難：「雖有人於佛所作功德，持用求羅漢、辟支佛，會當得佛無異。若有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常當遠離羅漢、辟支佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「雖有人於佛所作功德，持用求羅漢、辟支佛，會當得佛無異。若有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常當遠離羅漢、辟支佛道。」

佛語阿難：「持是般若波羅蜜囑累汝。阿難！我為汝所說經，捨置般若波羅蜜摩訶漚惒拘舍羅及諸摩訶惟曰羅，我每所說餘經汝所受，設令悉散悉亡，雖有是，其過少耳。汝所從佛受般若波羅蜜，設散設亡，其過甚大不小。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「持是般若波羅蜜囑累汝。阿難！我為汝所說經，捨置般若波羅蜜摩訶漚惒拘舍羅及諸摩訶惟曰羅，我每所說餘經汝所受，設令悉散悉亡，雖有是，其過少耳。汝所從佛受般若波羅蜜，設散設亡，其過甚大不小。」

佛語阿難：「復囑累汝般若波羅蜜，受學持法，當諦學，悉具足受，悉念持書，字令正無缺減，過去、當來、今現在佛經身等無異。阿難！當作是念：『般若波羅蜜莫使缺減。』何以故？今佛現在，有慈心佛恩德，欲報佛恩具足供養者，汝設有慈心於佛者，當受持般若波羅蜜，當恭敬作禮供養，設有是行，汝悉為供養佛報恩，以汝為恭敬過去當來今現在佛已，汝慈孝於佛，恭敬思念於佛，不如恭敬於般若波羅蜜，慎莫亡失一句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「復囑累汝般若波羅蜜，受學持法，當諦學，悉具足受，悉念持書，字令正無缺減，過去、當來、今現在佛經身等無異。阿難！當作是念：『般若波羅蜜莫使缺減。』何以故？今佛現在，有慈心佛恩德，欲報佛恩具足供養者，汝設有慈心於佛者，當受持般若波羅蜜，當恭敬作禮供養，設有是行，汝悉為供養佛報恩，以汝為恭敬過去當來今現在佛已，汝慈孝於佛，恭敬思念於佛，不如恭敬於般若波羅蜜，慎莫亡失一句。」

佛語阿難：「囑累汝般若波羅蜜以為信，若有不欲離於佛、離於經、離於比丘僧，亦不欲離於過去、當來、今現在佛者，不當遠離般若波羅蜜，是佛所教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「囑累汝般若波羅蜜以為信，若有不欲離於佛、離於經、離於比丘僧，亦不欲離於過去、當來、今現在佛者，不當遠離般若波羅蜜，是佛所教。」

佛語阿難：「若有受般若波羅蜜持護，是為持過去、當來、今現在佛教法。何以故？過去、當來、今現在佛，皆從般若波羅蜜出生。菩薩欲得佛道者，當學六波羅蜜。何以故？六波羅蜜是諸菩薩摩訶薩母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「若有受般若波羅蜜持護，是為持過去、當來、今現在佛教法。何以故？過去、當來、今現在佛，皆從般若波羅蜜出生。菩薩欲得佛道者，當學六波羅蜜。何以故？六波羅蜜是諸菩薩摩訶薩母。」

佛語阿難：「囑累汝六波羅蜜，六波羅蜜者，佛不可盡經法之藏，過去、當來、今現在佛，皆從六波羅蜜出生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「囑累汝六波羅蜜，六波羅蜜者，佛不可盡經法之藏，過去、當來、今現在佛，皆從六波羅蜜出生。」

佛語阿難：「汝日日教人，盡一佛境界中人，汝悉教令得阿羅漢道。雖有是教，尚未報佛恩，不如具足為菩薩說般若波羅蜜。汝所教人悉使得阿羅漢，此所作功德，持戒、精進、守道，雖教乃爾所人，其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「汝日日教人，盡一佛境界中人，汝悉教令得阿羅漢道。雖有是教，尚未報佛恩，不如具足為菩薩說般若波羅蜜。汝所教人悉使得阿羅漢，此所作功德，持戒、精進、守道，雖教乃爾所人，其福寧多不？」

阿難報佛言：「甚多，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難報佛言：「甚多，天中天！」

佛語阿難：「不如持般若波羅蜜具足為菩薩說，雖不能多，一日可，雖不能一日，食時可，雖不能食時，為說須臾間可，其福勝度爾所阿羅漢。菩薩摩訶薩自於般若波羅蜜，念思惟其中事，菩薩雖思惟其中事，得其功德，出眾阿羅漢、辟支佛上去。雖思惟其中事，會當得阿惟越致。設不中道還，說般若波羅蜜時，四部弟子，及諸天、阿須倫及鬼神，一佛境界中，持釋迦文佛威神，一切悉見阿閦佛，及見諸比丘不可計皆阿羅漢，諸菩薩亦無央數，以後不復見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「不如持般若波羅蜜具足為菩薩說，雖不能多，一日可，雖不能一日，食時可，雖不能食時，為說須臾間可，其福勝度爾所阿羅漢。菩薩摩訶薩自於般若波羅蜜，念思惟其中事，菩薩雖思惟其中事，得其功德，出眾阿羅漢、辟支佛上去。雖思惟其中事，會當得阿惟越致。設不中道還，說般若波羅蜜時，四部弟子，及諸天、阿須倫及鬼神，一佛境界中，持釋迦文佛威神，一切悉見阿閦佛，及見諸比丘不可計皆阿羅漢，諸菩薩亦無央數，以後不復見。」

佛語阿難：「譬如見國中人，不復見阿閦佛及諸菩薩、阿羅漢諸經法，索眼不見亦如是。法不見法，法不念法。何以故？諸經法無念不見，亦無所益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「譬如見國中人，不復見阿閦佛及諸菩薩、阿羅漢諸經法，索眼不見亦如是。法不見法，法不念法。何以故？諸經法無念不見，亦無所益。」

佛語阿難：「諸經法皆空，無所持，亦不可念。譬如幻師化作人，諸經法亦如是，無念亦無痛。何以故？無形故。菩薩作是行，為行般若波羅蜜，作是學，為學般若波羅蜜，悉欲得六波羅蜜者，當學般若波羅蜜。作是學，在諸學中最尊無有及者，百倍千倍萬倍，是為安十方天下。作是學者，困厄苦者悉護視，是為隨佛法學，是為隨佛教。有應學是者，持手舉一佛境界，移著還復他方剎土，以其處人無有覺知者。」佛語阿難：「佛從是般若波羅蜜中學成，過去、當來、今現在佛，無所罣礙諸智慧法，悉從般若波羅蜜具足成。欲得般若波羅蜜限者，為欲得虛空限。何以故？般若波羅蜜不可盡，十方之事可計，般若波羅蜜事不可計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「諸經法皆空，無所持，亦不可念。譬如幻師化作人，諸經法亦如是，無念亦無痛。何以故？無形故。菩薩作是行，為行般若波羅蜜，作是學，為學般若波羅蜜，悉欲得六波羅蜜者，當學般若波羅蜜。作是學，在諸學中最尊無有及者，百倍千倍萬倍，是為安十方天下。作是學者，困厄苦者悉護視，是為隨佛法學，是為隨佛教。有應學是者，持手舉一佛境界，移著還復他方剎土，以其處人無有覺知者。」佛語阿難：「佛從是般若波羅蜜中學成，過去、當來、今現在佛，無所罣礙諸智慧法，悉從般若波羅蜜具足成。欲得般若波羅蜜限者，為欲得虛空限。何以故？般若波羅蜜不可盡，十方之事可計，般若波羅蜜事不可計。」

佛告阿難：「般若波羅蜜事不可計不可盡，般若波羅蜜本淨。何以故？過去不可復計佛悉從其中成就得佛，般若波羅蜜亦不增亦不減；甫當來不可復計佛悉從般若波羅蜜成就得佛，般若波羅蜜亦不增亦不減；十方今現在不可復計佛悉從般若波羅蜜成就得佛，般若波羅蜜亦不增亦不減。是故般若波羅蜜不可盡，虛空亦不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「般若波羅蜜事不可計不可盡，般若波羅蜜本淨。何以故？過去不可復計佛悉從其中成就得佛，般若波羅蜜亦不增亦不減；甫當來不可復計佛悉從般若波羅蜜成就得佛，般若波羅蜜亦不增亦不減；十方今現在不可復計佛悉從般若波羅蜜成就得佛，般若波羅蜜亦不增亦不減。是故般若波羅蜜不可盡，虛空亦不可盡。」

摩訶般若波羅蜜道行經不可盡品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜道行經不可盡品第二十六

是時須菩提作是念：「佛所說般若波羅蜜事甚深，是須菩提當作是問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時須菩提作是念：「佛所說般若波羅蜜事甚深，是須菩提當作是問。」

須菩提白佛言：「般若波羅蜜不可盡，譬如虛空亦不可盡。菩薩當何因思惟般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「般若波羅蜜不可盡，譬如虛空亦不可盡。菩薩當何因思惟般若波羅蜜？」

佛語須菩提：「色不可盡，當作是思惟般若波羅蜜，痛痒思想生死識不可盡，當作是思惟般若波羅蜜，十二因緣不可盡，當作是思惟般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「色不可盡，當作是思惟般若波羅蜜，痛痒思想生死識不可盡，當作是思惟般若波羅蜜，十二因緣不可盡，當作是思惟般若波羅蜜。」

佛語須菩提：「菩薩當作是思惟般若波羅蜜，菩薩當作是思惟十二因緣，適得其中。菩薩初坐樹下時，不共法思惟十二因緣，是時薩芸若智慧悉具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「菩薩當作是思惟般若波羅蜜，菩薩當作是思惟十二因緣，適得其中。菩薩初坐樹下時，不共法思惟十二因緣，是時薩芸若智慧悉具足。」

佛語須菩提：「若有菩薩行般若波羅蜜時，思惟十二因緣不可盡，作是思惟者，出過羅漢、辟支佛道去，正住佛道。菩薩不作是思惟行般若波羅蜜，及思惟十二因緣不可盡，設不作是思惟者，便中道得羅漢、辟支佛。菩薩不中道還者，用思惟般若波羅蜜，思惟行摩訶漚惒拘舍羅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「若有菩薩行般若波羅蜜時，思惟十二因緣不可盡，作是思惟者，出過羅漢、辟支佛道去，正住佛道。菩薩不作是思惟行般若波羅蜜，及思惟十二因緣不可盡，設不作是思惟者，便中道得羅漢、辟支佛。菩薩不中道還者，用思惟般若波羅蜜，思惟行摩訶漚惒拘舍羅故。」

佛語須菩提：「菩薩行般若波羅蜜時，思惟視十二因緣不可盡，作是視十二因緣，所視法生者滅者皆有因緣，法亦無有作者。作是思惟十二因緣行般若波羅蜜時，不見色，不見痛痒思想生死識，不見佛境界，無有所因法見佛境界，是為菩薩行般若波羅蜜。若有菩薩行般若波羅蜜，當爾時魔大愁毒，譬如父母新死啼哭愁毒憂思。菩薩行般若波羅蜜時，魔愁毒如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「菩薩行般若波羅蜜時，思惟視十二因緣不可盡，作是視十二因緣，所視法生者滅者皆有因緣，法亦無有作者。作是思惟十二因緣行般若波羅蜜時，不見色，不見痛痒思想生死識，不見佛境界，無有所因法見佛境界，是為菩薩行般若波羅蜜。若有菩薩行般若波羅蜜，當爾時魔大愁毒，譬如父母新死啼哭愁毒憂思。菩薩行般若波羅蜜時，魔愁毒如是。」

須菩提白佛言：「一魔愁毒耶？餘魔復愁毒乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「一魔愁毒耶？餘魔復愁毒乎？」

佛語須菩提：「一佛境界所有魔，各各於其所止處不安。菩薩隨般若波羅蜜教時，菩薩應行如是者，諸天、阿須倫、龍、鬼神、人若非人，不能害菩薩。若有菩薩欲得佛道者，當行般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜，為行檀波羅蜜具足，行尸波羅蜜亦爾，行羼提波羅蜜亦爾，行惟逮波羅蜜亦爾，行禪波羅蜜亦爾。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，具足行漚惒拘舍羅波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若有魔事起，即覺使不至。菩薩悉欲得諸漚惒拘舍羅波羅蜜者，當行般若波羅蜜，當守般若波羅蜜。若有菩薩行般若波羅蜜，守般若波羅蜜，爾時菩薩思惟十方不可計阿僧祇現在諸佛，諸佛本行菩薩道時，悉從般若波羅蜜出生。菩薩作是念：『如諸佛悉得諸經法，我悉當得。』如是菩薩行般若波羅蜜時，作是思惟念，如兩指相彈頃，若有菩薩布施具足如恒邊沙劫，不如是菩薩行般若波羅蜜如彈兩指頃。菩薩如是行者，為住阿惟越致地，是菩薩為諸佛所念，菩薩終不還餘道，會當得佛，終不歸三惡道，是菩薩未曾離諸佛時。行般若波羅蜜菩薩，如兩指相彈頃間，功德如是。何況一日守般若波羅蜜者，行當如是揵陀訶盡菩薩。揵陀訶盡菩薩，在阿閦佛剎最尊第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「一佛境界所有魔，各各於其所止處不安。菩薩隨般若波羅蜜教時，菩薩應行如是者，諸天、阿須倫、龍、鬼神、人若非人，不能害菩薩。若有菩薩欲得佛道者，當行般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜，為行檀波羅蜜具足，行尸波羅蜜亦爾，行羼提波羅蜜亦爾，行惟逮波羅蜜亦爾，行禪波羅蜜亦爾。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，具足行漚惒拘舍羅波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若有魔事起，即覺使不至。菩薩悉欲得諸漚惒拘舍羅波羅蜜者，當行般若波羅蜜，當守般若波羅蜜。若有菩薩行般若波羅蜜，守般若波羅蜜，爾時菩薩思惟十方不可計阿僧祇現在諸佛，諸佛本行菩薩道時，悉從般若波羅蜜出生。菩薩作是念：『如諸佛悉得諸經法，我悉當得。』如是菩薩行般若波羅蜜時，作是思惟念，如兩指相彈頃，若有菩薩布施具足如恒邊沙劫，不如是菩薩行般若波羅蜜如彈兩指頃。菩薩如是行者，為住阿惟越致地，是菩薩為諸佛所念，菩薩終不還餘道，會當得佛，終不歸三惡道，是菩薩未曾離諸佛時。行般若波羅蜜菩薩，如兩指相彈頃間，功德如是。何況一日守般若波羅蜜者，行當如是揵陀訶盡菩薩。揵陀訶盡菩薩，在阿閦佛剎最尊第一。」

摩訶般若波羅蜜道行經隨品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜道行經隨品第二十七

須菩提白佛言：「菩薩何因隨般若波羅蜜教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「菩薩何因隨般若波羅蜜教？」

佛語須菩提：「諸經法無有能壞者，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。虛空不可盡，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。五陰本無形，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。四大本無形，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。沙羅伊檀六事大虛空無形，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。發心行佛道無有與等者，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。發心行願甚廣大，菩薩等心於十方人無有極，佛有四事不護，各各異端無有極，菩薩隨道般若波羅蜜教，當如是。菩薩為諸天、阿須倫、龍、鬼神、甄陀羅、摩睺勒、人及非人，作不可計之覆護，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。十方天下人呼為是我所非我所悉斷之，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。虛空之中音響無形，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。譬如大海水不可斗量，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。譬如須彌山巔珍寶各各別異，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。釋梵各自有教，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。譬如月盛滿姝好，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。譬如日明所照悉至，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。諸經法但有字耳，無有處所，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。般若波羅蜜本無形但有字耳，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。般若波羅蜜本無所從生，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。般若波羅蜜等無有異，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。幻化及野馬但有名無形，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。地水火風是四事無有極，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。佛身相本無色，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。諸佛境界各各虛空，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。佛諸經本無說無教，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。譬如眾鳥飛行空中而無足跡，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。生死根，波羅蜜力，諸覺禪棄脫三昧定，入禪具足，悉脫愛欲，臨作佛時乃得行是，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。諸經法無有極不可盡，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。諸經法無所從生，無所因出，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。臨作佛時諸經法悉具足成，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。泥洹虛空無所有，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。諸經法本無淨適無所因，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。佛所作為變化無有極，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。一切無有索菩薩過者，亦無有得佛過者，脫無央數人，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。諸佛說經法行道如是，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。佛所教化等無有異，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「諸經法無有能壞者，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。虛空不可盡，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。五陰本無形，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。四大本無形，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。沙羅伊檀六事大虛空無形，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。發心行佛道無有與等者，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。發心行願甚廣大，菩薩等心於十方人無有極，佛有四事不護，各各異端無有極，菩薩隨道般若波羅蜜教，當如是。菩薩為諸天、阿須倫、龍、鬼神、甄陀羅、摩睺勒、人及非人，作不可計之覆護，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。十方天下人呼為是我所非我所悉斷之，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。虛空之中音響無形，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。譬如大海水不可斗量，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。譬如須彌山巔珍寶各各別異，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。釋梵各自有教，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。譬如月盛滿姝好，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。譬如日明所照悉至，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。諸經法但有字耳，無有處所，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。般若波羅蜜本無形但有字耳，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。般若波羅蜜本無所從生，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。般若波羅蜜等無有異，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。幻化及野馬但有名無形，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。地水火風是四事無有極，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。佛身相本無色，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。諸佛境界各各虛空，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。佛諸經本無說無教，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。譬如眾鳥飛行空中而無足跡，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。生死根，波羅蜜力，諸覺禪棄脫三昧定，入禪具足，悉脫愛欲，臨作佛時乃得行是，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。諸經法無有極不可盡，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。諸經法無所從生，無所因出，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。臨作佛時諸經法悉具足成，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。泥洹虛空無所有，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。諸經法本無淨適無所因，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。佛所作為變化無有極，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。一切無有索菩薩過者，亦無有得佛過者，脫無央數人，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。諸佛說經法行道如是，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。佛所教化等無有異，菩薩隨般若波羅蜜教，當如是。」

佛語須菩提：「若有菩薩行般若波羅蜜時，當作是隨、當作是念、當作是入、當作是視，去離諛諂、去離貢高、去離強梁、去離非法、去離自用、去離財富、去離僥倖、去離世事，棄身不惜壽命，適無所慕，但念佛所行事安隱。菩薩行能如是者，得佛不久，悉得薩芸若功德不久。如是輩菩薩，不當字菩薩，當字為佛。何以故？今得佛不久故。若有菩薩隨般若波羅蜜教，甫當來世為得佛字。佛在者亦當隨般若波羅蜜教，佛般泥洹後亦當隨般若波羅蜜教，當如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「若有菩薩行般若波羅蜜時，當作是隨、當作是念、當作是入、當作是視，去離諛諂、去離貢高、去離強梁、去離非法、去離自用、去離財富、去離僥倖、去離世事，棄身不惜壽命，適無所慕，但念佛所行事安隱。菩薩行能如是者，得佛不久，悉得薩芸若功德不久。如是輩菩薩，不當字菩薩，當字為佛。何以故？今得佛不久故。若有菩薩隨般若波羅蜜教，甫當來世為得佛字。佛在者亦當隨般若波羅蜜教，佛般泥洹後亦當隨般若波羅蜜教，當如是。」

摩訶般若波羅蜜道行經薩陀波倫菩薩品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜道行經薩陀波倫菩薩品第二十八

佛語須菩提：「疾欲得佛者，索般若波羅蜜，當如薩陀波倫菩薩。於今在上方，過六百三十億佛國，佛名揵陀羅耶，其國名尼遮揵陀波勿，薩陀波倫菩薩於彼間止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「疾欲得佛者，索般若波羅蜜，當如薩陀波倫菩薩。於今在上方，過六百三十億佛國，佛名揵陀羅耶，其國名尼遮揵陀波勿，薩陀波倫菩薩於彼間止。」

須菩提白佛言：「薩陀波倫菩薩本何因緣索般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「薩陀波倫菩薩本何因緣索般若波羅蜜？」

佛語須菩提：「乃往久遠世有菩薩，名薩陀波倫，為前世施行功德所追逮，本願所成，世世作功德所致，前世以供養數千萬億佛。時菩薩臥出，天人於夢中語言：『汝當求索大法。』覺起即行，求索了不得，其意惆悵不樂；欲得見佛，欲得聞經，索之了不能得，亦無有菩薩所行法則。用是故，甚大愁憂啼哭而行。譬如人有過於大王所，其財產悉沒入縣官，父母及身皆閉在牢獄，其人啼哭愁憂不可言。薩陀波倫菩薩愁憂啼哭如是。時忉利天人來下在虛空中，觀見菩薩日日啼哭，天人見菩薩至心啼哭，天人即於菩薩父母兄弟親屬交友中，字菩薩為薩陀波倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「乃往久遠世有菩薩，名薩陀波倫，為前世施行功德所追逮，本願所成，世世作功德所致，前世以供養數千萬億佛。時菩薩臥出，天人於夢中語言：『汝當求索大法。』覺起即行，求索了不得，其意惆悵不樂；欲得見佛，欲得聞經，索之了不能得，亦無有菩薩所行法則。用是故，甚大愁憂啼哭而行。譬如人有過於大王所，其財產悉沒入縣官，父母及身皆閉在牢獄，其人啼哭愁憂不可言。薩陀波倫菩薩愁憂啼哭如是。時忉利天人來下在虛空中，觀見菩薩日日啼哭，天人見菩薩至心啼哭，天人即於菩薩父母兄弟親屬交友中，字菩薩為薩陀波倫。

「是時世有佛，名曇無竭阿祝竭羅佛，般泥洹以來甚久，亦不聞經，亦不見比丘僧。時薩陀波倫菩薩於夢中，忉利天人語言：『前世有佛，名曇無竭阿祝竭羅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時世有佛，名曇無竭阿祝竭羅佛，般泥洹以來甚久，亦不聞經，亦不見比丘僧。時薩陀波倫菩薩於夢中，忉利天人語言：『前世有佛，名曇無竭阿祝竭羅。』

「是時菩薩於夢中聞佛名即覺，覺已即大歡喜踊躍，即棄捐家，入深山中無人之處，棄身無所貪慕而大啼哭，自念言：『我惡所致，不見佛、不聞經、不得菩薩所行法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時菩薩於夢中聞佛名即覺，覺已即大歡喜踊躍，即棄捐家，入深山中無人之處，棄身無所貪慕而大啼哭，自念言：『我惡所致，不見佛、不聞經、不得菩薩所行法。』

「是時薩陀波倫菩薩啼哭，時便聞虛空中有聲言：『善男子！可止，莫復啼哭。有大法名般若波羅蜜，若有行者，若有守者，得佛疾。汝當求索是大法，汝聞是法若行若守，佛所有功德汝悉當得之；得佛三十二相八十種好，汝悉當得之；汝悉當持經法教十方天下人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩啼哭，時便聞虛空中有聲言：『善男子！可止，莫復啼哭。有大法名般若波羅蜜，若有行者，若有守者，得佛疾。汝當求索是大法，汝聞是法若行若守，佛所有功德汝悉當得之；得佛三十二相八十種好，汝悉當得之；汝悉當持經法教十方天下人。』

「薩陀波倫菩薩問虛空中聲：『當何因緣得般若波羅蜜？當到何方求索？當何等方便得之？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩問虛空中聲：『當何因緣得般若波羅蜜？當到何方求索？當何等方便得之？』

「虛空中聲報菩薩言：『從是東行莫得休息，汝行時莫念左、莫念右，莫念前、莫念後，莫念上、莫念下，莫念行，行時莫念恐怖、莫念喜，莫念食、莫念飲，莫念坐、莫念行道、莫念中止，莫念婬、莫念怒、莫念癡，莫念守、莫念有所得，莫念內、莫念外，莫念色、莫念痛痒思想生死識，莫念眼、莫念耳、莫念鼻、莫念口、莫念身、莫念心意，莫念地水火風、莫念空，莫念人、莫念我、莫念命，莫念有空、莫念無空，莫念行菩薩道，莫念有經、莫念無經，莫念生天上、莫念生世間，莫念菩薩善、莫念菩薩惡，一切所向念悉斷遍無所著。從是東行悉斷念已，作是行不缺者，令得聞般若波羅蜜不久。過去諸佛行菩薩道時，索般若波羅蜜如是，得般若波羅蜜，隨其教者得佛疾，作是精進行者，當疾得佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛空中聲報菩薩言：『從是東行莫得休息，汝行時莫念左、莫念右，莫念前、莫念後，莫念上、莫念下，莫念行，行時莫念恐怖、莫念喜，莫念食、莫念飲，莫念坐、莫念行道、莫念中止，莫念婬、莫念怒、莫念癡，莫念守、莫念有所得，莫念內、莫念外，莫念色、莫念痛痒思想生死識，莫念眼、莫念耳、莫念鼻、莫念口、莫念身、莫念心意，莫念地水火風、莫念空，莫念人、莫念我、莫念命，莫念有空、莫念無空，莫念行菩薩道，莫念有經、莫念無經，莫念生天上、莫念生世間，莫念菩薩善、莫念菩薩惡，一切所向念悉斷遍無所著。從是東行悉斷念已，作是行不缺者，令得聞般若波羅蜜不久。過去諸佛行菩薩道時，索般若波羅蜜如是，得般若波羅蜜，隨其教者得佛疾，作是精進行者，當疾得佛。』

「薩陀波倫菩薩聞虛空中教聲，大歡欣，當隨天人之教。虛空中聲復報言：『莫失是教。』作是語已，便不復聞聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩聞虛空中教聲，大歡欣，當隨天人之教。虛空中聲復報言：『莫失是教。』作是語已，便不復聞聲。

「是時薩陀波倫菩薩聞是教法，倍踊躍歡欣，隨是教即東行，心適無所著。行中道，作是念：『去是幾所乃當得般若波羅蜜？』作是念已住復大啼哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩聞是教法，倍踊躍歡欣，隨是教即東行，心適無所著。行中道，作是念：『去是幾所乃當得般若波羅蜜？』作是念已住復大啼哭。

「薩陀波倫菩薩作是啼哭時，上方虛空中化作佛，在空中立言：『善哉，善哉！如若所索者甚難，如汝作是精進者，今得般若波羅蜜不久。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩作是啼哭時，上方虛空中化作佛，在空中立言：『善哉，善哉！如若所索者甚難，如汝作是精進者，今得般若波羅蜜不久。』

「薩陀波倫菩薩叉手仰向視化佛，身有金色，身放十億光炎，身有三十二相，見已大歡欣，叉手白化佛言：『願佛為我說經法，我從佛聞經，聞經已，諸佛所有經法我皆欲悉得之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩叉手仰向視化佛，身有金色，身放十億光炎，身有三十二相，見已大歡欣，叉手白化佛言：『願佛為我說經法，我從佛聞經，聞經已，諸佛所有經法我皆欲悉得之。』

「是時化佛語薩陀波倫菩薩：『受我所教法，悉當念持之。諸經法本無，恐懼本淨，無端緒住。諸經法一切無所罣礙，本端無所因住。諸經法本無，所因端緒無所說住。諸經法無所說教，如虛空無形，本無端緒，如泥洹無有異。諸經法如泥洹無有異，無所從生，無形住。諸經法無所從生無形計，如幻無形，如水中見影。諸經法如水中影現，如夢中所見等無有異。諸經法如夢中所見，等無有異，佛聲音都盧見如是，當隨是經法教。善男子！當作是守念。從是東行索般若波羅蜜，去是間二萬里，國名揵陀越，王治處其國豐熟，熾盛富樂，人民眾多。其城縱廣四百八十里，皆以七寶作城，其城七重，其間皆有七寶琦樹，城上皆有七寶，羅縠緹縵以覆城上，其間皆有七寶交露間垂鈴，四城門外皆有戲盧，遶城有七重池水，水中有雜種優鉢蓮花、拘文羅華、不那利華、須揵提華、末願揵提華，皆在池水中生間。陸地有占匐華，如是眾華數千百種。其池中有眾雜琦鳥鳧鴈鴛鴦異類琦鳥，數千百種。池中有七寶之船，其人乘船娛樂戲池中。城中皆行列五色幢幡，復懸五色幢幡，復有羅列雜色華蓋，城中街巷各各周遍。譬若忉利天上帝釋宮殿，懸幢幡音樂之聲，數千百種日日不絕。譬如忉利天上難檀桓戲盧，其中有音樂之聲，快樂不絕，其城快樂亦復如是。其城中無有異人，皆是菩薩，中有成就者，中有發意者，皆共居其中，快樂不可言。其中所有服飾，玄黃琦珍不可復計。其國中有菩薩，名曇無竭，在眾菩薩中最高尊，有六百八十萬夫人采女共相娛樂。揵陀越國中諸菩薩，常共恭敬曇無竭，為於國中央施高座，隨次轉下施座，中有黃金座、白銀座、琉璃座、水精座，座皆有雜色文繡綩綖，座間皆散雜種香華，座上皆施雜寶交露之蓋，中外周匝皆燒名香。曇無竭菩薩常於高座上，為諸菩薩說般若波羅蜜，中有聽者，中有書者，中有學者，中有諷者，中有守者。汝從是去到揵陀越國曇無竭菩薩所，自當為汝說般若波羅蜜，當為汝作師教汝。何以故？前數千億世常為汝作師，是汝本發意時師。汝往至師所時，若見若聞，莫得說其短亦莫念其短，汝設見，慎莫疑慎莫怠。何以故？汝未曉漚惒拘舍羅，當諦覺魔事。善男子！慎莫隨，魔教莫用。師在深宮尊貴教，敬當如敬佛無有異。當用經法故，莫念財利貪意心念，所有者當施與師，當樂好恭敬於師。作是行不缺者，今得聞般若波羅蜜不久。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時化佛語薩陀波倫菩薩：『受我所教法，悉當念持之。諸經法本無，恐懼本淨，無端緒住。諸經法一切無所罣礙，本端無所因住。諸經法本無，所因端緒無所說住。諸經法無所說教，如虛空無形，本無端緒，如泥洹無有異。諸經法如泥洹無有異，無所從生，無形住。諸經法無所從生無形計，如幻無形，如水中見影。諸經法如水中影現，如夢中所見等無有異。諸經法如夢中所見，等無有異，佛聲音都盧見如是，當隨是經法教。善男子！當作是守念。從是東行索般若波羅蜜，去是間二萬里，國名揵陀越，王治處其國豐熟，熾盛富樂，人民眾多。其城縱廣四百八十里，皆以七寶作城，其城七重，其間皆有七寶琦樹，城上皆有七寶，羅縠緹縵以覆城上，其間皆有七寶交露間垂鈴，四城門外皆有戲盧，遶城有七重池水，水中有雜種優鉢蓮花、拘文羅華、不那利華、須揵提華、末願揵提華，皆在池水中生間。陸地有占匐華，如是眾華數千百種。其池中有眾雜琦鳥鳧鴈鴛鴦異類琦鳥，數千百種。池中有七寶之船，其人乘船娛樂戲池中。城中皆行列五色幢幡，復懸五色幢幡，復有羅列雜色華蓋，城中街巷各各周遍。譬若忉利天上帝釋宮殿，懸幢幡音樂之聲，數千百種日日不絕。譬如忉利天上難檀桓戲盧，其中有音樂之聲，快樂不絕，其城快樂亦復如是。其城中無有異人，皆是菩薩，中有成就者，中有發意者，皆共居其中，快樂不可言。其中所有服飾，玄黃琦珍不可復計。其國中有菩薩，名曇無竭，在眾菩薩中最高尊，有六百八十萬夫人采女共相娛樂。揵陀越國中諸菩薩，常共恭敬曇無竭，為於國中央施高座，隨次轉下施座，中有黃金座、白銀座、琉璃座、水精座，座皆有雜色文繡綩綖，座間皆散雜種香華，座上皆施雜寶交露之蓋，中外周匝皆燒名香。曇無竭菩薩常於高座上，為諸菩薩說般若波羅蜜，中有聽者，中有書者，中有學者，中有諷者，中有守者。汝從是去到揵陀越國曇無竭菩薩所，自當為汝說般若波羅蜜，當為汝作師教汝。何以故？前數千億世常為汝作師，是汝本發意時師。汝往至師所時，若見若聞，莫得說其短亦莫念其短，汝設見，慎莫疑慎莫怠。何以故？汝未曉漚惒拘舍羅，當諦覺魔事。善男子！慎莫隨，魔教莫用。師在深宮尊貴教，敬當如敬佛無有異。當用經法故，莫念財利貪意心念，所有者當施與師，當樂好恭敬於師。作是行不缺者，今得聞般若波羅蜜不久。』

「爾時，薩陀波倫菩薩從化佛聞是教，即踊躍歡欣，用歡欣踊躍故，即得見十方諸佛三昧。爾時十方諸佛皆讚歎言：『善哉，善哉！善男子！我曹本為菩薩時，用精進故，得聞般若波羅蜜便成就得薩芸若，亦復當得三十二相、八十種好、十種力、四無所畏、四事不護、十八事不共。我曹爾時亦復得是三昧，爾時諸佛亦復讚歎我曹如是，汝行亦當復如我曹，作是行者菩薩所有功德，汝悉當具足得之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，薩陀波倫菩薩從化佛聞是教，即踊躍歡欣，用歡欣踊躍故，即得見十方諸佛三昧。爾時十方諸佛皆讚歎言：『善哉，善哉！善男子！我曹本為菩薩時，用精進故，得聞般若波羅蜜便成就得薩芸若，亦復當得三十二相、八十種好、十種力、四無所畏、四事不護、十八事不共。我曹爾時亦復得是三昧，爾時諸佛亦復讚歎我曹如是，汝行亦當復如我曹，作是行者菩薩所有功德，汝悉當具足得之。』

「薩陀波倫菩薩從三昧覺，作是念：『諸佛本從何所來？去至何所？』作是思惟已，便復舉聲大哭，復作是念：『諸佛教我至曇無竭菩薩所。』薩陀波倫菩薩便從是去。中道得一國，國名魔所樂國，薩陀波倫菩薩便於城外園中止宿，自念：『佛經實難得，何況乃聞耶？我當供養盡力於師。今我一身加復貧窮，亦無有珍琦好物及華香持用供養於師，如我無所有者，請且自賣身，持用供養於師。』作是念已即入城街里，街里衒言：『誰欲買我者？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩從三昧覺，作是念：『諸佛本從何所來？去至何所？』作是思惟已，便復舉聲大哭，復作是念：『諸佛教我至曇無竭菩薩所。』薩陀波倫菩薩便從是去。中道得一國，國名魔所樂國，薩陀波倫菩薩便於城外園中止宿，自念：『佛經實難得，何況乃聞耶？我當供養盡力於師。今我一身加復貧窮，亦無有珍琦好物及華香持用供養於師，如我無所有者，請且自賣身，持用供養於師。』作是念已即入城街里，街里衒言：『誰欲買我者？』

「時魔在城外戲，與五萬婇女共遊戲，遙見菩薩聞自衒賣聲，魔即自念言：『是薩陀波倫菩薩自賣身，欲供養曇無竭菩薩持用索佛。是人當出我境界，脫人眾多。今我且壞乎？令一國中男女，當不見其形、不聞其聲。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時魔在城外戲，與五萬婇女共遊戲，遙見菩薩聞自衒賣聲，魔即自念言：『是薩陀波倫菩薩自賣身，欲供養曇無竭菩薩持用索佛。是人當出我境界，脫人眾多。今我且壞乎？令一國中男女，當不見其形、不聞其聲。』

「是時薩陀波倫菩薩賣身不售，便自宛轉臥地啼哭，大呼：『欲自賣身持用供養於師，了無有買者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩賣身不售，便自宛轉臥地啼哭，大呼：『欲自賣身持用供養於師，了無有買者。』

「是時釋提桓因遙於天上見薩陀波倫菩薩精進乃爾，自念言：『我當下試之，知為至誠索佛，不但諛諂。』是時釋提桓因來下化作婆羅門，問薩陀波倫言：『善男子！何其勤苦乃爾乎？用何等故宛轉啼哭？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時釋提桓因遙於天上見薩陀波倫菩薩精進乃爾，自念言：『我當下試之，知為至誠索佛，不但諛諂。』是時釋提桓因來下化作婆羅門，問薩陀波倫言：『善男子！何其勤苦乃爾乎？用何等故宛轉啼哭？』

「薩陀波倫菩薩報言：『不須問。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩報言：『不須問。』

「道人婆羅門如是問至三：『所欲勅使願相語，我欲相佐助。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「道人婆羅門如是問至三：『所欲勅使願相語，我欲相佐助。』

「薩陀波倫菩薩報言：『道人欲知者，我自賣身，欲供養於師故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩報言：『道人欲知者，我自賣身，欲供養於師故。』

「婆羅門語薩陀波倫菩薩：『卿欲供養於師故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門語薩陀波倫菩薩：『卿欲供養於師故。』

「婆羅門語薩陀波倫菩薩：『善男子！今我欲大祠，欲得人血，欲得人肉，欲得人髓，欲得人心。卿設能與我者，我益與卿財。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門語薩陀波倫菩薩：『善男子！今我欲大祠，欲得人血，欲得人肉，欲得人髓，欲得人心。卿設能與我者，我益與卿財。』

「薩陀波倫菩薩大歡欣報言：『願相與。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩大歡欣報言：『願相與。』

「薩陀波倫菩薩即取刀自刺兩臂，血大出，持與之；復割兩髀裏肉，持與之；復自破骨，持髓與之。適復欲自刺胸時，樓觀上有長者女，遙見之，傷愍哀之。時長者女與諸伎人婇女五百人，相隨來至薩陀波倫菩薩所，問言：『善男子！年尚幼少，端正如是，何以故自割截其身體？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩即取刀自刺兩臂，血大出，持與之；復割兩髀裏肉，持與之；復自破骨，持髓與之。適復欲自刺胸時，樓觀上有長者女，遙見之，傷愍哀之。時長者女與諸伎人婇女五百人，相隨來至薩陀波倫菩薩所，問言：『善男子！年尚幼少，端正如是，何以故自割截其身體？』

「薩陀波倫菩薩報女言：『我欲供養於師故，用是故，出血出肉出髓欲賣，持欲供養於師。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩報女言：『我欲供養於師故，用是故，出血出肉出髓欲賣，持欲供養於師。』

「是時長者女問薩陀波倫菩薩言：『設供養於師者，能得何等福？師名為誰？在何方止？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時長者女問薩陀波倫菩薩言：『設供養於師者，能得何等福？師名為誰？在何方止？』

「薩陀波倫菩薩報女言：『師在東方，師名曇無竭，當為我說般若波羅蜜。我聞者當行守之，當用疾得佛，我身當得三十二相、八十種好、十種力、四事不護、四事無所畏、十八事不共，當得法輪轉，當度脫十方天下人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩報女言：『師在東方，師名曇無竭，當為我說般若波羅蜜。我聞者當行守之，當用疾得佛，我身當得三十二相、八十種好、十種力、四事不護、四事無所畏、十八事不共，當得法輪轉，當度脫十方天下人。』

「是時長者女語薩陀波倫菩薩：『如善男子所言，天上天下無有比。汝莫自困苦乃爾，我自與汝金銀珍寶琦物。我自與五百婇女相隨行，我亦欲自供養曇無竭菩薩，復欲聞經。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時長者女語薩陀波倫菩薩：『如善男子所言，天上天下無有比。汝莫自困苦乃爾，我自與汝金銀珍寶琦物。我自與五百婇女相隨行，我亦欲自供養曇無竭菩薩，復欲聞經。』

「是時婆羅門語薩陀波倫菩薩言：『善哉，善哉！善男子！如是精進難及。欲知我不？善男子！我是天王釋提桓因，故相試耳。欲求索何等願，我悉與卿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時婆羅門語薩陀波倫菩薩言：『善哉，善哉！善男子！如是精進難及。欲知我不？善男子！我是天王釋提桓因，故相試耳。欲求索何等願，我悉與卿。』

「薩陀波倫菩薩報天王釋言：『欲哀我者，使我身體平復如故。』菩薩身體即平復如故。釋提桓因即自去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩報天王釋言：『欲哀我者，使我身體平復如故。』菩薩身體即平復如故。釋提桓因即自去。

「是時長者女語薩陀波倫菩薩言：『共歸至我父母所，索金銀珍寶琦物，并報父母去。』薩陀波倫菩薩即隨至父母舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時長者女語薩陀波倫菩薩言：『共歸至我父母所，索金銀珍寶琦物，并報父母去。』薩陀波倫菩薩即隨至父母舍。

「女歸以具為父母說是事，父母即報女言：『汝所說甚快，難得聞。我亦復欲與汝共行，自惟年老不能自行，汝所欲得便自說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女歸以具為父母說是事，父母即報女言：『汝所說甚快，難得聞。我亦復欲與汝共行，自惟年老不能自行，汝所欲得便自說。』

「女言：『我欲得金銀珍寶琦物。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女言：『我欲得金銀珍寶琦物。』

「父母言：『女自恣取之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「父母言：『女自恣取之。』

「女便自取金銀雜寶珍琦好物，盛搗栴檀名香及餘雜碎諸寶蜜香甚多，以五百乘車載自重，五百侍女自副。是時五百侍女皆行報長者女父母：『欲侍貴女隨菩薩行。』報已即相隨俱行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女便自取金銀雜寶珍琦好物，盛搗栴檀名香及餘雜碎諸寶蜜香甚多，以五百乘車載自重，五百侍女自副。是時五百侍女皆行報長者女父母：『欲侍貴女隨菩薩行。』報已即相隨俱行。

「是時薩陀波倫菩薩與五百女人輩，稍引導而去。遙見犍陀越國有幢幡，譬如忉利天上懸幢幡，遙聞犍陀越國音樂之聲，復遙見揵陀越國，城上皆有七寶緹縵七重，其下有七寶交露七重，一重間者皆懸鈴，城外周匝遶有七寶樹七重，城外皆有戲盧，男子女人遊戲娛樂其中——中有乘車伎自樂者，中有步行伎自樂者——香風四散分布四出，無不聞者，譬如天香，用是故名為揵陀越國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩與五百女人輩，稍引導而去。遙見犍陀越國有幢幡，譬如忉利天上懸幢幡，遙聞犍陀越國音樂之聲，復遙見揵陀越國，城上皆有七寶緹縵七重，其下有七寶交露七重，一重間者皆懸鈴，城外周匝遶有七寶樹七重，城外皆有戲盧，男子女人遊戲娛樂其中——中有乘車伎自樂者，中有步行伎自樂者——香風四散分布四出，無不聞者，譬如天香，用是故名為揵陀越國。

「是時薩陀波倫菩薩及五百女人，皆遙見如是。見已，皆大歡欣踊躍，自念言：『我曹義不可於車上載，當下步入國耳。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時薩陀波倫菩薩及五百女人，皆遙見如是。見已，皆大歡欣踊躍，自念言：『我曹義不可於車上載，當下步入國耳。』

「薩陀波倫菩薩及五百女人，共從西城門入。薩陀波倫菩薩入城門裏，遙見高臺，雕文刻鏤金銀，塗錯五色玄黃，光耀炳然，臺四面四角，皆反羽向陽，懸鈴旗幡，音樂相和。遙見已，問城中出人：『是何等臺，交露七寶服飾姝好乃爾？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩及五百女人，共從西城門入。薩陀波倫菩薩入城門裏，遙見高臺，雕文刻鏤金銀，塗錯五色玄黃，光耀炳然，臺四面四角，皆反羽向陽，懸鈴旗幡，音樂相和。遙見已，問城中出人：『是何等臺，交露七寶服飾姝好乃爾？』

「其人報薩陀波倫菩薩言：『賢者不知耶？是中有菩薩，名曇無竭，諸人中最高尊，無不供養作禮者。是菩薩用般若波羅蜜故，作是臺，其中有七寶之函，以紫磨黃金為素，書般若波羅蜜在其中，匣中有若干百種雜名香。曇無竭菩薩日日供養，持雜華名香，然燈懸幢幡，華蓋雜寶，若干百種音樂，持用供養般若波羅蜜。餘菩薩供養般若波羅蜜，亦復如是。忉利天人晝夜各各三，持文陀羅華、摩訶文陀羅華，供養般若波羅蜜如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其人報薩陀波倫菩薩言：『賢者不知耶？是中有菩薩，名曇無竭，諸人中最高尊，無不供養作禮者。是菩薩用般若波羅蜜故，作是臺，其中有七寶之函，以紫磨黃金為素，書般若波羅蜜在其中，匣中有若干百種雜名香。曇無竭菩薩日日供養，持雜華名香，然燈懸幢幡，華蓋雜寶，若干百種音樂，持用供養般若波羅蜜。餘菩薩供養般若波羅蜜，亦復如是。忉利天人晝夜各各三，持文陀羅華、摩訶文陀羅華，供養般若波羅蜜如是。』

「薩陀波倫菩薩及五百女人，聞是大歡欣，踊躍無極，俱往至般若波羅蜜臺所，持雜華雜香散般若波羅蜜上，持金縷織成雜衣，中有持衣散上者，中有持衣作織者，中有持衣榻壁者，中有持衣布施者。是時薩陀波倫菩薩及五百女人，供養般若波羅蜜已，便行至曇無竭菩薩高座大會所相去不遠，遙見曇無竭菩薩在高座上坐，為人幼少，顏貌姝好，光耀明照，為數千巨億人中說般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩及五百女人，聞是大歡欣，踊躍無極，俱往至般若波羅蜜臺所，持雜華雜香散般若波羅蜜上，持金縷織成雜衣，中有持衣散上者，中有持衣作織者，中有持衣榻壁者，中有持衣布施者。是時薩陀波倫菩薩及五百女人，供養般若波羅蜜已，便行至曇無竭菩薩高座大會所相去不遠，遙見曇無竭菩薩在高座上坐，為人幼少，顏貌姝好，光耀明照，為數千巨億人中說般若波羅蜜。

「薩陀波倫菩薩及五百女人，見曇無竭菩薩已，皆大歡欣踊躍，持雜種華香散曇無竭菩薩上，復持若干種寶散其上，復持數百種雜色珍寶衣以上菩薩，為曇無竭菩薩作禮，遶八百匝已作是言：『我曹亦當復逮得尊經，亦當復如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩及五百女人，見曇無竭菩薩已，皆大歡欣踊躍，持雜種華香散曇無竭菩薩上，復持若干種寶散其上，復持數百種雜色珍寶衣以上菩薩，為曇無竭菩薩作禮，遶八百匝已作是言：『我曹亦當復逮得尊經，亦當復如是。』

「爾時曇無竭菩薩持深經好語，語薩陀波倫菩薩及五百女人言：『多賀來到，得無疲倦。他所勅使、所欲得者，莫自疑難。我是度人之師，適無所愛惜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時曇無竭菩薩持深經好語，語薩陀波倫菩薩及五百女人言：『多賀來到，得無疲倦。他所勅使、所欲得者，莫自疑難。我是度人之師，適無所愛惜。』

「薩陀波倫菩薩白曇無竭菩薩言：『我本索般若波羅蜜時，於空閑山中大啼哭，於上虛空中有化佛，身有三十二相，紫磨金色身有千億光耀炎出，是時化佛嗟嘆我言：「善哉，善哉！人索般若波羅蜜，當如是也。」便語我言：「去是東出二萬餘里，其國名揵陀越，廣縱四百八十里，珍寶交露服飾，譬如忉利天上殿舍，有菩薩名曇無竭，於人中最尊，常反覆教人。汝往至彼間，當得聞般若波羅蜜，前世數千巨億萬世常為汝作師，是汝本發意時師。」是時聞師名聲，大歡欣踊躍，不能自勝，用歡欣踊躍故，即得悉見十方諸佛三昧。是時諸佛悉讚歎我言：「善哉，善哉！索般若波羅蜜當如是。我曹本索佛時，索般若波羅蜜如是，得般若波羅蜜者自致得成佛如是。」佛為我說經已，便不復見。我自念言：「佛從何所來？去至何所？」持是事，師願為我解之，佛為從何所來？去至何所？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩白曇無竭菩薩言：『我本索般若波羅蜜時，於空閑山中大啼哭，於上虛空中有化佛，身有三十二相，紫磨金色身有千億光耀炎出，是時化佛嗟嘆我言：「善哉，善哉！人索般若波羅蜜，當如是也。」便語我言：「去是東出二萬餘里，其國名揵陀越，廣縱四百八十里，珍寶交露服飾，譬如忉利天上殿舍，有菩薩名曇無竭，於人中最尊，常反覆教人。汝往至彼間，當得聞般若波羅蜜，前世數千巨億萬世常為汝作師，是汝本發意時師。」是時聞師名聲，大歡欣踊躍，不能自勝，用歡欣踊躍故，即得悉見十方諸佛三昧。是時諸佛悉讚歎我言：「善哉，善哉！索般若波羅蜜當如是。我曹本索佛時，索般若波羅蜜如是，得般若波羅蜜者自致得成佛如是。」佛為我說經已，便不復見。我自念言：「佛從何所來？去至何所？」持是事，師願為我解之，佛為從何所來？去至何所？』

「爾時曇無竭菩薩報言：『賢者善聽。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時曇無竭菩薩報言：『賢者善聽。』

「薩陀波倫菩薩報言：『諾！當善聽。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩陀波倫菩薩報言：『諾！當善聽。』

「曇無竭菩薩報言：『空本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。無想本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。無處所本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。無所從生本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。無形本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。幻本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。野馬本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。夢中人本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。泥洹本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。想像本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。無有生、無有長本無所從來，去亦無所至，欲知佛亦如是。無所適本無所從來，去亦無所至，欲知佛亦如是。虛空本無所從來，去亦無所至，欲知佛亦如是。經果本無所從來，去亦無所至，欲知佛亦如是。本端本無所從來，去亦無所至，欲知佛亦如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曇無竭菩薩報言：『空本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。無想本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。無處所本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。無所從生本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。無形本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。幻本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。野馬本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。夢中人本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。泥洹本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。想像本無所從來，去亦無所至，佛亦如是。無有生、無有長本無所從來，去亦無所至，欲知佛亦如是。無所適本無所從來，去亦無所至，欲知佛亦如是。虛空本無所從來，去亦無所至，欲知佛亦如是。經果本無所從來，去亦無所至，欲知佛亦如是。本端本無所從來，去亦無所至，欲知佛亦如是。』

「爾時薩陀波倫菩薩聞佛深事法，如是比，不可計，不可念，不可量，此大法如是。爾時即於坐上得六萬三昧門。何等為三昧門？無處所三昧，無恐懼衣毛不起三昧，脫諸魔中不恐懼三昧，脫於愛欲之本三昧，脫出格戰離患三昧，不可計向入三昧，譬如大海水不可量多慧所入三昧，在須彌山功德莊飾三昧，五陰六衰無形觀三昧，入諸佛界三昧，悉見諸佛三昧，菩薩守道三昧，諸經法本無形見說三昧，珍寶莊飾三昧，悉學珍寶入三昧，悉念諸佛三昧，菩薩上高三昧，真阿惟越致及法輪為轉三昧，莊佛功德三昧，無瑕穢悉及淨三昧，所聞眾事如大海三昧，無所護無有過三昧，樂經音聲遍三昧，經法章顯其幡三昧，怛薩阿竭身無形入三昧，諸經法無形遍視三昧，菩薩印三昧，怛薩阿竭目見三昧，照明諸境界佛界所願具足三昧，解十方人難三昧，臨成佛莊嚴三昧，種種雜華異色三昧，多珍寶三昧，法輪常轉三昧，諸音聲遠聞入要三昧，入十方人本三昧，諸三界悉遍至三昧，成諸功德三昧，無有能過六波羅蜜三昧，菩薩坐樹下時壞餘外道羅網三昧，怛薩阿竭現飛三昧，不可復計功德度莊嚴三昧，諸珍寶智慧功德三昧，薩芸若地三昧，悉淨因三昧，悉遍照三昧，悉入十方人生死之根智慧出中三昧，過去當來今現在悉等三昧，如是比等。薩陀波倫菩薩得六萬三昧門如是。爾時曇無竭菩薩起入宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時薩陀波倫菩薩聞佛深事法，如是比，不可計，不可念，不可量，此大法如是。爾時即於坐上得六萬三昧門。何等為三昧門？無處所三昧，無恐懼衣毛不起三昧，脫諸魔中不恐懼三昧，脫於愛欲之本三昧，脫出格戰離患三昧，不可計向入三昧，譬如大海水不可量多慧所入三昧，在須彌山功德莊飾三昧，五陰六衰無形觀三昧，入諸佛界三昧，悉見諸佛三昧，菩薩守道三昧，諸經法本無形見說三昧，珍寶莊飾三昧，悉學珍寶入三昧，悉念諸佛三昧，菩薩上高三昧，真阿惟越致及法輪為轉三昧，莊佛功德三昧，無瑕穢悉及淨三昧，所聞眾事如大海三昧，無所護無有過三昧，樂經音聲遍三昧，經法章顯其幡三昧，怛薩阿竭身無形入三昧，諸經法無形遍視三昧，菩薩印三昧，怛薩阿竭目見三昧，照明諸境界佛界所願具足三昧，解十方人難三昧，臨成佛莊嚴三昧，種種雜華異色三昧，多珍寶三昧，法輪常轉三昧，諸音聲遠聞入要三昧，入十方人本三昧，諸三界悉遍至三昧，成諸功德三昧，無有能過六波羅蜜三昧，菩薩坐樹下時壞餘外道羅網三昧，怛薩阿竭現飛三昧，不可復計功德度莊嚴三昧，諸珍寶智慧功德三昧，薩芸若地三昧，悉淨因三昧，悉遍照三昧，悉入十方人生死之根智慧出中三昧，過去當來今現在悉等三昧，如是比等。薩陀波倫菩薩得六萬三昧門如是。爾時曇無竭菩薩起入宮。