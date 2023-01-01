道行般若經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道行般若經卷第七

後漢月支國三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月支國三藏支婁迦讖譯

摩訶般若波羅蜜守空品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜守空品第十七

須菩提白佛言：「菩薩行般若波羅蜜，何等為入空？何等為守空三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「菩薩行般若波羅蜜，何等為入空？何等為守空三昧？」

佛言：「菩薩行般若波羅蜜，色痛痒思想生死識空觀，當作是觀，一心作是觀不見法，如是不見法，於法中不作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行般若波羅蜜，色痛痒思想生死識空觀，當作是觀，一心作是觀不見法，如是不見法，於法中不作證。」

須菩提言：「佛所說不於空中作證，云何菩薩於三昧中住，於空中不得證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「佛所說不於空中作證，云何菩薩於三昧中住，於空中不得證？」

佛言：「菩薩悉具足念空不得證，作是觀不取證，作是觀觀入處，甫欲向是時不取證，不入三昧，心無所著，是時不失菩薩法本，不中道得證。何以故？本願悉護薩和薩故，為極慈哀故。自念言：『我悉具足於功德，是時不取證。』菩薩得般若波羅蜜，獲得極大功德，悉得智慧力。譬若人能勇悍却敵，為人極端正猛健，無所不能，能曉兵法，六十四變皆知習之，為眾人所敬。若有所至處，無不得其力者。有所得者轉分布與人，其心歡欣。若有他事，與父母妻子俱去，過大劇道厄難之中，安隱父母，語其妻子言：『莫有恐懼，當俱出是難中。』既出，得送父母妻子歸鄉里，不逢邪惡到家，莫不歡欣者。何以故？用是人勇悍多智慧黠健故。是菩薩行極大慈，心念十方薩和薩，是時持慈心悉施人上，是菩薩過阿羅漢地，出辟支佛地。於三昧中住，悉愍傷薩和薩無所見，於是中不取證，入空中深不作阿羅漢。菩薩作是行時，為行空三昧，向泥洹門不有想，不入空取證。譬若飛鳥飛行空中無所觸礙，菩薩行甫欲向空，至空向無想，不墮空中，不墮無想，悉欲具佛諸法。譬若工射人射空中，其箭住於空中，後箭中前箭，各各復射，後箭各各中前箭，其人射欲令前箭墮，爾乃墮。菩薩行般若波羅蜜，為漚惒拘舍羅所護，自於其地不中道取證，墮阿羅漢、辟支佛地，持是功德逮得阿耨多羅三耶三菩，功德盛滿便得佛。為菩薩於經本中觀，不中道取證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩悉具足念空不得證，作是觀不取證，作是觀觀入處，甫欲向是時不取證，不入三昧，心無所著，是時不失菩薩法本，不中道得證。何以故？本願悉護薩和薩故，為極慈哀故。自念言：『我悉具足於功德，是時不取證。』菩薩得般若波羅蜜，獲得極大功德，悉得智慧力。譬若人能勇悍却敵，為人極端正猛健，無所不能，能曉兵法，六十四變皆知習之，為眾人所敬。若有所至處，無不得其力者。有所得者轉分布與人，其心歡欣。若有他事，與父母妻子俱去，過大劇道厄難之中，安隱父母，語其妻子言：『莫有恐懼，當俱出是難中。』既出，得送父母妻子歸鄉里，不逢邪惡到家，莫不歡欣者。何以故？用是人勇悍多智慧黠健故。是菩薩行極大慈，心念十方薩和薩，是時持慈心悉施人上，是菩薩過阿羅漢地，出辟支佛地。於三昧中住，悉愍傷薩和薩無所見，於是中不取證，入空中深不作阿羅漢。菩薩作是行時，為行空三昧，向泥洹門不有想，不入空取證。譬若飛鳥飛行空中無所觸礙，菩薩行甫欲向空，至空向無想，不墮空中，不墮無想，悉欲具佛諸法。譬若工射人射空中，其箭住於空中，後箭中前箭，各各復射，後箭各各中前箭，其人射欲令前箭墮，爾乃墮。菩薩行般若波羅蜜，為漚惒拘舍羅所護，自於其地不中道取證，墮阿羅漢、辟支佛地，持是功德逮得阿耨多羅三耶三菩，功德盛滿便得佛。為菩薩於經本中觀，不中道取證。」

須菩提白佛言：「菩薩謙苦作是學，不中道取證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「菩薩謙苦作是學，不中道取證。」

佛言：「是菩薩悉為護薩和薩，守空三昧向泥洹門，心念分別。何等為分別？守空三昧、無相三昧、無願三昧，是為分別漚惒拘舍羅，使是菩薩不中道取證。何以故？漚惒拘舍羅護之故，故心念一切薩和薩。持是所念故，得漚惒拘舍羅，不中道取證。若菩薩深入觀，守空三昧向泥洹門，無想三昧向泥洹門，無願三昧向泥洹門，用是故分別久遠已來人所因緣想中，求得阿耨多羅三耶三菩為說經，當使遠是因緣，守空三昧、守無想三昧、守無願三昧，向泥洹門，皆不中道取證。菩薩如是念久遠人，呼常有想，常有安想，常有我想，常有好想，各各本。我作阿耨多羅三耶三菩時，用人故為說經，使斷有想、有安想、有我想、有好想，悉斷求。云何斷？是常無常，是樂皆苦，是身非身，是好皆醜。菩薩自心念：『為得漚惒拘舍羅，守空、守無想、守無願三昧，向泥洹門，不中道取證。』若有菩薩心念：『人發遠已來，求因緣，求想，求欲，求聚想，求空想，求是想，皆現在。』菩薩言：『我一切欲使世間無有是，用是念人故得漚惒拘舍羅，是法觀空、想、願、識，無所從生齊限，是菩薩不中道取證，法當作是知。』云何菩薩求般若波羅蜜，當曉習於法中，心當何緣求，心當云何入，守空三昧、守無相三昧、守無願三昧，向泥洹門，皆不中道取證。守無識三昧，守無所從生三昧，是菩薩不得決故，守空三昧、無相三昧、無願三昧、無識三昧、無所從生三昧。念是三昧竟，有來問者，不即持不可計心為解者，知是非阿惟越致菩薩。何以故？阿惟越致心無央數悉知，用是比行不具足，知是菩薩未得阿惟越致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是菩薩悉為護薩和薩，守空三昧向泥洹門，心念分別。何等為分別？守空三昧、無相三昧、無願三昧，是為分別漚惒拘舍羅，使是菩薩不中道取證。何以故？漚惒拘舍羅護之故，故心念一切薩和薩。持是所念故，得漚惒拘舍羅，不中道取證。若菩薩深入觀，守空三昧向泥洹門，無想三昧向泥洹門，無願三昧向泥洹門，用是故分別久遠已來人所因緣想中，求得阿耨多羅三耶三菩為說經，當使遠是因緣，守空三昧、守無想三昧、守無願三昧，向泥洹門，皆不中道取證。菩薩如是念久遠人，呼常有想，常有安想，常有我想，常有好想，各各本。我作阿耨多羅三耶三菩時，用人故為說經，使斷有想、有安想、有我想、有好想，悉斷求。云何斷？是常無常，是樂皆苦，是身非身，是好皆醜。菩薩自心念：『為得漚惒拘舍羅，守空、守無想、守無願三昧，向泥洹門，不中道取證。』若有菩薩心念：『人發遠已來，求因緣，求想，求欲，求聚想，求空想，求是想，皆現在。』菩薩言：『我一切欲使世間無有是，用是念人故得漚惒拘舍羅，是法觀空、想、願、識，無所從生齊限，是菩薩不中道取證，法當作是知。』云何菩薩求般若波羅蜜，當曉習於法中，心當何緣求，心當云何入，守空三昧、守無相三昧、守無願三昧，向泥洹門，皆不中道取證。守無識三昧，守無所從生三昧，是菩薩不得決故，守空三昧、無相三昧、無願三昧、無識三昧、無所從生三昧。念是三昧竟，有來問者，不即持不可計心為解者，知是非阿惟越致菩薩。何以故？阿惟越致心無央數悉知，用是比行不具足，知是菩薩未得阿惟越致。」

須菩提白佛言：「若有菩薩能解是者，便為阿惟越致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「若有菩薩能解是者，便為阿惟越致。」

佛言：「聞深般若波羅蜜，若不聞能解者，即是阿惟越致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「聞深般若波羅蜜，若不聞能解者，即是阿惟越致。」

須菩提言：「不可計人求菩薩道，少有能解者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不可計人求菩薩道，少有能解者。」

佛言：「能解者以受決，以於是功德中，極姝所知法者，阿羅漢、辟支佛所不能及，諸天、阿須倫、龍、鬼神所不及，是為阿惟越致相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能解者以受決，以於是功德中，極姝所知法者，阿羅漢、辟支佛所不能及，諸天、阿須倫、龍、鬼神所不及，是為阿惟越致相。」

摩訶般若波羅蜜道行經遠離品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜道行經遠離品第十八

佛言：「復次，須菩提！夢中菩薩摩訶薩不入阿羅漢地，不入辟支佛地，不樂索其中，亦不教他人入其中，心亦不念般若中諸法，夢中視，不般若中為證，心悉常在佛。如是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩當知是阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復次，須菩提！夢中菩薩摩訶薩不入阿羅漢地，不入辟支佛地，不樂索其中，亦不教他人入其中，心亦不念般若中諸法，夢中視，不般若中為證，心悉常在佛。如是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩當知是阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩夢中與若干百弟子共會，在中央坐；不可數千弟子，不可數百千弟子共會，在中央坐說經；與比丘僧相隨，最在前頭。怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛說經悉見。亦復是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩當知是阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩夢中與若干百弟子共會，在中央坐；不可數千弟子，不可數百千弟子共會，在中央坐說經；與比丘僧相隨，最在前頭。怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛說經悉見。亦復是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩當知是阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩夢中在極高虛空中坐，為比丘僧說經，還自見七尺光，自在所變化，於餘處所作，為如佛說經，菩薩摩訶薩於夢中作是。亦復是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩當知是阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩夢中在極高虛空中坐，為比丘僧說經，還自見七尺光，自在所變化，於餘處所作，為如佛說經，菩薩摩訶薩於夢中作是。亦復是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩當知是阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩夢中不恐不怖不難不畏，夢中若見郡縣，其中兵起展轉相攻，若火起，若見虎狼師子及餘獸，若見斷人頭者，如是餘變化大勤苦者，多困窮者，飢者渴者，都以厄難，悉作是見，其心不恐不怖不驚不搖。於夢中見，以覺即起坐，作是念：『如夢中所見，都是三處，我作佛時悉為說經遍教。』亦復是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩當知是阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩夢中不恐不怖不難不畏，夢中若見郡縣，其中兵起展轉相攻，若火起，若見虎狼師子及餘獸，若見斷人頭者，如是餘變化大勤苦者，多困窮者，飢者渴者，都以厄難，悉作是見，其心不恐不怖不驚不搖。於夢中見，以覺即起坐，作是念：『如夢中所見，都是三處，我作佛時悉為說經遍教。』亦復是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩當知是阿惟越致相。

「復次，須菩提！何從知是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三耶三菩成作佛時，其境內一切無有惡心？是時，須菩提！菩薩摩訶薩夢中若見畜生相噉、人民疾疫時，其心稍稍生，逮得是願，作是念：『我會當作佛，如我作佛時，使我境界中一切無有惡。』用是故知。亦復是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩當知是阿惟越致相。諸惡悉除賜，亦復是，須菩提！阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！何從知是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三耶三菩成作佛時，其境內一切無有惡心？是時，須菩提！菩薩摩訶薩夢中若見畜生相噉、人民疾疫時，其心稍稍生，逮得是願，作是念：『我會當作佛，如我作佛時，使我境界中一切無有惡。』用是故知。亦復是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩當知是阿惟越致相。諸惡悉除賜，亦復是，須菩提！阿惟越致相。

「復次，須菩提！是菩薩摩訶薩於夢中覺已，若見城郭火起時，便作是念：『我於夢中所見，用是比、用是相見不怖，用是比、用是相行具足。』菩薩摩訶薩如是，是為阿惟越致相。『持是比、持是相行具足，是為阿惟越致菩薩摩訶薩。今我審應審至審，是所向者，當無異今是城郭火起，用我故，悉當滅，悉當消，悉當去，不復現。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！是菩薩摩訶薩於夢中覺已，若見城郭火起時，便作是念：『我於夢中所見，用是比、用是相見不怖，用是比、用是相行具足。』菩薩摩訶薩如是，是為阿惟越致相。『持是比、持是相行具足，是為阿惟越致菩薩摩訶薩。今我審應審至審，是所向者，當無異今是城郭火起，用我故，悉當滅，悉當消，悉當去，不復現。』」

佛言：「假令火賜滅已、賜消已、賜去已，知是，須菩提！菩薩摩訶薩受決已，過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，授阿耨多羅三耶三菩，知是阿惟越致相。假令火不滅、不消、不去，知是菩薩摩訶薩未受決。設火神燒一舍置一舍，復越燒一里置一里，知是，須菩提！其家人前世時斷經故所致，是輩之人所作宿命悉自見，宿命所作惡於是悉除賜，從是以來斷經餘殃悉盡，是宿命惡悉消。如是，須菩提！知是菩薩摩訶薩未得阿惟越致、阿耨多羅三耶三菩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「假令火賜滅已、賜消已、賜去已，知是，須菩提！菩薩摩訶薩受決已，過去怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛，授阿耨多羅三耶三菩，知是阿惟越致相。假令火不滅、不消、不去，知是菩薩摩訶薩未受決。設火神燒一舍置一舍，復越燒一里置一里，知是，須菩提！其家人前世時斷經故所致，是輩之人所作宿命悉自見，宿命所作惡於是悉除賜，從是以來斷經餘殃悉盡，是宿命惡悉消。如是，須菩提！知是菩薩摩訶薩未得阿惟越致、阿耨多羅三耶三菩。

「復次，須菩提！用是比、用是相行具足，菩薩摩訶薩當作是視，持是比、持是相，當為說令知之。或時，須菩提！若男子、女人為鬼神所下，若為所持，是彼菩薩作是念：『或我受決，如過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛授我阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，是阿耨多羅三耶三菩所念悉淨潔故。設我當作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，所念皆淨潔，是阿耨多羅三耶三菩，却阿羅漢心，却辟支佛心。設却阿羅漢心以，設却辟支佛心以，阿耨多羅三耶三菩會當作佛，不得不作佛。阿耨多羅三耶三菩當作佛者，十方阿僧祇剎現在諸佛，無不知者、無不見者、無不證者。今怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，悉知我所識念，我審當作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，審如我所語，審如我所為，審如我所言，是鬼神當用我故去。』便告言：『是男子、女人，何等鬼神所取持乎？』鬼神即為去。設是不去者，是菩薩摩訶薩說是時，當知，須菩提！是菩薩摩訶薩未受決，過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，不授阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！用是比、用是相行具足，菩薩摩訶薩當作是視，持是比、持是相，當為說令知之。或時，須菩提！若男子、女人為鬼神所下，若為所持，是彼菩薩作是念：『或我受決，如過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛授我阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，是阿耨多羅三耶三菩所念悉淨潔故。設我當作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，所念皆淨潔，是阿耨多羅三耶三菩，却阿羅漢心，却辟支佛心。設却阿羅漢心以，設却辟支佛心以，阿耨多羅三耶三菩會當作佛，不得不作佛。阿耨多羅三耶三菩當作佛者，十方阿僧祇剎現在諸佛，無不知者、無不見者、無不證者。今怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，悉知我所識念，我審當作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，審如我所語，審如我所為，審如我所言，是鬼神當用我故去。』便告言：『是男子、女人，何等鬼神所取持乎？』鬼神即為去。設是不去者，是菩薩摩訶薩說是時，當知，須菩提！是菩薩摩訶薩未受決，過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，不授阿耨多羅三耶三菩。」

佛語須菩提：「其人審至誠者，弊魔往到是菩薩摩訶薩前住，作是語言：『若本作是住，若本字某，若以受決。』欲以亂之。是菩薩當說是語：『時我是真者，鬼神當隨我語，我審受決，為阿耨多羅三耶三菩。審如我至誠者，是鬼神即當去。』是弊魔便作是念：『我當使鬼神去。』何以故？弊魔極尊有威神，鬼神不敢當。魔作是念，鬼神用魔威神故便捨去。如是菩薩作是念：『用我威神故，鬼神即去耳。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「其人審至誠者，弊魔往到是菩薩摩訶薩前住，作是語言：『若本作是住，若本字某，若以受決。』欲以亂之。是菩薩當說是語：『時我是真者，鬼神當隨我語，我審受決，為阿耨多羅三耶三菩。審如我至誠者，是鬼神即當去。』是弊魔便作是念：『我當使鬼神去。』何以故？弊魔極尊有威神，鬼神不敢當。魔作是念，鬼神用魔威神故便捨去。如是菩薩作是念：『用我威神故，鬼神即去耳。』」

佛言：「不知用魔威神故去也，是彼菩薩摩訶薩以自謂審然，便自貢高——輕易人，形笑人，無所錄，語人言：『我於過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛所受決以，其餘人悉未受決。』用是故自可、自貢高，反瞋恚起，恚怒稍稍增多，則離薩芸若大遠，失阿耨多羅三耶三菩智。是輩菩薩無有漚惒拘舍羅，瞋怒更生，起是兩地，當墮阿羅漢地，若墮辟支佛道地。是輩，須菩提！持不成，是菩薩摩訶薩當覺知魔為。捨善知識去，亦不與善知識語，亦不與善知識從事，亦不錄善知識，用是故知為魔所固。如是，須菩提！菩薩摩訶薩當知魔為。何以故？當覺是事，知魔來在菩薩前，魔時時變服，往作是語言：『過去怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛授，若受阿耨多羅三耶三菩，若本字某，若母字某，若父字某，若兄字某，若姊字某，若弟字某，若親厚字某，若知識字某，若父母兄字某，若七世祖父母字某，若母外家字某，若父外家字某，若在某城生，若在某國生，若在某郡生，若在某縣生，若在某鄉生，若常軟語，若今作是語，若乃前世時亦復作是軟語，或時高才。』便復隨形，言：『若前世時亦復高明，或見自字，或見乞食，或時一處飯，或時就飯者，或時先噉果菜却食飯，或時在丘墓間，或時路靖，或時在樹間止，或時有受請者，或時不受請，或時少多取足，或時麻油不塗身，或時語聲好，或時巧談語。』魔見如是，因底詭言：『若前世時亦復巧談語如是，若前世時施行法亦復如是。何以故？若前世時淨潔行今還得，若前世時行淨潔故，功德所致，今若還是功德耳。若前世時某家子，若種姓亦復字某，前世有是行，若今世亦復淨潔得是。』彼菩薩心便作是念想：『我得無爾乎？』是弊魔便復作是語言：『若以受決阿惟越致，過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，若授決已，用是故若得淨潔。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不知用魔威神故去也，是彼菩薩摩訶薩以自謂審然，便自貢高——輕易人，形笑人，無所錄，語人言：『我於過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛所受決以，其餘人悉未受決。』用是故自可、自貢高，反瞋恚起，恚怒稍稍增多，則離薩芸若大遠，失阿耨多羅三耶三菩智。是輩菩薩無有漚惒拘舍羅，瞋怒更生，起是兩地，當墮阿羅漢地，若墮辟支佛道地。是輩，須菩提！持不成，是菩薩摩訶薩當覺知魔為。捨善知識去，亦不與善知識語，亦不與善知識從事，亦不錄善知識，用是故知為魔所固。如是，須菩提！菩薩摩訶薩當知魔為。何以故？當覺是事，知魔來在菩薩前，魔時時變服，往作是語言：『過去怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛授，若受阿耨多羅三耶三菩，若本字某，若母字某，若父字某，若兄字某，若姊字某，若弟字某，若親厚字某，若知識字某，若父母兄字某，若七世祖父母字某，若母外家字某，若父外家字某，若在某城生，若在某國生，若在某郡生，若在某縣生，若在某鄉生，若常軟語，若今作是語，若乃前世時亦復作是軟語，或時高才。』便復隨形，言：『若前世時亦復高明，或見自字，或見乞食，或時一處飯，或時就飯者，或時先噉果菜却食飯，或時在丘墓間，或時路靖，或時在樹間止，或時有受請者，或時不受請，或時少多取足，或時麻油不塗身，或時語聲好，或時巧談語。』魔見如是，因底詭言：『若前世時亦復巧談語如是，若前世時施行法亦復如是。何以故？若前世時淨潔行今還得，若前世時行淨潔故，功德所致，今若還是功德耳。若前世時某家子，若種姓亦復字某，前世有是行，若今世亦復淨潔得是。』彼菩薩心便作是念想：『我得無爾乎？』是弊魔便復作是語言：『若以受決阿惟越致，過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，若授決已，用是故若得淨潔。』」

佛語須菩提：「我所說阿惟越致菩薩摩訶薩，持是比、持是相、持是行用占之，我所說者不具足，得反自用是，當知是菩薩輩終不成就，當知為魔所壞。何以故？用是比、用是相，阿惟越致菩薩摩訶薩，知是了不得用，魔說其功德故，說其字故，是輩菩薩摩訶薩聞魔所語，心歡欣，自謂審然，便行形調人，輕易同學人，自貢高。彼菩薩用受是字故，便失其本行，墮魔羅網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「我所說阿惟越致菩薩摩訶薩，持是比、持是相、持是行用占之，我所說者不具足，得反自用是，當知是菩薩輩終不成就，當知為魔所壞。何以故？用是比、用是相，阿惟越致菩薩摩訶薩，知是了不得用，魔說其功德故，說其字故，是輩菩薩摩訶薩聞魔所語，心歡欣，自謂審然，便行形調人，輕易同學人，自貢高。彼菩薩用受是字故，便失其本行，墮魔羅網。

「復次，須菩提！用受是字故，菩薩摩訶薩不覺魔為，反自呼得阿耨多羅三耶三菩。魔復作是語言：『若當作阿耨多羅三耶三菩，若作佛時當字某。』是菩薩聞是字，心中作是念：『我得無然乎？我亦先時念如是，我本作是生意，以我本作是念已。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！用受是字故，菩薩摩訶薩不覺魔為，反自呼得阿耨多羅三耶三菩。魔復作是語言：『若當作阿耨多羅三耶三菩，若作佛時當字某。』是菩薩聞是字，心中作是念：『我得無然乎？我亦先時念如是，我本作是生意，以我本作是念已。』」

佛言：「是菩薩如是於智中少，是菩薩無有漚惒拘舍羅，反作是念：『是所言我字當作佛時，亦如我先時所念，我定當作阿耨多羅三耶三菩，字如是。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是菩薩如是於智中少，是菩薩無有漚惒拘舍羅，反作是念：『是所言我字當作佛時，亦如我先時所念，我定當作阿耨多羅三耶三菩，字如是。』」

佛言：「如魔所教，若魔天共作，是比丘為魔所迷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如魔所教，若魔天共作，是比丘為魔所迷。」

佛語須菩提：「我所署菩薩，用是比、用是相，我不教令作是為，我所教了不得，亡是比、失是相，反用是字，故自意念：『我是阿惟越致。』便輕餘菩薩，用是輕易故離佛，遠離薩芸若，遠離阿耨多羅三耶三菩智，遠是漚惒拘舍羅，亡以般若波羅蜜，亡以善知識，以更得惡知識，是菩薩會墮阿羅漢、辟支佛道中。若後大久遠勤苦能復求佛者，用般若波羅蜜恩故，當復得阿耨多羅三耶三菩自致作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「我所署菩薩，用是比、用是相，我不教令作是為，我所教了不得，亡是比、失是相，反用是字，故自意念：『我是阿惟越致。』便輕餘菩薩，用是輕易故離佛，遠離薩芸若，遠離阿耨多羅三耶三菩智，遠是漚惒拘舍羅，亡以般若波羅蜜，亡以善知識，以更得惡知識，是菩薩會墮阿羅漢、辟支佛道中。若後大久遠勤苦能復求佛者，用般若波羅蜜恩故，當復得阿耨多羅三耶三菩自致作佛。」

佛言：「爾時發意受是字時，不即覺，不即改，不即悔，如是當墮阿羅漢、辟支佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「爾時發意受是字時，不即覺，不即改，不即悔，如是當墮阿羅漢、辟支佛道。」

佛言：「若有比丘教重禁四事法，若復他事，所犯毀是禁，不復成沙門，不復為佛子，是壞菩薩輩，罪過於比丘四事法。是菩薩言：『我於某國某郡某縣某鄉生。』作是意生念時，其罪最重，當作是知。置是四事重法，是為五逆惡，當意生是念時，其罪重。是菩薩用受其字故，意信，生是念故，其罪大，當作是知。如是，須菩提！用是字故，為魔入深罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有比丘教重禁四事法，若復他事，所犯毀是禁，不復成沙門，不復為佛子，是壞菩薩輩，罪過於比丘四事法。是菩薩言：『我於某國某郡某縣某鄉生。』作是意生念時，其罪最重，當作是知。置是四事重法，是為五逆惡，當意生是念時，其罪重。是菩薩用受其字故，意信，生是念故，其罪大，當作是知。如是，須菩提！用是字故，為魔入深罪。

「復次，須菩提！遠離之德菩薩摩訶薩，弊魔復往作是語言：『遠離法正當爾，怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛所稱譽。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！遠離之德菩薩摩訶薩，弊魔復往作是語言：『遠離法正當爾，怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛所稱譽。』」

佛語須菩提：「我不作是說遠離，教菩薩摩訶薩於獨處止、於樹間止、於閑處止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「我不作是說遠離，教菩薩摩訶薩於獨處止、於樹間止、於閑處止。」

須菩提白佛言：「云何，天中天！菩薩摩訶薩遠離何所？復有異遠離乎？亦不於獨處止，亦不於樹間止，亦不於閑處止，何等為異遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「云何，天中天！菩薩摩訶薩遠離何所？復有異遠離乎？亦不於獨處止，亦不於樹間止，亦不於閑處止，何等為異遠離？」

佛語須菩提：「正使各各有阿羅漢隨是行念，各各有辟支佛隨是行念，各各有菩薩摩訶薩城外行遠離，各各行菩薩摩訶薩，一切惡不得犯，各各行菩薩摩訶薩，若當於獨處止，若於樹間止，若於閑處止，了了行菩薩摩訶薩是遠離法。我樂使作是行，不使遠行絕無人處於中也。菩薩摩訶薩持是遠離，當晝夜行，當了了行，是故菩薩摩訶薩遠離於城傍行。持是比菩薩摩訶薩當各各行，若於獨處止，若於樹間止，若於閑處止，各各行菩薩摩訶薩，我所說遠離法如是。爾時弊魔，當往教行遠離法語言：『若當於獨處止，若於樹間止，若於閑處止，當作是行。』是菩薩隨魔教，便亡遠離法。魔語言道：『等取阿羅漢法，作是念無有異，當隨是行，辟支佛道作是念無有異，亦當隨是行，菩薩道作是念無有異，亦當隨是行，般若波羅蜜難了知入中，若當作是行捨般若波羅蜜。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「正使各各有阿羅漢隨是行念，各各有辟支佛隨是行念，各各有菩薩摩訶薩城外行遠離，各各行菩薩摩訶薩，一切惡不得犯，各各行菩薩摩訶薩，若當於獨處止，若於樹間止，若於閑處止，了了行菩薩摩訶薩是遠離法。我樂使作是行，不使遠行絕無人處於中也。菩薩摩訶薩持是遠離，當晝夜行，當了了行，是故菩薩摩訶薩遠離於城傍行。持是比菩薩摩訶薩當各各行，若於獨處止，若於樹間止，若於閑處止，各各行菩薩摩訶薩，我所說遠離法如是。爾時弊魔，當往教行遠離法語言：『若當於獨處止，若於樹間止，若於閑處止，當作是行。』是菩薩隨魔教，便亡遠離法。魔語言道：『等取阿羅漢法，作是念無有異，當隨是行，辟支佛道作是念無有異，亦當隨是行，菩薩道作是念無有異，亦當隨是行，般若波羅蜜難了知入中，若當作是行捨般若波羅蜜。』」

佛言：「是菩薩所願未得，反隨其行，於法中未了知，是菩薩摩訶薩反自用是，當輕易餘菩薩，自念：『誰能過我者。』輕易城傍行菩薩。城傍行菩薩，了了淨潔，心無所念，不入阿羅漢法中住，不入辟支佛法中住，所有惡心不受，禪悅棄定，於三昧中悉逮得，所願悉具足度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是菩薩所願未得，反隨其行，於法中未了知，是菩薩摩訶薩反自用是，當輕易餘菩薩，自念：『誰能過我者。』輕易城傍行菩薩。城傍行菩薩，了了淨潔，心無所念，不入阿羅漢法中住，不入辟支佛法中住，所有惡心不受，禪悅棄定，於三昧中悉逮得，所願悉具足度。」

佛言：「是無有漚惒拘舍羅菩薩，正使於百千由旬空澤中，在其中行，禽獸所不至處，賊所不至處，羅剎所不至處，在彼間止，若百歲、若百千歲、若百千萬歲，正使復過是，不知是遠離法，會無所益。是遠離菩薩不具足，自念自用悉得，以了不自知為亡也。自用在遠離中立，是為兩舌耳，不得遠離也。我不喜是菩薩心爾也，我所道遠離菩薩摩訶薩不爾也。是所遠離不具足知，於是遠離中了不得，如是為三遠離耳。如是弊魔便往飛在虛空中立，作是語：『善哉，善男子！是真遠離法，怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛所說，正當隨是遠離行，如是疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。』是菩薩聞是語喜，便從遠離起去，往到城傍遠離菩薩所，是菩薩比丘成就有德人也，反往輕言：『若所行法，非也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是無有漚惒拘舍羅菩薩，正使於百千由旬空澤中，在其中行，禽獸所不至處，賊所不至處，羅剎所不至處，在彼間止，若百歲、若百千歲、若百千萬歲，正使復過是，不知是遠離法，會無所益。是遠離菩薩不具足，自念自用悉得，以了不自知為亡也。自用在遠離中立，是為兩舌耳，不得遠離也。我不喜是菩薩心爾也，我所道遠離菩薩摩訶薩不爾也。是所遠離不具足知，於是遠離中了不得，如是為三遠離耳。如是弊魔便往飛在虛空中立，作是語：『善哉，善男子！是真遠離法，怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛所說，正當隨是遠離行，如是疾得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。』是菩薩聞是語喜，便從遠離起去，往到城傍遠離菩薩所，是菩薩比丘成就有德人也，反往輕言：『若所行法，非也。』」

佛言：「如是諸仁者中，有了了隨行菩薩摩訶薩，反呼非，中有反行反呼是，不當敬者而敬之，當所敬者反瞋向，語是菩薩言：『我行遠離，有飛人來語我言：「善哉，善哉！若審是遠離法，正當隨是行。」用是故我來相語耳。今若當隨我所行，如我所行無有比，若有城傍行，誰當來語若，誰當來告若善哉？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是諸仁者中，有了了隨行菩薩摩訶薩，反呼非，中有反行反呼是，不當敬者而敬之，當所敬者反瞋向，語是菩薩言：『我行遠離，有飛人來語我言：「善哉，善哉！若審是遠離法，正當隨是行。」用是故我來相語耳。今若當隨我所行，如我所行無有比，若有城傍行，誰當來語若，誰當來告若善哉？』」

佛言：「是菩薩有德之人，而反輕如是。須菩提！菩薩當作是知，如擔死人種，無所復中直反呼，是菩薩有短，是為菩薩怨家，是為厭菩薩，以是為天上天下之大賊也；正使如沙門被服，亦復是賊無異也；於菩薩有德人中，亦復是賊也。是曹輩，須菩提！不當與共從事也，不當與共語言也，亦不當恭敬視也。何以故？多瞋怒起，敗人好心。是輩人也，當作是知。何所，須菩提！菩薩摩訶薩不捨薩芸若？不置阿耨多羅三耶三菩？是所菩薩摩訶薩不捨薩芸若故，是阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，為一切護薩和薩。是彼壞菩薩輩，不當與從事，不當敬，不當與會。所當護法，一當自堅持，常當急持淨潔心立，心所狎習，常當諦持，常當正心，常當怖畏勤苦處，無得入其中，無得入三處，是彼壞菩薩輩，所在彼處，常當持慈心向，常當哀之令安隱，愍傷之、慈念之，常當自護自念：『使我無得生是惡心，一切使我心無瑕穢，我設有是不善，疾使我棄。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩所有行極上，當作是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是菩薩有德之人，而反輕如是。須菩提！菩薩當作是知，如擔死人種，無所復中直反呼，是菩薩有短，是為菩薩怨家，是為厭菩薩，以是為天上天下之大賊也；正使如沙門被服，亦復是賊無異也；於菩薩有德人中，亦復是賊也。是曹輩，須菩提！不當與共從事也，不當與共語言也，亦不當恭敬視也。何以故？多瞋怒起，敗人好心。是輩人也，當作是知。何所，須菩提！菩薩摩訶薩不捨薩芸若？不置阿耨多羅三耶三菩？是所菩薩摩訶薩不捨薩芸若故，是阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，為一切護薩和薩。是彼壞菩薩輩，不當與從事，不當敬，不當與會。所當護法，一當自堅持，常當急持淨潔心立，心所狎習，常當諦持，常當正心，常當怖畏勤苦處，無得入其中，無得入三處，是彼壞菩薩輩，所在彼處，常當持慈心向，常當哀之令安隱，愍傷之、慈念之，常當自護自念：『使我無得生是惡心，一切使我心無瑕穢，我設有是不善，疾使我棄。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩所有行極上，當作是知。

摩訶般若波羅蜜道行經善知識品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜道行經善知識品第十九

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩在事，欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，是彼當與善知識從事，恭敬承事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩在事，欲得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，是彼當與善知識從事，恭敬承事。」

須菩提問佛：「菩薩摩訶薩善知識，當何以知之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問佛：「菩薩摩訶薩善知識，當何以知之？」

佛語須菩提：「佛天中天，是菩薩摩訶薩善知識；若有說般若波羅蜜者，教人入是經中，是菩薩摩訶薩善知識；六波羅蜜是菩薩摩訶薩善知識。當作是知。六波羅蜜是舍怛羅，六波羅蜜是道，六波羅蜜是護，六波羅蜜是一，六波羅蜜是將，過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，皆從六波羅蜜出；甫當來怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，皆從六波羅蜜出；今現在十方阿僧祇剎怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，亦皆從六波羅蜜出，成薩芸若。皆於四事中取道，用四事護薩和薩。何等四事？一者、布施於人，二者、歡樂於人，三者、饒益於人，四者、等與。是為四。如是，須菩提！菩薩摩訶薩是故為舍怛羅，是故為母，是故為父，是故為舍，是故為臺，是故為度，是故為自歸，是故為導，是故為六波羅蜜，是故為薩和薩之度。何因菩薩摩訶薩學六波羅蜜？用無有極處人民故，悉欲斷其根，是菩薩摩訶薩皆於般若波羅蜜中學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「佛天中天，是菩薩摩訶薩善知識；若有說般若波羅蜜者，教人入是經中，是菩薩摩訶薩善知識；六波羅蜜是菩薩摩訶薩善知識。當作是知。六波羅蜜是舍怛羅，六波羅蜜是道，六波羅蜜是護，六波羅蜜是一，六波羅蜜是將，過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，皆從六波羅蜜出；甫當來怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，皆從六波羅蜜出；今現在十方阿僧祇剎怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，亦皆從六波羅蜜出，成薩芸若。皆於四事中取道，用四事護薩和薩。何等四事？一者、布施於人，二者、歡樂於人，三者、饒益於人，四者、等與。是為四。如是，須菩提！菩薩摩訶薩是故為舍怛羅，是故為母，是故為父，是故為舍，是故為臺，是故為度，是故為自歸，是故為導，是故為六波羅蜜，是故為薩和薩之度。何因菩薩摩訶薩學六波羅蜜？用無有極處人民故，悉欲斷其根，是菩薩摩訶薩皆於般若波羅蜜中學。」

須菩提問佛：「何所是般若波羅蜜相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問佛：「何所是般若波羅蜜相？」

佛語須菩提：「無所罣礙是般若波羅蜜相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「無所罣礙是般若波羅蜜相。」

須菩提言：「是所相得般若波羅蜜，如是相得諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「是所相得般若波羅蜜，如是相得諸法。」

佛言：「如是，須菩提！無所有相得般若波羅蜜，是所相得諸法。何以故？須菩提！諸法各各異，諸法各各虛空。如是，須菩提！是所相各各虛空，是為般若波羅蜜相，諸法各各虛空。如是，須菩提！是所相般若波羅蜜各各虛空，隨是相諸法各各虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！無所有相得般若波羅蜜，是所相得諸法。何以故？須菩提！諸法各各異，諸法各各虛空。如是，須菩提！是所相各各虛空，是為般若波羅蜜相，諸法各各虛空。如是，須菩提！是所相般若波羅蜜各各虛空，隨是相諸法各各虛空。」

須菩提問佛：「正使，天中天！諸法各各虛空，何緣人民欲生無有盡時，各各無有減時，各各無有盡處時，虛空無有增時，虛空無有息時，各各虛空無有阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，不從是中各各虛空，是法不得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。云何，天中天！是法當何以知決？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問佛：「正使，天中天！諸法各各虛空，何緣人民欲生無有盡時，各各無有減時，各各無有盡處時，虛空無有增時，虛空無有息時，各各虛空無有阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，不從是中各各虛空，是法不得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。云何，天中天！是法當何以知決？」

佛語須菩提：「爾須菩提！晝夜人民欲得是因致是，作是求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「爾須菩提！晝夜人民欲得是因致是，作是求。」

須菩提言：「如是，天中天！晝夜人民欲得是因致是，作是求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，天中天！晝夜人民欲得是因致是，作是求。」

佛言：「云何，須菩提！若見我欲得是空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何，須菩提！若見我欲得是空不？」

須菩提言：「不也，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，天中天！」

佛言：「如是不？須菩提！自作是得是空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是不？須菩提！自作是得是空不？」

須菩提言：「如是，天中天！空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，天中天！空。」

佛言：「云何，須菩提！但用是故，欲得是因致是，人民用是故勤苦，無有解已時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何，須菩提！但用是故，欲得是因致是，人民用是故勤苦，無有解已時。」

須菩提言：「如天中天極安隱人民，欲得是因致是，勤苦無有休息時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如天中天極安隱人民，欲得是因致是，勤苦無有休息時。」

佛言：「如是，須菩提！人民所欲故便著，當作是知。人民所生本從是生，從是中無可取，無可取者不作是得，是了無所有。如是，須菩提！無有減盡時，從是中了無有生增益者。作是曉知，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！人民所欲故便著，當作是知。人民所生本從是生，從是中無可取，無可取者不作是得，是了無所有。如是，須菩提！無有減盡時，從是中了無有生增益者。作是曉知，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「作是曉知者，菩薩摩訶薩為不求色，不求痛痒思想生死識。作是曉知，行般若波羅蜜菩薩摩訶薩，為悉等行，諸阿羅漢、諸辟支佛所不能及，有德之人所行道，是彼極過上，是所得愛無有能逮者。是菩薩摩訶薩當作是念：『得般若波羅蜜已，當作是行。』菩薩摩訶薩晝夜行，疾近阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「作是曉知者，菩薩摩訶薩為不求色，不求痛痒思想生死識。作是曉知，行般若波羅蜜菩薩摩訶薩，為悉等行，諸阿羅漢、諸辟支佛所不能及，有德之人所行道，是彼極過上，是所得愛無有能逮者。是菩薩摩訶薩當作是念：『得般若波羅蜜已，當作是行。』菩薩摩訶薩晝夜行，疾近阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。」

佛言：「云何，須菩提！閻浮利人民及四面，蜎飛蠕動悉令作人，各各得人道已，皆令求阿耨多羅三耶三菩，以發意索佛道，各各盡壽作布施，持是布施施與作阿耨多羅三耶三菩。於須菩提意云何，是菩薩摩訶薩作是布施，其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何，須菩提！閻浮利人民及四面，蜎飛蠕動悉令作人，各各得人道已，皆令求阿耨多羅三耶三菩，以發意索佛道，各各盡壽作布施，持是布施施與作阿耨多羅三耶三菩。於須菩提意云何，是菩薩摩訶薩作是布施，其福寧多不？」

須菩提言：「甚多，甚多！天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「不如是菩薩摩訶薩得般若波羅蜜已守一日，正使最後守一日，如般若波羅蜜中教，作是念行，其福過彼上。或時菩薩摩訶薩得般若波羅蜜已，如是法作是念行，是都盧於眾中極尊。何以故？其餘人無有能及是慈者，捨諸佛，是菩薩摩訶薩無有與等者。是善男子深入知中，曉了是智悉具足，悉見世間勤苦者，爾時極大愍傷，念眼徹視見不可計人民，悉具足無有懈時，用不懈故得是行。當爾時極大感念，悉念薩和薩，不用是相住，亦不用餘住是所。須菩提！菩薩摩訶薩其智極大明，雖未作阿耨多羅三耶三菩，明如是。隨是行，一切剎土皆共尊舉，正上阿耨多羅三耶三菩，終不逮，若受人衣被、飲食、床臥具、醫藥悉具足。是般若波羅蜜者，心在其中立，所受施悉除去，近薩芸若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩所噉無有罪益，於薩和薩悉示道徑，無有邊，無有極處，悉明照；諸在牢獄中者，悉欲度脫；薩和薩悉欲示眼。是般若波羅蜜中法，當念行，當隨是教，用是念行，是般若波羅蜜有入中者，不動行，不搖行。何以故？隨是不動搖行，莫念想，莫得作異念持短入般若波羅蜜中，當作是行，晝夜入般若波羅蜜中莫懈止。譬若，須菩提！男子得摩尼珠，前時未得，却後得是摩尼珠，歡欣踊躍。得是摩尼珠已，却後復亡之，用是故大愁毒，坐起憂念想，如亡七寶，作是念：『云何我直亡是珍寶？』如是，須菩提！菩薩摩訶薩欲索珍寶者，常當堅持心無得失薩芸若，常當入是中念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是菩薩摩訶薩得般若波羅蜜已守一日，正使最後守一日，如般若波羅蜜中教，作是念行，其福過彼上。或時菩薩摩訶薩得般若波羅蜜已，如是法作是念行，是都盧於眾中極尊。何以故？其餘人無有能及是慈者，捨諸佛，是菩薩摩訶薩無有與等者。是善男子深入知中，曉了是智悉具足，悉見世間勤苦者，爾時極大愍傷，念眼徹視見不可計人民，悉具足無有懈時，用不懈故得是行。當爾時極大感念，悉念薩和薩，不用是相住，亦不用餘住是所。須菩提！菩薩摩訶薩其智極大明，雖未作阿耨多羅三耶三菩，明如是。隨是行，一切剎土皆共尊舉，正上阿耨多羅三耶三菩，終不逮，若受人衣被、飲食、床臥具、醫藥悉具足。是般若波羅蜜者，心在其中立，所受施悉除去，近薩芸若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩所噉無有罪益，於薩和薩悉示道徑，無有邊，無有極處，悉明照；諸在牢獄中者，悉欲度脫；薩和薩悉欲示眼。是般若波羅蜜中法，當念行，當隨是教，用是念行，是般若波羅蜜有入中者，不動行，不搖行。何以故？隨是不動搖行，莫念想，莫得作異念持短入般若波羅蜜中，當作是行，晝夜入般若波羅蜜中莫懈止。譬若，須菩提！男子得摩尼珠，前時未得，却後得是摩尼珠，歡欣踊躍。得是摩尼珠已，却後復亡之，用是故大愁毒，坐起憂念想，如亡七寶，作是念：『云何我直亡是珍寶？』如是，須菩提！菩薩摩訶薩欲索珍寶者，常當堅持心無得失薩芸若，常當入是中念。」

須菩提白佛言：「設使所念用身亡乎？云何菩薩摩訶薩念薩芸若不亡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「設使所念用身亡乎？云何菩薩摩訶薩念薩芸若不亡？」

佛語須菩提：「設是菩薩摩訶薩作是知無為，不失般若波羅蜜。何以故？須菩提！般若波羅蜜虛空，是般若波羅蜜亦不增亦不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「設是菩薩摩訶薩作是知無為，不失般若波羅蜜。何以故？須菩提！般若波羅蜜虛空，是般若波羅蜜亦不增亦不減。」

須菩提言：「是般若波羅蜜虛空，云何生菩薩摩訶薩，般若波羅蜜成就其行，近阿耨多羅三耶三菩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「是般若波羅蜜虛空，云何生菩薩摩訶薩，般若波羅蜜成就其行，近阿耨多羅三耶三菩？」

佛言：「不也，須菩提！菩薩摩訶薩亦不增亦不減。正使，須菩提！是經中說時，菩薩摩訶薩聞是亦不恐亦不怖，當作是知，是善男子則為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！菩薩摩訶薩亦不增亦不減。正使，須菩提！是經中說時，菩薩摩訶薩聞是亦不恐亦不怖，當作是知，是善男子則為行般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「如是般若波羅蜜為空行乎？」「不，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「如是般若波羅蜜為空行乎？」「不，須菩提！」

「有離般若波羅蜜行得？」「不，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有離般若波羅蜜行得？」「不，須菩提！」

「空行？」「不，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空行？」「不，須菩提！」

「離空行？」「不，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離空行？」「不，須菩提！」

「敗色行？」「不，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敗色行？」「不，須菩提！」

「敗痛痒思想生死識行？」「不，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敗痛痒思想生死識行？」「不，須菩提！」

「離色頗所有行？」「不，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離色頗所有行？」「不，須菩提！」

「離痛痒思想生死識頗所有行？」「不，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離痛痒思想生死識頗所有行？」「不，須菩提！」

言：「云何，天中天！行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言：「云何，天中天！行般若波羅蜜？」

佛言：「云何，須菩提！見是法不——何所法行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何，須菩提！見是法不——何所法行般若波羅蜜？」

須菩提言：「不見也，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不見也，天中天！」

佛言：「云何，須菩提！遍見不——見般若波羅蜜何所菩薩摩訶薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何，須菩提！遍見不——見般若波羅蜜何所菩薩摩訶薩行？」

須菩提言：「不見也，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不見也，天中天！」

佛言：「設使，須菩提！遍見不——是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「設使，須菩提！遍見不——是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜？」

須菩提言：「不見也，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不見也，天中天！」

佛言：「設使，須菩提！不遍見法有所生處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「設使，須菩提！不遍見法有所生處不？」

須菩提言：「不見也，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不見也，天中天！」

佛語須菩提：「是菩薩摩訶薩逮無所從生法樂，如是樂悉具足，無所從生受決阿耨多羅三耶三菩，是怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛所至處，無所復畏，悉作是護，菩薩摩訶薩作是求、作是行、作是力，為逮佛慧、極大慧、自在慧、薩芸若慧、怛薩阿竭慧。設見不得佛，佛語為有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「是菩薩摩訶薩逮無所從生法樂，如是樂悉具足，無所從生受決阿耨多羅三耶三菩，是怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛所至處，無所復畏，悉作是護，菩薩摩訶薩作是求、作是行、作是力，為逮佛慧、極大慧、自在慧、薩芸若慧、怛薩阿竭慧。設見不得佛，佛語為有異。」

須菩提白佛言：「設使諸法無所從生，受決阿耨多羅三耶三菩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「設使諸法無所從生，受決阿耨多羅三耶三菩？」

佛語須菩提：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「不也。」

須菩提白佛言：「云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三耶三菩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三耶三菩？」

佛語須菩提：「見不——所當受決阿耨多羅三耶三菩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「見不——所當受決阿耨多羅三耶三菩？」

須菩提言：「我不見法當作阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「我不見法當作阿耨多羅三耶三菩。」

佛言：「如是，須菩提！如是諸法，無無從中得。菩薩不作是念：『持是法當受決不受決。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！如是諸法，無無從中得。菩薩不作是念：『持是法當受決不受決。』」