光讚經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光讚經卷第八

西晉月支國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支國三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜所因出衍品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜所因出衍品第十九

佛告須菩提：「如汝所問，何從出衍中？何從住衍中？誰為成衍者？從三界生，住薩芸若，有本無生無甫當生。所以者何？其摩訶衍薩芸若慧，於此二事，法無所合亦無所散，無色無見無所取捨，則為一相則無有相。所以者何？其無相法無所出生。法有生者，則為欲令法界出生，其無相法有所生者，則為欲令本無出生，其無相法則無所生。欲令生者，則為欲令真本際生。其有欲令無相生者，則為欲令不可思議法界出生。其有欲令無相法生，則為欲令專精修行而出生。其有欲令無相法生，則便欲令斷界出生。取要言之，須菩提！則為欲令離欲界生。其有欲令無相法生者，則為欲令滅度界生。須菩提！彼為欲令寂然空無而出生矣。其有欲令色痛痒思想生死識無相法生者，則為欲令有相法生。所以者何？色則為空，從三界生，住薩芸若；痛痒思想生死識亦無有空，從三界生，薩芸若者則無所住。所以者何？若解色者色則為空，解痛痒思想生死識者識則為空，眼耳鼻舌身心亦空。欲令生者，則為欲令虛空出生。眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身更識、意欲識，此十八種因緣所見則為空無，欲令生者，則為欲令無相法生。所以者何？須菩提！眼之所視悉皆為空，耳鼻舌身意亦如是，習皆空。須菩提！三界為空，眼所視空，從三界生，薩芸若者則無所住。六情亦空，因三界生，薩芸若者則無所住。六情所受所習皆空，無有相，欲令生者則為欲令生者，則為欲令夢幻出生。所以者何？夢、幻、水月、芭蕉、野馬、深山之響，皆悉自然，自然之事如來之化。三界自然則無所生，薩芸若者則無所住。所以者何？須菩提！如夢自然，夢自然者悉無所有，幻化之事亦復如是。須菩提！其欲令檀波羅蜜有，尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜生者，則為欲令無相法生。所以者何？須菩提！六波羅蜜者悉皆自然，從三界生，薩芸若者亦無所住。所以者何？須菩提！六波羅蜜者則為自然，其自然者故曰為空。其有欲令無相法生者，則為欲令內空、外空、有空、無空、近空、遠空、真空出生。所以者何？須菩提！其七空者則為自然，以自然故，因三界生，薩芸若者則無所住。所以者何？須菩提！用七空自然故名曰為空，故空為空。須菩提！其有欲令無相法生者，則為欲令四意止、四意斷、四神足念、五根、五力、七覺、八道行生。所以者何？皆自然空，因三界生，薩芸若者則無所住。須菩提！其有欲令三十七品出生者，則為欲令無相法生。所以者何？須菩提！三十七品則為自然，不生三界，薩芸若者則無所住。所以者何？三十七品自然 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如汝所問，何從出衍中？何從住衍中？誰為成衍者？從三界生，住薩芸若，有本無生無甫當生。所以者何？其摩訶衍薩芸若慧，於此二事，法無所合亦無所散，無色無見無所取捨，則為一相則無有相。所以者何？其無相法無所出生。法有生者，則為欲令法界出生，其無相法有所生者，則為欲令本無出生，其無相法則無所生。欲令生者，則為欲令真本際生。其有欲令無相生者，則為欲令不可思議法界出生。其有欲令無相法生，則為欲令專精修行而出生。其有欲令無相法生，則便欲令斷界出生。取要言之，須菩提！則為欲令離欲界生。其有欲令無相法生者，則為欲令滅度界生。須菩提！彼為欲令寂然空無而出生矣。其有欲令色痛痒思想生死識無相法生者，則為欲令有相法生。所以者何？色則為空，從三界生，住薩芸若；痛痒思想生死識亦無有空，從三界生，薩芸若者則無所住。所以者何？若解色者色則為空，解痛痒思想生死識者識則為空，眼耳鼻舌身心亦空。欲令生者，則為欲令虛空出生。眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身更識、意欲識，此十八種因緣所見則為空無，欲令生者，則為欲令無相法生。所以者何？須菩提！眼之所視悉皆為空，耳鼻舌身意亦如是，習皆空。須菩提！三界為空，眼所視空，從三界生，薩芸若者則無所住。六情亦空，因三界生，薩芸若者則無所住。六情所受所習皆空，無有相，欲令生者則為欲令生者，則為欲令夢幻出生。所以者何？夢、幻、水月、芭蕉、野馬、深山之響，皆悉自然，自然之事如來之化。三界自然則無所生，薩芸若者則無所住。所以者何？須菩提！如夢自然，夢自然者悉無所有，幻化之事亦復如是。須菩提！其欲令檀波羅蜜有，尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜生者，則為欲令無相法生。所以者何？須菩提！六波羅蜜者悉皆自然，從三界生，薩芸若者亦無所住。所以者何？須菩提！六波羅蜜者則為自然，其自然者故曰為空。其有欲令無相法生者，則為欲令內空、外空、有空、無空、近空、遠空、真空出生。所以者何？須菩提！其七空者則為自然，以自然故，因三界生，薩芸若者則無所住。所以者何？須菩提！用七空自然故名曰為空，故空為空。須菩提！其有欲令無相法生者，則為欲令四意止、四意斷、四神足念、五根、五力、七覺、八道行生。所以者何？皆自然空，因三界生，薩芸若者則無所住。須菩提！其有欲令三十七品出生者，則為欲令無相法生。所以者何？須菩提！三十七品則為自然，不生三界，薩芸若者則無所住。所以者何？三十七品自然

空，空故曰空。須菩提！其有欲令十力、無畏、十八不共諸佛之法、四分別辯，悉自然空，空故曰空。須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，上至怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛生者，則為欲令無相法生。所以者何？須菩提！其三乘者亦復自然，不出三界，薩芸若者則無所住。所以者何？須菩提！阿羅漢者則為自然，自然故空，故曰為空。辟支佛者則為自然，自然故空，故曰為空。怛薩阿竭則為自然，自然故空，故曰為空。須菩提！其有欲令名號生者，則為欲令無相法生。空、無相、無願亦復如是。其欲令因緣言辭生者，則為欲令無相法生。所以者何？須菩提！其名號空，不生三界，薩芸若者則無所住。所以者何？名號則空，用名號空，故曰為空。因緣言辭諸可處所悉皆為空，諸法處空，故曰為空，其有欲令無所生生，則為欲令無相法生。所以者何？無相法空悉無處所，處所空故，故曰為空。其有欲令無滅、無想、無塵、無瞋、無所有生者，則為欲令無相法生。所以者何？此諸事空，空故曰空。名號因緣言辭所處，三十七品、十種力、四無畏、十八不共諸佛之法、四分別辯，亦復如是。是故，須菩提！摩訶衍者從三界生，為無所生生，薩芸若生亦無所生，無有動處。又須菩提所問在何所住者，心無所住，衍無有處。所以者何？無所住故，一切諸法亦無所住。又，須菩提！衍所住者，住無所住。其法界者，亦無所住，住無所住；衍亦如是，住無所住。如上虛空無所由轉；衍亦如是，住無所住。又譬如無生，住無所住；衍亦如是，住無所住。譬如無滅、無塵、無瞋及無所有，住無所住；衍亦如是，住無所住。所以者何？法界自然，住無所住。所以者何？法界自然，用自然故，自然為空，及與七空悉無所有，自然為空，空無所有，故曰為空。是故，須菩提！衍無所住，住無所住，故無動轉。須菩提所問從何所住而成衍者，衍無所生。所以者何？無有從中生者，無有甫當生者，一切諸法悉無所有。以此無故，一切諸法亦復如是，何所有法當有生者。所以者何？我、人、壽命亦復如是，亦無有如，亦無所見，亦無所得，本末清淨；是故我、人、壽命，如是法界，悉不可得，本末悉空；是故怛薩阿竭悉不可得。其本際者，亦不可得，本末悉淨；是故諸界不可思議，悉不可得，本末清淨；是故陰、種、諸入悉不可得，本末清淨。陰、種、諸入不可得故，本末清淨；六波羅蜜者，悉不可得，本末清淨。是故，七空亦不可得，本末清淨；意止、意斷、神足、根、力、七覺、八道三十七品，十種力、四無所畏、十八不共諸佛之法、四分別辯，亦不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空，空故曰空。須菩提！其有欲令十力、無畏、十八不共諸佛之法、四分別辯，悉自然空，空故曰空。須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，上至怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛生者，則為欲令無相法生。所以者何？須菩提！其三乘者亦復自然，不出三界，薩芸若者則無所住。所以者何？須菩提！阿羅漢者則為自然，自然故空，故曰為空。辟支佛者則為自然，自然故空，故曰為空。怛薩阿竭則為自然，自然故空，故曰為空。須菩提！其有欲令名號生者，則為欲令無相法生。空、無相、無願亦復如是。其欲令因緣言辭生者，則為欲令無相法生。所以者何？須菩提！其名號空，不生三界，薩芸若者則無所住。所以者何？名號則空，用名號空，故曰為空。因緣言辭諸可處所悉皆為空，諸法處空，故曰為空，其有欲令無所生生，則為欲令無相法生。所以者何？無相法空悉無處所，處所空故，故曰為空。其有欲令無滅、無想、無塵、無瞋、無所有生者，則為欲令無相法生。所以者何？此諸事空，空故曰空。名號因緣言辭所處，三十七品、十種力、四無畏、十八不共諸佛之法、四分別辯，亦復如是。是故，須菩提！摩訶衍者從三界生，為無所生生，薩芸若生亦無所生，無有動處。又須菩提所問在何所住者，心無所住，衍無有處。所以者何？無所住故，一切諸法亦無所住。又，須菩提！衍所住者，住無所住。其法界者，亦無所住，住無所住；衍亦如是，住無所住。如上虛空無所由轉；衍亦如是，住無所住。又譬如無生，住無所住；衍亦如是，住無所住。譬如無滅、無塵、無瞋及無所有，住無所住；衍亦如是，住無所住。所以者何？法界自然，住無所住。所以者何？法界自然，用自然故，自然為空，及與七空悉無所有，自然為空，空無所有，故曰為空。是故，須菩提！衍無所住，住無所住，故無動轉。須菩提所問從何所住而成衍者，衍無所生。所以者何？無有從中生者，無有甫當生者，一切諸法悉無所有。以此無故，一切諸法亦復如是，何所有法當有生者。所以者何？我、人、壽命亦復如是，亦無有如，亦無所見，亦無所得，本末清淨；是故我、人、壽命，如是法界，悉不可得，本末悉空；是故怛薩阿竭悉不可得。其本際者，亦不可得，本末悉淨；是故諸界不可思議，悉不可得，本末清淨；是故陰、種、諸入悉不可得，本末清淨。陰、種、諸入不可得故，本末清淨；六波羅蜜者，悉不可得，本末清淨。是故，七空亦不可得，本末清淨；意止、意斷、神足、根、力、七覺、八道三十七品，十種力、四無所畏、十八不共諸佛之法、四分別辯，亦不

可得，本末清淨；須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，上至怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，悉不可得，本末清淨。三乘之法薩芸若慧，不可得故，本末清淨。其無所有生，悉不可得，本末清淨，無滅、無塵、無瞋、無爭，諸無所有及諸所有，悉不可得，本末清淨；其過去當來今現在事，往來所住住止所生，悉不可得，本末清淨；所益所損，悉不可得，本末清淨。誰當逮得不可得者？其法界者亦不可逮，無有得者。所以者何？欲逮法界則不可得。若求阿羅漢、辟支佛、怛薩阿竭，欲得此者悉不可得。若有欲得三十七品、十力、無畏、十八不共諸佛之法、四分別辯者，亦不可得，無能逮者。若有欲逮得阿耨多羅三耶三菩，悉不可得，本際悉空而不可得。六波羅蜜及與七空，亦復如是，悉不可得。其無所生亦無所滅，無塵、無瞋、無所有者、悉不可得，所以者何？正真觀之，悉無所有，悉不可得。其欲逮得第一住者，亦不可得；至于十住，亦不可得，本末清淨。何所有第一住者？其清淨觀者，及種性八等所示現地，是所有地：離欲之地、所作辦地、辟支佛地、菩薩道地、三耶三佛地及第一地悉，不可得。其七空者，悉不可得。計於內空上至十住，悉不可得，七空、十住悉無所有，悉不可得。所以者何。須菩提！其第一住但名字耳，為不可得，上至十住亦復如是。假有所得，為不可得，本末清淨，而為眾生講說內空悉不可得，一切眾生亦不可得，而為眾生說七品空事，所可說者悉不可得，本末清淨。以內空故，佛土清淨，悉無所得。七空自然，自然空故，佛土清淨，悉不可得，本末清淨。是故內空及與五眼。悉不可得，皆無所有、自然，自然空為其五眼，悉無處所，本末清淨。是故，須菩提！菩薩摩訶薩於一切悉無所得，則為逮得成摩訶衍三拔致薩芸若慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可得，本末清淨；須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，上至怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，悉不可得，本末清淨。三乘之法薩芸若慧，不可得故，本末清淨。其無所有生，悉不可得，本末清淨，無滅、無塵、無瞋、無爭，諸無所有及諸所有，悉不可得，本末清淨；其過去當來今現在事，往來所住住止所生，悉不可得，本末清淨；所益所損，悉不可得，本末清淨。誰當逮得不可得者？其法界者亦不可逮，無有得者。所以者何？欲逮法界則不可得。若求阿羅漢、辟支佛、怛薩阿竭，欲得此者悉不可得。若有欲得三十七品、十力、無畏、十八不共諸佛之法、四分別辯者，亦不可得，無能逮者。若有欲逮得阿耨多羅三耶三菩，悉不可得，本際悉空而不可得。六波羅蜜及與七空，亦復如是，悉不可得。其無所生亦無所滅，無塵、無瞋、無所有者、悉不可得，所以者何？正真觀之，悉無所有，悉不可得。其欲逮得第一住者，亦不可得；至于十住，亦不可得，本末清淨。何所有第一住者？其清淨觀者，及種性八等所示現地，是所有地：離欲之地、所作辦地、辟支佛地、菩薩道地、三耶三佛地及第一地悉，不可得。其七空者，悉不可得。計於內空上至十住，悉不可得，七空、十住悉無所有，悉不可得。所以者何。須菩提！其第一住但名字耳，為不可得，上至十住亦復如是。假有所得，為不可得，本末清淨，而為眾生講說內空悉不可得，一切眾生亦不可得，而為眾生說七品空事，所可說者悉不可得，本末清淨。以內空故，佛土清淨，悉無所得。七空自然，自然空故，佛土清淨，悉不可得，本末清淨。是故內空及與五眼。悉不可得，皆無所有、自然，自然空為其五眼，悉無處所，本末清淨。是故，須菩提！菩薩摩訶薩於一切悉無所得，則為逮得成摩訶衍三拔致薩芸若慧。」

摩訶般若波羅蜜無去來品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜無去來品第二十

爾時賢者須菩提白佛言：「所言摩訶衍者，其摩訶衍義之所趣，唯，天中天！於天上人中世間而最為尊，莫不歸者。衍與空等，譬如虛空容覆無量阿僧祇人莫不戴仰，唯，天中天！摩訶衍者亦復如是，菩薩摩訶薩覆不可計阿僧祇人悉因得度。摩訶衍者，不見來時、不見去時、不見住處。如是，天中天！摩訶衍者，不得過去當來現在，亦無中間見、亦無所得，其名等於三世，故曰為衍，是故為摩訶衍。」於是世尊告須菩提：「如是，如是！所謂摩訶衍者，是為菩薩摩訶薩六波羅蜜：檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。是為，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時賢者須菩提白佛言：「所言摩訶衍者，其摩訶衍義之所趣，唯，天中天！於天上人中世間而最為尊，莫不歸者。衍與空等，譬如虛空容覆無量阿僧祇人莫不戴仰，唯，天中天！摩訶衍者亦復如是，菩薩摩訶薩覆不可計阿僧祇人悉因得度。摩訶衍者，不見來時、不見去時、不見住處。如是，天中天！摩訶衍者，不得過去當來現在，亦無中間見、亦無所得，其名等於三世，故曰為衍，是故為摩訶衍。」於是世尊告須菩提：「如是，如是！所謂摩訶衍者，是為菩薩摩訶薩六波羅蜜：檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。是為，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍者，謂一切諸陀羅尼門、諸三昧門、首楞嚴三昧。取要言之，空等三昧、解脫三昧、無著三昧、寂滅三昧，是謂菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍者，謂一切諸陀羅尼門、諸三昧門、首楞嚴三昧。取要言之，空等三昧、解脫三昧、無著三昧、寂滅三昧，是謂菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍者，曉了七空、三十七品、十力、無畏、十八不共諸佛之法、四分別辯，是為菩薩摩訶薩摩訶衍也。又，須菩提！所言摩訶衍者，天上天下世間最上，莫不歸仰者。譬如，須菩提，欲界本無而無本無，等無有異不可分別，無有顛倒誠諦自然，久長堅固，無有別離法，無合無散未曾所有，是為摩訶衍天上天下人中最尊，莫不歸仰者。假使，須菩提！劫盡燒時悉為現之，教化一切令知無常，無有長久、無堅固者，悉無所有，是故摩訶衍天上天下世間最尊，莫不歸仰者。又，須菩提！欲界如是等無有異，無有顛倒誠諦自然，無本堅固無別離法，無有因緣，其無所有終不所有，是為摩訶衍天上天下最尊。設使，須菩提！欲界有想無常顛倒而現破壞，一切無常無有長久不可堅固，別離之法悉無所有。是故，須菩提！摩訶衍天上天下，於無色界亦復如是。設使，須菩提！諸色本無悉無所有，亦復如是，等亦無差別，無有若干誠諦自然，本無堅固無別離法，其無有者不可令有，是為摩訶衍天上天下最尊。假使，須菩提！色有所念而應清淨，而為顛倒悉令飽滿，皆當無常，無有久存、不得堅固，別離之法悉無所有，是故摩訶衍。色痛痒思想生死識，亦復如是；眼耳鼻舌身心，等無有異；眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身更識、意欲識，等無有異，悉無所有所可分別。至誠真諦，計有常者，久長堅固，是非摩訶衍。用習六事心有想念，因緣所習迷惑多求以自飽滿，是一切法，皆悉無常，無有長存、不可久固。是故摩訶衍，天上天下最尊。設使，須菩提！法界所有悉無所有，是為摩訶衍天上天下最尊。堅固，無所有生。如，須菩提！法界所有，悉無所有，行無所有，是故摩訶衍天上天下最尊。設使，須菩提！怛薩阿竭現有所有，悉無所有，其真本際不可思議。其界所有，悉無所有，是為摩訶衍天上天下最尊。正使，須菩提！諸界者不可思議，其所有者悉無所有，是故摩訶衍天上天下最尊。設使，須菩提！六波羅蜜所有，悉無所有、亦復不無，是為摩訶衍。正使，須菩提！其內空者，不有不無，自然為空，不有不無，是為摩訶衍。所以，須菩提！其內空者自然無有，有了空者不有不無，故曰摩訶衍。設使，須菩提！三十七品，十力、無畏、十八不共諸佛之法、四分別辯，不有不無、亦不不無，是為摩訶衍。正使，須菩提！其種性法，不有不無、亦不不無，用種性法不有不無、亦不不無，是故摩訶衍。正使，須菩提！其八等法不有不無，須陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿羅漢法、辟支佛法、諸佛之法，不有不無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍者，曉了七空、三十七品、十力、無畏、十八不共諸佛之法、四分別辯，是為菩薩摩訶薩摩訶衍也。又，須菩提！所言摩訶衍者，天上天下世間最上，莫不歸仰者。譬如，須菩提，欲界本無而無本無，等無有異不可分別，無有顛倒誠諦自然，久長堅固，無有別離法，無合無散未曾所有，是為摩訶衍天上天下人中最尊，莫不歸仰者。假使，須菩提！劫盡燒時悉為現之，教化一切令知無常，無有長久、無堅固者，悉無所有，是故摩訶衍天上天下世間最尊，莫不歸仰者。又，須菩提！欲界如是等無有異，無有顛倒誠諦自然，無本堅固無別離法，無有因緣，其無所有終不所有，是為摩訶衍天上天下最尊。設使，須菩提！欲界有想無常顛倒而現破壞，一切無常無有長久不可堅固，別離之法悉無所有。是故，須菩提！摩訶衍天上天下，於無色界亦復如是。設使，須菩提！諸色本無悉無所有，亦復如是，等亦無差別，無有若干誠諦自然，本無堅固無別離法，其無有者不可令有，是為摩訶衍天上天下最尊。假使，須菩提！色有所念而應清淨，而為顛倒悉令飽滿，皆當無常，無有久存、不得堅固，別離之法悉無所有，是故摩訶衍。色痛痒思想生死識，亦復如是；眼耳鼻舌身心，等無有異；眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身更識、意欲識，等無有異，悉無所有所可分別。至誠真諦，計有常者，久長堅固，是非摩訶衍。用習六事心有想念，因緣所習迷惑多求以自飽滿，是一切法，皆悉無常，無有長存、不可久固。是故摩訶衍，天上天下最尊。設使，須菩提！法界所有悉無所有，是為摩訶衍天上天下最尊。堅固，無所有生。如，須菩提！法界所有，悉無所有，行無所有，是故摩訶衍天上天下最尊。設使，須菩提！怛薩阿竭現有所有，悉無所有，其真本際不可思議。其界所有，悉無所有，是為摩訶衍天上天下最尊。正使，須菩提！諸界者不可思議，其所有者悉無所有，是故摩訶衍天上天下最尊。設使，須菩提！六波羅蜜所有，悉無所有、亦復不無，是為摩訶衍。正使，須菩提！其內空者，不有不無，自然為空，不有不無，是為摩訶衍。所以，須菩提！其內空者自然無有，有了空者不有不無，故曰摩訶衍。設使，須菩提！三十七品，十力、無畏、十八不共諸佛之法、四分別辯，不有不無、亦不不無，是為摩訶衍。正使，須菩提！其種性法，不有不無、亦不不無，用種性法不有不無、亦不不無，是故摩訶衍。正使，須菩提！其八等法不有不無，須陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿羅漢法、辟支佛法、諸佛之法，不有不無，

用不有不無、亦不無無，是故摩訶衍。正使，須菩提！其八等法及與佛法，不有不無、亦不無無，是故摩訶衍。用，須菩提！其諸種性，不有不無、亦不無無；用諸八等，不有不無、亦不無無，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，上至怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，不有不無、亦不無無，是故摩訶衍。須菩提！欲知以諸八等、怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，不有不無、亦不無無，是故摩訶衍。設使，須菩提！諸天、人民、阿須倫及與世間，不有不無、亦不無無，以諸天、人民及阿須倫世間所有，不有不無、亦不無無，是故摩訶衍。假使，須菩提！菩薩從初發意，乃至道場坐於佛樹，於中發心，不有不無、亦不無無。如，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意乃至道場，於中發心，一切不有不無，亦不無無，是故摩訶衍。假使，須菩提！菩薩摩訶薩，其智慧尊猶如金剛，不有不無、亦不無無，是為菩薩摩訶薩曉了達見一切諸礙及眾塵勞，得薩芸若。以，須菩提！菩薩摩訶薩了諸罣礙一切塵勞悉無所有，逮薩芸若，是故摩訶衍。正使，須菩提！怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，其三十二大人之相，不有不無、亦不無無，是故怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，天上天下最尊，威神聖德光明微妙，靡所不照無有疇匹。是故怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，威神巍巍聖德光明，照於十方恒沙諸佛世界，及諸天上天下諸天、人民、諸阿須倫，光明普遍，用不有不無、亦不無無，是故怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛光明，照於十方恒沙世界。又，須菩提！怛薩阿竭有八部之音，不有不無、亦不無無，是故怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，聲告十方於阿僧祇無量世界，用怛薩阿竭其八部聲，不有不無、亦不無無，是故有八種音聲，告於十方不可思議無量世界。又，須菩提！怛薩阿竭所轉法輪，不有不無、亦不無無，是為怛薩阿竭轉於法輪。沙門、婆羅門、諸梵天眾，天上天下莫能當者，皆令如法各得其所。是故怛薩阿竭為轉法輪，沙門、婆羅門、天上天下及諸人民，莫能當者。又，須菩提！一切眾生，不有不無、亦不無無，是故怛薩阿竭數轉法輪，令諸眾生不至無餘於泥洹界。又，須菩提！此諸眾生，不有不無、亦不無無，悉了是已故，怛薩阿竭轉於法輪，是故眾生至無餘界，於泥洹界而般泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用不有不無、亦不無無，是故摩訶衍。正使，須菩提！其八等法及與佛法，不有不無、亦不無無，是故摩訶衍。用，須菩提！其諸種性，不有不無、亦不無無；用諸八等，不有不無、亦不無無，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，上至怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，不有不無、亦不無無，是故摩訶衍。須菩提！欲知以諸八等、怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，不有不無、亦不無無，是故摩訶衍。設使，須菩提！諸天、人民、阿須倫及與世間，不有不無、亦不無無，以諸天、人民及阿須倫世間所有，不有不無、亦不無無，是故摩訶衍。假使，須菩提！菩薩從初發意，乃至道場坐於佛樹，於中發心，不有不無、亦不無無。如，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意乃至道場，於中發心，一切不有不無，亦不無無，是故摩訶衍。假使，須菩提！菩薩摩訶薩，其智慧尊猶如金剛，不有不無、亦不無無，是為菩薩摩訶薩曉了達見一切諸礙及眾塵勞，得薩芸若。以，須菩提！菩薩摩訶薩了諸罣礙一切塵勞悉無所有，逮薩芸若，是故摩訶衍。正使，須菩提！怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，其三十二大人之相，不有不無、亦不無無，是故怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，天上天下最尊，威神聖德光明微妙，靡所不照無有疇匹。是故怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，威神巍巍聖德光明，照於十方恒沙諸佛世界，及諸天上天下諸天、人民、諸阿須倫，光明普遍，用不有不無、亦不無無，是故怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛光明，照於十方恒沙世界。又，須菩提！怛薩阿竭有八部之音，不有不無、亦不無無，是故怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，聲告十方於阿僧祇無量世界，用怛薩阿竭其八部聲，不有不無、亦不無無，是故有八種音聲，告於十方不可思議無量世界。又，須菩提！怛薩阿竭所轉法輪，不有不無、亦不無無，是為怛薩阿竭轉於法輪。沙門、婆羅門、諸梵天眾，天上天下莫能當者，皆令如法各得其所。是故怛薩阿竭為轉法輪，沙門、婆羅門、天上天下及諸人民，莫能當者。又，須菩提！一切眾生，不有不無、亦不無無，是故怛薩阿竭數轉法輪，令諸眾生不至無餘於泥洹界。又，須菩提！此諸眾生，不有不無、亦不無無，悉了是已故，怛薩阿竭轉於法輪，是故眾生至無餘界，於泥洹界而般泥洹。」

摩訶般若波羅蜜衍與空等品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜衍與空等品第二十一

佛告須菩提：「如汝所言衍與空等者，所說至誠。如是，如是！衍與空等。譬如虛空，不可計知東方里數，南方西方北方四隅上下亦不可知，無遠無近、無有邊際；怛薩阿竭慧亦如是，不可盡極八方上下，無有邊際、無有遠近，慧不可盡。譬如虛空，無長無短、無有方面、無增無減；怛薩阿竭慧亦如是，無長無短、不圓不方、無增無減，又，須菩提！譬如虛空，無有五色青黃赤白；衍亦如是，又，須菩提！譬如虛空，無有過去當來現在；衍亦如是，無去來今。又，須菩提，譬如虛空，無能增者、無能減者；衍亦如是；不增不減。故言衍與空等。又，須菩提！譬如虛空！無有塵勞、無瞋恨、無有生者亦無所滅、亦無所住亦無不住、亦無所念；衍亦如是。是故言衍與空等。又，須菩提！譬如虛空，無有善惡、無有言辭、亦無不言，譬如虛空，無見無聞、無念無知；衍亦如是。是故言衍與空等。又，須菩提！譬如虛空，亦無有異、亦無不異，亦無所斷、亦無所造證、亦無所除；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，無有欲法、不離欲法，無瞋恚法、不離瞋恚，無愚癡法、不離愚癡；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，不與欲界合同，不與色界及無色界合同，亦不離三界；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，無初發意、從第一住；衍亦如是，無有十住。又，須菩提！譬如虛空，無有清濁、無所觀見、無有處所，無種性地、八人等地、無示現地，無我所地、無所欲地，無所作不作地；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，無須陀洹果、無斯陀含果、無阿那含果、無阿羅漢果。又，須菩提！譬如虛空，無聲聞地，無辟支佛地，無三耶三佛地；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，無有形像、亦無不像，亦無有見、亦不無見、無受無捨，無合無散；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，則無有常、亦無不常，無苦無樂、無我不我；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，亦無有空、亦無不空、無有異空，無有異想，亦無無想，亦無有願、亦無不願；衍亦如是。故言衍與空等。又，須菩提！譬如虛空，無有寂然、無不寂然，無有惔怕、亦無不怕。又，須菩提！譬如虛空，無有光明、亦無闇冥；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，無所逮得、亦無不得；衍亦如是。是故言衍與空等。又，須菩提！譬如虛空，無言無說、亦無不言；衍亦如是。是故言衍與空等。是故，須菩提！虛空平等，衍亦平等。如須菩提所言，譬如虛空無有邊際，覆不可計阿僧祇人；衍亦如是，安不可計阿僧祇人。如是，須菩提！譬如虛空覆不可計阿僧祇人；衍亦如是，護不可計阿僧祇人計人無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如汝所言衍與空等者，所說至誠。如是，如是！衍與空等。譬如虛空，不可計知東方里數，南方西方北方四隅上下亦不可知，無遠無近、無有邊際；怛薩阿竭慧亦如是，不可盡極八方上下，無有邊際、無有遠近，慧不可盡。譬如虛空，無長無短、無有方面、無增無減；怛薩阿竭慧亦如是，無長無短、不圓不方、無增無減，又，須菩提！譬如虛空，無有五色青黃赤白；衍亦如是，又，須菩提！譬如虛空，無有過去當來現在；衍亦如是，無去來今。又，須菩提，譬如虛空，無能增者、無能減者；衍亦如是；不增不減。故言衍與空等。又，須菩提！譬如虛空！無有塵勞、無瞋恨、無有生者亦無所滅、亦無所住亦無不住、亦無所念；衍亦如是。是故言衍與空等。又，須菩提！譬如虛空，無有善惡、無有言辭、亦無不言，譬如虛空，無見無聞、無念無知；衍亦如是。是故言衍與空等。又，須菩提！譬如虛空，亦無有異、亦無不異，亦無所斷、亦無所造證、亦無所除；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，無有欲法、不離欲法，無瞋恚法、不離瞋恚，無愚癡法、不離愚癡；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，不與欲界合同，不與色界及無色界合同，亦不離三界；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，無初發意、從第一住；衍亦如是，無有十住。又，須菩提！譬如虛空，無有清濁、無所觀見、無有處所，無種性地、八人等地、無示現地，無我所地、無所欲地，無所作不作地；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，無須陀洹果、無斯陀含果、無阿那含果、無阿羅漢果。又，須菩提！譬如虛空，無聲聞地，無辟支佛地，無三耶三佛地；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，無有形像、亦無不像，亦無有見、亦不無見、無受無捨，無合無散；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，則無有常、亦無不常，無苦無樂、無我不我；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，亦無有空、亦無不空、無有異空，無有異想，亦無無想，亦無有願、亦無不願；衍亦如是。故言衍與空等。又，須菩提！譬如虛空，無有寂然、無不寂然，無有惔怕、亦無不怕。又，須菩提！譬如虛空，無有光明、亦無闇冥；衍亦如是。又，須菩提！譬如虛空，無所逮得、亦無不得；衍亦如是。是故言衍與空等。又，須菩提！譬如虛空，無言無說、亦無不言；衍亦如是。是故言衍與空等。是故，須菩提！虛空平等，衍亦平等。如須菩提所言，譬如虛空無有邊際，覆不可計阿僧祇人；衍亦如是，安不可計阿僧祇人。如是，須菩提！譬如虛空覆不可計阿僧祇人；衍亦如是，護不可計阿僧祇人計人無

人。譬如虛空，不可得有，空以無有；摩訶衍者亦復如是。是故，須菩提！摩訶衍者，安護無數阿僧祇人。所以者何？人與虛空及摩訶衍，此一切法都不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人。譬如虛空，不可得有，空以無有；摩訶衍者亦復如是。是故，須菩提！摩訶衍者，安護無數阿僧祇人。所以者何？人與虛空及摩訶衍，此一切法都不可得故。

「復次，須菩提！人不可計，空亦不可計，虛空亦不可計，摩訶衍亦不可計，是故摩訶衍覆不可計阿僧祇人。所以者何？須菩提！人與虛空及摩訶衍，悉不可計、悉不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！人不可計，空亦不可計，虛空亦不可計，摩訶衍亦不可計，是故摩訶衍覆不可計阿僧祇人。所以者何？須菩提！人與虛空及摩訶衍，悉不可計、悉不可得。

「復次，須菩提！不可計，是故摩訶衍覆護不可計阿僧祇人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！不可計，是故摩訶衍覆護不可計阿僧祇人。

「復次，須菩提！人無所有，法界亦無所有，一切諸法亦無所有，故曰虛空亦無所有。人與虛空及摩訶衍悉無所有，阿僧祇無所有，無有量無所有，無有底無所有，是故摩訶衍覆護不可計阿僧祇人。所以者何？眾生法界及摩訶衍，又阿僧祇不可限量、無有崖底，悉不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！人無所有，法界亦無所有，一切諸法亦無所有，故曰虛空亦無所有。人與虛空及摩訶衍悉無所有，阿僧祇無所有，無有量無所有，無有底無所有，是故摩訶衍覆護不可計阿僧祇人。所以者何？眾生法界及摩訶衍，又阿僧祇不可限量、無有崖底，悉不可得故。

「復次，須菩提！人無所有，怛薩阿竭亦無所有，虛空亦無所有，摩訶衍亦無所有，阿僧祇亦無所有，不可計亦無所有，無底亦無所有，一切諸法亦無所有。是故，須菩提！摩訶衍者，為不可計阿僧祇崖底人而設擁護。所以者何？怛薩阿竭、虛空、眾生及摩訶衍，其阿僧祇不可計議、無有崖底，悉不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！人無所有，怛薩阿竭亦無所有，虛空亦無所有，摩訶衍亦無所有，阿僧祇亦無所有，不可計亦無所有，無底亦無所有，一切諸法亦無所有。是故，須菩提！摩訶衍者，為不可計阿僧祇崖底人而設擁護。所以者何？怛薩阿竭、虛空、眾生及摩訶衍，其阿僧祇不可計議、無有崖底，悉不可得故。

「復次，須菩提！吾我無所有，所知所見亦無所有，本際無所有，當作是了本際以無，至不可計，及阿僧祇無央數者亦無所有。以無所有，一切諸法亦無所有，是故摩訶衍名曰不可計阿僧祇覆護無央數人。所以者何？須菩提！一切眾生所知所見及與本際，至阿僧祇無央數不可計，皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！吾我無所有，所知所見亦無所有，本際無所有，當作是了本際以無，至不可計，及阿僧祇無央數者亦無所有。以無所有，一切諸法亦無所有，是故摩訶衍名曰不可計阿僧祇覆護無央數人。所以者何？須菩提！一切眾生所知所見及與本際，至阿僧祇無央數不可計，皆不可得。

「復次，須菩提！吾我及人悉無所有，所知所見亦無所有，不可思議境界亦無所有，色痛痒思想生死識亦無所有，虛空亦無所有，摩訶衍亦無所有，阿僧祇亦無所有，不可計亦無所有，無央數亦無所有，一切諸法亦無所有，是故摩訶衍為不可計阿僧祇人之覆護。所以者何？如，須菩提！吾我諸法悉不可逮！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！吾我及人悉無所有，所知所見亦無所有，不可思議境界亦無所有，色痛痒思想生死識亦無所有，虛空亦無所有，摩訶衍亦無所有，阿僧祇亦無所有，不可計亦無所有，無央數亦無所有，一切諸法亦無所有，是故摩訶衍為不可計阿僧祇人之覆護。所以者何？如，須菩提！吾我諸法悉不可逮！

「復次，須菩提！吾我及人悉為虛空，所知所見亦復虛無，眼亦虛無，耳鼻舌身意亦復虛無，以虛無虛空亦虛無，空以虛無，摩訶衍者亦復虛無，以無二虛，阿僧祇無央數不可計亦復虛無，不可計以虛無，一切諸法亦復虛無，是故摩訶衍覆無央數不可計阿僧祇人。所以者何？須菩提！吾我及人、一切諸法，悉不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！吾我及人悉為虛空，所知所見亦復虛無，眼亦虛無，耳鼻舌身意亦復虛無，以虛無虛空亦虛無，空以虛無，摩訶衍者亦復虛無，以無二虛，阿僧祇無央數不可計亦復虛無，不可計以虛無，一切諸法亦復虛無，是故摩訶衍覆無央數不可計阿僧祇人。所以者何？須菩提！吾我及人、一切諸法，悉不可得。

「復次，須菩提！吾我無所有，所知所見亦無所有；所知所見以無所有，檀波羅蜜亦無所有，尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜亦無所有；般若波羅蜜以無所有，虛空亦無所有，摩訶衍亦無所有；是故摩訶衍覆護無央數不可計阿僧祇人。所以者何？須菩提！吾我及壽、一切諸法，悉不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！吾我無所有，所知所見亦無所有；所知所見以無所有，檀波羅蜜亦無所有，尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜亦無所有；般若波羅蜜以無所有，虛空亦無所有，摩訶衍亦無所有；是故摩訶衍覆護無央數不可計阿僧祇人。所以者何？須菩提！吾我及壽、一切諸法，悉不可得故。

「復次，須菩提！吾我及人則無所有，世間所知內空、外空、近空、遠空、真空、所有空、無所有空亦無所有；七空以無有，虛空亦無所有，摩訶衍亦無所有，無央數不可計阿僧祇亦無所有，一切諸法亦無所有，是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。所以者何？須菩提！我、人及壽、一切諸法，悉不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！吾我及人則無所有，世間所知內空、外空、近空、遠空、真空、所有空、無所有空亦無所有；七空以無有，虛空亦無所有，摩訶衍亦無所有，無央數不可計阿僧祇亦無所有，一切諸法亦無所有，是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。所以者何？須菩提！我、人及壽、一切諸法，悉不可得故。

「復次，須菩提！我、人知見悉無所有，意止、意斷、神足、根、力、七覺、八道三十七品亦無所有，十力、無畏、十八不共諸佛之法亦無所有，虛空、摩訶衍亦無所有，是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。所以者何？吾我及人、一切諸法，悉不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我、人知見悉無所有，意止、意斷、神足、根、力、七覺、八道三十七品亦無所有，十力、無畏、十八不共諸佛之法亦無所有，虛空、摩訶衍亦無所有，是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。所以者何？吾我及人、一切諸法，悉不可得故。

「復次，須菩提！我、人知見悉無所有，種性諸法亦無所有，所作之地以無所有，虛空亦無所有，摩訶衍亦無所有，不可計阿僧祇人一切諸法亦無所有，是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我、人知見悉無所有，種性諸法亦無所有，所作之地以無所有，虛空亦無所有，摩訶衍亦無所有，不可計阿僧祇人一切諸法亦無所有，是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。

「復次，須菩提！我、人知見亦無所有，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛亦無所有，一切諸法亦無所有，是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。所以者何。吾我及人、一切諸法，悉不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我、人知見亦無所有，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛亦無所有，一切諸法亦無所有，是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。所以者何。吾我及人、一切諸法，悉不可得。

「復次，須菩提！聲聞、辟支佛上至怛薩阿竭亦無所有，薩芸若亦無所有，一切諸法亦無所有，是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。所以者何？須菩提！我、人諸法悉不可得故。又，須菩提！泥洹之界覆護不可計阿僧祇人，衍亦如是，是故衍與空等，覆護不可計阿僧祇人。如須菩提所問，摩訶衍者，亦不見來時、亦不見去時、亦不見住處；衍亦如是。所以者何？一切諸法不可轉動，是故無有住者、無有來者、亦無所住。所以者何。須菩提！色痛痒思想生死識，亦無所從來、亦無所從去、亦無所住。須菩提！色痛痒思想生死識亦清淨，無所從來、無所從去、亦無所住。色痛痒思想生死識者無本，無所從來、無所從去、亦無所住。色痛痒思想生死識自然，無所從來、無所從去、亦無所住、色痛痒思想生死識自然相，無所從來、無所從去、亦無所住。眼耳鼻舌身意自然相者，無所從來、無所從去、亦無所住。其地水火風空是諸種者，無有清淨、亦無無本，其自然者亦無地種自然相者，無所從來、無所從去、亦無所住，水、火、風種，虛空、識種，亦復如是。怛薩阿竭本無自然及自然相，無所從來、無所從去、亦無所住。須菩提！本際清淨、本際無本，本原自然、本自然相，不可計議。及清淨界者，無所從來、無所從去、亦無所住。不可思議及與無本，無所念界及與自然，無思議界自然之相，無所從來、無所從去、亦無所住。須菩提！六波羅蜜亦清淨，般若波羅蜜亦無無本亦無自然，自然之相，無所從來、無所從去、亦無所住。三十七品，十力、無畏、十八不共諸佛之法，道德清淨，佛與正覺，無所從來、無所從去、亦無所住。其無所有及與無本，其無為者不為自然，其無為者無自然相，無所從來、無所從去、亦無所住。如須菩提所言：『摩訶衍者，不得過去、不得當來、不得中間，三世平等，摩訶衍者但有字耳。』如是，須菩提！所言摩訶衍者，無去來今，三世平等；摩訶衍者但有字耳。所以者何？須菩提！過去亦空、當來亦空、現在亦空，三世平等三世空等，摩訶衍者亦復空等；菩薩亦空，其以空者，無一無二無三無四，不多不少，是故名曰三世平等，為摩訶衍。菩薩功德巍巍，無有等侶、無正無邪，亦不於欲、亦不離欲，亦不瞋恚、不離瞋恚，亦不愚癡、不離愚癡，不得憍慢、不離憍慢，不得貪慳妬嫉、亦無所離，不得善法惡法，不得有常無常，不得苦樂，不得我不我，欲界、色界、無色界亦不可得，不度欲界、不度色界、不度無色界。所以者何？不得自然，過去色空、當來色空、現在色空；痛痒思想生死識，亦復如是。色不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！聲聞、辟支佛上至怛薩阿竭亦無所有，薩芸若亦無所有，一切諸法亦無所有，是故摩訶衍覆護不可計無央數阿僧祇人。所以者何？須菩提！我、人諸法悉不可得故。又，須菩提！泥洹之界覆護不可計阿僧祇人，衍亦如是，是故衍與空等，覆護不可計阿僧祇人。如須菩提所問，摩訶衍者，亦不見來時、亦不見去時、亦不見住處；衍亦如是。所以者何？一切諸法不可轉動，是故無有住者、無有來者、亦無所住。所以者何。須菩提！色痛痒思想生死識，亦無所從來、亦無所從去、亦無所住。須菩提！色痛痒思想生死識亦清淨，無所從來、無所從去、亦無所住。色痛痒思想生死識者無本，無所從來、無所從去、亦無所住。色痛痒思想生死識自然，無所從來、無所從去、亦無所住、色痛痒思想生死識自然相，無所從來、無所從去、亦無所住。眼耳鼻舌身意自然相者，無所從來、無所從去、亦無所住。其地水火風空是諸種者，無有清淨、亦無無本，其自然者亦無地種自然相者，無所從來、無所從去、亦無所住，水、火、風種，虛空、識種，亦復如是。怛薩阿竭本無自然及自然相，無所從來、無所從去、亦無所住。須菩提！本際清淨、本際無本，本原自然、本自然相，不可計議。及清淨界者，無所從來、無所從去、亦無所住。不可思議及與無本，無所念界及與自然，無思議界自然之相，無所從來、無所從去、亦無所住。須菩提！六波羅蜜亦清淨，般若波羅蜜亦無無本亦無自然，自然之相，無所從來、無所從去、亦無所住。三十七品，十力、無畏、十八不共諸佛之法，道德清淨，佛與正覺，無所從來、無所從去、亦無所住。其無所有及與無本，其無為者不為自然，其無為者無自然相，無所從來、無所從去、亦無所住。如須菩提所言：『摩訶衍者，不得過去、不得當來、不得中間，三世平等，摩訶衍者但有字耳。』如是，須菩提！所言摩訶衍者，無去來今，三世平等；摩訶衍者但有字耳。所以者何？須菩提！過去亦空、當來亦空、現在亦空，三世平等三世空等，摩訶衍者亦復空等；菩薩亦空，其以空者，無一無二無三無四，不多不少，是故名曰三世平等，為摩訶衍。菩薩功德巍巍，無有等侶、無正無邪，亦不於欲、亦不離欲，亦不瞋恚、不離瞋恚，亦不愚癡、不離愚癡，不得憍慢、不離憍慢，不得貪慳妬嫉、亦無所離，不得善法惡法，不得有常無常，不得苦樂，不得我不我，欲界、色界、無色界亦不可得，不度欲界、不度色界、不度無色界。所以者何？不得自然，過去色空、當來色空、現在色空；痛痒思想生死識，亦復如是。色不

可得，用過去當來現在色空，故不可得，空故曰空。空不可得，何況念空有去來今？痛痒思想生死識，亦復如是。又，須菩提！六波羅蜜，不得過去、不得當來、不得現在。須菩提！六波羅蜜亦不可得，三世平等故。六波羅蜜為不可得，其平等者無去來今，用平等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可得，用過去當來現在色空，故不可得，空故曰空。空不可得，何況念空有去來今？痛痒思想生死識，亦復如是。又，須菩提！六波羅蜜，不得過去、不得當來、不得現在。須菩提！六波羅蜜亦不可得，三世平等故。六波羅蜜為不可得，其平等者無去來今，用平等故。

「復次，須菩提！其三十七品，十力、無畏、十八不共諸佛之法亦不可得，過去當來現在三世平等故。三十七品，十力、無畏、諸佛之法亦不可得，其平等者無去來今。十力、無畏、十八不共諸佛之法無去來今，以平等故，故曰平等。何況平等去來今三十七品、十力、無畏、十八不共諸佛之法，而可得乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！其三十七品，十力、無畏、十八不共諸佛之法亦不可得，過去當來現在三世平等故。三十七品，十力、無畏、諸佛之法亦不可得，其平等者無去來今。十力、無畏、十八不共諸佛之法無去來今，以平等故，故曰平等。何況平等去來今三十七品、十力、無畏、十八不共諸佛之法，而可得乎？

「復次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次

「須菩提！過去當來現在凡夫亦不可得，三世平等故，故凡夫等。所以者何？推求人，永不可得；須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、怛薩阿竭亦不可得，當來現在亦復如是，三世平等故。諸聲聞、辟支佛、菩薩、怛薩阿竭亦不可得，推極人本不可得故。如是，須菩提，故菩薩摩訶薩作是住般若波羅蜜，覺了三世，為以具足薩芸若慧，是為菩薩摩訶薩，為摩訶衍三世平等。菩薩摩訶薩以住是者，天上天下世間最尊，因得出生薩芸若慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！過去當來現在凡夫亦不可得，三世平等故，故凡夫等。所以者何？推求人，永不可得；須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、怛薩阿竭亦不可得，當來現在亦復如是，三世平等故。諸聲聞、辟支佛、菩薩、怛薩阿竭亦不可得，推極人本不可得故。如是，須菩提，故菩薩摩訶薩作是住般若波羅蜜，覺了三世，為以具足薩芸若慧，是為菩薩摩訶薩，為摩訶衍三世平等。菩薩摩訶薩以住是者，天上天下世間最尊，因得出生薩芸若慧。」

須菩提白佛言：「善哉，善哉！唯！天中天！摩訶衍者，是菩薩摩訶薩學此衍者，過去菩薩摩訶薩亦因學是得薩芸若慧，當來菩薩摩訶薩亦因是學得薩芸若慧，今現在十方不可計無央數阿僧祇世界，諸菩薩摩訶薩亦復學是摩訶衍得薩芸若慧。是故，天中天！菩薩摩訶薩，摩訶衍也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「善哉，善哉！唯！天中天！摩訶衍者，是菩薩摩訶薩學此衍者，過去菩薩摩訶薩亦因學是得薩芸若慧，當來菩薩摩訶薩亦因是學得薩芸若慧，今現在十方不可計無央數阿僧祇世界，諸菩薩摩訶薩亦復學是摩訶衍得薩芸若慧。是故，天中天！菩薩摩訶薩，摩訶衍也。」

佛告須菩提：「如是，如是！過去未來當今現在，怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，悉學是法得薩芸若慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！過去未來當今現在，怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，悉學是法得薩芸若慧。」