光讚經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光讚經卷第五

西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜摩訶薩品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜摩訶薩品第十一

於是，賢者須菩提白佛言：「唯然，天中天！何故號菩薩之誼？何所趣乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，賢者須菩提白佛言：「唯然，天中天！何故號菩薩之誼？何所趣乎？」

佛告須菩提：「無誼之句為菩薩號。所以者何？其菩薩者，無有句跡，無有吾我，故曰無句誼為菩薩號。譬如，須菩提！飛鳥飛虛空中，無有足跡。如是，須菩提！欲求菩薩無有句誼！譬如夢中無足跡。如是，須菩提！欲求菩薩句誼而無所取。譬如幻變、野馬、呼響、現影，如來之化無有足跡。如是，須菩提！欲求菩薩，無有句誼。譬如，須菩提！其無本者無有足跡。又察法界則亦無本，其法法者亦復寂然，無有足跡。如是，菩薩無有句誼！譬如本際無有句誼。須菩提！菩薩者無有句誼。譬如幻師所化作人，彼無足跡。化人無色痛痒思想生死識。如是，須菩提！菩薩行般若波羅蜜為菩薩者，無有句誼！譬如幻士無有眼耳鼻舌身意，亦復如是，心無跡。色聲香味細滑法，亦復如是，無有菩薩之句誼也！譬如，須菩提！欲求內空無有行跡，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，察其菩薩無有句誼。我所非我所，苦樂善惡，若有所有自然空，其所行者無有行跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不能逮得菩薩句誼！譬如幻士，化現四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，無有足跡。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無有菩薩之句誼也。譬如怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛所現色像，無有足跡。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，則無有菩薩句誼！譬如，須菩提！怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛無有內空之足跡也。如是，須菩提！無菩薩句誼也。譬如，須菩提！我所、非我所，苦樂善惡及其所有，自然空者，無有足跡。如是，須菩提！菩薩摩訶薩無有菩薩之句誼也。譬如，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無菩薩句誼！譬如，須菩提！怛薩阿竭無四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是無有菩薩之句誼也！譬如，須菩提！無為之界，其無為界無有足跡；有為界，有為界無有足跡。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無菩薩之句誼也！譬如，須菩提！無所生者無有足跡。如是，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，所滅者無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。亦無有行、無所作者，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，不可得者，無有塵勞、無有瞋恨，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也！譬如，無所起者，不有處所，無有足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「無誼之句為菩薩號。所以者何？其菩薩者，無有句跡，無有吾我，故曰無句誼為菩薩號。譬如，須菩提！飛鳥飛虛空中，無有足跡。如是，須菩提！欲求菩薩無有句誼！譬如夢中無足跡。如是，須菩提！欲求菩薩句誼而無所取。譬如幻變、野馬、呼響、現影，如來之化無有足跡。如是，須菩提！欲求菩薩，無有句誼。譬如，須菩提！其無本者無有足跡。又察法界則亦無本，其法法者亦復寂然，無有足跡。如是，菩薩無有句誼！譬如本際無有句誼。須菩提！菩薩者無有句誼。譬如幻師所化作人，彼無足跡。化人無色痛痒思想生死識。如是，須菩提！菩薩行般若波羅蜜為菩薩者，無有句誼！譬如幻士無有眼耳鼻舌身意，亦復如是，心無跡。色聲香味細滑法，亦復如是，無有菩薩之句誼也！譬如，須菩提！欲求內空無有行跡，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，察其菩薩無有句誼。我所非我所，苦樂善惡，若有所有自然空，其所行者無有行跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不能逮得菩薩句誼！譬如幻士，化現四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，無有足跡。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無有菩薩之句誼也。譬如怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛所現色像，無有足跡。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，則無有菩薩句誼！譬如，須菩提！怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛無有內空之足跡也。如是，須菩提！無菩薩句誼也。譬如，須菩提！我所、非我所，苦樂善惡及其所有，自然空者，無有足跡。如是，須菩提！菩薩摩訶薩無有菩薩之句誼也。譬如，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無菩薩句誼！譬如，須菩提！怛薩阿竭無四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是無有菩薩之句誼也！譬如，須菩提！無為之界，其無為界無有足跡；有為界，有為界無有足跡。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無菩薩之句誼也！譬如，須菩提！無所生者無有足跡。如是，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，所滅者無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。亦無有行、無所作者，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，不可得者，無有塵勞、無有瞋恨，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也！譬如，無所起者，不有處所，無有足

跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，無有諍訟，不為瞋恨，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，無有諍訟，不為瞋恨，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。」

須菩提白佛言：「何謂無有色而無所起，無有足跡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何謂無有色而無所起，無有足跡？」

佛言：「色無所起，痛痒思想生死識無所起，則無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也！譬如，色者無有塵勞、亦無瞋恨，無有足跡；痛痒思想生死識，無有塵勞、亦無瞋恨，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，諸種、衰、入，本無所趣，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也！譬如，四大、六衰之入，無有塵勞瞋恨，亦無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也！譬如，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，四意止，自然究竟，無有能為致清淨者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺、意八由行，自然究竟，無有能為致清淨者。菩薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，自然究竟，無有能為致清淨者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，身清淨者則無所有，其吾我者虛無有實。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，無知無見則為清淨，無有足跡；用無知無見，虛無無有。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，日之宮殿在於虛空，照于眾冥，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，火起劫燒壞時，天地灰盡，一切萬物悉無遺餘，不知足跡之所趣。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛遵于戒法，無有毀禁。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛有三昧定，志無憒亂。菩薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，怛薩阿竭志妙智慧，無有邪知之足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，怛薩阿竭而得解脫，無有不脫之足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，怛薩阿竭度知見慧，無有不度知見慧之足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，怛薩阿竭之光明，日月光明俱無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色無所起，痛痒思想生死識無所起，則無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也！譬如，色者無有塵勞、亦無瞋恨，無有足跡；痛痒思想生死識，無有塵勞、亦無瞋恨，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，諸種、衰、入，本無所趣，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也！譬如，四大、六衰之入，無有塵勞瞋恨，亦無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也！譬如，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，四意止，自然究竟，無有能為致清淨者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺、意八由行，自然究竟，無有能為致清淨者。菩薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，自然究竟，無有能為致清淨者。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，身清淨者則無所有，其吾我者虛無有實。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，無知無見則為清淨，無有足跡；用無知無見，虛無無有。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，日之宮殿在於虛空，照于眾冥，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，火起劫燒壞時，天地灰盡，一切萬物悉無遺餘，不知足跡之所趣。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛遵于戒法，無有毀禁。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛有三昧定，志無憒亂。菩薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，怛薩阿竭志妙智慧，無有邪知之足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，怛薩阿竭而得解脫，無有不脫之足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，怛薩阿竭度知見慧，無有不度知見慧之足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，怛薩阿竭之光明，日月光明俱無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼

也。譬如，四大天王、忉利天、焰天、兜率天，所有光明，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，尼摩羅天、波羅尼蜜天及于魔界光明，與怛薩阿竭光明，俱無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也！譬如，梵天、梵迦夷天、梵具天、梵天、有光天、少光天、無量光天、光陰天、清淨天、少淨天、無量淨天、難及淨天、善見天、所見善天、於是見天、一善天所有光明，如來光明，復無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。所以者何？須菩提！其為道心及菩薩者，其為菩薩之句誼號。於一切法無順不順、無應不應、無有不有、無色、不見亦無所取，則為一相謂無有相。菩薩摩訶薩於一切法而無所著學，當作是學。菩薩摩訶薩於一切法不當覺知一切法誼！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 也。譬如，四大天王、忉利天、焰天、兜率天，所有光明，無有足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。譬如，尼摩羅天、波羅尼蜜天及于魔界光明，與怛薩阿竭光明，俱無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也！譬如，梵天、梵迦夷天、梵具天、梵天、有光天、少光天、無量光天、光陰天、清淨天、少淨天、無量淨天、難及淨天、善見天、所見善天、於是見天、一善天所有光明，如來光明，復無足跡。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦復如是，無有菩薩之句誼也。所以者何？須菩提！其為道心及菩薩者，其為菩薩之句誼號。於一切法無順不順、無應不應、無有不有、無色、不見亦無所取，則為一相謂無有相。菩薩摩訶薩於一切法而無所著學，當作是學。菩薩摩訶薩於一切法不當覺知一切法誼！」

須菩提白佛言：「唯，天中天！何謂一切法？何謂菩薩摩訶薩於一切法而無所著而當學者？云何菩薩摩訶薩不當覺了於諸法義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「唯，天中天！何謂一切法？何謂菩薩摩訶薩於一切法而無所著而當學者？云何菩薩摩訶薩不當覺了於諸法義？」

佛告須菩提：「所謂一切法者，謂諸善事若不善事，所可分別，世間事、度世事，所有諸漏、無有諸漏，有為、無為，其有怨敵、無有怨敵。是謂，須菩提！為一切法。菩薩摩訶薩於是諸法不當有著，因當學矣。是為菩薩摩訶薩解一切法而無覺知！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「所謂一切法者，謂諸善事若不善事，所可分別，世間事、度世事，所有諸漏、無有諸漏，有為、無為，其有怨敵、無有怨敵。是謂，須菩提！為一切法。菩薩摩訶薩於是諸法不當有著，因當學矣。是為菩薩摩訶薩解一切法而無覺知！」

須菩提白佛言：「唯，天中天！何所善法在世間者乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「唯，天中天！何所善法在世間者乎？」

佛告須菩提：「其善法者處於世間，謂孝順父母、奉事沙門梵志、尊敬長老、布施功德、遵修經戒、勸念功德、有所修治、善權方便，世間所行十善之本。所謂定想、腐敗之想、梨穢之想、爛壞之想、噉食之想、憒亂之想、無住之想、燒炙之想，而作此觀。四禪、四等、四無色定，念佛、念法及聖眾、念於禁戒、念於布施、念於天上、念於寂然安般守意，志在於身念老、病、死，是謂，須菩提！世間善法。何謂世間不善之法？殺生、盜竊、邪婬、妄言、兩舌、惡口、綺語、貪嫉、邪見，十惡之事，是謂世間不善之法。何謂不分別法？不能分別身之所行，不能分別口之所言，不能分別心之所念，不能分別四大之本，不能分別五根之原所，不能分別六衰所在，不能分別色陰之事諸種諸入，不能分別善惡所歸，是謂不分別法。彼謂世間之法：五陰之事及十二入、十八諸種、十善之事；四禪、四等心、四無色定，是謂世間善法之事。彼則何謂度世之法？四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，及三脫門——空、無想、無願——無他特異。及差別者，謂根、異根及諸別根所念所行三昧，無念所行志趣三昧，無念無行三昧，以慧解脫其心安詳，所念隨順八解脫門。何等為八？見諸色色，是為第一脫門。內無色想而外見色，雖處於空而不解脫，則不能越一切諸想，是為第二脫門。得於眾想在於根本，無有若干眾多之念，是為第三脫門。行於無量虛空，虛空成就，是為第四脫門。悉得越度一切虛空，虛空之智在於無量識慧之行而為成就，是為第五脫門。皆得越度無量慧智之天，而處無有不量，無量之慧成就成行，是為第六脫門。而悉越度一切，不用無量之慧，在於有想成就之行，是為第七脫門。而悉越度一切有想無想，悉蠲諸想安寂然行，是為第八脫門。而不復禪，亦不學定，漸漸進前入於三昧。何謂漸前入三昧乎？寂然於欲，蠲除眾惡不善之法，有想有行寂寞得安，行第一禪。除於想念，無想無念，其內安詳寂然得安，行第二禪。常行安隱無有瑕，所造立行不違聖賢而歡喜安，行第三禪。斷苦除安前所曾更，意安意患諸可不可悉以滅盡，無苦無安其志寂然志於清淨，行第四禪。應時悉度一切色想，除所集眾想之念，無復若干諸想之思，在於無量虛空之慧具足之行。悉度一切諸虛空之慧，在於無量識慧具足之行。悉度一切無量識慧之行，在於無有無量不用慧具足之行。悉度一切無量不用慧已，在於有想無想無量之處具足之行，悉度一切有想無想無量行已，已蠲諸想成寂滅行，度於我所、非我所，無苦、無樂，一切所更，苦、習、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「其善法者處於世間，謂孝順父母、奉事沙門梵志、尊敬長老、布施功德、遵修經戒、勸念功德、有所修治、善權方便，世間所行十善之本。所謂定想、腐敗之想、梨穢之想、爛壞之想、噉食之想、憒亂之想、無住之想、燒炙之想，而作此觀。四禪、四等、四無色定，念佛、念法及聖眾、念於禁戒、念於布施、念於天上、念於寂然安般守意，志在於身念老、病、死，是謂，須菩提！世間善法。何謂世間不善之法？殺生、盜竊、邪婬、妄言、兩舌、惡口、綺語、貪嫉、邪見，十惡之事，是謂世間不善之法。何謂不分別法？不能分別身之所行，不能分別口之所言，不能分別心之所念，不能分別四大之本，不能分別五根之原所，不能分別六衰所在，不能分別色陰之事諸種諸入，不能分別善惡所歸，是謂不分別法。彼謂世間之法：五陰之事及十二入、十八諸種、十善之事；四禪、四等心、四無色定，是謂世間善法之事。彼則何謂度世之法？四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，及三脫門——空、無想、無願——無他特異。及差別者，謂根、異根及諸別根所念所行三昧，無念所行志趣三昧，無念無行三昧，以慧解脫其心安詳，所念隨順八解脫門。何等為八？見諸色色，是為第一脫門。內無色想而外見色，雖處於空而不解脫，則不能越一切諸想，是為第二脫門。得於眾想在於根本，無有若干眾多之念，是為第三脫門。行於無量虛空，虛空成就，是為第四脫門。悉得越度一切虛空，虛空之智在於無量識慧之行而為成就，是為第五脫門。皆得越度無量慧智之天，而處無有不量，無量之慧成就成行，是為第六脫門。而悉越度一切，不用無量之慧，在於有想成就之行，是為第七脫門。而悉越度一切有想無想，悉蠲諸想安寂然行，是為第八脫門。而不復禪，亦不學定，漸漸進前入於三昧。何謂漸前入三昧乎？寂然於欲，蠲除眾惡不善之法，有想有行寂寞得安，行第一禪。除於想念，無想無念，其內安詳寂然得安，行第二禪。常行安隱無有瑕，所造立行不違聖賢而歡喜安，行第三禪。斷苦除安前所曾更，意安意患諸可不可悉以滅盡，無苦無安其志寂然志於清淨，行第四禪。應時悉度一切色想，除所集眾想之念，無復若干諸想之思，在於無量虛空之慧具足之行。悉度一切諸虛空之慧，在於無量識慧具足之行。悉度一切無量識慧之行，在於無有無量不用慧具足之行。悉度一切無量不用慧已，在於有想無想無量之處具足之行，悉度一切有想無想無量行已，已蠲諸想成寂滅行，度於我所、非我所，無苦、無樂，一切所更，苦、習、

盡、道，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，至無所有、自然之空。怛薩阿竭十力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。何謂為法諸漏未盡？五陰諸事、十二諸入、十八諸種、十二因緣，四禪、四等心、四無色定，是謂諸漏不盡法。何謂無漏之法？謂四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，是謂無漏之法。何謂有為之法？欲界、色界、無色界，及其餘事不能分別，不盡其原諸法之本。此復何謂？四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，是謂有為之法。何謂無為之法？其法不起不滅，亦無所作、亦無所住，無有異義，婬、怒、癡盡，則為無本。其無本者則無異法，其於法界於寂然，其審本際，是謂無為之法。何謂怨敵之法？四禪、四等心、四無色定，是謂怨敵之法。何謂無怨敵法？四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，是謂無怨敵法。彼時菩薩於己身想空無所著之法，了無所著而不可動，於一切法所向法門而無有二，悉不覺了一切諸法，由不動搖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡、道，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，至無所有、自然之空。怛薩阿竭十力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。何謂為法諸漏未盡？五陰諸事、十二諸入、十八諸種、十二因緣，四禪、四等心、四無色定，是謂諸漏不盡法。何謂無漏之法？謂四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，是謂無漏之法。何謂有為之法？欲界、色界、無色界，及其餘事不能分別，不盡其原諸法之本。此復何謂？四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，是謂有為之法。何謂無為之法？其法不起不滅，亦無所作、亦無所住，無有異義，婬、怒、癡盡，則為無本。其無本者則無異法，其於法界於寂然，其審本際，是謂無為之法。何謂怨敵之法？四禪、四等心、四無色定，是謂怨敵之法。何謂無怨敵法？四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，是謂無怨敵法。彼時菩薩於己身想空無所著之法，了無所著而不可動，於一切法所向法門而無有二，悉不覺了一切諸法，由不動搖。」

須菩提白佛言：「云何，天中天！何因名菩薩為摩訶薩乎？何故正號摩訶薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「云何，天中天！何因名菩薩為摩訶薩乎？何故正號摩訶薩？」

佛告須菩提：「摩訶薩者，除諸積聚得至究竟，而為最尊有所成就，以故名曰摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「摩訶薩者，除諸積聚得至究竟，而為最尊有所成就，以故名曰摩訶薩。」

須菩提白佛言：「唯，天中天！所謂摩訶薩者，離於積聚而得究竟。其於菩薩摩訶薩而為最尊有所成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「唯，天中天！所謂摩訶薩者，離於積聚而得究竟。其於菩薩摩訶薩而為最尊有所成就？」

佛告須菩提：「摩訶薩者，諸所積聚為種姓者，八等之人：須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、初發意菩薩、至阿惟越致地住者。其摩訶薩者，於是積聚究竟之中為菩薩行，於中最尊有所成就。菩薩摩訶薩遊處其中，心如金剛有所興發。其摩訶薩於諸積聚究竟之中而為最尊有所成就，是則名曰為摩訶薩！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「摩訶薩者，諸所積聚為種姓者，八等之人：須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、初發意菩薩、至阿惟越致地住者。其摩訶薩者，於是積聚究竟之中為菩薩行，於中最尊有所成就。菩薩摩訶薩遊處其中，心如金剛有所興發。其摩訶薩於諸積聚究竟之中而為最尊有所成就，是則名曰為摩訶薩！」

須菩提白佛言：「唯，天中天！何謂心如金剛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「唯，天中天！何謂心如金剛？」

世尊告須菩提：「菩薩摩訶薩發心如是，在於生死無有限量，被僧那鎧，一切所有捨而不捨，吾當等心於此一切眾生之類，發平等志：『一切眾生，當以三乘而般泥曰；滅度一切眾生類已，亦無有人般泥曰者。吾當覺了一切諸法而無所起，而當親近薩芸若慧！心常存在六波羅蜜行，悉當普學在所歸慧，學當具足，當分別覺一乘之法。又當曉了不可計從所入音聲。』學此諸法，是為菩薩摩訶薩發金剛心。菩薩摩訶薩所住之處而得究竟，而為最尊有所成就。彼無顛倒、亦無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告須菩提：「菩薩摩訶薩發心如是，在於生死無有限量，被僧那鎧，一切所有捨而不捨，吾當等心於此一切眾生之類，發平等志：『一切眾生，當以三乘而般泥曰；滅度一切眾生類已，亦無有人般泥曰者。吾當覺了一切諸法而無所起，而當親近薩芸若慧！心常存在六波羅蜜行，悉當普學在所歸慧，學當具足，當分別覺一乘之法。又當曉了不可計從所入音聲。』學此諸法，是為菩薩摩訶薩發金剛心。菩薩摩訶薩所住之處而得究竟，而為最尊有所成就。彼無顛倒、亦無所得。

「復次，須菩提！菩薩發心如是：『其有眾生，在於地獄、餓鬼、畜生，勤苦毒痛考掠之處，吾為此類忍勤苦患，令得安隱。』彼菩薩摩訶薩當發此心：『吾身為一一人故，在於地獄受勤苦痛考掠之毒，百千億姟諸劫之數不以為劇，當令彼人至於無餘泥洹之界而得滅度。以是方便，一一人故眾生之類，更若干苦終不休息，各令人人至於無餘泥洹之界而得滅度。然後吾身能為他故殖眾德本，於億千劫，逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。』是為，須菩提！菩薩摩訶薩發金剛心。其摩訶薩所住之處，於諸積聚而得究竟，而為最尊有所成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩發心如是：『其有眾生，在於地獄、餓鬼、畜生，勤苦毒痛考掠之處，吾為此類忍勤苦患，令得安隱。』彼菩薩摩訶薩當發此心：『吾身為一一人故，在於地獄受勤苦痛考掠之毒，百千億姟諸劫之數不以為劇，當令彼人至於無餘泥洹之界而得滅度。以是方便，一一人故眾生之類，更若干苦終不休息，各令人人至於無餘泥洹之界而得滅度。然後吾身能為他故殖眾德本，於億千劫，逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。』是為，須菩提！菩薩摩訶薩發金剛心。其摩訶薩所住之處，於諸積聚而得究竟，而為最尊有所成就。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩常當修建微妙之心，當以此心令諸眾生得至尊處。彼菩薩摩訶薩所謂微妙心者，從初發意，未曾起生婬欲之心、亦復不起瞋恚之心、亦復不生愚癡之心，心無所起，不發聲聞、辟支佛心。是為，須菩提！菩薩摩訶薩修建微妙之心，令諸眾生而為最尊有所成就，亦無所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩常當修建微妙之心，當以此心令諸眾生得至尊處。彼菩薩摩訶薩所謂微妙心者，從初發意，未曾起生婬欲之心、亦復不起瞋恚之心、亦復不生愚癡之心，心無所起，不發聲聞、辟支佛心。是為，須菩提！菩薩摩訶薩修建微妙之心，令諸眾生而為最尊有所成就，亦無所念。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩常當建心令不動搖。彼菩薩摩訶薩心不動已，所思惟薩芸若心亦不念，是為菩薩摩訶薩心不動搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩常當建心令不動搖。彼菩薩摩訶薩心不動已，所思惟薩芸若心亦不念，是為菩薩摩訶薩心不動搖。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩志在一切眾生之類，欲令獲安。菩薩摩訶薩於眾生建立安已，欲諸群萌不捨三乘，亦無所念，無所輕慢。是為，須菩提！菩薩摩訶薩建立安心於諸眾生。是為須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，令諸眾生至於最尊有所成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩志在一切眾生之類，欲令獲安。菩薩摩訶薩於眾生建立安已，欲諸群萌不捨三乘，亦無所念，無所輕慢。是為，須菩提！菩薩摩訶薩建立安心於諸眾生。是為須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，令諸眾生至於最尊有所成就。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩當愛於法喜、法樂、法精進為行。彼何謂愛法？若於諸法而無所畏、無所破壞，是謂愛法。何謂喜法？志樂經典，不離所樂，是謂喜法。彼何謂樂法？思惟於法多，所分別而令廣聞，是謂樂法。是為，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，謂摩訶薩於諸積聚而為究竟，而為最尊有所成就，無有顛倒亦無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩當愛於法喜、法樂、法精進為行。彼何謂愛法？若於諸法而無所畏、無所破壞，是謂愛法。何謂喜法？志樂經典，不離所樂，是謂喜法。彼何謂樂法？思惟於法多，所分別而令廣聞，是謂樂法。是為，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，謂摩訶薩於諸積聚而為究竟，而為最尊有所成就，無有顛倒亦無所得。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住於內空，住於外空，住內外空亦無內外，至無所有，自然之空。謂摩訶薩於諸積聚而得究竟，而為最尊有所成就，無所顛倒亦無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住於內空，住於外空，住內外空亦無內外，至無所有，自然之空。謂摩訶薩於諸積聚而得究竟，而為最尊有所成就，無所顛倒亦無所得。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。住於此法，謂摩訶薩於諸積聚逮得究竟，而為最尊而所成就，不為顛倒亦無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。住於此法，謂摩訶薩於諸積聚逮得究竟，而為最尊而所成就，不為顛倒亦無所得。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩建立住金剛三昧，越度過於無量空慧、無量識慧、無量不用慧、無量有想無想，至於虛空無為，無色、戒、定、慧、解脫知見品三昧之定，住度三昧。謂摩訶薩於諸積聚逮得究竟，而為最尊有所成就，不在顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩建立住金剛三昧，越度過於無量空慧、無量識慧、無量不用慧、無量有想無想，至於虛空無為，無色、戒、定、慧、解脫知見品三昧之定，住度三昧。謂摩訶薩於諸積聚逮得究竟，而為最尊有所成就，不在顛倒。」

佛言：「須菩提！菩薩摩訶薩住於法已，在於積聚逮得究竟，而為最尊所成就故，謂摩訶薩為摩訶薩！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！菩薩摩訶薩住於法已，在於積聚逮得究竟，而為最尊所成就故，謂摩訶薩為摩訶薩！」

摩訶般若波羅蜜等無等品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜等無等品第十二

爾時，賢者舍利弗白佛：「唯，天中天！我為堪任講摩訶薩義乎？所因謂何為摩訶薩者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢者舍利弗白佛：「唯，天中天！我為堪任講摩訶薩義乎？所因謂何為摩訶薩者？」

世尊告言：「應講之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「應講之耳。」

舍利弗言：「棄損一切所見，吾我見、人壽命見，凡夫之事，有志含血有作無作、常見無見、陰見、種見、諸衰入見、虛見實見、十二因緣見，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行見，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。若復覩見教化眾生、覩見佛土清淨莊嚴、見於佛道、觀覩於覺、見轉法輪，皆悉蠲除如此諸見，而為說法，以故名曰為摩訶薩摩訶薩義也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「棄損一切所見，吾我見、人壽命見，凡夫之事，有志含血有作無作、常見無見、陰見、種見、諸衰入見、虛見實見、十二因緣見，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行見，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。若復覩見教化眾生、覩見佛土清淨莊嚴、見於佛道、觀覩於覺、見轉法輪，皆悉蠲除如此諸見，而為說法，以故名曰為摩訶薩摩訶薩義也！」

須菩提謂舍利弗：「何故，賢者！菩薩摩訶薩而見於色痛痒思想生死識，眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，吾我、人、壽命，四種、衰、入、十八種，四意止、意斷、神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提謂舍利弗：「何故，賢者！菩薩摩訶薩而見於色痛痒思想生死識，眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，吾我、人、壽命，四種、衰、入、十八種，四意止、意斷、神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法？」

舍利弗答曰：「賢者！且聽。此菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無漚惒拘舍羅，已遭遇色而興發見，謂可致得；痛痒思想生死識，而興發見，謂可致得；眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，吾我、人、壽命，四種、衰、入、十八種，三十七品，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，已遭遇此以興發諸見，謂有可得。菩薩摩訶薩遊於其中行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅除是諸見而為說法，令離顛倒，不求所獲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗答曰：「賢者！且聽。此菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無漚惒拘舍羅，已遭遇色而興發見，謂可致得；痛痒思想生死識，而興發見，謂可致得；眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，吾我、人、壽命，四種、衰、入、十八種，三十七品，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，已遭遇此以興發諸見，謂有可得。菩薩摩訶薩遊於其中行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅除是諸見而為說法，令離顛倒，不求所獲。」

須菩提白佛言：「唯，天中天！我應堪任說摩訶薩號摩訶薩義之所趣乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「唯，天中天！我應堪任說摩訶薩號摩訶薩義之所趣乎？」

世尊告曰：「應說之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「應說之耳。」

「如我心解，承世尊旨，菩薩心者，等無所等、無怨敵心。諸聲聞、辟支佛心所不能及。所以者何？則薩芸若心無有諸漏亦無因緣。假使如是薩芸若心無有諸漏亦無因緣，則於彼心而無所著，故曰摩訶薩。摩訶薩，假號也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我心解，承世尊旨，菩薩心者，等無所等、無怨敵心。諸聲聞、辟支佛心所不能及。所以者何？則薩芸若心無有諸漏亦無因緣。假使如是薩芸若心無有諸漏亦無因緣，則於彼心而無所著，故曰摩訶薩。摩訶薩，假號也。」

舍利弗謂須菩提：「何所菩薩摩訶薩者？所謂心者，等無所等，無怨敵心。諸聲聞、辟支佛心所不能及？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「何所菩薩摩訶薩者？所謂心者，等無所等，無怨敵心。諸聲聞、辟支佛心所不能及？」

須菩提謂舍利弗：「仁舍利弗！是菩薩摩訶薩從初發意，未曾見法起者滅者、無所懷來、不增不減、無有塵垢亦無結恨。假使，賢者！不起不滅、無所懷來、不增不減、無有塵垢亦無結恨，彼無聲聞、辟支佛心，無菩薩心，亦無佛心。舍利弗！是為菩薩摩訶薩心，等無所等，心無怨敵。聲聞、辟支佛心所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提謂舍利弗：「仁舍利弗！是菩薩摩訶薩從初發意，未曾見法起者滅者、無所懷來、不增不減、無有塵垢亦無結恨。假使，賢者！不起不滅、無所懷來、不增不減、無有塵垢亦無結恨，彼無聲聞、辟支佛心，無菩薩心，亦無佛心。舍利弗！是為菩薩摩訶薩心，等無所等，心無怨敵。聲聞、辟支佛心所不能及。」

舍利弗謂須菩提：「唯，須菩提！仁莫但講聲聞、辟支佛心所不能及。心不著聲聞、辟支佛，當復不著於色所求，痛痒思想生死識所求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「唯，須菩提！仁莫但講聲聞、辟支佛心所不能及。心不著聲聞、辟支佛，當復不著於色所求，痛痒思想生死識所求？」

答曰：「如是，舍利弗！實不著色痛痒思想生死識，亦不著眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，不著十八種，諸衰、入、十二因緣，不著四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，不著十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如是，舍利弗！實不著色痛痒思想生死識，亦不著眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，不著十八種，諸衰、入、十二因緣，不著四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，不著十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。」

舍利弗謂須菩提：「如向者須菩提之所講論：『其薩芸若心者，無有諸漏，亦無因緣。』云何，賢者！愚凡夫心，不亦無漏、無因緣乎？本淨為空，至于聲聞、辟支佛、世尊心，無有諸漏，無有因緣耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「如向者須菩提之所講論：『其薩芸若心者，無有諸漏，亦無因緣。』云何，賢者！愚凡夫心，不亦無漏、無因緣乎？本淨為空，至于聲聞、辟支佛、世尊心，無有諸漏，無有因緣耶？」

答曰：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如是。」

舍利弗又問須菩提：「色亦不為無漏乎？無因緣乎？本淨空乎？痛痒思想生死識，亦不為無漏乎？無因緣乎？本淨空乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗又問須菩提：「色亦不為無漏乎？無因緣乎？本淨空乎？痛痒思想生死識，亦不為無漏乎？無因緣乎？本淨空乎？」

答曰：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如是。」

舍利弗又問須菩提：「眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，十八種，四大、衰、入、十二因緣，不為無漏、無因緣、本淨空乎？四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，不為無漏、無因緣、本淨空乎？十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，無為無漏、無因緣、本淨空乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗又問須菩提：「眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，十八種，四大、衰、入、十二因緣，不為無漏、無因緣、本淨空乎？四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，不為無漏、無因緣、本淨空乎？十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，無為無漏、無因緣、本淨空乎？」

答曰：「如是。舍利弗！誠如所云：『愚凡夫心，聲聞、辟支佛心，亦無有漏，亦無因緣，本淨為空。陰、種、入、四大、十二因緣、三十七品，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法、亦無有漏、亦無因緣、本淨為空。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如是。舍利弗！誠如所云：『愚凡夫心，聲聞、辟支佛心，亦無有漏，亦無因緣，本淨為空。陰、種、入、四大、十二因緣、三十七品，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法、亦無有漏、亦無因緣、本淨為空。』」

舍利弗謂須菩提：「於此諸心當無所著，又復不當不著無色色乎？不當不著無痛痒思想生死識識乎？又，須菩提！不當不著無意止意止乎？無意斷意斷乎？無神足神足乎？無五根五根乎？無五力五力乎？無七覺意七覺意乎？無八由行由行乎？無十種力種力乎？無四無所畏所畏乎？無四分別辯分別辯乎？無十八不共不共乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「於此諸心當無所著，又復不當不著無色色乎？不當不著無痛痒思想生死識識乎？又，須菩提！不當不著無意止意止乎？無意斷意斷乎？無神足神足乎？無五根五根乎？無五力五力乎？無七覺意七覺意乎？無八由行由行乎？無十種力種力乎？無四無所畏所畏乎？無四分別辯分別辯乎？無十八不共不共乎？」

須菩提答曰：「如是，舍利弗！不當著無色色也，不當著無痛痒思想生死識識也，不當著無眼耳鼻舌身意意也，不當著無色聲香味細滑法法也，不當著無四大、衰、入入也，不當著無十二因緣緣也，不當著無三十七品品也，不當著無十種力力也，不當著無四無所畏畏也，不當著無四分別辯辯也，不當著無十八不共諸佛之法法也。如是，舍利弗！行般若波羅蜜，以是之故，其道之心無怨敵心。諸聲聞、辟支佛心所不及也，亦不想念聲聞、辟支佛。無所依猗，不隨顛倒，亦無所得，是故逮成一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「如是，舍利弗！不當著無色色也，不當著無痛痒思想生死識識也，不當著無眼耳鼻舌身意意也，不當著無色聲香味細滑法法也，不當著無四大、衰、入入也，不當著無十二因緣緣也，不當著無三十七品品也，不當著無十種力力也，不當著無四無所畏畏也，不當著無四分別辯辯也，不當著無十八不共諸佛之法法也。如是，舍利弗！行般若波羅蜜，以是之故，其道之心無怨敵心。諸聲聞、辟支佛心所不及也，亦不想念聲聞、辟支佛。無所依猗，不隨顛倒，亦無所得，是故逮成一切諸法。」

摩訶般若波羅蜜大乘品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜大乘品第十三

於是，賢者分耨文陀尼弗白佛言：「唯，天中天！我應堪任講論摩訶薩號義之所趣乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，賢者分耨文陀尼弗白佛言：「唯，天中天！我應堪任講論摩訶薩號義之所趣乎？」

世尊曰：「應所論也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「應所論也。」

分耨文陀尼弗言：「摩訶僧那僧涅被大德鎧菩薩摩訶薩，為摩訶衍，志大乘乎？彼其人者為乘大乘。是故，天中天！摩訶薩號摩訶薩也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分耨文陀尼弗言：「摩訶僧那僧涅被大德鎧菩薩摩訶薩，為摩訶衍，志大乘乎？彼其人者為乘大乘。是故，天中天！摩訶薩號摩訶薩也！」

舍利弗謂分耨文陀尼弗：「以何因緣，謂菩薩摩訶薩為摩訶僧那僧涅摩訶衍三拔致乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂分耨文陀尼弗：「以何因緣，謂菩薩摩訶薩為摩訶僧那僧涅摩訶衍三拔致乎？」

分褥答曰：「於是，賢者！菩薩摩訶薩，不為學者、獨人、眾生之類住檀波羅蜜有所施與也，則為一切群萌之故，住檀波羅蜜有所施與耳。不為學者、眾生、獨人住尸波羅蜜所獲禁戒，則為一切群萌之故，住尸波羅蜜而獲禁戒耳。不為學者、眾生、獨人住羼提波羅蜜能有所忍，則為一切群萌之故，住羼提波羅蜜而行忍辱耳。不為學者、眾生、獨人住惟逮波羅蜜而為精進，則為一切群萌之故，住惟逮波羅蜜精進耳。不為學者、眾生、獨人住禪波羅蜜而不亂意，則為一切群萌之故，住禪波羅蜜，為一心耳。不為學者、眾生、獨人住般若波羅蜜而行智慧，則為一切群萌之故，住般若波羅蜜而遵智慧耳。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不為斷絕群萌之類限量眾生被僧那鎧也——『我當滅度若干眾生，不滅度若干眾生，立若干人於佛道，不立若干人於佛道。』又菩薩摩訶薩則為一切群萌之類被僧那鎧而自惟行：『吾身自當具足成滿檀波羅蜜，勸助眾生！令入一切業檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。吾身自當具足成行般若波羅蜜，勸助眾生，一切令入智度無極。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分褥答曰：「於是，賢者！菩薩摩訶薩，不為學者、獨人、眾生之類住檀波羅蜜有所施與也，則為一切群萌之故，住檀波羅蜜有所施與耳。不為學者、眾生、獨人住尸波羅蜜所獲禁戒，則為一切群萌之故，住尸波羅蜜而獲禁戒耳。不為學者、眾生、獨人住羼提波羅蜜能有所忍，則為一切群萌之故，住羼提波羅蜜而行忍辱耳。不為學者、眾生、獨人住惟逮波羅蜜而為精進，則為一切群萌之故，住惟逮波羅蜜精進耳。不為學者、眾生、獨人住禪波羅蜜而不亂意，則為一切群萌之故，住禪波羅蜜，為一心耳。不為學者、眾生、獨人住般若波羅蜜而行智慧，則為一切群萌之故，住般若波羅蜜而遵智慧耳。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不為斷絕群萌之類限量眾生被僧那鎧也——『我當滅度若干眾生，不滅度若干眾生，立若干人於佛道，不立若干人於佛道。』又菩薩摩訶薩則為一切群萌之類被僧那鎧而自惟行：『吾身自當具足成滿檀波羅蜜，勸助眾生！令入一切業檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。吾身自當具足成行般若波羅蜜，勸助眾生，一切令入智度無極。』

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩假使行檀波羅蜜，所可施與，一切皆為薩芸若遵修其心，以諸眾生而為伴侶，是我子也，猶以勸助阿耨多羅三耶三菩。是為，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜僧那之鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩假使行檀波羅蜜，所可施與，一切皆為薩芸若遵修其心，以諸眾生而為伴侶，是我子也，猶以勸助阿耨多羅三耶三菩。是為，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜僧那之鎧。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜，所可施與，為薩芸若遵修其心，所發心者，不為勸助聲聞、辟支佛地。是為，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜被僧那鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜，所可施與，為薩芸若遵修其心，所發心者，不為勸助聲聞、辟支佛地。是為，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜被僧那鎧。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜，所可施與，為薩芸若遵修其心，而常思念護於禁戒、無所犯負，不以勸助聲聞、辟支佛地，逮得阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜被僧那鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜，所可施與，為薩芸若遵修其心，而常思念護於禁戒、無所犯負，不以勸助聲聞、辟支佛地，逮得阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜被僧那鎧。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜，所可施與，為薩芸若遵修其心，而常思念忍於諸法，而以忍辱勸勉眾生，而為伴侶，是我子也！而以忍辱勸助，不為聲聞、辟支佛，逮得阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩摩訶薩行羼波羅蜜被僧那鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜，所可施與，為薩芸若遵修其心，而常思念忍於諸法，而以忍辱勸勉眾生，而為伴侶，是我子也！而以忍辱勸助，不為聲聞、辟支佛，逮得阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩摩訶薩行羼波羅蜜被僧那鎧。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜，所可施與，為薩芸若遵修其心，常奉精進不捨慇懃，所行精進無有諸漏，不以勸助聲聞、辟支佛，逮得阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜被僧那鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜，所可施與，為薩芸若遵修其心，常奉精進不捨慇懃，所行精進無有諸漏，不以勸助聲聞、辟支佛，逮得阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜被僧那鎧。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜！所可施與，薩芸若遵修其心，若布施者，常一其心無若干念，唯業思惟薩芸若慧，思惟不捨，不聽聲聞、辟支佛行，逮得阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩摩訶薩行禪波羅蜜被僧那鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜！所可施與，薩芸若遵修其心，若布施者，常一其心無若干念，唯業思惟薩芸若慧，思惟不捨，不聽聲聞、辟支佛行，逮得阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩摩訶薩行禪波羅蜜被僧那鎧。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜，有所施與，為薩芸若遵修其心，常奉智慧離於邪黠，所業智慧開發一切，無有諸漏，不以勸助聲聞、辟支佛地，逮得阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜被僧那鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜，有所施與，為薩芸若遵修其心，常奉智慧離於邪黠，所業智慧開發一切，無有諸漏，不以勸助聲聞、辟支佛地，逮得阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜被僧那鎧。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜，所可施與，為薩芸若遵修其心，若施與者，建幻化心無所施與，亦無施者，亦無受者。菩薩摩訶薩如是施者，不為勸助聲聞、辟支佛，逮得阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜被僧那鎧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜，所可施與，為薩芸若遵修其心，若施與者，建幻化心無所施與，亦無施者，亦無受者。菩薩摩訶薩如是施者，不為勸助聲聞、辟支佛，逮得阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜被僧那鎧。」

分耨文陀尼弗謂舍利弗：「設使菩薩摩訶薩其心遵崇薩芸若，於諸波羅蜜無有想求亦無所得，是為菩薩摩訶薩僧那僧涅之謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分耨文陀尼弗謂舍利弗：「設使菩薩摩訶薩其心遵崇薩芸若，於諸波羅蜜無有想求亦無所得，是為菩薩摩訶薩僧那僧涅之謂也。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，其心遵崇在薩芸若，而以布施遵崇薩芸若心攝護眾生，則以勸助阿耨多羅三耶三菩心，是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，其心遵崇在薩芸若，而以布施遵崇薩芸若心攝護眾生，則以勸助阿耨多羅三耶三菩心，是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為檀波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，於此諸法無所忍者、不能忍者，無所不忍，是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為羼波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，於此諸法無所忍者、不能忍者，無所不忍，是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為羼波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，則自然發精進之事無有懈廢，是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為惟逮波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，則自然發精進之事無有懈廢，是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為惟逮波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，其心遵崇於薩芸若，思惟所行，不信聲聞、辟支佛心，常一其心，專思禪定無有眾亂，是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，其心遵崇於薩芸若，思惟所行，不信聲聞、辟支佛心，常一其心，專思禪定無有眾亂，是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為禪波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，建行一切諸所有法，觀念如幻，亦不念戒，亦無所得，不信聲聞、辟支佛心，分別微妙智慧，是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，則為攝取，皆為具足諸波羅蜜，是為摩訶僧那僧涅之謂也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，建行一切諸所有法，觀念如幻，亦不念戒，亦無所得，不信聲聞、辟支佛心，分別微妙智慧，是為菩薩摩訶薩行尸波羅蜜為般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸波羅蜜，則為攝取，皆為具足諸波羅蜜，是為摩訶僧那僧涅之謂也！

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行羼波羅蜜，有所施與，專崇發起薩芸若心，不信聲聞、辟支佛心，普能忍辱而無結恨，皆以勸助阿惟三佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行羼波羅蜜，有所施與，專崇發起薩芸若心，不信聲聞、辟支佛心，普能忍辱而無結恨，皆以勸助阿惟三佛。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜，有所施與，遵崇發起薩芸若心，不信聲聞、辟支佛心，常行精進不進不退，逮得阿惟三佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜，有所施與，遵崇發起薩芸若心，不信聲聞、辟支佛心，常行精進不進不退，逮得阿惟三佛。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪波羅蜜，有所施與，遵崇發起薩芸若心，不信聲聞、辟支佛心，其心常定不處於諸亂無亂、不亂，亦不見亂、不見定意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪波羅蜜，有所施與，遵崇發起薩芸若心，不信聲聞、辟支佛心，其心常定不處於諸亂無亂、不亂，亦不見亂、不見定意。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，遵崇發起薩芸若心，不信聲聞、辟支佛心，其心恢大無所不通，不在生死、不在滅度！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，遵崇發起薩芸若心，不信聲聞、辟支佛心，其心恢大無所不通，不在生死、不在滅度！

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩以無色定而行三昧，不隨禪教而有所生，是為菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩以無色定而行三昧，不隨禪教而有所生，是為菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！假使菩薩摩訶薩或行禪定、若四等心，其無色定而以三昧，不失禪定及四等心、無色三昧，是為菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！假使菩薩摩訶薩或行禪定、若四等心，其無色定而以三昧，不失禪定及四等心、無色三昧，是為菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩又修禪思，行四等心、無色三昧，而在寂然；有所觀見，空、無相、無願，見斯然後，是為菩薩摩訶薩摩訶僧那僧涅般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩為摩訶僧那僧涅之謂也！如是，舍利弗！菩薩摩訶薩設使被如此僧那，八方上下諸佛世界佛天中天，所可宣揚微妙之教，讚頌功德申暢其音，於某世界有菩薩摩訶薩，被大德鎧，教化眾生、嚴淨佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩又修禪思，行四等心、無色三昧，而在寂然；有所觀見，空、無相、無願，見斯然後，是為菩薩摩訶薩摩訶僧那僧涅般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩為摩訶僧那僧涅之謂也！如是，舍利弗！菩薩摩訶薩設使被如此僧那，八方上下諸佛世界佛天中天，所可宣揚微妙之教，讚頌功德申暢其音，於某世界有菩薩摩訶薩，被大德鎧，教化眾生、嚴淨佛土。」

舍利弗問分耨文陀尼弗：「何謂菩薩摩訶薩三拔致等乘大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問分耨文陀尼弗：「何謂菩薩摩訶薩三拔致等乘大乘？」

分耨答曰：「於是，賢者！菩薩摩訶薩行六波羅蜜，寂除眾欲，滅去諸惡不善之法，順想有行而處寂然，存在安隱，便能具足行第一禪。已離於欲無有眾惡，蠲除眾想所可念者，寂然安隱，則能具足行第二禪。除去眾想，無念無想，而心自修如聖賢教，不違明達得欣悅安，則便具足得第三禪。除安去苦，前所更歷善惡、可不可意，無苦無樂而在寂然得欣悅安，則便具足第四之禪。行四等心，心常慈，俱無怨、無結亦無顛倒，廣大無邊遵善無量，普諸世間，心之所行而不捨此；悲、喜、護心，亦復如是。護心常俱，無怨無結亦無顛倒，廣大無邊遵善無量，普諸世間，心之所行而不捨此。是為菩薩摩訶薩禪思。菩薩摩訶薩以此禪思行四等心，以此瑞應行三昧定，行斯已後，皆以勸助薩芸若慧，是為菩薩摩訶薩六波羅蜜檀波羅蜜之本；尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，皆各各如是。是為菩薩摩訶薩僧那僧涅之謂也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分耨答曰：「於是，賢者！菩薩摩訶薩行六波羅蜜，寂除眾欲，滅去諸惡不善之法，順想有行而處寂然，存在安隱，便能具足行第一禪。已離於欲無有眾惡，蠲除眾想所可念者，寂然安隱，則能具足行第二禪。除去眾想，無念無想，而心自修如聖賢教，不違明達得欣悅安，則便具足得第三禪。除安去苦，前所更歷善惡、可不可意，無苦無樂而在寂然得欣悅安，則便具足第四之禪。行四等心，心常慈，俱無怨、無結亦無顛倒，廣大無邊遵善無量，普諸世間，心之所行而不捨此；悲、喜、護心，亦復如是。護心常俱，無怨無結亦無顛倒，廣大無邊遵善無量，普諸世間，心之所行而不捨此。是為菩薩摩訶薩禪思。菩薩摩訶薩以此禪思行四等心，以此瑞應行三昧定，行斯已後，皆以勸助薩芸若慧，是為菩薩摩訶薩六波羅蜜檀波羅蜜之本；尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，皆各各如是。是為菩薩摩訶薩僧那僧涅之謂也！

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩與慈心俱，廣遠弘普而無有二、無有邊崖、無有結，而無有斯在於一處。信第一、第二、第三、第四，亦復如是。至下無際，上去無限，八方上下無不周遍。具足四禪，是為菩薩摩訶薩三昧。假使菩薩摩訶薩遵崇其心在薩芸若，行第一禪而以救攝一切眾生，悉勸助之於諸通慧，其菩薩摩訶薩具足薩芸若而發慧心，然以方便暢發誼意為人說經，是為菩薩摩訶薩檀波羅蜜。又菩薩摩訶薩其心至于薩芸若慧，思惟遵修度第一禪。假使能住第一禪者，不復信樂發異心者，不隨聲聞、辟支佛心，是為菩薩摩訶薩不犯於他，為尸波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心志在薩芸若慧，遵修思惟即自發念：『令一切人眾生之類勤苦滅盡，為說經法，隨其心念所憙樂者，觀其根原而開化之。』是為菩薩摩訶薩行羼波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵修薩芸若慧，勸助一切功德之本，於諸通慧不見精進之所歸趣，是為菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵修薩芸若慧，從第一禪至于四禪，而復觀察無常、苦、空、非身，空、無相、無願，是為菩薩摩訶薩行禪波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵崇薩芸若慧，觀一切法譬如幻化，無有三界，為人說經，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。賢者舍利弗！是為菩薩摩訶薩摩訶衍事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩與慈心俱，廣遠弘普而無有二、無有邊崖、無有結，而無有斯在於一處。信第一、第二、第三、第四，亦復如是。至下無際，上去無限，八方上下無不周遍。具足四禪，是為菩薩摩訶薩三昧。假使菩薩摩訶薩遵崇其心在薩芸若，行第一禪而以救攝一切眾生，悉勸助之於諸通慧，其菩薩摩訶薩具足薩芸若而發慧心，然以方便暢發誼意為人說經，是為菩薩摩訶薩檀波羅蜜。又菩薩摩訶薩其心至于薩芸若慧，思惟遵修度第一禪。假使能住第一禪者，不復信樂發異心者，不隨聲聞、辟支佛心，是為菩薩摩訶薩不犯於他，為尸波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心志在薩芸若慧，遵修思惟即自發念：『令一切人眾生之類勤苦滅盡，為說經法，隨其心念所憙樂者，觀其根原而開化之。』是為菩薩摩訶薩行羼波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵修薩芸若慧，勸助一切功德之本，於諸通慧不見精進之所歸趣，是為菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵修薩芸若慧，從第一禪至于四禪，而復觀察無常、苦、空、非身，空、無相、無願，是為菩薩摩訶薩行禪波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵崇薩芸若慧，觀一切法譬如幻化，無有三界，為人說經，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。賢者舍利弗！是為菩薩摩訶薩摩訶衍事。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，建立一切四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行、又復建立一切，具足於空三昧，無相、無願三昧，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，是為菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，建立一切四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行、又復建立一切，具足於空三昧，無相、無願三昧，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，是為菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩不告無求此二地——聲聞地、辟支佛地——其心唯樂薩婆若慧，是菩薩摩訶薩行無放逸為四等心，成羼波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵修，而自興發一切哀慧，所行無限無所破壞，是為菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜。假使菩薩摩訶薩於四等心而行禪定，不從禪定及四等心有所忘失，是為菩薩行無放逸四等之心漚惒拘舍羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩不告無求此二地——聲聞地、辟支佛地——其心唯樂薩婆若慧，是菩薩摩訶薩行無放逸為四等心，成羼波羅蜜。假使菩薩摩訶薩其心遵修，而自興發一切哀慧，所行無限無所破壞，是為菩薩摩訶薩行惟逮波羅蜜。假使菩薩摩訶薩於四等心而行禪定，不從禪定及四等心有所忘失，是為菩薩行無放逸四等之心漚惒拘舍羅。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩慈心三昧：『我當救護一切眾生。』則以遵崇行哀三昧，愍傷行悲而順趣此；行憙三昧：『我當度脫眾生之類。』轉漸進前至護三昧，加於眾生至諸漏盡，是為菩薩摩訶薩無有放逸行四等心檀波羅蜜。假使禪思無有放逸行四等心，因緣瑞應，不以勸助聲聞、辟支佛地，則順專於一切哀慧，是為菩薩摩訶薩四等心行無所犯負尸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩慈心三昧：『我當救護一切眾生。』則以遵崇行哀三昧，愍傷行悲而順趣此；行憙三昧：『我當度脫眾生之類。』轉漸進前至護三昧，加於眾生至諸漏盡，是為菩薩摩訶薩無有放逸行四等心檀波羅蜜。假使禪思無有放逸行四等心，因緣瑞應，不以勸助聲聞、辟支佛地，則順專於一切哀慧，是為菩薩摩訶薩四等心行無所犯負尸波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，曉了內空不墮顛倒，亦無所求、不有所得，苦樂、善惡有所有所自然空，於諸通慧亦無所得，無有內外，不得中間，是為菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，曉了內空不墮顛倒，亦無所求、不有所得，苦樂、善惡有所有所自然空，於諸通慧亦無所得，無有內外，不得中間，是為菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，於一切法亦無有亂、無三昧慧，是為菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，於一切法亦無有亂、無三昧慧，是為菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，常志大乘，其慧自由，其慧不在有常、不在無常，不計苦不苦、樂不樂，其不由慧在於我所及非我所，是為菩薩摩訶薩摩訶衍，為無所得，不墮顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，常志大乘，其慧自由，其慧不在有常、不在無常，不計苦不苦、樂不樂，其不由慧在於我所及非我所，是為菩薩摩訶薩摩訶衍，為無所得，不墮顛倒。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，其慧自由，不在於過去、不在於當來、不在於現在，不在三世無慧之處，是為菩薩摩訶薩摩訶衍，常無所得，不墮顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，其慧自由，不在於過去、不在於當來、不在於現在，不在三世無慧之處，是為菩薩摩訶薩摩訶衍，常無所得，不墮顛倒。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，其慧不由著於欲界、不在色界、不在無色界，而慧自在。悉知欲界、色界、無色界，而得自在，亦無所得，不墮顛倒，是為菩薩摩訶薩大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，其慧不由著於欲界、不在色界、不在無色界，而慧自在。悉知欲界、色界、無色界，而得自在，亦無所得，不墮顛倒，是為菩薩摩訶薩大乘。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，而慧自在，不與世慧同、亦不在沒世慧，不在有為、不在無為，不在有漏、不在無漏，於此法慧而得自由。悉知世俗慧、度世慧，不為不及。悉知有為、無為法，不為不及，亦無所得，不墮顛倒，是為菩薩摩訶薩大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩摩訶衍者，而慧自在，不與世慧同、亦不在沒世慧，不在有為、不在無為，不在有漏、不在無漏，於此法慧而得自由。悉知世俗慧、度世慧，不為不及。悉知有為、無為法，不為不及，亦無所得，不墮顛倒，是為菩薩摩訶薩大乘。」