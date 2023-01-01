光讚經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光讚經卷第三

西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜了空品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜了空品第七

於是須菩提白佛言：「菩薩摩訶薩欲具足檀波羅蜜，當學般若波羅蜜。欲具足尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲蠲除色者，當學般若波羅蜜；欲除痛痒思想生死識者，當學般若波羅蜜。欲除眼耳鼻舌身意者，當學般若波羅蜜；欲除色聲香味細滑法，當學般若波羅蜜；欲除眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身細滑識、意法識，當學般若波羅蜜。欲除眼更耳更、鼻舌身意更，當學般若波羅蜜。欲除色更、痛痒思想生死識更因緣之習，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除貪婬瞋恚愚癡，當學般若波羅蜜。欲除貪身見已，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除狐疑犯戒，當學般若波羅蜜。欲除欲諸著色欲、無色欲，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除因緣會縛結之著、所受之處，當學般若波羅蜜。欲除四果——須陀洹、斯陀含、阿那、含阿羅漢——當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除四憂、四著及四𣧑受、四顛倒，當學般若波羅蜜。欲除五蓋、六入、七識、八邪、九惱、十惡罪福之業，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除十善、四禪、四諦、五神通，欲除四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除十種力、四無所畏、四分別辯、四等心、四無色定、一切諸意止、十八不共諸佛之法，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲了覺意三昧正受，當學般若波羅蜜。欲分別虛空慧三昧者，識慧三昧、不用慧三昧、有想無想慧三昧，正受滅定，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲成師子娛樂三昧、師子震吼三昧，欲逮得總持門者，當學般若波羅蜜。欲得首楞嚴三昧、寶海三昧、慧印三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得月燿三昧、月幢英三昧、入一切諸法三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得覩明印三昧、生諸法三昧、出於勸祠幢幡惡三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得金剛喻三昧、入一切諸法門三昧、定意王三昧、帝王印三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得勢力清淨三昧、超諸平等三昧、順生諸法所歸入三昧、入一切諸法言聲三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得觀十方三昧，欲得一切諸法總持門印三昧、一切諸法平等印(丹本云御)造印三昧，住於空處三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得嚴淨三昧、道場三昧、超越神通三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得超挎出三昧、等幢護英三昧，欲致是三昧正受及餘三昧門，當學般若波羅蜜也。復次，天中天，菩薩摩訶薩欲令一切眾生之類得具足願，當學般若波羅蜜。復次，天中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是須菩提白佛言：「菩薩摩訶薩欲具足檀波羅蜜，當學般若波羅蜜。欲具足尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲蠲除色者，當學般若波羅蜜；欲除痛痒思想生死識者，當學般若波羅蜜。欲除眼耳鼻舌身意者，當學般若波羅蜜；欲除色聲香味細滑法，當學般若波羅蜜；欲除眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身細滑識、意法識，當學般若波羅蜜。欲除眼更耳更、鼻舌身意更，當學般若波羅蜜。欲除色更、痛痒思想生死識更因緣之習，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除貪婬瞋恚愚癡，當學般若波羅蜜。欲除貪身見已，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除狐疑犯戒，當學般若波羅蜜。欲除欲諸著色欲、無色欲，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除因緣會縛結之著、所受之處，當學般若波羅蜜。欲除四果——須陀洹、斯陀含、阿那、含阿羅漢——當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除四憂、四著及四𣧑受、四顛倒，當學般若波羅蜜。欲除五蓋、六入、七識、八邪、九惱、十惡罪福之業，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除十善、四禪、四諦、五神通，欲除四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲除十種力、四無所畏、四分別辯、四等心、四無色定、一切諸意止、十八不共諸佛之法，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲了覺意三昧正受，當學般若波羅蜜。欲分別虛空慧三昧者，識慧三昧、不用慧三昧、有想無想慧三昧，正受滅定，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲成師子娛樂三昧、師子震吼三昧，欲逮得總持門者，當學般若波羅蜜。欲得首楞嚴三昧、寶海三昧、慧印三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得月燿三昧、月幢英三昧、入一切諸法三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得覩明印三昧、生諸法三昧、出於勸祠幢幡惡三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得金剛喻三昧、入一切諸法門三昧、定意王三昧、帝王印三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得勢力清淨三昧、超諸平等三昧、順生諸法所歸入三昧、入一切諸法言聲三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得觀十方三昧，欲得一切諸法總持門印三昧、一切諸法平等印(丹本云御)造印三昧，住於空處三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得嚴淨三昧、道場三昧、超越神通三昧正受，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得超挎出三昧、等幢護英三昧，欲致是三昧正受及餘三昧門，當學般若波羅蜜也。復次，天中天，菩薩摩訶薩欲令一切眾生之類得具足願，當學般若波羅蜜。復次，天中

天！菩薩摩訶薩欲得具足功德之本，因其具足所在善本不墮惡趣，不見下賤下歸聲聞、辟支佛地，不以諍訟菩薩上法，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天！菩薩摩訶薩欲得具足功德之本，因其具足所在善本不墮惡趣，不見下賤下歸聲聞、辟支佛地，不以諍訟菩薩上法，當學般若波羅蜜。」

賢者舍利弗謂賢者須菩提：「云何菩薩摩訶薩不諍上法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者舍利弗謂賢者須菩提：「云何菩薩摩訶薩不諍上法？」

須菩提謂舍利弗：「菩薩摩訶薩不與漚惒拘舍羅，不起無所從生漚惒拘舍羅，行六波羅蜜，曉了無所從生空、無想、無願，懷來三昧門，不墮聲聞、辟支佛地，亦不度人，菩薩滅定，是謂菩薩摩訶薩生不淳淑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提謂舍利弗：「菩薩摩訶薩不與漚惒拘舍羅，不起無所從生漚惒拘舍羅，行六波羅蜜，曉了無所從生空、無想、無願，懷來三昧門，不墮聲聞、辟支佛地，亦不度人，菩薩滅定，是謂菩薩摩訶薩生不淳淑。」

舍利弗謂須菩提：「何謂菩薩生不淳淑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「何謂菩薩生不淳淑？」

須菩提謂舍利弗：「所以曰不淳淑者，謂愛著法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提謂舍利弗：「所以曰不淳淑者，謂愛著法也。」

又曰：「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，立於色空而知想識有所依倚，痛痒思想生死識亦然；立之於空，而知想識有所依倚，是謂菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著也，生不淳淑。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩立色於無想，而知想識有所依倚；立色於無願，而知想識有所依倚；是為菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著也。色痛痒思想生死識亦然。立無所有而知想識有所依倚，眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身細滑識、意法識，而知想識有所依倚，是菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著也。色無常、痛痒思想生死識無常，色苦、痛痒思想生死識苦，色無我、痛痒思想生死識無我，而立於斯，而知想著有所依倚。舍利弗！是謂菩薩摩訶薩柔順法忍愛著，生死不淳淑。當斷是色痛痒思想生死識，此色非色則為除色，痛痒思想生死識亦然，是為滅盡，當為設證。是非滅盡而為造證，當修斯路，此為染塵諍戒，當習行是，不當習此，是為菩薩之所應行，是非菩薩之所應行，是為菩薩道。是為菩薩學戒不當學某，某是菩薩檀波羅蜜、某是菩薩尸波羅蜜、某是菩薩羼波羅蜜、某是菩薩惟逮波羅蜜、某是菩薩禪波羅蜜、某是菩薩般若波羅蜜、某是菩薩漚惒拘舍羅、某是菩薩無漚惒拘舍羅、某是菩薩入寂然、某是菩薩生不淳淑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又曰：「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，立於色空而知想識有所依倚，痛痒思想生死識亦然；立之於空，而知想識有所依倚，是謂菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著也，生不淳淑。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩立色於無想，而知想識有所依倚；立色於無願，而知想識有所依倚；是為菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著也。色痛痒思想生死識亦然。立無所有而知想識有所依倚，眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身細滑識、意法識，而知想識有所依倚，是菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著也。色無常、痛痒思想生死識無常，色苦、痛痒思想生死識苦，色無我、痛痒思想生死識無我，而立於斯，而知想著有所依倚。舍利弗！是謂菩薩摩訶薩柔順法忍愛著，生死不淳淑。當斷是色痛痒思想生死識，此色非色則為除色，痛痒思想生死識亦然，是為滅盡，當為設證。是非滅盡而為造證，當修斯路，此為染塵諍戒，當習行是，不當習此，是為菩薩之所應行，是非菩薩之所應行，是為菩薩道。是為菩薩學戒不當學某，某是菩薩檀波羅蜜、某是菩薩尸波羅蜜、某是菩薩羼波羅蜜、某是菩薩惟逮波羅蜜、某是菩薩禪波羅蜜、某是菩薩般若波羅蜜、某是菩薩漚惒拘舍羅、某是菩薩無漚惒拘舍羅、某是菩薩入寂然、某是菩薩生不淳淑。」

須菩提謂舍利弗：「說菩薩行般若波羅蜜，住此建立如是諸法，而知想識有所依倚，是謂菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著，生不淳淑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提謂舍利弗：「說菩薩行般若波羅蜜，住此建立如是諸法，而知想識有所依倚，是謂菩薩摩訶薩柔順法忍之愛著，生不淳淑。」

舍利弗謂須菩提：「何謂菩薩摩訶薩寂然？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「何謂菩薩摩訶薩寂然？」

須菩提謂舍利弗：「於是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見內空、不見外空、不見內外空、不見內外空空而空、無內外空空不見內外空、不見空大空、空大空不見空、空大空不見究竟真空、究竟真空不見大空、究竟真空不見有為空、不見究竟真空、有為空不見無為空、無為空不見有為空、無為空不見終始長遠空、終始長遠空不見無為空、終始長遠空不見未分別空、未分別空不見曠野長遠空、未分別空不見本淨空、淨空不見未分別空、本淨空不見自然想空、自然想空不見本淨空、自然相空不見一切諸法空、一切諸法空不見自然相空、一切諸法空不見無所有空、無所有空不見一切諸法空、無所有空不見自然空、自然空不見無所有空、自然空空不見無所有空、無所有空不見自然空空。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者，則菩薩至於寂然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提謂舍利弗：「於是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見內空、不見外空、不見內外空、不見內外空空而空、無內外空空不見內外空、不見空大空、空大空不見空、空大空不見究竟真空、究竟真空不見大空、究竟真空不見有為空、不見究竟真空、有為空不見無為空、無為空不見有為空、無為空不見終始長遠空、終始長遠空不見無為空、終始長遠空不見未分別空、未分別空不見曠野長遠空、未分別空不見本淨空、淨空不見未分別空、本淨空不見自然想空、自然想空不見本淨空、自然相空不見一切諸法空、一切諸法空不見自然相空、一切諸法空不見無所有空、無所有空不見一切諸法空、無所有空不見自然空、自然空不見無所有空、自然空空不見無所有空、無所有空不見自然空空。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者，則菩薩至於寂然。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜者，當作是學，則當如順，不當念色，痛痒思想生死識亦復如是，於識不當念識；不當念眼耳鼻舌身意；不當念色聲香味細滑法；不當念檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜；亦不當倚著四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、四等心、十八不共諸佛之法。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當念菩薩摩訶薩。又當念等無等心、入微妙心。所以者何？其心無心，心者本淨；本淨心者，自然而樂、清明而淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜者，當作是學，則當如順，不當念色，痛痒思想生死識亦復如是，於識不當念識；不當念眼耳鼻舌身意；不當念色聲香味細滑法；不當念檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜；亦不當倚著四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、四等心、十八不共諸佛之法。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當念菩薩摩訶薩。又當念等無等心、入微妙心。所以者何？其心無心，心者本淨；本淨心者，自然而樂、清明而淨。」

舍利弗謂須菩提：「云何心清明而淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「云何心清明而淨？」

須菩提謂舍利弗：「假使心不與欲合亦不離欲、不與怒合亦不離怒、不與癡合亦不離癡、不處因緣無有結縛、無所轉綴亦無不綴，於一切疑六十二見不合不離，不與聲聞、辟支佛心行合亦不離合，是為，舍利弗！菩薩摩訶薩心本清淨清明而淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提謂舍利弗：「假使心不與欲合亦不離欲、不與怒合亦不離怒、不與癡合亦不離癡、不處因緣無有結縛、無所轉綴亦無不綴，於一切疑六十二見不合不離，不與聲聞、辟支佛心行合亦不離合，是為，舍利弗！菩薩摩訶薩心本清淨清明而淨。」

賢者舍利弗謂須菩提：「有此心乎？其心無心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者舍利弗謂須菩提：「有此心乎？其心無心。」

須菩提謂舍利弗：「云何，舍利弗！為有心耶？豈有此心寧可知有心無心乎？為可得不？為可獲不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提謂舍利弗：「云何，舍利弗！為有心耶？豈有此心寧可知有心無心乎？為可得不？為可獲不？」

答曰：「不也，仁者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也，仁者！」

「假使，舍利弗！其心不可復知有與無也，亦不可得亦不可獲；又有此者，由因緣而有此言，有此心，有心無心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使，舍利弗！其心不可復知有與無也，亦不可得亦不可獲；又有此者，由因緣而有此言，有此心，有心無心。」

舍利弗謂須菩提：「云何，須菩提！此為無心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「云何，須菩提！此為無心耶？」

答曰：「無所造、無所念，是謂一切諸法無心無念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無所造、無所念，是謂一切諸法無心無念。」

舍利弗謂須菩提：「云何，須菩提！其發心者無所造、無所念乎？假使色造無所念，痛痒思想生死識亦復然。假使無所造、無所念，至于聲聞、辟支佛意，上至菩薩，悉為無心無念乎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「云何，須菩提！其發心者無所造、無所念乎？假使色造無所念，痛痒思想生死識亦復然。假使無所造、無所念，至于聲聞、辟支佛意，上至菩薩，悉為無心無念乎。」

答曰：「唯然，舍利弗！如是心者無所造、無所念，是故菩薩摩訶薩亦復如是，無所造、無所念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「唯然，舍利弗！如是心者無所造、無所念，是故菩薩摩訶薩亦復如是，無所造、無所念。」

舍利弗讚賢者須菩提言：「善哉，善哉。須菩提！審如仁者為世尊子，從法門生常以順法，為法所化，因法而與不為榮冀，自然因緣登于法身，仁者則為行空第一。世尊讚仁了空最上，難及難及。如是，須菩提！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，當順如斯。如是菩薩摩訶薩則當觀之為阿惟越致。欲學聲聞地者，當學般若波羅蜜，當聞當受、當持諷誦、常當思念。念欲學辟支佛地者，當學般若波羅蜜，常聞當受持諷誦、當常思念。欲學菩薩地者，當學般若波羅蜜，當聞當受持諷誦、常當思念。所以者何？此般若波羅蜜者，廣普具足致于三乘者，謂菩薩、聲聞、辟支佛，菩薩悉學，了無所罣礙也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗讚賢者須菩提言：「善哉，善哉。須菩提！審如仁者為世尊子，從法門生常以順法，為法所化，因法而與不為榮冀，自然因緣登于法身，仁者則為行空第一。世尊讚仁了空最上，難及難及。如是，須菩提！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，當順如斯。如是菩薩摩訶薩則當觀之為阿惟越致。欲學聲聞地者，當學般若波羅蜜，當聞當受、當持諷誦、常當思念。念欲學辟支佛地者，當學般若波羅蜜，常聞當受持諷誦、當常思念。欲學菩薩地者，當學般若波羅蜜，當聞當受持諷誦、常當思念。所以者何？此般若波羅蜜者，廣普具足致于三乘者，謂菩薩、聲聞、辟支佛，菩薩悉學，了無所罣礙也。」

摩訶般若波羅蜜假號品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜假號品第八

於是賢者須菩提白佛言：「唯然，世尊！如聖所云菩薩摩訶薩，我亦不見亦不能得行者。如我不見、不得菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，當云何說菩薩般若波羅蜜？云何教行者乎？我設使說一切法而可得者，為造名號菩薩之字；設如是者則墮狐疑。又計其名，則無所有亦無所住。所以者何？從無明故而致此名，其名如是，亦無有處亦無有住。亦無有處亦無有住色謂我所而不可得，痛痒思想生死識謂是我所亦不可得。所以者何？為假名耳。以是之故，其所因緣及計號字，亦無所住亦不不住。所以者何？從無明意致此名號，其所名者，亦不住亦不不住。唯然，世尊！我觀於眼，永不能得所言我所，耳鼻舌身心亦復如是。而察於心，亦不能得所言我所，既觀於眼耳鼻舌身心永不能得根原本末言是我所者，當因何所而為菩薩立於名號？又察其眼虛無慌忽，其名不住亦不不住。所以者何？因從無明假號而立，計其名者，如是所假亦不住亦不不住。唯然，世尊！我求色形本末我所，都不能得；六情亦然，求其名號本末所興言是我所，永不得。痛痒思想生死識亦復如是，求其本末言是我所，永不可得。如是眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身細滑識、意法識，察其本末所言我所，都不可得。設使察眼色本末言是我所不可得，六情色聲香味細滑法，十八種，亦復如是。當復何因為立號言菩薩乎？其眼耳鼻舌身意、色聲香味細滑法，十八種，計無有名，亦無所住亦不不住。所以者何？因無明故而有名字，又察名字，亦無所住亦無不住，眼所習更、耳鼻舌身意所習更者，亦復如是。從眼習緣至于心行，色痛痒思想生死識，緣習所更而致此痛，察其本末言我所，永不可得；六情色聲香味細滑法、色痛痒思想生死識及十八種，察其本末言是我所，永不可得，亦無名字，其假號者，亦無所住亦不不住。因其無明而興致此，是我所者都不可得；行、識、名色、六入、所更、痛、愛、受、有、生、老病死，察其本末，言是我所都不可得，亦無所住亦不不住。無明以滅，行、識、名色、六入、所更、痛、愛、受、有、生、老病死滅，觀其本末，是我所滅都不可得。婬嫉瞋怒愚癡，察其本末言我所，都不可得，因其名字而興立此。計其名者，亦無所住亦不不住。色痛痒思想生死識、眼耳鼻舌身意、色聲香味細滑法、十八種，滅盡除已，察其本末，索言我所永不可得。因從名號而興致此，又其名號，亦無所住亦不不住。檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，觀其本末言是我所，永不可得，因從名字而興致此。又察吾我省其本末言是我所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是賢者須菩提白佛言：「唯然，世尊！如聖所云菩薩摩訶薩，我亦不見亦不能得行者。如我不見、不得菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，當云何說菩薩般若波羅蜜？云何教行者乎？我設使說一切法而可得者，為造名號菩薩之字；設如是者則墮狐疑。又計其名，則無所有亦無所住。所以者何？從無明故而致此名，其名如是，亦無有處亦無有住。亦無有處亦無有住色謂我所而不可得，痛痒思想生死識謂是我所亦不可得。所以者何？為假名耳。以是之故，其所因緣及計號字，亦無所住亦不不住。所以者何？從無明意致此名號，其所名者，亦不住亦不不住。唯然，世尊！我觀於眼，永不能得所言我所，耳鼻舌身心亦復如是。而察於心，亦不能得所言我所，既觀於眼耳鼻舌身心永不能得根原本末言是我所者，當因何所而為菩薩立於名號？又察其眼虛無慌忽，其名不住亦不不住。所以者何？因從無明假號而立，計其名者，如是所假亦不住亦不不住。唯然，世尊！我求色形本末我所，都不能得；六情亦然，求其名號本末所興言是我所，永不得。痛痒思想生死識亦復如是，求其本末言是我所，永不可得。如是眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身細滑識、意法識，察其本末所言我所，都不可得。設使察眼色本末言是我所不可得，六情色聲香味細滑法，十八種，亦復如是。當復何因為立號言菩薩乎？其眼耳鼻舌身意、色聲香味細滑法，十八種，計無有名，亦無所住亦不不住。所以者何？因無明故而有名字，又察名字，亦無所住亦無不住，眼所習更、耳鼻舌身意所習更者，亦復如是。從眼習緣至于心行，色痛痒思想生死識，緣習所更而致此痛，察其本末言我所，永不可得；六情色聲香味細滑法、色痛痒思想生死識及十八種，察其本末言是我所，永不可得，亦無名字，其假號者，亦無所住亦不不住。因其無明而興致此，是我所者都不可得；行、識、名色、六入、所更、痛、愛、受、有、生、老病死，察其本末，言是我所都不可得，亦無所住亦不不住。無明以滅，行、識、名色、六入、所更、痛、愛、受、有、生、老病死滅，觀其本末，是我所滅都不可得。婬嫉瞋怒愚癡，察其本末言我所，都不可得，因其名字而興立此。計其名者，亦無所住亦不不住。色痛痒思想生死識、眼耳鼻舌身意、色聲香味細滑法、十八種，滅盡除已，察其本末，索言我所永不可得。因從名號而興致此，又其名號，亦無所住亦不不住。檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，觀其本末言是我所，永不可得，因從名字而興致此。又察吾我省其本末言是我所

，因從名號，其假號者都不可得，亦無所住亦不不住；人、壽命、所造所觀所見亦復如是，察其本末言是我所，永不可得，因從名號而興致此，又其名號，亦無所住亦不不住。四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，察其本末言是我所，永不可得，因此名號而興致此，又其假號，亦無所住亦無不住。空、無想、無願，察其本末言是我所，都不可得，因從名號而興致此，又其假號，亦無所住亦不不住。四禪、四等心、四無色三昧正受，察其本末言是我所者，都不可得，因從名號而興致此，又其假號，亦無所住亦不不住。念佛、念法、念聖眾、念識、念施、念博聞，念出入守意、念老病死，察其本末是我所者，都不可得，亦不可見，因從名號而興致此，又其假號，亦無所住亦不不住。十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，察其本末言我所者，都不可得，因從名號而興致此，又其假號，亦無所住亦不不住。不見本末，無有處所亦不可得，云何當為菩薩而立名號言菩薩乎？有其名號，亦無所住亦不不住，因從無明而致名字，又其名字亦無所住亦不不住，計其名號致五盛陰，察其本末亦不可得，因從名號而興致此，又其名號，亦無所住亦不不住。察色痛痒思想生死識，眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，十八種，十二因緣，如呼聲、響、影現、野馬、水月、幻、化，察其五陰及五盛陰亦復如是，省其本末言是我所，都不可得，因從名號而興致此，又其名號，亦無所住亦不不住，虛無慌忽。色痛痒思想生死識，空、無想、無願，察其本末言是我所，都不可得，從其名號而興致此，又其名號，亦無所住亦不不住，猶如呼聲、響、影、野馬、芭蕉、水月、幻、化，察其本末都不可得，不起不滅，猶如水影，無所染污亦無恚恨。眼耳鼻口身意，色聲香味細滑法，十八種，十二因緣，法界、本際法法所趣，及寂然法，善惡禍福諸法之名，有為法無為法，有所為無所有，有漏無漏，察其本末，法所從興都不可得，亦無所住亦不不住，猶如影、響、水月、野馬、芭蕉、幻、化。過去當來今現在法，察其本末亦不可得，亦無所住亦不不住，去來今法不可覩原，何謂無所有法？所可謂無所有法者，無有過去當來今現在，求無為法，察其本末都不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，因從名號，其假號者都不可得，亦無所住亦不不住；人、壽命、所造所觀所見亦復如是，察其本末言是我所，永不可得，因從名號而興致此，又其名號，亦無所住亦不不住。四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，察其本末言是我所，永不可得，因此名號而興致此，又其假號，亦無所住亦無不住。空、無想、無願，察其本末言是我所，都不可得，因從名號而興致此，又其假號，亦無所住亦不不住。四禪、四等心、四無色三昧正受，察其本末言是我所者，都不可得，因從名號而興致此，又其假號，亦無所住亦不不住。念佛、念法、念聖眾、念識、念施、念博聞，念出入守意、念老病死，察其本末是我所者，都不可得，亦不可見，因從名號而興致此，又其假號，亦無所住亦不不住。十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，察其本末言我所者，都不可得，因從名號而興致此，又其假號，亦無所住亦不不住。不見本末，無有處所亦不可得，云何當為菩薩而立名號言菩薩乎？有其名號，亦無所住亦不不住，因從無明而致名字，又其名字亦無所住亦不不住，計其名號致五盛陰，察其本末亦不可得，因從名號而興致此，又其名號，亦無所住亦不不住。察色痛痒思想生死識，眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，十八種，十二因緣，如呼聲、響、影現、野馬、水月、幻、化，察其五陰及五盛陰亦復如是，省其本末言是我所，都不可得，因從名號而興致此，又其名號，亦無所住亦不不住，虛無慌忽。色痛痒思想生死識，空、無想、無願，察其本末言是我所，都不可得，從其名號而興致此，又其名號，亦無所住亦不不住，猶如呼聲、響、影、野馬、芭蕉、水月、幻、化，察其本末都不可得，不起不滅，猶如水影，無所染污亦無恚恨。眼耳鼻口身意，色聲香味細滑法，十八種，十二因緣，法界、本際法法所趣，及寂然法，善惡禍福諸法之名，有為法無為法，有所為無所有，有漏無漏，察其本末，法所從興都不可得，亦無所住亦不不住，猶如影、響、水月、野馬、芭蕉、幻、化。過去當來今現在法，察其本末亦不可得，亦無所住亦不不住，去來今法不可覩原，何謂無所有法？所可謂無所有法者，無有過去當來今現在，求無為法，察其本末都不可見。

「唯然，世尊！我察東方江河沙等諸佛世界，省其本末永不可見，又察怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛、諸菩薩眾及聲聞、辟支佛眾，省其本末都無所見；南方西方北方東南方西南方西北方東北方上方下方九方，諸怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛、諸菩薩眾及聲聞、辟支佛，省其本末都無所見。何所是菩薩般若波羅蜜？何因當說菩薩之號？又其名號，亦無所住亦不不住。所以者何？眾生之類從無黠心假名號行，行、識、名色、六入、所更、痛、受、愛、有、生、老病死，亦復如是，假而有字，其字之本都無所住亦不不住。所以者何？唯然，世尊！以一切法悉無有本。以是之故，求其本末了不可得，當何因緣而為菩薩立名號乎？又，天中天！其無本者，無名無住亦不不住。所以者何？眾生無明，從無明心而致此字，又其名字亦無所住亦不不住，因緣法合而有假號，名曰菩薩。彼無言說，無諸陰眾種、諸入、無明、十八種、十二因緣及諸佛法，緣是假號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！我察東方江河沙等諸佛世界，省其本末永不可見，又察怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛、諸菩薩眾及聲聞、辟支佛眾，省其本末都無所見；南方西方北方東南方西南方西北方東北方上方下方九方，諸怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛、諸菩薩眾及聲聞、辟支佛，省其本末都無所見。何所是菩薩般若波羅蜜？何因當說菩薩之號？又其名號，亦無所住亦不不住。所以者何？眾生之類從無黠心假名號行，行、識、名色、六入、所更、痛、受、愛、有、生、老病死，亦復如是，假而有字，其字之本都無所住亦不不住。所以者何？唯然，世尊！以一切法悉無有本。以是之故，求其本末了不可得，當何因緣而為菩薩立名號乎？又，天中天！其無本者，無名無住亦不不住。所以者何？眾生無明，從無明心而致此字，又其名字亦無所住亦不不住，因緣法合而有假號，名曰菩薩。彼無言說，無諸陰眾種、諸入、無明、十八種、十二因緣及諸佛法，緣是假號。

「唯然，世尊！假引譬喻，影、響、野馬、芭蕉、幻、化，但有假號，若如字空而空無名。譬如名地水火風空，地水火風而自不名；所以名曰戒、定、慧、解脫、知見事，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，但有名號；聲聞、辟支佛亦復如是，但有假號；所謂菩薩及菩薩字，但假號耳；所名曰佛，諸佛之法，亦無實字但假號耳。善惡禍福，若常無常、苦樂、若我非我，寂寞恬怕，所有無有福，若常無常、苦樂，我觀此誼，是之所謂悉由因緣。假使當為菩薩摩訶薩而立名號者，於一切法則有狐疑，察其本末，亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！假引譬喻，影、響、野馬、芭蕉、幻、化，但有假號，若如字空而空無名。譬如名地水火風空，地水火風而自不名；所以名曰戒、定、慧、解脫、知見事，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，但有名號；聲聞、辟支佛亦復如是，但有假號；所謂菩薩及菩薩字，但假號耳；所名曰佛，諸佛之法，亦無實字但假號耳。善惡禍福，若常無常、苦樂、若我非我，寂寞恬怕，所有無有福，若常無常、苦樂，我觀此誼，是之所謂悉由因緣。假使當為菩薩摩訶薩而立名號者，於一切法則有狐疑，察其本末，亦不可得。

「唯然世尊！有其名號，無有法界，亦無所住。所以者何？眾生之類，從無明心致此名字，又其名號，亦無所住亦不不住，亦無有處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊！有其名號，無有法界，亦無所住。所以者何？眾生之類，從無明心致此名字，又其名號，亦無所住亦不不住，亦無有處。」

須菩提白佛言：「唯然，世尊！菩薩摩訶薩假使聞說般若波羅蜜如是比類瑞應所起，不恐不怖、不畏不難，心不懷懅，其菩薩摩訶薩即當知之住阿惟越致果，住無所住，行無所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「唯然，世尊！菩薩摩訶薩假使聞說般若波羅蜜如是比類瑞應所起，不恐不怖、不畏不難，心不懷懅，其菩薩摩訶薩即當知之住阿惟越致果，住無所住，行無所行。

「復次，天中天！菩薩摩訶薩不當住於色，不當住痛痒思想生死識，不當住眼、不當住耳鼻舌身意，不當住色聲香味細滑法，不當住眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身細滑識、意法識，不當住眼所習更、不當住耳鼻舌身意所習更，不當住眼因緣習痛痒、耳鼻舌身意因緣習痛痒，不當住地水火風種、不當住空種、不當住諸識種，不當住無明、行、識、名色、六入、所更、痛、愛、受、有、生、老病死。所以者何？天中天！色則為空，痛痒思想生死識亦空。所言空者，色則為空、非名異空，彼色則空、空者假色。菩薩摩訶薩欲求自緣想行般若波羅蜜，當住於色、當住痛痒思想生死識，當住眼耳鼻舌身意、色聲香味細滑法，十八種，十二因緣。所以者何？色痛痒思想生死識空、十二因緣亦空，十二因緣生死之原無有異空、無有異住。其十二因緣老病死者，此則為空，生老病死十二因緣自然為空，本自然空。以是之故，天中天！不當住色痛痒思想生死識，眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，十八種，十二因緣之端緒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天中天！菩薩摩訶薩不當住於色，不當住痛痒思想生死識，不當住眼、不當住耳鼻舌身意，不當住色聲香味細滑法，不當住眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身細滑識、意法識，不當住眼所習更、不當住耳鼻舌身意所習更，不當住眼因緣習痛痒、耳鼻舌身意因緣習痛痒，不當住地水火風種、不當住空種、不當住諸識種，不當住無明、行、識、名色、六入、所更、痛、愛、受、有、生、老病死。所以者何？天中天！色則為空，痛痒思想生死識亦空。所言空者，色則為空、非名異空，彼色則空、空者假色。菩薩摩訶薩欲求自緣想行般若波羅蜜，當住於色、當住痛痒思想生死識，當住眼耳鼻舌身意、色聲香味細滑法，十八種，十二因緣。所以者何？色痛痒思想生死識空、十二因緣亦空，十二因緣生死之原無有異空、無有異住。其十二因緣老病死者，此則為空，生老病死十二因緣自然為空，本自然空。以是之故，天中天！不當住色痛痒思想生死識，眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，十八種，十二因緣之端緒也。

「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住於四意止。所以者何？觀四意止亦復是空，不為有異四意止空，也不他空，其四意止自然為空；亦不當住四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。所以者何？其意止、斷、神足、根、力、覺意、所由之路，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，亦復為空。十八不共諸佛之法，自然為空、無有異空，十八不共諸佛之法，本性則空、無有異空。所以者何？計佛法者則復空，空故曰佛法。唯，天中天！以是之故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住五陰，六衰及十八種，十二因緣，三十七品，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住於四意止。所以者何？觀四意止亦復是空，不為有異四意止空，也不他空，其四意止自然為空；亦不當住四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。所以者何？其意止、斷、神足、根、力、覺意、所由之路，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，亦復為空。十八不共諸佛之法，自然為空、無有異空，十八不共諸佛之法，本性則空、無有異空。所以者何？計佛法者則復空，空故曰佛法。唯，天中天！以是之故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住五陰，六衰及十八種，十二因緣，三十七品，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法。

「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。所以者何！般若波羅蜜者亦復是空。設般若波羅蜜空者，則非異般若波羅蜜空。所以者何？無異般若波羅蜜空，般若波羅蜜自空。設般若波羅蜜自然空，唯以文字為假號耳，文字則空，乃為般若波羅蜜。以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於般若波羅蜜而無所住，五陰、六衰、十八種、十二因緣、三十七品，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法空，行般若波羅蜜菩薩不當住中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。所以者何！般若波羅蜜者亦復是空。設般若波羅蜜空者，則非異般若波羅蜜空。所以者何？無異般若波羅蜜空，般若波羅蜜自空。設般若波羅蜜自然空，唯以文字為假號耳，文字則空，乃為般若波羅蜜。以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於般若波羅蜜而無所住，五陰、六衰、十八種、十二因緣、三十七品，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法空，行般若波羅蜜菩薩不當住中。

「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住於文字，不當住文字說，不當住一食二食，至於三食四食、揣食、心食、識食。所以者何？謂文字文字則空、無有異空。文字自然為空，其為空者無有文字。文字本空，其為空者無有名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住於文字，不當住文字說，不當住一食二食，至於三食四食、揣食、心食、識食。所以者何？謂文字文字則空、無有異空。文字自然為空，其為空者無有文字。文字本空，其為空者無有名字。

「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住神通。所以者何？其神通者神通自空，神通本空、無有異通而為空者。神通為空、無有異空，神通自空空故曰神通。是以之故，唯，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住神通。所以者何？其神通者神通自空，神通本空、無有異通而為空者。神通為空、無有異空，神通自空空故曰神通。是以之故，唯，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住神通。

「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住色想、不當住痛痒思想生死識想。所以者何？其非常者非常為空、其非常者自然為空，則無非常，無異非常而為空者，無有他空，非常自空，其為空者無有非常。以是故，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住色空、不當住痛痒思想生死識空，不當住色無常、不當住痛痒思想生死識無常，不當住眼耳鼻舌身意無常，不當住色聲香味細滑法無常，不當住十八種、十二因緣終始無常。不當住苦、不當住樂。不當住色我所非我所，不當於中住痛痒思想生死識我所非我所；不當於中住色空、痛痒思想生死識空；不當住眼耳鼻舌身意空；不當住色聲香味細滑法空；不當住十八種、十二因緣生死之患空；不當住有為無為；不當住於本際法；不當住於色寂然、不當住痛痒思想生死識寂然；不當住色空無慌忽、不當住痛痒思想生死識虛無慌忽；六衰、十八種、十二因緣，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住色想、不當住痛痒思想生死識想。所以者何？其非常者非常為空、其非常者自然為空，則無非常，無異非常而為空者，無有他空，非常自空，其為空者無有非常。以是故，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不當住色空、不當住痛痒思想生死識空，不當住色無常、不當住痛痒思想生死識無常，不當住眼耳鼻舌身意無常，不當住色聲香味細滑法無常，不當住十八種、十二因緣終始無常。不當住苦、不當住樂。不當住色我所非我所，不當於中住痛痒思想生死識我所非我所；不當於中住色空、痛痒思想生死識空；不當住眼耳鼻舌身意空；不當住色聲香味細滑法空；不當住十八種、十二因緣生死之患空；不當住有為無為；不當住於本際法；不當住於色寂然、不當住痛痒思想生死識寂然；不當住色空無慌忽、不當住痛痒思想生死識虛無慌忽；六衰、十八種、十二因緣，亦復如是。

「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不住無本。所以者何？其無本者，盡無所有亦復為空、無本無異，無本為空、無有異空，無有異空為無本也。無本自然空、空是以無本。以是故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不住無本，色痛痒思想生死識不住無本，至於諸法及諸法界、諸寂然法，乃至本際亦無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不住無本。所以者何？其無本者，盡無所有亦復為空、無本無異，無本為空、無有異空，無有異空為無本也。無本自然空、空是以無本。以是故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜不住無本，色痛痒思想生死識不住無本，至於諸法及諸法界、諸寂然法，乃至本際亦無所住。

「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不住一切諸總持門，亦不住一切諸三昧門。所以者何？所謂總持門，其總持門亦復為空。所謂三昧門，三昧門者亦復為空。三昧門、總持門，自然為空、無有異空，自然空者無有他空。總持門、三昧門本淨，本淨空法自然空。譬如，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無有漚惒拘舍羅，謂有吾為是我所，而念如此則住于色，在於色中有所造作生死之行，住痛痒思想生死識而有所造而為行者，不除造作生死之所因，而反受般若波羅蜜，不肯精勤於般若波羅蜜，則為不具般若波羅蜜所生之事至於薩芸若。譬如，天中天！菩薩摩訶薩無漚惒拘舍羅，其心發念吾我是非所，色痛痒思想生死識、苦樂善惡，及總持門、三昧門，不能修行總持之門，亦不能順三昧門，不能造無想行，受般若波羅蜜亦不能精勤於般若波羅蜜，以不具足於般若波羅蜜者，不能成就薩芸若慧。所以者何？猶以菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無漚惒拘舍羅故，不當受色、不受痛痒思想生死識。而彼菩薩反更受色，色者本淨、了則為空。以此言之，若受痛痒思想生死識，言教本淨亦復為空，不受諸總持門、諸三昧門。設不受三昧門、總持門，則能興立本淨為空，亦不受般若波羅蜜，緣知本淨為空之故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是者，觀察諸法則本淨空，當住是觀，不念法我所為行，是為菩薩摩訶薩為無所受，名曰無受三昧。道場具足廣普，無有邊、無有量，一切聲聞、辟支佛所不能及。復不受薩芸若，猶察內空、外亦復空，有內外空、求空亦空則為大空乃為真空空，有所有空、無所有空、究竟盡空、廣遠之空、有所造空、其本淨空、自然相空、一切諸法空、無所有空、自然之空、因從發起自然之空。所以者何？輒趣於化，其所化者則為塵勞。何謂為化？何謂為想？色則為化，痛痒思想生死識此便為想，十八種、十二因緣、總持門、三昧門，是謂塵勞之想，當受奉行，無所寄倚、無所養育，聲聞、辟支佛所不信樂薩芸若。何謂信樂？信是般若波羅蜜，篤樂無疑思惟分別，觀其要誼則無想。行亦無想，是故不受想，專一依倚，而歡喜樂行於篤信，其本淨空則便得度，不復受色，亦不受痛痒思想生死識。所以者何？其相自然現在法空，所受空者亦無所得。所以者何？其三昧定，內不可得者為時慧，亦不於外亦不內外可得，時慧亦無所見，內外悉空，除其因緣，猶如外道所學所信，彼樂此已，御於篤信，是故曰薩芸若。以恨諸法計一切法，都不可得所從起者，作是信已無有受法者，不復想念有所者也，亦不能獲無央數法。當所受者受與，不受 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不住一切諸總持門，亦不住一切諸三昧門。所以者何？所謂總持門，其總持門亦復為空。所謂三昧門，三昧門者亦復為空。三昧門、總持門，自然為空、無有異空，自然空者無有他空。總持門、三昧門本淨，本淨空法自然空。譬如，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無有漚惒拘舍羅，謂有吾為是我所，而念如此則住于色，在於色中有所造作生死之行，住痛痒思想生死識而有所造而為行者，不除造作生死之所因，而反受般若波羅蜜，不肯精勤於般若波羅蜜，則為不具般若波羅蜜所生之事至於薩芸若。譬如，天中天！菩薩摩訶薩無漚惒拘舍羅，其心發念吾我是非所，色痛痒思想生死識、苦樂善惡，及總持門、三昧門，不能修行總持之門，亦不能順三昧門，不能造無想行，受般若波羅蜜亦不能精勤於般若波羅蜜，以不具足於般若波羅蜜者，不能成就薩芸若慧。所以者何？猶以菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無漚惒拘舍羅故，不當受色、不受痛痒思想生死識。而彼菩薩反更受色，色者本淨、了則為空。以此言之，若受痛痒思想生死識，言教本淨亦復為空，不受諸總持門、諸三昧門。設不受三昧門、總持門，則能興立本淨為空，亦不受般若波羅蜜，緣知本淨為空之故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是者，觀察諸法則本淨空，當住是觀，不念法我所為行，是為菩薩摩訶薩為無所受，名曰無受三昧。道場具足廣普，無有邊、無有量，一切聲聞、辟支佛所不能及。復不受薩芸若，猶察內空、外亦復空，有內外空、求空亦空則為大空乃為真空空，有所有空、無所有空、究竟盡空、廣遠之空、有所造空、其本淨空、自然相空、一切諸法空、無所有空、自然之空、因從發起自然之空。所以者何？輒趣於化，其所化者則為塵勞。何謂為化？何謂為想？色則為化，痛痒思想生死識此便為想，十八種、十二因緣、總持門、三昧門，是謂塵勞之想，當受奉行，無所寄倚、無所養育，聲聞、辟支佛所不信樂薩芸若。何謂信樂？信是般若波羅蜜，篤樂無疑思惟分別，觀其要誼則無想。行亦無想，是故不受想，專一依倚，而歡喜樂行於篤信，其本淨空則便得度，不復受色，亦不受痛痒思想生死識。所以者何？其相自然現在法空，所受空者亦無所得。所以者何？其三昧定，內不可得者為時慧，亦不於外亦不內外可得，時慧亦無所見，內外悉空，除其因緣，猶如外道所學所信，彼樂此已，御於篤信，是故曰薩芸若。以恨諸法計一切法，都不可得所從起者，作是信已無有受法者，不復想念有所者也，亦不能獲無央數法。當所受者受與，不受

亦復不念，所可遊居以能修習，於一切法無所念者，是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜，亦無去來。度無所度而復周遊，所由然者，用不受色、不受痛痒思想生死識，於一切法亦無所受。亦不受諸總持門、不受諸三昧門，於一切法無所起受，亦無中間而般涅槃，悉以具足十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，四意止、四意斷、四神足念、五根、五力、七覺意、八由行。所以者何？其四意止者止無所止，四意斷、神足、根、力、覺意、八由行，亦復如是！其所斷者斷無所斷，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，覺無所覺法，計其法者亦非法，是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜，不受色，亦不受痛痒思想生死識，至於總持門、諸三昧門，等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復不念，所可遊居以能修習，於一切法無所念者，是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜，亦無去來。度無所度而復周遊，所由然者，用不受色、不受痛痒思想生死識，於一切法亦無所受。亦不受諸總持門、不受諸三昧門，於一切法無所起受，亦無中間而般涅槃，悉以具足十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，四意止、四意斷、四神足念、五根、五力、七覺意、八由行。所以者何？其四意止者止無所止，四意斷、神足、根、力、覺意、八由行，亦復如是！其所斷者斷無所斷，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，覺無所覺法，計其法者亦非法，是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜，不受色，亦不受痛痒思想生死識，至於總持門、諸三昧門，等無有異。

「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當作是觀：『何所是般若波羅蜜？何以故謂是為般若波羅蜜？誰為此般若波羅蜜？何以有是般若波羅蜜？』用是般若波羅蜜，為亦無所得，亦無所見亦無所不見，是故菩薩摩訶薩般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當作是觀：『何所是般若波羅蜜？何以故謂是為般若波羅蜜？誰為此般若波羅蜜？何以有是般若波羅蜜？』用是般若波羅蜜，為亦無所得，亦無所見亦無所不見，是故菩薩摩訶薩般若波羅蜜。

「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當作是思惟：『其無所有法亦不可得，亦無般若波羅蜜。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天中天！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當作是思惟：『其無所有法亦不可得，亦無般若波羅蜜。』」

舍利弗謂須菩提：「仁者！何所法謂無所有而不可得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「仁者！何所法謂無所有而不可得？」

答曰：「般若波羅蜜法，亦無所有亦不可得。檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，亦復如是。則無所有亦不可得，於內為空、於外亦空、內外亦空。彼空者得致大空，至於真空、無所有空，因其空者，至無有空，無常亦空，惶慌亦空，所作事空，本淨亦空，自然相空，一切法空，無所有空，自然亦空，所有自然亦空。緣是之故，色無所有亦不可得，痛痒思想生死識，亦無所有亦不可得。其內空者，則無所有亦不可得；其所有空、無所有空、自然之空，悉無所有亦不可得；其四意止，悉無所有亦不可得，四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，悉無所有亦不可得；十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，悉無所有亦不可得；其六神通，悉無所有亦不可得；其無有本者，悉無所有亦不可得。所謂法者而住於法，若寂然法及察本際，悉無所有亦不可得。所謂佛者，悉無所有亦不可得。薩芸若者，悉無所有亦不可得。一切具慧，悉無所有亦不可得。其內亦空，計外亦空，內外亦空，所有亦空，自然亦空。唯，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟。如是觀察者，作是思惟已，則不可見心。心無所著、無所染污，不恐不懼、不畏不難，心不懷懅，則當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「般若波羅蜜法，亦無所有亦不可得。檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，亦復如是。則無所有亦不可得，於內為空、於外亦空、內外亦空。彼空者得致大空，至於真空、無所有空，因其空者，至無有空，無常亦空，惶慌亦空，所作事空，本淨亦空，自然相空，一切法空，無所有空，自然亦空，所有自然亦空。緣是之故，色無所有亦不可得，痛痒思想生死識，亦無所有亦不可得。其內空者，則無所有亦不可得；其所有空、無所有空、自然之空，悉無所有亦不可得；其四意止，悉無所有亦不可得，四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，悉無所有亦不可得；十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，悉無所有亦不可得；其六神通，悉無所有亦不可得；其無有本者，悉無所有亦不可得。所謂法者而住於法，若寂然法及察本際，悉無所有亦不可得。所謂佛者，悉無所有亦不可得。薩芸若者，悉無所有亦不可得。一切具慧，悉無所有亦不可得。其內亦空，計外亦空，內外亦空，所有亦空，自然亦空。唯，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，作是思惟。如是觀察者，作是思惟已，則不可見心。心無所著、無所染污，不恐不懼、不畏不難，心不懷懅，則當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜。」

舍利弗謂須菩提：「云何菩薩摩訶薩知之不離般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「云何菩薩摩訶薩知之不離般若波羅蜜？」

須菩提謂舍利弗：「所謂離色者，色之自然故；所謂離痛痒思想生死識者、識之自然故也。所謂離檀波羅蜜，檀波羅蜜之自然故；所謂離尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，六波羅蜜自然故也。所謂離意止、意斷、神足、根、力、覺意、八由行，三十七品之自然故也。所謂離十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法者，諸佛之法自然故也。謂離諸總持門、諸三昧門及離本際者，本際自然故也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提謂舍利弗：「所謂離色者，色之自然故；所謂離痛痒思想生死識者、識之自然故也。所謂離檀波羅蜜，檀波羅蜜之自然故；所謂離尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，六波羅蜜自然故也。所謂離意止、意斷、神足、根、力、覺意、八由行，三十七品之自然故也。所謂離十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法者，諸佛之法自然故也。謂離諸總持門、諸三昧門及離本際者，本際自然故也。」

舍利弗謂須菩提：「何謂色自然？何謂痛痒思想生死識自然？何謂十二因緣、三十七品、十八不共諸佛之法自然乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「何謂色自然？何謂痛痒思想生死識自然？何謂十二因緣、三十七品、十八不共諸佛之法自然乎？」

須菩提答曰：「已無所有故謂自然。色無所有，故曰色自然；痛痒思想生死識無所有，故曰痛痒思想生死識自然。無所有至於本際，故曰自然。舍利弗！以是故，作此觀者，則知離色色之自然，則知離痛痒思想生死識之自然，五陰、六衰、十八種、十二因緣、三十七品，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，至所本淨悉無所有，故曰本淨自然。所謂離色色之本相，所謂離痛痒思想生死識痛痒思想生死識之本相，一切諸法及諸佛法，離本際者本際相故。色自然相自然相故，謂相自然而得遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提答曰：「已無所有故謂自然。色無所有，故曰色自然；痛痒思想生死識無所有，故曰痛痒思想生死識自然。無所有至於本際，故曰自然。舍利弗！以是故，作此觀者，則知離色色之自然，則知離痛痒思想生死識之自然，五陰、六衰、十八種、十二因緣、三十七品，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，至所本淨悉無所有，故曰本淨自然。所謂離色色之本相，所謂離痛痒思想生死識痛痒思想生死識之本相，一切諸法及諸佛法，離本際者本際相故。色自然相自然相故，謂相自然而得遠離。」

舍利弗謂須菩提：「其有菩薩摩訶薩學此法者，皆當歸趣薩芸若不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「其有菩薩摩訶薩學此法者，皆當歸趣薩芸若不？」

須菩提謂舍利弗：「如是，如是！賢者！其學此者，歸趣薩芸若。所以者何？一切諸法無所起無所滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提謂舍利弗：「如是，如是！賢者！其學此者，歸趣薩芸若。所以者何？一切諸法無所起無所滅。」

舍利弗謂須菩提：「何故，須菩提！一切諸法不起不滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗謂須菩提：「何故，須菩提！一切諸法不起不滅？」

答曰：「舍利弗！所謂色者，其色則空。以是之故，不起不滅亦不可得。痛痒思想生死識則為空，以是之故不起不滅。眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，十八種，十二因緣，三十七品，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，諸總持門、一切三昧，至于本際，不起不滅亦不可得。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者，則近薩芸若。假使能近薩芸若者，其身、口、意則自然淨，諸相清淨自然具足，其身口意以能清淨，具足諸相致清淨者，應時菩薩即不復起婬怒癡心。婬怒癡心已清淨者，則便無有憍慢恚貪，亦不復起六十二見。諸所邪疑貪恚之心已不復興，則能除於六十二見諸所疑意，諸所生處不造常見，所生之處諸佛國土，從一佛國遊一佛國，教化眾生、嚴淨佛土，常懷專一不離諸佛世尊，至于逮得阿耨多羅三耶三佛，成至阿惟三佛。如是菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「舍利弗！所謂色者，其色則空。以是之故，不起不滅亦不可得。痛痒思想生死識則為空，以是之故不起不滅。眼耳鼻舌身意，色聲香味細滑法，十八種，十二因緣，三十七品，十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，諸總持門、一切三昧，至于本際，不起不滅亦不可得。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者，則近薩芸若。假使能近薩芸若者，其身、口、意則自然淨，諸相清淨自然具足，其身口意以能清淨，具足諸相致清淨者，應時菩薩即不復起婬怒癡心。婬怒癡心已清淨者，則便無有憍慢恚貪，亦不復起六十二見。諸所邪疑貪恚之心已不復興，則能除於六十二見諸所疑意，諸所生處不造常見，所生之處諸佛國土，從一佛國遊一佛國，教化眾生、嚴淨佛土，常懷專一不離諸佛世尊，至于逮得阿耨多羅三耶三佛，成至阿惟三佛。如是菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜。」