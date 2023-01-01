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西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏竺法護譯

摩訶般若波羅蜜光讚品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜光讚品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中，與摩訶比丘僧五千俱，皆阿羅漢也——諸漏已盡，無有塵垢，而得自在；心安解脫，智慧善度，逮得仁和，為大開導；所作已辦，所設究竟，棄捐重擔，逮得己利，除終始患；平等解脫，濟一切想，得度無極——唯除一人賢者阿難，學須陀洹。復與五百比丘俱，及比丘尼、優婆塞、優婆夷皆悉現在；并諸菩薩摩訶薩——得諸總持逮成三昧，修于空行尊於無想，不念眾願以得等忍，制覽無數皆得五通；所言聰捷無有懈怠，蠲捨家利所慕之心，所說經法不僥供養，致深妙法度於無極，得無所畏超越魔事，脫於一切陰蓋之礙，講諸因緣心志所趣；從無數劫精進行願，其意所向，喜悅問訊常先於人，離於結恨；入於無數眾會之中，威勢巍巍無所畏難，憶念無量姟劫之事；若說經法曉練眾義，猶如幻、化、野馬、水月、夢與影、響，若鏡中像，勇猛無侶；以微妙慧，知眾生心所起所行，超度分別，意不懷害，慇懃忍辱具足所行，曉了審諦所當度者，攝取佛土無限之願，常三昧定，目覩無數諸佛世界，暢達宜便，啟請無量諸佛世尊；進退能決若干種見所著之處，定意自娛解百千行，諸菩薩者德皆如是——其名曰颰陀和菩薩、羅隣那竭菩薩、摩訶須菩和菩薩、那羅達菩薩、嬌日兜菩薩、和輪調菩薩、因坻菩薩、賢守菩薩、妙意菩薩、持意菩薩、增意菩薩、不虛見菩薩、立願菩薩、周旋菩薩、常精進應菩薩、不置遠菩薩、日盛菩薩、無吾我菩薩、光世音菩薩、漸首菩薩、寶印首菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、慈氏菩薩。諸菩薩眾如是難限，不可計數億百千姟一切妙德清淨同真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中，與摩訶比丘僧五千俱，皆阿羅漢也——諸漏已盡，無有塵垢，而得自在；心安解脫，智慧善度，逮得仁和，為大開導；所作已辦，所設究竟，棄捐重擔，逮得己利，除終始患；平等解脫，濟一切想，得度無極——唯除一人賢者阿難，學須陀洹。復與五百比丘俱，及比丘尼、優婆塞、優婆夷皆悉現在；并諸菩薩摩訶薩——得諸總持逮成三昧，修于空行尊於無想，不念眾願以得等忍，制覽無數皆得五通；所言聰捷無有懈怠，蠲捨家利所慕之心，所說經法不僥供養，致深妙法度於無極，得無所畏超越魔事，脫於一切陰蓋之礙，講諸因緣心志所趣；從無數劫精進行願，其意所向，喜悅問訊常先於人，離於結恨；入於無數眾會之中，威勢巍巍無所畏難，憶念無量姟劫之事；若說經法曉練眾義，猶如幻、化、野馬、水月、夢與影、響，若鏡中像，勇猛無侶；以微妙慧，知眾生心所起所行，超度分別，意不懷害，慇懃忍辱具足所行，曉了審諦所當度者，攝取佛土無限之願，常三昧定，目覩無數諸佛世界，暢達宜便，啟請無量諸佛世尊；進退能決若干種見所著之處，定意自娛解百千行，諸菩薩者德皆如是——其名曰颰陀和菩薩、羅隣那竭菩薩、摩訶須菩和菩薩、那羅達菩薩、嬌日兜菩薩、和輪調菩薩、因坻菩薩、賢守菩薩、妙意菩薩、持意菩薩、增意菩薩、不虛見菩薩、立願菩薩、周旋菩薩、常精進應菩薩、不置遠菩薩、日盛菩薩、無吾我菩薩、光世音菩薩、漸首菩薩、寶印首菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、慈氏菩薩。諸菩薩眾如是難限，不可計數億百千姟一切妙德清淨同真。

爾時世尊，坐於自然師子床座而結加趺正身而處，心有所向、制立其意。有三昧名定意王，以時三昧自然正受，則皆普入一切定意，救攝平等，御而趣之。佛適三昧其心安寂，而以道眼觀斯世界，其身湛然而笑，從其足心放六萬億百千光明，十足指放十億百千光明，兩脇放二億百千光明，兩膝放二億百千光明，兩腳放二億百千光明，兩肩放二億百千光明，兩肘放二億百千光明，臍放二億百千光明，頭放億百千光明，兩手指放十億百千光明，兩臂放二億百千光明，兩眉放二億百千光明，項放億百千光明，兩眼放二億百千光明，兩耳放二億百千光明，鼻放億百千光明，四面放四百億百千光明，四十齒放四十億百千光明，眉間相放億百千光明，頂結相放六萬億百千光明，照此三千大千世界無所不周，普曜東方江河沙等諸佛國土，南方西方北方四隅上下皆亦如是。其有眾生蒙值光明，心皆恬怕，悉發無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，坐於自然師子床座而結加趺正身而處，心有所向、制立其意。有三昧名定意王，以時三昧自然正受，則皆普入一切定意，救攝平等，御而趣之。佛適三昧其心安寂，而以道眼觀斯世界，其身湛然而笑，從其足心放六萬億百千光明，十足指放十億百千光明，兩脇放二億百千光明，兩膝放二億百千光明，兩腳放二億百千光明，兩肩放二億百千光明，兩肘放二億百千光明，臍放二億百千光明，頭放億百千光明，兩手指放十億百千光明，兩臂放二億百千光明，兩眉放二億百千光明，項放億百千光明，兩眼放二億百千光明，兩耳放二億百千光明，鼻放億百千光明，四面放四百億百千光明，四十齒放四十億百千光明，眉間相放億百千光明，頂結相放六萬億百千光明，照此三千大千世界無所不周，普曜東方江河沙等諸佛國土，南方西方北方四隅上下皆亦如是。其有眾生蒙值光明，心皆恬怕，悉發無上正真之道。

於是世尊即時欣笑，從諸毛孔放眾光明，照此三千大千世界，普遍十方無不周接。江河沙等諸佛世界，其有群萌，為光所照悉皆寂然，存于無上正真之道。是時世尊則演如來清淨真妙志性光明，照此三千大千世界，普及十方各江河沙等諸佛國土，假令人民逮斯光者，則皆究竟至於無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即時欣笑，從諸毛孔放眾光明，照此三千大千世界，普遍十方無不周接。江河沙等諸佛世界，其有群萌，為光所照悉皆寂然，存于無上正真之道。是時世尊則演如來清淨真妙志性光明，照此三千大千世界，普及十方各江河沙等諸佛國土，假令人民逮斯光者，則皆究竟至於無上正真之道。

於是世尊從其舌本悉覆佛土，而出無數億百千光明，照此三千大千世界，周遍十方各江河沙等諸佛國土。其光明中，自然而殖金寶蓮華，其蓮華上各有諸佛，結加趺坐寶蓮華，講說經法，演於六波羅蜜；十方一切亦復如是。若有眾生聞斯法講，一切究竟皆得堅住阿耨多羅三耶三菩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊從其舌本悉覆佛土，而出無數億百千光明，照此三千大千世界，周遍十方各江河沙等諸佛國土。其光明中，自然而殖金寶蓮華，其蓮華上各有諸佛，結加趺坐寶蓮華，講說經法，演於六波羅蜜；十方一切亦復如是。若有眾生聞斯法講，一切究竟皆得堅住阿耨多羅三耶三菩。

於是世尊坐師子床，有三昧名師子娛樂，以斯定意自然正受，如其色像，咸演威曜示現神足。三千大千世界六反震動，邊際亦搖，中順至邊，安和柔軟，愍傷一切眾生之類，令獲安隱快樂無患。爾時三千大千世界地獄、餓鬼、畜生，諸不閑者、恐懅厄者，自然為斷三塗，除已悉自致來，得生為人、四天王、忉利天、鹽天、兜術天、尼摩羅天、波羅尼蜜天。於時諸天適生彼間人中天上，即識宿命，歡喜悅豫，往詣佛所，稽首足下叉手歸命，十方一切亦復如是，等無差特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊坐師子床，有三昧名師子娛樂，以斯定意自然正受，如其色像，咸演威曜示現神足。三千大千世界六反震動，邊際亦搖，中順至邊，安和柔軟，愍傷一切眾生之類，令獲安隱快樂無患。爾時三千大千世界地獄、餓鬼、畜生，諸不閑者、恐懅厄者，自然為斷三塗，除已悉自致來，得生為人、四天王、忉利天、鹽天、兜術天、尼摩羅天、波羅尼蜜天。於時諸天適生彼間人中天上，即識宿命，歡喜悅豫，往詣佛所，稽首足下叉手歸命，十方一切亦復如是，等無差特。

爾時此三千世界眾生之類，盲者得目而覩色像，聾者徹聽聞諸音聲，志亂意惑還復其心，迷憤者則時得定；其裸形者自然衣服，其飢虛者自然飽滿，其消渴者無所思僥，其疾病者而得除愈，身瑕玼者諸根具足；其疲極者自然得解，久猗身者則無所猗。一切眾生得平等心，展轉相瞻，如父如母、如兄如弟、如姊如妹，各各同心等無偏邪、皆行慈心；一切群萌悉修十善，清淨梵行無有塵埃；一切黎庶悉獲安隱，所得安隱猶如比丘得第三禪。于時眾生而致智慧，而悉具足善快調定，離於卑劣、逮得和雅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此三千世界眾生之類，盲者得目而覩色像，聾者徹聽聞諸音聲，志亂意惑還復其心，迷憤者則時得定；其裸形者自然衣服，其飢虛者自然飽滿，其消渴者無所思僥，其疾病者而得除愈，身瑕玼者諸根具足；其疲極者自然得解，久猗身者則無所猗。一切眾生得平等心，展轉相瞻，如父如母、如兄如弟、如姊如妹，各各同心等無偏邪、皆行慈心；一切群萌悉修十善，清淨梵行無有塵埃；一切黎庶悉獲安隱，所得安隱猶如比丘得第三禪。于時眾生而致智慧，而悉具足善快調定，離於卑劣、逮得和雅。

於是世尊在師子床，處於三千大千世界，而最超異威神巍巍，光燿煌煌無有畏懼，聖明輝赫尊顏具足，無不周普照于東方江河沙等諸佛世界，八維上下各江河沙等世尊國土，如須彌山超踰一切諸山之上，明在所通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊在師子床，處於三千大千世界，而最超異威神巍巍，光燿煌煌無有畏懼，聖明輝赫尊顏具足，無不周普照于東方江河沙等諸佛世界，八維上下各江河沙等世尊國土，如須彌山超踰一切諸山之上，明在所通。

於是世尊承如來旨已，自然聖令三千大千世界眾生悉共瞻覩。時此世界，首陀衛淨居諸天，梵天、波羅尼蜜天、尼摩羅天、兜術天、鹽天、忉利天、四天王天及三千大千世界所居人民，自然見身親近如來，皆得自然天華傅餝、天香天雜香天搗香、天青蓮芙蓉鮮華，諸妙天華莖葉具足，各各發行齎詣如來，稽首佛足各散佛上，及於人間水陸諸花，各各手執，往詣世尊而為供養。諸天人民所散供養諸華之具，上在虛空，三千大千世界化為宮殿自然樓觀，從其宮殿垂諸天華繒蓋幢幡，紛葩飄颺顯灼普現，其諸花香莊嚴三千大千佛國，自然巍巍，形像眾色如紫磨金，八維上下芬馥晃昱亦復如是。於是閻浮提城所有人民，瞻覩如來現身威變不可稱計，各心念言：「今日如來坐於我前。」普佛國土亦復如是，各各心念：「今日如來在我前坐而說經法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊承如來旨已，自然聖令三千大千世界眾生悉共瞻覩。時此世界，首陀衛淨居諸天，梵天、波羅尼蜜天、尼摩羅天、兜術天、鹽天、忉利天、四天王天及三千大千世界所居人民，自然見身親近如來，皆得自然天華傅餝、天香天雜香天搗香、天青蓮芙蓉鮮華，諸妙天華莖葉具足，各各發行齎詣如來，稽首佛足各散佛上，及於人間水陸諸花，各各手執，往詣世尊而為供養。諸天人民所散供養諸華之具，上在虛空，三千大千世界化為宮殿自然樓觀，從其宮殿垂諸天華繒蓋幢幡，紛葩飄颺顯灼普現，其諸花香莊嚴三千大千佛國，自然巍巍，形像眾色如紫磨金，八維上下芬馥晃昱亦復如是。於是閻浮提城所有人民，瞻覩如來現身威變不可稱計，各心念言：「今日如來坐於我前。」普佛國土亦復如是，各各心念：「今日如來在我前坐而說經法。」

於時世尊在師子床更復欣笑，加復重照三千大千世界，弘光赫弈。此土人民悉共覩見東方江河沙等諸佛國土，現在如來、至真、等正覺與諸菩薩聲聞之眾；又復東方江河沙等諸佛世界所有眾生，悉亦遙見此佛國土釋迦文佛與比丘僧及諸菩薩而坐說經；八維上下亦復如是，悉遙見此，等無差特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊在師子床更復欣笑，加復重照三千大千世界，弘光赫弈。此土人民悉共覩見東方江河沙等諸佛國土，現在如來、至真、等正覺與諸菩薩聲聞之眾；又復東方江河沙等諸佛世界所有眾生，悉亦遙見此佛國土釋迦文佛與比丘僧及諸菩薩而坐說經；八維上下亦復如是，悉遙見此，等無差特。

於是過東方江河沙等諸佛世界，最邊國土名寶迹，其佛號寶事如來、至真、等正覺，今現在為諸眾生，亦復講說《摩訶般若波羅蜜經》。彼時其佛世界，而有菩薩號曰普明，覩大光明及地大動，即便往詣寶事如來，稽首問曰：「唯然，世尊！以何因緣，其大光明照此佛土、地大震動？諸如來身自然為見，會當有意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是過東方江河沙等諸佛世界，最邊國土名寶迹，其佛號寶事如來、至真、等正覺，今現在為諸眾生，亦復講說《摩訶般若波羅蜜經》。彼時其佛世界，而有菩薩號曰普明，覩大光明及地大動，即便往詣寶事如來，稽首問曰：「唯然，世尊！以何因緣，其大光明照此佛土、地大震動？諸如來身自然為見，會當有意。」

彼佛告於普明菩薩曰：「族姓子！欲知西方極遠有忍世界，其佛號曰釋迦文如來，今現在為諸菩薩說般若波羅蜜。是其威神光也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛告於普明菩薩曰：「族姓子！欲知西方極遠有忍世界，其佛號曰釋迦文如來，今現在為諸菩薩說般若波羅蜜。是其威神光也。」

普明菩薩白寶事如來：「唯然，世尊！我欲詣彼見釋迦牟尼如來，稽首作禮；及諸菩薩摩訶薩眾童真等，得總持究竟三昧，定意自在，得度無極，釋迦牟多阿竭、阿羅訶、三耶三佛。」寶事如來阿羅呵、三耶三佛告普明菩薩曰：「往，善男子！汝知是時。」寶事如來賜普明菩薩金色蓮華而有千葉：「取，善男子！此寶蓮華以用供散釋迦牟如來。善男子！欲往修寂然行，忍界菩薩生彼土者，甚有患難亦難值遇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普明菩薩白寶事如來：「唯然，世尊！我欲詣彼見釋迦牟尼如來，稽首作禮；及諸菩薩摩訶薩眾童真等，得總持究竟三昧，定意自在，得度無極，釋迦牟多阿竭、阿羅訶、三耶三佛。」寶事如來阿羅呵、三耶三佛告普明菩薩曰：「往，善男子！汝知是時。」寶事如來賜普明菩薩金色蓮華而有千葉：「取，善男子！此寶蓮華以用供散釋迦牟如來。善男子！欲往修寂然行，忍界菩薩生彼土者，甚有患難亦難值遇。」

普明菩薩即受其金色蓮華，與無央數億百千姟諸菩薩眾男女、大小、居家、出家，則以供養東方諸佛天中天，承事歸命，上諸華香雜香搗香。次復詣釋迦牟如來，稽首足下，却住一面，普明菩薩白世尊曰：「唯然，大聖！寶事如來敬問無量，乞求輕便，力行安乎？又復遣進金色蓮華。」佛受蓮華，尋以遙散東方江河沙諸佛國土。其華即時周遍東方諸佛世界，有佛坐於自然金色蓮華，講說經法，亦復演斯六波羅蜜。其有眾生聞此說者，一切究竟即時堅住於阿耨多羅三耶三菩。男女大小悉禮佛足，各以功德，供養多阿竭、阿羅呵、三耶三菩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普明菩薩即受其金色蓮華，與無央數億百千姟諸菩薩眾男女、大小、居家、出家，則以供養東方諸佛天中天，承事歸命，上諸華香雜香搗香。次復詣釋迦牟如來，稽首足下，却住一面，普明菩薩白世尊曰：「唯然，大聖！寶事如來敬問無量，乞求輕便，力行安乎？又復遣進金色蓮華。」佛受蓮華，尋以遙散東方江河沙諸佛國土。其華即時周遍東方諸佛世界，有佛坐於自然金色蓮華，講說經法，亦復演斯六波羅蜜。其有眾生聞此說者，一切究竟即時堅住於阿耨多羅三耶三菩。男女大小悉禮佛足，各以功德，供養多阿竭、阿羅呵、三耶三菩。

南方去此江河沙等最極邊際，有佛世界，名曰離一切憂，其佛號無憂首多阿竭、阿羅呵、三耶三佛。彼有菩薩名離戚，啟辭其佛，佛賜蓮華，與無數菩薩俱，經諸國土供養諸佛，來詣釋迦牟尼如來，稽首供養，却坐聽經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方去此江河沙等最極邊際，有佛世界，名曰離一切憂，其佛號無憂首多阿竭、阿羅呵、三耶三佛。彼有菩薩名離戚，啟辭其佛，佛賜蓮華，與無數菩薩俱，經諸國土供養諸佛，來詣釋迦牟尼如來，稽首供養，却坐聽經。

西方去此江河沙等，有世界名曰寂然，其佛號寶龍多阿竭、阿羅呵、三耶三佛。彼有菩薩名曰意行，啟辭其佛，佛賜蓮華，與無數菩薩俱，經諸國土供養諸佛，來詣釋迦牟尼如來，稽首供養，却坐聽經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方去此江河沙等，有世界名曰寂然，其佛號寶龍多阿竭、阿羅呵、三耶三佛。彼有菩薩名曰意行，啟辭其佛，佛賜蓮華，與無數菩薩俱，經諸國土供養諸佛，來詣釋迦牟尼如來，稽首供養，却坐聽經。

北方去此江河沙等，有世界名曰致勝，其佛號勝諸根多阿竭、阿羅訶、三耶三佛。彼有菩薩名曰施勝，啟辭其佛，佛賜蓮華，與無數菩薩俱，經諸國土供養諸佛，詣釋迦牟如來，稽首供養，却坐聽經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方去此江河沙等，有世界名曰致勝，其佛號勝諸根多阿竭、阿羅訶、三耶三佛。彼有菩薩名曰施勝，啟辭其佛，佛賜蓮華，與無數菩薩俱，經諸國土供養諸佛，詣釋迦牟如來，稽首供養，却坐聽經。

下方去此江河沙等，有世界名曰仁賢，其佛號賢首多阿竭、阿羅呵、三耶三佛。彼土有菩薩名曰蓮華上，啟辭其佛，佛賜蓮華，與無數菩薩俱，經諸國土供養諸佛，詣釋迦牟如來，稽首供養，却坐聽經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方去此江河沙等，有世界名曰仁賢，其佛號賢首多阿竭、阿羅呵、三耶三佛。彼土有菩薩名曰蓮華上，啟辭其佛，佛賜蓮華，與無數菩薩俱，經諸國土供養諸佛，詣釋迦牟如來，稽首供養，却坐聽經。

上方去此江河沙等，有世界名曰欣樂，其佛號樂首多阿竭、阿羅呵、三耶三佛。彼有菩薩名施樂，啟辭其佛，佛賜蓮華，與無數菩薩俱，經諸國土供養諸佛，詣釋迦牟如來，稽首供養，却坐聽經。其四維者，亦復如是，等無差特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方去此江河沙等，有世界名曰欣樂，其佛號樂首多阿竭、阿羅呵、三耶三佛。彼有菩薩名施樂，啟辭其佛，佛賜蓮華，與無數菩薩俱，經諸國土供養諸佛，詣釋迦牟如來，稽首供養，却坐聽經。其四維者，亦復如是，等無差特。

爾時於此三千大千世界，尋即而雨諸寶華香幡蓋，自然莊嚴香樹花樹，譬如蓮華跡世界普華多阿竭、阿羅訶、三耶三佛佛土，溥首菩薩所遊居處。善住意諸天子及餘大神尊勢無極菩薩之眾，世尊所與，及餘諸天、世間人民皆來聚會。諸魔、梵天并聲聞眾，揵沓惒、阿須倫神人民悉普來會。此諸菩薩摩訶薩為童子時，所服飲食功德自然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時於此三千大千世界，尋即而雨諸寶華香幡蓋，自然莊嚴香樹花樹，譬如蓮華跡世界普華多阿竭、阿羅訶、三耶三佛佛土，溥首菩薩所遊居處。善住意諸天子及餘大神尊勢無極菩薩之眾，世尊所與，及餘諸天、世間人民皆來聚會。諸魔、梵天并聲聞眾，揵沓惒、阿須倫神人民悉普來會。此諸菩薩摩訶薩為童子時，所服飲食功德自然。

爾時世尊告賢者舍利弗：「於斯若有菩薩摩訶薩，便當精修學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告賢者舍利弗：「於斯若有菩薩摩訶薩，便當精修學般若波羅蜜。」

舍利弗白佛：「唯然，世尊！云何菩薩摩訶薩一切具足、曉解諸法，學般若波羅蜜乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛：「唯然，世尊！云何菩薩摩訶薩一切具足、曉解諸法，學般若波羅蜜乎？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩住於般若波羅蜜已修無處所，即便具足檀波羅蜜；令不缺減，有所施與、無所愛逆，尸波羅蜜當令具足。從是因緣，未曾住於罪不罪；亦當具足羼波羅蜜，興無瞋恚；當學惟逮波羅蜜，便得受決；從其身意興諸精進，不起諸漏，當具足禪波羅蜜。由是之故，無所求慕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩住於般若波羅蜜已修無處所，即便具足檀波羅蜜；令不缺減，有所施與、無所愛逆，尸波羅蜜當令具足。從是因緣，未曾住於罪不罪；亦當具足羼波羅蜜，興無瞋恚；當學惟逮波羅蜜，便得受決；從其身意興諸精進，不起諸漏，當具足禪波羅蜜。由是之故，無所求慕。」

佛言：「舍利弗！若菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，則自具足於四意止，發無所發；又當具足得四意斷、四神足、五根、五力、七覺、八由行；悉令具足空無三昧、無想三昧、無願三昧；而決具足四禪、四等、四無色三昧、及八脫門漸漸具足，而以正受，以此為脫，無所思想，無有內想，若供養想、若光明想，無絳赤想，無腐敗想，無有青想，無食齧創爛想；亦無亂想，無枯骨想，無星散想，無處所想。悉離諸想，常志於佛，念於經典，念於眾僧，念於戒禁。意在惠施，志前諸天，出入之意、死亡之意，無常之想、苦樂之想，無非身之想、終始之想，一切世界無可樂想，諸習之想、滅盡之想，道慧、盡慧、無熱諸慧、無所起慧、法慧，於諸經法亦無所慧、亦無我慧，無有內慧、微妙意慧，曉了諸慧，如所謂慧，悉以思念所行三昧，無想、無念、無行定者而無有異；諸根為異，異根異行。又復有行，難所獲致如來十力、四無所畏、四分別辯、佛十八法不共之事、大慈大悲。欲得曉了此一切緣，菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜；若有具足諸道慧者，菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜；欲曉了慧具足、充備諸通慧者，當行般若波羅蜜；菩薩摩訶薩若欲明了一切，得近蠲除塵勞，菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩則為修學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！若菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，則自具足於四意止，發無所發；又當具足得四意斷、四神足、五根、五力、七覺、八由行；悉令具足空無三昧、無想三昧、無願三昧；而決具足四禪、四等、四無色三昧、及八脫門漸漸具足，而以正受，以此為脫，無所思想，無有內想，若供養想、若光明想，無絳赤想，無腐敗想，無有青想，無食齧創爛想；亦無亂想，無枯骨想，無星散想，無處所想。悉離諸想，常志於佛，念於經典，念於眾僧，念於戒禁。意在惠施，志前諸天，出入之意、死亡之意，無常之想、苦樂之想，無非身之想、終始之想，一切世界無可樂想，諸習之想、滅盡之想，道慧、盡慧、無熱諸慧、無所起慧、法慧，於諸經法亦無所慧、亦無我慧，無有內慧、微妙意慧，曉了諸慧，如所謂慧，悉以思念所行三昧，無想、無念、無行定者而無有異；諸根為異，異根異行。又復有行，難所獲致如來十力、四無所畏、四分別辯、佛十八法不共之事、大慈大悲。欲得曉了此一切緣，菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜；若有具足諸道慧者，菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜；欲曉了慧具足、充備諸通慧者，當行般若波羅蜜；菩薩摩訶薩若欲明了一切，得近蠲除塵勞，菩薩摩訶薩當行般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩則為修學般若波羅蜜。」

佛復告舍利弗：「若有菩薩摩訶薩欲入寂然，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲度聲聞、辟支佛地，住阿惟越地者，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲處六通，學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲知一切眾生薩惒薩心根所行者，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲過諸聲聞、辟支佛慧者，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲逮總持門，若男子勸助布施聲聞、辟支佛，超越彼等，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲過一切聲聞、辟支佛戒禁，勸助心意，當學般若波羅蜜；若欲具足三昧、智慧、解脫、度知見慧，菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲成顯於禪定、三昧、三摩越，勸助合集，解心之念所，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩若欲勸助布施，分別無限無量成就功德，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩若欲具足成就無限無量持戒、忍辱、精進、一心、智慧，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告舍利弗：「若有菩薩摩訶薩欲入寂然，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲度聲聞、辟支佛地，住阿惟越地者，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲處六通，學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲知一切眾生薩惒薩心根所行者，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲過諸聲聞、辟支佛慧者，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲逮總持門，若男子勸助布施聲聞、辟支佛，超越彼等，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲過一切聲聞、辟支佛戒禁，勸助心意，當學般若波羅蜜；若欲具足三昧、智慧、解脫、度知見慧，菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩欲成顯於禪定、三昧、三摩越，勸助合集，解心之念所，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩若欲勸助布施，分別無限無量成就功德，當學般若波羅蜜；菩薩摩訶薩若欲具足成就無限無量持戒、忍辱、精進、一心、智慧，當學般若波羅蜜。」

佛復語舍利弗：「若有菩薩摩訶薩欲具足立檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜行，一切所生得見諸佛自致成佛，當學般若波羅蜜；欲成三十二相、八十種好，具足菩薩性，若為真童，欲立此地不離諸佛世尊，所欲志念諸善德本，供養如來奉持順命，其願輙成；若欲具足一切眾生心之所僥，飲食衣服車乘、香華雜香塗香、床臥燈火手巾履襪，所當得者充滿諸財，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復語舍利弗：「若有菩薩摩訶薩欲具足立檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜行，一切所生得見諸佛自致成佛，當學般若波羅蜜；欲成三十二相、八十種好，具足菩薩性，若為真童，欲立此地不離諸佛世尊，所欲志念諸善德本，供養如來奉持順命，其願輙成；若欲具足一切眾生心之所僥，飲食衣服車乘、香華雜香塗香、床臥燈火手巾履襪，所當得者充滿諸財，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩欲具足江河沙等眾生，勸立於檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩欲具足江河沙等眾生，勸立於檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩以一善本順如來德，無有盡耗亦不缺減，乃至成阿耨多羅三耶三菩者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩以一善本順如來德，無有盡耗亦不缺減，乃至成阿耨多羅三耶三菩者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，八維上下諸佛天中天，皆共歌誦其人功德。發意之頃，東方江河沙等諸佛國土，欲遊此界及至十方，當學般若波羅蜜。以一切音聲，欲告江河沙諸佛國土，東西南北四維上下，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，八維上下諸佛天中天，皆共歌誦其人功德。發意之頃，東方江河沙等諸佛國土，欲遊此界及至十方，當學般若波羅蜜。以一切音聲，欲告江河沙諸佛國土，東西南北四維上下，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩欲建立諸佛國土令不斷絕，欲住內空，若處外空、若內外空，若於空空，若於大空、究竟之空、所有空、無有空、有為空、無為空，若真空者、無祠祀空、無因緣空、因緣空、自然相空、一切法空、不可得空、無所有空，若自然空、無形自然空、因緣威神空諸行相，欲至此者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩欲建立諸佛國土令不斷絕，欲住內空，若處外空、若內外空，若於空空，若於大空、究竟之空、所有空、無有空、有為空、無為空，若真空者、無祠祀空、無因緣空、因緣空、自然相空、一切法空、不可得空、無所有空，若自然空、無形自然空、因緣威神空諸行相，欲至此者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得親近一切如來，欲得觀解一切諸法，欲了諸法在於本際，當學般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩欲成般若波羅蜜，當如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得親近一切如來，欲得觀解一切諸法，欲了諸法在於本際，當學般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩欲成般若波羅蜜，當如是住。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲計數知三千大千世界沙石樹花、一切諸塵、眾疑不決，當學般若波羅蜜。三千大千世界有如大海江河、川流泉原，欲知有幾渧多少之數，無所傷害度海蟲類，當學般若波羅蜜。復次，舍利弗！假使三千大千世界所有火者一時普然，猶如劫燒，一面一時悉欲滅者，令無所然，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲計數知三千大千世界沙石樹花、一切諸塵、眾疑不決，當學般若波羅蜜。三千大千世界有如大海江河、川流泉原，欲知有幾渧多少之數，無所傷害度海蟲類，當學般若波羅蜜。復次，舍利弗！假使三千大千世界所有火者一時普然，猶如劫燒，一面一時悉欲滅者，令無所然，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，三千大千世界所有諸風，有時國土吹拔，崩碎諸須彌山令無有餘，譬如灰塵淨滅，有如然藎如然蒿草，若以一指——手指、足指——欲令滅盡三界火者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，三千大千世界所有諸風，有時國土吹拔，崩碎諸須彌山令無有餘，譬如灰塵淨滅，有如然藎如然蒿草，若以一指——手指、足指——欲令滅盡三界火者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，三千大千世界所有虛空，欲以普身一加趺坐周遍虛空者，當學般若波羅蜜；自在變化，無近無遠、無大無小，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，三千大千世界所有虛空，欲以普身一加趺坐周遍虛空者，當學般若波羅蜜；自在變化，無近無遠、無大無小，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲取三千大千世界諸須彌山，以一手舉諸須彌山，置於殊異無量諸佛世界，無往反想，不增不減，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲取三千大千世界諸須彌山，以一手舉諸須彌山，置於殊異無量諸佛世界，無往反想，不增不減，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，東方江河沙等諸佛世界，佛天中天、聲聞、辟支佛，皆欲一時同時合集以供養者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，東方江河沙等諸佛世界，佛天中天、聲聞、辟支佛，皆欲一時同時合集以供養者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，若一衣服、香花搗香塗香、繒蓋幢幡以持供養多阿竭、阿羅呵、三耶三佛及聲聞眾，奉事歸命一時應集，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，若一衣服、香花搗香塗香、繒蓋幢幡以持供養多阿竭、阿羅呵、三耶三佛及聲聞眾，奉事歸命一時應集，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，三千大千世界所有眾生，皆欲建立於尸波羅蜜、三昧、智慧、解脫見慧，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，至於無餘住泥洹果而般泥洹，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，三千大千世界所有眾生，皆欲建立於尸波羅蜜、三昧、智慧、解脫見慧，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，至於無餘住泥洹果而般泥洹，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若布施者波羅蜜，當作是學，如此施者獲大果報，如是施者生於君子傲姓家、梵志、大族姓長者；如此施者生於四天王上忉利天、兜術天、尼摩天、波羅尼蜜天；如是施者依於斯施，思第一禪第二第三至第四禪，無量虛空定意正受，無量空慧、無量不用慧天、無想有想三昧禪；如此施者興八聖路，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛果。若曉了此，當於是學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若布施者波羅蜜，當作是學，如此施者獲大果報，如是施者生於君子傲姓家、梵志、大族姓長者；如此施者生於四天王上忉利天、兜術天、尼摩天、波羅尼蜜天；如是施者依於斯施，思第一禪第二第三至第四禪，無量虛空定意正受，無量空慧、無量不用慧天、無想有想三昧禪；如此施者興八聖路，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛果。若曉了此，當於是學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常以權慧有所施與，為具檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常以權慧有所施與，為具檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜。」

舍利弗白佛言：「云何菩薩摩訶薩具足六波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「云何菩薩摩訶薩具足六波羅蜜？」

答曰：「其布施主無所著念，所施受者亦不忘恩，是為檀波羅蜜。無所犯負，不以禁戒而自綺餝，是為尸波羅蜜。常懷忍辱，無瞋恚恨心向於眾生，是為羼波羅蜜。精進不怠欲度一切，是為惟逮波羅蜜。一心寂然而無憒亂，是為禪波羅蜜。智慧解空不計吾我，是為般若波羅蜜。取要言之，復重解議，於罪無罪亦無無罪，是尸波羅蜜。無有瞋恨，是羼波羅蜜。身心精進不以疲倦，是惟逮波羅蜜。興於不亂無所想念，是禪波羅蜜。解一切法而無所著，是般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其布施主無所著念，所施受者亦不忘恩，是為檀波羅蜜。無所犯負，不以禁戒而自綺餝，是為尸波羅蜜。常懷忍辱，無瞋恚恨心向於眾生，是為羼波羅蜜。精進不怠欲度一切，是為惟逮波羅蜜。一心寂然而無憒亂，是為禪波羅蜜。智慧解空不計吾我，是為般若波羅蜜。取要言之，復重解議，於罪無罪亦無無罪，是尸波羅蜜。無有瞋恨，是羼波羅蜜。身心精進不以疲倦，是惟逮波羅蜜。興於不亂無所想念，是禪波羅蜜。解一切法而無所著，是般若波羅蜜。

「復次，舍利弗菩！薩摩訶薩欲得成就過去當來今現在諸佛世尊功德之誼，當學般若波羅蜜。欲得超度有為、無為諸法行者，去來今法至於無本，諸法所興不起本際，欲逮此者，一切聲聞、辟支佛、諸菩薩法，欲行諸佛世尊而供養者，欲得具足諸佛眷屬無量群從，欲得獲致菩薩枝黨，欲得淨畢眾祐之德，欲致布施心無所受，不起犯戒想，無瞋恚心、無懈怠心，不欲發起於亂心者，又不欲起愚癡心者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗菩！薩摩訶薩欲得成就過去當來今現在諸佛世尊功德之誼，當學般若波羅蜜。欲得超度有為、無為諸法行者，去來今法至於無本，諸法所興不起本際，欲逮此者，一切聲聞、辟支佛、諸菩薩法，欲行諸佛世尊而供養者，欲得具足諸佛眷屬無量群從，欲得獲致菩薩枝黨，欲得淨畢眾祐之德，欲致布施心無所受，不起犯戒想，無瞋恚心、無懈怠心，不欲發起於亂心者，又不欲起愚癡心者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲立眾生於布施德，持戒、智慧勸令修治，所受福德當所興者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲立眾生於布施德，持戒、智慧勸令修治，所受福德當所興者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲興五眼，當學般若波羅蜜。何謂五眼？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲興五眼，當學般若波羅蜜。何謂五眼？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲見東方江河沙國土八維上下諸佛世尊，所說經法皆以天耳欲得聞者，又欲得知諸佛世尊心之所念，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲見東方江河沙國土八維上下諸佛世尊，所說經法皆以天耳欲得聞者，又欲得知諸佛世尊心之所念，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，諸佛世尊普在十方說經法者，欲得聽聞而不斷絕至阿耨多羅三耶三菩者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，諸佛世尊普在十方說經法者，欲得聽聞而不斷絕至阿耨多羅三耶三菩者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩若欲得見過去多阿竭、阿羅訶、三耶三佛，欲得見於諸佛國土者，當來現在十方世界今現在佛欲得追見國土所有，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩若欲得見過去多阿竭、阿羅訶、三耶三佛，欲得見於諸佛國土者，當來現在十方世界今現在佛欲得追見國土所有，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得解知如來所說十二部經——聞經、分別經、頌經、詩歌經、初經、此應經、生經、受經、方等經、未曾有法經、譬喻經、注解章句經——諸聲聞所不聞者，皆欲得玩習誦者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得解知如來所說十二部經——聞經、分別經、頌經、詩歌經、初經、此應經、生經、受經、方等經、未曾有法經、譬喻經、注解章句經——諸聲聞所不聞者，皆欲得玩習誦者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得聽聞八維上下如來所說經法皆念不失，欲得執持已得執持而為眾會他人說者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得聽聞八維上下如來所說經法皆念不失，欲得執持已得執持而為眾會他人說者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得啟問過去當來如所說誼者，已得聞者為他人說，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得啟問過去當來如所說誼者，已得聞者為他人說，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得照明東方江河沙等諸佛世界，窈窈冥冥不見日月光明之耀，欲得照斯及十方界，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得照明東方江河沙等諸佛世界，窈窈冥冥不見日月光明之耀，欲得照斯及十方界，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得開化東方江河沙等諸佛國土，及十方界愚癡闇冥——不聞佛名、不得聽經、不覩眾僧——欲得開化眾生類立於正見，令得覩佛、逮聞經法及與聖眾，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得開化東方江河沙等諸佛國土，及十方界愚癡闇冥——不聞佛名、不得聽經、不覩眾僧——欲得開化眾生類立於正見，令得覩佛、逮聞經法及與聖眾，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲令東方江河沙等諸佛世界及十方佛土所有眾生，其生盲者得目覩形，聾者逮聽，狂者復意，裸者獲衣，飢者致食，渴得水漿，吾願得力皆蒙斯恩，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲令東方江河沙等諸佛世界及十方佛土所有眾生，其生盲者得目覩形，聾者逮聽，狂者復意，裸者獲衣，飢者致食，渴得水漿，吾願得力皆蒙斯恩，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩其有於斯三千大千世界在惡趣者，地獄餓、鬼、畜生群萌之類，吾欲加恩使此𪏭庶逮得其所，八維上下各江河沙亦復如是，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩其有於斯三千大千世界在惡趣者，地獄餓、鬼、畜生群萌之類，吾欲加恩使此𪏭庶逮得其所，八維上下各江河沙亦復如是，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，江河沙等諸佛世界所有眾生，欲得建立于禁戒者，三昧、智慧、解脫、度知見慧，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛證，至成阿耨多羅三耶三菩；又欲修多訶竭威儀禮節，菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，江河沙等諸佛世界所有眾生，欲得建立于禁戒者，三昧、智慧、解脫、度知見慧，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛證，至成阿耨多羅三耶三菩；又欲修多訶竭威儀禮節，菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當作是觀：『假令我身所不得覩而欲察之，當學般若波羅蜜。』設使我身四寸之地，而以足指靡不周遍，從四天王天，欲界、色界阿迦膩吒天，無央數億百千姟眷屬周匝，往詣佛樹處于道場，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當作是觀：『假令我身所不得覩而欲察之，當學般若波羅蜜。』設使我身四寸之地，而以足指靡不周遍，從四天王天，欲界、色界阿迦膩吒天，無央數億百千姟眷屬周匝，往詣佛樹處于道場，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩或坐佛樹，四天王天上諸天人上乃至于淨居諸天等無差特，皆來具足布施，或當成就阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，往來住立坐臥，則於其地自為金剛。欲得獲斯，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩或坐佛樹，四天王天上諸天人上乃至于淨居諸天等無差特，皆來具足布施，或當成就阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，往來住立坐臥，則於其地自為金剛。欲得獲斯，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當作斯觀：『吾當何日出去棄國捨家，即日當成阿耨多羅三耶三菩，得至阿惟三佛；以至阿惟三佛即日轉法輪，以轉法輪令無央數不可稱計眾生之類，遠塵離垢，諸法法眼淨，無量無限群萌之黨，得無起餘漏盡意解，無量無限眾生含血得阿惟越致、阿耨多羅三耶三菩。』是菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當作斯觀：『吾當何日出去棄國捨家，即日當成阿耨多羅三耶三菩，得至阿惟三佛；以至阿惟三佛即日轉法輪，以轉法輪令無央數不可稱計眾生之類，遠塵離垢，諸法法眼淨，無量無限群萌之黨，得無起餘漏盡意解，無量無限眾生含血得阿惟越致、阿耨多羅三耶三菩。』是菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩心念欲得：『我成阿耨多羅三耶三菩，得至阿惟三佛，有無央數比丘聖眾聲聞學者，或以一反演說經法，於一坐上得阿羅漢；諸菩薩摩訶薩皆逮阿惟越致、阿耨多羅三耶三菩；有無央數、不可稱限、不可計量諸菩薩眾，其壽無量，光明照遠無有邊際。』當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩心念欲得：『我成阿耨多羅三耶三菩，得至阿惟三佛，有無央數比丘聖眾聲聞學者，或以一反演說經法，於一坐上得阿羅漢；諸菩薩摩訶薩皆逮阿惟越致、阿耨多羅三耶三菩；有無央數、不可稱限、不可計量諸菩薩眾，其壽無量，光明照遠無有邊際。』當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩或欲得致阿耨多羅三耶三菩，逮成阿惟三佛，欲令其佛國土無有婬怒癡音響之名，使一切眾生皆獲如是色像，如般若波羅蜜具足成就，所施善哉、調順快哉，妙哉智慧、善修梵行，而順遊不居眾生則為快哉，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩或欲得致阿耨多羅三耶三菩，逮成阿惟三佛，欲令其佛國土無有婬怒癡音響之名，使一切眾生皆獲如是色像，如般若波羅蜜具足成就，所施善哉、調順快哉，妙哉智慧、善修梵行，而順遊不居眾生則為快哉，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，願我當獲具足聖達，而以正法則富之定無有音聲，當學般若波羅蜜。心自願言：『吾清聲聞，令江河沙等世界眾生之類，逮得阿耨多羅三耶三菩。』當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，願我當獲具足聖達，而以正法則富之定無有音聲，當學般若波羅蜜。心自願言：『吾清聲聞，令江河沙等世界眾生之類，逮得阿耨多羅三耶三菩。』當學般若波羅蜜。」

摩訶般若波羅蜜順空品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜順空品第二

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，興斯之德，四天王即時歡喜：『我等當立四枚之鉢，四天王前以所奉進過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，亦當貢上學道法者。』時忉利天亦復踊躍，焰天、兜率天、尼摩羅天、波羅尼蜜天：『吾等悉當奉事供養此善男子，阿須倫身則為減損，長益諸天身。』三千大千世界，上至阿迦膩吒天，莫不踊躍：『吾等請勸使轉法輪。』舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，則為長益，具六波羅蜜。善男子、善女人歡喜悅豫：『吾等當為父母之慈、妻子親屬朋友親厚之慈，父母兄弟妻子親厚知友愛，敬喜見之。』四天王、忉利天、焰天、兜率天、尼摩羅天、波羅尼蜜天，上至阿迦膩吒天，不令菩薩與塵欲相值，發心往詣承事作禮：『吾等亦當使得清淨梵天行、離穢濁行，無習婬欲，致生于梵天。』無有放逸而績放逸，諸有色者，不能進至阿耨多羅三耶三菩，是故菩薩以淨梵行棄捐家業，乃逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，不以穢濁而得佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，興斯之德，四天王即時歡喜：『我等當立四枚之鉢，四天王前以所奉進過去怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛，亦當貢上學道法者。』時忉利天亦復踊躍，焰天、兜率天、尼摩羅天、波羅尼蜜天：『吾等悉當奉事供養此善男子，阿須倫身則為減損，長益諸天身。』三千大千世界，上至阿迦膩吒天，莫不踊躍：『吾等請勸使轉法輪。』舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，則為長益，具六波羅蜜。善男子、善女人歡喜悅豫：『吾等當為父母之慈、妻子親屬朋友親厚之慈，父母兄弟妻子親厚知友愛，敬喜見之。』四天王、忉利天、焰天、兜率天、尼摩羅天、波羅尼蜜天，上至阿迦膩吒天，不令菩薩與塵欲相值，發心往詣承事作禮：『吾等亦當使得清淨梵天行、離穢濁行，無習婬欲，致生于梵天。』無有放逸而績放逸，諸有色者，不能進至阿耨多羅三耶三菩，是故菩薩以淨梵行棄捐家業，乃逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，不以穢濁而得佛道。」

賢者舍利弗白世尊曰：「菩薩之法，必當有父母妻子、親厚知友耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者舍利弗白世尊曰：「菩薩之法，必當有父母妻子、親厚知友耶？」

佛告舍利弗：「若有菩薩，必當有父母，不應有妻子，或初發意淨修梵行成為童真，至成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。或有菩薩，以漚惒拘舍羅習於五欲，然後捨家逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。譬如巧黠幻師及與弟子，善學幻術化造五欲，以此五樂而用自娛戲笑為行。於舍利弗意云何，其幻師者寧為服習於五欲乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若有菩薩，必當有父母，不應有妻子，或初發意淨修梵行成為童真，至成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。或有菩薩，以漚惒拘舍羅習於五欲，然後捨家逮得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。譬如巧黠幻師及與弟子，善學幻術化造五欲，以此五樂而用自娛戲笑為行。於舍利弗意云何，其幻師者寧為服習於五欲乎？」

舍利弗白：「不也，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白：「不也，天中天！」

佛言：「如是，舍利弗！菩薩摩訶薩以漚惒拘舍羅習於五欲勸化眾生，其菩薩摩訶薩不為五欲之所沾污。菩薩摩訶薩以無央數事嗟歎愛欲，或有毀呰欲為然熾、愛欲瑕穢、欲為仇怨、欲為怨敵。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩度眾生故，而為分別此五欲事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，舍利弗！菩薩摩訶薩以漚惒拘舍羅習於五欲勸化眾生，其菩薩摩訶薩不為五欲之所沾污。菩薩摩訶薩以無央數事嗟歎愛欲，或有毀呰欲為然熾、愛欲瑕穢、欲為仇怨、欲為怨敵。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩度眾生故，而為分別此五欲事。」

舍利弗白佛：「唯，天中天！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛：「唯，天中天！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見菩薩亦不見菩薩字，亦不見般若波羅蜜，亦不見行般若波羅蜜字，亦不見非行。所以者何？菩薩之字自然空。其為空者，無色、無痛痒思想生死識，不復異色空，不復異痛痒思想生死識空。如色空、痛痒思想生死識亦空。所謂空者，色則為空，痛痒思想生死識亦自然。所以者何？所謂菩薩但假號耳，所謂道者則亦假號，所謂空者則亦假號。其法自然，不起不滅亦無塵勞，無所依倚、無所諍訟。若有菩薩所行如是，不見所起亦不見所滅，不見所猗、不見所訟。所以者何？誑詐立字因遊客想，或想念故而致此法。從何立字？但託虛言。曉了如是，菩薩摩訶薩則為行般若波羅蜜，一切不見有名號也，已無所見亦非不見，則無所猗，則為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見菩薩亦不見菩薩字，亦不見般若波羅蜜，亦不見行般若波羅蜜字，亦不見非行。所以者何？菩薩之字自然空。其為空者，無色、無痛痒思想生死識，不復異色空，不復異痛痒思想生死識空。如色空、痛痒思想生死識亦空。所謂空者，色則為空，痛痒思想生死識亦自然。所以者何？所謂菩薩但假號耳，所謂道者則亦假號，所謂空者則亦假號。其法自然，不起不滅亦無塵勞，無所依倚、無所諍訟。若有菩薩所行如是，不見所起亦不見所滅，不見所猗、不見所訟。所以者何？誑詐立字因遊客想，或想念故而致此法。從何立字？但託虛言。曉了如是，菩薩摩訶薩則為行般若波羅蜜，一切不見有名號也，已無所見亦非不見，則無所猗，則為行般若波羅蜜。」

摩訶般若波羅蜜行空品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜行空品第三之一

佛復告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，當作斯觀：『所號菩薩、所謂佛者，亦假號耳；所謂名色痛痒思想生死識亦假號耳；皆由吾我。所謂我者，適無所有，無我、無人、無命、無壽及含血蠕動，無心、無意。若作所造，自然所習所更所見知見之事，如此輩類，皆不可得、空無所著。悉由假號，但有虛言。』如是菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜，不見眾生，設無所見亦不有見，亦復不見所託言也。菩薩摩訶薩所行如是，為隨怛薩阿竭所教行般若波羅蜜。捨怛薩阿竭已，其智慧過諸聲聞、辟支佛，所興空行而不迷惑。所以者何？其人所修，不見於字所當猗者。菩薩摩訶薩行如是者，為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，當作斯觀：『所號菩薩、所謂佛者，亦假號耳；所謂名色痛痒思想生死識亦假號耳；皆由吾我。所謂我者，適無所有，無我、無人、無命、無壽及含血蠕動，無心、無意。若作所造，自然所習所更所見知見之事，如此輩類，皆不可得、空無所著。悉由假號，但有虛言。』如是菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜，不見眾生，設無所見亦不有見，亦復不見所託言也。菩薩摩訶薩所行如是，為隨怛薩阿竭所教行般若波羅蜜。捨怛薩阿竭已，其智慧過諸聲聞、辟支佛，所興空行而不迷惑。所以者何？其人所修，不見於字所當猗者。菩薩摩訶薩行如是者，為行般若波羅蜜。」

佛言：「譬如舍利弗、摩訶目揵連諸比丘等，使滿閻浮提，猶如竹蘆甘蔗稻麻叢林，智慧具足，終不能及行般若波羅蜜菩薩，百倍千倍萬倍億倍，不任以前。所以者何？菩薩智慧欲度一切眾生之類之所致也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬如舍利弗、摩訶目揵連諸比丘等，使滿閻浮提，猶如竹蘆甘蔗稻麻叢林，智慧具足，終不能及行般若波羅蜜菩薩，百倍千倍萬倍億倍，不任以前。所以者何？菩薩智慧欲度一切眾生之類之所致也。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一日行智，皆過聲聞、辟支佛所立之上，置是滿閻浮提舍利弗、摩訶目揵連等比丘空。正使三千大千世界滿中舍利弗摩、訶目揵連諸比丘等所有智慧，不及行菩薩摩訶薩。置是三千大千世界舍利弗、摩訶目揵連諸比丘等。譬如東方江河沙等諸佛國土，悉滿其中舍利弗、摩訶目揵連諸比丘等普及十方，斯等不及行般若波羅蜜菩薩智慧一日，過一切聲聞、辟支佛智慧，百倍千倍巨億萬倍不相屬逮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一日行智，皆過聲聞、辟支佛所立之上，置是滿閻浮提舍利弗、摩訶目揵連等比丘空。正使三千大千世界滿中舍利弗摩、訶目揵連諸比丘等所有智慧，不及行菩薩摩訶薩。置是三千大千世界舍利弗、摩訶目揵連諸比丘等。譬如東方江河沙等諸佛國土，悉滿其中舍利弗、摩訶目揵連諸比丘等普及十方，斯等不及行般若波羅蜜菩薩智慧一日，過一切聲聞、辟支佛智慧，百倍千倍巨億萬倍不相屬逮。」

於是賢者舍利弗白世尊曰：「唯然，其聲聞智慧，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛智慧，計此一切所有智慧，無所破壞、無所諍訟，而無所起，自然為空。唯，天中天！其無所壞、無所諍訟、無起、自然空者，寧可獲致若干差特不乎？云何菩薩一日行智，而復於此過一切聲聞、辟支佛乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是賢者舍利弗白世尊曰：「唯然，其聲聞智慧，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩、怛薩阿竭、阿羅訶、三耶三佛智慧，計此一切所有智慧，無所破壞、無所諍訟，而無所起，自然為空。唯，天中天！其無所壞、無所諍訟、無起、自然空者，寧可獲致若干差特不乎？云何菩薩一日行智，而復於此過一切聲聞、辟支佛乎？」

佛告舍利弗：「於舍利弗意云何，菩薩所以行般若波羅蜜者何？一日之中所行智慧、所建立願，修於幻術而行愍哀，皆為一切眾生之類，悉了諸法以化群萌，欲令滅度。諸聲聞、辟支佛，寧為興立如是之緣智慧不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「於舍利弗意云何，菩薩所以行般若波羅蜜者何？一日之中所行智慧、所建立願，修於幻術而行愍哀，皆為一切眾生之類，悉了諸法以化群萌，欲令滅度。諸聲聞、辟支佛，寧為興立如是之緣智慧不乎？」

答曰：「不也，天中天！」佛言：「於舍利弗意云何，諸聲聞、辟支佛豈有此念：『我等當逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，教化眾生至泥洹界，令滅度耶？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也，天中天！」佛言：「於舍利弗意云何，諸聲聞、辟支佛豈有此念：『我等當逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，教化眾生至泥洹界，令滅度耶？』」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

佛言：「以是故，當復知此一切聲聞、辟支佛所有智慧，百倍千倍智慧、百千倍巨億萬倍終不相及。於意云何，聲聞、辟支佛寧有此念：『吾等當行六波羅蜜，教化眾生嚴淨佛土，具足怛薩阿竭十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，度脫滅度無量無限不可計數眾生之類不乎？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以是故，當復知此一切聲聞、辟支佛所有智慧，百倍千倍智慧、百千倍巨億萬倍終不相及。於意云何，聲聞、辟支佛寧有此念：『吾等當行六波羅蜜，教化眾生嚴淨佛土，具足怛薩阿竭十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，度脫滅度無量無限不可計數眾生之類不乎？』」

答曰：「不也，天中天！」佛言：「菩薩摩訶薩發心念言：『吾當奉行六波羅蜜，具一切法，成阿耨多羅三耶三菩，度脫不可計數眾生之類。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也，天中天！」佛言：「菩薩摩訶薩發心念言：『吾當奉行六波羅蜜，具一切法，成阿耨多羅三耶三菩，度脫不可計數眾生之類。』」

佛言：「譬如日之宮殿奮其光明，一時普照閻浮提地無不周遍。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行六波羅蜜，具十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，逮成阿耨多羅三耶三菩，開化度脫無量無限不可計數眾生之類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬如日之宮殿奮其光明，一時普照閻浮提地無不周遍。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行六波羅蜜，具十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，逮成阿耨多羅三耶三菩，開化度脫無量無限不可計數眾生之類。」

賢者舍利弗白佛言：「云何菩薩摩訶薩越於聲聞、辟支佛地，而便逮及阿惟越致地淨修佛道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者舍利弗白佛言：「云何菩薩摩訶薩越於聲聞、辟支佛地，而便逮及阿惟越致地淨修佛道？」

佛告舍利弗：「於是菩薩摩訶薩，從初發意行六波羅蜜，過於空法、無想、無願，則為超越聲聞、辟支佛地，住阿惟越致地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「於是菩薩摩訶薩，從初發意行六波羅蜜，過於空法、無想、無願，則為超越聲聞、辟支佛地，住阿惟越致地。」

賢者舍利弗復白佛言：「云何菩薩摩訶薩，於一切聲聞、辟支佛為最眾祐？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者舍利弗復白佛言：「云何菩薩摩訶薩，於一切聲聞、辟支佛為最眾祐？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜，至坐佛樹，常於一切聲聞、辟支佛為最眾祐。所以者何？菩薩摩訶薩若來現者，則自然興真妙之法，具足十善、又成五戒，立八等事及八關齋，四禪、四等心、四無色三昧、四意止、四意斷、五根、五力、七覺意、八由行現於世間，如來十力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，如是輩類眾善之德興現于世，則分別君子族姓、梵志長者、𠢕族大姓及忉利天上至三十三處、想無想天，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三菩，緣此別知有此事耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜，至坐佛樹，常於一切聲聞、辟支佛為最眾祐。所以者何？菩薩摩訶薩若來現者，則自然興真妙之法，具足十善、又成五戒，立八等事及八關齋，四禪、四等心、四無色三昧、四意止、四意斷、五根、五力、七覺意、八由行現於世間，如來十力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，如是輩類眾善之德興現于世，則分別君子族姓、梵志長者、𠢕族大姓及忉利天上至三十三處、想無想天，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三菩，緣此別知有此事耳。」

舍利弗白佛言：「云何菩薩摩訶薩淨畢眾祐？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「云何菩薩摩訶薩淨畢眾祐？」

世尊告曰：「菩薩摩訶薩於眾祐中無所淨畢。所以者何？究竟於空則為菩薩摩訶薩成眾祐也。所以者何？舍利弗！菩薩摩訶薩為布施士。何所施者？以善法施，開化眾生。何謂善法？十善之事，五戒、六波羅蜜，十力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，開化須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛布施之士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「菩薩摩訶薩於眾祐中無所淨畢。所以者何？究竟於空則為菩薩摩訶薩成眾祐也。所以者何？舍利弗！菩薩摩訶薩為布施士。何所施者？以善法施，開化眾生。何謂善法？十善之事，五戒、六波羅蜜，十力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，開化須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛布施之士。」

舍利弗復白佛言：「唯然，世尊！菩薩摩訶薩遵修何行，為行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復白佛言：「唯然，世尊！菩薩摩訶薩遵修何行，為行般若波羅蜜？」

佛告舍利弗：「於是菩薩設行色空者，則為行般若波羅蜜，設行痛痒思想生死識空者，是則為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「於是菩薩設行色空者，則為行般若波羅蜜，設行痛痒思想生死識空者，是則為行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩解知眼空、耳鼻舌身意空者，此則為行。解色空、聲香味觸法空者，此則為行。解眼界空者，此則為行。解色界、眼識界，解耳鼻舌身意界空者，此則為行。解耳聲耳識、鼻香鼻識、舌味舌識、身細滑身識、意所欲意識空者，此則為行。解苦空者，習亦復空，盡亦復空，八由亦空，此則為行。解無黠亦空、行亦空、識亦空、名色亦空、六入亦空、所更亦空、痛痒亦空、思愛亦空、所受亦空、所有亦空、生老死亦空，此則為行。解一切法空，此則為行。諸所自然有為無為悉能解空，此則為行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，解本淨空志性亦然，此則為行。舍利弗！是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當解是七空，此乃為行。以此七空行般若波羅蜜，色無應不應、無行不行，不作此觀，不見痛痒思想生死識應不應、行不行，不見色法有所起有所滅、不見痛痒思想生死識法有所起法有所滅，不見色法有所依著法有所諍訟、不見痛痒思想生死識法有所著法有所諍，不見與色而俱遊居、不見與痛痒思想生死識而俱遊居，不見與生死而俱遊，亦不見不與生死而遊居也。所以者何？永無有法而與俱，緣起諸事本淨為空。舍利弗！色則為空則無有色，痛痒思想生死識空則無有識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩解知眼空、耳鼻舌身意空者，此則為行。解色空、聲香味觸法空者，此則為行。解眼界空者，此則為行。解色界、眼識界，解耳鼻舌身意界空者，此則為行。解耳聲耳識、鼻香鼻識、舌味舌識、身細滑身識、意所欲意識空者，此則為行。解苦空者，習亦復空，盡亦復空，八由亦空，此則為行。解無黠亦空、行亦空、識亦空、名色亦空、六入亦空、所更亦空、痛痒亦空、思愛亦空、所受亦空、所有亦空、生老死亦空，此則為行。解一切法空，此則為行。諸所自然有為無為悉能解空，此則為行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，解本淨空志性亦然，此則為行。舍利弗！是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當解是七空，此乃為行。以此七空行般若波羅蜜，色無應不應、無行不行，不作此觀，不見痛痒思想生死識應不應、行不行，不見色法有所起有所滅、不見痛痒思想生死識法有所起法有所滅，不見色法有所依著法有所諍訟、不見痛痒思想生死識法有所著法有所諍，不見與色而俱遊居、不見與痛痒思想生死識而俱遊居，不見與生死而俱遊，亦不見不與生死而遊居也。所以者何？永無有法而與俱，緣起諸事本淨為空。舍利弗！色則為空則無有色，痛痒思想生死識空則無有識。」

佛語舍利弗：「其為空者，無有起者、無有滅者。假使色空則無有色，假使痛痒思想生死識空則無有識。設使色空則不有見，設痛痒空則無所患，設思想空則無所念，設使行空則無所造，設識空者無所分別。所以者何？舍利弗！色者則異，不與空同；空不為異，色不為分別。色自然空，色則為空，痛痒思想生死識不為別異，空亦不異。設空不異，識亦不異，識自然空，識則為空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「其為空者，無有起者、無有滅者。假使色空則無有色，假使痛痒思想生死識空則無有識。設使色空則不有見，設痛痒空則無所患，設思想空則無所念，設使行空則無所造，設識空者無所分別。所以者何？舍利弗！色者則異，不與空同；空不為異，色不為分別。色自然空，色則為空，痛痒思想生死識不為別異，空亦不異。設空不異，識亦不異，識自然空，識則為空。」

佛語舍利弗：「其為空者，不起不滅、無所依著、無所諍訟，無所增、無所損，無過去無當來無現在。彼亦無色痛痒思想生死識，亦無眼耳鼻舌身心，亦無色聲香味細滑，所欲法彼則無。無黠不滅、無黠不行，不識、不名色、不六入、不細滑、不痛、不愛、不受、不有、不生、不老不病不死，亦不滅除生老病死。彼亦不苦，亦無習，亦無所盡，亦無所由。彼亦無得，亦無有時。彼無須陀洹果，無斯陀含果，無阿那含果，無阿羅漢果，無辟支佛覺，亦無得道，亦無佛道。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是者，則為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見般若波羅蜜應不應、行不行，不見施，不戒、不忍、不進、不禪、不智，不見是六波羅蜜。不見色痛痒思想生死識應不應、行不行；不見眼應不應、行不行，不見耳鼻舌身心應不應、行不行；不見色聲香味細滑所欲法應不應、行不行；不見四意止應不應、行不行；不見四意斷、四神足、五根、五力、七覺、八由應不應、行不行；不見十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法應不應、行不行；不見怛薩阿竭薩云然慧應不應、行不行。是為，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，此乃應行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「其為空者，不起不滅、無所依著、無所諍訟，無所增、無所損，無過去無當來無現在。彼亦無色痛痒思想生死識，亦無眼耳鼻舌身心，亦無色聲香味細滑，所欲法彼則無。無黠不滅、無黠不行，不識、不名色、不六入、不細滑、不痛、不愛、不受、不有、不生、不老不病不死，亦不滅除生老病死。彼亦不苦，亦無習，亦無所盡，亦無所由。彼亦無得，亦無有時。彼無須陀洹果，無斯陀含果，無阿那含果，無阿羅漢果，無辟支佛覺，亦無得道，亦無佛道。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是者，則為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見般若波羅蜜應不應、行不行，不見施，不戒、不忍、不進、不禪、不智，不見是六波羅蜜。不見色痛痒思想生死識應不應、行不行；不見眼應不應、行不行，不見耳鼻舌身心應不應、行不行；不見色聲香味細滑所欲法應不應、行不行；不見四意止應不應、行不行；不見四意斷、四神足、五根、五力、七覺、八由應不應、行不行；不見十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法應不應、行不行；不見怛薩阿竭薩云然慧應不應、行不行。是為，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，此乃應行。」

佛語舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，空不與空鬪，空不與空行；無相不與無相鬪，無想不與無想行；無願不與無願鬪，無願不與無願行。空不與空相應，無相不與無相相應，無願不與無願相應。所以者何？空者無行不行，無相者亦無行不行，無願者亦無行不行，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如斯者，此乃為行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，空不與空鬪，空不與空行；無相不與無相鬪，無想不與無想行；無願不與無願鬪，無願不與無願行。空不與空相應，無相不與無相相應，無願不與無願相應。所以者何？空者無行不行，無相者亦無行不行，無願者亦無行不行，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如斯者，此乃為行。」

佛復語舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，諸法自然相則得度空。已得度空，不與色諍亦無所行；不與痛痒思想生死識諍亦無所行；不與過去色諍，亦不見過去色；不與過去色諍，亦不見當來色；不與當來色諍，亦不見現在色；不與現在色諍，亦不與過去痛痒思想生死識諍，亦不與當來現在痛痒思想生死識諍，亦不見過去當來現在痛痒思想生死識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復語舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，諸法自然相則得度空。已得度空，不與色諍亦無所行；不與痛痒思想生死識諍亦無所行；不與過去色諍，亦不見過去色；不與過去色諍，亦不見當來色；不與當來色諍，亦不見現在色；不與現在色諍，亦不與過去痛痒思想生死識諍，亦不與當來現在痛痒思想生死識諍，亦不見過去當來現在痛痒思想生死識。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不與過去當來諍，不與當來過去諍，不與現在過去當來諍，不與過去當來現在諍，不見三世與於空行般若波羅蜜，如是行者此乃為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不與過去當來諍，不與當來過去諍，不與現在過去當來諍，不與過去當來現在諍，不見三世與於空行般若波羅蜜，如是行者此乃為行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，所行如是，如所應行，不與過去薩芸若訟行，亦不見過去何所薩芸若，過去安有薩芸若及行訟行？不與當來薩芸若訟行，亦無所行，亦不見當來安有薩芸若與行訟行乎？亦不與現在薩芸若訟行，亦不見現在薩芸若，安有薩芸若訟行乎？行般若波羅蜜如是者，此乃為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，所行如是，如所應行，不與過去薩芸若訟行，亦不見過去何所薩芸若，過去安有薩芸若及行訟行？不與當來薩芸若訟行，亦無所行，亦不見當來安有薩芸若與行訟行乎？亦不與現在薩芸若訟行，亦不見現在薩芸若，安有薩芸若訟行乎？行般若波羅蜜如是者，此乃為行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不行薩芸若色，亦不見薩芸若色，亦不見行薩芸若色痛痒思想生死識，亦不見薩芸若痛痒思想生死識。不行薩芸若眼，亦不見眼，亦不行薩芸若耳鼻舌身心，亦不見耳鼻舌身心。不行薩芸若色，亦不見色。不見色，不行薩芸若聲香味細滑所欲法，亦無所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不行薩芸若色，亦不見薩芸若色，亦不見行薩芸若色痛痒思想生死識，亦不見薩芸若痛痒思想生死識。不行薩芸若眼，亦不見眼，亦不行薩芸若耳鼻舌身心，亦不見耳鼻舌身心。不行薩芸若色，亦不見色。不見色，不行薩芸若聲香味細滑所欲法，亦無所現。」

佛語舍利弗：「行般若波羅蜜能如是者，此乃應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「行般若波羅蜜能如是者，此乃應行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，亦不遵薩芸若檀波羅蜜，亦不見檀波羅蜜，尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，亦復如是，亦不行薩芸若般若波羅蜜，亦不見薩芸若般若波羅蜜；亦不遵薩芸若四意止，亦不見薩芸若四意止，亦不遵薩芸若四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，亦不見薩芸若意止、意斷、神足、根、力、覺意、由行；亦不遵薩芸若十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，亦無所見，亦不見薩芸若怛薩阿竭諸力法。行般若波羅蜜如是，此乃為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，亦不遵薩芸若檀波羅蜜，亦不見檀波羅蜜，尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜，亦復如是，亦不行薩芸若般若波羅蜜，亦不見薩芸若般若波羅蜜；亦不遵薩芸若四意止，亦不見薩芸若四意止，亦不遵薩芸若四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八由行，亦不見薩芸若意止、意斷、神足、根、力、覺意、由行；亦不遵薩芸若十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，亦無所見，亦不見薩芸若怛薩阿竭諸力法。行般若波羅蜜如是，此乃為行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不行薩芸若、佛，佛亦不行薩芸若，不行薩芸若、道，道亦不行薩芸若。所以者何？佛則薩芸若，薩芸若則佛；道則薩芸若，薩芸若則道。十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不行薩芸若、佛，佛亦不行薩芸若，不行薩芸若、道，道亦不行薩芸若。所以者何？佛則薩芸若，薩芸若則佛；道則薩芸若，薩芸若則道。十種力、四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，亦復如是。」

佛語舍利弗：「行般若波羅蜜能如是者，此乃為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「行般若波羅蜜能如是者，此乃為行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不行色有、不行色無有，不行痛痒思想生死識有、不行痛痒思想生死識無有，不計色有常、亦不計色無常，不計色苦、不計色樂，不計色有我、不計色無我，五陰六衰亦復如是。不計五陰空、無空，不計五陰有相、無相，不計五陰有願、無願，行般若波羅蜜。今我所行亦無所受，亦無所行亦無所取，不有所行亦不不行，不有所受亦不不受，不有所取亦不不取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不行色有、不行色無有，不行痛痒思想生死識有、不行痛痒思想生死識無有，不計色有常、亦不計色無常，不計色苦、不計色樂，不計色有我、不計色無我，五陰六衰亦復如是。不計五陰空、無空，不計五陰有相、無相，不計五陰有願、無願，行般若波羅蜜。今我所行亦無所受，亦無所行亦無所取，不有所行亦不不行，不有所受亦不不受，不有所取亦不不取。」

佛語舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者，此乃為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者，此乃為行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不用檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜故，行般若波羅蜜。不用阿惟越致地，教化眾生故，行般若波羅蜜。不用淨佛國土故，行般若波羅蜜。不用怛薩阿竭十力故，行般若波羅蜜。不用四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，行般若波羅蜜。不究竟空、不用內空、不用外空、不用內外空、不用空空故，不用大空故，不用真空故，不用有為空故，不用無為空故，不用究竟空故，不用無品空故，不用本淨空故，不用自然相空故，不以一切法空故，不以無起空故，不以無滅空故，不以無形空故，不以自然空故，不以有形無形空故，不無本故，不以法界故，不以本際故，行般若波羅蜜。所以者何？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，於諸法無所破壞亦無所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不用檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜故，行般若波羅蜜。不用阿惟越致地，教化眾生故，行般若波羅蜜。不用淨佛國土故，行般若波羅蜜。不用怛薩阿竭十力故，行般若波羅蜜。不用四無所畏、四分別辯、十八不共諸佛之法，行般若波羅蜜。不究竟空、不用內空、不用外空、不用內外空、不用空空故，不用大空故，不用真空故，不用有為空故，不用無為空故，不用究竟空故，不用無品空故，不用本淨空故，不用自然相空故，不以一切法空故，不以無起空故，不以無滅空故，不以無形空故，不以自然空故，不以有形無形空故，不無本故，不以法界故，不以本際故，行般若波羅蜜。所以者何？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，於諸法無所破壞亦無所見。」

復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不用神足故，行般若波羅蜜；不用天眼故，不用天耳故，不用觀他人心故，不用念過去事故。所以者何？行般若波羅蜜時，亦不見般若波羅蜜，何況當覩菩薩諸神通乎？行般若波羅蜜能如是者，此乃應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不用神足故，行般若波羅蜜；不用天眼故，不用天耳故，不用觀他人心故，不用念過去事故。所以者何？行般若波羅蜜時，亦不見般若波羅蜜，何況當覩菩薩諸神通乎？行般若波羅蜜能如是者，此乃應行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，心不念言：『我當以神足往詣東方江河沙等見諸如來稽首禮。』亦不自念：『到八方上下。』亦復如是，等無有異。行般若波羅蜜能如是者，此乃應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，心不念言：『我當以神足往詣東方江河沙等見諸如來稽首禮。』亦不自念：『到八方上下。』亦復如是，等無有異。行般若波羅蜜能如是者，此乃應行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不自念言：『諸佛世尊所可暢說，吾則當以天耳皆聽，吾當察見眾生之心所可念者，當念過去所遊居處，我以天眼見諸群萌在所之處。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不自念言：『諸佛世尊所可暢說，吾則當以天耳皆聽，吾當察見眾生之心所可念者，當念過去所遊居處，我以天眼見諸群萌在所之處。』」

佛言：「行般若波羅蜜能如是者，此乃應行。如是，舍利弗！行如是者，則為度脫無央數不可計會眾生之類。菩薩摩訶薩能如是者，魔及官屬不能得便。又復見及他方世界，諸人民遙聞其德皆為作禮。復次，東方江河沙等諸佛世界，八方上下諸佛世尊，皆共擁護於是菩薩，終不墮墜於聲聞、辟支佛地。四天王上至阿迦膩吒天，悉共擁護是菩薩摩訶薩，將無伺求得其便者，所可興發、所當作者，得現在福。所以者何？而以慈心向諸眾生。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者，乃為應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「行般若波羅蜜能如是者，此乃應行。如是，舍利弗！行如是者，則為度脫無央數不可計會眾生之類。菩薩摩訶薩能如是者，魔及官屬不能得便。又復見及他方世界，諸人民遙聞其德皆為作禮。復次，東方江河沙等諸佛世界，八方上下諸佛世尊，皆共擁護於是菩薩，終不墮墜於聲聞、辟支佛地。四天王上至阿迦膩吒天，悉共擁護是菩薩摩訶薩，將無伺求得其便者，所可興發、所當作者，得現在福。所以者何？而以慈心向諸眾生。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者，乃為應行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，而以微勞得總持門、三昧門，速疾近此怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三菩，一切所生常值見佛、不離諸佛，至逮成阿耨多羅三耶三佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，而以微勞得總持門、三昧門，速疾近此怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三菩，一切所生常值見佛、不離諸佛，至逮成阿耨多羅三耶三佛。」

佛言：「行般若波羅蜜能如是者，乃為應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「行般若波羅蜜能如是者，乃為應行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不自念言：『寧有諸法？所謂法者一切為應、若不應乎？為平等、不平等乎？』所以者何？於時行者，不見諸法應若不應、行若不行、等與不等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不自念言：『寧有諸法？所謂法者一切為應、若不應乎？為平等、不平等乎？』所以者何？於時行者，不見諸法應若不應、行若不行、等與不等。」

佛言：「行般若波羅蜜能如是者，乃為應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「行般若波羅蜜能如是者，乃為應行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不自念言：『我當速解諸法之界至阿惟三佛，亦無阿惟三佛。』所以者何？逮法界者亦無所覺。行般若波羅蜜能如是者，乃為應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不自念言：『我當速解諸法之界至阿惟三佛，亦無阿惟三佛。』所以者何？逮法界者亦無所覺。行般若波羅蜜能如是者，乃為應行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見諸法及與法界有諸疾病及與空寂。行般若波羅蜜能如是者，乃為應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見諸法及與法界有諸疾病及與空寂。行般若波羅蜜能如是者，乃為應行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不自念言：『諸法法界有若干種不計別異。』行般若波羅蜜能如是者，此能應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不自念言：『諸法法界有若干種不計別異。』行般若波羅蜜能如是者，此能應行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不自念言：『於是諸法及與法界，觀與不觀、見與不見。』所以者何？彼則不見諸法所有、可持諸法分別觀也。行般若波羅蜜能如是，乃為應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不自念言：『於是諸法及與法界，觀與不觀、見與不見。』所以者何？彼則不見諸法所有、可持諸法分別觀也。行般若波羅蜜能如是，乃為應行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不念法界憂行空事，其空事者不憂法界。行般若波羅蜜能如是者，乃為應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不念法界憂行空事，其空事者不憂法界。行般若波羅蜜能如是者，乃為應行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不念眼界為空空乎，亦不憂眼界；色不憂空，空不憂色；色界不憂空，空界不憂色；眼識界不憂空，識界不憂眼識空；耳鼻舌身心聲香味細滑所欲法亦如是。心界不憂空，空界不憂心；法界不憂空，空界不憂法；識界不憂空，空界不憂識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不念眼界為空空乎，亦不憂眼界；色不憂空，空不憂色；色界不憂空，空界不憂色；眼識界不憂空，識界不憂眼識空；耳鼻舌身心聲香味細滑所欲法亦如是。心界不憂空，空界不憂心；法界不憂空，空界不憂法；識界不憂空，空界不憂識。」

佛言：「舍利弗！是為第一行，所謂空行。菩薩摩訶薩能行空者，則不墮落聲聞、辟支佛地，能淨佛國、開化眾生，疾逮阿耨多羅三耶三菩，成阿惟三佛。計諸所行般若波羅蜜行，般若波羅蜜行為最極尊、為長為上、無底無比。所以者何？般若波羅蜜行為無上行，空、無相、無願行。菩薩摩訶薩應行如是，當作斯持，速得近於受莂之地。菩薩摩訶薩應此行者，為無數不可計眾生開度利誼。若不念言：『我行般若波羅蜜，諸佛世尊當受決也。』亦不念言：『我得親近也；於受決也；我當清淨於佛國土，得至阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，當轉法輪。』所以者何？彼其行者，不著法界，亦不虛寂、不見異法，當行般若波羅蜜，諸佛天中天受我決及逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。所以者何？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，不起人想，不起我想，不起壽想，不起命想，不起眾諸想，不起見知想。所以者何？計於吾我眾生不起不滅，又計人本不起不滅。其不起不滅者，何所行般若波羅蜜？菩薩摩訶薩行能如是，人無所起屬行般若波羅蜜，眾生為空、眾生不得、眾生寂寞，為行般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩遵修於空為第一行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！是為第一行，所謂空行。菩薩摩訶薩能行空者，則不墮落聲聞、辟支佛地，能淨佛國、開化眾生，疾逮阿耨多羅三耶三菩，成阿惟三佛。計諸所行般若波羅蜜行，般若波羅蜜行為最極尊、為長為上、無底無比。所以者何？般若波羅蜜行為無上行，空、無相、無願行。菩薩摩訶薩應行如是，當作斯持，速得近於受莂之地。菩薩摩訶薩應此行者，為無數不可計眾生開度利誼。若不念言：『我行般若波羅蜜，諸佛世尊當受決也。』亦不念言：『我得親近也；於受決也；我當清淨於佛國土，得至阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，當轉法輪。』所以者何？彼其行者，不著法界，亦不虛寂、不見異法，當行般若波羅蜜，諸佛天中天受我決及逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。所以者何？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，不起人想，不起我想，不起壽想，不起命想，不起眾諸想，不起見知想。所以者何？計於吾我眾生不起不滅，又計人本不起不滅。其不起不滅者，何所行般若波羅蜜？菩薩摩訶薩行能如是，人無所起屬行般若波羅蜜，眾生為空、眾生不得、眾生寂寞，為行般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩遵修於空為第一行。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者，則皆超踰一切諸行。置是所可遵行，為大慈行、為大悲行。菩薩摩訶薩行於此者，終不起貪嫉之心，無毀戒心、無瞋恚心、無懈怠心、無亂意心、無邪智心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能如是者，則皆超踰一切諸行。置是所可遵行，為大慈行、為大悲行。菩薩摩訶薩行於此者，終不起貪嫉之心，無毀戒心、無瞋恚心、無懈怠心、無亂意心、無邪智心。」