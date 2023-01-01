佛說醫喻經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說醫喻經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在舍衛國中，與苾芻眾俱。是時世尊，告諸苾芻言：「汝等當知，如世良醫，知病識藥，有其四種，若具足者，得名醫王。何等為四？一者識知某病，應用某藥；二者知病所起，隨起用藥；三者已生諸病，治令病出；四者斷除病源，令後不生；是為四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在舍衛國中，與苾芻眾俱。是時世尊，告諸苾芻言：「汝等當知，如世良醫，知病識藥，有其四種，若具足者，得名醫王。何等為四？一者識知某病，應用某藥；二者知病所起，隨起用藥；三者已生諸病，治令病出；四者斷除病源，令後不生；是為四種。

「云何名為識知某病，應用某藥？謂先識知如是病相，以如是藥，應可治療，令得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為識知某病，應用某藥？謂先識知如是病相，以如是藥，應可治療，令得安樂。

「云何名為知病所起，隨起用藥？謂知其病，或從風起、或從癀起、或從痰起、或從癊起、或從骨節起、或積實所起；知如是等病所起處，隨用藥治，令得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為知病所起，隨起用藥？謂知其病，或從風起、或從癀起、或從痰起、或從癊起、或從骨節起、或積實所起；知如是等病所起處，隨用藥治，令得安樂。

「云何名為已生諸病，治令病出？謂知其病應從眼出，或於鼻中別別治療而出，或煙薰水灌鼻而出，或從鼻竅引氣而出，或吐瀉出，或於徧身攻汗而出，乃至身分上下，隨應而出；知如是等病可出處，善用藥治，令得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為已生諸病，治令病出？謂知其病應從眼出，或於鼻中別別治療而出，或煙薰水灌鼻而出，或從鼻竅引氣而出，或吐瀉出，或於徧身攻汗而出，乃至身分上下，隨應而出；知如是等病可出處，善用藥治，令得安樂。

「云何名為斷除病源，令後不生？謂識知病源如是相狀，應如是除，當勤勇力現前作事，而善除斷，即使其病後永不生，令得安樂。如是等，名為四種知病識藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為斷除病源，令後不生？謂識知病源如是相狀，應如是除，當勤勇力現前作事，而善除斷，即使其病後永不生，令得安樂。如是等，名為四種知病識藥。

「如來、應供、正等正覺，亦復如是，出現世間，宣說四種無上法藥。何等為四？謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。如是四諦，佛如實知，為眾生說，而令斷除生法。苦本生法斷故，而老病死憂悲苦惱，諸苦永滅。如來、應供、正等正覺為是利故，宣說如是無上法藥，令諸眾生得離諸苦。諸苾芻，又如轉輪聖王，四兵具足，故得如意自在，如來、應供、正等正覺亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來、應供、正等正覺，亦復如是，出現世間，宣說四種無上法藥。何等為四？謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。如是四諦，佛如實知，為眾生說，而令斷除生法。苦本生法斷故，而老病死憂悲苦惱，諸苦永滅。如來、應供、正等正覺為是利故，宣說如是無上法藥，令諸眾生得離諸苦。諸苾芻，又如轉輪聖王，四兵具足，故得如意自在，如來、應供、正等正覺亦復如是。」

佛說此經已，諸苾芻眾，歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，諸苾芻眾，歡喜信受。