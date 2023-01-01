爾時世尊，在舍衛國，以因緣故，告諸苾芻言：「汝等當知，有三剎帝利王，於三時中，在於某方，受王灌頂；而彼三王，乃至盡壽，常所思念。何等為三？謂第一王，年方少盛，依灌頂法，在於某方，受王灌頂；得灌頂已，乃至盡壽，常所思念。又第二王，功力漸大，依灌頂法，在於某方，受王灌頂；得灌頂已，乃至盡壽，常所思念。又第三王，有大威力，戰勇最勝，一切對敵，而悉信伏；以最勝故，得勝安住，依灌頂法，在於某方，受王灌頂；得灌頂已，乃至盡壽，常所思念。

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，在舍衛國，以因緣故，告諸苾芻言：「汝等當知，有三剎帝利王，於三時中，在於某方，受王灌頂；而彼三王，乃至盡壽，常所思念。何等為三？謂第一王，年方少盛，依灌頂法，在於某方，受王灌頂；得灌頂已，乃至盡壽，常所思念。又第二王，功力漸大，依灌頂法，在於某方，受王灌頂；得灌頂已，乃至盡壽，常所思念。又第三王，有大威力，戰勇最勝，一切對敵，而悉信伏；以最勝故，得勝安住，依灌頂法，在於某方，受王灌頂；得灌頂已，乃至盡壽，常所思念。