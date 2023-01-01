一時薄伽梵，在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時世尊於大眾中，告勝光王曰：「大王！我今為王略說譬喻，諸有生死味著過患，王今諦聽！善思念之。乃往過去，於無量劫，時有一人，遊於曠野，為惡象所逐，怖走無依，見一空井，傍有樹根，即尋根下，潛身井中。有黑白二鼠，互齧樹根；於井四邊有四毒蛇，欲螫其人；下有毒龍。心畏龍蛇，恐樹根斷。樹根蜂蜜，五滴墮口，樹搖蜂散，下螫斯人，野火復來，燒然此樹。」

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