譬喻經
唐 義淨譯1卷CBETA T0217少于一千字 5 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說譬喻經
佛說譬喻經
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大唐三藏法師義淨譯
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如是我聞：
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一時薄伽梵，在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時世尊於大眾中，告勝光王曰：「大王！我今為王略說譬喻，諸有生死味著過患，王今諦聽！善思念之。乃往過去，於無量劫，時有一人，遊於曠野，為惡象所逐，怖走無依，見一空井，傍有樹根，即尋根下，潛身井中。有黑白二鼠，互齧樹根；於井四邊有四毒蛇，欲螫其人；下有毒龍。心畏龍蛇，恐樹根斷。樹根蜂蜜，五滴墮口，樹搖蜂散，下螫斯人，野火復來，燒然此樹。」
一時薄伽梵，在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時世尊於大眾中，告勝光王曰：「大王！我今為王略說譬喻，諸有生死味著過患，王今諦聽！善思念之。乃往過去，於無量劫，時有一人，遊於曠野，為惡象所逐，怖走無依，見一空井，傍有樹根，即尋根下，潛身井中。有黑白二鼠，互齧樹根；於井四邊有四毒蛇，欲螫其人；下有毒龍。心畏龍蛇，恐樹根斷。樹根蜂蜜，五滴墮口，樹搖蜂散，下螫斯人，野火復來，燒然此樹。」
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王曰：「是人云何受無量苦貪彼少味？」
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爾時世尊告言：「大王！曠野者喻於無明長夜曠遠，言彼人者喻於異生，象喻無常，井喻生死，險岸樹根喻命，黑白二鼠以喻晝夜，齧樹根者喻念念滅，其四毒蛇喻於四大，蜜喻五欲，蜂喻邪思，火喻老病，毒龍喻死。是故大王！當知生老病死，甚可怖畏，常應思念，勿被五欲之所吞迫。」
爾時世尊告言：「大王！曠野者喻於無明長夜曠遠，言彼人者喻於異生，象喻無常，井喻生死，險岸樹根喻命，黑白二鼠以喻晝夜，齧樹根者喻念念滅，其四毒蛇喻於四大，蜜喻五欲，蜂喻邪思，火喻老病，毒龍喻死。是故大王！當知生老病死，甚可怖畏，常應思念，勿被五欲之所吞迫。」
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爾時世尊重說頌曰：
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「曠野無明路， 人走喻凡夫，
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大象比無常， 井喻生死岸；
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樹根喻於命， 二鼠晝夜同，
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齧根念念衰， 四蛇同四大；
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蜜滴喻五欲， 蜂螫比邪思，
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火同於老病， 毒龍方死苦。
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智者觀斯事， 象可厭生津，
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五欲心無著， 方名解脫人。
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鎮處無明海， 常為死王驅，
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寧知戀聲色， 不樂離凡夫。」
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爾時勝光大王聞佛為說生死過患，得未曾有，深生厭離，合掌恭敬，一心瞻仰，白佛言：「世尊！如來大慈，為說如是微妙法義，我今頂戴。」
爾時勝光大王聞佛為說生死過患，得未曾有，深生厭離，合掌恭敬，一心瞻仰，白佛言：「世尊！如來大慈，為說如是微妙法義，我今頂戴。」
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佛言：「善哉，善哉！大王！當如說行，勿為放逸。」
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時勝光王及諸大眾，皆悉歡喜，信受奉行。
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