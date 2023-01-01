佛說大魚事經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大魚事經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。

爾時世尊，告諸比丘：「往昔時，有一水，饒諸大魚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，告諸比丘：「往昔時，有一水，饒諸大魚。

「爾時大魚勅小魚曰：『汝等莫離此間往他處所，備為惡人所得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大魚勅小魚曰：『汝等莫離此間往他處所，備為惡人所得。』

「爾時小魚，不從大魚教，便往至他處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時小魚，不從大魚教，便往至他處所。

「爾時魚師，以飯網羅線捕諸魚，諸小魚見，便趣大魚處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時魚師，以飯網羅線捕諸魚，諸小魚見，便趣大魚處所。

「爾時大魚見小魚來，便問小魚曰：『汝等莫離此間往至他所。』爾時小魚便答大魚曰：『我等向者以至他所來。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大魚見小魚來，便問小魚曰：『汝等莫離此間往至他所。』爾時小魚便答大魚曰：『我等向者以至他所來。』

「大魚便勅小魚曰：『汝等至他所，不為羅網取捕耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大魚便勅小魚曰：『汝等至他所，不為羅網取捕耶？』

「小魚答大魚曰：『我等至彼，不為人所捕，然遙見長線尋我後。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「小魚答大魚曰：『我等至彼，不為人所捕，然遙見長線尋我後。』

「大魚便語小魚曰：『汝等以為所害，所以然者，汝所遙見線尋後來者，昔先祖父母，盡為此線所害。汝今必為所害，汝非我兒。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大魚便語小魚曰：『汝等以為所害，所以然者，汝所遙見線尋後來者，昔先祖父母，盡為此線所害。汝今必為所害，汝非我兒。』

「爾時小魚，盡為魚師所捕，舉著岸上，如是小魚大魚有死者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時小魚，盡為魚師所捕，舉著岸上，如是小魚大魚有死者。

「此亦如是。或有一比丘，在他聚落遊行，著衣持鉢，周行乞食，福度眾生；不守護身，不守護口、意，不具足諸根，意不專一，即於彼村落乞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此亦如是。或有一比丘，在他聚落遊行，著衣持鉢，周行乞食，福度眾生；不守護身，不守護口、意，不具足諸根，意不專一，即於彼村落乞食。

「時見諸女人端正無雙，色猶桃華，見已便起婬心，以此婬心，身、口、意熾然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時見諸女人端正無雙，色猶桃華，見已便起婬心，以此婬心，身、口、意熾然。

「彼以身、口、意熾然，即於村落乞食，還所止處，故發欲想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼以身、口、意熾然，即於村落乞食，還所止處，故發欲想。

「便往尊比丘所，以此因緣，具向諸比丘說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「便往尊比丘所，以此因緣，具向諸比丘說。

「諸尊大比丘告此比丘言：『汝起婬想，此不為淨。汝比丘！當惡露觀。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸尊大比丘告此比丘言：『汝起婬想，此不為淨。汝比丘！當惡露觀。』

「尊大比丘語復至再三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊大比丘語復至再三。

「爾時彼比丘，身、口、意熾盛，復至彼村落乞食，遙見女人端正無比，色猶桃華，見已便起婬心。以此婬心，身、口、意熾然，彼以身、口、意熾然故，即於彼村落乞食已，還所止處，往尊大比丘所，以此因緣，具向諸比丘說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼比丘，身、口、意熾盛，復至彼村落乞食，遙見女人端正無比，色猶桃華，見已便起婬心。以此婬心，身、口、意熾然，彼以身、口、意熾然故，即於彼村落乞食已，還所止處，往尊大比丘所，以此因緣，具向諸比丘說。

「彼尊比丘告此比丘言：『汝往，非我眾中比丘。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼尊比丘告此比丘言：『汝往，非我眾中比丘。』

「爾時此比丘不捨禁戒，便著俗服，樂愛欲中，是謂比丘魔得其便，隨波旬所欲，亦不脫生老病死、愁憂苦惱。如是，諸比丘！利養具，甚為難，甚為苦，甚為恐畏，墮入惡趣，不生無上處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時此比丘不捨禁戒，便著俗服，樂愛欲中，是謂比丘魔得其便，隨波旬所欲，亦不脫生老病死、愁憂苦惱。如是，諸比丘！利養具，甚為難，甚為苦，甚為恐畏，墮入惡趣，不生無上處。」

「是故，諸比丘！當作是學：已得利養當捨離之，未得利養不起貪意。如是，諸比丘！當作是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，諸比丘！當作是學：已得利養當捨離之，未得利養不起貪意。如是，諸比丘！當作是學。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。