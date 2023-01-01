群牛譬經
西晉 法炬譯1卷CBETA T0215少于一千字 6 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說群牛譬經
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西晉沙門法炬譯
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聞如是：
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一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。
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爾時，世尊告諸比丘：「譬如群牛，志性調良，所至到處，擇軟草食、飲清涼水。時有一驢，便作是念：『此諸群牛，志性調良，所至到處，擇軟草食、飲清涼水。我今亦可効彼，擇軟草食、飲清涼水。』時彼驢入群牛中，前脚跑土，觸嬈彼群牛，亦効群牛鳴吼，然不能改其聲：『我亦是牛，我亦是牛。』然彼群牛，以角觝殺，而捨之去。
爾時，世尊告諸比丘：「譬如群牛，志性調良，所至到處，擇軟草食、飲清涼水。時有一驢，便作是念：『此諸群牛，志性調良，所至到處，擇軟草食、飲清涼水。我今亦可効彼，擇軟草食、飲清涼水。』時彼驢入群牛中，前脚跑土，觸嬈彼群牛，亦効群牛鳴吼，然不能改其聲：『我亦是牛，我亦是牛。』然彼群牛，以角觝殺，而捨之去。
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「此亦如是。若有一比丘，不精進、修惡法；非沙門，言是沙門；不修梵行，言修梵行；亦不多聞，邪見；威儀不具足——行步來往、屈申俯仰——不解著衣持鉢；不能延得衣被、食飲、床臥具、病瘦醫藥。彼若見比丘精進修善法，於沙門中，成沙門行；修梵行；多聞博學，而修善法；威儀悉善，行步來往、屈申俯仰、著衣持鉢，不失禮節；得衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥。時惡行比丘便作是念：『此眾多比丘精進、修善法，於沙門成沙門行、於梵行成梵行，威儀具足，行步來往、屈申俯仰、著衣持鉢，皆悉備具；是得衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥，皆已備具。我今可入彼眾中，我亦當得衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥。』
「此亦如是。若有一比丘，不精進、修惡法；非沙門，言是沙門；不修梵行，言修梵行；亦不多聞，邪見；威儀不具足——行步來往、屈申俯仰——不解著衣持鉢；不能延得衣被、食飲、床臥具、病瘦醫藥。彼若見比丘精進修善法，於沙門中，成沙門行；修梵行；多聞博學，而修善法；威儀悉善，行步來往、屈申俯仰、著衣持鉢，不失禮節；得衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥。時惡行比丘便作是念：『此眾多比丘精進、修善法，於沙門成沙門行、於梵行成梵行，威儀具足，行步來往、屈申俯仰、著衣持鉢，皆悉備具；是得衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥，皆已備具。我今可入彼眾中，我亦當得衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥。』
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「時惡比丘——修惡法，無沙門行，言是沙門，無梵行，言修梵行，少聞、有諸惡見——便入彼眾多精進比丘所，欲効彼威儀禮節——行步來往、屈申俯仰、著衣持鉢——如彼微妙比丘精進、修善法、行步來往、屈申俯仰、著衣持鉢，便作是言：『我是沙門、我是沙門。』時微妙比丘皆悉證知，此比丘不精進，言精進；非沙門，言是沙門；不修梵行，言修梵行；不多聞、有諸邪見。時諸微妙比丘便擯出界外：『汝速出去，莫住我眾。』譬如彼群牛，志性調良，驅出彼驢。
「時惡比丘——修惡法，無沙門行，言是沙門，無梵行，言修梵行，少聞、有諸惡見——便入彼眾多精進比丘所，欲効彼威儀禮節——行步來往、屈申俯仰、著衣持鉢——如彼微妙比丘精進、修善法、行步來往、屈申俯仰、著衣持鉢，便作是言：『我是沙門、我是沙門。』時微妙比丘皆悉證知，此比丘不精進，言精進；非沙門，言是沙門；不修梵行，言修梵行；不多聞、有諸邪見。時諸微妙比丘便擯出界外：『汝速出去，莫住我眾。』譬如彼群牛，志性調良，驅出彼驢。
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「是故，諸比丘！非沙門行、非婆羅門行，當捨離之；諸沙門善行、及婆羅門善行，當善諷誦、持。如是，諸比丘！當作是學。」
「是故，諸比丘！非沙門行、非婆羅門行，當捨離之；諸沙門善行、及婆羅門善行，當善諷誦、持。如是，諸比丘！當作是學。」
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爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
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