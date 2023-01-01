佛說猘狗經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說猘狗經

吳月支國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支國居士支謙譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中，月十五日說戒。時阿難長跪白佛言：「今佛為一切救，開化五道童曚盲冥者，使脫惡道。佛般泥洹後，留舍利、十二部經於世間，當令諸弟子持佛威神，傳佛經戒，開度人民，授其戒法，使人供養，是為如佛無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在羅閱祇耆闍崛山中，月十五日說戒。時阿難長跪白佛言：「今佛為一切救，開化五道童曚盲冥者，使脫惡道。佛般泥洹後，留舍利、十二部經於世間，當令諸弟子持佛威神，傳佛經戒，開度人民，授其戒法，使人供養，是為如佛無異。」

佛言：「若有人從我弟子受戒，而有還嫉妬其師者，是人當從惡道中來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有人從我弟子受戒，而有還嫉妬其師者，是人當從惡道中來。」

阿難問佛：「何謂惡道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛：「何謂惡道？」

佛語阿難：「過去佛時，有猘狗還嚙其主；前佛慈哀，呪願猘狗，猘狗見佛威神即歡喜，是狗今在泥犁中罪未畢。佛般泥洹後罪畢，用前歡喜故，更生入人道中，從我弟子受戒，正當從作猘狗時主受戒，狗有宿識故，還嚙大家。」佛言：「若有人，從師受戒，還誹謗說師惡者，言非我行者，如是為如猘狗還嚙其主；誹謗道師惡者，宿命本是狗也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「過去佛時，有猘狗還嚙其主；前佛慈哀，呪願猘狗，猘狗見佛威神即歡喜，是狗今在泥犁中罪未畢。佛般泥洹後罪畢，用前歡喜故，更生入人道中，從我弟子受戒，正當從作猘狗時主受戒，狗有宿識故，還嚙大家。」佛言：「若有人，從師受戒，還誹謗說師惡者，言非我行者，如是為如猘狗還嚙其主；誹謗道師惡者，宿命本是狗也。」

阿難問佛：「狗罪畢，入人道，何以故復還嚙故大家耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛：「狗罪畢，入人道，何以故復還嚙故大家耶？」

佛語阿難：「是狗得入人道，持佛戒法，有所教授，貪利供養，愚癡不解，便行謗說師，故墮五逆惡處。」佛語阿難：「諦聽！佛當具為汝說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「是狗得入人道，持佛戒法，有所教授，貪利供養，愚癡不解，便行謗說師，故墮五逆惡處。」佛語阿難：「諦聽！佛當具為汝說之。」

阿難言：「諾！受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「諾！受教。」

佛言：「有人持佛法戒行，教人事佛，令入泥犁中者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有人持佛法戒行，教人事佛，令入泥犁中者。」

阿難驚起，長跪問佛：「云何教人當令得佛道，何故更入泥犁中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難驚起，長跪問佛：「云何教人當令得佛道，何故更入泥犁中？」

佛語阿難：「汝信佛語不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「汝信佛語不？」

阿難言：「信佛語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「信佛語。」

佛言：「汝信佛語，何故聞人受戒當入泥犁中驚為？若人不入泥犁，佛語為妄？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝信佛語，何故聞人受戒當入泥犁中驚為？若人不入泥犁，佛語為妄？」

阿難更起作禮，頭面著地，繞佛三匝，還接佛足，長跪問佛：「阿難不解，未知人根。願佛解之，教人入泥犁意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難更起作禮，頭面著地，繞佛三匝，還接佛足，長跪問佛：「阿難不解，未知人根。願佛解之，教人入泥犁意。」

佛語阿難：「後末世時，有弟子作師，惰懶不能勤學，無有智慧；貪穢，欲得人供養錢財、穀帛，持用自活；不精佛法，阿諛隨人，見人貪殺，不與殺戒；見人嗜酒，不斷酒，多少可飲；人行授人戒法，言多少當得錢物作福；但欲得人物，是為賣戒令人；方更有慢不精戒者，便犯眾麤殺生。如是教者，持人著泥犁中。用負佛明教故，令護佛道神得其短，便為惡鬼所病，罪重或能至死，償罪即入泥犁中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「後末世時，有弟子作師，惰懶不能勤學，無有智慧；貪穢，欲得人供養錢財、穀帛，持用自活；不精佛法，阿諛隨人，見人貪殺，不與殺戒；見人嗜酒，不斷酒，多少可飲；人行授人戒法，言多少當得錢物作福；但欲得人物，是為賣戒令人；方更有慢不精戒者，便犯眾麤殺生。如是教者，持人著泥犁中。用負佛明教故，令護佛道神得其短，便為惡鬼所病，罪重或能至死，償罪即入泥犁中。」

阿難問佛：「新發意者，偶值惡師，不曉了，謂法當爾；至使信受其言，愚癡不解故。」阿難問佛：「更見明師，為可復重受戒不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問佛：「新發意者，偶值惡師，不曉了，謂法當爾；至使信受其言，愚癡不解故。」阿難問佛：「更見明師，為可復重受戒不？」

佛語阿難：「於我法中曠大，極可得悔更自湔洗。初發意時，心常曚冥，為惡師所誤，實自不知；更行受戒，始為入法。不知不曉時，非佛弟子，是為世間小善人耳，無大功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「於我法中曠大，極可得悔更自湔洗。初發意時，心常曚冥，為惡師所誤，實自不知；更行受戒，始為入法。不知不曉時，非佛弟子，是為世間小善人耳，無大功德。」

阿難聞佛所說，歡喜作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難聞佛所說，歡喜作禮。