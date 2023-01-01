猘狗經
吳 支謙譯1卷CBETA T0214少于一千字 7 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說猘狗經
佛說猘狗經
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吳月支國居士支謙譯
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佛在羅閱祇耆闍崛山中，月十五日說戒。時阿難長跪白佛言：「今佛為一切救，開化五道童曚盲冥者，使脫惡道。佛般泥洹後，留舍利、十二部經於世間，當令諸弟子持佛威神，傳佛經戒，開度人民，授其戒法，使人供養，是為如佛無異。」
佛在羅閱祇耆闍崛山中，月十五日說戒。時阿難長跪白佛言：「今佛為一切救，開化五道童曚盲冥者，使脫惡道。佛般泥洹後，留舍利、十二部經於世間，當令諸弟子持佛威神，傳佛經戒，開度人民，授其戒法，使人供養，是為如佛無異。」
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佛言：「若有人從我弟子受戒，而有還嫉妬其師者，是人當從惡道中來。」
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阿難問佛：「何謂惡道？」
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佛語阿難：「過去佛時，有猘狗還嚙其主；前佛慈哀，呪願猘狗，猘狗見佛威神即歡喜，是狗今在泥犁中罪未畢。佛般泥洹後罪畢，用前歡喜故，更生入人道中，從我弟子受戒，正當從作猘狗時主受戒，狗有宿識故，還嚙大家。」佛言：「若有人，從師受戒，還誹謗說師惡者，言非我行者，如是為如猘狗還嚙其主；誹謗道師惡者，宿命本是狗也。」
佛語阿難：「過去佛時，有猘狗還嚙其主；前佛慈哀，呪願猘狗，猘狗見佛威神即歡喜，是狗今在泥犁中罪未畢。佛般泥洹後罪畢，用前歡喜故，更生入人道中，從我弟子受戒，正當從作猘狗時主受戒，狗有宿識故，還嚙大家。」佛言：「若有人，從師受戒，還誹謗說師惡者，言非我行者，如是為如猘狗還嚙其主；誹謗道師惡者，宿命本是狗也。」
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阿難問佛：「狗罪畢，入人道，何以故復還嚙故大家耶？」
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佛語阿難：「是狗得入人道，持佛戒法，有所教授，貪利供養，愚癡不解，便行謗說師，故墮五逆惡處。」佛語阿難：「諦聽！佛當具為汝說之。」
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阿難言：「諾！受教。」
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佛言：「有人持佛法戒行，教人事佛，令入泥犁中者。」
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阿難驚起，長跪問佛：「云何教人當令得佛道，何故更入泥犁中？」
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佛語阿難：「汝信佛語不？」
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阿難言：「信佛語。」
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佛言：「汝信佛語，何故聞人受戒當入泥犁中驚為？若人不入泥犁，佛語為妄？」
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阿難更起作禮，頭面著地，繞佛三匝，還接佛足，長跪問佛：「阿難不解，未知人根。願佛解之，教人入泥犁意。」
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佛語阿難：「後末世時，有弟子作師，惰懶不能勤學，無有智慧；貪穢，欲得人供養錢財、穀帛，持用自活；不精佛法，阿諛隨人，見人貪殺，不與殺戒；見人嗜酒，不斷酒，多少可飲；人行授人戒法，言多少當得錢物作福；但欲得人物，是為賣戒令人；方更有慢不精戒者，便犯眾麤殺生。如是教者，持人著泥犁中。用負佛明教故，令護佛道神得其短，便為惡鬼所病，罪重或能至死，償罪即入泥犁中。」
佛語阿難：「後末世時，有弟子作師，惰懶不能勤學，無有智慧；貪穢，欲得人供養錢財、穀帛，持用自活；不精佛法，阿諛隨人，見人貪殺，不與殺戒；見人嗜酒，不斷酒，多少可飲；人行授人戒法，言多少當得錢物作福；但欲得人物，是為賣戒令人；方更有慢不精戒者，便犯眾麤殺生。如是教者，持人著泥犁中。用負佛明教故，令護佛道神得其短，便為惡鬼所病，罪重或能至死，償罪即入泥犁中。」
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阿難問佛：「新發意者，偶值惡師，不曉了，謂法當爾；至使信受其言，愚癡不解故。」阿難問佛：「更見明師，為可復重受戒不？」
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佛語阿難：「於我法中曠大，極可得悔更自湔洗。初發意時，心常曚冥，為惡師所誤，實自不知；更行受戒，始為入法。不知不曉時，非佛弟子，是為世間小善人耳，無大功德。」
佛語阿難：「於我法中曠大，極可得悔更自湔洗。初發意時，心常曚冥，為惡師所誤，實自不知；更行受戒，始為入法。不知不曉時，非佛弟子，是為世間小善人耳，無大功德。」
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阿難聞佛所說，歡喜作禮。
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