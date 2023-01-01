法句譬喻經卷第二晉世沙門法炬共法立譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經卷第二晉世沙門法炬共法立譯

喻華香品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻華香品之二

昔佛始得道在羅閱祇國教化，轉到舍衛國，國王群臣莫不宗仰。時有賈客大人名曰波利，與五百賈人入海求寶。時海神出，掬水問波利言：「海水為多？掬水為多？」波利答曰：「掬水為多。所以者何？海水雖多無益時用，不能救彼飢渴之人，掬水雖少值彼渴者，持用與之以濟其命，世世受福不可稱計。」海神歡喜讚言善哉！即脫身上八種香瓔校以七寶，以上波利。海神送之，安善往還到舍衛國，持此香瓔上波斯匿王，具陳所由。「念是香瓔非小人所服，謹以貢上，願蒙納受。」王得香瓔以為奇異，即呼諸夫人羅列前住：「若最好者以香瓔與之。」六萬夫人盡嚴來出。王問：「末利夫人何以不出？」侍人答言：「今十五日持佛法齋素服不嚴，是以不出。」王便瞋恚，遣人呼曰：「如今持齋，應違王主之命不乎？」如是三反，末利夫人素服而出在眾人中，猶如日月倍好於常。王意悚然加敬，問曰：「有何道德，炳然有異？」夫人白王：「自念少福稟斯女形，情態穢垢日夜山積，人命促短懼墜三塗，是以日月奉佛法齋，割愛從道世世蒙福。」王聞歡喜，便以香瓔以與末利夫人。夫人答言：「我今持齋不應著此，可與餘人。」王曰：「我本發意欲與勝者，卿今最勝，又奉法齋道志殊高，是以相與。若卿不受，吾將安置？」夫人答言：「大王勿憂！願王屈意共到佛所，以此香瓔奉上世尊，并採聖訓，累劫之福矣。」王即許焉，即勅嚴駕往到佛所，稽首於地却就王位，王白佛言：「海神香瓔波利所上，六萬夫人莫不貪得，末利夫人與而不取，持佛法齋心無貪欲，謹以上佛，願垂納受。世尊弟子執心護齋直信如此，豈有福乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛始得道在羅閱祇國教化，轉到舍衛國，國王群臣莫不宗仰。時有賈客大人名曰波利，與五百賈人入海求寶。時海神出，掬水問波利言：「海水為多？掬水為多？」波利答曰：「掬水為多。所以者何？海水雖多無益時用，不能救彼飢渴之人，掬水雖少值彼渴者，持用與之以濟其命，世世受福不可稱計。」海神歡喜讚言善哉！即脫身上八種香瓔校以七寶，以上波利。海神送之，安善往還到舍衛國，持此香瓔上波斯匿王，具陳所由。「念是香瓔非小人所服，謹以貢上，願蒙納受。」王得香瓔以為奇異，即呼諸夫人羅列前住：「若最好者以香瓔與之。」六萬夫人盡嚴來出。王問：「末利夫人何以不出？」侍人答言：「今十五日持佛法齋素服不嚴，是以不出。」王便瞋恚，遣人呼曰：「如今持齋，應違王主之命不乎？」如是三反，末利夫人素服而出在眾人中，猶如日月倍好於常。王意悚然加敬，問曰：「有何道德，炳然有異？」夫人白王：「自念少福稟斯女形，情態穢垢日夜山積，人命促短懼墜三塗，是以日月奉佛法齋，割愛從道世世蒙福。」王聞歡喜，便以香瓔以與末利夫人。夫人答言：「我今持齋不應著此，可與餘人。」王曰：「我本發意欲與勝者，卿今最勝，又奉法齋道志殊高，是以相與。若卿不受，吾將安置？」夫人答言：「大王勿憂！願王屈意共到佛所，以此香瓔奉上世尊，并採聖訓，累劫之福矣。」王即許焉，即勅嚴駕往到佛所，稽首於地却就王位，王白佛言：「海神香瓔波利所上，六萬夫人莫不貪得，末利夫人與而不取，持佛法齋心無貪欲，謹以上佛，願垂納受。世尊弟子執心護齋直信如此，豈有福乎？」

於是世尊為受香瓔，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊為受香瓔，即說偈言：

「多作寶華， 結步搖綺， 廣積德香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多作寶華， 結步搖綺， 廣積德香，

所生轉好。 琦草芳華， 不逆風熏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生轉好。 琦草芳華， 不逆風熏，

近道敷開， 德人逼香。 栴檀多香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近道敷開， 德人逼香。 栴檀多香，

青蓮芳花， 雖曰是真， 不如戒香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青蓮芳花， 雖曰是真， 不如戒香。

華香氣微， 不可謂真， 持戒之香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華香氣微， 不可謂真， 持戒之香，

到天殊勝。 戒具成就， 行無放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到天殊勝。 戒具成就， 行無放逸，

定意度脫， 長離魔道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定意度脫， 長離魔道。」

佛說偈已重告王曰：「齋之福祐明譽廣遠，譬如天下十六大國滿中珍寶持用布施，不如末利夫人一日一夕持佛法齋，如比其福須彌以豆矣。積福學慧可到泥洹。」王及夫人群臣大小，莫不歡喜執戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已重告王曰：「齋之福祐明譽廣遠，譬如天下十六大國滿中珍寶持用布施，不如末利夫人一日一夕持佛法齋，如比其福須彌以豆矣。積福學慧可到泥洹。」王及夫人群臣大小，莫不歡喜執戴奉行。

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中，於時城中有長者子五十人，往詣佛所作禮却坐。時佛為說無常苦空非身之法，恩愛如夢會當別離，尊榮豪貴亦有憂慼，唯有泥洹永離生死，群殃盡滅乃可大安。時五十人聞法喜悅，願為弟子，佛言：「善來比丘！」鬚髮自墮法衣具足，即成沙門。此諸沙門有親友長者，聞其出家意大歡喜，往到崛山與之相見，讚言：「諸君快哉善利，乃有此志。」為之設壇請佛及僧。明日佛與眾會就其舍食，食訖說法晡時乃還。此諸新學沙門戀慕宗黨皆欲返退，佛知其意，將出城門，見田溝中污泥糞壤中生蓮華，五色香潔其香芬熏乃蔽諸臭。佛便趣之，因說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在羅閱祇耆闍崛山中，於時城中有長者子五十人，往詣佛所作禮却坐。時佛為說無常苦空非身之法，恩愛如夢會當別離，尊榮豪貴亦有憂慼，唯有泥洹永離生死，群殃盡滅乃可大安。時五十人聞法喜悅，願為弟子，佛言：「善來比丘！」鬚髮自墮法衣具足，即成沙門。此諸沙門有親友長者，聞其出家意大歡喜，往到崛山與之相見，讚言：「諸君快哉善利，乃有此志。」為之設壇請佛及僧。明日佛與眾會就其舍食，食訖說法晡時乃還。此諸新學沙門戀慕宗黨皆欲返退，佛知其意，將出城門，見田溝中污泥糞壤中生蓮華，五色香潔其香芬熏乃蔽諸臭。佛便趣之，因說偈言：

「如作田溝， 近於大道， 中生蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如作田溝， 近於大道， 中生蓮華，

香潔可意。 有生死然， 凡夫處邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香潔可意。 有生死然， 凡夫處邊，

智者樂出， 為佛弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者樂出， 為佛弟子。」

佛說偈已即還山中。賢者阿難前白佛言：「向者世尊臨田溝上，所說二偈不審其義？願聞其意。」佛告阿難：「汝見溝中污泥不淨糞壤之中生蓮華不？」「唯然見之。」佛言：「阿難！人在世間展轉相生，計壽百歲或長或短，妻子恩愛飢渴寒熱，或悲或欣，一凶二吉三毒四倒五陰六入七識八邪九惱十惡，猶如田溝畜藏糞壤污泥不淨。欻有一人覺世無常，發心學道修清淨志，凝神斷想自致得道，亦如污泥生好蓮華，身自得道還度宗親，一切眾生皆蒙開解，亦如華香奄蔽臭穢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已即還山中。賢者阿難前白佛言：「向者世尊臨田溝上，所說二偈不審其義？願聞其意。」佛告阿難：「汝見溝中污泥不淨糞壤之中生蓮華不？」「唯然見之。」佛言：「阿難！人在世間展轉相生，計壽百歲或長或短，妻子恩愛飢渴寒熱，或悲或欣，一凶二吉三毒四倒五陰六入七識八邪九惱十惡，猶如田溝畜藏糞壤污泥不淨。欻有一人覺世無常，發心學道修清淨志，凝神斷想自致得道，亦如污泥生好蓮華，身自得道還度宗親，一切眾生皆蒙開解，亦如華香奄蔽臭穢。」

五十比丘聞佛說法，進志堅固，即得阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十比丘聞佛說法，進志堅固，即得阿羅漢道。

法句譬喻經愚闇品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經愚闇品第十三

昔佛在舍衛國。時城中有婆羅門，年向八十，財富無數，為人頑闇慳貪難化，不識道德不計無常，更作好舍，前庌後堂涼臺煖室，東西廂廡數十梁間，唯後堂前拒陽未訖。時婆羅門恒自經營指授眾事，佛以道眼見此老翁，命不終日當就後世，不能自知而方怱怱，形瘦力竭精神無福，甚可憐愍。佛將阿難往到其門，慰問老翁：「得無勞惓？今作此舍皆何所安？」老翁答言：「前庌待客、後堂自處，東西二廂當安兒息財物僕使，夏上涼臺、冬入溫室。」佛語老翁：「久聞宿德思遲談講，偶有要偈存亡有益，欲以相贈，不審可小廢事共坐論不也？」老翁答言：「今正大懅不容坐語，後日更來當共善敘；所云要偈便可說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國。時城中有婆羅門，年向八十，財富無數，為人頑闇慳貪難化，不識道德不計無常，更作好舍，前庌後堂涼臺煖室，東西廂廡數十梁間，唯後堂前拒陽未訖。時婆羅門恒自經營指授眾事，佛以道眼見此老翁，命不終日當就後世，不能自知而方怱怱，形瘦力竭精神無福，甚可憐愍。佛將阿難往到其門，慰問老翁：「得無勞惓？今作此舍皆何所安？」老翁答言：「前庌待客、後堂自處，東西二廂當安兒息財物僕使，夏上涼臺、冬入溫室。」佛語老翁：「久聞宿德思遲談講，偶有要偈存亡有益，欲以相贈，不審可小廢事共坐論不也？」老翁答言：「今正大懅不容坐語，後日更來當共善敘；所云要偈便可說之。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「有子有財， 愚惟汲汲， 我且非我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有子有財， 愚惟汲汲， 我且非我，

何憂子財？ 暑當止此， 寒當止此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何憂子財？ 暑當止此， 寒當止此，

愚多豫慮， 莫知來變。 愚蒙愚極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚多豫慮， 莫知來變。 愚蒙愚極，

自謂我智， 愚而勝智， 是謂極愚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自謂我智， 愚而勝智， 是謂極愚。」

婆羅門言：「善說此偈，今實太懅，後來更論之。」於是世尊傷之而去。老翁於後自授屋椽，椽墮打頭即時命過，室家啼哭驚動四鄰。佛去未遠便有此變，佛到里頭逢諸梵志有數十人，前問佛言：「從何所來？」佛言：「屢到此死翁舍，為翁說法。不信佛語，不知無常，今者忽然已就後世。」具為諸梵志更說前偈義，聞之欣然即得道跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「善說此偈，今實太懅，後來更論之。」於是世尊傷之而去。老翁於後自授屋椽，椽墮打頭即時命過，室家啼哭驚動四鄰。佛去未遠便有此變，佛到里頭逢諸梵志有數十人，前問佛言：「從何所來？」佛言：「屢到此死翁舍，為翁說法。不信佛語，不知無常，今者忽然已就後世。」具為諸梵志更說前偈義，聞之欣然即得道跡。

於是世尊，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊，而說偈言：

「愚闇近智， 如瓢斟味， 雖久狎習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚闇近智， 如瓢斟味， 雖久狎習，

猶不知法。 開達近智， 如舌甞味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶不知法。 開達近智， 如舌甞味，

雖須臾習， 即解道要。 愚人施行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖須臾習， 即解道要。 愚人施行，

為身招患， 快心作惡， 自致重殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為身招患， 快心作惡， 自致重殃。

行為不善， 退見悔恡， 致涕流面， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行為不善， 退見悔恡， 致涕流面，

報由宿習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報由宿習。」

時諸梵志重聞此偈，益懷篤信，為佛作禮，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸梵志重聞此偈，益懷篤信，為佛作禮，歡喜奉行。

昔佛在舍衛國給孤獨精舍，為諸天人說法。時波斯匿王有一寡女，名曰金剛，少寡來歸，父母哀愍，別為宮舍作好舍宅，給五百妓女以娛樂之。眾中有一長老青衣，名曰度勝，恒行市買脂粉香華。時見男女無數大眾，各齎香華出城詣佛。即問行人：「欲何所至？」眾人答言：「佛出於世三界之尊，度脫眾生皆得泥洹。」度勝聞之心悅意喜，即自念言：「會老見佛，宿世之福。」便分香直持買好華，隨眾人輩往到佛所，作禮却立散華燒香。一心聽法已，過市取香，因聽法功德宿行所追，香氣熏聞斤兩倍前，嫌其遲晚而共詰之。度勝奉道即如事言：「世有聖師三界之尊，擊無上法鼓震動三千，往聽法者無央數人。實隨聽法，是以稽遲。」金剛之徒聞說世尊法義深妙非世所聞，悚然心歡而自歎曰：「吾等何罪獨自不聞？」即報度勝：「試為我說之。」度勝白曰：「身賤口穢不敢便宣。乞更諮受，如命說之。」即便遣出，重告之曰：「具受儀式。」度勝未還，金剛、侍女側息中庭，如子待母。佛告度勝：「汝還說法多所度脫，說法之儀先施高座。」度勝受勅具宣聖旨，皆大歡喜，各脫衣服一領，積為高座。度勝洗浴，承佛威神如應說法，金剛之等五百餘人，疑解破惡得須陀洹道。說法甚美不覺失火，一時燒死即生天上。王將人從來欲救火，見之已燃，收拾棺殮葬送畢訖，往過佛所，為佛作禮却坐常位。佛問王曰：「所從來也？」王叉手言：「女金剛不幸不覺失火，大小燒盡，適棺殮還，不審何罪遇此火害？唯願世尊彰告未聞。」佛告大王：「過去世時有城名波羅奈，有長者婦將婇女五百人，至城外大祠祀。其法難犯，他姓之人不得到邊，不問親踈，其有來者擲著火中。時世有一辟支佛名曰迦羅，處在山中，晨來分衛暮輒還山。迦羅分衛來趣郊祠，長者婦見之忿然瞋恚，共捉迦羅撲著火中，舉身燋爛便現神足，飛昇虛空。眾女驚怖，泣淚悔過，長跪舉頭而自陳曰：『女人憃愚不識至真，群愚荒騃毀辱神靈，自惟過舋罪惡若山，願降尊德以消重殃。』尋聲即下而般泥洹，諸女起塔供養舍利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國給孤獨精舍，為諸天人說法。時波斯匿王有一寡女，名曰金剛，少寡來歸，父母哀愍，別為宮舍作好舍宅，給五百妓女以娛樂之。眾中有一長老青衣，名曰度勝，恒行市買脂粉香華。時見男女無數大眾，各齎香華出城詣佛。即問行人：「欲何所至？」眾人答言：「佛出於世三界之尊，度脫眾生皆得泥洹。」度勝聞之心悅意喜，即自念言：「會老見佛，宿世之福。」便分香直持買好華，隨眾人輩往到佛所，作禮却立散華燒香。一心聽法已，過市取香，因聽法功德宿行所追，香氣熏聞斤兩倍前，嫌其遲晚而共詰之。度勝奉道即如事言：「世有聖師三界之尊，擊無上法鼓震動三千，往聽法者無央數人。實隨聽法，是以稽遲。」金剛之徒聞說世尊法義深妙非世所聞，悚然心歡而自歎曰：「吾等何罪獨自不聞？」即報度勝：「試為我說之。」度勝白曰：「身賤口穢不敢便宣。乞更諮受，如命說之。」即便遣出，重告之曰：「具受儀式。」度勝未還，金剛、侍女側息中庭，如子待母。佛告度勝：「汝還說法多所度脫，說法之儀先施高座。」度勝受勅具宣聖旨，皆大歡喜，各脫衣服一領，積為高座。度勝洗浴，承佛威神如應說法，金剛之等五百餘人，疑解破惡得須陀洹道。說法甚美不覺失火，一時燒死即生天上。王將人從來欲救火，見之已燃，收拾棺殮葬送畢訖，往過佛所，為佛作禮却坐常位。佛問王曰：「所從來也？」王叉手言：「女金剛不幸不覺失火，大小燒盡，適棺殮還，不審何罪遇此火害？唯願世尊彰告未聞。」佛告大王：「過去世時有城名波羅奈，有長者婦將婇女五百人，至城外大祠祀。其法難犯，他姓之人不得到邊，不問親踈，其有來者擲著火中。時世有一辟支佛名曰迦羅，處在山中，晨來分衛暮輒還山。迦羅分衛來趣郊祠，長者婦見之忿然瞋恚，共捉迦羅撲著火中，舉身燋爛便現神足，飛昇虛空。眾女驚怖，泣淚悔過，長跪舉頭而自陳曰：『女人憃愚不識至真，群愚荒騃毀辱神靈，自惟過舋罪惡若山，願降尊德以消重殃。』尋聲即下而般泥洹，諸女起塔供養舍利。」

佛為大王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為大王而說偈言：

「愚憃作惡， 不能自解， 殃追自焚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚憃作惡， 不能自解， 殃追自焚，

罪成熾然。 愚所望處， 不謂適苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪成熾然。 愚所望處， 不謂適苦，

臨墮厄地， 乃知不善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨墮厄地， 乃知不善。」

佛告大王：「爾時長者婦，今王女金剛是；五百侍女，今度勝等五百伎女是。罪福追人久無不彰，善惡隨人如影隨形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「爾時長者婦，今王女金剛是；五百侍女，今度勝等五百伎女是。罪福追人久無不彰，善惡隨人如影隨形。」

說是法時，國內大小信伏歡喜，咸歸三尊皆受五戒，即得道跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，國內大小信伏歡喜，咸歸三尊皆受五戒，即得道跡。

法句譬喻經明哲品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經明哲品第十四

昔有梵志其年二十，天才自然，事無大小過目則能，自以聰哲而自誓曰：「天下技術要當盡知，一藝不通則非明達也。」於是遊學無師不造，六藝雜術，天文地理，醫方鎮壓山崩地動，摴蒱博弈妓樂博撮，裁割衣裳文繡綾綺，厨膳切割調和滋味，人間之事無不兼達。心自念曰：「丈夫如此，誰能及者？試遊諸國摧伏觝對，奮名四海技術衝天，然後載功竹帛垂勳百代。」於是遊行往至一國，入市觀視，見有一人坐作角弓析筋治角，用手如飛作弓調快，買者諍前。即自念曰：「少來所學自以具足，邂逅自輕不學作弓，若彼鬪技，吾則不如矣，當從受學耳。」遂從弓師求為弟子，盡心受學。月日之中具解弓法，所作巧妙乃踰於師，布施財物奉辭而去。去之一國當渡江水，有一船師用船若飛，迴旋上下便疾無雙。復自念曰：「吾技雖多未曾習船，雖為賤術，其於不知宜當學之，萬技悉備。」遂從船師願為弟子，供奉盡敬竭力勞勤。月日之中知其逆順，御船迴旋乃踰於師，布施財物奉辭而去。復至一國，國王宮殿天下無雙，即自念曰：「作此殿匠，巧妙乃爾，自隱遊來偶不學之，若與競術必不勝矣，且當復學，意乃足耳。」遂求殿匠願為弟子，盡心供養執持斤斧。月日之間具解尺寸方圓規矩，雕文刻鏤木事盡知，天才明朗事輒勝師，布施所有辭師而去。周行天下遍十六大國，命敵捔技獨言隻步無敢應者，心自貢高曰：「天地之間誰有勝我者？」佛在祇洹遙見此人應可化度，佛以神足化作沙門，拄杖持鉢在前而來。梵志由來國無道法，未見沙門怪是何人？須至當問。須臾來到，梵志問曰：「百王之則未見君輩，衣裳制度無有此服，宗廟異物不見此器，君是何人，形服改常也？」沙門答曰：「吾調身人也。」復問：「何謂調身？」於是沙門因其所習而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有梵志其年二十，天才自然，事無大小過目則能，自以聰哲而自誓曰：「天下技術要當盡知，一藝不通則非明達也。」於是遊學無師不造，六藝雜術，天文地理，醫方鎮壓山崩地動，摴蒱博弈妓樂博撮，裁割衣裳文繡綾綺，厨膳切割調和滋味，人間之事無不兼達。心自念曰：「丈夫如此，誰能及者？試遊諸國摧伏觝對，奮名四海技術衝天，然後載功竹帛垂勳百代。」於是遊行往至一國，入市觀視，見有一人坐作角弓析筋治角，用手如飛作弓調快，買者諍前。即自念曰：「少來所學自以具足，邂逅自輕不學作弓，若彼鬪技，吾則不如矣，當從受學耳。」遂從弓師求為弟子，盡心受學。月日之中具解弓法，所作巧妙乃踰於師，布施財物奉辭而去。去之一國當渡江水，有一船師用船若飛，迴旋上下便疾無雙。復自念曰：「吾技雖多未曾習船，雖為賤術，其於不知宜當學之，萬技悉備。」遂從船師願為弟子，供奉盡敬竭力勞勤。月日之中知其逆順，御船迴旋乃踰於師，布施財物奉辭而去。復至一國，國王宮殿天下無雙，即自念曰：「作此殿匠，巧妙乃爾，自隱遊來偶不學之，若與競術必不勝矣，且當復學，意乃足耳。」遂求殿匠願為弟子，盡心供養執持斤斧。月日之間具解尺寸方圓規矩，雕文刻鏤木事盡知，天才明朗事輒勝師，布施所有辭師而去。周行天下遍十六大國，命敵捔技獨言隻步無敢應者，心自貢高曰：「天地之間誰有勝我者？」佛在祇洹遙見此人應可化度，佛以神足化作沙門，拄杖持鉢在前而來。梵志由來國無道法，未見沙門怪是何人？須至當問。須臾來到，梵志問曰：「百王之則未見君輩，衣裳制度無有此服，宗廟異物不見此器，君是何人，形服改常也？」沙門答曰：「吾調身人也。」復問：「何謂調身？」於是沙門因其所習而說偈言：

「弓匠調角， 水人調船， 巧匠調木， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弓匠調角， 水人調船， 巧匠調木，

智者調身。 譬如厚石， 風不能移， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者調身。 譬如厚石， 風不能移，

智者意重， 毀譽不傾。 譬如深淵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者意重， 毀譽不傾。 譬如深淵，

澄靜清明， 慧人聞道， 心淨歡然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澄靜清明， 慧人聞道， 心淨歡然。」

於是沙門說此偈已，身昇虛空還現佛身，三十二相、八十種好，光明洞達照曜天地，從虛空來下，謂其人曰：「吾道德變化，調身之力也。」於是其人五體投地，稽首問曰：「願聞調身，其有要乎？」佛告梵志：「五戒十善、四等六度、四禪三解脫，此調身之法也。夫弓船木匠六藝奇術，斯皆綺飾華譽之事，蕩身縱意生死之路也。」梵志聞之，欣然信解願為弟子。佛言：「沙門善來！」鬚髮自墮即成沙門。佛重為說四諦八解之要，尋時即得阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是沙門說此偈已，身昇虛空還現佛身，三十二相、八十種好，光明洞達照曜天地，從虛空來下，謂其人曰：「吾道德變化，調身之力也。」於是其人五體投地，稽首問曰：「願聞調身，其有要乎？」佛告梵志：「五戒十善、四等六度、四禪三解脫，此調身之法也。夫弓船木匠六藝奇術，斯皆綺飾華譽之事，蕩身縱意生死之路也。」梵志聞之，欣然信解願為弟子。佛言：「沙門善來！」鬚髮自墮即成沙門。佛重為說四諦八解之要，尋時即得阿羅漢道。

昔佛在舍衛國。有山民村五六十家，去國五百里，村中有一貧家，其主人婦懷妊十月雙生二男，甚大端政無比，父母愛之便為作字，一名雙德，二名雙福。生五六十日，其父放牛來還，懈息却臥床上，其母出田拾薪未還，此二小兒左右顧視不見父母，便共相責。語一人言：「前世之時垂當得道，正坐愚意謂命可常，退墮生死不可計劫，今乃得生此貧家作子，穰草之中以氈褐自覆，食飲麤惡纔自支身，如此至久云何得道？皆坐前世戀慕富貴，放身散意快樂須臾，從爾以來長塗受苦，如今憂惱當何恃怙？」一人答曰：「我爾時小難一時之懃，不竟精進，而令數世遭諸苦患，此是自為非父母作也，但共當之，復何所言？」父聞二子相責如是，甚大怪之，謂呼是鬼祟來生災變，云何數十日小兒乃作此言？恐其後日殺親滅族，曼小未大宜當殺之。其父驚出閉門捨去，到田取薪欲燒殺之。其母來還，問夫用此薪為？夫言：「甚大可怪所說如是，此似是鬼，必破人門族，以其曼小欲燒殺之。」其母聞此，意中愕然猶豫未信，小停數日更聽其言。至明日夫婦俱出於戶外，潛聽二兒在內相責如故，夫婦重共聞之，甚怪所以，便共集薪密欲燒之。佛以天眼見此夫婦欲燒殺二子，愍其可憐，宿福應度，往到其村普放光明，天地大動，山川樹木皆作金色；村中大小驚到佛所，為佛作禮莫不歡喜，知佛至神三界無比。佛到雙生小兒家，二兒見佛光明喜踊難量，父母又驚，各抱一子將至佛所，問佛世尊：「此小兒生來五六十日，所說如是，甚共怪之，恐作禍害欲火燒殺之，正值佛來未及得燒。不知此小兒為是何等鬼魅也？唯願解說是何災怪？」小兒見佛踊躍歡喜，佛見小兒大笑，口出五色光普照天地。佛告小兒父母及村人大小：「此二小兒非是鬼魅，福德之子。前迦葉佛時曾作沙門，少小共為朋友，同志出家各自精進，臨當得道，欻起邪想共相沮敗，樂世榮華恃福生天，下為侯王國主長者，欻起是想便墮退轉不得涅槃。更此生死，彌連劫數常相鈎牽，輒共雙生。遭我世時，今始乃生。已往供養佛功德故，餘福應度罪滅福生，自識宿命，是以世尊故來度之，我不度者橫為火所燒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國。有山民村五六十家，去國五百里，村中有一貧家，其主人婦懷妊十月雙生二男，甚大端政無比，父母愛之便為作字，一名雙德，二名雙福。生五六十日，其父放牛來還，懈息却臥床上，其母出田拾薪未還，此二小兒左右顧視不見父母，便共相責。語一人言：「前世之時垂當得道，正坐愚意謂命可常，退墮生死不可計劫，今乃得生此貧家作子，穰草之中以氈褐自覆，食飲麤惡纔自支身，如此至久云何得道？皆坐前世戀慕富貴，放身散意快樂須臾，從爾以來長塗受苦，如今憂惱當何恃怙？」一人答曰：「我爾時小難一時之懃，不竟精進，而令數世遭諸苦患，此是自為非父母作也，但共當之，復何所言？」父聞二子相責如是，甚大怪之，謂呼是鬼祟來生災變，云何數十日小兒乃作此言？恐其後日殺親滅族，曼小未大宜當殺之。其父驚出閉門捨去，到田取薪欲燒殺之。其母來還，問夫用此薪為？夫言：「甚大可怪所說如是，此似是鬼，必破人門族，以其曼小欲燒殺之。」其母聞此，意中愕然猶豫未信，小停數日更聽其言。至明日夫婦俱出於戶外，潛聽二兒在內相責如故，夫婦重共聞之，甚怪所以，便共集薪密欲燒之。佛以天眼見此夫婦欲燒殺二子，愍其可憐，宿福應度，往到其村普放光明，天地大動，山川樹木皆作金色；村中大小驚到佛所，為佛作禮莫不歡喜，知佛至神三界無比。佛到雙生小兒家，二兒見佛光明喜踊難量，父母又驚，各抱一子將至佛所，問佛世尊：「此小兒生來五六十日，所說如是，甚共怪之，恐作禍害欲火燒殺之，正值佛來未及得燒。不知此小兒為是何等鬼魅也？唯願解說是何災怪？」小兒見佛踊躍歡喜，佛見小兒大笑，口出五色光普照天地。佛告小兒父母及村人大小：「此二小兒非是鬼魅，福德之子。前迦葉佛時曾作沙門，少小共為朋友，同志出家各自精進，臨當得道，欻起邪想共相沮敗，樂世榮華恃福生天，下為侯王國主長者，欻起是想便墮退轉不得涅槃。更此生死，彌連劫數常相鈎牽，輒共雙生。遭我世時，今始乃生。已往供養佛功德故，餘福應度罪滅福生，自識宿命，是以世尊故來度之，我不度者橫為火所燒。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「大人體無欲， 在所照然明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大人體無欲， 在所照然明，

雖或遭苦樂， 不高現其智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖或遭苦樂， 不高現其智。

大賢無世事， 不願子財國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大賢無世事， 不願子財國，

常守戒慧道， 不貪邪富貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常守戒慧道， 不貪邪富貴。

智人知動搖， 譬如沙中樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人知動搖， 譬如沙中樹，

朋友志未強， 隨色染其素。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朋友志未強， 隨色染其素。」

佛說是時，小兒見佛其身即踊，如八歲小兒，即作沙彌，得羅漢道。村人大小見佛光相，又見小兒形變踊大，皆大歡喜，得須陀洹道，父母疑解，亦得法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，小兒見佛其身即踊，如八歲小兒，即作沙彌，得羅漢道。村人大小見佛光相，又見小兒形變踊大，皆大歡喜，得須陀洹道，父母疑解，亦得法眼。

法句譬喻經羅漢品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經羅漢品第十五

昔有一國名曰那梨，近南海邊，其中人民採真珠栴檀以為常業。其國有一家兄弟二人，父母終亡欲求分異，家有一奴名曰分那，年少聰了，賈販市買入海治生無事不知，居家財物分為一分，以奴分那持作一分，兄弟擲籌弟得分那，止將妻子空手出舍。時世飢儉唯得分那，恐不相活以為愁憂。時奴分那白大家言：「願莫愁憂，分那作計月日之中當令勝兄。」大家言：「若審能爾者，放汝為良人。」大家夫人有私珠物，與分那作本。時海潮來，城內人民至水邊取薪。分那持珠物出至城外，見一乞兒負薪，薪中有牛頭栴檀香，可治重病，一兩直千兩金，時世有一不可常得。分那識之，以金錢二枚買得持歸，破作數十段。時有長者得重病，當須此牛頭栴檀香二兩合藥，求不能得。分那持往，即得二千兩金。如是賣盡，所得不訾，富兄十倍。大家感念分那之恩，不違言誓放為良人，隨意所樂。於是分那辭行學道，到舍衛國為佛作禮長跪白佛：「所出微賤，心樂道德，唯願世尊垂慈濟度。」佛言：「善來分那！」頭髮自墮法衣著身，即成沙門，佛為說法，尋得羅漢道。坐自思惟：「今得六通，存亡自由，皆主人之恩，今當往度并化國人。」於時分那往到本國，至主人家，主人歡喜請坐設食，食訖澡手飛昇虛空，分身散體半出水火，光明洞達，從上來下告主人曰：「此之神德皆是主人放捨之福，往到佛所所學如是。」主人答曰：「佛之神化微妙乃爾，願見世尊受其教訓。」分那答曰：「但當志心供設饌具，佛三達智必自來矣。」即便設供宿昔已辦，向舍衛國稽首長跪燒香請佛：「唯願屈尊廣度一切。」佛知其意，即與五百羅漢，各以神足往到其舍。國王人民莫不敬肅，來至佛所五體投地，却坐王位，食畢澡訖，佛為主人及王官屬廣陳明法，皆受五戒為佛弟子。起住佛前歎分那曰：「在家精勤，出家得道，神德高遠家國蒙度，我當云何以報其恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有一國名曰那梨，近南海邊，其中人民採真珠栴檀以為常業。其國有一家兄弟二人，父母終亡欲求分異，家有一奴名曰分那，年少聰了，賈販市買入海治生無事不知，居家財物分為一分，以奴分那持作一分，兄弟擲籌弟得分那，止將妻子空手出舍。時世飢儉唯得分那，恐不相活以為愁憂。時奴分那白大家言：「願莫愁憂，分那作計月日之中當令勝兄。」大家言：「若審能爾者，放汝為良人。」大家夫人有私珠物，與分那作本。時海潮來，城內人民至水邊取薪。分那持珠物出至城外，見一乞兒負薪，薪中有牛頭栴檀香，可治重病，一兩直千兩金，時世有一不可常得。分那識之，以金錢二枚買得持歸，破作數十段。時有長者得重病，當須此牛頭栴檀香二兩合藥，求不能得。分那持往，即得二千兩金。如是賣盡，所得不訾，富兄十倍。大家感念分那之恩，不違言誓放為良人，隨意所樂。於是分那辭行學道，到舍衛國為佛作禮長跪白佛：「所出微賤，心樂道德，唯願世尊垂慈濟度。」佛言：「善來分那！」頭髮自墮法衣著身，即成沙門，佛為說法，尋得羅漢道。坐自思惟：「今得六通，存亡自由，皆主人之恩，今當往度并化國人。」於時分那往到本國，至主人家，主人歡喜請坐設食，食訖澡手飛昇虛空，分身散體半出水火，光明洞達，從上來下告主人曰：「此之神德皆是主人放捨之福，往到佛所所學如是。」主人答曰：「佛之神化微妙乃爾，願見世尊受其教訓。」分那答曰：「但當志心供設饌具，佛三達智必自來矣。」即便設供宿昔已辦，向舍衛國稽首長跪燒香請佛：「唯願屈尊廣度一切。」佛知其意，即與五百羅漢，各以神足往到其舍。國王人民莫不敬肅，來至佛所五體投地，却坐王位，食畢澡訖，佛為主人及王官屬廣陳明法，皆受五戒為佛弟子。起住佛前歎分那曰：「在家精勤，出家得道，神德高遠家國蒙度，我當云何以報其恩？」

於是世尊重歎分那而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊重歎分那而說偈言：

「心已休息， 言行亦止， 從正解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心已休息， 言行亦止， 從正解脫，

寂然歸滅。 棄欲無著， 缺三界障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂然歸滅。 棄欲無著， 缺三界障，

望意已絕， 是謂上人。 若聚若野， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 望意已絕， 是謂上人。 若聚若野，

平地高岸， 應真所過， 莫不蒙度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平地高岸， 應真所過， 莫不蒙度。

彼樂空閑， 眾人不能， 快哉無望， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼樂空閑， 眾人不能， 快哉無望，

無所欲求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所欲求。」

佛說偈已，主人及王益加歡喜，供養七日，得須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，主人及王益加歡喜，供養七日，得須陀洹道。

法句譬喻經述千品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經述千品第十六

昔佛在舍衛國，有一長老比丘字般特，新作比丘稟性闇塞，佛令五百羅漢日日教之，三年之中不得一偈，國中四輩皆知其愚冥。佛愍傷之，即呼著前授與一偈，守口攝意身莫犯，如是行者得度世。時般特感佛慈恩，歡欣心開誦偈上口。佛告之曰：「汝今年老，方得一偈，人皆知之不足為奇；今當為汝解說其義，一心諦聽。」般特受教而聽，佛即為說身三口四意三所由，觀其所起察其所滅，三界五道輪轉不息，由之昇天、由之墮淵、由之得道，涅槃自然、分別為說無量妙法。時般特㸌然心開，即得羅漢道。爾時有五百比丘尼別有精舍，佛日遣一比丘為說經法，「明日般特次應當行。」諸尼聞之皆豫含笑。「明日來者，我等當共逆說其偈，令之慚愧無所一言。」明日般特往，諸比丘尼大小皆出作禮相視而笑，坐畢下食，食已澡手請令說法。時般特即上高座，自慚否曰：「薄德下才末為沙門，頑鈍有素所學不多，唯知一偈粗識其義，當為敷演願各靜聽。」諸年少比丘尼欲逆說偈，口不能開，驚怖自責稽首悔過。般特即如佛所說，一一分別身意所由罪福內外，昇天得道凝神斷想入定之法。即時諸尼聞其所說甚怪甚異，一心歡喜皆得羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國，有一長老比丘字般特，新作比丘稟性闇塞，佛令五百羅漢日日教之，三年之中不得一偈，國中四輩皆知其愚冥。佛愍傷之，即呼著前授與一偈，守口攝意身莫犯，如是行者得度世。時般特感佛慈恩，歡欣心開誦偈上口。佛告之曰：「汝今年老，方得一偈，人皆知之不足為奇；今當為汝解說其義，一心諦聽。」般特受教而聽，佛即為說身三口四意三所由，觀其所起察其所滅，三界五道輪轉不息，由之昇天、由之墮淵、由之得道，涅槃自然、分別為說無量妙法。時般特㸌然心開，即得羅漢道。爾時有五百比丘尼別有精舍，佛日遣一比丘為說經法，「明日般特次應當行。」諸尼聞之皆豫含笑。「明日來者，我等當共逆說其偈，令之慚愧無所一言。」明日般特往，諸比丘尼大小皆出作禮相視而笑，坐畢下食，食已澡手請令說法。時般特即上高座，自慚否曰：「薄德下才末為沙門，頑鈍有素所學不多，唯知一偈粗識其義，當為敷演願各靜聽。」諸年少比丘尼欲逆說偈，口不能開，驚怖自責稽首悔過。般特即如佛所說，一一分別身意所由罪福內外，昇天得道凝神斷想入定之法。即時諸尼聞其所說甚怪甚異，一心歡喜皆得羅漢道。

後日國王波斯匿，請佛眾僧於正殿會，佛欲現般特威神，與鉢令持隨後而行。門士識之，留不聽入。「卿為沙門一偈不了，受請何為？吾是俗人由尚知偈，豈況沙門無有智慧，施卿無益，不須入門。」時般特即住門外。佛坐正殿，上行水已畢，般特即擎鉢申臂遙以授佛。王及群臣、夫人太子、眾會四輩，見臂來入不見其形，怪而問佛：「是何人臂？」佛言：「是般特比丘臂也，近日得道。向吾使持鉢，門士不聽來入，是以申臂授吾鉢耳。」即便請入，威神倍常。王白佛言：「聞般特本性愚鈍方知一偈，何緣得道？」佛告王曰：「學不必多，行之為上。般特解一偈義，精理入神，身口意寂淨如天金。人雖多學，不解不行徒喪識想，有何益哉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後日國王波斯匿，請佛眾僧於正殿會，佛欲現般特威神，與鉢令持隨後而行。門士識之，留不聽入。「卿為沙門一偈不了，受請何為？吾是俗人由尚知偈，豈況沙門無有智慧，施卿無益，不須入門。」時般特即住門外。佛坐正殿，上行水已畢，般特即擎鉢申臂遙以授佛。王及群臣、夫人太子、眾會四輩，見臂來入不見其形，怪而問佛：「是何人臂？」佛言：「是般特比丘臂也，近日得道。向吾使持鉢，門士不聽來入，是以申臂授吾鉢耳。」即便請入，威神倍常。王白佛言：「聞般特本性愚鈍方知一偈，何緣得道？」佛告王曰：「學不必多，行之為上。般特解一偈義，精理入神，身口意寂淨如天金。人雖多學，不解不行徒喪識想，有何益哉？」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「雖誦千章， 句義不正， 不如一要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖誦千章， 句義不正， 不如一要，

聞可滅惡。 雖誦千言， 不義何益？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞可滅惡。 雖誦千言， 不義何益？

不如一義， 聞行可度。 雖多誦經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如一義， 聞行可度。 雖多誦經，

不解何益？ 解一法句， 行可得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不解何益？ 解一法句， 行可得道。」

佛說偈已，三百比丘得阿羅漢道，王及群臣夫人太子莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，三百比丘得阿羅漢道，王及群臣夫人太子莫不歡喜。

昔佛在舍衛國精舍之中，為天人說法。時舍衛國中有婆羅門長者名藍達，大富無極，其家資財不可計數。梵志之法，當作大壇以顯名譽，盡家之財持用布施作般闍于瑟，供養婆羅門五千餘人，五年之中供給衣被床榻醫藥珍琦寶物郊祠供具，盡所愛惜。諸梵志等五年之中，為羅摩達長者，祭祀諸天四山五嶽星宿水火，無不周遍，呪願長者長夜受福。五歲已周，最後一日極大布施，如長者法，金鉢盛銀粟，銀鉢盛金粟，象馬車乘奴婢資財，七寶服飾散蓋履屣，鹿皮之衣，錫杖踞床澡罐澡盤，床榻席薦，所應當得，事事八萬四千盡持布施。當其爾日皆來大會，鬼神國王大臣梵志大姓，悉來會坐，隱隱闐闐莫不歡欣。佛見如是，歎然言曰：「此大姓梵志何以愚癡？所施大多福報薄少，如種火中何從得報也？若我不化，長離法門。」於是世尊便起嚴服，化從地出，放大光明普照眾會，大小見之怪未曾有，驚怖悚懼不知何神。長者羅摩達及諸大眾，頭面著地為佛作禮。佛見眾人皆有敬心，因其恭肅便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國精舍之中，為天人說法。時舍衛國中有婆羅門長者名藍達，大富無極，其家資財不可計數。梵志之法，當作大壇以顯名譽，盡家之財持用布施作般闍于瑟，供養婆羅門五千餘人，五年之中供給衣被床榻醫藥珍琦寶物郊祠供具，盡所愛惜。諸梵志等五年之中，為羅摩達長者，祭祀諸天四山五嶽星宿水火，無不周遍，呪願長者長夜受福。五歲已周，最後一日極大布施，如長者法，金鉢盛銀粟，銀鉢盛金粟，象馬車乘奴婢資財，七寶服飾散蓋履屣，鹿皮之衣，錫杖踞床澡罐澡盤，床榻席薦，所應當得，事事八萬四千盡持布施。當其爾日皆來大會，鬼神國王大臣梵志大姓，悉來會坐，隱隱闐闐莫不歡欣。佛見如是，歎然言曰：「此大姓梵志何以愚癡？所施大多福報薄少，如種火中何從得報也？若我不化，長離法門。」於是世尊便起嚴服，化從地出，放大光明普照眾會，大小見之怪未曾有，驚怖悚懼不知何神。長者羅摩達及諸大眾，頭面著地為佛作禮。佛見眾人皆有敬心，因其恭肅便說偈言：

「月千反祠， 終身不徹， 不如須臾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「月千反祠， 終身不徹， 不如須臾，

一心念法。 一念造福， 勝彼終身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心念法。 一念造福， 勝彼終身，

雖終百歲， 奉事火神； 不如須臾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖終百歲， 奉事火神； 不如須臾，

供養三尊， 一供養福， 勝彼百年。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養三尊， 一供養福， 勝彼百年。」

於是世尊告藍達曰：「施有四事。何等為四？一者施多得福報少，二者施少得福報多，三者施多得福報多，四者施少得報亦少。何謂施多得福報少者？其人愚癡殺生祭祠，飲酒歌舞破損財寶，無有福慧。何謂施少得報少者？以慳貪惡意施凡道士，俱兩愚癡是故無福。何謂施少得福多者？能以慈心奉道德人，道士食已精進學誦，施此雖少其福彌大。何謂施多得福多者？若有賢者覺世無常，好心出財起立塔寺精舍菓園，供養三尊衣服履屣床榻厨膳，斯福如五河流入於大海，福流如是世世不斷，是為施多其報轉多，譬如農家地有厚薄所得不同。」爾時藍達長者座中會人，見佛變化聞說法言皆大歡喜，諸天人神皆得須陀洹道；五千梵志皆作沙門得應真道；主人藍達居家大小，皆受五戒亦得道迹；國王大臣皆受三自歸，為優婆塞，亦得法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告藍達曰：「施有四事。何等為四？一者施多得福報少，二者施少得福報多，三者施多得福報多，四者施少得報亦少。何謂施多得福報少者？其人愚癡殺生祭祠，飲酒歌舞破損財寶，無有福慧。何謂施少得報少者？以慳貪惡意施凡道士，俱兩愚癡是故無福。何謂施少得福多者？能以慈心奉道德人，道士食已精進學誦，施此雖少其福彌大。何謂施多得福多者？若有賢者覺世無常，好心出財起立塔寺精舍菓園，供養三尊衣服履屣床榻厨膳，斯福如五河流入於大海，福流如是世世不斷，是為施多其報轉多，譬如農家地有厚薄所得不同。」爾時藍達長者座中會人，見佛變化聞說法言皆大歡喜，諸天人神皆得須陀洹道；五千梵志皆作沙門得應真道；主人藍達居家大小，皆受五戒亦得道迹；國王大臣皆受三自歸，為優婆塞，亦得法眼。

昔佛在舍衛精舍教化時，羅閱祇國有一人，為人凶愚不孝父母，輕侮良善不敬長老，居門衰耗常不如意，便行事火欲求福祐。事火之法，日適欲沒，燃大火聚，向之跪拜，或至夜半火滅乃止。如是三年不得其福，更事日月。事日月法，晝以日出夜以月明，向日月拜，沒乃休止。如是三年復不得福。轉復事天，燒香跪拜，奉上甘美香華酒脯猪羊牛犢，遂至貧困故不得福，懃苦憔悴病不去門。聞舍衛國有佛，諸天所宗，當往奉事必望得福。即到佛所，至精舍門瞻覩世尊，光相晃然容顏奇異如星中月，見佛歡喜頭面作禮叉手白佛：「生長愚癡不識三尊，事火日月及諸天神，九年精懃永不蒙福，顏色憔悴氣力衰微，四大多患死亡無日。伏承世尊度人之師，故遠自歸，願垂福慶。」佛告之曰：「汝之所事，盡是妖邪魑魅魍魎，禱祀如山罪如江海，殺生求福去福遠矣。正使百劫懃苦盡殺，普天猪羊持用禱祀，罪如須彌福無芥子，徒自費喪豈不惑哉？又卿為人不孝父母、輕易賢善、不敬長老，憍慢貢高三毒熾盛，罪舋日深何緣得福？若能改心禮敬賢者，威儀禮節供奉長老，棄惡信善修己崇仁，四福日增世世無患。何等為四？一者顏色端正，二者氣力豐強，三者安隱無病，四者益壽終不枉橫。行之不懈亦可得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛精舍教化時，羅閱祇國有一人，為人凶愚不孝父母，輕侮良善不敬長老，居門衰耗常不如意，便行事火欲求福祐。事火之法，日適欲沒，燃大火聚，向之跪拜，或至夜半火滅乃止。如是三年不得其福，更事日月。事日月法，晝以日出夜以月明，向日月拜，沒乃休止。如是三年復不得福。轉復事天，燒香跪拜，奉上甘美香華酒脯猪羊牛犢，遂至貧困故不得福，懃苦憔悴病不去門。聞舍衛國有佛，諸天所宗，當往奉事必望得福。即到佛所，至精舍門瞻覩世尊，光相晃然容顏奇異如星中月，見佛歡喜頭面作禮叉手白佛：「生長愚癡不識三尊，事火日月及諸天神，九年精懃永不蒙福，顏色憔悴氣力衰微，四大多患死亡無日。伏承世尊度人之師，故遠自歸，願垂福慶。」佛告之曰：「汝之所事，盡是妖邪魑魅魍魎，禱祀如山罪如江海，殺生求福去福遠矣。正使百劫懃苦盡殺，普天猪羊持用禱祀，罪如須彌福無芥子，徒自費喪豈不惑哉？又卿為人不孝父母、輕易賢善、不敬長老，憍慢貢高三毒熾盛，罪舋日深何緣得福？若能改心禮敬賢者，威儀禮節供奉長老，棄惡信善修己崇仁，四福日增世世無患。何等為四？一者顏色端正，二者氣力豐強，三者安隱無病，四者益壽終不枉橫。行之不懈亦可得道。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「祭神以求福， 從後觀其報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祭神以求福， 從後觀其報，

四分未望一， 不如禮賢者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分未望一， 不如禮賢者。

能善行禮節， 常敬長老者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能善行禮節， 常敬長老者，

四福自然增， 色力壽而安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四福自然增， 色力壽而安。」

於是其人聞佛此偈，歡喜信解稽首作禮，重白佛言：「罪垢所蔽積罪九年，幸賴慈化今得開解。唯願世尊聽為沙門。」佛言：「善來比丘！」頭髮自墮即成沙門，內思安般，即得羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是其人聞佛此偈，歡喜信解稽首作禮，重白佛言：「罪垢所蔽積罪九年，幸賴慈化今得開解。唯願世尊聽為沙門。」佛言：「善來比丘！」頭髮自墮即成沙門，內思安般，即得羅漢道。

法句譬喻經惡行品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經惡行品第十七

昔佛在羅閱祇國，遣一羅漢名曰須漫，持佛髮爪至罽賓南山中作佛圖寺，五百羅漢常止其中，旦夕燒香繞塔禮拜。時彼山中有五百獼猴，見諸道人供養塔寺，即便相將至深澗邊，負輦泥石效作佛圖，竪木立剎幣幡繫頭，旦夕禮拜亦如道人。時山水瀑漲，五百獼猴一時漂沒，魂神即生第二忉利天上，七寶殿舍衣食自然。各自念言：「從何所來得生天上？」即以天眼自見本形，獼猴之身效諸道人戲作塔寺，雖身漂沒神得生天。「今當下報故屍之恩。」各將侍從華香伎樂臨故屍上，散華燒香繞之七匝。時山中有五百婆羅門，外學邪見不信罪福，見諸天人散華作樂繞獼猴屍，怪而問曰：「諸天光影巍巍乃爾，何故屈意供養此屍？」諸天人言：「此屍是吾等故身，昔在此間效諸道人戲立塔寺，山水瀑漲漂殺吾等，以此微福得生天上，今故散華以報故身之恩。戲為塔寺獲福如此，若當至心奉佛世尊，其德難喻。卿等邪見不信正真，百劫懃苦無所一得，不如共往至耆闍崛山，禮事供養得福無限。」即皆欣然共至佛所，五體作禮散華供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在羅閱祇國，遣一羅漢名曰須漫，持佛髮爪至罽賓南山中作佛圖寺，五百羅漢常止其中，旦夕燒香繞塔禮拜。時彼山中有五百獼猴，見諸道人供養塔寺，即便相將至深澗邊，負輦泥石效作佛圖，竪木立剎幣幡繫頭，旦夕禮拜亦如道人。時山水瀑漲，五百獼猴一時漂沒，魂神即生第二忉利天上，七寶殿舍衣食自然。各自念言：「從何所來得生天上？」即以天眼自見本形，獼猴之身效諸道人戲作塔寺，雖身漂沒神得生天。「今當下報故屍之恩。」各將侍從華香伎樂臨故屍上，散華燒香繞之七匝。時山中有五百婆羅門，外學邪見不信罪福，見諸天人散華作樂繞獼猴屍，怪而問曰：「諸天光影巍巍乃爾，何故屈意供養此屍？」諸天人言：「此屍是吾等故身，昔在此間效諸道人戲立塔寺，山水瀑漲漂殺吾等，以此微福得生天上，今故散華以報故身之恩。戲為塔寺獲福如此，若當至心奉佛世尊，其德難喻。卿等邪見不信正真，百劫懃苦無所一得，不如共往至耆闍崛山，禮事供養得福無限。」即皆欣然共至佛所，五體作禮散華供養。

諸天人白佛：「我等近世獼猴之身，蒙世尊之恩得生天上，恨不見佛，今故自歸。」重白佛言：「我等前世有何罪行受此獼猴身？雖作塔寺身被漂殺。」佛告天人：「此有因緣不從空生，吾當為汝說其所由。乃往昔時有五百年少婆羅門，共行入山欲求仙道。時山上有一沙門，欲於山上泥治精舍，下谷取水身輕若飛，五百婆羅門興嫉妬意，同聲笑之：『今此沙門上下翻疾亦如獼猴耳，何足為奇也？』如是取水不止，山水一來溺殺不久。」佛告諸天人：「爾時上下沙門，我身是也；五百年少婆羅門者，五百獼猴身是。戲笑作罪，身受其報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天人白佛：「我等近世獼猴之身，蒙世尊之恩得生天上，恨不見佛，今故自歸。」重白佛言：「我等前世有何罪行受此獼猴身？雖作塔寺身被漂殺。」佛告天人：「此有因緣不從空生，吾當為汝說其所由。乃往昔時有五百年少婆羅門，共行入山欲求仙道。時山上有一沙門，欲於山上泥治精舍，下谷取水身輕若飛，五百婆羅門興嫉妬意，同聲笑之：『今此沙門上下翻疾亦如獼猴耳，何足為奇也？』如是取水不止，山水一來溺殺不久。」佛告諸天人：「爾時上下沙門，我身是也；五百年少婆羅門者，五百獼猴身是。戲笑作罪，身受其報。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「戲笑為惡， 已作身行， 㘁泣受報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「戲笑為惡， 已作身行， 㘁泣受報，

隨行罪至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨行罪至。」

佛告諸天人：「汝之近世雖為獸身，乃能戲笑起作塔寺，今得生天罪滅福興。今者復來躬奉正教，從此因緣長離眾苦。」佛說是已，五百天人即得道迹。其所共來水邊五百婆羅門，聞罪福之報而自歎曰：「吾等學仙積有年數，未蒙果報，不如獼猴戲笑為福得生天上，佛之道德實妙乃爾。」於是稽首佛足願為弟子。佛言：「善來比丘。」即成沙門，精進日脩遂得羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸天人：「汝之近世雖為獸身，乃能戲笑起作塔寺，今得生天罪滅福興。今者復來躬奉正教，從此因緣長離眾苦。」佛說是已，五百天人即得道迹。其所共來水邊五百婆羅門，聞罪福之報而自歎曰：「吾等學仙積有年數，未蒙果報，不如獼猴戲笑為福得生天上，佛之道德實妙乃爾。」於是稽首佛足願為弟子。佛言：「善來比丘。」即成沙門，精進日脩遂得羅漢道。

昔佛在舍衛國精舍之中，為諸天人說法。時國王第二兒名曰瑠璃，其年二十，將從官屬退其父王，伐兄太子自禪為王。有一惡臣名曰耶利，白瑠璃王：「王本為皇子，時至舍夷國外家舍，看到佛精舍中，為諸釋種子所呵，罵詈無有好醜。爾時見勅：『若我為王，便啟此事。』今時已到，兵馬興盛宜當報怨。」即勅嚴駕引率兵馬，往伐舍夷國。佛有第二弟子名摩訶目揵連，見琉璃王引率兵士伐舍夷國以報宿怨，今當伐殺四輩弟子，念其可憐便往到佛所，白佛言：「今琉璃王攻舍夷國，我念中人當遭辛苦，我欲以四方便救舍夷國人：一者舉舍夷國人著虛空中，二者舉舍夷國人著大海中，三者舉舍夷國人著兩鐵圍山間，四者舉舍夷國人著他方大國中央，令琉璃王不知其處。」佛告目連：「雖知卿有是智德，能安處舍夷國人，萬物眾生有七不可避。何謂為七？一者生，二者老，三者病，四者死，五者罪，六者福，七者因緣。此七事，意雖欲避不能得自在。如卿威神可得作此，宿對罪負不可得離。」於是目連禮已便去，自以私意取舍夷國人知識檀越四五千人，盛著鉢中，舉著虛空星宿之際。琉璃王伐舍夷國，殺三億人已引軍還國。於是目連往到佛所為佛作禮，自貢高曰：「琉璃王伐舍夷國，弟子承佛威神，救舍夷國人四五千人，今在虛空皆盡得脫。」佛告目連：「卿為往看鉢中人不也？」曰：「未往視之。」佛言：「卿先往視鉢中人眾。」目連以道力下鉢，見中人皆死盡，於是目連悵然悲泣愍其辛苦，還白佛言：「鉢中人者今皆死盡，道德神力不能免彼宿對之罪。」佛告目連：「有此七事，佛及眾聖神仙道士，隱形散體皆不能免此七事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國精舍之中，為諸天人說法。時國王第二兒名曰瑠璃，其年二十，將從官屬退其父王，伐兄太子自禪為王。有一惡臣名曰耶利，白瑠璃王：「王本為皇子，時至舍夷國外家舍，看到佛精舍中，為諸釋種子所呵，罵詈無有好醜。爾時見勅：『若我為王，便啟此事。』今時已到，兵馬興盛宜當報怨。」即勅嚴駕引率兵馬，往伐舍夷國。佛有第二弟子名摩訶目揵連，見琉璃王引率兵士伐舍夷國以報宿怨，今當伐殺四輩弟子，念其可憐便往到佛所，白佛言：「今琉璃王攻舍夷國，我念中人當遭辛苦，我欲以四方便救舍夷國人：一者舉舍夷國人著虛空中，二者舉舍夷國人著大海中，三者舉舍夷國人著兩鐵圍山間，四者舉舍夷國人著他方大國中央，令琉璃王不知其處。」佛告目連：「雖知卿有是智德，能安處舍夷國人，萬物眾生有七不可避。何謂為七？一者生，二者老，三者病，四者死，五者罪，六者福，七者因緣。此七事，意雖欲避不能得自在。如卿威神可得作此，宿對罪負不可得離。」於是目連禮已便去，自以私意取舍夷國人知識檀越四五千人，盛著鉢中，舉著虛空星宿之際。琉璃王伐舍夷國，殺三億人已引軍還國。於是目連往到佛所為佛作禮，自貢高曰：「琉璃王伐舍夷國，弟子承佛威神，救舍夷國人四五千人，今在虛空皆盡得脫。」佛告目連：「卿為往看鉢中人不也？」曰：「未往視之。」佛言：「卿先往視鉢中人眾。」目連以道力下鉢，見中人皆死盡，於是目連悵然悲泣愍其辛苦，還白佛言：「鉢中人者今皆死盡，道德神力不能免彼宿對之罪。」佛告目連：「有此七事，佛及眾聖神仙道士，隱形散體皆不能免此七事。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「非空非海中， 非隱山石間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非空非海中， 非隱山石間，

莫能於此處， 避免宿惡殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫能於此處， 避免宿惡殃。

眾生有苦惱， 不得免老死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生有苦惱， 不得免老死，

唯有仁智者， 不念人非惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有仁智者， 不念人非惡。」

佛說是時，座上無央數人聞佛說無常法，皆共悲哀念對難免，欣然得道逮須陀洹證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，座上無央數人聞佛說無常法，皆共悲哀念對難免，欣然得道逮須陀洹證。

法句譬喻經刀仗品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經刀仗品第十八

昔有一國名曰賢提，時有長老比丘，長病委頓羸瘦垢穢，在賢提精舍中臥，無瞻視者。佛將五百比丘往至其所，使諸比丘傳共視之，為作糜粥，而諸比丘聞其臭處皆共賤之。佛使天帝釋取湯水，佛以金剛之手洗病比丘身體，地尋震動㸌然大明，莫不驚肅。國王臣民天龍鬼神無央數人，往到佛所稽首作禮白佛言：「佛為世尊，三界無比道德已備，云何屈意洗此病瘦垢穢比丘？」佛告國王及眾會者：「如來所以出現於世，正為此窮厄無護者耳。供養病瘦沙門道士及諸貧窮孤獨老人，其福無量、所願如意，譬五河流福來如是，功德漸滿會當得道。」王白佛言：「今此比丘宿有何罪，困病積年療治不差？」佛告王曰：「往昔有王名曰惡行，治政嚴暴，使一多力五百主令鞭人。五百假王威怒私作寒熱，若欲鞭人責其價數，得物鞭輕不得鞭重，舉國患之。有一賢者為人所誣，應當得鞭，報五百言：『吾是佛弟子，素無罪過，為人所抂，願小垂恕。』五百聞是佛弟子，輕手過鞭無著身者。五百壽終墮地獄中，考掠萬毒罪滅復出，墮畜生中恒被撾杖五百餘世，罪畢為人，常嬰重病痛不離身。爾時國王者，今調達是也；時五百者，今此病比丘是也；時賢者者，吾身是也。吾以前世為其所恕鞭不著身，是故世尊躬為洗之。人作善惡殃福隨身，雖更生死不可得免。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有一國名曰賢提，時有長老比丘，長病委頓羸瘦垢穢，在賢提精舍中臥，無瞻視者。佛將五百比丘往至其所，使諸比丘傳共視之，為作糜粥，而諸比丘聞其臭處皆共賤之。佛使天帝釋取湯水，佛以金剛之手洗病比丘身體，地尋震動㸌然大明，莫不驚肅。國王臣民天龍鬼神無央數人，往到佛所稽首作禮白佛言：「佛為世尊，三界無比道德已備，云何屈意洗此病瘦垢穢比丘？」佛告國王及眾會者：「如來所以出現於世，正為此窮厄無護者耳。供養病瘦沙門道士及諸貧窮孤獨老人，其福無量、所願如意，譬五河流福來如是，功德漸滿會當得道。」王白佛言：「今此比丘宿有何罪，困病積年療治不差？」佛告王曰：「往昔有王名曰惡行，治政嚴暴，使一多力五百主令鞭人。五百假王威怒私作寒熱，若欲鞭人責其價數，得物鞭輕不得鞭重，舉國患之。有一賢者為人所誣，應當得鞭，報五百言：『吾是佛弟子，素無罪過，為人所抂，願小垂恕。』五百聞是佛弟子，輕手過鞭無著身者。五百壽終墮地獄中，考掠萬毒罪滅復出，墮畜生中恒被撾杖五百餘世，罪畢為人，常嬰重病痛不離身。爾時國王者，今調達是也；時五百者，今此病比丘是也；時賢者者，吾身是也。吾以前世為其所恕鞭不著身，是故世尊躬為洗之。人作善惡殃福隨身，雖更生死不可得免。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「撾杖良善， 妄讒無罪， 其殃十倍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「撾杖良善， 妄讒無罪， 其殃十倍，

災卒無赦。 生受酷痛， 形體毀折， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 災卒無赦。 生受酷痛， 形體毀折，

自然惱病， 失意恍忽， 人所誣者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然惱病， 失意恍忽， 人所誣者，

或縣官厄， 財產耗盡， 親戚離別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或縣官厄， 財產耗盡， 親戚離別，

舍宅所有， 災火焚燒， 死入地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍宅所有， 災火焚燒， 死入地獄，

如是為十。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是為十。」

時病比丘聞佛此偈及宿命事，自知本行，剋心自責，即於佛前所患除愈，身安意定即得羅漢道。賢提國王歡喜信解，尋受五戒為清信士，沒命奉行，得須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時病比丘聞佛此偈及宿命事，自知本行，剋心自責，即於佛前所患除愈，身安意定即得羅漢道。賢提國王歡喜信解，尋受五戒為清信士，沒命奉行，得須陀洹道。

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍中，為天人龍鬼說法。東方有國名欝多羅波提，昔有婆羅門等五百人相率欲詣恒水，岸邊有三祠神池，沐浴垢穢倮形求仙如尼揵法。道由大澤迷不得過，中道乏糧，遙望見一大樹如有神氣，想有人居，馳趣樹下了無所見。婆羅門等舉聲大哭，飢渴委厄窮死斯澤。樹神人現問諸梵志：「道士那來？今欲何行？」同聲答曰：「欲詣神池澡浴望仙，今日飢渴幸哀矜濟。」樹神即舉手，百味飲食從手流溢，給眾飯食皆得飽滿，其餘食飲足供道糧。臨當別去，詣神請問：「本行何德致此巍巍？」神答梵志：「吾本所居在舍衛國，時國大臣名曰須達，飯佛眾僧詣市買酪，無提酪者，左右顧視倩我提之，往到精舍使我斟酌。訖行澡水儼然聽法，一切歡喜稱善無量。時我奉齋暮還不飡，婦怪問我：『不食何恨？』答曰：『不恨也。吾行於市，見長者須達於園飯佛，我往持齋，齋名八關。』其婦瞋恚忿然言曰：『瞿曇亂俗，奚足採納？君毀遺則禍從此興。』踧迫不已便共俱食。時我爾夜年壽算盡終於夜半，神來生此。為是愚婦敗我齋法，不卒其業；來生斯澤作此樹神，提酪之福手出飲食，若終齋法應生天上，封受自然。」即為梵志而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍中，為天人龍鬼說法。東方有國名欝多羅波提，昔有婆羅門等五百人相率欲詣恒水，岸邊有三祠神池，沐浴垢穢倮形求仙如尼揵法。道由大澤迷不得過，中道乏糧，遙望見一大樹如有神氣，想有人居，馳趣樹下了無所見。婆羅門等舉聲大哭，飢渴委厄窮死斯澤。樹神人現問諸梵志：「道士那來？今欲何行？」同聲答曰：「欲詣神池澡浴望仙，今日飢渴幸哀矜濟。」樹神即舉手，百味飲食從手流溢，給眾飯食皆得飽滿，其餘食飲足供道糧。臨當別去，詣神請問：「本行何德致此巍巍？」神答梵志：「吾本所居在舍衛國，時國大臣名曰須達，飯佛眾僧詣市買酪，無提酪者，左右顧視倩我提之，往到精舍使我斟酌。訖行澡水儼然聽法，一切歡喜稱善無量。時我奉齋暮還不飡，婦怪問我：『不食何恨？』答曰：『不恨也。吾行於市，見長者須達於園飯佛，我往持齋，齋名八關。』其婦瞋恚忿然言曰：『瞿曇亂俗，奚足採納？君毀遺則禍從此興。』踧迫不已便共俱食。時我爾夜年壽算盡終於夜半，神來生此。為是愚婦敗我齋法，不卒其業；來生斯澤作此樹神，提酪之福手出飲食，若終齋法應生天上，封受自然。」即為梵志而說頌曰：

「祠祀種禍根， 日夜長枝條， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祠祀種禍根， 日夜長枝條，

唐苦敗身本， 齋法度世仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐苦敗身本， 齋法度世仙。」

梵志聞偈迷解信受，旋還舍衛路由一國，國名拘藍尼，有長者名曰美音，為人恩仁眾人敬仰。梵志過宿，長者問曰：「道士那來？今欲所至？」具陳彼澤樹神功德：「欲詣舍衛造須達所，攢採齋法冀蒙得福。」美音喜踊宿行所追旦自解暢，宣令宗室：「誰能共行受齋戒法？」合五百人僉然應命，本願相引，威儀嚴出共詣舍衛。未至祇洹道逢須達，遇而不識顧問從者：「此何丈夫？」對曰：「須達也。」梵志眾等喜而追曰：「吾願成矣。」求人得人馳趣相見，同聲歎曰：「樹神歎德，注仰虛心具說所嗟，故來投託，冀示法齋。」住車答曰：「所求大善！吾有尊師號曰如來、眾祐，度脫人類近在祇洹，可共親造。」即皆敬諾恭肅進前，遙見如來情喜難量，五體投地退坐一面，皆共長跪白世尊曰：「本初發家，欲至三池沐浴求仙，經由樹神所陳如此，是故投化願示極靈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志聞偈迷解信受，旋還舍衛路由一國，國名拘藍尼，有長者名曰美音，為人恩仁眾人敬仰。梵志過宿，長者問曰：「道士那來？今欲所至？」具陳彼澤樹神功德：「欲詣舍衛造須達所，攢採齋法冀蒙得福。」美音喜踊宿行所追旦自解暢，宣令宗室：「誰能共行受齋戒法？」合五百人僉然應命，本願相引，威儀嚴出共詣舍衛。未至祇洹道逢須達，遇而不識顧問從者：「此何丈夫？」對曰：「須達也。」梵志眾等喜而追曰：「吾願成矣。」求人得人馳趣相見，同聲歎曰：「樹神歎德，注仰虛心具說所嗟，故來投託，冀示法齋。」住車答曰：「所求大善！吾有尊師號曰如來、眾祐，度脫人類近在祇洹，可共親造。」即皆敬諾恭肅進前，遙見如來情喜難量，五體投地退坐一面，皆共長跪白世尊曰：「本初發家，欲至三池沐浴求仙，經由樹神所陳如此，是故投化願示極靈。」

於是世尊因其所行，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊因其所行，而說偈言：

「雖倮剪髮， 長服草衣， 沐浴踞石， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖倮剪髮， 長服草衣， 沐浴踞石，

奈疑結何？ 不伐殺燒， 亦不求勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奈疑結何？ 不伐殺燒， 亦不求勝，

仁愛天下， 所適無怨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁愛天下， 所適無怨。」

五百梵志聞偈歡喜，皆作沙門得應真道，美音宗等逮得法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百梵志聞偈歡喜，皆作沙門得應真道，美音宗等逮得法眼。

諸比丘白佛言：「五百梵志及長者等，本行何德，得道何速？」世尊告曰：「過去久遠時，世有佛，名曰迦葉，為諸弟子說法，當來五濁之時。時有梵志長者千人，同發是言：『令我遭見釋迦文佛。』爾時梵志者，今此等梵志是；爾時長者，今美音等是。從是因緣，見我便解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘白佛言：「五百梵志及長者等，本行何德，得道何速？」世尊告曰：「過去久遠時，世有佛，名曰迦葉，為諸弟子說法，當來五濁之時。時有梵志長者千人，同發是言：『令我遭見釋迦文佛。』爾時梵志者，今此等梵志是；爾時長者，今美音等是。從是因緣，見我便解。」

比丘歡喜，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘歡喜，作禮奉行。