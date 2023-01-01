法句譬喻經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經卷第一

晉世沙門法炬共法立譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晉世沙門法炬共法立譯

無常品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常品第一

昔者天帝釋五德離身，自知命盡當下生世間，在陶作家受驢胞胎。何謂五德？一者身上光滅，二者頭上華萎，三者不樂本坐，四者腋下汗臭，五者塵土著身。以此五事自知福盡，甚大愁憂。自念三界之中，濟人苦厄唯有佛耳，於是奔馳往到佛所。時佛在耆闍崛山石室中，坐禪入普濟三昧。天帝見佛，稽首作禮伏地，至心三自歸命佛法聖眾，未起之間其命忽出，便至陶家驢母腹中作子。時驢自解走瓦坏間破壞坏器，其主打之，尋時傷胎，其神即還入故身中，五德還備復為天帝。佛三昧覺，讚言：「善哉天帝！能於殞命之際歸命三尊，罪對已畢，不更勤苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者天帝釋五德離身，自知命盡當下生世間，在陶作家受驢胞胎。何謂五德？一者身上光滅，二者頭上華萎，三者不樂本坐，四者腋下汗臭，五者塵土著身。以此五事自知福盡，甚大愁憂。自念三界之中，濟人苦厄唯有佛耳，於是奔馳往到佛所。時佛在耆闍崛山石室中，坐禪入普濟三昧。天帝見佛，稽首作禮伏地，至心三自歸命佛法聖眾，未起之間其命忽出，便至陶家驢母腹中作子。時驢自解走瓦坏間破壞坏器，其主打之，尋時傷胎，其神即還入故身中，五德還備復為天帝。佛三昧覺，讚言：「善哉天帝！能於殞命之際歸命三尊，罪對已畢，不更勤苦。」

爾時世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以偈頌曰：

「所行非常， 謂興衰法， 夫生輒死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所行非常， 謂興衰法， 夫生輒死，

此滅為樂。 譬如陶家， 埏埴作器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此滅為樂。 譬如陶家， 埏埴作器，

一切要壞， 人命亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切要壞， 人命亦然。」

帝釋聞偈，知無常之要，達罪福之變，解興衰之本，遵寂滅之行，歡喜奉受得須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋聞偈，知無常之要，達罪福之變，解興衰之本，遵寂滅之行，歡喜奉受得須陀洹道。

昔佛在舍衛國精舍中，為諸天人龍鬼說法。時國王波斯匿大夫人，年過九十卒得重病，毉藥望差遂便喪亡。王及國臣如法葬送，遷神墳墓。葬送畢訖，還過佛所，脫服跣韈前禮佛足。佛命令坐而問之曰：「王所從來衣麤形異，何所施為也？」王稽首曰：「國大夫人年過九十間得重病，奄便喪亡，遣送靈柩遷葬墳墓，今始來還過覲聖尊。」佛告王曰：「自古至今大畏有四：生則老枯病無光澤，死則神去親屬別離，是謂為四。不與人期，萬物無常難得久居，一日過去；人命亦然，如五河流晝夜無息，人命駛疾亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國精舍中，為諸天人龍鬼說法。時國王波斯匿大夫人，年過九十卒得重病，毉藥望差遂便喪亡。王及國臣如法葬送，遷神墳墓。葬送畢訖，還過佛所，脫服跣韈前禮佛足。佛命令坐而問之曰：「王所從來衣麤形異，何所施為也？」王稽首曰：「國大夫人年過九十間得重病，奄便喪亡，遣送靈柩遷葬墳墓，今始來還過覲聖尊。」佛告王曰：「自古至今大畏有四：生則老枯病無光澤，死則神去親屬別離，是謂為四。不與人期，萬物無常難得久居，一日過去；人命亦然，如五河流晝夜無息，人命駛疾亦復如是。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「如河駛流， 往而不反， 人命如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如河駛流， 往而不反， 人命如是，

逝者不還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝者不還。」

佛告大王：「世皆有是，無長存者，皆當歸死，無有脫者。往昔國王、諸佛真人、五通仙士，亦皆過去，無能住者，空為悲感以殞軀形。夫為孝子哀愍亡者，為福為德以歸流之，福祐往追如餉遠人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「世皆有是，無長存者，皆當歸死，無有脫者。往昔國王、諸佛真人、五通仙士，亦皆過去，無能住者，空為悲感以殞軀形。夫為孝子哀愍亡者，為福為德以歸流之，福祐往追如餉遠人。」

佛說是時，王及群臣莫不歡喜，忘憂除患，諸來一切皆得道迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，王及群臣莫不歡喜，忘憂除患，諸來一切皆得道迹。

昔佛在羅閱祇竹園中，與諸弟子入城受請，說法畢訖，晡時出城。道逢一人驅大群牛放還入城，肥飽跳騰轉相觝觸。於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在羅閱祇竹園中，與諸弟子入城受請，說法畢訖，晡時出城。道逢一人驅大群牛放還入城，肥飽跳騰轉相觝觸。於是世尊即說偈言：

「譬人操杖， 行牧食牛， 老死猶然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬人操杖， 行牧食牛， 老死猶然，

亦養命去。 千百非一， 族姓男女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦養命去。 千百非一， 族姓男女，

貯聚財產， 無不衰喪。 生者日夜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貯聚財產， 無不衰喪。 生者日夜，

命自攻削， 壽之消盡， 如𢄋䨍水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命自攻削， 壽之消盡， 如𢄋䨍水。」

佛到竹林洗足却坐，阿難即前稽首問言：「世尊！向者道中說此三偈，不審其義？願蒙開化。」佛告阿難：「汝見有人驅放群牛不？」「唯然見之。」佛告阿難：「此屠家群牛，本有千頭，屠兒日日遣人出城，求好水草養令肥長，擇取肥者日牽殺之。殺之死者過半，而餘者不覺，方相觝𧢻跳騰鳴吼，傷其無智故說偈耳。」佛語阿難：「何但此牛？世人亦爾。計於吾我不知非常，饕餮五欲養育其身，快心極意更相殘賊，無常宿對卒至無期，曚曚不覺，何異於此也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛到竹林洗足却坐，阿難即前稽首問言：「世尊！向者道中說此三偈，不審其義？願蒙開化。」佛告阿難：「汝見有人驅放群牛不？」「唯然見之。」佛告阿難：「此屠家群牛，本有千頭，屠兒日日遣人出城，求好水草養令肥長，擇取肥者日牽殺之。殺之死者過半，而餘者不覺，方相觝𧢻跳騰鳴吼，傷其無智故說偈耳。」佛語阿難：「何但此牛？世人亦爾。計於吾我不知非常，饕餮五欲養育其身，快心極意更相殘賊，無常宿對卒至無期，曚曚不覺，何異於此也？」

時坐中有貪養比丘二百人，聞法自勵，逮六神通，得阿羅漢。眾坐悲喜，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時坐中有貪養比丘二百人，聞法自勵，逮六神通，得阿羅漢。眾坐悲喜，為佛作禮。

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園，為諸弟子說法。時有梵志女，年十四五，端正聰辯，父甚憐愛，卒得重病即便喪亡，田有熟麥為野火所燒，梵志得此憂惱愁憒失意恍惚，譬如狂人不能自解。傳聞人說佛為大聖、天人之師，演說經道忘憂除患。於是梵志往到佛所，作禮長跪白佛言：「素少子息，唯有一女，愛以忘憂，卒得重病捨我喪亡，天性悼愍，情不自勝。唯願世尊垂神開化，釋我憂結。」佛告梵志：「世有四事，不可得久。何謂為四？一者有常必無常，二者富貴必貧賤，三者合會必別離，四者強健必當死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園，為諸弟子說法。時有梵志女，年十四五，端正聰辯，父甚憐愛，卒得重病即便喪亡，田有熟麥為野火所燒，梵志得此憂惱愁憒失意恍惚，譬如狂人不能自解。傳聞人說佛為大聖、天人之師，演說經道忘憂除患。於是梵志往到佛所，作禮長跪白佛言：「素少子息，唯有一女，愛以忘憂，卒得重病捨我喪亡，天性悼愍，情不自勝。唯願世尊垂神開化，釋我憂結。」佛告梵志：「世有四事，不可得久。何謂為四？一者有常必無常，二者富貴必貧賤，三者合會必別離，四者強健必當死。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「常者皆盡， 高者必墮， 合會有離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常者皆盡， 高者必墮， 合會有離，

生者有死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生者有死。」

梵志聞偈心即開解，願作比丘，鬚髮自墮即成比丘，重惟非常得羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志聞偈心即開解，願作比丘，鬚髮自墮即成比丘，重惟非常得羅漢道。

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中。時城內有婬女人，名曰蓮華，姿容端正國中無雙，大臣子弟莫不尋敬。爾時蓮華善心自生，欲棄世事作比丘尼，即詣山中就到佛所，未至中道有流泉水，蓮華飲水澡手，自見面像容色紅輝頭髮紺青，形貌方正挺特無比，心自悔曰：「人生於世形體如此，云何自棄行作沙門？且當順時快我私情。」念已便還。佛知蓮華應當化度，化作一婦人端正絕世，復勝蓮華數千萬倍，尋路逆來。蓮華見之心甚愛敬，即問化人：「從何所來？夫主兒子父兄中外皆在何許？云何獨行而無將從？」化人答言：「從城中來，欲還歸家，雖不相識寧可共還，到泉水上坐息共語不？」蓮華言：「善。」二人相將還到水上，陳意委曲。化人睡來枕蓮華膝眠，須臾之頃忽然命絕，膖脹臭爛腹潰蟲出，齒落髮墮肢體解散，蓮華見之心大驚怖。「云何好人忽便無常？此人尚爾，我豈久存？故當詣佛精進學道。」即至佛所，五體投地，作禮已訖，具以所見向佛說之。佛告蓮華：「人有四事不可恃怙。何謂為四？一者少壯會當歸老，二者強健會當歸死，三者六親聚歡娛樂會當別離，四者財寶積聚要當分散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在羅閱祇耆闍崛山中。時城內有婬女人，名曰蓮華，姿容端正國中無雙，大臣子弟莫不尋敬。爾時蓮華善心自生，欲棄世事作比丘尼，即詣山中就到佛所，未至中道有流泉水，蓮華飲水澡手，自見面像容色紅輝頭髮紺青，形貌方正挺特無比，心自悔曰：「人生於世形體如此，云何自棄行作沙門？且當順時快我私情。」念已便還。佛知蓮華應當化度，化作一婦人端正絕世，復勝蓮華數千萬倍，尋路逆來。蓮華見之心甚愛敬，即問化人：「從何所來？夫主兒子父兄中外皆在何許？云何獨行而無將從？」化人答言：「從城中來，欲還歸家，雖不相識寧可共還，到泉水上坐息共語不？」蓮華言：「善。」二人相將還到水上，陳意委曲。化人睡來枕蓮華膝眠，須臾之頃忽然命絕，膖脹臭爛腹潰蟲出，齒落髮墮肢體解散，蓮華見之心大驚怖。「云何好人忽便無常？此人尚爾，我豈久存？故當詣佛精進學道。」即至佛所，五體投地，作禮已訖，具以所見向佛說之。佛告蓮華：「人有四事不可恃怙。何謂為四？一者少壯會當歸老，二者強健會當歸死，三者六親聚歡娛樂會當別離，四者財寶積聚要當分散。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「老則色衰， 所病自壞， 形敗腐朽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「老則色衰， 所病自壞， 形敗腐朽，

命終其然。 是身何用？ 恒漏臭處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終其然。 是身何用？ 恒漏臭處，

為病所困， 有老死患。 嗜欲自恣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為病所困， 有老死患。 嗜欲自恣，

非法是增， 不見聞變， 壽命無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非法是增， 不見聞變， 壽命無常。

非有子恃， 亦非父兄， 為死所迫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有子恃， 亦非父兄， 為死所迫，

無親可怙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無親可怙。」

蓮華聞法欣然解釋，觀身如化命不久停，唯有道德泥洹永安，即前白佛願為比丘尼。佛言：「善哉！」頭髮自墮，即成比丘尼，思惟止觀即得羅漢。諸在坐者聞佛所說，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華聞法欣然解釋，觀身如化命不久停，唯有道德泥洹永安，即前白佛願為比丘尼。佛言：「善哉！」頭髮自墮，即成比丘尼，思惟止觀即得羅漢。諸在坐者聞佛所說，莫不歡喜。

昔佛在王舍城竹園中說法。時有梵志兄弟四人，各得五通，却後七日皆當命盡，自共議言：「五通之力，反覆天地、手捫日月、移山住流，靡所不能，寧當不能避此死對？」一人言：「吾入大海，上不出現、下不至底，正處其中，無常殺鬼安知我處？」一人言：「吾入須彌山中，還合其表令無際現，無常殺鬼安知吾處？」一人言：「吾當輕舉隱虛空中，無常殺鬼安知吾處？」一人言：「吾當藏入大市之中，無常殺鬼趣得一人，何必求吾也？」四人議訖相將辭王：「吾等壽算餘有七日，今欲逃命冀當得脫，還乃覲省唯願進德。」於是別去，各到所在。七日期滿，各以命終，猶果熟落。市監白王：「有一梵志卒死市中。」王乃悟曰：「四人避對，一人已死，其餘三人豈得獨免？」王即嚴駕往至佛所，作禮却坐，王白佛言：「近有梵志兄弟四人，各獲五通，自知命盡皆共避之，不審今者皆能得脫不？」佛告大王：「人有四事，不可得離。何謂為四？一者在中陰中，不得不受生。二者已生，不得不受老。三者已老，不得不受病。四者已病，不得不受死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在王舍城竹園中說法。時有梵志兄弟四人，各得五通，却後七日皆當命盡，自共議言：「五通之力，反覆天地、手捫日月、移山住流，靡所不能，寧當不能避此死對？」一人言：「吾入大海，上不出現、下不至底，正處其中，無常殺鬼安知我處？」一人言：「吾入須彌山中，還合其表令無際現，無常殺鬼安知吾處？」一人言：「吾當輕舉隱虛空中，無常殺鬼安知吾處？」一人言：「吾當藏入大市之中，無常殺鬼趣得一人，何必求吾也？」四人議訖相將辭王：「吾等壽算餘有七日，今欲逃命冀當得脫，還乃覲省唯願進德。」於是別去，各到所在。七日期滿，各以命終，猶果熟落。市監白王：「有一梵志卒死市中。」王乃悟曰：「四人避對，一人已死，其餘三人豈得獨免？」王即嚴駕往至佛所，作禮却坐，王白佛言：「近有梵志兄弟四人，各獲五通，自知命盡皆共避之，不審今者皆能得脫不？」佛告大王：「人有四事，不可得離。何謂為四？一者在中陰中，不得不受生。二者已生，不得不受老。三者已老，不得不受病。四者已病，不得不受死。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「非空非海中， 非入山石間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非空非海中， 非入山石間，

無有地方所， 脫之不受死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有地方所， 脫之不受死。

是務是吾作， 當作令致是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是務是吾作， 當作令致是，

人為此躁擾， 履踐老死憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人為此躁擾， 履踐老死憂。

知此能自靜， 如是見生盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知此能自靜， 如是見生盡，

比丘厭魔兵， 從生死得度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘厭魔兵， 從生死得度。」

王聞佛言歎曰：「善哉！誠如尊教，四人避對一人已死，祿命有分餘復然矣。」群臣從官莫不信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞佛言歎曰：「善哉！誠如尊教，四人避對一人已死，祿命有分餘復然矣。」群臣從官莫不信受。

法句譬喻經教學品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經教學品第二

昔佛在舍衛國祇樹精舍。佛告諸比丘：「當勤修道除棄陰蓋，心明神定可免眾苦。」有一比丘志不明達，飽食入室閉房靜眠，愛身快意不觀非常，冥冥懈怠無復晝夜。却後七日其命將終，佛愍傷之，懼墮惡道，即入其室，彈指覺曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國祇樹精舍。佛告諸比丘：「當勤修道除棄陰蓋，心明神定可免眾苦。」有一比丘志不明達，飽食入室閉房靜眠，愛身快意不觀非常，冥冥懈怠無復晝夜。却後七日其命將終，佛愍傷之，懼墮惡道，即入其室，彈指覺曰：

「咄起何為寐？ 螉螺蜯蠹類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「咄起何為寐？ 螉螺蜯蠹類，

隱蔽以不淨， 迷惑計為身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱蔽以不淨， 迷惑計為身。

焉有被斫瘡， 心如嬰病痛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焉有被斫瘡， 心如嬰病痛，

遘于眾厄難， 而反為用眠？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遘于眾厄難， 而反為用眠？

思而不放逸， 為仁學仁迹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思而不放逸， 為仁學仁迹，

從是無有憂， 常念自滅意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是無有憂， 常念自滅意。

正見學務增， 是為世間明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正見學務增， 是為世間明，

所生福千倍， 終不墮惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生福千倍， 終不墮惡道。」

比丘聞偈即便驚寤，見佛親誨加敬悚息，即起稽首為佛作禮。佛告比丘：「汝寧自識本宿命不？」比丘對曰：「陰蓋所覆，實不自識也。」佛告比丘：「昔維衛佛時，汝曾出家，貪身利養，不念經戒，飽食却眠不念非常，命終魂神生螉蟲中，積五萬歲。壽盡復為螺蜯之蟲、樹中蠹蟲，各五萬歲。此四品蟲生長冥中，貪身愛命樂處幽隱，以冥為家不憙光明，一眠之時百歲乃覺，纏綿罪網不求出要。今始罪畢得為沙門，如何睡眠不知厭足？」於是比丘重聞宿緣，慚怖自責，五蓋雲除即得羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘聞偈即便驚寤，見佛親誨加敬悚息，即起稽首為佛作禮。佛告比丘：「汝寧自識本宿命不？」比丘對曰：「陰蓋所覆，實不自識也。」佛告比丘：「昔維衛佛時，汝曾出家，貪身利養，不念經戒，飽食却眠不念非常，命終魂神生螉蟲中，積五萬歲。壽盡復為螺蜯之蟲、樹中蠹蟲，各五萬歲。此四品蟲生長冥中，貪身愛命樂處幽隱，以冥為家不憙光明，一眠之時百歲乃覺，纏綿罪網不求出要。今始罪畢得為沙門，如何睡眠不知厭足？」於是比丘重聞宿緣，慚怖自責，五蓋雲除即得羅漢。

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與諸天人四輩說法。時有一年少比丘，為人頑愚質直踈野，未解道要，情意興盛思想於欲，陽氣隆盛不能自制，以此為惱不獲度世。坐自思惟：「有根斷者，然後清淨，可得道迹。」即至檀越家從之借斧，還房閉戶脫去衣服，坐木板上欲自斫陰。「正坐此陰令我勤苦，經歷生死無央數劫，三塗六趣皆由色欲，不斷此者無緣得道。」佛知其意愚癡乃爾，道從制心心是根源，不知當死自害墮罪長受苦痛。於是世尊往入其房，即問比丘：「欲作何等？」放斧著衣禮佛自陳：「學道日久未解法門，每坐禪定垂當得道為欲所蓋，陽氣隆盛意惑目冥，不覺天地。諦自責念事皆由此，是以借斧欲斷制之。」佛告比丘：「卿何愚癡不解道理？欲求道者先斷其癡然後制心，心者善惡之根源。欲斷根者先制其心，心定意解然後得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與諸天人四輩說法。時有一年少比丘，為人頑愚質直踈野，未解道要，情意興盛思想於欲，陽氣隆盛不能自制，以此為惱不獲度世。坐自思惟：「有根斷者，然後清淨，可得道迹。」即至檀越家從之借斧，還房閉戶脫去衣服，坐木板上欲自斫陰。「正坐此陰令我勤苦，經歷生死無央數劫，三塗六趣皆由色欲，不斷此者無緣得道。」佛知其意愚癡乃爾，道從制心心是根源，不知當死自害墮罪長受苦痛。於是世尊往入其房，即問比丘：「欲作何等？」放斧著衣禮佛自陳：「學道日久未解法門，每坐禪定垂當得道為欲所蓋，陽氣隆盛意惑目冥，不覺天地。諦自責念事皆由此，是以借斧欲斷制之。」佛告比丘：「卿何愚癡不解道理？欲求道者先斷其癡然後制心，心者善惡之根源。欲斷根者先制其心，心定意解然後得道。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「學先斷母， 率君二臣， 廢諸營從， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「學先斷母， 率君二臣， 廢諸營從，

是上道人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是上道人。」

佛告比丘：「十二因緣以癡為本，癡者眾罪之源。智者眾行之本，先當斷癡然後意定。」佛說是已，比丘慚愧即自責言：「我為愚癡迷惑來久，不解古典使如此耳，今佛所說甚為妙哉！」內思正定安般守意，制心伏情杜閉諸欲，即得定意，在於佛前逮得應真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「十二因緣以癡為本，癡者眾罪之源。智者眾行之本，先當斷癡然後意定。」佛說是已，比丘慚愧即自責言：「我為愚癡迷惑來久，不解古典使如此耳，今佛所說甚為妙哉！」內思正定安般守意，制心伏情杜閉諸欲，即得定意，在於佛前逮得應真。

昔佛在羅閱祇國靈鷲山中，為諸天人國王大臣說甘露法。有一比丘剛猛勇健，佛知其意，遣至山後鬼神谷中，令樹下坐數息求定，知息長短安般守意，斷求滅苦可得泥洹。比丘受教往至谷中欲坐定意，但聞山中鬼神語聲，不見其形但有音聲，悚息怖懼不能自寧，意欲悔還即自念言：「居家大富宗族，又強出家學道，獨見安處鬼神深山，既無伴侶又無行人，但有諸鬼數來怖人。」思惟如是，未去之間，於是世尊往到其邊，坐一樹下而問之曰：「汝獨在此將無怖懼耶？」比丘稽首白言：「初未曾入山在此實憂，須臾之間有一野象王來在邊，倚一樹臥心獨歡喜，遠離諸象一何快哉？」佛知象意告比丘曰：「汝寧知是象所由來不？」對曰：「不審。」佛告比丘：「此象眷屬大小五百餘頭，厭患小象捨來至此倚樹而臥，自念得離恩愛牢獄一何快哉？象是畜生猶思閑靜，況汝捨家欲求度世，方以獨自欲求伴侶？愚冥伴侶多所傷敗，獨住無對亦無謀議，寧獨修道不用愚伴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在羅閱祇國靈鷲山中，為諸天人國王大臣說甘露法。有一比丘剛猛勇健，佛知其意，遣至山後鬼神谷中，令樹下坐數息求定，知息長短安般守意，斷求滅苦可得泥洹。比丘受教往至谷中欲坐定意，但聞山中鬼神語聲，不見其形但有音聲，悚息怖懼不能自寧，意欲悔還即自念言：「居家大富宗族，又強出家學道，獨見安處鬼神深山，既無伴侶又無行人，但有諸鬼數來怖人。」思惟如是，未去之間，於是世尊往到其邊，坐一樹下而問之曰：「汝獨在此將無怖懼耶？」比丘稽首白言：「初未曾入山在此實憂，須臾之間有一野象王來在邊，倚一樹臥心獨歡喜，遠離諸象一何快哉？」佛知象意告比丘曰：「汝寧知是象所由來不？」對曰：「不審。」佛告比丘：「此象眷屬大小五百餘頭，厭患小象捨來至此倚樹而臥，自念得離恩愛牢獄一何快哉？象是畜生猶思閑靜，況汝捨家欲求度世，方以獨自欲求伴侶？愚冥伴侶多所傷敗，獨住無對亦無謀議，寧獨修道不用愚伴。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「學無朋類， 不得善友， 寧獨守善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「學無朋類， 不得善友， 寧獨守善，

不與愚偕。 樂戒學行， 奚用伴為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與愚偕。 樂戒學行， 奚用伴為？

獨善無憂， 如空野象。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨善無憂， 如空野象。」

佛說是時，比丘意解，內思聖教即得應真；谷中鬼神亦皆聞解，為佛弟子受誓誡勅，不復侵民。佛與比丘共還精舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，比丘意解，內思聖教即得應真；谷中鬼神亦皆聞解，為佛弟子受誓誡勅，不復侵民。佛與比丘共還精舍。

法句譬喻經護戒品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經護戒品第二

昔佛在舍衛國祇桓精舍，為諸天人宣演經法。時羅閱祇國有二新學比丘，欲往見佛。二國中間曠無人民，于時旱熱泉水枯竭，二人飢渴熱暍呼吸，故泉之中有升餘水，而有細蟲不可得飲。二人相對曰：「故從遠來欲望見佛，不圖今日沒命於此也。」一人言曰：「且當飲水以濟吾命，進前見佛，焉知其餘也。」一人答曰：「佛之明戒，仁慈為首，殘生自活見佛無益；寧守戒而死，不犯戒而生也。」一人即起極意快飲，於是進路。一人不飲遂致殞命，即生第二忉利天上，思惟自省即識宿命持戒不犯，今來生此。信哉福報其不遠矣。即持華香下到佛所，為佛作禮却住一面。其飲水者道路疲頓經日乃達，見佛神德至尊巍巍，稽首禮畢涕泣自陳：「我伴一人於彼命終，感其不達，願佛知之。」佛言：「吾已明矣。」佛以手指曰：「今此天人則汝伴也，全戒生天又先至矣。」於是世尊披胸示之。「汝觀我形，不奉我戒，雖云見我，我不見汝也；去我萬里奉行經戒，此人則為在我目前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國祇桓精舍，為諸天人宣演經法。時羅閱祇國有二新學比丘，欲往見佛。二國中間曠無人民，于時旱熱泉水枯竭，二人飢渴熱暍呼吸，故泉之中有升餘水，而有細蟲不可得飲。二人相對曰：「故從遠來欲望見佛，不圖今日沒命於此也。」一人言曰：「且當飲水以濟吾命，進前見佛，焉知其餘也。」一人答曰：「佛之明戒，仁慈為首，殘生自活見佛無益；寧守戒而死，不犯戒而生也。」一人即起極意快飲，於是進路。一人不飲遂致殞命，即生第二忉利天上，思惟自省即識宿命持戒不犯，今來生此。信哉福報其不遠矣。即持華香下到佛所，為佛作禮却住一面。其飲水者道路疲頓經日乃達，見佛神德至尊巍巍，稽首禮畢涕泣自陳：「我伴一人於彼命終，感其不達，願佛知之。」佛言：「吾已明矣。」佛以手指曰：「今此天人則汝伴也，全戒生天又先至矣。」於是世尊披胸示之。「汝觀我形，不奉我戒，雖云見我，我不見汝也；去我萬里奉行經戒，此人則為在我目前。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「學而多聞， 持戒不失， 兩世見譽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「學而多聞， 持戒不失， 兩世見譽，

所願者得； 學而寡聞， 持戒不完， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所願者得； 學而寡聞， 持戒不完，

兩世受痛， 喪其本願。 夫學有二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩世受痛， 喪其本願。 夫學有二，

常親多聞， 安諦解義， 雖困不耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常親多聞， 安諦解義， 雖困不耶。」

於是比丘聞偈慚怖，稽首悔過嘿思所行。天人聞偈心意欣悅，逮得法眼，天人眾會莫不奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是比丘聞偈慚怖，稽首悔過嘿思所行。天人聞偈心意欣悅，逮得法眼，天人眾會莫不奉行。

法句譬喻經多聞品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經多聞品第三

昔舍衛國有一貧家，夫婦慳惡不信道德，佛愍其愚，現為貧凡沙門詣門分衛。時夫不在，其婦罵詈無有道理。沙門語曰：「吾為道士乞匃自居，不惡罵詈，唯望一食耳。」主人婦曰：「若汝立死食尚叵得，況今平健欲望我食？但稽留時節，不如早去。」於是沙門住立其前，戴眼抒氣便現死相，身體膖脹鼻口蟲出，腹潰腸爛不淨流漫。其婦見此恐怖失聲，棄而捨走。於是道人忽然捨去，去舍數里坐樹下息。其夫來歸道中見婦，怪其驚怖。其婦語夫：「有一沙門見怖如此。」夫大瞋怒，問為所在？婦曰：「已去，想亦未遠。」夫即執弓帶刀，尋迹往逐，張弓拔刀奔走直前欲斫道人。道人即化作琉璃小城以自圍遶，其人繞城數匝不能得入，即問道人：「何不開門？」道人曰：「欲使開門，棄汝弓刀。」其人自念：「當隨其語，若當得入手拳加之。」尋棄弓刀。門故不開，復語道人：「已棄弓刀，門何不開？」道人曰：「吾使汝棄心中惡意弓刀耳，非謂手中弓刀也。」於是其人心驚體悸：「道人神聖乃知我心。」即便叩頭悔過，稽首道人曰：「我有弊妻不識真人，使我興惡，願小垂慈莫便見捨，今欲將來勸令修道。」即起還歸。其妻問曰：「沙門所在？」其夫具說神變之德，「今者在彼，卿宜自往改悔滅罪。」於是夫妻至道人所，五體悔過願為弟子，長跪問曰：「道人神變聖達乃爾，有琉璃城堅固難踰，志明意定，永無憂患，行何道德致此神妙？」道人答曰：「吾博學無厭奉法不懈，精進持戒慧不放逸，緣是得道自致泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔舍衛國有一貧家，夫婦慳惡不信道德，佛愍其愚，現為貧凡沙門詣門分衛。時夫不在，其婦罵詈無有道理。沙門語曰：「吾為道士乞匃自居，不惡罵詈，唯望一食耳。」主人婦曰：「若汝立死食尚叵得，況今平健欲望我食？但稽留時節，不如早去。」於是沙門住立其前，戴眼抒氣便現死相，身體膖脹鼻口蟲出，腹潰腸爛不淨流漫。其婦見此恐怖失聲，棄而捨走。於是道人忽然捨去，去舍數里坐樹下息。其夫來歸道中見婦，怪其驚怖。其婦語夫：「有一沙門見怖如此。」夫大瞋怒，問為所在？婦曰：「已去，想亦未遠。」夫即執弓帶刀，尋迹往逐，張弓拔刀奔走直前欲斫道人。道人即化作琉璃小城以自圍遶，其人繞城數匝不能得入，即問道人：「何不開門？」道人曰：「欲使開門，棄汝弓刀。」其人自念：「當隨其語，若當得入手拳加之。」尋棄弓刀。門故不開，復語道人：「已棄弓刀，門何不開？」道人曰：「吾使汝棄心中惡意弓刀耳，非謂手中弓刀也。」於是其人心驚體悸：「道人神聖乃知我心。」即便叩頭悔過，稽首道人曰：「我有弊妻不識真人，使我興惡，願小垂慈莫便見捨，今欲將來勸令修道。」即起還歸。其妻問曰：「沙門所在？」其夫具說神變之德，「今者在彼，卿宜自往改悔滅罪。」於是夫妻至道人所，五體悔過願為弟子，長跪問曰：「道人神變聖達乃爾，有琉璃城堅固難踰，志明意定，永無憂患，行何道德致此神妙？」道人答曰：「吾博學無厭奉法不懈，精進持戒慧不放逸，緣是得道自致泥洹。」

於是道人因說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是道人因說偈言：

「多聞能持故， 奉法為垣牆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多聞能持故， 奉法為垣牆，

精進難踰毀， 從是戒慧成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進難踰毀， 從是戒慧成。

多聞令志明， 已明智慧增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞令志明， 已明智慧增，

智則博解義， 見義行法安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智則博解義， 見義行法安。

多聞能除憂， 能以定為歡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞能除憂， 能以定為歡，

善說甘露法， 自致得泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說甘露法， 自致得泥洹。

聞為知法律， 解疑亦見正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞為知法律， 解疑亦見正，

從聞捨非法， 行到不死處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從聞捨非法， 行到不死處。」

道人說偈已，現佛光相，洪暉赫奕照曜天地。夫妻驚愕精神戰懼，改惡洗心頭腦打地，壞二十億惡，得須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道人說偈已，現佛光相，洪暉赫奕照曜天地。夫妻驚愕精神戰懼，改惡洗心頭腦打地，壞二十億惡，得須陀洹道。

昔佛在拘睒尼國美音精舍，與諸四輩廣說大法。有一梵志道士，智博通達眾經備舉無事不貫，貢高自譽天下無比，求敵而行，無敢應者。晝日執炬行城市中，人問之曰：「何以晝日執炬而行？」梵志答曰：「世皆愚冥目無所見，是以執炬以照之耳。觀察世間，無敢言者。」佛知梵志宿福應度，而行貢高求勝名譽，不計無常自恃憍恣，如是當墮太山地獄，無央數劫求出甚難。佛即化作一賢者，居肆上坐，即呼梵志：「何為作此？」梵志答曰：「以眾人冥晝夜不見明，故執炬火而照之耳。」賢者重問梵志：「經中有四明法，為知之不？」對曰：「不審。何謂四明法？」「一者明於天文地理和調四時，二者明於星宿分別五行，三者明於治國綏化有方，四者明於將兵固而無失。卿為梵志，有此四明法以不？」梵志慚愧，棄炬叉手有不及心。佛知其意即還復身，光明炳然晃照天地，便持梵聲為梵志說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在拘睒尼國美音精舍，與諸四輩廣說大法。有一梵志道士，智博通達眾經備舉無事不貫，貢高自譽天下無比，求敵而行，無敢應者。晝日執炬行城市中，人問之曰：「何以晝日執炬而行？」梵志答曰：「世皆愚冥目無所見，是以執炬以照之耳。觀察世間，無敢言者。」佛知梵志宿福應度，而行貢高求勝名譽，不計無常自恃憍恣，如是當墮太山地獄，無央數劫求出甚難。佛即化作一賢者，居肆上坐，即呼梵志：「何為作此？」梵志答曰：「以眾人冥晝夜不見明，故執炬火而照之耳。」賢者重問梵志：「經中有四明法，為知之不？」對曰：「不審。何謂四明法？」「一者明於天文地理和調四時，二者明於星宿分別五行，三者明於治國綏化有方，四者明於將兵固而無失。卿為梵志，有此四明法以不？」梵志慚愧，棄炬叉手有不及心。佛知其意即還復身，光明炳然晃照天地，便持梵聲為梵志說偈言：

「若多少有聞， 自大以憍人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若多少有聞， 自大以憍人，

是如盲執燭， 照彼不自明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是如盲執燭， 照彼不自明。」

佛說偈已告梵志曰：「冥中之甚無過於汝，而晝執炬行入大國，如卿所知何如一塵？」梵志聞之有慚愧色，即便叩頭願為弟子。佛即受之令作沙門，意解妄止即得應真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已告梵志曰：「冥中之甚無過於汝，而晝執炬行入大國，如卿所知何如一塵？」梵志聞之有慚愧色，即便叩頭願為弟子。佛即受之令作沙門，意解妄止即得應真。

昔舍衛國有大長者，名曰須達，得須陀洹。有親友長者名曰好施，不信佛道及諸醫術，時得重病痿頓著床。宗親知友皆就省問，勸令治病，至死不肯。答眾人言：「吾事日月忠孝君父，畢命於此終不改志。」須達語曰：「吾所事師號曰為佛，神德廣被見者得福，可試請來說經呪願，聽其所說言行進趣何如餘道，事之與不隨卿所志。以卿病久不時除差，勸卿請佛冀蒙其福。」好施曰：「佳。卿便為吾請佛及眾弟子。」須達即便請佛及僧，往詣其門。佛放光明內外通徹，長者見光欣然身輕。佛前就坐，慰問長者：「所病何如？昔事何神？作何療治？」長者白佛：「奉事日月君長先人，恭敬齋戒祈請萬端，得病經時未蒙恩祐，醫藥針灸居門所忌，經戒福德素所不知，先人以來守死於此。」佛告長者：「人生世間，橫死有三：有病不治為一橫死，治而不慎為二橫死，憍恣自用不達逆順為三橫死。如此病者，非日月天地先人君父所能除遣，當以明道隨時安濟。一者四大寒熱當須醫藥，二者眾邪惡鬼當須經戒，三者奉事賢聖矜濟窮厄。德感神祇福祐群生，以大智慧消去陰蓋，奉行如此現世安吉終無抂橫，戒慧清淨世世常安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔舍衛國有大長者，名曰須達，得須陀洹。有親友長者名曰好施，不信佛道及諸醫術，時得重病痿頓著床。宗親知友皆就省問，勸令治病，至死不肯。答眾人言：「吾事日月忠孝君父，畢命於此終不改志。」須達語曰：「吾所事師號曰為佛，神德廣被見者得福，可試請來說經呪願，聽其所說言行進趣何如餘道，事之與不隨卿所志。以卿病久不時除差，勸卿請佛冀蒙其福。」好施曰：「佳。卿便為吾請佛及眾弟子。」須達即便請佛及僧，往詣其門。佛放光明內外通徹，長者見光欣然身輕。佛前就坐，慰問長者：「所病何如？昔事何神？作何療治？」長者白佛：「奉事日月君長先人，恭敬齋戒祈請萬端，得病經時未蒙恩祐，醫藥針灸居門所忌，經戒福德素所不知，先人以來守死於此。」佛告長者：「人生世間，橫死有三：有病不治為一橫死，治而不慎為二橫死，憍恣自用不達逆順為三橫死。如此病者，非日月天地先人君父所能除遣，當以明道隨時安濟。一者四大寒熱當須醫藥，二者眾邪惡鬼當須經戒，三者奉事賢聖矜濟窮厄。德感神祇福祐群生，以大智慧消去陰蓋，奉行如此現世安吉終無抂橫，戒慧清淨世世常安。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「事日為明故， 事父為恩故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「事日為明故， 事父為恩故，

事君以力故， 聞故事道人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事君以力故， 聞故事道人。

人為命事毉， 欲勝依豪強， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人為命事毉， 欲勝依豪強，

法在智慧處， 福行世世明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法在智慧處， 福行世世明。

察友在為務， 別伴在急時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 察友在為務， 別伴在急時，

觀妻在房樂， 欲知智在說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀妻在房樂， 欲知智在說。

為能師見道， 解疑令學明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為能師見道， 解疑令學明，

亦興清淨本， 能奉持法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦興清淨本， 能奉持法藏。

聞能今世利， 妻子昆弟友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞能今世利， 妻子昆弟友，

亦致後世福， 積聞成聖智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦致後世福， 積聞成聖智。

能攝為解義， 解則戒不穿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能攝為解義， 解則戒不穿，

受法猗法者， 從是疾得安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受法猗法者， 從是疾得安。

是能散憂恚， 亦除不祥衰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是能散憂恚， 亦除不祥衰，

欲得安隱吉， 當事多聞者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得安隱吉， 當事多聞者。」

於是長者聞佛說法，心意疑結㸌然雲除，良毉進療委心道德，四大安靜眾患消除，如飲甘露，中外怡懌身安心定，得須陀洹道，宗室國人莫不敬奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是長者聞佛說法，心意疑結㸌然雲除，良毉進療委心道德，四大安靜眾患消除，如飲甘露，中外怡懌身安心定，得須陀洹道，宗室國人莫不敬奉。

昔羅閱祇國南有大山，去城二百里，南土諸國路由此山。山道深邃，有五百賊依嶮劫人，後遂縱橫所害狼藉，眾賈被毒王路不通，國王追討不能擒獲。時佛在國哀愍群生，念彼賊輩不知罪福，世有如來而目不覩，法鼓日震而耳不聞。「吾不往度，如石沈淵。」化作一人著好衣服，乘馬帶劍手執弓矢，鞍勒嚴飾金銀莊校，以明月珠埀絡馬體，跨馬鳴絃往入山中。群賊見之以為成事，作賊積年未有此便，卵之投石與此何異？群賊齊頭住前圍繞，挽弓拔刀諍欲剝脫。於是化人舉弓一發，使五百賊各被一箭，以刀指擬各被一瘡，瘡重箭深即皆顛倒。五百群賊宛轉臥地叩頭歸降。「為是何神威力乃爾？乞蒙原赦以活微命，願時拔箭使瘡除愈，今者瘡痛不可堪忍。」化人答曰：「是瘡不痛、箭不為深，天下瘡重莫過於憂，殘害之甚莫過於愚。汝懷貪得之憂、殘殺之愚，刀瘡毒箭終不可愈。此二事者，根本深固，勇力壯士所不能拔。唯有經戒多聞慧義，以此明道療治心病，拔除憂愛愚癡貢高，制伏剛強豪富貪欲，積德學慧乃可得除，長獲安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔羅閱祇國南有大山，去城二百里，南土諸國路由此山。山道深邃，有五百賊依嶮劫人，後遂縱橫所害狼藉，眾賈被毒王路不通，國王追討不能擒獲。時佛在國哀愍群生，念彼賊輩不知罪福，世有如來而目不覩，法鼓日震而耳不聞。「吾不往度，如石沈淵。」化作一人著好衣服，乘馬帶劍手執弓矢，鞍勒嚴飾金銀莊校，以明月珠埀絡馬體，跨馬鳴絃往入山中。群賊見之以為成事，作賊積年未有此便，卵之投石與此何異？群賊齊頭住前圍繞，挽弓拔刀諍欲剝脫。於是化人舉弓一發，使五百賊各被一箭，以刀指擬各被一瘡，瘡重箭深即皆顛倒。五百群賊宛轉臥地叩頭歸降。「為是何神威力乃爾？乞蒙原赦以活微命，願時拔箭使瘡除愈，今者瘡痛不可堪忍。」化人答曰：「是瘡不痛、箭不為深，天下瘡重莫過於憂，殘害之甚莫過於愚。汝懷貪得之憂、殘殺之愚，刀瘡毒箭終不可愈。此二事者，根本深固，勇力壯士所不能拔。唯有經戒多聞慧義，以此明道療治心病，拔除憂愛愚癡貢高，制伏剛強豪富貪欲，積德學慧乃可得除，長獲安隱。」

於是化人即現佛身，相好挺特金顏英妙，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是化人即現佛身，相好挺特金顏英妙，即說偈言：

「斫瘡無過憂， 射箭無過愚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斫瘡無過憂， 射箭無過愚，

是壯莫能拔， 唯從多聞除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是壯莫能拔， 唯從多聞除。

盲者從得眼， 闇者從得燭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲者從得眼， 闇者從得燭，

示導世間人， 如目將無目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示導世間人， 如目將無目。

是故可捨癡， 離慢豪富樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故可捨癡， 離慢豪富樂，

務學事聞者， 是名積聚德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 務學事聞者， 是名積聚德。」

於是五百人見佛光相，重聞此偈，叩頭歸命剋心悔過，刀瘡毒箭自然除愈，歡喜心開即受五戒，國界安寧莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是五百人見佛光相，重聞此偈，叩頭歸命剋心悔過，刀瘡毒箭自然除愈，歡喜心開即受五戒，國界安寧莫不歡喜。

法句譬喻經篤信品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經篤信品第四

昔者舍衛國東南有大江，水既深而廣，有五百餘家居在岸邊，未聞道德度世之行，習於剛強欺詐為務，貪利自恣快心極意。世尊常念其應度者當往度之，知此諸家福應當度，於是世尊往至水邊坐一樹下。村人見佛光相奇異，莫不驚肅，皆往禮敬，或拜或揖問訊起居。佛命令坐為說經法，眾人聞之而心不信，習於欺怠不信真言。佛便化作一人從江南來，足行水上正沒其踝，來至佛前稽首禮佛。眾人見之莫不驚怪，問化人曰：「吾等先人以來居此江邊，未曾聞人行水上者，卿是何人？有何道術履水不沒？願聞其意。」化人答曰：「吾是江南愚直之人，聞佛在此貪樂道德，至南岸邊不時得度。問彼岸人水為深淺？彼人見語：『水可齊踝，何不涉渡？』吾信其言，便爾來過，無他異術。」佛時讚言：「善哉善哉！夫執信誠諦可度生死之淵，數里之江何足為奇？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者舍衛國東南有大江，水既深而廣，有五百餘家居在岸邊，未聞道德度世之行，習於剛強欺詐為務，貪利自恣快心極意。世尊常念其應度者當往度之，知此諸家福應當度，於是世尊往至水邊坐一樹下。村人見佛光相奇異，莫不驚肅，皆往禮敬，或拜或揖問訊起居。佛命令坐為說經法，眾人聞之而心不信，習於欺怠不信真言。佛便化作一人從江南來，足行水上正沒其踝，來至佛前稽首禮佛。眾人見之莫不驚怪，問化人曰：「吾等先人以來居此江邊，未曾聞人行水上者，卿是何人？有何道術履水不沒？願聞其意。」化人答曰：「吾是江南愚直之人，聞佛在此貪樂道德，至南岸邊不時得度。問彼岸人水為深淺？彼人見語：『水可齊踝，何不涉渡？』吾信其言，便爾來過，無他異術。」佛時讚言：「善哉善哉！夫執信誠諦可度生死之淵，數里之江何足為奇？」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「信能渡淵， 攝為船師， 精進除苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信能渡淵， 攝為船師， 精進除苦，

慧到彼岸。 士有信行， 為聖所譽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧到彼岸。 士有信行， 為聖所譽，

樂無為者， 一切縛解。 信乃得道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂無為者， 一切縛解。 信乃得道，

法致滅度， 從聞得智， 所到有明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法致滅度， 從聞得智， 所到有明。

信之與戒， 慧意能行， 健夫度慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信之與戒， 慧意能行， 健夫度慧，

從是脫淵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是脫淵。」

於是村人聞佛所說、見信之證，心開信堅，皆受五戒為清信士，明信日修法教普聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是村人聞佛所說、見信之證，心開信堅，皆受五戒為清信士，明信日修法教普聞。

昔佛在世，時有大長者名修陀羅，財富無數信向道德，自誓常以臘月八日請佛及僧，終身子孫奉行不廢。長者亡時囑兒勿廢。兒名比羅陀，後日漸貧居無所有，臘月已至無有供辦，愁慼不樂。佛遣目連往問比羅陀：「汝父直月欲至，當設何計？」比羅陀答言：「亡父教令不敢違之，唯願世尊勿見忽棄也。八日中時廻光臨眄。」目連還白如是。比羅陀即將妻子至外家質取百兩金，還舍供辦，一切具足。佛與千二百五十眾僧，往詣其舍，坐畢行水下食，澡竟還於精舍。比羅陀歡喜不敢悔恨，其日夜半諸故藏中，自然寶物悉滿如故。比羅陀夫婦明旦見之，喜而且懼，懼官見問所從得此？夫妻共議當往問佛。尋到佛所具白如此。佛告比羅陀：「安意快用勿有疑難，汝之履信不違父教，持戒慚愧沒命不二，聞施慧道七財滿具，福德所致非為災變。智者能行，不問男女所生之處，福應自然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在世，時有大長者名修陀羅，財富無數信向道德，自誓常以臘月八日請佛及僧，終身子孫奉行不廢。長者亡時囑兒勿廢。兒名比羅陀，後日漸貧居無所有，臘月已至無有供辦，愁慼不樂。佛遣目連往問比羅陀：「汝父直月欲至，當設何計？」比羅陀答言：「亡父教令不敢違之，唯願世尊勿見忽棄也。八日中時廻光臨眄。」目連還白如是。比羅陀即將妻子至外家質取百兩金，還舍供辦，一切具足。佛與千二百五十眾僧，往詣其舍，坐畢行水下食，澡竟還於精舍。比羅陀歡喜不敢悔恨，其日夜半諸故藏中，自然寶物悉滿如故。比羅陀夫婦明旦見之，喜而且懼，懼官見問所從得此？夫妻共議當往問佛。尋到佛所具白如此。佛告比羅陀：「安意快用勿有疑難，汝之履信不違父教，持戒慚愧沒命不二，聞施慧道七財滿具，福德所致非為災變。智者能行，不問男女所生之處，福應自然。」

於是世尊，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊，即說偈言：

「信財戒財， 慚愧亦財， 聞財施財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信財戒財， 慚愧亦財， 聞財施財，

慧為七財。 從信守戒， 常淨觀法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧為七財。 從信守戒， 常淨觀法，

慧而履行， 奉教不忘。 生有此財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧而履行， 奉教不忘。 生有此財，

不問男女， 終已不貧， 賢者識真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不問男女， 終已不貧， 賢者識真。」

比羅陀聞佛所說益加篤信，稽首佛足歡喜還家，具宣佛教誨其妻子，遂相承繼皆得道迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比羅陀聞佛所說益加篤信，稽首佛足歡喜還家，具宣佛教誨其妻子，遂相承繼皆得道迹。

法句譬喻經戒慎品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經戒慎品第五

昔波羅奈國有山，去城四五十里，有五沙門處山學道。晨旦出山人間乞食，食訖還山晚暮乃到，往還疲極不堪坐禪思惟正定，歷年如是不能得道。佛愍念之勞而無獲，化作一道人往到其所，問諸道人：「隱居修道得無勞惓？」諸沙門言：「吾等在此去城既遠，四大之身當須飲食，日日供給往還疲勞，經年歷歲勤苦竟已，晝日往返暮輒疲頓，不暇復得修道，為當正爾畢命而已。」道人語曰：「夫為道者，以戒為本攝心為行，賤形貴真捐棄軀命，食以支形守意正定，內學止觀滅意得道，養身順情安得免苦？願諸道人明日莫行，吾當供養，使諸道人休息一日。」時五沙門意大歡喜怪未曾有，安心定意不復憂行。明日日中，此化道人送食而來，食訖安和心意惔怕，於是化人為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔波羅奈國有山，去城四五十里，有五沙門處山學道。晨旦出山人間乞食，食訖還山晚暮乃到，往還疲極不堪坐禪思惟正定，歷年如是不能得道。佛愍念之勞而無獲，化作一道人往到其所，問諸道人：「隱居修道得無勞惓？」諸沙門言：「吾等在此去城既遠，四大之身當須飲食，日日供給往還疲勞，經年歷歲勤苦竟已，晝日往返暮輒疲頓，不暇復得修道，為當正爾畢命而已。」道人語曰：「夫為道者，以戒為本攝心為行，賤形貴真捐棄軀命，食以支形守意正定，內學止觀滅意得道，養身順情安得免苦？願諸道人明日莫行，吾當供養，使諸道人休息一日。」時五沙門意大歡喜怪未曾有，安心定意不復憂行。明日日中，此化道人送食而來，食訖安和心意惔怕，於是化人為說偈言：

「比丘立戒， 守攝諸根， 食知自節， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘立戒， 守攝諸根， 食知自節，

寤意令應。 以戒降心， 守意正定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寤意令應。 以戒降心， 守意正定，

內學止觀， 無忘正智。 明哲守戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內學止觀， 無忘正智。 明哲守戒，

內思正智， 行道如應， 自淨除苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內思正智， 行道如應， 自淨除苦。」

化道人說此偈已，顯現佛身光相之容，於是五沙門精神震疊，咸思惟戒，即得阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化道人說此偈已，顯現佛身光相之容，於是五沙門精神震疊，咸思惟戒，即得阿羅漢道。

法句譬喻經惟念品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經惟念品第六

昔佛在世時，弗加沙王與瓶沙王親友。弗加沙王未知佛道，作七寶華以遺瓶沙，瓶沙王得之轉奉上佛，白佛言：「弗加沙王與我為友，遺我此華，今已上佛，願令彼王心開意解，見佛聞法奉敬聖眾。當以何物以報所遺？」佛告瓶沙：「寫十二因緣經，送持與之。彼王得經心必信解。」即寫經卷，別書文曰：「卿以寶華見遺，今以法華相上，詳思其義果報深美，到便誦習以同道味。」弗加沙王得經讀之，尋省反覆亘然信解，喟然嘆曰：「道化真妙精義安神，國榮五欲憂惱之元，累劫習迷始今乃寤，顧視流俗無可貪樂。」即召群臣國付太子，便自剃頭行作沙門，法服持鉢詣羅閱祇城外，在陶家窰中寄宿，明日當入城分衛，食訖當至佛所奉受經戒。佛以神通知弗加沙明日食時其命將終，故從遠來不得見佛，又不聞經甚可憐愍，於是世尊化作沙門，往至陶家欲求寄宿。陶家語曰：「向有一沙門在彼窰中，可往共止宿也。」把草入窰坐於一面，問弗加沙：「從何所來？師為是誰？以何因緣行作沙門？為見佛未？」弗加沙言：「吾未見佛，聞十二因緣便作沙門，明日入城乃分衛已，當往見佛耳。」化沙門言：「人命危脆朝夕有變，無常宿對卒至無期，但當觀身四大所由，合成散滅各還其本。思惟覺意空淨無想，專念三尊、布施戒德，能知無常見佛無異，方念明日種無益想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在世時，弗加沙王與瓶沙王親友。弗加沙王未知佛道，作七寶華以遺瓶沙，瓶沙王得之轉奉上佛，白佛言：「弗加沙王與我為友，遺我此華，今已上佛，願令彼王心開意解，見佛聞法奉敬聖眾。當以何物以報所遺？」佛告瓶沙：「寫十二因緣經，送持與之。彼王得經心必信解。」即寫經卷，別書文曰：「卿以寶華見遺，今以法華相上，詳思其義果報深美，到便誦習以同道味。」弗加沙王得經讀之，尋省反覆亘然信解，喟然嘆曰：「道化真妙精義安神，國榮五欲憂惱之元，累劫習迷始今乃寤，顧視流俗無可貪樂。」即召群臣國付太子，便自剃頭行作沙門，法服持鉢詣羅閱祇城外，在陶家窰中寄宿，明日當入城分衛，食訖當至佛所奉受經戒。佛以神通知弗加沙明日食時其命將終，故從遠來不得見佛，又不聞經甚可憐愍，於是世尊化作沙門，往至陶家欲求寄宿。陶家語曰：「向有一沙門在彼窰中，可往共止宿也。」把草入窰坐於一面，問弗加沙：「從何所來？師為是誰？以何因緣行作沙門？為見佛未？」弗加沙言：「吾未見佛，聞十二因緣便作沙門，明日入城乃分衛已，當往見佛耳。」化沙門言：「人命危脆朝夕有變，無常宿對卒至無期，但當觀身四大所由，合成散滅各還其本。思惟覺意空淨無想，專念三尊、布施戒德，能知無常見佛無異，方念明日種無益想。」

時化沙門即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時化沙門即說偈言：

「夫人得善利， 乃來自歸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫人得善利， 乃來自歸佛，

是故當晝夜， 常念佛法眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當晝夜， 常念佛法眾。

己知自覺意， 是為佛弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己知自覺意， 是為佛弟子，

常當晝夜念， 佛與法及眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當晝夜念， 佛與法及眾。

念身念非常， 念戒布施德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念身念非常， 念戒布施德，

空不願無想， 晝夜當念是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空不願無想， 晝夜當念是。」

時化沙門在於窰中，為弗加沙說非常之要，弗加沙王思惟意定，即得阿那含道。佛知已解，為現佛身光明相好。弗加沙王驚喜踊躍，稽首作禮。佛重告之曰：「罪對無常，畢故莫恐。」弗加沙王言：「敬奉尊教。」忽然別去。明日食時，弗加沙王入城分衛，於城門中逢新產牸牛護犢，觝殺弗加沙王潰腹命終，即生阿那含天。佛遣諸弟子耶旬起塔，佛語諸弟子：「罪對之根不可不慎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時化沙門在於窰中，為弗加沙說非常之要，弗加沙王思惟意定，即得阿那含道。佛知已解，為現佛身光明相好。弗加沙王驚喜踊躍，稽首作禮。佛重告之曰：「罪對無常，畢故莫恐。」弗加沙王言：「敬奉尊教。」忽然別去。明日食時，弗加沙王入城分衛，於城門中逢新產牸牛護犢，觝殺弗加沙王潰腹命終，即生阿那含天。佛遣諸弟子耶旬起塔，佛語諸弟子：「罪對之根不可不慎。」

法句譬喻經慈仁品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經慈仁品第七

昔佛在羅閱祇，去國五百里有山，山中有一家，有百二十二人。生長山藪殺獵為業，衣皮食肉初不田作，奉事鬼神不識三尊。佛以聖明知其應度，往詣其家坐一樹下。男子行獵，唯有婦女在，見佛光相明照天地，山中木石皆變金色，大小驚喜，知佛神人，皆往禮拜供施坐席。佛為諸母人說殺生之罪、行慈之福，恩愛一時會有離別。諸母人聞經歡喜，前白佛言：「山民貪害以肉為食，欲設微供，願當納受。」佛告諸母人：「諸佛之法不以肉食，吾已食來不須復辦。」因告之曰：「夫人生世所食無數，何以不作有益之食，而殘害群生以自濟活，死墮惡道損而無益？人食五穀，當愍眾生，蠕動之類莫不貪生，殺彼活己殃罪不朽，慈仁不殺世世無患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在羅閱祇，去國五百里有山，山中有一家，有百二十二人。生長山藪殺獵為業，衣皮食肉初不田作，奉事鬼神不識三尊。佛以聖明知其應度，往詣其家坐一樹下。男子行獵，唯有婦女在，見佛光相明照天地，山中木石皆變金色，大小驚喜，知佛神人，皆往禮拜供施坐席。佛為諸母人說殺生之罪、行慈之福，恩愛一時會有離別。諸母人聞經歡喜，前白佛言：「山民貪害以肉為食，欲設微供，願當納受。」佛告諸母人：「諸佛之法不以肉食，吾已食來不須復辦。」因告之曰：「夫人生世所食無數，何以不作有益之食，而殘害群生以自濟活，死墮惡道損而無益？人食五穀，當愍眾生，蠕動之類莫不貪生，殺彼活己殃罪不朽，慈仁不殺世世無患。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「為仁不殺， 常能攝身， 是處不死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為仁不殺， 常能攝身， 是處不死，

所適無患。 不殺為仁， 慎言守心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所適無患。 不殺為仁， 慎言守心，

是處不死， 所適無患。 垂拱無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處不死， 所適無患。 垂拱無為，

不害眾生， 無所嬈惱， 是應梵天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不害眾生， 無所嬈惱， 是應梵天。

常以慈哀， 淨如佛教， 知足知止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以慈哀， 淨如佛教， 知足知止，

是度生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是度生死。」

佛說偈已男子獵還，諸婦聽經不復行迎。其夫驚疑怪不如常，棄肉來歸謂有變故，至見諸婦皆坐佛前叉手聽經，瞋恚彀張欲圖毀佛。諸婦諫曰：「此是神人，勿興惡意也。」即各悔過為佛作禮。佛重為說不殺之福、殘害之罪。夫主意解長跪白佛：「吾等生長深山，以殺獵自居，罪過累積，當行何法得免重殃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已男子獵還，諸婦聽經不復行迎。其夫驚疑怪不如常，棄肉來歸謂有變故，至見諸婦皆坐佛前叉手聽經，瞋恚彀張欲圖毀佛。諸婦諫曰：「此是神人，勿興惡意也。」即各悔過為佛作禮。佛重為說不殺之福、殘害之罪。夫主意解長跪白佛：「吾等生長深山，以殺獵自居，罪過累積，當行何法得免重殃？」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「履仁行慈， 博愛濟眾， 有十一譽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「履仁行慈， 博愛濟眾， 有十一譽，

福常隨身。 臥安覺安， 不見惡夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福常隨身。 臥安覺安， 不見惡夢，

天護人愛， 不毒不兵， 水火不喪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天護人愛， 不毒不兵， 水火不喪，

所在得利， 死昇梵天， 是為十一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所在得利， 死昇梵天， 是為十一。」

佛說偈已，男女大小百二十二人，歡欣信受皆奉持五戒。佛語瓶沙王：「給其田地賜與穀食。」仁化廣普國界安寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已，男女大小百二十二人，歡欣信受皆奉持五戒。佛語瓶沙王：「給其田地賜與穀食。」仁化廣普國界安寧。

昔有大國王名和默，處在邊境未覩三尊聖妙之化，奉事梵志外道妖蠱，舉國奉邪，殺生祭祀以此為常。時王母病痿頓著床，使諸醫師不蒙湯藥，遣諸毉女所在請求，經年歷歲未得除差。更召國內諸婆羅門得二百人，請入令坐供設飲食而告之曰：「吾大夫人病困經久，不知何故乃使如此？卿等多智，明識相法天地星宿，有何不可具見告示？」諸婆羅門言：「星宿倒錯陰陽不調故使爾耳。」王曰：「作何方宜使得除愈？」婆羅門言：「當於城外平治淨處，郊祠四山日月星宿，當得百頭畜生，種種各異類，及一小兒，殺以祠天。王自躬身將母至彼，跪拜請命，然後乃差。」王即供辦如其所言，驅人象馬牛羊百頭，隨道悲鳴震動天地，從東門出當就祭壇殺以祠天。世尊大慈普濟眾生，愍是國王頑愚之甚，云何興惡殺眾生命，欲救一人？於是世尊將從大眾往到其國，在城東門道路逢王及婆羅門輩，所驅畜生悲鳴而來。王遙見佛，如日初出如月盛滿，光相炳然照曜天地，人民見者莫不愛敬，所驅畜生祭餟之具，皆願求脫。王即前進下車却蓋，為佛作禮，叉手長跪問訊世尊。佛命令坐問欲所至？拱手答言：「國大夫人得病經久，良醫神祇無不周遍，今始欲行解謝星宿四山五嶽，為母請命冀蒙得差。」佛告大王：「善聽一言。欲得穀食當行耕種，欲得大富當行布施，欲得長命當行大慈，欲得智慧當行學問；行此四事，隨其所種還得其果。夫富貴之家，不貪貧賤之食，諸天以七寶為宮殿，衣食自然，豈當捨甘露之飡來食麤穢也？祠祀婬亂以邪為正，殺生求生去生道遠，殺害眾命欲救一人，安得如此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有大國王名和默，處在邊境未覩三尊聖妙之化，奉事梵志外道妖蠱，舉國奉邪，殺生祭祀以此為常。時王母病痿頓著床，使諸醫師不蒙湯藥，遣諸毉女所在請求，經年歷歲未得除差。更召國內諸婆羅門得二百人，請入令坐供設飲食而告之曰：「吾大夫人病困經久，不知何故乃使如此？卿等多智，明識相法天地星宿，有何不可具見告示？」諸婆羅門言：「星宿倒錯陰陽不調故使爾耳。」王曰：「作何方宜使得除愈？」婆羅門言：「當於城外平治淨處，郊祠四山日月星宿，當得百頭畜生，種種各異類，及一小兒，殺以祠天。王自躬身將母至彼，跪拜請命，然後乃差。」王即供辦如其所言，驅人象馬牛羊百頭，隨道悲鳴震動天地，從東門出當就祭壇殺以祠天。世尊大慈普濟眾生，愍是國王頑愚之甚，云何興惡殺眾生命，欲救一人？於是世尊將從大眾往到其國，在城東門道路逢王及婆羅門輩，所驅畜生悲鳴而來。王遙見佛，如日初出如月盛滿，光相炳然照曜天地，人民見者莫不愛敬，所驅畜生祭餟之具，皆願求脫。王即前進下車却蓋，為佛作禮，叉手長跪問訊世尊。佛命令坐問欲所至？拱手答言：「國大夫人得病經久，良醫神祇無不周遍，今始欲行解謝星宿四山五嶽，為母請命冀蒙得差。」佛告大王：「善聽一言。欲得穀食當行耕種，欲得大富當行布施，欲得長命當行大慈，欲得智慧當行學問；行此四事，隨其所種還得其果。夫富貴之家，不貪貧賤之食，諸天以七寶為宮殿，衣食自然，豈當捨甘露之飡來食麤穢也？祠祀婬亂以邪為正，殺生求生去生道遠，殺害眾命欲救一人，安得如此？」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「若人壽百歲， 勤事天下神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人壽百歲， 勤事天下神，

象馬用祭祀， 不如行一慈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象馬用祭祀， 不如行一慈。」

佛說偈時即放光明烈照天地，三塗八難莫不歡喜，各得其所。國王和默聞說妙法，又覩光明甚大歡喜，即得道迹；病母聞法，五情悅豫所患消除。二百梵志覩佛光相，重聞其言，慚愧悔過，願為弟子。佛盡受之，皆作沙門各得如願。王及大臣請佛供養一月乃去，以法治正國遂興隆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈時即放光明烈照天地，三塗八難莫不歡喜，各得其所。國王和默聞說妙法，又覩光明甚大歡喜，即得道迹；病母聞法，五情悅豫所患消除。二百梵志覩佛光相，重聞其言，慚愧悔過，願為弟子。佛盡受之，皆作沙門各得如願。王及大臣請佛供養一月乃去，以法治正國遂興隆。

法句譬喻經言語品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經言語品第八

昔弗加沙王入羅閱祇城分衛，於城門中為新產牸牛所觝殺。牛主怖懅，賣牛轉與他人。其人牽牛欲飲之，牛從後復觝殺其主。其主有子，瞋恚取牛殺之，於市賣肉。有田舍人買取牛頭，貫擔持歸去舍里餘，坐樹下息，以牛頭掛樹枝上，須臾繩斷牛頭來下正墮人上，牛角刺人即時命終。一日之中凡殺三人。瓶沙王聞之，怪其如此，即與群臣行詣佛所，到作禮畢却坐王位，叉手白佛言：「大可怪！世尊！一頭牸牛而殺三人，將有變故？願聞其意。」佛告瓶沙王：「罪對有原，非適今也。」王曰：「願聞其由。」佛言：「往昔有賈客三人，到他國治生，寄住孤獨老母舍，應雇舍直，見老母孤獨，欺不欲與，伺老母不在，默聲捨去竟不與直。老母來歸不見賈客，即問比居，云皆已去。老母瞋恚，尋後追逐疲頓乃及，責索舍直。三賈客逆罵詈言：『我前已相與，云何復索？』同聲共觝不肯與直。老母單弱不能奈何，懊惱呪誓語三賈客：『我今窮厄，何忍欺觝於我？願我後世所生之處，若當相值要當殺汝，正使得道終不相置也，殺汝乃休，不爾不止。』」佛語瓶沙王：「爾時老母者，今此牸牛是也；三賈客者，弗迦沙等三人為牛所觝殺者是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔弗加沙王入羅閱祇城分衛，於城門中為新產牸牛所觝殺。牛主怖懅，賣牛轉與他人。其人牽牛欲飲之，牛從後復觝殺其主。其主有子，瞋恚取牛殺之，於市賣肉。有田舍人買取牛頭，貫擔持歸去舍里餘，坐樹下息，以牛頭掛樹枝上，須臾繩斷牛頭來下正墮人上，牛角刺人即時命終。一日之中凡殺三人。瓶沙王聞之，怪其如此，即與群臣行詣佛所，到作禮畢却坐王位，叉手白佛言：「大可怪！世尊！一頭牸牛而殺三人，將有變故？願聞其意。」佛告瓶沙王：「罪對有原，非適今也。」王曰：「願聞其由。」佛言：「往昔有賈客三人，到他國治生，寄住孤獨老母舍，應雇舍直，見老母孤獨，欺不欲與，伺老母不在，默聲捨去竟不與直。老母來歸不見賈客，即問比居，云皆已去。老母瞋恚，尋後追逐疲頓乃及，責索舍直。三賈客逆罵詈言：『我前已相與，云何復索？』同聲共觝不肯與直。老母單弱不能奈何，懊惱呪誓語三賈客：『我今窮厄，何忍欺觝於我？願我後世所生之處，若當相值要當殺汝，正使得道終不相置也，殺汝乃休，不爾不止。』」佛語瓶沙王：「爾時老母者，今此牸牛是也；三賈客者，弗迦沙等三人為牛所觝殺者是也。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「惡言罵詈， 憍陵蔑人， 興起是行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡言罵詈， 憍陵蔑人， 興起是行，

疾怨茲生。 遜言順辭， 尊敬於人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾怨茲生。 遜言順辭， 尊敬於人，

棄結忍惡， 疾怨自滅。 夫士之生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄結忍惡， 疾怨自滅。 夫士之生，

斧在口中， 所以斬身， 由其惡言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斧在口中， 所以斬身， 由其惡言。」

佛說是時，瓶沙王官屬一切莫不恭肅，願崇善行，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，瓶沙王官屬一切莫不恭肅，願崇善行，作禮而去。

法句譬喻經雙要品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經雙要品第九

昔舍衛國王名波斯匿，來至佛所，下車却蓋解劍脫履拱手直進，五體投地稽首足下長跪白佛：「願以來日於四街道施設微食，欲使國人知佛至尊，願令眾生遠鬼妖蠱，悉奉五戒以消國患。」佛言：「善哉！夫為國主宜有明導，率民以道求來世福。」王曰：「至真請退嚴辦。」手自為饌，身往奉迎佛與眾僧，俱至四衢。佛至就座，即行澡水手自斟酌。佛飯食畢，於四道頭為王說法，觀者無數。時有兩商人，一人念曰：「佛如帝王，弟子猶忠臣，佛陳明法，弟子誦宣，斯王明矣，知佛可尊屈意奉之。」一人念曰：「斯王愚哉！爾為國王將復何求？佛者若牛，弟子猶車，彼牛牽車東西南北，佛亦如是，子有何道而下意奉之？」二人俱去行三十里，亭宿沽酒共飲平論屬事。其善念者四王護之，其惡念者，太山鬼神令酒入腹如火燒身，出亭路臥宛轉轍中，晨商人車五百乘轢殺之焉。伴明日求之。見死已然，曰：「還國見疑殺人取物，去不義。」輕身委財逝。至他國，國王崩亡，無有大子，讖書云：「中土有微人當王斯土。」故王有神馬，任王必屈膝。即具嚴駕神馬印綬，行求國主，觀者數千。商人亦出，國太史曰：「彼有黃雲之蓋，斯王者氣也。」神馬屈膝舐商人足，群臣豫作香湯澡浴，拜為國王，於是遂處位聽省國事。深自思曰：「余無微善何緣獲此？必是佛恩使之然也。」即與群臣向舍衛國遙稽首曰：「賤人無德，蒙世尊慈恩得王此國，明日願與應真眾俱埀意顧斯，一時三月。」佛告阿難：「勅諸比丘，明日彼王請，皆當作變化，令彼國王人民歡喜。」各作神足往到彼國，皆次就座如法儼然，下食畢訖澡手，為王說法。王曰：「吾本微人素無快德，何緣獲斯？」佛告王曰：「昔彼大王飯佛於四衢道，王心念言：『佛如國王，弟子猶臣下。』王種斯核，今自獲果。後一人云：『佛者若牛，弟子猶車。』彼人自種車轢之核，今在太山地獄為火車所轢。自獲其果，然非王勇健所能致矣，為善福隨為惡禍追，此為自作，非天龍鬼神所能與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔舍衛國王名波斯匿，來至佛所，下車却蓋解劍脫履拱手直進，五體投地稽首足下長跪白佛：「願以來日於四街道施設微食，欲使國人知佛至尊，願令眾生遠鬼妖蠱，悉奉五戒以消國患。」佛言：「善哉！夫為國主宜有明導，率民以道求來世福。」王曰：「至真請退嚴辦。」手自為饌，身往奉迎佛與眾僧，俱至四衢。佛至就座，即行澡水手自斟酌。佛飯食畢，於四道頭為王說法，觀者無數。時有兩商人，一人念曰：「佛如帝王，弟子猶忠臣，佛陳明法，弟子誦宣，斯王明矣，知佛可尊屈意奉之。」一人念曰：「斯王愚哉！爾為國王將復何求？佛者若牛，弟子猶車，彼牛牽車東西南北，佛亦如是，子有何道而下意奉之？」二人俱去行三十里，亭宿沽酒共飲平論屬事。其善念者四王護之，其惡念者，太山鬼神令酒入腹如火燒身，出亭路臥宛轉轍中，晨商人車五百乘轢殺之焉。伴明日求之。見死已然，曰：「還國見疑殺人取物，去不義。」輕身委財逝。至他國，國王崩亡，無有大子，讖書云：「中土有微人當王斯土。」故王有神馬，任王必屈膝。即具嚴駕神馬印綬，行求國主，觀者數千。商人亦出，國太史曰：「彼有黃雲之蓋，斯王者氣也。」神馬屈膝舐商人足，群臣豫作香湯澡浴，拜為國王，於是遂處位聽省國事。深自思曰：「余無微善何緣獲此？必是佛恩使之然也。」即與群臣向舍衛國遙稽首曰：「賤人無德，蒙世尊慈恩得王此國，明日願與應真眾俱埀意顧斯，一時三月。」佛告阿難：「勅諸比丘，明日彼王請，皆當作變化，令彼國王人民歡喜。」各作神足往到彼國，皆次就座如法儼然，下食畢訖澡手，為王說法。王曰：「吾本微人素無快德，何緣獲斯？」佛告王曰：「昔彼大王飯佛於四衢道，王心念言：『佛如國王，弟子猶臣下。』王種斯核，今自獲果。後一人云：『佛者若牛，弟子猶車。』彼人自種車轢之核，今在太山地獄為火車所轢。自獲其果，然非王勇健所能致矣，為善福隨為惡禍追，此為自作，非天龍鬼神所能與。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「心為法本， 心尊心使， 中心念惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心為法本， 心尊心使， 中心念惡，

即言即行， 罪苦自追， 車轢於轍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即言即行， 罪苦自追， 車轢於轍。

心為法本， 心尊心使， 中心念善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心為法本， 心尊心使， 中心念善，

即言即行， 福樂自追， 如影隨形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即言即行， 福樂自追， 如影隨形。」

佛說經偈已，王及臣民聽者無數，皆大歡喜，逮得法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經偈已，王及臣民聽者無數，皆大歡喜，逮得法眼。

昔長者須達買太子園田，共造精舍奉上世尊，各請佛及僧供養一月，佛為二人廣陳明法，皆得道跡。太子祇陀歡喜還東宮，歎佛之德，作樂自娛。祇弟瑠璃，常在王邊，時王素服與諸近臣及後宮夫人，往詣佛所稽首禮畢，一心聽經，瑠璃在後典衛御座。時諸倿臣阿薩陀等，姦謀啟曰：「試著大王印綬，坐御座上，如似王不？」於是瑠璃即隨其言，被服昇座，諸倿臣等皆共拜賀：「正似大王！」「千載遭遇黎庶之願，豈使東宮𨶳𨵦於此？此之御座豈可昇而復下也？」即率所從貫甲拔劍，自就到祇洹精舍，斥徙大王不得還宮，與王官屬戰祇洹間，殺王近臣五百餘人。王與夫人播迸，晨夜至舍夷國，中道飢餓，王噉蘆菔腹脹而薨。於是瑠璃遂即專制，便拔劍入東宮斫殺兄祇。祇知無常，心不恐懼顏色不變，含笑熙怡甘心受刃，命未絕間，聞虛空中自然音樂聲迎其魂神。佛於祇洹即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔長者須達買太子園田，共造精舍奉上世尊，各請佛及僧供養一月，佛為二人廣陳明法，皆得道跡。太子祇陀歡喜還東宮，歎佛之德，作樂自娛。祇弟瑠璃，常在王邊，時王素服與諸近臣及後宮夫人，往詣佛所稽首禮畢，一心聽經，瑠璃在後典衛御座。時諸倿臣阿薩陀等，姦謀啟曰：「試著大王印綬，坐御座上，如似王不？」於是瑠璃即隨其言，被服昇座，諸倿臣等皆共拜賀：「正似大王！」「千載遭遇黎庶之願，豈使東宮𨶳𨵦於此？此之御座豈可昇而復下也？」即率所從貫甲拔劍，自就到祇洹精舍，斥徙大王不得還宮，與王官屬戰祇洹間，殺王近臣五百餘人。王與夫人播迸，晨夜至舍夷國，中道飢餓，王噉蘆菔腹脹而薨。於是瑠璃遂即專制，便拔劍入東宮斫殺兄祇。祇知無常，心不恐懼顏色不變，含笑熙怡甘心受刃，命未絕間，聞虛空中自然音樂聲迎其魂神。佛於祇洹即說偈言：

「造喜後喜， 行善兩喜， 彼喜惟歡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「造喜後喜， 行善兩喜， 彼喜惟歡，

見福心安。 今歡後歡， 為善兩歡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見福心安。 今歡後歡， 為善兩歡，

厥為自祐， 受福悅豫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厥為自祐， 受福悅豫。」

是時瑠璃王尋興兵眾伐舍夷國，殺害釋種道跡之人，殘暴無道五逆兼備。佛記瑠璃不孝不忠眾罪深重，却後七日當為地獄火所燒殺，又太史記記與佛同。王大怖懅即乘船入江。「吾今處水，火焉得來？」七日日中，有自然火從水中出，燒船覆沒，王亦被燒，恐怖毒熱忽然沈終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時瑠璃王尋興兵眾伐舍夷國，殺害釋種道跡之人，殘暴無道五逆兼備。佛記瑠璃不孝不忠眾罪深重，却後七日當為地獄火所燒殺，又太史記記與佛同。王大怖懅即乘船入江。「吾今處水，火焉得來？」七日日中，有自然火從水中出，燒船覆沒，王亦被燒，恐怖毒熱忽然沈終。

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「造憂後憂， 行惡兩憂， 彼憂唯懼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「造憂後憂， 行惡兩憂， 彼憂唯懼，

見罪心懅。 今悔後悔， 為惡兩悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見罪心懅。 今悔後悔， 為惡兩悔，

厥為自殃， 受罪熱惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厥為自殃， 受罪熱惱。」

佛說是已告諸比丘：「太子祇者，不貪榮位守死懷道，上生天上安樂自然；瑠璃王者，狂愚快意，死墮地獄受苦無數。一切世間豪貴貧賤，皆歸無常，無長存者。是以高士殞命全行，為精神寶。」佛說是時莫不信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已告諸比丘：「太子祇者，不貪榮位守死懷道，上生天上安樂自然；瑠璃王者，狂愚快意，死墮地獄受苦無數。一切世間豪貴貧賤，皆歸無常，無長存者。是以高士殞命全行，為精神寶。」佛說是時莫不信受。

昔耆闍崛山後有婆羅門七十餘家，宿福應度，佛到其村現道神化，眾人見佛光相巍巍莫不敬伏。佛坐樹下問諸梵志：「居此山中為幾何世？有何方業以自供給？」答曰：「居此以來三十餘世，田作畜牧以此為業。」又問：「奉脩何行求離生死？」答曰：「事日月水火，隨時祭祠。若有死者，大小聚會，唱生梵天以離生死。」佛語諸婆羅門：「夫田作畜牧祭祠日月水火唱叫生天，非是長存離生死法。極福無過二十八天，無有道慧還墮三塗；唯有出家修清淨志，履行寂義可得泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔耆闍崛山後有婆羅門七十餘家，宿福應度，佛到其村現道神化，眾人見佛光相巍巍莫不敬伏。佛坐樹下問諸梵志：「居此山中為幾何世？有何方業以自供給？」答曰：「居此以來三十餘世，田作畜牧以此為業。」又問：「奉脩何行求離生死？」答曰：「事日月水火，隨時祭祠。若有死者，大小聚會，唱生梵天以離生死。」佛語諸婆羅門：「夫田作畜牧祭祠日月水火唱叫生天，非是長存離生死法。極福無過二十八天，無有道慧還墮三塗；唯有出家修清淨志，履行寂義可得泥洹。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「以真為偽， 以偽為真， 是為邪計， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以真為偽， 以偽為真， 是為邪計，

不得真利。 知真為真， 見偽為偽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得真利。 知真為真， 見偽為偽，

是為正計， 必得真利。 世皆有死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為正計， 必得真利。 世皆有死，

三界無安， 諸天雖樂， 福盡亦喪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界無安， 諸天雖樂， 福盡亦喪。

觀諸世間， 無生不終， 欲離生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸世間， 無生不終， 欲離生死，

當行道真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當行道真。」

七十婆羅門聞佛所說，欣然意解願作沙門。佛言：「善來比丘！」鬚髮自墮，皆成沙門。佛與比丘共還精舍，至於中路，顧戀妻息各有退意，時遇天雨益懷憂慘。佛知其意，便於道邊化作數十間舍，入中避雨，而舍穿漏。佛因舍漏而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十婆羅門聞佛所說，欣然意解願作沙門。佛言：「善來比丘！」鬚髮自墮，皆成沙門。佛與比丘共還精舍，至於中路，顧戀妻息各有退意，時遇天雨益懷憂慘。佛知其意，便於道邊化作數十間舍，入中避雨，而舍穿漏。佛因舍漏而說偈言：

「蓋屋不密， 天雨則漏， 意不惟行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓋屋不密， 天雨則漏， 意不惟行，

婬泆為穿。 蓋屋善密， 雨則不漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬泆為穿。 蓋屋善密， 雨則不漏，

攝意惟行， 婬匿不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝意惟行， 婬匿不生。」

七十沙門聞說此偈，雖強自進猶懷瞢瞢，雨止前行。地有故紙，佛告比丘取之，受教即取。佛問比丘：「以為何紙？」諸比丘白佛：「此裹香紙，今雖捐棄處香如故。」佛復前行，地有斷索，佛告比丘取之，受教即取。佛復問曰：「此何等索？」諸比丘白佛：「其索腥臭，此繫魚之索。」佛語比丘：「夫物本淨，皆由因緣以興罪福，近賢明則道義隆，友愚闇則殃罪臻。譬彼紙索近香則香，繫魚則腥，漸染翫習各不自覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十沙門聞說此偈，雖強自進猶懷瞢瞢，雨止前行。地有故紙，佛告比丘取之，受教即取。佛問比丘：「以為何紙？」諸比丘白佛：「此裹香紙，今雖捐棄處香如故。」佛復前行，地有斷索，佛告比丘取之，受教即取。佛復問曰：「此何等索？」諸比丘白佛：「其索腥臭，此繫魚之索。」佛語比丘：「夫物本淨，皆由因緣以興罪福，近賢明則道義隆，友愚闇則殃罪臻。譬彼紙索近香則香，繫魚則腥，漸染翫習各不自覺。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「鄙夫染人， 如近臭物， 漸迷習非， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鄙夫染人， 如近臭物， 漸迷習非，

不覺成惡。 賢夫染人， 如附香熏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不覺成惡。 賢夫染人， 如附香熏，

進智習善， 行成芳潔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進智習善， 行成芳潔。」

七十沙門重聞此偈，知家欲為穢藪，妻子為桎梏，執信堅固。往至精舍，攝意惟行，得羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七十沙門重聞此偈，知家欲為穢藪，妻子為桎梏，執信堅固。往至精舍，攝意惟行，得羅漢道。

法句譬喻經放逸品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經放逸品第十

昔佛在世，時有五百賈客從海中出，大持七寶還歸本國，經歷深山為惡鬼所迷不能得出，糧食乏盡窮頓困厄遂皆餓死，所齎寶貨散在山間。時有沙門在山中學，見其如此便起想念：「吾勤苦學道積已七年，不能得道又復貧窮無以自濟。此寶物無主，取之持歸用立門戶。」於是下山拾取寶物，藏著一處訖便出山，求呼兄弟負䭾持歸。方到道半，佛念比丘應當得度，佛便化作一比丘尼，剃頭法服，㽵面畫眉金銀瓔珞，隨谷入山。道逢沙門，頭面作禮問訊起居。道人呵比丘尼曰：「為道之法應得爾不？剃頭著法衣，云何復㽵面畫眉瓔珞身體也？」比丘尼答曰：「沙門之法為應爾不？辭親學道山居靜志，云何復取非其財物，貪欲忘道快心放意？不計無常，生世如寄，罪報延長。」於是比丘尼為說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在世，時有五百賈客從海中出，大持七寶還歸本國，經歷深山為惡鬼所迷不能得出，糧食乏盡窮頓困厄遂皆餓死，所齎寶貨散在山間。時有沙門在山中學，見其如此便起想念：「吾勤苦學道積已七年，不能得道又復貧窮無以自濟。此寶物無主，取之持歸用立門戶。」於是下山拾取寶物，藏著一處訖便出山，求呼兄弟負䭾持歸。方到道半，佛念比丘應當得度，佛便化作一比丘尼，剃頭法服，㽵面畫眉金銀瓔珞，隨谷入山。道逢沙門，頭面作禮問訊起居。道人呵比丘尼曰：「為道之法應得爾不？剃頭著法衣，云何復㽵面畫眉瓔珞身體也？」比丘尼答曰：「沙門之法為應爾不？辭親學道山居靜志，云何復取非其財物，貪欲忘道快心放意？不計無常，生世如寄，罪報延長。」於是比丘尼為說偈言：

「比丘謹慎戒， 放逸多憂𠎝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘謹慎戒， 放逸多憂𠎝，

變諍小致大， 積惡入火焚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變諍小致大， 積惡入火焚。

守戒福致喜， 犯戒有懼心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守戒福致喜， 犯戒有懼心，

能斷三界漏， 此乃近涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷三界漏， 此乃近涅槃。」

是時比丘尼說此偈已，為現佛身相好光明。沙門見之悚然毛竪，稽首佛足悔過自陳：「愚癡迷謬違犯正教，往而不返，其將奈何？」於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時比丘尼說此偈已，為現佛身相好光明。沙門見之悚然毛竪，稽首佛足悔過自陳：「愚癡迷謬違犯正教，往而不返，其將奈何？」於是世尊即說偈言：

「若前放逸， 後能自禁， 是照世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若前放逸， 後能自禁， 是照世間，

念定其宜。 過失為惡， 追覆以善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念定其宜。 過失為惡， 追覆以善，

是照世間， 念善其宜。 少壯捨家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是照世間， 念善其宜。 少壯捨家，

盛修佛教， 是照世間， 如月雲消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛修佛教， 是照世間， 如月雲消。

人前為惡， 後止不犯， 是照世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人前為惡， 後止不犯， 是照世間，

如月雲消。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月雲消。」

於是比丘重聞此偈結解貪止，稽首佛足還到樹下，數息相隨止觀還淨，獲道果證成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是比丘重聞此偈結解貪止，稽首佛足還到樹下，數息相隨止觀還淨，獲道果證成阿羅漢。

法句譬喻經心意品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經心意品第十一

昔佛在世，時有一道人，在河邊樹下學道，十二年中貪想不除，走心散意但念六欲，目色耳聲鼻香口味身更心法，身靜意遊曾無寧息，十二年中不能得道。佛知可度，化作沙門往至其所，樹下共宿。須臾月明，有龜從河中出來至樹下，復有一水狗飢行求食，與龜相逢便欲噉龜，龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中，不能得噉。水狗小遠，復出頭足行步如故，不能奈何遂便得脫。於是道人問化沙門：「此龜有護命之鎧，水狗不能得其便。」化沙門答曰：「吾念世人不如此龜，不知無常放恣六情，外魔得便形壞神去，生死無端輪轉五道，苦惱百千皆意所造，宜自勉勵求滅度安。」於是化沙門即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在世，時有一道人，在河邊樹下學道，十二年中貪想不除，走心散意但念六欲，目色耳聲鼻香口味身更心法，身靜意遊曾無寧息，十二年中不能得道。佛知可度，化作沙門往至其所，樹下共宿。須臾月明，有龜從河中出來至樹下，復有一水狗飢行求食，與龜相逢便欲噉龜，龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中，不能得噉。水狗小遠，復出頭足行步如故，不能奈何遂便得脫。於是道人問化沙門：「此龜有護命之鎧，水狗不能得其便。」化沙門答曰：「吾念世人不如此龜，不知無常放恣六情，外魔得便形壞神去，生死無端輪轉五道，苦惱百千皆意所造，宜自勉勵求滅度安。」於是化沙門即說偈言：

「有身不久， 皆當歸土， 形壞神去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有身不久， 皆當歸土， 形壞神去，

寄住何貪？ 心豫造處， 往來無端， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寄住何貪？ 心豫造處， 往來無端，

念多邪僻， 自為招患。 是意自造， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念多邪僻， 自為招患。 是意自造，

非父母為， 可勉向正， 為福勿廻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非父母為， 可勉向正， 為福勿廻。

藏六如龜， 防意如城， 慧與魔戰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藏六如龜， 防意如城， 慧與魔戰，

勝則無患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝則無患。」

於是比丘聞說此偈，貪斷望止，即得羅漢道。知化沙門是佛世尊，敬肅整服稽首佛足，天龍鬼神莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是比丘聞說此偈，貪斷望止，即得羅漢道。知化沙門是佛世尊，敬肅整服稽首佛足，天龍鬼神莫不歡喜。

法句譬喻經華香品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法句譬喻經華香品第十二

昔佛在舍衛國，國東南海中有臺，臺上有華香樹，樹木清淨。有婆羅門女五百人，奉事異道意甚精進，不知有佛。於時諸女自相謂曰：「我等稟形生為女人，從少至老為三事所鑑不得自由，命又短促形如幻化當復死亡。不如共至華香臺上採取香華，精進持齋降屈梵天當從求願，願生梵天長壽不死，又得自在無有鑑忌，離諸罪對無復憂患。」即齎供具往至臺上，採取華香奉事梵天，一心持齋願屈尊神。於是世尊見此諸女雖為俗齋，其心精進應可化度，即與大眾弟子菩薩天龍鬼神，飛昇虛空往至臺上坐於樹下。諸女歡喜，謂是梵天，自相慶慰得我所願矣。時一天人語諸女言：「此非梵天，是三界尊，號名為佛，度人無量。」於是諸女前至佛所，為佛作禮前白佛言：「我等多垢今為女人，求離鑑撿願生梵天。」佛言：「諸女！快得善利乃發此願。世有二事其報明審，為善受福、為惡受殃。世間之苦、天上之樂，有為之煩、無為之寂，誰能選擇取其真者？善哉諸女乃有明志。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國，國東南海中有臺，臺上有華香樹，樹木清淨。有婆羅門女五百人，奉事異道意甚精進，不知有佛。於時諸女自相謂曰：「我等稟形生為女人，從少至老為三事所鑑不得自由，命又短促形如幻化當復死亡。不如共至華香臺上採取香華，精進持齋降屈梵天當從求願，願生梵天長壽不死，又得自在無有鑑忌，離諸罪對無復憂患。」即齎供具往至臺上，採取華香奉事梵天，一心持齋願屈尊神。於是世尊見此諸女雖為俗齋，其心精進應可化度，即與大眾弟子菩薩天龍鬼神，飛昇虛空往至臺上坐於樹下。諸女歡喜，謂是梵天，自相慶慰得我所願矣。時一天人語諸女言：「此非梵天，是三界尊，號名為佛，度人無量。」於是諸女前至佛所，為佛作禮前白佛言：「我等多垢今為女人，求離鑑撿願生梵天。」佛言：「諸女！快得善利乃發此願。世有二事其報明審，為善受福、為惡受殃。世間之苦、天上之樂，有為之煩、無為之寂，誰能選擇取其真者？善哉諸女乃有明志。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「孰能擇地， 捨鑑取天， 誰說法句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「孰能擇地， 捨鑑取天， 誰說法句，

如擇善華。 學者擇地， 捨鑑取天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如擇善華。 學者擇地， 捨鑑取天，

善說法句， 能採德華。 知世坏喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說法句， 能採德華。 知世坏喻，

幻法忽有， 斷魔華敷， 不現死生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻法忽有， 斷魔華敷， 不現死生。

見身如沫， 幻法自然， 斷魔華敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見身如沫， 幻法自然， 斷魔華敷，

不現死生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不現死生。」

於是諸女聞佛此偈，願學真道為比丘尼，頭髮自墮法衣具足，思惟寂定即得羅漢道。阿難白佛言：「今此諸女素有何德。乃令世尊就而度之，一聞說法出家得道也？」佛告阿難：「昔迦葉佛時有大長者，財富無數，夫人婇女有五百人。其性妬惡門不妄開，夫人婇女欲往見佛，終不肯聽。後日國王請諸大臣，上殿宴會，會輒竟日，時夫人婇女見長者入會，便共至佛所稽首作禮，小坐聽經各發願言：『令我世世莫與惡人共相遭遇，所生之處恒與道德聖人相值，聞來世有佛名釋迦文，願與相值出家學道奉持訓誨。』」佛語阿難：「爾時夫人婇女五百人者，今此五百比丘尼是。本願懇惻，今應得度，是以世尊就度之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是諸女聞佛此偈，願學真道為比丘尼，頭髮自墮法衣具足，思惟寂定即得羅漢道。阿難白佛言：「今此諸女素有何德。乃令世尊就而度之，一聞說法出家得道也？」佛告阿難：「昔迦葉佛時有大長者，財富無數，夫人婇女有五百人。其性妬惡門不妄開，夫人婇女欲往見佛，終不肯聽。後日國王請諸大臣，上殿宴會，會輒竟日，時夫人婇女見長者入會，便共至佛所稽首作禮，小坐聽經各發願言：『令我世世莫與惡人共相遭遇，所生之處恒與道德聖人相值，聞來世有佛名釋迦文，願與相值出家學道奉持訓誨。』」佛語阿難：「爾時夫人婇女五百人者，今此五百比丘尼是。本願懇惻，今應得度，是以世尊就度之耳。」

佛說是時莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時莫不歡喜。