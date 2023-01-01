眾經撰雜譬喻卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾經撰雜譬喻卷下

比丘道略集 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘道略集

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

（二三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二三）

外國有一呪龍師，澡罐盛水詣龍池邊一心讀咒，此龍即時便見大火從池底起，舉池皆然。龍見火怖出頭望山，復見大火燒諸山澤，仰視山頭空無住處，一切皆熱安身無地，唯見澡罐中水可以避難，便滅其大身作微小形，入澡罐水中。彼龍池者，喻欲界也，所望山澤，喻色界也，視山頂者，喻無色界也，呪龍師者，喻菩薩也，澡罐水者，喻泥洹也，術者，喻方便也，大火燃者，喻現無常也，龍大身者，喻憍慢也，作小形者，喻謙卑也。言菩薩示現劫燒欲色同然，無常大火恐怖眾生，令除憍慢謙卑下下，然後乃悉入涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外國有一呪龍師，澡罐盛水詣龍池邊一心讀咒，此龍即時便見大火從池底起，舉池皆然。龍見火怖出頭望山，復見大火燒諸山澤，仰視山頭空無住處，一切皆熱安身無地，唯見澡罐中水可以避難，便滅其大身作微小形，入澡罐水中。彼龍池者，喻欲界也，所望山澤，喻色界也，視山頂者，喻無色界也，呪龍師者，喻菩薩也，澡罐水者，喻泥洹也，術者，喻方便也，大火燃者，喻現無常也，龍大身者，喻憍慢也，作小形者，喻謙卑也。言菩薩示現劫燒欲色同然，無常大火恐怖眾生，令除憍慢謙卑下下，然後乃悉入涅槃也。

（二四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二四）

昔捕鳥師，張羅網於澤上，以鳥所食物著其中，眾鳥命侶競來食之，鳥師引網，眾鳥盡墮網中。時有一鳥大而多力，身舉此網與眾俱飛而去，鳥師見影隨而逐之。有人謂鳥師曰：「鳥飛虛空而汝步逐，何其愚哉？」鳥師答曰：「不如來告，彼鳥日暮要求栖宿進趣不同，如是當墮。」其人故逐不止，日已轉暮，仰觀眾鳥飜飛諍競，或欲趣東或欲趣西，或望長林或欲赴㵎，諍競不止須臾便墮，鳥師還得次而殺之。捕鳥師者，如波旬也；張羅網者，如結使也；負網而飛，如人未離結使欲求出要也；日暮而止，如人懈怠心不復進也；求棲不同者，如起六十二見互相反也；鳥墮地者，如人受邪報落地獄也。此明結使塵垢其魔網也，是以結使覆人猶如羅網。在二塗中好善善護身口，莫令放逸在此網中也。三惡道苦生死長遠，不可堪處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔捕鳥師，張羅網於澤上，以鳥所食物著其中，眾鳥命侶競來食之，鳥師引網，眾鳥盡墮網中。時有一鳥大而多力，身舉此網與眾俱飛而去，鳥師見影隨而逐之。有人謂鳥師曰：「鳥飛虛空而汝步逐，何其愚哉？」鳥師答曰：「不如來告，彼鳥日暮要求栖宿進趣不同，如是當墮。」其人故逐不止，日已轉暮，仰觀眾鳥飜飛諍競，或欲趣東或欲趣西，或望長林或欲赴㵎，諍競不止須臾便墮，鳥師還得次而殺之。捕鳥師者，如波旬也；張羅網者，如結使也；負網而飛，如人未離結使欲求出要也；日暮而止，如人懈怠心不復進也；求棲不同者，如起六十二見互相反也；鳥墮地者，如人受邪報落地獄也。此明結使塵垢其魔網也，是以結使覆人猶如羅網。在二塗中好善善護身口，莫令放逸在此網中也。三惡道苦生死長遠，不可堪處。

（二五） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二五）

昔有賈客五百，乘船入海欲求珍寶，值摩竭大魚，出頭張口欲食眾生。時日風利而船去如箭，商主語眾人言：「船去大疾可捨帆下汎之。」輒如所言，捨帆下汎，船去輙疾而不可止。商主問船上人言：「汝見何等？」答曰：「我見上有兩日出，日下有白山，中間有黑山。」商主驚言：「此是大魚當奈何哉？我與汝等今遭困厄，入此魚腹無復活理，汝等各隨所事一心求救。」於是眾人各隨所事，一心歸命，求脫此厄。所求愈篤，船去愈疾，須臾不止，當入魚口。於是商主告諸人言：「我有大神號名為佛，汝等各捨所舉，一心稱之！」時五百人俱發大聲，稱：「南無佛！」魚聞佛名，自思惟言：「今日世間乃復有佛，我當何忍復害眾生？」適思惟己即便閉口，水即倒流轉遠魚口，五百賈人一時脫難。此魚前身曾為道人，以微罪故受此魚形，既聞佛聲尋憶宿命，是故思惟善心即生。此明五百賈人但一心念佛，暫稱名號，即得解脫彌天之難，況復受持念佛三昧，令重罪得薄，薄者令滅，足以為驗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有賈客五百，乘船入海欲求珍寶，值摩竭大魚，出頭張口欲食眾生。時日風利而船去如箭，商主語眾人言：「船去大疾可捨帆下汎之。」輒如所言，捨帆下汎，船去輙疾而不可止。商主問船上人言：「汝見何等？」答曰：「我見上有兩日出，日下有白山，中間有黑山。」商主驚言：「此是大魚當奈何哉？我與汝等今遭困厄，入此魚腹無復活理，汝等各隨所事一心求救。」於是眾人各隨所事，一心歸命，求脫此厄。所求愈篤，船去愈疾，須臾不止，當入魚口。於是商主告諸人言：「我有大神號名為佛，汝等各捨所舉，一心稱之！」時五百人俱發大聲，稱：「南無佛！」魚聞佛名，自思惟言：「今日世間乃復有佛，我當何忍復害眾生？」適思惟己即便閉口，水即倒流轉遠魚口，五百賈人一時脫難。此魚前身曾為道人，以微罪故受此魚形，既聞佛聲尋憶宿命，是故思惟善心即生。此明五百賈人但一心念佛，暫稱名號，即得解脫彌天之難，況復受持念佛三昧，令重罪得薄，薄者令滅，足以為驗也。

（二六） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二六）

昔有屠兒，詣阿闍世王所乞求一願。王曰：「汝求何願？」答曰：「節會之際宜須屠殺，王見賜我當盡為之。」王曰：「屠殺之事，人所不樂，汝何故樂求之？」答曰：「我昔為貧人，因屠羊之肆以自生活，由是之故得生四天王上，盡彼天壽來生人中，續復屠羊，命終之後生第二天上；如是六反屠羊，因是事故遍生六天中，受福無量，以是故今從王乞一願。」王曰：「設如汝語，何以知之？」答曰：「我識宿命。」王聞不信謂是妄語：「如此下賤之人，何能識宿命耶？」後便問佛，佛答曰：「實如其言非妄語也！此人先世曾值辟支佛，見佛歡喜至心諦觀，仰視其首俯察其足，善心即生，緣是功德故得生六天，人間六返自識宿命，以福熟故得人天六返，罪未熟故未得受苦；畢此身方當入地獄受屠羊之罪，地獄罪畢當生羊中一一償之。此人識宿命淺，唯見六天中事，不及過去第七身故，便謂屠羊即是生天因也。如是但識宿命，非通非明也！」是以修功德者必發願，勿便孟浪使果報不明，此可為驗矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有屠兒，詣阿闍世王所乞求一願。王曰：「汝求何願？」答曰：「節會之際宜須屠殺，王見賜我當盡為之。」王曰：「屠殺之事，人所不樂，汝何故樂求之？」答曰：「我昔為貧人，因屠羊之肆以自生活，由是之故得生四天王上，盡彼天壽來生人中，續復屠羊，命終之後生第二天上；如是六反屠羊，因是事故遍生六天中，受福無量，以是故今從王乞一願。」王曰：「設如汝語，何以知之？」答曰：「我識宿命。」王聞不信謂是妄語：「如此下賤之人，何能識宿命耶？」後便問佛，佛答曰：「實如其言非妄語也！此人先世曾值辟支佛，見佛歡喜至心諦觀，仰視其首俯察其足，善心即生，緣是功德故得生六天，人間六返自識宿命，以福熟故得人天六返，罪未熟故未得受苦；畢此身方當入地獄受屠羊之罪，地獄罪畢當生羊中一一償之。此人識宿命淺，唯見六天中事，不及過去第七身故，便謂屠羊即是生天因也。如是但識宿命，非通非明也！」是以修功德者必發願，勿便孟浪使果報不明，此可為驗矣！

（二七） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二七）

阿難白佛：「佛生王家，坐於樹下念道六年，得佛如是，為易得耳？」佛告阿難：「昔有長者，居甚大富眾寶備具，唯無赤真珠以為不足，便將人入海採珠。經歷險阻乃到寶處，刺身出血油囊裹之懸著海底，珠蛤聞血香唼食之，乃得出蚌。剖蚌出珠，採之三年方得一珮。發還到海邊，同伴見其得好寶，欲共圖之，俱行取水，眾人推著井中覆之而去。墮在井底久，其人見有師子從傍穴來飲水，其人復惶怖，師子去後尋孔而出還到本土。其伴歸到家，呼曰：『卿得吾一珮，無人知兼欲見害，卿可密盡相還，吾終不言卿也！』其人怖懅盡還其珠。珠主得已持還，家有兩兒著珠共戲，共相問曰：『此珠出生何處？』一兒曰：『生我囊中。』一兒曰：『生室甕中。』父見笑之，婦曰：『何笑？』答曰：『吾取此珠勤苦乃爾，小兒依我得之，不識本末，謂生甕中。』」佛告阿難：「汝但見我成佛，不知我從無數劫學之勤苦，至今乃得謂之為易，如彼嬰兒謂珠生囊中矣！」是以修諸萬行，積功累劫，非但一事一行一身而可得也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「佛生王家，坐於樹下念道六年，得佛如是，為易得耳？」佛告阿難：「昔有長者，居甚大富眾寶備具，唯無赤真珠以為不足，便將人入海採珠。經歷險阻乃到寶處，刺身出血油囊裹之懸著海底，珠蛤聞血香唼食之，乃得出蚌。剖蚌出珠，採之三年方得一珮。發還到海邊，同伴見其得好寶，欲共圖之，俱行取水，眾人推著井中覆之而去。墮在井底久，其人見有師子從傍穴來飲水，其人復惶怖，師子去後尋孔而出還到本土。其伴歸到家，呼曰：『卿得吾一珮，無人知兼欲見害，卿可密盡相還，吾終不言卿也！』其人怖懅盡還其珠。珠主得已持還，家有兩兒著珠共戲，共相問曰：『此珠出生何處？』一兒曰：『生我囊中。』一兒曰：『生室甕中。』父見笑之，婦曰：『何笑？』答曰：『吾取此珠勤苦乃爾，小兒依我得之，不識本末，謂生甕中。』」佛告阿難：「汝但見我成佛，不知我從無數劫學之勤苦，至今乃得謂之為易，如彼嬰兒謂珠生囊中矣！」是以修諸萬行，積功累劫，非但一事一行一身而可得也！

（二八） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二八）

昔有導師入海採寶，時有五百人追之共行，導師謂曰：「海中有五難：一者激流、二者洄波、三者大魚、四者女鬼、五者醉菓。能度此難乃可共行。」眾人要訖，乘風入海到寶渚各行採寶。一人不勝菓香食之，一醉七日。眾人寶足颿風已到，欲嚴還出鳴鼓集人，一人不滿四布求之。見臥樹下醉未曾醒，共扶來還析樹枝拄之，共歸還國。家門聞喜悉來迎逆，醉者見無所得獨甚愁慼。醉人不樂拄杖入市，市人求價，乃至二萬兩金，其人與之，問：「杖有何德？」曰：「此為樹寶，搗燒此杖熏諸瓦石悉成珍寶。」其人反求之，少許持歸試驗果如其言，所可熏蒸悉成眾寶。喻曰：「導師者，謂菩薩也；五難者，謂五陰也；寶渚者，謂般若七財也；醉者，從心懈廢也；折取寶樹枝者，謂自修勵；更興精進，熏瓦石成寶者，謂以經道熏諸惡行悉成法器也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有導師入海採寶，時有五百人追之共行，導師謂曰：「海中有五難：一者激流、二者洄波、三者大魚、四者女鬼、五者醉菓。能度此難乃可共行。」眾人要訖，乘風入海到寶渚各行採寶。一人不勝菓香食之，一醉七日。眾人寶足颿風已到，欲嚴還出鳴鼓集人，一人不滿四布求之。見臥樹下醉未曾醒，共扶來還析樹枝拄之，共歸還國。家門聞喜悉來迎逆，醉者見無所得獨甚愁慼。醉人不樂拄杖入市，市人求價，乃至二萬兩金，其人與之，問：「杖有何德？」曰：「此為樹寶，搗燒此杖熏諸瓦石悉成珍寶。」其人反求之，少許持歸試驗果如其言，所可熏蒸悉成眾寶。喻曰：「導師者，謂菩薩也；五難者，謂五陰也；寶渚者，謂般若七財也；醉者，從心懈廢也；折取寶樹枝者，謂自修勵；更興精進，熏瓦石成寶者，謂以經道熏諸惡行悉成法器也！」

（二九） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二九）

昔山中有兩沙門，閑居行道得六通。去之不遠，有一師子生二子。稍稍長大，師子母欲行，心念惟道德二慈可以委命，即語：「欲行來，二子尚小恐人傷害，欲寄道人。惟蒙慈護，自當來視。」道人許之。師子行還，見子附道人，復捨而行。道人分衛還，餘食共食之，每見道人還喜行迎。道人後行，獵師遇之，師子子迸走入草，獵師依憑道人，便著室中袈裟，入草擒之。師子謂是道人，即出赴之，獵師打殺剝皮取作師子皮裘，直金千兩。道人行還不見師子，坐禪觀之，知為獵師所殺，即以神力奪皮來還，作褥坐上，口為呪願，復禪觀之，知當往生國中長者家作雙生子。道人往詣其家，問長者：「何所乏？」曰：「惟患無子。」便報為長者求子。長者大喜，道人言：「若得子何以相報？」曰：「子長大當施為沙彌。」道人曰：「勿忘此要。」唯覺有娠，後果雙生二男，相似如一。年八、九歲，道人過，二兒見自然歡喜，道人謂長者曰：「識本誓不？」長者不敢違誓，便以二子施沙門。沙門將入山學，未久亦得阿羅漢。亦恒自坐故皮上，日日入禪自觀，便見己前身皮，各起禮謝：「師恩力乃令我等得道，皆是慈念之力。」禽獸善心猶尚解脫，何況志情發於善願而不解脫也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔山中有兩沙門，閑居行道得六通。去之不遠，有一師子生二子。稍稍長大，師子母欲行，心念惟道德二慈可以委命，即語：「欲行來，二子尚小恐人傷害，欲寄道人。惟蒙慈護，自當來視。」道人許之。師子行還，見子附道人，復捨而行。道人分衛還，餘食共食之，每見道人還喜行迎。道人後行，獵師遇之，師子子迸走入草，獵師依憑道人，便著室中袈裟，入草擒之。師子謂是道人，即出赴之，獵師打殺剝皮取作師子皮裘，直金千兩。道人行還不見師子，坐禪觀之，知為獵師所殺，即以神力奪皮來還，作褥坐上，口為呪願，復禪觀之，知當往生國中長者家作雙生子。道人往詣其家，問長者：「何所乏？」曰：「惟患無子。」便報為長者求子。長者大喜，道人言：「若得子何以相報？」曰：「子長大當施為沙彌。」道人曰：「勿忘此要。」唯覺有娠，後果雙生二男，相似如一。年八、九歲，道人過，二兒見自然歡喜，道人謂長者曰：「識本誓不？」長者不敢違誓，便以二子施沙門。沙門將入山學，未久亦得阿羅漢。亦恒自坐故皮上，日日入禪自觀，便見己前身皮，各起禮謝：「師恩力乃令我等得道，皆是慈念之力。」禽獸善心猶尚解脫，何況志情發於善願而不解脫也？

（三〇） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三〇）

昔有屠兒，欲供養道人，以其惡故而無往者。後見一新學沙門威儀詳序，請歸飯食種種餚饍，食訖還請此道人：「願終身在我家食。」道人即便受之。玩習既久切見在其前殺生，不敢呵之。積有年歲，後屠兒父死作河中鬼，以刀割身即復還復。道人渡河，鬼捉船曰：「沒此道人著河中乃可得去。」船人怖曰：「鬼言：『吾家昔日供養此道人，積年不呵我殺生，今受此殃，恚故欲耳！』」船人曰：「殺生尚受此殃，況乎道人？」鬼曰：「我知爾恚故耳！若能為我布施作福呼名呪願，我便相放。」船人盡許為作福，鬼便放之。道人即為鬼作會呼名呪願，餘人次復為作會，詣河中呼鬼曰：「卿得福未？」鬼曰：「即得，無復苦痛。」船人曰：「明日當為卿作福，得自來不？」鬼曰：「得耳！」鬼旦化作婆羅門像來，手自供養，自受呪願，上座為說經，鬼即得須陀洹道，歡喜而去。是以主客之宜理有諫正，雖墮惡道故有善緣，可謂善知識者是大因緣也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有屠兒，欲供養道人，以其惡故而無往者。後見一新學沙門威儀詳序，請歸飯食種種餚饍，食訖還請此道人：「願終身在我家食。」道人即便受之。玩習既久切見在其前殺生，不敢呵之。積有年歲，後屠兒父死作河中鬼，以刀割身即復還復。道人渡河，鬼捉船曰：「沒此道人著河中乃可得去。」船人怖曰：「鬼言：『吾家昔日供養此道人，積年不呵我殺生，今受此殃，恚故欲耳！』」船人曰：「殺生尚受此殃，況乎道人？」鬼曰：「我知爾恚故耳！若能為我布施作福呼名呪願，我便相放。」船人盡許為作福，鬼便放之。道人即為鬼作會呼名呪願，餘人次復為作會，詣河中呼鬼曰：「卿得福未？」鬼曰：「即得，無復苦痛。」船人曰：「明日當為卿作福，得自來不？」鬼曰：「得耳！」鬼旦化作婆羅門像來，手自供養，自受呪願，上座為說經，鬼即得須陀洹道，歡喜而去。是以主客之宜理有諫正，雖墮惡道故有善緣，可謂善知識者是大因緣也！

（三一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三一）

昔有賈客，入海採寶，逢大龍神舉船欲飜，諸人恐怖。龍曰：「汝等頗遊行彼國不？」報言：「曾行過之。」龍與一大卵如五升瓶：「汝持此卵埋彼國市中大樹下，若不爾者後當殺汝。」其人許之。後過彼國埋卵著市中大樹下。從是以後，國多災疾疫氣。國王召道術占之，云有蟒卵在國中，故令有災疫。輒推掘燒之，病悉除愈。賈客人後入海，故見龍神重問事狀，賈人曰：「昔如神教埋卵市中，國中多有疾疫，王召梵志占之，推得焚燒病者悉除。」神曰：「恨不殺奴輩。」船人問神：「何故乃爾也？」神曰：「卿曾聞某國有健兒某甲不？」曰：「聞之，已終亡矣！」神曰：「我是也！我平存時喜陵擽國中人民，初無教呵我者，但獎我，使我墮蟒蛇中，悉欲盡殺之耳！」是以人當相諫從善相順，莫自恃勢力陵擽於人，坐招其患三惡道苦，但可聞聲不可形處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有賈客，入海採寶，逢大龍神舉船欲飜，諸人恐怖。龍曰：「汝等頗遊行彼國不？」報言：「曾行過之。」龍與一大卵如五升瓶：「汝持此卵埋彼國市中大樹下，若不爾者後當殺汝。」其人許之。後過彼國埋卵著市中大樹下。從是以後，國多災疾疫氣。國王召道術占之，云有蟒卵在國中，故令有災疫。輒推掘燒之，病悉除愈。賈客人後入海，故見龍神重問事狀，賈人曰：「昔如神教埋卵市中，國中多有疾疫，王召梵志占之，推得焚燒病者悉除。」神曰：「恨不殺奴輩。」船人問神：「何故乃爾也？」神曰：「卿曾聞某國有健兒某甲不？」曰：「聞之，已終亡矣！」神曰：「我是也！我平存時喜陵擽國中人民，初無教呵我者，但獎我，使我墮蟒蛇中，悉欲盡殺之耳！」是以人當相諫從善相順，莫自恃勢力陵擽於人，坐招其患三惡道苦，但可聞聲不可形處。

（三二） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三二）

昔波羅奈國有五百盲人，周行乞索，值世饑儉無所得，自共議曰：「佛在舍衛教人惠施，當詣彼國可得濟命。」各曰：「當雇一人牽吾等到彼。」五百盲人各許一銀錢，其人即許將到彼國，便爾進路。受雇者語諸盲人曰：「此下道險，卿等各以錢付我，若逢寇賊我當藏之。」盲人盡以錢付之，其人得錢便爾捨去。諸盲人週遊數日，飢渴不知道路，即共同時歸命於佛，言：「佛神聖當哀我等令免此厄。」佛即忽然現神在前，手摩盲頭皆得眼明，飢渴飽滿。五百人歡喜，踊躍願為弟子，鬚髮即落衣鉢法服。佛重為說法，皆得應真，飛隨佛還詣祇洹。阿難白佛：「此五百人宿命有何罪福？」佛言：「昔過去世有長者，雇五百人作，先取作直各散捨去，然後歷世故受此厄。是時長者今擔錢去者是也！債解值吾開悟，今皆得道。」罪福如是，是以人之造業不同，或是造業，或是報業，不可不慎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔波羅奈國有五百盲人，周行乞索，值世饑儉無所得，自共議曰：「佛在舍衛教人惠施，當詣彼國可得濟命。」各曰：「當雇一人牽吾等到彼。」五百盲人各許一銀錢，其人即許將到彼國，便爾進路。受雇者語諸盲人曰：「此下道險，卿等各以錢付我，若逢寇賊我當藏之。」盲人盡以錢付之，其人得錢便爾捨去。諸盲人週遊數日，飢渴不知道路，即共同時歸命於佛，言：「佛神聖當哀我等令免此厄。」佛即忽然現神在前，手摩盲頭皆得眼明，飢渴飽滿。五百人歡喜，踊躍願為弟子，鬚髮即落衣鉢法服。佛重為說法，皆得應真，飛隨佛還詣祇洹。阿難白佛：「此五百人宿命有何罪福？」佛言：「昔過去世有長者，雇五百人作，先取作直各散捨去，然後歷世故受此厄。是時長者今擔錢去者是也！債解值吾開悟，今皆得道。」罪福如是，是以人之造業不同，或是造業，或是報業，不可不慎也。

（三三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三三）

昔有二人親親，為知識不相違失。後一人犯罪，罪應至死，便亡走過知識。知識不開門，逆問：「卿是何人？」答曰：「我是知識也，有罪故來相過耳！」其人語曰：「緩時為親親，有急各自當去，不前卿也！」知識大不樂，自念曰：「人緩時出入行來，飲食不相捨離，云何有急便爾相棄耶？豈是厚乎？」便去欲入山。復有一善知識往過之，其人便開門藏之，言：「卿與我雖踈，當送卿著安隱處。」便以車載珍寶，自往送到他國，當與彼王諸長者所在相聞，為作宮室，安著田宅財寶，供給與已捨還。佛爾時見此人便引為喻：「犯罪者，喻人精神；親友者，喻四大身；善知識者，喻三歸五戒。喻人將養四大，飲食餚饍四事無乏，無常對至當墮惡趣，求其藏避須臾反閉門不前。後遇善知識，知識將至他國安著所須供給無乏，喻布施持戒至身死時，福力所引送到天上，七寶宮殿服天寶衣，天百味食自然至極樂無量。是以人生世勿食自養，當割減作福，如養四大身豈有所益，知者應行之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有二人親親，為知識不相違失。後一人犯罪，罪應至死，便亡走過知識。知識不開門，逆問：「卿是何人？」答曰：「我是知識也，有罪故來相過耳！」其人語曰：「緩時為親親，有急各自當去，不前卿也！」知識大不樂，自念曰：「人緩時出入行來，飲食不相捨離，云何有急便爾相棄耶？豈是厚乎？」便去欲入山。復有一善知識往過之，其人便開門藏之，言：「卿與我雖踈，當送卿著安隱處。」便以車載珍寶，自往送到他國，當與彼王諸長者所在相聞，為作宮室，安著田宅財寶，供給與已捨還。佛爾時見此人便引為喻：「犯罪者，喻人精神；親友者，喻四大身；善知識者，喻三歸五戒。喻人將養四大，飲食餚饍四事無乏，無常對至當墮惡趣，求其藏避須臾反閉門不前。後遇善知識，知識將至他國安著所須供給無乏，喻布施持戒至身死時，福力所引送到天上，七寶宮殿服天寶衣，天百味食自然至極樂無量。是以人生世勿食自養，當割減作福，如養四大身豈有所益，知者應行之！」

（三四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三四）

佛般涅槃後百歲，有國王事天神，大祠祀用牛羊猪豚犬雞各百頭，皆付厨士殺牛羊。厨士中有一優婆塞言：「我持佛戒不得殺生。」厨監大恚，即白佛言：「欲治之。」王問曰：「汝故欲違我教耶？當殺汝！」厨士答曰：「我是佛弟子受持五戒，寧自殺身不違佛教而便殺生。若隨王教犯殺者死入地獄，巨億萬歲罪竟乃出，常當短命。持戒不缺就王誅者，死轉上天，天上得福所願自然，今假令當死，轉此生身當受天上，罪福之報相去殊遠。我以是故死死不犯耳！」王言：「與七日期，當以象蹈殺汝，若不死者語乃有實。」七日之後，士盡是優婆塞身，作佛身相如佛形，以驗五百象往蹈之。優婆塞如佛法，則舉手五指化為五嶽山，一山間有一師子出，象見師子惶怖悉皆伏地，如佛在時。王爾乃信知有佛，便罷祠祀。從此人受佛戒，臣吏人民亦皆從受戒，遂為國師。賢者持戒度人如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛般涅槃後百歲，有國王事天神，大祠祀用牛羊猪豚犬雞各百頭，皆付厨士殺牛羊。厨士中有一優婆塞言：「我持佛戒不得殺生。」厨監大恚，即白佛言：「欲治之。」王問曰：「汝故欲違我教耶？當殺汝！」厨士答曰：「我是佛弟子受持五戒，寧自殺身不違佛教而便殺生。若隨王教犯殺者死入地獄，巨億萬歲罪竟乃出，常當短命。持戒不缺就王誅者，死轉上天，天上得福所願自然，今假令當死，轉此生身當受天上，罪福之報相去殊遠。我以是故死死不犯耳！」王言：「與七日期，當以象蹈殺汝，若不死者語乃有實。」七日之後，士盡是優婆塞身，作佛身相如佛形，以驗五百象往蹈之。優婆塞如佛法，則舉手五指化為五嶽山，一山間有一師子出，象見師子惶怖悉皆伏地，如佛在時。王爾乃信知有佛，便罷祠祀。從此人受佛戒，臣吏人民亦皆從受戒，遂為國師。賢者持戒度人如此。

（三五） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三五）

昔佛在世時，有一優婆夷，朝夕詣佛供養盡虔未曾有懈。佛知而問：「欲何志願也？」便白佛言：「若有福報，願欲現世生四子。」佛便問：「何以索四子也？」優婆夷言：「若四子長大，令一人主治生賈市積聚財寶，令一人知田農畜養積聚六畜及穀，令一人求官食祿覆蔭門戶，欲令一人出家作沙門，得道成就還度父母及一切人，求四子者正為此耳！」佛言：「令汝得所願。」優婆夷大喜為佛作禮而去。後生一男，聰明黠慧，其母愛之世間無比。子後長大便問母言：「慈愛何以太甚，未有此比？」母語子言：「本願四子，唯得汝一人，併愛在汝許，是以爾耳！」所欲之意悉向兒說。兒聞母說深感母志，便行治生，未滿一年得巨億財；次安田業畜牧，蓋澤牛馬穀米甚無數；次行學問仕進求官，取婦生男門戶遂成豪之家。復啟言：「所以求四子，各知一事，今代為之，三事粗辦唯少一事，得出家者甚善。」慈母曰：「四子之願得具足矣！」母心念言：「本願四子各付一事尚恐不辦，此兒所作，過於本望，令得出家必能成道。」即聽出家。兒辭母向佛所求作沙門，即得具足精進，不久得阿羅漢道，還度父母及一切人，得福得道無不歡喜。是以作福發願但在心志，無往不得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在世時，有一優婆夷，朝夕詣佛供養盡虔未曾有懈。佛知而問：「欲何志願也？」便白佛言：「若有福報，願欲現世生四子。」佛便問：「何以索四子也？」優婆夷言：「若四子長大，令一人主治生賈市積聚財寶，令一人知田農畜養積聚六畜及穀，令一人求官食祿覆蔭門戶，欲令一人出家作沙門，得道成就還度父母及一切人，求四子者正為此耳！」佛言：「令汝得所願。」優婆夷大喜為佛作禮而去。後生一男，聰明黠慧，其母愛之世間無比。子後長大便問母言：「慈愛何以太甚，未有此比？」母語子言：「本願四子，唯得汝一人，併愛在汝許，是以爾耳！」所欲之意悉向兒說。兒聞母說深感母志，便行治生，未滿一年得巨億財；次安田業畜牧，蓋澤牛馬穀米甚無數；次行學問仕進求官，取婦生男門戶遂成豪之家。復啟言：「所以求四子，各知一事，今代為之，三事粗辦唯少一事，得出家者甚善。」慈母曰：「四子之願得具足矣！」母心念言：「本願四子各付一事尚恐不辦，此兒所作，過於本望，令得出家必能成道。」即聽出家。兒辭母向佛所求作沙門，即得具足精進，不久得阿羅漢道，還度父母及一切人，得福得道無不歡喜。是以作福發願但在心志，無往不得也。

（三六） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三六）

昔有一老母，惟有一子，得病命終，載著塚間停屍，哀感不能自勝：「正有一子當以備老，而捨我死，吾用活為？不能復歸，當併命一處。」不食不飲已四、五日。佛知，將五百比丘詣彼塚間。老母遙見佛來威神光奕，迷悟醉醒，前趣佛作禮住。佛告老母：「何以塚間也？」白言世尊：「唯有一子捨我終亡，愛之情重欲共死一處。」佛告老母：「欲令子更活不也？」母言：「善！」曰：「欲得矣！」佛言：「索香火吾當呪願更生。」告老母：「求火宜得不死家火。」於是老母便行取火，見人輒問：「汝家前後頗有死者不？」答言：「先祖以來皆死。」過去所問之處，辭皆如是。經數十家不敢取火，便還佛所，白言世尊：「遍行求火無不死者，是以空還。」佛告老母：「天地開闢以來，無生不終。人之死亡、後人生活亦復何喜？母獨何迷索隨子死也？」母意便解識無常理。佛因爾廣為說經法，即得須陀洹道，塚間觀者數千人，發無上正真道意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有一老母，惟有一子，得病命終，載著塚間停屍，哀感不能自勝：「正有一子當以備老，而捨我死，吾用活為？不能復歸，當併命一處。」不食不飲已四、五日。佛知，將五百比丘詣彼塚間。老母遙見佛來威神光奕，迷悟醉醒，前趣佛作禮住。佛告老母：「何以塚間也？」白言世尊：「唯有一子捨我終亡，愛之情重欲共死一處。」佛告老母：「欲令子更活不也？」母言：「善！」曰：「欲得矣！」佛言：「索香火吾當呪願更生。」告老母：「求火宜得不死家火。」於是老母便行取火，見人輒問：「汝家前後頗有死者不？」答言：「先祖以來皆死。」過去所問之處，辭皆如是。經數十家不敢取火，便還佛所，白言世尊：「遍行求火無不死者，是以空還。」佛告老母：「天地開闢以來，無生不終。人之死亡、後人生活亦復何喜？母獨何迷索隨子死也？」母意便解識無常理。佛因爾廣為說經法，即得須陀洹道，塚間觀者數千人，發無上正真道意也。

（三七） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三七）

昔有一人兩婦。大婦無兒，小婦生一男，端正可愛，其婿甚喜。大婦心內嫉之，外徉愛念劇於親子，兒年一歲許，家中皆知大婦愛重之無復疑心。大婦以針刺兒𩕄上令沒皮肉，兒得病啼呼不復乳哺，家中大小皆不知所以，七日便死。大婦亦復啼哭，小婦摧念啼哭晝夜不息，不復飲食垂命，後便知為大婦所傷，便欲報讐。行詣塔寺問諸比丘：「大德，欲求心中所願，當修何功德？」諸比丘答言：「欲求所願者，當受持八關齋，所求如意。」即從比丘受八戒齋便去，却後七日便死。轉身來生大婦，為女端正，大婦愛之，年一歲死。大婦端坐不食，悲咽摧感劇於小婦。如是七返，或二年或三年，或四、五年，或六、七年，後轉端正倍勝於前，最後年十四已許人，垂當出門即夜便卒死。大婦啼哭憂惱，不可復言不復飲食，晝夜啼哭垂淚而行，停屍棺中不肯蓋之，日日看視死屍，光顏益好勝於生時。二十餘日有阿羅漢，見往欲度脫，到其家從乞。令婢持一鉢飯與之不肯取，語婢：「欲得見汝主人。」婢還報云：「欲見大家。」答言：「我憂愁垂死，何能出見沙門？汝為持物乞與令去。」婢持物與沙門，故不肯去。沙門言：「欲見主人。」婢如是數反，沙門不去，婦愁憂無聊，沙門正住不去，亂人意不能耐之，便言：「呼來！」沙門前見婦，顏色憔悴自掩面目不復櫛梳，沙門言：「何為乃爾？」婦言：「前後生七女，黠慧可愛便亡。此女最大，垂當出門便復死亡，令我憂愁。」沙門言：「櫛梳頭拭面，我當語汝。」婦故哭不肯止，沙門謂言：「汝家小婦今為所在？本坐何等死？」婦聞此言意念：「此沙門何因知之？」意中小差。沙門語言：「梳門頭逮，我當為汝說之！」婦即斂頭訖，沙門言：「小婦兒為何等死？」婦聞此語默然不答，心中慚愧不敢復言。沙門言：「汝殺人子，令其母愁憂懊惱死，故來為汝作子前後七反，是汝怨家，欲以憂毒殺汝。汝試往視棺中死女，知復好不？」婦往視之，便爾壞爛臭不可近。問：「何故念之？」婦即慚愧便藏埋之，從沙門求哀欲得受戒。沙門言：「明日來詣寺中。」女死便作毒蛇，知婦當行受戒，於道中待之欲嚙殺之。婦行蛇遂遮前不得前去，日遂欲冥，婦大怖懅心念言：「我欲至沙門許受戒，此蛇何以當我前，使我不得行？」沙門知之，便往至婦所。婦見沙門大喜便前作禮，沙門謂蛇曰：「汝後世世更作他小婦，共相酷毒不可窮盡，令現世間大婦一反殺兒，汝今懊惱已七返，汝前後過惡皆可度。此婦今行受戒，汝斷其道，汝世世當入泥犁中無有竟時。今現蛇身，何如此婦身？」蛇聞沙門語，乃自知宿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有一人兩婦。大婦無兒，小婦生一男，端正可愛，其婿甚喜。大婦心內嫉之，外徉愛念劇於親子，兒年一歲許，家中皆知大婦愛重之無復疑心。大婦以針刺兒𩕄上令沒皮肉，兒得病啼呼不復乳哺，家中大小皆不知所以，七日便死。大婦亦復啼哭，小婦摧念啼哭晝夜不息，不復飲食垂命，後便知為大婦所傷，便欲報讐。行詣塔寺問諸比丘：「大德，欲求心中所願，當修何功德？」諸比丘答言：「欲求所願者，當受持八關齋，所求如意。」即從比丘受八戒齋便去，却後七日便死。轉身來生大婦，為女端正，大婦愛之，年一歲死。大婦端坐不食，悲咽摧感劇於小婦。如是七返，或二年或三年，或四、五年，或六、七年，後轉端正倍勝於前，最後年十四已許人，垂當出門即夜便卒死。大婦啼哭憂惱，不可復言不復飲食，晝夜啼哭垂淚而行，停屍棺中不肯蓋之，日日看視死屍，光顏益好勝於生時。二十餘日有阿羅漢，見往欲度脫，到其家從乞。令婢持一鉢飯與之不肯取，語婢：「欲得見汝主人。」婢還報云：「欲見大家。」答言：「我憂愁垂死，何能出見沙門？汝為持物乞與令去。」婢持物與沙門，故不肯去。沙門言：「欲見主人。」婢如是數反，沙門不去，婦愁憂無聊，沙門正住不去，亂人意不能耐之，便言：「呼來！」沙門前見婦，顏色憔悴自掩面目不復櫛梳，沙門言：「何為乃爾？」婦言：「前後生七女，黠慧可愛便亡。此女最大，垂當出門便復死亡，令我憂愁。」沙門言：「櫛梳頭拭面，我當語汝。」婦故哭不肯止，沙門謂言：「汝家小婦今為所在？本坐何等死？」婦聞此言意念：「此沙門何因知之？」意中小差。沙門語言：「梳門頭逮，我當為汝說之！」婦即斂頭訖，沙門言：「小婦兒為何等死？」婦聞此語默然不答，心中慚愧不敢復言。沙門言：「汝殺人子，令其母愁憂懊惱死，故來為汝作子前後七反，是汝怨家，欲以憂毒殺汝。汝試往視棺中死女，知復好不？」婦往視之，便爾壞爛臭不可近。問：「何故念之？」婦即慚愧便藏埋之，從沙門求哀欲得受戒。沙門言：「明日來詣寺中。」女死便作毒蛇，知婦當行受戒，於道中待之欲嚙殺之。婦行蛇遂遮前不得前去，日遂欲冥，婦大怖懅心念言：「我欲至沙門許受戒，此蛇何以當我前，使我不得行？」沙門知之，便往至婦所。婦見沙門大喜便前作禮，沙門謂蛇曰：「汝後世世更作他小婦，共相酷毒不可窮盡，令現世間大婦一反殺兒，汝今懊惱已七返，汝前後過惡皆可度。此婦今行受戒，汝斷其道，汝世世當入泥犁中無有竟時。今現蛇身，何如此婦身？」蛇聞沙門語，乃自知宿

命，煩怨詰屈，持頭著地不喘息，思沙門語。沙門呪願言：「今汝二人宿命更相懊惱，罪過從此各畢，於是世世莫復惡意相向。」二俱懺訖，蛇即命終便生人中。於時聽沙門語，即心開意解歡喜得須陀洹道，便隨沙門去受戒作優婆夷。是故罪業怨對如此，不可不慎之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命，煩怨詰屈，持頭著地不喘息，思沙門語。沙門呪願言：「今汝二人宿命更相懊惱，罪過從此各畢，於是世世莫復惡意相向。」二俱懺訖，蛇即命終便生人中。於時聽沙門語，即心開意解歡喜得須陀洹道，便隨沙門去受戒作優婆夷。是故罪業怨對如此，不可不慎之。

（三八） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三八）

昔舍衛國一旦雨血，縱廣四十里。王與群臣甚大驚怪，即召諸道術及知占候，使推之知為吉凶。占者對曰：「舊記有云：『雨血之災，應生人蟒毒害之物。』宜推國內彰別災禍。」王曰：「何以別之？」知占師曰：「是為人毒難可別知，試勅國中新生小兒皆送來，以一空甖使兒唾中。」中有一兒唾甖即成火燄，知此兒是人蟒。議曰：「此不可著人間，即徙置空隱無人之處。國中有應死者可送與之。」蟒吐毒殺之，如是前後被毒所殺七萬二千人。有師子來出震吼之聲，四十里內人物懾伏，所流暴害莫能制御。於是王即募國中能却師子者與千金、封一縣。無有應者。眾臣白王：「唯當有人𧕩能却之。」即勅吏往呼人蟒。遙見師子徑往住前，毒氣吹師子即死，𧕩爛消索國致清寧。後時人蟒年老得病命將欲終，佛愍其罪重一墮惡道無有出期，便告舍利弗：「汝往勸之使脫重殃。」舍利弗便往其家，神足來入忽然住前。人蟒隆怒念曰：「吾尚未沒為人所易。」無所關白，徑來住人前，便放毒氣謂能為害。舍利弗以慈慧攘之，光顏益好一毛不動。三放毒氣而無能害，即知其尊，意解善念生，便以慈心上下七反觀舍利弗。舍利弗便還精舍，吸氣人蟒命終當趣。其日即天地大動，極善能動天地，極惡亦能動。時摩竭王即詣佛所，稽首于地問世尊曰：「人蟒命終當趣何道？」佛言：「今生第一天上。」王聞佛語怪而更問佛言：「大罪之人何得生天？」佛言：「以見舍利弗慈心七反上下視之，因是功德生第一天，福盡當生第二天上，至七反以後當得辟支佛而般涅槃。」王白佛言：「七萬二千人罪不復償耶？」佛言：「末後作辟支佛時，身當如紫磨金，時當在道邊樹下坐，入定意時有大軍眾七萬餘人，過見辟支佛謂是金人，即取斫破各分之，定墮手中，視之是肉，皆還聚置而去，辟支佛因是般涅槃。今世之罪，乃爾時薄償便畢。」佛告王：「遇善知識者，山積之罪可得消滅，亦可得道。」佛說是時，王及大眾，皆大歡喜佛禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔舍衛國一旦雨血，縱廣四十里。王與群臣甚大驚怪，即召諸道術及知占候，使推之知為吉凶。占者對曰：「舊記有云：『雨血之災，應生人蟒毒害之物。』宜推國內彰別災禍。」王曰：「何以別之？」知占師曰：「是為人毒難可別知，試勅國中新生小兒皆送來，以一空甖使兒唾中。」中有一兒唾甖即成火燄，知此兒是人蟒。議曰：「此不可著人間，即徙置空隱無人之處。國中有應死者可送與之。」蟒吐毒殺之，如是前後被毒所殺七萬二千人。有師子來出震吼之聲，四十里內人物懾伏，所流暴害莫能制御。於是王即募國中能却師子者與千金、封一縣。無有應者。眾臣白王：「唯當有人𧕩能却之。」即勅吏往呼人蟒。遙見師子徑往住前，毒氣吹師子即死，𧕩爛消索國致清寧。後時人蟒年老得病命將欲終，佛愍其罪重一墮惡道無有出期，便告舍利弗：「汝往勸之使脫重殃。」舍利弗便往其家，神足來入忽然住前。人蟒隆怒念曰：「吾尚未沒為人所易。」無所關白，徑來住人前，便放毒氣謂能為害。舍利弗以慈慧攘之，光顏益好一毛不動。三放毒氣而無能害，即知其尊，意解善念生，便以慈心上下七反觀舍利弗。舍利弗便還精舍，吸氣人蟒命終當趣。其日即天地大動，極善能動天地，極惡亦能動。時摩竭王即詣佛所，稽首于地問世尊曰：「人蟒命終當趣何道？」佛言：「今生第一天上。」王聞佛語怪而更問佛言：「大罪之人何得生天？」佛言：「以見舍利弗慈心七反上下視之，因是功德生第一天，福盡當生第二天上，至七反以後當得辟支佛而般涅槃。」王白佛言：「七萬二千人罪不復償耶？」佛言：「末後作辟支佛時，身當如紫磨金，時當在道邊樹下坐，入定意時有大軍眾七萬餘人，過見辟支佛謂是金人，即取斫破各分之，定墮手中，視之是肉，皆還聚置而去，辟支佛因是般涅槃。今世之罪，乃爾時薄償便畢。」佛告王：「遇善知識者，山積之罪可得消滅，亦可得道。」佛說是時，王及大眾，皆大歡喜佛禮而去。

（三九） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三九）

昔有沙門，坐在樹下誦經，鳥來在樹上聽經，專心聽經不左顧右視，為獵師所射殺。鳥臨死時其心不亂，魂神即生天上，自念生所從來根源，便識一世宿命。既生天已，來下散華在樹下沙門上。天人語道人曰：「蒙道人誦經恩福故，得免此鳥身，得為天人。」道人聞鳥語便得道跡，須臾忽然不現，天人還本所。師曰：「諸學道者，臨欲壽終心不亂者，所生不墮惡道苦痛之處，便識宿命自所更來，故出經示後生也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有沙門，坐在樹下誦經，鳥來在樹上聽經，專心聽經不左顧右視，為獵師所射殺。鳥臨死時其心不亂，魂神即生天上，自念生所從來根源，便識一世宿命。既生天已，來下散華在樹下沙門上。天人語道人曰：「蒙道人誦經恩福故，得免此鳥身，得為天人。」道人聞鳥語便得道跡，須臾忽然不現，天人還本所。師曰：「諸學道者，臨欲壽終心不亂者，所生不墮惡道苦痛之處，便識宿命自所更來，故出經示後生也！」

（四〇） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四〇）

昔佛在世時，出祇洹七里有一老公健飲酒，弟子阿難往諫喻：「今佛在此宜當往見。」老公言：「我聞佛在此，意欲往見佛，佛善授人五戒不得飲酒，我不得飲酒如小兒不得乳便當死，我不堪是故不往也！」復行飲酒，飲酒醉暮便來歸道中，脚撥掘株上便倒地，如大山崩舉身皆痛，便自說言：「斯痛何快乎？阿難常語我：『當至佛所。』我不肯隨語，今身痛不可言。」便語家中大小言：「吾欲至佛所。」家中聞之皆驚愕：「公初不肯至佛所，今何緣欲往？」語已便往。在祇洹門外住，時阿難見老公來，歡喜白佛言：「去祇洹七里老公已來在門外。」佛言：「老公不能獨來，五百白象勉來耳！」阿難白佛：「無五百象，獨來耳！」佛語阿難：「五百白象在公身中。」於是阿難呼公：「前為佛作禮。」白佛言：「我久聞佛在此，愚癡所致不早奉覲，願佛赦除我罪也！」佛問老公：「積五百車薪著地，欲燒之盡，當用幾車火能燒盡耶？」老公白佛：「不用多火，用如豆許火燒，如彈指頃便盡。」佛復問公：「公著衣來幾時？」公言：「我著衣來一歲。」佛復問公：「欲浣此衣去垢，當幾歲能盡？」公言：「得純灰汁一斗，浣須臾便淨。」佛語公：「公之積罪如五百車薪，復如一歲衣之垢。」老公當從佛受持五戒。於是佛說數百言經，豁然意解即得阿惟越致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在世時，出祇洹七里有一老公健飲酒，弟子阿難往諫喻：「今佛在此宜當往見。」老公言：「我聞佛在此，意欲往見佛，佛善授人五戒不得飲酒，我不得飲酒如小兒不得乳便當死，我不堪是故不往也！」復行飲酒，飲酒醉暮便來歸道中，脚撥掘株上便倒地，如大山崩舉身皆痛，便自說言：「斯痛何快乎？阿難常語我：『當至佛所。』我不肯隨語，今身痛不可言。」便語家中大小言：「吾欲至佛所。」家中聞之皆驚愕：「公初不肯至佛所，今何緣欲往？」語已便往。在祇洹門外住，時阿難見老公來，歡喜白佛言：「去祇洹七里老公已來在門外。」佛言：「老公不能獨來，五百白象勉來耳！」阿難白佛：「無五百象，獨來耳！」佛語阿難：「五百白象在公身中。」於是阿難呼公：「前為佛作禮。」白佛言：「我久聞佛在此，愚癡所致不早奉覲，願佛赦除我罪也！」佛問老公：「積五百車薪著地，欲燒之盡，當用幾車火能燒盡耶？」老公白佛：「不用多火，用如豆許火燒，如彈指頃便盡。」佛復問公：「公著衣來幾時？」公言：「我著衣來一歲。」佛復問公：「欲浣此衣去垢，當幾歲能盡？」公言：「得純灰汁一斗，浣須臾便淨。」佛語公：「公之積罪如五百車薪，復如一歲衣之垢。」老公當從佛受持五戒。於是佛說數百言經，豁然意解即得阿惟越致。

（四一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四一）

昔佛涅槃後百年，有王名阿育，大憍奢作殿舍縱廣十里，皆召諸小國畫師，畫師至各隨意畫作種種形像。罽賓北有一小國最遠，送一畫師後到，觀壁上屋表裏盡畫遍，唯有門頰邊五尺未畫。復至仰觀視諸物，不知復作何物，自念：「我始來時過一小城，城邊有池，池有蓮華，見有一女端正姝好，有相可中天下母。」思惟已便畫作城池蓮華及女像訖。王至殿未入，便見此畫，問：「誰畫此耶？」曰：「後來畫師。」即問：「汝見形作也？虛作也？」曰：「見而作，非虛。」王問：「汝為如形像作也？為使好乎？」曰：「不使好，如其形耳！」乃相知此女中天下母，便遣使者索娉為皇后。使者受命逕往其國，見女父母謂言：「王索賢女為皇后。」女父曰：「嫁當奈何？」便謂詣女夫家語：「王使我索此女。」道遠三年乃到，云：「卿已取王者至尊，卿不宜惜也，當時與王。」此夫是優婆塞，自思念人以財色危身，若不與者或能治人，便以婦與使者。去還到白王，王見大歡喜，即拜為皇后，得好華便悲啼，王問：「何故啼？」后曰：「王赦我罪當說耳！」王曰：「為說。」后曰：「此正似我前夫香，以故啼耳！」王恚曰：「汝為天下之母，故復念貧賤？汝是老嫗當應治之。」旨遣使者往錄其故夫知為香不，若不香者故當治之。使者往問其家人，家人曰：「此賢者失婦已，便報父母，行作沙門得阿羅漢道。」使者詣佛國中語言：「王欲見供養道人。」道人曰：「我亦無所有，復見我為？」使白言：「王欲供養道人。」道人隨使去到白王，王見道人，道人身香甚於蓮華。王曰：「此人以香塗身。」但作熱湯浴之，香又更甚，復以繒其身，其身香轉倍。王乃信之，問：「道人何緣得香乃爾，願見告示？」道人語王：「吾前世時為婆羅門，行遙見人說經，我叉手歡喜一心稱讚菩薩，兼以少香燒以供養，故令得福遂至道果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛涅槃後百年，有王名阿育，大憍奢作殿舍縱廣十里，皆召諸小國畫師，畫師至各隨意畫作種種形像。罽賓北有一小國最遠，送一畫師後到，觀壁上屋表裏盡畫遍，唯有門頰邊五尺未畫。復至仰觀視諸物，不知復作何物，自念：「我始來時過一小城，城邊有池，池有蓮華，見有一女端正姝好，有相可中天下母。」思惟已便畫作城池蓮華及女像訖。王至殿未入，便見此畫，問：「誰畫此耶？」曰：「後來畫師。」即問：「汝見形作也？虛作也？」曰：「見而作，非虛。」王問：「汝為如形像作也？為使好乎？」曰：「不使好，如其形耳！」乃相知此女中天下母，便遣使者索娉為皇后。使者受命逕往其國，見女父母謂言：「王索賢女為皇后。」女父曰：「嫁當奈何？」便謂詣女夫家語：「王使我索此女。」道遠三年乃到，云：「卿已取王者至尊，卿不宜惜也，當時與王。」此夫是優婆塞，自思念人以財色危身，若不與者或能治人，便以婦與使者。去還到白王，王見大歡喜，即拜為皇后，得好華便悲啼，王問：「何故啼？」后曰：「王赦我罪當說耳！」王曰：「為說。」后曰：「此正似我前夫香，以故啼耳！」王恚曰：「汝為天下之母，故復念貧賤？汝是老嫗當應治之。」旨遣使者往錄其故夫知為香不，若不香者故當治之。使者往問其家人，家人曰：「此賢者失婦已，便報父母，行作沙門得阿羅漢道。」使者詣佛國中語言：「王欲見供養道人。」道人曰：「我亦無所有，復見我為？」使白言：「王欲供養道人。」道人隨使去到白王，王見道人，道人身香甚於蓮華。王曰：「此人以香塗身。」但作熱湯浴之，香又更甚，復以繒其身，其身香轉倍。王乃信之，問：「道人何緣得香乃爾，願見告示？」道人語王：「吾前世時為婆羅門，行遙見人說經，我叉手歡喜一心稱讚菩薩，兼以少香燒以供養，故令得福遂至道果。」

（四二） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四二）

昔有父子二人共居，入山斫林，泉水有黃金，子便歸求父索分，言：「我不用餘物，物盡與父，惟與我車牛一具、米二斛、荻斫各一枚。」父不聽之。數諫不止，父便與之，言：「汝莫復來歸！」子便入山掘泉水中金，日日終不能得。父便共相將往視之，觀如是金，仰視山頭邊有金若山，影現水中，便上山以大木幢墮金於地。父語兒：「求之法當云何？但掘水，何時當得？子不曉求金者，唯人不持五戒，但逐聽色聲，人身豈復可還得也！」父者，唯如𭶑之求金者，觀如本末時，持佛五戒加行十善生天，人身世世不失，後得佛道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有父子二人共居，入山斫林，泉水有黃金，子便歸求父索分，言：「我不用餘物，物盡與父，惟與我車牛一具、米二斛、荻斫各一枚。」父不聽之。數諫不止，父便與之，言：「汝莫復來歸！」子便入山掘泉水中金，日日終不能得。父便共相將往視之，觀如是金，仰視山頭邊有金若山，影現水中，便上山以大木幢墮金於地。父語兒：「求之法當云何？但掘水，何時當得？子不曉求金者，唯人不持五戒，但逐聽色聲，人身豈復可還得也！」父者，唯如𭶑之求金者，觀如本末時，持佛五戒加行十善生天，人身世世不失，後得佛道果。

（四三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四三）

昔天帝釋與第七梵天親善。時梵天下至忉利天上共戲，釋愁不樂，梵天問釋：「何以不樂？」釋曰：「卿見我天上人轉希不？下方人無復作善者，皆入惡道中，無復生上者，天人下生人間轉復不還，我故愁耳！」梵天語釋：「卿便死化作一師子極令威勢，我當化作婆羅門，共下到閻浮提，教授天下使為善，為善死皆生天。」便各隨所化下到一國。師子在城門中言：「我欲得人噉。」國人見之無不惶怖，叩頭求哀終不肯去。化婆羅門語國人言：「此師子惡，與罪人應死者三十人，自當去也！」王便出獄囚應死者三十人與師子，師子得人驅著前去到深山中。未噉之頃化天語諸人：「卿等能持五戒念十善道，身口意相應者，此師子便不噉人。」諸人言：「我等當死，此何足言，能持耳。」便從化人受戒，師子便不噉。師子言：「置令去。雖爾我知汝心，若不持佛五戒者，我故當噉汝。」爾三十人還國，國人見皆驚，問曰：「卿那得還耶？」答曰：「有一人教我等受佛五戒，師子便不復噉我，故我得來歸耳！」師子復住城門中，國人大惶怖，皆從三十人受五戒。師子便去復到一國，如是周遍八萬諸國，皆使為善，死者生天，天上更大樂豐盛饒人。菩薩方便度人如是，自到作佛。佛語阿難：「釋天化師子者，我身是也，梵天化作婆羅門者，今迦葉是也。爾時助我化度天下人，使我得佛，我故與並坐，報爾時恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔天帝釋與第七梵天親善。時梵天下至忉利天上共戲，釋愁不樂，梵天問釋：「何以不樂？」釋曰：「卿見我天上人轉希不？下方人無復作善者，皆入惡道中，無復生上者，天人下生人間轉復不還，我故愁耳！」梵天語釋：「卿便死化作一師子極令威勢，我當化作婆羅門，共下到閻浮提，教授天下使為善，為善死皆生天。」便各隨所化下到一國。師子在城門中言：「我欲得人噉。」國人見之無不惶怖，叩頭求哀終不肯去。化婆羅門語國人言：「此師子惡，與罪人應死者三十人，自當去也！」王便出獄囚應死者三十人與師子，師子得人驅著前去到深山中。未噉之頃化天語諸人：「卿等能持五戒念十善道，身口意相應者，此師子便不噉人。」諸人言：「我等當死，此何足言，能持耳。」便從化人受戒，師子便不噉。師子言：「置令去。雖爾我知汝心，若不持佛五戒者，我故當噉汝。」爾三十人還國，國人見皆驚，問曰：「卿那得還耶？」答曰：「有一人教我等受佛五戒，師子便不復噉我，故我得來歸耳！」師子復住城門中，國人大惶怖，皆從三十人受五戒。師子便去復到一國，如是周遍八萬諸國，皆使為善，死者生天，天上更大樂豐盛饒人。菩薩方便度人如是，自到作佛。佛語阿難：「釋天化師子者，我身是也，梵天化作婆羅門者，今迦葉是也。爾時助我化度天下人，使我得佛，我故與並坐，報爾時恩。」

（四四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四四）

昔迦葉佛時，有王名拘旬尼，為佛建立精舍滿事之。王第七女前事梵志後信事佛，梵志惡之字為僧婢。王有十夢怪而問之。梵志思夢欲陷此女，語王言：「得最愛女焚燒祠天乃吉。」王甚不樂。女問王曰：「何以不樂？」王說如是，女曰：「燒吉者我分當之！」問：「幾日當祠？」梵志言：「後七日。」女白王：「雖當死，願聽詣佛所，使城南人盡送我出。」便勅送之。女將至佛所，說法盡得見法。日一方送，城四方面人悉見諦。復求在城中人送，亦如是。六日求王及宮中官屬送之。佛為說法悉皆見諦。王乃知梵志欺詐，語梵志：「汝幾誤殺我女，汝不為佛作沙門，當出國去。」梵志不知所至，不得已悉詣佛作沙門，後得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔迦葉佛時，有王名拘旬尼，為佛建立精舍滿事之。王第七女前事梵志後信事佛，梵志惡之字為僧婢。王有十夢怪而問之。梵志思夢欲陷此女，語王言：「得最愛女焚燒祠天乃吉。」王甚不樂。女問王曰：「何以不樂？」王說如是，女曰：「燒吉者我分當之！」問：「幾日當祠？」梵志言：「後七日。」女白王：「雖當死，願聽詣佛所，使城南人盡送我出。」便勅送之。女將至佛所，說法盡得見法。日一方送，城四方面人悉見諦。復求在城中人送，亦如是。六日求王及宮中官屬送之。佛為說法悉皆見諦。王乃知梵志欺詐，語梵志：「汝幾誤殺我女，汝不為佛作沙門，當出國去。」梵志不知所至，不得已悉詣佛作沙門，後得阿羅漢果。