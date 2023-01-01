舊雜譬喻經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舊雜譬喻經卷上

吳天竺三藏康僧會譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳天竺三藏康僧會譯

（一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一）

昔無數世有一商人，號曰薩薄，時適他國賣齎貨，所止近住佛弟子家。佛弟子家時作大福，安施高座眾僧說法講論罪福，善惡由心身口所行，及四諦非常苦空之法。遠道賈人時來寄聽，心解信樂便受五戒，白優婆塞，上座以法勸樂之，言：「善男子！護身口心十善具者，戒有五神，五戒有二十五神，現世衛護令無枉橫，後世自致無為大道。」賈人聞法重喜無量，後還本國，國中都無佛法，便欲宣化恐無受者，以所受法教化父母兄弟妻子及諸中外，皆便奉法。去賈人土千里有國，民多豐樂寶物饒好，二國否塞絕不復通百餘年中，所以故有閱叉居其道中，得人便噉前後無數，是故斷絕無往來者。賈人自念：「吾奉佛戒，如經所道，及有二十五神見助不疑，聽彼鬼唯一人耳，吾往伏之必獲也。」時有同賈五百餘人，便語眾人：「吾有異力能降伏鬼，汝等能行詣彼者，不及有大利。」眾人自共議：「二國不通從來大久，若得達者所得不訾，便相可適進道而去。」來至中路見鬼食處，人骸骨髮狼籍滿地，薩薄自念：「鬼神前後所可食人今證驗現，我死職當，恐此眾人。」便語眾輩：「汝等住此吾欲獨進，得勝鬼者當還相迎，不得來者知為遇害，便各還退勿復進也。」於是獨前，方行數里，逢見鬼來，正心念佛志定不懼。鬼到問曰：「卿是何人？」答曰：「吾是通道導師也。」鬼大笑曰：「汝聞我名不？而欲通道。」薩薄曰：「知汝在此故來相求，當與卿鬪，若卿勝者便可食我，若我得勝，通萬姓道，益天下利矣。」鬼言：「誰應先下手乎？」賈人言：「吾來相求，故應先下。」鬼聽可之。以右手扠之，手入鬼腹堅不可出，左手復打亦入，如是兩脚及頭都入鬼中不能復動。於是閱叉即以頌而問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔無數世有一商人，號曰薩薄，時適他國賣齎貨，所止近住佛弟子家。佛弟子家時作大福，安施高座眾僧說法講論罪福，善惡由心身口所行，及四諦非常苦空之法。遠道賈人時來寄聽，心解信樂便受五戒，白優婆塞，上座以法勸樂之，言：「善男子！護身口心十善具者，戒有五神，五戒有二十五神，現世衛護令無枉橫，後世自致無為大道。」賈人聞法重喜無量，後還本國，國中都無佛法，便欲宣化恐無受者，以所受法教化父母兄弟妻子及諸中外，皆便奉法。去賈人土千里有國，民多豐樂寶物饒好，二國否塞絕不復通百餘年中，所以故有閱叉居其道中，得人便噉前後無數，是故斷絕無往來者。賈人自念：「吾奉佛戒，如經所道，及有二十五神見助不疑，聽彼鬼唯一人耳，吾往伏之必獲也。」時有同賈五百餘人，便語眾人：「吾有異力能降伏鬼，汝等能行詣彼者，不及有大利。」眾人自共議：「二國不通從來大久，若得達者所得不訾，便相可適進道而去。」來至中路見鬼食處，人骸骨髮狼籍滿地，薩薄自念：「鬼神前後所可食人今證驗現，我死職當，恐此眾人。」便語眾輩：「汝等住此吾欲獨進，得勝鬼者當還相迎，不得來者知為遇害，便各還退勿復進也。」於是獨前，方行數里，逢見鬼來，正心念佛志定不懼。鬼到問曰：「卿是何人？」答曰：「吾是通道導師也。」鬼大笑曰：「汝聞我名不？而欲通道。」薩薄曰：「知汝在此故來相求，當與卿鬪，若卿勝者便可食我，若我得勝，通萬姓道，益天下利矣。」鬼言：「誰應先下手乎？」賈人言：「吾來相求，故應先下。」鬼聽可之。以右手扠之，手入鬼腹堅不可出，左手復打亦入，如是兩脚及頭都入鬼中不能復動。於是閱叉即以頌而問曰：

「手足及與頭， 五事雖絆覊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「手足及與頭， 五事雖絆覊，

但當前就死， 跳踉復何為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但當前就死， 跳踉復何為？」

「手足及與頭， 五事雖被繫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「手足及與頭， 五事雖被繫，

執心如金剛， 終不為汝擘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執心如金剛， 終不為汝擘。」

「吾為神中王， 作鬼多力𢬜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾為神中王， 作鬼多力𢬜，

前後噉汝輩， 不可復稱數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前後噉汝輩， 不可復稱數。

今汝死在近， 何為復讇語？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今汝死在近， 何為復讇語？

「是身為無常， 吾早欲棄離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是身為無常， 吾早欲棄離，

魔今適我願， 便持相布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔今適我願， 便持相布施。

緣是得正覺， 當成無上智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣是得正覺， 當成無上智，

志妙摩訶薩， 三界中希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志妙摩訶薩， 三界中希有。

畢為度人師， 得備將不久， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢為度人師， 得備將不久，

願以身自歸， 頭面禮稽首。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以身自歸， 頭面禮稽首。」

於是閱叉前受五戒慈心眾生，即為作禮退入深山。薩薄還呼眾人，前進彼土，於是二國並知，五戒十善降鬼通道，乃識佛法至真無量，皆共奉戒延敬三尊國致太平。後昇天得道，乃五戒賢者直信之恩力也。佛告諸比丘：「時薩薄者我身是。菩薩行尸波羅蜜，所度如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是閱叉前受五戒慈心眾生，即為作禮退入深山。薩薄還呼眾人，前進彼土，於是二國並知，五戒十善降鬼通道，乃識佛法至真無量，皆共奉戒延敬三尊國致太平。後昇天得道，乃五戒賢者直信之恩力也。佛告諸比丘：「時薩薄者我身是。菩薩行尸波羅蜜，所度如是。」

（二） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二）

過去無數劫，爾時有孔雀王，從五百婦孔雀，相隨經歷諸山，見青雀色大好，便捨五百婦追青雀，青雀但食甘露好果。時國王夫人有疾，夜夢見孔雀王，寤則白王：「王當重募求之。」王命射師：「有能得孔雀王來者，賜金百斤；婦以女女之。」諸射師分布諸山，見孔雀從一青雀，便以蜜麨處處塗樹。孔雀日日為青雀取食，如是玩習，人便以蜜麨塗己身，孔雀便取蜜麨，人則得之。語人言：「我以一山金相與，可捨我。」人言：「王與我金并婦，足可自畢已。」便持白王。孔雀白大王：「王重愛夫人故相取，願乞水來呪之，與夫人飲澡浴，若不差者相殺不晚。」王則與水令呪，授與夫人飲，病則除。宮中內外諸有百病，皆因此水悉得除愈，國王人民來取水者無央數。孔雀白大王：「寧可木繫我足，自在往來湖水中方呪，令民遠近自恣取水。」王言大佳。則引木入湖水中，自極制方呪之，人民飲水，聾盲視聽跛傴皆伸。孔雀白大王：「國中諸惡病悉得除愈，人民供養我如天神無異，終無去心。大王可解我足，使得飛往來入入湖水中，暝止此梁上宿。」王則令解之，如是數月於梁上大笑。王問曰：「汝何等笑？」答曰：「我笑天下有三癡：一曰我癡，二曰獵師癡，三曰王癡。我與五百婦相隨，捨追青雀，貪欲之意為射獵者所得，是為我癡。射獵人我與一山金不取，言王當與己婦并金，是射獵者癡。王得神醫王，夫人太子國中人民諸有病者，悉得除愈皆更端正，王既得神醫，而不牢持反縱放之，是為王癡。」孔雀便飛去。佛告舍利弗：「時孔雀王者我身是也，時國王汝身是，時夫人者今調達婦是，時獵師者調達是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去無數劫，爾時有孔雀王，從五百婦孔雀，相隨經歷諸山，見青雀色大好，便捨五百婦追青雀，青雀但食甘露好果。時國王夫人有疾，夜夢見孔雀王，寤則白王：「王當重募求之。」王命射師：「有能得孔雀王來者，賜金百斤；婦以女女之。」諸射師分布諸山，見孔雀從一青雀，便以蜜麨處處塗樹。孔雀日日為青雀取食，如是玩習，人便以蜜麨塗己身，孔雀便取蜜麨，人則得之。語人言：「我以一山金相與，可捨我。」人言：「王與我金并婦，足可自畢已。」便持白王。孔雀白大王：「王重愛夫人故相取，願乞水來呪之，與夫人飲澡浴，若不差者相殺不晚。」王則與水令呪，授與夫人飲，病則除。宮中內外諸有百病，皆因此水悉得除愈，國王人民來取水者無央數。孔雀白大王：「寧可木繫我足，自在往來湖水中方呪，令民遠近自恣取水。」王言大佳。則引木入湖水中，自極制方呪之，人民飲水，聾盲視聽跛傴皆伸。孔雀白大王：「國中諸惡病悉得除愈，人民供養我如天神無異，終無去心。大王可解我足，使得飛往來入入湖水中，暝止此梁上宿。」王則令解之，如是數月於梁上大笑。王問曰：「汝何等笑？」答曰：「我笑天下有三癡：一曰我癡，二曰獵師癡，三曰王癡。我與五百婦相隨，捨追青雀，貪欲之意為射獵者所得，是為我癡。射獵人我與一山金不取，言王當與己婦并金，是射獵者癡。王得神醫王，夫人太子國中人民諸有病者，悉得除愈皆更端正，王既得神醫，而不牢持反縱放之，是為王癡。」孔雀便飛去。佛告舍利弗：「時孔雀王者我身是也，時國王汝身是，時夫人者今調達婦是，時獵師者調達是也。」

（三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三）

昔有國王，行射獵於曠澤中，大飢渴疲極，遙望欝然有屋樹木，即往趣之。中有一女人，王從求飲食果實之輩，所求悉得。王請女人與相見，侍人白言：「裸形無衣。」王即解衣與之，有自然火燒衣，如是至三。王驚問女：「何因如此？」女人答言：「前世為王妻，王飯沙門梵志，又欲上衣，我時言：『但設飯則可，不須與衣。』故受此罪。若王相念，作衣與國中沙門道士，若曉佛經者，呪願女人得脫此勤苦。」王受其言，還國作衣，求沙門道人了不得。時國無曉佛經者，王憶念，問舍度父當知之。度父言：「乃昔有人度無錢，以五戒經一卷相與讀之耳。」王言：「汝知佛經則以衣與。」度父使呪願：「令倮形女人得福無量解脫勤苦。」女人則時有新衣著身，故在鬼道中命盡，當生第一天上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有國王，行射獵於曠澤中，大飢渴疲極，遙望欝然有屋樹木，即往趣之。中有一女人，王從求飲食果實之輩，所求悉得。王請女人與相見，侍人白言：「裸形無衣。」王即解衣與之，有自然火燒衣，如是至三。王驚問女：「何因如此？」女人答言：「前世為王妻，王飯沙門梵志，又欲上衣，我時言：『但設飯則可，不須與衣。』故受此罪。若王相念，作衣與國中沙門道士，若曉佛經者，呪願女人得脫此勤苦。」王受其言，還國作衣，求沙門道人了不得。時國無曉佛經者，王憶念，問舍度父當知之。度父言：「乃昔有人度無錢，以五戒經一卷相與讀之耳。」王言：「汝知佛經則以衣與。」度父使呪願：「令倮形女人得福無量解脫勤苦。」女人則時有新衣著身，故在鬼道中命盡，當生第一天上也。

（四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四）

昔海邊有國王行射獵，得一沙門，持作使沙門夜誦經作梵聲，王言：「此伎大工歌，有客輒伎歌。」時有異國優婆塞賈，往到其國，王請之，出沙門令歌。優婆塞聞說深經，內心踊躍即去，國人以千萬往贖，至三千萬王乃與之，賈人作禮曰：「我以三千萬相贖在所到。」道人即彈指踊在空中，曰：「卿自贖，不贖我也。所以者何？往昔王為賣葱人，汝來於王買葱不畢三錢，我時任卿，卿遂不還三錢。今此生子息，乃至三千萬，汝當還本三錢也。」主則意解悔過，受五戒為優婆塞。師曰：「債無多少不可負，亦不任人也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔海邊有國王行射獵，得一沙門，持作使沙門夜誦經作梵聲，王言：「此伎大工歌，有客輒伎歌。」時有異國優婆塞賈，往到其國，王請之，出沙門令歌。優婆塞聞說深經，內心踊躍即去，國人以千萬往贖，至三千萬王乃與之，賈人作禮曰：「我以三千萬相贖在所到。」道人即彈指踊在空中，曰：「卿自贖，不贖我也。所以者何？往昔王為賣葱人，汝來於王買葱不畢三錢，我時任卿，卿遂不還三錢。今此生子息，乃至三千萬，汝當還本三錢也。」主則意解悔過，受五戒為優婆塞。師曰：「債無多少不可負，亦不任人也。」

（五） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五）

佛在世，有小兒與兄㛐共居，兒日日至佛所受經戒，兄㛐諫不止。後取兒牽抱之，以杖捶之言：「佛比丘僧當救汝。」兒啼呼恐怖，自歸三尊，則得須陀洹道，乘佛威神，便與木抱縛相隨俱飛去，出壁入壁出地入地自在所為。兄㛐見之，惶怖叩頭悔過，兒便為兄㛐說善惡之行，俱到佛所受戒。佛則為現宿命本末，兄㛐歡喜，心開垢除，得須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在世，有小兒與兄㛐共居，兒日日至佛所受經戒，兄㛐諫不止。後取兒牽抱之，以杖捶之言：「佛比丘僧當救汝。」兒啼呼恐怖，自歸三尊，則得須陀洹道，乘佛威神，便與木抱縛相隨俱飛去，出壁入壁出地入地自在所為。兄㛐見之，惶怖叩頭悔過，兒便為兄㛐說善惡之行，俱到佛所受戒。佛則為現宿命本末，兄㛐歡喜，心開垢除，得須陀洹道。

（六） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六）

昔有羅漢，與沙彌於山中行道，沙彌日日至道人家取飯。道經歷堤基上行，崎嶇危嶮常躃地覆飯污泥土，沙彌取不污飯著師鉢中，取污飯澡洗食之，如是非一日。師曰：「何因澡棄飯味？」答曰：「行乞去時晴還雨，於堤基躃地覆飯。」師默然禪思之，知是龍嬈沙彌，便起到堤上，持杖叩擻之。龍化作老翁來，頭面著地。沙門言：「汝何因嬈我沙彌乎？」答曰：「不敢嬈，實愛其容貌耳。」龍言：「何以日見其行？」師曰：「行乞飯。」龍言：「從今日為始，願日日於我室食，畢我壽命。」沙門默然受請。還語沙彌：「汝往乞，止彼食，勿復持飯來。」沙彌日日於彼食，後見師鉢中有兩三粒飯，香美非世間飯，問和上曰：「於天上飯乎？」師默不應。沙彌便伺師知於何許飯，便入床下持床足，和上坐禪定意，床相隨俱飛到龍七寶殿上，龍及婦諸婇女，俱為沙門作禮，復為沙彌作禮。師乃覺呼出：「正汝心勿動，此非常之像，何因污意？」飯已即將還，語之：「彼雖有殿舍七寶婦人婇女，故為畜生耳。汝為沙彌，雖未得道，必生忉利天上，勝彼百倍，勿以污意。」語沙彌言：「此百味飯入口即化成蝦蟆，意惡吐唾，逆反已乃却，飯不復入。二曰婦女端正無比，欲為夫婦禮，化成兩蛇相交。三曰龍背有逆鱗，沙石生其中，痛乃達心胸。龍有此三苦，汝何因欲之？」沙彌不應，遂晝夜思想，於彼不食，得病而死。魂神即生為龍作子，威神致猛，其父命盡得脫生人中，師曰：「人未得道，不可令見，道及國王內也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有羅漢，與沙彌於山中行道，沙彌日日至道人家取飯。道經歷堤基上行，崎嶇危嶮常躃地覆飯污泥土，沙彌取不污飯著師鉢中，取污飯澡洗食之，如是非一日。師曰：「何因澡棄飯味？」答曰：「行乞去時晴還雨，於堤基躃地覆飯。」師默然禪思之，知是龍嬈沙彌，便起到堤上，持杖叩擻之。龍化作老翁來，頭面著地。沙門言：「汝何因嬈我沙彌乎？」答曰：「不敢嬈，實愛其容貌耳。」龍言：「何以日見其行？」師曰：「行乞飯。」龍言：「從今日為始，願日日於我室食，畢我壽命。」沙門默然受請。還語沙彌：「汝往乞，止彼食，勿復持飯來。」沙彌日日於彼食，後見師鉢中有兩三粒飯，香美非世間飯，問和上曰：「於天上飯乎？」師默不應。沙彌便伺師知於何許飯，便入床下持床足，和上坐禪定意，床相隨俱飛到龍七寶殿上，龍及婦諸婇女，俱為沙門作禮，復為沙彌作禮。師乃覺呼出：「正汝心勿動，此非常之像，何因污意？」飯已即將還，語之：「彼雖有殿舍七寶婦人婇女，故為畜生耳。汝為沙彌，雖未得道，必生忉利天上，勝彼百倍，勿以污意。」語沙彌言：「此百味飯入口即化成蝦蟆，意惡吐唾，逆反已乃却，飯不復入。二曰婦女端正無比，欲為夫婦禮，化成兩蛇相交。三曰龍背有逆鱗，沙石生其中，痛乃達心胸。龍有此三苦，汝何因欲之？」沙彌不應，遂晝夜思想，於彼不食，得病而死。魂神即生為龍作子，威神致猛，其父命盡得脫生人中，師曰：「人未得道，不可令見，道及國王內也。」

（七） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （七）

昔有國王夫人生一女，父母名為月女，端正無比，王與衣被珍寶，輒言自然也。至年十六，王恚言：「此是我與，汝何言自然？」後有乞兒來丐，王言：「此實汝夫。」月女言諾。自然便追去。乞人惶怖不敢取，女言：「汝乞食常不飽，王與汝婦何為讓？」便俱出城，晝藏夜進，行到大國。國王時崩無太子，夫婦於城外坐，出入行人問曰：「何等人汝何姓名？何國來？」答曰：「自然。」如是十餘日。時大臣使梵志八人於都城門行人出入以次相之，「唯有此夫婦應相耳。」是時舉國群臣共奉迎之為王。王夫婦以正法治國，人民安寧，諸小王來朝。月女父王在中飲食已去，月女特留父王，月女以七寶作魚機關，帳牽一魚百二十魚現，推一魚戶則開，下為父作禮，白父：「今已得自然。」曰：「夫人行然，臣不及矣。」師曰：「月女與乞兒宿命，夫婦俱田作，令婦取餉，夫遙見婦與沙門相逢於岸水邊止，從乞婦食，則分飯上道人，道人止飯。夫遙見兩人，不謂有惡，持杖往見，道人飛去。婦言：『卿分自在，勿恚。』夫言：『兩分者，我與共食也。』」師曰：「夫有惡意，故墮貧家作子，後見道人歡喜自悔責故，同受此福耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有國王夫人生一女，父母名為月女，端正無比，王與衣被珍寶，輒言自然也。至年十六，王恚言：「此是我與，汝何言自然？」後有乞兒來丐，王言：「此實汝夫。」月女言諾。自然便追去。乞人惶怖不敢取，女言：「汝乞食常不飽，王與汝婦何為讓？」便俱出城，晝藏夜進，行到大國。國王時崩無太子，夫婦於城外坐，出入行人問曰：「何等人汝何姓名？何國來？」答曰：「自然。」如是十餘日。時大臣使梵志八人於都城門行人出入以次相之，「唯有此夫婦應相耳。」是時舉國群臣共奉迎之為王。王夫婦以正法治國，人民安寧，諸小王來朝。月女父王在中飲食已去，月女特留父王，月女以七寶作魚機關，帳牽一魚百二十魚現，推一魚戶則開，下為父作禮，白父：「今已得自然。」曰：「夫人行然，臣不及矣。」師曰：「月女與乞兒宿命，夫婦俱田作，令婦取餉，夫遙見婦與沙門相逢於岸水邊止，從乞婦食，則分飯上道人，道人止飯。夫遙見兩人，不謂有惡，持杖往見，道人飛去。婦言：『卿分自在，勿恚。』夫言：『兩分者，我與共食也。』」師曰：「夫有惡意，故墮貧家作子，後見道人歡喜自悔責故，同受此福耳。」

（八） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八）

昔佛從眾比丘行，逢三醉人，一人走入草中逃；一人正坐博頰言無狀犯戒；一人起舞曰：「我亦不飲佛酒漿，亦何畏乎？」佛謂阿難：「草中逃人，彌勒作佛時當得應真度脫，正坐博頰人，過千佛當於最後佛得應真度脫，起舞人，未央得度也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛從眾比丘行，逢三醉人，一人走入草中逃；一人正坐博頰言無狀犯戒；一人起舞曰：「我亦不飲佛酒漿，亦何畏乎？」佛謂阿難：「草中逃人，彌勒作佛時當得應真度脫，正坐博頰人，過千佛當於最後佛得應真度脫，起舞人，未央得度也。」

昔有沙門，晝夜誦經，有狗伏床下，一心聽經不復念食，如是積年，命盡得人形，生舍衛國中作女人。長大見沙門分越，便走自持飯與歡喜。如是後便追沙門去，作比丘尼，精進得應真道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有沙門，晝夜誦經，有狗伏床下，一心聽經不復念食，如是積年，命盡得人形，生舍衛國中作女人。長大見沙門分越，便走自持飯與歡喜。如是後便追沙門去，作比丘尼，精進得應真道也。

（九） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （九）

昔維衛佛在世時，國中諸大姓，各各一時供佛及比丘眾。時有一大姓，貧無以供佛者，白言：「願比丘眾有欲得藥者，某悉當給之。」時有一比丘，身體有疾，大姓以一甘果與之食，比丘得安隱除愈。大姓後壽盡生天上，勝諸天有五事：一者身無病，二者端正，三者命長，四者得財富，五者智慧。如是九十一劫中上為天、下生大姓家，不墮三惡道。乃至釋迦文佛時，為四姓家作子名曰多寶，見佛歡喜，作沙門精進得道，號為應真。夫施高行沙門一踰波邪，穢濁一國人矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔維衛佛在世時，國中諸大姓，各各一時供佛及比丘眾。時有一大姓，貧無以供佛者，白言：「願比丘眾有欲得藥者，某悉當給之。」時有一比丘，身體有疾，大姓以一甘果與之食，比丘得安隱除愈。大姓後壽盡生天上，勝諸天有五事：一者身無病，二者端正，三者命長，四者得財富，五者智慧。如是九十一劫中上為天、下生大姓家，不墮三惡道。乃至釋迦文佛時，為四姓家作子名曰多寶，見佛歡喜，作沙門精進得道，號為應真。夫施高行沙門一踰波邪，穢濁一國人矣。

昔有夫婦，俱持五戒事沙門。有新學比丘不知經，至其門乞，夫婦請道人前坐，作飯食已畢，夫婦俱下地作禮言：「少小事道人，未曾聞經，願開解蔽闇不及。」比丘低頭無以答，曰：「苦哉苦哉！」夫婦心意俱解，言：「世間實苦。」應時俱得道迹。比丘見兩人歡喜，亦得道迹也。師曰：「宿命累世三人兄弟，願學道迹，同行故俱道證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有夫婦，俱持五戒事沙門。有新學比丘不知經，至其門乞，夫婦請道人前坐，作飯食已畢，夫婦俱下地作禮言：「少小事道人，未曾聞經，願開解蔽闇不及。」比丘低頭無以答，曰：「苦哉苦哉！」夫婦心意俱解，言：「世間實苦。」應時俱得道迹。比丘見兩人歡喜，亦得道迹也。師曰：「宿命累世三人兄弟，願學道迹，同行故俱道證。」

（一〇） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一〇）

昔有國王，出射獵還，過繞塔，為沙門作禮，群臣共笑之。王覺知，問群臣：「有金在釜，釜沸中以手取，可得不？」答曰：「不可得。」王言：「汝冷水投中，可得不？」臣白王：「可得也。」王言：「我行王事，射獵所作如湯沸，燒香然燈繞塔，如持冷水投沸湯中。夫作王，有善惡之行，何可但有惡無善乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有國王，出射獵還，過繞塔，為沙門作禮，群臣共笑之。王覺知，問群臣：「有金在釜，釜沸中以手取，可得不？」答曰：「不可得。」王言：「汝冷水投中，可得不？」臣白王：「可得也。」王言：「我行王事，射獵所作如湯沸，燒香然燈繞塔，如持冷水投沸湯中。夫作王，有善惡之行，何可但有惡無善乎？」

（一一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一一）

昔有沙門行至他國，夜不得入城，於外草中坐。至夜閱叉鬼來持之：「當噉汝。」沙門言：「相離遠。」鬼言：「何以為遠？」沙門言：「汝害我，我當生忉利天上，汝當入地獄中，是不為遠也？」鬼則置，辭謝作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有沙門行至他國，夜不得入城，於外草中坐。至夜閱叉鬼來持之：「當噉汝。」沙門言：「相離遠。」鬼言：「何以為遠？」沙門言：「汝害我，我當生忉利天上，汝當入地獄中，是不為遠也？」鬼則置，辭謝作禮而去。

（一二） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一二）

昔有國王，令人呼知識，知識言謝王：「適穿地作坑，欲藏七寶。」王聞大驚，令人復呼知識，白王：「今適下寶著坑中。」王便復令呼知識，白王：「今適下平地，平地已便往。」王問：「汝何癡？藏七寶以語人耶？」知識言：「屬饌具甘美，欲飯佛及比丘僧，是為穿地作坑。斟布羹飯，是為下寶坑中。掃地行澡水羼經，是為平地。」白王：「此寶五家不能辱也。」王言：「善哉善哉！汝不當早相告。我當早相告，我當數藏寶。」王則開藏大布施，飯佛及比丘僧，佛為說清淨呪願，即發道意矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有國王，令人呼知識，知識言謝王：「適穿地作坑，欲藏七寶。」王聞大驚，令人復呼知識，白王：「今適下寶著坑中。」王便復令呼知識，白王：「今適下平地，平地已便往。」王問：「汝何癡？藏七寶以語人耶？」知識言：「屬饌具甘美，欲飯佛及比丘僧，是為穿地作坑。斟布羹飯，是為下寶坑中。掃地行澡水羼經，是為平地。」白王：「此寶五家不能辱也。」王言：「善哉善哉！汝不當早相告。我當早相告，我當數藏寶。」王則開藏大布施，飯佛及比丘僧，佛為說清淨呪願，即發道意矣。

（一三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一三）

昔有四姓請佛飯。時有一人賣牛湩，大姓留止飯，教持齋戒止聽經，賓乃歸。婦言：「我朝相待未飯。」便強令夫飯，壞其齋意。雖爾七生天上、七生世間。師曰：「一日持齋，有六十萬歲糧，復有五福：一曰少病，二曰身安隱，三曰少婬意，四曰少睡臥，五曰得生天上常識宿命所行也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有四姓請佛飯。時有一人賣牛湩，大姓留止飯，教持齋戒止聽經，賓乃歸。婦言：「我朝相待未飯。」便強令夫飯，壞其齋意。雖爾七生天上、七生世間。師曰：「一日持齋，有六十萬歲糧，復有五福：一曰少病，二曰身安隱，三曰少婬意，四曰少睡臥，五曰得生天上常識宿命所行也。」

（一四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一四）

佛及比丘眾應請，有一沙門與一沙彌後來。道逢婬女人牽沙門，沙門與之有欲，欲畢到飯家。佛呼沙彌：「汝到須彌山下取甘泉來。」沙彌已得道，便挑鉢於前叉手追，須臾得水來還。其師慚愧踧踖，悔過自責即得羅漢。此女人宿命對也，逢對畢罪乃得道矣。昔阿育王，日飯千羅漢，後有來年少沙門，與千道人俱入宮。年少沙門坐已，上下視王宮殿，復視正夫人不休。王有恚意，飯已各自去，王留上座三人，問：「此年少從何來？姓名為何？師事何人？此非沙門，何因將入宮？占相正夫人眼不轉休。」答曰：「此沙門從天竺來，師名某乙，姓某名某，有慧明達經故來，以視坐起宮殿，復上視忉利天，適等無異念。王前世以把沙著佛鉢中，巍巍乃爾，今復日飯千羅漢，其福無量也。所以視正夫人者，萬六千人之上端正無比，却後七日壽盡當入地獄。世間無常，用是故視之耳。」王惶怖呼夫人：「自歸三道人。」道人言：「王雖日飯吾等千人，千人不能釋解夫人意，故當得年少沙門為說經，可疾見諦道。」王使請道人，道人還，王與夫人俱頭面著地，「願歸命，令重罪得微輕。」道人則為夫人說宿命所可經見者，為現法要，應時歡喜衣毛竪立，則得須陀洹也。夫人本五百世為道人姊，宿共誓先得道當相度。師曰：「人無宿命終不從解，亦不相見語言，終不入意，人各有本師也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及比丘眾應請，有一沙門與一沙彌後來。道逢婬女人牽沙門，沙門與之有欲，欲畢到飯家。佛呼沙彌：「汝到須彌山下取甘泉來。」沙彌已得道，便挑鉢於前叉手追，須臾得水來還。其師慚愧踧踖，悔過自責即得羅漢。此女人宿命對也，逢對畢罪乃得道矣。昔阿育王，日飯千羅漢，後有來年少沙門，與千道人俱入宮。年少沙門坐已，上下視王宮殿，復視正夫人不休。王有恚意，飯已各自去，王留上座三人，問：「此年少從何來？姓名為何？師事何人？此非沙門，何因將入宮？占相正夫人眼不轉休。」答曰：「此沙門從天竺來，師名某乙，姓某名某，有慧明達經故來，以視坐起宮殿，復上視忉利天，適等無異念。王前世以把沙著佛鉢中，巍巍乃爾，今復日飯千羅漢，其福無量也。所以視正夫人者，萬六千人之上端正無比，却後七日壽盡當入地獄。世間無常，用是故視之耳。」王惶怖呼夫人：「自歸三道人。」道人言：「王雖日飯吾等千人，千人不能釋解夫人意，故當得年少沙門為說經，可疾見諦道。」王使請道人，道人還，王與夫人俱頭面著地，「願歸命，令重罪得微輕。」道人則為夫人說宿命所可經見者，為現法要，應時歡喜衣毛竪立，則得須陀洹也。夫人本五百世為道人姊，宿共誓先得道當相度。師曰：「人無宿命終不從解，亦不相見語言，終不入意，人各有本師也。」

（一五） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一五）

昔有四姓名伊利沙，富無央數，慳貪不肯好衣食。時有貧老公與相近居，日日飲食魚肉自恣賓客不絕。四姓自念：「我財無數反不如此老公。」便殺一雞炊一升白米，著車上到無人處，下車適欲飯，天帝釋化作犬來，上下視之，請謂狗言：「汝若不能倒懸空中，我當與汝不。」狗便倒懸空中，四姓意天恐何圖有此？曰：「汝眼脫著地，我當與汝不。」狗兩眼則脫落地，四姓便徒去。天帝化作四姓身體語言乘車來還，勅外人有詐稱四姓驅逐捶之。四姓晚還，門人罵詈令去。天帝盡取財物大布施，四姓亦不得歸，財物盡，為之發狂。天帝化作一人，問：「汝何以愁？」曰：「我財物了盡。」天帝言：「夫有寶令人多憂，五家卒至無期。積財不食不施，死為餓鬼恒乏衣食，若脫為人常墮下賤，汝不覺無常，富且慳貪不食，欲何望乎？」天帝為說四諦苦空非身，四姓意解歡喜，天帝則去。四姓得歸，自悔前意，施給盡心，得道迹也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有四姓名伊利沙，富無央數，慳貪不肯好衣食。時有貧老公與相近居，日日飲食魚肉自恣賓客不絕。四姓自念：「我財無數反不如此老公。」便殺一雞炊一升白米，著車上到無人處，下車適欲飯，天帝釋化作犬來，上下視之，請謂狗言：「汝若不能倒懸空中，我當與汝不。」狗便倒懸空中，四姓意天恐何圖有此？曰：「汝眼脫著地，我當與汝不。」狗兩眼則脫落地，四姓便徒去。天帝化作四姓身體語言乘車來還，勅外人有詐稱四姓驅逐捶之。四姓晚還，門人罵詈令去。天帝盡取財物大布施，四姓亦不得歸，財物盡，為之發狂。天帝化作一人，問：「汝何以愁？」曰：「我財物了盡。」天帝言：「夫有寶令人多憂，五家卒至無期。積財不食不施，死為餓鬼恒乏衣食，若脫為人常墮下賤，汝不覺無常，富且慳貪不食，欲何望乎？」天帝為說四諦苦空非身，四姓意解歡喜，天帝則去。四姓得歸，自悔前意，施給盡心，得道迹也。

（一六） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一六）

昔有大姓家子端正，以金作女像，語父母：「有女如此者乃當娶也。」時他國有女人亦端正，亦以金作男像，白父母：「有人如此乃當嫁之耳。」父母各聞有是，便遠娉合此二人為夫婦。時國王舉鏡自照謂群臣：「天下人顏容寧有如我不？」答曰：「臣聞彼國有男子端正無比。」則遣使請之。使者至以王告之：「王欲見賢者。」則嚴車進去已，自念：「王以我明達故來相呼。」則還取書籍之要術，而見婦與客為姦，悵然懷感為之結氣，顏色衰耗惟怪更醜。臣見其如此人，行道轗軻顏色痟瘦，便斷馬厩以安措之。夜於厩中見王正夫人出與馬下人通，心乃自悟：「王夫人當如此，何況我婦乎？」意解顏色如故，則與王相見。王曰：「何因止外三日？」答曰：「臣來相迎，我有所忘，道還歸取之，而見婦與客為姦，意忿為之慘怒，顏色衰變，住厩中三日。昨於厩見正夫人來，與養馬兒私通，夫人乃爾，何況餘乎？意解顏色復故。」王言：「我婦尚爾，何況凡女人？」兩人俱便入山，除鬚髮作沙門，思惟女人不可與從事，精進不懈，俱得辟支佛道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有大姓家子端正，以金作女像，語父母：「有女如此者乃當娶也。」時他國有女人亦端正，亦以金作男像，白父母：「有人如此乃當嫁之耳。」父母各聞有是，便遠娉合此二人為夫婦。時國王舉鏡自照謂群臣：「天下人顏容寧有如我不？」答曰：「臣聞彼國有男子端正無比。」則遣使請之。使者至以王告之：「王欲見賢者。」則嚴車進去已，自念：「王以我明達故來相呼。」則還取書籍之要術，而見婦與客為姦，悵然懷感為之結氣，顏色衰耗惟怪更醜。臣見其如此人，行道轗軻顏色痟瘦，便斷馬厩以安措之。夜於厩中見王正夫人出與馬下人通，心乃自悟：「王夫人當如此，何況我婦乎？」意解顏色如故，則與王相見。王曰：「何因止外三日？」答曰：「臣來相迎，我有所忘，道還歸取之，而見婦與客為姦，意忿為之慘怒，顏色衰變，住厩中三日。昨於厩見正夫人來，與養馬兒私通，夫人乃爾，何況餘乎？意解顏色復故。」王言：「我婦尚爾，何況凡女人？」兩人俱便入山，除鬚髮作沙門，思惟女人不可與從事，精進不懈，俱得辟支佛道也。

（一七） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一七）

昔有婦人生一女，端正無比，年三歲，國王取視，呼道人相，後中夫人不？道人言：「此女人有夫，王必後之。」「我當牢藏之。」便呼鵠來：「汝所處在何所？」白王：「我止大山半有樹，人及畜獸所不得歷，下有迴復水船所不行。」王言：「以此女寄汝養。」便撮持去，日日從王取飯與女。如是久後，上有一聚卒為水所漂去，有一樹正倚追水，下流有一男子，得抱持樹，墮迴水中不得去，廻滿樹踊，出住倚山。男子得上鵠樹與女通，女便藏之。鵠日舉女稱之：「已更子身重，未者輕也。」鵠覺女重，左右求得男子，舉棄之，往如事白王。王曰：「道人工相人也。」師曰：「人有宿命對，非力所能制也。逢對則相可，諸畜生亦如是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有婦人生一女，端正無比，年三歲，國王取視，呼道人相，後中夫人不？道人言：「此女人有夫，王必後之。」「我當牢藏之。」便呼鵠來：「汝所處在何所？」白王：「我止大山半有樹，人及畜獸所不得歷，下有迴復水船所不行。」王言：「以此女寄汝養。」便撮持去，日日從王取飯與女。如是久後，上有一聚卒為水所漂去，有一樹正倚追水，下流有一男子，得抱持樹，墮迴水中不得去，廻滿樹踊，出住倚山。男子得上鵠樹與女通，女便藏之。鵠日舉女稱之：「已更子身重，未者輕也。」鵠覺女重，左右求得男子，舉棄之，往如事白王。王曰：「道人工相人也。」師曰：「人有宿命對，非力所能制也。逢對則相可，諸畜生亦如是也。」

（一八） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一八）

昔有國王持婦女急，正夫人謂太子：「我為汝母，生不見國中，欲一出，汝可白王。」如是至三。太子白王，王則聽，太子自為御車，出群臣於道路，奉迎為拜夫人，出其手開帳，令人得見之。太子見女人而如是，便詐腹痛而還。夫人言：「我無相甚矣。」太子自念：「我母當如此，何況餘乎？」夜便委國去，入山中遊觀。時道邊有樹，下有好泉水，太子上樹，逢見梵志獨行來入水池，浴出飯食，作術吐出一壺，壺中有女人，與於屏處作家室。梵志遂得臥，女人則復作術，吐出一壺，壺中有年少男子，復與共臥已便吞壺。須臾梵志起，復內婦著壺中，吞之已，作杖而去。太子歸國白王：「請道人及諸臣下，持作三人食，著一邊。」梵志既至言：「我獨自耳。」太子曰：「道人當出婦共食。」道人不得止，出婦。太子謂婦：「當出男子共食。」如是至三，不得止，出男子共食已便去。王問太子：「汝何因知之？」答曰：「我母欲觀國中，我為御車，母出手令人見之。我念女人能多欲，便詐腹痛還。入山見是道人藏婦腹中當有姦，如是女人姦不可絕，願大王赦宮中自在行來。」王則勅後宮中，其欲行者從志也。師曰：「天下不可信女人也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有國王持婦女急，正夫人謂太子：「我為汝母，生不見國中，欲一出，汝可白王。」如是至三。太子白王，王則聽，太子自為御車，出群臣於道路，奉迎為拜夫人，出其手開帳，令人得見之。太子見女人而如是，便詐腹痛而還。夫人言：「我無相甚矣。」太子自念：「我母當如此，何況餘乎？」夜便委國去，入山中遊觀。時道邊有樹，下有好泉水，太子上樹，逢見梵志獨行來入水池，浴出飯食，作術吐出一壺，壺中有女人，與於屏處作家室。梵志遂得臥，女人則復作術，吐出一壺，壺中有年少男子，復與共臥已便吞壺。須臾梵志起，復內婦著壺中，吞之已，作杖而去。太子歸國白王：「請道人及諸臣下，持作三人食，著一邊。」梵志既至言：「我獨自耳。」太子曰：「道人當出婦共食。」道人不得止，出婦。太子謂婦：「當出男子共食。」如是至三，不得止，出男子共食已便去。王問太子：「汝何因知之？」答曰：「我母欲觀國中，我為御車，母出手令人見之。我念女人能多欲，便詐腹痛還。入山見是道人藏婦腹中當有姦，如是女人姦不可絕，願大王赦宮中自在行來。」王則勅後宮中，其欲行者從志也。師曰：「天下不可信女人也。」

（一九） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一九）

昔有二人從師學道，俱去到他國。於道路見象迹，一人言：「此母象懷雌子，象一目盲，象上有一婦人懷女兒。」一人言：「爾何知？」曰：「以意思知也。汝不信者，前到當見之。」二人俱及象，悉如所言，至後象與人俱生如是。一自念：「我與俱從師學，我獨不見要。」後還白師：「我二人俱行，此人見一象迹，別若干要而我不解，願師重開講我，不偏頗也。」師乃呼一人問：「何因知此？」答曰：「是師所常道者也。我見象小便地，知是雌象，見其右足踐地深，知懷雌也，見道邊右面草不動，知右目盲。見象所止有小便，知是女人，見右足蹈地深，知懷女，我以纖密意思惟之耳。」師曰：「夫學當以意思惟乙密乃達之也。夫簡略者不至，非師之過也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有二人從師學道，俱去到他國。於道路見象迹，一人言：「此母象懷雌子，象一目盲，象上有一婦人懷女兒。」一人言：「爾何知？」曰：「以意思知也。汝不信者，前到當見之。」二人俱及象，悉如所言，至後象與人俱生如是。一自念：「我與俱從師學，我獨不見要。」後還白師：「我二人俱行，此人見一象迹，別若干要而我不解，願師重開講我，不偏頗也。」師乃呼一人問：「何因知此？」答曰：「是師所常道者也。我見象小便地，知是雌象，見其右足踐地深，知懷雌也，見道邊右面草不動，知右目盲。見象所止有小便，知是女人，見右足蹈地深，知懷女，我以纖密意思惟之耳。」師曰：「夫學當以意思惟乙密乃達之也。夫簡略者不至，非師之過也。」

（二〇） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二〇）

昔有婦人富有金銀，與男子交通，盡取金銀衣相追俱去。到急水邊，男子言：「汝持財物來，我先度之，當還迎汝。」男子便走去不還。婦人獨住在水邊，見狐捕取鷹捨取魚，不得魚復失鷹。婦謂狐：「汝何癡甚？捕兩不得一。」狐言：「我癡尚可，汝癡劇我也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有婦人富有金銀，與男子交通，盡取金銀衣相追俱去。到急水邊，男子言：「汝持財物來，我先度之，當還迎汝。」男子便走去不還。婦人獨住在水邊，見狐捕取鷹捨取魚，不得魚復失鷹。婦謂狐：「汝何癡甚？捕兩不得一。」狐言：「我癡尚可，汝癡劇我也。」

（二一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二一）

昔龍王女出遊，為牧牛者所縛捶，國王出行界，見女便解之便使去。龍王問女：「何因啼泣？」女言：「國王枉捶我。」龍王曰：「此王常仁慈，何橫捶人？」龍王冥作一蛇，於床下聽王，王語夫人：「我行見小女兒為牧牛人所捶，我解使去。」龍王明日人現，來與王相見，語王：「王有大恩在我許，女昨行為人所捶，得王往解之，我是龍王也，在卿所欲得。」王言：「寶物自多，願曉百畜獸所語耳。」龍王言：「當齋七日，七日訖來語，慎勿令人知也。」如是王與夫人共飯，見蛾雌語雄取飯，雄言：「各自取。」雌言：「我腹不便。」王失笑，夫人言：「王何因笑？」王默然，後與夫人俱坐，見蛾緣壁相逢，諍共鬪墮地，王復失笑。夫人言：「何等笑？」如是至三，言：「我不語汝。」夫人言：「王不相語者我當自殺。」王言：「待我行還語汝。」王便出行。龍王化作數百頭羊度水，有懷妊牸羊呼羝羊：「汝還迎我。」羝羊言：「我極不能度汝。」牸言：「汝不度我，我自殺。汝不見國王當為婦死。」羝羊言：「此王癡為婦死耳，汝便死謂我無牸羊也。」王聞之，王念：「我為一國王，不及羊智乎？」王歸，夫人言：「王不為說者當自殺耳。」王言：「汝能自殺善，我宮中多有婦女，不用汝為。」師曰：「癡男子坐婦欲殺身也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔龍王女出遊，為牧牛者所縛捶，國王出行界，見女便解之便使去。龍王問女：「何因啼泣？」女言：「國王枉捶我。」龍王曰：「此王常仁慈，何橫捶人？」龍王冥作一蛇，於床下聽王，王語夫人：「我行見小女兒為牧牛人所捶，我解使去。」龍王明日人現，來與王相見，語王：「王有大恩在我許，女昨行為人所捶，得王往解之，我是龍王也，在卿所欲得。」王言：「寶物自多，願曉百畜獸所語耳。」龍王言：「當齋七日，七日訖來語，慎勿令人知也。」如是王與夫人共飯，見蛾雌語雄取飯，雄言：「各自取。」雌言：「我腹不便。」王失笑，夫人言：「王何因笑？」王默然，後與夫人俱坐，見蛾緣壁相逢，諍共鬪墮地，王復失笑。夫人言：「何等笑？」如是至三，言：「我不語汝。」夫人言：「王不相語者我當自殺。」王言：「待我行還語汝。」王便出行。龍王化作數百頭羊度水，有懷妊牸羊呼羝羊：「汝還迎我。」羝羊言：「我極不能度汝。」牸言：「汝不度我，我自殺。汝不見國王當為婦死。」羝羊言：「此王癡為婦死耳，汝便死謂我無牸羊也。」王聞之，王念：「我為一國王，不及羊智乎？」王歸，夫人言：「王不為說者當自殺耳。」王言：「汝能自殺善，我宮中多有婦女，不用汝為。」師曰：「癡男子坐婦欲殺身也」。

（二二） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二二）

昔有一國，五穀熟成人民安寧，無有疾病，晝夜伎樂無憂也。王問群臣：「我聞天下有禍，何類？」答曰：「臣亦不見也。」王便使一臣至隣國求買之。天神則化作一人，於市中賣之，狀類如猪持鐵鎖繫縛。臣問：「此名何等？」答曰：「禍母。」曰：「賣幾錢？」曰：「千萬。」臣便顧之，問曰：「此何等食？」曰：「日食一升針。」臣便家家發求針，如是人民兩兩三三相逢求針，使至諸郡縣擾亂，在所患毒無憀。臣白王：「此禍母致使民亂，男女失業，欲殺棄之。」王言：「大善！」便於城外，刺不入斫不傷掊不死，積薪燒之，身體赤如火，便走出，過里燒里、過市燒市、入城燒城。如是過國，遂擾亂人民飢餓坐厭。樂買禍所致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有一國，五穀熟成人民安寧，無有疾病，晝夜伎樂無憂也。王問群臣：「我聞天下有禍，何類？」答曰：「臣亦不見也。」王便使一臣至隣國求買之。天神則化作一人，於市中賣之，狀類如猪持鐵鎖繫縛。臣問：「此名何等？」答曰：「禍母。」曰：「賣幾錢？」曰：「千萬。」臣便顧之，問曰：「此何等食？」曰：「日食一升針。」臣便家家發求針，如是人民兩兩三三相逢求針，使至諸郡縣擾亂，在所患毒無憀。臣白王：「此禍母致使民亂，男女失業，欲殺棄之。」王言：「大善！」便於城外，刺不入斫不傷掊不死，積薪燒之，身體赤如火，便走出，過里燒里、過市燒市、入城燒城。如是過國，遂擾亂人民飢餓坐厭。樂買禍所致。

（二三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二三）

昔有鸚鵡，飛集他山中，山中百鳥畜獸，轉相重愛不相殘害。鸚鵡自念：「雖爾，不可久也，當歸耳。」便去。却後數月，大山失火四面皆然，鸚鵡遙見便入水，以羽翅取水飛上空中，以衣毛間水灑之，欲滅大火。如是往來。往來天神言：「咄鸚鵡！汝何以癡？千里之火寧為汝兩翅水滅乎？」鸚鵡曰：「我由知而不滅也，我曾客是山中，山中百鳥畜獸皆仁善，悉為兄弟，我不忍見之耳。」天神感其至意，則雨滅火也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有鸚鵡，飛集他山中，山中百鳥畜獸，轉相重愛不相殘害。鸚鵡自念：「雖爾，不可久也，當歸耳。」便去。却後數月，大山失火四面皆然，鸚鵡遙見便入水，以羽翅取水飛上空中，以衣毛間水灑之，欲滅大火。如是往來。往來天神言：「咄鸚鵡！汝何以癡？千里之火寧為汝兩翅水滅乎？」鸚鵡曰：「我由知而不滅也，我曾客是山中，山中百鳥畜獸皆仁善，悉為兄弟，我不忍見之耳。」天神感其至意，則雨滅火也。

（二四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二四）

佛與比丘俱行，避入草中。阿難問佛：「何因捨道行草中？」佛言：「前有賊，後三梵志當為賊所得。」三人後來，見道邊有聚金，便止共取，令一人還聚中市飯，一人取毒著飯中殺二人。「我當獨得金。」二人復生意，見來便共殺之已，便食毒飯俱死。三各生惡意，展轉相殺如是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛與比丘俱行，避入草中。阿難問佛：「何因捨道行草中？」佛言：「前有賊，後三梵志當為賊所得。」三人後來，見道邊有聚金，便止共取，令一人還聚中市飯，一人取毒著飯中殺二人。「我當獨得金。」二人復生意，見來便共殺之已，便食毒飯俱死。三各生惡意，展轉相殺如是也。

（二五） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二五）

昔有四姓，藏婦不使人見。婦值青衣作地窟，與琢銀兒相通。夫後覺，婦言：「我生不行，卿莫妄語。」夫言：「當將汝至神樹所。」婦言：「佳。」持齋七日入齋室，婦密語琢銀兒：「汝當云何？汝詐作狂亂頭，於市逢人，抱持牽引之。」夫齋竟便將婦出，婦言：「我生不見市，卿將我過市。」琢銀兒便抱持臥地在所為，婦便哮呼其夫：「何為使人抱持我？」夫言：「此狂人耳。」夫婦俱到神所叩頭言：「生來不作惡，但為此狂所抱耳。」婦則得活，夫默然而慚，婦人姧詐乃當如是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有四姓，藏婦不使人見。婦值青衣作地窟，與琢銀兒相通。夫後覺，婦言：「我生不行，卿莫妄語。」夫言：「當將汝至神樹所。」婦言：「佳。」持齋七日入齋室，婦密語琢銀兒：「汝當云何？汝詐作狂亂頭，於市逢人，抱持牽引之。」夫齋竟便將婦出，婦言：「我生不見市，卿將我過市。」琢銀兒便抱持臥地在所為，婦便哮呼其夫：「何為使人抱持我？」夫言：「此狂人耳。」夫婦俱到神所叩頭言：「生來不作惡，但為此狂所抱耳。」婦則得活，夫默然而慚，婦人姧詐乃當如是也。

（二六） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二六）

昔有一女行嫡人，諸女共送，於樓上飲食相娛樂。橘子墮地，諸女共觀：「誰敢下取得橘來，當共為作飲食。」當嫁女便下樓，見一童子已取橘去，女言童子：「以橘相與。」童子曰：「汝臨嫁時先至我，許我還橘，不爾不相與。」女言：「諾。」童子便與橘，女得持還，眾人共作飲食。送女至夫所，女言：「我有重誓，願先見童子，還為卿婦。」夫便放去。出城逢賊，女向賊求哀：「我有重誓當解。」賊放去。適前逢噉人鬼，女叩頭願乞解誓，鬼放去。到童子門，請前坐，童子不干，為設飲食，以私金一餅送之。師曰：「如是夫、賊、鬼、童子，四人皆善；雖爾，意有所在。或有言夫勝者，為持婦急；言賊勝者，為持財物急；言鬼勝者，為持飲食急；言童子勝者，為謙謙也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有一女行嫡人，諸女共送，於樓上飲食相娛樂。橘子墮地，諸女共觀：「誰敢下取得橘來，當共為作飲食。」當嫁女便下樓，見一童子已取橘去，女言童子：「以橘相與。」童子曰：「汝臨嫁時先至我，許我還橘，不爾不相與。」女言：「諾。」童子便與橘，女得持還，眾人共作飲食。送女至夫所，女言：「我有重誓，願先見童子，還為卿婦。」夫便放去。出城逢賊，女向賊求哀：「我有重誓當解。」賊放去。適前逢噉人鬼，女叩頭願乞解誓，鬼放去。到童子門，請前坐，童子不干，為設飲食，以私金一餅送之。師曰：「如是夫、賊、鬼、童子，四人皆善；雖爾，意有所在。或有言夫勝者，為持婦急；言賊勝者，為持財物急；言鬼勝者，為持飲食急；言童子勝者，為謙謙也。」

（二七） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二七）

昔有婦人，常曰：「我無所亡。」其子取母指鐶擲去水中已，往問母金鐶所在。母言：「我無所亡。」母後日請目連、阿那律、大迦葉飯，時當得魚，遣人於市買魚歸治，於腹中得金鐶，母謂子：「我無所亡。」子大歡喜往至佛所，問：「我母何因有此不亡之福？」佛言：「昔有一仙人居北，陰寒至冬天，人人悉度山南。時有老獨母，貧窮不能行，獨止為眾蓋藏器物。春，人悉來還，母以物一一悉付還其主，眾人皆歡喜。」佛言：「時獨母者是汝母，前世護眾人物故，得是無所亡福耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有婦人，常曰：「我無所亡。」其子取母指鐶擲去水中已，往問母金鐶所在。母言：「我無所亡。」母後日請目連、阿那律、大迦葉飯，時當得魚，遣人於市買魚歸治，於腹中得金鐶，母謂子：「我無所亡。」子大歡喜往至佛所，問：「我母何因有此不亡之福？」佛言：「昔有一仙人居北，陰寒至冬天，人人悉度山南。時有老獨母，貧窮不能行，獨止為眾蓋藏器物。春，人悉來還，母以物一一悉付還其主，眾人皆歡喜。」佛言：「時獨母者是汝母，前世護眾人物故，得是無所亡福耳。」

昔有四姓家子，為離越作小居處則足自容，復作經行處，後壽盡上生忉利天上，得寶舍周匝四千里，所欲自樂，歡喜持天華，散離越屋上。天言：「我作小泥屋耳，乃得好殿舍，念恩故來散華耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有四姓家子，為離越作小居處則足自容，復作經行處，後壽盡上生忉利天上，得寶舍周匝四千里，所欲自樂，歡喜持天華，散離越屋上。天言：「我作小泥屋耳，乃得好殿舍，念恩故來散華耳。」

（二八） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二八）

昔有三道人共相問：「汝何因得道？」曰：「我於王國中，觀蒲萄大盛好，至晡時人來折搣取，悉敗狼藉在地，我見覺無常，緣是得道也。」一人曰：「我於水邊坐，見婦人搖手澡器，臂鐶更相叩，因緣合乃成聲，我緣是得道也。」一人曰：「我於蓮華水邊坐，見華盛好，至晡有數十乘車來，人馬於中浴，悉取華去，萬物無常乃爾，我覺是得道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有三道人共相問：「汝何因得道？」曰：「我於王國中，觀蒲萄大盛好，至晡時人來折搣取，悉敗狼藉在地，我見覺無常，緣是得道也。」一人曰：「我於水邊坐，見婦人搖手澡器，臂鐶更相叩，因緣合乃成聲，我緣是得道也。」一人曰：「我於蓮華水邊坐，見華盛好，至晡有數十乘車來，人馬於中浴，悉取華去，萬物無常乃爾，我覺是得道也。」

（二九） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二九）

昔有梵志，大高才學問反駮論議，造立無端彈易正要，引虛為實牽物連喻，莫當之者，諸國遂師之。後到舍衛國，白日然火行，城中人問曰：「何以故如是？」曰：「國冥無明，故然火也。」國王大恥之，而懸鼓城門下，募求明人有能折此人者。時有一沙門，入國問之：「何以有此？」答曰：「王恥梵志所為。有明者捶鼓。」沙門舉足踰之，王聞大歡喜，則請沙門梵志上殿飯食。沙門語王：「善哉是梵志，智慧明達真是道人，非奴非卒、非擔死人種。」梵志默然無以答。伎樂同時作，便取梵志著糞箕中，掃迹驅逐出國，相傳告語也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有梵志，大高才學問反駮論議，造立無端彈易正要，引虛為實牽物連喻，莫當之者，諸國遂師之。後到舍衛國，白日然火行，城中人問曰：「何以故如是？」曰：「國冥無明，故然火也。」國王大恥之，而懸鼓城門下，募求明人有能折此人者。時有一沙門，入國問之：「何以有此？」答曰：「王恥梵志所為。有明者捶鼓。」沙門舉足踰之，王聞大歡喜，則請沙門梵志上殿飯食。沙門語王：「善哉是梵志，智慧明達真是道人，非奴非卒、非擔死人種。」梵志默然無以答。伎樂同時作，便取梵志著糞箕中，掃迹驅逐出國，相傳告語也。

（三〇） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三〇）

昔有沙門，飯已減除，粧飾面目，整頓衣被，闚視前後。阿難白佛言：「此比丘非法乃爾？」佛言：「適從女中來，餘態未盡故耳。」比丘則現羅漢道，般泥洹去也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有沙門，飯已減除，粧飾面目，整頓衣被，闚視前後。阿難白佛言：「此比丘非法乃爾？」佛言：「適從女中來，餘態未盡故耳。」比丘則現羅漢道，般泥洹去也。

（三一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三一）

昔舍衛城外有家人婦，為清信女，戒行純具。佛自至門分衛，婦以飯著鉢中却作禮，佛言：「種一生十，種十生百，種百生千，如是生萬生億，得見諦道。」其夫不信道德，默於後聽佛呪願，曰：「瞿曇沙門言，何若過甚哉？施一鉢飯乃得爾所福，復見諦道。」佛言：「卿從何所來？」答曰：「從城中來。」佛言：「汝見尼拘類樹高幾許？」答曰：「高四十里，歲下數萬斛實，其核大如芥子。」答曰：「少少耳。」佛言：「一升乎？」答曰：「一核耳。」佛言：「汝語何若過乎？栽種一芥子，乃高四十里，歲下數十萬子。」答曰：「實爾。」佛言：「地者無知其報力爾，何況歡喜持一鉢飯上佛？其福不可稱量。」夫婦心意開解，應時得須陀洹道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔舍衛城外有家人婦，為清信女，戒行純具。佛自至門分衛，婦以飯著鉢中却作禮，佛言：「種一生十，種十生百，種百生千，如是生萬生億，得見諦道。」其夫不信道德，默於後聽佛呪願，曰：「瞿曇沙門言，何若過甚哉？施一鉢飯乃得爾所福，復見諦道。」佛言：「卿從何所來？」答曰：「從城中來。」佛言：「汝見尼拘類樹高幾許？」答曰：「高四十里，歲下數萬斛實，其核大如芥子。」答曰：「少少耳。」佛言：「一升乎？」答曰：「一核耳。」佛言：「汝語何若過乎？栽種一芥子，乃高四十里，歲下數十萬子。」答曰：「實爾。」佛言：「地者無知其報力爾，何況歡喜持一鉢飯上佛？其福不可稱量。」夫婦心意開解，應時得須陀洹道也。

（三二） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三二）

昔有沙門，已得阿那含道，於山上煮草染衣。時有失牛者遍求牛，見山上有火煙，便往視，見釜中悉牛骨，鉢化成牛頭，袈裟化成牛皮，人便以骨繫頭，徇行國中，眾人共見之。沙彌見日已中，捶楗椎，不見師至，便入戶坐思惟，見師乃人所辱，則往頭面著足言：「何因如此？」曰：「久遠時罪也。」沙彌言：「可暫歸食。」兩人則放神足俱去。沙彌未得道，常有恚未除，顧見清信士及國人，國人乃取我師如此，使龍雨沙石，動此國令之恐怖。念此適竟，四面雨沙，城塢屋室皆悉壞敗。師言：「我宿命一世屠牛為業，故得此殃耳。汝何緣作此罪乎？汝去，不須復與我相追。」師曰：「罪福如是，可不慎矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有沙門，已得阿那含道，於山上煮草染衣。時有失牛者遍求牛，見山上有火煙，便往視，見釜中悉牛骨，鉢化成牛頭，袈裟化成牛皮，人便以骨繫頭，徇行國中，眾人共見之。沙彌見日已中，捶楗椎，不見師至，便入戶坐思惟，見師乃人所辱，則往頭面著足言：「何因如此？」曰：「久遠時罪也。」沙彌言：「可暫歸食。」兩人則放神足俱去。沙彌未得道，常有恚未除，顧見清信士及國人，國人乃取我師如此，使龍雨沙石，動此國令之恐怖。念此適竟，四面雨沙，城塢屋室皆悉壞敗。師言：「我宿命一世屠牛為業，故得此殃耳。汝何緣作此罪乎？汝去，不須復與我相追。」師曰：「罪福如是，可不慎矣。」

（三三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三三）

昔有國王，大臣五人，一臣宿請佛，佛不受，臣則還。因王請佛，佛言：「此臣今必命當終，明日將誰復作福乎？」臣嘗令相師相之，云：「當兵死。」常以兵自衛，己亦拔劍持之，夜極欲臥，以劍付婦持之，婦睡落劍斷其夫頭，婦便啼叫言：「君死。」王則召四大臣問：「汝曹營衛之，激修姦變，其婦與相隨而忽至此罪，為誰在邊者？」便斬四臣右手。阿難問佛何因？佛言：「其夫前世作牧羊兒，婦為白羊母，其四臣前世作賊，見兒牧羊，便呼兒俱舉右手指，令殺白羊母，與五人烹之。兒啼泣悲哀，殺羊食賊，如是展轉生死，今世共會故，畢其宿命罪也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有國王，大臣五人，一臣宿請佛，佛不受，臣則還。因王請佛，佛言：「此臣今必命當終，明日將誰復作福乎？」臣嘗令相師相之，云：「當兵死。」常以兵自衛，己亦拔劍持之，夜極欲臥，以劍付婦持之，婦睡落劍斷其夫頭，婦便啼叫言：「君死。」王則召四大臣問：「汝曹營衛之，激修姦變，其婦與相隨而忽至此罪，為誰在邊者？」便斬四臣右手。阿難問佛何因？佛言：「其夫前世作牧羊兒，婦為白羊母，其四臣前世作賊，見兒牧羊，便呼兒俱舉右手指，令殺白羊母，與五人烹之。兒啼泣悲哀，殺羊食賊，如是展轉生死，今世共會故，畢其宿命罪也。」

（三四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三四）

昔有大姓，家富巨億，常好惠施所求不違。後生一男，無有手足形體似魚，名曰魚身。父母終亡襲持家業，寢臥室內又無見者。時有力士仰王厨食，恒懷飢乏，獨牽十六車樵，賣以自給，又常不供，詣此四姓求所不足，曰：「累年仰王飲食，常不供足，恒抱飢餓。聞四姓貲財巨億，故來乞匃。」魚身請與相見，示其形體。力士退，自思惟：「力石乃爾，近不如無手足人聯取其物。」往到佛所問其所疑：「世或有豪尊如國王者死無手足，殖富乃爾，近我筋幹國中無敵，而常抱餓飲食不足，何緣如此？」佛言：「昔迦葉佛時，魚身與此王共飯佛，汝時貧窮驅使助之，魚身具所當得已與王行，而謂王言：『今日有務不得俱行，廢此事為斷我手足無異故。』時行者今王是也，不行失言者，魚身是也。時貧窮佐助者，汝身是也。」於是力士心意開悟，即作沙門得阿羅漢道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有大姓，家富巨億，常好惠施所求不違。後生一男，無有手足形體似魚，名曰魚身。父母終亡襲持家業，寢臥室內又無見者。時有力士仰王厨食，恒懷飢乏，獨牽十六車樵，賣以自給，又常不供，詣此四姓求所不足，曰：「累年仰王飲食，常不供足，恒抱飢餓。聞四姓貲財巨億，故來乞匃。」魚身請與相見，示其形體。力士退，自思惟：「力石乃爾，近不如無手足人聯取其物。」往到佛所問其所疑：「世或有豪尊如國王者死無手足，殖富乃爾，近我筋幹國中無敵，而常抱餓飲食不足，何緣如此？」佛言：「昔迦葉佛時，魚身與此王共飯佛，汝時貧窮驅使助之，魚身具所當得已與王行，而謂王言：『今日有務不得俱行，廢此事為斷我手足無異故。』時行者今王是也，不行失言者，魚身是也。時貧窮佐助者，汝身是也。」於是力士心意開悟，即作沙門得阿羅漢道也。