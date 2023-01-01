雜寶藏經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜寶藏經卷第五

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣

天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣

天女本以受持八戒齋生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女本以受持八戒齋生天緣

天女本以然燈供養生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女本以然燈供養生天緣

天女本以乘車見佛歡喜避道緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女本以乘車見佛歡喜避道緣

天女本以華散佛化成華蓋緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女本以華散佛化成華蓋緣

舍利弗摩提供養佛塔生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗摩提供養佛塔生天緣

長者夫婦造作浮圖生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者夫婦造作浮圖生天緣

長者夫婦信敬禮佛生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者夫婦信敬禮佛生天緣

外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣

貧女人以㲲施須達生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧女人以㲲施須達生天緣

長者女不信三寶父以金錢雇令受持五戒生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者女不信三寶父以金錢雇令受持五戒生天緣

女因掃地見佛生歡喜生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女因掃地見佛生歡喜生天緣

長者造舍請佛供養以舍布施生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者造舍請佛供養以舍布施生天緣

婦以甘蔗施羅漢生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婦以甘蔗施羅漢生天緣

女人以香敬心塗佛足生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人以香敬心塗佛足生天緣

須達長者婢歸依三寶生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須達長者婢歸依三寶生天緣

貧女從佛乞食生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧女從佛乞食生天緣

長者婢為主送食值佛轉施生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者婢為主送食值佛轉施生天緣

長者為佛造作講堂生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者為佛造作講堂生天緣

長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣

賈客造舍供養佛生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賈客造舍供養佛生天緣

（五一）天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五一）天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣

爾時釋提桓因，從佛聞法，得須陀洹，即還天上，集諸天眾，讚佛法僧。時有天女，頭戴華鬘，華鬘光明，甚大晃曜，共諸天眾，來集善法堂上。諸天之眾，見是天女，生希有心。釋提桓因，即便說偈，問天女言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因，從佛聞法，得須陀洹，即還天上，集諸天眾，讚佛法僧。時有天女，頭戴華鬘，華鬘光明，甚大晃曜，共諸天眾，來集善法堂上。諸天之眾，見是天女，生希有心。釋提桓因，即便說偈，問天女言：

「汝作何福業， 身如融真金， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝作何福業， 身如融真金，

光色如蓮花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光色如蓮花，

而有大威德？ 身出妙光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而有大威德？ 身出妙光明，

面若開敷華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面若開敷華，

金色晃然照， 以何業行得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色晃然照， 以何業行得？

願為我說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為我說之。」

爾時天女，說偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天女，說偈答言：

「我昔以華鬘， 奉迦葉佛塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我昔以華鬘， 奉迦葉佛塔，

今生於天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今生於天上，

獲是勝功德， 生在於天中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲是勝功德， 生在於天中，

報得金色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報得金色身。」

釋提桓因，重復說偈，而讚嘆言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因，重復說偈，而讚嘆言：

「甚奇功德田， 耘除諸穢惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚奇功德田， 耘除諸穢惡，

如是少種子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是少種子，

得天勝果報， 誰當不供養？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得天勝果報， 誰當不供養？

恭敬真金聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬真金聚。

誰不供養佛， 上妙功德田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰不供養佛， 上妙功德田，

其目甚脩廣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其目甚脩廣，

猶如青蓮花？ 汝能興供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如青蓮花？ 汝能興供養，

無上第一尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上第一尊，

作少功德業， 而獲如此容。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作少功德業， 而獲如此容。」

爾時天女，即從天下，執持華蓋，來至佛所；佛為說法，得須陀洹，而還天上。諸比丘等，怪其所以，即問佛言：「世尊！今此天女，作何功德，獲此天身，端政殊特？」佛言：「往古之時，以種種華鬘，供養迦葉佛塔，以是因緣，今獲此果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天女，即從天下，執持華蓋，來至佛所；佛為說法，得須陀洹，而還天上。諸比丘等，怪其所以，即問佛言：「世尊！今此天女，作何功德，獲此天身，端政殊特？」佛言：「往古之時，以種種華鬘，供養迦葉佛塔，以是因緣，今獲此果。」

（五二）天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五二）天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣

爾時復有一天女，頭上華鬘，光明晃曜，共諸天眾，來集善法堂上。時諸天眾，見是天女，生希有心。時天帝釋，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有一天女，頭上華鬘，光明晃曜，共諸天眾，來集善法堂上。時諸天眾，見是天女，生希有心。時天帝釋，以偈問曰：

「汝昔作何福， 身如真金聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝昔作何福， 身如真金聚，

光色如蓮花， 而有大威德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光色如蓮花， 而有大威德？

身出微妙光， 面如開敷花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身出微妙光， 面如開敷花，

光明甚煒煒， 以何業行得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明甚煒煒， 以何業行得？

唯願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願為我說。」

天女即便，說偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女即便，說偈答言：

「我昔以蓮花， 供養迦葉塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我昔以蓮花， 供養迦葉塔，

今日值世尊， 得是勝功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日值世尊， 得是勝功德，

生處於天上， 得是金色報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生處於天上， 得是金色報。」

釋提桓因，重以偈讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因，重以偈讚：

「甚奇功德田， 滅除諸穢惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甚奇功德田， 滅除諸穢惡，

殖因者甚少， 獲得勝果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殖因者甚少， 獲得勝果報。

誰不樂供養， 恭敬真金聚？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰不樂供養， 恭敬真金聚？

誰不供養佛， 上妙勝福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰不供養佛， 上妙勝福田，

目廣脩而長， 其喻青蓮華？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目廣脩而長， 其喻青蓮華？

汝昔能興供， 第一最勝尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝昔能興供， 第一最勝尊，

作妙福德業， 獲得如此報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作妙福德業， 獲得如此報。」

爾時天女，即從天下，執持華蓋，來到佛所；聽佛說法，得法眼淨，還於天上。時諸比丘，即問佛言：「此女往昔，作何行業，得報如是？」佛言：「過去之時，以妙蓮華，供養迦葉佛塔，故獲勝果，今見道跡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天女，即從天下，執持華蓋，來到佛所；聽佛說法，得法眼淨，還於天上。時諸比丘，即問佛言：「此女往昔，作何行業，得報如是？」佛言：「過去之時，以妙蓮華，供養迦葉佛塔，故獲勝果，今見道跡也。」

（五三）天女受持八戒齋生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五三）天女受持八戒齋生天緣

爾時復有一天女，受持八齋，生於天上，得端政報，光顏威相，與眾超異。時共諸天，集善法堂上，諸天見已，生希有心。釋提桓因，以偈而問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有一天女，受持八齋，生於天上，得端政報，光顏威相，與眾超異。時共諸天，集善法堂上，諸天見已，生希有心。釋提桓因，以偈而問：

「汝昔作何業， 身如真金山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝昔作何業， 身如真金山，

光顏甚煒煒， 色如淨蓮花？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光顏甚煒煒， 色如淨蓮花？

得是勝威德， 身出大妙光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是勝威德， 身出大妙光，

以何業行獲？ 願為我說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何業行獲？ 願為我說之。」

天女爾時，說偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女爾時，說偈答言：

「昔於迦葉佛， 受持八戒齋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔於迦葉佛， 受持八戒齋，

今得生天中， 獲是端政報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得生天中， 獲是端政報。」

釋提桓因，重以偈讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因，重以偈讚：

「奇哉功德田， 能生勝妙報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇哉功德田， 能生勝妙報，

昔少修微因， 而得生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔少修微因， 而得生天上。

如此勝福聚， 誰當不供養？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此勝福聚， 誰當不供養？

如是最勝尊， 誰當不恭敬？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最勝尊， 誰當不恭敬？

諸有聞是者， 宜應大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有聞是者， 宜應大歡喜，

欲求生天者， 應當持淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求生天者， 應當持淨戒。」

爾時此天，持好華蓋，來至佛所；佛為說法，得見諦道。時諸比丘，即問佛言：「此天往昔，作何福業，得生天中，而獲聖果？」佛言：「昔為人時，於迦葉佛所，受持八齋，由是善行生於天上，而見道迹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此天，持好華蓋，來至佛所；佛為說法，得見諦道。時諸比丘，即問佛言：「此天往昔，作何福業，得生天中，而獲聖果？」佛言：「昔為人時，於迦葉佛所，受持八齋，由是善行生於天上，而見道迹。」

（五四）天女本以然燈供養生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五四）天女本以然燈供養生天緣

爾時王舍城，頻婆娑羅王，於佛法中得道，獲不壞信，常以燈明，供養於佛。後提婆達多，與阿闍世王作惡知識，欲害佛法，是以國土怖畏，不復然燈供養。有一女人，以習常故，於僧自恣日，佛經行道頭，然燈供養。阿闍世王，聞極大瞋恚，即以劍輪，斬腰而殺，命終得生三十三天摩尼焰宮殿中，乘此宮殿，至善法堂。帝釋以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王舍城，頻婆娑羅王，於佛法中得道，獲不壞信，常以燈明，供養於佛。後提婆達多，與阿闍世王作惡知識，欲害佛法，是以國土怖畏，不復然燈供養。有一女人，以習常故，於僧自恣日，佛經行道頭，然燈供養。阿闍世王，聞極大瞋恚，即以劍輪，斬腰而殺，命終得生三十三天摩尼焰宮殿中，乘此宮殿，至善法堂。帝釋以偈問曰：

「汝昔作何業， 身如聚真金， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝昔作何業， 身如聚真金，

而有大威德， 容貌甚光明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而有大威德， 容貌甚光明？」

天女即時，以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女即時，以偈答言：

「三界之真濟， 三有之大燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三界之真濟， 三有之大燈，

至心眼觀佛， 相好莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心眼觀佛， 相好莊嚴身，

法中之最勝， 為之然明燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法中之最勝， 為之然明燈，

燈然以滅闇， 佛燈滅眾惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燈然以滅闇， 佛燈滅眾惡，

見燈如日光， 真實生信心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見燈如日光， 真實生信心，

覩燈明熾盛， 歡喜而禮佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩燈明熾盛， 歡喜而禮佛。」

說此偈已，來至佛所，佛為說法，得須陀洹，即還天上。比丘問佛：「以何因緣，生於天宮？」佛言：「昔在人間，於僧自恣日，佛經行道頭，然燈供養，阿闍世王，斬其腰殺。以是善因，命終之後，得生天中，重於我邊，聞法信解，得須陀洹道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已，來至佛所，佛為說法，得須陀洹，即還天上。比丘問佛：「以何因緣，生於天宮？」佛言：「昔在人間，於僧自恣日，佛經行道頭，然燈供養，阿闍世王，斬其腰殺。以是善因，命終之後，得生天中，重於我邊，聞法信解，得須陀洹道。」

（五五）天女本以乘車見佛歡喜避道緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五五）天女本以乘車見佛歡喜避道緣

爾時佛在舍衛國，入城乞食，有一童女，乘車遊戲，欲向園中，道逢如來，廻車避道，生歡喜心。其後命終，生三十三天，往集善法堂。釋提桓因，以偈問言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛在舍衛國，入城乞食，有一童女，乘車遊戲，欲向園中，道逢如來，廻車避道，生歡喜心。其後命終，生三十三天，往集善法堂。釋提桓因，以偈問言：

「汝昔作何行， 身色如真金， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝昔作何行， 身色如真金，

光顏甚煒煒， 猶若優鉢羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光顏甚煒煒， 猶若優鉢羅，

得是勝威德， 而生於天中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是勝威德， 而生於天中？

願今為我說， 何由而得之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願今為我說， 何由而得之？」

天女即時，以偈答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女即時，以偈答曰：

「我見佛入城， 廻車而避道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我見佛入城， 廻車而避道，

歡喜生敬信， 命終得生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜生敬信， 命終得生天。」

說此偈已，來向佛所；佛為說法，得須陀洹，即還天宮。比丘問言：「以何業緣，生此天中？」佛言：「昔於人間，迴車避我，今得生天，重於我所，聞法信受，證須陀洹果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已，來向佛所；佛為說法，得須陀洹，即還天宮。比丘問言：「以何業緣，生此天中？」佛言：「昔於人間，迴車避我，今得生天，重於我所，聞法信受，證須陀洹果。」

（五六）天女本以華散佛化成華蓋緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五六）天女本以華散佛化成華蓋緣

爾時舍衛國，有一女子，於節日中，採阿恕伽華，還入城來，遇值佛出，即以此華，散於佛上，化成華蓋，歡喜踊躍，生敬信心。於是命終，生於三十三天，即乘宮殿，至善法堂。帝釋以偈問言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍衛國，有一女子，於節日中，採阿恕伽華，還入城來，遇值佛出，即以此華，散於佛上，化成華蓋，歡喜踊躍，生敬信心。於是命終，生於三十三天，即乘宮殿，至善法堂。帝釋以偈問言：

「汝昔作何業， 得來生天中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝昔作何業， 得來生天中，

身如真金色， 威德甚光明？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身如真金色， 威德甚光明？

以何業行獲？ 願為我說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何業行獲？ 願為我說之。」

天女即以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女即以偈答言：

「昔於閻浮提， 取阿恕伽花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔於閻浮提， 取阿恕伽花，

還值於如來， 即以供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還值於如來， 即以供養佛，

歡喜生敬重， 命終得生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜生敬重， 命終得生天。」

說是偈已，來向佛所；佛為說法，得須陀洹，便還天上。比丘問言：「此天女者，以何因緣得受天身？」佛言：「昔在人中，出城取阿恕伽花，還來值我，即以華供養，發歡喜心。乘此善業，命終生天，重於我所，聞法得悟，證須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已，來向佛所；佛為說法，得須陀洹，便還天上。比丘問言：「此天女者，以何因緣得受天身？」佛言：「昔在人中，出城取阿恕伽花，還來值我，即以華供養，發歡喜心。乘此善業，命終生天，重於我所，聞法得悟，證須陀洹。」

（五七）舍利弗摩提供養佛塔緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五七）舍利弗摩提供養佛塔緣

頻婆娑羅王，已得見諦，數至佛所，禮拜問訊。時宮中婦女，不得日日來到佛邊，王以佛髮，宮中起塔，宮中之人，經常供養。頻婆娑羅王崩，提婆達多共阿闍世王，同情相厚，生誹謗心，不聽宮中供養此塔。有一宮人，名舍利弗摩提，以僧自恣日，憶本所習，即以香花供養此塔。時阿闍世王，嫌其供養佛塔，用鑽鑽殺。命終得生三十三天，乘天宮殿，集善法堂。帝釋以偈而問： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頻婆娑羅王，已得見諦，數至佛所，禮拜問訊。時宮中婦女，不得日日來到佛邊，王以佛髮，宮中起塔，宮中之人，經常供養。頻婆娑羅王崩，提婆達多共阿闍世王，同情相厚，生誹謗心，不聽宮中供養此塔。有一宮人，名舍利弗摩提，以僧自恣日，憶本所習，即以香花供養此塔。時阿闍世王，嫌其供養佛塔，用鑽鑽殺。命終得生三十三天，乘天宮殿，集善法堂。帝釋以偈而問：

「汝昔作何福， 而得生天中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝昔作何福， 而得生天中，

威德甚光明， 猶如真金色？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威德甚光明， 猶如真金色？

作何業行獲？ 願為我說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作何業行獲？ 願為我說之。」

天女以偈，而答之曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女以偈，而答之曰：

「我昔在人中， 歡喜恭敬心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我昔在人中， 歡喜恭敬心，

以諸好香華， 供養於佛塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸好香華， 供養於佛塔，

而為阿闍世， 以鑽鑽殺我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而為阿闍世， 以鑽鑽殺我，

命終得生天， 受此極快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終得生天， 受此極快樂。」

說是偈已，來向佛所；佛為說法，得須陀洹，即還天宮。比丘問言：「以何因緣生此天中？」佛言：「本於人間，曾以華香，供養佛塔。由是善業，今得天身，重從我所，聞法而悟，證須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已，來向佛所；佛為說法，得須陀洹，即還天宮。比丘問言：「以何因緣生此天中？」佛言：「本於人間，曾以華香，供養佛塔。由是善業，今得天身，重從我所，聞法而悟，證須陀洹。」

（五八）長者夫婦造作浮圖生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五八）長者夫婦造作浮圖生天緣

舍衛國，有一長者，作浮圖僧坊，長者得病，命終生三十三天。婦追憶夫，愁憂苦惱，以追憶故，修治浮圖及與僧坊，如夫在時。夫在天上，自觀察言：「我以何緣生此天上？」知以造作塔寺功德，是故得來。自見定是天身，心生歡喜，常念塔寺，以天眼觀所作塔寺，今誰料理？即見其婦，晝夜憶夫，憂愁苦惱，以其夫故，修治塔寺。夫作念言：「我婦於我，大有功德，我今應當往至其所，問訊安慰。」從天上沒，即到婦邊，而語之言：「汝大憂愁，念於我也。」婦言：「汝為是誰？勸諫於我。」答言：「我是汝夫，以作僧坊塔寺因緣，得生天上三十三天，見汝精懃修治塔寺，故來汝所。」婦言：「來前與我交會。」夫言：「人身臭穢，不復可近，欲為我妻者，但懃供養佛及比丘僧，命終之後，生我天宮，以汝為妻。」婦用夫語，供養佛僧，作眾功德，發願生天。其後命終，即生彼天宮，夫婦相將，共至佛邊；佛為說法，得須陀洹。諸比丘等，驚怪所以，便問：「何業緣故得生此天？」佛言：「昔在人中，作浮圖僧坊，供養佛僧，由是功德，今得生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍衛國，有一長者，作浮圖僧坊，長者得病，命終生三十三天。婦追憶夫，愁憂苦惱，以追憶故，修治浮圖及與僧坊，如夫在時。夫在天上，自觀察言：「我以何緣生此天上？」知以造作塔寺功德，是故得來。自見定是天身，心生歡喜，常念塔寺，以天眼觀所作塔寺，今誰料理？即見其婦，晝夜憶夫，憂愁苦惱，以其夫故，修治塔寺。夫作念言：「我婦於我，大有功德，我今應當往至其所，問訊安慰。」從天上沒，即到婦邊，而語之言：「汝大憂愁，念於我也。」婦言：「汝為是誰？勸諫於我。」答言：「我是汝夫，以作僧坊塔寺因緣，得生天上三十三天，見汝精懃修治塔寺，故來汝所。」婦言：「來前與我交會。」夫言：「人身臭穢，不復可近，欲為我妻者，但懃供養佛及比丘僧，命終之後，生我天宮，以汝為妻。」婦用夫語，供養佛僧，作眾功德，發願生天。其後命終，即生彼天宮，夫婦相將，共至佛邊；佛為說法，得須陀洹。諸比丘等，驚怪所以，便問：「何業緣故得生此天？」佛言：「昔在人中，作浮圖僧坊，供養佛僧，由是功德，今得生天。」

（五九）長者夫婦信敬禮佛生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五九）長者夫婦信敬禮佛生天緣

王舍城中，有一長者，日日往至佛所。其婦生疑，而作念言：「將不與他私通，日日恒去。」便問夫言：「日日恒向何處來還？」夫答婦言：「佛邊去來。」問言：「佛為好醜能勝汝也？而恒至邊。」夫即為婦，嘆說佛之種種功德。爾時其婦，聞佛功德，心生歡喜，即乘車往。既至佛所，爾時佛邊有諸王大臣，逼塞左右，不能得前，遙為佛作禮即還入城。其後捨壽，生三十三天，便自念言：「得佛恩重，一禮功德，使我生天。」即從天下往至佛邊，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「以何因緣，得生此天？」佛言：「昔在人中，為我作禮，以一禮功德，命終生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王舍城中，有一長者，日日往至佛所。其婦生疑，而作念言：「將不與他私通，日日恒去。」便問夫言：「日日恒向何處來還？」夫答婦言：「佛邊去來。」問言：「佛為好醜能勝汝也？而恒至邊。」夫即為婦，嘆說佛之種種功德。爾時其婦，聞佛功德，心生歡喜，即乘車往。既至佛所，爾時佛邊有諸王大臣，逼塞左右，不能得前，遙為佛作禮即還入城。其後捨壽，生三十三天，便自念言：「得佛恩重，一禮功德，使我生天。」即從天下往至佛邊，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「以何因緣，得生此天？」佛言：「昔在人中，為我作禮，以一禮功德，命終生天。」

（六〇）外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六〇）外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣

爾時舍衛國，有佛諸弟子，女人作邑會，數數往至佛邊。徒伴之中有一婆羅門女，邪見不信，不曾受齋持戒，見諸女人共聚齋食，問言：「汝等今作何等吉會？與汝親厚，而不命我。」諸女答言：「我等作齋。」婆羅門女言：「今非月六日，又非十二日，為誰法作齋？」諸女言：「我作佛齋。」婆羅門女言：「汝作佛齋，得何功德？」答言：「得生天解脫。」婆羅門女貪飲食故，受水作齋食，後與好美漿。婆羅門齋法，不飲不食，佛齋之法，食好食飲美漿，此齋甚易，生信樂歡喜。却後壽盡，得生天上，來向佛邊，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「以何因緣，生於天中？」佛言：「昔在人間，見諸女等聚集作齋，隨喜作齋，由是善業，得來生天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍衛國，有佛諸弟子，女人作邑會，數數往至佛邊。徒伴之中有一婆羅門女，邪見不信，不曾受齋持戒，見諸女人共聚齋食，問言：「汝等今作何等吉會？與汝親厚，而不命我。」諸女答言：「我等作齋。」婆羅門女言：「今非月六日，又非十二日，為誰法作齋？」諸女言：「我作佛齋。」婆羅門女言：「汝作佛齋，得何功德？」答言：「得生天解脫。」婆羅門女貪飲食故，受水作齋食，後與好美漿。婆羅門齋法，不飲不食，佛齋之法，食好食飲美漿，此齋甚易，生信樂歡喜。却後壽盡，得生天上，來向佛邊，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「以何因緣，生於天中？」佛言：「昔在人間，見諸女等聚集作齋，隨喜作齋，由是善業，得來生天。」

（六一）貧女人以㲲施須達生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六一）貧女人以㲲施須達生天緣

爾時須達長者，作是思惟：「生我家者，命終之後，無墮惡道，何以故？我盡教以淨法故，貧窮困苦，信與不信，我今亦當教以善法，使供養佛僧。」於是具以上事，啟波斯匿王，王便擊鼓鳴鈴。却後七日，須達長者，欲勸化乞索供養三寶，一切人民，各各隨喜，多少布施。至七日頭，須達長者，從諸人等，勸化乞索。有一貧女，辛苦求價，唯得一㲲，以覆身體，見須達乞，即便施與。須達得已，奇其所能，便以錢財穀帛衣食，恣意所欲供給。貧女其後壽盡命終，生於天上，來至佛邊，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「今此天女，以何因緣，生於天上？」佛言：「昔在人中，值須達長者教化乞索，心生歡喜，即以所著白㲲，布施須達。由是善業，得生天上，重於我邊，聞法信解，獲須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須達長者，作是思惟：「生我家者，命終之後，無墮惡道，何以故？我盡教以淨法故，貧窮困苦，信與不信，我今亦當教以善法，使供養佛僧。」於是具以上事，啟波斯匿王，王便擊鼓鳴鈴。却後七日，須達長者，欲勸化乞索供養三寶，一切人民，各各隨喜，多少布施。至七日頭，須達長者，從諸人等，勸化乞索。有一貧女，辛苦求價，唯得一㲲，以覆身體，見須達乞，即便施與。須達得已，奇其所能，便以錢財穀帛衣食，恣意所欲供給。貧女其後壽盡命終，生於天上，來至佛邊，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「今此天女，以何因緣，生於天上？」佛言：「昔在人中，值須達長者教化乞索，心生歡喜，即以所著白㲲，布施須達。由是善業，得生天上，重於我邊，聞法信解，獲須陀洹。」

（六二）長者女不信三寶父以金錢雇令受持五戒生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六二）長者女不信三寶父以金錢雇令受持五戒生天緣

爾時舍衛國中，有一長者，名曰弗奢，生二女子，一者出家，精進用行，得阿羅漢；一者邪見，誹謗不信。父時語此不信之女：「汝今歸依於佛，我當雇汝千枚金錢，乃至歸依法僧，受持五戒，當與八千金錢。」於是便受五戒。不久之頃，命終生天，來向佛所，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「此天女者，以何業行，得生於天？」佛言：「本於人間，貪父金錢，歸於三寶，受持五戒。由是因緣，今得生天，重於我所，聞法得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍衛國中，有一長者，名曰弗奢，生二女子，一者出家，精進用行，得阿羅漢；一者邪見，誹謗不信。父時語此不信之女：「汝今歸依於佛，我當雇汝千枚金錢，乃至歸依法僧，受持五戒，當與八千金錢。」於是便受五戒。不久之頃，命終生天，來向佛所，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「此天女者，以何業行，得生於天？」佛言：「本於人間，貪父金錢，歸於三寶，受持五戒。由是因緣，今得生天，重於我所，聞法得道。」

（六三）女因掃地見佛生歡喜生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六三）女因掃地見佛生歡喜生天緣

南天竺法，家有童女，必使早起，淨掃庭中門戶左右。有長者女，早起掃地，會值如來於門前過，見生歡喜，注意看佛。壽命短促即終生天。夫生天者，法有三念，自思惟言：「本是何身？」自知人身；「今生何處？」定知是天；「昔作何業，來生於此？」知由見佛歡喜善業，得此果報。感佛重恩，來供養佛，佛為說法，得須陀洹。諸比丘言：「以何因緣，令此女人生天得道？」佛言：「昔在人中，早起掃地，值佛過門，見生喜心。由是善業，生於天上，又於我所，聞法證道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南天竺法，家有童女，必使早起，淨掃庭中門戶左右。有長者女，早起掃地，會值如來於門前過，見生歡喜，注意看佛。壽命短促即終生天。夫生天者，法有三念，自思惟言：「本是何身？」自知人身；「今生何處？」定知是天；「昔作何業，來生於此？」知由見佛歡喜善業，得此果報。感佛重恩，來供養佛，佛為說法，得須陀洹。諸比丘言：「以何因緣，令此女人生天得道？」佛言：「昔在人中，早起掃地，值佛過門，見生喜心。由是善業，生於天上，又於我所，聞法證道。」

（六四）長者造舍請佛供養以舍布施生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六四）長者造舍請佛供養以舍布施生天緣

王舍城有大長者，新造屋舍，請佛供養，即以布施，而白佛言：「世尊！自今已後，入城之時，洗手洗鉢，恒常來此。」其後壽盡，生於天上，乘天宮殿，來詣佛所，佛為說法，得須陀洹。比丘白言：「以何因緣，得生於天？」佛言：「昔在人中，造新屋舍，請佛布施。由是善業，上生天宮，遂於我邊，聞法得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王舍城有大長者，新造屋舍，請佛供養，即以布施，而白佛言：「世尊！自今已後，入城之時，洗手洗鉢，恒常來此。」其後壽盡，生於天上，乘天宮殿，來詣佛所，佛為說法，得須陀洹。比丘白言：「以何因緣，得生於天？」佛言：「昔在人中，造新屋舍，請佛布施。由是善業，上生天宮，遂於我邊，聞法得道。」

（六五）婦以甘蔗施羅漢生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六五）婦以甘蔗施羅漢生天緣

昔舍衛國，有羅漢比丘，入城乞食，次到壓甘蔗家。其家兒婦，以一麤大甘蔗，著比丘鉢中。姑見瞋之，便捉杖打，遇著腰脈，即時命終得生忉利天，而作女身，所處宮殿純是甘蔗。諸天之眾集善法堂，時彼天女亦集此堂，帝釋以偈而問言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔舍衛國，有羅漢比丘，入城乞食，次到壓甘蔗家。其家兒婦，以一麤大甘蔗，著比丘鉢中。姑見瞋之，便捉杖打，遇著腰脈，即時命終得生忉利天，而作女身，所處宮殿純是甘蔗。諸天之眾集善法堂，時彼天女亦集此堂，帝釋以偈而問言：

「汝昔作何業， 而得妙色身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝昔作何業， 而得妙色身，

光明色無比， 猶如鎔金聚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明色無比， 猶如鎔金聚？」

天女以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女以偈答言：

「我昔在人中， 以少甘蔗施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我昔在人中， 以少甘蔗施，

今得大果報， 於諸天眾中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得大果報， 於諸天眾中，

光明甚暉赫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明甚暉赫。」

（六六）女人以香塗佛足生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六六）女人以香塗佛足生天緣

昔舍衛城中，有一女人，坐地磨香，值佛入城，女見佛身，生歡喜心，以所磨香，塗佛脚上。其後命終，得生天中，身香遠聞，徹四千里，便往集於善法堂上。帝釋以偈而問言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔舍衛城中，有一女人，坐地磨香，值佛入城，女見佛身，生歡喜心，以所磨香，塗佛脚上。其後命終，得生天中，身香遠聞，徹四千里，便往集於善法堂上。帝釋以偈而問言：

「汝昔作何福， 身出微妙香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝昔作何福， 身出微妙香，

生在於天中， 光色如鎔金？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生在於天中， 光色如鎔金？」

天女即以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女即以偈答言：

「我以上妙香， 供養最勝尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我以上妙香， 供養最勝尊，

得無等威德， 生三十三天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無等威德， 生三十三天，

而受大快樂。 身出眾妙香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而受大快樂。 身出眾妙香，

聞於百由旬， 諸得聞香者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞於百由旬， 諸得聞香者，

悉得大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉得大利益。」

即時天女，向世尊所，佛為說法，得須陀洹道而還天上。諸比丘問言：「昔作何福，得生天中，身若此香？」佛言：「由此天女，昔在人間，以香塗我足，以是因緣，命終生天受此果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時天女，向世尊所，佛為說法，得須陀洹道而還天上。諸比丘問言：「昔作何福，得生天中，身若此香？」佛言：「由此天女，昔在人間，以香塗我足，以是因緣，命終生天受此果報。」

（六七）須達長者婢歸依三寶生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六七）須達長者婢歸依三寶生天緣

爾時舍衛國，須達長者，以十萬兩金，雇人使歸依佛。時有一婢，聞長者語，即歸依佛。命終之後，生三十三天，於是往集善法堂上。帝釋以偈而問言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍衛國，須達長者，以十萬兩金，雇人使歸依佛。時有一婢，聞長者語，即歸依佛。命終之後，生三十三天，於是往集善法堂上。帝釋以偈而問言：

「汝宿有何福， 得生於天中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝宿有何福， 得生於天中，

光明色微妙？ 今為我說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明色微妙？ 今為我說之。」

天女以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女以偈答言：

「三界之堅勝， 能拔生死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三界之堅勝， 能拔生死苦，

三界之真濟， 斷除三垢結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界之真濟， 斷除三垢結，

我昔歸依佛， 并及於法僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔歸依佛， 并及於法僧，

以是因緣故， 而獲此果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 而獲此果報。」

說是偈已，來至佛所，佛為說法，得須陀洹道。比丘問言：「以何業緣，受是果報？」佛言：「昔於人中，歸依佛故，今得生天，值我說法，得須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已，來至佛所，佛為說法，得須陀洹道。比丘問言：「以何業緣，受是果報？」佛言：「昔於人中，歸依佛故，今得生天，值我說法，得須陀洹。」

（六八）貧女從佛乞食生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六八）貧女從佛乞食生天緣

昔舍衛國城中，有一女人，貧窮困苦，常於道頭，乞索自活。轉轉經久，一切人民，無看視者。佛遇行見，往到其所，從佛乞食，憐愍貧女困餓欲死，即勅阿難，使與其食。時此貧女，得食歡喜，後便命終，生於天上。感佛往恩，來供養佛，佛為說法，得須陀洹。諸比丘問佛言：「今此天女，以何因緣，得生天上？」佛言：「此天女者，昔在人間，困餓垂死，佛使阿難與食，既得食已，心生歡喜。乘是善根，命終生此天宮，重於我所，聞法得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔舍衛國城中，有一女人，貧窮困苦，常於道頭，乞索自活。轉轉經久，一切人民，無看視者。佛遇行見，往到其所，從佛乞食，憐愍貧女困餓欲死，即勅阿難，使與其食。時此貧女，得食歡喜，後便命終，生於天上。感佛往恩，來供養佛，佛為說法，得須陀洹。諸比丘問佛言：「今此天女，以何因緣，得生天上？」佛言：「此天女者，昔在人間，困餓垂死，佛使阿難與食，既得食已，心生歡喜。乘是善根，命終生此天宮，重於我所，聞法得道。」

（六九）長者婢為主送食值佛即施獲報生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六九）長者婢為主送食值佛即施獲報生天緣

舍衛國中，有長者子，共諸長者子，遊戲園中。欲去之時，語其家內：「為我送食。」其家於後，遣婢送食。婢到門外，遇見於佛，即以其食，供養如來。還復歸家，取食更送，亦於路中，見舍利弗、目犍連等，即復與之。第三取食，與長者子。長者子食竟，自來還歸，語其婦言：「今日送食何為極晚？」婦答之言：「今日三過，為君送食，何故遲晚？」便喚婢問：「汝朝三過，取食與誰？」婢時答言：「第一送食，值佛即施；第二送食，見舍利弗、目連等，復以與之；第三取食，始與大家。」大家聞已，極大瞋恚，以杖而打，即時命終，生於天上。初生天時，具作三念，一者自念，我今生在何處？自知生天。二者自念，從何處終？而來生天，知從人道中生於天上。三者自念，乘何等業緣而得生天？知由施食獲此果報。便來佛所，供養恭敬，佛為說法，得須陀洹。比丘問佛：「今此天女，以何因緣，生於天上？」佛言：「本於人中，作長者婢，為長者子送食，值佛如來，即以施佛，大家瞋恚，以杖打殺。乘是業緣，命終生天，又於我所，聞法證道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍衛國中，有長者子，共諸長者子，遊戲園中。欲去之時，語其家內：「為我送食。」其家於後，遣婢送食。婢到門外，遇見於佛，即以其食，供養如來。還復歸家，取食更送，亦於路中，見舍利弗、目犍連等，即復與之。第三取食，與長者子。長者子食竟，自來還歸，語其婦言：「今日送食何為極晚？」婦答之言：「今日三過，為君送食，何故遲晚？」便喚婢問：「汝朝三過，取食與誰？」婢時答言：「第一送食，值佛即施；第二送食，見舍利弗、目連等，復以與之；第三取食，始與大家。」大家聞已，極大瞋恚，以杖而打，即時命終，生於天上。初生天時，具作三念，一者自念，我今生在何處？自知生天。二者自念，從何處終？而來生天，知從人道中生於天上。三者自念，乘何等業緣而得生天？知由施食獲此果報。便來佛所，供養恭敬，佛為說法，得須陀洹。比丘問佛：「今此天女，以何因緣，生於天上？」佛言：「本於人中，作長者婢，為長者子送食，值佛如來，即以施佛，大家瞋恚，以杖打殺。乘是業緣，命終生天，又於我所，聞法證道。」

（七〇）長者為佛造講堂獲報生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （七〇）長者為佛造講堂獲報生天緣

爾時王舍城，頻婆娑羅王，為佛造作浮圖僧房。有一長者，亦欲為佛作好房屋，不能得地，便於如來經行之處，造一講堂，堂開四門。後時命終，生於天上，乘天宮殿，來供養佛，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「今此天子，以何業緣，得生天宮？」佛言：「本在人中，造佛講堂，由是善因，命終生天。來至我所，感恩供養，重聞說法，獲須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時王舍城，頻婆娑羅王，為佛造作浮圖僧房。有一長者，亦欲為佛作好房屋，不能得地，便於如來經行之處，造一講堂，堂開四門。後時命終，生於天上，乘天宮殿，來供養佛，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「今此天子，以何業緣，得生天宮？」佛言：「本在人中，造佛講堂，由是善因，命終生天。來至我所，感恩供養，重聞說法，獲須陀洹。」

（七一）長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （七一）長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣

爾時耆闍崛山南天竺，有一長者，見頻婆娑羅王為佛作好浮圖僧坊，亦請如來，為造浮圖，僧房住處。其後命終生於天上，來至佛所，報恩供養，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「此天子往日，以何因緣，得生天宮？」佛言：「昔在人中，見王起塔，心生隨喜，便請如來，造立浮圖。由此善業，得生天上，又於我所，聞法信悟，證須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時耆闍崛山南天竺，有一長者，見頻婆娑羅王為佛作好浮圖僧坊，亦請如來，為造浮圖，僧房住處。其後命終生於天上，來至佛所，報恩供養，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「此天子往日，以何因緣，得生天宮？」佛言：「昔在人中，見王起塔，心生隨喜，便請如來，造立浮圖。由此善業，得生天上，又於我所，聞法信悟，證須陀洹。」

（七二）賈客造舍供養佛獲報生天緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （七二）賈客造舍供養佛獲報生天緣

爾時舍衛國，有一賈客，遠行商賈，身死不還。母養其子，其子長大，復欲遠去。祖母語言：「汝父遠去，身死不還，汝莫遠去，當於近處，在市坐肆。」即奉其勅，便於市中，作於估肆，而作念言：「此城人民，悉皆請佛，我今新造舍已，亦當請於如來。」便往請佛。佛來至已，而白佛言：「我以此舍，供養如來，自今已後，入城之時，洗手洗鉢，恒向我舍。」其後命終，便生天上，來至佛所，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「此天昔日，以何業因緣，得生天上？」佛言：「本為人時，新作肆舍，請佛著中。乘此善業，今生於天，又於我所，聞法獲報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍衛國，有一賈客，遠行商賈，身死不還。母養其子，其子長大，復欲遠去。祖母語言：「汝父遠去，身死不還，汝莫遠去，當於近處，在市坐肆。」即奉其勅，便於市中，作於估肆，而作念言：「此城人民，悉皆請佛，我今新造舍已，亦當請於如來。」便往請佛。佛來至已，而白佛言：「我以此舍，供養如來，自今已後，入城之時，洗手洗鉢，恒向我舍。」其後命終，便生天上，來至佛所，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「此天昔日，以何業因緣，得生天上？」佛言：「本為人時，新作肆舍，請佛著中。乘此善業，今生於天，又於我所，聞法獲報。」