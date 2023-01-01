佛說十二遊經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十二遊經

東晉西域沙門迦留陀伽譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉西域沙門迦留陀伽譯

昔阿僧祇劫時，菩薩為國王，其父母早喪亡，讓國持與弟，捨國行求道。遙見一婆羅門，姓瞿曇，菩薩因從婆羅門學道。婆羅門答菩薩言：「解體所著王者衣服，編髮結莎為衣，如吾所服，受吾瞿曇姓。」於是菩薩受，服衣被體，瞿曇姓；潔志入於深山，林藪嶮阻，坐禪念道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔阿僧祇劫時，菩薩為國王，其父母早喪亡，讓國持與弟，捨國行求道。遙見一婆羅門，姓瞿曇，菩薩因從婆羅門學道。婆羅門答菩薩言：「解體所著王者衣服，編髮結莎為衣，如吾所服，受吾瞿曇姓。」於是菩薩受，服衣被體，瞿曇姓；潔志入於深山，林藪嶮阻，坐禪念道。

婆羅門言：「卿是王者，久在尊貴，簡於勤苦。夏可飲水，食眾果蓏；冬可還城邑，街里乞食。還其樹下，禪思勿毀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「卿是王者，久在尊貴，簡於勤苦。夏可飲水，食眾果蓏；冬可還城邑，街里乞食。還其樹下，禪思勿毀。」

菩薩其所乞食，還其國界，舉國王者下及庶民，無能識菩薩者，謂以為小瞿曇。菩薩於城外甘果園中，以作精舍，於中獨坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩其所乞食，還其國界，舉國王者下及庶民，無能識菩薩者，謂以為小瞿曇。菩薩於城外甘果園中，以作精舍，於中獨坐。

時，國中五百大賊，劫取官物逃走，路由菩薩廬邊，蹤跡放散，遺物在菩薩舍之左右。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，國中五百大賊，劫取官物逃走，路由菩薩廬邊，蹤跡放散，遺物在菩薩舍之左右。

明日捕賊，追尋賊者，蹤迹在菩薩舍下，因收菩薩。便將上問，謂為菩薩國中大賊，前後劫盜，罪有過死。王便勅臣下：「如此之人，法應以木貫身。」立為大標，其身血出，流下於地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明日捕賊，追尋賊者，蹤迹在菩薩舍下，因收菩薩。便將上問，謂為菩薩國中大賊，前後劫盜，罪有過死。王便勅臣下：「如此之人，法應以木貫身。」立為大標，其身血出，流下於地。

是大瞿曇於深山中，以天眼徹視見之，便以神足飛來問之：「子有何罪，其痛酷乃爾乎？瘡豈不傷毒，忍苦若斯？」菩薩答曰：「外有瘡痛，內懷慈心。不知何罪，橫見誅害？」大瞿曇言：「卿無子姓，當何繼嗣，忍痛如此？」菩薩答言：「命在須臾，何陳子孫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大瞿曇於深山中，以天眼徹視見之，便以神足飛來問之：「子有何罪，其痛酷乃爾乎？瘡豈不傷毒，忍苦若斯？」菩薩答曰：「外有瘡痛，內懷慈心。不知何罪，橫見誅害？」大瞿曇言：「卿無子姓，當何繼嗣，忍痛如此？」菩薩答言：「命在須臾，何陳子孫？」

於是國王使左右，以彊弩飛箭射而殺之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是國王使左右，以彊弩飛箭射而殺之。

大瞿曇悲哀涕泣，下其尸，喪棺斂之。於是取土中餘血，以泥團之，各取左右持著山中。還其精舍，左面血著左器中，其右亦然。大瞿曇言：「子是道士，若其至誠，天神當使血化成人。」却後十月，左即成男，右即成女，於是便姓瞿曇氏，一名舍夷仁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大瞿曇悲哀涕泣，下其尸，喪棺斂之。於是取土中餘血，以泥團之，各取左右持著山中。還其精舍，左面血著左器中，其右亦然。大瞿曇言：「子是道士，若其至誠，天神當使血化成人。」却後十月，左即成男，右即成女，於是便姓瞿曇氏，一名舍夷仁。

賢劫來，始為寶如來釋迦，越壽五百萬歲；自下二十五王，其壽三百萬歲；文陀竭王壽百萬歲，頂生王遮迦越，左髀、右髀王皆壽十萬歲；從歡喜王諸王，皆壽八萬四千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫來，始為寶如來釋迦，越壽五百萬歲；自下二十五王，其壽三百萬歲；文陀竭王壽百萬歲，頂生王遮迦越，左髀、右髀王皆壽十萬歲；從歡喜王諸王，皆壽八萬四千歲。

從惡念，遮迦越殺一牛祠祀，害命，失金輪，得銀輪，主三天下，壽萬歲；堅念王作鎧，壽五千歲，得銅輪，主二天下，主西南；喜殺王，壽二千五百歲，得鐵輪，主南天下。其王有太子，行五惡，殺一減壽千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從惡念，遮迦越殺一牛祠祀，害命，失金輪，得銀輪，主三天下，壽萬歲；堅念王作鎧，壽五千歲，得銅輪，主二天下，主西南；喜殺王，壽二千五百歲，得鐵輪，主南天下。其王有太子，行五惡，殺一減壽千歲。

古人有九病：寒、熱、飢、渴、生、老、病、死。婆羅門殺生祠祀，從是生四百四病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古人有九病：寒、熱、飢、渴、生、老、病、死。婆羅門殺生祠祀，從是生四百四病。

從師子念王，人壽轉減，壽百二十歲。從師子念王後師子意王，有八十四王，人命減，或壽八十、七十、五十、三十、二十、十歲者。於是後，有師子命車王，名白淨，是菩薩父。計菩薩身終始，并前後八萬四千遮迦越王，名瞿曇氏，純熟之姓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從師子念王，人壽轉減，壽百二十歲。從師子念王後師子意王，有八十四王，人命減，或壽八十、七十、五十、三十、二十、十歲者。於是後，有師子命車王，名白淨，是菩薩父。計菩薩身終始，并前後八萬四千遮迦越王，名瞿曇氏，純熟之姓。

菩薩在兜術天上，意欲下生，觀於天下，誰國可生？言：「唯白淨王家可生身。」於是，天上有樹名兜曇樹，菩薩退，坐他樹下思惟；其本樹無復精光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩在兜術天上，意欲下生，觀於天下，誰國可生？言：「唯白淨王家可生身。」於是，天上有樹名兜曇樹，菩薩退，坐他樹下思惟；其本樹無復精光。

於是，有天問言：「菩薩何緣，捨本常坐就他樹坐？」有天子知菩薩意，答天言：「卿不知耶！今者菩薩欲下生閻浮利，觀何國可生？唯白淨家可生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，有天問言：「菩薩何緣，捨本常坐就他樹坐？」有天子知菩薩意，答天言：「卿不知耶！今者菩薩欲下生閻浮利，觀何國可生？唯白淨家可生。」

於是，諸天皆言：「今菩薩下生，當何以贈送？」各設方計，言：「唯淨明天上四百四寶，奇鏤別異，各有名類，同有寶華，以為車乘。」伊羅慢龍王以為制乘，名白象，其毛羽踰於白雪山之白。象有三十三頭，頭有七牙，一牙上有七池，池上有七憂鉢蓮華，一華上有一玉女。菩薩與八萬四千天子，乘白象寶車來下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，諸天皆言：「今菩薩下生，當何以贈送？」各設方計，言：「唯淨明天上四百四寶，奇鏤別異，各有名類，同有寶華，以為車乘。」伊羅慢龍王以為制乘，名白象，其毛羽踰於白雪山之白。象有三十三頭，頭有七牙，一牙上有七池，池上有七憂鉢蓮華，一華上有一玉女。菩薩與八萬四千天子，乘白象寶車來下。

時，白淨王夫人中寐，見白象髣髴，寐寤惕驚，寤以告王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，白淨王夫人中寐，見白象髣髴，寐寤惕驚，寤以告王。

菩薩父名白淨，其父兄弟四人。白淨王有二子，其大名悉達，其小子名難陀。菩薩母名摩耶，難陀母名瞿曇彌。菩薩叔父名甘露淨王，亦有二子，長子名調達，小子名阿難。菩薩中叔名穀淨王，有二子，大子名釋摩納，小子阿那律。菩薩小叔名設淨王，有二子，大子名釋迦王，小子名釋少王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩父名白淨，其父兄弟四人。白淨王有二子，其大名悉達，其小子名難陀。菩薩母名摩耶，難陀母名瞿曇彌。菩薩叔父名甘露淨王，亦有二子，長子名調達，小子名阿難。菩薩中叔名穀淨王，有二子，大子名釋摩納，小子阿那律。菩薩小叔名設淨王，有二子，大子名釋迦王，小子名釋少王。

迦惟羅閱國有八城，合有九百萬戶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦惟羅閱國有八城，合有九百萬戶。

調達以四月七日生，佛以四月八日生，佛弟難陀四月九日生，阿難以四月十日生。調達身長丈五四寸，佛身長丈六尺，難陀身長丈五四寸，阿難身長丈五三寸。其貴姓舍夷長一丈四尺，其餘國皆長丈三尺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調達以四月七日生，佛以四月八日生，佛弟難陀四月九日生，阿難以四月十日生。調達身長丈五四寸，佛身長丈六尺，難陀身長丈五四寸，阿難身長丈五三寸。其貴姓舍夷長一丈四尺，其餘國皆長丈三尺。

菩薩外家去城八百里，姓瞿曇氏，作小王，主百萬戶，名一億王。菩薩婦家姓瞿曇氏，舍夷長者名水光。其婦母名月女。有一城居近其邊，生女之時，日將欲沒，餘明照其家，室內皆明，因字之為瞿夷，晉言明女。瞿夷者，是太子第一夫人，其父名水光長者；太子第二夫人，生羅云者，名耶惟檀，其父名移施長者；第三夫人名鹿野，其父名釋長者。以有三婦故，太子父王為立三時殿。殿有二萬婇女，三殿凡有六萬婇女，以太子當作遮迦越王故，置有六萬婇女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩外家去城八百里，姓瞿曇氏，作小王，主百萬戶，名一億王。菩薩婦家姓瞿曇氏，舍夷長者名水光。其婦母名月女。有一城居近其邊，生女之時，日將欲沒，餘明照其家，室內皆明，因字之為瞿夷，晉言明女。瞿夷者，是太子第一夫人，其父名水光長者；太子第二夫人，生羅云者，名耶惟檀，其父名移施長者；第三夫人名鹿野，其父名釋長者。以有三婦故，太子父王為立三時殿。殿有二萬婇女，三殿凡有六萬婇女，以太子當作遮迦越王故，置有六萬婇女。

佛以二十九出家，以三十五得道，從四月八日至七月十五日，坐樹下，為一年。二年，於鹿野園中，為阿若拘隣等說法；復為畢婆般等說法；復為迦者羅等十七人說法；復為大才長者及二才念優婆夷說法；復為正念尼揵說法；復為提和竭羅佛時四十二人說法。三年，為欝、為迦葉兄弟三人說法，滿千比丘。四年，象頭山上為龍鬼神說法。五年，於竹園中為私呵味說法。五年去未至舍衛時，舍利弗作婆羅門，有百二十五弟子，坐一樹下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以二十九出家，以三十五得道，從四月八日至七月十五日，坐樹下，為一年。二年，於鹿野園中，為阿若拘隣等說法；復為畢婆般等說法；復為迦者羅等十七人說法；復為大才長者及二才念優婆夷說法；復為正念尼揵說法；復為提和竭羅佛時四十二人說法。三年，為欝、為迦葉兄弟三人說法，滿千比丘。四年，象頭山上為龍鬼神說法。五年，於竹園中為私呵味說法。五年去未至舍衛時，舍利弗作婆羅門，有百二十五弟子，坐一樹下。

時，目連為彌夷羅國中作承相將軍，出行見舍利弗坐樹下，便問舍利弗：「何為在此坐？」舍利弗答言：「吾欲學道。」目連言：「願以君為伴。」即遣百官、群臣還去，唯留百二十五人，二人合有二百五十人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，目連為彌夷羅國中作承相將軍，出行見舍利弗坐樹下，便問舍利弗：「何為在此坐？」舍利弗答言：「吾欲學道。」目連言：「願以君為伴。」即遣百官、群臣還去，唯留百二十五人，二人合有二百五十人。

舍利弗入城分衛，見佛弟子馬師比丘，問之：「為何道士，衣服不與常同？」馬師比丘答言：「吾是佛弟子。」舍利弗問言：「佛云何說法？」馬師言：「諸法從因，緣滅諸苦盡滅。」於是舍利弗便得須陀洹道，歡喜便還，報目連言：「世間有神人。」目連言：「云何說法？」舍利弗具說本末，目連便復得須陀洹道。二人便相將及弟子至佛所。未至，佛已預知，便告比丘言：「今當有二賢士，一人名智慧比丘，一人名神足比丘，須臾來到。」佛為說四諦，舍利弗七日得阿羅漢，目連以十五日得阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗入城分衛，見佛弟子馬師比丘，問之：「為何道士，衣服不與常同？」馬師比丘答言：「吾是佛弟子。」舍利弗問言：「佛云何說法？」馬師言：「諸法從因，緣滅諸苦盡滅。」於是舍利弗便得須陀洹道，歡喜便還，報目連言：「世間有神人。」目連言：「云何說法？」舍利弗具說本末，目連便復得須陀洹道。二人便相將及弟子至佛所。未至，佛已預知，便告比丘言：「今當有二賢士，一人名智慧比丘，一人名神足比丘，須臾來到。」佛為說四諦，舍利弗七日得阿羅漢，目連以十五日得阿羅漢。

六年，須達與太子祇陀共為佛作精舍，作十二佛圖寺，七十二講堂，三千六百間屋，五百樓閣。七年，拘耶尼國，為婆陀和菩薩等八人說《般舟經》。八年，在柳山中，為屯真陀羅王弟說法。九年，穢澤中，為陀崛摩說法。十年，還摩竭國，為弗迦沙王說法。十一年，恐懼樹下，為彌勒說本起。十二年，還父王國，為釋氏精廬——去城八十里——為差摩竭說法；還國為父王及釋迦種說法，度八萬四千人得須陀洹道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六年，須達與太子祇陀共為佛作精舍，作十二佛圖寺，七十二講堂，三千六百間屋，五百樓閣。七年，拘耶尼國，為婆陀和菩薩等八人說《般舟經》。八年，在柳山中，為屯真陀羅王弟說法。九年，穢澤中，為陀崛摩說法。十年，還摩竭國，為弗迦沙王說法。十一年，恐懼樹下，為彌勒說本起。十二年，還父王國，為釋氏精廬——去城八十里——為差摩竭說法；還國為父王及釋迦種說法，度八萬四千人得須陀洹道。

是十四國，佛十二年於中遊化說法。波斯匿王，晉言和悅；迦惟羅越，晉言妙德；舍衛國者，晉言無物不有；維耶離國者，晉言廣大，一名度生死；羅閱祇者，晉言王舍城；鳩留國者，晉言智士國；波羅奈者，晉言鹿野，一名諸佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是十四國，佛十二年於中遊化說法。波斯匿王，晉言和悅；迦惟羅越，晉言妙德；舍衛國者，晉言無物不有；維耶離國者，晉言廣大，一名度生死；羅閱祇者，晉言王舍城；鳩留國者，晉言智士國；波羅奈者，晉言鹿野，一名諸佛國。

閻浮提中有十六大國，八萬四千城，有八國王、四天子。東有晉天子，人民熾盛；南有天竺國天子，土地多名象；西有大秦國天子，土地饒金、銀、璧玉；西北有月支天子，土地多好馬。八萬四千城中，六千四百種人，萬種音響，五十六萬億丘聚。魚有六千四百種，鳥有四千五百種，獸有二千四百種，樹有萬種，草有八千種，雜藥七百四十種，雜香四十三種，寶有百二十一種，正寶七種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮提中有十六大國，八萬四千城，有八國王、四天子。東有晉天子，人民熾盛；南有天竺國天子，土地多名象；西有大秦國天子，土地饒金、銀、璧玉；西北有月支天子，土地多好馬。八萬四千城中，六千四百種人，萬種音響，五十六萬億丘聚。魚有六千四百種，鳥有四千五百種，獸有二千四百種，樹有萬種，草有八千種，雜藥七百四十種，雜香四十三種，寶有百二十一種，正寶七種。

海中有二千五百國，百八十國噉五穀；三百三十國噉魚、鼈、龜、鼉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海中有二千五百國，百八十國噉五穀；三百三十國噉魚、鼈、龜、鼉。

五國王，一王主五百城。第一王名斯黎國，土地盡事佛，不事眾邪；第二王名迦羅，土地出七寶；第三王名不羅，土地出四十二種香，及白琉璃；第四王名闍耶，土地出蓽、茇、胡椒；第五王名那頞，土地出白珠及七色琉璃。五大國城人，多黑短小。相去六十五萬里，從是但有海水，無有人民，去鐵圍山百四十萬里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五國王，一王主五百城。第一王名斯黎國，土地盡事佛，不事眾邪；第二王名迦羅，土地出七寶；第三王名不羅，土地出四十二種香，及白琉璃；第四王名闍耶，土地出蓽、茇、胡椒；第五王名那頞，土地出白珠及七色琉璃。五大國城人，多黑短小。相去六十五萬里，從是但有海水，無有人民，去鐵圍山百四十萬里。