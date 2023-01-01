僧伽羅剎所集經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧伽羅剎所集經卷中

符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯

爾時，世尊云何分別生城？所謂盡生、無生，斷塹、度血岸及諸木柵。愛欲所由牢固，染著愚癡。愚癡為城，無慚無愧圍繞，迹無缺漏。五蓋為門，覆蔽眾生，種種愛欲充滿，瞋恚車無數。種種眾圍繞，竪憍慢幢，吹闇冥螺，遊行東西，種種邪見纏絡其身。自受持相，作如是諦思惟：「眾生種種園觀極微妙，心娛樂其中，樂到彼處；或到飢饉處，是所求樂，商人所行。已度境界，行到彼處，利養解脫，後世有果。盛熱、寒暑、風雨，遭此苦厄，生、老、病、死，有是苦惱，當屬死生，向一切趣，猶如彼船隨水東西。」於彼中而作是意：「狐疑難可入，不與共合，亦不可與鬪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊云何分別生城？所謂盡生、無生，斷塹、度血岸及諸木柵。愛欲所由牢固，染著愚癡。愚癡為城，無慚無愧圍繞，迹無缺漏。五蓋為門，覆蔽眾生，種種愛欲充滿，瞋恚車無數。種種眾圍繞，竪憍慢幢，吹闇冥螺，遊行東西，種種邪見纏絡其身。自受持相，作如是諦思惟：「眾生種種園觀極微妙，心娛樂其中，樂到彼處；或到飢饉處，是所求樂，商人所行。已度境界，行到彼處，利養解脫，後世有果。盛熱、寒暑、風雨，遭此苦厄，生、老、病、死，有是苦惱，當屬死生，向一切趣，猶如彼船隨水東西。」於彼中而作是意：「狐疑難可入，不與共合，亦不可與鬪。」

爾時，世尊以三昧觀如是力，難可沮壞，到彼境界，彼死處悉滅盡，一切吉利，無有為行。於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以三昧觀如是力，難可沮壞，到彼境界，彼死處悉滅盡，一切吉利，無有為行。於是便說此偈：

「生國有眾想， 已度拔濟河， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生國有眾想， 已度拔濟河，

彼塹血滿中， 猶海深無底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼塹血滿中， 猶海深無底。

三世聞聲響， 愚城所圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世聞聲響， 愚城所圍繞，

世尊觀彼時， 以權智往壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊觀彼時， 以權智往壞。」

爾時，世尊云何降伏魔眾？所謂於八解浴池洗，善行無染著，漸至解脫門。善無上言教，等與住止宿，名稱遠聞。著慚愧衣，空、無願、無相以為寶冠，忍力具足，顏常和悅，面滿充盈，布現賢聖八道，種種香熏，著若干種衣。本已覺結使為穢，乘禁戒車，等見導引前，功德圍繞，以智慧力御彼車，專念不移，以善覺悟彼眾生，三界聞其教，皆本行所追逮。以意止為鎧，手執法幢，揮智慧刀，以善想為拂，以十力、無畏吹彼法螺，以神足之力於三千世而得自在，善分別七財，四辯才不可窮盡，若結使起，即能使滅。惠施財業百千萬倍不可稱計，猶如大象莊嚴其身。攝取眾生安處善業。師子奮迅，意無怯弱而開法門，或現驚怖，或現剛強，內無瞋恚，獲大財寶。猶羅剎鬼露現牙爪，有如是形狀，不別眷屬，或現猫狐，或現魔眾，或師子頭虎身，或七步蛇，或跱立欲相傷害，瞋火熾然，或擔山吐火，若干種變。其中或有狗犬者懷憍慢，或一身兩頭，或弄舌張目，或身長頸短，或金翅鳥形，手執刀杖，或執輪杵，或師子吼欲傷害人，作如是變怪，或犛牛形狀者，鳩槃荼形，手執大火炎，皆著鎧，眼赤光出，擎大火炎，求其方便，欲相傷害。彼羅剎者皆有兩翅，種種鳴鼓，聲若干種，滿虛空中，有如此鈴，嬰頸猶如厭鬼，或童子形手執鐵輪，種種惡行，若干種狀，猶如海神手執日月，以智慧刀降伏彼怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊云何降伏魔眾？所謂於八解浴池洗，善行無染著，漸至解脫門。善無上言教，等與住止宿，名稱遠聞。著慚愧衣，空、無願、無相以為寶冠，忍力具足，顏常和悅，面滿充盈，布現賢聖八道，種種香熏，著若干種衣。本已覺結使為穢，乘禁戒車，等見導引前，功德圍繞，以智慧力御彼車，專念不移，以善覺悟彼眾生，三界聞其教，皆本行所追逮。以意止為鎧，手執法幢，揮智慧刀，以善想為拂，以十力、無畏吹彼法螺，以神足之力於三千世而得自在，善分別七財，四辯才不可窮盡，若結使起，即能使滅。惠施財業百千萬倍不可稱計，猶如大象莊嚴其身。攝取眾生安處善業。師子奮迅，意無怯弱而開法門，或現驚怖，或現剛強，內無瞋恚，獲大財寶。猶羅剎鬼露現牙爪，有如是形狀，不別眷屬，或現猫狐，或現魔眾，或師子頭虎身，或七步蛇，或跱立欲相傷害，瞋火熾然，或擔山吐火，若干種變。其中或有狗犬者懷憍慢，或一身兩頭，或弄舌張目，或身長頸短，或金翅鳥形，手執刀杖，或執輪杵，或師子吼欲傷害人，作如是變怪，或犛牛形狀者，鳩槃荼形，手執大火炎，皆著鎧，眼赤光出，擎大火炎，求其方便，欲相傷害。彼羅剎者皆有兩翅，種種鳴鼓，聲若干種，滿虛空中，有如此鈴，嬰頸猶如厭鬼，或童子形手執鐵輪，種種惡行，若干種狀，猶如海神手執日月，以智慧刀降伏彼怨。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「結盡無恐畏， 長夜樂其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結盡無恐畏， 長夜樂其中，

種種色形變， 種種色無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種色形變， 種種色無窮。

起如是之變， 亦本所造業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起如是之變， 亦本所造業，

手執智慧刀， 即能降伏之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手執智慧刀， 即能降伏之。」

是時，世尊云何度灰河？所謂度灰河時，除去悕望及瞋恚，思惟彼灰河皆悉不淨，種種之想皆悉除捨，緣彼若干種永盡無餘，所觀察微妙，時不可過，渡生死海，合會難度，皆是古昔所造行。意所愛樂，伽捨、救捨(二種草)順水而流，斷其悕望，除去愁樹、岸邊饒草。如是身所造行，樹木茂盛，種種啼哭，百千種不善行所造。手執石亦是不善行所為，猶彼海中有蟲，復往求樂處，為欲所迴轉，傷害場界，瞋恚熾盛，眼如赤銅。心修清淨，欲想盈滿，而成灰河及諸坑渠峻難。色聲香味細滑，皆是有漏劍戟，悉布彼地。有大幽冥，亦無光澤，依彼隨流上下。如是之河，爾時世尊菩薩無量生死中，皆欲遠離，便起是心：「此灰河甚為嶮難，刺布其地，極幽冥，無有光明，如此人眾順流於彼，我今當斷其流。」作如是誓願已，而求方便，以法忍為世作軌，倍復作方便，等度禁戒地，以此安處；以四賢聖諦觀察四方，分別決了；以無漏等見山踞生死岸；已踞彼生死岸，至善業、等業、等方便、娛樂三昧；八賢聖道皆悉分別已，欲至彼岸，以神足之力，五根亦無所畏，以涅槃之處，於彼止住，解脫、禪、三昧眾華茂盛，不出無為者覺知分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊云何度灰河？所謂度灰河時，除去悕望及瞋恚，思惟彼灰河皆悉不淨，種種之想皆悉除捨，緣彼若干種永盡無餘，所觀察微妙，時不可過，渡生死海，合會難度，皆是古昔所造行。意所愛樂，伽捨、救捨(二種草)順水而流，斷其悕望，除去愁樹、岸邊饒草。如是身所造行，樹木茂盛，種種啼哭，百千種不善行所造。手執石亦是不善行所為，猶彼海中有蟲，復往求樂處，為欲所迴轉，傷害場界，瞋恚熾盛，眼如赤銅。心修清淨，欲想盈滿，而成灰河及諸坑渠峻難。色聲香味細滑，皆是有漏劍戟，悉布彼地。有大幽冥，亦無光澤，依彼隨流上下。如是之河，爾時世尊菩薩無量生死中，皆欲遠離，便起是心：「此灰河甚為嶮難，刺布其地，極幽冥，無有光明，如此人眾順流於彼，我今當斷其流。」作如是誓願已，而求方便，以法忍為世作軌，倍復作方便，等度禁戒地，以此安處；以四賢聖諦觀察四方，分別決了；以無漏等見山踞生死岸；已踞彼生死岸，至善業、等業、等方便、娛樂三昧；八賢聖道皆悉分別已，欲至彼岸，以神足之力，五根亦無所畏，以涅槃之處，於彼止住，解脫、禪、三昧眾華茂盛，不出無為者覺知分別。

是時，世尊為契經者錠光佛之印，一切華無上(佛名)、毘婆施(隨葉佛)生彼種姓家，堪任說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊為契經者錠光佛之印，一切華無上(佛名)、毘婆施(隨葉佛)生彼種姓家，堪任說法。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「有力無有限， 當懷恐懼心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有力無有限， 當懷恐懼心，

灰河深無底， 愚者樂遊彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灰河深無底， 愚者樂遊彼。

爾時世尊力， 度彼沒溺者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊力， 度彼沒溺者，

已到安隱處， 為人說其要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已到安隱處， 為人說其要。」

大商人本誓願成就，志性柔和，依種種功德而自嚴身，隨時適化，為眾生類觀結使根本，獲智慧，降伏彼惡，使就善，隨時智成就。善觀諸根，法常微妙，善依彼智，善問智成就。恭敬忍，善說第一法，彼義說法，義辯善成就，賢聖究竟智成就，法辯成就。所謂義辯者，名身、句身、味身皆悉分別若干種聲。彼辯才義善，猶如此名身、句身、味身，皆使趣善；音嚮辯才善，於此三辯才與共相應。解脫三昧於道迴轉，善知他心智成就。彼有所授決，亦不移動，先問其義，說無礙法，使趣一智慧道。彼皆成就，授決成就，無處智成就，善趣一切諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大商人本誓願成就，志性柔和，依種種功德而自嚴身，隨時適化，為眾生類觀結使根本，獲智慧，降伏彼惡，使就善，隨時智成就。善觀諸根，法常微妙，善依彼智，善問智成就。恭敬忍，善說第一法，彼義說法，義辯善成就，賢聖究竟智成就，法辯成就。所謂義辯者，名身、句身、味身皆悉分別若干種聲。彼辯才義善，猶如此名身、句身、味身，皆使趣善；音嚮辯才善，於此三辯才與共相應。解脫三昧於道迴轉，善知他心智成就。彼有所授決，亦不移動，先問其義，說無礙法，使趣一智慧道。彼皆成就，授決成就，無處智成就，善趣一切諸法。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「有現智慧寶， 亦說諸義辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有現智慧寶， 亦說諸義辯，

淡泊無佛等， 功德亦無雙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淡泊無佛等， 功德亦無雙。

本去心無來， 安使作淨慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本去心無來， 安使作淨慧，

以救世俗業， 為世開甘露。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以救世俗業， 為世開甘露。」

爾時，世尊云何說法？所謂隨前所求皆悉充足，為說解脫德義，如實不虛，味盡具足。隨其時節，漸漸與相應義，中間皆悉分別，前後與共相應，種種若干界隨如意說，應前人器。諸法義有勇猛意、有諸智變化、有果實，分別法界無有限量。一切智所為，起如是法，亦無所猗，除去悕望，覺法行業，亦不自稱譽。與眾生說法，解諸病本末，三意止成就；不懷悕望，攝取彼眾。嘆未曾有，天人所供恭敬，善住彼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊云何說法？所謂隨前所求皆悉充足，為說解脫德義，如實不虛，味盡具足。隨其時節，漸漸與相應義，中間皆悉分別，前後與共相應，種種若干界隨如意說，應前人器。諸法義有勇猛意、有諸智變化、有果實，分別法界無有限量。一切智所為，起如是法，亦無所猗，除去悕望，覺法行業，亦不自稱譽。與眾生說法，解諸病本末，三意止成就；不懷悕望，攝取彼眾。嘆未曾有，天人所供恭敬，善住彼處。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「如彼永滅法， 最勝口所宣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼永滅法， 最勝口所宣，

善說牢固行， 智慧等無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說牢固行， 智慧等無量。

彼是甘露味， 外不受塵垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼是甘露味， 外不受塵垢，

已練諸瑕穢， 亦無雜惡患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已練諸瑕穢， 亦無雜惡患。」

彼無有穢惡，除去愚癡，意性清淨，以捨外事，當成佛眼。意無所著，亦無瘡痍，以過心意，不造過去。彼以休息，皆悉平正，心不移動，得第一義。一身苦行，彼行造若于身，亦無眾想。於聲聞中或以天耳聞聲，彼無所持；於世俗中起知他人心智，種種有為行，不以為勞。以眾生故，自識無數宿命之事，如今娛樂一切色行，或以天眼觀色，眾想亦不移動。諸結已滅，已現非義，以苦誓願故，亦不造悕望，休息清淨。彼智不堅住識處，欲已盡，彼以般涅槃義流布世間，內自依猗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無有穢惡，除去愚癡，意性清淨，以捨外事，當成佛眼。意無所著，亦無瘡痍，以過心意，不造過去。彼以休息，皆悉平正，心不移動，得第一義。一身苦行，彼行造若于身，亦無眾想。於聲聞中或以天耳聞聲，彼無所持；於世俗中起知他人心智，種種有為行，不以為勞。以眾生故，自識無數宿命之事，如今娛樂一切色行，或以天眼觀色，眾想亦不移動。諸結已滅，已現非義，以苦誓願故，亦不造悕望，休息清淨。彼智不堅住識處，欲已盡，彼以般涅槃義流布世間，內自依猗。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「意無有愚癡， 寂然無眾行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意無有愚癡， 寂然無眾行，

佛所覺意業， 是故我歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所覺意業， 是故我歸命。

為彼人說法， 清淨無瑕穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼人說法， 清淨無瑕穢，

遊彼園觀間， 及諸隱學處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊彼園觀間， 及諸隱學處。」

爾時，世尊謂是福田，依彼福田，有所悕望。猶如依麥，謂麥田、稻田，彼佛世尊亦復如是，依福田故，故曰福田，以是故號曰福。若干百千行成就此福田，智慧根所生，思惟等業已度到彼岸。依彼而說法，無起滅之想，亦無彼此心，除去斷滅等見，等志無彼等見想，等志吐妙言，身等善，無惡嚮，亦無有染污，等成就身，亦無疾患，等見生，等語成就，命成就，以歡喜果故，彼一切時盡微妙，無有上，於眾會上最為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊謂是福田，依彼福田，有所悕望。猶如依麥，謂麥田、稻田，彼佛世尊亦復如是，依福田故，故曰福田，以是故號曰福。若干百千行成就此福田，智慧根所生，思惟等業已度到彼岸。依彼而說法，無起滅之想，亦無彼此心，除去斷滅等見，等志無彼等見想，等志吐妙言，身等善，無惡嚮，亦無有染污，等成就身，亦無疾患，等見生，等語成就，命成就，以歡喜果故，彼一切時盡微妙，無有上，於眾會上最為第一。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「福為第一田， 無數劫清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「福為第一田， 無數劫清淨，

愚者不觀察， 彼則墮盲冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者不觀察， 彼則墮盲冥。

諸有好信者， 受施能消滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有好信者， 受施能消滅，

今以安處住， 必還安隱處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今以安處住， 必還安隱處。」

說世最希有出現，猶如優曇鉢，甚奇甚特。荷負眾勞，嘆未曾有出現於世中間，有如此勤勞，有此未曾有出現於世，甚奇無與等。有大道生，亦不依辟支佛，等不等處有如是生，猶如日出不擇坑渠悉照，有如是大智慧而照。極淨福田生，如是增益天眾，善行所致。如是出世，益眾生類，布現教誡，無明闇蔽永盡無餘。欲布現道，解脫生死各各相依倚，猶彼眾生有形之類皆悉莊嚴。是時，眾生極被潤澤，第一眾得成，與解脫相應。因道迹，諸惡已息，思眾生類，與說法味，作諸橋梁，度彼人民。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說世最希有出現，猶如優曇鉢，甚奇甚特。荷負眾勞，嘆未曾有出現於世中間，有如此勤勞，有此未曾有出現於世，甚奇無與等。有大道生，亦不依辟支佛，等不等處有如是生，猶如日出不擇坑渠悉照，有如是大智慧而照。極淨福田生，如是增益天眾，善行所致。如是出世，益眾生類，布現教誡，無明闇蔽永盡無餘。欲布現道，解脫生死各各相依倚，猶彼眾生有形之類皆悉莊嚴。是時，眾生極被潤澤，第一眾得成，與解脫相應。因道迹，諸惡已息，思眾生類，與說法味，作諸橋梁，度彼人民。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「其有眾生類， 觀察如來者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其有眾生類， 觀察如來者，

皆發歡喜心， 即得離世患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆發歡喜心， 即得離世患。

第一微妙福， 娛樂親屬眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一微妙福， 娛樂親屬眾，

發趣涅槃道， 寂然得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發趣涅槃道， 寂然得解脫。」

爾時，世尊有此解脫，於彼愛欲諸蓋，心不與相應，故曰解脫也。彼精進亦不懈怠，所生根本數數修習，清淨無瑕，功德不可限量。不斷解脫境，分別因緣，亦不起法想；所願充滿，亦無有嫉妬心。諸垢永盡，度諸塵結，以智不處生死，亦不捨之。智慧解脫分別，猶秋月照明，幽冥處皆使有光；猶如流水，樹木皆悉潤澤，隨時敷華；猶彼水駛流，沫隨水迴轉，所生至到處皆悉充滿。世尊亦復如是，無餘涅槃解脫駛流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有此解脫，於彼愛欲諸蓋，心不與相應，故曰解脫也。彼精進亦不懈怠，所生根本數數修習，清淨無瑕，功德不可限量。不斷解脫境，分別因緣，亦不起法想；所願充滿，亦無有嫉妬心。諸垢永盡，度諸塵結，以智不處生死，亦不捨之。智慧解脫分別，猶秋月照明，幽冥處皆使有光；猶如流水，樹木皆悉潤澤，隨時敷華；猶彼水駛流，沫隨水迴轉，所生至到處皆悉充滿。世尊亦復如是，無餘涅槃解脫駛流。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「佛能滅眾惡， 解脫最為妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛能滅眾惡， 解脫最為妙，

除闇現照曜， 如月星中明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除闇現照曜， 如月星中明，

晝與夜無異， 常住不移動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝與夜無異， 常住不移動，

既得解脫法， 智慧照現彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得解脫法， 智慧照現彼。」

爾時，世尊有是盡智，分別盡智，「我已知苦，習已除，以盡為證，而修行道。」作如歎說。本所造行，療治彼疾；婬怒憍慢，究盡其原，以等智滅婬欲。此是涅槃之智，如實不虛。譬如有人受眾苦惱無能度，彼人亦不可療治、現病原本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有是盡智，分別盡智，「我已知苦，習已除，以盡為證，而修行道。」作如歎說。本所造行，療治彼疾；婬怒憍慢，究盡其原，以等智滅婬欲。此是涅槃之智，如實不虛。譬如有人受眾苦惱無能度，彼人亦不可療治、現病原本。

便作是念：「境界微妙，如是所生皆悉修行，除去陰蓋，斷諸結使。譬如有力之士種諸病根無能當者，未起方便意，彼亦不可療治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便作是念：「境界微妙，如是所生皆悉修行，除去陰蓋，斷諸結使。譬如有力之士種諸病根無能當者，未起方便意，彼亦不可療治。

「有如是患婬怒癡，以盡智使得歡喜。猶如有人常畏嶮難之處，彼有種種苦惱疹疾，彼若見一浴池清淨，無有塵垢，挾池兩邊有清涼風起，魚龍遊戲，視水見底，虛空清淨，亦無雲曀，優鉢、拘文陀華悉滿其中，枝葉華實皆悉在水中生，有是種種微妙樹生其中，若有見者皆懷歡喜心；然此人於彼浴池除去苦惱，亦無飢渴，得是歡樂，所為已辦；於彼浴池底有微風起，觀察是時，若於彼若坐若臥。彼世尊亦復如是，本所造婬怒癡皆悉除盡，於生死原現如是浴池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有如是患婬怒癡，以盡智使得歡喜。猶如有人常畏嶮難之處，彼有種種苦惱疹疾，彼若見一浴池清淨，無有塵垢，挾池兩邊有清涼風起，魚龍遊戲，視水見底，虛空清淨，亦無雲曀，優鉢、拘文陀華悉滿其中，枝葉華實皆悉在水中生，有是種種微妙樹生其中，若有見者皆懷歡喜心；然此人於彼浴池除去苦惱，亦無飢渴，得是歡樂，所為已辦；於彼浴池底有微風起，觀察是時，若於彼若坐若臥。彼世尊亦復如是，本所造婬怒癡皆悉除盡，於生死原現如是浴池。

「何者於三界所生眾生拔濟苦惱，皆悉成就，以為橋梁；復以等見，猶彼清涼浴池；等三昧清淨，未曾有移動；等志，猶彼魚龍；等解脫，顏色無比；等方便，猶彼優鉢、拘文陀華，觀無有厭；等念智慧，猶彼重雲，世俗三昧不以經心？大眾圍繞，若得彼浴池，甚愛歡喜，彼於法浴池中洗浴若飲，所有婬怒癡永無有餘，亦無眾患，亦無飢渴。成就如此法，復以斯法惠施眾生，至涅槃所，所作已辦，亦無恐畏，到安隱解脫處，念樂至無餘涅槃界，復以善法使眾生共？」是時，佛世尊坐不移動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者於三界所生眾生拔濟苦惱，皆悉成就，以為橋梁；復以等見，猶彼清涼浴池；等三昧清淨，未曾有移動；等志，猶彼魚龍；等解脫，顏色無比；等方便，猶彼優鉢、拘文陀華，觀無有厭；等念智慧，猶彼重雲，世俗三昧不以經心？大眾圍繞，若得彼浴池，甚愛歡喜，彼於法浴池中洗浴若飲，所有婬怒癡永無有餘，亦無眾患，亦無飢渴。成就如此法，復以斯法惠施眾生，至涅槃所，所作已辦，亦無恐畏，到安隱解脫處，念樂至無餘涅槃界，復以善法使眾生共？」是時，佛世尊坐不移動。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「日夜所造行， 欲使眾生安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日夜所造行， 欲使眾生安，

究竟懷歡喜， 無有若干苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟懷歡喜， 無有若干苦。

況當長在世， 眾患常逼己， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況當長在世， 眾患常逼己，

不以苦盡智， 離俗至彼道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以苦盡智， 離俗至彼道。」

爾時，世尊有無生智。所謂彼無生智者：我以知苦，更不復盡苦；以盡習，更不復除習；以盡為證，更不復作證；以行修道，更不復修道。以是之故，名曰無生智也。是故無生智，彼智大功德，大事興，滅本末，猶如種穀子，隨時溉灌，與共相應，稍稍長大，隨時茂盛，或時不生。世尊亦復如是，識子為智火所燒，各各與相應，除生死原，識處無欲，亦不常住，諸行已盡，於其中間所起心垢不可思議，心所造，更亦不造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有無生智。所謂彼無生智者：我以知苦，更不復盡苦；以盡習，更不復除習；以盡為證，更不復作證；以行修道，更不復修道。以是之故，名曰無生智也。是故無生智，彼智大功德，大事興，滅本末，猶如種穀子，隨時溉灌，與共相應，稍稍長大，隨時茂盛，或時不生。世尊亦復如是，識子為智火所燒，各各與相應，除生死原，識處無欲，亦不常住，諸行已盡，於其中間所起心垢不可思議，心所造，更亦不造。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「諸起無生智， 諸佛所擁護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸起無生智， 諸佛所擁護，

覺知苦原本， 起諸苦惱患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺知苦原本， 起諸苦惱患。

彼智無怯弱， 清淨而無瑕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼智無怯弱， 清淨而無瑕，

於彼坐道場， 無起無滅意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼坐道場， 無起無滅意。」

爾時，世尊布現於戒，起諸村落城郭人民，皆使奉持，禁戒具足。其有犯者，不與彼相應，消滅惡心，與彼相應，與十善行相應，使淨眾生盡同功德。如是眾德成就，在眾有是功德，無眾亂想，於中力勤行。前所誓願皆使獲果，不歡喜者皆使歡喜；前於諸佛所造功德得歡喜者，重令修行。未曾有出世，降伏外道，解脫功德，為慚愧者皆安隱之。已威儀禮節故，於現法中而盡有漏，斷其根本，更盡餘漏而不復生，與道相應。作如是說：「使梵行久住，天人得安隱。」彼教誡語，皆悉受誦，諸比丘隨其所犯，皆悉避之，作如是語：「已盡擁護，猶如孔雀擁毛、犛牛護尾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊布現於戒，起諸村落城郭人民，皆使奉持，禁戒具足。其有犯者，不與彼相應，消滅惡心，與彼相應，與十善行相應，使淨眾生盡同功德。如是眾德成就，在眾有是功德，無眾亂想，於中力勤行。前所誓願皆使獲果，不歡喜者皆使歡喜；前於諸佛所造功德得歡喜者，重令修行。未曾有出世，降伏外道，解脫功德，為慚愧者皆安隱之。已威儀禮節故，於現法中而盡有漏，斷其根本，更盡餘漏而不復生，與道相應。作如是說：「使梵行久住，天人得安隱。」彼教誡語，皆悉受誦，諸比丘隨其所犯，皆悉避之，作如是語：「已盡擁護，猶如孔雀擁毛、犛牛護尾。」

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「如來結禁戒， 為法而布現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來結禁戒， 為法而布現，

第一樂奉行， 猶好戴天冠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一樂奉行， 猶好戴天冠。

設有住彼者， 得此三昧意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有住彼者， 得此三昧意，

無有犯此者， 如海不過際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有犯此者， 如海不過際。」

是時，世尊有如是微妙之首，牢堅無缺漏，視之無厭，不可沮壞，猶如團蓋。觀肉髻相無比，無有能見其頂者，無有能攝其相。彼有微妙眉髮善生善分別者，髮細青色、極微妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊有如是微妙之首，牢堅無缺漏，視之無厭，不可沮壞，猶如團蓋。觀肉髻相無比，無有能見其頂者，無有能攝其相。彼有微妙眉髮善生善分別者，髮細青色、極微妙。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「釋梵及世人， 盡集觀生時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋梵及世人， 盡集觀生時，

皆悉在其上， 無能見其頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉在其上， 無能見其頂。

本不起輕慢， 得為釋師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本不起輕慢， 得為釋師子，

由此行報故， 得是頂上相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此行報故， 得是頂上相。」

爾時，世尊有是微妙之髮善生在頂上，各各軟細而生，無有參差，亦不亂錯，各各齊等，螺文右旋，諸相具足，善住如是色相，極軟細，韑耀光生，其光徹照，無與彼等者。猶如藕莖，絲極軟細，無能度其上者，亦不可沮壞。其有眼見者，皆獲安隱福，最為第一善。香種種熏，皆是眾行具足，有如是相，滿行所行，成無上等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有是微妙之髮善生在頂上，各各軟細而生，無有參差，亦不亂錯，各各齊等，螺文右旋，諸相具足，善住如是色相，極軟細，韑耀光生，其光徹照，無與彼等者。猶如藕莖，絲極軟細，無能度其上者，亦不可沮壞。其有眼見者，皆獲安隱福，最為第一善。香種種熏，皆是眾行具足，有如是相，滿行所行，成無上等正覺。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「軟細無長短， 髮如紺青色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「軟細無長短， 髮如紺青色，

如來顏清淨， 如夜清月現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來顏清淨， 如夜清月現。

種種香遠布， 聞香悉分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種香遠布， 聞香悉分別，

細軟風吹香， 猶彼羅栴檀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 細軟風吹香， 猶彼羅栴檀。」

爾時，世尊有如是額，牢固如金剛，極平正，亦無有皺，方正。其有覩者，皆懷歡喜而無厭足，亦不點污，亦無白黑，處所充滿，所行業不缺漏，見者歡喜無害意，眼淨無瑕。眾人見者，一切吉祥；無數百千行所成辦，然後得如來額。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是額，牢固如金剛，極平正，亦無有皺，方正。其有覩者，皆懷歡喜而無厭足，亦不點污，亦無白黑，處所充滿，所行業不缺漏，見者歡喜無害意，眼淨無瑕。眾人見者，一切吉祥；無數百千行所成辦，然後得如來額。

爾時即說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時即說此偈：

「微妙極清淨， 盡脫諸惡行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「微妙極清淨， 盡脫諸惡行，

佛額不思議， 如象牙在水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛額不思議， 如象牙在水。

彼所說言教， 如來額無比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所說言教， 如來額無比，

如虛空清淨， 人見皆歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空清淨， 人見皆歡喜。」

是時，如來有眉間相，最明曜，處面門中。猶牛乳色，極軟細；猶如白縞練，白雪色；如日初出、如拘文陀花，色極白無比；如秋時月，極清明淨。右旋亦不太高，亦不太下，一切無罣礙。其有覩相，無有眾病。長與肘等，極微妙色、不思議。放光已，還復其處。皆是本行所造，猶如此面微妙，於大眾中而說法教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，如來有眉間相，最明曜，處面門中。猶牛乳色，極軟細；猶如白縞練，白雪色；如日初出、如拘文陀花，色極白無比；如秋時月，極清明淨。右旋亦不太高，亦不太下，一切無罣礙。其有覩相，無有眾病。長與肘等，極微妙色、不思議。放光已，還復其處。皆是本行所造，猶如此面微妙，於大眾中而說法教。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「種種百行造， 如來眉間相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種百行造， 如來眉間相，

此是福良田， 亦是本行報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是福良田， 亦是本行報。

不麤亦不細， 右旋色微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不麤亦不細， 右旋色微妙，

出相與肘等， 三世無不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出相與肘等， 三世無不見。

如來眉間相， 清淨無眾瑕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來眉間相， 清淨無眾瑕，

猶如安明山， 於眾山第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如安明山， 於眾山第一。

於諸法自在， 能淨眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法自在， 能淨眾生類，

如是面滿相， 無過眉間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是面滿相， 無過眉間相。

彼色行所造， 解脫無有比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼色行所造， 解脫無有比，

已滅意垢火， 眾生同其淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已滅意垢火， 眾生同其淨。」

爾時，世尊有如是微妙清淨之眼，猶如彼百葉華色，華葉各離，無幽不照，猶如虛空、優鉢青、文陀羅花色，眼睫極白，猶如鴈王而無有異，極白無比最為第一。觀四方剎，皆悉見之，於其中間皆悉見彼剎，有形之類皆悉分別。彼無有欲，亦不卒暴；無有瞋恚，亦不與瞋恚相應。觀彼剎土善惡之行，所有微妙之事亦能觀察，亦無恐懼驚怖之心。修行慈得悲，不邪視，於一切眾生亦修喜，無有厭足，以守護諸善法，一一分別法，遍滿一切剎。彼作如是知、觀，無有惡，無懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是微妙清淨之眼，猶如彼百葉華色，華葉各離，無幽不照，猶如虛空、優鉢青、文陀羅花色，眼睫極白，猶如鴈王而無有異，極白無比最為第一。觀四方剎，皆悉見之，於其中間皆悉見彼剎，有形之類皆悉分別。彼無有欲，亦不卒暴；無有瞋恚，亦不與瞋恚相應。觀彼剎土善惡之行，所有微妙之事亦能觀察，亦無恐懼驚怖之心。修行慈得悲，不邪視，於一切眾生亦修喜，無有厭足，以守護諸善法，一一分別法，遍滿一切剎。彼作如是知、觀，無有惡，無懈怠。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「眼淨極微妙， 一切不可沮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眼淨極微妙， 一切不可沮，

百福之所造， 然後成如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百福之所造， 然後成如來。

善法極清淨， 亦無有眾惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善法極清淨， 亦無有眾惱，

面色如天王， 是甘露出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面色如天王， 是甘露出現。

法相亦具足， 亦無眾惱患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法相亦具足， 亦無眾惱患，

亦如彼明鏡， 面像於中現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如彼明鏡， 面像於中現。

觀彼眾生處， 視之無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀彼眾生處， 視之無厭足，

然後成正覺， 演說甘露法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後成正覺， 演說甘露法。」

是時，世尊有如是微妙鼻。本無數百千劫生中，起是種種智慧，皆悉分別。於生死處拔情愛刺，欲度到彼岸，欲拔一切愛刺，為世人民勤行如是苦行，以惠施人，或以戒而度脫人，皆是本所造，一切義具足，無雜穢，療治瘡痍。猶如金聚色，最第一明。欲得到彼處者，心所愛樂，亦無欺詐，於彼布現一切，取要行所造。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊有如是微妙鼻。本無數百千劫生中，起是種種智慧，皆悉分別。於生死處拔情愛刺，欲度到彼岸，欲拔一切愛刺，為世人民勤行如是苦行，以惠施人，或以戒而度脫人，皆是本所造，一切義具足，無雜穢，療治瘡痍。猶如金聚色，最第一明。欲得到彼處者，心所愛樂，亦無欺詐，於彼布現一切，取要行所造。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「微妙無雜穢， 如來鼻第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「微妙無雜穢， 如來鼻第一，

猶如鸚鵡𭉨， 是故歸命之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如鸚鵡𭉨， 是故歸命之。

當在面門中， 眾生所宗仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當在面門中， 眾生所宗仰，

彼鼻如是妙， 如賴頻陀花(似鸚鵡)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼鼻如是妙， 如賴頻陀花(似鸚鵡)。」

是時，世尊有如是齒，無缺漏，平正無高下，猶如白雪螺色，亦如彼拘文陀羅花色。有此微妙色，極清淨行具足，有光明，悉脫諸惡行，猶如金剛不可沮壞牢固。如來齒四十，上下各四牙，齒上有千輻輪相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊有如是齒，無缺漏，平正無高下，猶如白雪螺色，亦如彼拘文陀羅花色。有此微妙色，極清淨行具足，有光明，悉脫諸惡行，猶如金剛不可沮壞牢固。如來齒四十，上下各四牙，齒上有千輻輪相。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「如來齒平正， 說法極微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來齒平正， 說法極微妙，

無缺無落墮， 猶彼提勒華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無缺無落墮， 猶彼提勒華。

眼淨極微妙， 善色無變易， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼淨極微妙， 善色無變易，

釋種種此德， 方齒四十具。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋種種此德， 方齒四十具。」

是時，世尊有如是廣長舌。未曾有虛，善色不可壞，如阿舒伽樹華(無憂)；猶蓮華葉，極軟細滑。亦無麤言獷語，除去婬怒癡患，生安詳處，歡喜愛樂，禁戒成就。有所宣說，無不得度者，以法智濟拔貧窮，於想味、婬怒癡得解脫，皆是本行所造。如來舌相皆悉覆面，甚奇甚特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊有如是廣長舌。未曾有虛，善色不可壞，如阿舒伽樹華(無憂)；猶蓮華葉，極軟細滑。亦無麤言獷語，除去婬怒癡患，生安詳處，歡喜愛樂，禁戒成就。有所宣說，無不得度者，以法智濟拔貧窮，於想味、婬怒癡得解脫，皆是本行所造。如來舌相皆悉覆面，甚奇甚特。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「百福所造行， 如來舌第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「百福所造行， 如來舌第一，

齒脣悉平正， 常吐甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齒脣悉平正， 常吐甘露法。

若得若干味， 妙色及不妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得若干味， 妙色及不妙，

悉能分別味， 次第不失序。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能分別味， 次第不失序。」

如來是時有如是言教，說有漏行，善音響無麤獷，言辭功德等具足。功德無量，有常無常行，志性無怯弱，甚深無底，色最第一。所說言教，終無有煩，義義相應，現本緣起，善分別法，方便隨時教化眾生。無有瞋恚，自莊嚴身，息意為樂，供養智者，嘆譽名稱，各與相類，猶如鴻鳥樂彼淵池。諸有遭百千苦惱者，皆救濟之；使眾生類悉得歡喜，於生、老、病、死度到彼岸，無悕望想，得最勝行，心無眾結，現諸善行，得未曾有行；以船渡水，無有恐怖，度一切生死，嘆譽禪德功德微妙；壽命滅，心意至涅槃界，得甘露法。滅一切生死原，指授善惡，聞者不懷怖，如光不可蔽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來是時有如是言教，說有漏行，善音響無麤獷，言辭功德等具足。功德無量，有常無常行，志性無怯弱，甚深無底，色最第一。所說言教，終無有煩，義義相應，現本緣起，善分別法，方便隨時教化眾生。無有瞋恚，自莊嚴身，息意為樂，供養智者，嘆譽名稱，各與相類，猶如鴻鳥樂彼淵池。諸有遭百千苦惱者，皆救濟之；使眾生類悉得歡喜，於生、老、病、死度到彼岸，無悕望想，得最勝行，心無眾結，現諸善行，得未曾有行；以船渡水，無有恐怖，度一切生死，嘆譽禪德功德微妙；壽命滅，心意至涅槃界，得甘露法。滅一切生死原，指授善惡，聞者不懷怖，如光不可蔽。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「以法御示現， 供養佛所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以法御示現， 供養佛所行，

以忍之力勢， 如彼華開敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以忍之力勢， 如彼華開敷，

飽食甘露味， 盲冥不度彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飽食甘露味， 盲冥不度彼，

能食此甘露， 得度生死地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能食此甘露， 得度生死地。」

爾時，世尊有如是響，所說功德亦無麤獷，猶鶡鞞鳥音極微妙，聲徹四方，展轉聞教。於眾生類有是力勢，亦不出眾外，皆悉聞淨聲，悉是本行所作，如梵音、如哀鸞。爾時，聞有五種聲，甚深無底，所有言教降伏外眾，猶如彼龍改本所習。往古有如是色，極妙，無怯弱，若以眼觀察而知之，無所染著。息心與味相應，數數息心無厭足，亦不相違，不與瞋恚相應，此皆行報功德所致，故曰樂沙門。有如是心，依彼心有如是五種。曾聞水流聲，聞已歡喜，況當今聞如來言教，長益善根，聞音響歡喜，長益解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是響，所說功德亦無麤獷，猶鶡鞞鳥音極微妙，聲徹四方，展轉聞教。於眾生類有是力勢，亦不出眾外，皆悉聞淨聲，悉是本行所作，如梵音、如哀鸞。爾時，聞有五種聲，甚深無底，所有言教降伏外眾，猶如彼龍改本所習。往古有如是色，極妙，無怯弱，若以眼觀察而知之，無所染著。息心與味相應，數數息心無厭足，亦不相違，不與瞋恚相應，此皆行報功德所致，故曰樂沙門。有如是心，依彼心有如是五種。曾聞水流聲，聞已歡喜，況當今聞如來言教，長益善根，聞音響歡喜，長益解脫。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「聲響柔和好， 佛音息心樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聲響柔和好， 佛音息心樂，

善勝來聽教， 功德無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善勝來聽教， 功德無有量。

諸有聞音響， 本行之所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有聞音響， 本行之所生，

已能覺知彼， 降五百孔雀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能覺知彼， 降五百孔雀。」

爾時，世尊有如是面，甚清淨、無瑕穢、極端正、無比善。眼觀無厭，耳垂睡，脣如朱火，色如天真金，齒極白、微妙無極，平滿無點污，亦無瘡瘢，亦無愁憂，無有眾惱，覩者皆歡喜。其功德不可稱量，有第一香，本所造行猶如月滿，極淨無瑕穢，最尊第一。若結加趺坐，與大眾說法，前後坐者皆見其面；若從禪起，先與眾說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是面，甚清淨、無瑕穢、極端正、無比善。眼觀無厭，耳垂睡，脣如朱火，色如天真金，齒極白、微妙無極，平滿無點污，亦無瘡瘢，亦無愁憂，無有眾惱，覩者皆歡喜。其功德不可稱量，有第一香，本所造行猶如月滿，極淨無瑕穢，最尊第一。若結加趺坐，與大眾說法，前後坐者皆見其面；若從禪起，先與眾說法。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「一切歡喜樂， 欲覩如來色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切歡喜樂， 欲覩如來色，

以得見如來， 猶彼月盛滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得見如來， 猶彼月盛滿。

得利第一樂， 無過如來眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得利第一樂， 無過如來眾，

三五月盛滿， 等說如來樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三五月盛滿， 等說如來樂。」

是時，世尊有如是頭，善生牢固，極端政無比，無有高下，與自身相相稱，色最第一，猶彼那羅延天八臂力不可盡滅，彼處所與金色相類，彼相最微妙，善色極妙，一切無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊有如是頭，善生牢固，極端政無比，無有高下，與自身相相稱，色最第一，猶彼那羅延天八臂力不可盡滅，彼處所與金色相類，彼相最微妙，善色極妙，一切無罣礙。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「滿足最微妙， 漸漸緣彼行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滿足最微妙， 漸漸緣彼行，

如來有此頭， 釋種幢無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來有此頭， 釋種幢無比。

一切無能害， 發意於如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無能害， 發意於如來，

三界眾生類， 歎彼如來德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界眾生類， 歎彼如來德。」

爾時，世尊有如是臂，善生無比，如彼須彌山，肩亦微妙，無與等者。無高無下，極軟細。猶彼娑盧樹王，軟細不可害；如瞻匐華，軟細不麤。所生軟毛色極青，各各右旋極軟細，一切觀者皆獲歡喜。極微妙申手降伏魔，「地證知我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是臂，善生無比，如彼須彌山，肩亦微妙，無與等者。無高無下，極軟細。猶彼娑盧樹王，軟細不可害；如瞻匐華，軟細不麤。所生軟毛色極青，各各右旋極軟細，一切觀者皆獲歡喜。極微妙申手降伏魔，「地證知我。」

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「猶世伽鳩樹， 降伏諸魔眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶世伽鳩樹， 降伏諸魔眾，

譬如金剛杵， 是故歸命佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如金剛杵， 是故歸命佛。

為三界唱導， 為法所光照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為三界唱導， 為法所光照，

彼意無有量， 歸命最勝前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼意無有量， 歸命最勝前。」

是時，世尊有如是手，極自柔軟，善生無比，亦不壞敗，無缺漏泄，具足滿，猶高山峻。手有千輪相，指間連膜，爪極白淨，如日放光，如優鉢華皆悉敷，華葉軟細。若說法時，眾生聞者無不得度，言常隨時。於本所造生處，光明徹照，手掌解脫，若得慈悲，尋光明來，皆悉得度。善分別眾生，遠惡就善，與眾生說法。於本生處得慈悲喜護，欲除不善行，修諸善行，告眾生曰：「一切皆苦，莫受彼塵垢，厭患生死，眾生清淨。」使得悕望，欲除彼幻惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊有如是手，極自柔軟，善生無比，亦不壞敗，無缺漏泄，具足滿，猶高山峻。手有千輪相，指間連膜，爪極白淨，如日放光，如優鉢華皆悉敷，華葉軟細。若說法時，眾生聞者無不得度，言常隨時。於本所造生處，光明徹照，手掌解脫，若得慈悲，尋光明來，皆悉得度。善分別眾生，遠惡就善，與眾生說法。於本生處得慈悲喜護，欲除不善行，修諸善行，告眾生曰：「一切皆苦，莫受彼塵垢，厭患生死，眾生清淨。」使得悕望，欲除彼幻惑。

若彼坐禪時，一切魔眾皆趣彼所——種種車乘，騾驢、駱駝、象馬、犛牛、禽獸、師子、狗、猪、羊，或作馬頭；種種形狀，帶刀、張弓、執箭，或撞鐘、鳴鼓——盡作魔眾形，欲來害三佛。是時，世尊以指按地，此地太好山林、城郭、泉源、浴池，種種泉源皆有珍寶，滿彼浴池，或盛金鉢中，有力人扣彼鉢，便有聲出。手撫法輪，極妙無比，於是拜手佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼坐禪時，一切魔眾皆趣彼所——種種車乘，騾驢、駱駝、象馬、犛牛、禽獸、師子、狗、猪、羊，或作馬頭；種種形狀，帶刀、張弓、執箭，或撞鐘、鳴鼓——盡作魔眾形，欲來害三佛。是時，世尊以指按地，此地太好山林、城郭、泉源、浴池，種種泉源皆有珍寶，滿彼浴池，或盛金鉢中，有力人扣彼鉢，便有聲出。手撫法輪，極妙無比，於是拜手佛。

便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便說此偈：

「第一清淨業， 轉無上法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一清淨業， 轉無上法輪，

如來手微妙， 極妙無有上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來手微妙， 極妙無有上。

彼手應撫轉， 法輪處在一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼手應撫轉， 法輪處在一，

不見彼住處， 不見有試者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見彼住處， 不見有試者。

若轉法輪時， 隨彼眾生義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若轉法輪時， 隨彼眾生義，

以轉此法輪， 眾生得安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以轉此法輪， 眾生得安隱。」

爾時，世尊有如是身，極方正，無缺漏，禁戒成就。如師子臆，功德纏絡，上下相稱；如優鉢華色，亦不壞敗。甚深行時，右旋不高不下，極軟微妙；皮毛皆右旋，倍微妙無比，猶瞻匐迦極香，亦不少，亦不老；無有不與彼相應。不與瞋恚相應，諸根具足，世未曾有，漸牢固，極微妙，不緩不急。金剛之體，善分別眾生，其有見者皆發歡喜心，觀無厭足。圓光七尺，猶安明山；在大眾中猶若象王，於象眾中最為第一；猶那羅延王，一切無能害者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是身，極方正，無缺漏，禁戒成就。如師子臆，功德纏絡，上下相稱；如優鉢華色，亦不壞敗。甚深行時，右旋不高不下，極軟微妙；皮毛皆右旋，倍微妙無比，猶瞻匐迦極香，亦不少，亦不老；無有不與彼相應。不與瞋恚相應，諸根具足，世未曾有，漸牢固，極微妙，不緩不急。金剛之體，善分別眾生，其有見者皆發歡喜心，觀無厭足。圓光七尺，猶安明山；在大眾中猶若象王，於象眾中最為第一；猶那羅延王，一切無能害者。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「於百劫造行， 得為人中上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於百劫造行， 得為人中上，

今得此色身， 今亦無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得此色身， 今亦無與等。

以滅婬怒癡， 諸惡永以息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以滅婬怒癡， 諸惡永以息，

是故今稽首， 使我後亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故今稽首， 使我後亦爾。

設起婬怒癡， 尋時能使滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設起婬怒癡， 尋時能使滅，

今觀佛顏色， 身無眾惱患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今觀佛顏色， 身無眾惱患。」

爾時，世尊有是𦟛髀，上下俱等，善生微妙無比，無不平處。使人歡喜，與身相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有是𦟛髀，上下俱等，善生微妙無比，無不平處。使人歡喜，與身相應。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「𦟛髀清淨妙， 第一無有比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𦟛髀清淨妙， 第一無有比，

其有覩見者， 無有諸瑕穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有覩見者， 無有諸瑕穢。

微妙生軟毛， 善住如金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙生軟毛， 善住如金色，

更不受餘趣， 觀此最妙色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更不受餘趣， 觀此最妙色。」

爾時，世尊有此𨄔腸，如是生圓，漸漸𦟛細，與身相稱。如鹿𨄔腸，善光清淨，無與等者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有此𨄔腸，如是生圓，漸漸𦟛細，與身相稱。如鹿𨄔腸，善光清淨，無與等者。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「如來𨄔微妙， 色亦無有比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來𨄔微妙， 色亦無有比，

當觀一切相， 一一難稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當觀一切相， 一一難稱量。

當覺彼如是， 一切世所稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當覺彼如是， 一切世所稱，

設當滅度後， 是故歸命𨄔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設當滅度後， 是故歸命𨄔。」

爾時，世尊有如是足，行步安詳，善住不移，亦不搖動，極微妙。細足指長，百福相具，作如是苦行，然後得之。往詣道場，為世人故，欲度脫之。其有聞音者，猶彼龍王善眼不移動，於彼三耶三佛所行功德，功德百千倍，瓔珞微妙，光影無比，從此以來有如是功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是足，行步安詳，善住不移，亦不搖動，極微妙。細足指長，百福相具，作如是苦行，然後得之。往詣道場，為世人故，欲度脫之。其有聞音者，猶彼龍王善眼不移動，於彼三耶三佛所行功德，功德百千倍，瓔珞微妙，光影無比，從此以來有如是功德故。

拜手說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拜手說偈：

「愛念不可害， 今禮世尊足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛念不可害， 今禮世尊足，

亦禮如來頂， 如來解脫眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦禮如來頂， 如來解脫眾，

其有得此信， 於彼最勝前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有得此信， 於彼最勝前，

白分極細滑， 是故歸命尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白分極細滑， 是故歸命尊。」

爾時，世尊有如是輪，極圓，亦無雜穢，亦無麤獷；甚深，有千輻輪，其嚮柔和。身具足滿，諸根不缺，造大行業，以四方事聖轉輪相，境界具足，(二)無怯弱心。(三)猶如須輪以手障月而無有光，(四)設放輪便有大光，猶如春時無有塵埃，虛空之中亦無雲塵，爾時，於夜半無有結使(月病)，月放大光，此亦如是。轉輪聖王本無如來之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是輪，極圓，亦無雜穢，亦無麤獷；甚深，有千輻輪，其嚮柔和。身具足滿，諸根不缺，造大行業，以四方事聖轉輪相，境界具足，(二)無怯弱心。(三)猶如須輪以手障月而無有光，(四)設放輪便有大光，猶如春時無有塵埃，虛空之中亦無雲塵，爾時，於夜半無有結使(月病)，月放大光，此亦如是。轉輪聖王本無如來之相。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「人生壽百年， 常滅其時節， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人生壽百年， 常滅其時節，

有是聖輪相， 猶彼蓮花敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有是聖輪相， 猶彼蓮花敷，

亦如安明山， 第一無有比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如安明山， 第一無有比，

種福之所致， 如來所修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種福之所致， 如來所修行。

於彼釋宮殿， 來告今已至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼釋宮殿， 來告今已至，

諸天所嗟嘆， 如來應轉輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天所嗟嘆， 如來應轉輪。

若能覺知此， 觀彼少處所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能覺知此， 觀彼少處所，

各各有一心， 無有能過佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各有一心， 無有能過佛。

志性甚牢固， 放光悉徹照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志性甚牢固， 放光悉徹照，

日輪所照處， 普度眾生類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日輪所照處， 普度眾生類。」

爾時，世尊作如是遊步，先舉右足蹈地，不遲不疾。行步平正，亦不卒暴，猶彼象王而無有異；行步堅固，世尊身不搖動，猶那羅延天。是時，世尊諸有高者為下、下者為高，諸有小戶自然廣大，如來身體未曾屈申，皆是前世無憍慢心；諸有樂器，不鼓自鳴；諸有蠕動之類，皆獲安隱，皆是前世修行慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊作如是遊步，先舉右足蹈地，不遲不疾。行步平正，亦不卒暴，猶彼象王而無有異；行步堅固，世尊身不搖動，猶那羅延天。是時，世尊諸有高者為下、下者為高，諸有小戶自然廣大，如來身體未曾屈申，皆是前世無憍慢心；諸有樂器，不鼓自鳴；諸有蠕動之類，皆獲安隱，皆是前世修行慈心。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「彼有大神妙， 無畏有此德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼有大神妙， 無畏有此德，

住處受善色， 破壞剛強者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住處受善色， 破壞剛強者。

彼已捨憍慢， 最覺自所覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼已捨憍慢， 最覺自所覺，

無愛欲微妙， 住處受行報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無愛欲微妙， 住處受行報。」

爾時，世尊有如是迹，千輻相輪現極微妙，諸根具足，色甚奇無比，於人中最第一，生諸歡喜，百千劫所作行福所致。無麤獷，除去婬怒癡；本所作行無有偽諂、無有眾惡，不與癡相應、不造癡行，有如是名稱。志性質直，所作無悕望，不懷狐疑。意有所滅，除去悕望，行無缺漏，心無彼此，功德遍具足，十力成就，除一切患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是迹，千輻相輪現極微妙，諸根具足，色甚奇無比，於人中最第一，生諸歡喜，百千劫所作行福所致。無麤獷，除去婬怒癡；本所作行無有偽諂、無有眾惡，不與癡相應、不造癡行，有如是名稱。志性質直，所作無悕望，不懷狐疑。意有所滅，除去悕望，行無缺漏，心無彼此，功德遍具足，十力成就，除一切患。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「最勝有此德， 種種行所作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝有此德， 種種行所作，

分別行地業， 如日出照明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別行地業， 如日出照明。

彼輪隱地現， 心意所觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼輪隱地現， 心意所觀察，

當自歸命佛， 如是以印地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當自歸命佛， 如是以印地。」

爾時，世尊如是笑，作如是因緣，本行所造，愍彼眾生故，便現如是笑。是時，世尊笑時有是第一柔軟極淨微妙所聞經耳。見佛笑無塵垢，清淨無瑕，本所修行亦無虛言，猶如優鉢、瞻伏華，有種種香布，現甘露語，種種光第一微妙，心能分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊如是笑，作如是因緣，本行所造，愍彼眾生故，便現如是笑。是時，世尊笑時有是第一柔軟極淨微妙所聞經耳。見佛笑無塵垢，清淨無瑕，本所修行亦無虛言，猶如優鉢、瞻伏華，有種種香布，現甘露語，種種光第一微妙，心能分別。

爾時，世尊身作黃金色，猶高山峻，繞彼三匝，生阿迦膩吒所。於彼天宮諸得信者，承受如來教誡，無所違失，展轉相告，便歡喜於如來，爾時世尊本所造行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊身作黃金色，猶高山峻，繞彼三匝，生阿迦膩吒所。於彼天宮諸得信者，承受如來教誡，無所違失，展轉相告，便歡喜於如來，爾時世尊本所造行。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「青黃種種色， 口演禁戒光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「青黃種種色， 口演禁戒光，

出要如來身， 天人所供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出要如來身， 天人所供養。

如來眉間相， 三因緣無比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來眉間相， 三因緣無比，

至阿迦膩吒， 來至如來所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至阿迦膩吒， 來至如來所。」

爾時，世尊有如是光，皆是本行所造。身後有是光，極妙善、解脫光、最第一。身體有光，見者歡喜，種種光明瓔珞其身。諸有塵煙、羅睺阿須倫所不能障，五結解脫，除去愚癡。爾時，世尊現甘露，使彼眾生得遇此味，自然神足不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是光，皆是本行所造。身後有是光，極妙善、解脫光、最第一。身體有光，見者歡喜，種種光明瓔珞其身。諸有塵煙、羅睺阿須倫所不能障，五結解脫，除去愚癡。爾時，世尊現甘露，使彼眾生得遇此味，自然神足不可思議。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「身體善解脫， 無有能沮壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身體善解脫， 無有能沮壞，

十力有此光， 愚者所不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力有此光， 愚者所不見。

如來有神足， 示現眾生等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來有神足， 示現眾生等，

大光蔽日明， 是故歸命光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大光蔽日明， 是故歸命光。」

爾時，世尊有如是衣，不高不下，隨時著衣，滅生死原，草穢不著，衣服境和悅，所至到處，皆悉歡喜。有如是果實，是故尊者難陀衣常鮮明，及諸比丘在世尊側著僧伽梨，無有能污如來衣者。是時，尊者難陀嘆未曾有，往白世尊，欲知著衣之法。世尊告曰：「云何，難陀！本無如來，長夜出世？云何除眾生婬怒癡垢，永盡無餘？」便隨彼教，設當作是成就者，隨藍風不能動此衣，塵垢不染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是衣，不高不下，隨時著衣，滅生死原，草穢不著，衣服境和悅，所至到處，皆悉歡喜。有如是果實，是故尊者難陀衣常鮮明，及諸比丘在世尊側著僧伽梨，無有能污如來衣者。是時，尊者難陀嘆未曾有，往白世尊，欲知著衣之法。世尊告曰：「云何，難陀！本無如來，長夜出世？云何除眾生婬怒癡垢，永盡無餘？」便隨彼教，設當作是成就者，隨藍風不能動此衣，塵垢不染。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「如來所著衣， 自覆身形體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來所著衣， 自覆身形體，

蓮華不著垢， 此衣亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華不著垢， 此衣亦如是。

若隨藍風起， 力勢難可制， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若隨藍風起， 力勢難可制，

欲動如來衣， 誰勝十力者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲動如來衣， 誰勝十力者？」

爾時，世尊如是乞求諸豪尊家，不擇卑賤，皆悉周遍。無有邪命，不俯食，不瞻星宿、卜問、仰食，不受信使往彼食，不觀四方食，不呪術、幻惑食，不田業依倚食。所以乞者，救濟彼故，無希望意，不染著食。爾時，世尊食無有更樂所有染著，觀如是業而受彼食，亦不貪著，無婬怒癡，亦無迷惑，除迷惑心，皆捨離染著心，不與共俱。以捨彼欲愛，不可沮，常愛樂彼，以禪為食，亦無我想。苦皆悉捨，離現非義，此身必盡。以知捨離，三事清淨，無婬怒癡。今云何食？欲現此身無牢固故，長養其病，使火不起，皆悉除棄，不生亂想。布現甘露，修梵行故，痛壞敗，不造新痛。以是故，世尊受彼信施、食彼果，身所造報，欲使安隱擁護世人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊如是乞求諸豪尊家，不擇卑賤，皆悉周遍。無有邪命，不俯食，不瞻星宿、卜問、仰食，不受信使往彼食，不觀四方食，不呪術、幻惑食，不田業依倚食。所以乞者，救濟彼故，無希望意，不染著食。爾時，世尊食無有更樂所有染著，觀如是業而受彼食，亦不貪著，無婬怒癡，亦無迷惑，除迷惑心，皆捨離染著心，不與共俱。以捨彼欲愛，不可沮，常愛樂彼，以禪為食，亦無我想。苦皆悉捨，離現非義，此身必盡。以知捨離，三事清淨，無婬怒癡。今云何食？欲現此身無牢固故，長養其病，使火不起，皆悉除棄，不生亂想。布現甘露，修梵行故，痛壞敗，不造新痛。以是故，世尊受彼信施、食彼果，身所造報，欲使安隱擁護世人。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「處處家家乞， 欲使得正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「處處家家乞， 欲使得正法，

於彼園觀處， 如六足(蜂也)食味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼園觀處， 如六足(蜂也)食味。

不擇食好醜， 不生善惡意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不擇食好醜， 不生善惡意，

彼不可沮壞， 心欲味解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不可沮壞， 心欲味解脫。」

爾時，世尊有如是臥床，山巖穴處露坐，園觀、水側、泉源、種種華果茂盛處，快樂無比。無人之處，欲求解脫，於彼止住，解脫諸惡，亦無陰蓋。人所不到處，無恐畏，去離色著，常樂寂靜，與眾生說法，廣說如契經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是臥床，山巖穴處露坐，園觀、水側、泉源、種種華果茂盛處，快樂無比。無人之處，欲求解脫，於彼止住，解脫諸惡，亦無陰蓋。人所不到處，無恐畏，去離色著，常樂寂靜，與眾生說法，廣說如契經。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「樹木生花果， 漫那花園觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樹木生花果， 漫那花園觀，

分別樂閑靜， 青青花皆敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別樂閑靜， 青青花皆敷，

於彼求解脫， 是以依彼處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼求解脫， 是以依彼處，

若詣閑居時， 無聲無亂想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若詣閑居時， 無聲無亂想。」

是時，世尊以草布地，無有塵垢，不著裝飾，極細軟滑，善生微妙。若見彼影，觀無厭足。皆悉觀察，不高不下。作是思惟：「展轉相依名色六入，現彼無有盡。」或以草布地，有數降伏彼故，布草而坐，無有欲想，以草為蓐，亦無結使，皆悉清淨。古昔諸佛所造功德，亦無所攝、無貪著；得證通，多所迴轉，亦無眾惱、生諸結使。草齊整亦不錯亂，依彼眾生，亦無陰蓋，得三昧證通。以右脇著地，不久睡眠，尋起經行而修行道。以無覺三昧故，右脇著地；欲降怨敵故，昇師子座；著五細綵，現色非真，沙門色形無所染著而修梵行，依彼眾生求解脫心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊以草布地，無有塵垢，不著裝飾，極細軟滑，善生微妙。若見彼影，觀無厭足。皆悉觀察，不高不下。作是思惟：「展轉相依名色六入，現彼無有盡。」或以草布地，有數降伏彼故，布草而坐，無有欲想，以草為蓐，亦無結使，皆悉清淨。古昔諸佛所造功德，亦無所攝、無貪著；得證通，多所迴轉，亦無眾惱、生諸結使。草齊整亦不錯亂，依彼眾生，亦無陰蓋，得三昧證通。以右脇著地，不久睡眠，尋起經行而修行道。以無覺三昧故，右脇著地；欲降怨敵故，昇師子座；著五細綵，現色非真，沙門色形無所染著而修梵行，依彼眾生求解脫心。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「無根善眾生， 釋種之功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無根善眾生， 釋種之功德，

心所造善行， 心皆自覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心所造善行， 心皆自覺知。

善哉大法義， 無能得勝者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉大法義， 無能得勝者，

今於如來眾， 以草除欲愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於如來眾， 以草除欲愛。」

爾時，世尊云何覺知諸根？所謂曩昔作如是根，氣味與相應，以道故生此根，降伏顛倒。欲使諸根順流，與生死相應；此諸根起不淨行，而依餘緣；此諸根貪著世間，亦深著於樂；此諸根起諸力勢，一切結使熾盛；此諸根驅逐身，流轉不息；此諸根不成就大義；此諸根迷惑，經歷諸境界；此諸根猶彼劍刺傷害；此諸根苦惱；此諸根猶彼瘡痍漏諸結使；此諸根猶如疾病，無有力勢；此無有厭足，恒求不止；此諸根不休息，數數起結使；此諸根猶如毒藥，不斷苦本；此諸根不被訓誨，與諸惡相應；此諸根不藏匿境界，劍刺所縛；此諸根無所護，氣味不具足；此諸根無有心，流馳境界；斯諸根不修行，欲火所然，境界長益；此諸根有諸苦惱，遊他境界，一切身心有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊云何覺知諸根？所謂曩昔作如是根，氣味與相應，以道故生此根，降伏顛倒。欲使諸根順流，與生死相應；此諸根起不淨行，而依餘緣；此諸根貪著世間，亦深著於樂；此諸根起諸力勢，一切結使熾盛；此諸根驅逐身，流轉不息；此諸根不成就大義；此諸根迷惑，經歷諸境界；此諸根猶彼劍刺傷害；此諸根苦惱；此諸根猶彼瘡痍漏諸結使；此諸根猶如疾病，無有力勢；此無有厭足，恒求不止；此諸根不休息，數數起結使；此諸根猶如毒藥，不斷苦本；此諸根不被訓誨，與諸惡相應；此諸根不藏匿境界，劍刺所縛；此諸根無所護，氣味不具足；此諸根無有心，流馳境界；斯諸根不修行，欲火所然，境界長益；此諸根有諸苦惱，遊他境界，一切身心有苦。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「根滿境界中， 為惡所將御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「根滿境界中， 為惡所將御，

彼心常熾然， 猶如熱鐵丸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼心常熾然， 猶如熱鐵丸。

如來教善哉， 將至安隱處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來教善哉， 將至安隱處，

無有諸根患， 況當有境界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諸根患， 況當有境界？」

爾時，世尊云何覺知心？所謂依境界，生便長益——此心亂想不定；此心猶如疾風；此心不疲厭，緣惡招致殃；此心遠馳，猶如夢想；此心貪著境界，猶彼獼猴；此心自然行種種貪著，猶彼孔雀翅，常自顧影；此心馳走遠，思惟財業；此心起諸陰蓋，亦如野馬疲厭不得；此心難制御，於境界不住；此心猶如王，常得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊云何覺知心？所謂依境界，生便長益——此心亂想不定；此心猶如疾風；此心不疲厭，緣惡招致殃；此心遠馳，猶如夢想；此心貪著境界，猶彼獼猴；此心自然行種種貪著，猶彼孔雀翅，常自顧影；此心馳走遠，思惟財業；此心起諸陰蓋，亦如野馬疲厭不得；此心難制御，於境界不住；此心猶如王，常得自在。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「第一甚深妙， 心知無有根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一甚深妙， 心知無有根，

夜叉須揵沓， 三世不能覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜叉須揵沓， 三世不能覺。

彼得是自在， 自然有是念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得是自在， 自然有是念，

世間無有明， 我為作法光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無有明， 我為作法光。」

爾時，世尊云何希現覺悟世間？所謂世間無所恃怙，貪著己身；此世心無所依，貪著境界；此世惡業依，種種邪見如是；此世自然所造，此世墮邪道，流轉趣惡；此世處惡趣，猶如獼猴；此世無有照明，為五陰蓋所覆；此世盲冥，不起智慧眼；此世飢渴，渴愛無厭；此世熾然，種種結所縛；此世少味，猶蜂採華；此世無所依，便當壞敗；此世遠遊，乘輪而行；此世繫縛，而處生死；此世眾惱生，老病死至；此世非妙，必當壞敗；此世無救護，為痛所逼；此世非己所作，必捨之去；此世機關，展轉相依；此世種種行，將引惡處；此世如幻化，而現色像；此世無益，生彼壞敗器；此世輕舉，所依不成；此世難覺悟，無有境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊云何希現覺悟世間？所謂世間無所恃怙，貪著己身；此世心無所依，貪著境界；此世惡業依，種種邪見如是；此世自然所造，此世墮邪道，流轉趣惡；此世處惡趣，猶如獼猴；此世無有照明，為五陰蓋所覆；此世盲冥，不起智慧眼；此世飢渴，渴愛無厭；此世熾然，種種結所縛；此世少味，猶蜂採華；此世無所依，便當壞敗；此世遠遊，乘輪而行；此世繫縛，而處生死；此世眾惱生，老病死至；此世非妙，必當壞敗；此世無救護，為痛所逼；此世非己所作，必捨之去；此世機關，展轉相依；此世種種行，將引惡處；此世如幻化，而現色像；此世無益，生彼壞敗器；此世輕舉，所依不成；此世難覺悟，無有境界。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「眾生遭苦惱， 觀世無有世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生遭苦惱， 觀世無有世，

以智慧求道， 當親近彼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智慧求道， 當親近彼處。

漸漸從小益， 欲得愛其命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸漸從小益， 欲得愛其命，

此必當壞敗， 是故滅為樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此必當壞敗， 是故滅為樂。」

云何於此生度泥塗？猶彼池水蓮華，子於其中間萌芽生，漸漸長益，此亦如是，五味皆死，以識處往生，有為行所造圍繞，為風火所成，為憍慢水所溉，受死於其中間生萌芽。猶如彼萌芽生，此亦如是，萌芽生，是故非斷滅常住；猶如彼先觀萌芽，此亦如是，彼眾生縛著，是故非斷滅有常。猶如彼地為風所吹，此亦如是，四大牢固，受諸苦惱，此亦如是，是故一切自然。猶如自然不壞蓮華生萌芽，是故一切非自然，一義所習。猶如彼外四大為風所吹，更不復造此四大，此亦如是，是故一切當捨。猶如於彼有生眾行，此亦如是，是故彼法猶如彼萌芽；與子相似，此亦如是，大人之相不可毀壞，如是性所造。猶如蓮華子生萌芽，是故此無數，亦不有生者。猶如彼萌芽生時，無有來處，此亦如是，是故無來無去；猶如彼去時無有住止處，此亦如是，是故無住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於此生度泥塗？猶彼池水蓮華，子於其中間萌芽生，漸漸長益，此亦如是，五味皆死，以識處往生，有為行所造圍繞，為風火所成，為憍慢水所溉，受死於其中間生萌芽。猶如彼萌芽生，此亦如是，萌芽生，是故非斷滅常住；猶如彼先觀萌芽，此亦如是，彼眾生縛著，是故非斷滅有常。猶如彼地為風所吹，此亦如是，四大牢固，受諸苦惱，此亦如是，是故一切自然。猶如自然不壞蓮華生萌芽，是故一切非自然，一義所習。猶如彼外四大為風所吹，更不復造此四大，此亦如是，是故一切當捨。猶如於彼有生眾行，此亦如是，是故彼法猶如彼萌芽；與子相似，此亦如是，大人之相不可毀壞，如是性所造。猶如蓮華子生萌芽，是故此無數，亦不有生者。猶如彼萌芽生時，無有來處，此亦如是，是故無來無去；猶如彼去時無有住止處，此亦如是，是故無住處。

猶如彼萌芽俱長益，漸漸敷花，此亦如是，無高無下；猶如彼蓮華萌芽，必當長益，此亦如是，本所造萌芽，於胞胎中漸漸長益。猶如彼蓮花茂葉，甚可愛欲，此亦如是，所造眾行甚可愛敬。猶彼當熟時，此亦如是，子欲熟時，髮毛爪齒及五根皆當捨離，六情衰耗，意根解散，捨此身。猶如彼華必當大熟，猶如日光，色香甚微妙，蜂王所遊行，甚可愛敬，此亦如是，初生之時，四大日光所照，勇猛胎所覺，與彼德相類，是故憍慢皆共相依，甚可愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如彼萌芽俱長益，漸漸敷花，此亦如是，無高無下；猶如彼蓮華萌芽，必當長益，此亦如是，本所造萌芽，於胞胎中漸漸長益。猶如彼蓮花茂葉，甚可愛欲，此亦如是，所造眾行甚可愛敬。猶彼當熟時，此亦如是，子欲熟時，髮毛爪齒及五根皆當捨離，六情衰耗，意根解散，捨此身。猶如彼華必當大熟，猶如日光，色香甚微妙，蜂王所遊行，甚可愛敬，此亦如是，初生之時，四大日光所照，勇猛胎所覺，與彼德相類，是故憍慢皆共相依，甚可愛敬。

飢渴生死，謂欲為樂，彼愚癡者有如是顛倒之想，此亦如是，一切時節不脫老死。猶彼時節無有力勢，為熱風所炙，盡捨離之，華實各離，亦無所緣，亦復無蜂，亦無鮮色，無樂彼者，此亦如是，漸漸耗減，於此生中無有力勢，誰有命存？內外皆損減，無少壯力，皆當喪逝。無有莖節、無齒髮、無見無聞、無味無香、無細滑，亦無更樂，身體壞敗。所有憍慢皆除盡，亦無味著、無熾盛意，已越色，皮緩面皺，無少壯力，已有是老，不愛種種色，壞敗男女，眾所害而愛著彼。猶彼枯朽，亦無有香，各當散離，此亦如是，命根已盡，當載向塜間。猶如彼蓮華，子熟後復生萌芽，此相亦如是，數數受有，猶彼壞敗花莖想眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢渴生死，謂欲為樂，彼愚癡者有如是顛倒之想，此亦如是，一切時節不脫老死。猶彼時節無有力勢，為熱風所炙，盡捨離之，華實各離，亦無所緣，亦復無蜂，亦無鮮色，無樂彼者，此亦如是，漸漸耗減，於此生中無有力勢，誰有命存？內外皆損減，無少壯力，皆當喪逝。無有莖節、無齒髮、無見無聞、無味無香、無細滑，亦無更樂，身體壞敗。所有憍慢皆除盡，亦無味著、無熾盛意，已越色，皮緩面皺，無少壯力，已有是老，不愛種種色，壞敗男女，眾所害而愛著彼。猶彼枯朽，亦無有香，各當散離，此亦如是，命根已盡，當載向塜間。猶如彼蓮華，子熟後復生萌芽，此相亦如是，數數受有，猶彼壞敗花莖想眾生類。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「是故當棄有， 亦當觀此華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故當棄有， 亦當觀此華，

猶彼生胞胎， 慇懃當求滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶彼生胞胎， 慇懃當求滅。

欲求生萌芽， 知樂空無有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求生萌芽， 知樂空無有，

欲得到彼處， 當從自意求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得到彼處， 當從自意求。」

世尊海者，其義云何？所謂第一度眾生到彼岸，思惟無量增益功德，清淨無瑕，有大智慧解脫，無怨恨心。第一得解脫，以善覺觀，不離善根，名聞遠布，智慧普至，種種香遠布，猶樹茂盛。七覺意寶，分別無常、苦、空、無我，已度智慧，百福具足，常入三昧，無有亂志。勸助眾生，使發善心，能成辦一切種種三昧，於學、無學中最為第一。悕現於法，未曾懈惓，等度平正，語言柔和，清淨無瑕，無婬怒癡，於大眾中功德第一。普慈一切，安樂休息，教授境界，常念恭敬，功德無窮極。當於爾時世尊九十一劫中漸成此德，覺知一切甚深之業，欲使一切群生同其一味，說法不失時節，常與彼相應。十力珍寶具足一切眾寶，依四無所畏，止宿四大。為彼眾生故，不選擇尊卑，已度世八法，無增損之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊海者，其義云何？所謂第一度眾生到彼岸，思惟無量增益功德，清淨無瑕，有大智慧解脫，無怨恨心。第一得解脫，以善覺觀，不離善根，名聞遠布，智慧普至，種種香遠布，猶樹茂盛。七覺意寶，分別無常、苦、空、無我，已度智慧，百福具足，常入三昧，無有亂志。勸助眾生，使發善心，能成辦一切種種三昧，於學、無學中最為第一。悕現於法，未曾懈惓，等度平正，語言柔和，清淨無瑕，無婬怒癡，於大眾中功德第一。普慈一切，安樂休息，教授境界，常念恭敬，功德無窮極。當於爾時世尊九十一劫中漸成此德，覺知一切甚深之業，欲使一切群生同其一味，說法不失時節，常與彼相應。十力珍寶具足一切眾寶，依四無所畏，止宿四大。為彼眾生故，不選擇尊卑，已度世八法，無增損之心。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「是故當求度， 慇懃於道船， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故當求度， 慇懃於道船，

如來海無量， 是故拜手佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來海無量， 是故拜手佛，

已度到彼處， 功德福無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已度到彼處， 功德福無量，

已有此苦樂， 當求安隱處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已有此苦樂， 當求安隱處。」

如來船者，何者是？所謂善造牢固果報，習眾無所違失，亦不缺漏，眾行具足，諸惡永盡。第一甘露，禁戒用纏絡身，無斷滅有常想，已住休息，得住彼道，常愛樂忍，不起瞋恚。分別五根等，見無異想，種種清淨解脫，空、無願、無相三三昧具足。常懷慚愧，度彼猶豫，禪、四等、無色三昧、種種行悉分別，無有限量。觀污露不淨，第一忍智常現在前，婬有覺想，皆悉不淨，常念遠離，金剛三昧而布現之。無量方便欲度眾生，覺意珍寶與智相應，修行出要道，無生老病死患，更受胎欲度眾生，於三世行具足，不可沮壞，不樂一切世俗，觀一切相欲得捨離。如是無增減心，能度一切眾生，以十力之船，長夜度眾生，使度彼岸。常有此觀，不為己身。第一聲聞，入遍觀三昧，作種種觀，承事供養繒幡花蓋。以三三昧為佛印，以冷栴檀塗身，五通徹視，種種香遠布；以四無所畏為螺，鐘皷具足，無缺漏無常、苦、空、無我，欲得離生死海，降伏魔眾，皆使碎壞。盡無為處，分別法想，一切不受，不度者度，得滅識處，無苦樂，至涅槃。乘福車，為四部眾皆使歡喜踊躍不自勝，以善身口意、十力船載眾生，皆得至一切甘露涅槃處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來船者，何者是？所謂善造牢固果報，習眾無所違失，亦不缺漏，眾行具足，諸惡永盡。第一甘露，禁戒用纏絡身，無斷滅有常想，已住休息，得住彼道，常愛樂忍，不起瞋恚。分別五根等，見無異想，種種清淨解脫，空、無願、無相三三昧具足。常懷慚愧，度彼猶豫，禪、四等、無色三昧、種種行悉分別，無有限量。觀污露不淨，第一忍智常現在前，婬有覺想，皆悉不淨，常念遠離，金剛三昧而布現之。無量方便欲度眾生，覺意珍寶與智相應，修行出要道，無生老病死患，更受胎欲度眾生，於三世行具足，不可沮壞，不樂一切世俗，觀一切相欲得捨離。如是無增減心，能度一切眾生，以十力之船，長夜度眾生，使度彼岸。常有此觀，不為己身。第一聲聞，入遍觀三昧，作種種觀，承事供養繒幡花蓋。以三三昧為佛印，以冷栴檀塗身，五通徹視，種種香遠布；以四無所畏為螺，鐘皷具足，無缺漏無常、苦、空、無我，欲得離生死海，降伏魔眾，皆使碎壞。盡無為處，分別法想，一切不受，不度者度，得滅識處，無苦樂，至涅槃。乘福車，為四部眾皆使歡喜踊躍不自勝，以善身口意、十力船載眾生，皆得至一切甘露涅槃處。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「無數劫苦行， 而造福德船， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無數劫苦行， 而造福德船，

善趣安隱處， 為三世救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善趣安隱處， 為三世救護。

彼歡喜之心， 疾度生死岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼歡喜之心， 疾度生死岸，

一切悉當終， 盡當有是樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉當終， 盡當有是樂。」

爾時，如來有如是日，所謂禪、四等具足之行，無缺漏，無穢行，善將護，為一切戒，名稱遠布，種種眾生類皆悉敬仰，使得樂止處，心得歡樂。無數百千劫修行苦習盡道，現第一義，以智慧照明除愚癡冥，消滅諸苦。遊彼眾中，皆悉成就十力、無畏勇猛意，於三千世皆悉破壞，愍護不度者，智不破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來有如是日，所謂禪、四等具足之行，無缺漏，無穢行，善將護，為一切戒，名稱遠布，種種眾生類皆悉敬仰，使得樂止處，心得歡樂。無數百千劫修行苦習盡道，現第一義，以智慧照明除愚癡冥，消滅諸苦。遊彼眾中，皆悉成就十力、無畏勇猛意，於三千世皆悉破壞，愍護不度者，智不破壞。

爾時，世尊於彼現日明，無漏行具足，乘大乘車，等御無畏，如風吹帆。以念車皆與彼相應而現在前，以等志於彼所有皆悉具足，等三昧思惟一切眾生類，彼於三世具足翼從，悉承受其教意，無欲怒癡憍慢，捨諸結使，天人眾以花供養。無有五蓋，以信財布現一切眾，皆使覺知，無有塵埃，諸結使無礙，如是世尊為日光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於彼現日明，無漏行具足，乘大乘車，等御無畏，如風吹帆。以念車皆與彼相應而現在前，以等志於彼所有皆悉具足，等三昧思惟一切眾生類，彼於三世具足翼從，悉承受其教意，無欲怒癡憍慢，捨諸結使，天人眾以花供養。無有五蓋，以信財布現一切眾，皆使覺知，無有塵埃，諸結使無礙，如是世尊為日光明。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「百智已具足， 於彼眾無缺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「百智已具足， 於彼眾無缺，

已現三世光， 是故拜手光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已現三世光， 是故拜手光。

無數百劫行， 滅愚盲冥癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數百劫行， 滅愚盲冥癡，

已能度此岸， 當拜手慧日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能度此岸， 當拜手慧日。」

如來蓮花者，為何像貌？所謂第一功德所成，於三有得度，有信於眾生，清淨等智普悉周遍，以精進力得度彼岸，消滅雲霧。禪悅皆悉得度，念解脫，無眾想，以觀息彼種種穢患，亦無異意。等見滿足，悉成辦之，皆悉覺知，以戒之香香聞四遠，以清淨光壞眾生類，猶彼蜂眾嚮，若干種悉分別了。於三有等得解脫，眾生皆得悕望，種種方便欲安隱之，甚妙觀無厭足，一切根無缺漏。於息心眾中，婬怒癡憍慢之患更不熾盛，極清淨柔軟，而得度脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來蓮花者，為何像貌？所謂第一功德所成，於三有得度，有信於眾生，清淨等智普悉周遍，以精進力得度彼岸，消滅雲霧。禪悅皆悉得度，念解脫，無眾想，以觀息彼種種穢患，亦無異意。等見滿足，悉成辦之，皆悉覺知，以戒之香香聞四遠，以清淨光壞眾生類，猶彼蜂眾嚮，若干種悉分別了。於三有等得解脫，眾生皆得悕望，種種方便欲安隱之，甚妙觀無厭足，一切根無缺漏。於息心眾中，婬怒癡憍慢之患更不熾盛，極清淨柔軟，而得度脫。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「清淨之所生， 供養花無比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨之所生， 供養花無比，

無數功德具， 微妙最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數功德具， 微妙最第一。

欲得休息樂， 眾生得清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得休息樂， 眾生得清淨，

已能覺知彼， 謂呼常有聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能覺知彼， 謂呼常有聲。

己之所嘆譽， 與世而相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己之所嘆譽， 與世而相應，

微妙第一色， 善香最為妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙第一色， 善香最為妙。

人中為最上， 世人所嘆譽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中為最上， 世人所嘆譽，

我今拜手禮， 無著大神仙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今拜手禮， 無著大神仙。」

爾時，一切智有如是雲，所謂九十一劫所造行，思惟不淨，神力所制，所說無有異，盡諸欲愛，無有愁憂，於諸三昧得到彼處。以大慈悲為一切眾生，使得功德百福具足，使彼得休息，心觀而觀彼於人民、須輪、鬼神之眾，於三世而行慈，皆使得清淨蔭涼，得解脫門至要之處。復以智慧光，洗彼清淨人民之眾，下至男女，皆使得善。於彼遊行，得諸忍業，得甚深法，善眾生法而種善根。眾生飢虛甘露之味，憂彼不得度脫者，以修行之法，使彼覺一切有為行，皆悉無常、苦、空，一切法無我，涅槃為第一樂。等度此苦樂，善悉分別，言語具足，於種種眾中，稱揚善法，種解脫根，婬怒癡憍慢之法盡捨離之。以無畏金剛之志，度彼勤苦之患，於他眾中使受正法。有恐怖者，一切智皆使愍一切，一切惠施無所著，是故拜手禮雨甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切智有如是雲，所謂九十一劫所造行，思惟不淨，神力所制，所說無有異，盡諸欲愛，無有愁憂，於諸三昧得到彼處。以大慈悲為一切眾生，使得功德百福具足，使彼得休息，心觀而觀彼於人民、須輪、鬼神之眾，於三世而行慈，皆使得清淨蔭涼，得解脫門至要之處。復以智慧光，洗彼清淨人民之眾，下至男女，皆使得善。於彼遊行，得諸忍業，得甚深法，善眾生法而種善根。眾生飢虛甘露之味，憂彼不得度脫者，以修行之法，使彼覺一切有為行，皆悉無常、苦、空，一切法無我，涅槃為第一樂。等度此苦樂，善悉分別，言語具足，於種種眾中，稱揚善法，種解脫根，婬怒癡憍慢之法盡捨離之。以無畏金剛之志，度彼勤苦之患，於他眾中使受正法。有恐怖者，一切智皆使愍一切，一切惠施無所著，是故拜手禮雨甘露。

於是說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是說此偈：

「功德出照明， 十力雲無比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功德出照明， 十力雲無比，

當發歡喜心， 說甘露除渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當發歡喜心， 說甘露除渴。

已得無所畏， 是一切智雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得無所畏， 是一切智雲，

已有降伏外， 是故食甘露。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已有降伏外， 是故食甘露。」

爾時，世尊有如是火，所謂彼求行人民之類，皆求喜樂解脫，得四等心。所求已度，第一義具足，與智相應，一切遍三昧。有是神力、種種名聞，諸根力具足，等至甚深，已有此力，無數百千種。此根戒一切法得自在，三世最尊，以十力威神得無所畏，是第一解脫，得第一光明、第一空寂。有如是之德，布現深法，於彼眾生類訓誨，使行忍，度諸瞋恚，言語柔和，無所傷損，滅一切結使，於學無學、於四部眾，善已修行，指授苦報如是。彼功德極無量，智成就，發趣於涅槃門而得供養、第一尊重，潤及眾生。是故拜手禮佛火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是火，所謂彼求行人民之類，皆求喜樂解脫，得四等心。所求已度，第一義具足，與智相應，一切遍三昧。有是神力、種種名聞，諸根力具足，等至甚深，已有此力，無數百千種。此根戒一切法得自在，三世最尊，以十力威神得無所畏，是第一解脫，得第一光明、第一空寂。有如是之德，布現深法，於彼眾生類訓誨，使行忍，度諸瞋恚，言語柔和，無所傷損，滅一切結使，於學無學、於四部眾，善已修行，指授苦報如是。彼功德極無量，智成就，發趣於涅槃門而得供養、第一尊重，潤及眾生。是故拜手禮佛火。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「能焚燒草木， 火最無有崖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能焚燒草木， 火最無有崖，

佛火第一妙， 是故當拜手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛火第一妙， 是故當拜手。

佛火以滅盡， 苦樂不復起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛火以滅盡， 苦樂不復起，

猶有遺功德， 流布於世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶有遺功德， 流布於世間。」

爾時，世尊有是園觀，極柔軟，禁戒成就，於彼處所無有五蓋，亦無石沙穢惡，亦無屺山。一切諸法根本皆悉得自在，大慈悲清淨無有垢穢，極自娛樂，等度到彼。有如是思惟功德，諸行淳淑，力勢所為，成善根本，亦不移動，於法忍無狐疑，等見八賢聖道悉具足，得諸供養。無數百行不可稱計，戒三昧具足，十力悉無有疑，諸陰蓋解脫清淨，誓願已果，枝葉繁茂，於彼生花實，生若干百三昧林，悉皆茂盛。等見無邪見，禪無色而自樂身，慈悲喜護常加眾生，於其中間分別七覺意。息心第一果，慚愧圍繞，常念惠施。求出要故，有是清涼雲；以力拔諸結使，有此勇猛，欲得解脫。功德不可壞，善覺集在彼，除彼眾生婬怒癡，得無所畏。猶彼阿若拘隣、舍利弗、大目揵連、迦葉、迦栴延子、阿那律、難提、金鞞羅、難陀、離越，於彼聲聞園中為聲聞王，功德無比，浴池清淨，一切布善，三世所嘆，是故拜手禮頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有是園觀，極柔軟，禁戒成就，於彼處所無有五蓋，亦無石沙穢惡，亦無屺山。一切諸法根本皆悉得自在，大慈悲清淨無有垢穢，極自娛樂，等度到彼。有如是思惟功德，諸行淳淑，力勢所為，成善根本，亦不移動，於法忍無狐疑，等見八賢聖道悉具足，得諸供養。無數百行不可稱計，戒三昧具足，十力悉無有疑，諸陰蓋解脫清淨，誓願已果，枝葉繁茂，於彼生花實，生若干百三昧林，悉皆茂盛。等見無邪見，禪無色而自樂身，慈悲喜護常加眾生，於其中間分別七覺意。息心第一果，慚愧圍繞，常念惠施。求出要故，有是清涼雲；以力拔諸結使，有此勇猛，欲得解脫。功德不可壞，善覺集在彼，除彼眾生婬怒癡，得無所畏。猶彼阿若拘隣、舍利弗、大目揵連、迦葉、迦栴延子、阿那律、難提、金鞞羅、難陀、離越，於彼聲聞園中為聲聞王，功德無比，浴池清淨，一切布善，三世所嘆，是故拜手禮頂。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「善興三世護， 為彼萌類故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善興三世護， 為彼萌類故，

覺意花飾身， 解脫果成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺意花飾身， 解脫果成就。

聲聞眾中王， 生功德無穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞眾中王， 生功德無穢，

當求彼樂處， 必獲安樂處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當求彼樂處， 必獲安樂處。」

爾時，世尊有如是空。意同一色，廣布無邊，故曰為空。斷諸欲愛，一切無所住。以智果報，一切潤澤，無有諸結，亦無諸蓋。以三昧愛度諸塵垢，善出要以解脫，清淨月善光，以功德無量意，專一生業，修一生梵，常懷歡喜。智慧眼清淨而境界淨，斷諸結使，故無所著。已得大慈故，一切無處所；分別意故，種種得成就；得供養故，不染於結使；依彼心故，不以淨不淨染污其心；依彼聲聞眾，種種鳥圍繞；止觀具足故，極微妙不盡；三昧林故，星宿眾圍繞；以正法降伏外敵故，難以為疇匹。當作是觀，猶如有人得歡喜，究竟其業，必不有疑、退轉本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有如是空。意同一色，廣布無邊，故曰為空。斷諸欲愛，一切無所住。以智果報，一切潤澤，無有諸結，亦無諸蓋。以三昧愛度諸塵垢，善出要以解脫，清淨月善光，以功德無量意，專一生業，修一生梵，常懷歡喜。智慧眼清淨而境界淨，斷諸結使，故無所著。已得大慈故，一切無處所；分別意故，種種得成就；得供養故，不染於結使；依彼心故，不以淨不淨染污其心；依彼聲聞眾，種種鳥圍繞；止觀具足故，極微妙不盡；三昧林故，星宿眾圍繞；以正法降伏外敵故，難以為疇匹。當作是觀，猶如有人得歡喜，究竟其業，必不有疑、退轉本處。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「歡喜念愛樂， 無有結塵垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歡喜念愛樂， 無有結塵垢，

此有若干色， 復能悉分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有若干色， 復能悉分別。

一切得等意， 欲作是稱譽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切得等意， 欲作是稱譽，

已到越彼岸， 無有喜樂心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已到越彼岸， 無有喜樂心。」

是時，世尊有如是輪，意止具足，根力覺意無有缺漏，皆自莊嚴。四神足最第一，四意斷善莊嚴身。善口說教，遠布七覺意、等見而得解脫。以止觀無有癡愛，已度彼三昧，得無所畏。為師子吼，無有恐畏，辯才無礙。得信歡喜，精進無懈怠，念境界得度，彼智慧解脫。遊彼魔境界，無有欲愛，功德具足，消滅諸惡趣，三乘果微妙，第一善成就。滅彼魔眾，三欲永盡，諸有愁憂苦惱永盡無餘，亦無有愛，亦無五蓋，亦無瑕穢。依彼身盡捨離，除去狐疑，無有愚癡。有覺有觀，亦無憍慢隨時興起，亦無顛倒，永除邪見。有威力，歡喜滅結使，降伏魔眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊有如是輪，意止具足，根力覺意無有缺漏，皆自莊嚴。四神足最第一，四意斷善莊嚴身。善口說教，遠布七覺意、等見而得解脫。以止觀無有癡愛，已度彼三昧，得無所畏。為師子吼，無有恐畏，辯才無礙。得信歡喜，精進無懈怠，念境界得度，彼智慧解脫。遊彼魔境界，無有欲愛，功德具足，消滅諸惡趣，三乘果微妙，第一善成就。滅彼魔眾，三欲永盡，諸有愁憂苦惱永盡無餘，亦無有愛，亦無五蓋，亦無瑕穢。依彼身盡捨離，除去狐疑，無有愚癡。有覺有觀，亦無憍慢隨時興起，亦無顛倒，永除邪見。有威力，歡喜滅結使，降伏魔眾。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「一切人供養， 救度眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切人供養， 救度眾生類，

無護為作護， 魔前轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無護為作護， 魔前轉法輪。

彼輪無有等， 天人所嘆譽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼輪無有等， 天人所嘆譽，

已有此名稱， 彼最為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已有此名稱， 彼最為第一。」

是時，世尊因何金剛降伏彼魔？所謂爾時世尊乘禁戒車，被弘誓鎧，有諸忍力，以大雲為清淨幢蓋，以無結使，執無欲擁，執持等見。緣四禪，愛慢得解脫清淨，等志、等語皆悉清淨，以辯才智神足莊嚴，自專其意，解脫牢固，無婬怒癡。以覺意解脫明熾然，一切具足，無有三愛，度一切結，力勢不可壞，至涅槃海，無世俗患。以智慧金剛，復以智業滅諸惡趣，十力解脫，四無所畏降伏。本所修習，行無敗壞，一切種種色像皆悉成就，滅諸魔眾，亦無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊因何金剛降伏彼魔？所謂爾時世尊乘禁戒車，被弘誓鎧，有諸忍力，以大雲為清淨幢蓋，以無結使，執無欲擁，執持等見。緣四禪，愛慢得解脫清淨，等志、等語皆悉清淨，以辯才智神足莊嚴，自專其意，解脫牢固，無婬怒癡。以覺意解脫明熾然，一切具足，無有三愛，度一切結，力勢不可壞，至涅槃海，無世俗患。以智慧金剛，復以智業滅諸惡趣，十力解脫，四無所畏降伏。本所修習，行無敗壞，一切種種色像皆悉成就，滅諸魔眾，亦無所著。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「種種來恐畏， 金剛精進意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「種種來恐畏， 金剛精進意，

降伏彼魔眾， 及餘諸塵結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏彼魔眾， 及餘諸塵結。

諸有生有想， 結使皆永盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有生有想， 結使皆永盡，

由是三昧行， 故歸牟尼士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是三昧行， 故歸牟尼士。」

爾時，世尊云何以法雨而雨之？所謂轉不死法輪，於八部眾中而嘆譽此法，百劫所求善行修行，於慈轉牢固，清淨法如是。賢聖牢固，住於出家之觀，大威神無著。復以忍智之力，皆悉牢固解脫門，若干種珍寶瓔珞，本願所追還。有其方便，住其東方微妙之處，於彼貝多樹下極端政，諸天塞虛空，向東方坐觀察，是時佛為妙，亦有中間作如是歡喜之散花而嘆觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊云何以法雨而雨之？所謂轉不死法輪，於八部眾中而嘆譽此法，百劫所求善行修行，於慈轉牢固，清淨法如是。賢聖牢固，住於出家之觀，大威神無著。復以忍智之力，皆悉牢固解脫門，若干種珍寶瓔珞，本願所追還。有其方便，住其東方微妙之處，於彼貝多樹下極端政，諸天塞虛空，向東方坐觀察，是時佛為妙，亦有中間作如是歡喜之散花而嘆觀察。

是時，若須倫之眾聞如是之德，及諸神仙，昔佛所造，最勝幢蓮花稱佛、錠光佛、隨葉佛，於彼大眾心得第一自在。爾時，世尊釋迦文一切智，諸天眾歡喜，皆是本佛所造。彼猶如轉輪聖王，於境界而得自在；世尊亦復如是，於己無漏法中而得自在。猶轉輪聖王自在境界，眾生之類共鬪諍者，悉能斷絕；佛世尊亦復如是，於聲聞中，其有眾生之類，有狐疑於法者，皆悉能斷。猶如彼轉輪聖王，無財寶者皆悉能施；佛亦如是，諸乏賢聖寶者，便以七財而惠施之。猶如轉輪聖王，外道眾生以示正法；佛世尊亦復如是，指授眾生至涅槃道。猶如轉輪聖王出現於世，諸閉在牢獄者，皆悉脫之；佛世尊亦復如是，出現於世時，於生死牢獄便悉脫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，若須倫之眾聞如是之德，及諸神仙，昔佛所造，最勝幢蓮花稱佛、錠光佛、隨葉佛，於彼大眾心得第一自在。爾時，世尊釋迦文一切智，諸天眾歡喜，皆是本佛所造。彼猶如轉輪聖王，於境界而得自在；世尊亦復如是，於己無漏法中而得自在。猶轉輪聖王自在境界，眾生之類共鬪諍者，悉能斷絕；佛世尊亦復如是，於聲聞中，其有眾生之類，有狐疑於法者，皆悉能斷。猶如彼轉輪聖王，無財寶者皆悉能施；佛亦如是，諸乏賢聖寶者，便以七財而惠施之。猶如轉輪聖王，外道眾生以示正法；佛世尊亦復如是，指授眾生至涅槃道。猶如轉輪聖王出現於世，諸閉在牢獄者，皆悉脫之；佛世尊亦復如是，出現於世時，於生死牢獄便悉脫之。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「法王為第一， 眾尊無過佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法王為第一， 眾尊無過佛，

愍彼眾生類， 三界佛覆護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍彼眾生類， 三界佛覆護。

可事可恭敬， 欲度不度者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可事可恭敬， 欲度不度者，

如是功德者， 佛覺不覺者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是功德者， 佛覺不覺者。」

爾時，世尊有何城？所謂四賢聖、智慧、正觀。於彼戒定地，善相無為行，以智慧為城郭，以三三昧為却敵，以解脫門為閨，以等見為街巷，以念為牆，以意止為壍，以五根為堂，以禪為室，以慚愧自障屏指授彼道，以神足遊行不可障蔽，以覺意華自嚴飾，以諦果為行，以賢聖第一而自娛樂，極安隱教授彼眾，皆悉濟度。舍利弗、目揵連有無數眾善想，常遊教化，善滿具足，所覺皆成就。於彼浴池洗，以戒為塗香，辯才黠慧以為法服嚴莊其身，以三三昧為食，以法味為漿，七寶具足。時世尊為大眾學無學皆悉圍繞，欲使彼眾到涅槃，至無畏處，亦不退轉，無欲於眾生，得無所畏，法力具足，諸陰入成就，不著於塵垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊有何城？所謂四賢聖、智慧、正觀。於彼戒定地，善相無為行，以智慧為城郭，以三三昧為却敵，以解脫門為閨，以等見為街巷，以念為牆，以意止為壍，以五根為堂，以禪為室，以慚愧自障屏指授彼道，以神足遊行不可障蔽，以覺意華自嚴飾，以諦果為行，以賢聖第一而自娛樂，極安隱教授彼眾，皆悉濟度。舍利弗、目揵連有無數眾善想，常遊教化，善滿具足，所覺皆成就。於彼浴池洗，以戒為塗香，辯才黠慧以為法服嚴莊其身，以三三昧為食，以法味為漿，七寶具足。時世尊為大眾學無學皆悉圍繞，欲使彼眾到涅槃，至無畏處，亦不退轉，無欲於眾生，得無所畏，法力具足，諸陰入成就，不著於塵垢。

於是便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是便說此偈：

「諸惡已休息， 大神仙所制， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸惡已休息， 大神仙所制，

使彼得清淨， 十力之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使彼得清淨， 十力之所說。

於彼釋城郭， 常畏生老病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼釋城郭， 常畏生老病，

不至涅槃處， 皆由眾生苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不至涅槃處， 皆由眾生苦。」